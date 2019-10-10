292-2025

2 Thời sự - Thứ Tư 24-12-2025 thoisu@phapluattp.vn HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 15: Giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt để trình Đại hội XIV Ngày 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Ba đột phá chiến lược Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sau hai ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt. Ông cũng thông tin Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là báo cáo chính trị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương xác định trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta cần tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược. Cụ thể là đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình, phương thức sản xuất, kinh doanh mới. Đột phá thứ hai là tập trung chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi chung. Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ và hạ tầng năng lượng. Đồng thời nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu với sáu trọng tâm. Thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thứ hai là xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Thứ ba là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thứ tư, tập trung triển khai đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả. Nhiệm vụ thứ năm, phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhiệm vụ cuối cùng là tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Gồm quy chế làm việc Đại hội XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ XIII và đã thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu XIV của Đảng, Ban kiểm phiếu Đại hội XIV. Trung ương cũng nhất trí với các tờ trình, các báo cáo mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra Hội nghị Trung ương 15. “Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng” - Tổng Bí thư cho hay và đề nghị Trung ương tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành các công việc từ nay tới khi tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự hội tụ truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc để vươn mình trong kỷ nguyên mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của đại hội. Tổng Bí thư cũng đề nghị các ủy viên Trung ương và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15. Cùng với đó, tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội XIV của Đảng thành công như kế hoạch đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các ủy viên Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết năm 2025 với hướng gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo áp lực cho các cấp cơ sở. Đồng thời, triển khai các mặt công tác thiết thực để nhân dân đón năm mới 2026 thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc, bắt tay ngay vào những công việc của năm 2026 và nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị, địa phương mình.• Trung ương đã biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội XIV của Đảng xem xét, quyết định. Tiêu điểm Thay mặt các nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân. Tổng Bí thư TÔ LÂM Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá lịch sử gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 hoàn chỉnh thời kỳ quá độ tiến lên CNXH đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp; con đường đi lên CNXH của đất nước ta là nhu cầu thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. 40 năm đổi mới, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, quyết liệt, là sản phẩm kết tinh của tinh thần, ý chí dân tộc với Đảng, Nhà nước, nhân dân. “Chúng ta đã đúc kết được những bài học quý báu mang tầm lý luận cao, có giá trị định hướng thực tiễn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong kỷ nguyên mới” - Tổng Bí thư nêu rõ. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề kinh tế - xã hội khác dồn dập xảy ra. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội XIII đã đề ra. Tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước. Tạo ra tiềm năng, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Tư 24-12-2025 thoisu@phapluattp.vn T.TÂM Sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thông cáo quan trọng. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng đăng toàn văn thông cáo này. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 22 đến 23-12 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị. 1. Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng. 2. Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Dự thảo Báo cáo chính trị: Đây là lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đa số ý kiến thống nhất cao và cho rằng các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc, khoa học. Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, cầu thị, tiếp thu chắt lọc ý kiến góp ý của Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện. Nội dung ngắn gọn, cô đọng nhưng mang tính toàn diện, hành động, thực tế cao; thể hiện được những điểm nổi bật, những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị, làm rõ những hạn chế, yếu kém, thể hiện được bản lĩnh, ý chí của Đảng, khát vọng của dân tộc. - Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá dự thảo báo cáo phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại của công cuộc đổi mới và tập trung thảo luận một số nội dung cơ bản, quan trọng như: Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới; sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn xây dựng CNXH Việt Nam; dự báo tình hình, quan điểm và các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới… - Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao; đồng thời đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo như công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; kết quả, nhận định, đánh giá việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng; quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng… Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội XIV của Đảng. 3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030); chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tình hình đất nước năm 2025; Báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo quy chế để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện, ban hành các báo cáo.• Thông cáo của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Bộ Công an lý giải cơ sở để xây dựng phát triển, xếp hạng công dân số Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về phát triển công dân số, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 31-12. Theo dự thảo, công dân số được phân thành ba mức dựa trên điểm tín nhiệm: Công dân số tích cực (từ 350 điểm trở lên), công dân số cơ bản (100-349 điểm) và dưới 100 điểm là chưa xếp hạng. Việc xếp hạng này gắn với các chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động trên môi trường số. Theo Bộ Công an, trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai thành công các chương trình phát triển công dân số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Những kinh nghiệm quốc tế cho thấy phát triển công dân số là điều kiện then chốt để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, bền vững. Tại Việt Nam, dự thảo nghị quyết do Bộ Công an chủ trì xây dựng, áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo Bộ Công an, phát triển công dân số toàn diện là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số. Công dân số, xã hội số và Chính phủ số được coi là ba trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Cụ thể, Nghị quyết 57 nêu rõ yêu cầu phát triển các nền tảng số an toàn và tăng cường ứng dụng công nghệ số để hình thành công dân số. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh và văn hóa số bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW và Quy định 05-QĐ/BCĐTW đã xác định vai trò trung tâm của ứng dụng VNeID và cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là các nền tảng chính trong việc định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử cho người dân. Về pháp lý, hiện nay Việt Nam chưa có văn bản nào quy định thống nhất về công dân số. Các quy định liên quan đang nằm rải rác ở nhiều luật khác nhau, thiếu tính đồng bộ. Do đó, việc ban hành một nghị quyết riêng về phát triển công dân số được xem là cần thiết để tạo hành lang pháp lý thống nhất… Dự thảo nghị quyết đề xuất nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân. Theo đó, công dân số có thể được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính thiết yếu và giảm tối thiểu 50% với 56 thủ tục phức tạp khác. Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 10% đối với một số loại thuế và lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục trực tuyến qua VNeID. Điểm công dân số được cộng dựa trên mức độ tham gia dịch vụ số và đóng góp cho cộng đồng. Công dân có điểm càng cao sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một khuôn khổ pháp lý thống nhất về công dân số, nhằm làm rõ địa vị pháp lý, quyền lợi và trách nhiệm của người dân. ĐẮC LAM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP

