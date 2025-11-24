266-2025

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

SỐ 266 (7539) - Thứ Hai 24-11-2025

CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

Đề xuất từ 1-3-2026, giấy phép kinh doanh vận tải chỉ cấp trực tuyến

Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM chung tay hướng về miền Trung

Thể chế cần mở đường để báo chí phụng sự phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát những người mất nhà, trước ngày 31-1-2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân.

Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết

TP.HCM chạy "nước rút" để giải ngân vốn đầu tư công

• Những giây phút kinh hoàng của người dân trong cơn lũ dữ
• Muôn triệu tấm lòng hướng về đồng bào Nam Trung Bộ

GÓP Ý LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI

TP.HCM NÂNG CẤP NGHỊ QUYẾT 98

ĐÓN "ĐẠI BÀNG" - BÀI 1

Còn nhiều rào cản với nhà đầu tư chiến lược

2 Thời sự - Thứ Hai 24-11-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH Lúc 7 giờ ngày 23-11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ TP Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Không để ai thiếu ăn, thiếu mặc Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công các phó Thủ tướng tiếp tục trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, phối hợp với địa phương nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông. Trong đó: Đắk Lắk thêm 500 tỉ đồng, Gia Lai thêm 150 tỉ đồng, Khánh Hòa thêm 150 tỉ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỉ đồng. Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ thêm Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, trường bị hư hỏng, sập đổ. Bộ GD&ĐT thống kê lại, hỗ trợ ngay, không để học sinh thiếu sách vở đi học. Về bệnh viện, trạm y tế, Bộ Y tế rà soát cùng các địa phương có phương án cụ thể trước ngày 30-11. Các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh, khử trùng nhanh chóng để ổn định tình hình nhân dân… Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, ngày 22-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và đồng hành của WHO dành cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh trong đại dịch COVID-19, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của WHO và cá nhân ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh. Chia sẻ thực tế gần đây Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai. Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra. Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc WHO khẳng định sẽ cử chuyên gia và làm việc ngay với phái đoàn Việt Nam tại Geneva và Bộ Y tế Việt Nam để triển khai nội dung trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính.• Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được. Ông lưu ý việc lo hậu sự cho những người đã mất; cứu chữa những người bị thương; chia sẻ với các gia đình có những người chết, mất tích, bị thương; tập trung cao nhất cho con người; kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc… Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện các công việc khẩn cấp như khôi phục Gia Lai 1.000 tấn gạo, Lâm Đồng 1.000 tấn gạo. Thủ tướng yêu cầu quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân. Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho nhân dân. Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được. Thủ tướng yêu cầu rà soát những người mất nhà, trước ngày 31-1-2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, các địa phương tính toán để tới ngày 30-11-2025 phải xong. Về trường lớp, Bộ GD&ĐT chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước ngày 30-11, tiến hành sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quân đội, công an tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được, kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc… Đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ là cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử Chiều 23-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thông tin nhanh về diễn biến mưa lớn, lũ lịch sử ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Trung tâm cho biết tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 15-11 đến 19 giờ ngày 21-11 ở Đắk Lắk có nơi lên gần 1.900 mm. Còn tại Gia Lai, lượng mưa phía đông tỉnh phổ biến 300-600 mm. Tại tỉnh Khánh Hòa, phía bắc phổ biến 500-700 mm; phía nam 300-500 mm. Các tỉnh, TP Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng xuất hiện mưa lớn trong đợt này. Với mưa lớn như trên, từ ngày 16 đến 22-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã xuất hiện một đợt lũ lớn, lũ đặc biệt lớn. Đơn cử, đỉnh lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m; trạm Phú Lâm vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 0,19 m. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) tại trạm Hà Bằng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 0,43 m. Đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa vượt mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,19 m. Cùng với đó, lũ trên nhiều sông dao động trên mức báo động 3. “Đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ từ ngày 16 đến 22-11 là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử” - trung tâm này đánh giá. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới, đây là các sự kiện hiếm gặp, gần như không thể dự báo chính xác định lượng. Ngoài ra, đặc điểm đặc biệt của đợt lũ này là nhiều sông lớn cùng vượt mức lũ lịch sử, như sông Kỳ Lộ tại Đắk Lắk vượt kỷ lục năm 2009, sông Ba tại Đắk Lắk vượt năm 1993, sông Dinh Ninh Hòa tại Khánh Hòa vượt năm 1986. Hiện tượng lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc và không thuộc mức lũ tính toán thông thường. Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến sáng 25-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ chiều và đêm 25-11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm. AN HIỀN Ngày 23-11, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sau khi Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở, công tác khắc phục hậu quả tại tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời xử lý, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông; phấn đấu thông tuyến bước đầu đối với đèo Mimosa và đèo Prenn trong thời gian không quá 10 ngày. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng hoàn thành thống kê thiệt hại; xây dựng phương án hỗ trợ người dân, bảo đảm mức hỗ trợ không thấp hơn chính sách Trung ương đối với nhà bị sập, hư hỏng nặng. Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phân bổ, giải ngân nguồn kinh phí được Trung ương hỗ trợ để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; ưu tiên hỗ trợ gia đình có thiệt hại về người, cứu chữa người bị thương, sửa chữa, xây dựng lại nhà cho nhân dân, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, các công trình giao thông, thủy lợi. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng xây khu tái định cư cho người dân, không để tồn tại điểm dân cư nguy hiểm ngay dưới cửa xả hồ thủy điện Đa Nhim. Tái định cư cho người dân nằm cạnh cửa xả hồ thủy điện Đa Nhim Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến từ Nam Phi với đôi mắt đỏ hoe trước mất mát, đau thương của đồng bào bị lũ. Ảnh: VGP Tiêu điểm Rà soát việc vận hành các hồ chứa Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan liên quan rà soát việc vận hành các hồ chứa và các địa phương nghiên cứu các giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

