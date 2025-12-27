295-2025

2 Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội. Đây là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo đó, HĐND TP.HCM ban hành danh mục nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, HĐND TP quyết định dùng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án theo đồ án thiết kế đô thị riêng. Các dự án này nằm tại vùng phụ cận nhà ga đường sắt, vùng phụ cận nút giao thông dọc tuyến vành đai 3 thuộc địa phận TP.HCM. Việc này nhằm thu hồi đất, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất đấu giá phát triển đô thị, thương mại hoặc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt theo hợp đồng BT. HĐND TP cũng thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện các dự án hạ tầng giao thông dùng vốn đầu tư công nằm trên ranh giới giữa TP.HCM và địa phương khác. Việc giao một địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án dựa trên sự thống nhất của các UBND cấp tỉnh liên quan. HĐND TP sẽ sửa đổi các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách năm 2025. Đồng thời sửa đổi Nghị quyết 52/2025 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu thông qua quy hoạch tổng thể TP và các quy định về định mức chi phí, trình tự thủ tục lập, thẩm định quy hoạch. HĐND TP cũng quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. HĐND TP.HCM sẽ ban hành danh mục các dự án được thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất thu hồi. Đồng thời quy định trình tự thành lập, mở rộng khu thương mại tự do (TMTD); quyết định bổ sung các dự án đường sắt mới vào phụ lục kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15. HĐND TP giao UBND TP.HCM xây dựng các đề án, Thời sự - Thứ Bảy 27-12-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN - KHÁNH LY Phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa X, chiều 26-12 “nóng” với các ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP.HCM. Các ý kiến tại kỳ họp đều xoay quanh vấn đề về bảng giá đất mới mà UBND TP.HCM trình HĐND TP xem xét, dựa trên sự tham mưu, đề xuất của Sở NN&MT TP.HCM. Đề xuất lùi thời gian ban hành bảng giá đất Đại biểu (ĐB) Nguyễn Tấn Phát, Bí thư phường Sài Gòn, cho rằng thực tế có hai sự chênh lệch rất lớn giữa đất nông nghiệp và đất ở; giữa bảng giá đất do Nhà nước ban hành với giá thị trường hiện nay. “Từ đó dẫn đến hai mâu thuẫn, đó là giữa chính quyền địa phương và người dân khi thực hiện thu hồi đất; mâu thuẫn giữa người dân với doanh nghiệp, mâu thuẫn với Luật Đất đai hướng đến việc bồi thường đất nông nghiệp, đất trồng lúa là phải đảm bảo quyền lợi cho người nông dân” - ĐB Nguyễn Tấn Phát Giải trình tại đây, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2026 so với bảng giá đất cũ tăng thêm ba nhóm đối tượng, được áp dụng theo bảng giá đất tính theo nghĩa vụ tài chính; đảm bảo cho các loại thuế, phí và sử dụng đất. Lần này, TP cập nhật toàn bộ các tuyến đường trên ba địa sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận được giá đất. Bảng giá đất có lợi hơn cho người dân Trao đổi làm rõ thêm một số nội dung được ĐB HĐND TP.HCM quan tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đất đai là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, gắn với đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Thực tiễn đã cho thấy nhiều mâu thuẫn xã hội, biến động giàu nghèo cũng như các vấn đề phức tạp khác đều liên quan đến đất đai. Do đó, ông hiểu băn khoăn của ĐB HĐND đối với việc thông qua hay chưa thông qua bảng giá đất là hoàn toàn xác đáng. “Thực tế, cả UBND và Thường trực HĐND TP.HCM đều rất trăn trở. Nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý đã trao đổi, bày tỏ lo ngại nếu bảng giá nghiêng về một phía sẽ tạo ra những xáo trộn, phát sinh các làn sóng ngầm, ảnh hưởng không tích cực đến môi trường phát triển của TP” - Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ. Ông khẳng định việc xây dựng và thông qua bảng giá đất là trách nhiệm lớn, người thực hiện và người quyết định phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Chủ tịch UBND TP.HCM nêu quan điểm bảng giá đất phải hài hòa lợi ích các bên, giữ ổn định xã hội. Ảnh: THANH THÙY nói và cho rằng các mâu thuẫn này tiềm ẩn những vấn đề xã hội về sau. Hay việc chia khu vực để ban hành bảng giá, ĐB Phát nói phường Tân Định, phường Sài Gòn không còn đất nông nghiệp thì việc xây dựng bảng giá đất như hiện nay chưa phù hợp. Vì vậy, ĐB Phát cho rằng cần phân tích kỹ lưỡng, xem xét lại bảng giá đất và không nhất thiết phải ban hành vào thời điểm này. ĐB Trần Quang Thắng đề nghị TP làm rõ mức độ ảnh hưởng của bảng giá đất đến người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất, phù hợp với điều kiện tài chính. bàn với số lượng trên 11.096 đối tượng. Khi bổ sung đầy đủ các tuyến đường sẽ giúp công khai, minh bạch giá đất tại vị trí thửa đất các tuyến đường, làm cơ sở thực hiện các nghĩa vụ. Bảng giá đất lần này cũng thống nhất cách tính vị trí hẻm và giá đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch cho Đầu tư gần 9.000 tỉ đồng xây hai BV tại xã Tân Nhựt CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄ N VĂN ĐƯỢ C: Bảng giá đất phải hài hòa lợi ích giữ ổn định xã hội Cụ thể hóa các nhiệm vụ của HĐND TP.HCM theo Nghị quyết 260 Ông Nguyễ n Văn Đượ c cho biế t quan điểm xuyên suốt của UBND TP.HCM là xây dựng bảng giá đất theo hướng hài hòa lợi ích của “ba nhà”, hạn chế xáo trộn, giữ ổn định xã hội. Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung tại kỳ họp. Ảnh: XUÂN ĐOÀN Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: T. THÙY Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư hạ tầng y tế giai đoạn 2026-2030. Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư xây dựng hai bệnh viện (BV) trọng điểm tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng năng lực điều trị, đào tạo, phân bổ lại hệ thống y tế và giảm áp lực quá tải cho khu vực nội thành. Dự án thứ nhất là xây dựng mới BV Chấn thương tại xã Tân Nhựt, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 4.207 tỉ đồng. Đây là công trình trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Thành ủy TP.HCM, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Cùng với BV Chấn thương, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng BV Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1). Dự án triển khai tại xã Tân Nhựt với tổng mức đầu tư khoảng 4.784 tỉ đồng.

3 Quan điểm xuyên suốt của UBND TP là xây dựng bảng giá đất theo hướng hài hòa lợi ích của “ba nhà”, hạn chế xáo trộn, giữ ổn định xã hội trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, bảng giá đất được xây dựng trên nguyên tắc giữ mặt bằng ổn định chung. Chỉ những khu vực có biến động lớn về giá do tác động của đầu tư hạ tầng, điều chỉnh quy hoạch, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống giao thông hoặc những trường hợp giá thị trường biến động trên 20% mới được cập nhật điều chỉnh. Các khu vực còn lại cơ bản BẢO PHƯƠNG Sáng 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận TP.HCM năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận với nỗ lực không ngừng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP.HCM sau hợp nhất đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới, khó khăn. Bước vào giai đoạn mới, ông Dương Anh Đức đề nghị đội ngũ chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Toàn ngành cần kịp thời tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh việc tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, ông Đức yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn ngành cần tổ chức hiệu quả các quan điểm của Đảng nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TP.HCM phát triển toàn diện. Cùng với đó, ngành cần đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tham mưu tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Đội ngũ cán bộ từ TP đến cơ sở cần được bồi dưỡng cả về chuyên môn, bản lĩnh chính trị lẫn kỹ năng công nghệ số. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu đội ngũ cần xác định rõ những việc cần làm, tính toán kỹ lưỡng phương thức, nguồn lực để thích ứng với diễn biến mới. Sáng tạo, đổi mới và làm với trách nhiệm cao nhất Phát biểu chỉ đạo, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá ngành tuyên giáo và dân vận TP sau hợp nhất vẫn giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm. Bà ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ trong năm qua. “Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để tồn tại” - bà Tuyết nói. Bà cho biết năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn. Trong bối cảnh đó, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận quan trọng hơn bao giờ hết. Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị ngành phải thực hiện tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I. “Công tác tuyên giáo, dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân TP chủ động góp công, góp sức cho công cuộc xây dựng, phát triển TP theo định hướng mới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng” - bà nhấn mạnh. Cùng với đó, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng hình thức tuyên truyền, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân. Bà lưu ý việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phải được xem là công cụ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bà cũng yêu cầu sớm sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM theo đúng định hướng, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-12. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý xây dựng đội ngũ cán bộ ở cấp xã có đủ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh chính trị. “Có nhiều nhiệm vụ quan trọng phía trước nhưng tôi tin ngành tuyên giáo và dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng bộ TP.HCM” - bà Tuyết đúc kết.• Thời sự - Thứ Bảy 27-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu sớm sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM theo đúng định hướng, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-12. Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới khu TMTD tại TP.HCM. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa cơ chế, chính sách mới theo Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội ban hành. Đối với việc thành lập khu TMTD, khu vực đề xuất phải đáp ứng các mục tiêu được quy định tại Nghị quyết 260; phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và các quy hoạch liên quan. Hồ sơ thành lập do Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM lập. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính tham mưu chủ tịch UBND TP.HCM thành lập hội đồng thẩm định. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo thẩm định, UBND TP.HCM quyết định việc thành lập khu TMTD. “Trong quá trình áp dụng, nếu phát sinh những điểm chưa phù hợp hoặc có biến động mới, chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời”. - ông Nguyễ n Văn Đượ c HĐND TP.HCM cũ ng thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Theo đó, dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách TP, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỉ đồng. Tiêu điểm các bên, kế hoạch để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó tập trung thúc đẩy nhà đầu tư chiến lược, phát triển đô thị theo định hướng TOD, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án và khu TMTD.THANH TUYỀ N giữ mức ổn định. Nguyên tắc tiếp theo là khắc phục những tồn tại, bất cập kéo dài trong thời gian qua, nhất là tại các khu vực giáp ranh, đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư. Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá bảng giá đất lần này đã xử lý được nhiều vấn đề tồn tại trước đây. Bên cạnh đó, bảng giá mới phải bảo đảm tính đồng bộ sau khi sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, thống nhất phương pháp xác định giá giữa các khu vực. Việc xây dựng bảng giá lần này được xác định theo hướng có lợi hơn cho người dân. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng so với giá thị trường, giá đất trong bảng giá hiện nay vẫn thấp. Dù vậy, bảng giá đất chủ yếu dùng để tính nghĩa vụ tài chính của người dân khi thực hiện các thủ tục đất đai; giá thấp hơn đồng nghĩa với việc giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Trường hợp bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh và được thẩm định riêng theo từng dự án, từng loại đất, bảo đảm người dân không bị thiệt thòi; không đẩy chi phí lên mức quá cao gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Trên cơ sở các quan điểm đó, Sở NN&MT đã thuê đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra. Trong quá trình áp dụng, nếu phát sinh những điểm chưa phù hợp hoặc có biến động mới, chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịp thời để phù hợp với thực tiễn.• Nhiều tập thể, cá nhân nhận huân chương, bằng khen Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Các cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Tấn Linh, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Tống Thanh Hùng, nguyên chuyên viên chính phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và dân tộc - tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ngoài ra, năm tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 21 tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM. Ngành tuyên giáo, dân vận phải truyền cảm hứng cho người dân TP.HCM Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu công tác tuyên giáo dân vận phải truyền cảm hứng, tạo động lực để người dân chủ động đóng góp xây dựng, phát triển TP. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

