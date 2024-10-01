283-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 13-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Ngày 12-12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM. Dịp này, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, GSBS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ qua ba nhiệm kỳ. Suốt 20 năm qua, hội đã vận động hơn 250 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân để chăm lo cho nạn nhân. Hội đã trao hơn 10.000 suất học bổng cho con, cháu nạn nhân; nhiều em vượt khó, học đại học và có việc làm ổn định… HẢI NHI • Khởi tố vụ án liên quan tai nạn trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8-12 giữa ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Hậu điều khiển và xe tải do tài xế Trần Văn Trung điều khiển, khiến hai người tử vong và bốn người bị thương. M.TRƯỜNG • Tạm giữ 5 người trói, đánh chủ nợ tử vong. Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Đoàn Văn Hùng, Tạ Văn Teng, Tạ Văn Hậu, Tạ Thành Châm và Tạ Thị Nga để điều tra hành vi giết người. Trước đó, khi đến nhà Hậu đòi nợ, ông GVM (60 tuổi) xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm người trên bắt trói, đánh đập dẫn đến tử vong. Đ.LAM Ngày 12-12, theo thông tin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định vào ngày 11-12 ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2026-2030 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và chiến tranh, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế, chính trị xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Mục tiêu đến năm 2030 hoàn chỉnh cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế, chính sách về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các sự cố, thiên tai, thảm họa; tăng cường năng lực giám sát các nguy cơ thảm họa với môi trường và khu dân cư. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả cho lực lượng phòng thủ dân sự, cho cộng đồng và toàn dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ các đề án, dự án nâng cao năng lực phòng thủ dân sự; trọng tâm là xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có việc rà soát, lập quy hoạch và xây dựng công trình phòng thủ dân sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước, địa phương; rà soát xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm sự cố, thiên tai, thảm họa… PV Ngày 12-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định bổ nhiệm phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo Quyết định 2707/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. PV Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức ngành giáo dục. Theo đó, việc thực hiện chế độ tiền lương được phân chia tùy thuộc vào đơn vị quản lý trực tiếp. Trong đó, UBND xã, phường có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền quyết định đối với nhiều trường hợp, trong đó có việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của sở. Hồ sơ do thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc triển khai, rà soát, thẩm định, xét duyệt theo quy định. Quyết định được ban hành khi hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phải lưu trữ đúng quy định. Đối với hồ sơ do giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai, rà soát, tổng hợp hồ sơ và gửi về Sở GD&ĐT xem xét. NGUYỄN QUYÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 vào ngày 24-7. Ảnh: VGP Bịt kín các “lỗ hổng” trong cổ phần hóa, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Ngày 12-12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết mục tiêu của chúng ta là sau cổ phần hóa, phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải quản lý chặt chẽ, bịt các “lỗ hổng” pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa; nghiêm cấm việc lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước; việc cổ phần hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu phải quy định rõ các nội dung liên quan đến kế hoạch giám sát, kiểm tra, đoàn giám sát, người giám sát; bảo đảm chặt chẽ, kịp thời phát hiện những biểu hiện chưa đúng để chấn chỉnh; cũng như không để việc kiểm tra, giám sát ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… TX Việt Nam lọt Top 10 thế giới về sản xuất và xuất khẩu chanh leo Ngày 12-12, báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn “Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết”. Tại diễn đàn, các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng nhận định thị trường chanh leo thế giới đang tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng đồ uống tự nhiên, sản phẩm ít đường, giàu dinh dưỡng và có chứng nhận bền vững. Năm 2025, quy mô thị trường chanh leo toàn cầu được dự báo đạt khoảng 4,8 tỉ USD. