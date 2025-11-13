257-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 13-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại biểu cho rằng cán bộ cấp xã hiện nay rất mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc, không có chuyên môn sâu về giá nên nếu giao thêm nhiệm vụ bình ổn giá thì rất khó khả thi. NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 12-11, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Nhiều vấn đề thực tiễn từ thị trường đã được đặt lên nghị trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có một số giải trình sau đó. Giải pháp nào để bình ổn giá? Đại biểu (ĐB) Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đồng tình với quy định về bình ổn giá và cho rằng đây là vấn đề quan trọng, thiết yếu. Ông nhận định chỉ số giá cả và lạm phát của nước ta vẫn đang được kiểm soát tốt nhưng một số hiện tượng vẫn còn bất hợp lý. “Khi Nhà nước mới có chủ trương tăng lương cho cán bộ, công chức thì ngoài thị trường giá hàng hóa đã tăng ngay 5%-10%, dù lương chưa chính thức được điều chỉnh. Như vậy, việc bình ổn giá hiện nay liệu có thực sự hiệu quả hay chưa? Giải pháp nào của Nhà nước có thể đảm bảo được mục tiêu bình ổn giá trong những trường hợp như vậy?” - ĐB Hòa nêu và đề nghị nghiên cứu, bổ sung hưởng lớn đến tâm lý, niềm tin và tài sản của người dân. Giá vàng thời gian qua biến động mạnh, chênh lệch xa với giá thế giới, gây nhiều tác động đến thị trường tài chính. Vì vậy, Nhà nước có nên xem xét đưa vàng vào danh mục hàng hóa được bình ổn giá hay không, cũng là một vấn đề cần nghiên cứu kỹ” - ông Hòa nêu ý kiến. Về thẩm quyền và cơ chế điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, ĐB Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề nghị cho phép Chính phủ tạm thời điều chỉnh danh mục trong Mới có chủ trương tăng lương thì hàng hóa đã tăng 5%-10% thêm quy định cho rõ ràng. Ông cũng băn khoăn việc giao công tác bình ổn giá cho cấp xã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh. “Cán bộ cấp xã hiện nay rất mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc, không có chuyên môn sâu về giá nên nếu giao thêm nhiệm vụ bình ổn giá thì rất khó khả thi” - ông Hòa nói. Ông cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm, phạm vi, cơ chế phối hợp của UBND cấp xã với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác này, để khi triển khai không bị chồng chéo, hình thức. Về danh mục hàng hóa cần bình ổn, ông Hòa nói cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. “Vàng tuy không phải hàng hóa thiết yếu nhưng lại có ảnh thời hạn tối đa sáu tháng khi cần bình ổn thị trường, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất. “Cơ chế này vừa đảm bảo tính chủ động trong điều hành, vừa giữ nguyên nguyên tắc giám sát của QH” - ĐB Bình nói. Cần cơ chế điều chỉnh giá rõ ràng ĐB Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) đồng tình các nguyên tắc và căn cứ định giá của Nhà nước nhưng ông thấy căn cứ định giá còn thiếu tính định lượng, mang nặng Các đại biểu đề nghị phải xem xét lại vấn đề bình ổn giá để khắc phục tình trạng Nhà nước vừa có chủ trương tăng lương thì giá đã tăng. tính định tính nên khi triển khai trên thực tế gặp khó khăn, khó khả thi. Chẳng hạn, trong luật quy định căn cứ định giá là “yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm định giá”, “quan hệ cung - cầu”, “nhu cầu thị trường”, “sức mua của đồng tiền”. “Đây là những yếu tố đúng nhưng mới chỉ dừng ở mức khái quát, chưa có chỉ số hoặc phương pháp định lượng cụ thể để cơ quan quản lý có thể dựa vào đó điều chỉnh giá một cách khách quan, kịp thời” - ông Giang nói. Lấy ví dụ về quy định điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân dựa vào CPI, ĐB Giang so sánh nếu lĩnh vực giá chỉ nêu “quan hệ cung cầu” hay “sức mua của đồng tiền” nhưng không có quy định cụ thể thế nào là mức biến động cần điều chỉnh, cũng không có công cụ định lượng rõ ràng. Trong khi đó, sức mua của đồng tiền lại phụ thuộc trực tiếp vào chỉ số CPI và tỉ lệ lạm phát. Ông Giang đề nghị bổ sung các chỉ tiêu định lượng như CPI, tỉ lệ lạm phát, chỉ số giá sản xuất PPI… làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước Đề xuất có hành lang pháp lý để máy bay không người lái được làm shipper Chiều 12-11, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM) đã chỉ ra một “khoảng trống đáng chú ý” trong dự thảo luật hiện nay là chưa có quy định rõ ràng về phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống phương tiện bay không người lái (UAS). Theo bà Trân, nội dung liên quan đến UAV trong dự thảo luật hiện rất hạn chế, chỉ xuất hiện ở phần “vận tải hàng không tầm thấp”, trong khi lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. “Cách đây 10 năm, máy bay không người lái còn là điều mới mẻ nhưng nay UAV đã trở thành một phần của đời sống kinh tế - xã hội hiện đại” - bà Trân nhấn mạnh. Tại Việt Nam, UAV đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, khảo sát địa chất, giám sát công trình, truyền hình, du lịch, logistics… “Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp