Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày sản phẩm chuyển đổi xanh tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương rà soát, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công SỐ 286 (7559) - Thứ Tư 17-12-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn NGHỊ QUYẾT 98 SỬA ĐỔI TẠO ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC CHO TOD - BÀI CUỐI Đồng bộ quy hoạch để phát triển TOD Sớm làm rõ vướng mắc củ a đị a phương khi triển khai chính quyền 2 cấp MIỄN VIỆN PHÍ SỚM CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ, CHẠY THẬN: Cần lộ trình cụ thể, phù hợp Tuyển nữ Việt Nam muốn viết tiếp trang sử vàng ở SEA Games Hát karaoke gây ồn có thể bị phạt bất kể thời gian Kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh: CÚ HÍCH CHO TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ

2 Thời sự - Thứ Tư 17-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Sau sáp nhập, TP.HCM mang tầm vóc mới, đứng trước thời cơ vàng định hình một siêu đô thị hiện đại, trong đó mô hình TOD được đề cập trong Nghị quyết (NQ) 98 sửa đổi được kỳ vọng là bệ phóng, bước đột phá mới cho TP. Liên quan đến vấn đề này, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trung Trực (ảnh), nguyên Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, về những điểm khó khăn và giải pháp để phát triển TOD. Còn khó khăn trong việc thu hồi đất . Phóng viên: Thưa ông, NQ98 sửa đổi của Quốc hội đã mở ra cơ chế đặc thù cho TOD tại TP.HCM. Ông đánh giá tác động thực tế của các cơ chế này đến quy trình phê duyệt quy hoạch, giao đất và thu hồi đất nhanh chóng ra sao, nhất là đối với các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT)? + Ông Võ Trung Trực: Đối với các dự án ĐSĐT, ĐSĐT theo mô hình TOD, Quốc hội đã ban hành NQ 188/2025/ QH15 ngày 19-2-2025. Theo đó, dự án ĐSĐT và dự án ĐSĐT theo mô hình TOD được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, khi lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến ĐSĐT, quy hoạch khu vực TOD, UBND TP được quyết định các nội dung khác với quy hoạch đô thị và nông thôn. Cùng với đó là quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan. Sau khi phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến ĐSĐT, quy hoạch khu vực TOD được phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố. Ngày 28-8-2025 HĐND TP đã ban hành NQ 38/2025/ NQ-HĐND quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại TP.HCM. Một trong những điểm nghẽn trước đây khi thu hồi đất để phát triển mô hình TOD là theo Luật Đất đai năm 2024, công tác đo đạc kiểm đếm, thu thập hồ sơ pháp lý chỉ được triển khai sau khi có thông báo thu hồi đất. Sau đó, điểm a khoản 12 Điều 6 NQ 98/2023/QH15 đã cho phép thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, kèm theo một số điều kiện. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế vẫn còn những khó khăn như đối với những dự án lớn, bị ảnh hưởng lên đến hàng ngàn hộ dân hoặc hàng trăm hecta, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách sẽ khó đảm bảo tiến độ thu hồi đất nếu không có giải pháp cụ thể hơn nữa. đang gặp phải? Ông đề xuất mô hình cơ quan quản lý TOD liên ngành nào cho TP.HCM để đảm bảo tính tích hợp? + NQ 188/2025/QH15 của Quốc hội đã tháo gỡ tình trạng thiếu sự đồng bộ giữa quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai mà các dự án TOD đang gặp phải. Trong thời gian qua, UBND TP.HCM, UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để thảo luận các nội dung có liên quan, trong đó có mô hình quản lý TOD đảm bảo tính tích hợp. Qua thảo luận, nghiên cứu các tài liệu, mô hình quản lý TOD trên thế giới và thực tiễn trên địa bàn TP.HCM, tôi đề xuất việc thành lập hội đồng TOD và văn phòng TOD. Việc thành lập này nhằm mục tiêu quy hoạch tích Cần thành lập hội đồng TOD và văn phòng TOD phù hợp với mục tiêu: Quy hoạch tích hợp, đầu tư đồng bộ, quy trình thẩm định nhanh gọn, giảm thời gian hành chính, thủ tục giấy tờ... Cần tích hợp quy hoạch giao thông và phát triển đô thị để xây dựng mô hình TOD hiệu quả. Ảnh:THUẬN VĂN Khu vực Bến Thành, điểm đầu của tuyến metro số 2 trong tương lai. Ảnh: THUẬN VĂN NGUYỄN CHÂU - QUANG HUY Nghị quyết 98 sửa đổi tạo đòn bẩy chiến lược cho TOD - Bài cuối Đồng bộ quy hoạch để Ưu tiên thực hiện TOD tại các khu đất