2 Thời sự - Thứ Tư 19-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện và nâng tầm thể chế để tương xứng với vị thế mới sau sáp nhập và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 - phiên bản “Nghị quyết 98 cộng” - được xem là bước đi quan trọng nhằm gỡ các nút thắt, khơi thông nguồn lực và tạo đột phá cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Theo đại biểu Quốc hội (QH) Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, phiên bản “Nghị quyết 98 cộng” khi kết hợp với các cơ chế, chính sách đặc thù hiện hành dành cho TP.HCM sẽ tạo một hành lang pháp lý toàn diện hơn, đủ sức cạnh tranh, giúp TP.HCM phát triển bền vững, khẳng định vị trí đầu tàu, dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và đóng góp mạnh mẽ hơn cho cả nước trong giai đoạn mới. Đòn bẩy chính sách gỡ các nút thắt, tồn tại . Phóng viên: TP.HCM đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 - được xem là “Nghị quyết 98 cộng”. Theo ông, việc sửa đổi này có ý nghĩa gì cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới? + Ông Đỗ Đức Hiển (ảnh): Để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM, trong hai nhiệm kỳ gần đây, QH đã ban hành hai nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP là Nghị quyết 54/2017 và sau đó là Nghị quyết 98/2023. Điều này thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với một TP luôn tràn đầy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Nghị quyết 98 với 44 cơ chế, chính sách đặc thù đã tạo cơ sở pháp lý vượt trội so với mặt bằng chung của cả nước, được coi là công cụ quan trọng nhằm gỡ vướng, tạo đột phá, khơi thông nguồn lực, kiến tạo để TP phát triển. Điều đáng mừng là nhiều chính sách trong nghị quyết này đã được tiếp tục ghi nhận để áp dụng chính thức hoặc thí điểm tại một số TP khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… và được luật hóa trong các đạo luật chuyên ngành để áp dụng chung cho cả nước. Có thể kể đến Luật PPP được sửa đổi, bổ sung năm 2025 đã mở rộng lĩnh vực PPP (chỉ trừ một số lĩnh vực) và không giới hạn quy mô đầu tư tối thiểu; hay Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 đã nâng mức dư nợ vay không quá 120% thu ngân sách địa phương được hưởng; Luật Đất đai năm 2024 đã phân cấp thẩm quyền cho địa phương về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa… Trong bối cảnh hiện nay cùng thực tiễn triển khai Nghị quyết 98, có thể thấy quá trình phát triển của TP.HCM, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn tiềm ẩn nhiều “nút thắt”. Điều này khiến tăng trưởng chưa thật sự bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Để giải quyết những nút thắt và tồn tại đó, việc TP.HCM đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là rất cần thiết. Đây là bước hoàn thiện thêm về cơ sở pháp lý, là đòn bẩy chính sách quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Việc này còn giúp TP có đủ năng lực thực hiện vai trò đầu tàu trong giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn; tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững; giải quyết tốt hơn các vấn đề về hạ tầng, môi trường; đặc biệt là đổi mới tư duy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý đô thị. Đây cũng là cơ hội để TP.HCM tận dụng các thời cơ lớn từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, tiến bộ của khoa học - công nghệ và xu hướng phát triển bền vững. Từ đó, vượt qua những thách thức nội tại, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa sâu rộng không chỉ đối với TP.HCM mà còn cho cả vùng và cả nước. Năm điểm nhấn trong dự thảo sửa Nghị quyết 98 . Theo dự thảo trình Chính phủ thì thấy nhiều chính sách được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho TP trong giai đoạn tới? + Qua bước đầu nghiên cứu hồ sơ dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH, tôi nhận thấy các cơ chế, chính sách được đề xuất với nhiều nội dung. Trong đó, tập trung vào các vấn đề chủ yếu như mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập khu thương mại tự do TP.HCM; cùng các quy định về tổ chức thực hiện, chuyển tiếp và lựa chọn pháp luật áp dụng trong trường hợp có xung đột. Một số chính sách được mở rộng, làm sâu sắc hơn trên nền Nghị quyết 98 và nghị quyết về đường sắt đô thị như phát triển mô hình TOD và ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; một số khác được kế thừa, phát triển từ các nghị quyết thí điểm của địa phương khác, như cơ chế thành lập khu thương mại tự do đã có trong hải quan, thuế, xây dựng, tài nguyên - môi trường. Các quy định này tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền TP trong giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh thực tiễn, thu hút đầu tư và triển khai các mô hình quản trị mới phù hợp với đặc thù đô thị lớn. Thứ hai, hoàn thiện trình tự, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa tối đa quy trình hành chính, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian xử lý, bảo đảm công khai, minh bạch gắn với tăng cường kiểm soát và trách nhiệm giải trình trong thực hiện các công việc, nhất là thủ tục đầu tư các dự án tại khu vực trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và nhiều cơ chế hành chính vượt trội khác đối với khu thương mại tự do TP.HCM. Có thể kể đến như nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế mà không cần dự án đầu tư và không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập; chế độ hải quan ưu tiên cho doanh nghiệp đủ điều kiện, thống nhất đầu mối quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công… Đây là yếu tố quan trọng trong tạo môi trường đầu tư thông thoáng, mang tính cạnh tranh. Thứ ba, tạo cơ chế để bổ sung, thu hút nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược của TP, nhất là sau khi mở rộng địa giới. Dự thảo quy định TP được ưu tiên đầu tư vào các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD từ nguồn giữ lại 100% số thu từ khai thác quỹ đất TOD. Bên cạnh đó là cho phép mở rộng phạm vi quỹ Việc sửa đổi Nghị quyết 98 tạo đòn bẩy thể chế mới, khơi thông nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu đô thị TP.HCM. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 quy định TP.HCM được ưu tiên đầu tư vào các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD từ nguồn giữ lại 100% số thu từ khai thác quỹ đất TOD. Ảnh: NGUYỄN TIẾN LÊ THOA thực hiện TP.HCM cần một đòn bẩy thể chế mới - Bài cuối Nghị quyết 98 sửa đổi Đối với việc đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 98 hay nghiên cứu xây dựng luật riêng với tính chất như một “sandbox về thể chế” cho TP.HCM, tôi cho rằng sẽ là khả thi, phù hợp hơn khi có đủ thời gian vật chất. Việc này cần được nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả của việc thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm đối với TP sau khi được QH thông qua. Song song đó, cần cập nhật và thể chế hóa đầy đủ những chủ trương, định hướng lớn của Đảng được xác định trong các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và các nghị quyết, văn kiện sẽ được Đại hội XIV của Đảng xem xét, thông qua trong thời gian tới. Với vị trí và vai trò đặc biệt của TP.HCM, tôi tin rằng Trung ương luôn theo dõi sát sao, quan tâm và tạo mọi điều kiện để TP phát triển đúng tầm, trở thành động lực kinh tế - xã hội của cả nước. Sự đồng hành này chính là nền tảng quan trọng để TP.HCM chủ động thực hiện các cơ chế đột phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành siêu đô thị mang tính toàn cầu. Ông ĐỖ ĐỨC HIỂN, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH nghị quyết về TP Hải Phòng. Một số nội dung được thể hiện lồng ghép trong các dự thảo luật và nghị quyết Chính phủ trình QH tại kỳ họp này, như Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) hay nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai. Dự thảo còn cập nhật những chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc và có những vấn đề đã đặt ra tại kỳ họp thứ 5 nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Nhìn tổng thể, các chính sách lần này bám sát chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, với năm điểm nhấn đáng chú ý. Thứ nhất, trao thêm thẩm quyền cho TP và các cơ quan trực thuộc quyết định, phê duyệt, cấp phép và tổ chức thực hiện các công việc trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, bao gồm quy hoạch, đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông… Chẳng hạn, TP được chủ động phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chỉ tiêu sử dụng đất, được quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án quan trọng. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền cho TP trong quản lý, kiểm tra, giám sát, cấp phép và thu hồi giấy phép trong các lĩnh vực như Nghiên cứu kỹ một “sandbox về thể chế” cho TP.HCM Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 là bước hoàn thiện thêm về cơ sở pháp lý, là đòn bẩy chính sách quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

