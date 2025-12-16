285-2025

Tổng Bí thư: Cần sức mạnh toàn dân để thực hiện 3 nhiệm vụ lớn trang 3 trang 2+3 SỐ 285 (7558) - Thứ Ba 16-12-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG SÂN BAY LONG THÀNH - BÀI 2 Ngày đêm công trường không ngơi nghỉ “Siêu dự bị” lập công đưa U-22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN “NUÔI EM”: Đang tổ chức xác minh quyết liệt trang 7 trang 15 trang 5 trang 8+9 NGHỊ QUYẾT 98 SỬA ĐỔI TẠO ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC CHO TOD - BÀI 2 trang 4 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ hai. Ảnh: THUẬN VĂN Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM ĐỨ NG TRƯỚ C CƠ HỘ I KIM CƯƠNG ĐỂ PHÁ T TRIỂ N VỤ MÔI GIỚI HỐI LỘ Ở TAND CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG (CŨ): CựuphóchánhánTANDCấpcao đốichấtvớicựuthuộccấp Cần gỡ nhiều vướng mắc

2 Thời sự - Thứ Ba 16-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Sắp xếp cán bộ tại nơi thừa sang nơi thiếu không chỉ để lấy con số báo cáo Tại phiên thảo luận tổ số 1, vấn đề vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ở một số địa phương tiếp tục được các lãnh đạo phường, xã trao đổi. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, chia sẻ vừa qua UBND TP.HCM đã ban hành đề án rà soát, sắp xếp, bố trí CBCC, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. Thực trạng biên chế hiện nay, TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa nhưng cũng đồng thời thiếu 935 công chức. Lĩnh vực văn phòng thừa 223 công chức; thiếu 160 công chức; lĩnh vực tài chính - kế hoạch thừa 66 công chức, thiếu 118 công chức; lĩnh vực xây dựng và công thương thừa 187 công chức, thiếu 126 công chức… Cũng theo đánh giá của UBND TP.HCM, hiện thiếu hai phó chủ tịch UBND cấp xã; khuyết 60 vị trí trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định. Để giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu công chức tại 27 vị trí việc làm cấp xã, phường, UBND TP.HCM đề ra năm nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó có sắp xếp CBCC từ xã thừa qua xã thiếu. Dù vậy, bà Hiền cho biết việc thực hiện đề án cũng đang gặp khó khăn. Trong quá trình sắp xếp, số đầu việc tăng nhiều, nhiều đầu việc, nhiệm vụ mới cần triển khai như phải xây dựng quy chế của các phòng ban… nên xã có CBCC dư lại có mong muốn giữ cán bộ đó lại chứ không muốn cho đi. Với khó khăn mà Giám đốc Sở Nội vụ vừa nêu, Bí thư theo công việc của tỉnh hoặc của huyện. Sau hợp nhất, sở đã thống kê lại các dự án của cả ba địa phương cũ. Giải pháp căn cơ nhất là phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật ở xã, phường. Hiện Sở Xây dựng đã trình hồ sơ phân cấp quản lý công trình lên UBND TP.HCM, trong đó có việc phân cấp quản lý đường bộ. Nội dung này đang được Sở Tư pháp thẩm định. Trao đổi lại, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Cấp Về mô hình văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là mô hình quản lý hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong cả nước, mỗi cấp được phân quyền khai thác theo mức độ khác nhau. Về chuyên môn, theo ông, thời điểm này chưa nên phân cấp vì chưa đủ điều kiện về nhân sự, dữ liệu chưa đồng bộ. Nếu phân cấp ngay sẽ tản mát, không thực hiện được. “Khi cấp xã đầy đủ lực lượng, đào tạo bài bản, am hiểu chuyên môn, cơ sở dữ liệu đầy đủ thì phân cấp về” - ông Được cho hay. Người dân phải có chất lượng sống cao hơn Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá với đóng góp các ý kiến một cách tích cực cho sự phát triển chung của TP trong nhiệm kỳ tới. “TP.HCM với quy mô, tầm vóc mới đã có được sự nỗ lực mới, định hình được sự phát triển trong chỉnh thể mới; dù có vướng mắc nhưng cơ bản vẫn chạy được và người dân bắt đầu thấy vui hơn với phương thức phục vụ của chúng ta” - ông đánh giá. Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, điều đáng nói là TP.HCM có sự thay đổi lớn về thể chế và quy định. “Chưa bao giờ có sự thông thoáng đến vậy, kể cả nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị định, luật, thủ tục hành chính đơn giản hơn, phân cấp cũng mạnh mẽ hơn và có nhiều chính sách đặc thù” - ông nói. Bí thư Trần Lưu Quang cũng chia sẻ Quốc hội vừa thông qua việc sửa đổi Nghị quyết 98. “Đây chính là điều kiện bằng kim cương để TP.HCM có thể phát triển” - ông nhìn nhận. Dù vậy, ông cho rằng việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều lúng túng, còn khập khiễng. Từ đó, ông đặt câu hỏi: “Trong năm 2026 phải làm gì?”. Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, cần tập trung vào hai nhiệm vụ lớn. Trước tiên là giữ cho TP này bình yên cộng với giải quyết những tồn tại cũ. Bên cạnh bốn nội dung Tổng Bí thư đã giao, TP cũng còn hàng loạt dự án tồn đọng, dự án nhà ở của người dân chưa có sổ hồng, các khu đất vàng Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cơ hộ i kim cương để phá t triể n Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gợi mở có thể thực hiện theo nguyên tắc: Sở Nội vụ cần làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất lộ trình, cân đối hài hòa trong tổng thể chung, có sự chia sẻ giữa nơi thừa với nơi thiếu, với đội ngũ đang công tác. Bí thư Thành ủy TP cũng cho rằng đề án mới chỉ dựa trên số lượng định tính, chưa bao quát được đội ngũ đã làm được gì. Vì vậy, ông lưu ý một vấn đề là không chỉ chuyển, bố trí CBCC để lấy con số báo cho có nhưng thực chất không giải quyết được câu chuyện chính. “Bây giờ đào tạo là quan trọng nhất, đừng nghĩ đi học rồi lấy bằng mà học là phải biết làm. Cái chính là biết làm và mỗi ngày làm phải giỏi hơn” - ông nhấn mạnh. Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, “cứu cánh” hiện nay cho câu chuyện này là phải thực sự chuyển đổi số, ở sự phân công, phân nhiệm cho đúng người, đúng việc, ở việc đào tạo để anh em làm việc hiệu quả hơn nên rất cần sự nỗ lực chung của hệ thống. “Làm sao để đội hình này mạnh hơn đội hình trước, công việc hôm nay hiệu quả hơn hôm trước. Làm sao để bớt nhận việc và máy làm cho chúng ta nhiều hơn thì sẽ thành công” - Bí thư Trần Lưu Quang mong mỏi. Sẽ phân cấp mạnh cho cấp xã nhưng tùy theo năng lực Tại phiên thảo luận tổ 3, đại diện các xã, phường nêu những vướng mắc, khó khăn trong phân cấp quản lý, duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục phân cấp, phân quyền về cho phường, xã để tăng tính chủ động, nhất là lĩnh vực đầu tư dự án, đất đai, xây dựng, giáo dục. Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Lê Ngọc Linh cho biết trước sáp nhập, TP.HCM cũ là địa phương có sự phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật bài bản. Tuy nhiên, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương trước đây chỉ chia việc quản lý công trình Trung ương sẽ phân cấp về địa phương, địa phương tiếp tục phân cấp cho cơ sở. “Tuy nhiên, việc phân cấp phải có lộ trình, đảm bảo đúng quy định. Ví dụ xã, phường chỉ gánh được 100 kg mà phân cấp đến 200 kg thì không thể thực hiện” - ông Được nêu ví dụ. Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin thêm TP đã phân cấp nhiều phần việc cho cấp cơ sở, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện tại, các xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C (quy mô dưới 240 tỉ đồng), UBND TP.HCM chịu trách nhiệm đối với dự án nhóm B. Khi cấp xã đủ mạnh hoặc trong quá trình vận hành, địa phương nào đủ điều kiện thì TP sẽ phân cấp dự án nhóm B. “Không phải TP không tin cấp cơ sở, chúng tôi muốn phân cấp hết. Tuy nhiên, với tình hình vừa thừa vừa thiếu ở cấp dưới, nếu phân cấp mà không có khả năng thực hiện sẽ rất nguy hiểm. Khi xã, phường đủ mạnh, TP.HCM tiếp tục phân cấp, phân quyền nhiều hơn” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói. “Tất cả điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu là cuộc sống của người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM này. Người dân phải có chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp thì coi đây là cơ hội, là mảnh đất để làm ăn.” Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấ n mạ nh đây là cơ hội kim cương để TP.HCM phá t triể n, phả i có cách làm hiệu quả nhất, không để vuột mất cơ hội. THANH TUYỀ N Phiên thảo luận tổ số 1. Ảnh: THUẬN VĂN Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý không chỉ chuyển, bố trí cán bộ, công chức để lấy con số báo cáo cho có. Ảnh: THUẬN VĂN Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Ảnh: THANH THÙY

3 Thời sự - Thứ Ba 16-12-2025 thoisu@phapluattp.vn TRỌ NG PHÚ Sáng 15-12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội (QH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri 11 phường (Đống Đa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai…) để thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Ba mục tiêu lớn của đất nước Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay vừa qua QH khóa XV đã hoàn thành kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường kỳ cuối của nhiệm kỳ. Ông chia sẻ với đông đảo cử tri rằ ng bản thân mình có nhiều tâm trạng khi tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XV. “Vừa mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới đây như thế nào để thực hiện được ba mục tiêu lớn của đất nước mà nhân dân đang mong chờ” - ông nói. Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề thứ nhất đó là giữ vững ổn định, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ cho đất nước hòa bình, yên ổn, không để bị đe dọa từ bất kỳ phía nào. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong mọi thời kỳ, để Tổ quốc ta được trường tồn, phát triển bền vững. Thứ hai là công cuộc xây dựng, phát triển đất nước để sánh vai cùng các nước. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chậm lại, bởi thế giới đang đi rất nhanh, Tổ ng Bí thư: Cần sức mạnh toàn dân để thực hiện 3 nhiệm vụ lớn Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn, cấp thiết, tập trung vào chất lượng sống và phát triển bền vững của thủ đô cũng như đất nước. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng hàng ngàn dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm gây lãng phí lớn nguồn lực xã hội, kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách để sớm đưa dự án vào sử dụng, tạo động lực tăng trưởng. Nhiều ý kiến tập trung vào giao thông và môi trường đô thị, đề nghị đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, quản lý chặt đào đường, phát triển giao thông công cộng. Đồng thời, kiểm soát chặt nguồn thải, xử lý ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải. Cử tri cũng kiến nghị siết chặt quản lý không gian mạng, xử lý nghiêm lừa đảo, hàng giả, đầu cơ, thổi giá; tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững… Chia sẻ với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm “vừ a mừng vì chúng ta đã hoàn thành rất nhiều việc nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn về chặng đường phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới”. đứ ng trướ c Không để TP.HCM trở thành điểm trung chuyển ma túy Liên quan đến mục tiêu phấn đấu xây dựng TP không ma túy, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết TP xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không phải trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền cơ sở. Đến năm 2030, TP.HCM phải đạt chỉ tiêu 100% xã, phường, đặc khu không còn ma túy. Để đạt mục tiêu này, TP.HCM phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước mắt, Công an TP.HCM tập trung vào bốn nhóm trọng tâm. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết TP cần có nghị quyết chuyên đề để phân kỳ theo lộ trình hằng năm về xây dựng địa bàn không ma túy. Công an TP.HCM cũng đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống ma túy do Bí thư Thành ủy TP giữ vai trò là trưởng ban để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt. BCĐ sẽ được kiện toàn từ cấp TP đến xã, phường, khu phố, ấp. Bí thư cấp ủy giữ vai trò trưởng BCĐ. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cũng cho rằng cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Song song đó, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết và tiêu chí khu phố, ấp an toàn để toàn dân cùng tham gia… “TP.HCM cũng tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên quốc gia nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để TP.HCM trở thành điểm trung chuyển ma túy”-Thiếu tướngTạVăn Đẹp nói. còn quây tôn bỏ trống, sự bức xúc của người dân. Nhóm nhiệm vụ thứ hai là tập trung xây dựng TP phát triển với tư cách là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước - nơi ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - là trung tâm văn hóa, văn minh đô thị… Vì vậy, ông cho rằng với mục tiêu mới, vỡ ra nhiều việc phải làm. Đây đều là những việc khó. “Nhưng tất cả điều chúng ta làm chỉ có một mục tiêu là cuộc sống của người dân, doanh nghiệp ở TP.HCM này. Người dân phải có chất lượng sống cao hơn, doanh nghiệp thì coi đây là cơ hội, là mảnh đất để làm ăn” - ông Quang nói. Từ đó, ông gửi gắm đến toàn đội ngũ cần có tâm thế mới, tư duy mới, dũng cảm hơn, trách nhiệm hơn. “Chúng ta phải “gan” hơn trong phần trách nhiệm của mình. Phải có sự phối hợp tốt hơn” - ông nói và nhấn mạnh nghị quyết, chương trình, quy chế đã có, tất cả mọi việc đều đang chờ để làm, quan trọng là làm thế nào. Ông yêu cầu phải hành động quyết liệt ngay từ đầu năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét từ những dự án đầu tiên, hành động đầu tiên, công việc đầu tiên để tạo cảm hứng cho mọi người. Bí thư Trần Lưu Quang cũng gợi ý các đầu việc để thực hiện. Đảng ủy UBND TP có kế hoạch triển khai Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội đồng ý sửa đổi. “Tôi nhắc lại đây là cơ hội kim cương, không để vuột mất cơ hội, có cách làm hiệu quả nhất” - ông nói. Đề xuất cơ chế đặc biệt trong thẩm quyền của TP hoặc Trung ương để tháo gỡ khó khăn ngay tại địa phương. “TP sẽ dũng cảm quyết định những việc tạm gọi là vận dụng các quy định chưa có, cần thiết thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành họp cho chủ trương, trình HĐND quyết. TP đã đi đầu với những mô hình sáng tạo, cách làm hay thì phải lặp lại phương thức này” - ông chia sẻ.• rất xa. Việt Nam phải tiến bước cùng thời đại, cùng thế giới, chủ động hội nhập và đóng góp vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều đó”. Thứ ba là vấn đề tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Đất nước có hòa bình, ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân. Ba nhiệm vụ này phải được thực hiện đồng thời. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở xem mỗi cá nhân, tổ chức có thể đóng góp gì để thực hiện cho được các mục tiêu ấy. “Đây không phải là nhiệm vụ của riêng ai, không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn thành nếu không huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Xây dựng môi trường mạng lành mạnh Chia sẻ với cử tri về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư cho biết công tác chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo và nhận được sự quan tâm, đóng góp rất trách nhiệm của nhân dân cả nước. Việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Tổng Bí thư cũng dành thời gian giải đáp, chia sẻ với nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến vấn đề an ninh mạng, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng… “Những ý kiến đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, nhằm bảo vệ người dân trên không gian số” - Tổng Bí thư nói. Ông cho biết vừa qua Việt Nam đã ký kết, tham gia các công ước quốc tế về an ninh, an toàn mạng, thể hiện rõ trách nhiệm quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. “Thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công nghệ để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng” - Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, phải kiên quyết đấu tranh để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh. Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, ai cũng phải có trách nhiệm. Cá nhân mỗi người dân cũng phải tỉnh táo, chọn lọc thông tin, không dễ dàng tin, không dễ dàng chia sẻ…• Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri vào sáng 15-12. Ảnh: HNY Cử tri lo ngạ i về cá c dự á n tồ n đọ ng, ké o dà i, gây lã ng phí Tổ ng Bí thư nhấ n mạ nh đất nước có hòa bình, ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội có phát triển thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sức khỏe của nhân dân. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-12-2025 NHƯ NGỌC - QUANG HUY TP.HCM là địa phương đầu tiên được trao quyền thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, cộng thêm Nghị quyết 98 sửa đổi sẽ là bước đột phá chiến lược, mở ra hướng đi táo bạo giúp TP giải phóng giá trị đất đai, tạo nguồn lực tài chính bền vững để phát triển hạ tầng. Bệ phóng chính sách và những bước đi đầu tiên Về bản chất, TOD là hình mẫu của đô thị tương lai: Đa chức năng, mật độ cao và được tổ chức quanh các trục giao thông công cộng, các đầu mối giao thông như ga metro, bến xe, nút giao lớn sẽ trở thành điểm hội tụ của dân cư, thương mại và dịch vụ. Trong bán kính đi bộ vài trăm mét quanh nhà ga, người dân có thể tiếp cận đầy đủ tiện ích, từ nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc đến trường học, bệnh viện. Cơ chế đột phá lớn nhất mà Nghị quyết 98 sửa đổi mang lại là trao cho TP.HCM thẩm quyền cho phép HĐND TP.HCM dùng ngân sách làm một dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng độc lập cho một khu vực TOD. Trước đây, việc chỉ thu hồi đất trong phạm vi hẹp của công trình đã khiến hạ tầng giao thông và không gian đô thị bị chia cắt, không thể khai thác hết giá trị đất đai, gây lãng phí tài nguyên. Với Nghị quyết 98 sửa đổi, TP.HCM được phép triển khai chỉnh trang, phát triển đô thị vùng phụ cận các nhà ga, tuyến metro và đường vành đai 3. Từ đó, chủ động tạo quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá chọn nhà đầu tư, phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ một cách đồng bộ. Trao đổi với PV, ông Võ Tấn Thành, Phó Trưởng phòng Hợp tác công tư (PPP), Ban quản lý phát triển đô thị TP.HCM, cho biết TP hiện đã có trong tay ý tưởng, chính sách và định hướng chiến lược rõ ràng cho mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). “Tuy nhiên, một thực tế là TP vẫn chưa có một dự án TOD hoàn chỉnh nào để làm bài học mẫu, rút kinh nghiệm và hình thành quy trình triển khai chuẩn cho các giai đoạn tiếp theo. Trong bức tranh quy hoạch dài hạn, TP.HCM đang nuôi tham vọng trở thành một trong những đô thị có mạng lưới metro lớn nhất Đông Nam Á” - ông Thành phân tích. Về TOD quanh metro, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết đơn vị đang triển khai gói thầu tư vấn quy mô lớn để rà soát, cập nhật và điều chỉnh tổng thể mạng lưới metro, qua đó có thể “vẽ” bản đồ TOD một cách chính xác nhất. “Theo tính toán sơ bộ trong đồ án mới, tổng chiều dài quy hoạch đường sắt đô thị có thể lên tới 1.012 km, với khoảng 700-800 nhà ga. Mỗi nhà ga sẽ trở thành trung tâm giao thông - thương mại - dịch vụ mới. Công tác tư vấn cũng đang xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ quỹ đất quanh các nhà ga, nhằm tạo dòng vốn tái đầu tư cho chính hệ thống metro, hình thành vòng tuần hoàn tài chính khép kín” - đại diện MAUR nói. Những rào cản pháp lý từ thực tiễn Tham vọng lớn nhưng hiện thực hóa mô hình TOD không đơn giản. Thực tiễn cho thấy rào cản thể chế, chồng