do Nhà nước quản lý . Vậy làm thế nào để giải quyết tình trạng thiếu sự đồng bộ giữa quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai mà các dự án TOD Nghị quyết 98 sửa đổi: Cú hích kiến tạo đô thị TOD kiểu mẫu đầu tiên Góc nhìn Sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết (NQ) sửa đổi NQ98 vào ngày 11-12 vừa qua được Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ví như “cơ hội kim cương” để TP.HCM bứt phá. Hưởng ứng tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã nhanh chóng chỉ đạo rà soát quy hoạch, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026. Trong không khí khẩn trương và đầy quyết tâm này, giới chuyên gia quy hoạch nhận định đây chính là “thời điểm vàng” để Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hiện thực hóa mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Dù khái niệm này đã phổ biến nhưng chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để xây dựng những khu đô thị TOD hoàn chỉnh, đúng chuẩn quốc tế đầu tiên, chuyển hóa các tuyến metro từ những công trình giao thông đơn thuần thành những dải đô thị sầm uất và hiện đại. Thay vì cách tiếp cận tuần tự truyền thống, cơ chế mới cho phép TP.HCM thực hiện quy hoạch tích hợp đa ngành ngay từ đầu. Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), chính là “phòng thí nghiệm” lý tưởng nhất để triển khai chiến lược này. TP hoàn toàn có thể song song kích hoạt quy hoạch lại không gian đô thị trong bán kính “vàng” từ 800 m đến 1 km quanh các nhà ga. Đây là cự ly lý tưởng để kiến tạo mô hình “đô thị 15 phút” - nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích từ trường học, bệnh viện đến thương mại dịch vụ mà không phụ thuộc vào xe cá nhân. Việc hình thành các đô thị nén hiện đại dọc theo tuyến metro sẽ giúp tối ưu hóa công năng của hạ tầng, đồng thời tạo ra không gian sống văn minh, khuyến khích thói quen đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng. Bài toán tài chính - vốn là thách thức lớn - nay cũng tìm thấy lời giải khả thi nhờ hành lang pháp lý thông thoáng. Với tư duy “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mô hình hợp tác công tư (PPP) sẽ được phát huy tối đa. Khi quy hoạch được tích hợp đồng bộ giữa giao thông - đất đai - xây dựng, giá trị bất động sản trong vùng ảnh hưởng của metro sẽ gia tăng đáng kể. Phần giá trị gia tăng này nếu được điều tiết và quản lý tốt sẽ trở thành nguồn lực khổng lồ để tái đầu tư, mở rộng mạng lưới giao thông mà không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách. Nhà nước không chỉ đóng vai trò đầu tư hạ tầng mà còn là người kiến tạo thị trường, dẫn dắt dòng vốn xã hội hóa vào việc chỉnh trang và phát triển đô thị. Hơn thế nữa, tầm nhìn về TOD của TP.HCM đang được mở rộng với tư duy

3 Thời sự - Thứ Tư 17-12-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ ÁNH Sáng 16-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đại biểu (ĐB) đơn vị số 12, Đoàn ĐB Quốc hội (QH) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai phường Đông Hòa và Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Nhiều ý kiến được tiếp nhận giải quyết Tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) cho biết sau thời gian thực hiện chính quyền hai cấp, ông nhận thấy cơ chế này rất hợp lòng dân. “Tôi già rồi nên rất kém trong việc làm thủ hành chính trực tuyến. Nhưng khi tôi trực tiếp đi làm thủ tục hành chính, được hướng dẫn rồi làm cũng rất thuận lợi. Tôi thấy thực hiện chính quyền hai cấp như vậy là rất phù hợp” - ông Cán nói. Đáng chú ý, bà Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) cho biết hiện tại không thể thực hiện được việc tách đất của mình để cho con cháu. Đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Còn bà Phạm Thị Hồng (phường Đông Hòa) cũng đồng ý kiến với bà Mai. Bà Hồng cho rằng các quy định về đất đai, tách thửa cần phải đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nếu cứ theo quy định, quyền lợi hợp pháp của người dân không thể thực hiện được. Trả lời vấn đề này, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch phường Đông Hòa, cho biết để giải quyết quyền lợi cho người dân về việc cấp sổ hồng, chia tách thửa tại các khu dân cư tự phát và các trường hợp cá biệt, trước đây tỉnh Bình Dương cũ có quy định các trường hợp cá biệt sẽ thành lập hội đồng riêng để giải quyết. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, việc này đã dừng lại khi chưa có quy định cụ thể. Chính quyền địa phương cũng đã có kiến nghị đến TP và các ngành để có phương án giải quyết cho người dân. Về vấn đề này, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng cách làm của tỉnh Bình Dương trước đây là rất hay. Vì khi thành lập hội đồng để giải quyết các vấn đề cá biệt, có thể đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng cũng vẫn theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho từng người dân. Ông cho rằng quyết định của tỉnh Bình Dương cũ mặc dù hay nhưng chưa thể áp dụng ngay cho toàn TP vì mỗi địa phương trước đây có đặc thù khác nhau. Ông đề nghị các ngành chuyên môn nhanh chóng xử lý vấn đề này. Nếu được thì vẫn nên duy trì quyết định của tỉnh Bình Dương cũ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nếu tốt và hợp lý thì có thể áp dụng cho toàn TP. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tùy vào từng trường hợp để giải quyết, giải quyết phải đúng theo quy định theo cách toàn diện nhất. “Muốn đô thị đẹp thì phải có đường đi, chứ không phải leo hàng rào qua, đúng không? Phải có nguyên tắc thì chúng ta mới có cuộc sống tốt trên bình diện chung” - Bí thư Trần Lưu Quang nói. Đã hứa là phải làm Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang nhận định hai phường Dĩ An và Đông Hòa rất đặc biệt. Đây là hai phường rất đông dân, đặc biệt là phường Dĩ An đông dân nhất TP nên vai trò của các lãnh đạo phường là rất lớn. Về phía bà con cử tri, ông cảm ơn mọi người, bởi vì những ý kiến rất hay, mang tính xây dựng. Ông chia sẻ: “Chính quyền hai cấp mới vận hành chưa đầy sáu tháng, rất mong bà con chia sẻ với những khó khăn”. “Cử tri có nói với tôi rất ủng hộ chính quyền hai cấp. Thủ tục đơn giản hơn nhiều. Tôi cảm ơn điều đó. Điều này chắc không phải khen lấy lòng anh em chúng tôi đâu. Thực sự có chuyển biến, người dân, doanh nghiệp rất vui. Nhưng còn nhiều việc chúng tôi chưa làm được” - Bí thư Trần Lưu Quang nói. Ông Trần Lưu Quang cho biết toàn bộ kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết, đảm bảo các nội dung thuộc thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. “Hy vọng sau này gặp lại bà con không có buồn nữa. Chúng tôi cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và hứa là phải làm được” - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.• phát triển TOD Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với người dân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH Liên quan đến vấn đề trên, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết với quy mô dân số thực tế gần 20 triệu người và GRDP hơn 123 tỉ USD, TP.HCM cần một thể chế tương xứng, vượt trội để phát huy vai trò đầu tàu. Việc trao quyền cho HĐND và UBND TP trong công tác quy hoạch, đầu tư là để đáp ứng đòi hỏi từ chính “thể trạng mới” của một siêu đô thị. Đặc biệt, NQ98 sửa đổi cho phép TP.HCM giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất TOD để tái đầu tư vào ĐSĐT được xem là đòn bẩy tài chính quan trọng. Theo ông Ngân, với nhu cầu vốn hạ tầng chiến lược giai đoạn 2025-2030 lên tới 2,5 triệu tỉ đồng, trong khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 1,5 triệu tỉ đồng, cơ chế này chính là vốn mồi để dẫn dắt dòng vốn xã hội hóa còn lại. TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế độc lập, cho rằng cơ chế giữ lại 100% nguồn thu là một nền tảng tài chính mạnh và vấn đề cốt lõi còn lại là tính thời điểm. “Doanh thu từ khai thác quỹ đất thường dàn trải nhiều năm, trong khi các dự án ĐSĐT cần vốn lớn và ngay từ giai đoạn xây dựng” - ông Nhân nói. Cũng theo TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, việc cho phép linh hoạt các chỉ tiêu quy hoạch quanh các dự án TOD là cần thiết nhưng cần có các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để không hình thành các siêu khu đô thị nén, gây quá tải hạ tầng xã hội. Để giải quyết thách thức này, TS Trần Quý cho rằng mô hình“song sinh số”(digital twin) là giải pháp khoa học cần được tính đến. Đây là một bản sao ảo 3D, được kết nối với dữ liệu thời gian thực, cho phép các nhà hoạch định mô phỏng chính sách, “thử tải” sức chứa của hạ tầng xã hội. Nếu mô hình cảnh báo quá tải, nhà hoạch định phải điều chỉnh