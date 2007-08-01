268-2025

2 Thời sự - Thứ Tư 26-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 25-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biể n phía tây củ a miền Trung Philippines đã mạ nh lên thà nh bã o, vị trí tâm bã o ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 120,4 độ kinh đông, trên vù ng biể n phía tây củ a miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng sớm 26-11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Khoảng 19 giờ ngày 26-11, bão số 15 ở trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão lúc này đạt cấp 9, giật cấp 11 và vẫn có khả năng mạnh thêm. Những giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, cường độ mạnh nhất đạt cấp 11, giật cấp 13. Theo ông Khiêm, hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng, thời gian tác động vào khoảng ngày 30-11 đến 1-12, cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết vẫn còn một kịch bản dự báo khác là bão đi lên phía bắc hoặc tan trên biển (xác suất 45%). TP.HCM sẵn sàng phương án ứng phó Ngày 25-11, Sở NN&MT TP.HCM đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Theo đó, sở này đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Bên cạnh đó là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình. Sở NN&MT dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả. Sở NN&MT cũng đề nghị các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển… Sở NN&MT đề nghị Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP, các đơn vị hữu xả từ 7 giờ ngày 25-11, với lưu lượng điều tiết linh hoạt 36-200 m³/giây, kéo dài đến 7 giờ ngày 2-12. Theo cơ quan chức năng, lưu lượng xả tối đa 200 m³/giây trong điều kiện bình thường không gây ngập khu vực ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường, nguy cơ ngập cục bộ tại vùng trũng thấp vẫn có thể xảy ra. Các địa phương giáp sông được yêu cầu thông báo rộng rãi và triển khai các biện pháp ứng phó. Hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á - nằm trên địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Đắk Lắk lệnh thủy điện hạ mực nước Trước đó, ngày 24-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có lệnh yêu cầu thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ, trước 10 giờ ngày 28-11. Cụ thể, thủy điện Sông Ba Sở NN&MT TP.HCM đề nghị các đơn vị có liên quan vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều… để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của bão. NHÓM PHÓNG VIÊN quan khác phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các hồ chứa, cửa xả, cống thoát nước, cống kiểm soát triều. Chuẩn bị máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ tác động của áp thấp nhiệt đới (bão). Trong khi đó, theo thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam, để chủ động ứng phó với mưa lớn và diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị đã điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả tràn hồ Dầu Tiếng cho phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian Chiều 25-11, tại Bắc Ninh đã diễn ra Diễn đàn “Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai”. Thông tin tại diễn đàn, ông Nguyễn Tôn Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý thiên tai cộng đồng và Truyền thông (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai), cho biết: Trung bình giai đoạn 2006-2025, thiên tai làm 314 người chết và mất tích mỗi năm; thiệt hại kinh tế tương đương 1%-1,5% GDP. Từ đầu năm 2025 đến nay đã xảy ra 19 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên chỉ kém kỷ lục năm 2017 1 cơn. Tuy nhiên, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trong năm 2025 có khả năng còn gia tăng. Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, đã khiến 409 người chết, mất tích; 727 người bị thương. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 85.099 tỉ đồng. Thủy điện Sông Krông HNăng xả lũ. Ảnh: VM Thiên tai làm 409 người chết và mất tích, kinh tế thiệt hại hơn 85.000 tỉ đồng Áp thấp nhiệt đới mạnh lên các địa phương khẩn trương Nỗ lực khắc phục để sớm cấp điện, nước giúp dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ Ngày 25-11, sau mưa lũ, nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk đã được cấp điện, nước trở lại. Tuy nhiên, một số vùng vẫn còn ngập, nước chưa rút hết. Bà Phan Thị Lệ Thu, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Phú Hòa 1, cho biết đợt lũ vừa qua đã làm 10.320 căn nhà bị ngập nước, sập hoàn toàn 9 căn, 29 nhà hư hỏng nặng. Xã Phú Hòa 1 nằm ngay dưới hạ du thủy điện Sông Ba Hạ, có 27 km giáp trực tiếp với sông Ba. Trong đó, ở khu xóm Bến, xóm Bún, rất nhiều nhà ngập tới nóc, còn nhà ngập 2 m là bình thường. Tại thôn Phú Sen Tây, một dãy nhà nằm ven sông Ba đã bị nước lũ xoáy sập, cuốn hết móng nhà. Nhiều tài sản của người dân tại những khu vực này bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Anh Mai Ngọc Tuấn (35 tuổi, thôn Phú Sen Tây) cho biết mưa lũ đã khiến căn nhà của anh bị đổ sập hoàn toàn, trơ móng, không thể ở được vì nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tại khu phố 2, phường Đông Hòa, nhiều tuyến đường còn đọng bùn đất, mùi hôi thối tanh tưởi của rác, bùn và xác gia súc, gia cầm chết bốc lên nồng nặc. Người dân cùng lực lượng chức năng đã tích cực thu gom bùn, rác, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ông Nguyễn Thanh Đông (ngụ phường Đông Hòa) cho biết nơi ông ở đã được cấp điện, nước nên việc dọn dẹp nhà cửa thuận lợi. Trong khi đó, tại xã Hòa Xuân, một trong những địa phương bị ngập nặng, vẫn bị cắt điện trên diện rộng. Bà Nguyễn Thị Ngọ (65 tuổi) cho biết do không có điện, nước máy còn hạn chế nên bà phải ra sông, xách thêm nước về lau dọn nhà, rửa chén bát. “Hai mẹ con tôi mất cả ngày trời mới dọn xong bùn. Giờ chúng tôi lau nền nhà. Nơi đây vẫn mất điện, nước còn thiếu nên việc dọn dẹp nhà cửa rất bất tiện. Sau lũ, ngoài các thực phẩm như gạo, áo quần, chúng tôi mong điện, nước từng giờ để dọn dẹp nhà cửa, phục vụ sinh hoạt” - bà Ngọ nói. Ngày 25-11, ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên, cho biết hiện đơn vị đã khắc phục sự cố tại 9/9 nhà máy nước để cấp Sáng sớm 26-11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

3 Thời sự - Thứ Tư 26-11-2025 thoisu@phapluattp.vn BẢO PHƯƠNG Ngày 25-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Khẩn trương hỗ trợ đồng bào vùng lũ Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết tính đến ngày 24-11, TP.HCM đã tiếp nhận 38.961 lượt ủng hộ với số tiền hơn 268,3 tỉ đồng. Đến sáng 25-11, TP.HCM tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 288,5 tỉ đồng. Theo đó, TP.HCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại với số tiền 190,6 tỉ đồng và đã chuyển 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 288,5 tỉ đồng. Về công tác hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, ngay trong đêm 21-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, làm trưởng đoàn đã lên đường đến tỉnh Khánh Hòa để trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ, xuất quân chi viện. Trước mắt, TP.HCM đã hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố của TP. TP.HCM cũng vận hành bốn bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/hai bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Ngoài ra, TP.HCM cũng phối hợp với lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vận chuyển hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu; cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình; đảm bảo lực lượng từ 30 đến 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ; điều động phương tiện và 300 nhân lực tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão. 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút; huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa 33 trường học bị hư hại, giúp sớm ổn định việc dạy và học. Về thông tin liên lạc, Sở KH&CN đã phối hợp làm đầu mối với các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông để hỗ trợ sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát sóng, đảm bảo thông tin cho công tác chỉ đạo và cứu hộ. TP.HCM cũng cử 150 tình nguyện viên lực lượng Thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường TP.HCM trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu. Hỗ trợ trong điều kiện cao nhất của TP.HCM Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gửi lời tri ân đến các tầng lớp nhân dân TP đã có nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ đồng bào vùng lũ trong thời khắc khó khăn nhất. Theo ông, chính những đóng góp thầm lặng của người dân TP đã tạo nên nguồn sức mạnh đặc biệt, góp phần xây dựng một “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng nghĩa tình, sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, các cơ quan thông tấn, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể… đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để triển khai công tác hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ông nhấn mạnh việc giúp đỡ luôn phải trên tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất, sát điều kiện thực tế nhất và đảm bảo trong điều kiện cao nhất của TP.HCM. TP đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa triển khai sáu trọng điểm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, ưu tiên là chuyển ngay hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và túi thuốc gia đình đến vùng bị ảnh hưởng. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức bếp ăn miễn phí, cung cấp suất cơm nóng hằng ngày cho bà con và toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ khôi phục hệ thống trạm phát sóng viễn thông và sửa chữa, chỉnh trang, duy tu các công trình trường học, trạm y tế với tổng hỗ trợ khoảng 200 tỉ đồng. Ông Nguyễn Phước Lộc giao Thành đoàn TP.HCM chủ trì, phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ sửa chữa trường học và trạm y tế. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ xây dựng các công trình, đồng thời vận chuyển hàng hóa ra kịp thời giúp đồng bào vùng lũ. Ông cũng giao Sở Y tế TP.HCM tham gia khám sức khỏe, đánh giá mô hình, bệnh tật để tăng cường bác sĩ chuyên khoa phù hợp, hỗ trợ ngành y tế các địa phương sớm ổn định, nhất là trong phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Sở Công Thương chủ trì tham mưu bảo đảm cung ứng hàng hóa từ đầu cầu TP.HCM và các nơi đến các khu vực bị ảnh hưởng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong ngày 25-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cũng trao hỗ trợ 10 tỉ đồng và 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho tỉnh Đắk Lắk.• Lãnh đạo TP.HCM trao bảng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ ngày 22-11. Ảnh: MTTQ Việt Nam TP.HCM Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm bếp ăn dã chiến tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MTTQ Việt Nam TP.HCM Hạ hạ mực nước hồ xuống 102,0 m. Thủy điện Sông Hinh hạ xuống 204,5 m. Thủy điện Krông HNăng hạ xuống 251,5 m. Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng, mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Bên cạnh đó, ngày 25-11, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chính quyền các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Các địa phương phải chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà không bảo đảm an toàn… Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cần triển khai phương án phòng, chống ngập úng các đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản… Lâm Đồng lên phương án chủ động ứng phó bão Ngày 25-11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Theo đó, các địa phương phải khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng phó với tình huống TP.HCM tổng lực hỗ trợ đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, TP.HCM tiếp tục huy động lực lượng, hàng hóa và các nguồn lực thiết yếu hỗ trợ đồng bào vùng lũ tái thiết cuộc sống. Bên cạnh việc tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, Sở NN&MT TP.HCM dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả. thành bão, ứng phó nước sạch cho người dân. “Thiệt hại do mưa lũ lần này rất lớn, việc khắc phục rất khó khăn. Tuy nhiên, công ty chúng tôi đã nỗ lực, bằng mọi giá để sớm khắc phục, cấp nước sinh hoạt cho người dân” - ông Thuần nói. Cùng ngày, ông Huỳnh Quốc Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang khẩn trương xử lý các sự cố sau lũ lụt, cố gắng cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân. “Tối 25-11, chúng tôi sẽ khắc phục, cấp điện cho đa số khách hàng, còn một số điểm đang bị ngập, chưa thể cấp điện. Ngày 26-11, chúng tôi sẽ tiếp cận, đánh giá để có phương án cụ thể” - ông Long nói. thời tiết nguy hiểm tiếp theo. Tỉnh yêu cầu rà soát, kiểm tra công trình hồ đập, vận hành đúng quy trình để bảo đảm an toàn, nhất là các hồ đã tích đầy nước hoặc đang sửa chữa, nâng cấp. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu phải được kiểm tra và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết… Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chính thức cho phép các phương tiện lưu thông tạm trên tuyến đường đèo Prenn, đồng thời tiếp tục kiểm soát, điều tiết giao thông phục vụ thi công. Theo đó, từ 13 giờ ngày 2511, người và phương tiện (trừ ô tô tải) được phép đi lại trên tuyến đèo Prenn sau thời gian đường bị phong tỏa để xử lý sạt lở. Cũng trong ngày, Bộ Xây dựng có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng, nhằm kịp thời khắc phục những hư hỏng nghiêm trọng về kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão. Theo công bố, khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra tại Km226+600 - Km226+800 trên tuyến đường đèo Mimosa. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.•

