269-2025

Vừa khắc phục hậu quảlũ,vừatậptrung ứng phó bão số 15 SỬA THUẾ HỘ KINH DOANH: Tínhtrênphầnvượtngưỡng, gỡ khó cho dân PhápLuậtTP.HCM cùng bạn đọc thắp lại ngày mai chobàconvùnglũ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: “Phải tính lại cách vận hành các hồ chứa” THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số LÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC SỐ 269 (7542) - Thứ Năm 27-11-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: VGP trong so nay trang 11 trang 5 Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 1 đến 2-12 Tranh luận về định hướng mới trongđàotạocửnhânluật trang 7 trang 2+4 trang 14 l Chung tay giúp dân xây dựng lại cuộc sống sau lũ lịch sử trang 9 trang 3

2 Thời sự - Thứ Năm 27-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Chiều 26-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cung cấp thông tin về diễn biến của bão số 15, tên quốc tế là KOTO (do Nhật Bản đặt tên, nghĩa là Đàn hạc). Lúc 16 giờ ngà y 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. “Diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế” - ông Lâm nói. Theo ông Lâm, hiện có hai kịch bản có khả năng xảy ra với diễn biến của bão số 15 này. Kịch bản 1 là kịch bản khả năng cao nhất hiện nay, bão đổi hướng bắc khi đến vùng biển tây bắc đặc khu Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông (xác suất 80%). Cụ thể, khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển. Với kịch bản này, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội. Ít khả năng có gió bão trên đất liền. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa từ ngày 16 đến 21-11. Kịch bản 2 xấu hơn nhưng xác suất chỉ 20%, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Với kịch bản này, cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong kịch bản này, bão gây gió mạnh vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng từ ngày 29-11 đến 1-12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa từ ngày 16 đến 21-11. Bão số 15 diễn biến rất khó lường về hướng đi. Ả nh: NCHMF AN HIỀ N Sáng 26-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về ứng phó với bão số 15 (bão KOTO) đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão số 15 diễn biến khó lường, tuyệt đối không chủ quan Phó Thủ tướng bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng do đợt bão lũ vừa qua, cũng như những khó khăn, vất vả của người dân, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các bộ, ngành đã gồng mình, nỗ lực vượt qua, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ thời gian qua. Trong khi đó, bão số 15 đã hình thành và diễn biến rất khó lường về hướng đi và cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh “bão chồng lũ, lũ chồng lũ”, đất đã bão hòa nước, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình tai biến tự nhiên là rất lớn, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bắt tay vào công tác chuẩn bị ứng phó với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Các địa phương cần cập nhật thông tin, dự báo chính xác và kích hoạt toàn bộ các quy định liên quan đến quản lý tàu thuyền, không cho phép hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng đề nghị duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4, nhất là ở vùng miền núi. Đặc biệt là việc tiếp tục bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh, TP. “Bản đồ dự báo là công cụ chính để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Nếu không có, việc dự báo cũng sẽ gặp khó khăn” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Rà soát trách nhiệm của chủ hồ thủy điện và quy trình liên hồ Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo về một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai sau đợt bão lũ vừa qua, cũng như chủ động phòng, chống bão số 15 cũng như ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan trong dài hạn. Bộ NN&MT, các cơ quan khoa học và dự báo khí tượng thủy văn rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện bản đồ ngập lụt, đảm bảo thông tin được cập nhật đến cấp xã, phường để chính quyền cơ sở và người dân có thể chủ động phòng tránh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá nguyên nhân gây ra lũ quét, sạt lở vừa qua, phân biệt giữa yếu tố tự nhiên và do con người, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ tính mạng người dân. Các địa phương phải dựa vào bản đồ ngập lụt lịch sử để xác định khu vực thấp, chấp nhận sống chung với thiên tai và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp. Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân. Đề xuất điều chuyển quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ người dân Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng đặc biệt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, làm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộ c họ p. Ảnh: VGP Vừa khắc phục hậu quả lũ, vừa tập trung ứng phó bão số 15 Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. 108 người chết, mất tích, 426 nhà sập đổ, 2.066 nhà hư hỏng, thời điểm lớn nhất có 272.666 nhà bị ngập; thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… Thiệt hại sơ bộ ước tính 14.000 tỉ đồng, chủ yếu là hạ tầng; chưa tính thiệt hại tài sản hộ gia đình, dự kiến còn lớn hơn nhiều do khoảng 300.000 hộ dân bị ngập phải mua lại đồ dùng, thiết bị sinh hoạt thiết yếu. Đến nay đã hỗ trợ 2.147,3 tỉ đồng cho bốn tỉnh (Đắk Lắk 729 tỉ đồng, Lâm Đồng 570,3 tỉ đồng, Khánh Hòa 478 tỉ đồng và Gia Lai 370 tỉ đồng); 8.000 tấn gạo; 9 tấn hóa chất khử khuẩn Cloramin B; 250.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu. Bộ Quốc phòng đã điều động 187.547 lượt cán bộ, chiến sĩ và 6.827 phương tiện, Bộ Công an huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 27.740 lượt phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với mức hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập đổ (theo quy định là 60 triệu đồng/hộ dân), nhiều nguồn lực xã hội hóa bổ sung từ doanh nghiệp, MTTQ, tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ khoảng 14 triệu USD, trong đó 10 triệu USD tiền mặt, chủ yếu cấp trực tiếp cho hộ dân (khoảng 5 triệu đồng/hộ dân) để khắc phục hậu quả ban đầu. Theo Bộ NN&MT, Quỹ Phòng chống thiên tai ở nhiều địa phương đang tồn đọng lớn, tổng cộng khoảng 2.000 tỉ đồng. Bộ đề xuất Thủ tướng xem xét điều chuyển quỹ từ các tỉnh dư sang các địa phương bị thiệt hại nặng như Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk để hỗ trợ trực tiếp cho người dân, mỗi hộ khoảng 5-10 triệu đồng nhằm mua lại đồ dùng sinh hoạt hằng ngày để sớm ổn định cuộc sống.• Làm rõ nguyên nhân và rà soát trách nhiệm của các chủ hồ trong đợt lũ lịch sử Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu đánh giá nguyên nhân gây ra lũ quét, sạt lở vừa qua, phân biệt giữa yếu tố tự nhiên và do con người, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để bảo vệ tính mạng người dân. Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân. Tiêu điểm Bão số 15 đã mạnh lên cấp 10, diễn biến khó lường

3 Thời sự - Thứ Năm 27-11-2025 thoisu@phapluattp.vn TẤN LỘC thực hiện “T hực hiện quy trình vận hành các hồ chứa nước, nhất là các hồ thủy điện phải hết sức sâu sát, phải chủ động để bảo đảm an toàn cho các hồ đập nhưng đồng thời phải giảm lũ, cắt lũ. Hồ chứa phải thực hiện nhiệm vụ giảm lũ cho hạ du. Nếu không có sự điều tiết linh hoạt, đến mức độ nào đó thì thủy điện cứ xả, còn dưới hạ du gánh đủ. Về nguyên tắc, vận hành nhưng phải cắt lũ, giảm lũ được cho hạ du, điều này rất quan trọng. Qua lần này phải rút ra được những bài học”. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-11. “Phải nghiêm túc rút kinh nghiệm” . Phóng viên: Qua trực tiếp thị sát, chỉ đạo sơ tán dân trong đợt lũ lớn chưa từng có tại các tỉnh Nam Trung Bộ vừa qua (tập trung từ ngày 18 đến 21-11), Phó Thủ tướng nhận thấy có sự bất cập nào cần điều chỉnh trong công tác ứng phó lũ, nhất là điều hành xả lũ tại một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản? + Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Có một số bất cập phải xem xét để điều chỉnh lại. Chẳng hạn, trong việc vận hành trước lũ. Khi dự báo có mưa to, lũ lớn năm ngày, 10 ngày trước đó rồi thì ta phải yêu cầu các hồ hạ mực nước xuống đến mức thấp nhất có thể để đón lũ. Để khi lũ đến thì có thể giảm được lũ. Còn ở đây anh để hồ đầy lên, không còn khả năng đón lũ nữa thì thủy điện xả thôi. Hết cao trình thì họ xả. Lẽ ra trước đó phải xả, hạ xuống mức thấp nhất có thể để đón lũ, giảm lũ. Đây là sự linh hoạt, phối hợp giữa chủ hồ với chính quyền địa phương. Sau này phải tính lại cách vận hành. . Thưa Phó Thủ tướng, trong việc sơ tán cứu dân đợt lũ lớn chưa từng có ở Nam Trung Bộ vừa rồi, một số địa phương làm rất quyết liệt như Gia Lai nhưng cũng có một số địa phương ứng cứu dân chưa hiệu quả nên để xảy ra dân kêu cứu nhiều, chết nhiều người. Phó Thủ tướng đánh giá gì về việc này? + Trong việc này vai trò của người đứng đầu chính quyền rất quan trọng, nhất là trong việc xây dựng phương án, phải quyết liệt trong huy động nguồn nhân lực thì mới sơ tán, cứu được dân; còn nếu anh cứ để đó, nhà dân bị ngập tới nóc rồi thì sao cứu được. Nơi nào quyết liệt vào cuộc, có phương án cụ thể, đầy đủ, huy động được lực lượng thì sơ tán, cứu dân rất kịp thời. Còn nơi nào không quyết liệt, không chuẩn bị kỹ các phương án thì ảnh hưởng, thiệt hại lớn đối với dân. Cái này phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Phải kiên quyết thực hiện