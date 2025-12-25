293-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 25-12-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH Chiều 24-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) và Nghị quyết về phân loại đô thị. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Ở vị trí điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc ban hành hai nghị quyết nói trên rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội chứ không phải để tiếp tục sắp xếp, chia tách, sáp nhập ĐVHC. Cả nước hiện có 34 tỉnh, TP với 3.321 xã, phường, đặc khu. Số lượng ĐVHC này, theo Phó Chủ tịch QH, trong những năm tới sẽ không thay đổi. “Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách ĐVHC tiếp” - ông Định nói và một lần nữa khẳng định việc ban hành các nghị quyết để quản lý công tác sắp xếp ĐVHC vừa qua, hoàn thiện quy hoạch, nâng tầm phát triển đô thị… của từng địa phương, từng đô thị. Sau sắp xếp, quy định tại Nghị quyết 1211 không còn phù hợp Trình bày tờ trình bổ sung của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn của ĐVHC, Bộ trưởng Bộ Nội vụ lên 2.500 km². Dự thảo nghị quyết bổ sung tiêu chuẩn về vị trí, chức năng của đô thị, trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị đạt tiêu chuẩn của đô thị loại I. Cùng với đó, bổ sung tiêu chuẩn về tỉ lệ đô thị hóa từ 45% trở lên và tỉ lệ số phường trên tổng số ĐVHC cấp xã từ 30% trở lên. Tiêu chuẩn với phường dự kiến điều chỉnh quy mô dân số tăng gấp 2-3 lần so với trước khi sắp xếp. Tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tối thiểu 5,5 km² giữ nguyên nhưng dự thảo nghị quyết bổ sung tiêu chuẩn về vị trí, chức năng của đô thị. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết đã bổ sung tiêu chuẩn về tỉ lệ dân số đô thị từ 50% trở lên; quy định thống nhất tiêu chuẩn của phường thuộc tỉnh, không quy định tiêu chuẩn về loại đô thị của phường để phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Kết luận 212 “không giới hạn đô thị là một ĐVHC”. “Việc thành lập đặc khu thực hiện theo chủ trương, định hướng của cấp có thẩm quyền trong từng giai đoạn” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói và cho biết dự thảo nghị quyết bổ sung quy định đặc khu được công nhận loại đô thị phải đạt 50% mức tối thiểu của tiêu chuẩn tỉ lệ dân số đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Về lập, thẩm định và thẩm tra đề án thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và “Việc không quy định rõ nguyên tắc sử dụng kết quả phân loại đô thị khi đánh giá tiêu chuẩn của TP có thể dẫn đến trường hợp có tỉnh đã đáp ứng tiêu chuẩn để thành lập TP nhưng lại chưa có kết quả được công nhận là đô thị loại I” - ông Tùng nhấn mạnh. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị rà soát, quy định thống nhất các tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của phường với nội dung có liên quan Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: QH Sáng 24-12, tiếp tục phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 10 và 11-2025. Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XV, nhất là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Phấn khởi trước đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, tuy nhiên, cử tri và nhân dân băn khoăn về tình hình giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó là tình trạng lừa đảo trực tuyến khiến cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc… Nêu kiến nghị của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, bà Nga kiến nghị kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng. Đặc biệt, có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải lưu ý giá sinh hoạt, thực phẩm tăng cao, rất đắt, đặc biệt là rau xanh. Điều này gây áp lực lớn cho người lao động, người về hưu. Theo bà Hải, “giá rau xanh hiện nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba” so với ba tháng trước. Giá cả hàng hóa thiết yếu khác cũng có xu hướng tăng và đặc biệt thường vào thời điểm cuối năm. Từ đó, bà đề nghị báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán. Bà Nga cũng cho hay cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, TP khu vực miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản… Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho rằng vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ xảy ra ở các TP lớn mà cả ở khu vực miền núi. Theo ông, bên cạnh nguyên nhân do mưa lớn, cần đánh giá tổng thể để tìm hiểu các nguyên nhân. “Cần tìm xem có nguyên nhân nào khác không, nhất là nguyên nhân chủ quan liên quan đến thủy điện, thủy lợi thì cần phải khắc phục” - ông Định nhấn mạnh. Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị cần xem xét lại quy trình xả lũ liên hồ, trách nhiệm của chủ đầu tư, điều tiết việc xả lũ hợp lý để nhân dân chủ động hơn trong ứng phó. Ngoài ra, ông Định cho biết cử tri ở các TP lớn, nhất là Hà Nội, lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, sinh ra nhiều bệnh tật. Việc giải quyết ô nhiễm môi trường không phải trong “ngày một, ngày hai” và vừa qua, Hà Nội đã có những động thái rất tích cực, cố gắng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này”. Ngoài ra, một vấn đề khác người dân rất quan tâm là tình trạng ùn tắc giao thông. Ông cho hay bí thư Hà Nội Đỗ Thanh Bình cho biết sau sắp xếp, số lượng và quy mô của ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã đã có biến động lớn. Các tiêu chuẩn của ĐVHC quy định tại Nghị quyết 1211 năm 2016 không còn phù hợp với thực tiễn, cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh mới. Theo ông Bình, dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn của ĐVHC trình UBTVQH thông qua gồm 3 chương với 12 điều. Với ĐVHC nông thôn (tỉnh, xã), ông Bình cho hay tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên giữ như quy định hiện hành nhưng bổ sung tiêu chuẩn mới về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, để hướng tới nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững. Với TP trực thuộc Trung ương, dự thảo nghị quyết quy định theo hướng điều chỉnh tiêu chuẩn quy mô dân số từ 1 triệu lên 2,5 triệu người trở lên; diện tích tự nhiên từ 1.500 km² đổi tên ĐVHC, dự thảo nghị quyết quy định cụ thể thẩm quyền, thời hạn thẩm định hồ sơ đề án. Dự thảo nghị quyết đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan lập đề án trong việc bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu tại đề án và việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ đề án sau thẩm định. Đề nghị cân nhắc tính hợp lý của một số tiêu chuẩn Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị quy định rõ về việc sử dụng kết quả phân loại đô thị loại I khi xem xét, đánh giá tiêu chuẩn thành lập TP để tránh việc trùng lặp về nội dung, thủ tục. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị quy định rõ về việc sử dụng kết quả phân loại đô thị loại I khi xem xét, đánh giá tiêu chuẩn thành lập TP để tránh việc trùng lặp về nội dung, thủ tục. Chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp hành chính Cần đánh giá tổng thể, xem xét lại quy trình xả lũ, trách nhiệm của chủ hồ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính tiếp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình. Ảnh: QH

3 tại dự thảo nghị quyết về phân loại đô thị. Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc tính hợp lý của một số tiêu chuẩn vì chưa phù hợp với thực tế và khó bảo đảm tính khả thi. Ông Tùng dẫn chứng về tiêu chuẩn thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân cả nước từ 0,7 lần trở lên; tiêu chuẩn tỉ lệ dân số đô thị trên quy mô Thời sự - Thứ Năm 25-12-2025 Tiêu chí phân loại đô thị Chiều cùng ngày, UBTVQH cũng xem xét thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về phân loại đô thị. Nghị quyết vừa được thông qua gồm 4 chương với 15 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Theo quy định hiện hành, Việt Nam có 6 loại đô thị gồm: Đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V, được phân loại dựa trên các tiêu chí về chức năng, quy mô dân số, mật độ dân số, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Dự thảo nghị quyết trình UBTVQH quy định 4 loại đô thị. Trong đó, đô thị loại đặc biệt là đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia, quốc tế, có vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt. Đô thị loại I là đô thị trung tâm quốc gia, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp của quốc gia. Đô thị loại II là đô thị trung tâm tỉnh, TP, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của tỉnh, TP hoặc vùng liên tỉnh. Đô thị loại III là đô thị trung tâm tiểu vùng thuộc tỉnh, TP, có vai trò, vị trí, chức năng trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành tiểu vùng. Tiêu chí phân loại đô thị gồm: Vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị. Tiêu chuẩn cụ thể hóa các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị loại I được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này. Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết quy định không tổ chức đánh giá phân loại lại đô thị loại đặc biệt theo phạm vi toàn TP đối với Thủ đô Hà Nội, TP.HCM. Các đô thị thuộc Thủ đô Hà Nội, TP.HCM được thực hiện phân loại theo đô thị loại II, loại III theo quy định tại nghị quyết này. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định khẳng định nghị quyết mới “không bỏ qua bất cứ đô thị nào đã được công nhận”, chỉ có xếp loại có thể khác. thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Ngày 24-12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đô thị trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu của giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh”. Không dao động trước lợi ích nhóm Phát biểu đề dẫn, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết hiện nay đô thị ngày càng mở rộng, tập trung nhiều lợi ích kinh tế lớn và các mối quan hệ xã hội phức tạp. Do vậy, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước sức ép lợi ích nhóm hay cám dỗ vật chất, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư, cấp phép. Đồng thời, cần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác. “Không thể quản lý đô thị theo tư duy kinh nghiệm, manh mún hay hành chính đơn thuần, mà phải dựa trên tri thức khoa học, dữ liệu và bằng chứng thực tiễn” - PGS-TS Nguyễn Văn Y nhấn mạnh. Theo ông, cán bộ phải có năng lực dự báo, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh từ di cư, phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và xung đột lợi ích trong phát triển đô thị. PGS-TS Nguyễn Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận một bộ phận cán bộ vẫn thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc. Thậm chí có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân. Tác phong làm việc ở một số nơi chưa chuyên nghiệp, sự phối hợp giữa các cơ quan đôi khi còn lỏng lẻo. “Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân mà còn làm giảm niềm tin vào bộ máy hành chính” - ông Phúc nói. Từ đó, ông đề nghị mỗi cán bộ phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”, xác định rõ trách nhiệm cá nhân gắn với vị trí việc làm theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Việc đổi mới công tác cán bộ từ tuyển chọn đến đánh giá, khen thưởng phải đảm bảo công bằng, khách quan. Đặc biệt, cần phát triển chính quyền điện tử để giảm tiếp xúc trực tiếp, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Dự báo đúng giúp lãnh đạo chủ động Tại hội thảo, TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết đội ngũ lãnh đạo đô thị đang gánh vác trọng trách khác biệt so với các khu vực khác do quy mô dân số đông và “độ nén” đô thị cao. Với đô thị có độ mở lớn như TP.HCM, những vấn đề mới của thế giới đều tác động ngay lập tức. Theo TS Hiền, trong bối cảnh mới, năng lực dự báo là nhiệm vụ khó khăn; dự báo đúng giúp lãnh đạo nắm chắc 50% sự chủ động. Về nguồn lực, TS Hiền ví von như “tấm chăn mỏng”. TP.HCM cần tới 1 triệu tỉ đồng cho nhiệm kỳ 2025-2030 nhưng khả năng phân bổ hiện chỉ đáp ứng khoảng 20%- 25% nhu cầu. “Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, việc nhận diện đúng vấn đề chính sách là áp lực rất lớn cho cán bộ đô thị” - TS Hiền chia sẻ. Từ đó, ông Hiền đề nghị thay đổi phương thức lãnh đạo. Nền công vụ cần thoát khỏi tư duy thừa hành tác nghiệp kiểu “bao cấp” mà chuyển sang trạng thái chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Nhứt, Học viện Cán bộ TP.HCM, đề xuất đào tạo cán bộ theo tiêu chí mới, đủ “đức, sức, tài” và tinh thần phụng sự. Ông cũng đề xuất sử dụng hiệu quả các bộ chỉ số PAPI, SIPAS để giám sát phẩm chất đạo đức đội ngũ quản lý. Ngoài ra, cần huy động sự giám sát trực tiếp từ người dân tại khu phố, tổ dân phố đối với hoạt động công vụ.