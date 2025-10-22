264-2025

Càphê,tràsữaViệtđưa thương hiệu xuất ngoại UAV giao hàng giảm kẹt xe: Luật pháp phải dẫn đường cho công nghệ Luật hóa báo chí trên không gian mạng: Cơ hội và thách thức Dốc toàn lực CỨU DÂN VÙNG LŨ trang 2+3 Đạ i biể u Quố c hộ i đề xuất bỏ quy định về đại học vùng TP.HCM biệt phái cán bộ xây dựng xuống địa phương SỐ 264 (7537) - Thứ Sáu 21-11-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Công tác cứu hộ người dân tại các vùng mưa lũ như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng... đang được các lực lượng triển khai hết sức khẩn trương. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN trong so nay trang 12+13 trang 4+5 trang 6 trang 13 Ngành giá o dụ c TP.HCM đi sau về trước, dá m là m, dámđổimới trang 11 trang 10 l Trực thăng và hàng chục ngàn chiến sĩ tham gia cứu hộ người dân vùng lũ.

2 Thời sự - Thứ Sáu 21-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện 223 của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Công điện nêu rõ lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử. Huy động tối đa lực lượng, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và lãnh đạo các bộ, ngành quyết liệt, chủ động triển khai khẩn trương kịp thời, hiệu quả tất cả biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) tại các địa bàn lân cận để khẩn trương hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, nhất là sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân… Cứu 33 người trong xe khách bị lũ cuốn trôi Theo ghi nhận của PV, khỏi khu vực ngập lụt. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã kịp thời cứu xe khách chở 33 người bị lũ cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã dùng dây cố định phương tiện, đồng thời bắc thang đưa toàn bộ những người trên xe đến khu vực an toàn. Tại phường Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xuồng và hai xe tải cơ động nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, tổ chức sơ tán người dân. Các cán bộ, chiến sĩ cũng vận chuyển nhu yếu phẩm, khơi thông các tuyến đường bị bùn đất vùi lấp và gia cố những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ngày 20-11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá đây là trận lũ lịch sử, có mực nước cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay, vượt mức năm 2009 khoảng 1 m, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông Thanh, sau khi có dự báo, tỉnh đã xây dựng các kịch bản ứng phó và kích hoạt phương án phòng, chống lũ mức cao nhất 3.1 và đã sơ tán hơn 7.500 hộ với hơn 28.000 người. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng tại chỗ cùng hơn 1.000 phương tiện chuyên dụng được huy động để ứng cứu người dân bị cô lập. “Trong hai ngày qua, các lãnh đạo tỉnh luôn dầm mưa, cùng lực lượng cứu hộ túc trực thâu đêm để cứu dân. Công tác phòng, chống lũ được triển khai rất nghiêm túc. Đến hiện tại, các vấn đề về cứu hộ, bảo đảm Sáng 20-11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước. Ảnh: HUỲNH HẢI với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mì, bơ sữa...), không được để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống... Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương sáng 20-11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập. Khu vực phía nam Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình cũ ngập sâu, có nơi lên đến 2 m. Nước lũ nhấn chìm gần như cả phường Tây Nha Trang. Lực lượng chức năng đã tích cực cứu hộ, sơ tán người dân ra Ngày 20-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tình trạng mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Có ba điểm đỉnh lũ vượt mức lịch sử là sông Kỳ Lộ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009; sông Ba vượt đỉnh lũ năm 1993; sông Dinh Ninh Hòa vượt đỉnh lũ năm 1986. Đánh giá về những bất thường trong đợt mưa lũ, ông Hoàng Phúc Lâm chia sẻ: “Đây là một đợt mưa rất lớn, kéo dài từ đêm 17-11 đến nay, nối tiếp đợt mưa trước đó. Đặc biệt với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp sóng đông, đã có những thời đoạn xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa”. Theo ông Lâm, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngay sau các đợt mưa lũ trước, các hồ chứa thủy điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông trong khu vực đã ở mức cao. Do đó trong đợt lũ này nhiều sông đã đạt lịch sử. Dự báo về tình hình mưa lũ tại Nam Trung Bộ trong những ngày tới, ông Lâm cho biết “sau ngày 21-11, mưa dự kiến giảm dần và dịch lên phía bắc nên tình hình lũ ở Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ giảm. Tuy nhiên, mưa sẽ chuyển dần sang các khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế”. Chiều 20-11, theo báo cáo của Bộ NN&MT, tính đến chiều 20-11, lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích; 146 nhà bị hư hỏng, 52.056 nhà ngập; 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nguyên nhân khiến mực nước các sông Nam Trung Bộ vượt lịch sử Dốc toàn lực cứu dân vùng Xứ nắng Phan Rang chiều nay bỗng mênh mang nước. Sông Lu, sông Quao, sông Cái, sông Trâu đều mất bờ. Trâu bò, cừu, dê chết sắp lớp bên đường, gà vịt trôi sạch. Ở thôn Nhơn Hội ven sông Dinh, ông Phạm Công Toàn thẫn thờ nhìn đàn bò - gia sản của cả nhà - 13 con chết đuối. Ông nói con bê khoảng 80 kg, giờ có ai mua thì ông đành bán 500.000 một con nhưng giữa cảnh người người chạy lụt, còn lòng dạ đâu mà mua. Nhiều gia đình chỉ sau một đêm, đàn dê, cừu cùng chuồng trại nơi vùng trũng bị cuốn sạch, không còn một con. Vừa tới đầu Phan Rang, ngang An Hải, tôi hỏi một anh bộ đội đang đẩy ca nô: “Nước sâu cỡ nào vậy anh?”