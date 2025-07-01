280-2025

Chủ tịch nước Lương Cường dự kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 7 trang 4 SỐ 280 (7553) - Thứ Tư 10-12-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Lo ngại về tội phạm mạng và an toàn thực phẩm dịp Tết Pháp lý từ nghi vấn sự minh bạch thông tin của dự án Nuôi Em SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT 98: KHƠI THÔNG CƠ CHẾ BT - BÀI CUỐI Chìa khóa pháp lý quan trọng giải bài toán BT trang 11 trang 13 trang 5 trang 6+7 HÔM NAY, BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM TỔ CHỨC TỌA ĐÀM: "Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội" trang 12 Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (bìa phải) trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI SỬA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG: Gỡ khó cho cả doanh nghiệp và ngành thuế TP.HCM: Tập trung KHAI THÔNG THỂ CHẾ, ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG

Thời sự - Thứ Tư 10-12-2025 Ngày 9-12, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm. Năm 2026, UBND TP.HCM đưa ra chủ đề năm là "khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM (sau sáp nhập)". Xem xét nhiều nội dung quan trọng Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm cả hệ thống chính trị TP tập trung hoàn thành năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025 và khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển TP năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Kỳ họp sẽ nghe và thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và của giai đoạn 2026-2030; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn cáo của TAND, VKSND TP. Đáng chú ý, kỳ họp sẽ dành thời lượng thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và người dân theo dõi. Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm, gắn với đời sống dân sinh, an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông… “HĐND TP yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, không né tránh, không hình thức” - ông Minh nhấn mạnh. Bổ sung nhóm đối tượng chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 Tại kỳ họp, UBND TP.HCM đã trình tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số việc. Đối với VKSND, mức chi hỗ trợ là 1 triệu đồng/vụ việc. Với việc hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, UBND TP đề xuất đối với cơ quan điều tra Công an TP.HCM, mức chi hỗ trợ là 2,2 triệu đồng/vụ án. Đối với VKSND, mức chi hỗ trợ là 1,7 triệu đồng/vụ án. Đối với TAND, với vụ án hình sự sơ thẩm thì mức hỗ trợ là 1,4 triệu đồng/vụ án. Với vụ án hình sự phúc thẩm, hỗ trợ 800.000 đồng/vụ án. Bên cạnh đó, trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM muốn áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị quyết 28/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) quy định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp cho TP.HCM sau sắp xếp. Theo đó, nhằm kịp thời hỗ trợ nhân sự bộ phận một cửa có chế độ tương xứng với khối lượng, tính chất, yêu cầu công việc đang thực hiện, UBND TP.HCM muốn áp dụng quy TP.HCM: Tập trung khai thông đột phá hạ tầng - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; các tờ trình của UBND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các vấn đề quan trọng khác. HĐND TP.HCM cũng sẽ cho ý kiến và quyết định hệ thống 53 nghị quyết tại kỳ họp, gồm 27 nghị quyết quy phạm pháp luật và 26 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết tập trung vào những nhóm vấn đề gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức công - tư, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách; phí, lệ phí; quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến nông, phòng chống dịch bệnh; chính sách hỗ trợ người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế; chính sách về nguồn nhân lực… “Đây là những nội dung rất quan trọng, gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng thể chế đặc thù cho TP, tạo hành lang pháp lý để khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. Kỳ họp cũng sẽ nghe Chủ tịch UBND TP báo cáo, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của TP cũng như thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, báo điều của Nghị quyết 27/2025, quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo tờ trình, TP muốn bổ sung và áp dụng mức chi thu nhập tăng thêm 3 triệu đồng/người/tháng với viên chức thuộc BHXH TP.HCM. Riêng đề xuất bổ sung người lao động ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH TP, UBND TP nhận thấy chưa có cơ sở nên không đồng ý chi cho nhóm này. Dự kiến chính sách áp dụng cho viên chức BHXH TP.HCM từ ngày 1-1-2026. UBND TP cũng trình HĐND TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với cơ quan điều tra là 1,7 triệu đồng/vụ Tại kỳ họp HĐND TP.HCM, UBND TP đã trình tờ trình quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP đề xuất mỗi khu phố, ấp và khu dân cư thành lập một đội dân phòng. Số lượng thành viên của đội dân phòng được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp, khu dân cư. Về mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi với lực lượng dân phòng, UBND TP.HCM áp dụng theo mức hỗ trợ với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% tiền đóng BHXH tự nguyện và 100% BHYT. Theo đó, đội trưởng đội dân phòng sẽ hưởng mức hỗ trợ thường xuyên của tổ trưởng tổ an ninh, trật tự ở cơ sở là 6,5 triệu đồng/ người/tháng; đội phó hưởng 6,3 triệu đồng/ người/tháng. Đối với đội viên đội dân phòng: Không có quy định hỗ trợ cho đội viên đội dân phòng, trừ trường hợp đội viên đội dân phòng tham gia và là thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì được hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng ở cơ sở. Vì vậy, TP sẽ ưu tiên tiêu chí lựa chọn đội viên đội dân phòng đồng thời là tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để được hưởng chế độ chính sách theo quy định. Năm 2026, UBND TP.HCM đưa ra chủ đề năm là "khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM (sau sáp nhập)". LÊ THOA - THANH TUYỀN Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển TP năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. TP.HCM sẽ thành lập đội dân phòng tại mỗi khu phố, ấp Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (phải) trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 9-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thời sự - Thứ Tư 10-12-2025 THANH TUYỀN - LÊ THOA Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu (ĐB) đã dành nhiều thời gian thảo luận về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Ba nhóm giải pháp để TP.HCM khắc phục hạn chế ĐB Lê Minh Đức cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của UBND TP.HCM trong việc điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo thu ngân sách vượt chỉ tiêu (đạt 112%) và giữ vững an ninh trật tự. Tuy nhiên, ĐB nói còn một số tồn tại, hạn chế đang kìm hãm sự phát triển của TP. Trong đó, ĐB cũng cho rằng hạ tầng xã hội và đô thị đang "nợ" người dân những lời giải đáp về các nội dung như chỉ tiêu diện tích nhà ở xây dựng mới và công nghệ xử lý rác thải không đạt; chôn lấp rác, lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm, trong khi mục tiêu là công nghệ đốt rác phát điện; chỉ tiêu về giường bệnh và phòng học trên vạn dân không đạt. Vị đại biểu nêu đề xuất ở ba nhóm giải pháp để TP dần khắc phục những hạn chế. TP.HCM cần triển khai ngay mô hình “địa phương tự chủ” cho các khu vực trực thuộc, tăng quyền quyết định về nhân sự, ngân sách và quy hoạch cho địa phương để tăng tính linh hoạt và phản ứng nhanh. “Cần tận dụng tối đa Nghị quyết 98 và các cơ chế đặc thù mới để phân cấp triệt để cho các đơn vị hành chính cấp dưới. TP.HCM cần đóng vai trò kiến tạo, giám sát và hậu kiểm, thay vì can thiệp sâu vào các quyết định hành chính cụ thể” - ĐB Lê Minh Đức nêu. Cùng với đó, cần tập trung toàn lực cho hạ tầng kết nối vùng để phá vỡ thế chia cắt. Ưu tiên nguồn vốn và chỉ đạo quyết liệt để khép kín đường vành đai 3, khởi công đường vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị (metro). Bởi đây là huyết mạch để kết nối cảng biển Vũng Tàu với Khu công nghiệp Bình Dương và trung tâm tài chính TP.HCM. Ngoài ra, cần thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để tạo động lực tăng trưởng mới, cạnh tranh với khu vực. Hơn nữa, cần ưu tiên ngân sách và TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026 GRDP năm 2025 của TP.HCM ước tính tăng 8.03% là cơ sở để siêu đô thị phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% cho năm sau. thể chế, định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ cho TP.HCM sau sắp xếp với mức 2 triệu đồng/tháng/người. TP cũng đề xuất mốc thời gian thực hiện là từ ngày 1-1-2026. Một nội dung được UBND trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp là tờ trình quy định chính sách hỗ trợ kinh phí để tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua và tổ chức tiêm phòng các loại vaccine. Đồng thời, chính quyền cũng hỗ trợ 100% tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định hiện hành. TP còn hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine cho các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn 54 xã và đặc khu Côn Đảo trên địa bàn. Một nội dung đáng chú ý khác là UBND TP.HCM trình tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến TP.HCM tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch. Theo đó, chính quyền TP.HCM sẽ hỗ trợ với đoàn khách với số lượng 1.000 khách du lịch đến TP.HCM tham dự sự kiện kết hợp chương trình tham quan du lịch (MICE). Theo chính quyền TP.HCM, ước tính tổng chi ngân sách hỗ trợ khoảng 51 triệu đồng/đoàn 1.000 khách với nhiều khoản khác nhau. TP.HCM trình khẩn về thẩm quyền đầu tư ba cây cầu kết nối Đồng Nai Tại kỳ họp, UBND TP.HCM gửi tờ trình khẩn dự thảo nghị quyết thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) đi qua tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Cụ thể, TP.HCM đề xuất thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2. Hệ thống giao thông kết nối Đồng Nai và TP.HCM hiện nay chủ yếu dựa trên ba phương thức: Đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tuy nhiên, mật độ phương tiện cao khiến các tuyến quốc lộ hiện hữu quá tải, tắc nghẽn liên tục. Thời gian qua, các tuyến vành đai, cao tốc liên kết vùng giữa hai địa phương đã được quan tâm chỉ đạo nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Đặc biệt là khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động. UBND