và viện nghiên cứu vẫn đang “vừa làm vừa dò đường” do chưa có khung pháp lý thống nhất” - bà Trân nói. Theo đại biểu, hiện mới chỉ có một số quy định rải rác trong các nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng về quản lý vùng trời do Bộ Quốc phòng kiểm soát, chưa được ghi nhận trong Luật Hàng không dân dụng, vốn là “luật gốc” của ngành hàng không. Đại biểu Trân đề xuất bổ sung hai khái niệm cơ bản vào dự thảo luật. Thứ nhất, phương tiện bay không người lái (UAV) là phương tiện bay hoạt động trên không, điều khiển từ xa hoặc tự động, không có người lái trực tiếp trên khoang. Thứ hai, hệ thống phương tiện bay không người lái (UAS) là tổ hợp gồm phương tiện bay, thiết bị điều khiển, hệ thống thông tin - truyền dữ liệu và các yếu tố kỹ thuật bảo đảm an toàn vận hành. Bà Trân nhấn mạnh việc luật hóa hai khái niệm này sẽ giúp phân định rõ phạm vi quản lý, cấp phép, đăng kiểm và trách nhiệm khai thác, đồng thời là cơ sở để ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn bay tầm thấp trong tương lai. Đại biểu cũng dẫn thực tế ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang ảnh hưởng lớn đến kinh tế, môi trường và chất lượng sống. Trong khi đó, nhiều TP hiện đại trên thế giới đã chuyển một phần hoạt động logistics lên không trung thông qua UAV. “Nếu Việt Nam sớm có hành lang pháp lý, việc ứng dụng UAV trong đô thị hoàn toàn khả thi, giúp giảm xe giao hàng nhỏ, giảm kẹt xe, giảm phát thải và tăng tốc độ giao nhận, nhất là trong thương mại điện tử, logistics đô thị và các tình huống khẩn cấp như cứu hộ, vận chuyển thuốc, thiết bị y tế” - bà phân tích. UAV cũng sẽ thúc đẩy hạ tầng số, bản đồ số và giao thông Đại biểu Phạm Văn Hòa nói giao cấp xã nhiệm vụ bình ổn giá là khó khả thi. Ảnh: QH Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM). Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Năm 13-11-2025 thoisu@phapluattp.vn giá cả Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ Về ý kiến liên quan đến việc chuyển trách nhiệm từ UBND cấp huyện xuống cấp xã, ĐB Nguyễn Văn Hòa nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình: Theo cơ chế phân cấp cho địa phương được quy định trong Luật Giá, việc phân công, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh chủ động điều phối, căn cứ tình hình thực tế. Luật Giá năm 2023 và Nghị định 85/2024 đã quy định rõ trình tự, các bước tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương. Hiện nay, UBND các tỉnh, TP đã ban hành quyết định phân công, phân cấp quản lý giá, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp dưới thực hiện. “Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, đặc biệt là ĐB Phạm Văn Hòa, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ hơn, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để việc phân cấp, phân quyền thực sự khả thi và hiệu quả trong thời gian tới” - Bộ trưởng nói. Về danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết trong quá trình xây dựng Luật Giá (sửa đổi) năm 2023, bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của QH rà soát, đánh giá, loại bỏ các mặt hàng không còn phù hợp và bổ sung một số mặt hàng thiết yếu. Qua tổng kết thi hành Luật Giá, đến nay chưa có biến động lớn trong danh mục này, do đó Bộ Tài chính đề nghị tạm thời chưa điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá. thảo, tôi đề nghị nên đánh giá chặt chẽ thêm các điều kiện khác như ĐB Sang vừa đề xuất” - ông Phương nói. ĐB Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) đánh giá việc dự thảo luật bổ sung quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu giữ trứng, tinh trùng của phạm nhân là quy định thể hiện điểm tiến bộ, nhân văn trong pháp luật hình sự, tức là không chỉ có mục đích trừng phạt mà cao hơn là giáo dục, cải tạo và tôn trọng quyền con người. “Quy định này phản ánh sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người, ngay cả khi họ đang chấp hành án phạt tù” - theo ông Tô Văn Tám. Dù vậy, ĐB tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các quy định tại dự thảo cần chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho phạm nhân và các cơ quan khác thực hiện, cũng như để tránh sự lạm dụng, lợi dụng quyền này trong quá trình thực hiện. Ông Tô Văn Tám cũng chia sẻ băn khoăn khi dự thảo luật chưa quy định giải quyết nguyện vọng được lưu giữ trứng và tinh trùng như thế nào. Ông đề nghị ban soạn thảo luật bổ sung thêm để quy định đầy đủ hơn và dễ thực hiện hơn. Năm điều kiện để phạm nhân được hiến mô, tạng Giải trình cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 12-11, theo nghị trình, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý, dự thảo quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người, được lưu trữ trứng, tinh trùng. Đề xuất phạm nhân chỉ được hiến mô, tạng cho người thân Góp ý chung, các đại biểu (ĐB) QH đều đánh giá đây là những quy định mới tiến bộ và nhân văn. Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM) nhận định đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi chủ thể là người đang thi hành án phạt tù. Trong khi đó, quy định mới chưa đánh giá đầy đủ tác động về chính trị, xã hội, pháp lý, cũng như điều kiện đảm bảo, đặc biệt đánh giá về khả năng lao động, học tập, cải tạo của phạm nhân sau khi hiến mô. Từ nhận định trên, ĐB đoàn TP.HCM kiến nghị chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của mình, như ông, bà, cha, mẹ, cô, bác, anh, chị… Ngoài ra, ông đề nghị cần quy định những điều kiện hết sức chặt chẽ: Phạm nhân tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, có đủ điều kiện sức khỏe và người đó phải còn thời gian thi hành hình phạt tù dưới 5 năm. Theo ông Nguyễn Thanh Sang, quy định như vậy khi đưa vào thực hiện trong thực tiễn sẽ thuận lợi hơn và sau khi thực hiện nếu thấy ổn, chúng ta sẽ mở rộng phạm vi áp dụng cũng chưa muộn. Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) cho rằng đối tượng hiến mô, bộ phận cơ thể người trong trường hợp này hết sức đặc biệt, nhạy cảm - là phạm nhân, những người đang chấp hành án. “Nếu chúng ta chỉ đưa vào luật để đảm bảo đầy đủ quyền con người mà chưa có đánh giá toàn diện thì trước mắt nên cân nhắc chưa đưa vào. Nếu vẫn giữ như dự Bộ trưởng Bộ Công an lý giải quy định phạm nhân được hiến mô, tạng Đại biểu kiến nghị chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của mình như ông, bà, cha, mẹ, cô, bác, anh, chị… Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM). Ảnh: QH Cùng ngày 12-11, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Nêu ý kiến, ĐB Hà Thọ Bình (Hà Tĩnh) cho biết đồn biên phòng, ban chỉ huy cửa khẩu, cảng là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và có thẩm quyền về tạm giữ người. Theo ĐB đoàn Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng hiện có 427 đồn biên phòng, 7 ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu và cảng thuộc 30 ban chỉ huy biên phòng các tỉnh, TP. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, chỉ có 247 đồn biên phòng ở vùng sâu, vùng xa có buồng tạm giữ, còn lại 187 đồn biên phòng, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu, cảng chưa được tổ chức buồng tạm giữ, do không phải là đồn biên phòng trong vùng sâu, vùng xa. Ông Hà Thọ Bình cho hay hiện 100% các đồn biên phòng của Tây Ninh không được tổ chức buồng tạm giữ, dẫn đến việc phải “gửi người” ở trại tạm giam các tỉnh khác và các cơ quan khác. “Bây giờ gửi về công an tỉnh thì một số trại giam phạm nhân nhiều, không gửi được. Còn gửi vào các quân khu cũng rất khó, đường thì rất xa; trong khi quy định tạm giữ mỗi lần không quá ba ngày và kéo dài không quá hai lần”- ông Bình nêu thực tế và đề nghị bổ sung quy định tất cả đồn biên phòng đều phải có buồng tạm giữ để tạo điều kiện cho lực lượng biên phòng thực hiện, thực thi pháp luật. Phản hồi sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát và tiếp thu theo hướng đồn biên phòng đóng quân ở nơi xa các cơ sở giam giữ được tổ chức buồng tạm giữ.“Vấn đề này sẽ dần dần được khắc phục” - ông nói. Đại tướng Lương Tam Quang cũng thông tin sau khi không tổ chức công an cấp huyện, Bộ Công an cũng không bố trí buồng tạm giam, tạm giữ ở công an cấp xã. Ông Lương Tam Quang cho hay Bộ Công an chỉ đề xuất công an đặc khu ở ngoài đảo được bố trí buồng tạm giam, tạm giữ. “Quan điểm của chúng tôi là không (bố trí) tràn lan buồng tạm giam, tạm giữ” - ông nói. Không bố trí tràn lan buồng tạm giam, tạm giữ Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH Bộ Công an, cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để chỉnh lý dự thảo luật trên nguyên tắc phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện. Cụ thể: Tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể; đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và đảm bảo sức khỏe tiếp tục thi hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể. Một điều kiện quan trọng khác được bộ trưởng đề cập là phạm nhân phải tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể, chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể. Phạm nhân được thực hiện quyền này cũng phải là người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp tội phạm lần đầu và thời gian chấp hành án dưới 3 năm. Ngoài ra, phạm nhân hiến mô bộ phận cơ thể cho người thân của phạm nhân. Về quyền lưu trữ trứng và tinh trùng của phạm nhân, bộ trưởng Bộ Công an cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá quy định về quyền này là chính sách nhân văn, nhân đạo. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu cân nhắc kỹ trước khi báo cáo với QH thông qua dự án luật.• trình cấp có thẩm quyền hoặc tự ban hành giá tối đa, giá tối thiểu đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục do Nhà nước định giá. ĐB Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đồng tình với những vấn đề ĐB Giang nêu. Ông cho rằng nhiều quy định của Luật Giá còn độ trễ chính sách, thiếu tính linh hoạt trong phản ứng với các biến động giá và chưa thực sự đồng bộ với một số luật chuyên ngành như Luật Cạnh tranh, Luật Dược, Luật Năng lượng, Luật Lực lượng quản lý thị trường. Giải trình vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo các luật có liên quan như Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Luật Dự trữ quốc gia, Luật Công nghiệp quốc phòng - an ninh và Luật Động viên công nghiệp, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.