các phương án để bảo vệ dân . Qua đợt lũ lụt lớn ở các tỉnh Nam Trung Bộ vừa rồi, chính quyền các địa phương cần rút ra những bài học, kinh nghiệm gì, thưa Phó Thủ tướng? + Thứ nhất là chính quyền, hệ thống chính trị phải bám sát dự báo tình hình để tìm cách truyền tải thông tin đến nhân dân một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất. Như trong đợt lũ lịch sử vừa rồi, nhiều người dân không hiểu lũ đến mức độ như thế nên bà con rất chủ quan. Chính quyền phải cập nhật, phải truyền tải thông tin đến nhân dân liên tục, nhanh nhất, đầy đủ nhất để bà con biết được mức độ của lũ như thế nào. Làm sao để nhân dân hiểu được với cấp độ lũ như thế thì nó sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào - phải nói cho nhân dân biết rõ là ngập 1 m, 2 m hay 3 m; chứ cứ nói lũ báo động 2, báo động 3 thì nhiều người dân đâu biết báo động là cái gì. Thứ hai là phải có bản đồ về ngập lụt. Qua bao nhiêu sự cố vừa qua, chính quyền địa phương phải xây dựng bản đồ, sơ đồ về các vị trí ngập ứng với tần suất mưa lũ. Mưa lũ bao nhiêu thì sẽ ngập khu nào, mưa 100 mm thì ngập ở đâu, 200 mm thì ngập ở đâu; khi mưa đến 400 mm, 500 mm thì ngập như thế nào. Qua đó, phải có phương pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Quan trọng nhất là phải có phương án ứng phó hết sức chủ động. Phải có kịch bản chi tiết; ứng với từng tình huống thì phải có kịch bản riêng. Phải kích hoạt kịch bản đó lên. Tương ứng với kịch bản đó thì phải có bao nhiêu người, lực lượng ở đâu. Có thể chủ động huy động nhân dân ở vùng không ngập hỗ trợ, chi viện cho vùng ngập. Phải có phương án huy động tổng lực để ứng phó. Cùng với đó, phải có phương tiện để ứng phó, phải bố trí Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó với lũ tại khu vực Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk sáng 19-11. Ảnh: VGP/GIA HUY Hạ du Phú Yên cũ bị ngập chưa từng có trong đợt lũ lịch sử từ ngày 19 đến 21-11. Ảnh: NGUYỄN YÊN Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: “Phải tính lại cách vận hành các hồ chứa” Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói có một số bất cập cần điều chỉnh trong công tác ứng phó với lũ, nhất là điều hành xả lũ. phương tiện thích hợp. Trong đợt lũ vừa rồi, có nơi ca nô lớn không vào được; có những phương tiện rất thô sơ, như một chiếc sõng cũng có thể cứu được 40-50 người. Phải xác định rõ từng vùng, từng khu vực để ứng cứu nhân dân kịp thời. Phương châm “4 tại chỗ” phải thực chất. Chứ không phải cứ nói “4 tại chỗ” nhưng không chuẩn bị đầy đủ là không được. Hậu cần, trang bị, tất cả phải đầy đủ. Chính quyền, lãnh đạo phải hết sức chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện các phương án; thậm chí khi người dân không chịu đi sơ tán thì phải cưỡng chế ngay. Phải kiên quyết để bảo vệ dân. Nhà dân sập thì mình làm lại cho dân chứ tính mạng dân không còn thì lấy gì mà khắc phục. Ngoài ra, phải có phương án huy động để bảo đảm lương thực, thực phẩm đầy đủ cho người dân trong vùng ngập lụt và cả những nơi sơ tán. . Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng.• “Phải kiên quyết để bảo vệ dân. Nhà dân sập thì mình làm lại cho dân chứ tính mạng dân không còn thì lấy gì mà khắc phục.” Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Đòi hỏi sự quyết đoán của người đứng đầu Một việc rất quan trọng là phải hết sức chặt chẽ trong vận hành các hồ chứa. Phải hết sức linh hoạt, đòi hỏi sự quyết đoán của người đứng đầu. Như thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ đến hơn 16.000 m3/giây chiều 19-11. Trước tình hình đó, tôi đã trao đổi trực tiếp với chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định nâng công suất cắt lũ của hồ thủy điện này lên, từ cao trình 105 lên 105,9 m. Khi đó, vẫn an toàn hồ và giảm được 3.000-4.000 m3/giây lưu lượng nước đổ xuống hạ du. Sau đó, một số vùng hạ du sông Ba mới giảm được lũ. Lúc đó, nhân dân mới đi sơ tán kịp, giảm bớt thiệt hại. Phó Thủ tướng HỒ QUỐC DŨNG Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk: Sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ việc ứng phó với lũ Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 25-11 về việc ứng phó với đợt lũ lịch sử từ ngày 19 đến 21-11 vừa qua, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho hay chính quyền địa phương sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ, còn lúc này quan trọng nhất là tập trung khắc phục hậu quả. “Tất cả sẽ rà soát lại, rồi sẽ đánh giá rút kinh nghiệm. Bây giờ phải tập trung vào việc khắc phục, việc gì cần làm sẽ làm. Tôi đang toàn tâm toàn ý cho việc khắc phục, đề phòng dịch bệnh bùng phát, rất nguy hiểm” - ông Tuấn cho hay. THANH NHẬT Tiêu điểm Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Đắk Lắk đã sớm yêu cầu thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ, trước ngày 28-11. Ảnh: LÊ KIẾN

