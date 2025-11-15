259-2025

SỐ 259 (7532) - Thứ Bảy 15-11-2025 3 then chốt trong chiến lược mới về đối ngoại, hội nhập quốc tế CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP.HCM sẽ triển khai hàng loạt DỰ ÁN KẾT NỐI PHÁT TRIỂN Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa X thông qua 43 nghị quyết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững... cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2025: TP.HCM định vị chuẩn mực siêu đô thị toàn cầu Đề xuất tăng mức phạt khi bán, cho thuê nhà ở xã hội sai mục đích Học sinh TP.HCM được miễn BHYT: Giảm gánh nặng cho phụ huynh Từ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, cần tăng trách nhiệm “hậu kiểm” TP.HCM sẽ mạnh tay dẹp nạn trộm chó, mèo trong so nay trang 2+3 trang 13 trang 6 trang 3 trang 11 trang 10 trang 5

2 đại biểu QH TP.HCM, bộ, ngành Trung ương để hoàn tất trình tự, thủ tục báo cáo QH xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98. Liên quan đến việc đại biểu đề xuất nâng cấp Nghị quyết 98 thành luật cho siêu đô thị, ông Nguyễn Mạnh Cường thông tin Đoàn đại biểu QH TP.HCM đã có đề xuất trong phiên thảo luận tại QH. Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ cùng các cơ quan trung ương tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Trung ương, QH xem xét cơ chế phù hợp với yêu cầu phát triển của TP trong thời gian tới. Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng đề xuất nâng cấp Nghị quyết 98 lên thành luật là ý kiến rất hay. Lãnh đạo TP sẽ tiếp thu, quan tâm, nghiên cứu để đề xuất Trung ương. Thông qua 43 nghị quyết, thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định HĐND TP đã nghiên cứu thận trọng các tờ trình của UBND, xem xét kỹ lưỡng báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, lắng nghe các đóng góp sâu sắc tâm huyết của các đại biểu và đã thông qua 43 nghị quyết. “Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết vừa qua, UBND TP đã khẩn trương phối hợp với bộ, ngành Trung ương thực hiện các trình tự, thủ tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung sửa đổi Nghị quyết 98. “Đến giờ này, các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được bộ, ngành thống nhất trình Chính phủ và Chính phủ đã có nghị quyết thống nhất trình Quốc hội (QH) trong kỳ họp lần này” - ông Cường thông tin. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường khẳng định UBND TP sẽ phối hợp cùng Đoàn Thời sự - Thứ Bảy 15-11-2025 THANH TUYỀ N - LÊ THOA Ngày 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề). Sẽ có hệ thống đường sắt kết nối sân bay Long Thành Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Trần Thành Trọng nhìn nhận dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc đã dừng rất lâu, nếu triển khai được sẽ tạo sự phát triển mới cho TP.HCM. Ông đề xuất nên xây dựng sân vận động trong khu vực này để tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế. Đại biểu Trần Hoàng Danh bày tỏ quan tâm đến dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng. Ông đề nghị UBND TP.HCM thông tin về tiến độ dự án này để giải quyết căn cơ vấn đề ngập lụt của TP, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, sụt lún. Trao đổi với đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết những dự án mà đại biểu quan tâm là dự án mà TP sẽ triển khai thực hiện dứt điểm nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến siêu đô thị quốc tế theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I đã đề ra. Đối với dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Được cho biết dự án này đã triển khai từ lâu, được lãnh đạo Trung ương quan tâm, vừa qua đã giao TP.HCM sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo UBND TP quyết liệt thực hiện và UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc họp. “TP sẽ thực hiện thanh toán đúng hợp đồng BT trước đây trên cơ sở tổng kiểm toán” - ông Được nói. Đối với hệ thống giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai, ông Được cho biết có Quân cho rằng TP.HCM định hướng “văn nói” là siêu đô thị nhưng chưa có văn bản pháp quy nào là thể chế để phát triển siêu đô thị. Theo đại biểu, hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã mang lại nhiều kết quả nhưng với quy mô, nhiệm vụ, thách thức mới, cần có một văn bản pháp quy mới. “Với một siêu đô thị, cần văn bản có tính chất pháp lý cao hơn nghị quyết và nên chăng đó là luật. Nếu Hà Nội có Luật Thủ đô thì có thể cân nhắc xây dựng Luật siêu đô thị TP.HCM, phù hợp với tầm vóc, trách nhiệm, quy mô mới” - đại biểu Quân nêu ý kiến. Tương tự, đại biểu Trần Quang Thắng nhìn nhận TP.HCM rất cần một luật cho siêu đô thị giống như Luật Thủ đô bởi nghị quyết vẫn là văn bản dưới luật, chưa tạo được nhiều cơ hội cho TP phát triển. Trao đổi với đại biểu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, Phó Chủ tịch Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết qua app. Ảnh trong bài: THUẬN VĂN nhiều hạng mục. Trước mắt, tập trung hai tuyến đường sắt Suối Tiên - sân bay Long Thành do Đồng Nai chủ trì và Thủ Thiêm - sân bay Long Thành do TP.HCM chủ trì. “Nếu