4 Thời sự - Thứ Bảy 27-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần đi trước, đề xuất những vấn đề khó Ngày 26-12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo. Ban cũng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế - xã hội. Song song đó là nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước. “Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định của Đảng” - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh… Đ.MINH - N.THẢO Ngày 26-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng ta luôn nhất quán xác định: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước. Tổng Bí thư xúc động bày tỏ những thành tích của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương chính là minh chứng thuyết phục cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: Hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc; chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người… Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng tuổi trẻ các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự phát triển của chính mảnh đất quê hương mình. (Theo TTXVN) Sáng 26-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Thanh Hà, sinh năm 1975, chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, được điều động giữ chức vụ chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, được biệt phái về làm chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-12. T.PHÚ - A.HIỀN Ngày 26-12, UBND TP.HCM ban hành thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (ngày 2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10-12026). Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ bốn ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1-1-2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4-1-2026). UBND TP.HCM cũng có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ đón chào năm mới 2026. Theo đó, TP.HCM có ba điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu trung tâm TP mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè. Thời gian bắn pháo hoa từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026. N.QUYÊN - H.KIM Thủ tướng: Thí điểm cho nhân tài trẻ học vượt cấp, đào tạo song bằng Ngày 26-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Năm học 2024-2025, Việt Nam cử bảy đoàn tham dự các Olympic khu vực và quốc tế ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học với tổng số 37 lượt học sinh tham gia và tất cả đều đoạt giải, gồm: 13 HCV, 16 HCB và 8 HCĐ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của các em học sinh là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng; được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Đưa ra những chỉ đạo mang tính chiến lược và cụ thể cho giai đoạn tới, Thủ tướng giao nhiệm vụ trực tiếp cho Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trình Thủ tướng trong quý I-2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp, xây dựng cơ chế, chính sách thực sự đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn. Thủ tướng cũng định hướng tập trung phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học có thế mạnh để trở thành hạt nhân của mạng lưới đào tạo xuất sắc. Trọng tâm đào tạo sẽ hướng vào các bộ môn STEM và các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đang là xu thế toàn cầu như: AI, công nghiệp bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học… THANH TÚ TP.HCM: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất hơn 1,8 tỉ đồng Sở Nội vụ TP.HCM vừa công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, đối với Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân đạt khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với mức bình quân 1,75 triệu đồng/ người của năm 2025. Riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tiền thưởng bình quân ước tính đạt 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người). Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bình quân chung toàn TP đạt 12,02 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất hơn 1,8 tỉ đồng/người, còn mức thấp nhất bình quân là 5,81 triệu đồng/người. H.NHI Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo siết chặt an toàn bơi Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh. Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong và ngoài trường học. Việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải được thực hiện thường xuyên. Đối với hiệu trưởng, Sở GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hiện hành về đảm bảo an toàn cho học sinh. Khi tổ chức hoạt động ngoại khóa, nội dung phải thiết thực và phù hợp độ tuổi. Các trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng an toàn bơi thông qua các hoạt động kỹ năng sống. Ngoài ra, các đơn vị phải phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh tại môi trường nước... NGUYỄN QUYÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuổi trẻ các dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục tỏa sáng Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội TP.HCM có 6 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 Tin vắn • TP.HCM diễn tập thực chiến bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu. Chiều 26-12, Công an TP.HCM phối hợp với Khu công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ bế mạc chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2025. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó sự cố cho các hệ thống trọng yếu của TP. N.TÂN Tràn dầu từ kho xăng dầu tại Dung Quất. Sự cố tràn dầu từ một kho xăng dầu tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 24-12 đã ảnh hưởng đến khoảng 18 ha đất sản xuất cùng các hồ nuôi tôm của người dân thôn Thuận Phước. Lực lượng chức năng đã triển khai phương án khắc phục. N.YÊN Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu và học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

5 Công chức bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” nếu tổng điểm đánh giá dưới 50 điểm hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên… Thời sự - Thứ Bảy 27-12-2025 THANH THANH Chính phủ ban hành Nghị định 335/2025 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Đánh giá dựa trên “sản phẩm” và chấm điểm định lượng Một trong những điểm mới nổi bật của nghị định là nguyên tắc đánh giá phải kết hợp giữa định tính và định lượng, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về hiệu quả công việc. Kết quả đánh giá dựa trên thang điểm 100, bao gồm: 30 điểm cho tiêu chí chung (chấp hành chủ trương, kỷ luật, cải cách hành chính...) và 70 điểm cho kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đối với công chức, việc chấm điểm dựa trên so sánh giữa số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc hoàn thành so với nhiệm vụ được giao. Nếu có sai sót lớn về nội dung hoặc chậm tiến độ, công chức sẽ bị trừ 25% điểm của sản phẩm đó cho mỗi lần đánh giá, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan. Để khắc phục tình trạng “lạm phát” thành tích, nghị định quy định chặt chẽ về tỉ lệ xếp loại. Theo đó, tỉ lệ công chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (đạt từ 90 điểm trở lên) không được vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong cùng một cơ quan, đơn vị. đơn vị (nếu có nhân viên dưới quyền bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, điểm tỉ lệ của lãnh đạo ở tiêu chí này chỉ còn 50%) và năng lực tập hợp, đoàn kết nội bộ (nếu để xảy ra mất đoàn kết kéo dài, điểm đánh giá tiêu chí này cũng chỉ đạt 50%). Công thức tính điểm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ Điểm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức: Điểm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ = (a+b+c) /3. Trong đó, a là điểm tỉ lệ % về số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; b là điểm tỉ lệ % về chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; c là điểm tỉ lệ % về tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Quy định mới về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức Trường hợp đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, cấp có thẩm quyền có thể quyết định tỉ lệ cao hơn nhưng tối đa cũng không quá 25%. Đối với tổ chức, để đạt mức “Hoàn thành xuất sắc”, ngoài việc đạt điểm số trên 90, đơn vị phải hoàn thành 100% nhiệm vụ (trong đó ít nhất 30% vượt mức), không có đơn vị cấp dưới bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và đã khắc phục toàn bộ hạn chế của kỳ trước. Cùng với đó, nghị định đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thông qua quy định: Mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu tổ chức không cao hơn mức xếp loại chất lượng của tổ chức đó. Việc đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý ngoài các tiêu chí về nhiệm vụ trực tiếp, còn phụ thuộc vào kết quả hoạt động của cơ quan, Điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức: Điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ = (a+b+c+d+đ+e)/6. Trong đó, a là điểm tỉ lệ % về số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định; b là điểm tỉ lệ % về chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; c là điểm tỉ lệ % về tiến Cán bộ lãnh đạo phải là người được nhân dân tín nhiệm cao Chính phủ cũng ban hành Nghị định 334/2025 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định đặt ra các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, trình độ và năng lực. Về trình độ, công chức lãnh đạo, quản lý phải tốt nghiệp ĐH trở lên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh năng lực, cán bộ lãnh đạo cần có uy tín cao, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và nhân dân. Người đứng đầu phải có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ, giữ vững kỷ cương hành chính và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đơn vị. Nghị định cũng quy định một số trường hợp đặc thù khi áp dụng tiêu chuẩn chức danh. Cụ thể, cán bộ được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không bắt buộc phải bảo đảm tiêu chuẩn đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới trực tiếp. Đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu, nhân sự không nhất thiết phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo hoặc kinh nghiệm quản lý cấp dưới. Đáng chú ý, đối với trường hợp thu hút người có tài năng, chuyên gia, việc bổ nhiệm không nhất thiết phải đáp ứng ngay đầy đủ tiêu chuẩn chức danh quy định tại nghị định nhưng phải hoàn thiện trong thời gian 36 tháng kể từ khi được bổ nhiệm. Đối với các chức danh mới chưa có trong quy định, cấp có thẩm quyền sẽ áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn của chức danh tương đương. thoisu@phapluattp.vn Từ ngày 1-1-2026, việc đánh giá công chức dựa vào sản phẩm và các tiêu chí cụ thể; mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại của đơn vị… độ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; d là điểm tỉ lệ % về kết quả hoạt động của lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách; đ là điểm tỉ lệ % về khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; e là điểm tỉ lệ % về năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý. Công chức bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” nếu tổng điểm đánh giá dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong năm đánh giá; đối với lãnh đạo, để cơ quan, đơn vị phụ trách xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo pháp luật. Nghị định 335/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, bãi bỏ các quy định trước đây về đánh giá công chức tại Nghị định 90/2020.• Hồ chứa nước 500 tỉ bị sự cố: Phương án giải cứu từ chuyên gia Nhật Bản Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm tháng 12-2025, trong đó nhấn mạnh công tác khắc phục dự án hồ chứa nước Đông Thanh sau khi phải tạm dừng từ sự cố sạt trượt đất hồi tháng 7-2023 đến nay. Dự án hồ Đông Thanh có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, gồm 26 gói thầu xây lắp. Đến giữa năm 2023, đã có 17 gói thầu hoàn thành, nhiều hạng mục đạt 80%-90% khối lượng. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 342 tỉ đồng. Tuy nhiên, rạng sáng 1-7-2023, tại khu vực sườn đồi vai phải, nằm ngoài và giáp với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13 xuất hiện một số vết nứt có chiều rộng 2030 cm ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của một số hộ gia đình. Các vết nứt phát triển nứt rộng theo từng ngày và xảy ra tình trạng sạt trượt, sụt lún đất khoảng 12,7 ha, phần lớn là đang trồng cà phê, dâu tằm. Có sáu ngôi nhà cấp 4, trong đó ba nhà đã hư hỏng hoàn toàn; hai nhà có dấu hiệu nứt nẻ và một nhà nứt nẻ công trình phụ. Từ khi xảy ra sự cố, dự án phải tạm dừng thi công để xác định nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng để xem xét việc tiếp tục triển khai dự án có khả thi hay không. “Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện phương án khắc phục đảm bảo an toàn công trình. Do gói thầu số 13 đã được mua bảo hiểm và nguyên nhân sự cố đã được chứng minh là do thiên tai nên chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để đơn vị bảo hiểm thực hiện chi trả bồi thường thiệt hại hư hỏng của các hạng mục thuộc gói thầu số 13. Do đó, khi thực hiện phương án khắc phục hư hỏng của các hạng mục thuộc gói thầu này sẽ không làm tăng chi phí đầu tư của toàn dự án mà vẫn bảo đảm an toàn kỹ thuật” - báo cáo nêu. Đặc biệt, để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, BQLDA đã huy động trí tuệ của các chuyên gia quốc tế từ Công ty Kawasaki (Nhật Bản). Những ý kiến góp ý chuyên sâu đã giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong tương lai. BQLDA đề xuất UBND tỉnh xem xét thống nhất tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án và lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án hồ Đông Thanh. PHƯƠNG NAM Từ ngày 1-1-2026, việc đánh giá công chức dựa vào sản phẩm và các tiêu chí cụ thể. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN Một góc công trình hồ chứa nước Đông Thanh. Ảnh: VT