. Anh bảo: “Phía trước ngập 1 m, chú quay lại kiếm đường khác đi!”. Đường vào Xóm Rẫy của tôi bị cô lập hai ngày nay. Nước tràn bờ sâu 70 cm, chảy xiết. Ô tô qua là trôi ngay. Lực lượng cứu hộ cũng phải bám dây để vượt những đoạn nước hung dữ. Ca nô bộ đội chạy trên quốc lộ đi cứu dân. Bà con đứng hai bên đường trao cơm hộp, nước uống. Quan tâm đến bộ đội cũng là quan tâm đến chính đồng bào mình: “Để mấy chú có sức còn đi cứu chỗ khác!”. Giải quyết xong khu nào, xe tải lại kéo ca nô sang khu ngập khác. Nước ở Ninh Thuận vốn quý như vàng. Hơn 20 năm nay, chính quyền đã đầu tư hàng chục hồ thủy lợi. Người bạn làm thủy nông kể: “Hôm trước xả hồ đón lũ, nửa ngày xả với dung lượng 120 m³/giây mà anh em tiếc đứt ruột. Nhỡ không có lũ, năm sau bà con lại thiếu nước tưới”. Anh Trượng Văn Thuận ở hồ Tân Giang nói: “Giờ thì hết chỗ chứa rồi. Tụi anh vừa ngưng xả nhưng tối nay mà mưa nữa thì phải xả tiếp, không thì an toàn hồ đập bị uy hiếp”. Lúc này, trời Phan Rang lại đen thui vần vũ. Khí tượng thủy văn báo 23 giờ đêm nay có thể xuất hiện đỉnh lũ mới. Đài cũng vừa phát cảnh báo lũ quét ở thượng nguồn và ngập sâu ở hạ du Phan Rang. Những ngày này, người già làng Bầu Trúc nhìn lũ mà nhớ lại cơn đại hồng thủy năm Thìn 1964. Khi đó họ mới đôi mươi, cả miền Trung chìm trong biển nước suốt một tuần. Làng gốm Chăm Bầu Trúc, sau trận ấy, phải dời lên vị trí mới như bây giờ; làng cũ thành cánh đồng. Giữa cánh đồng vẫn còn ngôi miếu Chăm nhỏ, nằm ở ranh Ninh Phước - Phước Hữu. Người ta gọi nơi đó là cánh đồng Xóm Cũ. Hai ngày lũ này khiến ký ức buồn như sống dậy. Ở nhiều vùng núi, đất đá sạt, nhà trôi; người dân chắc chắn sẽ được di dời khỏi chốn cũ. Làng xưa rồi sẽ chỉ còn cây dại mọc đầy. Mỗi lần nhìn về nơi đó, họ sẽ nhớ cơn lũ năm nay và cũng sẽ gọi đó là “Xóm Cũ”. Nhưng như mầm cây bật lên sau mùa gió bão, cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn. Cũng như Xóm Cũ ngày thơ ấu của tôi, những Xóm Cũ sau mùa mưa bão này rồi cũng sẽ xanh mướt một cánh đồng. Phan Rang, 20-11-2025. NGUYỄN ĐỨC HIỂN Cơn lũ tràn qua xứ nắng Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ địa phương, sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân. Sổ tay

3 gây ra ở Khánh Hòa là 760 tỉ đồng” - ông Hoàng thông tin. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến nay, Khánh Hòa đã cơ bản kiểm soát tình hình chia cắt các địa phương, cũng như sơ tán người dân và cấp nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, theo dự báo tỉnh sẽ tiếp tục hứng chịu hai cơn mưa lớn. Do đó, Khánh Hòa kiến nghị Trung ương, Chính phủ sớm quan tâm hỗ trợ cho tỉnh sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ. Đặc biệt là các công trình thiết yếu hạ tầng phục vụ nhu cầu thiết yếu xã hội và các công trình hồ đập bị hư hỏng. Người dân rơi vào cảnh rất thảm thương Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại rất lớn, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn. “Qua thị sát, tôi thấy khắp nơi mênh mông nước. Người dân rơi vào thảm cảnh rất thảm thương” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói và cho biết ông nhận được rất nhiều tin kêu cứu của người dân vùng lũ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ ngay tại thời điểm ngồi họp, ông vẫn còn nhận được tin nhắn kêu cứu. Do đó, Phó Thủ tướng cho biết đã yêu cầu các địa phương huy Thời sự - Thứ Sáu 21-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Nguyễn Văn Hùng, trú xã D’Ran, Lâm Đồng, chứng kiến căn nhà gỗ cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị cuốn trôi. Ảnh: CHÍNH THÀNH Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. “Qua thị sát, tôi thấy khắp nơi mênh mông nước. Người dân rơi vào thảm cảnh rất thảm thương” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói 100 can acid nguy hiểm bị lũ cuốn trôi Chiều 20-11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cho biết khoảng 100 can acid sunfuric tại một nhà máy trên địa bàn xã đã bị lũ cuốn trôi. Các can đựng acid sunfuric có màu xanh, xám, mỗi can khoảng 20 lít, là loại acid nguy hiểm. Công an xã Sơn Thành cảnh báo người dân nếu nhặt được, không nên mở nắp, để tránh gặp nguy hiểm và báo cho lực lượng chức năng gần nhất để xử lý. Tiêu điểm lũ HUỲNH HẢI Tối 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai về công tác ứng phó với mưa lũ. 50 người chết và mất tích do mưa lũ Tại cuộc họp, Bộ trưởng BộNN&MTTrầnĐứcThắng cho biết tính đến chiều 2011, theo tính toán sơ bộ lũ lụt các tỉnh miền Trung khiến ít nhất 50 người chết và mất tích. Mưa lũ cũng khiến hơn 52.000 căn nhà ngập; thiệt hại hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, hơn 2.100 ha cây trồng và 30.000 con gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi. Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc, hủy 14 chuyến tàu khách Hà Nội - TP.HCM. Bên cạnh đó, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện. Bộ trưởng Trần Đức Thắng thông tin thêm dự báo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm, từ đêm 21-11 khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng báo cáo Khánh Hòa đã trải qua trận lũ lịch sử lớn nhất trong 36 năm qua. Theo ông Hoàng, địa phương chịu thiệt hại rất lớn trong đợt mưa lũ vừa qua. “Tính đến 15 giờ 30 ngày 20-11, ước tính thiệt hại do mưa lũ động tổng lực. Lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận các khu vực ngập sâu và bằng mọi cách tiếp cận để cứu người dân, không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm. Ông đề nghị lực lượng vũ trang phải duy trì, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi nguy cấp. Đồng thời, địa phương phải ưu tiên những nơi thuận lợi nhất để sơ tán dân, kể cả các doanh trại. Cùng với đó, cung cấp kịp thời các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân đói khát, cơ cực. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu bằng mọi cách khắc phục, duy trì hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo công tác cứu hộ, sơ tán người dân. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng, Bộ Công an điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở, hạn chế phương tiện lưu thông ở các tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch. Riêng Bộ Xây dựng nhanh chóng đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp xử lý các tuyến giao thông bị ảnh hưởng. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xem xét giải quyết. Các địa phương báo cáo ngay nhu cầu gạo để Chính phủ hỗ trợ và báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung.• Các tổ công tác tỏa đi nhiều hướng, cấp tốc sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Ngày 20-11, thông tin từ UBND phường Phú Yên cho biết nhiều tuyến đường tại phường đang ngập sâu, chia cắt giao thông. Tại phường Tuy Hòa, nước lũ lên gây ngập nhiều nhà dân. Nhiều người đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn. Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị đã phối hợp, dùng ca nô tiếp cận những khu vực ngập nặng, tiếp tế khoảng 1 tấn lương khô và nhiều lương thực, thực phẩm cho người dân. Ở tỉnh Lâm Đồng, khoảng 0 giờ ngày 20-11, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi điều tiết nước, xả hồ Đơn Dương với lưu lượng 2.100-2.580 m3/giây cộng với mưa lớn khiến vùng dân cư và khu sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu sông Đa Nhim chìm trong biển nước. Sáng 20-11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cầu treo dân sinh Phú Thiện tại xã Ninh Gia, Lâm Đồng, bắc qua sông Đa Nhim, bị cuốn trôi. Tới trưa, nhiều khu vực tại xã D’Ran ngập sâu trong nước, lớn hơn cả trận lũ lịch sử tại đây vào năm 1993. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị cô lập hoàn toàn. Đầu giờ chiều, cả trăm căn nhà dưới hạ lưu hồ Đơn Dương ngổn ngang vật dụng, tài sản bị nước cuốn. Lực lượng quân đội phối hợp cùng lực lượng chức năng di dời 420 hộ với 1.538 nhân khẩu rời khỏi vùng nguy hiểm. • Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khắc phục mưa lũ. Ảnh: VGP Không để dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận các khu bị ngập sâu để ứng cứu, không để người dân ở trên nóc nhà kêu cứu cả đêm. an toàn tính mạng người dân đã xử lý xong” - ông Thanh nhấn mạnh. UBND tỉnh cũng có văn bản kiến nghị Bộ NN&MT, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân. Tiếp cận nơi ngập nặng, tiếp tế lương thực cho người dân Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 20-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức họp khẩn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn các xã, phường phía đông của tỉnh. Tại cuộc họp, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Trần Thanh Hải cho biết Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng trực thăng ứng cứu khi có tình huống. Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ, 60 ô tô các loại, 57 ca nô - xuồng máy công suất lớn cùng hàng ngàn trang thiết bị cứu hộ. Các tổ ca nô chuyên trách cơ động xuyên đêm, tiếp cận những khu vực bị cô lập, di dời an toàn 505 người khỏi vùng nguy hiểm. Theo ghi nhận của PV, nước lũ tại nhiều địa phương phía đông tỉnh ở mức cao, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, cuốn trôi nhiều tài sản. Nhiều căn nhà tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị ngập nặng. Ảnh: T.T Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT

4 Thời sự - Thứ Sáu 21-11-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần đầu tiên đưa quy định “xuất bản báo chí trên không gian mạng”. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm thích ứng với môi trường truyền thông số, nơi các nền tảng mạng xã hội ngày càng chi phối dòng chảy thông tin và tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với báo chí truyền thống. Pháp Luật TP.HCM đã có trao đổi với TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chuyên gia kinh tế báo chí, ĐH Kansas State (Mỹ), về nội dung này. Có lợi cho báo chí? . Phóng viên: Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này bổ sung quy định về hoạt động của cơ quan báo chí trên không gian mạng, coi “xuất bản báo chí trên không gian mạng” là hình thức chính thức của sản phẩm báo chí. Bà đánh giá thế nào về việc này? + TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Trong tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi) ngày 22-10-2025, cơ quan soạn thảo nhận định việc cơ quan báo chí có kênh nội dung trên không gian mạng là xu thế tất yếu của chuyển đổi số nhằm lan tỏa nội dung và khai thác nguồn thu quảng cáo số. Đồng thời, lưu ý rằng các chính sách hỗ trợ phát triển báo chí hiện chưa áp dụng cho hình thức báo chí trên không gian mạng. Vì vậy, dự thảo đề xuất đưa các kênh nội dung trên mạng vào danh mục sản phẩm báo chí và quy định hoạt động báo chí trên không gian mạng cũng như trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh. Điều này cho thấy cơ quan quản lý muốn tạo ngoại ứng tích cực và hỗ trợ sự phát triển của các kênh nội dung số. Nếu thực hiện đúng tinh thần đó, những quy định mới sẽ có lợi cho báo chí. Đặc biệt, tôi cũng đánh giá cao đề xuất cho phép cơ quan báo chí tích hợp dịch vụ trực có ranh giới khá mong manh. Và với quá nhiều sự giám sát, báo chí luôn trong tình trạng phải lưỡng lự, cân nhắc, cắt xén nhiều hơn trước khi đưa thông tin lên mạng, dẫn đến việc không nhanh nhạy, không nhiều chiều bằng các nhà báo công dân hay các bạn làm công việc sáng tạo nội dung đơn thuần khác. Về mặt kỹ thuật, các công cụ lắng nghe mạng xã hội hoàn toàn có thể giúp cơ quan quản lý theo dõi xu hướng thông tin trên mạng mà không cần phải gây lo lắng không cần thiết. Nếu Nhà nước đầu tư phát triển cơ sở dữ liệu để minh bạch hóa hoạt động quản lý của Nhà nước sẽ hỗ trợ báo chí phát triển tốt hơn, đặc biệt là trong thực hiện thông tin đồ họa. Dưới góc độ sử học, việc có một hệ thống lưu chiểu riêng dành cho thế hệ sau là cần thiết nhưng cơ quan quản lý nên cân nhắc giữa lợi ích và bất lợi của việc quản lý quá kỹ nội dung thông tin trên báo chí. Theo tôi, cái gì cũng có thể quản lý kỹ, duy chỉ có thông tin là phải để lưu thông nhiều chiều mới tốt cho xã hội. Cần “ngôi sao” mạng xã hội . Vậy đâu là cơ hội và thách thức đối với các cơ quan báo chí khi hoạt động trên không gian mạng? + Thực tế, không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng không phải là “không gian mới” đối với báo chí. Báo chí thấy sự nở rộ của các liên kết giữa báo chí chính thống và các doanh nghiệp tư nhân làm nội dung thường đăng ký dưới danh nghĩa công ty PR, hãng phim, công ty văn hóa… Điều này phản ánh nỗ lực của lớp trẻ đam mê nghề báo nhưng khó trở thành nhà báo trong hệ thống báo chí nhà nước. Đây là thực tế mà cơ quan quản lý báo chí Việt Nam có thể tham khảo. Nhu cầu và khát vọng làm báo chân chính luôn có, vấn đề là liệu chúng ta có tạo điều kiện để họ bước vào nghề và sống được với nghề hay không. Vị thế của báo chí chính thống trên mạng xã hội sau khi Luật Báo chí (sửa đổi) có hiệu lực có được nâng lên hay không, tôi chưa thể khẳng định. Điều này phụ thuộc vào chất lượng nội dung, ưu tiên hiển thị của từng nền tảng và thị hiếu công chúng. Do đó, cơ hội và thách thức trên mạng xã hội là như nhau, thành công vẫn là một ẩn số, không phải cứ đầu tư lớn là thu được lợi nhuận. Về thách thức từ các quy định mới, biên tập viên sẽ phải nhạy cảm hơn với thị hiếu công chúng và điều này dễ khiến họ khó cân bằng giữa việc lựa chọn nội dung hữu ích và nội dung “chiều” thị hiếu. Các nhà báo cũng phải nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hạn chế tối đa sai sót trong kiểm chứng thông tin và như lâu nay, tuyệt đối tránh vi phạm các điều cấm trong luật. Đồng thời, họ cần năng lực thu hút công chúng trên mạng - một yêu cầu ngày càng khắt khe hơn trong bối cảnh số hóa. Nghề báo vốn đã khó, làm báo trong môi trường số càng khó hơn. Tôi hiểu mong muốn của cơ quan làm luật trong việc hạn chế thông tin sai lệch; tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những tiếng nói khác biệt thường dễ bị lấn át bởi cách diễn giải quy định từ phía cơ quan thực thi. Vì thế, tôi kỳ vọng tiếng nói phản biện trung thực của nhà báo sẽ được tôn trọng và bảo vệ khi luật sửa đổi được cụ thể hóa thành các quy định chi tiết. Quy định cụ thể để bảo vệ quyền tác giả . Thời gian qua, báo chí chính thống gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với thông tin trên mạng xã hội, thậm chí còn phải đi “minh định” các thông tin sai sự thật. Theo bà, quy định mới có tạo được thế cạnh tranh cho báo chí chính thống không? Luật hóa báo chí trên không gian Cơ hội và thách thức tuyến nhưng tiếc là trong tờ trình lần này lại không quy định việc trang thông tin tổng hợp, mạng xã hội khi sử dụng tin, bài phải có thỏa thuận với cơ quan báo chí. Nếu kết hợp cả hai việc này sẽ tạo nguồn thu mới cho cơ quan báo chí, dù không dễ áp dụng. Úc và Canada từng ra luật bắt buộc các nền tảng mạng xã hội trả phí cho báo chí nhưng gặp khó khăn trong việc quy định cơ quan báo chí nào đạt tiêu chuẩn để được trả phí và trả bao nhiêu thì phù hợp, chưa kể các nền tảng có thể từ chối việc đăng tải tin tức. Nếu quyết tâm thực hiện việc “đòi tiền” thay báo chí, có lẽ luật cần thêm quy định bắt các nền tảng mạng xã hội phải đăng tải tin tức cần thiết cho người dân. . Bên cạnh những điểm tích cực, việc quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí khi mở kênh nội dung trên không gian mạng cũng được cho là có thể phát sinh rủi ro? + Tôi cho rằng những quy định về lưu chiểu, thông báo và kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý trước và sau khi đưa nội dung lên mạng có thể tạo cảm giác như muốn kiểm soát chặt hơn thông tin cơ quan báo chí đưa lên không gian mạng. Việc tiền đăng lẫn hậu kiểm đều có thể tạo ra chilling effect (hiệu ứng rén) hay hiện tượng báo chí tự kiểm duyệt, không dám phản biện mạnh do lo ngại vi phạm những điều cấm vốn Việt Nam cũng như báo chí toàn cầu đã hiện diện trên nền tảng này từ rất sớm nhưng phải đối diện với một sự thật phũ phàng là không thể cạnh tranh nổi với các influencers (người có sức ảnh hưởng trên mạng). Đây là thực trạng mà báo chí ở nhiều quốc gia đều phải chấp nhận. Muốn thành công, các tòa soạn cần có những “ngôi sao” mạng xã hội của riêng mình. Chẳng hạn, tờ Washington Post đã rất thành công trên TikTok nhờ nhà báo Dave Jorgenson. Đáng chú ý, anh rời tòa soạn vào tháng 7-2025 để lập kênh riêng và giới quan sát đang dõi theo xem một thương hiệu cá nhân liệu có đủ sức cạnh tranh lại một thương hiệu báo chí lâu đời hay không. Như đã nói, về mặt cơ hội, các nhà báo sẽ có thêm sự hỗ trợ, có thể về tài chính hoặc qua các cơ chế khác mà dự thảo luật chưa quy định cụ thể, nhằm khuyến khích, định hướng các chiến lược phát triển nội dung trên mạng. Dù dự thảo chưa đề cập, tôi dự đoán hoạt động liên kết giữa cơ quan báo chí và các công ty truyền thông sáng tạo nội dung cũng sẽ sôi động hơn khi các kênh nội dung này được công nhận là sản phẩm báo chí thực thụ. Trên tạp chí Journalism Studies, Yin, Zhen và Fu từng công bố nghiên cứu định tính về mô hình liên kết giữa cơ quan báo chí có giấy phép và các công ty truyền thông tại Trung Quốc vào năm 2023. Nghiên cứu cho Trước đây, báo chí dựa vào việc khai thác tin tức của người nổi tiếng, nay thì người nổi tiếng tự khai thác hình ảnh của chính mình nên dĩ nhiên báo chí truyền thống sẽ không cạnh tranh lại. Báo chí Việt Nam cũng như thế giới đã hiện diện trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng từ rất sớm nhưng phải đối mặt thực tế là khó cạnh tranh với người có sức ảnh hưởng trên mạng. GÓP Ý LUẬT Nghề báo vốn đã khó, làm báo trong môi trường số càng khó hơn. Trong ảnh: Các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM tác nghiệp trong đại dịch COVID-19. Ảnh: HOÀNG GIANG TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

5 Thời sự - Thứ Sáu 21-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TS NGUYỄN THANH HÒA Việc sửa đổi Luật Báo chí để công nhận sản phẩm báo chí trên không gian mạng là xu thế tất yếu của thời đại, nhằm thích nghi với sự chuyển dịch, biến đổi của môi trường truyền thông. Rút ngắn quy trình, đa dạng hóa sản phẩm Thực tế, xu hướng báo chí số trên thế giới đang đòi hỏi nội dung sáng tạo, độc đáo và tốc độ rất cao. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là ứng dụng công nghệ mới, mà quan trọng hơn là rút ngắn quy trình, tiết kiệm nguồn lực và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên tại Việt Nam, nhiều nỗ lực mới chỉ ở mức khởi đầu. Ngay cả quy định về nội địa hóa dữ liệu trong Luật An ninh mạng 2018 (đang đề xuất sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV) cũng chưa được nhiều nền tảng lớn tuân thủ, khi máy chủ đặt tại nước ngoài thì việc yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật thường mất rất nhiều thời gian. Có thể thấy một bên là các cơ quan báo chí loay hoay với bài toán mô hình kinh doanh, nhân lực và công nghệ; bên còn lại là các nền tảng mạng xã hội liên tục bổ sung tính năng mới, tích hợp AI và chiếm lĩnh thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Thậm chí, công cụ tìm kiếm hiện nay đã có thể tự tổng hợp nội dung thành bài viết hoàn chỉnh mà không dẫn nguồn, khiến công chúng ngày càng rời xa báo chí chính thống. AI còn có khả năng tạo ra hình ảnh, video và cả thông tin, làm tăng thêm rủi ro bị thay thế với báo chí. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Báo chí lần này, với những quy định mới liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng, không chỉ mở ra cơ hội để đón đầu xu thế mới mà đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Đây sẽ là bước quan trọng để báo chí Việt Nam tự tin bước vào môi trường số đầy cạnh tranh nhưng Báo chí Việt Nam sẽ tự tin bước vào môi trường số Những quy định mới liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này là bước quan trọng để báo chí Việt Nam tự tin bước vào môi trường số đầy cạnh tranh. mạng: + Ở thời đại báo chí công dân, chuyện tiếng nói của các cơ quan báo chí đôi khi không có sức mạnh bằng một vài cá nhân nổi tiếng trở nên phổ biến. Trước đây, báo chí dựa vào việc khai thác tin tức của người nổi tiếng, nay thì người nổi tiếng tự khai thác hình ảnh của chính mình nên dĩ nhiên báo chí truyền thống sẽ không cạnh tranh lại. Thế mạnh của báo chí chuyên nghiệp nằm ở khả năng phối kiểm thông tin