2 NHÓ M PHÓ NG VIÊN Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đế n ngà y 21-11, mưa lũ đã là m 44 người chết và 9 người mất tích; 168 nhà bị hư hỏng, 26.906 nhà bị ngập… Phó Thủ tướ ng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở ở Lâm Đồng Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đi kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng chia sẻ với chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chịu thiệt hại do mưa lũ bất thường trong những ngày qua. Đồng thời, gửi lời chia buồn đến các gia đình có người tử vong do mưa lũ. Trung ương đã hỗ trợ Lâm Đồng 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ nên việc địa phương cần làm ngay là giải ngân hỗ trợ cho người dân trong thời gian càng sớm càng tốt. Riêng khu vực xã D’ran trong trận lũ xảy ra vào tối 19 và rạng sáng 20-11 do Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tài sản hư hỏng và nhiều gia súc, gia cầm bị nước cuốn trôi. Rất may không có thiệt hại về người. Sau kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa đoạn đê bị vỡ và rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ, không để xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Ngày 21-11, người dân tỉnh Gia Lai bước qua ngày thứ tư Người dân Nha Trang phá ngói cứu người khi nước dâng cao 4 m Ngày 21-11, nhiều khu vực tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn. Dòng nước chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, lực lượng chức năng liên tục phát loa khẩn, kêu gọi người dân ở các khu vực trũng thấp nhanh chóng thu dọn đồ đạc và di dời lên các điểm cao để đảm bảo an toàn. Đến trưa 21-11, khu vực phườ ng Tây Nha Trang vẫn ngập sâu trong nước. Có nơi nước lụt vẫn cao gần 2 m, hàng ngàn ngôi nhà ngập tới mái nhà. Trong năm ngày, người dân khu vự c Nha Trang đã gánh bốn trận lụt lịch sử, trời vẫn mưa, dự báo nước lũ sẽ tiếp tục lên. Người dân ở đây cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến trận lụt khủng khiếp như vừa qua. Trong đêm 20-11, có nơi ngập sâu 4 m. Người dân kêu cứu nhưng lực lượng không thể tiếp cận vì nước quá lớn, chảy xiết. Trong hoàn cảnh đó, nhiều người ở Nha Trang xả điều tiết lưu lượng lớn làm cả trăm ngôi nhà, hàng trăm hecta rau màu bị ảnh hưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác di dời, ứng phó trước mưa lũ. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ qua thăm hỏi người dân xã D’ran có nhà nằm ngay phía dưới cửa xả nước hồ Đơn Dương. “Địa phương nghiên cứu di dời, lên phương án tái định cư cho các hộ dân nằm ngay dưới đập xả thủy điện, không thể để người dân sống trong tình trạng mất an toàn như vậy” - ông Dũng nói. Phó Thủ tướ ng đề nghị phía công ty thủy điện xả lũ phải có trách nhiệm với những thiệt hại nặng nề của người dân địa phương trong trận lũ tối 19-11. Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trạng đê Luật Lễ bị vỡ Chiều 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế tình trạng vỡ đê Luật Lễ (đoạn sông Hà Thanh qua thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, Gia Lai). Trước đó, đêm 18-11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê Luật Lễ khiến hàng trăm hộ dân xã Tuy Phước ngập trong nước lũ, nhiều chống chọi với ngập lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đợt mưa lớn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia sơ tán người dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; gia cố nhà cửa và công trình, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Cùng với đó, huy động phương tiện, lương thực, thuốc men, các vật tư thiết yếu để hỗ trợ nhân dân những vùng bị thiệt hại nặng. Chiều 21-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát thông tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), tin lũ trên sông Đồng Nai (Đồng Nai). Theo đó , chiề u 21-11, lũ trên các sông Krông Ana, Đồng Nai đang lên. Dự bá o lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động 3 2,55-2,6 m; trên sông Đồng Nai tiếp tục lên chậm và dưới mức báo động 3. Dự bá o ngà y 22-11, từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Cả nh bá o ngập lụt trên diện rộng diễn ra tại các tỉnh, TP từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc các tỉnh, TP từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Krông Ana Lũ lụ t kinh hoà ng, khẩ n cấ p cứ u mọ i cá ch Ngà y 21-11, lự c lượ ng chứ c năng tiế p tụ c căng mình cù ng ngườ i dân chố ng chọ i vớ i trậ n lũ lụ t lịch sử tạ i cá c tỉnh miề n Trung. Thời sự - Thứ Bảy 22-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng đề nghị phía công ty thủy điện xả nước phải có trách nhiệm với những thiệt hại nặng nề của người dân địa phương trong trận lũ tối 19-11. Chiều 21-11, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn công bố chỉ đạo của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại khu vực Trung Bộ. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chính trị yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến với người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ và ổn định cuộc sống của người dân. Cùng với đó, chỉ đạo công tác vận hành các hồ thủy điện, hồ chứa thủy lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du… MTTQ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn Bộ Chính trị, Ban Bí thư lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục mưa lũ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đèo Mimosa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: CHÍNH THÀNH Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho người dân thôn Luật Lễ. Ả nh: LK Công an tỉnh Đắk Lắk cứu nhiều người già bị cô lập trong lũ. Ảnh: TIẾN THOẠI

3 Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho bốn tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 2549/QĐ-TTg ngày 21-11-2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cụ thể, hỗ trợ 700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho bố n địa phương, trong đó, Khánh Hòa 200 tỉ đồng, Lâm Đồng 200 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng, Đắk Lắk 150 tỉ đồng. Chiều cù ng ngà y, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động“Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”. Hưởng ứng lời kêu gọi, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỉ đồng. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ủng hộ 40 tỉ đồng; TP Hà Nội 10 tỉ đồng; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 12 tỉ đồng; Bộ Công an 10 tỉ đồng; Bộ Quốc phòng 10 tỉ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4 tỉ đồng; VKSND 1 tỉ đồng… Tiêu điểm dân bằ ng tự phá mái nhà, đập tường để cứu những người đang mắc kẹt bên trong ra ngoài. Tại tổ dân phố Phú Trung 2, anh Nguyễn Văn Bi đã cứu được tổng cộng 8 người mắc kẹt trong nước lụt cao gần 4 m, chịu lạnh cả đêm 20-11. “Nhà mình có gác nên lúc hé cửa sổ thấy nước đã ngập tới mái nhà hàng xóm liền phá cửa sổ, mang theo búa cùng con trai ra ngoài. Cứu được ai trong hoàn cảnh này đều mừng hết cỡ. May mắn cả xóm không ai bị sao khi nước lũ cao kỷ lục” - anh Bi kể. Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường Ngày 21-11, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội và các lực lượng khác vẫn tỏa vào những vùng bị cô lập tại các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ, Hòa Thịnh… tỉnh Đắk Lắk để cứu người dân. Những chiến sĩ công an, bộ đội… dầm mình trong nước, hướng dẫn, hỗ trợ người dân lên phương tiện cứu hộ; những chuyến ca nô, xuồng máy rẽ nước vào ra liên tục, cấp tốc chở người dân thoát khỏi lũ dữ làm ấm lại vùng quê mấy ngày qua. Cùng ngày 21-11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã đến xã Hòa Thịnh để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Triết yêu cầu các lực lượng khẩn trương nhất có thể, cứu dân ra khỏi vùng cô lập. Đồng thời, triển khai các túi an sinh với đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men để cứu trợ người dân vùng lũ. UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp đối với 40 xã, phường để ứng phó và khắc phục hậu quả. UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà, tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân…• Thời sự - Thứ Bảy 22-11-2025 thoisu@phapluattp.vn nhà, giờ mọi người đang ở trên mái nhà chờ cứu, tổng cộng 5 đứa nhỏ, 2 người già, 1 người chết, còn lại không biết bơi. Địa chỉ thôn Võ Kiện, đường liên xã, cầu cháy Diên An”. Lập tức, Khoa liên lạc qua bộ đàm, đề nghị toàn đội tập trung hướng mũi jetski về địa chỉ bi thương ấy. Tuy nhiên, trong mênh mông nước lũ, hai số điện thoại cầu cứu đều không liên lạc được. Dù không thể tìm thấy nhóm người trên mái nhà nhưng cũng tại khu vực này, các anh đã phát hiện và đưa thi thể một cụ già xấu số đã tử vong trong nhà lên điểm khô ráo giao cho gia đình. Nước mắt tiếp tục rơi khi những tin nhắn khác liên tiếp được mở ra: “Anh ơi, nhà em ba mẹ và bé đang bị kẹt khúc Vĩnh Thạnh, chợ Ga. 2 ngày rồi không có đồ tiếp tế và mất liên lạc, xin đoàn mình cứu giúp gia đình em…”, hay chỉ một dòng ngắn ngủi gửi kèm vị trí: “Cứu giúp mẹ chị em ơi…”. Khoa thừa nhận dù dày dạn kinh nghiệm, đợt lũ lụt miền Trung lần này quá đau xót, quá kinh khủng, nhiều tình nguyện viên vừa