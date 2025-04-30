267-2025

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm người tử vong do thiên tai trang 2+3 SỐ 267 (7540) - Thứ Ba 25-11-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM NÂNG CẤP NGHỊ QUYẾT 98 ĐÓN “ĐẠI BÀNG” - BÀI 2 Cuộc đại phẫu về tư duy và phân quyền Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe trang 4+5 trang 10+11 Đại biểu Quốc hội: Cần tạo điều kiện để báo chí địa phương phát triển trang 6+7 Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM sau hơn 13 giờ di chuyển xuyên đêm đã có mặt để hỗ trợ người dân và các cơ sở y tế địa phương khắc phục thiệt hại. Ả nh: PHẠM HẢI CHUNG TAY CÙ NG ĐỒ NG BÀ O MIỀ N TRUNG khắ c phụ c hậ u quả mưa lũ trang 9 Sửa Luật Xây dựng: Đơn giản hóa tối đa thủ tục cấp giấy phép xây dựng • Bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM tiếp sức miền Trung trang 2+3 +14 trang 8 Phú Yên cũ bị “dìm” trong lũ dữ, trách nhiệm nằm ở đâu? GÓP Ý LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI

2 Thời sự - Thứ Ba 25-11-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓ M PHÓ NG VIÊN Trướ c nhữ ng thiệ t hạ i nặ ng nề mà đồ ng bào các tỉnh miề n Trung, Tây Nguyên phả i gá nh chịu trong đợ t mưa lũ lịch sử , ngườ i dân cả nướ c liên tụ c gử i tiề n, nhu yế u phẩ m cù ng vô vàn tình cảm ấm áp sẻ chia vớ i bà con. Dọc theo các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những chuyến xe nghĩa tình từ mọi miề n Tổ quố c hướ ng về miền Trung. Chưa khi nà o người ta thấy hai tiếng đồng bào thiêng liêng đến thế. Công an TP.HCM hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ tại Quy Nhơn Ngà y 24-11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT TP.HCM đã có mặt từ sáng, khẩn trương hỗ trợ dọn dẹp tại các bệnh viện (BV) và khu dân cư bị ảnh hưởng nặng sau lũ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Theo chỉ đạo của Ban Giám mỗi đơn vị 50 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT, trực tiếp chỉ huy. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ lội bùn, thu dọn vật dụng bị lũ cuốn và hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn sau lũ, trong đó có nguy cơ sạt lở và chập điện. Một số hộ dân còn mang nước ấm, trà gừng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ. Theo Phòng CSGT, tổ công an TP.HCM trong giai đoạn hậu mưa lũ. Cùng ngày, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) thông tin đoàn công tác của BV phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM đã lên đường tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đoàn gồm sáu y, bác sĩ các khoa Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Hồi sức tích cực, Phẫu thuật Gây mê hồi sức… Dự kiến bước đầu, ngày 25-11, BV Chợ Rẫy sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình đến địa phương để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ngày 23-11, BV Ung bướu TP.HCM cũng đã chuẩn bị 1.000 túi thuốc gia đình để gửi đến bà con vùng mưa lũ ở miền Trung. Ngày 22-11, 38 bác sĩ của các BV đã đến tỉnh Khánh Hòa tham gia khám chữa bệnh cho người dân tại BV tỉnh và tại cộng đồng nơi bị ảnh hưởng nặng nề là xã Khánh Vĩnh và xã Diên Khánh. Hà Nội trao 30 tỉ đồng hỗ trợ Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa Chiều 24-11, tại Nhà Quốc hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Hà Nội đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ của TP cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng Chung tay cù ng đồ ng bà o miề n khắ c phụ c hậ u quả mưa lũ đốc Công an TP.HCM, toàn bộ lực lượng khẩn trương triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết mưa lạnh, mặt đất lầy nhão sau nhiều ngày ngập sâu. Điểm đến đầu tiên là BV Tâm thần Quy Nhơn và BV Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, nơi nước lũ trước đó từng dâng hơn 2 m, gây hư hại sân bãi, phòng kỹ thuật và kho chứa. Ngay khi đến nơi, lực lượng được chia thành hai trung đội, tác sẽ tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với công an sở tại và các lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân cho đến khi tình hình ổn định. Nhiều khu vực tại Quy Nhơn Bắc vẫn còn ngổn ngang, bùn đất phủ dày, sinh hoạt của nhiều hộ dân chưa được khôi phục, nguy cơ dịch bệnh sau lũ vẫn hiện hữu. Ông Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc BV Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công Thông tin tới báo Phá p Luậ t TP.HCM, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng 24-11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng từ ngày 28 đến 30-11. Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển. “Đồng bào cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội, luôn hướng về các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mong muốn các tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cho bà con.” Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong Nhữ ng ngà y qua, đồ ng bà o cả nướ c mộ t lò ng hướ ng về bà con vù ng lũ , không quả n ngạ i gó p sứ c ngườ i, sứ c củ a giú p bà con vượ t qua khó khăn, sớ m ổ n định cuộ c số ng. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm người Sáng 24-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút mặc niệm đối với những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ. Cũng trong sáng 24-11, trước khi bắt đầu phiên thảo luận về dự án Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội (QH) đã kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch thường trực QH Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những ngày qua diễn ra mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác. Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề. “Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai” - ông Chiến nói. Tại phiên họp QH ngày 24-11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và QH gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương, nhân dân trong vùng bị thiên tai. “Bão lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp Từ Bình Định đến Bình Thuận cũ có thể chịu ảnh hưởng của bão mới Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: SYT Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dành một phút mặc niệm đối với những người dân bị thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: TTXVN Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM sau hơn 13 giờ di chuyển xuyên đêm đã có mặt để hỗ trợ người dân và các cơ sở y tế địa phương khắc phục thiệt hại. Ả nh: PHẠM HẢI

3 Thời sự - Thứ Ba 25-11-2025 thoisu@phapluattp.vn HẢ I NHI - PHẠ M HẢ I Những ngày này, khắp TP.HCM từ ga metro tuyến số 1, trụ sở phường, xã đến từng điểm tập kết ở mỗi khu phố, dòng người mang hàng cứu trợ vẫn đều đặn đổ về từ sáng sớm đến tận tối muộn với tấm lòng hướng về bà con vùng lũ miền Trung. Nhận 1,5 triệu trợ cấp, trích 1 triệu sẻ chia với bà con vùng lũ Tại khu phố 10 (phường Bình Quới, TP.HCM), ông Văn Thành Bảng (80 tuổi) cùng vợ chậm rãi đẩy theo bao gạo 30 kg đến hỗ trợ bà con vùng lũ, kèm 1 triệu đồng tiền trợ cấp người khuyết tật. Hình ảnh vợ chồng già, một người mất ánh sáng khiến nhiều người xúc động. Ông Bả ng cho biế t nghe khu phố phát động quyên góp nên đã mang phần gạo gia đình vẫn trữ để phòng khi mưa gió, triều cường tới điểm tập kết. Dù không có họ hàng ở vùng lũ, ông vẫn xót xa khi nghe tin nhà cửa ngập sâu, người dân thiếu chỗ ở và nước sinh hoạt. Hiện vợ chồng ông không có lương hưu, ông chỉ nhận 1,5 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng. Thế nhưng ông vẫn trích 1 triệu đồng gửi tặng bà con và góp thêm gạo khi nghe thông tin khu vực không còn thiếu quần áo rồi nhìn bà ngồi kế bên: “Phần còn lại, tôi cùng bà xã sống qua ngày là đủ”. Lặng lẽ chuẩn bị đón xe đến vận chuyển hàng hóa, ông Võ Quang Phúc, Bí thư chi bộ khu phố 10 (phường Bình Quới), cho biết địa phương bắt đầu tiếp nhận hàng cứu trợ từ ngày 20-11, ngay sau khi phường phát động. Trong lúc bà con lần lượt mang mì, nước và nhu yếu phẩm đến điểm tập Xú c độ ng cụ ông 80 tuổi trí ch trợ cấp khuyết tật gửi bà con vùng lũ Ngày 24-11, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết đơn vị đã hoàn tất việc tập kết và vận chuyển bảy chuyến xe chở hàng cứu trợ, với tổng khối lượng khoảng 14 tấn, gửi đến người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo Công an phường Hiệp Bình, trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền Trung, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Công an phường đã phát động đợt quyên góp khẩn cấp, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ. Ngay sau khi phát động, lực lượng công an, an ninh cơ sở cùng người dân đã tổ chức thu gom, phân loại và đóng gói nhu yếu phẩm tại trụ sở công an phường. Hàng hóa gồm gạo, mì gói, nước uống, thuốc men, quần áo ấm và các vật dụng thiết yếu khác. Công an phường cho biết người dân, các tổ chức tôn giáo và mạnh thường quân đã tích cực tham gia, đóng góp nhiều loại nhu yếu phẩm với mong muốn hỗ trợ kịp thời cho đồng bào vùng lũ. Toàn bộ số hàng sau khi tập kết đã được vận chuyển đến điểm trung chuyển để tiếp tục đưa ra các tỉnh miền Trung. Hoạt động này nhằm góp phần hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhận trợ cấp hằng tháng dành cho người khuyết tật với số tiền không nhiều, cụ ông 80 tuổi ở TP.HCM vẫn dành ra 1 triệu đồng và gạo để gửi, chia sẻ với bà con vùng lũ. Trung bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỉ đồng. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Phong nêu rõ năm 2025 tình hình thiên tai, bão lũ rất nặng nề không chỉ ở miền Bắc, miền Trung mà hiện nay còn xảy ra ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã hỗ trợ hơn 200 tỉ đồng dành cho 22 tỉnh, TP. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã phân công Hà Nội hỗ trợ trực tiếp tỉnh Gia Lai. Bước đầu, TP đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỉ đồng và tiếp tục nghiên cứu để có các giải pháp, phương án phù hợp nhất sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân. “Đồng bào cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội, luôn hướng về các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mong muốn các tỉnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cho bà con” - ông Phong nhấn mạnh. Quân khu 5 thăm hỏi gia đình chiến sĩ có hai bé nhỏ tử vong do sạt lở đất Ngày 24-11, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, cùng đoàn công tác đã đến Đắk Lắk thăm hỏi, chia buồn với gia đình quân nhân có hai bé nhỏ tử vong do sạt lở đất. Thời điểm đó, một lượng đất đá sạt xuống, gây sập nhà anh Lê Hoài Nam, đội bảo vệ kho K55 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, đang nghỉ phép về nhà). Vụ việc khiến hai bé LTBN (14 tuổi), LTNT (10 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân) và em trai anh Nam tử vong. Hiện cả gia đình anh Nam đang tá túc ở nhà người quen. Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Phan Đại Nghĩa chia sẻ sâu sắc với mất mát quá lớn, động viên gia đình anh Nam sớm vượt qua đau thương. Đoàn cũ ng đã đến thăm, động viên và trao 50 suất quà tặng bà con vùng lũ xã Hòa Xuân. Đoàn cũng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ: 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo dân sự, 20 tấn gạo, 14 tấn lương khô, 5 tấn thực phẩm và 2.200 suất quà. Cù ng ngà y, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ đối với các hộ còn lại.• kết, việc ông Bảng cùng vợ âm thầm mang theo bao gạo 30 kg và số tiền trợ cấp của mình đến hỗ trợ khiến nhiều người trong khu phố bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của ông. Chỉ sau hơn một ngày, khu phố đã gom được 400-450 thùng mì, hơn 200 thùng và lốc nước, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ số hàng sẽ được đưa đế n Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để tập kết, sau đó chuyển bằng xe lớn đến vùng lũ. TP.HCM đã hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk hơn 300 tấ n hà ng hó a Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo 18 điểm tiếp nhận hàng hóa đã dừng nhận hàng hóa từ 10 giờ ngày 24-11. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Những ngày qua, người dân TP.HCM đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu với lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tính đến hiện tại, TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 211 tấn hàng hóa và tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) 130 tấn hàng hóa. Các hàng hóa được gửi đi là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn... Bên cạnh nhu yếu phẩm được đóng góp những ngày qua, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa hư hỏng, khôi phục trường học, xây dựng cầu đường dân sinh và ổn định cuộc sống, sinh kế sau thiên tai. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của người dân TP trong những ngày qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp miền Trung phục hồi sau bão lũ.• Tính đến hiện tại, TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 211 tấn hàng hóa và tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) 130 tấn hàng hóa. Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hiệp Bình cùng người dân tất bật phân loại nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho hoạt động hỗ trợ khẩn cấp gửi đến đồng bào miền Trung. Ả nh: PH Đại diện khu phố tiếp nhận nhu yếu phẩm của ông Bảng. Ảnh: HN Công an phường Hiệp Bình gửi 14 tấn hàng cứu trợ về miền Trung tử vong do thiên tai của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” mãi còn ở lại” - ông Chiến nhấn mạnh. Ông Chiến cho biết QH ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân. QH cũng chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai. Ủy ban Thường vụ QH kêu gọi toàn thể đại biểu QH, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của QH, Văn phòng QH ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai gây ra. Văn phòng QH sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại. ĐỨ C MINH Tiêu điể m Mưa lũ làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cậ p nhậ t đế n sáng 24-11, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ làm 91 người chết, 11 người mất tích. Thiệt hại nặng nhất về người là tỉnh Đắk Lắk với 63 người chết, 8 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 221 nhà bị sập đổ, 933 nhà bị hư hỏng và gần 201.000 nhà bị ngập, trong đó Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa gần 37.000, Lâm Đồng hơn 1.100. Ước tính thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng 13.078 tỉ đồng, riêng Đắk Lắk khoảng 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa khoảng 5.000 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 25-11-2025 Có lẽ chưa bao giờ người dân Phú Yên cũ, nay là khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, lại chịu nhiều đau thương, mất mát đến vậy. Cả vùng quê yên bình bị nhấn chìm trong trận lũ lịch sử, thiệt hại về người và kinh tế rất khủng khiếp. Nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan được đặt ra, kể cả trách nhiệm của thủy điện Sông Ba Hạ trước thảm nạn này. Theo số liệu thiệt hại đến hết ngày 23-11, lũ quét qua Đắk Lắk làm 63 người chết, 8 người mất tích, khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỉ đồng. Con số mất mát, đau thương khiến bất cứ ai nhìn vào cũng quặn lòng. Mức xả lũ lịch sử, nhiều người trở tay không kịp Thực tiễn diễn ra cho thấy từ đêm 19 đến ngày 20-11, người dân vùng hạ lưu sông Ba (tỉnh Đắk Lắk) đã trải qua trận lũ kinh hoàng nhất từ trước tới nay. Theo các số liệu từ cơ quan chức năng, lúc 7 giờ 15 ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du mức 9.233 m3/giây. Thời điểm đó, mực nước hồ tại thủy điện Sông Ba Hạ đạt 104,96 m, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 9.600 m3/giây. Đến 11 giờ 30 ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du tăng lên 12.970 m3/giây. Lúc 13 giờ 20 ngày 19-11, mực nước hồ tại thủy điện Sông Ba Hạ đạt mức 105 m, lưu lượng nước về hồ đạt 14.100 m3/giây. Thời điểm này, thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du mức 14.056 m3/giây. Và kinh khủng nhất, đến 17 giờ 15 cùng ngày, lưu lượng nước về thủy điện Sông Ba Hạ đạt 16.120 m3/giây, tổng lưu lượng xả lũ về hạ du ở mức 16.100 m3/giây. Đây là mức xả lũ cao nhất kể từ khi thủy điện Sông Ba Hạ đi vào vận hành. Thời điểm này, phía vùng hạ du sông Ba, hàng ngàn hộ dân đã bị dìm trong lũ, kêu cứu khắp nơi, kể cả trên mạng xã hội. Không khí thê thảm chưa từng có ở vùng đất Phú Yên cũ vốn yên bình. Thảng thốt về trận lũ lụt, ông Huỳnh Cát Tường, Chánh văn phòng UBND xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), cho