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo hàng đầu thế giới, sau các nước như Brazil, Colombia, Ecuador và Peru... L.KIẾN TP.HCM: Hôm nay, bến đò Bình Quới hoạt động lại Ngày 12-12, đại diện Công ty TNHH TMDV Vận tải bến đò Bình Quới thông tin bến đò Bình Quới sẽ chính thức chạy lại, phục vụ người dân vào sáng nay (13-12). Thời gian chạy phà từ 5 giờ đến 19 giờ. Bến đò Bình Quới đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 7-2024 vì vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai. Việc gián đoạn này khiến nhiều người dân gặp không ít khó khăn, buộc phải đi đường vòng xa hơn, tốn thời gian và chi phí. N.NGỌC Người đàn ông đẩy CSGT vào xe tải bị bắt về tội giết người Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú TP Hà Nội) về tội giết người. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11-12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội, phát hiện Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu Thịnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, trên đường có một xe tải đi đến, Thịnh bất ngờ ôm, đẩy ngã Đại úy Nguyễn Duy Điệp (cán bộ CSGT thuộc tổ công tác) vào đầu xe tải. Đại úy Điệp đã kịp thời xoay người, đứng dậy, tránh được ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ Thịnh. Đ.LAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2026-2030 Trung tướng Lê Văn Hướng giữ chức phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn mới về nâng bậc lương viên chức Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Bảy 13-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Sáng 12-12, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Phát biểu tại hội nghị, anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, cho biết hội nghị nhằm thông qua những công tác đầu tiên sau Đại hội đại biểu Đoàn UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó có quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn UBND TP, quy chế sử dụng đoàn phí, quy chế thi đua, khen thưởng. Theo anh Biện Tuấn Vũ, vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Thành đoàn TP.HCM, Đoàn UBND TP triển khai, phát động quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm cho bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Khánh Hòa. Đoàn đã phối hợp với địa phương đến hỗ trợ vệ sinh, dọn dẹp và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi và chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng lũ, kịp thời chuyển nguồn lực được vận động từ các cơ sở Đoàn trực thuộc đến tay bà con. “Các cơ sở Đoàn đã phát huy tính chủ động, trách nhiệm và sự chung sức ở cả hai mặt trận, từ hậu phương phân loại hàng hóa đến tiền tuyến trực tiếp, đến hỗ trợ tại địa phương, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng” - anh Vũ nêu. Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đoàn UBND TP sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, chuyến xe “Xuân san sẻ yêu thương” năm 2026 để hỗ trợ vé xe, vé tàu cho đoàn viên, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết và trao tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. “Đây cũng chính là những hoạt động ý nghĩa, sẻ chia của Đoàn UBND TP.HCM ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn UBND TP” - anh Vũ nói. LÊ THOA TẤN VIỆT Quốc hội vừa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Nghị quyết mới được đánh giá là bước ngoặt lớn giúp TP Đà Nẵng (sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) thật sự vươn vai chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và không gian phát triển mới. Khung chính sách vượt trội Nghị quyết 136 sửa đổi tiếp tục bổ sung hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho TP Đà Nẵng trong phát triển đường sắt đô thị, khu thương mại tự do (FTZ) và nhiều dự án, ngành nghề khác. Cụ thể, nghị quyết bổ sung chính sách đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). UBND TP Đà Nẵng được quyết định đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, công trình thương mại - dịch vụ… tại các depot của tuyến đường sắt đô thị, các nút giao thông đường bộ kết nối trung tâm TP - Hội An - Chu Lai và vùng phụ cận. Qua đó, khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất. Đà Nẵng được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư đường sắt đô thị, các dự án trọng điểm khác trên địa bàn. Với FTZ, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với FTZ. Nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng khu chức năng trong FTZ được chỉ định là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu chức năng thuộc FTZ với nhau; hoặc với hệ thống cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế theo phương thức PPP. Nghị quyết cũng bổ sung thẩm quyền thu hồi đất của TP Đà Nẵng bên cạnh các trường hợp quy định tại Điều 79 Luật Đất đai để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể là các công trình để hình thành trung tâm logistics; trung tâm hội chợ triển lãm dưới 100 ha; trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa trên 50 