chỉ tiêu hoặc tăng cường đầu tư hạ tầng xã hội trước khi cho phép xây dựng. hợp, đầu tư đồng bộ, quy trình thẩm định nhanh gọn, giảm thời gian hành chính, thủ tục giấy tờ. Từ đó đảm bảo chất lượng, quyết đáp kịp thời các đề xuất của chủ đầu tư, nhà đầu tư, hợp nhất hoạt động thẩm định quy hoạch và dự án về một đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ đó phát triển mạng lưới ĐSĐT và đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững. Theo đó, cơ cấu tổ chức hội đồng TOD gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND TP là chủ tịch hội đồng, giám đốc Sở QH-KT là phó chủ tịch hội đồng, giám đốc Sở Tài chính là phó chủ tịch hội đồng, trưởng Ban quản lý ĐSĐT là phó chủ tịch hội đồng. Giám đốc hoặc phó giám đốc các sở, ngành liên quan, chủ tịch hoặc phó chủ tịch các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học cũng có thể tham gia hội đồng. Cơ cấu tổ chức văn phòng Bí thư Trần Lưu Quang: Hứa với dân là phải làm! Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề dân sinh, thủ tục hành chính… liên kết vùng mạnh mẽ. Sự hợp tác chặt chẽ với Đồng Nai, đặc biệt là trên các trục kết nối sân bay Long Thành, sẽ tạo ra một chuỗi đô thị vệ tinh liên hoàn. Khi cơ chế đặc thù được vận dụng linh hoạt để đồng bộ hóa chính sách giữa các địa phương, chúng ta sẽ có cơ sở để hình thành những khu thương mại tự do, những trung tâm logistics và đô thị sân bay quy mô lớn. Sự cộng hưởng này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn định hình lại cấu trúc kinh tế, tạo đà cho sự phát triển của cả vùng Đông Nam Bộ. Thời gian thực hiện các cơ chế đặc thù còn lại hơn hai năm, đây là động lực để bộ máy chính quyền và đội ngũ chuyên gia cùng nỗ lực tăng tốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ rà soát quy hoạch đến xây dựng đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược, TP.HCM đang nắm trong tay đầy đủ công cụ để tiên phong thiết lập một chuẩn mực mới về đô thị. Việc hình thành các khu đô thị TOD dọc theo tuyến metro số 1 sẽ là minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của NQ98 sửa đổi, mở ra kỷ nguyên mới nơi giao thông công cộng và không gian sống hòa quyện, nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu người dân TP. TSKH - kiến trúc sư NGÔ VIẾT NAM SƠN, chuyên gia quy hoạch đô thị TOD: Các nhân sự có năng lực chuyên môn từ nhiều lĩnh vực khác nhau như quy hoạch đô thị, giao thông, tài chính, thiết kế cảnh quan, bất động sản, môi trường, xã hội... Các nhân sự có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm liên quan từ các sở, ngành. Các chuyên gia trong nước, quốc tế có năng lực, kinh nghiệm về quy hoạch, đầu tư, quản lý, khai thác ĐSĐT và khu vực TOD. . Ngoài việc thành lập hội đồng TOD, ông có góp ý gì về việc phát triển quỹ đất TOD ở TP.HCM, thưa ông? + Các sở, ngành có liên quan cần khẩn trương tham mưu, đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại TP.HCM theo NQ 38/2025/NQ-HĐND ngày 28-8-2025 của HĐND TP để làm cơ sở triển khai các dự án TOD. Bên cạnh đó cần ưu tiên thực hiện dự án TOD tại các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, vừa tạo quỹ đất thực hiện bồi thường bằng đất, vừa tạo nguồn lực để đầu tư các khu còn lại. Song song đó là nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chỉ định thầu để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước có năng lực, kinh nghiệm, làm chủ công nghệ, tài chính lành mạnh tham gia thực hiện các dự án ĐSĐT theo mô hình TOD. . Xin cảm ơn ông.• Giữ lại 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD là “chìa khóa chiến lược” Đề xuất việc thành lập hội đồng TOD và văn phòng TOD. Việc thành lập này nhằm mục tiêu quy hoạch tích hợp, đầu tư đồng bộ, quy trình thẩm định nhanh gọn, giảm thời gian hành chính, thủ tục giấy tờ.

