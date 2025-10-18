258-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 14-11-2025 THANH TUYỀN thực hiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đang đưa ra lấy ý kiến Nhân dân có nội dung xác định “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội Đảng. TS Hồ Ngọc Đăng, khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận khái niệm “Đảng văn minh” phản ánh khát vọng xây dựng một Đảng kiểu mới trong kỷ nguyên văn minh trí tuệ, nhân văn và pháp quyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện . Phóng viên: Thưa ông, công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nội dung xuyên suốt trong mọi kỳ đại hội. Vậy điểm mới, khác biệt trong dự thảo Báo cáo chính trị lần này về xây dựng Đảng so với trước là gì? + TS Hồ Ngọc Đăng (ảnh): Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được xác định là nội dung xuyên suốt, then chốt trong toàn bộ tiến trình lãnh đạo đất nước song đã có nhiều điểm mới thể hiện ở ba phương diện chủ yếu. Thứ nhất, đó là sự đột phá về tổ chức bộ máy và mô hình hệ thống chính trị. Dự thảo lần này nhấn mạnh “cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, được triển khai đồng bộ, quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành trước năm năm so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt, tổ chức chính quyền địa phát triển và thích ứng với thời đại chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm “xây dựng Đảng là then chốt, phát triển đất nước là trung tâm, văn hóa và con người là nền tảng”, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Đảng văn minh” - khát vọng mới trong kỷ nguyên mới . Vậy ông có nhìn nhận gì về khái niệm “Đảng văn minh” được đề cập trong dự thảo văn kiện lần này? + Việc đưa “Đảng văn minh” vào dự thảo văn kiện cho thấy sự phát triển mới của khái niệm Đảng cầm quyền hiện đại. Khái niệm “Đảng văn minh” được bổ sung đã đánh dấu sự phát triển về chất của chuẩn mực Đảng lãnh đạo trong thời đại chuyển đổi số, toàn cầu hóa và hội nhập nhân loại. “Văn minh” ở đây không chỉ mang nghĩa đạo đức hay văn hóa ứng xử, mà còn là biểu hiện của tầm vóc trí tuệ, đổi mới phương thức lãnh đạo. Đảng cầm quyền phải hành động có văn hóa, đối thoại, lắng nghe dân, tôn trọng pháp luật. Mỗi tổ chức Đảng và cán bộ phải có năng lực văn minh chính trị - hành chính. Trong quản trị quốc gia, văn minh còn thể hiện qua sử dụng công nghệ, dữ liệu, pháp quyền và đạo lý nhân văn để lãnh đạo đất nước phát triển bền vững. “Dựa vào dân để xây dựng Đảng” . Trong các văn kiện nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng đều nhấn mạnh tinh thần “dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Vậy làm sao để nguyên tắc ấy trở thành cơ chế thực chất trong công tác cán bộ, thực thi công vụ? + Để có cơ chế thực chất trong công tác cán bộ, việc thể chế hóa vai trò giám sát, đánh giá cán bộ của Nhân dân là điều tiên quyết. Vì vậy, cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Điều này có thể được cụ thể hóa qua việc lấy ý kiến tín nhiệm của Nhân dân nơi cư trú, nơi công tác… như một tiêu chí bắt buộc. Mở rộng hình thức “hòm thư phản ánh cán bộ”, “đường dây nóng của cấp ủy” và cơ chế bảo vệ người góp ý trung thực, khách quan. Cùng với đó, gắn kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, để tiếng nói của Nhân dân trở thành nguồn thông tin đầu vào chính thức trong đánh giá cán bộ. Tôi nghĩ muốn “dựa vào dân” thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải được xem xét mức độ “được dân tin, dân phục, dân yêu” như một tiêu chí định lượng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Song song đó, đề cao cơ chế phản hồi hai chiều giữa Đảng và Nhân dân; xây dựng các diễn đàn đối thoại định kỳ giữa cấp ủy với Nhân dân (đặc biệt ở cấp xã, phường), coi đây là hình thức giám sát mềm, củng cố niềm tin chính trị và giúp Đảng thường xuyên “tự soi, tự sửa”. Nguyên tắc “dựa vào dân để xây dựng Đảng” chỉ trở thành cơ chế thực chất trong công tác cán bộ khi được thể chế hóa, vận hành bằng các quy trình minh bạch, có kiểm soát quyền lực, có phản hồi từ Nhân dân và được bảo đảm bằng công nghệ, pháp luật, trách nhiệm chính trị của cấp ủy. Đó chính là con đường cụ thể để Đảng ta “tự đổi mới để thật sự là đạo đức, là văn minh”, như tinh thần mới trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã khẳng định. . Xin cảm ơn ông.