lái jetski cứu hộ vừa khóc vì quá tang thương. Phép màu lúc nửa đêm Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi vừa đưa được một nhóm người dân lên bờ, cả đội bắt gặp một người đàn ông hơn 40 tuổi đang khóc nức nở, van xin cứu giúp mẹ, dì và cậu mình, cả ba người đều trên 80 tuổi, bị mắc kẹt suốt hai ngày qua. Trong đó, người cậu đang bị tai biến, nếu không kịp cứu trong đêm nay, tất cả khó lòng trụ nổi. Không một phút chần chừ, chiếc jetski đưa người đàn ông lên để dẫn đường. Hai chiếc còn lại rẽ nước, luồn lách đi sâu vào khu vực cô lập, nơi mà suốt 48 giờ qua chưa có bất kỳ phương tiện cứu hộ nào tiếp cận được. “Đêm qua, chỉ ở một vị trí, đội tình nguyện viên đã cứu được một lúc hơn 30 người, phần lớn là cụ già, trẻ em hơn hai ngày ngồi trên mái nhà. Trong đó có một phụ nữ mang bầu vượt mặt, hai ngày qua ăn rất ít, thậm chí nhịn ăn để chừa phần thức ăn ít ỏi cho những đứa trẻ…” - anh Khoa kể, giọng còn chưa hết xúc động. Hơn 10 giờ dầm mình trong nước lũ; hơn 1.000 tin nhắn cầu cứu trong đêm, không một tin nhắn nào bị bỏ lại để đổi lấy gần 300 nụ cười giữa dòng nước dữ. Và “cuộc chiến” vẫn chưa dừng lại, chiều cùng ngày, những tình nguyện viên này tiếp tục lao vào tâm lũ ở Diên Phú, Khánh Hòa; tiếp tục cùng những chiếc jetski rẽ sóng để hỗ trợ bà con…• PHƯƠNG NAM Trưa 21-11, nhóm tình nguyện viên của anh Trương Minh Khoa (Phan Thiết, Lâm Đồng) mới tự cho phép được nghỉ ngơi. Họ vừa trải qua hơn 10 giờ đồng hồ dầm mình trong làn nước xiết, lạnh buốt của khu vực Diên Thạnh, Diên An (Khánh Hòa) nơi mà cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã biến thành biển nước mênh mông, cô lập hàng trăm số phận. Cuộc chiến thần tốc với thời gian Lúc 23 giờ 30 ngày 20-11 ngay khi vừa từ Phan Thiết chạm chân đến tâm lũ, gần 20 tình nguyện viên đã lập tức hạ thủy ba chiếc jetski (môtô nước), những phương tiện hiện đại và cơ động xuống dòng nước cuồn cuộn. Với kinh nghiệm từ những đợt cứu hộ trước ở Bình Thuận và một kế hoạch tác chiến khoanh vùng được vạch sẵn, họ đã biến tốc độ thành sức mạnh. Ba chiếc jetski rẽ sóng theo ba hướng, kết nối chặt chẽ bằng bộ đàm, cùng với ánh đèn pin loang loáng rọi xuyên màn đêm dày đặc. Từ nửa đêm 20 đến trưa 21-11, phép màu đã xảy ra khi nhóm tình nguyện viên này cứu thành công gần 300 người dân đưa về nơi an toàn. Một con số kỷ lục. Rất nhiều lời khẩn cầu xé lòng Giữa lúc cuộc chiến cứu người đang diễn ra khốc liệt, những tín hiệu cầu cứu đổ về như thác lũ. Anh Diệp, một thành viên trong nhóm, nghẹn lời: “Tin nhắn dồn dập, chỉ trong một đêm mà chúng tôi nhận hơn 1.000 tin nhắn, mà tin nhắn nào đọc xong cũng rớt nước mắt”. Khoảnh khắc ám ảnh nhất đến lúc 1 giờ ngày 21-11, khi dòng tin nhắn cầu cứu đầu tiên ập đến khiến ai đọc cũng phải nôn nao, muốn bật khóc: “Cứu xóm em với ạ. Ông em lạnh quá chết trên mái Khoa thừa nhận đợt lũ lụt miền Trung lần này quá đau xót, quá kinh khủng, nhiều tình nguyện viên vừa lái jetski cứu hộ vừa khóc vì quá tang thương. Những chiếc jetski nhỏ gọn rất cơ động trong việc cứu hộ. Ả nh: PN Những lời khẩn cầu trong đêm và tấm lòng của nhóm tình nguyện viên quả cảm Hơn 1.000 tin nhắn khẩn cầu trong đêm và nhóm tình nguyện viên đã dầm mình xuyên lũ hơn 10 giờ tạo nên kỷ lục cứu sống gần 300 người. lực hỗ trợ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ; phát động các đợt quyên góp, ủng hộ từ nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp… Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập năm đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương. Trước mắt, giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ. Cụ thể, TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai, TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Đ.MINH - N.THẢO Một em bé và người mẹ bị kẹ t trong lũ đã được cứu. Ả nh: PN Vừa ngớt 4 đợt lũ, người dân xứ Huế vội gom chút tình gửi vào Đắk Lắk Vừa ngớt bốn đợt lũ, bùn non còn chưa kịp dọn nhưng nghe tin Đắk Lắk và các tỉnh Nam Trung Bộ oằn mình chống chọi với nước dữ, người dân xứ Huế đã bảo nhau“mình khổ một, bà con trong nớ khổ mười” và cùng chung tay gom gạo, mì gói gửi về Nam Trung Bộ. Tạ i phường Kim Trà, TP Huế , mộ t trong nhữ ng đị a phương hứng chịu thiên tai nặ ng nhất, người dân tất bật vác gạo, mì chuyển lên xe tải để kịp đưa hàng cứu trợ đến với đồng bào đang ngập trong gian khó. “Dù mình bị thiệt hại nặng nhưng qua báo, đài, thấy cảnh người dân nhiều nơi ở Nam Trung Bộ kêu cứu, thiếu thốn từng bữa ăn, tôi không cầm lòng được. Của ít lòng nhiều, tôi muốn chia sẻ chút khó khăn này với bà con trong đó”- một người dân chia sẻ.