• các đơn vị đã chỉ đạo rất quyết liệt và nhân dân rất phấn khởi. Ở vị trí điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương nhấn mạnh ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, cháy nổ có giảm nhưng vẫn xảy ra một số vụ nghiêm trọng, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề. Ông đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân chủ quan và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. ĐỨC MINH dân số với phường ở hải đảo bằng 50% mức quy định… Sau khi thảo luận, cho ý kiến, UBTVQH đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc đối với hai dự thảo nghị quyết; giao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo, xin ý kiến của UBTVQH bằng văn bản để ký ban hành trước ngày 31-12-2025.• Sàng lọc để đề bạt cán bộ giỏi Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh mới sau sáp nhập, công việc của cán bộ gặp rất nhiều áp lực, cán bộ bị “dồn toa”, “vừa thừa vừa thiếu”. “TP.HCM có những cán bộ đã được đào tạo qua thực tiễn, qua trường lớp, nằm trong chương trình 500 tiến sĩ, thạc sĩ rồi được bố trí về phường. Họ làm ở phường đã mấy nhiệm kỳ rồi, bây giờ tiếp tục làm ở phường nữa. Vậy thì chừng nào để họ lên?” - bà Thảo dẫn chứng và cho rằng nhiều cán bộ bị thiệt thòi. Vì vậy, cần sàng lọc để nhìn thấy những cán bộ giỏi trong thực tiễn nhằm đề bạt. Bà Thảo đề nghị phải nâng cao thu nhập cho cán bộ, đào tạo cán bộ về kỹ năng số, kỹ năng xử lý tình huống, công tác dân vận, trả lời báo chí; đặc biệt phải gần dân hơn nữa, bớt quan cách hơn nữa. “Nhiều người bảo đi cơ sở nhưng mà tới cơ sở không gặp dân, ăn cơm cũng trong phòng VIP…” - bà Thảo bày tỏ. Cán bộ phải chủ động, sáng tạo, sẵn sàng chịu trách nhiệm TS Bùi Ngọc Hiền cho rằng nền công vụ đô thị hiện đại cần chuyển từ tư duy thừa hành sang trạng thái chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm. PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LÊ THOA Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Hà Nội công bố hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Ngày 24-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, liên quan đến nhiều vị trí lãnh đạo tại các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn TP. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố 11 quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 20252030; được điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức chánh Văn phòng UBND TP… Trong khi đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, giữ chức giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội. T.PHÚ - T.TÚ Tin vắn • Đồng Nai bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Ngày 24-12, UBND tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp chào đón Tết Dương lịch 2026 tại cầu Hóa An, phường Trấn Biên với loại pháo tầm thấp. Thời gian bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1-2026. V.HỘI • Xử lý 2 xe cứu thương bật đèn ưu tiên không đúng quy định. Ngày 2412, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý hai tài xế lái xe cứu thương về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định. Trước đó, ngày 22-12, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện hai xe cứu thương biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Định Quán, Đồng Nai bật đèn xoay ưu tiên mà không chở bệnh nhân. V.HỘI Chiều 24-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, nhất là nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp quốc phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; chủ động đổi mới sáng tạo, “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2026. Nhấn mạnh phải tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng; phát triển các vũ khí, khí tài theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển sản phẩm lưỡng dụng sử dụng cho cả nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ, Quân ủy Trung ương về phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng; huy động các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ nền, công nghệ lõi. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng quân đội tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong, dẫn dắt trong phát triển công nghệ mới, phát triển các loại trang thiết bị, vũ khí phục vụ bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “người trước, súng sau”. (Theo TTXVN) Chiều 24-12, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế và tổng kết chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Theo đó, tính đến ngày 14-12, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỉ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Ước tính đến hết ngày 31-12, số thu do cơ quan thuế quản lý sẽ đạt gần 2,237 triệu tỉ đồng, vượt 30,1% dự toán, tăng 27,6% so với năm 2024. Cả 34/34 địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỉ đồng, trong đó Hà Nội đạt 631.000 tỉ đồng, vượt 32,1% dự toán; TP.HCM đạt 606.000 tỉ đồng, vượt 20,8% dự toán. MINH TRÚC Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng. Ảnh: TTXVN Thủ tướng: Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại Ngành thuế lần đầu thu ngân sách vượt 2 triệu tỉ đồng Ngày 24-12, Thanh tra TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo Thanh tra TP.HCM, qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền kiến nghị thu hồi hơn 22,2 tỉ đồng, hiện đã thu hồi hơn 20 tỉ đồng. Ngành thanh tra kiến nghị xử lý hành chính năm tổ chức, 15 cá nhân và chuyển ba vụ việc sang cơ quan điều tra. Đáng chú ý, đơn vị huy động hơn 300 thanh tra viên thực hiện 12 đoàn thanh tra chuyên đề đối với 94 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Năm 2025, toàn ngành tiếp hơn 2.100 lượt công dân, xử lý 100% đơn thư thuộc thẩm quyền. Thanh tra TP.HCM tham mưu giải quyết 518/528 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỉ lệ 98,1%, vượt chỉ tiêu đề ra. Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đánh giá cao nỗ lực của Thanh tra TP.HCM. Ông nhấn mạnh thời gian tới, Thanh tra TP.HCM cần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, kiên quyết thu hồi tài sản vi phạm, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, không để thất thoát. Dịp này, Thanh tra TP.HCM có 12 tập thể và 187 cá nhân được tặng giấy khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra và Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM. PHẠM HẢI Thanh tra TP.HCM phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, chuyển 3 vụ việc qua cơ quan điều tra Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày Ngày 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026). Nếu phương án này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bốn ngày liên tục, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026). Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Đồng thời, bộ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật, cũng như khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. VIẾT LONG TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội Hội đồng bầu cử quốc gia đã có nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội (QH) được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, TP. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu QH khóa XVI trong cả nước là 182. TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử và 38 đại biểu QH được bầu, trong đó có 12 đơn vị bầu cử có số đại biểu QH được bầu là 3/đơn vị bầu cử và một đơn vị bầu cử có số đại biểu QH được bầu là 2. THANH THÙY TP.HCM dự kiến khởi công đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu năm 2026 Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.782 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029. Tuyến đường có điểm đầu nối với đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai 3, dài khoảng 5,9 km. Kế hoạch triển khai dự án dự kiến bắt đầu lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị khởi công vào quý III-2026, tiếp theo là khởi công và thi công từ quý IV-2026, hoàn thành công trình vào quý IV-2028. NHƯ NGỌC Đà Nẵng: Khởi tố 5 người “chạy án” trong vụ rửa tiền 67.000 tỉ đồng Ngày 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Dũng, Hiến và Thế Anh. Nhóm này câu kết chi hơn 1 tỉ đồng để “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý. Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa thông tin gian dối có thể can thiệp cơ quan chức năng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. T.VIỆT