hoàn thành sẽ có hệ thống đường sắt kết nối hai sân bay với nhau, đáp ứng nhu cầu đi lại của vùng” - ông Được chia sẻ. Ông cũng cho biết hai địa phương sẽ thực hiện xây dựng ba cây cầu kết nối, hiện đang xây dựng một cây cầu, hai cây cầu còn lại dự kiến khởi công vào đầu năm 2026. Ngoài ra, hai địa phương còn có hệ thống đường bộ kết nối, thời gian tới sẽ được thực hiện theo đúng cam kết. Đối với dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết dự án này đã nằm trong quy hoạch của TP, hiện đang được tiếp nhận đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). “Nếu không có gì thay đổi, dự án sẽ được khởi công vào ngày 19-12… Khu liên hợp này được quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. Năm năm sau TP.HCM sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực” - Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin. Đề nghị nâng cấp Nghị quyết 98 thành luật cho siêu đô thị TP.HCM Đại biểu Vương Đức Hoàng Đạ i biể u cho rằ ng TP.HCM rất cần một luật cho siêu đô thị giống như Luật Thủ đô bởi nghị quyết vẫn là văn bản dưới luật, chưa tạo được nhiều cơ hội cho TP phát triển. Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn. Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh có tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sáchTP. Dự án thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029. Còn dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn có tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP. Dự án thực hiện từ nay đến năm 2030, khởi công trong giai đoạn 2026-2029. HĐND TP.HCM cũng thông qua việc đưa khu đất đủ điều kiện vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. Khu đất khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 405,9 ha được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng; trong đó có khoảng 17,77 ha là đất do cơ quan nhà nước quản lý. Các đại biểu cũng thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách TP.HCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng, với số tiền hỗ trợ là 1.806 tỉ đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách của TP.HCM. Số tiền trên được TP.HCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4 của dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Đây là nội dung được áp dụng theo Điều 5 Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. TP.HCM chi hơn 17.000 tỉ đồng để nạo vét rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn thoisu@phapluattp.vn TP.HCM sẽ triển khai hàng loạt kết nối phát triển Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ thực hiện dứt điểm các dự án nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển, hướng đến siêu đô thị quốc tế. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu HĐND TP.HCM. Đại biểu Trần Hoàng Danh bày tỏ quan tâm đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

3 Thời sự - Thứ Bảy 15-11-2025 thoisu@phapluattp.vn dự án NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 14-11, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi). Lo ngại người dân vẫn cần chứng nhận sở hữu nhà Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng việc miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình dân dụng, nhất là nhà ở riêng lẻ thấp tầng tại khu vực nông thôn, thời gian qua đã giúp giảm thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân. Theo luật hiện hành, người dân xây dựng nhà ở trong phạm vi quy hoạch, không tranh chấp thì được phép tiến hành mà không cần xin giấy phép. “Quy định này rất tốt, phù hợp với cải cách TTHC” - ông Hòa nói. Tuy nhiên, thực tế phát sinh nhiều vướng mắc. Nhiều hộ dân sau khi hoàn thiện công trình lại gặp khó khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất vì thiếu giấy phép xây dựng. “Điều này khiến người dân lúng túng. Tôi cho rằng cần rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa quy định về xây dựng và quy trình cấp giấy chứng nhận” - ông Hòa đề nghị. Ông dẫn chứng tại một số khu vực ở TP.HCM vẫn xuất hiện tình trạng xây dựng nhầm ranh, xây sai phép hoặc khi thanh tra mới phát hiện công trình hoàn toàn không đúng quy hoạch. Việc không yêu cầu giấy phép ở một số trường hợp, theo ông, “đôi khi gây khó xử lý cho cơ quan chức năng”. Ông dẫn ví dụ vụ việc xây dựng nhầm nhà trên đất hàng xóm ở Hải Phòng hay mới đây là ở TP.HCM, Ban Nội chính Thành ủy đã chuyển đơn vụ phản ánh xây nhầm 50 căn nhà trên đất nông nghiệp sang Công an TP.HCM. Như vậy, theo ông Hòa, trách nhiệm cơ quan chính quyền rất quan trọng trong việc hậu kiểm. Phải tránh làm sao công trình hoàn thành xong rồi mới hậu kiểm, sau đó có tranh chấp xảy ra sẽ tốn kém tiền của người dân. “Như vụ ở Hải Phòng, nghe trung gian chỉ đất rồi xây nhầm nhà trên đất của người khác. Nếu từ chỗ cấp phép, tiền kiểm, cán bộ địa chính xuống chỉ vị trí cho chủ nhà xây dựng sẽ không có vụ nhầm nhà. Chính vì vậy, tiền kiểm sang hậu kiểm phải quan tâm, chú ý trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng. Người ta báo phải đến để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để tránh hậu quả cho công trình của người dân, công trình nhà nước” - ông Hòa nêu. Kiểm tra, phát hiện sai phạm ngay từ giai đoạn