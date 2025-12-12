282-2025

2 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 11-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). Luật gồm 5 chương, 44 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Tạo chính sách vượt trội trong hoạt động của tòa án chuyên biệt Một nội dung đáng chú ý, luật vừa được QH thông qua đã mở rộng nguồn bổ nhiệm thẩm phán tại tòa án chuyên biệt ở TTTCQT là người nước ngoài. Tại báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi tới các đại biểu QH, xét xử theo các hệ thống pháp luật khác nhau (thông luật, dân luật...) đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp đa dạng, mang tính quốc tế hóa cao, giúp tạo niềm tin đối với nhà đầu tư. để xét xử ngay theo pháp luật thông luật khi tòa án chuyên biệt đi vào hoạt động. Về thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, luật quy định việc xét xử sơ thẩm bằng một thẩm phán, không có sự tham gia của hội thẩm nhân dân. Trường hợp vụ việc phức tạp, chánh án tòa án quyết định việc xét xử sơ thẩm bằng ba thẩm phán. Trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là dự án luật mới, khó và lần đầu được QH xem xét, thông qua trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết 222/2025/ QH15 của QH về việc thành lập TTTCQT tại Việt Nam và tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới. Đặc biệt, lần đầu tiên QH xem xét, thông qua mô hình tòa án chuyên biệt để giải quyết các tranh chấp đầu tư, kinh doanh theo hệ thống pháp luật thông luật. Cắt giảm 38 ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cùng ngày, QH cũng thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Nhiều nội dung trong luật được doanh nghiệp mong chờ, cụ thể là danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và việc thu hẹp diện dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo. Ảnh: QH TAND Tối cao cho hay quá trình thảo luận, đa số ý kiến tán thành quy định về nguồn bổ nhiệm thẩm phán là người nước ngoài nhằm tạo cơ chế mở, đột phá, tạo niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. TAND Tối cao khẳng định cần quy định thẩm phán là người nước ngoài thực hiện nhiệm vụ xét xử tại tòa án chuyên biệt. Lý do bởi điều này tạo chính sách vượt trội trong tổ chức và hoạt động của tòa án chuyên biệt, tăng tính hấp dẫn, cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài, phù hợp với kinh nghiệm của một số tòa án TTTCQT lớn trên thế giới như Dubai, Kazakhstan, Singapore… Bên cạnh đó, việc thẩm phán nước ngoài có chuyên môn sâu, uy tín và kinh nghiệm “Nhà đầu tư quốc tế sẽ yên tâm hơn khi tranh chấp của họ được xét xử bởi thẩm phán có cùng nền tảng pháp lý” - báo cáo của TAND Tối cao nêu rõ. Ngoài ra, điều này giúp giải quyết được yêu cầu cấp thiết phải có thẩm phán đủ năng lực để giải quyết ngay các vụ việc tại tòa án chuyên biệt sau khi TTTCQT đi vào hoạt động. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện để thẩm phán Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng từ các thẩm phán nước ngoài; tiến tới thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ xét xử, giải quyết các vụ việc tại tòa án chuyên biệt. Một nguyên nhân quan trọng khác, thực tế hiện nay, Việt Nam chưa có thẩm phán Việt Nam có đủ trình độ ngoại ngữ và năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín quốc tế Với 410/427 đại biểu có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh. Theo nghị quyết, sân bay Gia Bình được định hướng xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thuộc thế hệ mới và mang tầm quốc tế; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027. Dự án hướng tới đạt chuẩn dịch vụ 5 sao, nằm trong nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo đánh giá của Skytrax và thuộc nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo Hội đồng Cảng hàng không quốc tế. Gia Bình được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc, trung chuyển hành khách và hàng hóa, đồng thời là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự án đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. Quy mô khai thác giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 1.884,93 ha đất, trong đó 922,25 ha là đất lúa hai vụ trở lên; việc