TP.HCM cho biết việc đầu tư các dự án giao thông kết nối hai địa phương nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Đồng Nai. Điều này giúp nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối TP.HCM với địa phương lân cận, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài các dự án đầu tư công đang nghiên cứu, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất kêu gọi nhà đầu tư tư nhân tham gia theo phương thức đối tác công - tư đối với cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2. Trong đó, dự án cầu Cát Lái có tổng mức đầu tư 20.614 tỉ đồng, quy mô tám làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Dự án cầu Long Hưng rộng sáu làn xe, tổng mức đầu tư hơn 11.300 tỉ đồng. Cuối cùng, dự án cầu Phú Mỹ 2 gồm tám làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến 2028. Cây cầu có vai trò kết nối khu nam TP.HCM với huyện Nhơn Trạch cũ, giảm tải cho cầu Phú Mỹ. Dự án được TP.HCM thực hiện theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỉ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, quyết định hình thức đầu tư dự án đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2.• quỹ đất sạch để đầu tư cho giáo dục và y tế, quyết tâm giảm tình trạng quá tải trường, lớp học ở các địa phương có mật độ đô thị hóa cao; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân; triển khai thực chất đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, tập trung vào nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp để an cư lạc nghiệp. Cần xây dựng kịch bản tăng trưởng để đạt các mục tiêu Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Năm 2025, TP dự ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 8,03%; tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước tính đạt 8.066 USD; tổng thu ngân sách ước tính đạt 748.438 tỉ đồng. Từ mức GRDP năm 2025 ước tính tăng 8,03%, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% vào năm 2026. Chính quyền TP.HCM cho biết sẽ cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, mở rộng kinh tế số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư mạnh cho hạ tầng và hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng. Cụ thể, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.800 USD, năng suất lao động tăng 7,5%, thu hút FDI hơn 11 tỉ USD, tổng thu ngân sách đạt hơn 805.000 tỉ đồng. TP cũng đặt mục tiêu chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số với tối thiểu 4%-5% ngân sách; 35 giường bệnh và 18 bác sĩ/10.000 dân; BHYT đạt 95%; hoàn thành 1.900 căn nhà ven kênh rạch cần di dời; thêm 25.287 căn nhà ở xã hội. Đặc biệt, TP.HCM đẩy nhanh đầu tư công gần 148.000 tỉ đồng, ưu tiên các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng và chuẩn bị đầu tư bảy tuyến metro. Kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối; triển khai thu phí TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng). Nêu ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời gian tới, ĐB Nguyễn Quốc Cường nhìn lại tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM chỉ đạt 4,49%; nếu chỉ tính giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 là 2022-2025 cũng đạt 6,96%. “Vậy chúng ta có động lực gì giúp TP tăng tốc gấp đôi từ 4%-6% đến 10%-11% trong nhiệm kỳ mới?” - ông đặt câu hỏi và đề nghị TP xây dựng các kịch bản tăng trưởng để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.• Tại tổ thảo luận số 4 do Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì, các ĐB đã bày tỏ quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với Bình Dương cũ. ĐB Bùi Minh Trí đề nghị lãnh đạo TP quan tâm hệ thống giao thông kết nối, xây dựng hệ thống metro kết nối trung tâm TP.HCM với Bình Dương. Theo ông, cần kết nối hai khu vực bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại nhất để người dân, doanh nghiệp đi lại, giao dịch thủ tục hành chính dễ dàng. Trao đổi với các ĐB, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết để giải quyết vấn đề giao thông của siêu đô thị 14 triệu dân, TP.HCM cần hệ thống giao thông lớn và điểm nhấn là hệ thống metro, đã được đưa vào kế hoạch phát triển từ nay đến năm 2035. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã yêu cầu từ nay đến năm 2030 phải hoàn thành sáu tuyến metro, trong đó ít nhất có một tuyến về Bình Dương là Suối Tiên - TP Bình Dương và tuyến tiếp theo về Bình Dương sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2030-2035. “Chúng ta không thể giải quyết ùn tắc giao thông, không thể tổ chức siêu đô thị bền vững nếu không có hệ thống metro” - ông Lâm nói. “Cần kết nối TP.HCM và Bình Dương cũ bằng hệ thống giao thông hiện đại” Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trình tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI Tiêu điểm Hỗ trợ người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo Tại kỳ họp, UBND TP trình tờ trình về chế độ bồi dưỡng với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.HCM. UBND TP đề xuất áp dụng mức hỗ trợ đã được HĐND TP.HCM cũ ban hành tại Nghị quyết 14/2017, tức hỗ trợ 120.000 đồng/ngày/người với trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề; bồi dưỡng 96.000 đồng/ngày/người với trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Các đối tượng khác sẽ được bồi dưỡng 60.000 đồng/ngày/người.