3 Thời sự - Thứ Hai 24-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Trưa 23-11, tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk, nước lũ đã rút bớt nhưng vẫn còn ngập sâu. Người hùng dầm mình trong nước cứu hàng xóm Da trắng bệch vì nhiều ngày ngâm trong nước lũ, anh Lê Văn Tiến kể khoảng 18 giờ ngày 19-11, lũ bắt đầu lên nhưng đến 20 giờ, nước dâng lên rất nhanh. Chỉ một lúc sau, nước đã ngập nóc nhà, người dân thôn Phú Khê 2 bắt đầu tháo chạy. Trước tình cảnh trên, anh Tiến không kịp mặc áo mưa lao ra giữa dòng nước lũ bơi xuồng đi cứu hàng xóm. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ cứu được bao nhiêu người thì cứu. Nhà mình có gác cao thì cứu hàng xóm đã, tài sản mất gì tính sau. Tôi cứu được gần 20 người, cả những người chạy lũ ngang qua tôi cũng kêu vào nhà tránh” - anh Tiến nhớ lại. Anh Tiến cho biết lúc đỉnh lũ, căn gác nhà anh có hơn 30 người. Mỗi người chia nhau một góc ngồi chờ lũ rút. Những hôm đó, mọi người chia nhau những gói mì tôm. Ai nhai sống được thì nhai, ai không nhai được thì ngâm nước mưa cho nở ra rồi nuốt cầm hơi. Sau lũ, anh mất tất cả tài sản nhưng quan trọng là anh đã giúp được những người hàng xóm trong lúc hoạn nạn. Vẫn chưa hết sợ hãi khi thoát khỏi lũ dữ, chị Phan Thị Thu Thảo nói nếu không có những người như anh Tiến, rất nhiều người không vượt qua được cơn lũ lên quá nhanh. Chị Thảo kể mẹ chồng chị đã già, không đi lại được, em trai chồng thì người bị tai biến, người bị tâm thần. Lũ đổ về, nước lên nhanh nhưng chồng chị lại đi làm vắng nhà. Chị và em dâu phải tìm cách đưa mẹ chồng lên mái nhà kêu cứu. cha mẹ bị nạn ngay trước mặt mình mà không cứu được, tôi rất dày vò lương tâm, đau đớn lắm!” - ông Phú nước mắt lưng tròng nói. Ngày 23-11, tại xã Hòa Thịnh đã có nắng, con hẻm nhỏ vào thôn Phú Hữu vẫn ngập ngụa bùn đất. Lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Nghiệp (84 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Nhựt (80 tuổi, ở thôn Phú Hữu). Ông Nguyễn Văn Hoài (45 tuổi, con trai ông Nghiệp) nghẹn giọng kể trước khi lũ quét qua, con cháu dặn dò sơ tán nhưng hai ông bà chủ quan, nghĩ rằng lũ lịch sử năm 1993, nước cũng chỉ mấp mé ngoài sân. Gia đình ông Hoài cách đó gần 1 km. Lũ dâng, cả nhà cùng cố thủ trên gác lửng. ấy chẳng là gì so với mất mát cả cha lẫn mẹ chồng. “Tài sản mất đi mình còn làm lại được, ba mẹ mất rồi biết lấy gì bù đắp. Nếu cuộc đời có hai từ giá như, bằng mọi cách ngay từ đầu vợ chồng tôi đã đưa ba mẹ rời đi” - bà Hồng bật khóc nức nở. Ôm trụ điện hai ngày, được cứu mới biết cha mẹ đã mất Vợ chồng ông Nghiệp có với nhau chín người con. Mấy năm trước, vợ chồng con trai út là ông Nguyễn Văn Hần (42 tuổi) xây căn nhà cấp 4 bên cạnh. Trước giờ lũ ập đến, chiều 18-11, ông Hần đưa đàn bò 17 con lên lán trại cách nhà mấy trăm mét tránh lũ. “Đưa chúng vào chuồng xong thì tôi không còn đường về nhà, nước vây tứ phía, chảy cuồn cuộn. Lũ dâng từng phút, chẳng mấy chốc đàn bò bị cuốn trôi, tôi lên mái chuồng trú nhưng cũng ngập” - ông Hần kể. Không còn đường thoát, ông mở dây buộc bò, buộc người vào trụ điện để giữ mạng sống. Ông ôm trụ điện, kêu cứu thất thanh giữa dòng lũ dữ nhưng không một ai dám đến cứu. “Hai ngày hai đêm, nước dâng tới đâu tôi buộc dây cao đến đó. Tôi biết chắc ở nhà đã ngập, ba mẹ già, hai con ở cùng người thân gặp nguy nhưng không có lựa chọn” - ông Hần nói. Chống chọi với lũ dữ hai ngày. Nước rút dần, một thanh niên trong xóm chèo ghe ra kiểm tra ông còn bám ở trụ điện không. “Em nghĩ anh đi rồi!” - ông Hần thuật lại lời thanh niên nói với mình khi thấy ông còn sống. Ông Hần hỏi lại: “Ba mẹ, con anh có ai cứu không?”. “Em biết ba mẹ anh đã mất, còn hai cháu trong nhà em gọi mà không thấy trả lời” - lời nam thanh niên đáp lại như mũi dao đâm sâu vào tim ông. Ông Hần lấy chút sức lực cuối cùng, chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, mặc kệ dòng nước chảy xiết về nhà kiểm tra. “Mở cửa không thấy hai con, tim tôi ngừng đập, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi lội tìm khắp xóm mới biết các con được hàng xóm cứu” - ông Hần đau buồn. Còn cha mẹ ông Hần đã ra đi mãi mãi...