thu hồi đất được thực hiện một lần theo quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật. QH thống nhất tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỉ đồng, trong đó nhà đầu tư phải đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư. TAND Tối cao khẳng định cần quy định thẩm phán là người nước ngoài thực hiện nhiệm vụ xét xử tại tòa án chuyên biệt. Làm sân bay Gia Bình tổng vốn hơn 196.000 tỉ Từ 1-1-2026, Việt Nam sẽ có thẩm người nước ngoài Quốc hội thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam sẽ có thẩm phán là người nước ngoài. Chiều 11-12, theo Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, QH khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch QH cho biết 51 luật, 39 nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật) được QH thông qua là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. “Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Cùng với công tác lập pháp, giám sát, QH đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng” - Chủ tịch QH khẳng định. “Nhìn lại chặng đường năm năm qua, QH vui mừng khi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức” - Chủ tịch QH nói. Chủ tịch QH cho biết điểm đặc biệt trong nhiệm kỳ này là QH đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, QH đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế. Lần đầu tiên, QH đã tổ chức thành công hai diễn đàn về pháp luật và giám sát. Cùng với đó, ban hành nhiều đạo luật quan trọng trên tất cả lĩnh vực để tạo nền tảng quan trọng cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Về kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cảm ơn và nhìn nhận các đại biểu QH, các cơ quan của QH, các đoàn đại biểu QH đã đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực, tận dụng từng phút để thảo luận, tranh luận thẳng thắn, sâu sắc. Chủ tịch QH nói ngay sau kỳ họp, “cả hệ thống chính trị tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội. Ảnh: QH Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Hoàn thành khối lượng lập pháp rất lớn Thời sự - Thứ Sáu 12-12-2025

3 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều lãnh đạo cấp cao nhận phần thưởng cao quý Tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường và nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được trao tặng các phần thưởng cao quý. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Huân chương Độc lập hạng Nhì được trao cho Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung được ghi nhận đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Hộ kinh doanh có doanh thu đến 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế Với đa số đại biểu tán thành, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT). Một trong những thay đổi của Luật Thuế VAT vừa được QH thông qua là điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Tiêu điểm phán là công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt. Thứ tư, theo người đứng đầu Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao. Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. “Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, đã trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước chúng ta kiên trì cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, khẳng định PCTN, lãng phí, tiêu cực thực sự đã trở thành xu thế không thể đảo ngược” - theo Tổng Bí thư Tô Lâm. 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh 3 yêu cầu, 5 trọng tâm và 3 đột phá. Trong đó, về 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thứ nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để “không thể” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ hai là kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hành văn hóa liêm chính và thúc đẩy các điều kiện đảm bảo để cán bộ, đảng viên “không cần”, “không muốn” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Phải đưa giáo dục liêm chính trở thành việc làm thường xuyên, “tự giác”, “tự nguyện”, “như cơm ăn, nước uống, áo mặc hằng ngày”; trở thành nội dung, yêu cầu bắt buộc ở tất cả cấp học, cơ sở giáo dục, trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị” - Tổng Bí thư cho biết. Thứ ba là tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất vị thân”, không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ”. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kịp thời thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ tư là đẩy mạnh PCTN, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đảm bảo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, phục vụ nhân dân. “Phải thường xuyên nắm tình hình, nhận diện đầy đủ, chính xác những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để khắc phục; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...” - Tổng Bí thư chỉ rõ. Cuối cùng là tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng PCTN, lãng phí, tiêu cực.• Đ.MINH - N.THẢO Ngày 11-12, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng Đánh giá về công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ông vui mừng khi thấy công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Tổng Bí thư nhắc tới bốn kết quả lớn trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Thứ nhất, nhận thức, lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện. “Có thể khẳng định cuộc đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, sự đoàn kết thống nhất hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng” - Tổng Bí thư nói. Kết quả nổi bật thứ hai, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Tổng Bí thư cho biết các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự. Số liệu cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu. Kết quả nổi bật thứ ba, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP Tổng Bí thư nói về 4 kết quả lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy định. Luật đã rà soát, cắt giảm 38 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí. Đồng thời, luật rà soát, sửa đổi phạm vi của 20 ngành. Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu phương thức quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với những ngành nghề được đề xuất cắt giảm, sửa đổi. Việc này nhằm thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, chuyển từ “cấp phép” sang “đăng ký” hoặc “thông báo”. Qua đó, hướng tới quản lý chủ yếu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn với những nội dung quan trọng, cần sự điều tiết của Nhà nước. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ không áp dụng với một số dự án cụ thể. Đó là dự án không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi được cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là quy định mang tính cải cách căn bản, cải thiện môi trường kinh doanh. “Để đảm bảo quản lý nhà nước, luật vẫn tiếp tục quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trình bày.• XIV của Đảng; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam”. Ông yêu cầu công tác bầu cử QH phải được phối hợp chặt chẽ, chủ động, kịp thời theo đúng kế hoạch đã ban hành, đồng thời rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương. QH đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được QH thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra” - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chia sẻ. NHÓM PHÓNG VIÊN Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: QH Thời sự - Thứ Sáu 12-12-2025

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 12-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Khuyến khích các trường đại học Australia mở phân hiệu tại Việt Nam Chiều 11-12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia Jason Clare đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh vị trí đặc biệt và ngày càng quan trọng của hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp hiện nay. Triển khai Nghị quyết 71/NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Việt Nam coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, đặc biệt với các đối tác truyền thống như Australia. Bộ trưởng Jason Clare cho biết quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Australia có truyền thống từ rất lâu. Hợp tác giáo dục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. “Cá nhân tôi khuyến khích các trường ĐH Australia mở rộng hợp tác với Việt Nam” - ông nói. (Theo baochinhphu.vn) Tin vắ n • Đề nghị truy tố kẻ lừa bán 1 lô đất cho nhiều người. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Vẹn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vẹ n lừa bán mộ t lô đất cho nhiều người để chiế m đoạ t tiề n. PN • Phá đườ ng dây vậ n chuyển phá o lậ u ở Tây Ninh. Ngày 11-12, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, bắt giữ hai người, thu gần 420 kg pháo lậu. HUỲ NH DU • Chặn đường, cướp tài sản từ mâu thuẫn trong đám cưới. Ngày 11-12, Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang củ ng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên chặn đường đánh, cướp tiền và dây chuyền của mộ t ngườ i đàn ông vì mâu thuẫn trong đám cướ i. TIẾ N THOẠ I Sáng 11-12, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đô đốc Saito Akira, Tư lệnh lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Đại tướng khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Hải quân hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất. Đại tướng tin tưởng rằng với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập niên qua cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Đô đốc Saito Akira đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Nhật Bản - Việt Nam. Đô đốc Saito Akira bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đại tướng Nguyễn Tân Cương; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, giữa lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Quân chủng Hải quân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển sâu sắc. (Theo TTXVN) Sáng 11-12, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, ông Mai Văn Hà (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) thông tin đợt mưa bão liên tục vừa qua đã gây thiệt hại rất nhiều cho ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Mưa lũ gây sạt lở, đất đá, bùn trôi tràn xuống nền, mặt đường, lấp, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu đường bộ... gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Một số vị trí sạt lở nhỏ, ngắn được khắc phục nhanh nhưng có nhiều điểm sạt lở quy mô, sạt lở nhiều lần nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Có hơn 450 vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý. Trước mắt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc, thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe một làn tại các vị trí tắc đường trên các tuyến đường trong thời gian nhanh nhất… NGUYỄ N YÊN Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Đô đốc Saito Akira. Ảnh: TTXVN Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản Hơn 450 điểm sạt lở bủa vây hạ tầng giao thông Quảng Ngãi Chiều 11-12, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu như thường lệ. Từ 15 giờ ngày 11-12, giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. Mỗi lít xăng A95 giảm 378 đồng, xăng E5 giảm 207 đồng, dầu diesel giảm 226 đồng, dầu hỏa giảm 252 đồng, dầu mazut giảm 43 đồng. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng A95 còn 20.082 đồng/lít, E5 còn 19.615 đồng/lít, dầu hỏa còn 252 đồng/lít, dầu diesel còn 18.154 đồng/lít, dầu mazut còn 13.393 đồng/kg. AN HIỀ N Mỗi lít xăng A95 giảm gần 400 đồng Bộ Ngoại giao lên tiếng về sự cố sai sót hiển thị bản đồ Việt Nam tại SEA Games 33 Chiều 11-12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan việc lễ khai mạc SEA Games 33 có bản đồ Việt Nam thể hiện bằng công nghệ kỹ thuật số bị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế. Thông tin về tình hình người Việt Nam tại các khu vực xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam. Khuyến cáo nêu rõ: Công dân không đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồ ng thờ i, đề nghị các công dân tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại và giữ liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan. VIẾ T THỊNH GS-TS Thái Văn Thành được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Sáng 11-12, tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 20212026. Tỉ lệ đại biểu dự họp tán thành là 100%. Ngay sau khi bỏ phiếu kín, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Thành. Ông Thái Văn Thành (56 tuổi), quê phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông có học hàm giáo sư, trình độ chuyên môn ĐH Sư phạm vật lý, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thành từng giữ chức phó hiệu trưởng ĐH Vinh. Từ tháng 3-2019, ông làm giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và là giáo sư đầu tiên