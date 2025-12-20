290-2025

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM đặt ở phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: QUỲNH ANH KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh trang 2 SỐ 290 (7563) - Thứ Hai 22-12-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay NHẬN TIỀN CHUYỂN NHẦM: Trách nhiệm pháp lý và quy trình xử lý trang 6+7 LÍNH “MŨ NỒI XANH” VIỆT NAM: Trách nhiệm quốc tế và dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ Tạo “đường băng” để UAV Việt cất cánh trang 11 trang 3 Bước ngoặt chiến lược của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: “BỆ PHÓNG” ĐỂ VƯƠN TẦM KHU VỰC VÀ RA THẾ GIỚI trang 4+5 trang 15 Luật và đời Xài tiền do người khác chuyển nhầm: Đừng để tù tội vì thiếu hiểu biết! Khi nhận được tiền từ người lạ, hãy để cái lý dẫn đường bằng cách tuân thủ đúng quy trình ngân hàng, đồng thời để cái tình dẫn lối qua sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Việc làm đúng không chỉ giúp bạn tránh khỏi lao lý mà còn bảo vệ được danh dự, đạo đức của mình. (Xem tiếp trang 7)

2 Thời sự - Thứ Hai 22-12-2025 KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, có bài viết quan trọng. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng trích giới thiệu những nội dung trọng tâm trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm. *** Trải qua hơn tám thập niên xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, QĐND mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vai trò nòng cốt của QĐND trong sự nghiệp đổi mới và bảo vệ Tổ quốc Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, QĐND tiếp tục khẳng định vai trò là đội quân chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội luôn chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo dựng thế phòng thủ chủ động, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đóng góp tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội luôn gương mẫu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, QĐND luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thắng lợi công cuộc đổi mới. Toàn quân làm tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, phát huy vai trò nòng cốt trong giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ QĐND luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đã tô thắm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen tác động toàn diện đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ở trong nước, thế và lực của đất nước ta sau gần 40 năm Đổi mới đã lớn mạnh không ngừng, song sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đứng trước yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng QĐND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, chủ động hơn, mạnh mẽ hơn. Bốn nhiệm vụ trọng tâm xây dựng QĐND trong tình hình mới Để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò của QĐND trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Đảng bộ QĐND và toàn quân cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt sau đây: Một là kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND. Đây là vấn đề sống còn, quyết định bản chất và sức mạnh của QĐND ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, nguyên tắc Đảng lãnh đạo QĐND cũng là điều kiện tiên quyết. Phải giữ vững bản chất cách mạng, kiên định chủ nghĩa MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của QĐND. Đảng bộ QĐND phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; trước hết là Nghị quyết 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của QĐND. Hai là tập trung xây dựng Đảng bộ QĐND thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đây là nhân tố quyết định để giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND và bảo đảm cho QĐND hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đồng thời, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là ở cơ sở. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ tăng thiết giáp hồi tháng 4-2025. Ảnh: TTXVN Thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước đã khẳng định ý chí kiên cường của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết quân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của QĐND. Thắng lợi đó không chỉ góp phần tạo ra môi trường hòa bình ổn định phát triển trong nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh Để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò của Quân đội nhân dân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm. diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, dân chủ, kỷ luật cao; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện xa rời nhân dân, làm tổn hại uy tín của Đảng, QĐND. Ba là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ QĐND và hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Trước hết, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND trong tình hình mới. Kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức QĐND. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy hiệu quả tự phê bình và phê bình; đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên thực chất, đúng chuẩn mực. Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Công tác Đảng, công tác chính trị phải thật sự là trung tâm gắn kết, dẫn dắt, lan tỏa trong toàn quân. Tăng cường công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chính trị đủ tầm, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu mới. Bốn là kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chính trị các cấp phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 35-NQ/ TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với các chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhất là trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ xây và chống. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao “sức đề kháng”, “khả năng miễn dịch” về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu, độc. Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bám sát nhiệm vụ cách mạng của QĐND, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Tự hào với truyền thống vẻ vang 81 năm của QĐND Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng QĐND ta tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.• Kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là vấn đề sống còn, quyết định bản chất và sức mạnh của Quân đội ta. Bộ đội tham gia xây nhà cho các hộ dân bị thiệt hại sau mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Ảnh: TẤN VIỆT Tổng Bí thư TÔ LÂM, Bí thư Quân ủy Trung ương

3 Thời sự - Thứ Hai 22-12-2025 NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 _ 22-12-2025) VIẾT THỊNH Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng vai trò và trách nhiệm quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục được xác định là một trong những điểm sáng trong thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Thông qua hoạt động này, Việt Nam không chỉ thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế mà còn từng bước nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và lan tỏa hình ảnh chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam trong môi trường quốc tế. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam (Bộ Quốc phòng), đã chia sẻ về các hoạt động và đánh giá toàn diện ý nghĩa chiến lược, kết quả nổi bật của lực lượng sau hơn một thập niên tham gia các phái bộ. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình . Phóng viên: Thưa Thiếu tướng, ông nhiều lần nhấn mạnh tham gia hoạt động GGHB của LHQ là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong thời kỳ mới. Ý nghĩa cốt lõi của nhiệm vụ này là gì? + Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng: Tham gia hoạt động GGHB của LHQ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay. Việc này góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; thể hiện rõ quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Tham gia hoạt động GGHB của LHQ không chỉ là thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên LHQ, mà còn là môi trường để những giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ như bản lĩnh chính trị, tinh thần nhân văn, kỷ luật, tính chuyên nghiệp cao được thể hiện sinh động tại một môi trường nhiều bất ổn. Qua đó, hình ảnh một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. . Sau hơn 11 năm triển khai lực lượng tham gia GGHB của LHQ, Thiếu tướng đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được? + Sau hơn 11 năm triển khai lực lượng, từ hai sĩ quan đầu tiên đi Nam Sudan tháng 5-2014, tính đến ngày 2212-2025, Bộ Quốc phòng đã cử 1.319 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và trụ sở LHQ (Mỹ). Trong đó có 142 sĩ quan theo hình thức cá nhân và 1.177 quân nhân theo hình thức đơn vị. Một dấu mốc quan trọng là năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên triển khai thành công BV dã chiến cấp 2 số 1 với 63 cán bộ tại Phái bộ Nam Sudan. Từ đó đến nay, các BV dã chiến cấp 2 của Việt Nam liên tục được triển khai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên LHQ và người dân địa phương với chất lượng cao. Những kết quả này cho thấy năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh của QĐND Việt Nam trong môi trường hoạt động quốc tế đặc thù, phức tạp. Luồng gió mới mang tên “mũ nồi xanh” Việt Nam . Bên cạnh các BV dã chiến, lực lượng công binh Việt Nam cũng là một điểm nhấn quan trọng. Các đơn vị này được LHQ và địa phương đánh giá như thế nào, thưa ông? + Các BV dã chiến cấp 2 của Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn tuyệt đối. Nhiều BV đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại địa bàn, để lại ấn tượng sâu sắc về đội ngũ y, bác sĩ tận tụy. Cùng với lực lượng quân y, các đơn vị công binh Việt Nam cũng để lại dấu ấn rất rõ nét. Năm 2022, Đội Công binh số 1 với 184 cán bộ, nhân viên cùng hơn 2.000 tấn trang thiết bị, xe máy công binh và vật tư công trình đã được triển khai tới khu vực Abyei. Đây là địa bàn mới, có nhiều khó khăn, phức tạp trong triển khai lực lượng và thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc, Đội Công binh Việt Nam luôn được lãnh đạo LHQ, Chỉ huy Phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương và người dân khu vực Abyei đánh giá cao. Thực tiễn cho thấy các công trình do công binh Việt Nam thực hiện đã góp phần làm thay đổi diện mạo Phái bộ UNISFA, đồng thời làm tăng niềm tin của người dân địa phương đối với lực lượng GGHB của LHQ. Các sĩ quan và đơn vị của Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực toàn diện trong môi trường quốc tế đa quốc gia, khắc nghiệt, với tác phong mẫu mực, tinh thần trách nhiệm, nhân ái và cầu thị. Qua đó, hình ảnh “mũ nồi xanh” Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng ghi dấu ấn đậm nét trong mắt đồng nghiệp quốc tế, lãnh đạo LHQ và các phái bộ. . Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng “mũ nồi xanh” còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn? + Cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy học, hướng dẫn làm nông nghiệp, hỗ trợ làm nhà, xây lớp học, khám bệnh miễn phí. Những việc làm này xuất phát từ tinh thần nhân văn, là nét đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ. Cách tiếp cận đó tạo được nhiều thiện cảm, được Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đón Đội Công binh số 2 hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Nam Sudan Ngày 20-12-2025, BV dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của QĐND Việt Nam (22-121944 – 22-12-2025) tại Phân khu Unity, Phái bộ GGHB LHQ ở Nam Sudan. Buổi lễ có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Phân khu Unity, đại diện các đơn vị, cùng sĩ quan và nhân viên GGHB LHQ đang công tác tại địa bàn. Tại buổi lễ, Thiếu tá, TS Trần Đức Tài, Giám đốc BV dã chiến cấp 2 số 7, cho biết Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và các nỗ lực đa phương vì hòa bình. Việc cùng nhau thực hiện nhiệm vụ dưới lá cờ LHQ không chỉ là trách nhiệm chung, mà còn là cơ hội để tăng cường hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền chặt. Cũng tại buổi lễ, Chuẩn tướng Zewdu Endris Yimer, Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Phân khu Unity, cho biết ông vinh dự khi được tham dự hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam ngay tại BV dã chiến cấp 2 số 7, trong bối cảnh đặc biệt của Nam Sudan. Theo ông, đây là minh chứng sinh động cho chặng đường phát triển của QĐND Việt Nam, từ một lực lượng có lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động GGHB LHQ. Ông đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, nhân viên BV dã chiến cấp 2 số 7, nhấn mạnh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đang được thể hiện rõ nét trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ… LÍNH “MŨ NỒI XANH” VIỆT NAM: Trách nhiệm quốc tế và dấu ấn Bộ đội Cụ Hồ Việt Nam đã từng bước nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và lan tỏa hình ảnh lính “mũ nồi xanh” Việt Nam trên trường quốc tế. lãnh đạo LHQ ghi nhận như một luồng gió mới trong hoạt động GGHB. Cha xứ Archangelo Michael tại Abyei từng xúc động nói: “Người dân Abyei xem những người lính Việt Nam như người thân, người bạn đồng hành”. . Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động GGHB hiện nay có ý nghĩa như thế nào, thưa ông? + Đây là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam trong điều kiện mới. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được nâng lên tầm quốc tế, khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng là một trụ cột quan trọng, chủ động và có trách nhiệm. . Xin cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trò chuyện này.• Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được nâng lên tầm quốc tế, khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng là một trụ cột quan trọng, chủ động và có trách nhiệm. Đội Công binh số 4 tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam Niềm vui của trẻ em Abyei khi nhận quà từ những Bộ đội Cụ Hồ của Việt Nam. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam “Ở xa quê hương hàng ngàn dặm, lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam, cả nam và nữ, đang mạo hiểm tính mạng của mình để mang đến hòa bình, hy vọng và cơ hội về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới... Mục tiêu cao nhất của hoạt động GGHB LHQ là xây dựng lòng tin và các quân nhân Việt Nam đã làm được điều đó”. Tổng thư ký LHQ ANTÓNIO GUTERRES đánh giá trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 10-2022. Tiêu điểm

4 Thời sự - Thứ Hai 22-12-2025 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN Sáng 21-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm Đổi mới. Việt Nam như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng Theo Thủ tướng, sự ra đời của TTTCQT tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của nước ta. Trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn biến “nguy thành cơ”, nền kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao. Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội, an ninh, an toàn, an sinh xã hội có chiều hướng tích cực và phát triển bền vững. Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam, mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông cho biết: Việt Nam đang đứng trước cơ hội có một không hai để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực. “Việc thành lập TTTCQT không phải là ý chí chủ quan, mà trở thành mệnh lệnh từ thực tiễn; là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là giải pháp hiệu quả, là sự gặp gỡ giữa nhu cầu tái cấu trúc dòng vốn đầu tư toàn cầu và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Thủ tướng nói. Nâng tầm vị thế đất nước Thủ tướng cho rằng việc đưa TTTCQT vào hoạt động là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài phá về nguồn lực, thể chế. Đặc biệt, theo Thủ tướng, áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn. Những cơ chế thử nghiệm thành công tại TTTCQT sẽ được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, “gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến”. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đặt bước chân đầu tiên cho TTTCQT nhưng cũng xác định rõ con đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai, khó khăn, thách thức phải vượt qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân” - Thủ tướng nói thêm. Ông yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch hai TP và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đồng thời đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển TTTCQT. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, TP.HCM, TP Đà Nẵng bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-12. Nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới tư duy, Thủ tướng lưu ý phải chuyển hẳn từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ”; xóa bỏ hoàn toàn tư duy “xin-cho”, “quyền anh, quyền tôi”, “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”. Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại TTTCQT phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, “một cửa tại chỗ” nếu đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền. Thủ tướng cũng đưa ra các yêu cầu về hạ tầng, hệ sinh thái kinh tế - xã hội, về quy trình giám sát rủi ro. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, hợp tác và lớn mạnh, trưởng thành, phát triển. “Trung tâm tài chính này chính là Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một hành trình đầy trăn trở, thận trọng nhưng quyết liệt. Ảnh: PT Ra mắt Hội đồng điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP chính là “chiếc mỏ neo” an toàn nhất, là “tài sản được định giá cao nhất” mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm và phát hiện các cơ hội đầu tư với Việt Nam. Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể trở thành điểm hội tụ tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội. Đề cập đến mối liên hệ giữa mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và việc xây dựng TTTCQT, Thủ tướng khẳng định việc này không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả ngành, lĩnh vực, chủ thể của đất nước. “Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một công xưởng gia công, mà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta sẽ chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài” - Thủ tướng nói và nhấn mạnh việc thành lập TTTCQT sẽ giúp nâng tầm vị thế quốc gia. Cùng với đó là những đột Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố Quyết định 2755/QĐ-TTg về việc thành lập hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam. Theo đó, chủ tịch hội đồng là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Các phó chủ tịch hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn. Thành viên hội đồng điều hành là lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, gồm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP.HCM và TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành TTTCQT tại hai TP. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, kiêm nhiệm chức chủ tịch cơ quan điều hành TTTCQT tại TP.HCM. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức chủ tịch cơ quan điều hành TTTCQT tại TP Đà Nẵng… Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, “một cửa tại chỗ” nếu đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền. Ông Trương Minh Huy Vũ làm chủ tịch cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM Trung tâm tài chính quốc tế là bệ vươn tầm khu vực và ra thế giới Thủ tướng nhấn mạnh việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp nâng tầm vị thế quốc gia; Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính toàn cầu, cũng như trong chuỗi giá trị toàn cầu. TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: HIDS

5 LÊ THOA UBND TP.HCM vừa ban hành đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM. Đề án nhằm hình thành mạng lưới đa dạng các trung tâm ĐMST tầm cỡ quốc tế, được hỗ trợ và điều phối bởi cơ quan chức năng của TP. Hệ thống này đáp ứng nhu cầu ĐMST khác nhau, trở thành hạ tầng chiến lược nhằm đưa TP.HCM thành trung tâm khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế. Quy hoạch bốn nhóm trung tâm đổi mới sáng tạo Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết đề án định hình một trung tâm ĐMST tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM gồm bốn nhóm. Đó là Trung tâm ĐMST quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM; Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB); Trung tâm ĐMST quốc tế Khu công nghệ cao; trung tâm do doanh nghiệp đầu tư có hỗ trợ nhà nước theo hình thức hợp tác công - tư (PPP). Đề án cụ thể hóa quan điểm của lãnh đạo TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo hôm 9-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP bước đầu định hình bốn trung tâm khoa học công nghệ, ĐMST: ĐH Quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao, khu vực Becamex - Bình Dương và trung tâm TP.HCM cũ. Ông Lâm Đình Thắng nhìn nhận: “Lần đầu tiên, TP.HCM hình dung rõ ràng bốn mô hình làm nền tảng hình thành hệ sinh thái ĐMST như một bản đồ quy hoạch cho TP về không gian ĐMST”. Nói rõ hơn, ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và ĐMST (Sở KH&CN TP.HCM), cho biết Trung tâm ĐMST quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tập trung nghiên cứu phát triển (R&D) và thương mại hóa các lĩnh vực công nghệ sâu (Deep-tech) như bán dẫn, vi điện tử, AI, dữ liệu lớn và y sinh. Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) giữ vai trò đầu mối điều phối chính sách hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác quốc tế và thúc đẩy ĐMST trong khu vực công. Trung tâm ĐMST quốc tế Khu công nghệ cao chuyên liên kết R&D, đào tạo nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là nơi tổ chức các cơ chế thử nghiệm (sandbox) và chuyển giao công nghệ. Trung tâm do doanh nghiệp đầu tư (mô hình PPP) cung cấp hạ tầng chuyên biệt và quản trị linh hoạt theo thị trường để phát triển giải pháp, mô hình kinh doanh mới và thương mại hóa tài sản trí tuệ. “Điểm đột phá của đề án là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển các trung tâm đơn lẻ, TP hình thành mạng lưới trung tâm ĐMST “ - ông Đông nói. Mô hình này giúp các trung tâm vận hành thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực chuyên gia và thị trường. Điều này giúp phát huy tối đa lợi thế từng đơn vị, tạo chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên cứu đến thương mại hóa. Theo ông Đông, đề án cũng xác định rõ các tiêu chí công nhận tầm cỡ quốc tế dựa trên chỉ số đầu ra và năng lực vận hành sau năm năm. Cụ thể, giai đoạn 2026-2027, TP.HCM sẽ phát triển ít nhất bốn trung tâm ĐMST đáp ứng cơ bản tiêu chí cấp quốc gia và ba trung tâm cấp tỉnh. Giai đoạn 2028-2029 phát triển đạt ít nhất ba trung tâm tầm cỡ quốc tế, ba trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia và thêm mới ít nhất bốn trung tâm cấp tỉnh. Đến năm 2030, hình thành mạng lưới đa dạng loại hình tổ chức, cơ sở hạ tầng đầu tư đầy đủ; trong đó có ít nhất ba trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và bảy trung tâm cấp tỉnh. Bốn chính sách đột phá Để tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính và pháp lý, ông Đông thông tin đề án đề xuất bốn cơ chế, chính sách đột phá. Chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho phép các trung tâm tầm cỡ quốc gia, quốc tế thử nghiệm các công nghệ mới như fintech, drone, AI, y tế số… và kết quả thử nghiệm là cơ sở để TP ban hành quy định quản lý mới, mở đường cho thương mại hóa. Hai là chính sách “khách hàng đầu tiên”. TP cho phép các cơ quan hành chính công tiên phong mua sắm, sử dụng sản phẩm ĐMST đã thử nghiệm thành công. Đây là “vốn mồi” thị trường quan trọng cho startup. Ba là chính sách thu hút nhân tài và visa khởi nghiệp. TP thí điểm startup visa có thời hạn cư trú đến năm năm cho nhà sáng lập và chuyên gia quốc tế. Đồng thời, miễn giấy phép lao động và miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm năm đối với chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại trung tâm. Bốn là chính sách ưu đãi tài chính và đầu tư. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung cho các trung tâm theo mô hình công - công hoặc PPP. Ngoài ra, nhà đầu tư phát triển trung tâm sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất về thuê nhà và đất công; miễn, giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị phục vụ nghiên cứu. Sản phẩm từ hợp đồng nghiên cứu dùng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế GTGT và thuế xuất khẩu. Các đơn vị còn được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan để rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa phục vụ nghiên cứu.• Ông Trần Ninh Đông nhấn mạnh điểm đột phá của đề án là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển các trung tâm đơn lẻ, TP.HCM hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo. TP.HCM định hình “bản đồ” không gian đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết TP.HCM đã định hình một trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế với bốn nhóm trung tâm. Thời sự - Thứ Hai 22-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Trung tâm tài chính quốc tế là biểu tượng cho tư duy phát triển mới Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là sự kiện chính trị đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển TP trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành Trung ương, TP.HCM đã nỗ lực hoàn tất các công tác chuẩn bị. Hôm nay, hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và TP Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Ông cho biết về công tác xây dựng thể chế, TP.HCM cùng TP Đà Nẵng đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động và quy trình, thủ tục đăng ký thành viên, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. Về cơ sở vật chất, TP.HCM đã chuẩn bị cho giai đoạn đầu là trụ sở ở số 8 Nguyễn Huệ. Sau năm 2027, trung tâm sẽ được đặt tại một tòa nhà hiện đại của khu thương mại tự do. TTTCQT tại Việt Nam hướng tới vai trò là cầu nối giữa dòng vốn quốc tế với nền kinh tế trong nước. Đây là nơi các dòng vốn FDI hiện hữu được tái cấu trúc và nâng cấp thông qua các công cụ tài chính hiện đại; đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, vốn đổi mới sáng tạo và vốn dài hạn. Với cách tiếp cận này, TTTCQT tại Việt Nam không chỉ là không gian tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, tinh thần dám thử nghiệm, bứt phá