5 Ngày 24-12, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 103 xã, phường của TP. Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp, môi trường, giao thông, xây dựng, y tế… Trả lời cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát và đề xuất giải pháp để thực hiện các kiến nghị của người dân. Đối với ý kiến về tình hình các trạm y tế cơ sở còn khó khăn nhân lực và trang thiết bị, vật tư y tế, người đứng đầu UBND TP cho hay thời gian qua TP đã triển khai nhiều dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiện còn nhiều cơ sở xuống cấp, thiếu thuốc và cán bộ. Thời gian tới, TP sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ để đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân từ cơ sở. Về vấn đề sạt lở, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ chỉ đạo Sở NN&MT khảo sát cụ thể từng điểm. Qua đó, TP đề ra giải pháp căn cơ trước mắt và lâu dài để khắc phục, đảm bảo đời sống người dân. Liên quan đến việc hoàn thiện đường dân sinh dọc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, ông Tuyên cho biết dự án này đã thông xe kỹ thuật tuyến chính. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các đường dẫn, đường dân sinh. Chủ tịch UBND TP cam kết sẽ tiếp tục kiến nghị chủ đầu tư, Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống đường dân sinh cho người dân đi lại thuận tiện. Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho hay năm qua, TP đã thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Bộ máy chính quyền địa phương được kiện toàn, vận hành ổn định sau sáp nhập; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030… Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của TP đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều công trình trọng điểm được đôn đốc triển khai để tạo động lực tăng trưởng mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP chưa đạt mục tiêu; một số công trình trọng điểm chậm tiến độ; giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 chưa đáp ứng yêu cầu; thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa đạt kỳ vọng… CHÂU ANH thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-12-2025 VIẾT THỊNH Ngày 24-12, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo công bố về việc tổ chức đại hội. Thi đua đổi mới, đưa đất nước phát triển hùng cường Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong hai ngày 26 và 27-122025. Chủ đề của đại hội là “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong năm năm tới. Tham dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ. Đại hội còn có sự góp mặt của bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng; các tập thể, cá nhân Ngày 26-12, khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI Tổng số đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là 2.223 người. Trong đó có 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời, được tổ chức thành 105 đoàn. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động qua các thời kỳ cùng đông đảo điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 2.223 người. Trong đó có 2.025 đại biểu chính thức và 198 đại biểu khách mời, được tổ chức thành 105 đoàn. Trong số đại biểu chính thức có nhiều cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội lần thứ X đến nay. Đại hội cũng ghi nhận sự tham dự của các đại biểu là người dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp cho Việt Nam. Cùng với đó là các thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu Đại hội lần này có nhiệm vụ tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2021-2025. Đại hội cũng tạo khí thế mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua; Họp báo công bố về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trả lời các kiến nghị, giải đáp các ý kiến cử tri quan tâm. Ảnh: CHÂU ANH Chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dự Đại hội Thi đua yêu