4 Thời sự - Thứ Tư 26-11-2025 thoisu@phapluattp.vn N.DO - T.VIỆT - T. THOẠI Theo ý kiến của các chuyên gia, trong trường hợp dung tích phòng lũ của các hồ chứa (có chức năng cắt, giảm lũ cho hạ du) hạn chế như các hồ trên lưu vực các sông ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thì cách quan trọng nhất để cứu nguy trong thiên tai như đợt mưa lũ lịch sử vừa rồi, là phải chủ động điều tiết lũ, tức phụ thuộc vào năng lực điều phối của người “nhạc trưởng” là chủ tịch UBND tỉnh. Điều đáng chú ý, trong quyết định vận hành lũ có hai giai đoạn quan trọng là yêu cầu các hồ xả lũ sớm để tạo dung tích đón lũ và điều tiết liên hồ để cắt, giảm lũ tối đa cho hạ du, không gây ngập quá nhanh, đột ngột, tránh tối đa thiệt hại. Để bạn đọc có cái nhìn đa chiều, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu phương thức vận hành và sự điều hành chủ động, quyết liệt của lãnh đạo một số địa phương để cắt giảm lũ khi gặp phải những đợt mưa lịch sử tương tự như ở Đắk Lắk vừa rồi. Kiềm lũ trong đợt mưa khủng khiếp, gánh bớt nước về hạ du Đợt mưa cuối tháng 10-2025, TP Huế ghi nhận kỷ lục chưa từng có, vượt xa mốc lịch sử năm 1999. Nhờ những quyết định “cân não” trong vận hành liên hồ chứa, mực nước sông Hương đã được kiềm giữ. TP này vừa trải qua ba đợt mưa lớn liên tiếp. Đặc biệt, đợt mưa từ ngày 25 đến 28-10 có cường suất cực lớn, tập trung tại vùng núi thuộc lưu vực các hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền. Số liệu quan trắc ngày 27-10 ghi nhận những kỷ lục mới về lượng mưa ngày tại Việt Nam. Cụ thể, trạm Khe Tre đo được 1.204,8 mm/24 giờ; Bạch Mã đo được 1.739,6 mm/24 giờ. Con số này vượt xa mức lịch sử từng ghi nhận trước đó (1.085,8 mm/24 giờ). Tại đỉnh Bạch Mã, tổng lượng mưa đợt này lên tới con số khổng lồ: 5.077 mm. giám đốc Sở NN&PTNT luôn túc trực trước các màn hình vệ tinh và hệ thống camera giám sát. Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM tại thời điểm này, ông Phan Thiên Định nhận định: “Đã có những thời điểm rất nguy cấp, các hồ phải vận hành theo tình huống đặc biệt. Nhưng chúng ta đã xử lý kịp thời, tránh được kịch bản xấu nhất. Phải khẳng định nếu không có hệ thống vận hành liên hồ đập thì chắc chắn đây sẽ là một đợt lũ có đỉnh tương đương hoặc cao hơn năm 1999”. Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế, nhớ lại đêm 26, rạng sáng 27-10 là thời khắc “nín thở”. Mưa lớn trút xuống thượng nguồn khiến nước về hồ tăng đột biến. “Đêm đó tình thế cực kỳ phức tạp. Nước về hồ Bình Điền và Hương Điền lên quá nhanh, buộc phải xả lưu lượng Thông qua Hue-S, người dân có thể theo dõi trực tiếp lưu lượng nước đến và đi tại các hồ, mực nước trên các sông và nhận cảnh báo ngay lập tức khi có diễn biến mới. Hệ thống camera cũng được chia sẻ để người dân chủ động theo dõi vùng ngập. Ông Đức cho biết những ngày trước lũ, thông tin vận hành hồ đập được thông báo rộng rãi trên nhiều nền tảng từ thông báo đến chính quyền địa phương và qua nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Đồng thời, trong năm nay, TP Huế triển khai hệ thống còi hú báo lũ để cảnh báo đến người dân. Bên cạnh đó, TP Huế đã lắp đặt rất nhiều các trạm quan trắc lượng mưa và đo mực nước trên toàn TP. Đồng thời, tính toán chính xác việc điều tiết bao nhiêu mét khối nước thì hạ du sẽ dâng lên bao nhiêu. Đáng chú ý, khu vực hồ thủy điện đã được lắp đặt camera giám sát để Ban chỉ huy theo dõi trực tiếp việc chấp hành lệnh vận hành. Ông Đức thẳng thắn nhìn nhận trước đây từng có chuyện các thủy điện chần chừ, muốn giữ nước để phát điện. Nhưng hiện nay với hệ thống giám sát chặt chẽ, mọi thông số đều minh bạch, buộc các đơn vị phải tuân thủ tuyệt đối lệnh điều tiết. Đồng thời, các địa phương ở khu vực hạ du đều đã xây dựng kịch bản chi tiết để sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực xung yếu. Phương án được cụ thể hóa đến mức: Nước trên sông lên báo động 2 thì hộ nào phải đi, báo động 3 thì di dời ai, đảm bảo không bị động. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, cũng chia sẻ trên lưu vực thủy điện A Vương đã lắp tám trạm Lãnh đạo UBND TP Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở NN&MT tỉnh này cùng theo dõi, chỉ đạo công tác điều tiết lũ tại văn phòng trực ban trong đợt mưa lũ khủng khiếp hồi tháng 10-2025. Ảnh: N.DO Trước diễn biến cực đoan, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành tám lệnh vận hành điều tiết từ ngày 28-9, chủ động hạ thấp mực nước các hồ về mức đón lũ. Kết quả, trong cao điểm đợt mưa từ ngày 15 đến 28-10, ba hồ chứa lớn (Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền) đã giữ lại tổng cộng 649,61 triệu m3 nước, giảm áp lực cực lớn cho vùng hạ du. Thời điểm căng thẳng nhất là sáng 27-10, lũ về hồ dồn dập. Trên sông Hương, tổng lưu lượng nước đổ về hai hồ Tả Trạch và Bình Điền đạt kỷ lục 12.599 m3/giây (lúc 10 giờ). Nhờ vận hành cắt lũ, tổng lưu lượng xả về hạ du của hai hồ này chỉ ở mức 7.659 m3/ giây. Điều này giúp mực nước sông Hương tại trạm Kim Long chỉ đạt đỉnh 5,05m (thấp hơn đỉnh lũ năm 1999 là 5,81 m). Theo tính toán, nếu không có sự “gánh” lũ của hai hồ trên, với lưu lượng đầu vào hơn 12.500 m3/giây đổ thẳng về hạ du, mực nước tại Kim Long có thể dâng lên mức 5,6-5,7 m, gây ngập lụt thảm khốc diện rộng. Những quyết định “cân não” Những ngày nước dâng cao, văn phòng trực ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự luôn cập nhật tin tức từng phút. Ông Phan Thiên Định, nguyên Chủ tịch UBND TP Huế (nay là chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh); Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, cùng đi bằng lưu lượng đến để bảo đảm an toàn đập. Lúc này, hồ Tả Trạch là lá chắn cuối cùng có thể gánh nước cho sông Hương” - ông Đức kể. Ban chỉ huy đã đưa ra một quyết định cố gắng “cầm cự”, giữ nước lại trên hồ Tả Trạch suốt đêm để người dân hạ du an toàn trong đêm. “Nếu xả lũ mạnh trong đêm, bà con sẽ hoảng loạn, việc di dời trong đêm tối cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi đã phải tính toán từng mét nước, cố ghìm nước lại đến 6-8 giờ sáng hôm sau, lúc đó các còi báo động cũng vang lên để người dân cảnh giác” - ông Đức nói. Giám sát chặt chẽ, công nghệ phát huy tác dụng Song song với chỉ đạo điều hành, ứng dụng Hue-S của hệ thống Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh (IOC) đã phát huy tối đa hiệu quả. Theo số liệu thông tin vận hành hồ chứa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì: - Ngày 18-11, thủy điện An Khê xả lũ mức 590m3/giây; thủy điện Kanak xả về hạ du lưu lượng hơn 371 m3/giây. - Ngày 19-11, thủy điện An Khê xả về hạ du 641,1m3/giây, thủy điện Kanak xả về hạ du 424 m3/giây. - Ngày 20-11, thủy điện An Khê, xả lũ về hạ du lưu lượng 641,1 m3/giây, thủy điện Kanak xả về hạ du 216,94 m3/giây. - Riêng thủy điện Sông Ba Hạ, ngày 18-11 đã xả về hạ du tổng lưu lượng 4.008 m3/giây. Lúc 17 giờ 15 ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ du ở mức 16.100 m3/giây. Khi thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ ở mức kỷ lục, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản hỏa tốc, yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành giảm lũ cho hạ du sông Ba. Lúc 19 giờ 30 cùng ngày, tổng lưu lượng xả về hạ du là 15.600 m3/giây. Trong đêm 20-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả về hạ du mức trên 15.000 m3/giây. Sáng 20-11, tổng lưu lượng nước về hạ du đạt 13.100 m3/giây. Đến lúc 17 giờ 30 ngày 20-11, tổng lưu lượng nước xả về hạ du là 7.050 m3/giây. Tối 21-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ du ở mức 2.300 m3/giây. Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Anh Tuấn cho hay trước dự báo của đợt mưa lũ rất lớn vừa rồi, ông có chỉ đạo Công ty CP Sông Ba Hạ phải xả cắt lũ và đơn vị này đã chấp hành chỉ đạo. Lãnh đạo Công ty CP Sông Ba Hạ cho hay cũng đã thực hiện việc xả cắt lũ trước và trong lũ theo quy định. Về mức xả cao kỷ lục chiều 19-11 với lưu lượng hơn 16.000 m3/giây, lãnh đạo Công ty CP Sông Ba Hạ cũng khẳng định mức xả này là đúng theo quy trình vận hành hồ chưa do Thủ tướng ban hành. Thực tiễn diễn biến cho thấy: Các địa phương ở vùng hạ du sông Ba phần lớn bị “dìm” trong biển nước trong đêm 19-11 và kéo dài đến các ngày sau đó, gây ra những thiệt hại kinh hoàng về tài sản và con người với 63 người chết, 8 người mất tích; khoảng 150.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỉ đồng. Nhiều người dân và lãnh đạo địa phương cho hay nước lên quá nhanh trong đêm 19-11 khiến họ không kịp trở tay dẫn đến những hậu quá vô cùng đau lòng! “Đúng quy trình” và hậu quả rất đau lòng Cách “ghìm cương” lũ dữ để Các thủy điện xả lũ trong đợt mưa lũ lịch sử được lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng và Huế “cầm cương” sát sao với những quyết định “cân não” được đưa ra đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người cho hạ du.

