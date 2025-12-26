294-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 26-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 29, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo. Phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Chiều cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp. Khởi tố mới 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đã thông báo các kết quả quan trọng của phiên họp cũng như các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại phiên họp. Ông Dũng cho biết qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung trong năm 2025. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng đã tập thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 6 vụ án/104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án/323 bị can; truy tố 14 vụ án/251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án/253 bị cáo. Trong đó, đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. cơ gây thất thoát, lãng phí. Đến nay, đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nhất là đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với dự án xây dựng Cơ sở 2 BV Bạch Mai và Việt Đức. Thanh tra Chính phủ đã quyết liệt triển khai, hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án, chỉ đạo hoàn thành thanh tra đối với 421 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án/373 bị can về các hành vi lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp cần bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc. Các vụ án, vụ việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức Đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỉ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỉ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay 119.830 tỉ đồng. Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy Cũng trong chiều 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp thông báo về kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về một số vụ án, vụ việc nổi cộm. Về vụ án tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, tháng 3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến nay, đã khởi tố 14 bị can với hai hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây lãng phí, thất thoát và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Qua điều tra, xác định thiệt hại 396 tỉ đồng, cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính 257 tỉ đồng chưa bao gồm các cổ phiếu. “Cơ quan điều tra đang đẩy nhanh tiến độ vụ án, sớm kết luận và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật”-Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết. Vụ việc Thủy điện Hồi Xuân ở Thanh Hóa hiện đang trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Khi có kết quả, Bộ Công an sẽ thông tin. Vụ án lãng phí xảy ra tại BV Bạch Mai, Việt Đức Cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan CSĐT đến thời điểm này đã khởi tố 10 bị can về bốn tội danh. Trong đó, khởi tố hai bị can về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố một bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khởi tố bảy bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, bước đầu xác định các hành vi của các bị can đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỉ đồng. Hiện cơ quan CSĐT đã thu hồi tài sản trên 39 tỉ đồng, kê biên 7 bất động sản. Ông nêu rõ vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp. Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 15-12, liên quan đến tiến độ điều tra vụ án tại BV Bạch Mai, Việt Đức Cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03 (Bộ Công an), cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, liên quan vụ án này đã khởi tố thêm 3 bị can. Nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 10. Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thu hồi tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình điều tra vụ án. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi hơn 1.000 tỉ đồng, hơn 100.000 USD, hơn 19.000 euro, 51 bất động sản, 9 ô tô và nhiều tài sản khác, ước tính 240 tỉ đồng. Với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, ông Toản cho hay đã kê biên, phong tỏa, thu giữ trên 477 tỉ đồng, 60.000 USD, 50 bất động sản, 8 ô tô và nhiều tài sản khác. Từ đầu năm đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin về một số vụ án, vụ việc. Ảnh: HOÀNG HUY Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Bộ Công an thông tin về một số vụ án, vụ việc nổi cộm