đầu Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) nêu quan điểm việc mở rộng miễn giấy phép xây dựng theo hướng giảm “tiền kiểm”, tăng “hậu kiểm” là chủ trương phù hợp mục tiêu cải cách hành chính. Tuy nhiên, “hậu kiểm” chỉ hiệu quả khi bộ máy giám sát thực sự đủ năng lực. Bà cảnh báo tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, đất công, tăng tầng, đổi công năng… diễn ra phổ biến nhiều năm qua. Đáng nói là nhiều công trình chỉ bị phát hiện khi đã hoàn thiện hoặc xây xong phần lớn. Trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp, lực lượng cán bộ chuyên môn về xây dựng tại cấp xã rất mỏng, đa số kiêm nhiệm. “Thiếu nhân lực dẫn tới việc không kịp thời phát hiện vi phạm. Có những nơi thậm chí không có cán bộ chuyên môn sâu” - bà Nga nói. Từ thực tế đó, bà Nga đề nghị bổ sung cơ chế tăng cường hậu kiểm, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong kiểm tra, phát hiện sai phạm ngay từ giai đoạn đầu của công trình. Cùng với đó là áp dụng chế tài mạnh đối với người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc phát hiện muộn. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng hỗ trợ quản lý xây dựng tại cơ sở để bảo đảm “hậu kiểm” thật sự hiệu quả. “Nếu mở cơ chế mà không có đủ con người để thực hiện thì rất khó đạt được mục tiêu quản lý” - bà Nga nhấn mạnh.• Đạ i biể u đề nghị bổ sung cơ chế tăng cường hậu kiểm, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong kiểm tra, phát hiện sai phạm ngay từ giai đoạn đầu của công trình. Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu ý kiến thảo luận. Ảnh: QH Từ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, cần tăng trách nhiệm “hậu kiểm” Dẫn chứng một số vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, đại biểu cho rằng trách nhiệm của cơ quan chính quyền rất quan trọng trong việc hậu kiểm. cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định. Cùng với đó, HĐND TP đã thông qua các nghị quyết quan trọng, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP.HCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc từ cơ sở, không để nghị quyết đã ban hành nhưng không đi vào thực tiễn. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết HĐND TP.HCM. Ông Võ Văn Minh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị và các đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ năm 2025 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của HĐND TP.HCM. Xác định rõ các mục tiêu, giải pháp đột phá thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; chủ động chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, minh bạch và đạt kết quả cao.• Việc cấp giấy phép xây dựng khiến người dân, doanh nghiệp khổ Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định mục tiêu sửa luật lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, giảm TTHC và bảo đảm hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng. “Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu là khổ lắm. Các cơ quan rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép” - ông nói. Theo đó, ông Minh cho hay luật sửa đổi lần này là một trong những bước để rút ngắn quy trình. Ví dụ, khi quy hoạch và dự án đã được thẩm định, các dự án không thuộc diện phải cấp phép vẫn có thể triển khai. Cấp giấy phép chỉ áp dụng cho các công trình chưa được quy hoạch chi tiết hoặc công trình có quy mô lớn hơn bảy tầng. Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương căn cứ Điều 66.1 và 66.2, Nghị định 145/2021/NĐ-CP, đảm bảo thủ tục cấp phép đơn giản hóa, rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 7-10 ngày. Cùng với đó là đơn giản hóa thủ tục cho người dân khi xây dựng công trình, vẫn cần tư vấn thiết kế nhưng không phải xin cấp phép nữa, mà chỉ cần thực hiện đúng cam kết về kết cấu, kiến trúc, đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh môi trường... TP.HCM có thêm ba phó chủ tịch UBND TP Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã được HĐND TP.HCM bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Như vậy, hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM có 10 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và chín phó chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh. HĐNDTP.HCM cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Thọ để bầu làm phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Đồng thời, 160/161 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Văn Thọ làm phó chủ tịch HĐND TP.HCM, đạt tỉ lệ 99,38%. Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBNDTP.HCM NguyễnVăn Được đã trình bày tờ trình về việc bầu ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT TP; ông Trần Quang Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP; ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP. Đồng thời, miễn nhiệm ủy viên UBND đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, do đã được điều động giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, đa số đại biểu đã bầu các nhân sự trên làm ủy viên UBND TP.HCM. HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm ủy viên UBND TP.HCM. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng ba tân phó chủ tịch UBND TP.