• Hội nghị Trung ương 14 diễn ra từ ngày 5 đến 6-11 bàn về hai nội dung lớn, trong đó có nhóm vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) và giảm mạnh đầu mối bên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể. Điểm mới này khẳng định quyết tâm cải cách tổ chức bộ máy một cách căn bản và có ý nghĩa lịch sử, hướng đến một hệ thống chính trị vận hành thông suốt, gần dân, sát cơ sở và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn. Thứ hai, đó là tư duy mới về xây dựng Đảng cầm quyền hiện đại. Phần XIV của dự thảo đã nêu rõ mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh”. Điều này thể hiện bước phát triển lý luận mới trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền - không chỉ là “trong sạch, vững mạnh” mà còn đạt tới tầm vóc văn minh, gắn với chuẩn mực đạo đức chính trị và năng lực lãnh đạo, cầm quyền hiện đại… Cuối cùng, dự thảo nêu việc đổi mới phương thức lãnh đạo và kiểm soát quyền lực. Trong đó, xác định việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ” là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Cùng với đó là yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Điểm mới nổi bật của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV là sự nâng tầm công tác xây dựng Đảng từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện mô hình hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền, kiến tạo tư duy khoa học, phương thức cầm quyền hiện đại và nhân văn. Đảng văn minh là Đảng biết vận dụng tri thức, công nghệ, pháp quyền và giá trị nhân văn vào lãnh đạo, quản trị xã hội, biết “dựa vào dân, vì dân, học dân”. “Văn minh” là sự bổ sung của “đạo đức” trong xây dựng Đảng. Cũng trong phần xây dựng Đảng về đạo đức, văn kiện nêu rõ: “Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức, để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới”. Như vậy, “văn minh” được đặt song hành với “đạo đức” - một sự gắn kết hữu cơ giữa chân - thiện - mỹ trong chính trị. Điều này thể hiện Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo về quyền lực, mà còn là hình mẫu văn hóa chính trị, nêu gương về nhân cách và phương thức lãnh đạo tiến bộ. Điều đó càng khẳng định rằng Đảng không chỉ “đạo đức và trí tuệ” mà còn “văn minh”, tức là thống nhất giữa giá trị nhân văn và năng lực kiến tạo phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu Xây dựng Đảng văn minh thể hiện bước phát triển lý luận mới trong tư duy xây dựng Đảng cầm quyền - không chỉ là “trong sạch, vững mạnh” mà còn đạt tới tầm vóc văn minh. Theo tôi, dựa vào dân để xây dựng Đảng còn là việc thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ một cách công khai, minh bạch, biến nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành chu trình dân chủ bắt buộc trong quy trình cán bộ. Để làm được điều này, cần tăng cường công khai tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để Nhân dân được biết và giám sát. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cán bộ, xây dựng hồ sơ cán bộ điện tử thống nhất, gắn với đánh giá công vụ và phản hồi xã hội, giúp “dân biết” và “dân kiểm tra” được thuận lợi, minh bạch. Hơn nữa, rất cần phải đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Trong đó, thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm chính trị - pháp lý đối với người giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ; công khai hóa quy trình lựa chọn để ngăn ngừa tình trạng “đóng kín trong nội bộ”. TS HỒ NGỌC ĐĂNG, Học viện Cán bộ TP.HCM Công khai quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ thoisu@phapluattp.vn Xây dựng Đảng văn minh trong kỷ nguyên mới Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nâng tầm công tác xây dựng Đảng từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện mô hình hệ thống chính trị, phát huy tinh thần “dựa vào dân để xây dựng Đảng”.

3 Thời sự - Thứ Sáu 14-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Các bộ, ngành, chủ đầu tư phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của CHKQT Long Thành. Đặc biệt chú ý về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; năng suất và hiệu quả khai thác; mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng lưới hàng không khu vực. Mục tiêu để CHKQT Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu khu vực. Công trình thế kỷ minh bạch, hiệu quả Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án không chỉ về mặt tài chính mà cả hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Mỗi đồng vốn đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho một vùng và cho cả quốc gia, từ tăng trưởng GDP, việc làm cho đến công nghệ và nhân lực. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm CHKQT Long Thành thực sự là công trình thế kỷ minh bạch, hiệu quả và sớm chuẩn bị cho giai đoạn 2. Chủ động đề xuất đầu tư thêm đường hạ, cất cánh, nhà ga hành khách, tận dụng máy móc để nâng công suất lên càng sớm càng tốt... Phải phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không. Để CHKQT Long Thành thực sự phát huy hiệu quả khi kết nối giao thông, dịch vụ đô thị, logistics tổ chức đồng bộ, hiện đại, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đảm bảo kết nối hạ tầng đa phương thức. Sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, từng bước kết nối metro nội đô TP trực tiếp tới sân bay và quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại sân bay này, giảm chi phí logistics toàn vùng. Tổng Bí thư lưu ý xây dựng hệ sinh thái, dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ gồm có khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo và bồi dưỡng, hậu cần, kỹ thuật logistics, thuế quan, dịch vụ tài chính hỗ trợ, trở thành một TP sân bay hiện đại - mô hình đô thị sân bay (“aerotropolis”), trở thành trung tâm dịch vụ logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á. Tổng Bí thư nhấn mạnh khi hoàn thành CHKQT Long Thành sẽ giải tỏa áp lực cho CHKQT Tân Sơn Nhất; thúc đẩy liên kết vùng trong không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ và khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp hiệp đồng của các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và tinh thần cống hiến của hàng vạn người lao động, CHKQT Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng quốc tế, an toàn tuyệt đối, trở thành biểu tượng của Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.