• thông minh. “Trên đô thị 10 triệu dân, việc di chuyển một gói hàng 2 km có thể mất 45 phút, trong khi UAV chỉ cần 5 phút. Đây không còn là câu chuyện của tương lai xa” - bà nhấn mạnh. Đại biểu Trân nhấn mạnh nếu Việt Nam chậm xây dựng khung pháp lý, khi công nghệ bùng nổ sẽ rơi vào thế bị động, phải “chạy theo thực tế”, vì UAV không chỉ là biểu tượng của nền kinh tế sáng tạo mà còn là công cụ hỗ trợ sản xuất, vận chuyển, dịch vụ công và quản lý đô thị hiện đại. Đại biểu cũng đề xuất xây dựng cơ chế quản lý thông minh, hiện đại, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành để hạn chế việc sử dụng UAV cho mục đích xấu, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Cụ thể như tiến hành định danh điện tử (EID) cho mỗi UAV, tương tự biển số xe cơ giới; giới hạn độ cao, hành lang bay, vùng cấm bay được công bố công khai; Tích hợp hệ thống giám sát UAV vào mạng lưới điều hành hàng không, quốc phòng và công an; phân định trách nhiệm quản lý liên ngành giữa Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Xử phạt nghiêm hành vi bay trái phép, vận chuyển hàng cấm, xâm phạm khu vực nhạy cảm. NHÓM PHÓNG VIÊN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 13-11-2025 LÊ THOA thực hiện Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/ năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Dự thảo nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, đất nước cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) làm động lực chính để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nêu trên. Theo PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ba trụ cột KHCN, ĐMST&CĐS chính là yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng, mở ra kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng cho Việt Nam. Tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ . Phóng viên: Ông đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030 thể hiện khát vọng thế nào của đất nước? 3 trụ cột hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 2 con số Yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng không còn là vốn và lao động rẻ mà là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đâu là cơ sở thực tiễn và dư địa để đặt ra mục tiêu mang tính bứt phá như vậy? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: Để đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, chúng ta phải đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong 20 năm tới. Đây không chỉ là khát vọng phát triển mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Kinh nghiệm phát triển thành công của bốn “con rồng châu Á” gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Singapore giai đoạn 1960-1990 là bài học lớn cho Việt Nam tăng tốc trong thời gian tới. Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra động lực kép cho tăng trưởng nhanh và bền vững, nhờ nâng năng suất thông qua tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet kết nối vạn vật (IoT), đồng thời sử dụng hiệu quả, tối ưu năng lượng, nguyên liệu đầu vào… Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với thế và lực ngày càng tăng lên, cùng niềm tin, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc và một chiến lược phát triển đúng đắn, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu trên. Điều này càng được củng cố khi chưa đến một năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành bộ tứ nghị quyết trụ cột gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68 và ba nghị quyết chuyên đề gồm Nghị quyết 70, 71 và 72. Qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy hệ thống và định hướng phát triển đúng đắn trong bối cảnh mới. . Dự thảo văn kiện nhấn mạnh “xác lập mô hình tăng trưởng mới” trên nền tảng KHCN, ĐMST&CĐS. Ông đánh giá thế nào về vai trò của ba trụ cột này trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số? + Xác lập mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng KHCN, ĐMST&CĐS thể hiện sự kịp thời và đúng đắn trong việc hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những thập niên tới. Ngày nay, yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng không còn là vốn và lao động rẻ mà là KHCN, ĐMST&CĐS. Ba yếu tố này trực tiếp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), dịch chuyển cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào, đồng thời giảm phát thải và rủi ro tài nguyên. Ở cấp doanh nghiệp, công nghệ số, tự động hóa và phân tích dữ liệu lớn giúp tối ưu vận hành, rút ngắn chuỗi cung ứng, tiếp cận tốt hơn thị trường toàn cầu. Ở cấp ngành, công nghệ xanh - số (IoT, AI, điện toán đám mây, vật liệu mới, pin…) đang mở đường phát triển cho công nghệ chiến lược, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp thông minh, logistics thông minh và dịch vụ số xuyên biên giới. Ở cấp quốc gia, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động giúp Việt Nam nâng cấp chuỗi giá trị, từ gia công sang thiết kế - sở hữu trí tuệ, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn, giúp quốc gia vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Điều này càng được khẳng định bởi giải Nobel Kinh tế năm 2025 