nước Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bình, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ở tuổi 98, bà là đại biểu cao tuổi nhất tham dự đại hội. Đại hội còn có năm đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi). Điều này thể hiện tính lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. TP Cần Thơ: Tập trung các giải pháp đồng bộ chăm sóc sức khỏe cho người dân Ngày 25-8, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: TTXVN chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến và lễ tôn vinh các danh hiệu cao quý. Theo Ban tổ chức, trong năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm đổi mới. Hệ thống chính sách về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những người trực tiếp lao động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 25-12-2025 phapluat@phapluattp.vn THẢO HIỀN Tại nhiều chung cư và nhà trọ ở TP.HCM, câu chuyện “được sạc hay không được sạc xe điện” đang trở thành vấn đề nan giải. Không có quy định về quy chuẩn bố trí điểm sạc, dẫn đến mỗi chung cư, mỗi nhà trọ vận hành theo cách riêng. Ban quản lý (BQL) và chủ trọ phải cân nhắc giữa an toàn và tiện lợi, trong khi cư dân, người thuê trọ thì loay hoay tìm nơi sạc vừa an toàn vừa thuận tiện. Cư dân chung cư lúng túng chuyện sạc xe điện Vừa qua, tại Hà Nội, BQL chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) đã gây xôn xao khi quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1-2-2026. Quyết định này được lý giải xuất phát từ lo ngại nguy cơ cháy nổ, song đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều khi tác động trực tiếp đến quyền lợi và sinh hoạt của cư dân. Không chỉ ở Hà Nội, bài toán về chỗ để, chỗ sạc xe điện cũng đang khiến nhiều chung cư tại TP.HCM lúng túng. Tại chung cư Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM), bãi giữ xe nằm sâu trong khối nhà cũ, lối đi nơi này thường xuyên quá tải. Anh BHN, một tài xế xe công nghệ sống tại đây, cho biết chung cư quy định không sạc xe điện sau 23 giờ để hạn chế rủi ro cháy nổ ban đêm. “Vấn đề là xe điện trong chung cư khoảng 30 chiếc, mỗi lần sạc ít nhất cũng 2 tiếng. Nếu ai cũng phải xếp hàng trước 23 giờ thì không kịp” - anh N nói. Công việc thường kết thúc khuya càng khiến anh thêm chật vật trong việc tìm chỗ sạc. Dù BQL linh động cho phép sạc trễ hơn và yêu cầu bảo vệ tăng cường kiểm tra, giải pháp này vẫn mang tính tình thế. “Chỉ mong sớm có quy định rõ ràng để bố trí khu sạc bài cư cho thấy BQL đang phải “tự bơi” giữa áp lực đảm bảo an toàn PCCC và nhu cầu ngày càng lớn từ cư dân về chỗ sạc, chỗ đậu xe điện. Tại chung cư Flora Anh Đào, đại diện BQL cho biết đã chủ động sắp xếp một khu vực riêng ngoài trời để cư dân sạc xe máy điện, xe đạp điện miễn phí, đồng thời bố trí đậu xe tách biệt với xe máy xăng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và thuận tiện cho việc kiểm soát. Tuy nhiên, giải pháp mang tính “chữa cháy” này nhanh chóng bộc lộ nhiều bất cập khi số lượng xe điện tăng nhanh trong thời gian gần đây. Khu vực sạc và đậu xe không còn đủ Tại chung cư Thanh Đa, hành lang và không gian sinh hoạt gia đình trở thành nơi để, sạc xe điện bất đắc dĩ. Ảnh: THẢO HIỀN Không chỉ các chung cư quy mô lớn, tại các chung cư mini và nhà trọ riêng lẻ, câu chuyện xe điện còn bộc lộ nhiều khó khăn hơn khi không gian chật hẹp, hạ tầng tạm bợ và gần như không có bất kỳ quy chuẩn an toàn nào để bám vào. Ghi nhận tại một chung cư mini trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đức Nhuận, TP.HCM) khu vực giữ xe nằm gọn trong tầng trệt, trần thấp, lối đi hẹp, xe máy xếp kín từ trong ra ngoài. Xe xăng và xe điện cùng để chung một không gian. Dù có gắn bảng “khu vực để xe điện” nhưng thực tế các xe vẫn đậu xen lẫn, khó phân biệt ranh giới. Một người sinh sống tại đây cho biết do không biết tính tiền điện sạc ra sao nên chủ nhà áp mức phí trọn gói 200.000 đồng/tháng đối với xe điện, không quy định khung giờ sạc, cũng không có hướng dẫn cụ thể về an toàn. “Có chỗ để là mừng rồi chứ hỏi kỹ thì cũng không ai biết phải làm sao cho đúng” - người này nói. Ở các nhà trọ riêng lẻ, tình hình còn ngặt nghèo hơn. Chủ một nhà trọ trong hẻm 79 đường Nguyễn Công Hoan (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cho biết bãi xe của dãy trọ rất nhỏ, xe dựng sát nhau, hoàn toàn không thể tách biệt xe xăng và xe điện. “Chỉ cần một sự cố là cháy lan cả dãy, nên tôi không dám nhận xe điện để tránh rủi ro” - chủ trọ nói thẳng. Việc từ chối này khiến nhiều người thuê buộc phải tìm chỗ gửi xe bên ngoài. Chị LĐTP, đang thuê trọ tại khu vực này, cho biết do nhà trọ không cho gửi xe điện nên mỗi tháng chị phải gửi xe ở bãi ngoài, tốn thêm chi phí và rất bất tiện. “Đi làm về khuya, gửi xe xa rồi đi bộ về phòng trọ cũng lo đủ thứ hẹp, xe máy xếp san sát nhau. Một nhân viên giữ xe cho biết do lo ngại nguy cơ cháy nổ, trong khi diện tích bãi xe chật, dân cư đông, không thể tách riêng khu vực cho xe điện nên buộc phải từ chối giữ. “Không cấm người dân mua xe điện nhưng ai có thì mang lên nhà tự sạc” - người này nói. Cách giải quyết tưởng chừng linh hoạt ấy lại vô tình đẩy rủi ro về từng căn hộ, từng hành lang chung cư. Chị ĐTN, cư dân chung cư Thanh Đa, cho biết gia đình chị sử dụng xe đạp điện để tiện đi chợ, đưa con đi học. Không có chỗ gửi, chị buộc phải dắt xe lên tận nhà ở lầu 2 để sạc pin. “Biết là nguy hiểm nhưng bãi xe không nhận, chung cư cũng không có khu vực sạc riêng. Không cấm là may rồi chứ cấm thì không biết xoay xở sao” - chị N thở dài. Nỗi lo cháy nổ cứ lởn vởn nhưng nhu cầu đi lại hằng ngày khiến chị và nhiều hộ dân khác khó có lựa chọn khác. Ở những chung cư mới hơn, bài toán sạc xe điện càng được quan tâm. Tại chung cư Flora Anh Đào (phường Phước Long, TP.HCM), khu vực sạc xe máy điện được bố trí ngoài trời, tách biệt với bãi giữ xe xăng và các tòa nhà ở. Tuy nhiên, số lượng xe điện tăng nhanh trong khi diện tích khu sạc có hạn khiến bản, an toàn mà vẫn đáp ứng được nhu cầu” - anh N bày tỏ. Theo ghi nhận của PV, một số nơi khác có điều kiện thuận lợi hơn nhưng điểm chung là vẫn mang tính tự xoay xở, chưa dựa trên một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất. Ban quản lý mắc kẹt giữa “nhu cầu” và “tiêu chuẩn” Chuyện sạc xe điện không chỉ là vấn đề của người dân, BQL các khu chung cư cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chưa có bất kỳ quy chuẩn, tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng nào để làm căn cứ quản lý. Thực tế vận hành tại nhiều chung Quyền gửi xe điện được luật quy định ra sao? Sạc xe điện tại chung cư: Cấm Chung cư mini, nhà trọ riêng lẻ cũng “bí” với xe điện Nhu cầu sử dụng xe điện tăng nhanh nhưng câu hỏi “sạc ở đâu, sạc thế nào cho đúng” vẫn chưa có lời giải khi thiếu quy chuẩn về trạm sạc. LTS: Xe điện ngày càng phổ biến nhưng từ nhà trọ tới chung cư, việc sạc xe vẫn diễn ra tự phát do thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định quản lý. Thực tế cho thấy QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư hiện mới dừng lại ở việc quy định chỗ để xe nói chung, chưa có nội Giải bài toán trạm sạc xe điện - Bài 1 Dù gắn bảng “khu vực để xe điện”, thực tế xe điện tại chung cư mini trên đường Nguyễn Đình Chiểu vẫn đậu xen lẫn xe xăng. Ảnh: THẢO HIỀN Về nguyên tắc, nơi để xe trong nhà chung cư là hạ tầng bắt buộc phải có. Luật Nhà ở 2014 và nay là Luật Nhà ở 2023 đều quy định: Chỗ để xe phục vụ cư dân, bao gồm ô tô, xe máy, xe đạp và xe cho người khuyết tật, là một cấu phần của công trình, phải được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đúng thiết kế được phê duyệt. Luật Nhà ở 2023 đi xa hơn khi khẳng định: Chỗ để xe đạp, xe động cơ hai bánh, ba bánh, xe cho người khuyết tật của cư dân là phần sở hữu chung, thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư. Về mặt kỹ thuật, Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư ghi rất rõ: Chỗ để xe phải tính đến cả xe máy, kể cả xe máy điện, tuân thủ các quy định về garage và PCCC. Nói cách khác, xe máy điện đã được “nhận diện” là một loại xe đương nhiên được tính trong chỗ để xe của nhà chung cư chứ không phải “ngoài vùng phủ sóng” của pháp luật. Nếu căn cứ pháp lý đã ghi nhận chỗ để xe (kể cả xe máy điện) là hạ tầng bắt buộc, thuộc quyền sử dụng chung thì việc đơn phương “cấm” cả một nhóm phương tiện là không đúng dưới góc độ pháp luật. ThS NGUYỄN NGỌC MAI, giảng viên khoa Luật Học viện Ngân hàng