3 Thời sự - Thứ Tư 19-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TP.HCM Việc sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định sứ mệnh, vai trò rất lớn của TP.HCM mới. Tuy nhiên, sứ mệnh đó cùng những tác động nhanh, đa diện từ bối cảnh mới đã đặt ra những yêu cầu, điều kiện mới để bảo đảm sự phát triển bền vững của TP, thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Cần khung thể chế, chính sách ổn định Một trong những yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay với TP.HCM là phải có khung thể chế, chính sách ổn định. Việc chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 cho thấy quyết tâm, tính chủ động của Đảng bộ và chính quyền TP.HCM trong tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế đang và sẽ kìm hãm cũng như nhu cầu về cơ chế, chính sách mới đảm bảo sự phát triển của TP. Các cơ chế, chính sách được sửa đổi, bổ sung trong Nghị quyết 98 lần này đã được chuẩn bị trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 98 hơn hai năm qua, nghiên cứu nhu cầu chính sách từ thực tiễn, đặc biệt là của TP.HCM sau sáp nhập. Đồng thời, cập nhật tinh thần của Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I. Để những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan, đơn vị của TP cần chủ động, sáng tạo trong triển khai, vận hành. TP cũng cần sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện nghị quyết này sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn khi có sự cộng hưởng từ Nghị quyết 66, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành và tinh thần đổi mới trong xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật. Về lâu dài, TP.HCM cần nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một khung cơ chế, chính sách bền vững hơn, giúp siêu đô thị này chủ động khai thác tốt hơn các lợi thế, tiềm năng và cơ hội của bối cảnh phát triển mới. Những cơ chế, chính sách đó cần được trao cho TP một cách bền vững, để TP có thể tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn trong quá trình quản lý, phát triển TP. Các quyền tự chủ này nên gắn với việc xác lập vai trò kết nối, liên kết vùng; chủ động thí điểm mô hình, phương thức quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đột phá trong phát triển giáo dục, y tế, nguồn nhân lực và huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển TP. Kích hoạt, khai thác các nguồn lực hiệu quả Trước khi sáp nhập, tôi đã đặc biệt quan tâm và đề xuất TP.HCM cần có một khung pháp lý riêng để tích hợp, khuôn gói toàn bộ cơ chế, chính sách phục vụ phát triển bền vững TP. Nếu trước đây nhu cầu này đã cần thiết thì nay sau sáp nhập lại càng trở nên cần thiết, cấp bách hơn. TP.HCM cần một khung pháp lý toàn diện hơn, bền vững hơn thay vì hàng loạt cơ chế, chính sách mang tính “xin-cho”, cơi nới, thiếu đồng bộ như hiện nay. Đã đến lúc cần một văn bản luật, tạm gọi là Luật TP.HCM nhằm tích hợp các cơ chế, chính sách phát triển hiện nay cùng các cơ chế, chính sách mới, chứa đựng tính dự liệu cao để hình thành khung pháp lý thống nhất, bền vững hơn. Điều này nhằm đảm bảo cho TP chủ động, sáng tạo trong khai thác các lợi thế, tiềm năng và cơ hội của bối cảnh mới để phát triển. Theo tôi, một trong những nội dung quan trọng của khung pháp lý này là tạo lập cơ chế nội sinh để TP.HCM có thể chủ động hoặc phối hợp ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Xét từ thực tiễn trong thời gian qua, TP.HCM không thiếu nguồn lực, mà thiếu chất dẫn thể chế để kích hoạt, khai thác các nguồn lực đó hiệu quả. Sau sáp nhập, TP.HCM đã lớn hơn về quy mô, rộng hơn về địa bàn, lĩnh vực và mang trọng trách, kỳ vọng lớn hơn. Do đó, TP cần được đặc biệt quan tâm, ưu tiên về không gian chính sách để tiên phong khai mở các mô hình phát triển. Đồng thời, phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và địa phương kiến tạo không gian thể chế mới, động lực quan trọng để dẫn dắt, tích hợp các nguồn lực phát triển đất nước trong bối cảnh mới. TP.HCM không thể tiếp tục phát triển với hệ thống cơ chế, chính sách “đắp vá”, “xin-cho”, mà cần một khung thể chế căn cơ, toàn diện và bền vững. Theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW, bên cạnh việc hoàn thiện Nghị quyết 98, các cơ quan hữu quan cần sớm nghiên cứu, tính toán để xây dựng và ban hành một luật riêng cho TP.HCM, tạo nền tảng thể chế ổn định, lâu dài và xứng tầm với vai trò, vị thế của TP trong giai đoạn phát triển mới.• tạo đà tăng trưởng thần tốc TP.HCM về lâu dài cần được trao quyền để chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đột phá trong phát triển giáo dục, y tế, nguồn nhân lực... để phát triển. Ảnh: BẢO PHƯƠNG đất được sử dụng để thanh toán hợp đồng BT; mở rộng danh mục các dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược… Các quy định này tạo cơ chế đủ mạnh để TP có đủ nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, tập trung vào các dự án lớn, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, khoa học công nghệ và logistics. Thứ tư, thí điểm mô hình phát triển mới nhằm hình thành khu vực kinh tế đặc biệt, hội nhập sâu với khu vực và thế giới, thu hút nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nổi bật là cơ chế thành lập khu thương mại tự do TP.HCM. Với các chính sách vượt trội về thẩm quyền và thủ tục thành lập, về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý, về đất đai, chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư… được tích hợp, mô hình khu thương mại tự do TP.HCM cho thấy một thiết kế khá đồng bộ thể chế - hạ tầng - chính sách ưu đãi - quản trị hành chính, hứa hẹn hình thành một thể chế thử nghiệm đột phá cho TP và cả nước. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm phù hợp với yêu cầu mở rộng phạm vi, nội dung chính sách và thời gian thí điểm. Đáng chú ý là mở rộng thẩm quyền của TP trong đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho khu thương mại tự do, bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong xử lý các vấn đề phát sinh mà pháp luật và nghị quyết hiện hành chưa quy định. Dự thảo cũng mở rộng phạm vi cho phép lựa chọn áp dụng không chỉ cơ chế, chính sách ưu đãi mà cả các trình tự, thủ tục thuận lợi hơn được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm bảo đảm linh hoạt, thống nhất và hiệu quả trong quá trình thực thi, khuyến khích các cơ quan, tổ chức mạnh dạn áp dụng chính sách cải cách, đổi mới trong khuôn khổ pháp luật. Khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới . Ông đánh giá thế nào về việc TP.HCM chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 thay vì xây dựng một nghị quyết hoàn toàn mới? + Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 lần này được thực hiện trong một bối cảnh khá đặc biệt, bởi kỳ họp này là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XV. Khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng chiến lược, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, trong đó nhiều vấn đề mới, biến động liên tục. Do đó, tôi cho rằng việc chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều mà không “làm mới hẳn” Nghị quyết 98 như một số đề xuất là lựa chọn phù hợp. Như tôi đã phân tích ở trên, cùng với những cơ chế, chính sách đặc thù hiện có đã được QH cho phép áp dụng đối với TP.HCM, bao gồm cả chính sách về trung tâm tài chính… thì các cơ chế, chính sách được đề xuất bổ sung lần này sẽ tạo nên một hệ cơ chế, chính sách khá toàn diện, khi thực hiện tốt sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Các chính sách này cũng phù hợp và đồng bộ với mục tiêu của các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, bảo đảm tinh thần TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM; TP là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng những chính sách được đề xuất là những chính sách đặc thù, tạo đột phá và trong tình hình có nhiều cái mới, biến động nên việc thể hiện dưới hình thức văn bản nghị quyết thí điểm cũng là phù hợp. Mặt khác, đây cũng là vấn đề hết sức cấp bách đã, đang đặt ra đối với TP.HCM, nếu không thực hiện kịp thời sẽ làm giảm đi cơ hội phát triển. Nếu được QH xem xét, thông qua tại kỳ họp này, tôi cho rằng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 sẽ là động lực quan trọng, là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, phù hợp với mục tiêu xây dựng siêu đô thị hiện đại, nghĩa tình, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. . Xin cảm ơn ông.• TP.HCM cần khung thể chế ổn định, toàn diện sau sáp nhập Một khung thể chế toàn diện, ổn định… sẽ giúp TP.HCM chủ động khai thác tốt hơn các lợi thế, tiềm năng và cơ hội phát triển.

4 Thời sự - Thứ Tư 19-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓ M PHÓ NG VIÊN Ngày 18-11, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạ ng sạ t lở , ngậ p lụ t tiế p diễ n ở nhiề u nơi tạ i Đà Nẵ ng, Lâm Đồ ng, Khánh Hò a, Quảng Ngãi… Đà Nẵng: Nhiều tuyến đường miền núi tan nát, giao thông chia cắt Ngà y 18-11, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt. Cụ thể, tuyến đường đi xã Trà Don cũ bị sạt lở, đứt gãy; sạt lở tại khu dân cư làng Tak Tố; đường đi Trà Vân sạt lở tại vị trí tổ 5, nóc ông Thảo, thôn Trà Mai… Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác cũng trong tình trạng tương tự, lực lượng của xã huy động phương tiện sẵn sàng thông tuyến sớm nhất trong điều kiện cho phép. Ông Briu Quân, Chủ tịch xã Avương, cho biết: “Đường đi các thôn hư hỏng nặng, sạt lở nhiều nên chưa thể thông. Người dân vẫn đang đi bộ, khi trời hết mưa xã sẽ tập trung thông tuyến”. Tại xã Hùng Sơn, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn kéo dài, công tác tìm kiếm ba nạn nhân mất tích tại thôn Pứt đang tạm dừng. Cũng theo ông Buôn, sạt lở gây chia cắt nhiều tuyến đường, người dân bị cô lập. móc tiếp cận khu vực hai xe tải của nhà xe Thanh Thủy mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, đoạn gần Km43 thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trước đó từ đêm 16-11, hai tài xế xe tải nêu trên chở hoa khi di chuyển xuống đèo Khánh Lê thì mắc kẹt tại các điểm sạt lở, không thể di chuyển quay đầu hay đi tiếp. “Đèo Khánh Lê bị sạt nặng rất nhiều điểm, có đá lớn chắn ngang đường nên các lực lượng đang khẩn trương xử lý lở. Trong đó, điểm sạt lở lớn nhất là ở Km44 trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 3 thông tin lực lượng chức năng chuẩn bị các thủ tục để nổ mìn phá dỡ khối đất đá đổ xuống Km44. Ngoài điểm sạt lở này, trướ c đó tuyến đường đèo Khánh Lê tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở chưa được khơi thông. Mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận và giải tỏa hiện trường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng huy động máy xúc mở đường, dùng máy ủi dọn đất đá. Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đối Sá ng 18-11, nhiều nơi ở Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: XUÂN HOÁT Chính quyền địa phương tổ chức di dời hàng trăm người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thôn Ch’nốc đang bị cô lập hoàn toàn với 121 hộ/519 người. Các điểm sạt lở cũ vẫn chưa được khắc phục lại đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới trên các triền núi, sườn đồi, tiềm ẩn nguy cơ rất cao… Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dự báo từ ngà y 19 đến sáng 20-11, tại các xã, phường vùng núi củ a Đà Nẵng sẽ có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 450 mm. Các xã, phường vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm, phía nam TP 70-200 mm, có nơi trên 250 mm. Đài này cảnh báo mưa lớn với cường suất trên 150 mm/3 giờ. Lâm Đồng: Đèo Khánh Lê tiếp tục sạt lở, nỗ lực giải cứu hai tài xế mắc kẹt Chiều 18-11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang phối hợp với nhiều lực lượng liên quan khẩn trương đưa phương tiện máy theo hướng tiếp cận từ Lâm Đồng xuống hiện trường hai xe tải mắc kẹt. Hiện tại tình trạng sức khỏe của hai tài xế vẫn bình thường” - lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin. Tới 16 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn còn cách vị trí hai xe tải mắc kẹt gần 400 m. Sáng 18-11, lãnh đạo Khu quản lý đường bộ 3 cho biết tối 17-11, trên đèo Khánh Lê tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt Sau trận lụt lịch sử, hàng ngàn gia đình ở Nha Trang thiệt hại nặng nề. Họ lo không biết đến bao giờ mới ổn định lại cuộc sống vì tài sản hư hại rất lớn. Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp 50 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa Ngày 18-11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theođó,Thủtướngquyếtđịnh hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính. Theo Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ mấ y ngà y qua đã khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương, 7.000 ha lúa, 117 ha cây trồng hằng năm, 404 ha rau màu bị ngập sâu, một số công trình bị hư hại… Tiêu điểm Ngày 18-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương đã dùng dây thừng, hỗ trợ sơ tán khoảng 200 hộ dân trên địa bàn vượt sông, sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo ông Trực, chiều 17-11, do mưa lũ, một số điểm dân cư tại thôn Ea Hanh có nguy cơ sạt lở. Thời điểm đó, ca nô không thể tiếp cận được vùng bị chia cắt. Vì vậy, lực lượng chức năng xã đã tiến hành sơ tán khoảng 200 hộ dân tại thôn này đến nơi an toàn. “Hiện do trời tiếp tục mưa, nước lũ lại dâng nên chúng tôi đang dừng việc sơ tán. Đồng thời, túc trực ngay tại điểm xung yếu để nắm bắt tình hình, chuẩn bị sẵn phao cứu sinh, áo phao và nhiều phương tiện, vật tư khác để kịp thời hỗ trợ người dân” - ông Trực nói. Theo ghi nhận của PV, hiện cầu dân sinh tại thôn 2, xã Yang Mao đã bị mưa lũ làm xói lở, hư hỏng, gây chia cắt giao thông. Tại đây, công an và lực lượng dân quân tự vệ đã chia nhau vận chuyển một số nhu yếu phẩm, áo phao… vào khu vực bị cô lập. Bắc dây thừng qua sông, sơ tán 200 hộ dân Đà Nẵ ng, Lâm Đồ ng tiế p tụ c sạ t lở , nguy cơ đón trận lụt thứ 2 Ngày 18-11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025). Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và TP Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP Đà Nẵng, các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu do thiên tai. Chủ tịch nước cũng gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ các cấp và nhân dân cả nước đã nhường cơm sẻ áo, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ tịch nước khẳng định đoàn kết là truyền thống văn hóa lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm. Đoàn kết luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh. Giá trị thiêng liêng, truyền thống quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường cho hay theo suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân TP Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi. Trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ tịch nước đề nghị địa phương nâng cao hơn nữa mức sống, thu nhập của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời chủ động có giải pháp thích ứng và xây dựng Chủ tịch nước: Kị p thờ i hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống Ngà y 18-11, tình hình mưa lũ , sạ t lở , ngậ p lụ t vẫ n diễ n biế n phứ c tạ p tạ i nhiề u khu vự c, lự c lượ ng chứ c năng căng mình hỗ trợ ngườ i dân. Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 20 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: PV Người dân được sơ tán khỏi vùng sạt lở. Ảnh: ND