nghiên cứu về vai trò của đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc một xã hội dám thay đổi để phát triển, giúp đưa ra bài học cho Việt Nam có thể tự tin chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào lao động rẻ sang xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng KHCN, ĐMST&CĐS. Cần giải pháp đột phá chiến lược cho kinh tế tư nhân . Vậy để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo ông, còn cần thêm những yếu tố nào khác? + Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, phải triển khai hiệu quả Nghị quyết 66 bởi đây là “bệ đỡ thể chế” cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Nếu KHCN, ĐMST&CĐS là động cơ thì Nghị quyết 66 là bộ vi điều khiển đảm bảo luật lệ rõ ràng, thực thi nhất quán, chi phí tuân thủ thấp, giảm rủi ro pháp lý, khuyến khích đổi mới, giải phóng nguồn lực xã hội. Từ đó, nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) - yếu tố cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững. Nghị quyết 68 cũng đã nâng tầm vai trò của kinh tế tư nhân, khẳng định đây là Để KHCN, ĐMST&CĐS thực sự trở thành động lực quyết định tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế quốc gia, tôi cho rằng chúng ta cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 57 đã đề ra. Trong đó, tuyên truyền thực chất và hiệu quả hơn nữa để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp về vai trò của phát triển KHCN, ĐMST&CĐS đối với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Các quy định pháp luật về KHCN, ĐMST&CĐS, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế, đất đai… cần được khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đồng thời, phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược. Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Đặc biệt, theo tôi, cần đẩy mạnh mô hình hợp tác ba nhà (Nhà nước - nhà trường/viện - nhà doanh nghiệp) trong nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Có các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN, ĐMST&CĐS quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực y tế, giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện bốn nghị quyết của Bộ Chính trị, sáng 16-9. Ảnh: QH một trong những động lực quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang đặt ra mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn là hết sức cần thiết. Do vậy, khu vực kinh tế tư nhân cần những quan điểm và giải pháp đột phá mang tính chiến lược và khả thi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh… Về mặt quan điểm, kinh tế tư nhân phải được xác định là một trong những trụ cột chính để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh địa chính trị thế giới biến động phức tạp. Cần nghiên cứu tiến tới hiến định hóa vai trò kinh tế tư nhân. Theo tôi, chúng ta nên xác định vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân trong Hiến pháp để làm cơ sở xây dựng Luật Kinh tế tư nhân như một đạo luật nền tảng, định vị rõ vai trò, quyền và nghĩa vụ của khu vực này trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, triển khai đồng bộ chiến lược nâng cao năng lực nội sinh của khu vực kinh tế tư nhân thông qua hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương. Cuối cùng, việc khai thác tiềm năng về nắm bắt cơ hội mới thông qua hội nhập quốc tế là yếu tố không thể bỏ qua. Từ vị thế “tham gia”, Việt Nam đã trở thành quốc gia “kiến tạo” trong nhiều tiến trình quốc tế. Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới khẳng định định hướng hội nhập toàn diện và sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại số, tiêu chuẩn carbon và logistics thông minh. Nhờ mạng lưới FTA rộng, Việt Nam cần tiếp tục củng cố vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực nội địa hóa công nghệ và chuẩn mực quản trị. Đây là cơ hội lớn để bước vào kỷ nguyên mới thành công. . Xin cảm ơn ông.• Xác lập mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng KHCN, ĐMST&CĐS thể hiện sự kịp thời và đúng đắn trong việc hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những thập niên tới. Gỡ rào cản thể chế, đưa tăng tưởng kinh tế bền vững

5 Thời sự - Thứ Năm 13-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước Tổng Bí thư TÔ LÂM Cách đây 95 năm, dưới sự chủ trì của Đảng, Hội Phản đế Đồng minh được thành lập vào ngày 1811-1930, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Dù ở bất cứ giai đoạn nào, nguyên tắc cốt lõi của Mặt trận vẫn là đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung: Độc lập dân tộc và phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu những tinh hoa của dân tộc, của thế giới về đại đoàn kết, khởi xướng và rèn luyện khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi chúng ta có chính quyền của nhân dân. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển trong mọi giai đoạn lịch sử. Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh nội sinh to lớn để đất nước vững bước Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, chính sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã kết tụ nên những thắng lợi vĩ đại. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến công cuộc đổi mới, mỗi bước ngoặt lịch sử đều in đậm dấu ấn của sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhờ phát huy tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc”, hàng triệu triệu người con đất Việt thuộc các giai cấp, tôn giáo, dân tộc khác nhau đã hội tụ dưới lá cờ của Đảng, chiến đấu hy sinh cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Ngày nay, bài học lớn về đại đoàn kết dân tộc vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Nhìn ra thế giới, chúng ta càng thấm thía giá trị của một dân tộc “trên dưới một lòng”, “tướng sĩ một lòng phụ tử/ hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, “bầu ơi thương lấy bí cùng/ tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”... cùng sống hòa thuận, yên bình trên đất nước Rồng - Tiên trong khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với chia rẽ xã hội, xung đột sắc tộc, tôn giáo và bất ổn chính trị kéo dài. Chiến tranh, bạo lực và mâu thuẫn phe phái diễn ra ở không ít nơi, thậm chí có nơi xung đột đã đẩy người dân vào cảnh ly tán, đói nghèo cùng cực. Bức tranh địa chính trị toàn cầu được dự báo tiếp tục đầy bất ổn và khó lường. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với môi trường chính trị - xã hội ổn định, nhân dân một lòng đoàn kết, đồng thuận hướng về mục tiêu chung xây dựng và phát triển đất nước. Một minh chứng tiêu biểu gần đây về tinh thần đoàn kết, dân chủ trong xã hội ta là đợt sinh hoạt chính trị góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Lần đầu tiên, việc lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng được triển khai rộng rãi, ứng dụng công nghệ số để mọi người dân trong và ngoài nước đều có thể tham gia dễ dàng. Qua ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh và cổng thông tin trực tuyến, nhiều triệu người dân đã gửi ý kiến tâm huyết đóng góp cho Đảng. Tiếng nói của nhân dân - xuất phát từ cơ sở thực tiễn cuộc sống - sẽ là những đóng góp quý báu, giúp Đảng ta hoàn thiện đường lối, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp tới. Một điển hình khác là từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, đã hứng chịu những đợt thiên tai dồn dập, mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, các lực lượng như quân đội, công an, y tế, dân quân đã nhanh chóng vào cuộc cứu dân, tổ chức sơ tán khẩn cấp và hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau lũ. Đồng thời, nhân dân cả nước, cũng đồng lòng chung tay, phát huy mạnh mẽ truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc. Không chỉ đoàn kết trên phạm vi quốc gia, người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ. Những đợt quyên góp “Vì biển, đảo Việt Nam”, những chương trình kết nối doanh nhân kiều bào đầu tư về nước, hay những lớp học dạy tiếng Việt miễn phí do cộng đồng người Việt ở nước ngoài tổ chức… tất cả đều xuất phát từ tấm lòng luôn hướng về cội nguồn, từ tinh thần đại đoàn kết của con Lạc cháu Hồng dù ở bất cứ nơi đâu. Có thể khẳng định chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm cả đồng bào trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, lại được củng cố vững chắc như hiện nay. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là điểm tựa để đất nước vượt qua mọi thách thức, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập. Nhờ đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể Thời gian tới, để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải tăng cường đoàn kết trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hơn bao giờ hết, cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xem đó là nhân tố then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, “nói đi đôi với làm”, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đoàn kết của chúng ta. Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho các gia đình chính sách trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cà Mau. Ảnh: TTXVN Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm cả đồng bào trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, lại được củng cố vững chắc như hiện nay. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh dù ở bất cứ giai đoạn nào, nguyên tắc cốt lõi của Mặt trận vẫn là đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung “độc lập dân tộc và phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân”. Đồng thời, phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đảng xác định nhân dân là trung tâm; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Khi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khi mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển công bằng thì khối đại đoàn kết càng bền chặt, không thế lực nào kích động chia rẽ được. Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hướng về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mặt trận cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội, các cá nhân tiêu biểu… tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. MTTQ phải trở thành diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài… có thể gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng một cách dân chủ, cởi mở. Đồng thời, cần chú trọng phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người có uy tín trong xã hội và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hiến kế xây dựng đất nước. Mặt khác, đại đoàn kết không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà cần được mở rộng ra tầm quốc tế. Qua đó, Việt Nam tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè thế giới, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tăng cường đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, nhất là với các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Một nước Việt Nam ổn định, hòa hợp, giàu lòng nhân ái chắc chắn sẽ có những đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển chung của nhân loại. Lịch sử 95 năm xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một hành trình vẻ vang, để lại nhiều bài học sâu sắc. Nhờ đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể, từ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến vươn mình thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Ngày nay, trước thời cơ và thách thức đan xen, càng phải củng cố khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt về vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, đều cùng chung một quyết tâm: Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước. Đó chính là cội nguồn của ý chí, niềm tin và sức mạnh để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Việt Nam chúng ta với dân tộc anh hùng, nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo, chắc chắn sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, có vị thế xứng đáng, sánh vai với bạn bè khắp năm châu.• Tiêu điểm Đến nay, đã có gần 3 triệu lượt ý kiến góp ý được gửi qua nhiều hình thức khác nhau (trong đó có hơn 2 triệu góp ý qua nền tảng VNeID...). Đây là số lượng ý kiến đóng góp lớn nhất trong các kỳ Đại hội Đảng từ trước đến nay, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm chính trị của nhân dân ta đối với những quyết sách trọng đại của đất nước.

6 Thời sự - Thứ Năm 13-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Trong vai người đi tìm thú cưng bị mất, PV tiếp cận tận nơi nhóm “mèo tặc” chuyên hoạt động ở trung tâm TP.HCM, chứng kiến cảnh giao dịch, nghe tận tai những “bí kíp nghề đen”, cách ra giá chuộc mèo để “khổ chủ” rơi vào bẫy. Cuộc gặp gỡ trong bóng tối Khoảng 5 giờ sáng 7-10, trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, tiếng meo meo yếu ớt vang lên từ những bao tải màu vàng và túi lưới đặt dưới chân hai người đàn ông và một phụ nữ. Họ đứng tản ra, chờ đợi điều gì đó. Trong vai người đi tìm chó bị mất trộm, chúng tôi tiến lại gần, ngỏ ý: “Khách nhờ em đi tìm chuộc chó.” Người phụ nữ chừng 50 tuổi, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Mất ở đâu? Mất hồi nào vậy?” Bà ta chính là NTNH, sau này PV mới xác định được danh tính. Khi nghe nói chó bị mất hôm qua, bà H hỏi tiếp: “Mất mấy giờ?” Một người đàn ông mặt góc cạnh tiến đến, tỏ vẻ khó chịu: “Cái gì đó?” Bà H liền đáp: “Em đâu biết gì đâu anh,” rồi quay sang hỏi chúng tôi: “Mất lúc mấy giờ?”. Chúng tôi nói dối rằng mất khoảng 2 giờ đêm, tại khu vực quận 1 cũ. Bà H khẳng định ngay: “2 giờ đêm là “lính” Bình Thạnh rồi chứ ở đây 2 giờ không dám ra quận nhất đâu”. Câu nói hồn nhiên nhưng lộ rõ sự phân vùng lãnh địa và giờ giấc hoạt động của giới “mèo tặc” trong TP. Theo Th, một người am hiểu chiêu trò của các “mèo tặc”, những tay “có tiếng” trong giới là ông T và D, từng có “lò” hoạt động ở khu vực đường Lê Hồng Phong, nơi nổi tiếng là chợ bán và chuộc chó, mèo cảnh. Khoảng từ tháng 5 đến tháng 6, giới này đồn nhau rằng nhóm T - D bị bắt vì “vớ” nhầm chó cảnh của ai đó rồi xảy ra xô xát. “Lính bà BH hẻm 88 cầu Calmette đi bắt chó cảnh. Chủ chó sau đó tìm đến lò chó của T trên đường Lê Hồng Phong để chuộc. Do đã “qua tay” nên đến tay khách giá chuộc là 5 triệu đồng. Nhưng khách chỉ Giáp mặt kẻ trộm, nghe cách ra giá chuộc mèo PV thâm nhập đường dây trộm mèo, tận mắt chứng kiến giao dịch bí mật, nghe “bí kíp” chuộc thú cưng với giá hàng triệu đồng tại “chợ mèo” giữa trung tâm TP.HCM. Thâm nhập đường dây “mèo tặc” - Bài 3 chịu 2,5 triệu rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm ra giá chuộc. Công an sau đó vào cuộc xử lý” - Th nói. Câu chuyện ấy không làm nghề này biến mất mà khiến các nhóm hoạt động kín đáo hơn. Th cho biết hiện “ông NB” mới là đầu nậu lớn nhất TP.HCM, chỉ huy hàng chục “lính” chuyên đi đặt bẫy, thu gom và bán mèo theo đường dây khép kín. Nghề “đen” có cả đào tạo, chỉ dẫn Sáng hôm sau, 7-10, chúng tôi tiếp tục đóng vai người muốn học nghề. Người phụ nữ mà sau này chúng tôi xác định tên là PTKL, một phụ nữ quen mặt ở “chợ mèo” Cầu Ông Lãnh, tỏ ra cởi mở, sẵn sàng “truyền nghề”. “Muốn làm nghề này phải khỏe, phải gan. Đi đêm, luồn hẻm, leo rào, cực lắm chứ không dễ đâu” - bà L nói. Người mới muốn nhập nghề không được đi một mình mà phải có người quen dẫn dắt, giới thiệu thì “đầu trên mới nhận”. “Nếu em muốn làm, phải có người dắt đi vài bữa rồi anh NB mới phát đồ nghề, chỉ điểm bẫy. Không ai biết em là ai thì ai dám nhận?” - bà L nói như một huấn luyện viên đang nhận đệ tử. Bà L vừa thu mua mèo từ các đầu mối nhỏ, vừa tự đi đặt bẫy để