3 Thời sự - Thứ Sáu 26-12-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Hành động đột phá, lan tỏa kết quả Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, với các yêu cầu đặt ra rất cao để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành hai nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên KHCN và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng hai con số. Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của KHCN, ĐMST và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh bảy định hướng cần quán triệt, thực hiện trong năm 2026, Tổng Bí thư nêu rõ thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Năm 2025, hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”. Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”. Các cơ quan Trung ương và địa phương Tổng Bí thư: Đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng 2 con số Tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho đổi mới sáng tạo Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã tích cực xây dựng, trình và ban hành một khối lượng lớn văn bản luật, nghị định, thông tư liên quan đến KHCN, ĐMST và chuyển đổi số. Nhiều chính sách mang tính đột phá đã được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ những rào cản lâu nay, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho KHCN, ĐMST và chuyển đổi số. Chuyển đổi số quốc gia tiếp tục có bước tiến mới, các nền tảng quốc gia trọng yếu như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VNeID… Tổng Bí thư yêu cầu huy động nguồn lực xã hội để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng hai con số. lãng phí, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. lãng phí, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội XIV. “Tinh thần chung là “phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm” - ông Dũng nói và nhấn mạnh trọng tâm là hoàn thành rà soát, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tập trung sửa đổi các dự án luật có liên quan đến phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ. Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương. Phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, năm vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án. Khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc truy bắt các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu bộ, ngành để phục vụ kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh tra, kiểm tra, hướng đến thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”. Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm. Xử lý dứt điểm “tham nhũng vặt”; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.• cần quán triệt sâu sắc tinh thần này; ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện. Đầu tư hiệu quả, không làm lãng phí nguồn lực Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện… Ông cũng nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy KHCN, ĐMST dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái ĐMST. Cùng với đó, ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm ĐMST và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa. Tập trung đầu tư và triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài, huy động nguồn lực xã hội để đưa KHCN, ĐMST và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng hai con số. Tổng Bí thư nêu rõ Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về KHCN, ĐMST, chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường. Nhắc đến bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số, đây là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt, triển khai chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Tổng Bí thư lưu ý về vấn đề chống lãng phí, đầu tư lớn cho mục tiêu lớn nhưng phải hiệu quả, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ; cần sớm nhận diện để có các giải pháp phòng tránh. Tổng Bí thư khẳng định Nghị quyết 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt KHCN, ĐMST và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Năm 2025, đã thiết lập nền móng thể chế vững chắc. Năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.• Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 26-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Xuất nhập khẩu Việt Nam phá kỷ lục, cán mốc 900 tỉ USD Báo cáo mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho hay tổng trị giá xuất nhập khẩu dự kiến đạt 900 tỉ USD vào khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26-12. Như vậy đây là lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 900 tỉ USD. Ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 920 tỉ USD, tăng 133,07 tỉ USD so với năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu là gần 450 tỉ USD, tăng 68,42 tỉ USD và trị giá nhập khẩu là hơn 470 tỉ USD, tăng 64,65 tỉ USD. “Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc 900 tỉ USD là kết quả nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai các giải pháp tích cực nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu” - Cục Hải quan khẳng định. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và xếp thứ 20 về nhập khẩu trên toàn cầu, tăng 11 bậc về xuất khẩu và 12 bậc về nhập khẩu so với thứ hạng của 10 năm trước. MINH TRÚC Tin vắn • Khởi tố nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Sông Hinh. Ngày 25-12, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thái Huy (33 tuổi) về tội tham ô tài sản. Trước khi bị bắt, Huy là cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Sông Hinh. TIẾN THOẠI • Triệt xóa ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng. Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bắt 42 người, thu 64 khẩu súng, 28.720 viên đạn. Trong đó công an đã khởi tố 38 bị can. ĐẮC LAM . Liên tiếp ngăn chặn 2 vụ lừa đảo qua điện thoại. Ngày 25-12, Công an xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hai vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh bị thiệt hại số tiền hơn 530 triệu đồng. ĐẶNG TRUNG Sáng 25-12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với ông Vugar Mustafayev, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Azerbaijan. Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác một số nội dung chính như: Thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác về công nghiệp quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên... Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Azerbaijan Vugar Mustafayev nhấn mạnh chuyến đi lần này thể hiện sự củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Đồng thời, khẳng định trong thời gian tới, Azerbaijan sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực đã được thống nhất, đặc biệt là hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Việc này được triển khai trên cơ sở lợi ích, nhu cầu của mỗi bên, góp phần làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. (Theo TTXVN) Ngày 25-12, Thành đoàn TP.HCM chính thức công bố danh sách 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2025. Năm nay, Thành đoàn TP.HCM vinh danh 12 gương công dân trẻ xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, học tập, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, y tế… Trong đó có TS Mai Ngọc Xuân Đạt (nghiên cứu viên Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, ĐH Quốc gia TP.HCM); Võ Ngọc Minh Anh (sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM); BS CKI Nròng K’Duy Py (Phó Trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư đoàn BV Nhân Ái); Đại úy Trịnh Hải Thắng (Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM)... Danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” được Thành đoàn TP.HCM triển khai từ năm 2006, là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ sống đẹp, có lý tưởng, hoài bão và đóng góp thiết thực cho cộng đồng, sự phát triển của TP. Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào ngày 1-1-2026. HẢI NHI Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Vugar Mustafayev tham quan trưng bày ảnh về hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Ảnh: TTXVN Việt Nam - Azerbaijan thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng Thành đoàn TP.HCM vinh danh 12 gương công dân trẻ tiêu biểu năm 2025 UBND TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi đến kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, sẽ diễn ra vào chiều 26-12, về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT). TP.HCM sẽ xây dựng cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô sáu làn xe (bốn làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp); với vận tốc thiết kế tuyến chính là 80 km/giờ. Dự án sẽ đi qua địa bàn xã Nhà Bè và xã Bình Khánh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP.HCM tham gia dự án khoảng 3.428 tỉ đồng; vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.136 tỉ đồng. Vốn nhà nước tham gia vào xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 895 tỉ đồng; chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm khoảng 2.533 tỉ đồng. TP.HCM cũng ưu đãi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác. Dự kiến thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến 2029. THANH TUYỀN TP.HCM trình chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Giờ Bí thư Trần Lưu Quang: Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào... Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Theo ông, năm 2025 là năm có sự xáo trộn lớn khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng lớn, thay đổi phương thức quản trị mới của cả hệ thống chính trị. Dù vậy, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý việc chuẩn bị nhân sự, tham mưu tốt công tác cán bộ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, sẽ diễn ra vào tháng 3-2026. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu nâng cao trình độ cán bộ, bởi yêu cầu cán bộ ngày càng cao, việc nhiều và khó trong khi nguồn cán bộ chất lượng hiện nay còn thiếu. Theo ông, người làm công tác cán bộ phải có tâm tốt, tử tế và thượng tôn nguyên tắc nhưng cũng cần linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; làm sao bố trí vì lợi ích chung và việc bố trí đó làm cho tổ chức đó mạnh hơn… “Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em ra sao vì bố trí trật thì tất cả mọi người gánh” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và nói bố trí cán bộ là việc khó. THANH TUYỀN Điều động nhân sự vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM Ngày 25-12, Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn khẩn về việc bố trí, phân công nhân sự lãnh đạo quản lý, nhân sự tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực đảm bảo hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) TP. Theo đó, Văn phòng UBND TP đề nghị các sở, ban ngành, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, BHXH TP bố trí đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm PVHCC TP theo đúng chỉ đạo của TP. Việc bố trí này có thể là điều động hoặc biệt phái. Đồng thời, bố trí, phân công đủ nhân sự dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị nêu trên cần định hướng phân công nhân sự điều động, biệt phái làm việc tại Trung tâm PVHCC TP theo từng lĩnh vực, đảm bảo tiếp nhận toàn diện các thủ tục hành chính, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức; thông báo về Trung tâm PVHCC TP trước 13 giờ 30 ngày 26-12. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn; phân công nhân sự đầu mối các phòng chuyên môn để hỗ trợ cho nhân sự điều động, biệt phái có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ ngày 29-12… LÊ THOA Giá xăng tiếp tục giảm, còn hơn 18.000 đồng/lít Chiều 25-12, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được nhà điều hành giảm hàng loạt. Giá xăng E5 chỉ còn 18.716 đồng/lít, giảm 523 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 là 290 đồng/lít. Xăng A95 còn 19.006 đồng/lít, giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Các mặt hàng dầu cũng giảm. Dầu diesel còn 17.257 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa còn 17.709 đồng/lít, giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Riêng dầu mazut tăng lên 13.382 đồng/kg, tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng trước nhiều yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu. AN HIỀN

5 Sáng 25-12, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Thành, TP.HCM, sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những quyết sách quan trọng được QH thông qua. Đồng thời, một số cử tri cũng có kiến nghị liên quan đến vấn đề về y tế cơ sở, phòng chống tội phạm công nghệ cao, hàng gian hàng giả, an toàn thực phẩm, chính sách người có công, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng. Đáng chú ý, địa bàn xã Phước Thành còn nhiều gia đình làm nông nghiệp nên cử tri đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế cho phép sử dụng xe công nông, xe máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông nội đồng. Đại diện Đoàn ĐBQH TP.HCM, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã ghi nhận những kiến nghị, ý kiến mà các cử tri phản ánh để tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Đồng thời, trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các ĐB đã đến thăm và trao quà cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Thành. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ sự tri ân đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, động viên các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; khẳng định Đảng, Nhà nước và quân đội luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết Bính Ngọ 2026. Nhân dịp Giáng sinh 2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng cùng các Đoàn ĐBQH TP.HCM đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thánh Giuse (Giáo phận Phú Cường). Chiều cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các ĐBQH tổ 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Bắc Tân Uyên. Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các ĐB cũng đến thăm, tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên. LÊ ÁNH thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 26-12-2025 ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ ba năm 2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Chỉ đạo. Pháp luật về hình sự, dân sự được hoàn thiện tương đối đầy đủ Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về các nội dung liên quan tới kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị; đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới” do Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam chuẩn bị. Về kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Ban Chỉ đạo đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó nổi bật là Quốc hội, CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: Đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong giai đoạn mới Về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành, sửa đổi 23 luật, 5 nghị quyết, 4 pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp được xây dựng, hoàn thiện tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp được chú trọng. Nhiều hoạt động bổ trợ tư pháp được xã hội hóa, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội. Cùng với đó, cơ chế lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ các cấp đối với hoạt động tư pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng hiệu quả, thực chất. Kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã đóng góp quan trọng trong đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Chủ động xây dựng kế hoạch Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026 Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đề nghị về phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới. Cùng với đó, các thành viên ban chỉ đạo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các ĐBQH tổ 14 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) tiếp xúc