2 Thời sự - Thứ Ba 23-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Đối ngoại đã và đang là nguồn lực quan trọng để TP.HCM phát triển Chiều 22-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của TP trong năm 2025 đã được triển khai đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của TP. Lãnh đạo TP.HCM ghi nhận sự nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong việc thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh quốc tế của TP. “Đối ngoại ngày nay không chỉ là mở rộng quan hệ, mà đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của TP” - ông nói và tin tưởng Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. BẢO PHƯƠNG Chiều 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12. Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới. Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua năm năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Do đó, báo cáo tại đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc của dân tộc. Việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật. (Theo TTXVN) Trưa 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giữ quyền bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Nguyễn Hồng Diên đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội (QH) nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, tại Hưng Yên. Ông là đại biểu QH tỉnh Cà Mau, ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH khóa XV. Ông Hùng có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ. Trong sự nghiệp của mình, ông có rất nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. AN HIỀN Chiều 22-12, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/ VietNam Wood”. Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết ngành lâm nghiệp nói chung và chế biến, xuất khẩu gỗ nói riêng thời gian qua đã có bước phát triển ấn tượng. Kim ngạch xuất khẩu lâm sản Việt Nam tăng mạnh từ 7,23 tỉ USD năm 2015 lên 17,35 tỉ USD năm 2024 và dự kiến đạt khoảng 18,1 tỉ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, dù xuất khẩu đi nhiều quốc gia, phần lớn sản phẩm gỗ Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng các thương hiệu ngoại để xuất khẩu. “Chúng ta có bàn tay tài hoa, nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng lại thiếu một thương hiệu gỗ Việt đủ mạnh và có bản sắc trên thị trường quốc tế” - ông Bảo thẳng thắn nhìn nhận. Theo ông, nhãn hiệu chứng nhận không chỉ là một logo gắn trên sản phẩm mà còn là cam kết về chất lượng, nguồn gốc gỗ hợp pháp, trách nhiệm môi trường và xã hội. Đây chính là công cụ pháp lý bảo vệ uy tín sản phẩm Việt, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. AN HIỀN Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện công tác người Việt ở nước ngoài Ngày 25-12, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/ TW năm 2004 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hơn 20 năm qua, nhằm kịp thời đề xuất các chủ trương, quyết sách phù hợp cho giai đoạn mới. Nghị quyết 36 khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Hội nghị sẽ gồm phiên thảo luận chuyên đề về công tác đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực và phiên toàn thể với sự hiện diện và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phát trực tuyến tới 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là dịp quan trọng để tăng cường trao đổi, kết nối giữa các bộ, ban ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Theo TTXVN) Hải quân đưa 52 ngư dân trên con tàu bị cháy ngoài biển về đến đất liền Sáng 22-12, tại phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), tàu Trường Sa 22 thuộc Lữ đoàn 955, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 52 ngư dân trên tàu cá QNa-91917 TS cho gia đình và chính quyền địa phương. Trước đó, ngày 17-12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhận thông tin tàu cá QNa-91917 TS bị cháy khi đang khai thác hải sản tại khu vực thuộc đặc khu kinh tế Trường Sa. Thời điểm này trên tàu có 52 ngư dân. Bộ Tư lệnh Vùng 4 liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, TP Đà Nẵng để phối hợp bảo vệ tàu cá, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Cùng ngày, tàu cá Đắk Lắk số hiệu 90779 TS hoạt động gần khu vực đã tiếp nhận thông tin, cứu vớt toàn bộ 52 ngư dân. Đến sáng 18-12, tàu KN364 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận các ngư dân và di chuyển về đảo Song Tử Tây. Sáng 19-12, chỉ huy đảo Song Tử Tây tổ chức kíp xuồng tiếp cận tàu KN364, đưa 52 ngư dân vào đảo an toàn. Đến ngày 20-12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo tàu Trường Sa 22 cơ động đưa các ngư dân về đất liền. XUÂN HOÁT 4 lực lượng chuyên trách phối hợp đánh án ma túy quy mô lớn Ngày 22-12, tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương năm 2025. Tại hội nghị, các cơ quan đã thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy. Thời gian tới, trước áp lực từ tình hình ma túy thế giới và xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia, nhiệm vụ này sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường nhân lực tại các tuyến biên giới, vùng biển phức tạp. Các đơn vị tích cực xác lập chuyên án chung để đấu tranh với các đường dây vận chuyển ma túy có vũ trang từ nước ngoài vào nội địa. Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy. PV ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước phải có tính lan tỏa cao, truyền cảm hứng Bộ Công Thương có quyền bộ trưởng Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam” Tin vắn • Garage ô tô bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều phương tiện. Chiều 22-12, một xưởng sửa chữa ô tô ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai bốc cháy dữ dội, bốn phương tiện bị hư hại nặng, trong đó hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn… LÊ KIẾN • Thợ cơ khí phá cửa, trộm tiền của chủ mua vàng. Ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường An Khê vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản. Nghi phạm Phan Sô Ly (thợ cơ khí) đã phá cửa, trộm tiền của chủ rồi mua vàng, tiêu xài cá nhân. THANH NHẬT • Bị truy gắt gao, cặp đôi cướp giật ra đầu thú. Ngày 22-12, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa đưa hai nghi can cướp giật tài sản là NĐL và NMP đi thực nghiệm điều tra. Trước đó, biết đang bị truy bắt, cả hai đã ra đầu thú. PN Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải đảm bảo trang trọng, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn. Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Ba 23-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 22-12, Ban Chấp hành Trung ương khai mạc Hội nghị lần thứ 15 - Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị này xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Cụ thể, Hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, gồm nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các công việc để tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự Về công tác nhân sự Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại các hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết), giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Các nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công Chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt phải thật kỹ lưỡng, chính xác Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc vào ngày 19-1-2026 Đại hội XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại Thủ đô Hà Nội, với 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, dự đại hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác tổ chức phục vụ đại hội cũng cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng. Tôi đề nghị các ủy viên Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo của các tiểu ban và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra hội nghị để góp ý, bổ sung những nội dung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư TÔ LÂM Hội nghị Trung ương 15 tập trung hoàn tất các công tác nhân sự, văn kiện và tổ chức, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng XIV được khai mạc vào tháng 1-2026. việc còn lại để tiến tới Đại hội XIV; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV. Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để trình Đại hội XIV và Hội nghị Trung ương 1 - khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định. “Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng” - Tổng Bí thư nói. Ông nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây. “Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng.” Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII. Ảnh: NHẬT BẮC Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu (ĐB) QH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, TP. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI trong cả nước là 182. Trong đó, TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 32. TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 38. TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 19. TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 14. TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 18. TP Huế có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 9. Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 21. Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 16. Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 13. Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 7. Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 15. Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 7. Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 18. Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 18. Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 16. Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 9. Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 16. Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 12. Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 7. Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 7. Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 10. Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 17. Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 19. Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 16. Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 17. Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 9. Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 11. Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 10. Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 9. Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 15. Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 10. Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 17. Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 10. Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu là 18. NGUYỆT THẢO Cách làm đột phá trong công tác xây dựng văn kiện Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho hay toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung ba văn kiện (gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Sau đóng góp tham gia của Đại hội Đảng bộ các cấp, của các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện. Các tiểu ban văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15. “Đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ đại hội trước” - Tổng Bí thư nói. Cũng theo Tổng Bí thư, các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của nhân dân đã được kết tinh trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Ban Chấp hành Trung ương đề nghị các ủy viên Trung ương, các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện. Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội XIII, từ thực tiễn công tác đã và đang đảm nhiệm, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của đại hội.• ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Chi tiết số đơn vị và đại biểu Quốc hội khóa XVI của 34 tỉnh, thành TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

4 NGUYỄN THẢO Sáng 22-12, tổ đại biểu Quốc hội (QH) số 2 TP.HCM và tổ đại biểu số 14 HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XV và sau kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, cử tri các phường đã nêu những vấn đề còn tồn tại, kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, như nhiều dự án treo, việc bồi thường tái định cư ở khu vực Thanh Đa, rạch Xuyên Tâm… Bên cạnh đó là các vấn đề về giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng lãng phí các trụ sở công hay nhóm tội lãng phí chưa được quy định cụ thể trong BLHS và đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, tính toán để sớm đưa vào luật… Vì sao có tiền mà không tiêu được? Cử tri Võ Quốc Dũng (cán bộ Mặt trận khu phố 18, phường Bình Quới) bày tỏ phấn khởi khi hàng loạt công trình hạ tầng lớn đã được khánh thành, trong đó đáng chú ý là dự án sân bay Long Thành đã đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12 vừa qua. Dù vậy, ông Dũng cũng bày tỏ lo lắng khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉ lệ giải ngân có lúc chỉ đạt khoảng 50% mục tiêu đề ra. “Người dân đặt câu hỏi tại sao có tiền mà không tiêu được?” - ông nói và đề nghị giải thích rõ vì sao vấn đề này lại khó giải quyết suốt 10 năm qua… Một vấn đề khác được cử tri Võ Quốc Dũng nêu ra là tình trạng lãng phí vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông cho rằng hiện nay công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp, các ngành làm rất tốt. Tuy nhiên, nhóm hành vi lãng phí vẫn chưa có quy định cụ thể trong BLHS. Ông đề nghị QH và các cơ quan tư pháp nghiên cứu sớm đưa tội lãng phí vào quy định trong luật để có cơ sở xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm. Dự án rạch Xuyên Tâm dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027 Trao đổi với cử tri, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới Mai Quang cho biết thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại tám lô số tại cư xá Thanh Đa cũ được thực hiện từ năm 2017, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã gặp một số vướng mắc về cơ chế, pháp lý và thời gian gần đây TP đã quyết tâm thực hiện nhằm làm cơ sở cho việc triển khai các dự án còn lại trên địa bàn. Trước lo ngại của cử tri về năng lực tài chính của chủ đầu tư, lãnh đạo phường Bình Quới khẳng định việc lựa chọn nhà đầu tư đã được các sở, ngành như Sở Tài chính, Sở Xây dựng thẩm định năng lực và chứng minh tài chính rất kỹ lưỡng. Nội dung này cũng đã được nhà đầu tư trực tiếp trình bày cụ thể tại các hội nghị tiếp xúc với hộ dân trước đó. Còn ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, cho hay với dự án rạch Xuyên Tâm, công tác bàn giao mặt bằng phải hoàn tất vào ngày 30-11-2025 để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM. Nhà đầu tư cũng đã tổ chức khởi công dự án này, đồng thời cam kết dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027 nếu công tác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Hiện nay, tỉ lệ người dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng tại các địa phương đạt khoảng 60%-70%. Liên quan đến dự án Bình Quới - Thanh Đa, đặc biệt là việc chỉnh trang các lô số tại cư xá Thanh Đa, ông Tuất cho hay do có nguy cơ sập nên khoảng 7-8 năm trước phải di dời khẩn cấp người dân ở đây sang tái định cư khu 1.050 căn ở phường 12, quận Bình Thạnh cũ. Dù TP rất quyết tâm thực hiện và tái định cư cho các hộ bị di dời… nhưng do vấn đề pháp lý chưa thực sự rõ ràng nên dự án bị chậm, ảnh hưởng tới ổn định đời sống người dân. Đặt phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đại diện đại biểu HĐND TP.HCM tổ 14 cho hay sẽ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo HĐND TP để có kiểm tra, giám sát cụ thể trong quá trình thực hiện. Chia sẻ với những băn khoăn của cử tri về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, cho biết QH đã nhận diện và sửa Luật Đầu tư công để đồng bộ với các quy định khác, trong đó có Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, tập trung vào phân cấp, phân quyền, giảm các thủ tục hành chính, giúp các địa phương chủ động hơn trong thực hiện, quyết định các chủ trương đầu tư dự án… “Trong thời gian tới, với sự giám sát chặt chẽ của HĐND, QH và cử tri, việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ có chuyển biến căn cơ, kết quả tốt hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” - ông Hiển nói. Về phòng, chống lãng phí, quan điểm của Đảng và Nhà nước là đặt phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. BLHS đã có quy định cụ thể tại Điều 179 về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Điều 219 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. “Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát để bổ sung đầy đủ các chế tài hành chính, kỷ luật Đảng, kỷ luật cán bộ, công chức… cho đồng bộ hơn” - ông nói.• thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 23-12-2025 Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày 22-12 Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 2212, đoàn công tác báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng Sư đoàn 9 - Quân đoàn 34; Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM. Tại Quân khu 7, nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, thay mặt lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời chúc mừng và đánh giá cao các kết quả nổi bật mà quân khu đã đạt được trong năm 2025. Ông bày tỏ sự tin tưởng vai trò nòng cốt của Quân khu 7 trong công tác xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang trong toàn quân khu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM và các địa phương. Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, thay mặt cán bộ, chiến sĩ quân khu gửi lời cảm ơn trước tình cảm trân quý, sự đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM trong xuyên suốt quá trình hoạt động của quân khu trên địa bàn TP và các địa phương. Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn mong muốn báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng đơn vị trong quá trình thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP.HCM… Tại Sư đoàn 9, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9; chúc đơn vị tiếp tục giữ vững truyền thống “đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển khẳng định thời gian qua, báo luôn quan tâm, đồng hành và tích cực tuyên truyền về các hoạt động, thành tích nổi bật của Sư đoàn 9, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ đến đông đảo bạn đọc. Đại tá Hoàng Nghĩa Minh, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9, mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Sư đoàn 9 và báo tiếp tục được củng cố, góp phần tuyên truyền hiệu quả đường lối quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM… THUẬN VĂN - NGUYỆT NHI Đoàn báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Đoàn báo Pháp Luật TP.HCM tặng hoa chúc mừng Sư đoàn 9. Ảnh: NGUYỆT NHI Cử tri TP.HCM đặt vấn đề: Vì sao có tiền mà không tiêu được? Cử tri TP.HCM bày tỏ lo lắng khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong giai đoạn 2015-2020, tỉ lệ giải ngân có lúc chỉ đạt khoảng 50% mục tiêu đề ra. Cử tri Võ Quốc Dũng, phường Bình Quới. Ảnh: N.THẢO “Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát để bổ sung đầy đủ các chế tài hành chính, kỷ luật Đảng, kỷ luật cán bộ, công chức… cho đồng bộ hơn.”

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 23-12-2025 NGUYỄN TÂN Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảy người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Dùng hóa chất “hô biến” thịt heo thành thịt bò Trước đó, trưa 15-11, PC03 phối hợp với Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm tại 46 đường D2, khu phố 37. Tại đây, công an phát hiện Lê Quang Quyết (33 tuổi) cùng sáu nhân viên đang sản xuất thịt bò nghi giả. Một nhân viên khác bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 36 kg thành phẩm đi giao cho khách. Mở rộng điều tra, ngày 1611, công an tiếp tục kiểm tra địa điểm 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) do Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả cùng nhiều phương tiện, hóa chất Sodium Metabisulfite dùng để biến thịt heo thành thịt bò. Kết quả điều tra xác định cơ sở của Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không có giấy phép, không thuế và không hợp đồng lao động. Đạt là người hướng dẫn Quyết quy trình sản xuất và cung cấp nguyên liệu gồm thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite. Quy trình sản xuất được các bị can khai nhận: Thịt Vụ biến thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò: Khởi tố 7 bị can Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bảy bị can trong đường dây dùng thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò giả, cung cấp cho 75 quán ăn. heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Cung cấp thịt bò giả cho 75 quán ăn Trung bình mỗi ngày, nhóm này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận. Với giá bán từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg, các bị can thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trong đó, Lê Quang Quyết là người chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực khi cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn cách thức sản xuất và cho mượn địa điểm. Những người còn lại trực tiếp tham gia sản xuất, tiêu thụ và quản lý mua bán. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định.