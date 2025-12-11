281-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 11-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓ M PHÓ NG VIÊN Sá ng 10-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần Luật Phòng bệnh quy định ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam là ngày 7-4 hằng năm, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư cho y tế dự phòng. Cơ sở y tế dự phòng được tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách. Nhà nước có chính sách ưu của cơ quan có thẩm quyền. Luật cũng cấm hành vi giả mắc rối loạn tâm thần để trục lợi hoặc trốn nghĩa vụ. Luật Phòng bệnh cho phép hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, dự báo và ứng phó dịch bệnh. Khi dịch thuộc nhóm đặc biệt nguy hiểm, bộ trưởng Bộ Y tế hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định hợp tác quốc tế liên quan đến mẫu bệnh phẩm, công nguồn ngân sách nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ BHYT. Đồng thời tại Điều 44 của dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung Luật BHYT quy định người dân được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây là bước đột phá quan trọng để thể chế hóa Nghị quyết 20 và Nghị quyết 72 đã được ban hành. Thống nhất một bộ sách giáo khoa, miễn phí cho tất cả học sinh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục vừ a đượ c thông qua có nhiề u điể m mớ i đá ng chú ý . Liên quan quy định về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, luật vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ: Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định và đánh giá xếp loại đạt. Đồng thời, quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Một nội dung đáng chú ý khác, luật quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân là văn bản thể hiện dưới dạng Quốc hội quyết: Miễ n phí khá m định kỳ và sá ch giá o khoa đãi đặc thù và vượt trội đối với nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng, đặc biệt tại biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Luật quy định người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Chính sách hỗ trợ dinh dưỡng trong phòng bệnh được thiết kế theo độ tuổi, ngành nghề, tình trạng sinh lý và sức khỏe, đồng thời khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đến sáu tháng tuổi và duy trì đến 24 tháng. Trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, luật nghiêm cấm phát tán tác nhân gây bệnh; tiếp cận trái phép hoặc thay đổi mục đích sử dụng tác nhân gây bệnh; che giấu hoặc không khai báo ca bệnh và không chấp hành biện pháp phòng chống theo yêu cầu nghệ, chuyên gia, vaccine và sinh phẩm. Hệ thống thông tin phòng bệnh phải kết nối dữ liệu về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, dinh dưỡng, thương tích và các thông tin y tế khác, chia sẻ trong cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Trước thời điểm đại biểu bấm nút thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp từ đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra nhằm hoàn thiện dự án luật. Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua quy định người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình. Nghiêm cấm đưa bí mật đời tư, bí mật gia đình lên mạng xã hội Sáng 10-12, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng có 8 chương với 45 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Luật quy định về an ninh mạng; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, trộm cắp cước viễn thông quốc tế. Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ theo danh mục cấm, vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ cũng bị cấm. Hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tài sản số của người khác trên không gian mạng bị nghiêm cấm. Đáng chú ý, hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái luật cũng bị nghiêm cấm. Luật nghiêm cấm việc chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghiêm cấm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Hành vi thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác... Luật cũng có nội dung về việc phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Về phân loại cấp độ, luật phân loại hệ thống thông tin thành năm cấp độ. Việc phân loại căn cứ vào mức độ tổn hại tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội khi xảy ra sự cố. Trong đó, cấp độ 5 là cấp cao nhất. Luật cũng quy định về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Đây là hệ thống có vai trò chiến lược với chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế - xã hội. Danh mục