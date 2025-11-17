260-2025

Thủ tướng và phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi trang 4 trang 2+3 SỐ 260 (7533) - Thứ Hai 17-11-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay 12 dự án giao thông quan trọng được khánh thành vào cuối năm trang 8 QUỸ TRÁI PHIẾU HẠ TẦNG: Cấp thiết nhưng cần giám sát để bảo vệ nhà đầu tư trang 11 Theo TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, khu vực cảng Cái Mép Hạ gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải là bước tiến quan trọng trong hình thành mô hình “khu kinh tế đặc biệt kiểu mới” cho TP. Ảnh: KHÁNH LY TP.HCM cần một đòn bẩy thể chế mới - Bài 1 Sửa Nghị quyết 98 - MỞ ĐƯỜNG CHO TP.HCM BỨT PHÁ trang 5 Mưa lớn nhiều nơi, thủy điện ở Huế, Đà Nẵng đồng loạt xả lũ Luật và đời Khoảng trống pháp lý phía sau những giọt nước mắt của chủ nuôi chó, mèo TP.HCM cam kết nâng bước tài năng khoa học trẻ trang 13 Ngày nay, trong nhiều gia đình, chó, mèo là thành viên, bạn đồng hành thân thiết. Do đó, cần bổ sung khung pháp lý để vật nuôi gắn bó với con người được đặt trong nhóm tài sản đặc biệt, được định giá và bảo vệ tương xứng với giá trị tinh thần mà chúng mang lại. (Xem tiếp trang 7) • Nghị quyết 98 ra đời đã đóng vai trò là một động lực thể chế quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới, giúp TP.HCM chủ động và linh hoạt hơn trong điều hành, phát triển.

2 Thời sự - Thứ Hai 17-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM chỉ thật sự bứt phá trong vai trò một siêu đô thị khi có những cơ chế mạnh mẽ, đột phá hơn, phù hợp với tầm vóc và vị thế mới. LÊ THOA thực hiện Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết (NQ) 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, để xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 này. TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai NQ98 của QH, nhìn nhận hơn hai năm qua, NQ98 đã mang lại nhiều kết quả rõ nét, tạo hành lang thể chế quan trọng giúp TP.HCM phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới với không gian đô thị mở rộng, TP cần được “nâng cao năng lực cạnh tranh thể chế” để tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. NQ98 là động lực thể chế quan trọng . Phóng viên: Thưa ông, qua hơn hai năm thực hiện NQ98, ông đánh giá những “cú hích” mạnh mẽ nào đã làm thay đổi kinh tế - xã hội TP.HCM? + TS Trần Du Lịch (ảnh): Sau hơn hai năm triển khai, xã hội, tiền lương, thu nhập, tổ chức bộ máy hay các cơ chế quản lý khoa học công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư… Nhiều dự án theo các mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), BT (hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao), PPP (đối tác công tư) được HĐND TP.HCM phê duyệt, đã xác định một số dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư và đang từng bước đi vào thực tế. Đặc biệt, một số nội dung thực tiễn triển khai từ TP.HCM đã được luật hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư… cho thấy tác động lan tỏa của NQ98 không chỉ ở phạm vi TP mà còn góp NQ98 đã mang lại nhiều kết quả tích cực và rõ nét. TP.HCM đã triển khai được 36/44 nhóm cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới trong không gian đô thị mở rộng sau khi TP.HCM hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. NQ98 đã đóng vai trò là một động lực thể chế quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới, giúp TP.HCM chủ động và linh hoạt hơn trong điều hành, phát triển. Nhiều nội dung của NQ98 đã đi vào cuộc sống một cách cụ thể và hiệu quả. Có thể thấy rõ điều này ở việc mở rộng phân cấp, phân quyền cho cấp quận, cấp TP trực thuộc; trong chính sách phần hoàn thiện thể chế chung của cả nước. Siêu đô thị cần cơ chế mạnh hơn, đột phá hơn . Vậy lý do gì TP.HCM phải đề xuất sửa đổi, bổ sung NQ98, thưa ông? + Thực tiễn phát triển của TP.HCM, đặc biệt là sau khi mở rộng không gian hành chính đã đặt ra nhiều vấn đề mới vượt ra ngoài khuôn khổ của nghị quyết hiện hành. QH đã cho phép áp dụng NQ98 cho toàn bộ không gian mới của TP, song để TP.HCM thật sự bứt phá trong vai trò một siêu đô thị cần có những cơ chế mạnh mẽ, đột phá hơn, phù hợp với tầm vóc và vị thế mới. Chính vì vậy, TP.HCM đã được Chính phủ chỉ đạo và sự Nghị quyết 98 ra đời đã đóng vai trò là một động lực thể chế quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới, giúp TP.HCM chủ động và linh hoạt hơn trong điều hành, phát triển. hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương đề xuất “nâng cấp” NQ98 trong tình hình mới. Việc sửa đổi lần này tập trung vào ba nội dung lớn, mang tính động lực. Trước hết là mở rộng và cụ thể hóa danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của TP mới cùng tiêu chí, quy trình tuyển chọn nhà đầu tư chiến lược. Điểm mới nổi bật thứ hai là việc bổ sung một điều mới về thành lập khu thương mại tự do TP.HCM. Đây là đề án mang tính đột phá, trước mắt thí điểm tại khu vực cảng Cái Mép Hạ gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải là bước tiến quan trọng trong hình thành mô hình “khu kinh tế đặc biệt kiểu mới” cho TP. Nội dung thứ ba là mở rộng phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho chính quyền TP.HCM, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch, thu hồi đất, quản lý phát triển đô thị theo mô hình TOD và tổ chức bộ máy hành chính. Tôi cho rằng nếu QH thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên, cùng với NQ188 về phát triển đường sắt đô thị, NQ222 về trung tâm tài chính Nghị quyết 98 và những thay đổi quan trọng trong phát triển TP.HCM Bộ Tài chính mới đây đã có báo cáo việc thực hiện Nghị quyết (NQ) 98/2023 của Quốc hội (QH) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, sau hơn hai năm thực hiện. Quá trình triển khai, TP.HCM đã ghi nhận những kết quả nổi bật, đi vào đời sống nhân dân trong giai đoạn 20232025 như chính sách bố trí vốn để cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP.HCM, đến nay TP đã giải ngân 100% số vốn kế hoạch năm 2023 và năm 2024. Năm 2025, đến nay TP đã giải ngân được 348,8/901 tỉ đồng (đạt 38,7%). “Bố trí vốn để cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm đã mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh, dẫn đến một số người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm, ảnh hưởng đến cuộc sống” - báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ. TP cũng mở rộng đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm cho nhiều đối tượng như người làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc TP quản lý… Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ của TP, khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần gia tăng tiêu dùng và tích lũy thu nhập… UBND TP cũng đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng có Quyết định 760/2024 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Khi hoàn thành, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông, giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Thời gian tới, bên cạnh sửa đổi, bổ sung NQ98 trình kỳ họp thứ 10, QH khóa XV, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ ban hành các nội Việc lập khu thương mại tự do TP.HCM và được thí điểm tại khu vực cảng Cái Mép Hạ gắn với hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải là bước tiến quan trọng trong hình thành mô hình “khu kinh tế đặc biệt kiểu mới” cho TP. Ảnh: KHÁNH LY TP.HCM cần một đòn bẩy thể chế mới - Bài 1 Sửa Nghị quyết 98 - mở cho TP.HCM bứt phá LTS: Sau sáp nhập, TP.HCM không chỉ lớn hơn về diện tích và dân số, mà còn mở ra không gian phát triển chưa từng có trong lịch sử đô thị Việt Nam. Với quy mô ấy, TP.HCM đang đứng trước cơ hội định hình tương lai của một siêu đô thị toàn cầu - trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và logistics hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, để vươn tới tầm vóc đó, TP cần một “đòn bẩy thể chế” mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, xứng tầm hơn - một Nghị quyết 98

3 Thời sự - Thứ Hai 17-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Nhiều chính sách còn gặp vướng mắc khi triển khai Quá trình triển khai, một số cơ chế, chính sách trong NQ98 vẫn chưa phát huy hết hiệu lực như kỳ vọng, chủ yếu do vướng mắc ở khâu hướng dẫn và sự chậm đồng bộ trong các quy định pháp luật hiện hành. Chẳng hạn, cơ chế thí điểm về thị trường tín chỉ carbon đã được quy định nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành về tiêu chí, quy trình thực hiện. Hay chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà là một chủ trương rất tốt, song lại phải chờ quy định quản lý thống nhất của ngành điện, dẫn đến địa phương không thể chủ động triển khai. Riêng cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược đang được đề xuất sửa đổi, bổ sung hiện nay có danh mục ngành, lĩnh vực thu hút khá hẹp và chưa thật sự phù hợp với điều kiện mới sau khi không gian TP được mở rộng. Chính vì vậy, lần sửa đổi này TP.HCM đã đề xuất mở rộng danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời quy định rõ tiêu chí lựa chọn, quy trình xét chọn và trách nhiệm của chính quyền TP trong việc phê duyệt, quản lý dự án… TS TRẦN DU LỊCH rộng chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công việc giảng dạy” - cô Thy chia sẻ. Khẩn trương áp dụng cho TP.HCM sau sáp nhập Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết NQ08/2023/NQ-HĐND của HĐND TP về quy định chi thu nhập tăng thêm theo NQ98 đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy công tác cải cách chế độ công vụ, công chức tại TP.HCM. Tổng số tiền chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ thuộc phạm vi quản lý của TP trong giai đoạn 2023-2025 lần lượt là 8.135 tỉ đồng cho năm 2023; 12.848 tỉ đồng cho năm 2024 và 7.837 tỉ đồng cho sáu tháng đầu năm 2025. “Chính nhờ cơ chế này, nhiều cơ quan, đơn vị của TP đã có chuyển biến rõ nét về tinh thần làm việc và hiệu quả phục vụ” - bà Hiền nhấn mạnh và nói điều này được phản ánh qua những con số. Cụ thể, năm 2024, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở cấp sở, ngành đạt 99,84%, cấp huyện đạt 99,48%, cấp xã đạt 99,95%. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,85%, tăng 2,07% so với năm 2023, giúp TP tăng bảy bậc, xếp 29/63 tỉnh, TP trong cả nước… Theo bà Hiền, sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành NQ27/2025/NQ-HĐND về chi thu nhập tăng thêm theo NQ98, áp dụng trên toàn bộ địa bàn TP.HCM mới. “Chúng tôi khẩn trương thực hiện ngay nhằm đảm bảo phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới, khích lệ đội ngũ cán bộ an tâm công tác, phát huy tinh thần cống hiến, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp” - bà Hiền chia sẻ.• LÊ THOA Cơ chế chi thu nhập tăng thêm được triển khai theo NQ98 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy cải cách chế độ công vụ, công chức, tạo động lực tinh thần to lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) TP.HCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Học thạc sĩ, văn bằng 2… nhờ thu nhập tăng thêm Một sáng cuối tháng 10, trong căn phòng nhỏ, chị Phan Trung Bảo Ngọc, công chức bộ phận tiếp công dân phường Bình Tân, tiếp công dân, xử lý hồ sơ thuần thục, nhanh nhẹn. Chị kể từ năm 2019 đến nay, trừ hai lần nghỉ thai sản và điều trị bệnh, quý nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận thu nhập tăng thêm. Theo chị Ngọc, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều hơn, cách thức làm việc cũng thay đổi, chị phải tự thích nghi, tìm hiểu và ứng dụng thêm các công cụ AI để tra cứu, xử lý hồ sơ nhanh, chính xác hơn. “Công việc được đánh giá hằng tuần thay vì hằng tháng, áp lực nhiều hơn nhưng tôi thấy đó là động lực để bản thân cố gắng” - chị Ngọc chia sẻ và cho biết nhờ khoản thu nhập tăng thêm, ngoài trang trải cuộc sống, chị dùng để học thạc sĩ, tham gia các khóa học về AI, kỹ năng số… phục vụ trở lại cho công việc. Cô Trương Vĩnh Bảo Thy, giáo viên môn lịch sử - địa lý Trường THCS Tân Tạo (phường Bình Tân), chia sẻ chính sách thu nhập tăng thêm không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn là sự khích lệ tinh thần rất lớn. “Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia phong trào của trường và của ngành” - cô Thy nói. Theo cô, khi đời sống được cải thiện, giáo viên có điều kiện toàn tâm cho chuyên môn, yên tâm sáng tạo và đầu tư vào tri thức mới. “Vợ chồng tôi đều là giáo viên, trước đây đồng lương chỉ vừa đủ lo cho hai con nhỏ, mọi dự định học nâng cao đều phải tạm gác lại. Từ khi có khoản thu nhập tăng thêm, tôi mạnh dạn học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh và đang học cao học để mở Có thu nhập tăng thêm, cán bộ TP.HCM yên tâm công tác Việc triển khai các quy định về đánh giá, phân loại để hưởng thu nhập tăng thêm khoa học, khách quan đã tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin và khích lệ đội ngũ cán bộ. Minh bạch, không cào bằng Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (Quyết định 19/2025/QĐ-UBND). Các tiêu chí được thiết kế theo hướng gắn kết quả cá nhân với kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (KPI), khuyến khích cán bộ chủ động đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và chất lượng phục vụ. TP áp dụng đánh giá định kỳ theo quý, phản ánh kịp thời nỗ lực của từng cá nhân, đảm bảo minh bạch, công bằng, không cào bằng, tạo môi trường thi đua tích cực, thực chất. Ngoài ra, trong quy định đánh giá mới, TP còn bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý về năng lực lãnh đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết đột phá của Trung ương. TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá công vụ dựa trên dữ liệu số, tăng cường liên kết giữa hiệu quả thực thi công vụ với khen thưởng, thu nhập và đề bạt cán bộ, tạo nên chu trình quản trị nhân lực hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM PHẠM THỊ THANH HIỀN quốc tế, TP.HCM sẽ có bộ công cụ pháp lý đồng bộ, đủ mạnh, thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế và trung tâm động lực của cả nước. Tạo động lực tăng trưởng mới . Vậy ông kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ giúp TP.HCM có các thể chế tương thích với quy mô siêu đô thị ra sao? + Việc sửa đổi NQ98 lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì nó diễn ra đúng thời điểm TP.HCM đang khẩn trương triển khai hai nhiệm vụ có tính nền tảng. Thứ nhất là điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội ba địa phương sau sáp nhập thành một quy hoạch tích hợp trên không gian phát triển mới. Thứ hai là điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM - cơ sở pháp lý quan trọng để xác định hướng phát triển không gian đô thị, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm, chiến lược. Cả hai quy hoạch này nếu chỉ dừng ở tầm định hướng thì chưa đủ, mà cần có thể chế mạnh để vận hành và hiện thực hóa quy hoạch, biến ý tưởng quy hoạch thành kết quả cụ thể và đó chính là vai trò của NQ98 sửa đổi, bổ sung. Tôi ví dụ với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đây là dự án mang tính liên kết vùng rất quan trọng nhưng để triển khai