ha; dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường… Đáng chú ý, nghị quyết bổ sung danh mục hàng loạt dự án, ngành nghề thuộc diện thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc FTZ; dự án nuôi trồng, phát triển, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu quý từ 4.000 tỉ đồng trở lên. Ngoài ra, còn có dự án đầu tư xây dựng công viên khoa học từ 5.000 tỉ đồng trở lên, dự án đầu tư xây dựng cảng biển hoặc cảng hàng không từ 10.000 tỉ đồng trở lên, dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị từ 30.000 tỉ đồng trở lên. Đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển từ 100.000 tỉ đồng trở lên. Kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, nhấn mạnh Đà Nẵng có không gian phát triển rất rộng lớn sau khi sáp nhập với Quảng Nam. Do đó, cần có những chính sách vượt trội, tận dụng triệt để tiềm năng, dư địa phát triển Với nghị quyết mới, TP Đà Nẵng được kỳ vọng vươn vai lớn mạnh trong không gian phát triển mới. Ảnh: TẤN VIỆT SỬA NGHỊ QUYẾT 136: Đà Nẵng vươn vai lớn mạnh trong không gian phát triển mới Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136/2024 là bước ngoặt lớn giúp TP Đà Nẵng thật sự vươn vai chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và không gian phát triển mới. để phát huy hết những không gian mới. Theo bà Tâm, FTZ ở thời điểm năm 2024 khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 136 là bước ngoặt về mặt tư duy, tầm nhìn chiến lược. Đà Nẵng đã tiên phong đặt chân vào lĩnh vực chưa từng có ở Việt Nam với khát vọng rất lớn. Tuy nhiên, với khung chính sách pháp luật khi đó, Nghị quyết 136 chỉ có thể dừng lại ở việc áp dụng những chính sách ưu việt nhất đã có trong khu công nghiệp, khu kinh tế… ở nước ta. Yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới đặt ra cho Đà Nẵng là phải có khung chính sách mở rộng hơn về FTZ. Các chính sách này tương tự với Hải Phòng, TP.HCM nhưng có những điều khoản phù hợp với tính chất và tình hình địa phương. Từ đó, tạo sự cạnh tranh công bằng, sòng phẳng về thu hút đầu tư trong bối cảnh cả nước tập trung phát triển FTZ. Ngoài ra, để phát triển đồng đều cả phía nam và phía bắc TP, bà Tâm khẳng định hạ tầng phải đi tắt đón đầu. TP xác định đường sắt đô thị là trục xương sống kết nối trung tâm TP - Hội An - Chu Lai. Bởi mục tiêu của Đà Nẵng là phát triển mạnh mẽ khu vực phía nam song hành cùng phía bắc TP, tạo ra hệ đòn gánh vững chắc “cõng” kinh tế TP đi lên. “Được giao trọng trách đầu tàu kinh tế miền Trung, Đà Nẵng ý thức được mục tiêu phải khai thác được nguồn lực, tiềm năng hiện có của TP, đặc biệt là khu vực phía nam để phát triển TP mới mạnh mẽ hơn. Đó mới là mục tiêu sâu xa của nghị quyết lần này” - bà Tâm nói. Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP vừa diễn ra mới đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá nghị quyết lần này mang tầm chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng cho TP. Nghị quyết mới thúc đẩy những cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế vào những mô hình rất mới áp dụng đối với Đà Nẵng. “Khi có nghị quyết này, chúng ta rất kỳ vọng vào những cơ chế, chính sách, phương thức thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Qua đó, thúc đẩy nhanh nhất các công trình, dự án mang tính động lực, trọng điểm, làm tiền đề thúc đẩy rất nhiều nội dung khác của TP trong thời gian tới” - ông Quang chia sẻ.• Nghị quyết 136 sửa đổi tiếp tục bổ sung hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho TP Đà Nẵng trong phát triển đường sắt đô thị, khu thương mại tự do (FTZ) và nhiều dự án, ngành nghề khác. UBND TP Đà Nẵng đã quyết định giữ nguyên bảng giá đất, không tăng theo đề xuất ban đầu. Cụ thể, TP tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành theo Quyết định 45 (Đà Nẵng cũ) và Quyết định 23 (Quảng Nam cũ) áp dụng từ năm 2026. Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, TP cần tập trung giữ ổn định chi phí đất đai để bảo đảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đồng thời, ưu tiên nâng chất lượng môi trường đầu tư thay vì nâng giá đất. Bởi giữ được nhà đầu tư hôm nay là giữ được năng lực tăng trưởng của Đà Nẵng ngày mai. Ổn định chi phí đất đai để bảo đảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thanh niên Đoàn UBND TP.HCM chung sức vì đồng bào miền Trung Các cơ sở đoàn thuộc Đoàn UBND TP.HCM tham gia hỗ trợ đồng bào vùng lũ Khánh Hòa. Ảnh: Cơ sở Đoàn cung cấp