hay trước đây địa bàn xã không bị ảnh hưởng bởi lũ của sông Ba. Tuy nhiên, từ ngày 18 đến 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ quá lớn, có thời điểm vượt 16.000 m3/giây. Vì vậy, toàn xã Hòa Mỹ ngập nặng. Theo ông Tường, trước và trong lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hòa Mỹ có nhận thông báo về mức xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ và gửi thông báo, cảnh báo bà con sơ tán, di dời tài sản. Tuy nhiên, không ai ngờ mực nước lên nhanh, gây lũ ngập trên diện rộng tại xã Hòa Mỹ. “Có nơi nước ngập tới 2 m, cô lập nhiều nhà dân. Đặc biệt, hôm 19-11, khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ mức 16.000 m3/giây, chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nước dâng rất nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay” - ông Tường nói. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, lại cho rằng dù địa phương này rất tích cực trong việc chuyển thông tin về hoạt động của thủy điện đến với người dân, song một bộ phận người dân vẫn rất chủ quan. “Chúng tôi thông tin bằng cách hệ thống loa phát thanh, cho cán bộ xã đến từng thôn phát loa thông báo, cảnh báo trên hệ thống mạng xã hội, trang thông tin xã… Song nhiều người vẫn rất chủ quan. Chúng tôi đã phải di dời nhiều trường hợp” - ông Tuấn cho biết. Chúng tôi tìm về một số địa phương hạ du thủy điện Sông Ba Hạ. Chứng kiến cảnh tàn phá của lũ lụt vừa qua, khiến đất đá cũng phải mềm lòng và thương cảm. Người dân các địa phương như xã Hòa Thịnh, phường Tuy Hòa, Tương tự, ông Trịnh Như Ái (phường Phú Yên) kể lại nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ nước đã lên cả mét. Lũ lên nhanh khiến người dân không thể xoay xở, kê cao đồ đạc, thậm chí không kịp sơ tán. “Cứ nói xả lũ mà có nghe ai thông báo gì đâu, không biết xả bao nhiêu, chỉ thấy nước lên ào ào” - ông Ái bàng hoàng nhớ lại. Được cập nhật từng giờ nhưng dân không biết xả bao nhiêu Trả lời câu hỏi về việc chính quyền có nhận tin về hoạt động xả lũ của thủy điện và chuyển tải đến người dân hay không, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), khẳng định các thông báo về hoạt động xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ đều được cập nhật trong nhóm Chat chung của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Từ các thông báo này, chính quyền chuyển đến người dân thông qua mạng xã hội Zalo. Cùng ý kiến, ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên (Phú Yên cũ, Số liệu ngày 23-11, lũ quét qua Đắk Lắk làm 63 người chết, 8 người mất tích, khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỉ đồng. NHÓM PV Phú Yên cũ bị “dìm” trong lũ dữ, Số liệu đến ngày 23-11, toàn tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản: - Về người: 63 người chết và 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong số đó hơn 120 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn (số liệu này đang tiếp tục cập nhật). - Cơ sở hạ tầng về tất cả lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng. - Về chăn nuôi: Ước tính khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỉ đồng. - Về thủy sản: Khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể, ước tính thiệt hại khoảng 2.000 tỉ đồng. - Về trồng trọt: Khoảng 180.000 ha (trong đó diện tích cây hằng năm hơn 63.000 ha như lúa nước, sắn, ngô, khoai các loại; hơn 19.000 ha cây lâu năm, trong đó có nhiều cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu...) bị ngập úng, hư hại, thiệt hại khoảng 1.500 tỉ đồng. Số liệu cụ thể đang được thống kê, ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân). phường Phú Yên… vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ về cơn lũ dữ. Gặp chúng tôi, họ đều cho biết thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ nhưng không thể tiếp cận được quy mô xả, do đó bị động trong việc ứng phó với lũ. Bà Trần Thị Lan (xã Hòa Thịnh) bức xúc bà không hề nắm thông tin về mức độ xả lũ của thủy điện nên không lường trước được mức độ ngập lụt và nguy hiểm. “Cứ nghĩ ở mức độ nào đó thôi chứ sau này nghe xả mười mấy ngàn mét khối mỗi giây thì đã muộn rồi. Đâu có kịp xoay xở vì nước lũ lên nhanh quá khủng khiếp. Chúng tôi trở tay không kịp, giữ được mạng sống giờ này là đã may mắn lắm rồi” - bà Lan thở dài nói. Thiệt hại rất nặng nề Những câu hỏi đang chờ lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ trả lời Sáng 24-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM gặp trực tiếp ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, để đăng ký làm việc, tìm hiểu thêm về đợt xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có của công ty này. Tuy nhiên, ông Phúc từ chối làm việc với PV với lý do “đang đi chương trình cứu trợ với lãnh đạo tỉnh”. Ông Phúc hẹn sẽ liên lạc sau. Ông Phúc đề nghị PV liên hệ làm việc với ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. PV nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin để đăng ký làm việc nhưng ông Phú không phản hồi. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã chuyển các câu hỏi sau đến tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. Những câu hỏi đang rất cần được lãnh đạo đơn vị này trả lời cho dư luận được rõ. 1. Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có thông báo, cảnh báo về đợt xả lũ lớn chưa từng có này đến chính quyền địa phương, người dân bị ảnh hưởng không? Với lưu lượng xả lũ lớn chưa từng có như vậy, ông có dự báo về nguy cơ cao vùng hạ du Phú Yên cũ bị ngập lụt khủng khiếp như thế nào, tính mạng người dân nguy hiểm đến mức nào không? 