• Bị can Lê Quang Quyết được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA Tội phạm lừa đảo tại ĐồngTháptănghơn80% Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh tiếp nhận và xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm. Tính đến ngày 14-10-2025, cơ quan điều tra đã giải quyết đạt 93,43% số tin báo; còn 287 tin đang xác minh. Nguyên nhân một số tin chưa giải quyết dứt điểm do mới tiếp nhận, đang chờ kết luận giám định, có nhiều tình tiết phức tạp hoặc do khối lượng công việc tăng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy công an các cấp. Tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 82,73%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, ma túy và kinh tế, tham nhũng đều đạt tỉ lệ khám phá 100%. Riêng lĩnh vực trật tự xã hội đạt 78,22%... Đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 206/251 vụ, đạt 82,07%. Nếu không tính các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tỉ lệ khám phá đạt 92,79%. Đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng: Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có liên quan đến nước ngoài. Thậm chí đối tượng ở nước ngoài nhưng hoạt động phạm tội đối với bị hại ở Việt Nam, trong đó có người dân trên địa bàn tỉnh nên rất khó xác minh, xác định đối tượng. Ngoài ra, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo, không chính chủ làm trung gian để chuyển khoản, trao đổi nên khó khăn trong việc truy nguyên dòng tiền, dấu vết tội phạm. Bên cạnh đó, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thu thập dữ liệu điện tử và trình độ của lực lượng chức năng về lĩnh vực công nghệ thông tin còn hạn chế. Về tình hình phạm pháp hình sự, năm 2025 ghi nhận giảm 21,4% so với năm 2024 (1.911/2.320 vụ). Nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 44% cơ cấu tội phạm, giảm gần 18%. Trong đó, các loại tội phạm như cướp tài sản, cưỡng đoạt, trộm cắp, cướp giật đều giảm sâu. Tuy nhiên, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 80,76%. Nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người giảm hơn 15%, song một số tội danh như hiếp dâm, cưỡng dâm có chiều hướng tăng. Tội giết người giảm gần 10% nhưng vẫn xảy ra, chủ yếu do mâu thuẫn bột phát trong gia đình hoặc giữa các nhóm thanh thiếu niên... Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định nguyên nhân tội phạm còn phát sinh do một bộ phận người dân thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản, nhẹ dạ cả tin trên không gian mạng; công tác quản lý địa bàn ở một số nơi chưa sâu sát cùng với những tác động tiêu cực từ mặt trái của Internet. Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý tin báo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. HẢI DƯƠNG Nhóm người lập kế hoạch bắt cóc chủ nợ, cướp xe máy bị Công an tỉnh Đồng Tháp chặn bắt. Ảnh: CACC Quy trình sản xuất được các bị can khai nhận: Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm Theo Điều 193 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trường hợp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính lớn, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã bị triệt phá. Đơn cử vào năm 2024, Công an TP.HCM cũng từng phát hiện các cơ sở dùng huyết bò và phẩm màu ngâm thịt heo nái để giả thịt bò bán ra các chợ truyền thống. Người tiêu dùng cần thận trọng khi mua thịt có màu sắc đỏ rực bất thường nhưng sớ thịt không mịn, mùi hôi nồng của hóa chất. Khởi tố 5 bị can trong vụ người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã khởi tố năm người liên quan đến cái chết của anh NXV (34 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). Đây là người mặc áo điện lực tử vong trên trụ điện trung thế mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh. Năm người bị khởi tố gồm Hoàng Thu Hồng, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyễn Thanh Bình, phó giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, chuyên viên đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, cùng về hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực. Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi đều là công nhân Đội quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Cơ quan điều tra bắt tạm giam bốn trong năm bị can gồm Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành, Nguyễn Như Khôi. Kết quả điều tra ban đầu xác định các công nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ quy định về an toàn lao động, vận hành công trình điện lực trong quá trình thi công dẫn đến tai nạn chết người. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại tính mạng con người, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và gây dư luận trong nhân dân. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 7-12, trên trụ điện trung thế tại tổ dân phố Xuân Lạc, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa xảy ra sự việc anh NXV bị điện giật tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh V mặc áo điện lực. XUÂN HOÁT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 23-12-2025 các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm… đối với người dân bị thu hồi đất. Tại Quyết định 6680/UBND ngày 22-9-2021, UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt khoản bồi thường hơn 11 tỉ đồng để thu hồi đất của 22 hộ dân, một tổ chức (sau đây gọi chung là 23 hộ dân) nhằm thực hiện dự án. Theo quyết định này, UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ phê duyệt các khoản bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật, kiến trúc, cây trồng. Không đồng tình với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, nhiều người dân bị thu hồi đất đã khởi kiện UBND TP Buôn Ma Thuột ra tòa. Từ năm 2022 và 2023, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành nhiều bản án, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người dân. Các cấp tòa tuyên hủy một phần Quyết định 6680 của UBND TP Buôn Ma Thuột, buộc UBND TP Buôn Ma Thuột bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Trong năm 2023, chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều quyết định buộc thi hành án đối với UBND TP Buôn Ma Thuột. Thế nhưng vì nhiều vướng mắc, việc thi hành án kéo dài, khiến người dân có nhiều đơn thư. Đến nay, khi không còn chính quyền cấp huyện, trách nhiệm thi hành các bản án liên quan dự án trên được chuyển giao cho UBND phường Buôn Ma Thuột. Phê duyệt