2 Thời sự - Thứ Bảy 29-11-2025 Hôm nay (29-11), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ kỳ vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh từ mọi nguồn lực, xác lập những định hướng để Mặt trận quy tụ lòng dân, bồi đắp khối đại đoàn kết, tạo động lực cho TP.HCM phát triển bền vững hơn trong những năm tới. Khi khác biệt không phải là rào cản . Phóng viên: Thời gian qua, Mặt trận TP.HCM đã có nhiều nỗ lực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy TP phát triển mạnh mẽ. Bà đánh giá thế nào về những kết quả này? + Bà Trương Thị Bích Hạnh (ảnh): Nhìn lại chặng đường vừa qua, trong bối cảnh TP.HCM có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy và vận hành mô hình mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội tiếp tục là yếu tố nền tảng, là cội nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Sự tin tưởng, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các đồng bào dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu chung đã giúp TP.HCM đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “TP.HCM nghĩa tình”. Để có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền các cấp, sự chung tay của các tổ chức thành viên. Đặc biệt là sự chủ động trong tham mưu, đề ra giải pháp, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ TP đến cơ sở, khu dân cư và sự chung tay góp sức của người dân TP trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. . TP.HCM nay đã là một đô thị rộng lớn, nơi nhiều vùng văn hóa, nhiều con người cùng chung sống, làm việc. Đây dường như là thách thức lớn để biến những khác biệt ấy thành sợi dây gắn kết, làm nên sức mạnh chung? + Điều này là một thách thức nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận đó là một thế mạnh của TP.HCM. Sức mạnh của một đô thị lớn chưa bao giờ nằm ở sự đồng nhất, mà nằm ở sự đa dạng trong thống nhất. Nhiệm vụ của Mặt trận chính là tìm ra “mẫu số chung” để kết nối sự đa dạng đó. “Mẫu số chung” ở đây là khát vọng xây dựng TP đáng sống, an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt và phát huy thế mạnh của từng cộng đồng, địa phương thông qua xây dựng các mô hình tự quản tại khu dân cư, các phong trào, cuộc vận động theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát với đặc điểm tình hình tại địa bàn dân cư. Chúng tôi khuyến khích người dân phát huy thế mạnh ở từng địa phương để cùng xây dựng và phát triển TP. Khi mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng thấy mình được là một phần của khối đại đoàn kết thì sự khác biệt không còn là rào cản, mà chính là nguồn Khi khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận xã hội được quan tâm, phát huy thì đó sẽ là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh để quy tụ lòng dân, để người dân trao gửi, san sẻ yêu thương. BẢO PHƯƠNG - LÊ THOA lực cộng hưởng tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển TP.HCM. Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo . Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết là một trụ cột. Vậy Sức mạnh của một đô thị lớn nằm ở sự đa dạng trong thống nhất và nhiệm vụ của Mặt trận chính là tìm ra “mẫu số chung” để kết nối sự đa dạng đó. Họ đã nói Nỗ lực đổi mới cách làm Việc huy động các nguồn lực, tổ chức chăm lo an sinh xã hội, các hoạt động cứu trợ khẩn cấp các địa phương ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai thời gian qua đã được triển khai hiệu quả, thiết thực. Cùng với đó là sự sẻ chia tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo và kiều bào đã tạo nên “thế trận lòng dân” mạnh mẽ trong xây dựng, phát triển TP và cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới cách làm để giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của TP.HCM. Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thăm bếp ăn dã chiến hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: MTTQ TP.HCM Mặt trận Tổ quốc - nơi kết nối sức mạnh, trao gửi yêu thương KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn, TP.HCM còn được biết đến như một “TP nghĩa tình”, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay chăm lo cho những người yếu thế. Trên hành trình phát triển, tinh thần “đại đoàn kết” của TP.HCM đang được hiện thực hóa qua những việc làm cụ thể, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, giúp họ có điều kiện tự vươn lên, ổn định cuộc sống. Trao “cần câu” sinh kế cho người cần Theo lời giới thiệu của cán bộ Ủy ban MTTQ phường Phú Định, chúng tôi tìm đến Tịnh xá Ngọc Quang để gặp chị Võ Thị Hoa (27 tuổi) - người vừa được phường hỗ trợ xe bán cà phê làm phương tiện mưu sinh. Khi