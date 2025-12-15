284-2025

2 Thời sự - Thứ Hai 15-12-2025 thoisu@phapluattp.vn N.NGỌC - Q.HUY - N.CHÂU Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, tối 12-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai ngay các đầu việc với tinh thần “không cầu toàn, làm cuốn chiếu”. Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền TP đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành để kịp trình HĐND TP trong kỳ họp cuối tháng 12. Trong đó, Sở QH-KT TP.HCM được giao chủ trì các nội dung liên quan đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Trước cuộc họp tối 12-12, để hiểu rõ hơn về mô hình TOD và các công tác sở đã và đang triển khai liên quan đến TOD, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM, xung quanh vấn đề này. Cú hích thể chế, cất cánh cho đô thị TOD . Nhìn lại hơn hai năm thực hiện, Nghị quyết 98 đã mang lại cơ hội cho TP.HCM khởi động nhiều dự án theo định hướng TOD như tuyến metro số 1, số 2 và đường vành đai 3. Ở góc nhìn quy hoạch - kiến trúc, ông có thể cho biết thời gian qua, TP.HCM đã làm được những gì với TOD? + Ông Võ Hoàng Ngân: Với vai trò là cơ quan tham mưu, điều phối tổng thể về quy hoạch và kiến trúc đô thị, sở nhận định Nghị quyết 98 (ban hành ngày 24-6-2023) là trước đây là công cụ pháp lý quan trọng giúp TP chủ động triển khai TOD. Sở QH-KT đóng vai trò điều phối, tích hợp không gian - hạ tầng - đất đai, đảm bảo mỗi dự án vừa phát triển kinh tế, vừa cải thiện chất lượng sống đô thị. . Nghị quyết 98 sửa đổi trao cho TP.HCM quyền tự quyết các chỉ tiêu quy hoạch khác quy chuẩn quốc gia. Để cơ chế này thực sự hiệu quả, sở sẽ tham mưu các giải pháp nào để kiểm soát, đảm bảo hạ tầng xã hội theo kịp, tránh tạo ra các khu đô thị nén mất cân đối? điểm tại tuyến metro số 2, gắn chỉ tiêu quy hoạch với khả năng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tránh tình trạng đô thị nén quá tải. Hợp tác quốc tế: Sở phối hợp cùng nhóm chuyên gia GCIEP (Global Cities Integrated Expertise Program) và Lãnh sự quán Anh xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch TOD cho TP.HCM nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng đồ án. Tích hợp cơ chế tài chính LVC (Land Value Capture - thu hồi giá trị gia tăng từ đất): Khi tăng chỉ tiêu quy hoạch, nhà đầu tư phải đóng góp tương ứng cho hạ tầng xã hội. Sở đang xây dựng đề án thu phí khu vực TOD, cụ thể hóa Điều 9 Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM (ban hành tháng 2-2025). Tóm lại, TP.HCM sẽ chuyển từ quản lý theo chỉ tiêu cứng sang quản lý theo năng lực hạ tầng và chất lượng sống. Sở là trung tâm điều phối, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển không gian đô thị bền vững. . Cơ chế giữ lại 100% nguồn thu từ đất TOD là một đột phá tài chính. Sở sẽ tham mưu TP ưu tiên nguồn lực này thế nào để vừa tái đầu tư cho metro, vừa phát triển không gian ngầm và hạ tầng kết nối một cách đồng bộ? + Sở QH-KT xác định đây là đòn bẩy tài chính chiến lược, giúp hình thành vòng tái đầu tư khép kín giữa quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông. Định hướng tham mưu gồm ba nhóm chính. Một là thành lập Quỹ phát triển TOD. Tập trung các nguồn thu từ diện tích sàn tăng thêm, đấu giá đất, khai thác giá trị gia tăng từ đất, phí cải thiện hạ tầng... để tái đầu tư trực tiếp vào hạ tầng kỹ thuật, tái định cư và công tác quy hoạch. Hai là thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP). Áp dụng mô hình chia sẻ lợi ích - tái đầu tư Mở khóa metro, không và mô hình đô thị tương cú hích thể chế giúp TP triển khai hàng loạt dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development). Cụ thể, Nghị quyết 98 cung cấp khung pháp lý cho phép TP.HCM thí điểm mô hình TOD, lấy hạ tầng giao thông công cộng làm trục chính trong quy hoạch đô thị; cho phép sử dụng ngân sách đầu tư công để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực gần nhà ga metro và nút giao đường vành đai 3, tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất về giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tạo cơ chế hình thành quỹ đất TOD, tổ chức đấu giá, đấu thầu chọn nhà đầu tư phát triển các dự án thương mại - dịch vụ - nhà ở kết nối với các ga metro. TP đã xác định rõ vùng thí điểm TOD (9-11 vị trí dọc tuyến metro và đường vành đai 3), giúp tập trung nguồn lực, làm trước - nhân rộng sau. Việc thí điểm này sẽ mở đường cho mô hình PPP (đối tác công - tư) và thu hút chuyên gia tư vấn, đảm bảo tính bền vững và khả thi về kỹ thuật, tài chính. Có thể nói Nghị quyết 