4 Thời sự - Thứ Bảy 22-11-2025 Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được đưa ra thảo luận và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận đó là quy định liên quan đến mô hình tổ chức các cơ quan báo chí. Đặc biệt, dự thảo đề xuất hai mô hình cơ quan báo chí là “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” và “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” thuộc tỉnh ủy, thành ủy đang thu hút sự chú ý của nhiều người. PV đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, về nội dung trên của dự thảo. Cách tiếp cận cần phù hợp với thực tiễn . Phóng viên: Thưa ông, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang quy định hai mô hình tổ chức cơ quan báo chí là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo và phát thanh, truyền hình. Quan điểm của ông về đề xuất này ra sao? + Nhà báo Phạm Phú Tâm: Dự thảo nêu rõ cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, tức là báo chí địa phương. Phần còn lại là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Dù không nêu cụ thể nhưng các quy định này rõ ràng khiến chúng ta hiểu rằng “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” thì ở trung ương còn “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” thì ở địa phương. Đáng chú ý, nếu “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” có quy định cơ quan báo chí trực thuộc thì cơ quan báo và phát thanh, truyền hình sẽ không có. Như vậy mỗi địa phương sẽ chỉ còn một cơ quan báo chí duy nhất. Tôi cho rằng cách quy định như vậy là chưa phù hợp với thực tiễn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển, tổ chức và vận hành của toàn bộ hệ thống báo chí nước nhà. . Vậy theo ông, chúng ta cần tiếp cận thế nào khi quy định về mô hình cơ quan báo chí? + Trước hết, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp cận theo hướng: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; cơ quan báo và phát thanh, truyền hình chỉ là hai mô hình tổ chức khác nhau về quy mô, chức năng và năng lực hoạt động chứ không nên bị giới hạn bởi yếu tố “trung ương” hay “địa phương”. Bởi nếu như vậy, vô hình trung ta đã cào bằng năng lực, phủ nhận những thực tế năng động, sáng tạo và đóng góp to lớn của báo chí ở các địa phương lớn như TP.HCM hay Hà Nội. Một đạo luật tiến bộ cần nhìn nhận báo chí theo hướng phù hợp với năng lực thực tế, nhu cầu xã hội và nguồn lực của từng địa phương chứ không thể áp dụng khuôn mẫu hành chính cứng nhắc. Khi một địa phương có đủ điều kiện về nhân lực, kỹ thuật, nguồn lực tài chính và đặc biệt là có nhu cầu xã hội cao thì việc tổ chức cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện tại đó là hoàn toàn hợp lý, đúng với tinh thần phát triển tự chủ, sáng tạo mà Nhà nước đang khuyến khích. Tinh gọn để mạnh, tránh hợp nhất cơ học . Ông nhắc nhiều đến yếu tố thực tiễn. Vậy thực tiễn đòi hỏi điều gì? + Báo chí - xét đến cùng là sản phẩm của nhu cầu thông tin xã hội, đặc biệt xuất phát từ nhu cầu của các đô thị lớn - nơi tập trung đông đảo tầng lớp trí thức, người lao động, doanh nghiệp, sinh viên, những người có nhu cầu tiếp nhận, phản biện và sử dụng thông tin cao. Nhìn lại lịch sử, báo chí Việt Nam đã hình thành và phát triển mạnh mẽ trước hết ở Sài Gòn - TP.HCM và Hà Nam không chỉ là phương tiện truyền thông, mà còn là một phần lịch sử văn hóa, tinh thần của đất nước. Nhiều tờ báo đã có lịch sử hàng chục năm, gắn bó với từng giai đoạn phát triển của TP và của dân tộc. Đó là những “thương hiệu báo chí” được gây dựng qua bao thế hệ PV, biên tập viên - những người đã đóng góp vào sự phát triển xã hội và góp phần định hình chính sách công. Nếu áp dụng một mô hình tổ chức mang tính “gom nhóm cơ học”, chẳng hạn như chỉ còn 34 pháp nhân báo chí tương ứng với 34 tỉnh, TP, chúng ta sẽ làm đứt gãy dòng chảy lịch sử báo chí, đánh mất những giá trị tinh thần đã được vun đắp hàng chục năm. Một tờ báo không chỉ là cơ quan, đó là thực thể sống của đời sống tinh thần xã hội, là cầu nối giữa chính quyền và người dân, là diễn đàn để phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cả những phản biện cần thiết cho sự tiến bộ chung. Không thể cào bằng báo chí ở các đô thị lớn, vốn dĩ phát triển đầy bản sắc và có sức ảnh hưởng toàn quốc, nhất là với các đô thị đặc biệt, vốn có sự khác biệt về quy mô và nhu cầu xã hội. Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện A80. Ảnh: LINH AN NGUYỄN QUÝ thực hiện Luật cần tạo không gian Nội. Đây là hai trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Nhu cầu thông tin tại hai đô thị này không chỉ phục vụ nội bộ địa phương mà còn có tầm ảnh hưởng quốc gia. Bởi vậy, không thể cào bằng báo chí ở các đô thị lớn với các tỉnh có đặc điểm khác biệt về quy mô và nhu cầu xã hội. Vấn đề không phải là đòi hỏi đặc thù cho TP.HCM hay Hà Nội, mà là phải thừa nhận tính đặc thù vốn có của báo chí như một hiện tượng xã hội gắn với nơi phát sinh nhu cầu thông tin cao nhất. Nếu không, chúng ta sẽ vô tình làm thui chột năng lực phản ánh, lan tỏa và dẫn dắt dư luận của các cơ quan báo chí lớn - những “đầu tàu” của nền báo chí cách mạng Việt Nam. . Thực tiễn cho thấy tinh gọn là cần thiết. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này? + Tinh gọn là cần thiết nhưng phải làm sao để sau tinh gọn thì phải mạnh. Báo chí Việt Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, khi thông tin giả và xuyên tạc tràn lan thì báo chí chính thống là “thành lũy vững chắc” của niềm tin xã hội. Muốn vậy, báo chí phải mạnh, phải đa dạng... Anh VŨ HỮU QUYỀN, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM: Giữ thương hiệu của báo chí địa phương Ở những đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP.HCM, báo chí bên cạnh chức năng tuyên truyền, còn là một phần của đời sống xã hội, là tiếng nói của người dân và là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng. Trong suốt nhiều thập niên qua, các tờ báo lớn ở hai trung tâm này như Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Hà Nội Mới… đã trở thành những thương hiệu uy tín, có lượng độc giả trung thành và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của báo chí cả nước. Tôi cho rằng việc duy trì thương hiệu những cơ quan báo chí này còn có ý nghĩa chiến lược về mặt thông tin và truyền thông quốc gia. Đây là nơi tập trung đông đảo đội ngũ PV, biên tập viên chuyên nghiệp, sáng tạo, có khả năng nắm bắt nhanh xu hướng và truyền tải những vấn đề xã hội một cách sinh động, gần gũi. Việc xây dựng mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện tại một số địa phương lớn cần được xem xét thấu đáo với yêu cầu của thời đại số, giúp báo chí Việt Nam bắt nhịp với chuyển đổi công nghệ toàn cầu. Mô hình này giúp tập trung nguồn lực, tăng sức lan tỏa thông tin, phát huy thế mạnh của báo chí truyền thống kết hợp công nghệ hiện đại, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác của công chúng. Đây là hướng đi phù hợp để báo chí Việt Nam phát triển bền vững, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa duy trì được bản sắc và sức sống trong môi trường truyền thông cạnh tranh khốc liệt. Ông DANNY VÕ, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM: Giữ bản sắc khi phát triển mô hình báo chí chủ lực Nhiều năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các báo của TP.HCM như Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật GÓP Ý LUẬT Ý kiến

5 Thời sự - Thứ Bảy 22-11-2025 Báo chí TP.HCM là một trong những điểm sáng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ bởi bề dày truyền thống mà còn bởi khả năng thích ứng, sáng tạo và đi đầu trong đổi mới. TP.HCM hiện có nhiều cơ quan báo chí truyền thống nhưng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng được năng lực truyền thông đa nền tảng, từ chuyển đổi số đến cách tổ chức tòa soạn và đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, tri thức và khả năng nắm bắt xu thế mới của thời đại. Sức mạnh của báo chí TP.HCM nằm ở chỗ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và TP giao phó, vừa đóng góp thực chất vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Báo chí đã trở thành nguồn lực thông tin quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, là kênh phản biện, giám sát xã hội và hiến kế chính sách cho TP trong suốt tiến trình phát triển. Nếu như báo Tuổi Trẻ là một trong những thương hiệu tiêu biểu cho tinh thần năng động, sáng tạo của TP.HCM, là kênh thông tin nhanh nhạy, đa dạng, đổi mới, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp, nhân văn thì báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo có bản lĩnh chính luận vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng và bảo vệ nền tảng của Đảng. Hay báo Người Lao Động mang đến tiếng nói mạnh mẽ, gần gũi của giai cấp công nhân, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động, là nơi bảo vệ quyền lợi, tôn vinh cống hiến và khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Báo Phụ Nữ TP.HCM thì chọn cho mình con đường nhẹ nhàng mà sâu sắc, đó là nâng cao vị thế người phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương. Còn báo Pháp Luật TP.HCM lại nổi bật trong tuyên truyền, hiến kế và phản biện chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thể chế, pháp lý; kịp thời phản ánh những bất cập, điểm nghẽn, xung đột trong thực tiễn. Từ đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin công lý và thượng tôn pháp luật trong xã hội. Chính sự đa dạng về tôn chỉ, đối tượng phục vụ và phong cách thể hiện của từng tờ báo đã tạo nên một hệ sinh thái đa sắc màu, là món ăn tinh thần phong phú cho người dân TP. Tuy mỗi cơ quan báo chí là một mảnh ghép riêng nhưng tất cả cùng hội tụ trong mục tiêu chung là phục vụ nhân dân, đồng hành với TP trong mọi chặng đường phát triển. Trong suốt thời gian qua, ở vai trò chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, tôi chứng kiến sự phối hợp, đoàn kết, chia sẻ và đồng hành của các cơ quan báo chí TP, cùng nhau tạo nên tiếng nói của TP trở nên thống nhất, mạnh mẽ, lan tỏa, vừa chính luận, vừa nhân văn, vừa gần gũi với đời sống. Báo chí TP.HCM không chỉ là lực lượng thông tin, mà còn là một nguồn lực phát triển, góp phần tạo đồng thuận, thúc đẩy cải cách, lan tỏa tinh thần đổi mới