được, TP.HCM cần cơ chế chủ động hơn từ NQ98 sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện. . Sau khi QH thông qua NQ98 sửa đổi, bổ sung, những việc đầu tiên TP.HCM phải làm là gì, thưa ông? + Ngoài doanh mục đầu tư chiến lược quy định ngay trong nghị quyết, đề nghị phân cấp cho HĐND TP quyền bổ sung danh mục các dự án đầu tư chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, cụ thể hóa các dự án thuộc danh mục đầu tư chiến lược cần phải làm ngay sau khi nghị quyết được thông qua, nhằm xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các ngành gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics… Song song đó, dự án khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ cũng cần được xúc tiến ngay. Đây là một trong những nội dung đột phá lớn của nghị quyết, có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của TP.HCM và cả vùng, giúp định hình vai trò TP.HCM là trung tâm logistics, tài chính, thương mại quốc tế. Ngoài hai nhiệm vụ trọng tâm đó, những nội dung đang triển khai và chưa triển khai được ở NQ98 hiện hành phải được tiếp tục thực hiện. Bởi đó đều là những nội dung rất có ý nghĩa trong bối cảnh TP.HCM cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi kép của TP, tức chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, vươn tới các mục tiêu, tầm nhìn mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra. . Xin cảm ơn ông.• dung cụ thể hóa nghị quyết còn lại thuộc thẩm quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong đó, HĐND TP.HCM sẽ hoàn thiện đề án phân bổ ngân sách TP để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng nằm trên ranh giới, địa giới hành chính giữa TP và địa phương khác, các dự án quốc lộ, cao tốc đi qua địa bàn TP. Đồng thời, sớm ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù của TP cho doanh nghiệp công nghệ cao, tổ chức khoa học công nghệ (KHCN); thu hút nhân tài KHCN; lập quỹ đầu tư mạo hiểm; đầu tư hạ tầng KHCN trọng điểm như máy tính hiệu năng cao (HPC), đô thị thông minh tại ĐH Quốc gia TP.HCM… UBND TP.HCM sẽ thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), áp dụng loại hợp đồng BT (trả chậm bằng tiền)… N.THẢO - L.THOA đường phiên bản nâng cấp, đủ sức tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao cho TP sức bật đột phá thật sự. Khi cơ chế ấy được ban hành, TP.HCM sẽ không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà là biểu tượng của khát vọng Việt Nam hội nhập và bứt phá trong kỷ nguyên toàn cầu hóa… Cô Trương Vĩnh Bảo Thy, giáo viên môn lịch sử - địa lý Trường THCS Tân Tạo, học văn bằng 2 và cao học nhờ thu nhập tăng thêm. Ảnh: LÊ THOA

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 17-11-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn làm phó bí thư Thành ủy Huế Sáng 16-11, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu chủ tịch UBND TP Huế. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết: “Đây vừa là niềm phấn khởi, tự hào vừa là trọng trách nặng nề mà tôi nhận thức rõ cần phải nỗ lực và dày công phấn đấu hết mình để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế”. Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970; quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Toàn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị. NGUYỄN DO Tin vắn • Công an xác minh nhóm người ẩu đả trong quán nhậu. Ngày 16-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ ẩu đả xảy ra trước một quán nhậu trên đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú) vào khuya 15-11. Vụ việc khiến ba người bị thương. PHẠM HẢI • Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo mô hình đa cấp. Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp với hoa hồng lên đến 16 tầng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Số tiền thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng. ĐẮC LAM • Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trong khuôn viên chung cư. Sáng 16-11, chiếc ô tô đậu tại chung cư Hoàng Anh River View (phường An Khánh, TP.HCM) bốc cháy dữ dội, trơ khung, may mắn không gây thiệt hại về người. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. P.HẢI Ngày 16-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24-11. Chuyến thăm chính thức diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương. Chuyến công tác của Thủ tướng cũng thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, trong đó có ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria. Chuyến công tác nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung. Qua chuyến công tác này, Việt Nam mong muốn thúc đẩy và tạo động lực mới cho phát triển quan hệ song phương Việt Nam với ba nước, hướng tới tầm cao mới. Đặc biệt là thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương… VIẾT THỊNH Tạp chí National Geographic Traveller (Anh) vừa có bài ghi chép về làng chài Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). National Geographic Traveller hiếm khi dành sự ưu ái cho một vùng đất bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa du lịch, lịch