và thường được cho là đáng tin cậy hơn các thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng. Tuy nhiên, một khi thông tin thất thiệt đã được phát đi, tốc độ “minh định” khó có thể theo kịp. Tôi nghĩ Luật Báo chí (sửa đổi) lần này tập trung điều chỉnh hành vi của báo chí chứ không điều chỉnh hành vi của các nền tảng mạng xã hội. Do vậy, việc báo chí chính thống có thể cạnh tranh được với các cá nhân, tổ chức làm nội dung trên mạng bằng thế mạnh trong việc đưa tin chính xác hay không còn cần tính đến hiệu quả trong thuật toán quản lý nội dung của các nền tảng số nữa. Ngoài ra, tuy tác phẩm báo chí được bảo hộ quyền tác giả theo nhiều điều luật và văn bản dưới luật nhưng các nhà báo vẫn phải nỗ lực tự kiểm tra, tự phát hiện là chính. Lần sửa đổi này bổ sung quy định rằng “cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm báo chí của cơ quan báo chí phải có thỏa thuận với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan”. Đây là bước tiến so với Luật Báo chí 2016 nhưng vẫn mang tính khung, chưa đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với các nền tảng mạng xã hội hay những tài khoản chuyên sao chép nội dung báo chí. Nếu vấn đề xâm phạm bản quyền được cải thiện thực chất, báo chí chính thống mới phát huy được hết thế mạnh tiếp cận các nguồn tin chính thống của mình. . Bà vừa nhắc đến tình trạng xâm phạm bản quyền báo chí trên không gian mạng - một “nỗi đau âm ỉ” của người làm báo. Theo bà, liệu có giải pháp khả thi nào cho vấn đề này không? + Như tôi vừa nói ở trên, Luật Báo chí 2016 và dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) chưa chú trọng vào vấn đề bảo hộ quyền tác giả của tác phẩm báo chí. Mặc dù Việt Nam có Luật Sở hữu trí tuệ và các nghị định chi tiết nhưng tình hình sao chép tác phẩm báo chí không xin phép vẫn khá hỗn loạn. Đôi khi, các tác giả cũng chỉ cần người sao chép xin lỗi và gỡ bỏ, chứ cũng không thưa kiện để được bồi thường. Theo tôi, các văn bản dưới luật cần quy định cụ thể hơn về việc bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí, trong đó có các tác phẩm báo chí phát sinh từ các kênh nội dung trên không gian mạng của cơ quan báo chí, vốn rất dễ bị sao chép. Hiện nay, các tác giả, trong đó nhà báo vẫn phải dựa vào chức năng quét bản quyền tích hợp trên các nền tảng số nhưng những người dùng sao chép lậu vẫn có cách để tránh bị đánh bản quyền. Vì vậy, tôi cho rằng các cơ quan báo chí cần củng cố bộ phận pháp lý chuyên trách cho hoạt động trên không gian mạng, nhằm chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ và tránh những thiệt hại tài chính không đáng có. . Xin cảm ơn bà.• cũng đòi hỏi những chiến lược dài hơi và giải pháp đồng bộ để có thể đứng vững và phát triển bền vững. Chuẩn bị “bộ dụng cụ” để hoạt động Trong giai đoạn mới, các cơ quan báo chí buộc phải xem nền tảng mạng xã hội như một kênh thông tin chính thức. Điều đó kéo theo hai yêu cầu. Một là, đăng ký đầy đủ các kênh mạng xã hội theo quy định mới; hai là xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng. Thực tế cũng cho thấy nhiều tòa soạn vẫn thiếu ba chiến lược cốt lõi, gồm mô hình hoạt động, nền tảng số và nội dung. Nếu không hoạch định được ba trụ cột này, báo chí khó có thể cạnh tranh và phát triển bền vững. Cùng với đó, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) mở ra nhiều hướng tiến bộ hơn trong bảo vệ quyền tác giả và quyền sở hữu nội dung báo chí. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả, các nghị định và thông tư hướng dẫn cần cụ thể hóa hơn, phù hợp với sự đa dạng của các loại hình báo chí hiện nay, đặc biệt là báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử ở các địa phương. Việc thừa nhận kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí như một kênh nội dung chính thức giúp chấm dứt lo ngại về “báo hóa mạng xã hội”. Thế nhưng khi sản phẩm báo chí không chỉ xuất hiện trên website hay báo giấy mà còn được phân phối rộng rãi trên nhiều nền tảng xã hội, bài toán về nhuận bút, thù lao cho một tác phẩm cũng cần được tính toán lại để bảo đảm quyền lợi của người làm báo. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống phần mềm rà quét, lưu chiểu và đánh giá thông tin cần được tích hợp, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhìn chung, việc sửa đổi Luật Báo chí và chính thức đưa “xuất bản báo chí trên không gian mạng” thành một hình thức sản phẩm báo chí là điều cần thiết, bởi không gian mạng đã trở thành không gian sinh hoạt thực của người dân. Nếu trước đây thông tin cộng đồng được dán ở khu phố thì nay đã chuyển sang các nhóm Zalo và mạng xã hội. Khi đời sống chuyển dịch lên môi trường số, môi trường đó sẽ có luật chơi, thuật toán và xu hướng riêng. Làm báo trên nền tảng xã hội đồng nghĩa với việc phải hiểu và thích ứng với những luật chơi ấy, đồng thời chuẩn bị đầy đủ “bộ dụng cụ” để vận hành hiệu quả. Đi kèm với đó là nhu cầu xây dựng chiến lược dự phòng trong trường hợp kênh bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Và thực tế là khi máy chủ của các nền tảng đặt ngoài biên giới, việc xử lý các tình huống như vậy không hề đơn giản. Luật chỉ là khung, còn việc “canh tác” ra sao trên mảnh đất mới, làm thế nào để phát huy hiệu quả, vẫn cần chờ các nghị định và thông tư hướng dẫn. Dù vậy, với những tư duy đổi mới từ lần sửa đổi này, tôi kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường phát triển mới cho báo chí trong tương lai.