4 Thời sự - Thứ Bảy 15-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Yêu cầu làm rõ vụ nổ bồn chứa acid làm 2 công nhân tử vong Ngày 14-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Công điện 216/CĐ-TTg của Thủ tướng về tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng). Công điện nêu vào khoảng 10 giờ 15 ngày 9-11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm hai công nhân tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do nổ bồn chứa acid HCl của công ty. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Báo cáo kết quả điều tra và khắc phục hậu quả, gửi Thủ tướng trước ngày 2511. P.NAM - C.THÀNH • Cá heo dài 2 m còn sống dạt vào bờ biển. Ngày 14-11, lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết người dân thôn Nước Ngọt đang chăm sóc một con cá heo dài khoảng 2 m bị dạt vào bờ biển vào ngày 1211. Con cá heo hiện rất yếu, không thể tự bơi. X.HOÁT • Giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt. Ngày 14-11, người dân trong một khu đô thị trên địa bàn phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi, phát hiện hàng ngàn con giun đất trồi lên phủ kín vỉa hè trước khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông, chết la liệt. TS Lê Thị Mỹ Diệp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi, khuyến nghị nếu giun xuất hiện với mật độ bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém, nên kiểm tra môi trường để đảm bảo an toàn. N.YÊN Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah AlAhmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait từ ngày 16 đến 18-11. Theo nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mang nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương giữa Việt Nam và Kuwait nói riêng mà còn khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực nói chung. Đại sứ Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm Kuwait đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau 16 năm, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1-2026. Theo đại sứ, đây là thời điểm đã chín muồi để hai nước củng cố, tăng cường quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển của cả hai nước. Đại sứ Nguyễn Đức Thắng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, bao gồm hội kiến với Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng Thái tử Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, hội đàm chính thức với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, tiếp một số bộ trưởng và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế chủ chốt. Hai bên sẽ cùng điểm lại những bước phát triển đã đạt được trong quan hệ hữu nghị, hợp tác gần nửa thế kỷ qua cũng như trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới. Theo NHÂN DÂN Ngày 14-11, Thanh tra TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23-111945 – 23-11-2025). Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung giao ngành thanh tra năm nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; đổi mới tư duy và phương pháp thanh tra; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng big data; chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật; xây dựng đội ngũ công chức “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, đủ bản lĩnh và năng lực thực thi nhiệm vụ. Trong đó, Thanh tra Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cơ quan, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. “Thanh tra TP phải thực sự trở thành ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính trong quản trị thủ đô” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh. Nhân dịp kỷ niệm, Thanh tra TP Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025. TRỌNG PHÚ Ngày 14-11, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng về việc tham mưu, đề xuất nội dung liên quan đến trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Lưu ý vị trí có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị; có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế - tài chính, công nghiệp, khoa học - công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11-2025. PHƯƠNG NAM Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait từ ngày 16 đến 18-11. Ảnh: VGP Khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô Ngày 14-11, tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. Tham dự buổi lễ có phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Phương Ly cùng lãnh đạo các tỉnh, TP, bộ, ban ngành. Công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô với các hạng mục như lập phần mộ chung của 13 liệt sĩ tại cửa hang, nơi các anh, các chị đã mãi mãi nằm xuống, hạng mục cải tạo khuôn viên cảnh quan khu di tích… Tại buổi lễ, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã tặng nhiều phần quà cho thân nhân 13 liệt sĩ hy sinh trong trận bom ngày 14-11-1972. Trước đó, các đại biểu, thân nhân các liệt sĩ, người dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô. M.TRƯỜNG Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 88/88 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Tuấn Anh được HĐND tỉnh bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tuấn Anh từng là phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành ngân hàng và các cơ quan trung ương, cũng như đảm nhiệm vai trò chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ. Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn (được điều động làm phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu làm chủ tịch UBND tỉnh này). THANH TÚ TP.HCM hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/người dịp Tết Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Dự kiến TP sẽ tập trung hỗ trợ lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho khoảng 350.000 người. Mức chi tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên, cán bộ công đoàn và 500.000 đồng/người đối với người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí. Riêng trường hợp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người. H.NHI 3 người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Đà Nẵng Ngày 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết một vụ sạt lở vừa xảy ra sáng cùng ngày, gây chia cắt đường giao thông trên địa bàn. Theo báo cáo của Đồn biên phòng Ga Ry, vụ sạt lở xảy ra khoảng 9 giờ 30 ngày 14-11, tại địa điểm đầu nguồn cách khu dự trữ nước của nhân dân và đơn vị khoảng 250 m, vùi lấp hơn 200 m đường giao thông. Hiện trường cho thấy hàng trăm ngàn mét khối bùn đất chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng. Có khoảng ba người dân đang đi làm rẫy nghi bị vùi lấp gồm: Ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ xã Hùng Sơn). Ông Nguyễn An cho hay các lực lượng tiếp tục phát thông báo truy tìm những người đang mất tích. Tại vị trí bị sạt lở, đất đai nhão nhoẹt, khó có phương án khắc phục sớm. Địa phương phải chờ lực lượng tăng cường từ TP. T.NHẬT ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Đưa quan hệ Việt Nam - Kuwait lên tầm cao mới Thanh tra phải là ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính Nghiên cứu, đề xuất nơi đặt trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 15-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TS - Thượng tá NGUYỄN QUỲNH ANH, Trường ĐH An ninh nhân dân Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, lần đầu tiên Đảng xác định “đối ngoại, hội nhập quốc tế” cùng với “quốc phòng, an ninh” là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Quan điểm chỉ đạo này đánh dấu bước đột phá trong tư duy chiến lược của Đảng về bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh rằng sức mạnh của một quốc gia không chỉ dựa vào quân sự, mà phải được mở rộng, bao trùm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, ngoại giao và hội nhập quốc tế. Ở đó, mặt trận đối ngoại phản ánh khả năng tạo dựng thế, lực trên bàn cờ quốc tế, biết “chọn bạn mà chơi”, “kết bạn để cùng thắng” và được coi là một tuyến đầu để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Đây chính là sự kết hợp biện chứng giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa nội lực quốc gia và sức mạnh của thời đại, giữa giữ nước và dựng nước. Từ hỗ trợ chuyển sang đồng hành Có thể nói sự thay đổi vị trí, vai trò của “đối ngoại, hội nhập quốc tế” từ hỗ trợ chuyển sang đồng hành cùng “quốc phòng, an ninh” chịu sự tác động, thúc đẩy bởi các nguyên nhân khách quan. Trước tiên là những diễn biến phức tạp của cục diện thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chính, song cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh, xung đột cục bộ, những thách thức phi truyền thống như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... tác động đa chiều đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ đối ngoại không còn là nhất thời mà phải liên tục, theo dõi, điều phối chính sách theo từng diễn biến mới. Và điều này cho thấy sức mạnh mềm ngày càng chứng minh tầm quan trọng của mình. Bởi vậy, nâng đối ngoại lên ngang tầm quốc phòng, an ninh là sự khẳng định tầm nhìn chủ động, sáng tạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo trên còn xuất phát từ sự trưởng thành mạnh mẽ của Việt Nam sau bốn thập niên đổi mới, hội nhập. Tại Nghị quyết 59, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, Bộ Chính trị khóa XIII khẳng định chúng ta đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. Việt Nam đã nhiều lần đảm nhiệm các trọng trách, nhiệm vụ quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Ủy viên Hội đồng nhân quyền quốc tế. Đồng thời, đã cử hơn 1.000 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ. Nước ta hiện có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia (trong đó có 193 quốc gia là thành viên LHQ), có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, là thành viên tích cực của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… Những thành tựu vừa nêu là cơ sở để Đảng ta xác định đối ngoại không chỉ là yếu tố hỗ trợ, mà là sức mạnh trực tiếp bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận, ở một số lĩnh vực, tư duy hội nhập của Việt Nam vẫn còn giản đơn, cục bộ, hiệu quả chưa cao, năng lực dự báo và tham gia định hình các luật chơi quốc tế còn hạn chế. Mặt trái của hội nhập như phụ thuộc chuỗi cung ứng, rủi ro công nghệ, xung đột giá trị văn hóa… vẫn chưa được đánh giá, xử lý đúng mức. Mỗi sự thay đổi chính sách của một đối tác thương mại lớn, một biến động về giá năng lượng, hay một rủi ro pháp lý trên thị trường quốc tế đều có thể lập tức tác động đến sự ổn định vĩ mô trong nước khiến an ninh kinh tế và an ninh quốc gia hòa vào làm một. Chấm dứt suy nghĩ đối ngoại là việc riêng Với quan điểm chỉ đạo mới, “đối ngoại, hội nhập quốc tế” được xác định là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội. Chúng ta cần kết nối được ba trụ cột chính là đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân thành một thể thống nhất. Trong đó, đối ngoại Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược và tạo dựng lòng tin chính trị ở cấp cao nhất. Đối ngoại Nhà nước giữ vai trò chủ lực, chuyên nghiệp trên các diễn đàn song phương và đa phương. Đối ngoại nhân dân, bao gồm ngoại giao của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng người Việt Nam, phải trở thành những cánh tay nối dài để lan tỏa sức mạnh mềm, bảo vệ lợi ích quốc gia. Lẽ dĩ nhiên, quan điểm chỉ đạo mới phải đi cùng với một cơ chế mới, một sự thay đổi mang tính cách mạng đối với các cấp, các ngành. Về khía cạnh tư duy, phải chấm dứt lối suy nghĩ coi đối ngoại là việc riêng của ngành ngoại giao, phá vỡ các “lô cốt” làm khu biệt, giới hạn phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Từ đó, nâng cao năng lực Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTXVN 3 then chốt trong chiến lược mới về đối ngoại, hội nhập quốc tế “Đối ngoại, hội nhập quốc tế” được xếp ngang hàng với quốc phòng và an ninh là bước đột phá trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện tầm nhìn mới về bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. hội nhập, xây dựng văn hóa đối ngoại trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và trong đời sống xã hội. Về con người, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ đa nhiệm, có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, tham gia các hoạt động đối ngoại. Và về mặt pháp lý, cần tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để tương thích với các cam kết quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động tham gia, góp phần xây dựng và định hình các luật chơi, các chuẩn mực quốc tế mới. Nhìn từ góc độ phát triển, việc nâng tầm “đối ngoại, hội nhập quốc tế” là một cú hích chủ động, tạo động lực to lớn cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khi đối ngoại được coi là nhiệm vụ trọng yếu, nó sẽ mở ra những không gian phát triển mới bao gồm kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa. Chúng ta cũng sẽ từ vị thế tham gia chuyển sang dẫn dắt, chủ động tiếp cận tri thức, nguồn lực, công nghệ và thị trường toàn cầu, tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược; từ một quốc gia tiếp nhận thành một đối tác chủ động trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, lan tỏa văn hóa Việt Nam. Ba nội dung then chốt Trong giai đoạn tới, một nền ngoại giao chủ động, sáng tạo, được hậu thuẫn bởi toàn bộ hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp quốc gia, sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, là bệ phóng cho một Việt Nam tự cường và thịnh vượng. Để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo này, thiết nghĩ cần thực hiện hiệu quả ba nội dung then chốt. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại nêu trên nhằm bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, hiệu quả trong triển khai đường lối đối ngoại; hoàn thiện khung pháp lý cho hội nhập quốc tế trên cơ sở kiên định giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Thứ hai, tăng cường mạnh mẽ năng lực nghiên cứu và dự báo chiến lược. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc “biết mình, biết người” và khả năng “thấy trước để hành động trước” có ý nghĩa trọng yếu. Đầu tư thích đáng cho các cơ quan nghiên cứu chiến lược là yêu cầu cấp thiết, nhằm cung cấp cho Đảng và Nhà nước những phân tích, khuyến nghị chính sách đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực chủ động trong hoạch định đường lối đối ngoại và hội nhập. Thứ ba, chủ trương chiến lược phải đi đôi với nguồn lực tương xứng, một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên chỉ có thể được triển khai hiệu quả khi được bảo đảm bằng cơ chế, ngân sách và con người phù hợp. Bởi vậy, cần đầu tư trọng điểm để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử mới; đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ ngoại giao - quốc phòng - an ninh có tầm nhìn, bản lĩnh chính trị, am hiểu ngoại ngữ, pháp luật quốc tế, kinh tế, an ninh, có sự nhạy bén trong giải quyết các tình huống liên quan đến đối ngoại.