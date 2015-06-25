289-2025

VỤ TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐẤT ẢO Ở QUẢNG NGÃI: Không thể để người dân gánh hậu quả từ sai sót của chính quyền Xuất khẩu trực tuyến, cơ hội lớn chongànhgỗViệt Doanh nghiệp địa ốc tăng tốc làm nhà ở xã hội Việt Nam hoàn thành 3mụctiêuởSEAGames33 CHIẾN CÔNG LỚN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN: Thần tốc phá ổ lừa đảo ngàntỉtrênmạngxãhội TẠO NỀN TẢNG HẠ TẦNG CHO KỶ NGUYÊN MỚI SỐ 289 (7562) - Thứ Bảy 20-12-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Ảnh lớn: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (giữa) cùng các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án lớn trên cả nước; Ảnh 1: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên xuống sân bay Long Thành; Ảnh 2: Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; Ảnh 3: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu nhấn nút khởi công dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: NHÓM PV trong so nay trang 5 trang 10 trang 11 trang 4 Thống nhất nhận thức, cùng dựng xây đất nước phồn vinh trang 15 trang 6 l TP.HCM đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược trang 2+3+8+9 1 2 3

2 Thời sự - Thứ Bảy 20-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 19-12, đồng loạt trên cả nước 234 dự án đã được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội), các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng có mặt tại các điểm cầu trên cả nước. Những công trình “lần đầu tiên” và mang “ý nghĩa lịch sử” Phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những dự án khởi công vào ngày 19-12 đều là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Các những tiền đề, nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Các dự án là những mắt xích quan trọng góp phần kiến tạo một Việt Nam hòa bình, ổn định, hội nhập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, vững bước tiến lên CNXH. Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận các dự án được khởi công, khánh thành trong thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền đất nước, bao trùm tất điểm “dân là gốc” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ năm, khẳng định truyền thống văn hóa của con người Việt Nam tự lực, tự cường, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được”; tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, đi lên từ chính bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời và cửa biển của mình. Nhân dịp này, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ công nhân, kỹ sư trên công trường. Đây là những “chiến sĩ” trên mặt trận không có tiếng súng, làm việc ngày đêm với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió, góp phần tạo nên những công trình mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng gửi lời tri ân tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tin tưởng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Cùng thời điểm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng dự và bấm nút khởi công dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: MINH HẰNG Sáng 19-12, chuyến bay đầu tiên đã đáp xuống sân bay Long Thành lúc 8 giờ 15. Ngay sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bước ra từ cửa máy bay. Đây là chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Long Thành. Sau khi hạ cánh tại sân bay Long Thành, ông Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu đã vào khu vực tổ chức lễ khánh thành các công trình và khai trương ba chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng tham dự lễ khánh thành giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Chỉ sau 15 phút, máy bay của hãng hàng không Vietjet Air cũng hạ cánh xuống sân bay Long Thành và đi vào bến đỗ. Đây là máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, hãng hàng không Bamboo Airways sử dụng máy bay A321 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 55 và hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ 35. Trong sáng 19-12, sân bay Long Thành đón ba chuyến bay hạ cánh. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết: “Ngày 19-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam rất vinh dự và tự hào khi được Chính phủ lựa chọn sân bay Long Thành là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trong cả nước kết nối với lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong thời khắc ý nghĩa này, sân bay Long Thành đã đón thành công ba chuyến bay đầu tiên, đây là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách. Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh của đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Để có được giây phút ngày hôm nay, chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, nhiều giai đoạn gian nan và những áp lực chồng chất. Có những thời điểm tưởng như không vượt dự án này có những “điểm nhất” nổi bật. Thứ nhất, tổng mức đầu tư lớn nhất, với trên 3,4 triệu tỉ đồng. Thứ hai, nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, gần 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 82%. Thứ ba, có dự án đầu tư quy mô lớn nhất là khu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn 925 ngàn tỉ đồng. Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay thể hiện rõ tư duy, tầm nhìn và khát vọng vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ của con người và dân tộc Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ cho biết việc khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược đã khẳng định đây là những công trình của “ý Đảng, lòng dân”, quán triệt tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó có những công trình “lớn chưa từng có”, những công trình “lần đầu tiên” và những công trình mang “ý nghĩa lịch sử”. Thủ tướng nhấn mạnh đây là cả lĩnh vực, qua đó thể hiện năm sự khẳng định quan trọng. Thứ nhất, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và sự trưởng thành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược quốc gia, thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Thứ ba, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước. Thứ tư, khẳng định quan Những dự án khởi công trong ngày 1912 đều là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Sáng 19-12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành xây dựng công trình Cơ sở 2 BV Bạch Mai và Cơ sở 2 BV Việt Đức. Đây là hai dự án y tế trọng điểm quốc gia được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại tuyến trung ương. Hai BV được định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao với mô hình BV thông minh, hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó y tế là trụ cột ưu tiên đầu tư bền vững. Chính thức khánh thành Cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức Hàng trăm dự án khởi công, tạo nền tảng hạ tầng cho kỷ Máy bay của các hãng hàng không lần lượt đáp xuống sân bay Long Thành Thủ tướng nhấn mạnh đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

3 Thắng cho biết: Sông Hồng là dòng sông gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Việc đầu tư dự án là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn. Các tỉnh, TP từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cũng trong ngày 19-12, Gia Lai đồng loạt bấm nút khởi công, khánh thành hàng chục dự án tạo đột phá. Tại hai phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và chủ đầu tư đã nhấn nút khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án thành phần 1 tại điểm đầu phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hải Phòng cũng khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án quan trọng. Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, các dự án được khánh thành, khởi công vào ngày 19-12 đều thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, ở lĩnh vực giao thông Thời sự - Thứ Bảy 20-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Phát biểu tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết thời gian qua, lần đầu tiên nước ta có quy hoạch tổng thể, đóng vai trò kim chỉ nam cho phát triển. Theo ông Minh, Thủ tướng đã thành lập các ban chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm. Chính phủ cũng phát động phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030. Trong đó có đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn với tổng chiều dài 3.803 km. Tính đến ngày 19-12, đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc cùng 325 km nút giao, đường dẫn, vượt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025 do Quốc hội và Chính phủ giao. Ngoài ra, đã hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ và 1.701 km đường bộ ven biển. Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe 2.025 km đường cao tốc, gấp gần hai lần tổng số kilomet cao tốc được xây dựng trong 20 năm trước nhiệm kỳ. Đáng chú ý, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã được hoàn thành và thông xe kỹ thuật. Riêng năm 2025, cả nước hoàn thành 1.491 km đường cao tốc, 456 km đường quốc lộ và 251 km đường ven biển; đồng thời tiếp tục triển khai các tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, các tuyến trục ngang như Tân Phú - Bảo Lộc, Quy Nhơn - Pleiku và tuyến giao thông Đất Mũi - cảng Hòn Khoai. Một số dự án cụ thể có thể kể đến như cao tốc Cam Lộ - La Sơn chính thức mở rộng lên bốn làn xe hoàn chỉnh, dự án có tổng chiều dài gần 99 km, đi qua hai địa phương là tỉnh Quảng Trị và TP Huế, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2026. Hay như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thông xe kỹ thuật. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết những ngày đầu triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, xác định đây là những công trình trọng điểm nên cả hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất. Hưởng ứng “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” của Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt. Đến nay, các dự án trên cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo cam kết. Đặc biệt, dự án được mong chờ nhất là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng đã hoàn thành. Sáng 19-12, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang. Dự án có chiều dài tuyến chính gần 111 km và hơn 25 km tuyến nối, tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng, được khởi công tháng 1-2023, quy mô xây dựng tuyến cao tốc giai đoạn phân kỳ đầu tư bốn làn xe, bề rộng nền 17 m. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khánh thành tuyến chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Bên cạnh ý nghĩa hoàn thành mục tiêu cả nước có ít nhất 3.000 km đường cao tốc trong năm 2025, dự án còn tăng cường khả năng liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ với các địa phương khu vực ĐBSCL. Đặc biệt mở ra nhiều không gian phát triển mới cho TP Cần Thơ. “TP Cần Thơ sẽ tận dụng lợi thế, có quy hoạch kết nối vào các nút giao của cao tốc để khi các dự án cao tốc hoàn thành, TP sẽ khai thác ngay hệ thống đường giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương. TP sẽ quy hoạch và bố trí các không gian phát triển mới như khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị dọc theo tuyến cao tốc, từ đó thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất” - ông Tuyên nhấn mạnh.• Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên xuống sân bay Long Thành. Ảnh: THUẬN VĂN Thủ tướng nhấn mạnh việc khởi công, khánh thành các dự án đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Các dự án là những mắt xích quan trọng góp phần kiến tạo một Việt Nam hòa bình, ổn định, hội nhập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, vững bước tiến lên CNXH. Tiêu điểm khánh thành nguyên mới qua nổi. Vì vậy có thể nói mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao người”. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 25-6-2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa; giai đoạn 1 với quy mô đầu tư là sân bay cấp 4F, cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) với nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa và các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm. Đây là dự án rất lớn không chỉ về quy mô đầu tư, yêu cầu kỹ thuật cao mà còn là tầm nhìn chiến lược đóng vai trò là động lực phát triển cho kinh tế - xã hội đất nước. Trong quá trình triển khai, dự án đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc chưa có tiền lệ. Lễ đón thành công các chuyến bay đầu tiên trong ngày 19-12 là điểm khởi đầu mới. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để sân bay Long Thành được hoàn thiện, vận hành an toàn, hiệu quả, trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn 5 sao hướng tới một cảng hàng không quốc tế trung chuyển trong khu vực; phát huy tối đa vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của đất nước theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm công trình vào ngày 13-11-2025. VŨ HỘI - THUẬN VĂN đường bộ, đường sắt là các dự án khởi công dự án các nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại Ga Hải Dương Nam (thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng). Đặc biệt, hòa trong không khí cả nước khánh thành và khởi công nhiều dự án tầm vóc quốc gia, Quân chủng Phòng không - Không quân đã long trọng tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng hiện đại, sân bay Phan Thiết còn được xem là điểm nhấn tiêu biểu của Bộ Quốc phòng trong sự kiện chính trị trọng đại cuối năm. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự và trực tiếp chứng kiến thời khắc hoàn thành của công trình mang tầm nhìn chiến lược. Để hoàn thành mạng lưới cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình điện có quy mô lớn ở ba miền, trong Toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam đã được hoàn thành và thông xe kỹ thuật đó có Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Cùng với khánh thành dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng tại tỉnh Phú Thọ, sáng 19-12, tại TP.HCM, EVN và các đơn vị thành viên cũng tổ chức lễ khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia tại đặc khu Côn Đảo. Tại hai tỉnh Khánh Hòa, Quảng Trị, EVN và các đơn vị cũng khánh thành dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2; khởi công dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2. Tại Vĩnh Long, dự án xây dựng cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên, nối liền tuyến Quốc lộ 57 chính thức khởi công đã mang lại niềm vui và nhiều kỳ vọng cho người dân hai bên bờ sông. Trong nhiều năm qua, phà Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long) là tuyến giao thông trọng yếu phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Dù đã nhiều lần nâng cấp, tình trạng ùn ứ vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm, dịp lễ, Tết hoặc mùa thu hoạch nông sản, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt và giao thương của người dân.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ khởi công dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào sáng 19-12. Ảnh: CHÂU ANH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 20-12-2025 Dân là gốc, là trung tâm trong mọi công tác công an Bám sát các chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại và dân vận, lực lượng công an tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp với tinh thần “giữ cho bên trong vững chãi, bình yên để thu hút bạn bè quốc tế đến đầu tư, du lịch tại Việt Nam. Lợi ích của người dân Việt Nam đi đến đâu, an ninh trật tự được bảo đảm đến đó”. Cùng với đó là tập trung củng cố “vành đai an ninh”, “hàng rào mềm”, xử lý các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự từ bên ngoài lãnh thổ gắn với nâng cao đời sống người dân vùng biên giới. Đồng thời, khẳng định vai trò dẫn dắt, cam kết trách nhiệm của Việt Nam giải quyết các vấn đề toàn cầu qua việc tham mưu tổ chức thành công việc mở ký Công ước Hà Nội. Lực lượng cũng luôn đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm trong mọi công tác công an. Bộ trưởng Bộ Công an LƯƠNG TAM QUANG Sáng 19-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là hội nghị tổng kết công tác năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Giảm thông tin ảo, tiêu cực trên mạng xã hội Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận luôn là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư nhìn nhận trong năm qua, ngành đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”. Cùng với đó, ngành đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng, tiêu cực... Bày tỏ ấn tượng với kế hoạch hệ sinh thái số của ngành, Tổng Bí thư khẳng định nếu làm được, đó là chuyển biến rất lớn trong công tác tuyên truyền, gương mẫu, đi đầu. “Không còn con đường nào khác là phải ứng dụng khoa học công nghệ” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và khẳng định đây là yếu tố rất quan trọng. Ngoài ra, việc chuyển đổi số trong báo chí cũng đã làm rất tốt nhưng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trong năm tới. Nếu báo chí không chuyển đổi số, người đọc sẽ phải tìm lực, hiệu quả. Việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp tục cải cách đổi mới, còn tạo thêm động lực cho bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện, tạo ra không gian phát triển mới với nền hành chính gọn nhẹ, khoa học, hiện đại, đủ tầm đón đầu các cơ hội phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong chờ. Công cuộc sắp xếp lại bộ máy nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21” - Tổng Bí thư nêu rõ và khẳng định những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của ngành tuyên giáo và dân vận. Tổng Bí thư cũng nhắc đến sức mạnh nhân dân từ việc bóng đá nam Việt Nam ngành đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá. Trong bối cảnh đó, ông đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước. “Đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan mật thiết đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tiếp theo, ông yêu cầu bám sát thực tiễn,“bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Phải thực sự “Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình”. Lấy nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Ảnh: Báo NHÂN DÂN đến nền tảng khác, như vậy là báo chí tự đánh mất trận địa, tự đánh mất vai trò, tự thu hẹp lại mình. Đặc biệt, người đứng đầu Đảng lưu ý cần giảm được thông tin ảo, thông tin “tặc”, thông tin giả tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng, lành mạnh hóa được dữ liệu cũng như cả xã hội, khi đó sẽ giảm được tội phạm, lấy được niềm tin của người dân. Cần định danh được người dùng để tăng tính trách nhiệm, đồng thời đấu tranh với tình trạng nặc danh trên mạng xã hội. Ngay mỗi cán bộ, đảng viên cũng vậy, phải định danh để bảo đảm thông tin phải chính xác, lành mạnh, giảm được ảo… Theo Tổng Bí thư, định danh là để bảo đảm người sử dụng mạng xã hội phải có trách nhiệm với những việc mình làm. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội đã giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn. Công cuộc sắp xếp lại bộ máy hành chính trở thành “bệ phóng lịch sử” Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đất nước đang thay đổi mạnh mẽ, tích cực từng ngày trên tất cả lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng cho toàn dân, toàn quân. Đặc biệt là quyết tâm cải cách bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu vừa vô địch SEA Games 33. Hay hôm nay, trên cả nước đã khởi công, động thổ 234 công trình, dự án với tổng số tiền 3,4 triệu tỉ đồng. “Đây là kết quả của việc huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động được tiềm lực của hệ thống doanh nghiệp...” - ông nói và cho rằng các vướng mắc đã được tháo gỡ giúp khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của cả hệ thống. Qua đó, tạo nên một phong trào thi đua, khí thế và mỗi người đều có thể phát huy thế mạnh của mình. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo và dân vận và đề nghị quan tâm nghiên cứu, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh thời điểm hiện nay, các cấp, các Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin”. Thống nhất nhận thức, cùng dựng xây đất nước phồn vinh Mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH là chủ thể, làm trung tâm; nắm chắc tình hình nhân dân; sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để “lắng nghe” tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”. Phải làm sao để mỗi khi người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Để từ đó, triệu người như một, chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc…•

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 20-12-2025 MINH TRƯỜNG Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với nhiều đơn vị địa phương đánh sập đường dây lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng qua mạng. Lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng Trao đổi với PV, Trung tá Lê Minh Thanh, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết qua công tác điều tra, đơn vị xác định những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng tẩu tán tiền và “rời tổ” sau khi nhận thưởng. Do đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chứng cứ để bắt giữ ngay khi nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam. Theo Trung tá Thanh, từ đầu tháng 11-2025, qua nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát hình sự phát hiện nhiều fanpage đăng tải thông tin là tổ chức luật sư, công ty luật hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo lấy lại tiền. Nhóm này đăng bài với danh nghĩa luật sư rồi nộp tiền chạy quảng cáo để tiếp cận nhiều người. Khi nạn nhân có nhu cầu lấy lại số tiền đã mất, nhóm lừa đảo nắm bắt thông tin về phương thức bị lừa, số tiền bị chiếm đoạt để hướng dẫn làm đơn. Bị hại phải đóng một số tiền nhất định gọi là phí dịch vụ hồ sơ. Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này yêu cầu chờ vài ngày với lý do cấp trên duyệt hồ sơ nhằm tạo niềm tin. Đồng thời, chúng bịa ra các lý do như chuyển khoản nhầm cú pháp, lỗi hệ thống… để bị hại CHIẾN CÔNG LỚN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN: Thần tốc phá ổ lừa đảo ngàn tỉ trên mạng xã hội Cơ quan chức năng xác định có hàng trăm bị hại trên cả nước và đã khởi tố 15 người liên quan. tiếp tục chuyển tiền. Chỉ đến khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa mới dừng lại. Qua điều tra, công an xác định hàng trăm bị hại ở TP.HCM, An Giang, Nghệ An, Gia Lai… bị chiếm đoạt tổng cộng gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, nhiều người bị mất hàng trăm triệu đồng. Đánh nhanh, bắt gọn Khi xác lập chuyên án, ban chuyên án xác định đường dây này có trụ sở ở Campuchia, hoạt động rất kín kẽ. Đường dây do một người Trung Quốc điều hành, phía dưới có một người Việt Nam cầm đầu nhóm lừa đảo bị hại là người Việt. Phòng Cảnh sát hình sự nhận định dòng tiền sẽ được rửa rất nhanh sau khi nhận được. Những người tham gia cũng thường “rời tổ” về quê ngay khi nhận lương, thưởng. “Tất cả cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để bắt giữ ngay khi nhóm này về nước. Từ lúc lập chuyên án đến khi đánh sập đường dây chỉ mất khoảng một tháng” - Trung tá Thanh nói. Do nhóm lừa đảo sống ở nhiều tỉnh, TP, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an TP.HCM, Tây Ninh, An Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để vây bắt. Ngày 28-11, khi xác định nhóm này về Việt Nam, ban chuyên án tiến hành “cất lưới”. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành năm tổ công tác phối hợp bắt giữ tám nghi phạm. “Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, chúng thuê xe về sân bay Tân Sơn Nhất để tỏa đi các tỉnh. Tuy nhiên, tất cả nằm trong dự tính của ban chuyên án nên chúng đã bị bắt gọn” - Trung tá Thanh khẳng định. Đầu thú để hưởng khoan hồng Qua lấy lời khai và mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm bảy người liên quan và có người ra đầu thú. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can, bắt tạm giam 14 người. Riêng một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong đường dây này, Nguyễn Tiến Thiết (33 tuổi, quê Nghệ An) là người cầm đầu, điều hành hàng chục nhân viên. Các nhân viên thực hiện lừa đảo được trả lương cứng, hoa hồng và tiền thưởng. Cơ quan công an xác định những người này có thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền gần 1.000 tỉ đồng chiếm đoạt được, đường dây này chuyển qua nhiều tài khoản ảo ở nhiều nước để rửa tiền. Cơ quan công an đã phong tỏa các tài khoản liên quan, thu giữ 300 triệu đồng và tiếp tục đấu tranh thu hồi tài sản, trả lại cho bị hại. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.• Nhóm lừa đảo bị bắt giữ ngay khi vừa từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù ở Đà Nẵng được nhân rộng cho cả nước Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, cho hay đoàn đã đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP, nhiều nghị quyết được Quốc hội ghi nhận, nhân rộng cho cả nước. Sáng 19-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri ba phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Tham dự tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ ủng hộ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, hình thành chính quyền địa phương hai cấp. Cử tri kỳ vọng nhiều quyết sách mới của QH sẽ đưa đất nước phát triển đi lên, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, các cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng như giá vàng trên thị trường quá cao, tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề tại TP Hà Nội. Năm qua, thiên tai dị thường xảy ra nhiều, mưa lũ triền miên gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh, TP. Cử tri kiến nghị QH có những quyết sách lâu dài trong khôi phục, phát triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở đất. Phát biểu với cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng cho hay đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối trong nhiệm kỳ QH khóa XV đối với cử tri ba phường. Ông Quảng thay mặt Đoàn ĐBQH TP cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri TP đối với các ĐBQH khóa XV. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của người dân đối với Đoàn ĐBQH TP và từng cá nhân ĐB trong đoàn. Theo ông Quảng, ý kiến của cử tri giúp cho đoàn ĐBQH và cá nhân từng ĐB trưởng thành rất nhiều trên cương vị ĐBQH, ĐB của nhân dân. Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đoàn tích cực tham gia thảo luận ở tổ, ở hội trường và có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp xác đáng. Qua đó được QH, các bộ, ngành quan tâm ghi nhận. “Đặc biệt, Đoàn ĐBQH TP đã đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP, với nhiều nghị quyết đặc thù được QH ghi nhận, nhân rộng cho cả nước” - ông Quảng nhấn mạnh. Đơn cử, ngoài câu chuyện về chính quyền đô thị, nhiều cơ chế phát triển TP đến nay đã được nhân rộng. Như việc xây dựng khu thương mại tự do, trên cơ sở Nghị quyết 136 của Đà Nẵng, QH đã cho nhiều địa phương khác như Hải Phòng, TP.HCM xây dựng. Hay việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ở các dự án thông qua Nghị quyết 170 của QH. Đến nay, QH chính thức cho phép áp dụng nghị quyết này để giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở các dự án nằm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có vi phạm tương tự trên toàn quốc. Với ý kiến của các cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Quảng đề nghị Đoàn ĐBQH TP tiếp tục quan tâm ghi nhận, chuyển tải kịp thời đến QH tâm tư, tình cảm của người dân TP Đà Nẵng. TẤN VIỆT Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT Qua điều tra, công an xác định hàng trăm bị hại ở TP.HCM, An Giang, Nghệ An, Gia Lai… bị chiếm đoạt tổng cộng gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, nhiều người bị mất hàng trăm triệu đồng. Khởi tố 15 bị can Các đối tượng bị khỏi tố bao gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hồ Sỹ Trường (Nghệ An); Trần Thùy Trang (Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng); Trần Văn Huy (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (Tây Ninh) và Mai Thị Tiến (Hà Tĩnh).