giữ chức vụ này của tỉnh. Tháng 10-2020, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Năm 2021, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV từ Nghệ An. Trong nhiệm kỳ này, ông cũng được phân công là ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. ĐẮ C LAM Giải phóng mặt bằng dự án quảng trường bên hồ Hoàn Kiếm Sáng 11-12, lực lượng chức năng của UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành phá dỡ một số trụ sở cơ quan, tổ chức nằm ở phía đông hồ Hoàn Kiếm để lấy mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên. Các công trình đang được triển khai phá dỡ gồm: Trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước; Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội; Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội; Hội Người mù Hà Nội... Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 2,14 ha. Hạng mục phá dỡ công trình cũ là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục thi công tiếp theo của dự án. Phạm vi phá dỡ bao gồm 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân. UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định công tác phá dỡ thực hiện theo quy trình kỹ thuật, tuân thủ quy định liên quan của pháp luật để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, vệ sinh môi trường… TRỌ NG PHÚ

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 12-12-2025 LÊ THOA Ngày 11-12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo Quyết định 2310/2025 và Công điện 198/2025 của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết năm 2025. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đón đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến vào tháng 3-2026. Chủ trì hội nghị là hai phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và Bùi Minh Thạnh. Số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm rõ rệt qua các năm Báo cáo về việc thực hiện IUU, bà Phạm Thị Na, Phó GiámđốcSởNN&MTTP.HCM, cho biết trong năm 2025, Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) TP.HCM đã chỉ đạo rà soát công tác quản lý đội tàu, làm sạch dữ liệu đội tàu và đã xóa được 1.133 tàu cá theo quy định. Riêng tháng 11, xóa được 172 tàu cá, làm sạch dữ liệu đội tàu, giúp công tác quản lý đội tàu của TP tốt hơn. Đáng chú ý, trong năm, TP có hơn 800 tàu cá có dấu hiệu mất kết nối nhưng riêng tháng 11 thì không có trường hợp nào. “Từ năm 2017 đến nay, đây là lần đầu tiên trên địa bàn TP không có trường hợp tàu cá mất kết nối, bị xử lý vi phạm hành chính” - bà Na nói và cho biết đối với 800 tàu cá có dấu hiệu mất kết nối, chỉ có 21 trường hợp vi phạm hành chính, còn lại chủ tàu cá đã báo cáo vị trí về trạm bờ đúng quy định pháp luật. Theo bà Na, số lượng tàu cá vi phạm hành chính bị xử lý mất kết nối có giảm rất đáng kể. Kết quả này có sự đóng góp của tổ phản ứng nhanh, trực đêm 24/24 giờ để kiểm tra thiết bị, giám sát hành trình cho tàu cá trên biển, tránh các trường hợp tàu cá vi phạm. Đáng chú ý, số tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ đã giảm rõ rệt qua “Cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc mới gỡ được thẻ vàng của EC.” Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh TP.HCM không còn tàu cá mất kết nối, quyết liệt gỡ thẻ vàng của EC Trong tháng 11-2025, TP.HCM không có trường hợp tàu cá mất kết nối bị xử lý vi phạm hành chính, thể hiện quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC. các năm. Từ đầu năm 2025 đến nay không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ (nằm trong các nước bị EC theo dõi và giám sát gỡ thẻ vàng). Bà Na nhìn nhận tỉ lệ đăng ký tàu cá, tỉ lệ cập nhật thông tin tàu cá, tỉ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá đủ điều kiện và tỉ lệ xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình VMS trên biển đều đạt 100%. Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU TP.HCM, cho biết thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, TP đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Theo ông, các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ, kiểm soát chặt hoạt động tàu cá, tăng cường tuần tra, giám sát trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc đủ điều kiện. Nhờ đó, tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã cơ bản được ngăn chặn; các vụ việc tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm, tạo sức răn đe mạnh mẽ và chuyển biến rõ rệt trong toàn hệ thống. Dù vậy, TP thẳng thắn chỉ ra những hạn chế vẫn còn tồn tại, như công tác quản lý đội tàu còn bất cập; hệ thống theo dõi, giám sát hành trình tàu cá (VMS) một số trường hợp chưa bảo đảm kết nối liên tục; việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác còn nhiều khó khăn và công tác xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa thật sự kiên quyết. Phần việc của ai thì người đó chịu trách nhiệm Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) ở phường, xã, đặc khu và do bí thư phường, xã, đặc khu làm trưởng ban chỉ đạo. Tới đây, Thường trực Thành ủy sẽ có văn bản gửi bí thư phường, xã, đặc khu tăng “phần việc của ai thì người đó chịu trách nhiệm”. “Địa phương quản lý tàu mà để tàu không đủ điều kiện ra khơi là địa phương chịu trách nhiệm. Còn tàu xuất bến lọt qua khỏi địa bàn của Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP thì BĐBP chịu trách nhiệm” - ông Dinh phân tích và kỳ vọng với sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, TP.HCM cùng cả nước sẽ hoàn thành việc gỡ thẻ vàng của EC.• Đại tá NGUYỄN MINH KHÁNH, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vượt ranh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm, trọng tâm vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác IUU. Trong đó, tập trung tàu cá tháo gửi, tắt thiết bị VMS, mất kết nối tín hiệu VMS, khai thác sai vùng biển quy định, tàu cá “3 không”..., kiên quyết ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời trao đổi, phối hợp xác minh, điều tra, xử lý, đặc biệt là các đường dây móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chủ động chuẩn bị, phối hợp sẵn sàng phục vụ tốt đoàn công tác của EC trong lần kiểm tra, giám sát lần thứ 5 tại Việt Nam. Đại tá TRẦN NGỌC TĂNG, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TP.HCM: Tăng cường tuần tra, kiểm soát Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cửa sông, cửa lạch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập bến phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm. BĐBP TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, đặc biệt tại các đảo, cửa sông, cửa lạch nơi tập trung nhiều tàu cá không đăng ký, không có giấy phép khai thác, không lắp thiết bị giám sát hành trình… để chấm dứt tình trạng tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác hải sản. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể. Ảnh: LÊ THOA cường lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về việc này. “Cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc mới gỡ được thẻ vàng của EC” - ông Dinh nói. Theo ông Dinh, TP phải quản lý được đội tàu cá không đảm bảo điều kiện ra khơi. Danh sách tàu cá không đảm bảo đủ điều kiện phải xác định rõ hiện “nằm bờ” ở đâu, ghi rõ vị trí, tọa độ, hình ảnh; trường hợp tàu nằm ở địa phương khác thì cũng phải xác minh, bàn giao cho địa phương đó, dù thuộc TP.HCM hay ngoài TP.HCM; tránh số liệu về “tàu ma”. Về theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá, ông Dinh đề nghị các ngành lưu ý việc ngắt kết nối của tàu cá. Các địa phương phải thành lập tổ phản ứng nhanh, phối hợp cùng các ngành, khi có tàu mất tín hiệu thì xuống tận nhà chủ tàu để xác định vị trí mất kết nối, nguyên nhân chủ quan hay khách quan để quyết định khép hồ sơ hay xử phạt. Ông Dinh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền đi vào thực chất, xuống từng nhà tuyên truyền tác hại của việc vi phạm IUU để bà con hiểu. “Cần phân nhóm để tuyên truyền, nhóm có nguy cơ vi phạm cần được tuyên truyền bằng những cách thức khác; tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, đài truyền hình…” - ông Dinh đề nghị. Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh cũng nhấn mạnh các địa phương phải bố trí nguồn lực để chống khai thác IUU. Các đơn vị thiếu nguồn lực có thể đề xuất để TP hỗ trợ. Tinh thần của việc gỡ thẻ vàng của EC là phải rõ người, rõ việc, Tiêu điểm Thực hiện mục tiêu kép chống khai thác IUU Trướ c đó , tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mục tiêu số một là chấm dứt khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gỡ thẻ vàng IUU. Bên cạnh đó, phải cơ cấu lại, phát triển ngành thủy sản hợp pháp, bền vững, chính đáng; cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng đánh bắt hợp pháp và tăng cường nuôi trồng, chế biến thủy sản. Đồng thời, giải quyết việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