để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường trong kỷ nguyên mới. phóng để Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, tại lễ khánh thành tòa nhà SIHUB. Ảnh: MINH HOÀNG bệ phóng để các bạn vươn tầm khu vực và ra thế giới” - Thủ tướng nói. “5 thông” KhẳngđịnhthànhlậpTTTCQT là “một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn” của Đảng và Nhà nước ta” - Thủ tướng nêu một số điểm nổi bật. Đó là thể chế đi trước, mở đường theo quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là “5 thông”: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu. Chính phủ đã lắng nghe mọi ý kiến và ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành tám nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. “Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, với phương châm “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội” - ông nói. “Một trung tâm, hai điểm đến” với triết lý “trung tâm tài chính thông minh, số và xanh” cũng là một điểm nổi bật để cho phép khai thác tối đa lợi thế so sánh của TP.HCM, TP Đà Nẵng. Việt Nam sẽ tìm hướng đi, lối đi riêng và học hỏi từ các trung tâm tài chính khác trên thế giới, với cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển một mô hình bổ trợ, liên thông, tạo thành một hệ sinh thái tài chính thống nhất, hiệu quả, bền vững, không những trong nước mà cả nước ngoài.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VGP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 22-12-2025 phapluat@phapluattp.vn HUỲNH THƠ Chỉ vì một phút sơ suất, nhiều người đã chuyển nhầm hàng trăm triệu đồng để rồi phải gian nan đi đòi lại tiền, mặc dù đã nỗ lực trình báo công an và làm việc với ngân hàng. Trong khi đó, người nhận được tiền chuyển nhầm cũng gặp không ít rắc rối. Nhiều người lúng túng không biết phải xử lý thế nào cho đúng quy định. Nghiêm trọng hơn, một số ít lại nảy sinh lòng tham, cho rằng đó là “tiền trên trời rơi xuống” nên cố tình giữ lại tiêu xài. Hậu quả là họ phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự vì chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép tài sản. Ngoài ra, việc nhận được một khoản tiền lạ vào tài khoản, dù là chuyển nhầm hay không, cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Người trả lại được tuyên dương, ai tham lam bị khởi tố Thực tế đã có những bài học đắt giá cho hành vi cố tình chiếm giữ tài sản. Điển hình tại Quảng Trị, dù chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã nhiều lần liên hệ xin lại 499 triệu đồng chuyển nhầm, ông NTL vẫn né tránh. Thậm chí sau bảy lần công an vận động, ông này vẫn kiên quyết không trả. Nghiêm trọng hơn, tại Đồng Tháp, Ngô Ngụy Ý (28 tuổi) sau khi nhận nhầm 100 triệu đồng đã phớt lờ mọi yêu cầu hoàn trả, cố tình tẩu tán và tiêu xài cá nhân. Hậu quả, Ý đã bị khởi tố về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Ở chiều ngược lại, những câu chuyện ấm áp về lòng trung thực vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ. Như trường hợp anh VVS (TP.HCM) đã nhanh chóng hợp tác hoàn trả gần 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Đặc biệt là tấm gương của bạn Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, Đà Nẵng). Khi bất ngờ nhận được gần 500 triệu đồng từ người lạ, Thành đã chủ động đến công an trình báo để trả lại. Thành chia sẻ: “Giữ tiền của người khác không phải là điều đúng đắn”. Hành động đẹp của chàng trai trẻ được Công an TP Đà Nẵng đánh giá là “đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng trung thực, tinh thần sống đẹp và trách nhiệm của người dân”. Hay mới đây (ngày 15-12), anh PCT (Đà Nẵng) bất ngờ nhận 5 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản từ một người khác. Sau khi phát hiện, người gửi tiền đã đến Công an xã Thăng Bình nhờ hỗ trợ. Công an đã mời anh T làm việc, phối hợp với ngân hàng để xác minh và làm thủ tục hoàn trả toàn bộ 5 tỉ đồng cho người chuyển nhầm. Ba tình huống sau khi chuyển nhầm tiền Theo ông Phạm Đức Duy, Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), khi phát hiện chuyển nhầm, người chuyển cần liên hệ ngay với ngân hàng nơi mở tài khoản để đề nghị tra soát. Ngân hàng phát lệnh sẽ phối hợp với ngân hàng đang giữ tài khoản người thụ hưởng để xác minh. Trường hợp xác định đây là khoản tiền nhận nhầm, có thể xảy ra ba tình huống. Thứ nhất, người thụ hưởng thừa nhận nhận nhầm và đồng ý hoàn trả. Khi đó, ngân hàng sẽ thực hiện hoàn tiền theo đúng yêu cầu của chủ tài