4 Thời sự - Thứ Tư 24-12-2025 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM dự kiến có 42 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND Ngày 23-12, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ 3. Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc) để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến TP.HCM sẽ có 42 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Ủy ban bầu cử cấp xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm công bố đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 25-12; thành lập Ban bầu cử ĐB HĐND cấp xã, chậm nhất ngày 4-1-2026; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐB HĐND cấp xã. Đồng thời, Ủy ban bầu cử cấp xã phải chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho các công việc tiếp theo của công tác bầu cử theo quy định, chậm nhất ngày 31-1-2026 phải thành lập tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu. THANH TUYỀN • Tìm thấy thi thể người đàn ông sau hơn 24 giờ mất tích. Ngày 23-12, tin từ UBND xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết thi thể người đàn ông bị mất tích hơn 24 giờ vừa được tìm thấy tại khu vực sông Cạn, xã Bắc Bình. Trước đó, vào sáng 22-12, ông H (55 tuổi) chạy xe máy để trên cầu Sông Cạn rồi xuống sông bắt cá nhưng sau đó mất tích. PN • Công an bắt người đang bán hơn 340 kg pháo nổ. Ngày 23-12, Công an phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã bắt quả tang Văn Thị Phương Liên (54 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Hương (38 tuổi) mua bán pháo nổ trái phép trên địa bàn trong vụ việc xảy ra vào ngày 18-12. Công an thu giữ 201 hộp pháo nổ các loại với cân nặng hơn 340 kg. M.TRƯỜNG Ngày 23-12, tại hội nghị giao ban báo chí, bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), đã thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Theo bà Đỗ Thúy Phượng, đại hội mang chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội. Đại hội dự kiến có tổng cộng 2.223 đại biểu tham dự, được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2012-2025, đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong năm năm tới. Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội vào tối 26-12. Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua; triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; các chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và hoạt động tôn vinh, khen thưởng anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc. VIẾT THỊNH Ngày 23-12, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 5 khâu đột phá, 5 đề án, 2 chương trình trọng tâm, 14 chỉ tiêu cụ thể, cùng 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 65 đại biểu. Bầu ra 14 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sắp tới. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Dịp này, đại hội đã biểu dương 27 gương nông dân tiêu biểu TP.HCM năm 2025; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cho 6 cá nhân. Đặc biệt, Hội Nông dân TP.HCM vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. HẢI NHI Ngày 23-12, UBND TP.HCM thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại sở, ban ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Theo đó, hết ngày 26-12, bộ phận một cửa của các sở, ban ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, kể cả Văn phòng UBND TP. Kể từ ngày 27-12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, địa chỉ 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Đối với hồ sơ đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết tại các sở, ban ngành sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 27-12 sẽ chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM để trả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu. LÊ THOA Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của hội đồng nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI vào ngày 22-12. Ảnh: VGP HĐND TP.HCM xem xét ban hành bảng giá đất, áp dụng từ 1-1-2026 Thường trực HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 26-12, để tiếp tục xem xét các nội dung, chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Theo dự kiến, kỳ họp này HĐND sẽ xem xét các tờ trình về: Quản lý khoản thu phân chia và tỉ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD. Xem xét, cho ý kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội (QH) thông qua như quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể TP quy định tại điểm a và điểm c khoản này; quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do. Đặc biệt, HĐND sẽ xem xét ban hành bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-12026; điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới nằm trên địa bàn TP vào phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 188/2025 của QH theo nhu cầu phát triển của TP; thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 3) theo Nghị quyết 171/2024 của QH… THANH TUYỀN Tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu về hiệu quả năng lượng Ngày 23-12, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”. Ban tổ chức đã trao giải cho 15 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; 16 công trình xây dựng mới và cải tạo được trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; 13 doanh nghiệp được trao cúp “Người dẫn đầu” với 292 mã sản phẩm được chứng nhận hiệu suất năng lượng cao nhất... AN HIỀN Thành lập Viện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ tái chế tại Việt Nam Ngày 23-12, Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (VWRA) công bố thành lập và ra mắt Viện Khoa học công nghệ tái chế. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam. Tại buổi lễ, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam, chia sẻ: “Viện sẽ tập trung vào một số định hướng như nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ tái chế tiên tiến, phù hợp điều kiện Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện EPR; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến...”. N.CHÂU Ngành đường sắt đã bán 140.000 vé tàu Tết Ngày 23-12, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trên cơ sở đó, ngành đường sắt quyết định tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía Nam, tập trung trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn. Vé tàu Tết được mở bán chính thức từ ngày 20-9. Sau hơn ba tháng mở bán, tính đến ngày 22-12, tổng số vé tàu Tết đã bán đạt khoảng 140.000 vé. Ngành đường sắt phục vụ vận tải Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), cung ứng khoảng 335.000 vé. V.LONG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Ông Nguyễn Thành Trung làm chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Các sở, ngành TP.HCM dừng tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở từ ngày 27-12 Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Tư 24-12-2025 thoisu@phapluattp.vn hàng loạt clip đạt chục triệu lượt xem. Được thường trực tiếp xuất hiện trước camera, thách thức con nợ kiện ra tòa. Chính cách thể hiện này khiến nhiều người lầm tưởng đây là công ty hợp pháp nên đã thuê xử lý các khoản nợ “khó đòi”. Thực tế Được tuyển cộng tác viên không cần trình độ, không ký hợp đồng mà ăn chia theo tỉ lệ tiền đòi được. Theo đó, trong mỗi vụ việc, Được hưởng khoảng 50% số tiền thu được, phần còn lại chia cho các thành viên trực tiếp tham gia đòi nợ. Nhóm này ưu tiên tuyển những người xăm trổ, to con, có vẻ ngoài dữ dằn để tạo áp lực tâm lý đối với con nợ. Nhóm này liên tục nhắn tin khủng bố tinh thần, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân. Cơ quan điều tra xác định các công ty do Được đứng sau hoạt động từ TP.HCM đến nhiều tỉnh miền Tây, thậm chí vươn ra các tỉnh miền Trung. Nhiều clip ghi lại cảnh nhóm này xuất hiện tại Long An, Trà Vinh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù luôn tuyên bố “tuân thủ pháp luật”, song theo công an, nhóm Được đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm ép buộc con nợ phải trả tiền, trong đó có việc liên tục gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố tinh thần, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của con nợ. Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn phổ biến của nhóm này là phân công người quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ. Các đoạn video sau đó được cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội, vừa để phô trương “thành tích”, vừa bôi xấu con nợ, tạo áp lực dư luận buộc nạn nhân phải trả tiền. Không ít con nợ là người làm ăn, kinh doanh, lo sợ việc bị đăng clip đòi nợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín, quan hệ làm ăn nên chấp nhận thỏa hiệp. Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13-12-2025, ban chuyên án của Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 người liên quan trong đường dây do Được cầm đầu. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp sáu địa điểm, gồm trụ sở ba công ty mua bán nợ và nhà riêng của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, sáu ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ban chuyên án đã làm rõ ba vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng trên địa bàn TP.HCM. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi liên quan.• NGUYỄN TÂN Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an TP.HCM đã lấy lời khai của Hồ Thành Được (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Núp bóng danh nghĩa mua bán nợ để đòi nợ thuê Cơ quan điều tra còn làm việc với Chu Đình Hợp, người đứng tên Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc; Nguyễn Hoàng Tiến, người đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620; Võ Thanh Hải, người đứng tên Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam - những người đứng tên đại diện pháp luật cho các công ty mua bán nợ, bảo vệ trong “hệ sinh thái” của Được cùng nhiều người liên quan. Theo điều tra, Được chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ, sau đó làm thuê cho các công ty đòi nợ. Sau một thời gian, Được tách ra hoạt động riêng, lập các công ty núp bóng danh nghĩa mua bán nợ để đòi nợ thuê. Trong ba công ty mua bán nợ, Được điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620. Để hợp thức hóa pháp lý, Được thuê Nguyễn Hoàng Tiến (có trình độ đại học) đứng tên giám đốc. Dù học vấn thấp, Được lại tỏ ra rành rẽ các quy định của pháp luật. Được thường xuyên lên mạng xã hội tìm hiểu các nội dung liên quan đến tranh chấp dân sự, hợp đồng để đối phó. Được cũng được nhận xét là khéo ăn nói, có kinh nghiệm điều hành các nhóm đòi nợ chuyên nghiệp. Tạo dựng hình ảnh “giang hồ hiểu luật” Để khuếch trương thanh thế, Được lập trang TikTok Được “đất Bắc 620” và xây dựng hệ thống fanpage, website rầm rộ. Trên các trang này, Được và đàn em thường xuyên đăng clip phô trương lực lượng, xăm trổ, mặc đồng phục nhưng luôn khẳng định việc đòi nợ là “đúng pháp luật”. Tài khoản TikTok của Được có hơn 4 triệu lượt theo dõi với Dù luôn tuyên bố “tuân thủ pháp luật”, song theo công an, nhóm Được đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm ép buộc con nợ phải trả tiền, trong đó có việc liên tục gọi điện thoại, nhắn tin khủng bố tinh thần. Công an cũng khởi tố đối với 19 người liên quan để điều tra. (Ảnh do công an cung cấp) Được “đất Bắc 620”: Từ đòi nợ đến cưỡng đoạt tài sản Hồ Thành Được lập ra “hệ sinh thái” công ty mua bán nợ, quảng bá rầm rộ bằng các clip đòi nợ mang màu sắc giang hồ để cưỡng đoạt tài sản. Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, nhiều hộ dân phải sơ tán Khoảng 4 giờ ngày 23-12, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội). Lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội cũng điều động thêm 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Khi lực lượng tiếp cận, đám cháy đã phát triển lớn với nhiều nguyên liệu dễ cháy, sinh nhiều khói độc và có nguy cơ lan nhanh sang các ki-ốt, nhà dân xung quanh. Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo khai thác nguồn nước, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan và tiếp cận gốc lửa. Chính quyền địa phương cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận. Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở thực hiện phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ 57 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Đến 5 giờ 14, hỏa hoạn cơ bản được dập tắt, bảo vệ được hàng trăm mét vuông ki-ốt chợ và hàng chục nhà dân xung quanh. Cơ quan chức năng đang điều tra về nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản. Chợ Xanh có diện tích khoảng 2.800 m² với hơn 100 ki-ốt kinh doanh. ĐẮC LAM Khởi tố 3 bị can truy sát nhân viên quán nhậu Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu BBQ OZ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người. Ba bị can gồm hai anh em ruột Phan Văn Thuận (30 tuổi), Phan Văn Hòa (24 tuổi, cùng ngụ xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) và Trần Kỳ Anh (23 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Công an xác định Kỳ Anh không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân nhưng có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hòa và Thuận thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, rạng sáng 17-12, nhóm Hòa và Kỳ Anh nhậu tại quán BBQ OZ thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhân viên quán. Kỳ Anh dùng xe máy chở Hòa về nhà kể lại sự việc với anh là Phan Văn Thuận. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, cả ba mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu, lao vào đâm chém nhân viên. Hậu quả, anh MVHN (18 tuổi) tử vong. Ba người khác bị thương gồm anh NHTH (28 tuổi), anh NTTN (18 tuổi) và chị TTL (36 tuổi). Sau khi gây án, ba người này đã đến cơ quan công an đầu thú. LÊ KIẾN PC02 làm rõ vai trò của các chủ nợ thuê nhóm Được đòi nợ PC02 cho biết đang làm rõ vai trò của các chủ nợ thuê nhóm Được đòi nợ. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản hoặc cho vay lãi nặng, các cá nhân liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại diện PC02 cũng cảnh báo người dân khi có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, uy tín; khi phát sinh tranh chấp dân sự cần giải quyết theo con đường pháp lý, tránh thuê các nhóm đòi nợ trái phép để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý. Hồ Thành Được bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh do công an cung cấp) Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CÔNG THÀNH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 24-12-2025 nhân sự, kế toán, thuế, tiền lương … được lưu trữ tại một máy chủ vật lý. Từ máy chủ này, thông tin sẽ được đi qua các máy trạm trước khi đến máy cá nhân trực tiếp của các nhân sự trong công ty. Cả công ty dùng một hệ thống server và kết nối VPN để truy cập, khai thác, xử lý và lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên mới đây, một trong những máy tính nhân viên của công ty bị tấn công mạng bằng virus. Theo mô tả của bộ phận công nghệ (IT) thì virus đã lây lan đến toàn bộ hệ thống máy tính trong công ty từ máy tính cá nhân, máy trạm đến máy chủ. Virus đã mã hóa toàn bộ các tệp dữ liệu của công ty và trên mỗi thư mục đều để lại một tệp tin có tên gọi, định dạng, dung lượng và nội dung giống nhau là đòi tiền chuộc. Cuộc tấn công thực hiện vào rạng sáng nên công ty không kịp phát hiện, ngăn chặn. Đến khi phát hiện được thì toàn bộ hệ thống dữ liệu máy tính của công ty từ máy tính cá nhân, máy trạm đến máy chủ đã bị mã hóa và hiển thị thông báo tống tiền. Bộ phận IT đã xử lý tạm thời bằng cách cô lập các máy tính nhân viên, ngắt kết nối máy chủ, máy trạm và tạm thời tìm đơn vị an ninh mạng để tìm cách khôi phục dữ liệu. Một số máy tính của nhân viên đã được cài đặt lại hệ điều hành để tạm thời sử dụng nhưng trong tình trạng mất hết dữ liệu, không kết nối với máy trạm, máy chủ và không kết nối với nhau. Thừa phát lại cũng sợ virus, phải thao tác thủ công Là người trực tiếp lập vi bằng trong vụ việc này, TPL Hoàng Đức Hoài, Văn phòng TPL Bến Thành, cho biết đây là một yêu cầu mới và lần đầu tiên Văn phòng TPL Bến Thành tiếp nhận đối tượng lập vi bằng đặc biệt như vậy. Sự cố này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty, đặc biệt là dữ liệu hồ sơ khách hàng, kết quả tư vấn đang được các nhân sự làm dở dang, dữ liệu kế toán, thuế, tiền lương… Không những cuộc tấn công gây thiệt hại về tài sản, dữ liệu của công ty mà sau vụ tấn công này công ty sẽ cần phải giải trình, tìm kiếm sự cảm thông từ đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng. Để làm được điều đó, công ty X cần phải xác lập chứng cứ để chứng minh sự cố virus tấn công hệ thống máy tính của công ty là có thật. Đây sẽ là nguồn chứng cứ quan trọng sử dụng để thông tin với khách hàng trong các giao dịch (chứng minh sự kiện bất khả kháng để loại trừ trách nhiệm). Đồng thời là chứng cứ nộp cho cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý tổ chức, các nhân đã phát tán virus (ngăn chặn, thu hồi virus); dùng để giải trình về việc mất, thất thoát dữ liệu về kế toán, thuế, nhân sự đối với các cơ quan thuế, bảo hiểm... Theo TPL Hoài, việc máy chủ đã được mang đi để khắc phục và một số máy tính đã cài đặt lại hệ điều hành cũng làm thay đổi hiện trạng vụ tấn công cần được ghi nhận. Ngoài ra, việc hệ thống máy tính đang nhiễm virus cũng làm cho TPL không thể tiến hành việc lập vi bằng theo quy chuẩn thông thường là sử dụng thiết bị máy tính đó để chụp màn hình và quay phim màn hình máy tính. HỮU ĐĂNG Mới đây, một công ty tại TP.HCM hoạt động tư vấn trong lĩnh vực đầu tư bị hacker tấn công cơ sở dữ liệu, tài nguyên của công ty bằng virus. Điều này khiến ban lãnh đạo công ty này phải tìm một đơn vị an ninh mạng để xử lý, ngăn chặn cuộc tấn công, đồng thời công ty cũng đề nghị thừa phát lại (TPL) lập vi bằng để làm chứng cứ nộp cho cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan. Bị hacker tấn công dữ liệu, tống tiền Vụ việc xảy ra tại công ty X, theo người phụ trách công nghệ thông tin của công ty này, mọi dữ liệu như thông tin khách