này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gồm: Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; hệ thống lưu giữ hiện vật, tài liệu đặc biệt quan trọng… NHÓ M PHÓ NG VIÊN Sáng 10-12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dân số với nhiều quy định mới liên quan đến truyền thông dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, riêng một số chính sách hỗ trợ sinh con bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2027. Trong đó , để duy trì mức sinh thay thế, luật quy định nhiều chính sách đáng chú ý. Cụ thể, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản bảy tháng, thay vì sáu tháng như hiện hành; lao động nam có vợ sinh con được nghỉ 10 ngày làm việc (tăng so với đề xuất năm ngày tại dự thảo trước đó). Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tài chính. Người có từ hai con đẻ trở lên được ưu tiên khi mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định mức hưởng và thủ tục, trong khi địa phương có thể tăng mức hỗ trợ theo khả năng ngân sách. Phụ nữ sinh con thứ hai nghỉ thai sản 7 tháng Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Năm 11-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓ M PHÓ NG VIÊN Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 4 chương với 51 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Quy định cụ thể về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện Khoản 5 Điều 15 luật vừa được QH thông qua quy định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH cho hay có ý kiến đề nghị bổ sung một điều khoản riêng trong luật quy định cụ thể về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện hoặc cơ quan báo chí đặc thù, cho phép các cơ quan này giữ tư cách pháp nhân độc lập, không bị sáp nhập cơ học. Cũng theo UBTVQH, quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế đặc thù đối với cơ quan truyền thông chủ lực. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định cơ quan chủ lực như phạm vi, mức độ phủ sóng, năng lực đội ngũ PV, biên tập viên, khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội. Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo luật đã chỉnh lý như trên. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 15 dự thảo luật quy định: Cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật đã bảo đảm pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ và quản lý tài chính của cơ quan báo chí. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thay đổi thuật ngữ “cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện” bằng “cơ quan báo chí chủ lực” hoặc đề xuất đổi tên thành “cơ quan báo chí và truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Ý kiến này cũng đã được UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo như trên. Đặc biệt, một số ý kiến đề nghị thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Về nội dung này, UBTVQH cho biết hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) vớ i nhiề u điể m mớ i Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng đã bổ sung các chính sách phát triển báo chí và bảo đảm nguồn lực thực hiện, từ cơ chế tài chính đến đầu tư hạ tầng và ưu đãi thuế theo hướng khả thi hơn. Làm rõ điều kiện hoạt động báo chí, cơ chế cấp phép và tổ chức bộ máy; xác định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, văn phòng đại diện, PV thường trú… Đồng thời, quy định cụ thể về thẻ nhà báo, trách nhiệm pháp lý đối với nội dung thông tin; hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động báo chí trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ mới, bao gồm việc điều chỉnh hành vi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)… Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. sứ c khỏ e Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và đến năm 2030 hoàn thành việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. giấy hoặc số được cấp cho người học khi tốt nghiệp THPT; người học hoàn thành chương trình giáo dục, chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. So với quy định hiện hành, luật vừa được Quốc hội thông qua đã bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS. Thay vào đó, học sinh học hết chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục THCS, đủ điều kiện theo quy định của bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương. Học sinh học hết chương trình giáo dục THPT, đủ điều kiện theo quy định của bộ trưởng Bộ GD&ĐT, được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT. Trường hợp học sinh không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Giấy này được sử dụng để đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Nghị quyết quy định bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027 và đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; ưu tiên vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo.• VH-TT&DL tổng kết quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, dự kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của quy hoạch và bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc Hà Nội và TP.HCM được thành lập cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Trên cơ sở chỉ đạo và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ VH-TT&DL sẽ cụ thể hóa các nội dung này trong chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển báo chí quốc gia. Không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực thuộc tỉnh ủy, thành ủy Cũng theo UBTVQH, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan phát thanh, truyền hình cấp tỉnh. UBTVQH cho hay khoản 6 Điều 15 dự thảo luật quy định cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan này đã được quy định tại Quy định 373-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc Đảng bộ tỉnh, TP. Vì vậy, UBTVQH xin được giữ như dự thảo luật. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cho phép tỉnh ủy, thành ủy thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện nếu đủ điều kiện. Về nội dung này, UBTVQH cho biết ngày 23-92025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quyết định 373-QĐ/TW, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc Đảng bộ tỉnh, TP. Vì vậy, dự thảo luật không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện thuộc tỉnh ủy, thành ủy. “Trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, cơ quan này sẽ được phép có cơ quan báo chí trực thuộc, kể cả đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, TP” - UBTVQH nêu rõ.• Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Bổ sung các chính sách phát triển báo chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: QH Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: QH Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trình bày báo cáo của Chính phủ tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, tại Quyết định 2669/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Vũ Đại Thắng, 50 tuổi, quê Hà Nội; trình độ: Thạc sĩ quan hệ quốc tế (ĐH Waseda, Nhật Bản), cử nhân kinh tế đối ngoại và cử nhân luật. Ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng như thứ trưởng Bộ KH&ĐT; bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ; bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh... Đồng thời, tại Quyết định 2667/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung. PV - H.DƯƠNG Tin vắn • Đại tá Trà Quang Thanh làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ngày 10-12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận nhiệm vụ và giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. H.DƯƠNG • Khởi tố anh trai lái ô tô tông em gái tử vong. Ngày 10-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về tội giết người, liên quan đến việc mâu thuẫn khiến Thành lái ô tô tông em gái là NTBS (42 tuổi) tử vong trong vụ việc xảy ra vào ngày 30-11. H.DU • Cháy lớn trên phố Lò Đúc. Ngày 10-12, tại TP Hà Nội xảy ra vụ cháy ở dãy nhà 168-170 phố Lò Đúc. Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy, vụ việc không gây thiệt hại về người. Đ.LAM Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 679/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tiến độ thực hiện “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh đây là “chiến dịch” không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã, phải quyết tâm hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là những gia đình không có nhà ở sau bão lũ lịch sử ở miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 234 và Văn bản 1551. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng chức năng cần xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm bình thường, mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với nhân dân. Các địa phương cần quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai thực hiện “chiến dịch”. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, TP thực hiện nghiêm quy định báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “chiến dịch” gửi Bộ NN&MT, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ thứ Bảy hằng tuần; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất về tiến độ và việc sử dụng nguồn lực của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực... PQ Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, triển khai một số nội dung. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ rà soát, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 204/2004 và Thông tư 08/2013. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 73/2024. Qua đó, bảo đảm việc thực chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý. N.THẢO Ngày 10-12, UBND TP.HCM đã thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Năm ngày 1-1-2026. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2026. UBND TP giao chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác tổ chức, phục vụ nhân dân… HOÀNG KIM Lực lượng quân đội hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Thủ tướng: Xây nhà cho dân bị thiệt hại do thiên tai là mệnh lệnh từ trái tim Khẩn trương rà soát, nâng bậc lương, chế độ tiền thưởng với cán bộ xuất sắc TP.HCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Ngày 10-12, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hai ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh (cùng ngụ đặc khu Lý Sơn) vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Quang và ông Sanh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong bão số 13. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11, do mâu thuẫn gia đình, ông Cường đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển. Sau đó, ông Sanh và ông Quang dùng thúng đi ra và cứu được ông Cường. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được. Đến ngày 8-11, cả ba người lần lượt được các lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa vào bờ an toàn. NGUYỄN YÊN Lựa chọn nhà đầu tư xây cầu Đồng Nai 2 trong trường hợp đặc biệt Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Dự án thuộc nhóm A, công trình cầu đường cấp đặc biệt. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công. Dự án có tổng chiều dài gần 10 km, trong đó phần chính cầu Đồng Nai 2 dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu từ phường Long Phước (TP.HCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Tam Phước và xã An Phước (Đồng Nai). Thời gian triển khai là giai đoạn 2026-2028. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính chất cấp bách để sớm đưa vào hoạt động phục vụ khai thác sân bay Long Thành, tăng cường kết nối Đồng Nai và TP.HCM. Nghị quyết yêu cầu nhà đầu tư phải giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT để đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc triển khai cầu Đồng Nai 2 có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai, TP.HCM và cả khu vực. VŨ HỘI Thu hồi khu đất vàng 70 Trần Phú ở Nha Trang Ngày 10-12, một nguồn tin cho biết UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo thu hồi 8.066 m2 đất trụ sở của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tại 70 Trần Phú, phường Nha Trang. Lý do thu hồi là vì người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. UBND phường Nha Trang đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa xác định giá trị còn lại của tài sản trên đất để thực hiện các thủ tục tiếp theo. X.HOÁT Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Côn Đảo lăn bánh từ 19-12 Sở Xây dựng TP.HCM vừa có quyết định về việc mở tuyến xe buýt không hỗ trợ kinh phí số 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống). Theo đó, kể từ ngày 19-12, tuyến xe buýt không trợ giá số 173 sẽ đi vào hoạt động, điểm đầu tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo. Cự ly tuyến dài 17,1 km. Thời gian hành trình là 30 phút/chuyến. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ. Tổng số chuyến hoạt động trong ngày là 112 chuyến. Ngoài ra, 5 tuyến xe buýt điện khác dự kiến sắp lăn bánh ở Côn Đảo, bao phủ khoảng 90% hệ thống giao thông trên địa bàn đặc khu. N.NGỌC

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-12-2025 Năm 2026, TP.HCM sẽ có rất nhiều công trình lớn, đột phá để bứt phá Trong năm 2026, TP.HCM sẽ có rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá được triển khai giúp TP bứt phá. LÊ THOA - THANH TUYỀN Ngày 10-12, HĐND TP.HCM tiếp tục kỳ họp thứ 6 khóa X. Tại kỳ họp, ông Võ Anh Tuấn, thư ký kỳ họp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội và HĐND TP.HCM, đã báo cáo tổng hợp ý kiến phát biểu của ĐB HĐND TP tại các tổ thảo luận chiều 9-12. Theo đó, các ĐB HĐND TP.HCM cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. “Điểm nóng” thức ăn đường phố Tại phiên chất vấn của kỳ họp, ĐB Đoàn Ngọc Như Tâm đã đặt vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học. Theo ĐB Tâm, khi chi phí bị siết quá chặt sẽ dễ xảy ra tình trạng đánh đổi chất lượng nguyên liệu. “Đơn giá thức ăn quá thấp có xảy ra rủi ro về an toàn thực phẩm không? Sở có phối hợp với ngành GD&ĐT xây dựng hàng rào kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn tối thiểu, tạo cơ sở pháp lý để trường học mạnh dạn loại bỏ hồ sơ thầu có giá thấp bất thường không?”