2. Ông nghĩ gì khi lũ ở vùng hạ du lên cao chưa từng có, hàng vạn người dân đang ở giữa lằn sự sống và cái chết, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ vẫn tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ? Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ có bản đồ mức độ ngập khi xả lũ không, có công khai đến người dân không? Chiều 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: TẤN LỘC Xã Hòa Thịnh là tâm điểm đau thương trong trận lũ lịch sử vừa qua và thủy điện Sông Ba Hạ đã góp phần vào sự tang thương đó. Ảnh: NGUYỄN YÊN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 25-11-2025 trách nhiệm nằm ở đâu? nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), cho hay địa phương được thông báo đầy đủ về hoạt động của thủy điện Sông Ba Hạ trong vòng mỗi giờ. Lúc cao điểm, các thông báo cập nhật diễn ra trong vòng mỗi 15 phút. “Thông tin về xả lũ của thủy điện được chuyển đến người dân cũng bằng các nhóm mạng xã hội, tin nhắn, thông qua các cuộc họp. Những điểm đi lại được thì gặp trực tiếp người dân thông báo” - ông Cảnh thông tin. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc người dân cho rằng họ không được thông báo dẫn đến bị động, ông Cảnh im lặng và ngắt điện thoại. Tương tự, các địa phương khảo sát, chúng tôi hỏi bà Lê Thị Thu (một người dân xã Hòa Mỹ) về việc bà có nhận được thông báo thủy điện Sông Ba Hạ sẽ xả lũ với khối lượng lịch sử như vừa qua không? Bà Thu lắc đầu, cho biết bà có nhận thông báo, cảnh báo về mức xả lũ. Tuy nhiên, bà con không ai được cảnh báo hay dự báo được mức xả lũ kinh hoàng ở mức trên 16.000 m3/giây. “Nếu được cảnh báo trước mức xả lũ kinh hoàng như vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng chúng tôi chỉ nhận được cảnh báo, thông báo xả lũ ở mức bình thường. Cứ nghĩ xả như bao lần trước, không ai ngờ thủy điện xả lũ kinh hoàng đến vậy. Khi lũ về, không ai kịp trở tay” - bà Thu nói. Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk: “Công tác dự báo lũ lịch sử không có trong kịch bản dẫn tới bị động” Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay cơn lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng về tài sản, đặc biệt là về người. “Mất mát này, tôi là chủ tịch tỉnh rất đau lòng” - ông Tuấn nói và chia sẻ trước khi lũ về tỉnh đã thông báo cho người dân bằng nhiều hình thức, qua các phương tiện, chính quyền xã, thôn. PV nêu câu hỏi: “Vì sao nhiều người dân nói họ không hề được thông báo, cảnh báo 3. Ông nghĩ gì trước nhiều ý kiến cho rằng Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước rất ít để đón lũ trước đợt mưa đặc biệt lớn đã được cảnh báo? Liệu có phương án lựa chọn nào khác để không phải dẫn đến hậu quả lũ vùng hạ du như vừa qua. Ông nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ xem quyền lợi kinh tế cao hơn?... Chiều cùng ngày, PV báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục gọi điện thoại cho ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, đề nghị được cung cấp một số thông tin liên quan đến việc thông báo, cảnh báo trong đợt xả lũ lớn chưa từng có vừa qua của thủy điện Sông Ba Hạ. Ông Phúc nói: “Bởi vì chỗ này đang ồn ào, tôi cũng muốn trả lời anh cho chính xác thông báo vào lúc mấy giờ, số liệu bằng giấy hoặc trên máy tính... Bây giờ tôi đang đi kiểm tra công trình”. PV hỏi bao giờ có thể gặp trực tiếp để trao đổi với ông được. “Tôi đang đi kiểm tra, tôi cũng đang bị động. Có gì tôi sẽ gọi cho anh” - ông Phúc từ chối và tắt máy. về đợt xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có?”. Ông Tuấn đáp: “Có thể trong lúc này nhiều người hoang mang, có người có thể nhận được, có khi không nhận được thông báo”. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay chính người dân cũng đã chủ động phòng tránh lũ. Tuy nhiên, thiên tai đợt này không ai ngờ tới được, quá cực đoan, vượt qua tất cả đỉnh lũ lịch sử trong 100 năm. Ông Tuấn dẫn chứng có nhà vừa xây tránh lũ cho người dân nhưng cũng ngập gần đến mái nhà. Hay người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, bà con có gác nhưng nước ngập vượt quá gác. Từ những dẫn chứng trên, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thừa nhận công tác dự báo trong trận lũ lịch sử vừa rồi “không có trong kịch bản”, dẫn tới bị động. “Lực lượng quân đội, công an, nhiều người xả thân trong quá trình cứu hộ, tiếp cận người dân. Nhưng mà lũ quá cực đoan, nhiều điểm rất khó” - ông nói tiếp. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đắk Lắk cho hay cơn lũ lịch sử đã đi qua, mất mát về người và vật chất rất lớn. Lúc này tỉnh tập trung cho việc khắc phục hậu quả, tránh hậu họa dịch bệnh. Đồng thời, qua đó cũng thấy được những bất cập trong việc vận hành các hồ thủy điện hiện nay. “Nói thật các hồ này (có hồ thủy điện Sông Ba Hạ - PV) không có khả năng chống lũ. Chúng tôi sẽ kiến nghị với Thủ tướng về quy trình vận hành hồ chứa trên sông Ba, vì dung tích phòng lũ của nó nhỏ so với lượng nước về. Hay nói một cách chính xác hơn là khả năng chống lũ rất thấp” - ông Tuấn nói. Trước thắc mắc của người dân: Vì sao không thể hạ thấp hơn nữa mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ để cắt lũ được nhiều hơn? Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết công tác vận hành phải theo quy trình của Thủ tướng. “Chúng tôi sẽ kiến nghị có những thay đổi, sửa đổi để vận hành tốt hơn” - ông Tuấn thông tin.