cử tri xã Phước Thành. Ảnh: LÊ ÁNH Kết quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã đóng góp quan trọng trong đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước… Bổ sung các giải pháp cụ thể, phát huy vai trò của bào chữa viên nhân dân Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về đề án tổng kết, đánh giá chế định “bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới” do Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam chuẩn bị. Ban Chỉ đạo cho rằng chế định được quy định trong luật tố tụng hình sự, có tính lịch sử, chính trị - xã hội gắn liền với hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Đây là công cụ để MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực đối với hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp các hội viên trong tố tụng hình sự, giúp người bị buộc tội có thêm sự lựa chọn người bào chữa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chế định này cơ bản“không còn vận hành trên thực tế” do chất lượng chuyên môn của đa số bào chữa viên nhân dân không cao, không được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng tranh tụng nên gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi hành nghề, cùng với đó các cơ chế, chính sách về bào chữa viên nhân dân chưa được hoàn thiện. Chính vì vậy, để phát huy vai trò của bào chữa viên nhân dân trên thực tế và để bào chữa viên nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo đề nghị cần bổ sung các giải pháp cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan và lộ trình thực hiện các giải pháp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại TP.HCM khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026. Bên cạnh đó là tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. “Quá trình triển khai các nhiệm vụ cần quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, gắn yêu cầu trách nhiệm công việc đạt kết quả cao kèm cơ chế, chính sách cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Chủ tịch nước Lương Cường cho biết. Đối với đề án: “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới”, Chủ tịch nước đề nghị cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi, bổ sung bám sát quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc và Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương giao Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phương hướng, nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 26-12-2025 phapluat@phapluattp.vn Hiện việc xây dựng nhà chung cư chủ yếu vẫn thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD. Tuy nhiên, bộ quy chuẩn này mới dừng lại ở các yêu cầu đối với khu vực để xe nói chung, chưa có quy định cụ thể về trạm, trụ sạc xe điện trong chung cư, từ không gian bố trí tại tầng hầm, bãi xe đến các yêu cầu về thông gió, thoát khói, khoảng cách an toàn với phương tiện sử dụng xăng, dầu hay hệ thống dây dẫn điện. Khoảng trống này đang khiến cả ban quản lý lẫn cư dân lúng túng trong việc bảo đảm an toàn và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Trước thực tế đó, báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các chuyên gia nhằm góp ý về các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý cần sớm được hoàn thiện. ThS MAI HOÀNG PHƯỚC, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Cần lộ trình pháp lý và kỹ thuật đảm bảo an toàn PCCC Hạ tầng sạc xe điện từng được xem là “khoảng trống pháp lý” nhưng từ khi Luật P h ò n g cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) 2024 được thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-72025, nền tảng pháp lý ở cấp luật đã được thiết lập. Luật lần đầu tiên quy định khu vực sạc xe điện tập trung trong nhà bắt buộc phải có giải pháp ngăn cháy và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp. Tuy nhiên, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để cụ thể hóa quy định này hiện vẫn chưa đầy đủ. Các QCVN hiện hành như QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư, QCVN 13:2018/ BXD về gara ô tô và QCVN 06:2022/ BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình mới chỉ quy định chung đối với chỗ để xe và an toàn cháy, chưa có hướng dẫn riêng cho khu vực sạc xe điện, đặc biệt là yêu cầu về ngăn cháy, thông gió, thoát khói và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với pin lithium. Luật PCCC&CNCH 2024 cũng thay đổi cơ chế quản lý theo hướng tăng trách nhiệm của chủ đầu tư thông công cộng ngoài trời, được đầu tư hạ tầng PCCC đầy đủ nhằm giảm áp lực sạc điện trong các khu dân cư chật hẹp. Như vậy, chỉ khi có hành lang pháp lý rõ ràng và đồng bộ, mới có thể bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu phát triển giao thông xanh và yêu cầu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. ThS - Kiến trúc sư NGUYỄN THU PHONG, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: Nghiêm ngặt và phù hợp theo từng loại công trình Việc bổ sung các quy định liên quan đến lắp đặt trạm sạc xe điện tại các khu nhà ở là cần thiết và phù hợp với xu thế phát triển giao thông xanh hiện nay. Nếu không có hướng dẫn cụ thể sẽ tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là