6 Xe điện ngày càng phổ biến đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC cho các công trình có lắp đặt trạm sạc xe điện. Bởi lẽ việc lắp đặt trạm sạc cả trong nhà và ngoài trời đều đặt ra những rủi ro đáng kể về an toàn điện, nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Hiện tại, về cơ bản chưa có thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động nào được lắp đặt trong tủ sạc xe điện; do đó các hệ thống cảnh báo và chữa cháy đối với trạm sạc sẽ sử dụng chung với hệ thống của công trình trong trường hợp trạm sạc lắp đặt trong nhà. Về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cho trạm sạc xe điện, Bộ KH&CN đã công bố 08 TCVN về hệ thống sạc xe điện, trong đó quy định về yêu cầu chung, tương thích điện từ, truyền thông giữa trạm sạc và xe điện, yêu cầu an toàn đối với hệ thống lắp trạm sạc, cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp khu vực sạc xe điện. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn cũng chưa đề cập đến giải pháp cảnh báo và chữa cháy cho các trạm sạc. Về các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình, hiện nay QCVN 13:2018/ BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô” chưa có quy định riêng về yêu cầu thiết kế khi bố trí trạm sạc xe điện trong gara. Để bảo đảm yêu cầu PCCC cho các trạm sạc trên cơ sở các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, cần nghiên cứu, tham khảo một số giải pháp sau: Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: - Vị trí trạm sạc và xe điện cần bố trí thành khu vực riêng, độc lập với các khu vực để xe khác, được ngăn cách bằng các tường ngăn cháy hoặc tạo khoảng cách an toàn không nhỏ hơn 10 m đối với khu vực xung quanh trạm sạc. - Tủ điện, thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc phải được ngăn cháy với khu vực gara và bảo đảm theo quy định tại Điều 2.3.4 của QCVN 13:2018/BXD. Các thiết bị phải bảo đảm theo các yêu cầu của QCVN 12:2014/BXD và các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị điện liên quan. Về giải pháp chống tụ khói: - Khu vực gara bố trí trạm sạc phải thiết kế giải pháp hút khói theo quy định tại Điều 2.3.3 QCVN 13:2018/BXD và Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 27-12-2025 phapluat@phapluattp.vn THẢO HIỀN Là đô thị lớn nhất cả nước, nhu cầu sử dụng xe điện tại TP.HCM đang ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý cho việc lắp đặt trạm, trụ sạc, đặc biệt tại các nhà chung cư. Trước thực tế này, Sở Xây dựng TP.HCM đã có những kiến nghị cụ thể nhằm bổ sung, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu bảo đảm an toàn, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển hạ tầng giao thông xanh, hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình triển khai. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Hòa An (ảnh), Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, để làm rõ hơn về vấn đề này. Đảm bảo an toàn và có sự đồng thuận của cư dân . Phóng viên: Nhu cầu về điểm sạc cho xe điện tại các chung cư ngày một lớn, Sở Xây dựng TP.HCM đã có đề xuất gì cho vấn đề này, thưa ông? + Ông Bùi Hòa An: Hiện nay, các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể về thiết kế, diện tích, bố trí hay giám sát an toàn đối với trạm Trên thực tế, Sở Xây dựng ghi nhận có một số chung cư trên địa bàn TP.HCM đã áp dụng các biện pháp hạn chế, thậm chí không cho xe điện xuống hầm để xe, xuất phát từ lo ngại về an toàn trong điều kiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật cụ thể. Dưới góc độ pháp lý, theo quy định của Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ năm 2025), khu vực để xe trong nhà chung cư là phần phục vụ nhu cầu chung của cư dân và không phân biệt loại phương tiện theo động cơ. Xe điện được xác định là tài sản hợp pháp; do đó việc hạn chế quyền đưa xe vào khu vực để xe chung cần được