98 + Quyền tự quyết về chỉ tiêu quy hoạch là cơ hội để TP.HCM phát huy tính chủ động nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản lý đô thị thông minh, bền vững. Sở đã và đang tham mưu UBND TP các nhóm giải pháp trọng tâm sau: Hoàn thiện khung pháp lý: Sở đã trình HĐND TP ban hành Nghị quyết 38/2025 (cuối tháng 8-2025) quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển TOD. Đây là cơ sở để xác định rõ chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và hướng dẫn lập quy hoạch khu vực TOD. Kiểm soát phát triển bằng công cụ quy hoạch: Mọi điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đều phải nằm trong đồ án TOD được phê duyệt, được rà soát định kỳ. Sở đang triển khai thí Xu hướng toàn cầu về đô thị nén - phát triển theo TOD giúp TP.HCM đi đúng hướng với quốc tế. Nghị quyết 98 sửa đổi không chỉ là cú hích thể chế mà còn là cơ hội định hình lại, tái cấu trúc đô thị dựa trên giao thông công cộng, kích hoạt chuỗi dự án TOD tại metro số 1, số 2, đường vành đai 3 và các tuyến đường sắt đô thị tương lai khác. LTS: Sau sáp nhập, TP.HCM mang tầm vóc mới của một siêu đô thị, đứng trước thời cơ vàng để định hình một mô hình phát triển hiện đại. Trong đó, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được xác định là “chìa khóa” quan trọng. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua (ngày Nghị quyết 98 sửa đổi tạo đòn bẩy chiến lược cho TOD - Bài 1 TP.HCM dự kiến triển khai các khu vực TOD dọc theo đường vành đai 3. Ảnh: NHẬT ÁNH Nghị quyết 98 mới tạo nhiều cơ chế hơn cho TP phát triển TOD quanh các ga metro. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Ông Võ Hoàng Ngân.

3 Thời sự - Thứ Hai 15-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ý kiến Ông NGUYỄN HOÀNG, chuyên gia bất động sản, Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy: Ban hành khung pháp lý chuẩn cho TOD Thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều dự án bất động sản đang hiểu sai lệch khái niệmTOD, họ tự dán nhãn TOD cho dự án chỉ vì chúng nằm gần một tuyến metro, trong khi bản chất vẫn là các dự án nhà ở đơn thuần. Vì vậy, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần ban hành một khung pháp lý chuẩn, một bộ tiêu chí rõ ràng và mang tính pháp lý về TOD. Bộ tiêu chí này phải định nghĩa rõ: Một dự án TOD phải tích hợp tối thiểu bao nhiêu % diện tích sàn cho thương mại, văn phòng, dịch vụ; phải có kết nối trực tiếp (lối đi bộ, cầu vượt) với nhà ga và đảm bảo các yếu tố kiến tạo việc làm tại chỗ. Không thể để một dự án chỉ xây nhà ở rồi đẩy toàn bộ áp lực di chuyển lên hạ tầng công cộng. Cần gắn liền việc phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng và các ưu đãi (như mật độ xây dựng, chiều cao) với việc chủ đầu tư cam kết và thực hiện đúng các tiêu chí tích hợp này. Chỉ có một hành lang pháp lý chặt chẽ mới có thể chấm dứt tình trạng vàng thau lẫn lộn, đảm bảo chúng ta xây dựng các trung tâm đô thị đa chức năng thực sự chứ không phải những “khu đô thị ngủ” khổng lồ. Ông LAWRENCE LENNON, Giám đốc bộ phận thị trường vốn, CBRE Việt Nam (đơn vị nghiên cứu thị trường): Quy hoạch TOD phải gắn liền với mỏ neo kinh tế, ưu tiên tạo việc làm Một bài học đắt giá từ quốc tế là hạ tầng không tự tạo ra nhu cầu. Tôi kiến nghị nguyên tắc lớn nhất khi phê duyệt các dự án TOD là phải đi kèm với một mỏ neo kinh tế (economic anchor). Khi quy hoạch một tuyến metro mới, một nhà ga mới, câu hỏi đầu tiên không phải là sẽ xây bao nhiêu chung cư mà là sẽ đặt mỏ neo kinh tế gì, ở đây. Đó có thể là một trung tâm tài chính, một cụm công nghiệp công nghệ cao, một bệnh viện đa khoa quốc tế hay một tổ hợp trường đại học và trung tâm R&D. Cơ quan chức năng cần chủ động điều phối, sử dụng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai để thu hút những “mỏ neo” này về định vị tại các đầu mối TOD. Quy hoạch tổng thể phải được thực hiện đồng bộ, đảm bảo việc làm được tạo ra song song hoặc thậm chí đi trước việc xây dựng nhà ở. Chúng ta phải thay đổi tư duy, từ việc di chuyển người dân đến nơi làm việc sang mang việc làm đến nơi ở của người dân. Chỉ khi đó, TOD mới phát huy đúng vai trò giảm tải áp lực giao thông, phát triển kinh tế vùng và tạo ra các đô thị bền vững. Đây là con đường duy nhất để tránh đi vào vết xe đổ của các dự án đầu cơ thuần túy. Ông BEN GRAY, Trưởng bộ phận thị trường vốn, Knight Frank Việt Nam (đơn vị nghiên cứu thị trường): Gỡ nút thắt thủ tục và cam kết tiến độ để thu hút vốn xã hội Thực tế là các siêu dự án hạ tầng toàn cầu đều có rủi ro đội vốn, sự chậm trễ tiến độ… Một nhà đầu tư tư nhân có thể lập dự toán cho rủi ro chi