hàng, kết quả tư vấn, dữ liệu Công ty cho lập vi bằng việc bị hacker dùng virus tấn công Bởi lẽ TPL không thể cắm USB hoặc kết nối mạng Internet để lấy dữ liệu vì nếu làm thế thì nguy cơ thiết bị của TPL có thể bị virus tiếp cận, tấn công và có thể là bị tống tiền giống như công ty X. Sau cùng, TPL quyết định tiến hành cách lập vi bằng thủ công là sử dụng thiết bị ngoại vi (điện thoại, máy ảnh) để ghi lại các thao tác lập vi bằng. “Chúng tôi đã trao đổi nhanh với chuyên gia an ninh mạng mà công ty đã thuê để khắc phục sự cố và tìm hiểu dấu hiệu nhận biết của một vụ tấn công mạng. Bởi lẽ TPL hiểu rằng vi bằng không chỉ cung cấp cho người trong lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính mà còn cung cấp cho cơ quan chức năng, những người ở trong các lĩnh vực khác xem nên vi bằng cần ghi nhận, mô tả được các dấu hiệu dễ nhận biết, cách thức tấn công, mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công” - TPL Hoài nói.• Giá trị của vi bằng Vi bằng được lập có giá trị chứng minh sự việc các máy tính của công ty có dấu hiệu bị tấn công mạng, đòi tiền chuộc để cơ quan chức năng thông tin để kết luận vụ việc. TPL không thay thế chuyên gia an ninh mạng để kết luận hệ thống máy tính bị tấn công. Nhiệm vụ của chúng tôi là đặc tả những “triệu chứng”, “hiện tượng”bất thường đã quan sát được như sự đồng bộ của các tệp tin bị mã hóa, các tệp tin đòi tiền chuộc và sự vô hiệu hóa của các ứng dụng. Đây là nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan chức năng có đủ thông tin xác định sự thật khách quan của vụ việc. TPL HOÀNG ĐỨC HOÀI, Văn phòng TPL Bến Thành Vi bằng này sẽ là nguồn chứng cứ quan trọng sử dụng để thông tin với khách hàng trong các giao dịch, chứng minh sự kiện bất khả kháng để loại trừ trách nhiệm... Đổi tội danh truy tố ngay tại tòa với cựu phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bến Tre Ngày 23-12, TAND khu vực 5 - tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xét xử vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre và Trường Năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) Bến Tre. Vụ án này, ông Nguyễn Thiện Chí (62 tuổi, cựu phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre) bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2023, Trường Năng khiếu TDTT Bến Tre được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Nghị quyết 18 năm 2019 của HĐND tỉnh Bến Tre chỉ quy định chế độ dinh dưỡng cho VĐV và HLV thuộc “tuyển năng khiếu các cấp”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Tú khi đó là hiệu trưởng nhà trường vẫn ký tờ trình xin chủ trương chi tiền dinh dưỡng cho đối tượng “tuyển năng khiếu dự bị tập trung”. Với vai trò phó giám đốc sở phụ trách trực tiếp Trường Năng khiếu TDTT Bến Tre, ông Chí đã ký Văn bản 2964 ngày 10-10-2019, đồng ý cho nhà trường thực hiện khoản chi theo dự toán được giao. Sau đó, ông Tú ký duyệt 86 chứng từ rút tiền ngân sách, gây thiệt hại hơn 5,13 tỉ đồng, dùng để chi cho VĐV và HLV “tuyển năng khiếu dự bị tập trung” ở các môn bơi, Judo, Karate, cờ và Vovinam. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi tham ô tài sản của hai lãnh đạo nhà trường. Cụ thể, từ tháng 5-2021 đến tháng 12-2023, dù không trực tiếp giảng dạy, ông Tú và ông Nguyễn Hoàng Anh (phó hiệu trưởng) vẫn chỉ đạo lập bảng chấm công khống để thanh toán tiền giảng dạy. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 244 triệu đồng, trong đó ông Tú nhận hơn 127 triệu đồng, ông Hoàng Anh nhận hơn 117 triệu đồng. Sau phần xét hỏi kéo dài gần ba ngày, đại diện VKSND khu vực 5 - tỉnh Vĩnh Long bất ngờ thay đổi tội danh truy tố đối với bị cáo Chí từ lạm quyền trong khi thi hành công vụ sang vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tranh luận tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Chí cho rằng hành vi của thân chủ chỉ dừng ở mức vi phạm hành chính. Luật sư đặt vấn đề về khái niệm “tuyển năng khiếu các cấp” trong Nghị quyết 18/2019 của HĐND tỉnh Bến Tre và Thông tư 61/2018 của Bộ Tài chính, cho rằng đây là khái niệm mở, chưa được làm rõ. Đồng thời, dẫn chứng các đề án phát triển thể thao thành tích cao của UBND tỉnh Bến Tre đều có đề cập đến đối tượng “tuyển năng khiếu dự bị tập trung”. HUỲNH DU phapluat@phapluattp.vn Bị hacker dùng virus tấn công cơ sở dữ liệu, một công ty tại TP.HCM đã nhờ thừa phát lại lập vi bằng để làm chứng cứ... Thừa phát lại đang ghi nhận hiện trạng máy tính của công ty X bị virus tấn công và đòi tiền chuộc. Ảnh: ĐX Phiên tòa xét xử cựu phó giám đốc và các bị cáo. Ảnh: HUỲNH DU