• Sự chủ động của các cơ quan báo chí . Phóng viên: Bấy lâu nay, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động mở kênh YouTube, fanpage, TikTok, ứng dụng di động… nhưng chưa có khung pháp lý điều chỉnh cụ thể. Với việc luật hóa lần này, cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí cần thực hiện quy trình thế nào để “hợp thức hóa” các kênh thông tin này? + TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền: Theo tôi hình dung, việc “hợp thức hóa” này nhằm để công chúng biết, tránh nhầm lẫn với các tài khoản giả mạo và cơ quan quản lý cũng dễ bề kiểm soát. Có lẽ các cơ quan báo chí cần thiết lập danh mục tài khoản mạng xã hội trên trang chủ với các đường dẫn đến trang mạng xã hội. Thực tế thì tờ New York Times và tờ Washington Post có rất nhiều tài khoản mạng xã hội nhưng không liệt kê tài khoản nào trên trang chủ cả, trong khi tờ USA Today liệt kê tài khoản chính trên từng nền tảng. Đối với cơ quan quản lý báo chí, tôi hình dung họ sẽ dựa vào tờ khai, có khả năng là tờ khai điện tử để lên danh sách kênh nội dung của các cơ quan báo chí, chỉ không rõ có phải liệt kê tất cả các tài khoản phụ không thì cần chờ thêm quy định chi tiết. BÁO CHÍ SỬA ĐỔI Việc thừa nhận kênh mạng xã hội của cơ quan báo chí như một kênh nội dung chính thức giúp chấm dứt lo ngại về “báo hóa mạng xã hội". Việc sửa đổi Luật Báo chí và chính thức đưa “xuất bản báo chí trên không gian mạng” thành một hình thức sản phẩm báo chí là cần thiết. Ảnh: HOÀNG GIANG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 21-11-2025 soát, chưa được ghi nhận trong Luật Hàng không dân dụng, vốn là “luật gốc” của ngành hàng không. Kiến tạo tương lai logistics đường không Tình trạng ùn tắc giao thông đang “ăn mòn” nền kinh tế Việt Nam, ước tính gây thiệt hại lên tới 6 tỉ USD mỗi năm cho TP.HCM và 1,2 tỉ USD cho Hà Nội. UAV đang mở ra một kỷ nguyên mới cho logistics đô thị, hứa hẹn một giải pháp đột phá để giảm thiểu con số khổng lồ này. Tuy nhiên, tiềm năng này chỉ trở thành hiện thực khi được kiến tạo bởi một hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ. Nếu thiếu các quy định toàn diện về kỹ thuật, an toàn, an ninh và trách nhiệm pháp lý, UAV có thể nhanh chóng trở thành một mối nguy khó lường thay vì một giải pháp thông minh. Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để “shipper trên không” này có thể cất cánh một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Thiệt hại kinh tế hàng tỉ USD do tắc đường là áp lực khổng lồ lên tăng trưởng GDP và kìm hãm sự phát triển của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng. UAV (drone) giao hàng xuất hiện như một lời giải đầy hứa hẹn vì khả năng giảm tải cho hệ thống giao thông mặt đất và mang lại tốc độ vận chuyển vượt trội. Tuy nhiên, việc triển khai hàng ngàn thiết bị bay tầm thấp trên bầu trời đô thị cũng tiềm ẩn hàng loạt rủi ro nghiêm trọng: An toàn bay (tai nạn, cháy nổ), an ninh quốc gia (vận chuyển hàng cấm, khủng bố) và xâm phạm quyền riêng tư. Một khung pháp lý toàn diện không chỉ là điều kiện tiên quyết mà còn là rào chắn bảo vệ để kiểm soát và giảm thiểu tối đa các rủi ro này. Sáu vấn đề cốt lõi Để UAV thương mại cất cánh an toàn và hiệu quả, khung pháp lý của Việt Nam cần tập trung quy định chi tiết sáu vấn đề cốt lõi. Một là quy chuẩn kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt: Mọi UAV thương mại phải trải qua quá trình kiểm định bắt buộc về kết cấu, động cơ, pin/nhiên liệu và đặc biệt là khả năng tránh va chạm tự động (sense-and-avoid), chống cháy nổ. Các tiêu chuẩn này phải được phân cấp rõ ràng theo loại UAV. Hai là quản lý không phận tầm thấp (U-Space) và nhận dạng từ xa: Cần thiết lập ngay một hệ thống quản lý không phận đô thị (U-Space) chuyên biệt để giám sát, phân luồng tuyến bay. Hệ thống phải tích hợp cơ chế nhận dạng từ xa (remote ID) để theo dõi thời gian thực vị trí, tốc độ và có khả năng can thiệp khẩn cấp. Ba là tiêu chuẩn, điều kiện của người điều khiển: Người vận hành UAV thương mại phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về năng lực, sức khỏe. Bắt buộc phải được đào tạo bài bản về kỹ thuật bay, quy tắc không phận, an toàn đô thị, xử lý sự cố và phải được cấp chứng chỉ hành nghề định kỳ. Bố n là trách nhiệm pháp lý: Trong hoạt động UAV giao hàng, việc xác định rõ ai chịu trách nhiệm khi có thiệt hại là nền tảng để giải quyết mọi tranh chấp và bồi thường. Trách nhiệm dân sự cần được quy định rõ ràng đối với các bên liên quan. Trong đó có trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác (operator, trách nhiệm của người điều khiển (remote pilot), trách nhiệm của chủ sở hữu UAV (owner). Về xử lý vi phạm an ninh/an toàn, pháp luật hành chính áp dụng xử phạt hành chính đối với các vi phạm quy tắc bay (bay sai tuyến, sai độ cao, không có chứng chỉ). Pháp luật hình sự, cơ quan điều tra và tòa án cần có thẩm quyền xử lý các hành vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia (sử dụng UAV cho mục đích khủng bố, vận chuyển ma túy) hoặc các