. Trả lời ĐB, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết nguy cơ an toàn thực phẩm trong trường học không xuất phát từ vấn đề giá cả do phụ huynh học sinh sẵn lòng hy sinh tất cả cho con cái và không quan tâm nhiều vấn đề này. Bà Lan khẳng định: “Chúng tôi không can thiệp trường chọn ai làm đối tác, chi phí bao nhiêu nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Khi xảy ra sự cố, hiệu trưởng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm”. Trao đổi thêm về an toàn thực phẩm trong trường học, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết đã có quy định khung giá tối thiểu cho một suất ăn. Sở An toàn thực phẩm cần phối hợp với Sở GD&ĐT để tham mưu khung pháp lý, quy định để quản lý chất lượng thực phẩm trường học tốt hơn. ĐB Trần Quang Thắng cho biết người dân đang đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố, thực phẩm không rõ nguồn gốc. “Sở có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này, giúp người dân có ý thức tự bảo vệ tốt hơn” - ĐB Thắng nói. Trả lời ĐB, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết thức ăn đường phố không thuộc diện cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, người bán hàng có thể mở bán mà không cần xin phép ai. Dù vậy, bà Lan khẳng định thức ăn đường phố cũng chịu sự lấy mẫu để kiểm tra vi phạm. Đây là trách nhiệm chính của địa phương, trước đây là quận, huyện, nay là phường, xã, đặc khu. Bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin Sở An toàn thực phẩm TP cũng sẽ tăng cường kiểm tra trong thời gian tới, từ đó giúp thức ăn đường phố trở nên văn minh hơn, an toàn hơn. TP.HCM đã thành lập các đội quản lý an toàn thực phẩm. Các đội này sẽ có mặt tại địa bàn phường, xã để kiểm tra thường xuyên. Trong khi đó, ĐB Trần Minh Xuân đề cập TP hiện có các công trình trọng điểm như đường vành đai 3, đường vành đai 4 TP.HCM, ở cửa ngõ TP.HCM về phía Bình Dương có Quốc lộ 13. Theo ĐB, hiện nay cán bộ, người dân về trung tâm TP.HCM phải mất hàng giờ đồng hồ, tình trạng ùn tắc thường xuyên kéo dài. Bên cạnh đó, các ĐB cũng đặt câu hỏi khu vực cửa ngõ phía bắc vào trung tâm TP có các tuyến đường như Trường Chinh - Âu Cơ, Tân Kỳ - Tân Quý thường xuyên ùn tắc. Đây là các dự án TP.HCM có chủ trương mở rộng nhưng còn chậm. Trả lời ĐB, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết về kết nối vùng, liên vùng, thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm thời gian gần đây có nhiều điểm sáng. Với các vấn đề còn tồn đọng, TP cũng có kế hoạch để khắc phục. Hiện nay, TP.HCM đã có kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13; hiện đang chuẩn bị các bước, thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, dự kiến tháng 6-2026 khởi công mở rộng. Ngoài ra sẽ có đường trên cao, xây thêm cầu Bình Triệu 3… Nhiều thành tựu nhưng không tự bằng lòng Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã phát biểu, giải trình một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Ông Nguyễn Văn Được cho biết trong bối cảnh khó khăn, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội đáng tự hào, có nhiều gam màu sáng. Trong đó, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025 đạt, vượt kế hoạch đề ra; GRDP ước tính tăng 8,03%, quy mô gần 3 triệu tỉ đồng (chiếm gần 24% GDP cả nước), GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Về tháo gỡ các dự án, TP.HCM đã giải quyết 670/838 dự án, “mở khóa” cho hơn 804.000 tỉ đồng nguồn lực xã hội, quy mô 16.200 ha, góp phần tăng thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất 269% so với cùng kỳ. “Tinh thần là không để hồ sơ nằm chờ, nhiều dự án, công trình lớn được tái khởi Các nghị quyết mới phát huy vai trò đầu tàu của TP.HCM Chiều 10-12, phát biểu bế mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết HĐND TP đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Các nghị quyết tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, an sinh xã hội và nguồn nhân lực. Kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử ĐB Quốc hội khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. “Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm như tiến độ dự án trọng điểm, thực hiện Nghị quyết 98/2023, nhà ở xã hội, giảm ùn tắc, an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường sống...” - ông Minh nhìn nhận. Ông cho biết qua chất vấn, HĐND TP yêu cầu UBND TP và các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Tinh thần là “nói đi đôi với làm”, chuyển cam kết tại nghị trường thành kết quả thực tiễn. Thay mặt Thường trực HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP, các sở, ngành và xã, phường, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết. Các