• Những giây phút kinh hoàng của người dân trong lũ dữ May mắn trong đêm tối, giữa dòng nước lũ có anh Tiến cùng mấy thanh niên nghe tiếng kêu đã bơi xuồng ứng cứu, đưa mọi người đến nơi an toàn. “Lúc đó chúng tôi chỉ khóc kêu cứu chứ không biết làm gì, lũ lên quá nhanh. Nếu như các anh không nghe được tiếng kêu thì chúng tôi đã chết” - chị Thảo kể lại. Cha mẹ mất rồi biết lấy gì bù đắp Ngày 23-11, trong con hẻm nhỏ ở khu phố Đông Phước, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk, người thân, xóm giềng đã đến thắp hương, tiễn biệt vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoa (88 tuổi) và bà Đỗ Thị Loan (85 tuổi). Trưa 20-11, nước lũ dâng cao, gây ngập gần 2 m. Vợ chồng ông Hoa bị té xuống nước tử vong thương tâm. Ông Đào Ngọc Phú (50 tuổi, con rể) kể lại khoảng 11 giờ, có dòng xoáy mạnh của lũ quét qua nhà ông. Lo lắng, ông Phú băng qua vách thì thấy cha mẹ vợ cùng bị rớt xuống nước. Ông Phú hoảng loạn kêu cứu và lao vào dòng nước để cứu người. Lúc đó nước lũ ngập gần quá đầu, chảy xiết nên ông không thể tiếp cận cha mẹ vợ. “Cha mẹ vợ bị chìm trong lũ, ngay trước mặt tôi. Thấy Trong bóng đêm tối om, vợ chồng ông run rẩy gọi điện thoại cho cha mẹ nhưng điện thoại mất sóng. Hai ngày sau, ông nhờ hàng xóm chèo ghe chở về thăm cha mẹ. Trong màn mưa phủ trắng, ông gọi cha mẹ đến khàn giọng nhưng không một tiếng trả lời. Mãi đến ba ngày sau khi nước rút, thi thể cha mẹ ông mới được con cháu vớt lên, đưa đi chôn cất. Loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, bà Võ Thị Hồng (42 tuổi, con dâu ông Nghiệp) như người mất hồn, bảy con bò, toàn bộ tài sản, hạt giống chuẩn bị cho mùa màng sắp tới… tất cả bị lũ cuốn đi. Vợ chồng lâm cảnh trắng tay nhưng với bà lúc này chừng 102 người chết, mất tích thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), tính đến 18 giờ ngày 23-11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, trong đó có 91 người chết; 221 nhà bị sập đổ, 933 nhà bị hư hỏng, 200.992 nhà bị ngập. Tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập, trong khi đó hai tỉnh Gia Lai và Khánh Hòa không còn nhà bị ngập. Về nông nghiệp, 82.147 ha lúa, hoa màu, 117.067 ha cây trồng lâu năm, 1.157 ha thủy sản bị thiệt hại; 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.078 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng). “Cha mẹ vợ bị chìm trong lũ, ngay trước mặt tôi. Thấy cha mẹ bị nạn ngày trước mặt mình mà không cứu được, tôi rất dày vò lương tâm, đau đớn lắm!” - ông Đào Ngọc Phú nước mắt lưng tròng nói. Nước vẫn chưa rút hết, người dân kể lại những giây phút kinh hoàng trước cơn lũ lên nhanh không kịp trở tay. Gia đình anh Nguyễn Quốc Hạnh (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bần thần bên căn nhà bị sập. Ảnh: HUỲNH HẢI Ông Nguyễn Văn Hoài (ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) thắp hương cho cha mẹ. Ảnh: NY Tuyến đường bị đứt gãy khiến 72 hộ dân/314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt. Ảnh: NY Quảng Ngãi: Đường thôn đứt gãy, Quốc lộ 24 thông xe Ngày 23-11, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng từ bão số 13, cùng mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, đứt gãy, gây ách tắc giao thông. Theo ông Tuấn, nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang xuất hiện 26 điểm sạt lở mái taluy âm và mái taluy dương. Nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến thôn Tang bị đứt gãy chiều dài 50 m, tạo thành vực sâu 35 m khiến cho 72 hộ dân/314 người ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã. UBND xã đã kiến nghị Sở NN&MT và UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp, gồm đào vận chuyển 40.000 m³ đất sạt lở, kè rọ đá mái taluy âm và đổ bê tông làm cầu dài 35 m. Cùng ngày, trên Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen, Quảng Ngãi, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại Km112+200, đất đá từ đỉnh đồi tràn ra mặt đường hơn 400 m³ khiến giao thông tê liệt. Ngay khi xảy ra sự cố, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum huy động tối đa nhân lực và phương tiện, dùng máy đào từ hai hướng để dọn đất. Trưa 23-11, ông Đỗ Minh Sơn, Hạt trưởng Hạt Quản lý Quốc lộ 24, cho biết sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp xử lý, đến 12 giờ cùng ngày, tuyến Quốc lộ 24 đã tạm thời được thông xe. NGUYỄN YÊN