4 Thời sự - Thứ Bảy 13-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Sáng 12-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026). Đồng thời, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sáng cùng ngày, công an 168 phường, xã, đặc khu thuộc Công an TP.HCM cũng đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026. Bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2025, lực lượng Công an TP đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của TP. Năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chính vì thế, đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an TP trong công tác đảm bảo ANTT. Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là bước tạo đà quan trọng để kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư. Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Công an TP.HCM xác định nhiều nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh năm nhóm nội dung lớn. Đó là: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phòng, chống tội phạm; các sở, ngành, đoàn thể phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn đầu năm 2026. Cao điểm ra quân kéo dài từ ngày 15-12-2025 đến 163-2026. Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT, yêu cầu các đơn vị thực hiện cao điểm với tinh thần quyết soát phương tiện, thiết bị kỹ thuật để chủ động tăng cường nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Công tác xử lý sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phòng CSGT sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Đơn vị đã xây dựng phương án phân tuyến, phân luồng, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông phục vụ các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; các lễ hội và sự kiện lớn năm 2026. Phòng CSGT cũng phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại TP.HCM. Trong đợt cao điểm, công tác tuyên truyền sẽ đẩy mạnh trên báo, đài, mạng xã hội và các nền tảng số, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn và ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ kịp thời thông tin gương người tốt, việc tốt và những hình ảnh đẹp trong quá trình làm nhiệm vụ. Phòng CSGT sẽ thông báo công khai trên các kênh VOH, VOV, mạng xã hội và các nền tảng số về phương án phân luồng, tuyến đường cấm, thời gian cấm và các loại phương tiện hạn chế để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.• Công an TP.HCM ra quân cao điểm an ninh trật tự Tết Bính Ngọ túy vào năm 2030; tăng cường truyền thông về kết quả, mô hình, gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, Công an TP đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh và kéo giảm tội phạm, thực hiện thành công chỉ tiêu xây dựng 30% địa bàn cấp xã không ma túy và ít nhất 30% địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư ở các địa bàn cấp xã còn lại đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy. Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) yêu cầu Công an TP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ mục tiêu, công trình trọng điểm; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh trấn áp, kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và nâng cao hình ảnh một TP.HCM an toàn, thân thiện. Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và các sự kiện lớn Cũng trong sáng 12-12, liệt, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng CSGT được quán triệt phương châm: “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; giữ vững cảnh giác, bảo đảm an toàn trong khi thi hành nhiệm vụ; hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi cần thiết. Phòng CSGT yêu cầu các đội/trạm bố trí lực lượng trực và ứng trực đủ quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên. Các đơn vị đồng thời rà Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) yêu cầu đẩy mạnh trấn áp, kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và nâng cao hình ảnh một TP.HCM an toàn, thân thiện. Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu trong buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ Á NH Lãnh đạo Công an TP.HCM tặng hoa động viên các đơn vị trong buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH LÊ Á NH - PHẠ M HẢ I

5 Thời sự - Thứ Bảy 13-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄ N TÂN Chiều 12-12, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1025C. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cùng các phó giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc cũng có mặt. Chặt đứt mắt xích vận chuyển tinh vi Theo hồ sơ chuyên án, vào cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, C04 phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm này do các nhân vật đang bị truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành trực tiếp từ nước ngoài thông qua mạng xã hội. Nhận định đây là đường dây có phương thức hoạt động tinh vi, câu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước, C04 đã xác lập chuyên án 1025C. Chuyên án huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ như Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Chi cục Hải quan khu vực 2 (TP.HCM) và lực lượng chức năng nước bạn để đấu tranh. Sau hơn một tháng kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, ban chuyên án đã dựng lên toàn bộ sơ đồ tổ chức của đường dây. Quy trình vận chuyển được nhóm này Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia có súng, giao dịch 1.500 tỉ đồng Ngày 11-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã có thư khen các tập thể, cá nhân tham gia phá án. Đồng thời, Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có quyết định thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Tính đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 37 người, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng “nước vui”, 3 khẩu súng, 15 viên đạn… đảm bảo Công an các tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm trấ n á p tội phạm dịp Tết Ngày 12-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn trên địa bàn TP. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm trên toàn quốc, ngày 10-12-2025, Công an TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch 237 triển khai cao điểm trong thời gian ba tháng, từ ngày 12-12-2025 đến 16-3-2026. Đợt cao điểm đặt mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội; đồng thời gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Đợt cao điểm gồm bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 29 chỉ tiêu. Trong công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo, lực lượng công an tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm và tham gia giáo dục, giúp đỡ người có nguy cơ vi phạm pháp luật. Về bảo đảm an ninh quốc gia, Công an TP chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các nguy cơ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; tập trung tấn công, xử lý các đối tượng cực đoan, chống đối. Công tác bảo đảm an ninh mạng được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Công an cũng phối hợp giải quyết nhanh các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công phát sinh trên địa bàn. Trong tấn công, xử lý các loại tội phạm, Công an TP Cần Thơ tập trung trấn áp tội phạm hình sự có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; xử lý dứt điểm tình trạng băng nhóm, thanh thiếu niên tụ tập gây rối và các loại tội phạm đường phố. Công an phấn đấu điều tra làm rõ từ 80% các vụ phạm pháp hình sự trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Đối với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng tập trung triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; rà soát, quản lý người nghiện và giữ vững các xã, phường không ma túy. Trong đấu tranh tội phạm kinh tế, môi trường, công an quyết liệt xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết. Công an TP cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm; tập trung điều tra nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đẩy mạnh truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giam giữ, cai nghiện. Trong quản lý nhà nước về ANTT, công an tăng cường kiểm tra cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; duy trì Tổ công tác 198 tuần tra, mật phục phòng ngừa tội phạm; ứng dụng dữ liệu dân cư và Đề án 06 phục vụ quản lý xã hội; tuyên truyền, vận động thu hồi, xử lý các vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Đồng thời, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và PCCC được triển khai theo các chuyên đề trọng tâm. Cù ng ngà y, công an cá c tỉnh Đồ ng Thá p, Đắ k Lắ k, Gia Lai, Khá nh Hò a, Đồ ng Nai, An Giang, TP Huế ... cũ ng đồ ng loạ t ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và cá c sự kiệ n lớ n. thiết lập qua nhiều tầng lớp. Ma túy được tập kết về các kho bí mật ở nước ngoài, ngụy trang trên ô tô vận chuyển đến sát biên giới Việt Nam, sau đó đưa qua đường tiểu ngạch. Khi “hàng” lọt vào nội địa, người cầm đầu chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào các khung giờ vắng vẻ như rạng sáng hoặc đêm muộn để tránh sự chú ý. Đáng chú ý, đi trước mỗi chuyến xe chở hàng luôn có xe cảnh giới làm nhiệm vụ dò đường, sẵn sàng báo động để đồng bọn “cắt đuôi” hoặc phi tang vật chứng nếu phát hiện lực lượng chức năng. Tại TP.HCM, nhóm này thuê hai kho hàng lớn để cất giấu, chia nhỏ ma túy và phân phối cho các “chân rết” tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Sáng 10-12, nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án quyết định “cất lưới”. Tại kho hàng ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa (TP.HCM), lực lượng chức năng bắt quả tang ba người, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng thời điểm, mũi tấn công thứ hai ập vào kho hàng tại đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ). Tại đây, công an bắt giữ hai người, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng “nước vui”. Giao dịch 1.500 tỉ đồng trong ba tháng Ngay sau hai mũi tấn công tại TP.HCM, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc 20 tổ công tác trong nước và bốn tổ công tác ở nước ngoài đồng loạt đột kích, khống chế các mắt xích còn lại. Kết quả, tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ tám người (trong đó có hai người nước ngoài), thu giữ khoảng 38 kg ma túy các loại cùng nhiều máy