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 20-12-2025 thực chất trùng với lô 18 và một phần lô 17 của người khác. Từ đó, ông Dũng liên tục khiếu nại để yêu cầu bảo vệ quyền lợi, song việc giải quyết kéo dài nhiều năm. Chính quyền địa phương thừa nhận có sai sót trong quá trình tham mưu, tổ chức đấu giá nhưng việc khắc phục hậu quả gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cho biết đang rà soát hồ sơ, xin ý kiến cấp trên để tìm hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Các cán bộ liên quan thời điểm đó cho rằng việc cấp sổ đỏ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ được trình đầy đủ và mong chính quyền hiện nay giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Chính quyền địa phương thừa nhận có sai sót trong quá trình tham mưu, tổ chức đấu giá nhưng việc khắc phục, bồi thường, bố trí đất khác cho người trúng đấu giá lại gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Trong khi đó, người dân phải chờ đợi, khiếu nại, thậm chí cân nhắc con đường khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Phải đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân Nhiều bạn đọc cho rằng cốt lõi của vấn đề nằm ở trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Nếu chính quyền tổ chức đấu giá khi đất chưa đủ điều kiện pháp lý thì đó là lỗi quản lý, không thể để người dân gánh hậu quả. Bạn đọc Anh Thoại nhấn mạnh: “Người dân tham gia đấu giá là dựa vào thông báo, quyết định của Nhà nước. Họ không có nghĩa vụ phải đi kiểm tra lại từng thủ tục pháp lý của khu đất. Sai ở đâu thì chính quyền phải tính toán phương án sửa sai ở đó, sao cho quyền lợi của người dân được bảo đảm tối đa”. Nhiều bạn đọc đồng tình với quan điểm trong trường hợp các bên không thống nhất được cách giải quyết, chính quyền nên chủ động hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa. Khi có phán quyết của tòa án, đó sẽ là căn cứ pháp lý để thực hiện việc bồi thường, giao đất khác hoặc hoàn trả tiền kèm lãi, tránh tình trạng “sửa sai nửa vời” hoặc mỗi nhiệm kỳ xử lý một kiểu. Bạn đọc Nguyễn Thị Hân phân tích: “Ra tòa không phải là đối đầu, mà là cách để làm rõ đúng - sai, trách nhiệm thuộc về ai. Sau khi có bản án, chính quyền làm theo phán quyết thì vừa bảo đảm quyền lợi cho người dân vừa chặt chẽ về mặt pháp lý, tránh phát sinh trách nhiệm cá nhân sau này”. Bạn đọc Nguyễn Ý Vy cho rằng: “Việc thừa nhận sai là cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn là phải có lộ trình sửa sai rõ ràng, công khai cho người dân biết, sửa bằng cách nào, trong bao lâu, nguồn kinh phí ở đâu, ai chịu trách nhiệm chính và điều cấp thiết là hướng dẫn người dân làm thế nào cho đúng, cho nhanh”. Trách nhiệm kế thừa và nỗi lo “nhận sai rồi… để đó” Ở góc nhìn khác, bạn đọc Nguyễn Huỳnh Anh đặt câu hỏi: “Chuyện rành rành như vậy sao lại xảy ra? UBND huyện cũ đã làm sai thì người kế thừa nghĩa vụ phải có trách nhiệm sửa sai, không thể nói là việc của nhiệm kỳ trước. Bộ máy hành chính là sự kế thừa liên tục, không thể vì thay đổi nhân sự hay nhiệm kỳ mà quyền lợi của người dân bị treo vô thời hạn. Nếu sai sót xảy ra trong quản lý đất đai thì chính quyền hiện tại phải đứng ra giải quyết dứt điểm, thay vì chỉ dừng ở việc rà soát, báo cáo hay xin ý kiến cấp trên”. Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phấn chia sẻ trải nghiệm thực tế: “Nhiều vụ việc tôi thấy người dân kiện thắng, tòa tuyên rõ ràng là chính quyền HUỲNH THƠ Báo Pháp Luật TP.HCM vừa có vệt tin bài phản ánh vụ việc ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi) trúng đấu giá lô đất ảo tại khu dân cư Cây Trắc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều bạn đọc cho rằng trong vụ này, những sai sót hoàn toàn thuộc về chính quyền nên các cơ quan nhà nước cần vận dụng pháp luật, nhanh chóng giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trúng đấu giá lô đất ảo Năm 2007, UBND huyện Bình Sơn cũ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đấu giá ba lô đất số 17, 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn). Ông Dũng trúng đấu giá hai lô số 18 và 19, đã nộp đủ tiền và được cấp sổ đỏ. Đến năm 2018, khi chuẩn bị xây nhà, ông Dũng phát hiện lô đất số 19 không thể xác định trên thực địa. Kết quả đo đạc cho thấy chỉ có 18 lô đất, không tồn tại lô