• VŨ HỘI Ngày 13-11, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành và định hướng phát triển trong môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế. Động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc mà Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chủ đầu tư dự án, các liên doanh, nhà thầu đã tích cực triển khai, hoàn thành nhiều hạng mục công trình, bảo đảm đúng tiến độ. Dự án giai đoạn 1 đạt kết quả tích cực, bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư nêu rõ CHKQT Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh để phát huy hiệu quả vai trò, các cấp, các ngành cần xác định rõ về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế, CHKQT Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, tiên phong và là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh. “Mỗi đồng vốn đầu tư xây dựng Cả ng hàng không quố c tế Long Thành mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho một vùng và cho cả quốc gia, từ tăng trưởng GDP, việc làm cho đến công nghệ và nhân lực.” Tổ ng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, nắm tình hình xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: AX TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: LongThànhphảilàhìnhmẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh. Thủ tướng: Kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn Ngày 13-11, sau khi đi kiểm tra tình hình khắc phục bão số 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Thủ tướng nhấn mạnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc này có bối cảnh khác biệt với những năm trước khi “cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơn bão số 13 gây hậu quả nặng nề...”. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn có điểm tựa, đó là sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh từ nhân dân. Đặc biệt, chúng ta biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của doanh nghiệp với nhân dân để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi nói riêng, đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tích chung của đất nước. Ông cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 13. Trong đó chú trọng xây dựng lại ngay nhà cho các gia đình bị sập đổ, sửa chữa các nhà bị hư hỏng nặng, khôi phục các hạ tầng giao thông, khôi phục sản xuất, kinh doanh... tạo sinh kế cho nhân dân. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an, thanh niên cùng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão; địa phương thực hiện, vận hành tốt chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạ nh đó , tiếp tục xây dựng, củng cố tình đoàn kết “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, động viên nhân dân vượt qua khó khăn với phương châm “Nhà nước cùng lo, địa phương cùng lo, nhân dân cùng lo”. Thủ tướng nhắc lại lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cần thực hiện “3 gần”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải” là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả. “4 không” là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Tiếp tục vận động, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội giúp đỡ nhân dân. “Chính quyền và bà con nhân dân địa phương phát huy truyền thống đại đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh, an dân cho khu dân cư của chúng ta” - Thủ tướng nói. Tại ngày hội, đại diện VPBank đã hỗ trợ, trao tặng tỉnh Gia Lai 15 tỉ đồng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), mỗ i đơn vị trao tặ ng 10 tỉ đồng... để cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả bão số 13. Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai 15 tỉ đồng. LÊ KIẾ N Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với người dân xã Đề Gi sau bão số 13. Ảnh: LÊ KIẾN Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành có công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm; diện tích đất sử dụng là 5.000 ha; phân kỳ đầu tư theo ba giai đoạn. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 19-12 cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 và bay chuyến bay kỹ thuật, vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu tư Vietnam Airlines, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản) triển khai đầu tư theo kế hoạch.