5 MINH TRƯỜ NG Ngày 18-11, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng đoàn công tác đến kiểm tra thực tế vụ sạt lở khiến một căn nhà bị đổ sập ở xã Khe Sanh. Nhiều nhà sát bên cũng bị sạt lở, ăn sâu vào phần móng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục hậu quả, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý lâu dài cho người dân khu vực này. Mong cứu lấy tài sản Thoát chết trong vụ đổ sập nhà kinh hoàng lúc mưa lớn, bà Nguyễn Băng Trinh (ngụ xã Khe Sanh) bật khóc nức nở, ôm chầm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khi ông đến kiểm tra hiện trường. Đôi mắt đỏ hoe, tay ôm chặt lấy lãnh đạo tỉnh, bà Trinh cầu cứu: “Hãy cứu lấy gia đình em, mất hết rồi bác ơi, không còn chi nữa!”. Theo bà Trinh, vợ chồng bà có tài sản duy nhất là căn nhà hai tầng trên đường Hùng Vương để kinh doanh buôn bán, kiếm thu nhập để nuôi sống con cái. Hôm qua, mưa to gió lớn làm xói lở móng nhà khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn, mất hết cơ nghiệp. “May mắn là chạy thoát được chứ không thì chết rồi anh ạ, giờ mất hết. Thời gian tới không biết ăn ở ra sao, cả cuộc sống ở trong căn nhà này. Các anh cứu em với, em mất tất cả rồi!” - bà Trinh nói trong nước mắt. Chứng kiến hoàn cảnh trước mắt, mọi người đều xót xa với thiệt hại quá lớn của người dân. Vừa động viên chị Trinh, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan sớm khắc phục hậu quả, tìm ra nguyên nhân để có hướng xử lý lâu dài cho nhân dân. “UBND xã Khe Sanh phải nhanh chóng lo nơi ở ổn định lâu dài cho các hộ gia đình tại đây. Không để người dân không có nơi ở. Các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát địa chất, tính toán phương án cụ thể để xử lý, đảm bảo an toàn tối đa” - ông Lê Đức Tiến chỉ đạo. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng công an, bộ đội cắt cử lực lượng rào chắn, không cho người dân vào ở bên trong các căn nhà sạt lở để đảm bảo an toàn. Trước chỉ đạo trên, đại diện lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết chính quyền địa phương đã lên danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, bố trí phòng ở đầy đủ điện, nước cho người dân ngay trong ngày 18-11. Một số căn nhà khác có nguy cơ đổ sập Là một trong những hộ bị ảnh hưởng do sạt lở, bà Hoàng Diệu Linh (39 tuổi, chủ khách sạn bốn tầng trên đường Lê Duẩn) cho biết gia đình bà có một khách sạn lớn với diện tích 400 m2 để kinh doanh; đồng thời cũng là nơi ở của cả gia đình, con cái. Bà Linh kể lúc đó, mưa rất lớn, cả nhà đang ngủ bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn phía sau nhà nên chạy ra xem thì thấy căn nhà bên kia đang đổ sập, tài sản bị chôn vùi dưới lớp đất đỏ. Các căn nhà xung quanh cũng bị xói lở đất ra từng đợt. “Em chỉ biết ôm con bỏ chạy chứ cứng họng, không nói được nữa. Giờ cả nhà đang nép ở phía nhà trên, còn phần sau không dám xuống, sợ nó sập. Cầu thang, móng nhà bị sập hết rồi” - bà Trinh nói. Có căn nhà lơ lửng giữa không trung, chực chờ sập đổ, ông Lê Thái Xuân Vũ (nhà 72 Hùng Vương) mong muốn Nhà nước sớm có phương án cứu lấy tài sản cho gia đình, bởi đây là tất cả tài sản tích góp được bao năm vất vả. “Thấy nó nổ cái ầm là kêu nhau tháo chạy cả. Không ai dám ở lại, thật sự khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này” - ông Vũ kể lại trong lo sợ. Đứng cạnh căn nhà ba tầng, có móng trơ trọi, ông Vũ chỉ biết rơi nước mắt, cầu mong sao cho trời đừng mưa để móng không còn bị xói lở, chờ phương án khắc phục; cứu vớt tài sản cả đời làm việc vất vả. Trước hoàn cảnh mất nhà, người dân nơi đây đã động viên nhau, góp gạo nấu cơm cùng ăn, cù ng vượt qua khó khăn.• Thời sự - Thứ Tư 19-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Đạ i diện lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết địa phương đã lên danh sách các hộ bị ảnh hưởng, bố trí phòng ở đầy đủ điện, nước cho người dân ngay trong ngà y 18-11. Khánh Hòa Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (áo trắng), chỉ đạo nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: MINH TRƯỜNG cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường. “Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập, sạt lở” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 20 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần giúp TP khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ tịch nước cũng tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gò Nổi và 17 thôn của xã; tặng quà cho ngày hội thôn Bảo An, 10 gia đình chính sách tiêu biểu. Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn; dâng hương tại nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu (xã Gò Nổi). TẤ N VIỆ T với các tuyến đèo bị sạt lở, cơ quan chức năng đã hướng dẫn phân luồng để người dân, du khách lưu thông thuận tiện tới các địa điểm, đặc biệt là các phường trung tâm Đà Lạt - khu vực trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng. Khánh Hòa: Dự báo mưa trên 400 mm, sẵn sàng công tác cứu nạn, cứu hộ Ngày 18-11, nước một số khu vực ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn ngập sâu, nhiều người quay về nhà nhưng chưa thể dọn dẹp vì nhà vẫn còn ngập. Chạy lụt từ sáng 17-11, sáng 18-11, ông Đạ t cù ng ngườ i dân phường Tây Nha Trang mang đồ đạc quay về. Tuy nhiên, khu vực nhà ông vẫn còn ngập sâu gần 1 m. “Chắc phải đợi thêm đến trưa mới có thể dọn dẹp, đồ đạc chắc hư hỏng hết rồi” - ông Đạt lo lắng. Hai đứa con vẫn gửi nhà người quen, chị Thảo mua dụng cụ về dọn dẹp nhà cửa. “Nước còn lớn quá. Tôi phải lội mấy chục mét mới về đến nhà. Nước còn về thêm chắc kiệt sức mất” - chị Thảo mệt mỏi nói. Sau trận lụt lịch sử, hàng ngàn gia đình ở Nha Trang thiệt hại nặng nề. Họ lo không biết đến bao giờ mới ổn định lại cuộc sống vì tài sản hư hại rất lớn. Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo ngày 19-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Từ đêm 18 đến 20-11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị… Tạ i cuộ c họ p sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các lực lượng chức năng và các địa phương nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở, rà soát các vùng nguy cơ để gia cố đảm bảo an toàn, chỉ thông đường khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về lâu dài, cần rà soát, chuẩn bị phương tiện đầy đủ và phù hợp cho công tác cứu nạn, cứu hộ, từ phương tiện thô sơ đến hiện đại…• Quả ng Trị: Mất nhà do sạt lở, người dân bật khóc cầ u cứ u Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu sớm khắc phục hậu quả, tìm ra nguyên nhân để có hướng xử lý lâu dài cho nhân dân. Bà Nguyễn Băng Trinh bật khóc khi thấy lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đến kiểm tra thực tế vụ sạt lở, mong được cứu lấy tài sản. Ảnh: MINH TRƯỜNG Ngôi nhà hai tầng của ngườ i dân đổ sập, hư hỏng gần như hoàn toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG Nhiề u tuyế n đườ ng bị sạt lở ở Đà Nẵng, giao thông chia cắt. Ảnh: THANH NHẬ T

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 19-11-2025 tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm trong giải phóng mặt bằng các dự án. Các trường hợp này gồm: Thực hiện dự án khu thương mại tự do, dự án trung tâm tài chính quốc tế. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư. Tạo quỹ đất để thanh toán dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai và khoản 1, điểm a khoản 2 điều này. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng đây là một đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ “nút thắt” trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở đề xuất tỉ lệ diện tích và tỉ lệ số người đồng thuận; cơ chế xử lý đối với diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được trên 75% diện tích và nhận được sự đồng thuận của trên 75% số lượng chủ sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án. “Việc xử lý diện tích đất còn lại và số người có đất còn lại cần phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp; hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện” - ông Mãi nói. “Lá chắn số” phòng chống tham nhũng Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tăng thêm, đại biểu (ĐB) Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nói “kê khai tài sản” phải là tiêu chí cốt lõi. “Nếu kê khai không đúng sự thật thì sẽ kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm, có thể xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ” - ĐB Hòa nêu. Đối với quy định nâng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu và kê khai bổ sung biến động giá trị tài sản từ 300 triệu lên 1 tỉ đồng/năm, ông đề nghị rà soát để tránh trường hợp dưới 1 tỉ đồng, tức là khoảng 999,999 triệu “không lẽ bỏ sót”. Đặc biệt, ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị phải xử lý nghiêm minh hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực của các đối tượng bị xử lý hình sự, kỷ luật. ĐB Phạm Văn Hòa coi việc thu hồi được tài sản, thu nhập của những đối tượng bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự để thu hồi tài sản cho Nhà nước là một trong những tiêu chí để giảm án, giảm hình thức kỷ luật. “Phải làm sao để công khai, minh bạch và nêu gương cho những người khác để họ không dám, không muốn, không làm những điều sai trái” - ĐB Phạm Văn Hòa cho biết. Ở góc độ khác, ĐB Trịnh Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng ứng dụng công nghệ sẽ là “lá chắn số” trong