phí tăng 30% nhưng không thể lập kế hoạch cho sự chậm trễ 10 năm. Sự chậm trễ này, vốn có nguồn gốc sâu xa từ thủ tục hành chính và vướng mắc giải phóng mặt bằng, đang ảnh hưởng niềm tin của khối tư nhân. Do đó, tôi kiến nghị phải có một cuộc cải cách thực sự trong thủ tục hành chính cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Cần thành lập một ban chỉ đạo đặc biệt, có đủ thẩm quyền để tháo gỡ các rào cản liên bộ ngành, giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc. Song song đó, để thu hút vốn PPP hay các quỹ tín thác (REITs), Nhà nước phải đưa ra một cam kết về tiến độ và quy hoạch vì nhà đầu tư cần sự chắc chắn. Phải áp dụng triệt để cơ chế thu hồi giá trị đất (Land Value Capture) một cách bài bản: Nhà nước chủ động giải phóng mặt bằng sạch xung quanh nhà ga trước khi xây dựng, sau đó đấu giá quỹ đất này để bù lại chi phí hạ tầng. Làm được điều này, chúng ta sẽ giải quyết được cả ba vấn đề: Có tiền làm dự án, có đất sạch cho nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ đề ra. gian ngầm lai Tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường vành đai 3 được UBND TP xác định phát triển theo mô hình TOD, UBND TP được quyết định việc đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình sự nghiệp, công trình công cộng. UBND TP được quyết định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch khác với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn nhưng phải bảo đảm đáp ứng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quy định về an toàn môi trường đối với khu dân cư theo quy định của pháp luật. Việc quản lý khoản thu phân chia và tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD như sau: Đối với dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD sử dụng toàn bộ ngân sách của TP hoặc vốn ứng trước của nhà đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi dành cho đường sắt và khu vực TOD, TP được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư các dự án đường sắt địa phương và các dự án giao thông thuộc tuyến TOD. tại chỗ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng ngầm, trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị quanh các ga metro. Ba là tích hợp quy hoạch - tài chính. Trong đồ án quy hoạch TOD, sở sẽ xác định rõ các dự án ưu tiên đầu tư, gồm hạ tầng xã hội (trường học, công viên, quảng trường), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, không gian ngầm) trong bán kính 500-800 m quanh nhà ga. Sở QH-KT đóng vai trò điều phối quy hoạch và dòng vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích từ phát triển đất TOD quay trở lại phục vụ hạ tầng công cộng và chất lượng sống đô thị. Cơ hội và thách thức . Trong bối cảnh TP.HCM vừa sáp nhập, Nghị quyết 98 mới yêu cầu thống nhất một cơ quan chủ quản cho các dự án giao thông liên tỉnh. Sở sẽ đóng vai trò nhạc trưởng như thế nào để đảm bảo đồng bộ hóa quy hoạch TOD tại các cửa ngõ liên vùng? + Là cơ quan đầu mối quản lý tổng hợp về quy hoạch - kiến trúc đô thị, điều phối quy hoạch TOD liên vùng thông qua các nhiệm vụ trọng tâm, sở sẽ tham mưu chiến lược liên vùng: Đảm bảo mọi quy hoạch TOD phù hợp với quy hoạch quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát huy lợi thế kết nối vùng. Sở sẽ tổ chức cơ chế phối hợp vùng, phối hợp với các sở, ngành và địa phương giáp ranh để xây dựng bản đồ dữ liệu quy hoạch số liên vùng, phục vụ chia sẻ thông tin và điều phối dự án. Cùng với đó, khai thác cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 mới, đề xuất cơ chế rút gọn trong phê duyệt quy hoạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng sử dụng đất quanh TOD và thu hút đầu tư PPP hoặc đổi đất lấy hạ tầng. Đồng thời, giám sát triển khai TOD vùng, đảm bảo tính kết nối liên thông giữa 11-12) là bệ phóng pháp lý quan trọng cho mô hình này. Tuy nhiên, từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách, TP.HCM đang sở hữu một “mỏ vàng” giá trị đất đai khổng lồ dọc các tuyến metro và vành đai. Làm thế nào để “đãi vàng” hiệu quả, tạo nguồn lực bền vững tái đầu tư cho hạ tầng vẫn là bài toán lớn. Tiêu điểm Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, cho biết liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sở đã kiến nghị và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188, nội dung cụ thể tại khoản 8 Điều 5. Theo đó, căn cứ phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quy hoạch khu vực TOD đã được phê duyệt, UBND TP được phép tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đầu tư công. TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh - hình thành chuỗi đô