4 Thời sự - Thứ Hai 24-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 23-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác của TP.HCM đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa, TP.HCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm toàn ý, chung sức, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên công nhân Môi trường đô thị TP.HCM đang hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra và động viên các tình nguyện viên tham gia bếp ăn dã chiến tại điểm Trường ĐH Nha Trang, đang cung cấp suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Qua buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của tỉnh theo tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất và trong điều kiện cao nhất của TP.HCM. TP.HCM huy động lực lượng để tham gia cùng với các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa khắc phục các công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hại, xử lý nước ô nhiễm… Các đơn vị phối hợp với ngành viễn thông khôi phục nhanh các trạm phát sóng, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt. Đồng thời, tập trung khảo sát, sửa chữa tất cả trạm y tế, khẩn trương sửa chữa trường học bị hư hại, bảo đảm cơ sở vật chất cho học sinh đủ điều kiện trở lại trường. Việc điều phối các hoạt động hỗ trợ và phân bổ nguồn lực theo kết quả khảo sát nhu cầu thực tế, bảo đảm nguyên tắc tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, đạt hiệu quả cao nhất. Trước mắt, TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng, cùng các trọng điểm: 4 bếp ăn cung cấp 24.000 suất/ngày/2 bữa; 50.000 túi quà thiết yếu gồm thực phẩm, nước uống, quần áo; 10.000 túi thuốc gia đình; 10.000 áo phao; 150 tấn hàng hóa; bảo đảm 30-50 bác sĩ thường xuyên, hằng ngày tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. TP.HCM giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa toàn bộ trường học bị hư hại; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông; cử 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và hàng chục nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (CITENCO) dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra. TP cũng cử 200 tình nguyện viên của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM; cử 200 tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TP.HCM trợ giúp các nội dung nêu trên. XUÂN HOÁT HẢI NHI Ngoài các điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm như sảnh Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) hay 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định), các ga metro trong TP những ngày này cũng trở thành điểm hẹn sẻ chia của người dân. Từng túi gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men được người dân TP.HCM liên tục mang đến, gom góp nghĩa tình gửi về đồng bào các tỉnh miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ. Tức tốc hỗ trợ bà con trong đêm Tại ga metro Ba Son, chị Trần Nhu Mì (sinh viên năm ba Trường ĐH Sài Gòn) đứng ôm túi đồ cứu trợ. Biết điểm tập kết qua TikTok, thấy cảnh nhà cửa chìm trong nước, người dân chạy lũ, Mì tranh thủ sau giờ học đến gửi quần áo, cặp và áo phao. Số áo phao này vốn của mấy em nhỏ trong nhà dùng đi bơi, nay các em lớn rồi nên Mì mang đến với hy vọng giúp được ai đó lúc nguy cấp. “Em thấy bà con vùng lũ cần áo phao nên em đem theo. Em nghĩ sẽ giúp được ai đó trong lúc nguy cấp” - Mì nói. Còn anh Nguyễn Ngọc Hải (ngụ phườngAn Lạc) vừa tranh thủ ghé điểm tập kết hàng cứu trợ, cho biết là người con miền Trung, anh Hải không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh lũ lụt dồn dập những ngày qua. Anh cho biết gia đình ở Huế từng trải qua đợt lũ trước nhưng do nhà nằm ở khu vực cao nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Chính vì hiểu cảnh nước dâng, người chạy lũ vất vả thế nào nên khi thấy bà con miền Trung oằn mình trong mưa lũ, anh tranh thủ chút thời gian trong ngày để kịp đến góp tay hỗ trợ. Thấu hiểu nỗi đau của bà con Cách đó không xa, tại ga Bến Thành, dòng người vẫn liên tục đổ về sau giờ làm. Họ mang theo từng thùng mì, bao gạo, chai nước, tranh thủ gửi gắm trước khi các