PCTN. Đặc biệt, công nghệ sẽ giúp thay đổi triết lý kiểm soát, chuyển từ “chờ cán bộ kê khai và NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 18-11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra liên quan dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Bổ sung ba trường hợp Nhà nước thu hồi đất Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết dự thảo nghị quyết gồm ba chương với 13 điều, tập trung vào việc xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai Luật Đất đai 2024. Theo bộ trưởng, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị quyết là việc bổ sung ba trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đây được xem là trọng tâm của nghị quyết nhằm Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng. Ảnh: QUỐC HỘI giải trình” sang “hệ thống tự động phát hiện dấu hiệu rủi ro”. Bà đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định giao Chính phủ xây dựng lộ trình phù hợp nhằm từng bước liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập với các cơ sở dữ liệu sẵn có như dân cư, đất đai, thuế, ngân hàng, chứng khoán. “Việc này là cấp thiết, đã được quy định tại Điều 52 Công ước Liên hợp quốc về PCTN, khung chính phủ điện tử của Tổ chức Ngân hàng thế giới và đã được chứng minh hiệu quả trên thế giới” - ĐB Anh nói. Giải trình ý kiến các ĐB, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho hay quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỉ đồng căn cứ vào hai yếu tố chủ yếu. Đó là từ năm 2018 đến nay có ba lần tăng lương và do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển gấp gần ba lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018. Với biến động tài sản, thu nhập kê khai bổ sung nâng lên mức 1 tỉ đồng, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định đó là “biến động trong một năm, chứ không áp dụng cho cộng dồn của năm trước”.• Sáng 18-11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, nhiều ĐB đặc biệt quan tâm đến quy trình thủ tục vay vốn ODA kéo dài, khiến dự án chậm trễ, đội vốn và kéo theo nhiều hệ lụy. ĐB Trần Anh Tuấn (TP.HCM) dẫn chứng hiện nay, nhiều khoản vay ODA có thời gian đàm phán và thủ tục rất dài. Chúng ta vừa phải tuân thủ quy định của nhà tài trợ, vừa phải tuân thủ quy định đầu tư công trong nước. Theo ông Tuấn, thực tiễn cho thấy tỉ lệ giải ngân các dự án ODA luôn thấp hơn so với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. “Nhiều dự án có chi phí sử dụng vốn thực tế cao hơn nhiều so với tính toán ban đầu. Vì vậy, tôi đề nghị phải xem xét lại thủ tục đầu tư đối với dự án ODA” - ông Tuấn nhấn mạnh. Theo ĐB, cần xác định rõ đây là nhóm dự án có cơ chế riêng, không áp dụng đầy đủ thủ tục của Luật Đầu tư công hoặc tích hợp các yêu cầu của nhà tài trợ ngay trong hồ sơ đầu tư để tránh “làm hai lần”. Giải trình, tiếp thu ý kiến các ĐB nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay Luật Quản lý nợ công được cải cách theo hướng phân cấp, phân quyền trong phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ và của chính quyền địa phương, đảm bảo đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công. Luật cũng điều chỉnh quy định về huy động, sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thiện cơ chế mở rộng kênh thu hút vốn mới, đáp ứng nhu cầu vốn lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số… Về thời hạn vay vốn ODA, ông Thắng thừa nhận hiện nay có nhiều hạn chế so với tiến độ thực hiện các dự án. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rà soát toàn bộ thể chế, quy trình, thủ tục liên quan đến đàm phán, giải ngân vốn ODA. “Bình quân thời gian giải ngân một khoản vay ODA tại các quốc gia khác khoảng 12-15 tháng, trong khi Việt Nam kéo dài hơn nhiều. Bộ Tài chính đã chỉ đạo điều chỉnh, trình các cấp có thẩm quyền để thời gian giải ngân của ODA tại Việt Nam được rút ngắn khoảng 12-15 tháng. Đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ và Bộ Tài chính nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực triển khai vốn ODA” - ông Thắng thông tin. Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết dự thảo nghị quyết gồm ba chương với 13 điều, tập trung vào việc xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai Luật Đất đai 2024. phapluat@phapluattp.vn Quốc hội xem xét gỡ vướng thi hành Luật Đất đai Việc bổ sung ba trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là trọng tâm của nghị quyết nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài nhiều năm trong giải phóng mặt bằng các dự án. Vì sao dự án ODA thường chậm trễ? Tiêu điểm Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai nêu bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì được xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất khi cần thiết. Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM). Ảnh: QUỐC HỘI