5 Thời sự - Thứ Tư 26-11-2025 thoisu@phapluattp.vn “Nếu xả lũ mạnh trong đêm, bà con sẽ hoảng loạn, việc di dời trong đêm tối cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi đã phải tính toán từng mét nước, cố ghìm nước lại đến 6-8 giờ sáng hôm sau, lúc đó các còi báo động cũng vang lên để người dân cảnh giác.” Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế Theo thiết kế, năm hồ chứa trên lưu vực sông Ba có chức năng cắt, giảm lũ cho hạ du là các hồ thủy điện: An Khê - Ka Nak, Krông H’năng, Sông Ba Hạ, Sông Hinh và hồ thủy lợi Ayun Hạ. Tổng dung tích dành cho phòng lũ hạ du của các hồ này khoảng 530 triệu m3. Trong khi tổng lượng lũ trên lưu vực sông Ba từ ngày 18 đến 21-11 theo ước tính là khoảng 2 tỉ m3. Như vậy, các hồ chứa trên chỉ có thể giữ được 26% tổng lượng lũ về hạ du. Tiêu điểm dân được an toàn camera giám sát công trình, cửa xả hoạt động tốt và luôn truyền hình ảnh trực tuyến về các cơ quan, ban ngành địa phương để theo dõi, giám sát, chỉ đạo vận hành hồ. Thông tin xả lũ cũng được phát trên hệ thống loa cảnh báo, qua email, nhóm Zalo đến các Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương phía hạ lưu công trình và vùng hạ du. Chuyển sang thế điều tiết chủ động, linh hoạt Nói về kinh nghiệm điều tiết trong trận lũ vừa qua với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay trong các đợt mưa lớn vừa qua, TP chủ động điều tiết xả nước trước khi đợt mưa lớn xảy ra. Tuy nhiên, việc vận hành điều tiết nước hiện tại chưa đạt được mức tối ưu. Mức độ giảm lũ cho hạ du vẫn có nhưng chưa được như mong muốn. Ông Hưng nêu ví dụ đợt mưa lớn do bão số 12 vừa qua, trước khi mưa xảy ra khoảng bốn ngày, TP đã cho điều tiết giảm mực nước các hồ để chủ động khi mưa lớn thì bớt lượng xả về hạ du. Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông đo mưa tự động. Mỗi trạm đo mưa đại diện cho một tiểu lưu vực, từ đó tính ra được tổng lượng mưa trung bình của cả lưu vực. Từ lượng mưa trung bình và diện tích lưu vực sẽ tính ra được dung lượng nước đã có trên lưu vực. “Với các thông số nói trên, cộng với kinh nghiệm vận hành qua nhiều trận lũ, công ty đã có bảng tính sẵn rằng nếu mưa như vậy sẽ về hồ bao nhiêu mét khối nước” - ông Thế nói. Theo kinh nghiệm của ông Thế, những đợt mưa đầu mùa, nước về hồ sẽ không quá 30% tổng lượng mưa. Những đợt mưa liên tục nối tiếp sau, nước về hồ khoảng 80% tổng lượng mưa. Riêng đợt mưa đỉnh điểm ở khu vực miền núi TP Đà Nẵng vừa qua, lượng nước về hồ đến 90% so với tổng lượng mưa, đây có thể nói là con số rất hiếm. Nhưng công ty cũng đã tính toán và dự đoán được chuyện này. Việc điều tiết hạ mực nước hồ hay cắt giảm lũ cho hạ du được công ty tính toán, trao đổi với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng thống nhất theo từng thời điểm, hạ mực nước như thế nào là phù hợp. “Ở hạ du cũng có nhiều trạm đo mực nước tại nhiều đoạn sông, có thể dự báo được tác động khi điều tiết nước ở thủy điện. Mình đã có kinh nghiệm nên việc vận hành rất chủ động, bình tĩnh, không có vấn đề gì” - ông Thế khẳng định. Về công tác thông tin đến nhân dân trước mỗi đợt xả lũ, ông Thế cho hay công ty thường xuyên cập nhật đầy đủ số liệu quan trắc, thông tin vận hành hồ theo tần suất quy định qua email, lên các trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Bộ NN&MT… Các Những quyết lệnh cực mạnh của lãnh đạo tỉnh Gia Lai Ngày 5-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, tỉnh Gia Lai chứng kiến và triển khai khẩn cấp một cuộc di dân quy mô lớn, chưa từng có trong lịch sử. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương này đã do dời 93.000 hộ, với 341.000 người khỏi vùng nguy hiểm để tránh bão. Đồng thời, kích hoạt kịch bản ứng phó với bão “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”. Triển khai theo kịch bản ứng phó cao nhất với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại thuộc khu vực phía đông tỉnh. Đến ngày 18-11, nguy cơ mưa lũ lớn trên diện rộng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công điện khẩn, yêu cầu 58 xã, phường khu vực phía đông của tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó với lũ cấp 3.1, dự kiến sơ tán gần 29.