chuyến xe cứu trợ lên đường. Chị Thiều Thị Bích Thủy (ngụ phường Bến Thành) đến ga với những túi quần áo, mền và thuốc men trên tay. Chị Thủy kể chị biết đến các điểm tiếp nhận cứu trợ qua đồng nghiệp đi metro chụp ảnh gửi vào nhóm công ty, đồng thời nắm được thông tin có tổng cộng 14 điểm để người dân tiện đóng góp. Tại chung cư nơi chị sinh sống, cư dân cũng phát động quyên góp, trong khi một nhóm khác chuẩn bị xe đi Phú Yên, trao sách vở cho học sinh vùng lũ. Vừa nhận tin lúc sáng, chị lập tức chia sẻ với đồng nghiệp hỗ trợ bà con. Chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi, chị đã mua 1.000 quyển tập trắng, 500 bút bi, cùng 120 bộ dụng cụ học tập gồm bút chì, gôm gửi ngay cho đoàn sẽ đi Phú Yên vào những ngày tới. Còn quần áo, mền và các vật dụng khác là do chị và gia đình tự chuẩn bị, góp phần hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Không có người thân ở vùng mưa lũ nhưng khi nhìn những hình ảnh đau lòng lan truyền trên mạng, chị không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở. “Ở đâu thì cũng là người Việt Nam cả” - chị Thủy bùi ngùi. 150 tình nguyện viên lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ Ngày 23-11, Thành đoàn TP.HCM cũng đã gặp mặt và Người dân TP.HCM tấp nập mang nhu yếu phẩm nghĩa tình gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: HCTĐ TP.HCM Người dân TP.HCM chung lòng sẻ chia mất mát với đồng bào vùng lũ Từng túi gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men được người dân TP.HCM liên tục mang đến, gom góp nghĩa tình gửi về đồng bào đang oằn mình trong mưa lũ. giao nhiệm vụ cho đội hình thanh niên tình nguyện tham gia công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi gặp mặt, anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, đã động viên tinh thần các tình nguyện viên trước giờ lên đường, đồng thời gửi lời chúc đoàn hành quân an toàn, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Anh Hải mong muốn các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên TP, mang đến cho người dân vùng lũ những tình cảm ấm áp và sự hỗ trợ thiết thực. “Mỗi hành động đẹp, mỗi món quà được gửi trao sẽ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - anh Hải nhấn mạnh. Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa gồm 150 người, trong đó có 50 thanh niên thuộc đội hình tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và y tế; 20 huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 80 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn TP.HCM cùng lực lượng Câu lạc bộ xe địa hình tham gia vận chuyển, tiếp tế lương thực và hàng hóa.• Ngoài các điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm như sảnh Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch) hay 55 Mạc Đĩnh Chi, các ga metro cũng trở thành điểm hẹn sẻ chia của người dân. “Chưa đầy 8 tiếng, bà con đã gửi về 90 tấn hàng” Trước đó, thông tin với báo Pháp Luật TP.HCM vào khuya 22-11, ông Trần Tấn Phong, Trưởng ban Truyền thông Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết 90 tấn nhu yếu phẩm (tại Cơ sở 2 Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) được vận chuyển ngay trong đêm đến các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng mưa lũ. Ban đầu, khối lượng dự kiến chỉ khoảng 50 tấn, tương đương hai chuyến xe nhưng do số lượng hàng cứu trợ tăng đột biến trong vài giờ, kế hoạch đã được nâng lên thành ba chuyến, chủ yếu là sữa, bánh, quần áo, nhu yếu phẩm... tất cả đã được phân loại trước khi đưa lên xe để thuận tiện cho việc vận chuyển. Theo ông Phong, ngay từ đầu giờ chiều 22-11, người dân liên tục mang nhu yếu phẩm đến các điểm tập kết. Ấn tượng lớn nhất với ông trong đợt vận động này là sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. “Trong vòng chưa đầy 8 tiếng, bà con đã gửi về 90 tấn hàng” - ông Phong nói. Trước đó, tối 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển ngay 105 tấn hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến tỉnh Khánh Hòa. TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, động viên các lực lượng tham gia hỗ trợ dọn dẹp sau lũ tại Khánh Hòa. Ảnh: X.HOÁT