chéo quy định pháp luật và khoảng trống quy hoạch là thách thức cho TP.HCM. TS - kiến trúc sư (KTS) Ngô Viết Nam Sơn cho rằng chúng ta cần thay đổi tư duy: Không tách biệt giao thông và đô thị mà phải thiết kế đồng bộ ngay từ đầu. “Việc thiếu cơ chế kết hợp đa chức năng giữa giao thông và đô thị đang gây khó khăn trong tạo quỹ đất và thu hút đầu tư tư nhân. Không nhà đầu tư nào mặn mà với dự án đơn chức năng trên “đất vàng” quanh nhà ga” - ông Sơn đánh giá. Theo ông Sơn, rào cản nữa là trước nay cũng chưa có là quy định rõ ràng về quyền khai thác thương mại và thể chế quản lý. Đây là rào cản cho việc huy động vốn tư nhân khi chưa quy định rõ quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê công trình trong dự án TOD. “Nhà đầu tư bỏ hàng ngàn tỉ đồng nhưng nếu quyền định đoạt tài sản không rõ ràng, họ sẽ không dám mạo hiểm. TOD phải dựa trên cơ chế thị trường, pháp lý rõ ràng và minh bạch, đặc biệt là cơ chế bồi thường, thu hồi đất theo giá thị trường, khi người dân được bồi thường thỏa đáng và thấy lợi ích, họ sẽ hợp tác, Nhà nước sẽ có quỹ đất sạch, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nhanh thu hồi vốn hạ tầng” - ông Sơn nói thêm. Theo ông Sơn, TP có thể thí điểm các khu TOD dọc theo tuyến metro số 1 và số 2, vùng ảnh hưởng của TOD nên được xác định theo hai cấp độ: Dọc tuyến metro (bán kính 50-200 m) và quanh các nhà ga (phạm vi 400-800 m), song song đó là sự đồng thuận xã hội. Nêu quan điểm của mình, KTS Trương Nam Thuận (Hội KTS Việt Nam) cho rằng rào cản về thể chế quản lý đất đai, 11 vị trí dọc metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên sẽ được triển khai mô hình TOD. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Liên quan đến Nghị quyết 98 sửa đổi, có hai nội dung đáng chú ý: Cơ chế khai thác nguồn thu từ chênh lệch địa tô (quỹ đất) và việc cho phép khai thác mật độ quy hoạch, tăng chỉ tiêu dân số quanh nhà ga. Thực tế các nhà đầu tư rất muốn phát triển các khu đô thị dọc metro nhưng điều họ cần là một cơ chế rõ ràng. Vấn đề mấu chốt hiện nay là việc thẩm định giá đất. Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ sức làm TOD nhưng nếu định giá đất quá cao, giá nhà sẽ bị đẩy lên, người dân không thể tiếp cận, khi đó mục tiêu của TOD không đạt được. Trên thế giới, mô hình này đã được làm rất nhiều. Tại Nhật Bản, các tập đoàn tư nhân như Tokyu Group vận hành đường sắt riêng, được Nhà nước giao đất và có cơ chế đấu thầu rõ ràng, họ xã hội hóa rất thành công. Ngay tại Hong Kong, việc di chuyển từ sân bay về trung tâm bằng tàu điện ngầm hay đi bộ trên cao giữa các tòa nhà đều rất thuận tiện, đó chính là hình thức của TOD. Mô hình TOD là tất yếu của đô thị hiện đại, đặc biệt là đô thị “nén”. Với các khu đô thị mới ở TP.HCM, TOD nên là yêu cầu bắt buộc, để TOD thành công thì cần ba yếu tố: Sự quyết tâm, quy hoạch rõ ràng và thực thi quy hoạch mạnh mẽ. Trong đó, sự quyết tâm của cơ quan chức năng luôn đóng vai trò then chốt. Đây không phải là khái niệm chung chung, mà thể hiện qua việc hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng dựa trên nguồn thu ngân sách (thuế). Từ chiến lược đó, bộ máy quy hoạch và quản lý đô thị phải thực thi một cách hiệu quả. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm những mô hình TOD trên thế giới để thực thi một cách có hiệu quả cho TP.HCM. TS SỬ NGỌC KHƯƠNG, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng Tiêu điểm TP.HCM đã ban hành Nghị quyết 38 về lập quy hoạch TOD và xác định 11 vị trí thí điểm trọng điểm gồm: Ô phố I/82a Tây Thạnh, Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình (cũ), khu C30, khu vực quanh ga Phước Long, khu đất nông trường dừa, khu vực 29 ha phường Long Bình, khu số 8 Tân Hiệp, khu số 6 Xuân Thới Thượng, khu 104,954 ha Xuân Thới Sơn, khu số 1 Tân Hiệp và khu vực quanh ga Tân Kiên. TP cũng đang rà soát quy hoạch chi tiết quanh 11 nhà ga metro số 2. Cần gỡ nhiều vướng mắc Nghị quyết 98 sửa đổi là cú hích, khởi động kế hoạch TOD (Transit Oriented Development) đầy tham vọng của TP.HCM nhưng cần một bước tiến mạnh mẽ hơn để nâng cấp mô hình này. đầu tư còn phức tạp, chậm đổi mới khiến TOD dù cần triển khai nhanh nhưng thực tế thủ tục vẫn rất chậm, thiếu phối hợp liên ngành. “Nguồn lực tài chính công hạn chế, chúng ta không thể đầu tư TOD quy mô lớn đồng loạt. Có thể thấy TP.HCM vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn cho các tuyến metro, vì vậy cần mô hình TOD vừa, nhỏ, thích ứng, có thể làm từng bước. Metro thường lỗ về tài chính nhưng lại mang lãi về cho cả đô thị: Giảm kẹt xe, ô nhiễm, kéo giá trị đất quanh tuyến, tăng năng suất xã hội và tái cấu trúc đô thị…” - ông Thuận phân tích. Ông Thuận cho rằng một trong những khó khăn nữa là người dân chưa có thói quen sử dụng giao thông công cộng, TP.HCM hiện vẫn là đô thị của xe máy nên nếu chỉ tập trung vào xây dựng những khu TOD lý tưởng mà không tạo được hệ sinh thái di chuyển thực tiễn, giá rẻ, tiện lợi thì người dân sẽ không đến ở.• TP.HCM hiện đã có trong tay ý tưởng, chính sách và định hướng chiến lược rõ ràng cho mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Nghị quyết 98 sửa đổi tạo đòn bẩy chiến lược cho TOD - Bài 2 Để TOD thành công, cần ba yếu tố