và hun đúc khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đưa TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Trong hành trình đó, báo chí TP tiếp tục giữ vai trò tiên phong, vừa là người đồng hành, vừa là lực lượng kiến tạo. Với truyền thống năng động, tinh thần dấn thân và bản lĩnh chính trị vững vàng, tôi tin rằng báo chí TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn; đồng thời là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của TP trong kỷ nguyên số. LÊ THOA ghi Ảnh: THUẬN VĂN phát triển cho báo chí Nếu một TP như TP.HCM chỉ còn lại duy nhất một cơ quan báo chí thuộc Thành ủy, liệu có thể bao quát hết mọi khía cạnh đời sống xã hội? Câu trả lời chắc chắn là không. Mỗi tờ báo hiện nay đều có đối tượng độc giả, phong cách và lĩnh vực chuyên sâu riêng, tạo nên một hệ sinh thái báo chí đa dạng và lành mạnh. Báo Pháp Luật TP.HCM nhìn đời sống qua lăng kính pháp lý; báo Người Lao Động tập trung vào vấn đề công nhân, an sinh xã hội; báo Tuổi Trẻ hướng tới thanh niên, giáo dục và những giá trị nhân văn tích cực… Chính sự đa dạng ấy tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nếu hợp nhất một cách cơ học, chúng ta sẽ đánh mất bản sắc, làm suy yếu sức mạnh phản biện và thu hẹp không gian diễn đàn ngôn luận của người dân. Cần được trao niềm tin và không gian phát triển . Ông nói đến tình huống 34 cơ quan báo chí tại 34 tỉnh, TP. Ít đầu mối không phải sẽ dễ quản lý hơn hay sao? + Truyền thông, nếu ví như một mặt trận thì mỗi tờ báo, mỗi cơ quan báo chí có một thế mạnh đặc thù. Có báo mạnh về điều tra, có báo mạnh về văn hóa, có báo mạnh về phân tích chính sách. Khi các thương hiệu ấy cùng tồn tại và phát huy thế mạnh riêng, mặt trận báo chí mới trở nên đa dạng, toàn diện và hiệu quả. Nếu tất cả được nhập lại thành một, dù có thể dễ quản lý hơn nhưng hệ quả là sức chiến đấu giảm, khả năng bao quát yếu và năng lực phản biện suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, khi báo chí chính thống phải cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới - nơi thông tin lan truyền nhanh nhưng thiếu kiểm chứng - việc làm yếu báo chí chính thống chẳng khác nào tự giảm đi sức mạnh bảo vệ không gian thông tin quốc gia. Chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn: Tiêu cực, sai phạm có thể xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả báo chí. Nhưng giải pháp không phải là “giảm số lượng để dễ quản lý”, mà là tăng cường cơ chế kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm. Chỉ khi làm đúng bản chất - sai đâu xử đó, ai sai xử người ấy - mới bảo đảm sự minh bạch và công bằng, đồng thời không triệt tiêu sức sống của báo chí chân chính. Ông NGUYỄN TẤN PHONG, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM: Báo chí TP.HCM - những thương hiệu tạo nên nét riêng của đô thị năng động TP.HCM... và nhận thấy mỗi tờ đều có thương hiệu riêng, đối tượng bạn đọc riêng và bản sắc rất rõ ràng. Đó không chỉ là sản phẩm thông tin mà còn là một phần của đời sống tinh thần đô thị này. Vì vậy, việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí cần được làm kỹ lưỡng để vừa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhưng vừa gìn giữ thương hiệu và những giá trị mà các báo đã gầy dựng qua nhiều năm. Bởi theo tôi, thương hiệu chính là sợi dây gắn bó giữa báo chí với công chúng - thứ mà không thể thay thế bằng bất kỳ cơ cấu hành chính nào. TP.HCM từ lâu đã có những cơ chế đặc thù giúp phát huy tính năng động, sáng tạo. Tôi nghĩ TP.HCM cần giữ được tinh thần đặc thù đó khi sắp xếp các cơ quan báo chí. TS LÊ THỊ THANH NHÀN, giảng viên ĐH Quốc gia Úc: Báo chí - cầu nối giữa kiều bào và Tổ quốc Trong những năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều phương diện. Đất nước trở thành trung tâm phát triển công nghệ cao của khu vực, thu hút dòng vốn đầu tư từ nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, là minh chứng sinh động cho năng lực hội nhập và khả năng đón đầu xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu. Điều đó cũng phản ánh tầm nhìn và chính sách đúng đắn của Nhà nước trong kiến tạo môi trường, nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi nhận thấy cộng đồng kiều bào ngày càng cởi mở và chủ động tiếp cận các nguồn thông tin chính thống trong nước. Một phần là nhờ vào sự lan tỏa, uy tín và truyền tải thông điệp của các báo chí chính thống ở Việt Nam, đặc biệt là các cơ quan báo chí tại TP.HCM đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. BẢO PHƯƠNG ghi Điều 4 của dự thảo Luật Báo chí hiện nêu rõ các chức năng cơ bản của báo chí: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phản ánh và hướng dẫn dư luận, làm diễn đàn cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh... Tuy nhiên, quy định này vẫn thiếu một yếu tố cốt lõi: Chức năng phản biện xã hội của báo chí. Cần hiểu phản biện là quá trình phân tích, đánh giá, chỉ ra những bất cập trong chính sách, pháp luật hoặc thực tiễn thi hành, với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện. Một xã hội tiến bộ không thể thiếu tiếng nói phản biện; báo chí - với khả năng tiếp cận thông