4 Thời sự - Thứ Tư 17-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Đồng Tháp đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc Ngày 16-12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Việc tu bổ, tôn tạo di tích thể hiện sự tri ân đối với tiền nhân và quyết tâm bảo tồn di sản, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa của địa phương. Tại buổi lễ, tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với công trình… HẢI DƯƠNG • Khởi tố thêm tội danh với kẻ sát hại 4 người ở Đắk Lắk. Ngày 16-12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), bị can đã sát hại bốn người trong một gia đình trên địa bàn xảy ra vào ngày 13-9. Trước đó, Thuận bị khởi tố các tội giết người, cướp tài sản. T.THOẠI • Sập tường ở trung tâm sát hạch lái xe, 1 người tử vong. Ngày 1612, một lãnh đạo UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết tại Trung tâm Đào tạo - sát hạch lái xe NCN ở xã Cư Jút đã xảy ra vụ sập tường đè trúng một số người. Vụ việc khiến một học viên là ông K (49 tuổi) tử vong, một người khác bị thương. T.THOẠI Chiều 16-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với đại diện các bộ, ban ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn. Tổng Bí thư yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ; phải xác định rõ: Giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ. Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công; hoàn thành xử lý căn bản các tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ; phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; cân đối nguồn lực để đảm bảo triển khai các chính sách, đề án hiệu quả, đúng tiến độ… (Theo TTXVN) Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp Hội đồng bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025. Theo đó, Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao Sở VH&TT (Thường trực hội đồng) chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP tổ chức họp bình chọn 15/65 dấu ấn đã được đề xuất. Sau đó, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, thành lập tổ thư ký giúp việc hội đồng để rà soát, biên tập lại các dấu ấn được bình chọn, lấy ý kiến người dân. Sở VH&TT được giao đảm bảo hoàn thành các nội dung này trình UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 25-12... LÊ THOA UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành rà soát, tham mưu bãi bỏ ngay các TTHC không cần thiết. Tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu. Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các TTHC để đáp ứng yêu cầu thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm theo Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện nghiêm việc công bố, công khai TTHC; phê duyệt đầy đủ quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới. Chậm nhất ngày 20-12, các sở, ban ngành phải hoàn thành việc tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC phi địa giới… HOÀNG KIM Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc về thực hiện chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Kế hoạch về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND khóa mới Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 408 về kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi chung là kế hoạch). Theo kế hoạch của Chính phủ yêu cầu từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Chính phủ về công tác bầu cử; đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác bầu cử. Từ tháng 12-2025 đến tháng 4-2026, các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia và Chỉ thị 28/2025 của Thủ tướng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành để phục vụ công tác bầu cử cho phù hợp với tình hình thực tế (trong trường hợp cần thiết). Nghị quyết yêu cầu triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, các nội dung về tổ chức bầu cử quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nghị quyết cùng các văn bản hướng dẫn. N.THẢO Báo Văn Hối Thượng Hải giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với báo Pháp Luật TP.HCM Chiều 16-12, báo Văn Hối Thượng Hải, Trung Quốc đã có buổi giao lưu, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về lĩnh vực xuất bản, truyền thông tại báo Pháp Luật TP.HCM. Ông Tao Feng, Tổng Biên tập báo Văn Hối Thượng Hải, đánh giá cao và ấn tượng vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là hoạt động tư vấn pháp lý miễn phí của báo. Báo Văn Hối Thượng Hải cho biết sẽ nghiên cứu, xem xét khả năng phát triển mô hình này trong thời gian tới. Đại diện hai báo đã chia sẻ nhiều vấn đề về mô hình hoạt động, thế mạnh, sự thích ứng và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào công tác làm báo. Hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất nội dung báo chí cũng như trong tổ chức vận hành tòa soạn hiện đại… N.QUYÊN