số 19 như trong hồ sơ đấu giá và giấy chứng nhận; phần đất ông tưởng là lô 19 Ông Đặng Huy Dũng bày tỏ mong muốn sớm được giải quyết vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN sai. Nhưng từ lúc có bản án đến lúc thực sự được bồi thường hoặc nhận đất khác lại là cả một chặng đường rất dài. Nhận sai rồi, hứa sẽ giải quyết nhưng không biết là khi nào. Thật ra điều người dân cần không chỉ là một lời xin lỗi hay văn bản thừa nhận sai phạm, mà là hành động cụ thể, nhanh chóng. Ví dụ, nếu không thể giao đúng lô đất đã đấu giá thì phải có phương án bố trí lô đất tương đương; nếu hoàn tiền, cần tính cả chi phí cơ hội, lãi suất, thiệt hại phát sinh do việc chậm trễ kéo dài”. Bạn đọc Lê Thị Nga đề xuất cần có cơ chế giám sát độc lập đối với việc khắc phục hậu quả sau sai phạm. “Nếu chỉ giao cho chính cơ quan gây ra sai sót tự sửa sai, rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp tỉnh hoặc các cơ quan thanh tra, tư pháp để bảo đảm quyền lợi của người dân được thực thi trên thực tế”. Một số bạn đọc khác thẳng thắn cho rằng vụ việc này là bài học lớn trong quản lý đất đai và đấu giá tài sản công. Nếu không xử lý dứt điểm, minh bạch thì niềm tin của người dân vào các cuộc đấu giá hợp pháp sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Đây không chỉ là một sai sót hành chính đơn lẻ, mà là phép thử đối với trách nhiệm của chính quyền trong việc sửa sai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân - những người đã đặt niềm tin và tiền bạc của mình vào các quyết định của Nhà nước.• Một số bạn đọc cho rằng vụ việc này là bài học lớn trong quản lý đất đai và đấu giá tài sản công, nếu không xử lý dứt điểm, minh bạch thì niềm tin của người dân sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. phapluat@phapluattp.vn VỤ TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐẤT ẢO Ở QUẢNG NGÃI: Không thể để người dân gánh hậu quả từ sai sót của chính quyền Trong vụ trúng đấu giá đất ảo, nhiều người cho rằng lỗi hoàn toàn của chính quyền nên mong muốn vụ việc được giải quyết nhanh chóng, ổn thỏa, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chuyện người dân trúng đấu giá đất nhưng nhận về một khoảng không trên thực địa tại Quảng Ngãi đặt ra một dấu hỏi lớn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương này. Trúng đấu giá đã 18 năm, gần 8 năm người dân phải mang sổ đỏ được cấp hợp pháp đi gõ cửa khắp nơi chỉ để tìm kiếm tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua. Thế nhưng điều người dân nhận lại chỉ là câu trả lời lạnh lùng “không có cơ sở giải quyết” dù thừa nhận đất không có trên thực tế. Một câu trả lời khó chấp nhận về mặt đạo lý và trách nhiệm nhà nước. Trong toàn bộ vụ việc của ông Dũng, sai sót xuất phát hoàn toàn từ phía cơ quan nhà nước. Nguyên khu đất chỉ có 18 lô nhưng lại lập bản đồ quy hoạch phân lô bán đấu giá tận 19 lô. Người bàn giao đất thực địa thì “đinh ninh là hai lô cuối”, người ký cấp sổ đỏ thì “dựa trên giấy tờ, hồ sơ từ các cơ quan cấp dưới trình, tham mưu”. Tất cả quy trình từ đầu đến cuối đều có lỗ hổng, sai sót. Tuy nhiên, việc phân tích trách nhiệm của những người cũ là chuyện nội bộ của chính quyền, điều cần thiết hơn lúc này là tìm ra một giải pháp khả thi để sửa sai, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 và Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã quy định rất rõ quyền, nghĩa vụ của các cơ quan sau sáp nhập về thủ tục hành chính hay thủ tục tố tụng. Thế nên lúc này, UBND xã Bình Sơn cần giải quyết vụ việc với tinh thần cầu thị nhất. Một phương án giải quyết hợp tình, hợp lý dựa trên thỏa thuận với người dân là điều cần thiết. Tuy nhiên, để sửa sai mà đảm bảo không làm phát sinh những sai phạm mới về nguyên tắc tài chính hay quản lý đất đai, chính quyền hãy chủ động hướng dẫn người dân khởi kiện để làm cơ sở pháp lý thực hiện bồi thường theo đúng quy định pháp luật, tránh cho vụ việc ngày càng kéo dài. Suy cho cùng, đích đến của mọi hoạt động quản lý nhà nước là sự ổn định và niềm tin của nhân dân. Việc dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận sai và nhờ sự vào cuộc của cơ quan tư pháp để tháo gỡ những vướng mắc không làm giảm đi uy tín của chính quyền, mà trái lại, nó thể hiện sự cầu thị và trách nhiệm đến cùng với người dân. Một chính quyền kiến tạo và phục vụ không thể để người dân chịu thiệt vì cái sai của mình, bất kể sai lầm đó thuộc về nhiệm kỳ nào. Ngay lúc này, việc UBND xã Bình Sơn hành động quyết liệt, tích cực hướng dẫn cho người dân để giải quyết vụ việc chính là hành động thiết thực nhất. NGUYỄN QUÝ Chính quyền cần chủ động sửa sai Sổ tay

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==