rủi ro cháy nổ trong khu dân cư. Phần lớn chung cư cũ, nhà trọ, nhà ở riêng lẻ hiện nay không được thiết kế để chịu tải điện sạc, không có không gian kỹ thuật chuyên biệt, nhận khi rủi ro cháy nổ được kiểm soát ở mức rất thấp. Nếu không có giải pháp thiết kế và vận hành rõ ràng, cư dân dễ phát sinh tâm lý lo ngại, phản đối, làm gia tăng xung đột trong quản lý vận hành nhà ở. Đây là vấn đề thực tế đã xuất hiện tại nhiều khu chung cư khi bố trí điểm sạc trong không gian sử dụng chung. Do đó, quy định về trạm sạc xe điện cần tránh cách tiếp cận áp đặt một chiều. Việc thúc đẩy giao thông xanh không thể tách rời khỏi điều kiện hạ tầng đô thị và quyền môi trường sống của người dân. Không thể yêu cầu người dân cải tạo, thay đổi cấu trúc nhà ở vốn đã ổn định chỉ để đáp ứng nhu cầu sạc điện, khi công trình đó không được thiết kế cho mục đích này ngay từ đầu. Chuyển đổi phương tiện vì vậy phải được đặt trong tổng thể phát triển đô thị, với lộ trình phù hợp và khả năng thích ứng của từng nhóm công trình. Từ góc độ thiết kế và quản lý công trình, hướng tiếp cận hợp lý là làm chặt với công trình mới, linh hoạt với công trình cũ. Với công trình mới, cần quy định bắt buộc về bố trí không gian sạc, giải pháp cách ly cháy, hệ thống phát hiện - xử lý sự cố và tiêu chuẩn vận hành. Với công trình hiện hữu nên ưu tiên ban hành hướng dẫn kỹ thuật và khuyến nghị an toàn, tập trung vào lựa chọn thiết bị sạc đạt chuẩn, kiểm Xây dựng khung pháp qua thẩm định thiết kế và kiểm tra nghiệm thu. Trong bối cảnh thiếu quy chuẩn kỹ thuật cụ thể, chủ đầu tư và ban quản lý chung cư gặp khó trong việc vừa bảo đảm an toàn PCCC, vừa đáp ứng nhu cầu sạc xe điện ngày càng tăng của cư dân. Đối với chung cư cũ, nhà trọ và chung cư mini, Luật PCCC&CNCH 2024 đã bổ sung yêu cầu bắt buộc về giải pháp ngăn cháy, đồng thời giao UBND cấp tỉnh xây dựng lộ trình khắc phục hoặc chuyển đổi công năng đối với các công trình không bảo đảm an toàn. Theo tôi, việc Luật PCCC&CNCH 2024 được thông qua đã hoàn thiện khung pháp lý ở tầm vĩ mô. Tuy nhiên, để các quy định đi vào cuộc sống, cần một lộ trình hoàn thiện pháp luật đồng bộ với một số giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, cần sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật riêng hướng dẫn thi hành điểm d khoản 1 Điều 24 Luật PCCC&CNCH 2024 và QCVN 04:2021/BXD, trong đó cần xem xét quy định cụ thể các thông số yêu cầu kỹ thuật đặc thù cho khu vực sạc xe điện, bao gồm: Không gian kỹ thuật bắt buộc để lắp đặt trạm sạc công cộng hoặc trạm sạc cư dân, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch đô thị, giải pháp ngăn cháy lan chịu lửa tối thiểu, hệ thống thông gió thoát khói sự cố chuyên biệt cho pin lithiumion, trang bị thiết bị chữa cháy tự động phù hợp tường ngăn cháy, hệ thống báo cháy sớm, hệ thống chữa cháy tự động dành cho khu vực sạc xe điện trong tầng hầm… Thứ hai, cần có văn bản hướng dẫn Điều 55 Luật PCCC&CNCH 2024 về xử lý nhà trọ và chung cư cũ không đáp ứng điều kiện an toàn PCCC đối với xe điện. Theo đó, cần đưa ra các giải pháp kỹ thuật thay thế cụ thể, khả thi để người dân có thể thực hiện với chi phí hợp lý. Thứ ba, về quy hoạch đô thị, Điều 15 Luật PCCC&CNCH 2024 yêu cầu nội dung hạ tầng PCCC phải được tích hợp trong quy hoạch. Trên cơ sở này, các đô thị lớn cần quy hoạch mạng lưới trạm sạc không có giải pháp cách ly cháy nổ. Việc đưa thêm trạm sạc vào các công trình này đặt ra bài toán khó về công năng sử dụng, an toàn kết cấu và an toàn vận hành. Vì vậy, việc xây dựng quy định cần được tiếp cận theo hướng phân loại công trình. Đối với công trình xây dựng mới, việc tích hợp hạ tầng sạc ngay từ khâu quy hoạch - thiết kế là hoàn toàn khả thi và cần được quy định bắt buộc. Trạm sạc phải được xem là một hạng mục hạ tầng kỹ thuật tương tự như cấp điện, cấp nước, thoát hiểm và PCCC. Các tiêu chí về vị trí bố trí, công suất, khoảng cách an toàn, vật liệu ngăn cháy, hệ thống giám sát và khả năng ứng cứu sự cố cần được quy chuẩn hóa rõ ràng. Ngược lại, với công trình hiện hữu, đặc biệt là nhà trọ, chung cư cũ, việc áp dụng các quy định mới gặp rất nhiều hạn chế. Không gian để xe thường chật hẹp, hệ thống điện không đáp ứng tải sạc liên tục, việc cải tạo kết cấu để bổ sung trạm sạc có thể ảnh hưởng đến an toàn chung của công trình. Nếu áp dụng quy định theo hướng bắt buộc và đồng loạt sẽ thiếu tính khả thi, thậm chí tạo áp lực lớn về kinh tế cho người dân và chủ sở hữu công trình. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, an toàn và tâm lý cư dân là một yếu tố quan trọng. Trạm sạc chỉ có thể được chấp Quy định về trạm sạc xe điện cần tránh cách tiếp cận áp đặt một chiều. Việc thúc đẩy giao thông xanh không thể tách rời khỏi điều kiện hạ tầng đô thị và quyền môi trường sống của người dân. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi dự thảo QCVN 04:2021/BXD - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung quy định đối với trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện. Giải bài toán trạm sạc xe điện - Bài 2 THẢO HIỀN Khu sạc xe máy điện tại chung cư Hoa Sen (phường Bình Thới, TP.HCM). Ảnh: THẢO HIỀN