Năm 2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tăng 8% tỉ lệ giải quyết án Ngày 16-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2026. Theo báo cáo, trong năm 2025, Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM đã thụ lý 4.711 vụ án phúc thẩm các loại, tăng 273 vụ so với năm 2024, đã giải quyết 4.433 vụ, đạt tỉ lệ 94,12%, tỉ lệ giải quyết chung tăng 8,03% so với năm 2024. Tỉ lệ án hủy của đơn vị giảm từ 1,66% năm 2024 xuống còn 0,81% năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra và góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM trong năm 2026 phải đổi mới nhận thức và tư duy quản lý phù hợp với mô hình mới, cơ chế quản lý điều hành không thể rập khuôn theo mô hình cũ. Dịp này, Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM cũng nhận được cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua. HỮU ĐĂNG

5 Thời sự - Thứ Tư 17-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Đề xuấ t tăng số phòng chuyên môn cấp xã Bộ Nội vụ cho hay Nghị định 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm ba phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, nhiều đề xuất, kiến nghị cho rằng cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 150 quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân. Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại một đơn vị hành chính cấp xã. Sáng 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 19-12. Tại cuộc họp, Thủ tướng cho ý kiến để thống nhất phương án tổ chức buổi lễ, với điểm cầu trung tâm dự kiến tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội). Thủ tướng nhấn mạnh tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19-4-2025 và ngày 19-8-2025, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua. Theo báo cáo, đến ngày 14-12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, TP đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Báo cáo cho thấy có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng (trong đó, nguồn vốn nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỉ đồng, chiếm 82% tổng mức). ĐỨ C MINH ĐỨ C MINH Ngày 16-12, Thường trực Chính phủ họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá đến thời điểm này, việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản giải quyết được những vấn đề căn cốt về điều kiện tổ chức thực hiện. Hệ thống vận hành nhìn chung thông suốt, đồng bộ, liên thông giữa các cấp chính quyền; những vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Theo Phó Thủ tướng, kết quả đạt được cho thấy chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp bộ máy ở địa phương Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, Phó Thủ tướng lưu ý cần quán triệt và triển khai nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận 210 và Kết luận 221. Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bà yêu cầu các bộ Nội vụ, NN&MT, Xây dựng, GD&ĐT, Y tế cần khẩn trương xử lý các nội dung còn vướng mắc. Trong đó, Bộ Nội vụ phải sớm hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, TP. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Bộ Nội vụ được giao chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trả lời, làm rõ 355 nội dung mà địa phương đang phản ánh còn vướng mắc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc: Nội dung nào đã có hướng dẫn nhưng chưa rõ thì phải hướng dẫn cụ thể hơn; nội dung nào còn chồng chéo, bất cập thì phải đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời. Các bộ, ngành liên quan phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm dứt điểm trong thời hạn quy định. Đáng chú ý, với 10 nhiệm vụ của Bộ NN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN liên quan đến việc điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh thẩm quyền, định hướng sửa đổi, bổ sung tại các luật, nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Rà soát hoàn thiện quy hoạch tỉnh Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, coi đây là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Bộ Tài chính được giao chủ trì, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm sát yêu cầu thực tiễn. Các bộ, ngành cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, hướng dẫn thành lập các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP Sớm làm