khoản, chuyển lại cho ngân hàng phát lệnh để trả về tài khoản người chuyển ban đầu. Thứ hai, người thụ hưởng không đồng ý ngay; hai bên sẽ tiếp tục làm việc, đối chiếu thông tin giao dịch để làm rõ. Nếu xác định đúng là chuyển nhầm, việc hoàn trả sẽ được xử lý theo quy định báo có vào tài khoản. Thứ ba, hai bên không thống nhất, vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan công an để giải quyết theo quy định pháp luật. “Trường hợp người thụ hưởng đã xác định nhận nhầm nhưng vẫn cố tình không hoàn trả thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật” - ông Duy nói. Ông Duy nhấn mạnh ngân hàng không được phép cung cấp thông tin cá nhân của người nhận nhầm do nghĩa vụ bảo mật nhưng có trách nhiệm hỗ trợ liên lạc, xác minh giao dịch và hướng dẫn xử lý. Theo Nghị định 52/2024, ngân hàng có quyền phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư tài khoản trong một số trường hợp: Theo thỏa thuận hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản; theo quyết định hoặc yêu cầu văn bản của cơ quan có thẩm quyền; hoặc khi ngân hàng phát lệnh thông báo giao dịch chuyển nhầm có sai sót. Trong các trường hợp này, ngân hàng nhận lệnh có thể tạm giữ số tiền để chờ tra soát, khiếu nại… “Nếu người nhận nhầm không đồng ý hoàn trả, ngân hàng giữ tài khoản thụ hưởng sẽ phản hồi để ngân hàng phát lệnh thông báo cho khách hàng. Khi đó, người chuyển tiền nhầm cần trình báo công an để xem xét dấu hiệu gian lận, chiếm giữ, làm căn cứ xử lý theo pháp luật” - ông Duy cho hay. Cố tình không trả tiền chuyển nhầm có thể bị khởi tố Trung tá Huỳnh Thị Cẩm, Phó Trưởng Công an phường Thủ Đức (TP.HCM), khuyến cáo người dân khi chuyển tiền cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng Thấy tài khoản nhận gần 500 triệu, anh Nguyễn Đình Minh Thành (18 tuổi, Đà Nẵng) đến công an trình báo. Ảnh: CA Nhận tiền chuyển nhầm: pháp lý và quy trình Tử tế, từ tâm cũng phải... cẩn trọng Chị LNM (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) vừa trải qua một bài học đắt giá khi bỗng dưng nhận được 15 triệu đồng vào tài khoản. Ngay sau đó, một người tự xưng là nhân viên công ty tài chính gọi đến, khẩn thiết nhờ chị chuyển trả vì “nhầm lẫn trong lúc giải ngân”. Với tâm thế của một người lương thiện, không muốn “cầm nhầm” tài sản của người khác, chị M đã chuyển ngay 15 triệu đồng vào số tài khoản được cung cấp. Vài ngày sau, ngân hàng thông báo cho chị biết theo quy trình tra soát, ngân hàng đã hoàn trả 15 triệu đồng cho người chuyển nhầm (mà thực chất là công ty tín dụng đen). Lúc này, chị M nhận ra đã mất trắng 15 triệu đồng của chính mình khi chuyển trả theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. Rắc rối hơn chị M, một số trường hợp, người nhận còn bị các đối tượng cho vay lãi nặng quấy rối vì vô tình dính vào đường dây tín dụng đen. Trong thời đại kỹ thuật số, tiền bạc chuyển dịch chỉ sau vài cú chạm màn hình. Kẻ gian đã rất tinh vi khi lợi dụng chính đức tính tốt đẹp nhất của con người: Sự trung thực và nỗi sợ làm phiền người khác. Chúng đánh vào tâm lý “muốn giải quyết nhanh cho xong” để thúc ép nạn nhân bỏ qua các bước xác minh cần thiết. ​Câu chuyện của chị M cho thấy một thực tế phũ phàng: Lòng tốt thiếu kiến thức thường dẫn đến nhiều bất lợi. Chúng ta không sai khi muốn làm người tử tế nhưng chúng ta sẽ tự đặt mình vào thế nguy hiểm nếu thực hiện sự tử tế đó một cách cảm tính và sai quy trình. Nhiều người chỉ bắt đầu tìm hiểu luật sau khi đã mất tiền. Đây là một sai lầm về phương pháp. Trong các giao dịch tài chính, mọi hành động đều phải dựa trên cơ sở pháp lý và quy trình hệ thống thay vì những lời hứa hẹn hay hối thúc qua điện thoại. Khi có tiền “lạ” vào tài khoản, phản xạ “trả lại ngay” dù đáng quý nhưng lại là hành động bỏ qua hàng rào bảo mật cuối cùng. Ngược lại, một số người vì thiếu hiểu biết đã giữ lại tiền “lạ” với suy nghĩ “ai chuyển nhầm thì người đó phải tự đi mà đòi”. Điều này vô tình đưa họ vào rủi ro pháp lý về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Cả hai thái cực quá vội vàng hoặc quá thờ ơ đều xuất phát từ việc thiếu hiểu biết Việc chuyển tiền nhầm và người nhận tiền nhầm đều cần tỉnh táo, xử lý đúng quy trình để tránh những rủi ro pháp lý và cả những cái bẫy lừa đảo. Trong thời đại kỹ thuật số, tiền bạc chuyển dịch chỉ sau vài cú chạm màn hình. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN Sổ tay Ông Phạm Đức Duy, Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