Thời sự - Thứ Tư 10-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thúc đẩy hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Liên bang Nga Ngày 9-12, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ đón và có buổi hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế… Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh cũng như các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật khác của Liên bang Nga cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống khủng bố; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm mạng... (Theo TTXVN) Tin vắ n • Khở i tố “tổng tài” chỉ tay trong quán cà phê. Chiều 9-12, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên về tội gây rối trật tự công cộng để làm rõ hành vi chỉ đạo “đàn em” tát người khác, gây rối trật tự tại quán cà phê vào ngày 17-9. ĐẮ C LAM • Đề nghị tạm đình chỉ tài xế xe buýt vượt đèn đỏ. Ngày 9-12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã đề nghị Công ty CP Vận tải TP.HCM tạm đình chỉ công tác tài xế điều khiển xe buýt số 69 là TQT do vượt đèn đỏ vào chiều 8-12. NGUYỄ N TÂN • 1 cửa hàng chứa hơn 6.400 sản phẩm nghi giả Nike, Adidas. Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước vừ a phát hiện một cửa hàng ở phường Phú Diễn, Hà Nội hoạt động không phép, chứa hơn 6.400 sản phẩm nghi giả hãng Nike, Adidas. AN HIỀ N Ngày 9-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân tặng LLVT Quân khu 7 vì “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7, ghi nhận và biểu dương những cống hiến, chiến công to lớn mà quân và dân Quân khu 7 đã lập nên trong suốt 80 năm qua. Đồ ng thờ i, yêu cầ u LLVT Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Cùng với đó, cần làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Chăm lo xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu… THANH TUYỀ N Ngày 9-12, HĐND TP Đà Nẵng cho hay đã nhận được tờ trình của UBND TP quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức viên chức (CB-CCVC). Thu nhập tăng thêm được chi trả hằng quý trên cơ sở hiệu quả công việc của CB-CCVC tại cơ quan, đơn vị. Hiệu quả công việc được thể hiện thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo quy định. Theo dự thảo, việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và mức lương cơ bản của CB-CCVC. Mức hưởng tối thiểu đối với CB-CCVC được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tối thiểu 1,5 triệu đồng/người/tháng; hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu 500.000 đồng/ người/tháng. Từ năm 2026, CB-CCVC có kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/ người/tháng; hoàn thành tốt nhiệm vụ là 0,3 lần; hoàn thành nhiệm vụ là 0,1 lần. Dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm cho năm 2026 là hơn 1.956 tỉ đồng, cả giai đoạn 2026-2028 là hơn 7.614 tỉ đồng. TẤ N VIỆ T Chủ tịch nước Lương Cường gắn huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng cho Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN Chủ tịch nước Lương Cường dự kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 7 Đà Nẵng muốn thưởng thêm tiền cho cán bộ làm xuất sắc nhiệm vụ Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã thông qua Quyết định số 20.COM 7.a.1. Theo đó, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thời điểm thông qua là 14 giờ 38 ngày 9-12 (giờ địa phương tại New Delhi). Kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 13-12 tại Di sản thế giới Pháo Đài Đỏ (Ấn Độ). Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Theo Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003, hồ sơ đề cử của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Dù gắn chặt với các lễ tiết truyền thống, hiện nay chỉ còn một số ít gia đình theo nghề. VIẾ T THỊNH Nghề làm tranh Đông Hồ được UNESCO ghi danh là di sản cần bảo vệ khẩn cấp Thủ tướ ng: Với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm Ngày 9-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua. Theo báo cáo của các bộ, ngành và các tỉnh, TP, đến ngày 8-12, tại các tỉnh, TP khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971 trên 1.635 nhà sập đổ và đã hoàn thành 479 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 nhà. Các tỉnh, TP đã sửa chữa 34.627 nhà; đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa. Thủ tướng nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch thần tốc, cần thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà. Thủ tướng chỉ rõ ngoài nguồn lực của Nhà nước, cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân. Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vì “với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm”. Thủ tướng yêu cầu các bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, TP dành thời gian phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. BÙ I TRANG Dự báo mưa 3 ngày, Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa xả nước đón lũ Ngày 9-12, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khi dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 9 đến 11-12, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; có khả năng xuất hiện đợt lũ từ báo động 1-2, riêng sông Cái Nha Trang trên dưới báo động 2. Trước tình hình đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước khẩn trương vận hành điều tiết theo quy trình các hồ chứa, đảm bảo hạ thấp mực nước tích để tạo dung tích đón lũ, hạn chế ngập lụt vùng hạ du… XUÂN HOÁ T Nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc khiến gia đình đi đám cưới gặp nạn Sáng 9-12, trang fanpage Cục CSGT đăng thông tin về vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Theo đó, khoảng 4 giờ 12 cù ng ngày, xe khách 16 chỗ do tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi) cầm lái, chở 12 hành khách đang chạy hướng Nam - Bắc thì va chạm với ô tô đầu kéo do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 3 hành khách trên xe chết tại chỗ, 8 người bị thương (1 người tử vong tại bệnh viện), 2 xe bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu nhận định do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến tông vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều. Theo các nạn nhân, toàn bộ người bị thương trong cùng một gia đình đi đám cưới ở Lâm Đồng, trên đường về lại Ninh Bình thì gặp nạn. THANH NHẬ T

Thời sự - Thứ Tư 10-12-2025 NHƯ NGỌC Khi dự thảo Nghị quyết 98 (NQ98) sửa đổi, mở rộng nguồn đất đối ứng và phân cấp mạnh quyền thu hồi, giao đất trực tiếp, TP sẽ sở hữu nhiều chìa khóa pháp lý quan trọng để tái khởi động chuỗi dự án hạ tầng quy mô lớn theo hình thức BT. Để hiểu rõ hơn, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ThS Lê Bá Đức - Viện Phát triển Chính sách, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) xung quanh vấn đề này. Ba nguyên nhân gây vướng mắc . Phóng viên: Nhìn lại hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, cơ chế thanh toán bằng quỹ đất, vốn là "xương sống" của hợp đồng BT vẫn đang đối mặt với những vướng mắc cố hữu, khiến các dự án như ngăn triều 10.000 tỉ đồng, vành đai 2 đoạn 3… còn dang dở. Ông nhận định đâu là nguyên nhân khiến cơ chế thanh toán bằng đất cho BT thường xuyên rơi vào bế tắc? + ThS Lê Bá Đức (ảnh): Theo tôi thì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, là xung đột về thời điểm định giá đất và thời điểm xác định giá trị công trình. Khoản 7 Điều 6 Nghị quyết 98/2023/QH15 quy định giá trị công trình BT được xác định tại thời điểm ký hợp đồng hoặc nghiệm thu, kiểm toán, giá đất thanh toán xác định tại thời điểm Nhà nước quyết định giao hoặc cho thuê đất. Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) yêu cầu việc định giá phải sát thị trường, khi giá đất tăng mạnh làm mất cân đối giữa giá trị công trình và giá trị đất đối ứng. Thứ hai, phạm vi quỹ đất thanh toán hiện nay bị giới Tiêu điểm Chìa khóa pháp lý quan trọng giải bài toán BT Trong nhiều năm, điểm nghẽn lớn nhất của các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại TP.HCM không nằm ở mô hình hay nhu cầu đầu tư, mà ở dòng tiền bị tắc, cụ thể là sự hạn hẹp của quỹ đất thanh toán và độ trễ thủ tục pháp lý kéo dài. Sửa đổi Nghị quyết 98: Khơi thông cơ chế BT - Bài cuối hạn quá hẹp. NQ98 chỉ cho phép sử dụng quỹ đất trong diện sắp xếp, xử lý tài sản công. Đây là nguồn đất ít, phân tán và bị điều chỉnh bởi quy trình phức tạp theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (sửa đổi, bổ sung các năm 2022, 2023, 2024, 2025). Với các dự án quy mô lớn, quỹ đất này hoàn toàn không đủ để thanh toán. Khi không thể bố trí đất phù hợp, dự án BT bị nghẽn từ khâu chuẩn bị. Thứ ba, rào cản về thủ tục hành chính và thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt. Thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất vẫn phải tuân thủ đầy đủ thủ tục về đầu tư, quy hoạch, thẩm định. Đồng thời, hợp đồng BT chưa có cơ chế để ký phụ lục điều chỉnh quỹ đất thanh toán khi thực tế thay đổi. Điều này khiến các dự án không thể xử lý linh hoạt khi gặp vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ hoặc đình trệ nhiều năm. Tăng cường sự độc lập, công khai trong định giá đất . Dự thảo NQ98 sửa đổi trao quyền cho TP.HCM: Mở rộng phạm vi quỹ đất được sử dụng để thanh toán, cho phép TP thu hồi cả khu đất và giao/cho thuê đất trực tiếp không qua đấu giá, đấu thầu, nhằm đơn giản hóa thủ tục… Giải pháp này có thể hóa giải được các “điểm nghẽn” hiện nay không, thưa ông? + Theo tôi, giải pháp cần thiết đầu tiên là đồng nhất thời điểm xác định giá trị thanh toán. Giải pháp phù hợp là sửa khoản 7 Điều 6 NQ98 theo hướng cho phép chốt đồng thời giá đất và giá trị công trình tại thời điểm ký hợp đồng về quỹ đất thanh toán. Cách làm này loại bỏ chênh lệch lớn do biến động giá đất theo thời gian. Tiếp theo, phải tăng cường sự độc lập và công khai trong định giá đất. Việc thành lập Hội đồng Thẩm định giá độc lập, có chuyên gia ngoài Nhà nước là cần thiết để bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thị trường và nguyên tắc công khai, minh bạch. Kết quả định giá và thông tin quỹ đất cần được công bố đầy đủ trước khi phê duyệt. Mở rộng quỹ đất thanh toán là cần thiết nhưng cũng cần cải thiện khâu định giá và quản lý rủi ro để tránh thất thoát tài sản. Việc giao đất trực tiếp, nếu thiếu thẩm định giá độc lập, có thể dẫn đến định giá thấp đất hoặc định giá cao công trình, điều rất nên tránh trong trường hợp này. . Trong bối cảnh TP.HCM mới đang phải triển khai nhiều dự án quy mô lớn, quỹ đất trải dài qua nhiều địa phương, theo ông, cơ chế BT cần thay đổi như thế nào cho các siêu dự án có mức độ phức tạp cao hơn nhiều so với các dự án nội đô? + Các dự án liên vùng (như kết nối với Bình Dương cũ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có độ phức tạp cao hơn rất nhiều so với dự án nội đô, do liên quan đến nhiều quỹ đất khác Việc thành lập Hội đồng Thẩm định giá độc lập, có chuyên gia ngoài Nhà nước là cần thiết để bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thị trường và nguyên tắc công khai, minh bạch. Cơ chế BT trở thành đòn bẩy phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Theo đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), trước đây, Luật PPP năm 2019 không cho phép triển khai hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, với Luật PPP sửa đổi, hình thức BT đã được hồi sinh, cho phép nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất. Song song đó, NQ98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM cũng bổ sung thêm lựa chọn BT trả chậm bằng tiền. Có thể thấy cơ chế BT đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp TP.HCM linh hoạt huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Hiện TP.HCM đang chủ động tính toán nhiều kênh huy động vốn khác nhau cho các dự án metro, bao gồm phát triển quỹ đất theo mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông công cộng), phát hành trái phiếu, cũng như đẩy mạnh hợp tác đầu tư tư nhân. MAUR khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, từ doanh nghiệp trong nước đến quốc tế cùng chung tay xây dựng, khai thác và vận hành hệ thống metro hiện đại, kết nối bền vững. Ủng hộ dự án BT thanh toán bằng quỹ đất Thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM hồi tháng 9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết đơn vị ủng hộ đầu tư các dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, xem đây là phương thức huy động vốn tư nhân đầu tư hạ tầng, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách. Theo sở này, trước đây Luật PPP năm 2020 (hiệu lực từ đầu năm 2021) đã loại bỏ hình thức hợp đồng BT. Tuy nhiên, Luật PPP vừa được sửa đổi, bổ sung (tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, hiệu lực từ ngày 1-7-2025) đã bổ sung lại loại hình hợp đồng BT, gồm cả thanh toán bằng tiền, quỹ đất… Thời gian qua, TP.HCM đã ghi nhận nhiều nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện các dự án theo hình thức BT thanh toán bằng quỹ đất. Sở Tài chính ủng hộ việc huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng thông qua đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Bởi vì đây là phương thức huy động nguồn lực xã hội quan trọng có ý nghĩa trong việc phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, vốn đang còn nhiều dư địa để đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Cũng theo Sở Tài chính, nếu triển khai dự án BT thanh toán bằng quỹ đất một cách công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật sẽ giúp huy động nguồn vốn tư nhân đầu tư hạ tầng, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, chuyển hóa nguồn lực đất đai thành nguồn lực phát triển, khai thác giá trị đất đai gắn với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, một trong những dự án BT vướng mắc nhiều năm nay ở TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA nhau. Vì vậy, cơ chế BT hiện tại cần được tính đến theo hướng liên kết vùng. Trước hết, cần có một cơ quan điều phối vùng thống nhất, có thể là hội đồng hoặc ban chỉ đạo liên tỉnh. Cơ quan này sẽ có thẩm quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến quỹ đất thanh toán, định giá đất và phương án giải phóng mặt bằng. Khi có một đầu mối duy nhất, các địa phương sẽ không còn tình trạng mỗi nơi một loại giá, một quy trình, gây đứt gãy tiến độ. Ngoài ra, nên áp dụng cơ chế một cửa liên thông. Tất cả thủ tục liên quan đến thu hồi đất, giao đất và bồi thường sẽ được tổng hợp và phê duyệt trong một giai đoạn. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian và giảm nhiều rủi ro do thủ tục hành chính. Đối với các dự án kéo dài nhiều năm, hợp đồng BT cần được điều chỉnh theo chỉ số trượt giá hoặc chỉ số lạm phát chính thức. Đây là nguyên tắc đã được Luật PPP năm 2020 (sửa đổi, bổ sung các năm 2022, 2023, 2024, 2025) ghi nhận, giúp bảo đảm cân bằng tài chính và tránh rủi ro tăng chi phí bất thường.• Phạm vi quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT hiện nay bị giới hạn quá hẹp.

Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 10-12-2025 Sáng 9-12, Quốc hội thảo luận tạ i hội trường về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025. Tại phiên thảo luận, các đại biểu (ĐB) Quốc hội bày tỏ lo ngại với các loại tội phạm về môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng... Vi phạm môi trường, thực phẩm bẩn tiếp diễn phức tạp ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nhận định tốc độ đô thị hóa tăng nhanh kéo theo nhu cầu khai thác tài nguyên và sản xuất thực phẩm ngày càng lớn. Tuy nhiên, tình trạng này lại tạo điều kiện cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh, từ xả thải vượt chuẩn, khai thác cát sỏi trái phép đến sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm giả. Ông Mai cho biết dù số vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm có xu hướng giảm nhưng con số vẫn ở mức rất cao. "Lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục ngàn vụ vi phạm hành chính, khởi tố nhiều vụ án hình sự quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân” - ĐB Mai nói. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khoảng trống trong quản lý. Một số vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được trong giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng phòng tránh tội phạm. Cùng với đó là xử lý nghiêm tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây lớn, giảm tái nghiện, triển khai hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý hành vi lạng lách, gây nguy hiểm cho người dân; đồng thời bảo đảm quy trình xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai. rơi vào nợ nần vì tin vào đầu tư tài chính, đường link ngân hàng giả mạo hoặc giao dịch thương mại điện tử không an toàn. Ông Thông dẫn loạt vụ án điển hình như: Vụ Phó Đức Nam chiếm đoạt hơn 5.000 tỉ đồng từ hàng ngàn người thông qua đầu tư tài chính; đường dây xuyên biên giới do Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng, hơn 13.000 nạn nhân; vụ án Công an Thanh Hóa điều tra, dùng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để rút - rửa tiền, hoạt động từ nước ngoài. Theo ĐB, những con số này phản ánh mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Ông nhấn mạnh: “Trong khi người dân có trách nhiệm khai báo, việc truy vết dòng tiền lại vô cùng khó khăn do đối tượng sử dụng Đại biểu Quốc hội lo ngại về tội và an toàn thực phẩm dịp Tết xử lý dứt điểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Dịp lễ Tết, tại chợ đầu mối, khu dân cư đông đúc, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn xuất hiện phổ biến khiến người dân hoang mang. Từ thực trạng trên, ĐB đề nghị Chính phủ triển khai giải pháp mạnh hơn, kiểm soát chặt nguồn tài nguyên, hàng hóa và thực phẩm từ gốc; xử lý triệt để doanh nghiệp núp bóng hợp pháp để vi phạm môi trường, đồng thời tập trung bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân. Tương tự, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) ghi nhận tình hình vi phạm trật tự xã hội giảm sâu trong thời gian qua nhưng lại xuất hiện xu hướng phức tạp mới. Trong đó