thị TOD liên vùng. Sở không chỉ là cơ quan kỹ thuật mà còn là trung tâm điều phối chính sách và dữ liệu quy hoạch vùng, biến quy hoạch thành công cụ điều tiết và định hướng phát triển vùng đô thị tích hợp. . Xin ông cho biết chi tiết hơn về kế hoạch, mục tiêu, thời cơ và thách thức đối với công tác quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập, điều rất quan trọng trong kế hoạch phát triển TOD của TP? + Trong khuôn khổ quy hoạch chung TP.HCM sau sáp nhập, Sở QH-KT đã tham mưu UBND TP trình Thành ủy TP.HCM. Theo đó, quy hoạch chung TP.HCM mới sẽ được phát triển trên nền tảng các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, hiệu chỉnh kết nối, đề xuất các nội dung mới mang tính chất đột phá trên cơ sở dư địa và thế mạnh đặc trưng của từng khu vực. Đồng thời, điều chỉnh tái cấu trúc ở một số ngành và không gian chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP mới. Mạng lưới đường sắt đô thị được coi là xương sống của hệ thống giao thông đô thị, là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Song song đó, sở định hướng hình thành các khu TOD dọc tuyến metro để tối ưu hóa sử dụng đất, gia tăng hiệu quả đầu tư và cải thiện không gian sống. Sở đang rà soát toàn bộ mạng lưới metro phù hợp địa giới hành chính mới, nghiên cứu mở rộng kết nối đến Đồng Nai, Tây Ninh, đồng thời tích hợp kết quả này vào đồ án quy hoạch chung TP. Dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị kết hợp TOD, làm cơ sở cho đồ án quy hoạch chung TP.HCM (thực hiện trong 23 tháng). Sở cũng nhận diện được các thời cơ như không gian đô thị mở rộng sau sáp nhập giúp tăng dư địa phát triển tuyến metro liên vùng. Chính sách đặc thù (Nghị quyết 98 mới, Nghị quyết 188) và vốn ODA là cơ hội đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Xu hướng toàn cầu về đô thị nén - phát triển theo TOD giúp TP.HCM đi đúng hướng với quốc tế. Về thách thức, chúng tôi cho rằng TP.HCM mới cần nguồn đầu tư rất lớn, cần cơ chế huy động đa dạng và bền vững, cần khung pháp lý mới cho mô hình đô thị - giao thông tích hợp. Nhân lực, công nghệ và điều phối vùng đòi hỏi nâng cao năng lực quản lý. Nhìn chung, với vai trò điều phối chiến lược, Sở QH-KT TP.HCM đang xây dựng bản đồ tích hợp TOD - metro - không gian ngầm, làm công cụ chỉ đạo điều hành phát triển đô thị gắn kết hạ tầng, đảm bảo quy hoạch đường sắt đô thị trở thành trục phát triển chính của TP trong giai đoạn mới. . Xin cảm ơn ông.• Nghị quyết 98 sửa đổi có nhiều điểm đột phá cho TOD

4 Thời sự - Thứ Hai 15-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam nhận bằng khen của Thủ tướng Sáng 14-12, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2015-2025) và công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết trải qua 10 năm hoạt động, hiệp hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong nghiên cứu, đề xuất chính sách; góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng… Ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất của hiệp hội trong việc góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho hiệp hội. Tại buổi lễ, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam và Chủ tịch hiệp hội Trần Anh Tuấn cũng vinh dự được đón nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cũng dịp này, hiệp hội đã công bố thành lập Trung tâm Phát triển nhân lực số Việt Nam. ĐỨ C MINH • Đang chơi ở sân nhà thì bị khỉ hoang tấn công. Ngày 14-12, BV Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa xử lý vết thương cho bệnh nhi LQN (bảy tuổi, phường Ba Đồn) bị khỉ hoang tấn công khi chơi ở sân nhà. Con khỉ này từ ng tấn công bố n ngườ i khá c. MINH TRƯỜ NG • Khở i tố nhó m trộ m chó ở Khá nh Hò a. Công an tỉnh Khánh Hòa vừ a khởi tố bố n bị can về tộ i trộm cắp tài sản. Trong đó , Trần Văn Thái, Nguyễn Phước Thông trực tiếp trộm cắp chó rồ i bán cho hai bị can cò n lại. XUÂN HOÁ T • Trộm ô tô, lá i đến quán nhậu chở bạn gái về nhà. Ngày 14-12, VKSND khu vực 1 - tỉnh Quảng Trị thông tin đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (20 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Ngày 8-12, Hoàng trộm ô tô rồ i lái tới quán nhậu để chở bạn gái về nhà. M.TRƯỜ NG Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Kết luận nêu rõ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ban hành văn bản, hội họp nhiều; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật nhuần nhuyễn; chế độ thông tin báo cáo chưa đồng bộ, thống nhất; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn hạn chế. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế nêu trên. Trong đó, tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức, phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đùn đẩy, né tránh trong tổ chức và hoạt động, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân… (Theo TTXVN) Ngày 14-12, Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC Đà Nẵng) cho hay đã tích hợp bản đồ thể chế trên ứng dụng Danang Smart City. Bản đồ thể chế phục vụ cho việc giám sát, theo dõi của người dân, cộng đồng về hành chính công của các xã, phường. Theo IOC Đà Nẵng, việc triển khai bản đồ thể chế nhằm cụ thể hóa định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Với giao diện trực quan và dữ liệu cập nhật hằng ngày, công cụ góp phần thúc đẩy chính quyền số. Nâng cao hiệu quả quản lý và khuyến khích các xã, phường đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Bản đồ thể chế giúp lãnh đạo UBND TP theo dõi, so sánh và nắm bắt tình hình vận hành của các địa phương, sở, ngành để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin minh bạch, hiểu rõ nỗ lực chuyển đổi số của chính quyền cơ sở. Hiện nay, bản đồ thể chế đã được công khai tại ứng dụng Danang Smart City để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện cải cách hành chính công của TP ngay trên điện thoại. TẤ N VIỆ T Ngày 14-12, sau khi nhận được tin báo liên quan các ca nghi ngộ độc thực phẩm, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ, tại 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cùng các điểm bán bánh mì trên địa bàn phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả; chưa xuất trình giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh. Đối với cơ sở sản xuất tại 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt…, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương. NGUYỄN YÊN Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: TTXVN Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh cải cách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm Quốc hội đã thông qua nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, tại kỳ họp thứ 10. Tại nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra. Cùng với đó là bổ sung ngân sách hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được nguồn lực để giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Khẩn trương phê duyệt đề án nâng cao tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2025-2030. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị đề án tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, dự thảo nghị định về vị trí việc làm của công chức cũng đang được lấy ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. NGUYỄN THẢO Chi hơn 5.500 tỉ đồng để người dân thoát khỏi cảnh “sống chung với ngập” UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về việc triển khai các dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm xử lý tình trạng úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.579 tỉ đồng. Theo UBND TP Hà Nội, các dự án tập trung vào nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, bổ sung hồ điều hòa, cải tạo kênh mương và tăng công suất các trạm bơm tại những khu vực thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Trong số này có dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra cùng các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 262 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II-2026. Một dự án quy mô lớn khác là cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường khả năng chống ngập cho khu vực phía tây bắc TP. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 869 tỉ đồng, các hạng mục chính dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm 2026… TRỌ NG PHÚ Hôm nay, xử phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn Ngày 15-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ của nhiều bị cáo. Đáng chú ý, trước phiên phúc thẩm, các ông Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và Lê Viết Chữ (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Điều này đồng nghĩa với việc ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn sẽ chấp nhận mức án tổng hợp 30 năm tù về các tội đưa hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Viết Chữ chấp nhận mứ c án bảy năm tù về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, thự c hiện hành vi gian lận để trúng thầu hàng loạt dự án, gây thiệt hại hơn 1.160 tỉ đồng. ĐẮ C LAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Người dân Đà Nẵng mở điện thoại là giám sát được phường, xã Kiểm tra cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Hai 15-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 