hành vi gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người do cố ý hoặc vô ý. PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC (*) Vừa qua, tại phiên thảo luận củ a Quố c hộ i về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn TP.HCM) đã nêu luật hiện nay chưa có quy định rõ ràng về phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống phương tiện bay không người lái (UAS). Theo bà Trân, nội dung liên quan đến UAV trong dự thảo luật hiện rất hạn chế, chỉ xuất hiện ở phần “vận tải hàng không tầm thấp”, trong khi lĩnh vực này đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Hiện mới chỉ có một số quy định rải rác trong các nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng về quản lý vùng trời do Bộ Quốc phòng kiểm Máy bay không người lái phun thuốc phòng trừ châu chấu trên diện tích luồng lấy măng của người dân Quảng Bình. Ảnh: X.TIẾN Năm là đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng hệ thống droneport (cảng UAV), trạm sạc/tiếp nhiên liệu và trung tâm giám sát chỉ huy cần được quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Các cơ sở dành cho UAV xăng/ hybrid phải tuân thủ các quy định PCCC đặc biệt. Sá u là lộ trình thử nghiệm có kiểm soát: Các tuyến giao hàng bằng UAV cần được triển khai thí điểm tại một số khu vực được kiểm soát chặt chẽ trước khi mở rộng diện rộng. Giai đoạn này nhằm đánh giá toàn diện về tính an toàn, hiệu quả vận hành và tác động xã hội.• (*) Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế -Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Nếu thiếu các quy định toàn diện về kỹ thuật, an toàn, an ninh và trách nhiệm pháp lý, UAV có thể nhanh chóng trở thành một mối nguy khó lường thay vì một giải pháp thông minh. phapluat@phapluattp.vn UAV giao hàng giảm kẹt xe: Luật pháp phải dẫn đường cho công nghệ UAV có thể mở ra tương lai mới cho logistics đô thị nhưng việc thiếu quy định trong dự thảo Luật Hàng không đang đặt ra yêu cầu cấp bách về hoàn thiện pháp lý. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy luật pháp luôn phải đi trước một bước. Tại các quốc gia tiên phong như Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã xây dựng một hệ thống quy định toàn diện, tập trung vào ba trụ cột chính. Quản lý không phận và cấp phép tự động (U-Space): FAA thiết lập hệ thống LAANC cho phép cấp phép bay tự động, nhanh chóng tại không phận tầm thấp. Điều này cho phép kiểm soát lưu lượng và tích hợp an toàn UAV vào không phận hàng không truyền thống. Bắt buộc nhận dạng từ xa (Remote ID): Quy định này yêu cầu tất cả UAV thương mại phải phát sóng dữ liệu nhận dạng (vị trí, người điều khiển) theo thời gian thực. Remote ID là công cụ pháp lý then chốt để bảo đảm an ninh, an toàn và trách nhiệm giải trình. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho bay ngoài tầm nhìn (BVLOS): Các hoạt động giao hàng quy mô lớn chỉ được cấp phép sau khi doanh nghiệp chứng minh được hoàn toàn khả năng tự động tránh va chạm (Sense-andAvoid) của drone. Kinh nghiệm này cho thấy cần xây dựng một hệ sinh thái pháp lý hoàn chỉnh, bao trùm từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến cơ chế bồi thường rõ ràng, tạo ra một lộ trình phát triển minh bạch và an toàn cho các nhà đầu tư. Phân loại UAV: Nền tảng cho quy chuẩn kỹ thuật việc phân loại UAV theo nguồn năng lượng và trọng tải là cơ sở quan trọng để thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp. Sự phân biệt này giúp luật pháp có thể áp dụng chính xác các quy định về kiểm định, bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý. Đối với UAV điện (pin), ưu điểm của chúng là ít tiếng ồn, phát thải thấp và chi phí vận hành rẻ. Tuy nhiên, nhược điểm nằm ở thời lượng bay và tải trọng hạn chế. Điều này đòi hỏi các quy định phải tập trung vào tiêu chuẩn an toàn pin và khả năng chống quá nhiệt. Đối với UAV xăng/hybrid, loại này có khả năng bay lâu hơn và tải trọng lớn hơn, phục vụ cho các tuyến logistics phức tạp hơn. Đổi lại, chúng đòi hỏi các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ nghiêm ngặt, quy trình bảo dưỡng phức tạp hơn và kiểm soát chặt chẽ về tiếng ồn, khí thải. Sự khác biệt về rủi ro này khẳng định việc áp dụng “một khuôn” cho mọi loại UAV là không khả thi. Kinh nghiệm từ thế giới Cần một nghị định chuyên biệt về UAV Triết lý dẫn đường cho tương lai đô thị để biến UAV giao hàng từ một tiềm năng thành một giải pháp thực tế, Việt Nam cần sớm ban hành một nghị định chuyên biệt về UAV thương mại, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Văn bản này phải là xương sống, phân loại rõ ràng UAV, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết, thiết lập hệ thống quản lý không phận U-Space và Remote ID tại các đô thị lớn và quy định rõ về bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý cũng như chuẩn hóa công tác đào tạo, cấp chứng chỉ. UAV giao hàng không chỉ là cơ hội để giảm thiệt hại kinh tế hàng tỉ USD do ùn tắc, mà còn là bước đột phá để nâng cao hiệu quả logistics. Tuy nhiên, “luật pháp phải đi trước công nghệ”- đó là triết lý then chốt để đảm bảo UAV phát triển bền vững, đồng thời mở ra hướng đi minh bạch và an toàn cho tương lai đô thị thông minh tại Việt Nam. Tiêu điểm