6 Ngày 11-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, cựu tiếp viên hàng không, ngụ TP.HCM) 4 năm tù về tội môi giới mại dâm. Cù ng tộ i danh, bị cáo Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lãnh án 3 năm 6 tháng tù, năm bị cáo khác lãnh án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù . Theo cáo trạng, Tuyền quê Kon Tum, từ ng ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên hàng không cho hãng hàng không V. Đến năm 2022, Tuyền chuyển vào TP.HCM sinh sống và chung sống như vợ chồng với Zhang Lei. Hai bị cáo nhận sang nhượng lại nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II để kinh doanh ăn uống, hát karaoke. Để thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận, Zhang Lei và Tuyền chủ trương, chỉ đạo các quản lý nhà hàng cho phép các tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách đến ăn uống và có nhu cầu mua dâm sẽ thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ. Giá bán dâm một lần là 4 triệu đồng và qua đêm là 7 triệu đồng. Khi khách có nhu cầu mua dâm, các tiếp viên nữ sẽ báo cho các quản lý biết để theo dõi. Khi đi ra ngoài nhà hàng để bán dâm trước 22 giờ 30, tiếp viên nữ phải viết giấy xin về sớm để trình quản lý duyệt. Quá trình kinh doanh nhà hàng, Zhang Lei và Tuyền hưởng lợi nhuận khoảng 2,4 tỉ đồng. SONG MAI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 12-12-2025 khoản lãi dự kiến được cho là sẽ quay lại phục vụ mục tiêu thiện nguyện. Luật sư Liên cho rằng đối chiếu toàn bộ các quy định liên quan, tiền từ thiện chưa sử dụng không được phép mang đi gửi tiết kiệm để lấy lãi. Đây là nguồn tiền mang tính ủy thác và chỉ được sử dụng theo đúng danh mục chi được pháp luật quy định và đúng mục đích đã công bố khi vận động. Đồng thời, theo quy định của BLDS năm 2015, người đứng ra vận động từ thiện chỉ đóng vai trò giữ hộ tài sản, không phải chủ sở hữu nên không có quyền tự ý định đoạt, bao gồm cả việc gửi tiết kiệm hay sử dụng khoản tiền này để sinh lợi. Luật sư Liên phân tích thêm: Việc mang tiền đi gửi tiết kiệm mà không có sự đồng ý của người đóng góp được xem là hành vi sử dụng tài sản trái quy định. Điều này có thể dẫn đến nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường cùng các trách nhiệm dân sự theo các điều 171, 288 và 297 của BLDS. Về mặt hình sự, hành vi nói trên có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS). Luật sư Liên cũng lưu ý rằng việc gửi tiết kiệm bằng tài khoản cá nhân khiến phần lãi phát sinh được tính là thu nhập của cá nhân, từ đó “dễ” làm cơ quan thuế đặt nghi vấn về việc che giấu thu nhập, dù trên thực tế số tiền này không thuộc quyền sở hữu riêng của người đứng tên. Chi cho hoạt động: Phải được người đóng góp đồng ý Theo luật sư Liên, Điều 19 Nghị định 93/2021 quy định cá nhân vận động và tiếp nhận tiền từ thiện có nghĩa vụ quản lý, sử dụng và công khai, minh bạch toàn bộ nguồn đóng góp. Chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận và phân phối chỉ được trích từ tiền đóng góp khi có sự đồng ý của người ủng hộ và phải được công khai. Cá nhân phải ghi chép đầy đủ, thực hiện công khai theo khoản 2 và khoản 4 Điều 14, đồng thời gửi báo cáo cho UBND cấp xã để niêm yết trong 30 ngày. Điều 17 và Điều 19 Nghị định 93/2021 cũng yêu cầu việc tiếp nhận và sử dụng tiền từ thiện phải bảo đảm tính minh bạch. Vì vậy, việc gửi tiền đóng góp vào ngân hàng để sinh lãi là một hình thức sử dụng THẢ O HIỀ N Mới đây, trước hàng loạt nghi vấn về tính minh bạch của dự án “Nuôi em”, ông Hoàng Hoa Trung, người điều hành chương trình, cho biết sẽ tạm “đóng băng” tài khoản trong 15 ngày. Mục đích của việc này để dừng mọi giao dịch thu - chi và tiến hành rà soát toàn bộ khoản tài chính của các năm trước. Fanpage “Nuôi em” tiếp tục đăng tải bài viết giải trình, bác bỏ cáo buộc cắt xén tiền của nhà hảo tâm. Tuy nhiên, việc dự án cho biết khoản tiền tồn từ năm 2019 được đem gửi tiết kiệm và dùng phần lãi phát sinh cho các chi phí vận hành như liên lạc, đi lại, khảo sát… tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận. Gửi