5 Thời sự - Thứ Hai 24-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Trực thăng của quân đội chở lương thực đến cho bà con vùng lũ NHÓM PHÓNG VIÊN Những thiệt hại nặng nề, mất mát, đau thương do mưa lũ mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu những ngày qua khiến người dân cả nước không thể cầm lòng xót xa. Chính trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn ấy, tình dân tộc, nghĩa đồng bào lại sáng lên hơn bao giờ hết. Triệu tấm lòng của người dân cả nước đồng lòng hướng về khúc ruột miền Trung. Người dân khắp nơi hối hả mang lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, chăn mền… gửi đến đồng bào. Những chuyến xe nghĩa tình chở theo hàng cứu trợ nối tiếp nhau đến với bà con vùng lũ ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk… những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Những nghĩa cử cao đẹp, lặng lẽ mà ấm áp vô cùng đó đang tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Nhiều người bật khóc nhận hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập Từ Bắc vào Nam, các đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau liên tục đổ về rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Mỗi ngày hàng trăm lượt xe chở gạo, mì gói, quần áo, mùng mền, thuốc men… được chuyển đến từng thôn, từng cụm dân cư. Những phần quà không chỉ là vật phẩm mà còn là lời động viên, là hy vọng đối với bà con đang kiệt quệ vì lũ dữ. Từ Cam Ranh, anh Nguyễn Văn Minh cùng đoàn thiện nguyện chạy xe xuyên đêm, mang theo 20 tấn hàng đến Hòa Thịnh. “Đây là số hàng do những người ở nhiều nơi góp lại, chuyển đến bà con gặp khó khăn trong lũ” - anh Minh chia sẻ. Cầm trên tay túi gạo vừa nhận, chị Bùi Quỳnh Như (22 tuổi) xúc động: “Đã nhiều ngày rồi không có cơm, nay nhận được gạo tôi rất mừng. Cảm ơn bà con khắp nơi đã quan tâm đến chúng tôi lúc hoạn nạn này”. Trên nhiều cung đường dẫn vào xã, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ. Nhiều người bật khóc khi nhận được những nhu yếu phẩm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập. Với họ, lúc này quý nhất là gạo, quần áo khô, mền ấm bởi trời lạnh, nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất. Ông Lê Trung Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết xã đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả và tiếp nhận hỗ trợ của nhân dân cả nước. Xã Hòa Thịnh đã mở kho tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát để xác định các hộ gia đình cần trợ giúp về nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông Hiền nói. Nấu bánh thâu đêm gửi đồng bào vùng lũ Từ tối 22 đến rạng sáng 23-11, hàng trăm người dân ở phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đã đến nhà văn hóa của phường để gói bánh chưng, bánh tét, soạn quần áo, mì tôm, bánh kẹo… gửi ra cho đồng bào vùng lũ. Trong buổi tối, hàng trăm người dân, cả người già, trẻ em, cả đàn ông và phụ nữ đến Nhà văn hóa khu phố 3A của phường Trảng Dài gói bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đến đồng bào vùng lũ. Vì tối cuối tuần nên nhiều em nhỏ cũng tham gia lau lá, gói bánh. Những người tham gia gói bánh cho biết sẽ nấu khoảng 1.000 chiếc bánh chưng, bánh tét gửi đến bà con vùng lũ tỉnh Phú Yên cũ. Sau gần 10 tiếng nấu, bánh sẽ để nguội và cho vào túi hút chân không để bảo quản lâu và sạch sẽ. Nơi đây cũng là điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm của phường Trảng Dài và có hàng ngàn túi nhu yếu phẩm đã được đóng Hiện trên khắp các ngả đường của Hòa Thịnh, dòng xe cứu trợ vẫn tấp nập. Ảnh: THANH NHẬT Triệu tấm lòng giúp bà con đứng dậy sau lũ dữ Hàng trăm chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước liên tục đến với bà con vùng lũ, mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men và nghĩa tình sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn. cẩn thận để gửi cho bà con vùng mưa lũ. Những bộ quần áo được người dân chọn lọc xếp cẩn thận, đóng gói gọn gàng để gửi đi. Nhiều trẻ em cùng cha mẹ mang mì tôm, sữa, quần áo đến điểm tiếp nhận để cùng chia sẻ những khó khăn với các học sinh vùng ngập lụt... Các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp vùng lũ Gia Lai, Đắk Lắk Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết trước diễn biến mưa lũ kéo dài trên diện rộng, cục đã phối hợp, huy động và điều phối các nguồn hàng cứu trợ khẩn cấp từ nhiều tổ chức quốc tế để hỗ trợ hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Các tổ chức quốc tế này gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS tại Việt Nam. Cụ thể, 3.350 thùng nước uống đóng chai đã được chuyển tới tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Đắk Lắk, 11.500 gói xúc xích, 48.990 gói bánh, 7.362 thùng sữa, 24.828 thùng nước uống đóng chai được vận chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiến hành cấp phát cho người dân các địa phương, trong đó có hai xã Tuy An Đông và Tuy An Tây. Số hàng cứu trợ được vận chuyển trong ngày 22 và 23-11. Tại xãTuyAn Đông, hàng cứu trợ của các tổ chức UNICEF, IOM, CRS, Save the Children đang được chuyển tới đồng bào. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đang làm việc với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế trong việc huy động cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại khu vực miền Trung. Dự kiến trong ít ngày tới, cục sẽ tiếp nhận hàng hóa viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) để chuyển tới tỉnh Đắk Lắk.• Nhiều người bật khóc khi nhận được những nhu yếu phẩm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập. Với họ, lúc này quý nhất là gạo, quần áo khô, mền ấm bởi trời lạnh, nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất. Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng Ngày 23-11, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3929 về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND các tỉnh để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ. Cụ thể, Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn. Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh để hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, mục đích. Còn UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp. Đồng thời tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đối tượng, mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Tiêu điểm Chị Bùi Quỳnh Như (22 tuổi) xúc động khi nhận gạo và cảm ơn đồng bào cả nước đã quan tâm lúc hoạn nạn. Ảnh: THANH NHẬT Người dân Đồng Nai thức thâu đêm nấu bánh gửi đồng bào vùng lũ. Ảnh: VŨ HỘI Sáng 23-11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã sử dụng trực thăng của Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) bay tiếp tế lương thực, thực phẩm đến nhân dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Đại tá Vũ Hồng Điệp, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp chỉ huy bay. Tham gia chỉ huy bay có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn Không quân 372. Đúng 7 giờ 32 phút, trực thăng Mi-17 (số hiệu 8432) của Trung đoàn Không quân 930 đã cất cánh từ sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) bay vào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Trực thăng hạ cánh xuống sân vận động Long Thăng (xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Tổ bay và các lực lượng đã chuyển 2,3 tấn hàng hóa gồm mì tôm, lương khô, sữa, nước lọc… tiếp tế người dân vùng lũ. Tổ bay và các lực lượng đã chuyển 2,3 tấn hàng hóa gồm mì tôm, lương khô, sữa, nước lọc… tiếp tế người dân vùng lũ. Ảnh: PKKQ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 24-11-2025 phapluat@phapluattp.vn Thể chế cần mở đường để báo Chúng ta cần thể chế Luật Báo chí theo tinh thần của Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rộng mở, bao quát cả cái chung và cái riêng, cái hiện tại và cái tương lai. NGUYỄN QUÝ thực hiện Theo chương trình làm việc, chiều nay (24-11), Quốc hội (QH) sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Một trong những nội dung mới đáng chú ý, nhận được sự quan tâm tại Luật Báo chí sửa đổi lần này là quy định về mô hình tổ chức “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Trong phiên thảo luận ở tổ hôm 23-10, các đại biểu (ĐB) đề xuất mô hình này cần được áp dụng với một số TP lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi có đời sống kinh tế - xã hội, quy mô dân cư rất lớn, cấu trúc dân trí phong phú và nhu cầu thông tin đa dạng, với sự phát triển của những cơ quan báo chí đã trở thành thương hiệu, có uy tín và tầm ảnh hưởng trên cả nước. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Trọng Nghĩa về vấn đề này. Luật cần rõ ràng, tránh tạo ra cách hiểu nhập nhằng . Phóng viên: Thưa ông, tại dự thảo Luật Báo chí được đưa ra để ĐB thảo luận tổ ngày 23-10 có quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy. Nếu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện có cơ quan báo chí trực thuộc thì dự luật lại không quy định điều này với cơ quan báo và phát thanh, truyền hình. Ông đánh giá như thế nào về mô hình cơ quan báo chí được quy định tại dự thảo trên? + ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Hiểu cho đúng thì cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy hoàn toàn có thể có cơ quan báo chí trực thuộc. Đọc kỹ định nghĩa “cơ quan báo chí” tại khoản 1 Điều 16 của dự thảo thì chúng ta thấy: “Cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này”. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy là “cơ quan báo chí”, cho nên có thể hiểu là đương nhiên có thể có cơ quan báo chí trực thuộc. Tuy nhiên, để tránh tạo ra cách hiểu nhập nhằng là điều tối kỵ trong kỹ thuật lập pháp, theo tôi, khoản 7 Điều 16 nên sửa lại cho rõ như sau: “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc”. Quy định như vậy sẽ dung hòa giữa các tỉnh, TP mà cơ quan báo chí ở đó chưa có nhu cầu hoặc chưa có điều kiện có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc, với các địa phương đã nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc đã tự chủ tài chính tương đối vững chắc nhiều năm và là những địa phương có hàng triệu người đọc có khả năng mua báo hằng ngày, ví dụ như Thủ đô Hà Nội hay TP.HCM. Quy định như tôi đề xuất cũng giúp cho những địa phương hiện nay chưa có cơ quan báo chí có loại hình báo chí, sản phẩm báo chí trực thuộc có khả năng tự chủ nhưng trong tương lai sẽ có thì đã có hành lang pháp lý quy định tại luật. Cần lưu ý là chúng ta đã sáp nhập từ 63 xuống còn 34 tỉnh, TP. Chẳng những dân số, mà hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương này đã tăng lên nhiều lần so với trước. Do đó nhu cầu của chính quyền, của người dân, của doanh nghiệp, của xã hội nói chung đối với báo chí cũng tăng lên và đang phát triển cùng với sự phát triển chung của địa phương. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu phải công tác thể chế phải góp phần kiến tạo phát triển, tránh những cách quy định tạo ra điểm nghẽn hay thu hẹp phát triển của xã hội. Hành lang pháp lý cần thông thoáng, hướng tới tương lai . Để không đánh mất các thương hiệu báo lớn đã có lịch sử hàng chục năm qua, phải chăng dự thảo luật cần được điều chỉnh lại, theo hướng trao cơ chế đặc thù cho báo chí TP.HCM và Hà Nội, thưa ông? + Đặc điểm của hoạt động báo chí ở hai địa phương này là đã có một số loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc có số lượng độc giả lớn, thậm chí là món ăn tinh thần hằng ngày từ nhiều năm của một số lượng lớn người dân không chỉ ở các địa phương đó, mà còn của cả nước. Những báo chí này, trong nhiều năm qua đã vừa là diễn đàn để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hiến định của người dân, đồng thời cũng là phương tiện truyền thông quan trọng và hiệu quả của cơ quan lãnh đạo Đảng của địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, 1. Cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này. 2. Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động. 3. Cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. Cơ quan tạp chí khoa học do cơ quan chủ quản quyết định. 4. Cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí và nhiệm vụ được giao. 5. Cơ quan tạp chí khoa học được xuất bản nhiều tạp chí khoa học. 6. Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 7. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. 8. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế đặc thù về tài chính đối với từng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phù hợp với mức độ tự chủ. Quy định về cơ quan báo chí tại Điều 16 Luật Báo chí sửa đổi GÓP Ý LUẬT Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn đại biểu TP.HCM) phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: BÁO CHÍNH PHỦ Nhà báo LÊ XUÂN TRUNG, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ: Phát huy thế mạnh của các cơ quan truyền thông đa phương tiện trung ương và địa phương Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm và định hướng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí đã ban hành năm 2016. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động báo chí, tôi xin góp ý cụ thể vào Điều 16 về các cơ quan báo chí trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Khoản 6 quy định “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ”. Đây là quy định phù hợp với xu hướng phát triển của các cơ quan báo chí có phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước, có tầm ảnh hưởng xã hội lớn, có lượng bạn đọc đông đảo, có khả năng tự chủ tài chính, có nhiều loại hình báo chí, có các cơ quan báo chí trực thuộc và có cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trên thực tế, chúng ta đã có những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện mặc dù chưa gọi tên như vậy một cách chính thức như TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… Những cơ quan này đều đang hoạt động như tập đoàn truyền thông chủ lực đa phương tiện có đầy đủ các tiêu chí kể trên, đặc biệt là có các cơ quan báo chí trực thuộc (báo trong báo) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (về in ấn, phát hành, quảng cáo, đào tạo…). Vì thế, tôi đề nghị khoản 6 cần bổ sung “các đơn vị sự nghiệp trực thuộc” và được thể hiện lại như sau “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ”. Không chỉ ở cấp trung ương, hiện nay chúng ta còn có các cơ quan báo chí ở địa phương cũng có quy mô lớn, có nhiều loại hình báo chí, có tầm ảnh hưởng trên cả nước, có lượng bạn đọc lớn và có khả năng tự chủ tài chính cần được quy định rõ trong Luật Báo chí sửa đổi để phát huy hết thế mạnh sẵn có và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương này. Đó là các cơ quan báo chí ở các TP trực thuộc Trung ương, chủ yếu là ở Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Các cơ quan báo chí ở hai TP lớn như báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM, Tuổi Trẻ Thủ Đô… không chỉ có tầm ảnh hưởng trong phạm vi địa phương mà đã lan tỏa hiệu quả truyền thông trên cả nước. Từ đó, góp phần cùng các cơ quan báo chí chủ lực ở trung ương thực hiện sứ mệnh định hướng, dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách… của báo chí cách mạng Việt Nam. Một số cơ quan chủ quản của các báo trên đã được sáp nhập về