4 Thời sự - Thứ Năm 27-11-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH NHẬ T - NGUYỄ N YÊN Cơn lũ lịch sử trút bao đau thương lên vùng quê nghèo ven các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai. Với sự hỗ trợ của rất nhiều tỉnh, TP bạn, các tổ chức, cá nhân, người dân đang dần vượt qua khó khăn, đứng dậy xây dựng lại cuộc sống sau lũ dữ. TP.HCM hỗ trợ Đắk Lắk 10 tỉ đồng và 500 tấn hàng hóa Tối 25-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, phân phối 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân và mở bếp ăn dã chiến. Theo ông Lộc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và người dân TP rất chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk đã gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua... Ngay sáng 25-11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp, triển khai công tác hỗ trợ Đắk Lắk. Theo ông Lộc, ngoài những hỗ trợ trên, 28 sở, ngành của TP.HCM sẽ liên hệ với 28 sở, ngành tương ứng của Đắk Lắk để có hỗ trợ tương ứng. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lập bếp ăn dã chiến tại Đắk Lắk (tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Hòa) để hỗ trợ người dân vùng lũ, bảo đảm không để người dân bị đói rét. Theo đó, bếp ăn dã chiến được lập tại Đắk Lắk có thể cấp khoảng 10.000 suất cơm/ ngày hoặc hơn, tùy theo nhu cầu thực tế. Bếp ăn dã chiến do Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đảm trách, tổ chức khởi động vào sáng 2611. Bếp ăn dã chiến sẽ được vận hành xuyên đêm với sự vận hành của hàng trăm tình nguyện viên từ TP.HCM và Đắk Lắk. Gia Lai dựng nhà cho dân xong trước Tết Chủ tịch UBND tỉnh Gia Theo ông Diễn, cuộc sống của nhiều hộ dân bị thiệt hại, sau bão lũ rất khó khăn. Bước đầu, địa phương triển khai hỗ trợ theo quy định, thăm hỏi, động viên bà con ổn định cuộc sống. Về lâu dài, mong muốn có chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, ngân hàng có gói cho vay lãi suất thấp để bà con có nguồn vốn tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội cũng tích cực tham gia trong khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tuy Phước, hai ngày nay, Lữ đoàn Phòng không 573 thuộc Quân khu 5 dồn lực khắc phục hai đoạn đê bị vỡ, gồm Luật Lễ và Vân Hội 1, hoàn thành trước bão số 15 đổ bộ. Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ cho nhân dân; huy động nguồn lực xây dựng khẩn cấp bốn dự án bố trí ổn định dân cư cho hơn 500 hộ dân tại vùng nguy hiểm. Chung tay giúp dân xây dựng lại cuộc sống sau lũ lịch sử Lai Phạm Anh Tuấn vừa có công điện khẩn về khắc phục hậu quả do mưa lũ và chủ động ứng phó với bão số 15. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng thời, khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa nhà cửa cho người dân bị thiệt hại và xây mới, tái định cư cho các hộ dân có nhà bị sập đổ. Ông Từ Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết địa phương đã hỗ trợ nhân dân khắc phục xong trường hợp nhà dân bị tốc mái, riêng trường hợp nhà sập hoàn toàn thì đang triển khai, hỗ trợ người dân xây dựng để có nhà ở trước Tết, thời gian hoàn thành là ngày 26-1-2026. Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết: “Hiện nay toàn hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc hỗ trợ khắc phục lụt bão, hỗ trợ lương thực cho người dân và dọn dẹp môi trường ở bệnh viện, trường học đảm bảo hoạt động bình thường. Nước rút đến đâu hỗ trợ kịp thời đến đó”. Người dân Phú Yên cũ gắng gượng làm lại từ đầu Cơn lũ lịch sử trút bao đau thương lên vùng quê nghèo ven các sông Ba, Kỳ Lộ (tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk). Hàng chục người chết, hàng trăm căn nhà đổ sập và hàng ngàn gia đình lâm cảnh trắng tay, loay hoay tìm cách làm lại từ đầu. Sau lũ lịch sử, hàng trăm chuyến xe chở hàng từ thiện nối đuôi về xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh… (Phú Yên cũ) gieo hạt mầm yêu thương trên mảnh đất vừa trải qua đau khổ. Mấy ngày qua, ông Võ Văn Luận (44 tuổi, thôn Tân Vinh, xã Đồng Xuân) quẩn quanh bên căn nhà đổ sụp. Vợ ông Dọn bùn đất, sửa lại trường để đón học sinh Ngày 26-11, tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) vẫn tất bật khắc phục hậu quả nặng nề mà trận mưa lũ lịch sử để lại. Thầy Lê Tấn Dũng (hiệu trưởng nhà trườ ng) cho biết từ ngày 23-11 đến nay, tập thể 70 người của trường đã gác việc nhà, cùng nhau tổng dọn vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường. “Hôm nay, cơ bản các phòng học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày 27-11, chúng tôi sẽ đón học sinh trở lại. Tuy nhiên, rất nhiều cơ sở vật chất, thiết bị của trường đã bị mưa lũ gây hư hỏng, chưa thể khắc phục” - thầy Dũng nói. Theo thầy Dũng, hôm 19-11, lũ dâng rất cao. Chỉ trong chốc lát, nước lũ đã gây ngập khoảng 1,5 m tại trường. Trước đó, các giáo viên trong trường đã đưa hồ sơ, thiết bị lên vị trí cao nhưng vẫn bị thiệt hại nặng. Sau mưa lũ, nước rút, bỏ lại một ngôi trường tan hoang, xơ xác. Toàn bộ khuôn viên và các phòng học của trường chìm trong bùn đất. Nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ dạy học bị hư hỏng hoàn toàn, tường rào, nhà xe sập đổ. Hàng loạt hồ sơ, giấy tờ tại trường bị ngâm nước nhiều ngày hư hại nghiêm trọng. Nhiều học sinh của trường tại phường Đông Hòa cũng bị ảnh hưởng do ướt sách vở, đồ dùng học tập. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, tập thể lãnh đạo, giáo viên đã cùng nhau khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh. Ngoài ra, nhiều sinh viên Trường ĐH Thái Bình Dương, lực lượng quân đội, công an cũng đến hỗ trợ, giúp nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Theo thầy Dũng, hiện nhà trường chưa thể thống kê đầy đủ nhưng ước tính sơ bộ thiệt hại trên 2 tỉ đồng. Tương tự, cô Công Thị Út, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Trị 1 (xã Phú Hòa 2), cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây ngập sâu khiến nhiều cơ sở vật chất tại trường bị hư hỏng, gây thiệt hại ước tính 500 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều học sinh ở trong vùng lũ bị ướt sách vở, hư hỏng đồ dùng học tập. Sau lũ, ngoài việc khắc phục hậu quả, tổng dọn vệ sinh, nhà trường đã phát thư kêu gọi. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để giúp học sinh có sách vở mới, yên tâm học hành, giảm gánh nặng cho phụ huynh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để kịp thời ổn định hoạt động dạy và học của các trường bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 226 cơ sở giáo dục bị thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học do mưa lũ. Ước tính tổng thiệt hại hơn 178 tỉ đồng. Sở GD&ĐT đề xuất UBND tỉnh xem xét cấp 172,7 tỉ đồng, giúp các cơ sở giáo dục, học sinh sớm khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Sau lũ lịch sử, nhiều người dân ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũ mất nhà cửa, mất sạch tài sản. Cộng đồng đã cùng quý bà con đứng lên, xây dựng lại cuộc sống. Người dân xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Phú Yên cũ lượm nhặt những thứ còn sót lại bên căn nhà đổ sậ p. Ả nh: NGUYỄ N YÊN Tiêu điể m Hỗ trợ mỗi hộ nghèo bị thiệt hại nặng 3 triệu đồng Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngoài những chế độ theo quy định chung, tỉnh vừa ban hành quyết định trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ nghèo bị thiệt hại nặng 3 triệu đồng/hộ, các trường hợp thiệt hại nặng khác 2 triệu đồng/hộ. Theo bà Thảo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương tổng hợp báo cáo, thống kê thiệt hại mưa lũ. Ngoài ra, tỉnh này huy động hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang cùng chung tay vớ i người dân khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hỗ trợ 10 tỉ đồng để Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: TT đã khóc cạn nước mắt, rong ruổi nơi đường chính chờ những chuyến xe cứu trợ. Đợt lũ vừa qua, nước dâng vây khắp nơi, rồi nhấn chìm căn nhà của gia đình trong nước bạc. Ông Luận để vợ con rời xóm nhỏ ra đường lớn tìm nhà cao ráo trú ẩn. Còn ông ở lại giữ mấy con bò. May mắn là chúng không chết. Qua cơn lũ, ông xuống đất, lượm nhặt những vật dụng còn sót lại. Vợ con cũng quay về mái ấm của gia đình. Trước mặt là đống đổ nát, bà không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. “Mất nhà rồi anh ơi! Bây giờ biết làm sao đây” - ông Luận thuật lại lời vợ. Ông Lê Hiệp Hòa, Phó phòng Kinh tế xã Đồng Xuân, cho biết toàn xã có 19/20 thôn bị ngập sâu, chia cắt, khoảng 6.000 căn nhà ngập nặng, 1 người tử vong. Qua ghi nhận ban đầu, toàn bộ tài sản, nông sản của bà con bị thiệt hại, địa phương đang tiếp tục thống kê. “Sau lũ, xã huy động Mặt trận đoàn thể, công an, quân sự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Về hỗ trợ kinh tế cho người dân, địa phương không đủ nguồn lực, chỉ hỗ trợ ở góc độ kết nối các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm” - ông Hòa nói.•