tin và quan sát đời sống xã hội là kênh phản biện hiệu quả và có trách nhiệm nhất. Phản biện trong quá trình xây dựng luật giúp nhà làm chính sách tiếp cận đa chiều, hạn chế sai sót và tăng tính khả thi. Phản biện sau khi luật ban hành giúp điều chỉnh kịp thời những bất cập nảy sinh trong thực tiễn. Chính vì thế, cần luật hóa vai trò phản biện của báo chí, trao cho các cơ quan báo chí“nghĩa vụ và quyền được phản biện”trong khuôn khổ pháp luật, thay vì chỉ dừng ở mức “phản ánh dư luận xã hội”. Một nền báo chí mạnh không chỉ là nền báo chí tuyên truyền tốt, mà còn là nền báo chí“dám nói, dám chỉ ra những điều chưa đúng, vì lợi ích chung”. Đó cũng chính là tinh thần của báo chí cách mạng - “phụng sự nhân dân, bảo vệ chân lý”. Nhà báo PHẠM PHÚ TÂM, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM BÁO CHÍ SỬA ĐỔI . Theo ông, sửa Luật Báo chí lần này thì việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí cần lưu ý điều gì? + Sự phát triển của báo chí Việt Nam cả thế kỷ qua chứng minh rằng báo chí chỉ thật sự mạnh khi được trao niềm tin và không gian phát triển. Dự thảo Luật Báo chí cần thể hiện tinh thần đó: Tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên của báo chí, khuyến khích sáng tạo, phân cấp hợp lý, đồng thời bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí là cần thiết nhưng phải làm sao để “giữ được bản sắc, phát huy được sức mạnh và lịch sử của từng tờ báo”. Không nên để sự cào bằng làm mất đi những giá trị tích lũy lâu dài. Hơn hết, trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, khi thông tin giả và xuyên tạc tràn lan thì báo chí chính thống là “thành lũy vững chắc” của niềm tin xã hội. Muốn vậy, báo chí phải mạnh, phải đa dạng và phải có quyền phản biện (với một tinh thần xây dựng, vì sự phát triển chung) - vì chỉ có “phản biện mới giúp xã hội tiến bộ, pháp luật hoàn thiện và đất nước phát triển bền vững”. . Xin cảm ơn ông.• Báo chí phản biện - yêu cầu tất yếu của xã hội hiện đại

6 gây gánh nặng cho doanh nghiệp. Đồng thời, cần rà soát đồng bộ quy định xử lý vi phạm với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Dữ liệu và Luật An ninh mạng để thống nhất về thẩm quyền, hình thức và trình tự xử phạt. Chủ nợ được bảo vệ thế nào trong giải quyết tranh chấp phá sản? Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi). Các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết sửa đổi toàn diện, nhằm khắc phục bất cập như thủ tục kéo dài, thúc đẩy phục hồi doanh nghiệp và hài hòa lợi ích các bên. Đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn An Giang) đề nghị bổ sung vào Điều 7 nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định tính xác thực tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, thống nhất với Luật Tổ chức TAND năm 2014. Đại biểu Tú cũng bày tỏ lo ngại khi nhắc đến các quy định bảo vệ chủ nợ. Ông đề nghị chỉnh lý quy định theo hướng phải có sự đồng ý của chủ nợ có tài sản bảo đảm. Ông đồng ý với báo cáo của TAND Tối cao khi báo cáo này cho rằng: Nợ có bảo đảm không được ưu tiên vì đã thanh toán bằng tài sản. Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Phú Thọ) đề nghị giữ quyền kháng nghị của VKSND thay vì thu hẹp thành “kiến nghị” như trong dự thảo định của luật này sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật dân sự. Nội dung then chốt là thiệt hại do hệ thống AI có rủi ro cao gây ra được xác định là thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Cụ thể, nhà cung cấp và bên triển khai hệ thống phải chịu trách nhiệm bồi thường kể cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp được miễn trừ theo Bộ luật Dân sự. Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho hay trách nhiệm pháp lý là một trong những nội dung rất phức tạp đối với quản lý AI, bởi hệ thống AI vận hành tự động và các vấn đề lỗi, hành vi, ý chí rất khó xác định theo nghĩa pháp lý truyền thống. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa các chủ thể như nhà phát triển, nhà cung cấp, bên triển khai và người sử dụng. Về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, cơ quan thẩm tra lưu ý bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu quản lý và chi phí tuân thủ, không mở rộng quá mức phạm vi thanh tra để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước và lợi ích các bên dễ tổn thương như chủ nợ nhỏ lẻ, người lao động. Ông cũng đề nghị giữ quyền kiến nghị của VKSND Tối cao khi xem xét lại quyết định phá sản để tránh vi phạm nghiêm trọng. Dự luật này có quy định về cấm đảm nhận chức vụ sau phá sản. Một số đại biểu đề nghị phải cụ thể hóa thủ tục, thời điểm, trách nhiệm, chứng cứ vi phạm cố ý, đảm bảo răn đe nhưng không cản trở quyền kinh doanh hợp pháp. Giải trình ý kiến của các đại biểu, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Mục tiêu sửa đổi không chỉ khắc phục hạn chế của luật hiện hành, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết vụ việc phá sản, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mất khả năng thanh toán hoàn toàn có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh”. Ông Quảng cho hay thủ tục phục