• Nhà bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) và ông Lê Cao Độ (48 tuổi) ở xã Hòa Xuân, Phú Yên cũ bị đổ nát sau trận lũ kinh hoàng. Ảnh: NGUYỄN YÊN Bà Nguyễn Thị Trinh (45 tuổi, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) nhặt nhạnh số đồ còn dùng được tại ngôi nhà bị sập hoàn toàn do lũ. Ảnh: TIẾN THOẠI Rất nhiều khu vực tại Phú Khê 2 vẫn đang ngập sâu. Nhiều khu nhà vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ. Ảnh: HẢI NHẬT YÊN Bà Lê Thị Kim Loan (phường Tuy Hòa) đau đớn khi chồng tử vong trong lũ. Ảnh: TIẾN THOẠI Bà Huỳnh Thị Thiện (80 tuổi, phường Đông Hòa) bị trôi sạch tài sản do lũ. Ảnh: TIẾN THOẠI PV báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi trực tiếp với ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, vào sáng 24-11. Ảnh: NGUYỄN YÊN Cơn lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng về tài sản, đặc biệt là về người. Mất mát này, tôi là chủ tịch tỉnh rất đau lòng. Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 25-11-2025 Đại biểu Quốc hội: Cần tạo điều kiện Nhiều đại biểu lo ngại quy định tại dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ làm mất thương hiệu của nhiều tờ báo địa phương, những “vốn quý” cần được tạo điều kiện để phát triển. NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 24-11, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu (ĐB) QH tại phiên thảo luận tổ về dự luật này. Cần cơ chế phù hợp cho báo chí địa phương Góp ý về mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí tại Điều 16, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nói dự thảo quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện có cơ quan báo chí trực thuộc. Trong khi đó, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình và sản phẩm báo chí. Ông Hòa cho rằng quy định này dẫn tới việc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình sẽ không có các cơ quan báo chí trực thuộc, mà tất cả đều được xem như một cơ quan duy nhất với nhiều loại hình, sản phẩm báo chí. Tuy nhiên, theo ông Hòa, thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều cơ quan báo chí tại địa phương, nhất là tại hai đô thị lớn TP.HCM và Hà Nội đang hoạt động tự chủ, có thương hiệu và bạn đọc riêng, chẳng hạn như báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng… Các cơ quan này tự chủ hoàn toàn, vận hành hiệu quả. Nếu áp dụng quy định như dự thảo, khả năng cao sẽ dẫn đến việc các tờ báo này bị hợp nhất lại với nhau. “Tôi cho rằng đây là vấn đề cần được ban soạn thảo nghiên cứu kỹ hơn và có giải trình cụ thể… Chúng ta không thể sáp nhập các tờ báo lớn, có hàng triệu độc giả, đã tồn tại ổn định, phát triển và có vị trí quan trọng trong hoạt động báo chí” - ông Hòa nói và đề nghị sửa quy định tại Điều 16 theo hướng cho phép cơ quan báovà phát thanh, truyền hình địa phương có thể có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này, giao Chính phủ quy định chi tiết. Theo ông Hòa, quy định như vậy vừa tạo sự linh hoạt vừa tránh việc các cơ quan báo chí bị hợp nhất tràn lan, ảnh hưởng đến đời sống thông tin của người dân. Đồng tình với ý kiến cho phép có cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình, ĐB Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TP.HCM) cho rằng quy định như vậy sẽ thống nhất với định nghĩa “cơ quan báo chí” nói chung tại khoản 1 Điều 16. Tuy nhiên, bà Hạnh đặt vấn đề liên quan đến Báo cáo giải trình, tiếp thu số 492 của Bộ VH-TT&DL về việc dự kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép Hà Nội và TP.HCM được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Cụ thể, ĐB đoàn TP.HCM đặt câu hỏi: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thành lập tại Hà Nội và TP.HCM là cơ quan báo chí thành lập theo quy định về “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” hay “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình”. Nếu thành lập theo quy định về “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” thì không thể hiện đây là cơ quan thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Còn nếu thành lập theo quy định về “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình” sẽ không phù hợp vì theo dự thảo hiện nay, cơ quan này không có cơ quan báo chí trực thuộc. “Do đó, nếu cơ quan soạn thảo đã có định hướng tiếp thu như đã nêu trên đề nghị cơ quan soạn thảo cần điều chỉnh quy định phù hợp hơn, để khi triển khai chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, sẽ phù hợp quy định của luật này” - ĐB Hạnh nói. Nói thêm, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho rằng mô hình cơ quan báo chí trong cơ quan báo chí là vấn đề mới, thực tiễn triển khai sẽ phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý, quy trình về chuyên môn, việc xử lý trách nhiệm… Do đó, dự thảo cần bổ sung những quy định nguyên tắc về mô hình cơ quan báo chí trong cơ quan báo chí, trên cơ sở đó, nghị định sẽ quy định chi tiết. Nhiều tờ báo địa phương là “vốn quý” của nền báo chí ĐB Trương Trọng Nghĩa đánh giá dự thảo Luật Báo chí lần này được soạn thảo công phu, chi tiết và bám sát các nghị quyết có liên quan. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng nếu không cho cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương có cơ quan báo chí trực thuộc thì đồng nghĩa các cơ quan này không thể phát triển theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Theo ông Nghĩa, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Ông nhấn mạnh báo chí là sản phẩm truyền thông đặc thù, phải đủ sức “thâm nhập vào nhận thức và tình cảm của con người”, khiến người dân tin tưởng, yêu thích và sẵn sàng trả tiền mua báo. Khi đạt được điều đó, cơ quan báo chí mới có thể tự chủ tài chính và phát triển bền vững. ĐB nêu rõ nhiều tờ báo địa phương đã nỗ lực duy trì hoạt động lành mạnh, giữ được uy tín, chống lại thông tin giả mạo và truyền thông lá cải, đồng thời bảo đảm tự chủ tài chính và đóng góp ngân sách. Ông gọi đó là “những vốn quý” cần được pháp luật tạo điều kiện phát triển. Theo thống kê sau sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có nhiều địa phương sở hữu quy mô dân số rất lớn. Trong đó, Hà Nội có trên 8 triệu dân và TP.HCM hơn 14 triệu dân. ĐB Nghĩa cho rằng thị trường và nguồn lực dành cho báo chí địa phương là rất lớn. Nhiều tờ báo địa phương đã xây dựng thương hiệu vượt ra ngoài phạm vi tỉnh, thành. Báo chí địa phương cũng là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, thành ủy và diễn đàn của người dân địa phương, truyền tải các vấn đề đặc thù mà báo chí trung ương không thể bao quát hết. “Các tỉnh, thành sau sáp nhập với dân số như trên là thị trường, cũng là nguồn lực của báo chí địa phương, nếu không được kiến tạo cho phát triển thì phải chăng sẽ rất lãng phí?” - ông đặt câu hỏi. Từ đó, ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị sửa khoản 6 Điều 16 theo hướng cơ quan báo và phát thanh, truyền hình có thể có cơ quan báo chí trực thuộc. Đồng thời, một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. “Thể chế và quản lý nhà nước cần kiến tạo phát triển, thay vì hạn chế, để đội ngũ này đủ điều kiện đẩy lùi truyền thông “lá cải”, chống truyền thông “giả mạo, lừa đảo, độc hại”, qua đó đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển của địa phương và của đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông Nghĩa nói.• Nghề báo là nghề rất đặc thù, trên thực tế có nhiều nhà báo tâm sáng, bút sắc nhưng cũng có những người vi phạm. Thực tiễn cho thấy vi phạm đạo đức nghề nghiệp không xuất phát từ chuyện “thiếu lớp học”. Thế nên việc dự thảo quy định phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp mới được cấp thẻ nhà báo lần đầu sẽ vô tình sinh ra “giấy phép con”, điều này ngược với xu hướng cải cách hiện nay. Để giải quyết chuyện vi phạm, tôi cho rằng phải có quy định chặt chẽ về trách nhiệm của cơ quan báo chí, của người đứng đầu cơ quan báo chí. Bởi quyết định tuyển PV cũng là họ, giáo dục bồi dưỡng rèn luyện rồi đề nghị cấp thẻ nhà báo cũng là trách nhiệm của họ. Hơn nữa, bước chân vào nghề báo, một nghề rất đặc thù như tôi đã nói thì mỗi PV, dù là mới vào nghề, cũng đã phải tự trang bị cho mình cả kiến thức nghề nghiệp cũng như bản lĩnh dấn thân, phải trải qua những bước tuyển dụng khắt khe của các cơ quan báo chí. Những lớp bồi dưỡng mang nặng tính hành chính trong khi người làm báo vừa làm vừa học theo tôi không lấy gì làm chắc chắn sẽ giúp PV trẻ có “hành trang nghề nghiệp bài bản, đủ bản lĩnh tác nghiệp trong môi trường phức tạp hiện nay”. ĐB HÀ SỸ ĐỒNG, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Cần bỏ quy định phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khi cấp thẻ lần đầu GÓP Ý LUẬT Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại các buổi huấn luyện diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2025). Ảnh: HOÀNG GIANG Từ trái sang: Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp); đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh và đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) thảo luận tại nghị trường Quốc hội về Luật Báo chí sửa đổi. Ảnh: QUỐC HỘI

7 ThS LÊ ANH TÚ, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF): Báo chí chính thống cần tận dụng mạng xã hội Việc nhiều người chuyển sang đọc tin trên mạng xã hội thay vì đọc thông tin trên báo không phải vì họ thích mạng xã hội hơn báo chí mà chủ yếu do thói quen lướt mạng để giải trí. Khi đã online, họ tiện tay đọc luôn những tin tức xuất hiện trên newsfeed. Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội dùng thuật toán để gợi ý nội dung mà người dùng hay xem, khiến họ vô tình dựa vào mạng xã hội như kênh tiếp nhận thông tin chính. Hiện nay, nhiều trang mạng xã hội đã lấy tin từ báo chí nhưng phần lớn không dẫn nguồn thông tin. Trong khi đó, họ lại dùng các nội dung của báo chí đăng tải để “nuôi cộng đồng” và tăng tương tác thu lợi nhuận thông qua mạng xã hội. Báo chí cần chủ động nhắc nhở, yêu cầu ghi nguồn hoặc yêu cầu họ chi trả chi phí “chất xám”. Nếu không, báo chí sẽ giảm lượng độc giả, độ thu hút, giảm đi doanh thu và sẽ rất thiệt thòi cho người làm báo. Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thống phải vừa giữ bản sắc vừa tận dụng được nền tảng mạng xã hội. Báo chí cần đảm bảo chất lượng nội dung đặc sắc, chính xác, đa chiều; lan tỏa mạnh hơn trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube. Đồng thời, các tờ báo hoàn toàn có thể phối hợp với nền tảng để xây dựng cơ chế bảo vệ bản quyền, xây dựng mô hình buộc các trang mạng xã hội khi trích dẫn nội dung từ báo chí phải chia sẻ lợi nhuận. SONG MAI ghi Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 25-11-2025 để báo chí địa phương phát triển BÁO CHÍ SỬA ĐỔI Tiêu điểm Sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương Bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia bằng nền báo chí mạnh NHÓM PV Tại phiên thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi) chiều 24-11, Quốc hội (QH) đã thảo luận về hoạt động báo chí trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng xuyên biên giới đang chi phối môi trường thông tin. Các đại biểu (ĐB) cho rằng luật cần tạo hành lang mạnh mẽ hơn để bảo vệ báo chí chính thống, tăng năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò tuyến đầu của báo chí trong giữ vững chủ quyền thông tin quốc