• LÊ THOA ghi Việc nâng tầm đối ngoại, hội nhập quốc tế là cú hích chủ động, tạo động lực to lớn cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra những không gian phát triển mới. Có thể nói dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định “đối ngoại, hội nhập quốc tế” là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên song hành cùng “quốc phòng, an ninh” là một quan điểm có ý nghĩa lịch sử. Điều này không chỉ phản ánh sự trưởng thành trong tư duy lý luận của Đảng, mà còn là sự chuẩn bị chủ động của đất nước cho một chặng đường phát triển mới. Đó sẽ là chặng đường mà Việt Nam bứt phá phát triển, vừa là một thành viên tích cực, vừa là chủ thể có trách nhiệm, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới. TS - Thượng tá NGUYỄN QUỲNH ANH Chủ động cho một chặng đường phát triển mới

6 giết mổ và bày bán thịt chó, mèo tại TP.HCM hiện nay? + Ông Trần Phú Cường: Tình trạng trộm, kinh doanh và giết mổ chó, mèo đã xảy ra từ nhiều năm trước, không chỉ ở TP.HCM mà ở hầu hết các tỉnh, thành. Theo thống kê của Liên minh Bảo vệ chó châu Á (ACPA), Việt Nam ước tính tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó/năm, cho thấy sức tiêu thụ rất lớn. Tại TP.HCM, từ khu đô thị đến vùng ven đều xuất hiện tình trạng trộm chó với nhiều hình thức tinh vi: Dùng thòng lọng, ô tô bán tải, súng kích điện. Thậm chí, chúng tiếp cận cả những nhà có hàng rào, cổng rào để bắt chó. Phổ biến là hình thức rải bả (chất độc tẩm vào thức ăn), thường đi 2-3 người, một nhóm rải bả, một nhóm quay lại thu gom và có người cảnh giới. Những người này rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng hoặc chủ nhà khi bị phát hiện, sử dụng súng kích điện hoặc bột ớt để tấn công, tẩu thoát. . Việc giết mổ, buôn bán chó, mèo không kiểm dịch tiềm ẩn nguy cơ gì về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, thưa ông? + Tôi khẳng định 100% các điểm giết mổ chó, mèo hiện nay là trái phép. Không có cơ quan nào cấp phép cho hoạt động này. Theo quy định, chó, mèo không thuộc đối tượng kiểm soát giết mổ, mà chỉ thuộc đối tượng kiểm dịch khi vận chuyển liên tỉnh. Do đó, khi chính quyền địa phương kiểm tra, các cơ sở này chắc chắn không thể chứng minh được nguồn gốc động vật. Vì là cơ sở trái phép nên cũng không thể có chứng nhận về điều kiện vệ sinh môi trường hay an toàn thực phẩm. Nguy cơ lớn nhất và điển hình nhất là bệnh dại, đây là bệnh truyền lây từ động vật sang người có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Chưa kể, những con chó bị đánh bả, chất độc có thể ngấm vào mô, tạng. Chó bị đánh bả hoặc bị bắn điện, sau đó vận chuyển một thời gian dài trước khi đến điểm mổ, thịt có thể bị phân hủy, không ai đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, còn có nguy cơ từ các loại ký sinh trùng khác như giun, sán. Khi thịt đã được nấu chín kỹ thì virus (như virus dại) sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, nguy cơ nằm ở khâu chế biến. Nếu quá trình giết mổ, sơ chế không đảm bảo, mầm bệnh có thể lây nhiễm chéo qua dụng cụ hoặc lây trực tiếp cho người chế biến qua các vết thương hở. Sẽ lập đội kiểm tra liên ngành . Từ góc độ quản lý, chi cục đã có những biện pháp phối hợp như thế nào để xử lý các trường hợp này? + Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 2151/QĐ-TTg ngày 21-12-2021 về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền. Hiện tại, TP.HCM đang trong giai đoạn tổng hợp ý kiến các sở, ngành để trình UBND TP phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Về phía chi cục, chúng tôi đề nghị UBND cấp xã phải xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại tại địa bàn, thành lập các đội bắt chó thả rông. Đối với các điểm giết mổ trái phép, chính quyền địa phương phải vào cuộc, phối hợp QUANG HUY - NGUYỄN TÂN Báo Pháp Luật TP.HCM vừa có loạt bài “Thâm nhập đường dây “mèo tặc””, phản ánh những kẻ trộm, việc tiêu thụ mèo cùng thủ đoạn ra giá chuộc thú cưng… Tình trạng trộm bắt, giết mổ và kinh doanh chó, mèo trái phép không chỉ gây bức xúc, mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về an toàn thực phẩm và lây lan bệnh dại. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM (ảnh), về thực trạng đáng báo động này và các giải pháp quản lý của cơ quan chức năng. Nạn trộm chó dùng cả súng điện . Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về thực trạng trộm bắt, Trinh sát Đội 2 PC02 thu giữ tang vật, các dạng bẫy. Ảnh: NHÓM PV với cơ quan thú y để xử lý. Trách nhiệm của chính quyền địa phương là chính, cơ quan thú y sẵn sàng phối hợp. . Tình trạng trộm chó, mèo gây bức xúc an ninh trật tự. Chi cục nhìn nhận và có cơ chế phối hợp xử lý tận gốc ra sao? + Gốc rễ của vấn đề là các điểm giết mổ. Khi chúng ta chấm dứt được hoạt động của các điểm giết mổ này, tức là cắt đứt được “đầu ra”, sẽ không còn thương lái thu gom, từ đó nạn trộm bắt cũng sẽ giảm theo. . Thời gian tới, chi cục có kế hoạch, giải pháp cụ thể nào nhằm siết chặt quản lý và tuyên truyền về vấn đề này? + Giải pháp quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để người dân nhận thức được nguy cơ và thay đổi thói quen. Bên cạnh đó, chi cục đang tham mưu, lấy ý kiến các sở, ngành để trình UBND TP thành lập đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm tra giết mổ trái phép. Đội liên ngành này dự kiến sẽ bao gồm lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an (bao gồm cả CSGT, cảnh sát cơ động khi cần thiết) và các cơ quan liên quan. Chúng tôi hy vọng đội sẽ được ban hành và đi vào hoạt động trong năm 2026 để ra quân xử lý dứt điểm các vấn đề này. . Xin cảm ơn ông.