rõ vướng mắc củ a đị a phương khi triển khai chính quyền 2 cấp Bộ Nội vụ được giao chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành hoàn thành việc trả lời, làm rõ 355 nội dung mà địa phương đang phản ánh còn vướng mắc. cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người dân. Một nội dung quan trọng khác là xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh sau sắp xếp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện, điều kiện làm việc. Đối với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã. Phó Thủ tướng cho biết Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 để có thể ban hành trước ngày 25-12, từ đó các địa phương có thể căn cứ vào nghị định sửa đổi để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đồng thời bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản, cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ. Một nội dung quan trọng khác, Phó Thủ tướng lưu ý việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Theo bà, thực tế cho thấy thủ tục hành chính nội bộ ở nhiều địa phương còn phức tạp, trong khi một số địa phương chưa quan tâm đúng mức nhưng lại kiến nghị Trung ương cải cách thủ tục. “Những thủ tục đã được phân cấp thì địa phương có quyền chủ động điều chỉnh cho phù hợp, không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương” - Phó Thủ tướng nói.• Phó Thủ tướng cho biết Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 để ban hành trước ngày 25-12, các địa phương có thể căn cứ vào đó để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Thủ tướng: Chuẩn bị chu đáo việc khởi công, khánh thành 234 công trình, dự án Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 17-12-2025 truyền. Gia đình anh Nguyễn Văn Võ (39 tuổi) là một trong những hộ được phổ biến các quy định mới của nghị định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiếng ồn trong khu dân cư. Theo Thượng úy Trường, việc hạn chế, giảm thiểu tiếng ồn tại khu dân cư, nhà trọ đang được người dân và dư luận đặc biệt quan tâm. Do đó, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Anh Võ cho biết rất ủng hộ nghị định mới và cam kết sẽ thực hiện nghiêm. “Tôi mê âm nhạc nên trước đây ban ngày có sử dụng loa để giải trí nhưng chỉ mở nhỏ. Hôm nay được cảnh sát khu vực tuyên truyền cụ thể về quy định mới, tôi rất đồng tình và sẽ chấp hành đúng” - anh Võ chia sẻ. Tương tự, tại khu nhà trọ của gia đình ông Mạnh, cảnh sát khu vực cũng đi từng dãy trọ để phổ biến các quy định mới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc xây dựng nhà trọ văn minh, chấp hành quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, không hát karaoke, mở nhạc công suất lớn gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ông Mạnh - đại diện chủ nhà trọ cho biết rất ủng hộ chủ trương này. Ông cho hay từ trước đến nay, khu nhà trọ của ông đã có quy định không hát karaoke. Sau khi được phổ biến cụ thể các quy định mới, ông bày tỏ đồng tình và sẽ tiếp tục vận động người thuê trọ chấp hành. “Tôi cũng mong lực lượng công an phường tăng cường tuần tra, nhắc nhở để bảo đảm an ninh, an toàn và sự yên tĩnh trong khu dân cư” - ông Mạnh chia sẻ. Cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ 3-6 tháng Điều 9 Nghị định 282/2025 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện quy định giữ yên tĩnh tại cơ sở khám chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc các nơi có quy định phải giữ yên tĩnh. Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của UBND cấp tỉnh. Đáng chú ý, nghị định mới không còn quy định riêng hành vi gây tiếng động lớn trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau như trước đây. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 9 Nghị định 282 đã bổ sung quy định “các hành vi gây tiếng ồn chưa được nêu cụ thể sẽ bị xử lý theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan”. Theo đó, từ ngày 15-12-2025, hành vi hát karaoke vượt quá mức tiếng ồn cho phép có thể bị xử phạt hành chính vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu vượt chuẩn quy định. Hiện nay, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được áp dụng theo QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Quy chuẩn này được ban hành PHẠ M HẢ I Trong những ngày đầu Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm sự yên tĩnh chung chính thức có hiệu lực, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã trực tiếp đến các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định mới. Công tác này tập trung vào các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn như hát karaoke, mở nhạc công suất lớn. Trưa 16-12, cán bộ Công an phường Tam Bình đến từng khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và các tuyến hẻm dân cư để phổ biến nội dung Nghị định 282/2025. Trong đó, lực lượng công an tập trung vào Điều 9 liên quan đến vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung. Công an đến từng hộ dân tuyên truyền, nhắc nhở Tại khu dân cư Đường số 12, phường Tam Bình, Thượng úy Tống Đình Trường, cảnh sát khu vực, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên Gia đình anh Nguyễn Văn Võ (39 tuổi) là một trong những hộ dân được cảnh sát khu vực phổ biến các quy định mới của Nghị định 282. Ảnh: PHẠM HẢI kèm theo Thông tư 01/2025/TTBNNMT và có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2025. Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung. Cụ thể, cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng đối với các trường hợp vi phạm ở mức độ nhất định, trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị đình chỉ hoạt động 6-12 tháng. Người vi phạm còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như áp dụng giải pháp giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền ấn định. Đồng thời, phải chi trả toàn bộ chi phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo quy định. Trên thực tế, dù đã có chế tài xử phạt cụ thể, việc xử lý các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là để đủ căn cứ xử phạt, cơ quan chức năng phải đo đạc, giám định và phân tích mức độ tiếng ồn bằng các thiết bị chuyên dụng theo quy định.• Từ ngày 15-12-2025, hành vi hát karaoke vượt quá mức tiếng ồn cho phép có thể bị xử phạt hành chính vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu vượt chuẩn quy định. phapluat@phapluattp.vn Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 55 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các công ty liên quan. Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 21 bị can về tội đưa hối lộ, 34 bị can về tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giai đoạn từ tháng 1-2015 đến tháng 9-2024, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2018-2024, sau khi Nghị định 15/2018/NĐCP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan có thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ. Trên cương vị là cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9-2018, ông Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm cùng Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền 5-10 triệu đồng/hồ sơ; trung bình 7 triệu đồng/ hồ sơ. Thực hiện theo chủ trương của ông Nguyễn Thanh Phong, từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỉ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Cựu cục trưởng cũng thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được. Theo đó, ông Phong được chia 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét; 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét... Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt 43,9 tỉ đồng gồm: 43,5 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố; 330 triệu đồng liên quan đến cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Hành vi của bị can Phong đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ với vai trò là chủ mưu cầm đầu. Cùng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, bị can Trần Việt Nga (cựu cục phó giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Bị can Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và hưởng lợi 8 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Hùng Long (cựu cục phó) nhận 8,6 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Bị can Đỗ Hữu Tuấn (cựu cục phó) đã nhận 4,3 tỉ đồng. BÙ I TRANG Hát karaoke gây ồn có thể bị phạt bấ t kể thờ i gian Công an đã đến các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về bảo đảm sự yên tĩnh, đặc biệt là hành vi hát karaoke gây ồn. Bị can Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: BCA Đề nghị truy tố cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