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Trải qua hai đợt bão chồng lũ liên tiếp xảy ra, tỉnh Gia Lai đã “giữ vững trận địa”, mọi rủi ro nằm trong tầm kiểm soát, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai khắc nghiệt gây ra. Nhờ phương án phòng sớm, từ xa và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nói về cuộc di dân lịch sử, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói cương quyết: “Tiền mất bao nhiêu cũng được, phải chấp nhận để bảo đảm an toàn cho người dân. Nếu người dân không chấp hành thì cương quyết cưỡng chế”. Khi cơn bão đi qua, nhiều hộ dân bị cưỡng chế bày tỏ lòng biết ơn, vì “may mắn bị cưỡng chế kịp thời, không thì hậu quả khôn lường…”. Trong hai đợt bão số 13 và mưa lũ từ ngày 1811, lãnh đạo tỉnh Gia Lai dành sự quan tâm đặc biệt đối với yếu tố “hồ đập, thủy điện xả lũ”. Xác định đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp cho hạ du và cân nhắc yếu tố “lợi và hại”. Tại cuộc họp khẩn chiều 5-11, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: “Liên quan đến hồ đập trên địa bàn, tỉnh sẽ tiếp tục cho xả lũ lớn, xả lũ khẩn trương, cao độ để tránh lũ chồng lũ. Việc xả lũ lớn trước khi bão đến có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ năm sau nhưng chúng ta không nên mạo hiểm tích nước”. Qua đó, yêu cầu chủ các thủy điện, hồ đập phải chủ động xả lũ trước, tránh tình trạng dưới hạ du lụt nhưng phía trên tiếp tục xả lũ gây lũ chồng lũ. Nếu các đơn vị không chấp hành, ở hạ du ngập lụt mà thủy điện xả lũ dồn dập sẽ xem xét “hành vi giết người” và xử lý trách nhiệm liên quan. Chính sự quyết liệt và táo bạo khi đưa ra quyết định “phòng, ứng phó” thay cho việc “chống”, tỉnh Gia Lai trải qua hai đợt thiên tai kinh hoàng, liên tiếp nhưng vẫn giữ được thế chủ động trong ứng phó, giảm tối đa thiệt hại về người. LÊ KIẾN Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra hiện trường mưa lũ tại địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.Dũng/Cổng thông tin Đảng bộ Gia Lai Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT Vu Gia - Thu Bồn (theo Quyết định 1865 của Thủ tướng - PV) và dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, lãnh đạo TP mạnh dạn cho giảm mực nước hồ từ rất sớm và giảm rất sâu. Tuy vậy, theo ông Hưng, Quy định 1865 có nhiều điểm không còn phù hợp. TP đã đề nghị Thủ tướng điều chỉnh một số điểm trong quy định này. “Phải chủ động điều tiết nước từ sớm, từ xa, khi trời chưa mưa, thậm chí khi trời đang nắng mà đã có dự báo mưa lớn thì phải cho xả trước” - ông Hưng nhấn mạnh. Một trong những kiến nghị của Đà Nẵng là thay thế từ “xả lũ” bằng cụm từ “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu”. Ông Hưng lý giải: “Xả lũ tức là bị động. Lúc mưa lớn, có lũ rồi mới xả. Còn đây là chuyển sang điều tiết chủ động, linh hoạt, khi chưa có mưa lớn, chưa có lũ nhưng đã có dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn là mình cho điều tiết ngay. Như vậy sẽ chủ động hơn nhiều cho địa phương”. Theo ông Hưng, tất cả thông tin vận hành hồ đều được thông báo công khai trên các trang thông tin phòng, chống lụt bão, các trang web, các phương tiện thông tin đại chúng. Các xã trên lưu vực sông đều có loa phát thanh. Thời gian tới, khi điều chỉnh Quy định 1865, TP sẽ làm thông báo một cách dễ hiểu nhất, kịp thời nhất đến nhân dân để bà con chủ động nắm bắt. Ông Hưng cũng thông tin Đà Nẵng đã xây dựng bản đồ ngập lụt đầy đủ, cập nhật thường xuyên. Căn cứ trên bản đồ này để lập phương án sơ tán dân cụ thể đến từng hộ. Lên báo động 2, báo động 3 thì sơ tán bao nhiêu dân. Phương án này được phê duyệt hằng năm và cập nhật, bổ sung tùy theo tình hình thực tiễn của từng đợt mưa bão.• Rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ ngập rất nặng trong đợt lũ lịch sử diễn ra trong các ngày từ ngày 19 đến 21-11 ở Đắk Lắk. Ảnh: N.YÊN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 26-11-2025 GÓP Ý LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI: Cần mở rộng mô hình truyền thông chủ lực đa phương tiện Bài toán đặt ra khi sắp xếp báo chí không chỉ là tinh gọn mà còn là câu chuyện giữ gìn các giá trị, thương hiệu và nâng cao sức mạnh của nền báo chí quốc gia. Sau hơn tám năm thi hành Luật Báo chí 2016, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10 này. Một quốc gia muốn mạnh phải có nền truyền thông mạnh Một trong những quy định mới của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) so với Luật Báo chí 2016 đó là quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Dự luật quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt. Hiện nay, theo Quyết định 362 ngày 3-4-2019 của Thủ tướng thì cả nước có sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Cần nhận thức rằng một quốc gia muốn mạnh phải có nền truyền thông mạnh. Báo chí - công cụ truyền thông quan trọng, không chỉ là phương tiện thông tin mà còn là hạ tầng thiết yếu của quốc gia, là sức mạnh định hình nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh thông tin mạnh mẽ như hiện nay, việc hình thành các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cần thiết. Đây không chỉ là một điểm mới trong tư duy quản lý báo chí mà còn thể hiện bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị sáng