đơn vị cần xác định rõ tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm của người đứng đầu. TP cần tập trung thực hiện Nghị quyết 98/2023, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Đồng thời, cần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường, an sinh xã hội. ĐB HĐND TP cần bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh phù hợp. “Mỗi ĐB phải là cầu nối tin cậy, lắng nghe tâm tư của nhân dân và vận động nhân dân đồng hành cùng TP vượt qua khó khăn” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. động trở lại” - ông nhấn mạnh. Đặc biệt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, TP đã thực hiện đúng và trúng, kịp thời theo chỉ đạo của Trung ương. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM không tự bằng lòng mà nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém như giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hiệu quả vận hành bộ máy mới chưa đồng đều và các tồn tại hạn chế đã được Tổng Bí thư chỉ ra gồm kẹt xe, môi trường, ngập nước, ma túy. “Đây là những vấn đề mà TP thẳng thắn nhìn nhận, đối diện và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói. Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP xác định rõ tinh thần không né tránh, không đổ lỗi, không trì hoãn trách nhiệm. Hiện TP thuộc nhóm giải ngân đầu tư công khá tốt trong cả nước, đạt khoảng 60% nhưng so với mục tiêu TP đặt ra thì chưa hoàn thành. “Lãnh đạo UBND TP sẽ nhận trách nhiệm này” - ông nói và đề nghị trước cuối năm nay, tất cả hồ sơ của dự án quan trọng, nhất là công trình đột phá phải được chuẩn bị trước, để đầu năm 2026, bố trí vốn là triển khai ngay. Về các dự án trọng điểm, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP cam kết đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 3, đường vành đai 4, các tuyến metro, dự án Bình Quới - Thanh Đa, dự án chống ngập, nhà ven rạch… “Trong năm 2026, TP sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP sẽ được triển khai” - ông nói và tin rằng nếu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng với các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 188, Nghị quyết 98… TP sẽ bứt phá.• Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 10-12. Ảnh: THUẬN VĂN Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, đo lường được trong phương thức quản trị trong phát triển kinh tế, trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 11-12-2025 phapluat@phapluattp.vn NGUYỄN QUYÊN - SONG MAI Ngày 10-12, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội”. Chương trình được đồng hành tổ chức bởi Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam và Trường ĐH Văn Lang, với sự phối hợp tham gia của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Luật (ĐH Huế), cùng nhiều cơ sở đào tạo, đơn vị hành nghề luật trên cả nước và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Lợi thế đào tạo luật trong trường ĐH đa ngành Tại buổi tọa đàm, PGS-TS Bùi Anh Thủy, Trưởng khoa Luật Trường ĐH Văn Lang, cho biết đào tạo luật trong trường ĐH đa ngành mang lại lợi thế lớn khi sinh viên (SV) luật có cơ hội học tập cùng các ngành kinh tế, quản trị, công nghệ thông tin, truyền thông, y tế... Không chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước, cử nhân luật từ trường đa ngành có thể dễ dàng tham gia vào khu vực tư, doanh nghiệp FDI… Thông qua việc học đa ngành, SV được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân tích, quản trị, hoạt động ngoại khóa, hội thảo..., giúp SV có tầm nhìn rộng và tăng khả năng xử lý vấn đề phức hợp. Ông Thủy nhìn nhận mô hình ĐH đa ngành là phổ biến. Ý tưởng “gom” việc đào tạo cử nhân luật chỉ trong trường chuyên ngành luật là không phù hợp với giáo dục hiện đại, tự chủ ĐH, tự do học thuật. Đồng thời, không phù hợp với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời mà Việt Nam theo đuổi từ mấy thập niên nay và đi ngược xu thế phát triển giáo dục hiện đại. Quan trọng là kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình đào tạo Để nâng cao chất lượng đào tạo luật, nhiều chuyên gia nhấn mạnh quan trọng là khâu kiểm tra, giám sát chứ không phải là chuyên ngành hay đa ngành. PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo PGS Nam, chủ trương của Đảng và Nhà nước về kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật là đúng đắn, thể hiện trong các nghị quyết 27, 49 và gần đây là Nghị quyết 66. Nghị quyết 66 nêu rõ: “Kiên quyết chấn chỉnh các cơ sở đào tạo luật không bảo đảm tiêu chí”. Vấn đề trọng tâm hiện nay không phải là đào tạo chuyên ngành hay đa ngành, mà là tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất. Sau đó, Quyết định 1056 của Thủ tướng tăng cường