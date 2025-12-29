296-2025

TP.HCM khởi động loạt siêu dự án, kết nối Cần Giờ Khán giả bùng nổ cảm xúc ở HOZO năm 2025 Mua bán, sáp nhập: Cơ hội lột xác cho doanh nghiệp Việt trang 10 trang 12 trang 11 Soi "luật chơi" mới của Zalo dưới lăng kính pháp lý trang 6+7 TP.HCM điều chuyển hơn 1.000 cán bộ xã, phường nhằm khắc phục tình trạng "nơi thừa, nơi thiếu". Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM giải bài toán THỪA - THIẾU CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG Lãi suất thấp khép lại: Giấc mơ mua nhà ngày càng xa l Hôm nay (29-12), Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức đi vào hoạt động.

2 Thời sự - Thứ Hai 29-12-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊTHOA-THANHTUYỀN-LÊÁNH Mới đây, TP.HCM đã ban hành đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu. Theo đó, TP sẽ chuyển số công chức đang dôi dư ở nhiều đơn vị về các xã, phường thiếu người để khắc phục tình trạng lệch biên chế sau sáp nhập đơn vị hành chính. Trước đó, từ ngày 1-7, mỗi xã, phường có bốn đơn vị cấp phòng gồm trung tâm phục vụ hành chính công, văn phòng, phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị và phòng văn hóa - xã hội. Sau sắp xếp, cấp xã nhận 70% nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về. Với từng phòng chuyên môn, khối kinh tế hạ tầng đô thị thực hiện 165 nhiệm vụ, khối văn xã có 85 nhiệm vụ… Về bố trí biên chế, mỗi xã, phường có bình quân 32 người, nếu tăng 2.000 dân được thêm một người nhưng tổng công chức không quá 50 với xã và 70 với phường. Phường, xã thiếu nhân sự ở nhiều vị trí chuyên môn Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp, cho biết sau ngày 1-7, phường được giao 101 biên chế trên cơ sở tiếp nhận nhân sự cán bộ, công chức của phường 10, phường 17 và các cơ quan của quận Gò Vấp cũ chuyển về. Trong đó, cơ quan Đảng ủy phường có 20 biên chế, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 16 biên chế, Trung tâm Chính trị phường 5 biên chế, UBND phường được giao 60 biên chế. Thời gian qua, phường đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc với ba trường hợp nên UBND phường còn 57 công chức, nếu trừ đi công chức giữ chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường thì còn 55 người. Theo hướng dẫn của Trung Hòa, cho biết nếu đối chiếu với định mức biên chế được giao dựa trên quy mô dân số, địa phương đang thừa khoảng 20 nhân sự. Tuy nhiên, thực tế với khối lượng công việc khổng lồ sau sáp nhập, số cán bộ, công chức hiện có chỉ vừa đủ để đảm đương nhiệm vụ, địa phương vẫn chưa có định hướng xử lý cụ thể đối với đội ngũ không chuyên trách. “Khối UBND đang thiếu hai biên chế, trong khi khối Đảng lại thừa 12 người” - ông Thiện nói và cho biết thời gian qua cán bộ phải làm ngoài giờ, cả ban đêm, cuối tuần để xử lý công việc. Tương tự, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cũng thông tin địa phương đang thiếu 14 biên chế công chức, dẫn đến áp lực công việc rất lớn. Theo ông Tài, với quy mô dân số hiện nay, phường Đông Hòa được giao định mức 70 biên chế công chức nhưng thực tế phường chỉ có 56 người. “Anh em phải vận dụng nhiều giải pháp, huy động người hỗ trợ thêm, chủ yếu là đôn đốc, thúc đẩy nhau làm việc theo chương trình, kế hoạch. Chưa dám áp dụng KPI chính thức nhưng cách làm cũng tương tự, giao rõ thời hạn để hoàn thành vì công việc phát sinh liên tục” - ông Tài nói. Ông Tài cũng cho biết theo quy định, mỗi phòng phải có kế toán và kế toán trưởng, song với biên chế hiện có, địa phương chưa biết lấy nhân sự từ đâu để bố trí. Bên cạnh đó, phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị được giao 8 biên chế nhưng phải đảm nhiệm hàng loạt lĩnh vực như môi trường, đất đai, xây dựng, quy hoạch, giao thông, tài chính cùng trưởng Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN ương, với quy mô dân số hơn 110.000 dân, UBND phường Gò Vấp được tối đa 70 biên chế. Như vậy, hiện UBND phường Gò Vấp còn thiếu 15 biên chế công chức so với định mức được giao. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, hiện phường đang thiếu công chức tại nhiều vị trí chuyên môn có tính chất cấp thiết, trực tiếp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp, cụ thể ở các lĩnh vực nội vụ, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, kế toán, đăng ký hộ kinh doanh, phát triển kinh doanh, giao thông, môi trường… Thực hiện đề án của UBND TP.HCM, UBND phường Gò Vấp đã rà soát và dự kiến điều chuyển năm công chức từ các cơ quan khác sang UBND phường và tiếp nhận hai công chức từ sở, ngành TP, UBND các phường bạn. Bên cạnh đó, bám sát phụ lục trong đề án, phường cũng gửi văn bản thông tin đến Sở Nội vụ và UBND các phường, xã dự kiến điều động thêm tám công chức. Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp đánh giá việc bổ sung, điều động và sắp xếp công chức theo đề án sẽ dần khắc phục tình trạng thiếu biên chế tại UBND phường, bảo đảm bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm… Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân nỗ lực choàng gánh cho nhau để hoàn thành kế hoạch. Theo ông Hậu, phường Xuân Hòa dù có dân số cư trú thực tế không quá cao do nhiều nhà dân được cho thuê làm văn phòng nhưng đây lại là địa bàn trung tâm, trọng điểm về chính trị và có nguồn thu ngân sách đứng thứ ba toàn TP. Những yếu tố này tạo ra áp lực quản lý và khối lượng công việc lớn cho đội ngũ cán bộ. Áp lực công việc lớn Ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, cho biết hiện phường có 11 viên chức và 36 người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên, đến thời điểm này Chủ động sắp xếp từ nguồn tại chỗ Tại phường Linh Xuân, vào thời điểm tháng 10 có tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách là 156. Trung tâm phục vụ hành chính công phường vào thời điểm mới vận hành được bố trí 13 công chức nhưng sau đó còn chín người vì phải điều động bốn công chức đến các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Phường Linh Xuân cũng thiếu tám vị trí lĩnh vực chuyên môn sâu. Đến nay, sau gần hai tháng, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết địa phương cơ bản giải quyết được câu chuyện thiếu cán bộ chuyên môn. “Phường đã chủ động sắp xếp nội bộ, tính toán các vị trí công việc sát và phù hợp với chuyên môn, chủ động đào tạo tại chỗ cho cán bộ các nội dung liên quan đến phần công việc được giao. Đến nay, tình hình đội ngũ tại phường đã cơ bản ổn định” - bà Cúc nói. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết trung tâm đã phân bổ nhân lực trực tiếp đến các phường thiếu nhân sự chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực hạ tầng để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về quy trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ phường đã từng bước nắm bắt các đầu việc thuộc lĩnh vực, dần dà trở nên hiểu rõ và có kinh nghiệm, tự tin hơn để giải quyết công việc. “Cầm tay chỉ việc”, đồng hành cùng cấp xã Trao đổi với PV, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, chia sẻ với các công việc liên quan đến tài chính, phường, xã đang gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể, về tổ chức tài chính, kế toán, đơn vị đang thiếu nhân