tạo”, phù hợp với xu thế hội tụ truyền thông, chuyển đổi số. Tuy nhiên, hướng tới tương lai vẫn cần phải dựa trên những nền tảng của quá khứ, xây dựng truyền thông mạnh trong kỷ nguyên mới không được phủ định các di sản tích cực của hiện tại. Cần giữ lại những thương hiệu báo chí uy tín Với khoản 6 Điều 16 nêu trên, cộng thêm quy định tại khoản 7 Điều 16 dự thảo luật rằng “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí” thì nếu dự thảo luật được thông qua sẽ dẫn đến một hệ lụy lớn. Đó là nhiều cơ quan báo chí ở địa phương sẽ mất tư cách pháp nhân, bởi mỗi tỉnh, thành chỉ còn một cơ quan báo chí là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình do tỉnh ủy, thành ủy thành lập - nếu không được công nhận là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Thực tiễn phát triển hơn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất cho thấy một số cơ quan báo chí tuy ở địa phương nhưng có thương hiệu quốc gia và quốc tế nhờ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, uy tín với độc giả. Tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ đóng vai trò định hướng cho thanh thiếu niên một cách rõ nét. Suốt 20 năm qua, báo Tuổi Trẻ đã kiên trì với chương trình Tiếp sức đến trường và giúp hơn 20.000 tân sinh viên nghèo có cơ hội học tập. Với vai trò “sứ giả pháp đình”, báo Pháp Luật TP.HCM đã truyền tải trung thực thông điệp xét xử của tòa án đến nhân dân, góp phần tạo dựng niềm tin công lý, đồng thời thúc đẩy cải cách tư pháp gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền. Báo Người Lao Động cũng gây tiếng vang với nhiều chiến dịch xã hội nhân văn như “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Tất cả những tờ báo ở địa phương này đều lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Tại Hà Nội, báo Hànộimới, báo Kinh tế và Đô thị đều mang bản sắc riêng và đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội tụ đa nền tảng. Báo Hànộimới với truyền thống hơn 60 năm luôn phản ánh trung Phóng viên báo, đài tác nghiệp tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI Để xây dựng một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp Tinh gọn bộ máy khi sắp xếp các cơ quan báo chí là xu thế tất yếu nhưng cũng cần đảm bảo tính đa dạng theo định hướng của Đảng. Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay, việc tinh gọn các đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức - trong đó có các cơ quan báo chí - là xu thế tất yếu. Do đó, các quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này cũng được xây dựng theo xu thế đó. Cơ sở chính trị khi sắp xếp các cơ quan báo chí Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, nhấn mạnh: “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”. Như vậy, có thể thấy báo chí ở Việt Nam là báo chí cách mạng, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và là một lực lượng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đối với các cơ quan báo chí ở Trung ương, theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ, có sáu cơ quan báo chí được xác định là “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa qua, các cơ quan báo chí ở Trung ương đã cơ bản được sắp xếp theo hướng này. Đối với địa phương, Quy định 373-QĐ/TW ngày 23-9-2025 của Ban Bí thư quy định về cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, TP trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Điều 3 Quy định 373 nêu: Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, TP có không quá sáu đơn vị cấp phòng; Hà Nội, TP.HCM có không quá bảy phòng”. Tuân theo định hướng tại Quy định 373 nêu trên, khoản 7 Điều 16 dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) (bản cập nhật ngày 23-10-2025) quy định về cơ quan báo chí ở địa phương là: “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí”. Trong khi đó, khoản 6 cũng quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thì có cơ quan báo chí trực thuộc. Có thể thấy theo dự thảo, “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” chỉ có ở cấp trung ương, còn ở tỉnh, TP sẽ không có loại hình này mà chỉ có “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình”. Nếu dự thảo này được thông qua, đồng nghĩa với việc có những tờ báo ở các tỉnh, TP từng tạo dựng được uy tín, thương hiệu và thân quen với độc giả sẽ không còn. Tính đa dạng của hoạt động báo chí Trong bối cảnh hiện nay nếu đề xuất đi ngược với hướng tinh giảm đầu mối thì có thể sẽ khó được chấp nhận, thậm chí bị phản ứng, song các cơ quan có thẩm quyền cũng cần có sự xem xét thấu đáo trên nhiều khía cạnh đa chiều. Phóng viên tác nghiệp đưa tin ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI PGS-TS CAO VŨ MINH phapluat@phapluattp.vn