công tác kiểm tra; Quyết định 678 của Bộ GD&ĐT ban hành chuẩn chương trình đào tạo luật với các quy định chi tiết về tín chỉ, khung kiến thức và từng môn học... Với bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo luật là cần thiết nhưng phương thức thực hiện mới là vấn đề quan trọng. Theo tinh thần Nhà nước kiến tạo, Nhà nước ban hành chuẩn đầu ra, tổ chức giám sát; cơ sở không đáp ứng sẽ chịu chế tài, Đào tạo luật: Chuyên ngành đều được, miễn chất lượng tốt Từ thực tế trên, ông Thủy cho rằng việc đánh giá chất lượng đào tạo luật không thuần túy dựa vào danh tiếng, tên gọi, mô hình mà là chương trình đào tạo, chuyên ngành, đội ngũ giảng viên, cơ hội thực hành, trải nghiệm... Tương tự, PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhìn nhận nhu cầu xã hội về ngành luật rất lớn và trải rộng ở mọi lĩnh vực đời sống nên không ai có thể “độc quyền” về luật. Nếu gom việc đào tạo luật về vài đầu mối sẽ tạo áp lực khổng lồ và không đủ cung ứng cho nhu cầu xã hội. Ông Hùng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở triết lý đào tạo luật. Thực tế, SV học luật sau khi ra trường có thể học nghề luật sư, công chứng... tại Học viện Tư pháp để được đào tạo chuyên sâu hơn... Hiện nay, các cơ quan tòa án, VKS, thi hành án… đều tổ chức thi tuyển để SV khi tốt nghiệp ngành luật có năng lực, chuyên môn sẽ đăng ký thi tuyển. Vậy nên cần tính toán lại, có nên để SV học khoa học cơ bản trước rồi học luật, hay đào tạo cử nhân luật như một nền tảng chung còn kỹ năng nghề để các trường khác đảm nhiệm để tính đến hiệu quả ngành nghề. Trường hợp nhồi nhét tất cả vào chương trình cử nhân luật như học tội phạm học, pháp y... thì SV chỉ học để biết nhưng không thể dùng được. Theo PGS Hùng, muốn tăng cường chất lượng đào tạo SV luật cần tăng cường chất lượng đội ngũ giảng dạy. Cần có sự hợp tác bền lâu giữa trường ĐH với các đơn vị SV đến thực tập như tòa án, VKS, văn phòng luật sư... Đồng thời, tạo cơ chế để giảng viên hành nghề luật có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy. trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng đào tạo luật trong trường ĐH đa ngành có lợi thế vì luật là một nghề không tách rời kiến thức xã hội, kinh tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo… Luật sư phải vận dụng kiến thức liên ngành để xử lý các tình huống thực tế... Ông Nam thừa nhận chất lượng đào tạo luật hiện nay chưa đồng đều Các chuyên gia cho rằng đào tạo luật trong các trường ĐH chuyên ngành hay đa ngành không phải là vấn đề trọng tâm, cái chính là tăng cường kiểm tra, giám sát để có chất lượng tốt. TS NGUYỄN QUANG HUY, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo luật Nền giáo dục Nga được đánh giá cao về uy tín và chất lượng. Ngành luật tại Nga được đào tạo cả ở những trường chuyên ngành và các trường đa ngành. Chính phủ và Bộ Giáo dục Nga không có quy định hay chính sách nào hạn chế mô hình đào tạo luật tại các trường đa ngành. Trở lại với Việt Nam, hiện nay có ý kiến chỉ cho phép đào tạo luật ở các trường chuyên về luật. Việc này đã gây hoang mang cho các trường đa ngành đào tạo luật và SV của họ. Trước thực tiễn trên, thay vì hạn chế mô hình đào tạo, chúng ta nên tập trung nâng cao chất lượng đào tạo bằng các biện pháp như nâng cao chuẩn đầu vào và đầu ra; tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên; cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Như vậy, nâng cao chất lượng đào tạo là hướng đi bền vững hơn so với việc hạn chế cơ sở đào tạo. ThS - luật sư VŨ DUY NAM, Giám đốc Công ty Luật Kim Ngọc: Tạo điều kiện sinh viên luật va chạm với nghề Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các trường đào tạo luật. Cụ thể, công ty cùng giảng viên trường ĐH hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học và tham gia giảng dạy các học phần thực hành. Tại một số trường, môn “Thực hành nghề luật” rất cần sự phối hợp này. Luật sư chia sẻ tình huống thực tế, còn giảng viên phụ trách định hướng học thuật. Điều này giúp SV có góc nhìn thực tế hơn. Việc doanh nghiệp than phiền SV không biết soạn thảo văn bản, liệu doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho SV thực hành chưa? Tại công ty tôi, SV thực tập được hướng dẫn từng bước: Tra cứu nhãn hiệu, soạn thảo đơn từ, chuẩn bị hồ sơ đăng ký... Quyết định cuối cùng thuộc về luật sư nhưng quá trình này giúp SV cứng cáp hơn. Nhiều SV được hướng dẫn từ năm 2-3, đến khi ra trường đã làm việc rất tốt dù không học trường chuyên luật. Ban chủ trì tọa đàm “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội”. Ảnh: THUẬN VĂN Ý kiến PGS-TS Lê Minh Hùng (đứng), Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đang phát biểu tại tọa tàm. Ảnh: THUẬN VĂN