chúng tôi đến, chị đang lúi húi châm nước, xếp ly tách để chuẩn bị cho buổi bán chiều. Gia đình chị Hoa có bốn chị em. Vì hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ chị được cha mẹ gửi vào Tịnh xá Ngọc Quang để nhờ chùa nuôi dưỡng. Sau này khi lập gia đình, vợ chồng chị được tịnh xá cho ở nhờ trong căn phòng nhỏ phía ngoài khuôn viên - đây vừa là chỗ ở vừa là nơi chị xoay xở mưu sinh. Chị Hoa mở xe cà phê này từ năm 2019. Khi đó cuộc sống của vợ chồng chị còn bộn bề khó khăn. Một người quen cho chị chiếc tủ đựng và vài bộ bàn ghế. “Lúc đầu tôi chỉ nghĩ bán tạm nhưng đồ cũ xài riết cũng hư. Hồi tháng 8, tôi được phường thông báo hỗ trợ xe cà phê mới” - chị mở lời rồi kể mình còn được nhận thêm bộ bàn ghế, một phần nguyên liệu ban đầu, tổng giá trị hơn 44 triệu đồng. Nhờ có xe cà phê mới, việc buôn bán của chị Võ Thị Hoa đã ổn định hơn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Xe cà phê và nghị lực vươn lên khó khăn của chị Hoa Mặt trận TP.HCM sẽ làm gì để quy tụ lòng dân, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội, thưa bà? + Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tập trung đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng thực hiện

3 Thời sự - Thứ Bảy 29-11-2025 Đ.MINH - N.THẢO Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các bộ, ban ngành Trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào hôm 24-11. Giảm tối đa số trẻ em bị bỏ rơi mới Sau khi nghe Đảng ủy Bộ Y tế báo cáo, ý kiến của các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư khẳng định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhất là về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ XHCN. Để làm tốt việc này, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp giảm tối đa số trẻ em bị bỏ rơi mới. Đây là nhiệm vụ ưu tiên mang tính nhân văn và căn cơ nhất trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ông lưu ý cần có giải pháp về tư vấn tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ về kinh tế - xã hội cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, như phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, mẹ đơn thân, gia đình tan vỡ hoặc người lao động di cư gặp bế tắc trong cuộc sống. Cùng với đó, xây dựng mạng lưới cộng tác viên xã hội, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để nắm chắc tình hình ở địa bàn dân cư. Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn và kịp thời. Trong đó, nơi phát hiện (bệnh viện, địa bàn dân cư, công an, chính quyền) là nơi chịu trách nhiệm; phải thực hiện quy trình, quy định cụ thể, nghiêm túc và đồng bộ trong tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sàng lọc sức khỏe, bàn giao, tiếp nhận, lập hồ sơ pháp lý theo quy định. “Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, gây chậm trễ, ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của các bé. Nếu để xảy ra việc bỏ sót trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị xâm hại hoặc bị lợi dụng thì phải xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan” - thông báo nêu rõ yêu cầu của Tổng Bí thư. Mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được hỗ trợ ngay từ đầu Ngoài ra, người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu đổi mới mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội hiện có. Thống nhất mục tiêu chuyển dần từ mô hình chăm sóc tập trung trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sang mô hình chăm sóc gia đình - cộng đồng, theo hướng nhà nhỏ - nhóm nhỏ, để mỗi nhóm trẻ gắn với một người chăm sóc ổn định, tạo môi trường gần gũi như gia đình, phù hợp với tâm lý trẻ em và xu thế tiến bộ trên thế giới. Cần quan tâm nâng cấp và củng cố các cơ sở bảo trợ xã hội hiện có về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực công tác xã hội, các tiêu chuẩn nuôi dưỡng, phòng ngừa bạo lực, xâm hại. Tổng Bí thư lưu ý cần hoàn thiện cơ chế xã hội hóa minh bạch để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia vào công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Về nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, thông báo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế chủ trì xây dựng và hoàn thiện quy trình liên thông từ phát hiện - tiếp nhận - chăm sóc ban đầu đối với trẻ em bị bỏ rơi, bảo đảm mọi trẻ em bị bỏ rơi đều được hỗ trợ ngay từ đầu và quản lý kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Đảng ủy Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng các chương trình giáo dục, hỗ trợ hòa nhập cho trẻ theo từng lứa tuổi; bảo đảm mọi trẻ em được đến trường đầy đủ, không bị kỳ thị. Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, TP chỉ đạo chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng đầy đủ các chính sách an sinh, học tập, chăm sóc sức khỏe; giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, xâm hại trẻ em. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nhất là Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn được yêu cầu đi đầu trong chuyển đổi mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở bảo trợ xã hội, không để xảy ra tình trạng quá tải, bỏ sót trẻ em hoặc buông lỏng trách nhiệm...• Một trẻ bị bỏ rơi đang được nhân viên y tế BV đa khoa Đức Giang chăm sóc ngày 5-5-2025. Ảnh: BVCC lớp nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chú trọng công tác an sinh xã hội để sự phát triển chung của TP mang lại hạnh phúc cho mỗi người dân. Hệ thống MTTQ các cấp sẽ nâng cao chất lượng phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh để mỗi chính sách được đưa ra đều mang hơi thở cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước, nhất là thái độ phục vụ của công chức và tiến độ các dự án trọng điểm. Sự hài lòng của người dân sẽ tiếp tục được xem là thước đo quan trọng của hiệu quả chính sách. . Trong chặng đường 20252030, Mặt trận TP.HCM sẽ tập trung vào trọng tâm, đột phá nào để cùng TP hiện thực hóa khát vọng xây dựng Tổng Bí thư Tô Lâm: Mọi trẻ bị bỏ rơi cần được chăm sóc an toàn Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Bộ Y tế xây dựng và hoàn thiện quy trình liên thông từ phát hiện - tiếp nhận - chăm sóc ban đầu đối với trẻ em bị bỏ rơi. TS LÊ THỊ THANH NHÀN, giảng viên ĐH Quốc gia Australia: Sự chia sẻ xuất phát từ tấm lòng mỗi người dân Từ nhiều năm nay, cộng đồng kiều bào chúng tôi luôn theo dõi sát các hoạt động chăm lo của TP.HCM. Từ phong trào“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tạm, xây nhà tình thương cho đến những chiến dịch huy động nguồn lực khi miền Trung gặp thiên tai. Ở TP.HCM, sự sẻ chia không chờ đợi chỉ đạo, mà bắt đầu từ mỗi người dân. Mỗi phong trào vì cộng đồng đều tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ bởi nó xuất phát từ chính nhu cầu, khát khao được đóng góp của người dân TP. Ông PHAN CÔNG DANH, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc: Lan tỏa hình ảnh “TP.HCM nghĩa tình” từ cơ sở Sau sắp xếp bộ máy, Mặt trận có điều kiện gần dân, sát dân, lắng nghe đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của bà con. Tại xã, chúng tôi chú trọng các hoạt động an sinh như sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế, trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình từ cơ sở. Bước vào giai đoạn mới, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho các mô hình an sinh cộng đồng, phát huy vai trò tự quản ở khu dân cư bằng những việc làm cụ thể để mỗi người dân đều cảm nhận được sự đồng hành và không ai bị bỏ lại phía sau. BẢO PHƯƠNG ghi một siêu đô thị toàn cầu, TP đáng sống? + MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, dựa trên dữ liệu, số liệu, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân. Cũng trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM xác định một đột phá là “Mặt trận số - Bình dân học vụ số”. Hai trọng tâm gồm thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương. Ba trọng điểm là xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn, tự quản. . Xin cảm ơn bà.• TP.HCM LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2025-2030 Từ ngày có xe cà phê, việc kinh doanh của chị ổn định hơn trước. Mỗi ngày chị Hoa bán được 200.000-300.000 đồng, vừa đủ lo bữa cơm cho con nhỏ, phụ chồng chi tiêu trong nhà và góp cùng các chị em phụ cha mẹ trả tiền trọ, thuốc men. “Nhờ phường quan tâm, tôi mới có điều kiện làm lại, mừng lắm, chỉ mong buôn bán được lâu dài để lo cho con học hành tới nơi tới chốn” - chị Hoa tâm tình. Chị Hoa là một trong sáu trường hợp được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định hỗ trợ sinh kế trong năm nay. Bà Đỗ Thị Hồng Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định, cho biết từ khi phường vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều hoạt động chăm lo an sinh được triển khai sâu sát hơn với từng khu phố. Theo đó, phường Phú Định đã trao hai xe máy cho các thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trao bốn xe bán cà phê cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ hơn 100 thẻ BHYT cho trẻ em, người không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. “Mỗi trường hợp đều do khu phố đề xuất, phường khảo sát thực tế rồi xem xét hỗ trợ phù hợp” - bà Thảo nói. “Máy may mới giúp tôi cố gắng nhiều hơn” Trong một dãy nhà trọ nhỏ hẹp tại phường Bình Hưng Hòa, chúng tôi gặp chị Trần Thị Kiều Diễm (44 tuổi) vừa trông đứa con gái câm điếc bẩm sinh, vừa thoăn thoắt đạp máy may những bộ đồng phục học sinh. Đầu tháng 10, chị Diễm được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa hỗ trợ máy may mới, tạo kế sinh nhai giúp ba mẹ con chị đủ ba bữa cơm qua ngày. Nhớ lại lúc phường giao máy may mới, chị Diễm xúc động: “Tôi mừng lắm. Nhờ có máy mới mà tôi may nhanh hơn, năng suất hơn, tạo động lực cho tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn”. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 42, cho biết trường hợp của chị Diễm được khu phố rất quan tâm, chăm lo vào các dịp lễ, Tết; đồng thời cũng giới thiệu việc làm để chị có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Vừa qua, phường Bình Hưng Hòa cũng trao 30 suất học bổng cho học sinh, 70 phần quà cho trẻ mồ côi, 100 phần quà cho hộ khó khăn và bàn giao bảy phương tiện sinh kế gồm máy may, xe bán nước mía, xe hủ tiếu, xe máy… nhằm giúp người dân có công cụ làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài. BẢO PHƯƠNG - LÊ THOA

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 29-11-2025 Ngày 28-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Cùng ngày, các đoàn xe từ mọi miền Tổ quốc vẫn đổ về Đắk Lắk, hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập cho người dân, học sinh. Đắk Lắk: Nấu cơm, khám bệnh cho người dân Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, hàng chục tình nguyện viên cùng các tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng nhau nhặt rau, vo gạo… tất bật chuẩn bị những món ăn ngon, những suất cơm nóng để hỗ trợ bà con vùng lũ. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết bếp ăn dã chiến tại phường Tuy Hòa sẽ cung cấp khoảng 10.000 suất ăn/ngày, tùy theo nhu cầu thực tế của địa phương. “Nước đã rút, bà con không còn bị cô lập. Tuy nhiên, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại, một số người chưa có điều kiện để nấu nướng. Để bà con có thêm thời gian dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống, bếp ăn dã chiến sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Đắk Lắk” - Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ. Tại bếp ăn dã chiến, chư tăng ni và Phật tử phụ trách nấu cơm, lực lượng chính quyền địa phương và quân đội đảm nhiệm việc vận chuyển suất ăn đến bà con vùng lũ. Trong khi đó, lực lượng y tế cũng phun, khử khuẩn, vệ sinh nhiều khu dân cư, trường học tại xã Tuy An Đông, một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Tại đây, nhiều bác sĩ, điều dưỡng từ Đồng Nai đã có mặt để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Bà Nguyễn Thị Hương (64 tuổi) cho biết những ngày qua bà cảm thấy chóng mặt, sổ mũi nên đến khám. “Bác sĩ dặn tôi cần giữ ấm vì mùa này bắt đầu lạnh và cho một số thuốc. Khám miễn phí nhưng bác sĩ tư vấn tận tình, tôi cũng yên tâm hơn vì biết sức khỏe không có vấn đề gì” - bà Hương nói. Tại hội trường thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông, có hàng trăm người lớn tuổi đến khám bệnh miễn phí. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng luôn tận tình hướng dẫn, dìu người dân vào khu vực thăm khám. Tại bàn khám bệnh, bác sĩ hỏi rất kỹ tình hình sức khỏe từng người rồi khám, phát thuốc. ThS-BS CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai, cho biết đoàn của ông có tổng cộng 39 bác sĩ, điều dưỡng… đến Đắk Lắk để khám bệnh, phát thuốc cho người dân vùng lũ. “Đến vùng lũ, mới thấy rõ những thiệt hại mà bà con phải gánh chịu. Thực sự đây là chuyến khám bệnh mang lại rất nhiều cảm xúc đối với tôi cũng như các thành viên trong đoàn. Ngoài khám bệnh, đoàn chúng tôi cũng chở theo nước suối, bánh ngọt để tặng bà con” - BS Nghĩa thông tin. Trong khi đó, sau khi nước lũ rút, Đội SOS 75 Huế đã thực hiện hai chuyến xe với tổng trọng lượng hơn 300 tấn, trao quà tại 20 điểm thuộc chín xã của tỉnh Đắk Lắk. Điểm đặc biệt nhất trong những chuyến hàng này là cách đóng gói quà. Thay vì bỏ vào bao tải hay túi nylon như thông thường, hàng trăm phần quà được Đội SOS 75 và người dân Huế xếp gọn gàng trong những chiếc thùng nhựa tròn loại Nhiều lực lượng từ các địa phương khác đã đến Đắk Lắk để khám bệnh, nấu cơm, dọn dẹp giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. NHÓM PHÓNG VIÊN 90 lít, đậy nắp kín rồi dán băng keo chặt bên ngoài. Mỗi “thùng hàng cứu sinh” này nặng khoảng 20 kg, bên trong có gạo, mì tôm, đèn pin, thuốc Tây và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Lý giải về cách làm này, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS 75 Huế, cho biết: “Ở vùng lũ lụt, bà con thường không có chỗ cao ráo để cất trữ lương thực. Thùng nhựa kín sẽ giúp gạo và đồ đạc không bị ướt. Quan trọng hơn, sau khi lũ rút, nhiều gia đình bị trôi hết vật dụng, chiếc thùng 90 lít này sẽ trở thành vật dụng quý giá để bà con chứa nước sạch nấu ăn, sinh hoạt”. Lâm Đồng: Di dời 40 ngôi mộ trong đêm vì đồi nứt lún Tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 28-11, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết trong đêm 27-11, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển toàn bộ 40 ngôi mộ do đồi xuất hiện nứt lún. Theo lãnh đạo xã, ngay khi ghi nhận dấu hiệu nứt lún và Ngày 28-11, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết phường vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân đã dũng cảm cứu người dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Riêng ông Trần Văn Luân được xem là chỉ huy đội cứu nạn nên UBND phường đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen. Theo ông Thắng, từ ngày 19 đến 23-11, trên địa bàn phường Bình Kiến xảy ra lũ lụt trên diện rộng, khiến 12 khu phố bị ngập. Trong thời gian đó, ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Long Thủy, đã huy động được 12 người cùng sử dụng xuồng nhỏ và thuyền thúng để tham gia cứu hộ. Từ những chiếc xuồng, thuyền thúng thô sơ, cả nhóm đã cùng lực lượng công an, dân quân dầm mình trong nước lũ suốt hai ngày để sơ tán, cứu khoảng 300 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ. Trong những ngày lũ, đội cứu hộ cũng tiếp tế nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói. “UBND phường sẽ thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm trên và kêu gọi thanh niên cùng tham gia” - ông Thắng nói. Các nhân viên y tế tận tình hướng dẫn người dân ở Đắk Lắk vào nơi khám bệnh. Ảnh: TT Khám bệnh, nấu cơm, chung tay hồi sinh sau cơn lũ dữ UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk khen thưởng người dân đã dũng cảm cứu người trong mưa lũ. Ảnh: BK nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn cấp bốc dỡ, di chuyển toàn bộ số mộ về khu quy hoạch nghĩa trang của thôn. Thời gian gần đây, khu vực Đưng K’Nớ liên tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, trong đó nghiêm trọng nhất là tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5. Chính quyền xã đã phải di dời khẩn cấp hơn 10 hộ dân để tránh rủi ro đe dọa tính mạng và tài sản. Chiều cùng ngày, sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an xã Liên Hương và người dân, thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng đã được tìm thấy tại cửa biển Liên Hương. Trước đó, vào chiều 27-11, ông DQS (40 tuổi) dùng thuyền thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra. Khi ông S chèo thuyền trở vào thì gặp sóng lớn làm lật thúng... Ngày 28-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo khẩn về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán trong khu vực kè biển dọc đường Nguyễn Đình Khen thưởng “biệt đội thuyền thúng” cứu gần 300 người dân Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Thường trực Ban trị sự kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, vào bếp chế biến và nấu đồ ăn giúp bà con. Ảnh: TT Thợ sửa xe tất bật sửa xe cho người dân tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 29-11-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 213-KL/ TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, năm 2026, cơ bản hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chỉ tiêu thiết kế đối với hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đê điều, hồ đập, công trình thoát lũ, hạ tầng năng lượng, thông tin liên lạc... bảo đảm đủ năng lực chống chịu với các thiên tai cực đoan. “Điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, trong đó phải ưu tiên dành dung tích hữu ích của hồ để cắt lũ cho hạ du; có cơ chế huy động nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và khuyến khích, hỗ trợ phát triển các quỹ, định chế tài chính, tín dụng tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai” - theo kết luận. Đà Nẵng: Hạ thấp dần mực nước hồ chứa của năm thủy điện Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4. Văn bản yêu cầu các công ty thủy điện tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa của năm thủy điện trên về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 6 giờ 30 ngày 1-12. Thời gian bắt đầu vận hành là 18 giờ 30 ngày 28-11. Thông số vận hành cụ thể: Sông Tranh 2 mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 80-200 m3/giây, hồ Đăk Mi 4 mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 30-70 m3/giây, A Vương mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 25-150 m3/giây, Sông Bung 2 mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 12-100 m3/giây, Sông Bung 4 mức lưu lượng vận hành bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 100-250 m3/giây. Đồng thời, các thủy điện chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các thủy điện tiếp tục tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác điều tiết hồ… Lâm Đồng, Khánh Hòa cấm biển ứng phó bão Tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã phát đi công văn gửi các đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phòng tránh và ứng phó với bão số 15. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ do bão. Từ 7 giờ ngày 28-11, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản đều bị cấm hoạt động, đi lại trên biển cho đến khi có thông báo mới. Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản… Tại tỉnh Khánh Hòa, để ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 28-11 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, cấm tất cả tàu thuyền gồm tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản và các phương tiện khác hoạt động, đi lại trên biển. Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo bão; quản lý nghiêm ngặt việc cho tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm đầy đủ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão.• Thủy điện Sông Tranh 2, một trong năm thủy điện tại Đà Nẵng được yêu cầu xả nước đón lũ. Ảnh: PV Chiểu tại khu phố Hàm Tiến 1, phường Mũi Né. Do ảnh hưởng xấu của thời tiết gây sóng lớn, dẫn đến tình trạng hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng, UBND phường Mũi Né đã huy động lực lượng địa phương bảo vệ hiện trường và triển khai thực hiện gia cố tạm khu vực bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực trong thời gian chờ sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống kè biển, chủ tịch UBND phường Mũi Né đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ phía biển đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ quán Mr Crab - Cơ sở 2 đến quán ăn Thanh Oanh) tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày 28-11 đến khi có thông báo mới… Khánh Hòa: TP.HCM hỗ trợ sửa chữa 33 trường học Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về hoạt động hỗ trợ các trường học tại tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai. Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết TP.HCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 33 điểm trường tại Khánh Hòa với tổng kinh phí hơn 27,7 tỉ đồng. Đà Nẵng lệnh cho 5 thủy điện xả nước đón lũ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu năm thủy điện bắt đầu xả nước đón lũ từ 18 giờ 30 ngày 28-11. Tiêu điểm Đề nghị bốn tỉnh đánh giá mức độ hư hại di tích sau mưa lũ Bộ VH-TT&DL đã có công văn gửi UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về việc khắc phục hậu quả thiên tai đối với di tích, bảo tàng. Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh trên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hại của các công trình di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở tại các di tích và bảo tàng… Theo chị Trân, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM phát động chương trình “Nụ cười hồng - Cùng bạn đến trường”, tiếp nhận học phẩm, áo trắng và kinh phí sửa chữa trường học. Chương trình đã nhận lượng hàng hóa ước tính hơn 4 tỉ đồng. Thành đoàn TP.HCM cũng kết nối học sinh 46 trường tại TP.HCM hỗ trợ 46 trường tại Khánh Hòa theo mô hình 1-1 (mỗi liên Đội hoặc Đoàn trường tại TP.HCM hỗ trợ một trường mầm non, tiểu học, THCS hoặc THPT tại Khánh Hòa). Thông tin thêm, anh Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết trong chiều 28-11, hơn 40 tình nguyện viên từ các trường kỹ thuật sẽ hỗ trợ người dân Khánh Hòa sửa chữa, bảo trì xe máy bị ngập nước. giúp người dân Đội hình làm việc trong năm ngày, thực hiện sửa và kiểm tra xe miễn phí, đồng thời vận động trang thiết bị để hỗ trợ thay nhớt, bugi, lọc gió và các sửa chữa nhẹ cho người dân. Ngày 1-12 sẽ có thêm 30 thanh niên tình nguyện bổ sung lực lượng vào đội hình sửa xe. Trước đó, ngày 27-11, hàng ngàn xe máy bị ngập trong trận lụt lịch sử ở Nha Trang vừa qua đã được người dân đưa đến các điểm sửa xe miễn phí. Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chương trình sửa xe miễn phí sẽ được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm. Tại điểm sửa xe miễn phí ở nhà thờ giáo xứ Chợ Mới, phường Tây Nha Trang, từ sáng sớm, người dân đã đưa xe máy đến để nhờ thợ sửa chữa. “Xe máy của người dân sẽ được vệ sinh, xả nước, thay nhớt, thay bugi, làm sạch lọc gió; kiểm tra hệ thống điện, phanh, xích, đèn, ắc quy; tư vấn người dân nhận diện hư hỏng sau ngập nước và hướng dẫn bảo dưỡng đúng cách” - một thợ sửa xe cho biết. Theo các thợ sửa xe, ưu tiên trước mắt là sửa nhanh các xe hư hỏng nhẹ để người dân kịp thời có phương tiện đi lại sau lũ lụt. Trường hợp xe hư hỏng nặng, vượt khả năng khắc phục tại chỗ, người dân sẽ được hỗ trợ liên hệ cơ sở sửa chữa uy tín để xử lý.• Những thùng hàng cứu trợ được vận chuyển từ Huế vào hỗ trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: ND Chính quyền địa phương phối hợp với người dân cất bốc và di dời 40 ngôi mộ khỏi khu vực đồi có nguy cơ sạt lở tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG Áp thấp nhiệt đới nối tiếp bão số 15 Chiều 28-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo về một cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông, trong khi bão số 15 (bão Koto) đang hoạt động. Trung tâm này dự báo trong 1-2 ngày tới, bão số 15 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm. Ngày 30-11, bão đổi hướng di chuyển phía tây. Ngày 1-12, bão di chuyển hướng tây tây nam, trung bình mỗi ngày suy yếu đi khoảng một cấp, khả năng khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm cũng cho biết hiện nay ở khu vực vùng biển phía đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 ở khu vực phía tây nam của khu vực nam Biển Đông. “Nước đã rút, bà con không còn bị cô lập. Để bà con có thêm thời gian dọn dẹp nhà cửa, ổn định đời sống, bếp ăn dã chiến sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Đắk Lắk” - Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 29-11-2025 quy định để được gặp bị can bị tạm giam thì luật sư phải xin phép, xin lịch hẹn từ giám thị trại giam hay sự cho phép của cơ quan đang thụ lý vụ án. Để gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam, người bào chữa phải xuất trình văn bản thông báo người bào chữa, thẻ luật sư hoặc thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc CCCD theo quy định tại khoản 1 Điều 80 BLTTHS 2015. Tòa án chỉ có quyền phối hợp để giám sát cuộc gặp Trong vụ việc tại Lâm Đồng, khi luật sư yêu cầu được gặp bị cáo trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án, thẩm phán có thẩm quyền xét xử vụ án đã gửi văn bản đến trại tạm giam nơi bị cáo đang bị tạm giam với nội dung không chấp nhận cho luật sư thăm gặp bị cáo tại giai đoạn chuẩn bị xét xử. Với những căn cứ đã nói ở trên, có thể thấy rằng văn bản với nội dung nêu trên chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đã cản trở hoạt động hành nghề của luật sư, trực tiếp xâm phạm nguyên tắc “Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự” theo Điều 16 BLTTHS 2015. Khoản 3 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: Người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định của BLTTHS và luật này tại buồng làm việc của cơ sở giam giữ... Khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và VKS có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Cụ thể : “Khi nhận được văn bản thông báo người bào chữa cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam của cơ quan đang thụ lý vụ án thì cơ sở giam giữ tổ chức cho người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật”. Có thể thấy pháp luật không giới hạn số lần, giai đoạn người bào chữa được gặp, tiếp xúc làm việc với người bị tạm giam, tạm giữ. Hơn nữa, theo khoản 4 Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, chỉ có thủ trưởng cơ sở giam giữ mới có quyền không đồng ý cho người bào chữa gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong một số trường hợp và phải nêu rõ lý do. Các trường hợp đó có thể kể đến như người bào chữa không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa; trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ; người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp; người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang bị kỷ luật... TAND có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn TS-LS NGUYỄN THỊ KIM VINH, nguyên thẩm phán TAND Tối cao Mấy ngày qua, những người hành nghề luật xôn xao về văn bản của TAND khu vực 1 - Lâm Đồng về việc không chấp thuận cho luật sư gặp bị cáo với lý do: “Do tính chất của vụ án và để vụ án được xem xét, giải quyết một cách khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm tránh oan sai cũng như không bỏ lọt tội phạm”. Sự việc này có thể là hy hữu nhưng dưới góc độ pháp lý thì có nhiều vấn đề cần bàn. Không có quy định luật sư