4 Thời sự - Thứ Sáu 14-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 13-11, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026. Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính Về Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, QH yêu cầu đạt các chỉ tiêu chủ yếu gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.4005.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%... QH cũng lưu ý tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù đang áp dụng cho các địa phương để nghiên cứu, thể chế hóa thành chính sách chung cho cả nước. Bên cạnh đó, nghị quyết nêu rõ: “Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh mới thủ tục, quy định kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi”. Theo đó, QH yêu cầu năm 2026, cắt giảm, đơn giản hóa 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng. Bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. QH đề nghị chú trọng giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. “Nghiêm cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để trục lợi hoặc can thiệp, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân” - nghị quyết nhấn mạnh. Ngoài ra, QH yêu cầu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. QH cũng yêu cầu xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương… Bổ sung hơn 53.500 tỉ đồng thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng Trong khi đó, dự toán NSNN năm 2026 được QH thông qua có số thu ngân sách nhà nước là 2.529.467 tỉ đồng. Ngoài ra, trong số 53.554 tỉ đồng được quyết nghị để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/ tháng có gần 24.000 tỉ đồng được chuyển nguồn do năm 2025 ngân sách địa phương chưa dùng hết. Trước khi bấm nút thông qua, QH đã nghe Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu QH, ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH, thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các vấn đề liên quan tới ngân sách năm 2025 và 2026. Báo cáo của Chính phủ nêu rõ dự toán thu NSNN năm 2026 được xây dựng bám sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, các chính sách thu hiện hành và định hướng trong thời gian tới. Trong đó, dự toán thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh năm 2026 tăng khoảng 11,1% so Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: QUANG PHÚC Chiều 13-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 20212026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 27, nhằm xem xét, quyết định một loạt nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Cụ thể, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 20212026, giữ chức chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, HĐND TP Hà Nội đồng ý miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi để tái cử. HĐND TP Hà Nội cũng bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được Bộ Chính trị phân công làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội bầu ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở GD&ĐT, giữ chức phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, HĐND TP Hà Nội bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. TRỌNG PHÚ Năm 2026, Quốc hội chốt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên Năm 2026, Quốc hội yêu cầu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. với ước tính thực hiện năm 2025, là mức phấn đấu cao nhất từ trước đến nay (mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 khoảng 10%). Tuy nhiên, một số lĩnh vực thu chịu tác động của nhiều yếu tố khác (thị trường, giá cả, tỉ giá, lãi suất...), không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu dầu thô... Đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chịu tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, tình hình thế giới biến động. “Chính phủ đã rà soát kỹ lưỡng từng lĩnh vực thu, đảm bảo xây dựng dự toán ở mức tích cực nhất để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định và đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Nếu xây dựng dự toán ở mức cao hơn, có thể sẽ đặt ra nhiều rủi ro nếu tình hình kinh tế - xã hội có biến động, ảnh hưởng tới an ninh, an toàn tài chính quốc gia” - Phó Thủ tướng Lê Thành Long giải trình. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo đã thể hiện trong Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026 theo hướng giao Chính phủ “trong điều hành, phấn đấu thu NSNN năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước tính thực hiện năm 2025” theo như kết luận của Hội nghị Trung ương 13. Đặc biệt, về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt mục tiêu 100% kế hoạch giao. “Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và triển khai đầu tư, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp ảnh hưởng đến giải ngân vốn” - báo cáo Chính phủ nêu.• Quốc hội yêu cầu xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương… Đề nghị trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương cho viên chức nghỉ việc do sắp xếp Tại hội trường, QH đã thảo luận góp ý cho dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Nêu ý kiến liên quan đến quy định về thôi việc, nghỉ hưu của viên chức, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP.HCM) cho rằng dự thảo luật hiện chỉ nêu chung về các trường hợp thôi việc, nghỉ hưu, chưa phân biệt rõ giữa “thôi việc chủ động” và “thôi việc do tổ chức sắp xếp”. “Cần có quy định rõ hơn để hỗ trợ họ ổn định cuộc sống và giảm rủi ro cho xã hội”- bàTrân đề nghị bổ sung quy định viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời được ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp. Theo bà, đây là chính sách cần thiết để đảm bảo ổn định xã hội, giảm áp lực thất nghiệp, đặc biệt với viên chức trung niên đang phải lo cho gia đình, con cái học hành, cũng thể hiện tinh thần không bỏ rơi viên chức, coi họ là đối tác đồng hành chứ không phải là người bị bỏ lại phía sau. Kiện toàn hàng loạt nhân sự chủ chốt của TP Hà Nội Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: TRỌNG PHÚ

5 Thời sự - Thứ Sáu 14-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 27-10, gia đình chị LTTN (ngụ quận 8 cũ) bị mất con chó nuôi 17 năm tên “Bít tết”. Chị N cùng người thân đăng tin tìm trên các hội nhóm thú cưng. Nghi bị lừa nhưng vẫn chuyển tiền Chỉ sau 10 phút, một người dùng số 09125041xx liên hệ, tự xưng tên Khoa, gửi ảnh đúng con chó và yêu cầu chuyển khoản 4 triệu đồng để chuộc. Tin tưởng, chị N chuyển trước 2 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Văn Khoa, hẹn trả nốt khi nhận được chó. Khoa liên tục thay đổi địa điểm hẹn, từ đường Trường Chinh đến Công viên Dạ Nam rồi cầu Chữ Y, kèm theo những lời thúc ép, thậm chí dọa “đưa chó vào lò thịt” nếu không chuyển tiền ngay. Nghi ngờ bị lừa, chị N dừng lại. Em gái chị N là NTHT vẫn hy vọng nên tiếp tục liên hệ. Khoa lại yêu cầu thêm 2 triệu đồng, gửi ảnh và clip đúng con chó để tạo niềm tin. Chị T chuyển 1,5 triệu đồng, hẹn trả nốt khi nhận chó tại đường Hoàng Diệu. Nhưng sau đó Khoa báo đã tới cầu Ông Lãnh, tiếp tục đòi tiền. Người nhà đi kiểm tra không thấy ai. Khi chị T tỏ ý nghi ngờ, Khoa lại dọa “chở vào lò thịt” nếu không gửi thêm. Thương chó, chị T chuyển thêm nhưng vẫn không nhận được. Cuối cùng, đối tượng còn đòi thêm 500.000 đồng tiền xăng, lúc này chị mới nhận ra bị lừa và ngừng liên lạc. Theo chị T, Khoa chặn Zalo nhưng vẫn gọi điện thoại, nhắn tin được. Thủ đoạn của nhóm này là theo dõi các hội nhóm tìm thú cưng, chủ động liên hệ, gửi ảnh và clip giống thật để yêu cầu chuộc. “Họ đánh vào tâm lý thương chó mèo của mình khiến mình mất bình tĩnh và tin theo” - chị T chia sẻ. Sau khi mất tiền, gia đình không trình báo công an mà đăng lên mạng cảnh báo. Nhiều người khác cũng phản hồi từng bị lừa với cùng thủ đoạn, cùng số điện thoại và hai tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Khoa. Kẻ lừa đảo đi tố cáo lừa đảo và đóng vai người tốt Sau khi chị T đăng bài cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội, ngày 30-10, một tài khoản Zalo tên Ngọc Quỳnh Nguyễn (gọi tắt Quỳnh) liên hệ, cho biết mình biết rõ người tên Trần Văn Khoa và các thủ đoạn lừa đảo. Chị T giới thiệu Quỳnh với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Quỳnh cung cấp hình ảnh, số điện thoại, thông tin cá nhân của Khoa, nói Khoa “hành nghề lừa đảo nhiều năm, từng có tiền án, trốn khỏi Bình Định”, khẳng định “có cả ngàn người bị lừa chuộc chó mèo” và cho rằng công an đã truy nã toàn quốc. Quỳnh còn mô tả Khoa dùng hình ảnh chó mèo trên mạng, xử lý bằng AI để tạo hình giống thật, mỗi ngày có thể thu hơn 100 triệu đồng. Ngày 31-10, để kiểm chứng, PV