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-12-2025 VIẾT THỊNH - MINH TRÚC Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025. Tại cuộc họp báo, PV đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, dự án “Nuôi em”, công ty của Hoàng Hường… Vụ dự án “Nuôi em”: Đang trong quá trình điều tra Thông tin về dự án “Nuôi em”, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết đơn vị đã chủ động báo cáo lãnh đạo bộ và chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc, trong đó tập trung vào 13 tỉnh, thành có dự án hoạt động. “Sau phản ánh của báo chí, Cục Cảnh sát hình sự chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của cục cũng như phối hợp với PC02 các địa phương, chỉ đạo rà soát nội dung phản ánh” - Đại tá Lê Khắc Sơn nói. Về kết quả, Đại tá Lê Khắc Sơn thông tin đơn vị cùng công an các địa phương đang tổ chức xác minh rất quyết liệt. “Chúng tôi đang quá trình chứng minh có hay không việc gian lận và vi phạm” - Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết và khẳng định sẽ sớm thông tin với báo chí. “Nuôi em” là dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn tại các khu vực Thông tin về vụ án “đồng tiền số Antex” của Nguyễn Hòa Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh trốn thuế. CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN “NUÔI EM”: Đang tổ chức xác minh quyết liệt Trả lời báo chí về dự án “Nuôi em”, đại diện Cục Cảnh sát hình sự thông tin đơn vị đang trong quá trình chứng minh có hay không sự gian lận và vi phạm. vùng cao do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và vận hành nhiều năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề công khai thông tin và minh bạch tài chính. Ông Hoàng Hoa Trung đã nhiều lần lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định dự án hoạt động vì mục tiêu thiện nguyện và sẵn sàng phối hợp làm rõ các vấn đề được đặt ra. Trong khi đó, liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, cho biết ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với tám đối tượng về tội buôn lậu. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, tạm tính khoảng 370 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi 3 tỉ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả. Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu thập mẫu tất cả sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá, giám định các sản phẩm này. Khởi tố Shark Bình thêm tội danh trốn thuế Đáng chú ý, thông tin về vụ án “đồng tiền số Antex” của Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn. Ông Bình cùng đồng phạm thành lập 33 doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đến thời điểm cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, còn 22 doanh nghiệp đã giải thể hoặc đang trong quá trình tạm dừng hoạt động. Cơ quan điều tra tạm giữ và dừng giao dịch khoảng 900 tỉ đồng trong vụ án. Công an TP Hà Nội phối hợp đưa Lê Khắc Ngọ về Việt Nam an toàn Tại cuộc họp báo của Bộ Công an đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips. Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết tháng 9-2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam tại cơ sở giam giữ của Philippines. Ngày 13-12, tổ công tác của Công an TP Hà Nội và Cục C01 đã đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn. “Chúng tôi đang tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Khắc Ngọ và các đối tượng khác trong đường dây này” - đại diện Công an TP Hà Nội nói. Lê Khắc Ngọ (còn được biết đến với tên gọi Mr Hunter) là đồng phạm trong vụ án lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa khối tài sản khổng lồ hơn 5.200 tỉ đồng liên quan đến vụ án. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: MINH TRÚC Ngày 15-12, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 khai mạc trọng thể. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết hội nghị tập trung tổng kết công tác công an năm 2025; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai hai quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng Công an nhân dân (CAND) có đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước; đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2025. Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, chuyên nghiệp hơn nữa; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự và thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Toàn lực lượng cần thực hiện hiệu quả phong trào “3 nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” và bảo đảm “3 tốt: An ninh, trật tự tốt nhất; góp phần phát triển đất nước tốt nhất; phục vụ nhân dân tốt nhất”, qua đó kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế. Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, xây dựng vững chắc ổn định chính trị, trật tự xã hội, bảo đảm an ninh mạng và củng cố “thế trận lòng dân”. Cùng với đó, lực lượng CAND cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược; đổi mới tư duy, phương pháp công tác; tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2014 đến 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng cũng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Tô Ân Xô, trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an). Đồng thời, Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, trợ lý Tổng Bí thư... ĐẮC LAM Trước đó, ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bình và chín đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01 - Bộ Công an) đã trả lời báo chí liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường. Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.• Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lực lượng công an là chỗ dựa vững chắc của nhân dân Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Ảnh: VGP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 16-12-2025 đồng dịch vụ pháp lý hoặc ký hợp đồng hứa thưởng cùng tồn tại với hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng hứa thưởng chỉ có hiệu lực với một số trường hợp như cá nhân nhận ủy quyền thực hiện công việc dân sự, tố tụng, hành chính, không có hiệu lực với LS và tổ chức hành nghề LS. Do đó, trong vụ việc này, VPLS không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với vợ chồng ông Q và bà D mà ký một loại hợp đồng khác (hợp đồng hứa thưởng) là đã vi phạm pháp luật ngay từ đầu. Đây là căn cứ dẫn đến hợp đồng hứa thưởng vô hiệu. Hơn nữa, không có căn cứ để cho rằng hợp đồng hứa thưởng là khoản nhận thêm ngoài hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc do LS gợi ý, đặt điều kiện để vợ chồng ông Q và bà D tặng cho tài sản. Vì điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật LS chỉ quy định nghiêm cấm LS nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận. Do vậy, quan điểm xác định hợp đồng hứa thưởng giữa VPLS với vợ chồng ông Q và bà D vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật là có cơ sở. Tuy nhiên, căn cứ dẫn đến vô hiệu là vi phạm điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật LS và tại Quy tắc số 9.2 Bộ quy tắc là không phù hợp. Chia tỉ lệ phần trăm cho LS bản chất là thù lao? LS Nguyễn Văn Đỉnh, Đoàn LS TP Hà Nội, thì lại không đồng tình với quan điểm trong Quyết định giám đốc thẩm số 271/2024/DS-GĐT của TAND Cấp cao tại TP.HCM. Bởi lẽ điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật LS và Quy tắc số 9.2 Bộ quy tắc không có nội dung nào nêu rõ cấm LS không được đưa điều khoản hứa thưởng vào hợp đồng dịch vụ. Hứa thưởng chỉ là cách nói nôm na, ở đây bản chất không phải hứa thưởng mà là một điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ (có tính chất dân sự). Về bản chất, điểm đ khoản 1 Điều 9 Luật LS cấm LS vòi thêm tiền, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong vụ án này, việc khách hàng trả 20% số tiền bồi thường nhận được cho LS chính là thù lao của LS đã thỏa thuận với khách hàng (Điều 55 Luật LS cho phép thỏa thuận thù lao theo phần trăm). LS cho biết thực tế xảy ra nhiều trường hợp khách hàng bị thu hồi đất, đa phần họ là nông dân, người lao động, thuộc đối tượng yếu thế. Họ không có tiền để trả thù lao cho LS từ đầu; bên cạnh đó là tâm lý tự ti, lo sợ thiệt đơn thiệt kép, vừa mất tiền cho LS vừa không thay đổi được tình hình. Trường hợp này khách hàng thường gợi ý LS bỏ chi phí, công sức làm; khi có kết quả sẽ chia tỉ lệ phần trăm cho LS. Đây là thực tiễn nghề nghiệp, cuộc sống. Do đó, việc chia tỉ lệ phần trăm cho LS thực chất là thù lao công việc. Nếu tổ chức hành nghề LS ký hợp đồng dịch vụ pháp lý như bình thường, có điều khoản thanh toán thù lao theo tỉ lệ phần trăm thì không thể tuyên hợp đồng vô hiệu. Thế nào là vi phạm điều cấm? LS Trương Anh Tú, Đoàn LS Hà Nội, cho biết “chìa khóa” của vụ án không nằm ở con số hứa thưởng 20%, mà nằm ở cách hiểu khái niệm “vi phạm điều cấm của luật” để vô hiệu hóa một giao dịch dân sự. Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng Luật LS và Bộ quy tắc không cho phép LS thỏa thuận thù lao theo tỉ lệ phần trăm, từ đó coi hợp đồng hứa thưởng giữa LS và khách hàng là giao dịch vi phạm điều cấm và vô hiệu theo Điều 117 và Điều 123 BLDS năm 2015. Tuy nhiên, cách lập luận này đã đặt các quy phạm thuộc những tầng pháp lý khác nhau vào cùng một mặt bằng đánh giá, khi đồng nhất điều cấm của luật dân sự với quy định ĐẶ NG LÊ - SONG MAI Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) từng ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 271/2024/DS-GĐT, xác định hợp đồng hứa thưởng giữa văn phòng luật sư (VPLS) và khách hàng vô hiệu. Đồng thời, quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại. Quyết định giám đốc thẩm này nhận được nhiều lượt bình chọn làm nguồn phát triển án lệ. Tháng 9 vừa qua, TAND khu vực 6 - tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lại và tuyên hợp đồng hứa thưởng giữa VPLS và khách hàng vô hiệu. Bản án sơ thẩm đã bị kháng cáo để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Hiện có hai luồng quan điểm trái chiều về vụ việc. Quan điểm thứ nhất đồng tình với lập luận của tòa cho rằng hợp đồng hứa thưởng vi phạm điều cấm của luật nên vô hiệu. Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng có những góc nhìn khác. Vô hiệu vì không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý LS Nguyễn Văn Dũ, Đoàn LS TP.HCM, cho rằng theo quy định của Luật LS, văn bản hướng dẫn thi hành và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam (viết tắt là Bộ quy tắc), khi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng (không liên quan đến trợ giúp pháp lý, án chỉ định), tổ chức hành nghề LS bắt buộc phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng. Các văn bản pháp luật không cho phép tổ chức hành nghề LS ký hợp đồng hứa thưởng thay thế cho hợp Tranh luận vụ tòa tuyên hợp đồng hứa thưởng vô hiệu quản lý hành nghề và chuẩn mực đạo đức, kỷ luật nghề nghiệp. Ông Tú cho rằng theo Điều 123 BLDS, một giao dịch chỉ bị vô hiệu khi trực tiếp vi phạm một điều cấm cụ thể của luật, tức là những quy phạm mang tính cấm đoán rõ ràng và áp dụng chung cho mọi chủ thể trong xã hội. Trong khi đó, Luật LS chỉ cấm LS “nhận hoặc đòi hỏi lợi ích ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận”, chứ không phủ nhận hiệu lực của thỏa thuận thù lao được xác lập ngay từ đầu theo kết quả công việc. Trong vụ việc này, tỉ lệ 20% không phải là lợi ích phát sinh ngoài hợp đồng, mà chính là nội dung cốt lõi của thỏa thuận dân sự đã được các bên xác lập một cách minh thị từ trước. Về bản chất, Bộ quy tắc là công cụ điều chỉnh hành vi hành nghề và xử lý kỷ luật nội bộ, không phải là nguồn để xác định hiệu lực hay vô hiệu của một giao dịch dân sự giữa các chủ thể bình đẳng. “Vì vậy, việc coi hợp đồng hứa thưởng giữa LS và khách hàng là giao dịch vi phạm điều cấm và phát triển thành án lệ vào thời điểm này là quá sớm và tiềm ẩn nhiều hệ quả tiêu cực, không chỉ cho nghề luật, mà cho chính nguyên lý cam kết dân sự và tính dự đoán của pháp luật” - LS Tú nêu quan điểm.• Vợ chồng ông Q, bà D bị thu hồi đất và được bồi thường 4,1 tỉ đồng. Không đồng ý mức này, họ ký hợp đồng hứa thưởng với VPLS L; cam kết trả 20% số tiền bồi thường tăng thêm, tương đương 1,44 tỉ đồng. VPLS L đã tư vấn, soạn và gửi đơn khiếu nại. Sau đó, ông Q, bà D được UBND huyện X hỗ trợ tăng thêm 7,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, họ không thông báo cho VPLS L và từ chối thanh toán 1,44 tỉ đồng với lý do đã rút lại tất cả đơn khiếu nại của VPLS L và đề nghị chấm dứt ủy quyền, chấm dứt hợp đồng hứa thưởng với VPLS L... VPLS L khởi kiện yêu cầu thanh toán. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Q, bà D trả VPLS L 1,44 tỉ đồng với nhận định hợp đồng hứa thưởng không vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. TAND Cấp cao tại TP.HCM sau đó đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Giá m đố c thẩ m hủ y á n Luật sư Dũ cho rằ ng các văn bản pháp luật không cho phép tổ chức hành nghề luậ t sư ký hợp đồng hứa thưởng thay thế cho hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc cùng tồn tại với hợp đồng dịch vụ pháp lý. phapluat@phapluattp.vn Các luật sư có quan điểm khác nhau trong vụ tòa tuyên hợp đồng hứa thưởng giữa luật sư và khách hàng vô hiệu... Đề nghị truy tố cựu chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 22 bị can. Trong đó, đề nghị truy tố bị can Lê Quang Thung (nguyên quyền chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ. Bị can Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỉ đồng; nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỉ đồng), hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD (tương đương hơn 11,4 tỉ đồng). Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Hồng (nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP) và Đào Thị Hương Lan (nguyên giám đốc Sở Tài chính, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Trong đó, bà Hồng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 1,17 tỉ đồng. Trong số những người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí có bị can Nguyễn Thị Như Loan (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai). Kết luận điều tra cho rằng bà Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng. BÙ I TRANG Bị can Nguyễn Thị Như Loan. (Ảnh do Bộ Công an cung cấp)

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==