tiết kiệm tiền từ thiện là trái quy định Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc ông Trung để toàn bộ tiền đóng góp chuyển vào tài khoản cá nhân là không đúng với bản chất pháp lý. Căn cứ Nghị định 93/2021, Điều 6 quy định việc kêu gọi và vận động đóng góp tự nguyện, Điều 10 quy định nguyên tắc phân phối, sử dụng nguồn đóng góp và Điều 11 xác định rõ các khoản chi được phép thực hiện. Các quy định này cho thấy pháp luật không chỉ điều chỉnh hoạt động vận động từ thiện mà còn đặt ra giới hạn cụ thể đối với phạm vi chi tiêu. Theo đó, pháp luật không cho phép việc sử dụng tiền từ thiện vào hoạt động đầu tư sinh lời, kể cả khi Fanpage “Nuôi em” cho biết khoản tiền tồn từ năm 2019 được đem gửi tiết kiệm... Ảnh: Facebook Hoàng Hoa Trung tiền từ thiện và bắt buộc phải được công khai với cộng đồng đóng góp. Luật sư Nguyễn Hồng Yến Nhi, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 93/2021, mọi hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải được công khai đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đồng thời, khoản 1 Điều 19 nghị định này quy định chi phí vận động, tiếp nhận, phân phối do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả; nếu được người đóng góp đồng ý cho sử dụng tiền từ thiện để chi thì phải tổng hợp và công khai. Vì vậy, việc dùng lãi phát sinh để chi các khoản vận hành như liên lạc, đi lại hay khảo sát bắt buộc phải được ghi nhận, báo cáo và công khai. Về việc lãi phát sinh thuộc về ai, khoản 1 Điều 18 Nghị định 93/2021 nêu rõ mọi khoản đóng góp phải được sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng đã cam kết khi vận động. Khoản 1 Điều 17 Nghị định 93/2021 cũng yêu cầu cá nhân vận động phải thông báo công khai mục đích, phạm vi và phương thức sử dụng ngay từ đầu. Khi còn dư tiền đóng góp, khoản 4 Điều 18 nghị định này quy định cá nhân vận động phải thống nhất với nhà tài trợ về phương án sử dụng hoặc chuyển cho MTTQ để bảo đảm phù hợp với mục tiêu đã cam kết. Do đó, lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng cũng là tài sản có nguồn gốc từ từ thiện, không thuộc quyền sở hữu cá nhân và phải được xử lý theo đúng quy định của Nghị định 93/2021.• “Pháp luật không cho phép việc sử dụng tiền từ thiện vào hoạt động đầu tư sinh lời, kể cả khi khoản lãi dự kiến được cho là sẽ quay lại phục vụ mục tiêu thiện nguyện.” Luật sư Đào Thị Bích Liên phapluat@phapluattp.vn Người điều hành dự án “Nuôi em” tự ý gửi tiết kiệm tiền từ thiện là sai luật Việc người điều hành dự án “Nuôi em” tự ý gửi tiết kiệm tiền từ thiện và sử dụng tiền lãi là không đúng với Nghị định 93/2021 và BLDS năm 2015. Về bản chất, các mạnh thường quân đóng góp tiền vào dự án“Nuôi em”nhằm mục đích tặng cho/hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Việc tặng cho/hỗ trợ này được thực hiện bằng nhiều hình thức thiện nguyện khác nhau, thông qua người đại diện theo ủy quyền là các cá nhân đang trực tiếp vận hành dự án “Nuôi em”. Do đó, dự án “Nuôi em” không phải là chủ sở hữu số tiền này mà chỉ được ủy quyền để quản lý, sử dụng vào các hoạt động từ thiện. Theo quy định tại khoản 2 Điều 109 BLDS năm 2015, khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền tặng cho này được xác định là khoản “lợi tức”. Đồng thời, khoản 2 Điều 161 BLDS năm 2015 quy định: “Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao...”. Do đó, số tiền lãi phát sinh trong quá trình dự án“Nuôi em”chưa sử dụng vào mục đích thiện nguyện (tức chưa được chuyển giao cho các em nhỏ) vẫn thuộc quyền sở hữu, định đoạt của các mạnh thường quân. Như vậy, việc sử dụng số tiền lãi này phải có ý kiến/ được sự đồng ý của các mạnh thường quân (trừ trường hợp có thỏa thuận khác). Nếu dự án“Nuôi em”tự ý sử dụng vào mục đích khác (ngoài mục đích từ thiện), đây có thể bị xem là hành vi tự ý sử dụng tiền sai mục đích. Trường hợp này, các mạnh thường quân có quyền khởi kiện để đòi lại phần tiền mà dự án này đã sử dụng sai mục đích, trái cam kết ban đầu (theo quy định tại Điều 166 BLDS năm 2015). Luật sư LÊ HỮU NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM Tiền lãi gửi tiết kiệm là của nhà hảo tâm Cựu tiếp viên hàng không lãnh á n 4 năm tù vì môi giới mại dâm Bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền tại phiên tòa. Ảnh: MX

