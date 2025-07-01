287-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 18-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Y Giang Gry Niê Knơng làm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Ngày 17-12, tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được hiệp thương cử giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Y Giang Gry Niê Knơng năm nay 51 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, có trình độ thạc sĩ lâm sinh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức chủ tịch UBND huyện Krông Ana cũ, bí thư Huyện ủy Krông Ana cũ; phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk… • Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, giới thiệu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tiếp tục được chỉ định giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. T.THOẠI - H.NHI • Tàu câu mực bốc cháy, 53 ngư dân được cứu kịp thời. Ngày 17-12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết một tàu câu mực chở 53 ngư dân đã bốc cháy trên biển ở khu vực cách đặc khu Trường Sa 110 hải lý vào sáng cùng ngày. Khi xảy ra sự việc, các tàu cá gần đó đã tiếp cận hiện trường, ứng cứu kịp thời tất cả thuyền viên. THANH NHẬT • 2 tài xế xe khách vượt ẩu bị phạt. Ngày 17-12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thông qua phản ánh của người dân, đơn vị đã xử phạt hai tài xế xe khách vượt ẩu trên Quốc lộ 26 (đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Tại buổi làm việc, hai tài xế trên thừa nhận hành vi vi phạm và bị xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe, cùng về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. T.THOẠI Ngày 17-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Đến thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, ông Trần Lưu Quang trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đức Hồng y. Nhân dịp Giáng sinh, Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Đức Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục có ý kiến, góp ý cho TP trong công tác an sinh xã hội. Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM; thăm, chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM; linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, Chánh xứ nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn; linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM. Chia sẻ với Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục, ông Trần Lưu Quang cho biết thời gian qua, bà con giáo dân có nhiều đóng góp cho việc chung của TP, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển TP.HCM. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng mong muốn trong năm mới, TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đức Tổng giám mục tin tưởng trong tương lai, TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung phát triển đồng bộ, song hành với sự phát triển kinh tế là phát triển mạnh các chỉ số hạnh phúc. THANH TUYỀN Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hành trình về nguồn cho 175 gương tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp TP năm 2025 tại Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tham quan các địa chỉ đỏ, các khu di tích như dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Cà Mau; tham gia nghi lễ chào cờ thiêng liêng cực Nam Tổ quốc và tham quan cột mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, Km2436 điểm cuối cùng của con đường Hồ Chí Minh; lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; tham quan Khu di tích Xẻo Quít - căn cứ cách mạng giai đoạn 1960-1975. Đặc biệt, các gương điển hình, các đơn vị đồng hành đã cùng chung tay đóng góp kinh phí ủng hộ tham gia chương trình công tác xã hội, với các hoạt động thăm và trao tặng cờ Tổ quốc, quà, tivi cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, áo dài cho các cô giáo, tivi cho trường học tại xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. THANH TRANG Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Theo Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến của nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục đối với hồ sơ trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh, người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Trước đó, ngày 3-12, UBND TP.HCM có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh. Tờ trình đã nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội. PV Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: THANH THÙY TP.HCM: Dự kiến có hơn 7.700 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Ngày 17-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, đại biểu được nghe hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; hướng dẫn về thành phần hồ sơ ứng cử, đồng thời trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến, đề xuất thực tiễn từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Phát biểu kết luận, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM thực hiện đảm bảo đúng quy trình ứng cử để cá nhân được ứng cử đúng pháp lý. Ông thông tin dự kiến có khoảng 7.744 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại TP.HCM (chưa tính số người tự ứng cử). Tuy nhiên, theo quy định chỉ có năm ngày để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Do đó, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các đơn vị hỗ trợ nộp hồ sơ ứng cử sớm, có thể trước 17 giờ ngày 10-1-2026. BẢO PHƯƠNG Sắp khởi công nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác UBND TP.HCM vừa có quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Theo đó, TP.HCM sẽ xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành được thiết kế với tốc độ 40 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.969 tỉ đồng. Dự án dự kiến khởi công xây dựng công trình vào quý II-2026, hoàn thành vào quý I-2028. N.NGỌC TP.HCM: Dạy học 2 buổi/ngày được trả lương thêm giờ Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn lập dự toán chi trả tiền lương thêm giờ thực hiện dạy học hai buổi/ngày từ năm học 2025-2026 của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP.HCM. Việc tính trả lương thêm giờ thực hiện theo Thông tư 21/2025 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn. Tuy nhiên, giáo viên chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học. Trường hợp đặc biệt do thiếu giáo viên ở môn học vượt quá 200 tiết/năm, các cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan chủ quản để thực hiện thủ tục theo Nghị định 145/2020. N.QUYÊN Cá sấu sổng chuồng cắn người, chủ bị phạt 315 triệu đồng Ngày 17-12, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NMT (ngụ xã Tầm Vu) về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Theo đó, ông T phải nộp phạt 315 triệu đồng do có hành vi nuôi, nhốt trái phép một con cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus), tịch thu toàn bộ chuồng nuôi và buộc nộp lại 650.000 đồng (giá trị tang vật là con cá sấu bị tiêu hủy trái quy định). Trước đó, ngày 27-10, con cá sấu do ông T nuôi nhốt sổng chuồng, cắn chân một giáo viên Trường THCS xã Thuận Mỹ đang kéo dớn tại mương nước sau nhà. H.DU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu dịp Giáng sinh Hành trình về nguồn của gương điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đề xuất tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Năm 18-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Cho ý kiến về chín nội dung quan trọng Phiên họp đã cho ý kiến về chín nội dung quan trọng. Gồm dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo; đề án“Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI. Báo cáo kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật; báo cáo về những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. NGUYÊN THẢO - ĐỨC MINH Ngày 17-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ hai, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo. Xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngoài những công việc theo chương trình, kế hoạch thường xuyên, cần tập trung ba việc. Cụ thể, rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV; khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành. Song song đó là tập trung tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển. Ban Chỉ đạo cơ bản tán thành mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, các định hướng, nhiệm vụ lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện được đề xuất trong dự thảo Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI. Đảng ủy QH được giao tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo đề án, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua. Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng bộ với đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Tổng Bí thư lưu ý vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương báo cáo Trung ương cho chủ trương tiến hành hai đề án tổng kết lớn triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Gồm tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991. Ông đề nghị Đảng ủy QH nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 2013 để đề xuất những vấn đề liên quan, đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng. Đối với đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư cho biết với hai nội dung còn ý kiến khác nhau, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo đó, cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận. Ông cũng yêu cầu việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng là căn cứ chính thức trong viện dẫn và áp dụng pháp luật, thời điểm thông qua, ban hành văn bản hợp nhất đồng thời với thời điểm thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung. “Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, công chức khi áp dụng pháp luật, góp phần thực hiện đúng chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách” - theo Tổng Bí thư Tô Lâm. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng Về báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Đảng ủy Chính phủ ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn, thị trường tiền tệ. Cùng với đó, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế theo đúng các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị. Đồng thời, cần quan tâm thêm việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước ở doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa. Tổng Bí thư giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu những nội dung báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn thể chế Tổng Bí thư giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. mới, trình hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ. Về định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này. Ông cũng nhấn mạnh việc rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026 đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững... “Làm tốt việc này cũng góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm, sinh kế đối với lực lượng lớn người lao động, hỗ trợ cho an sinh xã hội” - Tổng Bí thư nói và khẳng định điều này góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân lao động, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các chính sách bao trùm của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Theo dõi sát việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương Một nội dung khác, Tổng Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương thông qua. Liên quan đến báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương. Trong đó, rà soát, xem xét ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích đối với 355 nhiệm vụ mà địa phương phản ánh cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện. Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương. Tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.• Đảng ủy Chính phủ cần sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa. Năm 2026 là năm rất quan trọng - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy cần phải rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước theo các mục tiêu mà Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định. Tổng Bí thư TÔ LÂM Họ đã nói Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (phải) và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

4 Thời sự - Thứ Năm 18-12-2025 thoisu@phapluattp.vn phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của quân đội, Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả thường xuyên, đột xuất và các nhiệm vụ đặc biệt được Bộ Chính trị, Trung ương giao. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng liên quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc. Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực. Cùng với đó, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng; công tác dân vận, chính sách được triển khai với nhiều mô hình mới, cách làm hay... Hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước yêu cầu cần phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới và đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò làm nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo quốc gia. Cần tập trung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới. Chủ tịch nước yêu cầu quân đội cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Ngày 17-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Quân đội để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội gia tăng; đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến Chủ tịch nước: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại Tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các nước lớn. Phát huy vai trò, thế mạnh đối ngoại quốc phòng, tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc tế; chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp. Giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.• Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch nước Lương Cườ ng tin tưởng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cườ ng yêu cầu cần phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới… Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệ u quả Chiều 17-12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và tăng cường. Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện qua nhiều nội dung, lĩnh vực hợp tác và đạt kết quả thực chất, hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế hợp tác được hai bên quan tâm thúc đẩy; hợp tác giữa các quân, binh chủng, cảnh sát biển, biên phòng... được chú trọng. Thời gian tới, trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy, triển khai hiệu quả các nội dung, lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ vui mừng gặp lại Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Nhân dịp này, Đại sứ Hà Vĩ gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. (Theo TTXVN) Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu quân đội triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Ảnh: MOD VIẾ T THỊNH Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: TTXVN

5 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại mục tiêu đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa nhà; đến ngày 311-2026 hoàn thành toàn bộ việc xây mới và “không còn lý do để trì hoãn”. Thời sự - Thứ Năm 18-12-2025 AN HIỀ N Trưa 17-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Hơn 98% số nhà cần xây dựng lại đã khởi công Phát biểu chỉ đạ o, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là việc làm “rất có ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo”. Ông yêu cầu các cấp, các ngành “phải đặt mình vào địa vị của người dân không có nhà ở để hành động”. Theo báo cáo cập nhật tới chiề u 16-12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại. Cụ thể: Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà. So với ngày 8-12, số nhà cần xây dựng lại tăng thêm 19 căn do rà soát và phát sinh sạt lở sau mưa lũ giữa tháng 12. Đến nay, 1.622 căn nhà đã được khởi công, đạt 98,1%. Riêng Gia Lai đã khởi công toàn bộ 674 căn, Đắk Lắk 631 căn. Số nhà đã hoàn thành và người dân dọn về ở là 474 căn, chủ yếu tại Gia Lai. Cùng với đó, có 35.731 căn bị hư hỏng cần sửa chữa. Đến nay, 32.259 căn đã hoàn thành, đạt 90,3%. Tính từ ngày 8-12 đến nay, nhiều địa phương đã Trung”, chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã để người dân an cư lạc nghiệp. Không được trì hoãn, không hoàn thành phải kiểm điểm Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa nhà; đến ngày 31-1-2026 hoàn thành toàn bộ việc xây mới. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời. “Không còn lý do để trì hoãn. Nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm” - Thủ tướng nhấn mạnh. Do thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk phải nỗ lực hơn nữa. Các tỉnh cần bám sát thực tế để chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương khởi công số nhà còn lại. Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa. Người đứng Thủ tướng: “Chiến dịch Quang Trung” phải thắng để người dân an cư đẩy nhanh tiến độ. Đắk Lắk khởi công thêm 455 căn, Đà Nẵng 117 căn, Khánh Hòa 39 căn, Quảng Ngãi 36 căn, Lâm Đồng 23 căn. Quảng Trị triển khai làm kè chống sạt lở cho 12 hộ dân. Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk và TP Đà Nẵng đã khởi công nhiều nhà nhất trong tuần; Gia Lai là địa phương hoàn thành xây dựng nhiều nhà nhất. Các địa phương báo cáo hiện không còn khó khăn về kinh phí, đất đai, vật liệu, nhân công hay thiết kế. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai với tinh thần “chiến dịch Quang đầu Chính phủ kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần: “Ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, tiện ở đâu thì giúp ở đấy”. Các địa phương lo vật liệu, thiết kế; Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công với tinh thần “quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Bộ NN&MT phối hợp với các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề về đất đai, vật liệu xây dựng. Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ và sử dụng kinh phí hỗ trợ. Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là những điểm tựa từ lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa. Về khôi phục hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12, các địa phương thống kê nhu cầu sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà Thần tốc bàn giao căn nhà đầu tiên trong “chiến dịch Quang Trung” tại Gia Lai Ngày 17-12, Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong“chiến dịch QuangTrung”cho gia đình bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, ngụ thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, Gia Lai). Căn nhà bà Tô Thị Sửa được Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 hỗ trợ thi công trong 15 ngày, hoàn thành vượt kế hoạch thời gian do quân đoàn giao. Căn nhà có tổng diện tích 55 m², kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, gồm Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, chúc mừng gia đình bà Tô Thị Sửa có được căn nhà mới và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 đã hoàn thành công trình vượt tiến độ được giao, đảm bảo chất lượng. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long yêu cầu lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất. Tiếp nhận nhà mới, bà Tô Thị Sửa bày tỏ vui mừng và biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới. Dịp này, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Quân đoàn 34 đã tặng những phần quà thiết yếu cho gia đình bà Tô Thị Sửa; Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “chiến dịch Quang Trung”. thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ với tinh thần “chiến dịch Quang Trung” và phải chiến thắng để người dân an cư. văn hóa… để báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ. Ngoài ra, Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua giống cây con, vật tư nông nghiệp, giúp người dân khôi phục sản xuất. Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan bắt tay ngay vào việc với tinh thần “tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, với tình cảm của trái tim với đồng bào, với những người gặp khó khăn, làm như công việc của nhà mình, của bản thân mình”.• Công an Khánh Hòa khởi công trụ sở mới tại phường Nam Nha Trang Sáng 17-12, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại phường Nam Nha Trang. Dự lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, dự án trụ sở mới có tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được xây dựng trên diện tích 9 ha, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ. Việc đầu tư xây dựng trụ sở mới không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, là yêu cầu khách quan nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, công trình góp phần cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường làm việc chính quy, kỷ luật, khơi dậy tinh thần cống hiến, qua đó tạo dựng hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa uy nghiêm, hiện đại, thân thiện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành công an và tỉnh Khánh Hòa. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đồng hành, phối hợp với Bộ Công an trong quá trình triển khai dự án, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. XUÂN HOÁ T Lãnh đạo Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà cho gia đình bà Tô Thị Sửa. Ảnh: HP Các lực lượng tham gia xây nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TQ Lễ khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa. Ả nh: VN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 18-12-2025 vụ việc, đạt tỉ lệ 86,7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu. TAND TP.HCM kịp thời đưa ra xét xử các vụ án phức tạp, thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đơn cử, vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 với 35.824 bị hại - một con số kỷ lục trong lịch sử tố tụng; vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Công ty Asanzo, Công ty SJC... góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng thu hồi hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ: Vụ án Đinh Trường Chinh thu hồi 5,4 tỉ đồng; vụ án Lê Thúy Hằng thu hồi 54 tỉ đồng, tiếp tục tạm giữ vàng và các tài sản khác để đảm bảo thi hành án... Tỉ lệ hòa giải thành của TAND hai cấp TP đạt 60,02%, tăng hơn 17.052 vụ việc so với cùng kỳ. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng, đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời. Sau khi sáp nhập từ ngày 1-7-2025, Đảng ủy TAND TP đã thành lập các tổ chức Đảng cho 19 TAND khu vực; hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy. TAND TP.HCM đã ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và đã giải quyết 137/170 hồ sơ. Tòa án đã tổ chức 7.592 phiên tòa và phiên họp trực tuyến; hoàn thành số hóa 316.952 hồ sơ, 994.368 tài liệu từ năm 2010 đến 2025; hoàn thành việc cập nhật, làm sạch, lưu trữ dữ liệu về hôn nhân trước thời hạn. Tổ chức các nhóm trực tiếp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm tống đạt điện tử; sử dụng Chatbot AI, phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên tòa điện tử, phần mềm lấy số điện tử... Xây dựng đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, đánh giá việc hợp nhất TAND TP.HCM từ ba tỉnh, TP và thành lập 19 TAND khu vực đã đặt ra nhiều thách thức và áp lực xét xử. Năm 2025, số lượng án của TP.HCM chiếm 19,2% lượng án của cả nước. TAND Tối cao đánh giá rất cao sự nỗ lực của TAND hai cấp TP.HCM khi đã vượt qua khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, năm 2026 là năm bản lề và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định những quan điểm, định hướng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới... và đã đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với ngành tòa án. Chánh án TAND Tối cao đề nghị lãnh đạo, thẩm phán TAND hai cấp TP.HCM cần tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, đội ngũ thẩm phán có đủ năng lực chuyên môn để chuẩn bị cho việc tổ chức tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. SONG MAI Ngày 17-12, TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 TAND hai cấp TP.HCM. Những kết quả nổi bật trong năm 2025 Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, TAND hai cấp TP.HCM đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đất nước và TP.HCM có nhiều biến động về kinh tế - xã hội. Từ ngày 1-7-2025, TAND TP.HCM đã hợp nhất với TAND hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương đã trở thành TAND cấp tỉnh có khối lượng công việc lớn nhất cả nước, chiếm gần 1/6 tổng số vụ việc toàn ngành. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của TAND Tối cao, Thành ủy TP.HCM và sự phối hợp của các cơ quan, sở, ngành... TAND hai cấp TP.HCM đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật và đáng tự hào. Trong năm 2025, TAND hai cấp TP.HCM đã thụ lý mới 105.984 vụ việc, tổng số vụ việc phải giải quyết là 119.926, đã giải quyết 103.907 Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, dân sự và xem đây là nhiệm vụ then chốt để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn. Đưa vào kế hoạch làm việc năm 2026 các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tòa án cơ sở hoạt động hiệu quả, giữ vững sự đoàn kết và thống nhất trong toàn ngành. Xây dựng đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, tâm sáng và trái tim nhân ái để có những phán quyết thuyết phục và mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số của TAND hai cấp TP. Đơn vị cần triển khai các phần mềm mới để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.• Chánh án TAND Tối cao đề nghị lãnh đạo, thẩm phán TAND hai cấp TP.HCM tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, đội ngũ thẩm phán có đủ năng lực để chuẩn bị cho việc tổ chức tòa án chuyên biệt tại TTTCQT. phapluat@phapluattp.vn TAND TP.HCM: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử TAND hai cấp TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái... để đạt nhiều kết quả, thành công hơn nữa trong năm 2026. Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo tại hội nghị và sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động với quyết tâm xây dựng TAND hai cấp TP đạt nhiều kết quả, thành công hơn nữa trong năm 2026. Trong thời gian tới, TAND hai cấp TP.HCM tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái. Nâng cao chất lượng xét xử, bồi dưỡng thẩm phán vững về lĩnh vực kinh doanh thương mại, trình độ ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu khi thành lập tòa án chuyên biệt trong TTTCQT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm vụ án tạm đình chỉ và không để phát sinh án quá hạn. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Cũng trong hội nghị, TAND TP.HCM đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Đức Phước (Chánh án TAND khu vực 9 - TP.HCM) và ông Nguyễn Minh Hoàng (Chánh án TAND khu vực 16 - TP.HCM) đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. TAND TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Xét xử nghiêm minh cá c vụ á n tham nhũ ng, kinh tế Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của TAND hai cấp TP trong năm 2025. TAND hai cấp TP.HCM đã nâng cao chất lượng xét xử; các vụ án tham nhũng, kinh tế được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Võ Văn Minh yêu cầu TAND hai cấp TP cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xét xử và xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của ngành. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trong công tác thực tiễn xét xử; chủ động công tác tham mưu các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch. Tiêu điểm TAND TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và hai chánh án TAND khu vực tại TP.HCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: SONG MAI Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong. Ảnh: SONG MAI