hỗ trợ, bồi thường thêm 26 tỉ đồng Ngày 12-11 vừa qua, UBND phường Buôn Ma Thuột đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng để thi hành án đối với các bản án có hiệu lực, liên quan dự án khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An. Trong đó có hơn 24,8 tỉ đồng được phê duyệt nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ (hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm…) khi Nhà nước thu hồi đất đối với 23 hộ dân. Theo kế hoạch, phương án trên được thực hiện trong năm 2025 do chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành chi trả. Thời gian thực hiện được tính trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực (ngày 12-11-2025). Đến nay đã quá hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chuyển tiền, người dân vẫn chưa được bồi thường. Báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành để nắm thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi. Theo anh Giang Đình Điệp (người TIẾN THOẠI Ngày 21-12, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thi hành các bản án có hiệu lực pháp luật, liên quan dự án khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An. Tuy nhiên, đã quá thời gian chi trả, người dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Nhiều mục hỗ trợ bị bỏ qua Theo hồ sơ, năm 2021, UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) lần lượt ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 21 ha đất trồng cà phê, sầu riêng để thực hiện dự án khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An. Tuy nhiên, trong phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, UBND TP Buôn Ma Thuột không phê duyệt 23 hộ dân bị “quên” hỗ trợ nhiều khoản khi thu hồi đất có đất bị thu hồi tại dự án), sau khi bị thu hồi đất, gia đình anh không đồng tình phương án bồi thường nên đã khởi kiện và thắng kiện. Theo phương án được phê duyệt, gia đình anh được bồi thường, hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng. “Trước đây, vì bị cắt hết các chính sách hỗ trợ nên tôi chỉ được bồi thường khoảng 500 triệu đồng khi thu hồi đất. Sau khi thắng kiện, tôi được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thêm hơn 1 tỉ đồng liên quan các chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm…” - anh Điệp nói. Tương tự, gia đình ông Lê Khắc Đệ, Nguyễn Thụy Ngọc Kim Tuyền cũng được phê duyệt bồi thường mỗi hộ trên 1 tỉ đồng để thi hành án liên quan dự án nói trên. “Nếu không khởi kiện thì chúng tôi bị mất trắng khoản tiền trên. Đó là các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất chúng tôi đáng được hưởng. Tuy nhiên, khi thực hiện thu hồi đất, các đơn vị liên quan đã lãng quên, khiến chúng tôi mất rất nhiều thời gian, công sức để đòi lại công bằng” - ông Đệ nói.• Khu đô thị vẫn là bãi đất trống Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành thực hiện dự án khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An. Dự án có quy mô hơn 21 ha, tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Mục tiêu dự án nhằm xây dựng khu đô thị với 352 căn nhà chung cư thương mại cao bảy tầng, 540 căn nhà ở liền kề cao bốn tầng, 168 căn nhà ở xã hội cao hai tầng… Sau khi giải tỏa, chặt bỏ hàng chục hecta cà phê, sầu riêng, đến nay dự án vẫn là một bãi đất trống, chưa có công trình nào mọc lên. Kể từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực (ngày 12-11-2025), đến nay đã quá hạn nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chuyển tiền, người dân vẫn chưa được bồi thường. phapluat@phapluattp.vn Mất một số chính sách hỗ trợ khi bị thu hồi đất, dù đã thắng kiện nhiều năm nhưng đến nay 23 hộ dân ở Đắk Lắk vẫn chưa được thi hành án. Nhà rẫy của người dân bị tháo dỡ để xây dựng khu đô thị. Ảnh: TT TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) (Bộ Y tế) Trần Việt Nga cùng chồng là bị cáo Lê Hoàng về tội nhận hối lộ. Cựu cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong và 52 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến được mở từ ngày 5 đến 14-1-2026. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. Tòa án cũng triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng... Theo cáo trạng, Cục ATTP là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực ATTP. Trong giai đoạn 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị can là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong ba hoạt động. Cụ thể là thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm cấp giấy chứng nhận GMP. Trong đó, với việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, lợi dụng những khó khăn, bất cập, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp giấy tiếp nhận. Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục ATTP đưa tiền chi ngoài với mức trung bình 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ… Lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn trong ba lĩnh vực trên, từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục ATTP có hành vi nhận hối lộ của 21 bị can là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỉ đồng... BÙI TRANG Sắp xét xử vợ chồng cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Tiêu điểm Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Ban quản lý dự án Buôn Ma Thuột cho biết hiện Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành chưa chuyển kinh phí nên đơn vị chưa thể chi trả cho người dân theo kế hoạch. Mặt ngoài của dự án khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An. Ảnh: TT Bị cáo Trần Việt Nga, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ảnh: BYT