5 Thời sự - Thứ Năm 27-11-2025 thoisu@phapluattp.vn Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị), khi xảy ra tình huống khẩn cấp, cần cho phép chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ trong hạn mức nhất định và báo cáo về Bộ Tài chính trong 24 giờ. NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 26-11, Quốc hội thảo luận dự luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). 11 ý kiến phát biểu đều nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi luật này để đáp ứng tốt hơn yêu cầu từ thực tiễn. Nhiều đại biểu (ĐB) liên hệ tới thực tiễn chống COVID-19, ứng phó với lũ lụt miền Trung và cho rằng cần phân cấp, phân quyền triệt để nhằm cứu trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp. Phân cấp, phân quyền dân đỡ khổ ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhận định trong lũ lụt ở miền Trung vừa qua việc phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành cũng như UBND cấp tỉnh ứng phó là rất nhanh chóng, kịp thời, không phải chờ lệnh của Thủ tướng hay bộ trưởng Bộ Tài chính. Các bộ, ngành, ví dụ như Bộ Y tế xuất thuốc men, Bộ NN&MT xuất lương thực cứu trợ, đặc biệt UBND cấp tỉnh bố trí phân bổ hàng kịp thời. “Nếu chúng ta không phân cấp, phân quyền mà tình huống xấu xảy ra như thế, rồi chờ đợi lệnh chỗ này, lệnh chỗ kia, lệnh chỗ nọ tới thì bà con sẽ khổ. Cho nên việc phân cấp, phân quyền như thế này tôi rất đồng tình và thực hiện nhiệm vụ rất căn cơ, cốt lõi” - ĐB Hòa nói. ĐB Tô Ái Vang (đoàn Cần Thơ) nhắc lại “bài học sâu sắc từ đại dịch COVID-19” và nhấn mạnh sự cần thiết Mai (đoàn Lâm Đồng) cho rằng COVID-19 lũ lụt, bão hoành hành ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam gần đây gây thiệt hại rất lớn. Nếu không làm tốt công tác dự trữ, dự trữ quốc gia sẽ khó đáp ứng được việc ứng phó. ĐB Phạm Văn Hòa sau đó đề nghị Bộ Tài chính vừa là cơ quan tham mưu, vừa là cơ quan giúp việc để quản lý hàng dự trữ quốc gia, các bộ khác trong lĩnh vực của mình cũng dự trữ hàng hóa chiến lược. ĐB Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP Huế) đề nghị Thủ tướng giữ thẩm quyền quyết định đối với các tình huống vượt khả năng của bộ quản lý hoặc các trường hợp liên quan đến hàng chiến lược, điều tiết thị trường quy mô lớn. Bộ Tài chính giữ vai trò điều hòa, Phải có nguồn lực dự trữ chiến lược ngoài phạm vi cứu trợ khẩn cấp phải có nguồn lực dự trữ mang tính chiến lược ngoài phạm vi cứu trợ khẩn cấp thông thường. Điều này sẽ giúp đất nước không bị phụ thuộc quá mức vào các nguồn cung bên ngoài khi có xảy ra các tình huống bất khả kháng. Đồng tình, ĐB Dương Khắc cân đối tổng thể quyết định trong trường hợp điều chỉnh kế hoạch hoặc khi có biến động thị trường lớn. Đề nghị bổ sung dự trữ phương tiện đặc chủng ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cũng đồng tình với các ĐB và đề nghị làm rõ mục tiêu dự trữ chiến lược và dự trữ quốc gia, tránh chồng lấn về khái niệm. Ông cũng đề nghị quy định phân biệt mục tiêu, phạm vi, loại hàng hóa và cấp điều hành, điều kiện xuất cấp giữa hai loại dự trữ, xem xét hợp nhất các quy định trùng lặp để đảm bảo cơ chế linh hoạt, rõ ràng và dễ thi hành. ĐB Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị phân quyền mạnh hơn cho địa phương. Theo ông, khi xảy ra tình huống khẩn Trong tình huống khẩn cấp, việc xuất cấp, phối hợp với địa phương phải triển khai ngay Giải trình ý kiến các ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận định vừa qua tình trạng thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Trung nhưng công tác dự trữ hàng, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát được triển khai rất tốt. “Lũ lụt diện rộng như thế nhưng công tác cấp phát, nhất là những thiết bị thiết yếu, lương thực, thực phẩm đều được đưa rất nhanh chóng khi địa phương có nhu cầu. Hầu hết phương tiện, đặc biệt là phương tiện chuyên dùng đều được cục trưởng Cục Dự trữ trực tiếp chỉ đạo các kho xuất cấp luôn khi địa phương có yêu cầu mà không phải xin ý kiến bất cứ một ai” - Bộ trưởng Thắng nói và khẳng định “ngay cả gạo, lương thực cũng vậy”. Ông cũng cho rằng luật không thể bao quát hết được các diễn biến phức tạp. Tuy vậy, trong các tình huống khẩn cấp thì việc xuất cấp và phối hợp với địa phương phải triển khai ngay khi địa phương có nhu cầu. Còn tất cả quy trình, thủ tục đều làm sau. “Tuy nhiên khi hậu kiểm cũng rất tốt. Vừa qua công tác từ đấu thầu, thu mua cho đến việc cấp phát không có nơi nào xảy ra điều tiếng gì” - Bộ trưởng Bộ Tài chính nói. Đại biểu nói lũ lụt ở miền Trung vừa qua, việc cấp phát thuốc men, lương thực cứu trợ dân rất kịp thời, không phải chờ “lệnh” của Thủ tướng hay Bộ Tài chính. cấp, cần cho phép chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ trong hạn mức nhất định và báo cáo về Bộ Tài chính trong 24 giờ. Đồng thời, ban hành ngưỡng định lượng lương thực, vật tư cứu hộ mà địa phương được tự quyết khi có bão lũ, sạt lở, dịch bệnh ở quy mô lớn. Đặc biệt, ĐB đoàn Quảng Trị đề nghị bổ sung trong luật quy định về phương tiện dự trữ quốc gia đặc chủng phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là trong thiên tai, bão lũ. Ông nói lũ lụt vừa qua cho thấy sự thiếu nghiêm trọng phương tiện đặc chủng như tàu, xuồng cứu nạn, xe lội nước, gầm cao vượt lũ, ca nô, phương tiện vận chuyển y tế, xe chữa cháy... “Nhiều thời điểm, lực lượng chức năng không thể tiếp cận vùng bị cô lập do nước sâu và địa hình chia cắt, trong khi các đoàn thiện nguyện tự phát là lực lượng tại chỗ thì đi trước bằng phương tiện thô sơ, tiềm ẩn rủi ro và đã có tai nạn rất thương tâm. Không thể để người dân đi trước và Nhà nước chạy theo” - ĐB Đồng nói.• Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 1 đến 2-12 Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 26-11, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 1 đến 2-122025, nhân dịp Lào tổ chức kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và là lần thứ ba ông đến Lào trong hai năm qua. Vào tháng 7-2024, trên cương vị Chủ tịch nước, ông đã đến thăm cấp Nhà nước Lào. Tiếp đó vào tháng 4-2025, trên cương vị Tổng Bí thư, ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Vientiane viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hết sức đặc biệt, phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Quan hệ kinh tế, thương mại ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2025 đạt gần 2,5 tỉ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào. Trong các cuộc gặp lãnh đạo hai nước, lãnh đạo Việt Nam luôn bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước đang phối hợp triển khai công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có việc kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng... VIẾT THỊNH Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến tại hội trường. Ảnh: QUỐC HỘI

6 Ngày 26-11, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thông tin về kết quả tổ chức chi tiền đợt 5 cho các trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát. Theo thông báo, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát theo Bản án hình sự sơ thẩm số ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM, bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và quyết định THA theo yêu cầu: “Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10”. Quá trình tổ chức THA, THADS TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỉ đồng, gồm: Cơ quan CQĐT Bộ Công an (C03) đã thu giữ số tiền 1.461 tỉ đồng; THADS TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được 6.002 tỉ đồng. Ngày 25-6-2025 và ngày 15-7-2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo tỉ lệ 24,81%. Ngày 17-7-2025, đã thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỉ lệ 2,4553%. Ngày 15-8-2025, THADS TP.HCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới. Ngày 20-8-2025, đã thực hiện thanh toán số tiền 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỉ lệ 1,25% trên số tiền được THA. Ngày 24-9-2025, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về THA hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng; sai số tài khoản. Ngày 26-9-2025, THADS TP.HCM chi trả đợt 4 số tiền 299 tỉ đồng cho 42.313 trái chủ theo tỉ lệ 0,9971% trên số tiền được THA; thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được THA của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả. Theo THADS TP.HCM, sau khi chi trả đợt 1, 2, 3, 4, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 205 tỉ đồng. Ngày 26-11-2025, THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán đợt 5 cho 42.451 trái chủ theo tỉ lệ 0,683% trên số tiền được THA. THADS TP.HCM đã gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được THA của 657 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả. Hiện nay, THADS TP.HCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải THA cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm hai giai đoạn. Khi có kết quả, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo. SONG MAI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 27-11-2025 quan gồm Bộ Công an, Bộ Tư pháp và VKSND Tối cao phối hợp tiếp thu, nghiên cứu sâu các ý kiến của ĐB để chỉnh lý dự thảo. Báo cáo vừa tiếp thu ý kiến của các ĐB, vừa cập nhật thực tiễn thi hành để phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều nội dung quan trọng được giải trình, làm rõ và bổ sung nhằm tăng tính khả thi, minh bạch và bảo vệ quyền con người. Chẳng hạn đối với Luật Dẫn độ, một số ý kiến đề nghị nâng ngưỡng hình phạt tối thiểu từ 2 năm tù đối với các trường hợp có thể bị dẫn độ nhằm tránh xử lý các vụ việc nhỏ. Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng trình bày: Mức 1 năm tù là phù hợp với tập quán quốc tế và đã được quy định trong các hiệp định dẫn độ mà Việt Nam ký kết, đồng thời giúp “bảo đảm khả năng hợp tác linh hoạt, không bỏ sót các hành vi phạm tội có yếu tố quốc tế”. Việc nâng ngưỡng có thể khiến Việt Nam không thể dẫn độ trong nhiều trường hợp cần thiết, làm giảm hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Một số ĐB đề nghị quy định cơ chế chế tài khi quốc gia tiếp nhận không thực hiện cam kết. Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết: Điều này không phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, có thể bị xem là can thiệp công việc nội bộ của quốc gia khác. Việt Nam có thể theo dõi qua kênh ngoại giao nhưng “không có thẩm quyền áp dụng chế tài đối với quốc gia khác”. Tăng cường bảo vệ quyền lợi công dân Hay đối với Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, các quy định nhắm đến việc điều chỉnh việc chuyển giao phạm nhân giữa Việt Nam và nước ngoài. Các ĐB trong các phiên thảo luận trước đó đã nêu nhiều ý kiến. Các cơ quan đã tiếp thu và quy định chi tiết hơn về trách nhiệm của tòa án, VKS khi thông báo về kháng cáo, kháng nghị. Đồng thời, quy định chi tiết hơn về trình tự phiên họp phúc thẩm đối với quyết định tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận, cũng như quyết định chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao. “Các quy định này được chỉnh lý cho thống nhất với BLTTHS, bảo đảm quyền giám sát của các bên liên quan” - Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng trình bày. Thực tiễn, theo báo cáo, chính sách hình sự giữa Việt Nam và các nước rất khác nhau, việc quy định cụ thể trong luật có thể thiếu tính linh hoạt. Do đó, QH đồng ý giao Bộ Công an phối hợp với TAND Tối cao và VKSND Tối cao quy định chi tiết việc chuyển đổi hình phạt để phù hợp thực tiễn, đặc biệt trong các trường hợp hình phạt quá dài hoặc phạm nhiều tội. Với Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, mục tiêu của luật là nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi công dân và tổ chức, các quy định nhắm đến việc điều chỉnh hoạt động hợp tác giữa cơ quan tư pháp Việt Nam và nước ngoài trong giải quyết các vụ việc dân sự. Có ý kiến đề nghị bổ sung “vụ việc cạnh tranh” vào phạm vi điều chỉnh. Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng giải trình: Lĩnh vực cạnh tranh không phải hoạt động tư pháp, quyết định xử lý mang tính hành chính - kinh tế; nếu phát sinh nhu cầu tương trợ tư pháp, tòa án hành chính sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. NHÓ M PHÓ NG VIÊN Sáng 26-11, với đa số đại biểu (ĐB) có mặt tán thành, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua bốn dự án luật quan trọng trong lĩnh vực tương trợ tư pháp và hợp tác quốc tế về hình sự. Đó là các luật: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và Luật Tương trợ tư pháp về hình sự. Trước khi QH thông qua bốn luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bốn dự thảo luật này. Đáp ứng yêu cầu hội nhập và thực tiễn Theo ông Hoàng Thanh Tùng, các dự thảo luật lần này đều được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế pháp lý, hội nhập quốc tế và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tương trợ tư pháp trong tình hình mới. Sau khi QH thảo luận tại hội trường ngày 27-10, Ủy ban Thường vụ QH đã chỉ đạo các cơ quan liên Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu. Ảnh: QH Để tăng tính linh hoạt và bảo vệ quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, dự thảo đã bổ sung nguyên tắc “có đi có lại”. Đây là nguyên tắc quan trọng trong hợp tác tư pháp quốc tế. Còn đối với Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho hay dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến của ĐB, chỉnh lý quy định để bảo đảm người được yêu cầu tương trợ không bị truy cứu, bắt giữ hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế trái cam kết trong thời gian ở nước được yêu cầu. Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung quy định yêu cầu Chính phủ, TAND Tối cao có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự, tạo sự minh bạch và giúp QH có cơ sở giám sát.• Việc nâng ngưỡng có thể khiến Việt Nam không thể dẫn độ trong nhiều trường hợp cần thiết, làm giảm hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Luật Dẫn độ quy định: Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước CHXHCN Việt Nam về dẫn độ. Người có thể bị dẫn độ là người có hành vi phạm tội mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài quy định hình phạt tù có thời hạn từ 1 năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình hoặc đã bị tòa án của nước yêu cầu dẫn độ xử phạt tù mà thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người đó còn lại ít nhất 6 tháng. Chi tiền đợt 5 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát phapluat@phapluattp.vn Quốc hội chốt ngưỡng tối thiểu1nămtù cũng có thể bị dẫn độ Ngưỡng tối thiểu 1 năm tù có thể bị dẫn độ là phù hợp với tập quán quốc tế và đã được quy định trong các hiệp định dẫn độ mà Việt Nam ký kết.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==