kiếm thêm. Những người như bà thường nắm thông tin từng khu vực, giờ giấc hoạt động của các “đội lính mèo tặc”, thậm chí biết rõ ai đang giữ mèo nào, ở đâu. Một nguồn tin cho biết ông NB, người được xem là “ông trùm”, ngụ TP Thủ Đức cũ, điều hành hàng chục “lính” rải khắp quận 1, quận 4, quận 5, quận 8, huyện Bình Chánh cũ… Mỗi người chịu trách nhiệm từ 15 đến 20 bẫy, được cung cấp đầy đủ bởi chủ lò. Khoảng 1-2 giờ sáng là thời điểm họ “ra quân”, đến 4 giờ thì gom “hàng” về điểm tập kết chờ NB đi thu. “Mỗi ngày, số mèo gom được có thể lên tới vài tạ là chuyện thường” - Th nói. “Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, NB sẽ chạy xe qua cầu Ông Lãnh để lấy hàng, trước khi đường phố đông đúc để tránh gây chú ý.” Ngoài NB, còn có bà BH, chuyên thu gom chó cảnh ở khu vực hẻm 88 gần cầu Calmette. Người đi bẫy mèo nếu gặp chó cảnh cũng bắt luôn, mang bán lại cho bà. Hàng sau đó được đưa đến các điểm chuộc chó, mèo ở đường Lê Hồng Phong - nơi từng là “chợ chuộc thú cưng” của TP.HCM. Mánh lới chuộc mèo cảnh Theo những người trong giới, việc chuộc thú cưng hoạt động gần như một “dịch vụ ngầm”. Khi có người mất mèo, chỉ cần cung cấp địa chỉ, thời gian bị mất và ảnh, chủ lò dễ dàng xác định “lính” nào bắt được do đã có phân công địa bàn từ trước. Từ đó, họ đưa ra giá chuộc, thường từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy giá trị con mèo và mức độ gấp gáp của chủ. Các nhóm chuộc thường sẽ tìm hiểu tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, tự liên hệ và lấy lý do: “Nhặt được hoặc mua được con mèo, chó nào đó nhìn giống của bạn, nếu muốn mua, chuộc lại thì giao dịch”… Chợ mèo trên mé rạch Bến Nghé đoạn giáp cầu Ông Lãnh là nơi các “mèo tặc” tụ họp mỗi sáng. Địa điểm nằm khuất dưới chân cầu, khó bị phát hiện dù chỉ cách trụ sở phường không xa. Trong lần tiếp cận đó, bà H gọi một người đàn ông chừng 50 tuổi, mặc áo xe ôm công nghệ đến xem hình con chó mà PV đưa ra. Người này sau này chúng tôi xác định là NTB (52 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè cũ). Do nhiều lần PV đã tiếp cận nên TB tỏ ra cảnh giác. TB nói lảng: “Cái này ra ngoài Lê Hồng Phong hỏi đi”. Khi chúng tôi nhắc lại chuyện từng hỏi về chó bị mất, TB nhìn ảnh qua điện thoại rồi nói: “Này Husky mà”. Đứng gần đó, bà H chen vào: “Hôm qua cũng có thằng Lộc đánh ở quận 4 lúc 2 giờ đó”. Rồi bà nói nhỏ với chúng tôi: “Nó không dám chuộc đâu, hôm đó nó kêu tao canh giùm con chó bên quận 4 (cũ) đó”. TB tỏ vẻ khó chịu, nói: “Anh đâu làm mấy cái này nữa, mấy tháng nay tụi nó kiếm tao hoài”. Rồi ông ta văng tục, chỉ đường cho chúng tôi vào hẻm 88 gần cầu Calmette, đó là nơi ở của bà BH - một đầu mối có tiếng trong việc thu gom mèo, chó cảnh và nơi “làm ăn uy tín” có thể giúp chuộc thú cưng. Bà H sau đó tiến lại gần, nói nhỏ: “Khung 2 giờ, nhóm tui không lên quận 1 (cũ) đâu, đợi ông NB tới đi, ổng cho số đội chuyên đánh khu quận 1”. Theo bà H, nhóm của bà chỉ “đánh mèo, không thâu chó”. “Chó thì gọi cánh khác, còn mèo thì cứ hỏi NB là ra hết. Từ quận 8, quận 7, TP Thủ Đức, Nhà Bè (cũ)… đều Giao dịch chớp nhoáng Khoảng 5 giờ 15 sáng 7-10, một người đàn ông chạy xe máy đến, mang theo túi mèo mới bắt được. Chừng 15 phút sau, ông NB xuất hiện. Cảnh tượng diễn ra nhanh gọn: Những túi mèo được chuyển tay, chất lên xe của NB, tiếng kêu vang lên yếu ớt. Chợ giao dịch chỉ tồn tại vài phút rồi mất hút. PV tiếp cận hỏi về việc chuộc mèo, ông NB nói: “Mèo ở đây phần lớn là đưa đi luôn, ra Bắc hết. Con nào kiểng thì để lại chuộc.”Bà H góp lời:“Phải có hình, nói rõ khu vực thì mới chuộc được. Mèo kiểng thì giữ lại, còn mèo cỏ là đi liền...”. Cuộc giao dịch kết thúc chóng vánh nhưng đằng sau là cả một guồng máy tinh vi, từ khâu bắt, thu gom đến chuộc lại, tất cả vận hành lặng lẽ giữa lòng TP… Chợ mèo trên mé rạch Bến Nghé, đoạn giáp cầu Ông Lãnh, là nơi các “mèo tặc” tụ họp giao dịch mỗi sáng. Ảnh trong bài: NHÓM PV Bà L đang hướng dẫn PV cách vào “nghề”. Các bài đăng tìm chó, mèo lạc trên mạng xã hôi. (Ảnh chụp lại màn hình) của ổng” - bà nói rồi khoe vừa hôm qua, lính của NB ở Huỳnh Tấn Phát chuộc một con mèo 4 triệu đồng. Khi PV hỏi về giá chuộc, bà nói: “Tùy con, có con 3-4 triệu, có con 1 triệu rưỡi, 2 triệu cũng có. Chủ càng cưng thì giá càng cao. Có người khóc lóc năn nỉ, bị tụi nó “đập” cho xây xẩm luôn (tức ra giá chuộc cao chót vót - PV)”. Bà kể thêm câu chuyện về một cô gái bị mất cặp mèo cảnh, vì quá lo lắng nên bị lừa hai lần: Lần đầu chuyển 5 triệu đồng cho người giả danh “giữ mèo”, lần sau thêm 5 triệu đồng nữa, mất trắng 10 triệu đồng. Trong khi cặp mèo thật sự đang nằm trong tay NB và được chuộc lại chỉ với 3 triệu đồng. “Bởi vậy phải chuộc chỗ uy tín, như chỗ tui hay chỗ NB chứ chuyển linh tinh là mất hết” - bà H nói. Bà còn “truyền kinh nghiệm”: “Phải đưa hình con mèo, xác định đúng mới chuộc. Mèo kiểng thì người ta không làm thịt đâu, để lại cho chuộc hết. Nhưng phải điện liền chứ để trễ là người ta dạt ra ngay (tức đưa vào lò thịt - PV)”.• (Còn tiếp) “2 giờ đêm là “lính” Bình Thạnh rồi chứ ở đây 2 giờ không dám ra quận nhất đâu”. Câu nói hồn nhiên nhưng lộ rõ sự phân vùng lãnh địa và giờ giấc hoạt động của giới “mèo tặc” trong TP.