nổi lên loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và trốn thuế. Cá biệt, vẫn xảy ra các vụ án giết người gây phẫn nộ trong dư luận. Ông cũng cho hay tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên tuy giảm số lượng nhưng hành vi ngày càng manh động, thậm chí bạo lực với cả giáo viên. Tình trạng sử dụng và nghiện ma túy chưa được khống chế hiệu quả, trong khi vi phạm an toàn thực phẩm chỉ được phát hiện sau khi hậu quả xảy ra, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Để khắc phục, ĐB Hòa đề xuất phải đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm từ gốc, tập trung vào giới trẻ, phụ nữ, địa bàn trọng điểm. Gia đình, nhà trường phải phối hợp chặt Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận nhân dân rộng khắp với tinh thần tự quản - tự phòng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại, trang bị đầy đủ phương tiện nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tại cơ sở để “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. Lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại vô cùng nặng Còn ĐB Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) chỉ rõ tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang trở thành thách thức lớn. Dù thống kê năm 2025 cho thấy số vụ giảm 11,5% nhưng mức độ thiệt hại vẫn vô cùng nặng nề. Nhiều nạn nhân mất toàn bộ tài sản tích góp cả đời, thậm chí Đại biểu đề nghị Việt Nam cần tăng hợp tác quốc tế để truy tìm dòng tiền, thu hồi tài sản cho nạn nhân trong cá c vụ lừ a đả o trự c tuyến. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại với các loại tội phạm về môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng ngà y cà ng tinh vi… NHÓ M PHÓ NG VIÊN Sáng 9-12, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) nghe và thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp, trong đó có báo cáo về kết quả công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ QH khóa XV. Báo cáo trước QH, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho hay trong nhiệm kỳ QH khóa XV, các tòa án đã thụ lý trên 2,75 triệu vụ việc, đã giải quyết được gần 2,69 vụ việc, đạt tỉ lệ 97,64%. So với nhiệm kỳ trước, các tòa án đã thụ lý tăng gần 317.500 vụ việc, đã giải quyết tăng trên 310.000 vụ việc. Chỉ tính riêng năm 2025, các tòa án đã thụ lý trên 683.300 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được trên 618.300 vụ việc; đạt tỉ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%... Người đứng đầu ngành tòa án đánh giá tỉ lệ giải quyết các loại vụ việc năm sau đạt cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của QH. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm đều thấp hơn chỉ tiêu mà nghị quyết của QH đề ra. “Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội” - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nói. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin trong nhiệm kỳ QH khóa XV, ngành tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hoàng Minh… Kết quả được dư luận đánh giá cao, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cùng với đó, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh; tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỉ lệ 99,95%. Chánh án TAND Tối cao khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng. Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên. Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện theo đúng quy định. “Công tác giám sát đối với thẩm phán cũng như công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý đối với các hành vi vi phạm được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc” - ông Nguyễn Văn Quảng nói. Ông cho hay qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, thẩm phán. Đặc biệt, sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, các TAND đã nhanh chóng ổn định, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chánh án TAND Tối cao đã chỉ đạo tăng cường phân công, phân cấp, giao quyền cho cấp dưới, nhất là tòa án khu vực và tăng cường nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới, đảm bảo việc giải quyết các loại vụ án, vụ việc thực hiện thông suốt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tòa án cũng thừa nhận trong nhiệm kỳ, một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm Chánh án TAND Tối cao: Chưa phát hiện trường hợp kết án oan Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) ghi nhận tình hình vi phạm trật tự xã hội giảm sâu nhưng lại xuất hiện xu hướng phức tạp mới. Ảnh: QH