14-12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp thông qua quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc họp, các đại biểu đã có ý kiến cụ thể về quan điểm, các chỉ tiêu, các đột phá, kịch bản tăng trưởng, lựa chọn phát triển không gian vùng và nhiều các ý kiến khác… Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh lần này TP làm quy hoạch là cho TP mới với không gian phát triển, tầm nhìn, định hướng, cơ hội và kèm theo thách thức không nhỏ. Đồng thời, khẳng định quan điểm ngay từ đầu đây là quy hoạch tích hợp chứ không phải quy hoạch cộng gộp của ba địa phương cũ trước đây. Ông đề nghị trong quy hoạch này phải tính toán vấn đề đất đai, nhất là đất nông nghiệp, chỗ nào, khu vực nào không hiệu quả phải tính toán khác chứ giữ nguyên mà không tăng trưởng được thì không đạt mục tiêu. Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế đặc thù của một số TP trực thuộc trung ương khác để áp dụng cho TP. Về kịch bản tăng trưởng, Bí thư Cần Thơ đề nghị khi báo cáo trung ương không đưa ra phương án 1 vì là phương án đi giật lùi, phương án cơ sở là phương án 2 và phương án phấn đấu là phương án 3. Các phương án phải có kịch bản cụ thể. Bí thư Lê Quang Tùng lấy ví dụ với TP Hải Phòng, năm 2024, quy mô nền kinh tế của địa phương này là 18 tỉ USD đã có nhưng đến năm 2025, quy mô nền kinh tế của Hải Phòng là 30 tỉ USD và nhấn mạnh “để có được quy mô biến chuyển trong một năm như thế người ta phải chuẩn bị 5-10 năm”. “Tức là cơ hội nó có thể đến với chúng ta nếu chúng ta chuẩn bị tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ, mời gọi được các nhà đầu tư, làm quy hoạch thật tốt thì cơ hội chúng ta có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao. Tất cả sở, ban ngành, địa phương phải nắm vững quy hoạch, phải thực sự sôi nổi, thực sự vì mục tiêu tăng trưởng chung” - Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh. Theo dự thảo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, TP Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là trung tâm động lực của ĐBSCL, đóng vai trò hạt nhân liên kết và điều phối phát triển toàn vùng, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững… Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững. NHẪN NAM VŨ HỘI Ngày 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (xã Đại Phước, Đồng Nai), gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Mảnh ghép đặc biệt quan trọng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là “mảnh ghép” đặc biệt quan trọng nhằm củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Theo Thủ tướng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia; là nền tảng chiến lược, yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang có nhiều biến động, yêu cầu về chi phí công nghệ, sự chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và việc ứng phó với biến đổi khí hậu rất phức tạp, cực đoan. Thời gian qua, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và sinh kế của người dân, phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thủ tướng khẳng định sự thành công của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hình mẫu chuẩn mực, là động lực, niềm tin, tạo nền tảng để chúng ta tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới, triển khai thực hiện những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới với quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tiêu chuẩn cao hơn và năng suất, chất lượng hơn. Việc khánh thành dự án chính là lời khẳng định, là thông điệp về tầm vóc mới của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá dự án đem lại những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương. Đó là khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng “0”, bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước. Bên cạnh đó, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3, 4 và thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy điện LNG: Dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc khánh thành dự án chính là lời khẳng định, là thông điệp về tầm vóc mới của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ. Ngoài ra, dự án là hạ tầng chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án quan trọng do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai, thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng như chứng minh bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và quản trị thông minh của doanh nghiệp, nhất là dám vượt qua khó khăn. Cuối cùng, đó là nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch điện VIII (hình mẫu cho 13 dự án LNG tiếp theo) và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu. “Có thể nói việc xây dựng và khánh thành là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, nhất là việc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở ngại để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm tái định cư một cách thỏa đáng cho người dân. Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc của chúng ta” - Thủ tướng khẳng định.• “Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc của chúng ta” Thủ tướng Phạm Minh Chính Hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỉ USD với khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m³ bê tông được lắp đặt. Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỉ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỉ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Mỹ) - dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Chuẩn công nghệ hiện đại Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan hệ thống vận hành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: VGP Đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á Bí thư Lê Quang Tùng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: CTV

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 15-12-2025 dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân”. Quy định trên đã đánh đồng công chứng với đăng ký, trong khi đây là hai phạm trù, công việc mang bản chất hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không nên hành chính hóa việc công chứng bởi vì công chứng là chứng nhận ý chí, tự do, tự nguyện thỏa thuận trong việc xác lập hợp đồng. Bản chất của công chứng là bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Thường thì sau khi hợp đồng được các bên giao kết thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình, các bên sẽ chuyển sang thủ tục đăng ký. Bản chất của đăng ký là công việc quản lý nhà nước về đất đai. Kết quả của đăng ký là người sử dụng đất, sở hữu tài sản mới được cập nhật tên/xác nhận trên giấy chứng nhận hoặc cấp mới giấy chứng nhận từ đây họ tiếp tục được thực hiện quyền của theo quy định của pháp luật. Do đó, tôi đề xuất nội dung nhóm 4 nêu trên nên cần được sửa lại là “Giao dịch phải công chứng là văn bản tặng cho BĐS và những giao dịch chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS, hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh BĐS; hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh BĐS”. Công chứng viên NGUYỄN HỒ PHƯƠNG VINH, Trưởng Phòng Công chứng số 1, TP.HCM: Cần bỏ một nội dung Tôi cơ bản đồng ý phương án 2. Việc cụ thể hóa các giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức độ an toàn pháp lý cần phải công chứng nhằm giúp công chứng viên khi hành nghề cần tuân thủ thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại nhóm 4, tôi đề nghị bỏ nội dung “trừ trường hợp được đăng ký theo quy định của luật”. Bởi vì đối với những trường hợp luật đã có quy định văn bản tặng cho BĐS và những giao dịch chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS được đăng ký theo quy định của luật thì được thực hiện theo quy định đó mà không cần đưa nội dung này vào Luật Công chứng. Ngoài ra, đề nghị bổ sung quy định đối với các trường hợp doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh BĐS khi thực hiện các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cũng cần phải công chứng. Việc bổ sung này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023. PGS-TS PHAN QUANG THỊNH, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn: Phù hợp với bối cảnh hiện nay Việc quy định cụ thể chín nhóm giao dịch phải công chứng như dự thảo luật là phù hợp bối cảnh hiện nay. Về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thì khi có xung đột giữa các quy định trong các luật sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành. Khi Luật Công chứng đã quy định cụ thể các giao dịch phải công chứng, nếu các quy định liên quan đến công chứng trong luật khác có xung đột với quy định của Luật Công chứng, sẽ ưu tiên áp dụng Luật Công chứng. Do đó, quy định này sẽ hạn chế tình trạng một số cơ quan, tổ chức (có thể) tùy tiện áp đặt các giao dịch phải công chứng. Về phía người dân, việc quy định cụ thể sẽ giúp họ dễ dàng nhận biết được các giao dịch buộc phải công chứng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Luật sư NGUYỄN DUY BINH, Đoàn Luật sư TP.HCM: Người dân dễ nắm bắt và thực hiện Luật hiện hành không phân định rõ ràng, chung chung khiến người dân không am hiểu pháp luật, khó khăn trong việc tra cứu tìm kiếm các văn bản pháp luật liên quan, lúng túng không biết trường hợp của mình có phải công chứng hay không, rất dễ vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Luật Công chứng là luật chuyên ngành mà lại không quy định cụ thể và rõ ràng thì không hợp lý. Do đó, đứng dưới góc độ người dân thì quy định cụ thể giao dịch buộc phải công chứng là hợp lý, người dân dễ nắm bắt và thực hiện. Dù vậy, trong số các giao dịch được liệt kê tại phương án 2, quy định về việc phải công chứng văn bản thỏa thuận về việc mang thai hộ, cần được rà soát kỹ hơn. Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Có thể thấy trường hợp ủy quyền tại Luật Hôn nhân và Gia đình nêu trên chưa được liệt kê trong đề xuất của dự thảo. Điều này đặt ra vấn đề: Luật nào sẽ được áp dụng trong trường hợp này? Dự thảo luật phải có quy định để giải quyết vấn đề này.• Bộ Tư pháp đang xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng (dự thảo luật). Trong đó đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung quy định về giao dịch phải công chứng với hai phương án được cơ quan soạn thảo đưa ra. Phương án 1 cơ bản giữ nguyên như Điều 3 của Luật Công chứng hiện hành, tuy nhiên có chỉnh lý theo hướng giao dịch phải công chứng chỉ là giao dịch được luật quy định phải công chứng; không bao gồ m giao dịch đượ c quy định ở văn bản nghị định theo quy định của Luật Công chứng năm 2024, để bảo đảm nguyên tắc luật định đối với trường hợ p này. Phương án 2 thì theo hướng liệt kê cụ thể chín nhóm loại giao dịch phải công chứng, các giao dịch khác đượ c công chứng tự nguyện, theo yêu cầu. Báo Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia về đề xuất trên của dự thảo: TS - công chứng viên NINH THỊ HIỀN, Trưởng Văn phòng công chứng Bảy Hiền: Cụ thể nhưng cần phải hợp lý Tôi cho rằng nên đi theo hướng liệt kê, bởi việc công chứng dựa vào quy định của luật chuyên ngành, tuy ngắn gọn nhưng không cụ thể. Dù vậy, cách thức liệt kê như phương án 2 tại dự thảo tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn hợp lý, cần rà soát. Đơn cử, nhóm 4 quy định giao dịch phải công chứng là “Văn bản tặng cho bất động sản (BĐS) và những giao dịch chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS, trừ trườ ng hợ p đượ c đăng ký theo quy định của luật; hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh BĐS; hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây Có nên liệt kê các giao dịch bắt buộc phải công chứng? Nhóm 1: Hợ p đồ ng chuyển nhượ ng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trừ hợ p đồ ng chuyển nhượ ng, góp vốn bằ ng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS. Nhóm 2: Hợ p đồ ng thuê, góp vốn, hợ p tác kinh doanh bằ ng quyền sử dụng đất, văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồ ng ý cho xây dựng nhà ở đối với chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở mà không phải là tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; văn bản thỏ a thuận của các thành viên có chung quyền sử dụng đất đồ ng ý đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Nhóm 3: Hợ p đồ ng mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, trừ trường hợ p tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; mua bán, thuê mua nhà ở thuộc tài sản công; mua bán, thuê mua nhà ở mà một bên là tổ chức, bao gồ m: Nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượ ng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằ ng nhà ở mà có một bên là tổ chức; thuê, mượ n, ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở. Nhóm 4: Văn bản tặng cho BĐS và những giao dịch chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng BĐS, trừ trường hợ p đượ c đăng ký theo quy định của luật; hợ p đồ ng chuyển nhượ ng hợ p đồ ng kinh doanh BĐS; hợ p đồ ng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân. Nhóm 5: Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồ ng ý cho xây dựng công trình; văn bản thừa kế về nhà ở. Nhóm 6: Văn bản lựa chọn người giám hộ. Nhóm 7: Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. Nhóm 8: Văn bản thỏ a thuận về việc mang thai hộ. Nhóm 9: Các loại giao dịch quan trọng, đòi hỏ i mức độ an toàn pháp lý cao khác đượ c luật quy định phải công chứng. Đề xuất chín nhóm giao dịch phải công chứng Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi quy định chín nhóm loại giao dịch phải công chứng, các giao dịch khác đượ c công chứng tự nguyện, theo yêu cầu. phapluat@phapluattp.vn Nhiều chuyên gia đồng tình việc liệt kê các giao dịch phải công chứng, tuy nhiên cần rà soát kỹ để tránh xung đột khi áp dụng. Công chứng viên đang kiểm tra hồ sơ, giấy tờ của người có yêu cầu công chứng. Ảnh: NTH NGUYỄN CHÍNH