sử và huyền thoại như cách Daniel Stables, cây bút nổi tiếng thế giới và nhiếp ảnh gia Ulf Svane đã làm với Mũi Né. Qua ngòi bút sắc sảo của Stables, làng chài Mũi Né hiện ra không chỉ là một điểm đến, mà là một sự chuyển mình đầy kỳ diệu trong suốt ba thập niên. Trong ba thập niên, Mũi Né đã phát triển từ một làng chài thờ cá voi thành một trong những thủ phủ thể thao dưới nước của Đông Nam Á. Nơi đây, những cơn gió mạnh liên tục thổi vào bãi biển đã thu hút mạnh mẽ những người lướt ván diều, biến Mũi Né thành một “thủ đô gió” (Wind Capital) đích thực… Được biết ngày 14-11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này là tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển Mũi Né thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. PHƯƠNG NAM Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi. Ảnh: VGP Thủ tướng và phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi Tạp chí nổi tiếng thế giới National Geographic ca ngợi làng chài Mũi Né Những ngày qua, trong không khí cả nước hướng tới 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với nhiều hoạt động tri ân thầy cô, nhiều trường ĐH đồng loạt phát đi lời kêu gọi đặc biệt: Không nhận hoa, quà chúc mừng. Thay vào đó, các trường mong muốn chuyển thành những đóng góp thiết thực để hỗ trợ đồng bào đang oằn mình gánh chịu thiệt hại do bão lũ vừa qua. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường ĐH Sài Gòn; Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và nhiều cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục khác trên cả nước đã có thư ngỏ thông báo sẽ không nhận hoa, quà chúc mừng trong dịp lễ kỷ niệm này. Thay vào đó, các trường, cơ sở đào tạo, giáo dục mong được chuyển thành những đóng góp tài chính, trực tiếp ủng hộ cho đồng bào, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và sớm trở lại cuộc sống, làm việc. PHẠM ANH Nhiều trường đại học từ chối nhận hoa, quà dịp 20-11 Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo tại Thanh Hóa Ngày 16-11, tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Hàm Rồng (1975-2025) và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường. Phó Thủ tướng đề nghị ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Phó Thủ tướng mong muốn phát huy truyền thống 50 năm, tiếp nối các thế hệ đi trước, toàn thể ban giám hiệu, thầy cô giáo và học sinh nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển hơn, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng giáo dục của cả nước vào năm 2030. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia tài trợ tại Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). (Theo TTXVN) Nhập khoa Y - Dược CĐ Bình Thuận vào Trường CĐ Y tế Lâm Đồng Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký phương án tổng thể tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có phương án sắp xếp các trường CĐ thuộc UBND tỉnh. Theo đó, sáp nhập Trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông vào Trường CĐ Đà Lạt. Đơn vị sẽ có cơ sở chính tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và cơ sở đào tạo tại khu vực Đắk Nông với tên gọi là Trường CĐ Đà Lạt. Thời gian hoàn thành trong tháng 11. Nhập khoa Y - Dược thuộc Trường CĐ Bình Thuận vào Trường CĐ Y tế Lâm Đồng và hai trường CĐ nói trên phối hợp thực hiện hoàn thành trong tháng 11. Được biết khoa Y - Dược Trường CĐ Bình Thuận tổ chức giảng dạy thuộc lĩnh vực y tế ở ba cấp trình độ CĐ, trung cấp, sơ cấp và tổ chức các khóa bồi dưỡng nghề ngắn hạn cho người học có nhu cầu, quy mô đào tạo 841 người. Trường CĐ Y tế Lâm Đồng được thành lập năm 2009, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế ở các bậc CĐ, trung cấp và dạy nghề, quy mô đào tạo 834 người. PHƯƠNG NAM Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ 2.500 m2 đất công “đổi chủ” sang công an Ngày 16-11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ vụ việc “sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m² do Nhà nước quản lý xảy ra tại phường Quy Nhơn Tây” sang cơ quan CSĐT công an tỉnh. Trước đó, ngày 22-10, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận về thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. Theo kết quả thanh tra, lãnh đạo, công chức UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là UBND phường Quy Nhơn Tây), gồm: Ông Cao Minh Thi và bà Đặng Thị Tuyết Nhung (chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Phước Mỹ) và hai công chức địa chính có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện tại, ông Thi là phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, bà Nhung là phó chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Tây. Trước đó, người dân phản ánh khu đất công này bị “hô biến” và sang tên đổi chủ cho nhiều người. LÊ KIẾN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 17-11-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 16-11, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế ký lệnh vận hành, yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa để ứng phó với mưa lũ, bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày. Cảnh báo người dân để chủ động phòng tránh Theo đó, yêu cầu thủy điện Hương Điền điều chỉnh tăng dần lưu lượng vận hành qua tuabin và tràn, tránh đột biến, với lưu lượng điều tiết nước dao động từ 800 m3/giây đến 1.500 m3/giây. Lý do của việc tăng xả lũ là do ảnh hưởng của mưa lớn, dự báo khu vực TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Theo báo cáo, lúc 13 giờ 30 ngày 16-11, lưu lượng nước về hồ Hương Điền đã lên đến 1.321 m3/giây, lượng nước về hạ du là 522 m3/giây. Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Sở NN&MT TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo (bật còi hụ, phát loa phóng thanh) ngay cho vùng hạ du. Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước tại trạm Phú Ốc; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Sở cũng yêu cầu các xã, phường vùng hạ du nghiêm cấm mọi hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông; Sở NN&MT TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo (bật còi hụ, phát loa phóng thanh) ngay cho vùng hạ du. Mưa lớn nhiều nơi, thủy điện ở Huế, Đà Nẵng đồng loạt xả lũ Do ảnh hưởng của mưa lớn, TP Huế đã ra lệnh tăng lưu lượng điều tiết nước ở thủy điện Hương Điền, người dân được cảnh báo chủ động phòng tránh. tổ chức thông báo, cảnh báo cho người dân để chủ động phòng tránh. Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với gió đông, từ ngày 15 đến 19-11, TP Huế sẽ có một đợt mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 200-450 mm, vùng núi 300-600 mm, có nơi trên 800 mm. Trước đó, vào đêm 15-11, công ty chủ quản các thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn, TP Đà Nẵng đồng loạt có thông báo xả nước đón lũ. Theo đó, các thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 sẽ xả nước đón lũ, hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất trước 9 giờ ngày 17-11. Các thủy điện bắt đầu xả nước từ 1 giờ ngày 16-11. Lưu lượng xả các hồ thủy điện Sông Bung 4 từ 150 đến 1.500 m3/giây, A Vương 25-800 m3/giây, Sông Tranh 2 từ 220 đến 1.500 m3/giây. Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo từ ngày 16 đến 20-11, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông 6-9 m, trung lưu 3-6 m, hạ lưu 1,5-2,5 m, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. đến 5 có mưa rất to. Một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh nước chảy xiết như thác, ảnh hưởng đến giao thông. Tại tỉnh Quảng Trị, ngày 16-11, UBND xã Kim Ngân cho biết trên địa bàn xã có nhiều điểm bị ngập lụt cũng như nguy cơ cao bị sạt lở tại các tuyến đường xung yếu. Theo đó, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15-11 đến ngày 16-11 đã làm mực nước tại các khe suối, sông dâng cao. Điển hình như tại ngầm An Bai bị ngập nước đến 80 cm, tại Quốc lộ 9B cũng bị nước ngập ở ngầm số 23, số 25, gây chia cắt. Còn tại Quốc lộ 9C, tuyến đường có nguy cơ cao bị sạt lở, lực lượng chức năng đã có thông báo cho người dân chú ý khi đi qua.• Hà Tĩnh đế n Khánh Hòa có mưa to Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Dự báo ngày 16-11 đến sáng sớm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm; khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ ngày 16-11 đến hết đêm 17-11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200 mm/3 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa theo dõi chặt bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Từ đó thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Thủy điện Đăk Mi 4 xả nước điều tiết đón lũ. Ảnh: TN Nước từ khu vực cao chảy xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2, TP Huế. Ảnh: N.DO Sáng 16-11, Quân khu 5 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị trực thuộc, cùng sự hỗ trợ của công an, dân quân tự vệ địa phương tiếp tục công tác tìm kiếm ba người mất tích, gồm anh Zơ Râm Nhô, công an viên; Bríu Thị Tép, vợ anh Nhô; Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn) trong vụ sạt lở đất tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng xảy ra vào ngày 14-11. Đặc biệt, nhiều chó nghiệp vụ được huấn luyện cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng được tăng cường đến hiện trường. Với khứu giác nhạy bén, những “cảnh khuyển” này được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. Bên cạnh đó, Quân khu 5 sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát và khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết thời tiết không thuận lợi, nhân lực, phương tiện và chó nghiệp vụ không thể thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, khu vực này đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, gần khu vực vết sạt lở cũ có hai vị trí khác xuất hiện vết nứt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ xa. “Hai vết nứt này có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào, mất an toàn cho lực lượng cứu hộ nên chúng tôi cho quân rút ra ngoài” - theo Đại tá Trần Hữu Ích. Trong khi công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra, Hội Phụ nữ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Buổi