móc dùng để điều chế ma túy “nước vui” và ma túy đá. Tại các địa phương trong nước, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng bắt giữ nhiều người liên quan. Cụ thể, tại TP.HCM bắt thêm tám người; tại Đồng Nai bắt 13 người, thu giữ ba khẩu súng, 15 viên đạn và bốn xe ô tô; tại Vĩnh Long bắt hai người và tại Tây Ninh bắt một người. Tính đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 37 người (có hai người nước ngoài). Tổng tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng “nước vui”, ba khẩu súng, 15 viên đạn, bốn ô tô cùng nhiều máy móc, phương tiện phạm tội. Kết quả xác minh dòng tiền cho thấy quy mô “khủng” của đường dây này. Chỉ tính riêng từ tháng 7 đến tháng 10-2025, các nghi can đã thực hiện giao dịch khoảng 1.500 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Chiến công của chuyên án 1025C có sự chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Thứ trưởng đã ba lần trực tiếp nghe lãnh đạo Cục C04 báo cáo để định hướng biện pháp nghiệp vụ. Hiện C04 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các nghi can còn lại trong đường dây.• Thời gian thực hiện cao điểm, Công an TP Cần Thơ sẽ tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 29 chỉ tiêu. Ả nh: HẢ I DƯƠNG Lãnh đạo ban chuyên án kiểm tra các vật chứng. Ảnh: CA Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 13-12-2025 So với năm 2024, số tiền thu được tăng gần 29%, cho thấy việc tổ chức THA hiệu quả, đặc biệt là các vụ án lớn. Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật như TP.HCM (trên 81.900 việc, gần 49.000 tỉ đồng), Hà Nội (hơn 39.400 việc, trên 19.600 tỉ đồng), Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa… Về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, kết quả đã thu hồi 27.416 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 58,38%, tăng hơn 5.239 tỉ đồng so với năm 2024. Dù số việc phải thi hành giảm, giá trị thu hồi tăng cho thấy hiệu quả tập trung xử lý các vụ án lớn tồn đọng từ nhiều năm. Năm 2026, Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THA dân sự, THA hành chính; phát huy kết quả năm 2025 và tập trung khắc phục các hạn chế. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Luật THA dân sự (sửa đổi); hoàn thiện văn bản hướng dẫn; tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan. Toàn hệ thống tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tiếp tục tăng kết quả THA tín dụng, ngân hàng; thúc đẩy giải quyết các bản án hành chính tồn đọng. Việc phối hợp với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương sẽ được tăng cường ngay từ khâu xét xử và xác định tài sản. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục củng cố theo mô hình mới; tăng cường tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong THA dân sự. Chuyển đổi số tiếp tục là khâu đột phá với mục tiêu mở rộng các phần mềm nghiệp vụ trọng yếu, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, mở rộng biên lai điện tử và nâng cao năng lực điều hành hệ thống theo dữ liệu thời gian thực. TP.HCM tăng cường các biện pháp nâng cao công tác THA dân sự Phát biểu tham luận một số giải pháp thực hiện công tác phối hợp THA dân sự trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Trưởng THA dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết khối lượng công việc của đơn vị tăng mạnh sau khi tổ chức lại theo mô hình mới. Dù vậy, đơn vị đã tăng cường các công tác THA dân sự, đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin như văn phòng điện tử; biên lai điện tử; thông báo qua VNeID; phần mềm thanh toán; phần mềm tổ chức THA... đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Cụ thể, tổng số việc giải quyết là 179.995 việc, 278.301 tỉ đồng về tiền. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 55.773 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 56,37%), cao hơn 4,47% (4.379 tỉ đồng) so với chỉ tiêu được giao năm 2025. Theo Trưởng THA dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa, sau ngày 1-7-2025, khi thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp, không còn Ban chỉ đạo THA dân sự cấp quận, huyện. Ban chỉ đạo THA dân sự TP tham mưu giúp chủ tịch UBND TP chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan trong THA dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong công tác THA dân sự. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THA; công tác THA các vụ án lớn, phức tạp. Trong những năm vừa qua, việc phối hợp trong công tác thông báo, xác minh giữa cơ quan THA dân sự và chính quyền địa phương được thực hiện chặt chẽ, tích cực. Hiện nay, thực hiện qua VNeID (khi đương sự có yêu cầu) giúp giảm tải công việc chấp hành viên và chính quyền địa phương... Trong tổ chức các cuộc cưỡng chế huy động lực lượng trong THA dân sự, từ ngày 1-10-2024 đến 30-6-2025 (chín tháng), THA dân sự TP đã tổ chức thành công 64 cuộc cưỡng chế. Sau khi sáp nhập từ ngày 1-7 đến 30-9-2025 (ba tháng), THA dân sự TP đã có 21 cuộc cưỡng chế. Thực BÙ I TRANG Ngày 12-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án (THA) dân sự, THA hành chính năm 2026. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Bộ Tư pháp tăng cường chỉ đạo toàn hệ thống THA; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 20222026 và kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong THA. Trong năm, Bộ Tư pháp tập trung xây dựng dự thảo Luật THA dân sự (sửa đổi) nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả tổ chức THA; nghiên cứu định hướng xã hội hóa một số hoạt động THADS gắn với phát triển đội ngũ thừa phát lại. Ngày 5-12-2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật THA dân sự (sửa đổi), đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong lĩnh vực THA dân sự. Năm 2015, kết quả THA dân sự về việc, đã thi hành xong 576.884 việc, đạt tỉ lệ 84,27%, tăng 0,39% so với năm 2024, vượt 0,35% chỉ tiêu được giao. Về tiền, đã thi hành 150.060 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,62%, tăng 4,78% so với năm 2024, vượt 4,23% chỉ tiêu được giao. Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THA hiện được như trên phải kể đến vai trò rất lớn, thông qua sự chỉ đạo, phối hợp của Ban chỉ đạo THA dân sự TP, Công an TP.HCM và chính quyền địa phương. Trưởng THA dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hòa cho biết trong thời gian tới, THA dân sự TP nhanh chóng xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp THA dân sự; chủ động phối hợp với sở, ngành và chính quyền xã, phường, đặc khu để tổ chức THA có hiệu quả. Hoàn thiện quy định về cơ chế huy động lực lượng hỗ trợ cưỡng chế, làm rõ trách nhiệm về bảo đảm an ninh, trật tự và trách nhiệm phối hợp trong xử lý tài sản, nhất là các tài sản liên quan đến đất công. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu dùng chung giữa cơ quan THA dân sự với các cơ quan chuyên môn của UBND TP như Sở NN&MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; cơ quan Trung ương đặt tại địa phương như cơ quan thuế, hải quan.• Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật như TP.HCM (trên 81.900 việc, gần 49.000 tỉ đồng), Hà Nội (hơn 39.400 việc, trên 19.600 tỉ đồng), Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa… Đã tuyên vụ á n tòa từ ng ra văn bản không cho luật sư gặp bị cáo phapluat@phapluattp.vn Ngày 12-12, liên quan vụ “Tòa ra văn bản không chấp nhận luật sư gặp bị cáo đang bị tạm giam”, luật sư Bùi Việt Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội; bào chữa cho bị cáo Võ Quang Hưng) cho biết đã gặp được thân chủ. Trước đó, ngày 27-11, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng mở phiên xét xử bị cáo Võ Quang Hưng về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa để xem xét có chấp thuận cho luật sư Việt Anh làm thủ tục gặp bị cáo Hưng hay không. Ngày 4-12, luật sư Việt Anh đến trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng để gặp bị cáo Hưng. Tại đây, luật sư đã làm các thủ tục theo quy định và được cán bộ trại giam cho vào thăm gặp bị cáo Hưng. Ngày 5-12, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng mở lại phiên xét xử bị cáo Hưng. Ngày 8-12, HĐXX đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hưng về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc này đã được báo Phá p Luậ t TP.HCM phản ánh trong các bài viết liên quan. Cụ thể, ngày 17-11-2025, TAND khu vực 1 - Lâm Đồng vừa có văn bản gửi trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lâm Đồng về việc không chấp nhận cho luật sư thăm gặp bị cáo Hưng tại giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án. Sau khi nhận được văn bản này, luật sư đã có đơn kiến nghị gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của luật sư gửi đến Chánh án TAND Tối cao và chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng nếu phản ánh của luật sư Việt Anh là đúng thì văn bản của tòa án đã không phù hợp với nhiều quy định pháp luật về quyền bào chữa của luật sư. Bên cạnh đó, bị cáo Hưng chỉ bị truy tố về tội trộm cắp tài sản và không thuộc trường hợp các vụ án tham nhũng, xâm phạm an ninh quốc gia. Việc không cho luật sư gặp bị cáo là không có cơ sở pháp lý; thậm chí còn ngăn cản quyền gặp bị cáo của luật sư tại phiên tòa, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản được quy định tại BLTTHS. SONG MAI Thu hồi 27.000 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế Cơ quan thi hành án thu hồi hơn 27.000 tỉ đồng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng hơn 5.000 tỉ đồng so với năm 2024. Thi hà nh xong 868 bả n á n hà nh chính Trong năm 2025, các cơ quan THA dân sự đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính đã thi hành xong 868 bản án. Bộ Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại Bình Thuận, Kiên Giang và tiếp tục mở rộng kiểm tra tại các địa phương có nhiều bản án chậm thi hành.