hồi và phá sản là hai quy trình độc lập. Thủ tục phục hồi áp dụng khi doanh nghiệp có “nguy cơ mất khả năng thanh toán” (chưa mất hoàn toàn), nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, chỉ khi mất khả năng hoàn toàn mới áp dụng phá sản. Trong phá sản, hội nghị chủ nợ có thể quyết định phục hồi qua phương án cụ thể, do chính chủ nợ và doanh nghiệp lựa chọn, không phải tòa án hay cơ quan khác. “Thẩm phán chỉ NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 21-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Xây dựng chiến lược quốc gia về AI Điểm đáng lưu ý, dự án luật dành riêng một chương quy định về ứng dụng AI, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực. Trong đó, dự thảo quy định việc xây dựng chiến lược quốc gia về AI, được rà soát và cập nhật định kỳ ít nhất ba năm một lần. Các chính sách phát triển hệ sinh thái cũng được nêu rõ, bao gồm ưu tiên trong mua sắm công đối với sản phẩm AI trong nước, ưu đãi về thuế, tín dụng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp được ưu tiên truy cập dữ liệu và hưởng chính sách hỗ trợ. Dự án luật cũng đưa ra cơ chế hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Qua đó, tổ chức, cá nhân được tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với AI. Hoàn thành thử nghiệm thành công có thể được áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình đánh giá sự phù hợp và được ưu tiên tiếp cận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Phát triển AI quốc gia. Về nguồn nhân lực, Chính phủ cho biết sẽ có một chiến lược phát triển nhân lực toàn diện được đề ra. Giáo dục phổ thông sẽ tích hợp nội dung cơ bản về AI, tư duy tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ. Nhà nước triển khai chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI, do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng. Dự thảo cũng dành một chương quy định các cơ chế giám sát, chế tài, xử lý và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: QH chủ trì, đảm bảo tính công bằng” - ông nhấn mạnh. Sau khi giải trình một số ý kiến, ông Quảng nói về quyền kiến nghị của VKSND đối với vụ việc phá sản. Ông Quảng cho biết dự thảo luật chỉ dự kiến quy định điều chỉnh quyền kiến nghị đối với quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Vì nếu dùng quyền kháng nghị thì vụ riêng thủ tục này có thể kéo dài tới 30 ngày. Còn quyền kháng nghị của VKS theo khoản 1 Điều 67 vẫn giữ nguyên, đảm bảo giám sát tư pháp mà không làm chậm trễ quy trình.• Nội dung then chốt là thiệt hại do hệ thống AI có rủi ro cao gây ra được xác định là thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. phapluat@phapluattp.vn Thiệt hại do hệ thống AI được xem là từ nguồn nguy hiểm cao độ Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực AI, theo đó, chương trình giáo dục phổ thông sẽ tích hợp kiến thức cơ bản về AI, tư duy tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ… Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thống kê triển khai hệ thống phần mềm xuyên suốt để phục vụ công tác thống kê, đồng thời thực hiện chiến lược số hóa toàn bộ dữ liệu quốc gia, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. “Khi hoàn thiện, công tác phân tích và đánh giá sẽ chính xác hơn, đồng thời giảm bớt đáng kể khối lượng lao động trong công tác thống kê vốn đang rất nặng nhọc do nhiều chỉ số vẫn phải thu thập thủ công” - ông Thắng nhấn mạnh. Tiêu điểm Thời sự - Thứ Bảy 22-11-2025 Nguy cơ với trẻ em và cơ chế kiểm soát Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG PHÚ Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cũng phân tích về khoản 2 Điều 24 dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo, quy định việc tích hợp AI vào hệ thống giáo dục phổ thông. Đại biểu Thủy lưu ý chưa có quy định cụ thể về mức độ bảo vệ trẻ em. “Ví dụ, các chatbot về giới tính có thể lồng ghép nội dung không phù hợp, trong khi trẻ em chưa đủ khả năng phân biệt. Tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, vẽ nét nào là in nét đó. Nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài là rất lớn” - đại biểu Thủy nói. Theo đó, đại biểu Thủy đề xuất bổ sung nguyên tắc “AI phải phù hợp với từng lứa tuổi; cần có cơ chế kiểm duyệt nội dung bắt buộc; đồng thời quy định rõ trách nhiệm giám sát của phụ huynh và nhà trường trong việc trẻ em sử dụng AI”. Cùng nội dung này, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) nhấn mạnh dạy AI không chỉ là kỹ năng sử dụng công cụ mà còn là văn hóa số, đạo đức công nghệ và năng lực thẩm định thông tin.“Học sinh cần nhận thức nguy cơ thông tin sai lệch, thao túng dư luận, lệ thuộc máy móc và mất tư duy độc lập, sáng tạo”. Ông Sơn đề nghị dự thảo luật nên nhấn mạnh quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tác giả, đạo đức sáng tạo khi sử dụng AI, cũng như năng lực thẩm mỹ, tư duy phản biện và khả năng phân biệt giữa nội dung do con người và AI tạo ra. Nội dung này cần thiết kế đồng bộ với chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao, tự chủ đại học, hợp tác quốc tế và đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