thăm được Đại úy Nguyễn Thị Hà Ngân, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng, ghi lại và chia sẻ trên Facebook cá nhân, khiến nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Nhô và chị Tép. Trong clip, hình ảnh Đại úy Ngân bồng trên tay đứa bé mới 14 tháng tuổi, còn cháu lớn buồn bã trong vòng tay người đồng nghiệp của Đại úy Ngân. Ánh mắt nhút nhát, khắc khoải của hai đứa trẻ trông chờ cha mẹ trở về khiến nhiều người rưng rưng. Trước mất mát quá lớn, Đại úy Ngân không giấu được cảm xúc, bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Nhô, chị Tép. Thay mặt Hội Phụ nữ cơ quan, Đại úy Ngân cùng cán bộ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần vật chất nhằm giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn. Ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết hoàn cảnh những người bị vùi lấp trong vụ sạt lở rất khó khăn. Ngoài công việc là công an viên, anh Nhô cùng vợ làm thêm trên rẫy để cải thiện thu nhập. Trường hợp còn lại, nạn nhân có ba con, cuộc sống cũng khá khó khăn. TẤN VIỆT Mưa lớn ảnh hưởng đến giao thông, cảnh báo nguy cơ sạt lở Chiều 16-11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, TP Huế, cho biết mưa lớn đã gây ngập cục bộ, bồi lấp tại một số vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn này. Theo ông Phan Duy Khanh, do mưa lớn kéo dài, nước từ những khu vực cao chảy xuống đường, kéo theo đất đá khiến xe máy, ô tô con gầm thấp không thể qua lại. Chính quyền địa phương đã cho rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ xử lý những vị trí không đi được. Theo một số tài xế, từ sáng đến trưa 16-11, khu vực miền núi thuộc các xã A Lưới từ 1 Chó nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: QK5 Hàng trăm chiến sĩ tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 17-11-2025 phapluat@phapluattp.vn Bị truy thu thuế vì khai hai giá Theo bản án, ông Q, bà T (bên bán) thỏa thuận chuyển nhượng cho ông H, bà L (bên mua) hai lô đất, giá chuyển nhượng là 12 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, bên mua sẽ có trách nhiệm nộp mọi khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng. Do đó, ông H, bà L yêu cầu ghi giá chuyển nhượng là 800 triệu đồng. Sau đó, ông H, bà L đã nộp các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng để thực hiện thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi đăng bộ sang tên ông H, bà L không thanh toán số tiền còn thiếu là 7 tỉ đồng nên bên bán đã khởi kiện. Kết thúc vụ kiện này hai cấp tòa đều xác định giá trị chuyển nhượng thực tế là 12 tỉ đồng. Từ kết quả của vụ kiện này, Chi cục Thuế đã tiến hành xác định lại lệ phí trước bạ, thuế TNCN trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Q, bà T chuyển nhượng cho ông H, bà L. Từ đó, cơ quan thuế đã quyết định truy thu buộc ông Q, bà T nộp bổ sung 193,6 triệu đồng tiền thuế TNCN và nộp phạt vi phạm hành chính 193,5 triệu đồng vì sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế. Tổng số tiền mà ông Q, bà T phải nộp là 387,2 triệu đồng. Do đó, ông Q, bà T khởi kiện yêu ông H, bà L phải trả cho mình 387,2 triệu đồng. Phía bị đơn (bên mua) thì cho rằng việc ghi giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng 800 triệu đồng là do nguyên đơn (bên bán) yêu cầu để giảm số tiền thuế phải nộp. Bị đơn đã thực hiện theo đúng thỏa thuận (đóng tiền thuế, phí thay cho nguyên đơn) nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Nhận định của tòa án Xét xử sơ thẩm, HĐXX đã chấp nhận một phần yêu cầu của bên bán, buộc bên mua phải liên đới trả lại cho nguyên đơn 193,6 triệu đồng tiền truy thu thuế TNCN; không chấp nhận yêu cầu hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ở cấp phúc thẩm, HĐXX đã sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận các yêu cầu của bên bán. Theo HĐXX cấp phúc thẩm, Điều 3 Luật Thuế TNCN và Điều 3 Nghị định 65/2013 quy định khoản thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải chịu thuế TNCN là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng BĐS. Theo Luật Thuế TNCN, thông thường bên chịu thuế là bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn bên mua không phải chịu khoản thuế này. Tuy nhiên, nếu các bên trong hợp đồng thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng (bên mua) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế thì khoản thuế TNCN bên nhận chuyển nhượng phải nộp. Nguyên đơn cho rằng các bên đã thỏa thuận ông H, bà L là bên nhận HỮU ĐĂNG Pháp luật về thuế có quy định nguyên tắc khi phát sinh thu nhập thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với những khoản thu chịu thuế. Nhiều cảnh báo về rủi ro pháp lý khi mua bán bất động sản (BĐS) nhưng khai hai giá đã được đưa ra. Dù vậy, vì cái lợi trước mắt, nhiều người vẫn cố tình thực hiện. Một bản án phúc thẩm về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền (được công bố trên cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao) thể hiện bên bán đất đã khởi kiện bên mua để đòi thêm tiền thuế TNCN vì bị truy thu thuế sau khi kê