thử đăng tin mất một con chó poodle tên Binn. Chưa đầy 5 phút, một người đàn Chị T, nạn nhân của Khoa và Quỳnh, đang trình bày với PV . Ảnh: NPV Thủ đoạn lừa đảo chuộc chó mèo Nhiều người dân bị mất thú cưng đăng tải thông tin hoặc dán tờ rơi tìm kiếm sẽ bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận, lừa tiền chuộc, mỗi trường hợp có thể lên tới hơn 10 triệu đồng. ông (thực ra là Quỳnh) gọi từ số 058290481x, cảnh báo dễ bị lừa, xưng từng là nạn nhân của Khoa. Sau đó, người này cho số điện thoại của “Kim Yến, chủ tiệm chó ở Lê Hồng Phong”. Khi PV gọi, ít phút sau chính tài khoản Zalo Ngọc Quỳnh Nguyễn kết bạn, xưng là chủ tiệm, khẳng định đang giữ chó và yêu cầu chuộc 8 triệu đồng, chuyển vào tài khoản mang tên Nguyen Kim Yen. Người này hẹn 22 giờ 30 cùng ngày tại 387 Lê Hồng Phong, yêu cầu gửi CCCD trước để xác nhận. Quỳnh còn gửi clip quay tiệm chó để tạo lòng tin, cam kết “không đúng sẽ trả lại tiền”. Khi PV nói số tài khoản sai, Quỳnh gửi thêm tài khoản khác mang tên Nguyen Thi Phuong và hối thúc chuyển tiền. Không được đáp ứng, Quỳnh quay sang chửi bới, đe dọa biết địa chỉ nhà, sẽ khủng bố, đốt nhà nếu không chuộc. Cuối cùng, khi bị tố lừa đảo, Quỳnh huỵch toẹt: “Một ngày tao lừa cả trăm triệu, từ sáng tới giờ lừa được 69 triệu rồi”. Sau đó, chặn toàn bộ liên lạc. Ngay sau đó, một người khác tự xưng Trần Văn Khoa (số 091250415x) tiếp tục liên hệ, nói đang giữ con chó mà PV đăng tìm. Tài khoản Zalo tên TVK gửi ảnh một con chó bị nhốt trong lồng sắt, giống hệt với con vật bị mất, yêu cầu chuộc 4 triệu đồng chuyển vào tài khoản mang tên Tran Van Khoa. Khi PV yêu cầu thêm hình ảnh, Khoa viện cớ “chó trộm được, quay phim sẽ lộ”, thúc giục: “Chuộc thì chuộc, không thì đẩy vô lò thịt”. Để tạo lòng tin, Khoa gửi ảnh nhiều người khác từng chuyển tiền. Sau đó hẹn giao tại 789 Trường Chinh nhưng PV đến nơi chỉ thấy một con hẻm nhỏ và tiệm cây cảnh. Khoa liên tục hối thúc chuyển tiền, nói chỉ cần gửi trước 50% rồi “sẽ có người dắt chó ra cột góc đường để kiểm tra”. Anh ta khẳng định “sống lương thiện, có con nhỏ, không làm điều thất đức” và thề độc: “Nếu không đúng chó, không trả lại tiền thì cả gia đình sẽ bị xe tông chết”. Khi PV không đồng ý chuyển tiền, Khoa lập tức chặn toàn bộ liên lạc.• Khi bị tố lừa đảo, Quỳnh huỵch toẹt: “Một ngày tao lừa cả trăm triệu, từ sáng tới giờ lừa được 69 triệu rồi”. Sau đó, chặn toàn bộ liên lạc. Nhiều nạn nhân của Khoa, Quỳnh… Theo tìm hiểu của PV, nhóm lừa đảo này hoạt động rất tinh vi và có dấu hiệu phối hợp chặt chẽ. Quỳnh thường đóng giả “người tốt”nói giọng Huế hoặc Bình Định để cảnh báo nạn nhân, rồi dẫn dắt, bày vẽ… Sau đó chính Quỳnh và một phụ nữ đóng giả chủ tiệm chó ở đường Lê Hồng Phong để ra giá chuộc. Giá người này đưa ra vào khoảng 8-10 triệu đồng. Trong khi đó, Khoa chủ yếu tiếp cận trực tiếp qua Zalo, sử dụng ảnh và clip được tạo bằng công nghệ AI, giả vờ chó đang “trong lò mổ” để gây áp lực và ép nạn nhân chuyển tiền 4-5 triệu đồng. PV cũng đã tìm đến địa chỉ 789 Trường Chinh thì người dân tại đây cho biết trong thời gian dài, liên tục có nhiều người đến khu vực này để tìm chó mèo bị mất. Phần lớn họ đều nói đã chuyển tiền để chuộc, sau đó chờ tại hẻm để nhận lại vật nuôi nhưng không thấy ai giao. Tiêu điểm Thâm nhập đường dây “mèo tặc” - Bài 4 Ngày 1-11, chị NTTT (27 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ với PV rằng mình cũng là nạn nhân của người tự xưng Trần Văn Khoa. Theo chị, ngày 18-10-2025, chị bị mất một con chó poodle và cùng bạn đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Ít phút sau, tài khoản Facebook tên “Trần Văn Khoa” liên hệ, gửi ảnh một con chó giống hệt và khẳng định đang giữ, yêu cầu đến địa chỉ 789 Trường Chinh để chuộc. Người này còn cho chị số điện thoại 091250415x để tiện liên hệ. “Khoa nói đây là chó do nhóm mình trộm được nên không thể quay clip, chỉ gửi ảnh chó bị nhốt trong lồng sắt. Về sau tôi phát hiện đó là ảnh AI vì có nhiều nạn nhân khác bị lừa bằng hình thức tương tự” - chị T kể. Chị T bị lừa chuyển khoản mất 3,5 triệu đồng. Tìm hiểu sau đó, chị T phát hiện ít nhất sáu trường hợp khác cũng bị lừa với cùng thủ đoạn, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 20 triệu đồng chỉ trong một tháng. “Có người nuôi chó để chữa trầm cảm, khi mất chó bị lừa tiền lại càng suy sụp. Có bạn sinh viên phải vay mượn để chuộc mà cũng bị lừa. Rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra” - chị T nói. Tương tự, chị TL (ngụ tỉnh Bình Định) cũng cho biết mình là nạn nhân của người tự xưng Ngọc Quỳnh Nguyễn. Tin lời, chị đã chuyển tiền hai lần và mua quà, mua vé xe từ Bình Định vào TP.HCM tìm chó. “Tôi nghĩ họ là người tốt, ai ngờ lại lừa trên nỗi đau của người khác như vậy” - chị L nói và cho biết mình phải xuống xe đò, quay trở về nhà. Nhiều người tìm đến địa chỉ 789 Trường Chinh để tìm chó mèo mất. Ảnh: NHÓM PV