xem xét thận trọng trên cơ sở quy định pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân. Các biện pháp liên quan đến việc sử dụng khu vực để xe chung cần có sự thống nhất của cộng đồng cư dân thông qua hội nghị nhà chung cư hoặc căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc áp dụng các quy định quản lý khi chưa có sự đồng thuận hoặc cơ sở pháp lý rõ ràng có thể phát sinh những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ở góc độ dịch vụ, cư dân thực cần được xem xét cụ thể theo từng công trình, từng khu vực, tránh làm phát sinh nguy cơ mất an toàn. Về lâu dài, khi các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được ban hành, các công trình xây dựng mới sẽ áp dụng ngay từ khâu thiết kế. Đối với các công trình hiện hữu, việc cải tạo, bổ sung sẽ được thực hiện trên cơ sở khảo sát, đánh giá kỹ thuật và lộ trình phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Sở Xây dựng cũng đề nghị các ban quản trị, ban quản lý chung cư nghiên cứu một số nội dung: Về vị trí bố trí: Nên bố trí gần lối ra vào tầng hầm, tránh đặt ở khu vực khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Phải có làn đường riêng hoặc phân luồng để tránh cản trở xe khác. Thông gió và xử lý khí: Bắt buộc thông gió cơ khí, đảm bảo ≥ 6 lần trao đổi khí/giờ. Có hệ thống phát hiện khí hydro, CO, CO2, kèm cảnh báo tự động; tuân thủ các yêu cầu về PCCC theo quy định. Chung cư phải có biển báo “Khu vực sạc xe điện”, ký hiệu riêng trên nền sơn sàn. Cần có hệ thống camera Tại chung cư 12 view Tín Phong (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), chỗ sạc xe điện được bố trí trên vỉa hè của chung cư, giáp đường xe chạy. Ảnh: THẢO HIỀN hoặc trụ sạc xe điện vẫn chưa được ban hành đầy đủ. Các bộ, ngành trung ương, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ KH&CN, cũng đang phối hợp nghiên cứu để xây dựng, bổ sung quy chuẩn phù hợp với xu hướng phát triển của phương tiện giao thông điện. Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản góp ý đối với dự thảo QCVN về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình bãi đỗ xe gửi Bộ Xây dựng. Trong thời gian chờ hoàn thiện dự thảo, các dự án hoặc công trình có nhu cầu lắp đặt thiết bị sạc xe điện được hướng dẫn thực hiện theo các quy định hiện hành về an toàn điện, an toàn PCCC và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. . Ban quản lý nhiều khu chung cư đang chủ động xây dựng các biện pháp quản lý nhằm kiểm soát rủi ro. Theo ông, những nguyên tắc nào cần được lưu ý để vừa đảm bảo an toàn, vừa đúng quy định pháp luật? + Hiện nay, do chưa có hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thống nhất và cụ thể cho trạm sạc xe điện trong các loại hình nhà ở nên các đơn vị quản lý, vận hành gặp khó khăn trong việc lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa đảm bảo an toàn. Từ thực tế này, một số nơi đã lựa chọn giải pháp thận trọng, thậm chí hạn chế việc sạc xe điện trong khu vực để xe chung nhằm phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp quản lý cũng cần được cân nhắc hài hòa với quyền sử dụng tài sản chung của cư dân và phải dựa trên sự thống nhất theo quy định pháp luật. hiện nghĩa vụ tài chính để được sử dụng các dịch vụ hạ tầng theo thỏa thuận. Vì vậy, việc điều chỉnh hoặc hạn chế dịch vụ trông giữ phương tiện, trong đó có xe điện, cần được xem xét trên cơ sở hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng mua bán căn hộ, nhằm bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Những lưu ý trước khi có hướng dẫn . Trong khi chờ hướng dẫn, Sở Xây dựng có định hướng, hướng dẫn tạm thời như thế nào? + Đối với các chung cư được xây dựng từ trước, vào thời điểm xe điện chưa xuất hiện, việc cải tạo để bố trí trạm sạc cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trong trường hợp này, cần tiến hành khảo sát hiện trạng công trình, đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống điện, điều kiện thông gió, thoát khói và các yếu tố an toàn liên quan. Trong giai đoạn chưa có quy chuẩn riêng, sở vẫn hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý chung cư và các đơn vị liên quan thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo cao nhất các yêu cầu về an toàn điện và PCCC. Việc lắp đặt Sở Xây dựng TP.HCM hướng kiến nghị hoàn thiện pháp lý Sở Xây dựng TP.HCM đã có hướng dẫn tạm thời và kiến nghị bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc phát triển hạ tầng sạc xe điện. Giải bài toán trạm sạc xe điện - Bài cuối Khuyến cáo từ Công an TP.HCM