• TP.HCM sẽ mạnh tay dẹp nạn trộm chó, mèo 100% điểm giết mổ chó, mèo trái phép, nguy cơ bệnh dại rất cao, gây mất an ninh trật tự địa phương. Các điểm giết mổ, mua bán chó, mèo hoạt động lén lút, không hợp pháp. Khi chính quyền địa phương phát hiện và gọi, cơ quan thú y sẽ lập tức bố trí nhân viên phối hợp xử lý. Vấn đề vẫn là ở cấp cơ sở (phường, xã). Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP, hành vi giết mổ trái phép, kinh doanh chó, mèo không rõ nguồn gốc có mức phạt khoảng 6-8 triệu đồng, quá thấp so với lợi nhuận từ việc kinh doanh bất hợp pháp này. Ông TRẦN PHÚ CƯỜNG, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM Họ đã nói Thời sự - Thứ Bảy 15-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Thú cưng - dù được nhiều gia đình coi như thành viên nhưng vẫn được xem như tài sản theo quy định của BLDS, có chủ sở hữu. Do đó, hành vi bắt trộm, mua bán hoặc chiếm đoạt thú cưng của người khác là xâm phạm quyền sở hữu tài sản, có thể bị xử lý theo nhiều chế tài khác nhau. Tùy vào giá trị và hậu quả, hành vi trộm cắp có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Trộm chó, mèo để bán lại hoặc yêu cầu chuộc là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu và có thể bị xử lý theo nhiều tội danh trong BLHS 2015 (sửa đổi 2017), như: Tội trộm cắp tài sản (Điều 173): Phạt tù đến 20 năm, phạt tiền đến 50 triệu đồng; tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176): Phạt tù đến 5 năm; tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170): Mức phạt tù tối đa 20 năm; tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 323): Phạt tù đến 15 năm. Việc chiếm đoạt tài sản - dù là vật nuôi vẫn là xâm phạm quyền sở hữu, khi đủ điều kiện cấu thành tội phạm thì phải xử lý theo pháp luật hình sự. Điều này nhằm bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và góp phần răn đe, ngăn chặn tội phạm có tổ chức, vì nhiều đường dây trộm chó hiện nay hoạt động chuyên nghiệp, gây mất an ninh trật tự. Khung pháp lý hiện hành đã có quy định tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc định giá tài sản để làm căn cứ xử lý hình sự đôi khi chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của thú cưng. Tâm lý“coi nhẹ”khiến nhiều vụ việc không được tố giác hoặc xử lý quyết liệt. Một số quy định chưa theo kịp thực tiễn phát triển thị trường thú cưng. Do đó, cần tăng cường truyền thông pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng cụ thể hóa việc định giá, xử lý hành vi trộm và bạo hành thú cưng để bảo đảm tính răn đe và phù hợp với xu hướng văn minh, nhân đạo. Mặc dù BLHS đã quy định về tội trộm cắp tài sản nhưng các quy định này chưa thực sự phù hợp với đặc thù vật nuôi. Việc xác định giá trị tài sản để khởi tố hình sự còn gặp khó khăn, dẫn đến nhiều vụ việc chỉ bị xử phạt hành chính. Mức hình phạt hiện tại cũng chưa đủ mạnh để tạo sức răn đe khiến nhiều người vẫn liều lĩnh vi phạm vì lợi nhuận. Cần triển khai đồng bộ các giải pháp về pháp luật, quản lý và nhận thức xã hội. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ tài sản cá nhân, mà còn phản ánh mức độ văn minh, nhân đạo của cộng đồng đối với vật nuôi. Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và hướng dẫn thực thi: Ban hành quy định cụ thể về định giá thú cưng; hoàn thiện quy chế quản lý nuôi, vận chuyển, kinh doanh thú cưng, bao gồm hóa đơn, chứng nhận nguồn gốc, tiêm phòng và gắn chip nhận dạng; tăng cường xử lý đường dây buôn bán. Thứ hai, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật: Đẩy mạnh điều tra chuyên án đối với các băng nhóm trộm chó hoạt động có tổ chức; kiểm tra các điểm thu gom, lò giết mổ, chợ buôn chó, mèo trái phép; thiết lập cơ chế tiếp nhận tố giác nhanh chóng. Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng: Để người dân hiểu rõ trộm chó, mèo là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tù; nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật và trách nhiệm của chủ nuôi; khuyến khích cộng đồng không tiếp tay tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc. Thứ tư, ứng dụng công nghệ để quản lý vật nuôi. Thứ năm, xây dựng cộng đồng văn minh, không bạo lực tự phát. Luật sư ĐOÀNTHỊHỒNGLINH, Đoàn Luật sư TP.HCM Cần hoàn thiện khung pháp lý để xử lý thích đáng hành vi trộm thú cưng Mèo bị nhốt trong các bao tải, cũi, túi nhựa. Ảnh: NHÓM PV

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==