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 14-11-2025 THADS không chỉ là thủ tục kỹ thuật, mà còn là cơ chế bảo đảm sự ổn định của bản án đã có hiệu lực. Hơn nữa, việc thụ lý và chấp nhận yêu cầu còn vi phạm nguyên tắc “một vụ việc chỉ được xét xử một lần”; đồng thời về bản chất, “nghĩa vụ trả tiền” và “thực hiện nghĩa vụ dân sự” trong trường hợp này là một. Giải mã Án lệ 50: “Con đường vòng” hay sự lặp lại tố tụng? Án lệ 50 hình thành từ một vụ án tranh chấp đòi lại tài sản (quyền sử dụng đất) tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ, nay là TP Huế). Người được hưởng đất theo bản án phúc thẩm năm 1977 không yêu cầu THA, để hết thời hiệu. Năm 2005, ông khởi kiện mới để đòi đất. Cấp sơ thẩm thụ lý nhưng cấp phúc thẩm đã đình chỉ giải quyết. Tuy nhiên, quyết định giám đốc thẩm đã chấp nhận với lập luận quyền sử dụng đất của ông đã được xác định tại bản án năm 1977. Tòa án không được giải quyết lại quan hệ ai là chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, việc “kiện đòi lại tài sản” là một quan hệ pháp luật khác, không trùng với quan hệ cũ đã xét xử, người có quyền tài sản vẫn được bảo vệ. Do đã hết thời hiệu yêu cầu THA, ông có quyền khởi kiện đòi lại tài sản bằng một vụ án dân sự mới. “Vụ án 39 tỉ đồng” được xem là sự vận dụng tương tự: Quyết định năm 2013 xác lập quyền tài sản (20 tỉ đồng) cho ông T. Việc ông V không trả nợ là một hành vi vi phạm mới, xâm phạm đến quyền tài sản của ông T. Do đó, ông T có quyền khởi kiện vụ án mới. Tòa thụ lý là để xử lý hành vi vi phạm này, không phải là xét xử lại tranh chấp hợp đồng vay. Như vậy, theo quan điểm cá nhân tôi, Án lệ 50 thực chất đã mở ra một “con đường vòng” pháp lý khi “con đường chính” là yêu cầu THA đã bị đóng lại do hết thời hiệu, người có quyền vẫn có thể bảo vệ quyền lợi của mình bằng một vụ kiện dân sự mới, dựa trên một quan hệ pháp luật mới phát sinh từ chính bản án/ quyết định cũ. Sự va chạm giữa quyền thủ tục và quyền nội dung Bản chất tranh cãi nằm ở sự xung đột giữa hai loại quyền. Quyền yêu cầu THADS (thời hiệu năm năm) là quyền thủ tục. Luật THADS cho đương sự năm năm để “kích hoạt” quyền được yêu cầu cơ quan THADS cưỡng chế thi hành bản án. Hết thời hạn này, đương sự mất quyền yêu cầu cơ quan THADS thực hiện công việc đó. Quyền tài sản (thời hiệu không giới hạn) là quyền nội dung. Bản án có hiệu lực đã xác lập quyền sở hữu, quyền tài sản cho đương sự. Theo BLDS, quyền này không tự động mất đi chỉ vì hết thời hiệu yêu cầu THA (nghĩa vụ dân sự không chấm dứt theo các trường hợp tại Điều 372 BLDS). Chủ sở hữu có quyền đòi lại tài sản và quyền này về cơ bản không bị giới hạn thời hiệu (Điều 155 BLDS). Án lệ 50, về bản chất, là sự ưu tiên bảo vệ quyền nội dung. Pháp luật không thể chấp nhận việc một người có quyền tài sản hợp pháp bị “mất trắng” chỉ vì một sơ suất về thủ tục. Tuy nhiên, việc mất quyền thủ tục (yêu cầu THA) buộc người đó phải đi “con đường vòng” tố tụng tốn kém và gian nan hơn nhiều.• ThS MAI HOÀNG PHƯỚC, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Quy định về thời hiệu năm năm để yêu cầu thi hành án dân sự (THADS) được đặt ra nhằm bảo đảm sự ổn định của các quan hệ dân sự và thúc đẩy các bên chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử gần đây, đặc biệt vụ án “Đòi nợ 39 tỉ đồng tại TP.HCM: Quên yêu cầu THA không có nghĩa là mất trắng” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải ngày 10-11 đã tạo ra tranh luận sôi nổi trong giới pháp lý: Khi đã hết thời hiệu yêu cầu THA, người được THA có được khởi kiện lại bằng một vụ án mới không? “Vùng xám” pháp lý Trong vụ án này, năm 2013, tòa công nhận thỏa thuận về việc vợ chồng ông V phải trả nợ 20 tỉ đồng cho ông T. Tuy nhiên, quá thời hiệu năm năm được quy định tại Điều 30 Luật THADS, ông