gia. Thông tin trong thời đại AI ĐB Lý Anh Thư (An Giang) đánh giá sự phát triển mạnh mẽ của AI trong thời gian qua đã làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin. Chỉ cần vài thao tác, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo ra bài viết, hình ảnh, video giống hệt sản phẩm của báo chí. “Hiện tượng nhà nhà làm báo, người người làm báo đã khiến tin tức lan truyền nhanh chóng nhưng thiếu kiểm chứng, khiến người dân khó phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin do AI hay cá nhân tạo ra. Điều này tạo ra áp lực rất lớn đối với báo chí cách mạng, vốn là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân” - bà nói. Trích dẫn khoản 3 Điều 39 của dự thảo luật đề cập đến việc sử dụng AI, bà Lý Anh Thư cho rằng cần làm rõ hơn trách nhiệm trong việc gắn nhãn AI, kiểm chứng thông tin đầu vào và xử lý khi AI tạo ra nội dung sai sự thật. “Đây là điều cần thiết để bảo vệ uy tín báo chí và quyền tiếp cận thông tin đúng của người dân” - nữ ĐB nhấn mạnh. Còn theo ĐB Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM), hiện nay dự thảo Luật Báo chí mới đề cập đến quản lý dịch vụ thông tin nhưng chưa bao quát đầy đủ các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok… “Trong khi đó, các chiến dịch tấn công tâm lý, thao túng dư luận được triển khai chủ yếu trên các nền tảng này thông qua thuật toán đề xuất, tạo “hiệu ứng hướng dẫn đám đông”, điều mà tôi từng cảnh báo là “chủ nghĩa tư bản giám sát”, nơi dữ liệu và hành vi người dùng trở thành tư liệu để thao túng nhận thức xã hội” - ông nói. Theo đó, ông kiến nghị Luật Báo chí cần quy định các nghĩa vụ bắt buộc đối với nền tảng xuyên biên giới, gồm: Có đại diện pháp lý tại Việt Nam; công khai thuật toán đề xuất; gỡ bỏ thông tin giả trong 24 giờ; định danh tài khoản; hợp tác truy vết chiến dịch thao túng thông tin; kết nối hệ thống cảnh báo sớm với Bộ VH-TT&DL… “Không có cảnh báo sớm, chúng ta luôn đi sau sự thật, thậm chí chậm 24 phút cũng đủ gây ra khủng hoảng nhận thức nghiêm trọng. Đây là những yêu cầu mà Luật An ninh mạng không bao quát hết, vì phạm vi điều chỉnh của Luật Báo chí là môi trường thông tin, chất lượng thông tin và trách nhiệm phân phối thông tin” - ĐB Nhân nói. Theo ĐB, trong thời đại AI, tấn công truyền thông chính là tấn công an ninh quốc gia. Báo chí hôm nay không chỉ là phương tiện đưa tin, mà còn là lá chắn nhận thức, tường rào tinh thần, là thiết chế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền quốc gia trước làn sóng thông tin xuyên biên giới. “Nếu không có một nền báo chí mạnh, chính xác, có khả năng sử dụng và kiểm soát AI thì thông tin xấu độc sẽ lấn át thông tin chính thống, thuật toán sẽ dẫn dắt thay vì sự thật và chủ quyền thông tin sẽ bị xâm hại ngay trong đời sống hằng ngày” - ĐB Nhân nói và cho rằng Luật Báo chí (sửa đổi) lần này không chỉ để báo chí phát triển, mà còn để quốc gia an toàn, xã hội ổn định và nhân dân được bảo vệ. Luật phải tạo hành lang để báo chí trở thành năng lực mềm của quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ tư tưởng trên không gian mạng. Đề xuất 3 nhóm nghĩa vụ với nền tảng xuyên biên giới Cùng nội dung này, ĐB Lê Thu Hà (Lào Cai) nhận định báo chí chính thống đang bước vào một cuộc cạnh tranh chưa từng có với tin giả, nội dung xấu độc, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội quốc tế đang lan truyền thông tin với tốc độ rất nhanh. Trong bối cảnh đó, báo chí chuyên nghiệp không chỉ cần tham gia hoạt động mà còn cần có cơ sở pháp lý đủ mạnh để được bảo vệ và bảo đảm uy tín trước dư luận. Dẫn điều 30 dự thảo luật về hoạt động báo chí trên không gian mạng, ĐB Hà nhấn mạnh nội dung này có tác động trực tiếp đến chủ quyền số quốc gia nhưng tiếp cận theo tư duy truyền thống, chưa phù hợp với thực tế. “Hiện nay các nền tảng xuyên biên giới đang sử dụng nội dung báo chí mà không xin phép, không chia sẻ doanh thu, không chịu trách nhiệm pháp lý và không gỡ bỏ nội dung sai sự thật theo yêu cầu” - ĐB nhấn mạnh. Theo đó, bà đề nghị bổ sung ba nhóm nghĩa vụ bắt buộc đối với các nền tảng xuyên biên giới. Thứ nhất là nghĩa vụ chia sẻ doanh thu để bảo vệ giá trị đầu tư của báo chí. Thứ hai là nghĩa vụ gỡ bỏ nội dung sai sự thật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba, các nền tảng xuyên biên giới phải có hiện diện pháp lý tại Việt Nam.• Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QH Đại biểu Quốc hội cho rằng luật phải tạo hành lang để báo chí trở thành năng lực mềm của quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ tư tưởng trên không gian mạng. Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho hay dự thảo luật được triển khai khẩn trương, tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Về các cơ quan báo chí chủ lực, ông Hùng cho biết hiện nay theo Quyết định 362/2019 của Thủ tướng, Việt Nam có sáu cơ quan báo chí chủ lực. Nhiều ĐB đặt câu hỏi về cơ chế phát triển các cơ quan báo chí địa phương, trong bối cảnh đã có Quy định 373/2025 của Ban Bí thư. Vấn đề đặt ra là làm thế nào tạo điều kiện để tất cả cơ quan báo chí phát triển hơn, tránh cơ chế xin phép thành lập phức tạp. “Cơ quan soạn thảo sẽ bàn thêm với các cơ quan hữu quan, sớm tổng kết quy hoạch này và xây dựng chiến lược về phát triển báo chí, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền và sẽ đưa vào nghị định của Chính phủ” - ông Hùng cho rằng đây là cách giải quyết căn cơ bài toán phát triển cơ quan báo chí ở địa phương. Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: QH

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==