khai giá công chứng thấp hơn giá giao dịch thực tế. Kiện đòi thêm tiền thuế vì khai 2 giá khi giao dịch bất động sản chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp nên đòi lại số tiền trên. Xét thấy sự thỏa thuận này là sự tự nguyện giữa các bên, khi ký kết hợp đồng các bên đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, khi ký kết các bên đều biết quyền lợi, nghĩa vụ của mình và bị đơn đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng cũng như phần xác định lại giá trị chuyển nhượng để đóng thuế TNCN và các loại thuế, phí khác liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Hơn nữa, các bên cũng không thỏa thuận ai là người phải chịu nghĩa vụ đóng thuế đối với số tiền chuyển nhượng ngoài hợp đồng. Như vậy, có cơ sở xác định bị đơn đã thực hiện xong nghĩa vụ về phí chuyển nhượng cũng như việc bị đơn nhận nộp thay thuế TNCN đối với bên chuyển nhượng. Do đó, nguyên đơn là người có thu nhập từ chuyển nhượng BĐS phải chịu thuế TNCN phần thỏa thuận ngoài hợp đồng. Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn thanh toán lại cho nguyên đơn tiền thuế TNCN bị truy thu là không đúng. Vì vậy, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.• Việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng BĐS với giá trị kê khai thấp hơn giá trị thực tế là hành vi trốn đóng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên. Đối với bên bán có thể đối diện với những rủi ro như bị cơ quan thuế truy thu toàn bộ số thuế TNCN 2% tính trên giá trị chênh lệch (giá thực tế trừ giá đã khai). Kèm theo đó là xử phạt hành hành theo Nghị định 125/2020, mức phạt cao nhất của hành vi trốn thuế này là phạt ba lần số tiền thuế kê khai thiếu. Rủi ro lớn nhất là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế nếu số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm. Rủi ro tiếp theo là về tranh chấp hợp đồng, trong trường hợp bên mua chưa thanh toán hết số tiền chênh lệch (phần tiền ngoài hợp đồng công chứng) mà phát sinh tranh chấp, bên bán sẽ gặp bất lợi lớn. Tòa án sẽ căn cứ dựa trên số tiền được ghi rõ trong hợp đồng công chứng, trừ khi các bên có chứng cứ khác chứng minh số tiền giao dịch khác với giá ghi trong hợp đồng công chứng. Đối với bên mua, trong nhiều trường hợp sẽ gặp rủi ro khi bị tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu do giả tạo (ghi giá thấp nhằm che giấu một giao dịch khác là giao dịch với giá thực tế). Hậu quả khi hợp đồng vô hiệu, hai bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên mua sẽ chỉ được pháp luật bảo vệ để nhận lại số tiền ghi trên hợp đồng công chứng, chứ không phải toàn bộ số tiền thực tế đã trả. Nếu bên bán không tự nguyện trả lại phần chênh lệch, bên mua có nguy cơ mất khoản tiền này. Tiếp đến là gây rắc rối về thủ tục hành chính khi mà cơ quan thuế có quyền yêu cầu giải trình, yêu cầu kê khai lại giá hoặc từ chối thực hiện thủ tục nếu phát hiện giá kê khai quá thấp so với giá thị trường hoặc dữ liệu của cơ quan thuế. Điều này gây chậm trễ, phiền phức cho bên mua trong quá trình làm thủ tục sang tên. Luật sư LÊ THÀNH CÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM Nhiều rủi ro khi khai hai giá Theo tòa phúc thẩm, nguyên đơn là người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế thu nhập cá nhân phần thỏa thuận ngoài hợp đồng. Công an tập kích bãi khai thác vàng lúc nửa đêm ở Lâm Đồng Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng thường trú tỉnh Phú Thọ); Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng thường trú tỉnh Lâm Đồng) về tội khai thác vàng trái phép. Đầu tháng 11, tình hình khai thác vàng diễn biến phức tạp trên địa bàn thôn Ma Bó, xã Tà Năng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung lực lượng đấu tranh. Sau nhiều ngày điều tra, ém quân ăn ngủ trong rừng, khuya 8-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Tà Năng bất ngờ ập vào khu vực khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, có bốn người đang khai thác và tuyển vàng. Lực lượng công an đã thu giữ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng gồm: Máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống máy sàng, máy bơm và 72 bao đá quặng chứa vàng. Lực lượng chức năng còn phát hiện thủy ngân, chất bị cấm gây nguy hại lớn đến môi trường và sức khỏe được sử dụng trong quá trình tuyển vàng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục nghi là vàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã khai thác hơn 5 tấn quặng đá. Trong đó, tách được khoảng 18 lượng vàng. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung ứng máy móc, hóa chất và truy xét vai trò của những người liên quan. CHÍNH THÀNH Việc khai hai giá khi giao dịch mua bán bất động sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho cả bên bán lẫn bên mua. Cơ quan thuế có thể truy thu số tiền thuế phải nộp khi phát hiện khai hai giá trong giao dịch mua bán bất động sản. Ảnh minh họa: XUÂN HOÁT Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang các đối tượng đang khai thác vàng trên địa bàn xã Tà Năng. Ảnh: CTV