T vẫn không yêu cầu THA. Năm 2024, ông T khởi kiện vụ án mới (tranh chấp thực hiện nghĩa vụ dân sự), yêu cầu ông V trả cả gốc lẫn lãi, tổng cộng 39 tỉ đồng. Điều đáng chú ý là tòa án đã chấp nhận thụ lý và tuyên ông T thắng kiện, với lập luận rằng đây là một quan hệ pháp luật mới phát sinh từ việc phía ông V không thực hiện nghĩa vụ đã được xác lập. Phán quyết này được cho là phù hợp với tinh thần của Án lệ 50/2021/ AL (Án lệ 50). Tòa án thụ lý là phù hợp, bởi đây là một quan hệ pháp luật mới - “yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự” - phát sinh từ hành vi không thực hiện nghĩa vụ đã được xác lập, không trùng lặp với quan hệ “tranh chấp hợp đồng vay” ban đầu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại phải chăng quy định về thời hiệu THA đang bị vô hiệu hóa? Bởi lẽ thời hiệu năm năm trong Luật Án lệ 50 thực chất đã mở ra một “con đường vòng” pháp lý: Khi “con đường chính” là yêu cầu thi hành án đã bị đóng lại do hết thời hiệu. phapluat@phapluattp.vn Góc nhìn vụ quên yêu cầu thi hành án và Án lệ 50 Án lệ 50 cho phép người được thi hành án khởi kiện vụ án mới dù đã quá thời hiệu, song cách vận dụng này cũng tiềm ẩn nguy cơ “vòng lặp tố tụng”. Theo quan điểm cá nhân, Án lệ 50 là giải pháp tình thế cần thiết để cứu vãn bất cập khi quyền thủ tục có thể triệt tiêu quyền nội dung. Pháp luật phải khuyến khích người dân chủ động yêu cầu THA song cũng phải bảo vệ quyền tài sản hợp pháp khỏi bị“xóa sổ”bởi thủ tục hành chính. Án lệ 50 ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở bản thân Án lệ 50, mà ở sự thiếu liên thông và xung đột về mục tiêu giữa các văn bản luật… Để tránh lạm dụng và bảo đảm tính ổn định pháp luật, cần những giải pháp căn cơ. Giải pháp cấp bách nhất là TAND Tối cao cần có hướng dẫn chi tiết khi áp dụng Án lệ 50 trong các tranh chấp về tiền. Để ngăn chặn sự lạm dụng (như “nuôi” lãi), tòa án có thể được hướng dẫn rằng trong trường hợp kiện lại, phần lãi suất chỉ được tính trong năm năm đầu (thời hiệu THA) hoặc chỉ được tính theo lãi suất chậm THA của Ngân hàng Nhà nước, chứ không phải toàn bộ lãi suất phát sinh trong suốt thời gian đương sự được THA cố ý chậm trễ. Luật THADS cần được bổ sung quy định xem xét kéo dài thời hiệu yêu cầu THA (ví dụ lên 10 năm cho đồng bộ) hoặc quy định cơ chế “làm mới” thời hiệu đơn giản hơn (ví dụ như chỉ cần đương sự gửi một văn bản thông báo/yêu cầu là thời hiệu THA được tính lại) thay vì phải khởi kiện lại một vụ án mới. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể dung hòa được việc bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân, đồng thời ngăn chặn được sự lạm dụng quy trình tố tụng và bảo đảm tính ổn định và trọn vẹn của các phán quyết. Án lệ 50 đã mở ra một “lối thoát” pháp lý nhân văn giúp người dân vẫn có thể bảo vệ quyền lợi dù đã quá thời hiệu yêu cầuTHA. Nhưng“lối thoát” này cũng là“dao hai lưỡi”, nếu thiếu hướng dẫn cụ thể, nó có thể bị lợi dụng để “nuôi lãi” hoặc kéo dài tranh chấp vô tận. Công lý không thể chỉ nằm trên văn bản; nó cần một cơ chế thi hành vừa linh hoạt vừa nghiêm minh. Chỉ khi pháp luật dung hòa được hai giá trị ấy, bảo vệ quyền con người và bảo đảm tính ổn định của bản án thì mỗi “lối thoát” mới thật sự trở thành con đường công lý chứ không phải “vùng xám” pháp lý. ThS MAI HOÀNG PHƯỚC Sự hài hòa giữa luật và công lý Hệ lụy và rủi ro về chính sách Thứ nhất, nguy cơ làm vô hiệu quy định về thời hiệu yêu cầu THA. Nếu người đượcTHA biết rằng“quên”năm năm vẫn có thể kiện lại, họ sẽ mất đi động lực để yêu cầu THA sớm. Điều này khiến quy định về thời hiệu yêu cầu THADS trở nên hình thức, làm giảm tính ổn định pháp lý. Thứ hai, nguy cơ vòng lặp tố tụng vô tận. Giả sử ông T tiếp tục “quên” yêu cầu THA lần nữa, liệu có thể khởi kiện lần thứ ba? Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc res judicata - một vụ việc chỉ được xét xử một lần, đồng thời gây lãng phí nguồn lực tư pháp. Thứ ba, nguy cơ lạm dụng để“nuôi lãi”. Nếu ông T THA từ năm 2013, ông chỉ được 20 tỉ đồng cùng lãi chậm THA theo mức của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng vì để“treo”11 năm rồi kiện lại, ông được hưởng thêm 19 tỉ đồng tiền lãi, cao gấp nhiều lần lãi chậm THA. Án lệ 50, dù có ý định nhân văn, vô tình tạo kẽ hở cho việc cố ý chậm yêu cầu THA để hưởng lợi tài chính. Tiêu điểm