phải xin tòa Pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền được bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo trong suốt quá trình tiến hành tố tụng. Cụ thể, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Hiến pháp 2013, người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Quyền này cũng được cụ thể hóa trong BLTTHS và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cụ thể, Điều 16 BLTTHS 2015 đã quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Theo đó, người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Để thực hiện quyền bào chữa, người bào chữa được pháp luật trao quyền tiếp cận, gặp mặt người bị buộc tội. Tại điểm a khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 quy định người bào chữa có quyền “gặp, hỏi người bị buộc tội” và điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cũng quy định người bị tạm giam, tạm giữ có quyền được gặp người bào chữa. Về thủ tục, BLTTHS và các văn bản pháp luật liên quan không hề Một bị cáo trao đổi với luật sư tại tòa. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án mà bài viết đề cập) Ảnh minh họa: VŨ HỘI bị xét xử chỉ có quyền phối hợp cùng cơ sở giam giữ tổ chức giám sát cuộc gặp trong trường hợp cần thiết theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018, chứ không có quyền can thiệp vào việc có đồng ý cho phép người bị tạm giam, tạm giữ gặp người bào chữa không. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018, trường hợp cần phải giám sát cuộc gặp thì thủ trưởng, người có thẩm quyền của cơ quan đang thụ lý vụ án phối hợp với cơ sở giam giữ tổ chức giám sát. Nếu người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bào chữa có hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc cản trở việc giải quyết vụ án thì người có thẩm quyền giám sát phải dừng ngay cuộc gặp và lập biên bản, báo cáo với thủ trưởng cơ sở giam giữ và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết để xử lý. Có thể thấy việc thẩm phán ban hành văn bản không cho luật sư gặp bị cáo trong trại tạm giam trước phiên xét xử sơ thẩm đã vượt quá thẩm quyền và xâm phạm nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự. Quyền cho phép người bào chữa gặp bị can, bị cáo hay không chỉ thuộc về thủ trưởng cơ sở giam giữ, không thuộc về tòa án thụ lý vụ án. Thực tiễn hành nghề cho thấy vẫn tồn tại nhiều trường hợp luật sư hạn chế, không được gặp hoặc tiếp xúc với người bị tạm giữ, tạm giam vì nhiều lý do khác nhau. Mặc dù pháp luật không quy định nhưng khi muốn thực hiện quyền này, luật sư thường phải làm văn bản đề nghị được phép gặp thân chủ, dẫn đến quá trình hành nghề bị gián đoạn. Điều này làm suy giảm tính toàn vẹn của quy định pháp luật về quyền thăm gặp bị can, bị cáo của luật sư và không bảo đảm thực thi đầy đủ quyền bào chữa theo quy định.• Như báo Phá p Luậ t TP.HCM đã đưa tin, ngày 27-11, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử bị cáo là Võ Quang Hưng về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã tạm ngừng và HĐXX thông báo luật sư muốn gặp bị cáo thì làm đơn gửi tòa. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án này, tòa án từng có văn bản không chấp thuận cho luật sư Việt Anh - người bào chữa cho bị cáo Hưng gặp bị cáo. Sau khi nhận được văn bản của tòa, luật sư đã có đơn kiến nghị về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong ngày 27-11, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của luật sư gửi đến Chánh án TAND Tối cao và chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng nếu phản ánh của luật sư Việt Anh là đúng thì văn bản của tòa án đã không phù hợp với nhiều quy định pháp luật về quyền bào chữa của luật sư. Bên cạnh đó, bị cáo Hưng chỉ bị truy tố về tội trộm cắp tài sản và không thuộc trường hợp các vụ án tham nhũng, xâm phạm an ninh quốc gia. Việc không cho luật sư gặp bị cáo là không có cơ sở pháp lý; thậm chí còn ngăn cản quyền gặp bị cáo của luật sư tại phiên tòa, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản được quy định tại BLTTHS. Quyền cho phép người bào chữa gặp bị can, bị cáo hay không chỉ thuộc về thủ trưởng cơ sở giam giữ, không thuộc về tòa án thụ lý vụ án. phapluat@phapluattp.vn Luật sư gặp bị cáo ở trại tạm giam: Tòa có quyền cấp phép hay chỉ giám sát? Theo quy định pháp luật, luật sư bào chữa có quyền gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam, tòa án chỉ có quyền phối hợp giám sát cuộc gặp trong trường hợp cần thiết. Tòa án từng có văn bản không chấp thuận cho luật sư bà o chữ a gặ p bị cá o TS - luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND Tối cao. Ả nh: NV