sự, cán bộ hiểu sâu, nắm rõ để triển khai phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình tổ chức triển khai nhân sự cho nhiệm vụ này, chính quyền cơ sở cũng như Sở Nội vụ, Sở Tài chính cố gắng phối hợp nhưng thực tế cho thấy cũng cần phải đào tạo nhiều. Sở Tài chính đã tổ chức năm hội nghị trực tuyến, trực tiếp với cấp phường, xã, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” các nội dung về tài chính, kế toán; các phòng chuyên môn cũng thường xuyên hỗ trợ nhưng vẫn cần thời gian để đào tạo, hướng dẫn thêm. “Có những nội dung mà phường, xã chưa nắm được nhưng lại ngại báo cáo”- ông Thảnh nêu thực tế và cho rằng sở sẵn sàng đồng hành với cấp xã khi có khó khăn. Các địa phương đánh giá khi được bổ sung nhân sự như đề án mà UBND TP.HCM ban hành sẽ cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu hụt biên chế tại một số vị trí chuyên môn cấp thiết. TP.HCM giải bài toán thừa- cán bộ xã, phường TP.HCM điều chuyển hơn 1.000 cán bộ xã, phường nhằm khắc phục tình trạng “nơi thừa, nơi thiếu”. Các địa phương cũng đang nỗ lực sắp xếp, bố trí nhân sự tại chỗ và kiến nghị bổ sung biên chế nhằm giảm áp lực.

3 Thời sự - Thứ Hai 29-12-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng bộ môn Quản lý công Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhìn nhận thực trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ, công chức cấp xã ở TP hiện nay là tình huống phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, TP.HCM cần bảo đảm cán bộ được bố trí đúng việc, đúng sở trường, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, tránh tình trạng “đúng người trên giấy tờ nhưng không đạt hiệu quả thực tế”. Có độ trễ trong công tác nhân sự với cải cách thể chế . Phóng viên: Thưa bà, dưới góc nhìn quản lý công, bà nhận định thế nào về thực trạng 1.052 cán bộ thừa và 935 cán bộ thiếu tại cấp xã ở TP.HCM? + PGS-TS Nguyễn Thị Thu Hòa: Con số 1.052 cán bộ thừa và 935 cán bộ thiếu cho thấy bài toán nhân sự có sự không khớp về cơ cấu và năng lực. Có nơi “thừa người” ở các vị trí hành chính, kiểm soát thủ tục hoặc lĩnh vực ít phát sinh công việc. Trong khi đó, các vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số… lại thiếu nghiêm trọng. Thực trạng này cho thấy độ trễ của công tác nhân sự so với cải cách thể chế. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc sắp xếp bao nhiêu người, mà nằm ở cách TP.HCM tiếp cận quản trị nguồn nhân lực công. Mặt khác, điều mà TP.HCM đang thiếu không phải là người nói chung, mà là người làm được việc trong bối cảnh mới. Do vậy, TP cần xem xét lại chất lượng đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm. Bởi vị trí việc làm hiện nay chưa gắn chặt với kết quả đầu ra, khối lượng xử lý công việc và mức độ hài lòng của người dân. . UBND TP.HCM đã đưa ra năm nhóm giải pháp để sắp xếp, bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức. Theo bà, giải pháp nào mang tính quyết định nhất và cần được ưu tiên triển khai? + Năm nhóm giải pháp mà UBND TP.HCM đưa ra là đầy đủ, có tính hệ thống và bám sát thực tiễn. Các giải pháp không chỉ dừng ở điều động giữa các xã, phường mà còn mở rộng sang điều phối nội bộ, hoán đổi giữa khối Đảng, chính quyền, gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình. Điều này cho thấy TP.HCM đã tiếp cận vấn đề theo hướng tổng thể, chứ không xử lý manh mún. Theo tôi, nhóm giải pháp sắp xếp, điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu theo vị trí việc làm mang tính quyết định nhất. Đây là giải pháp trực tiếp tác động đến điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thiếu nhân lực chuyên môn sâu tại cấp xã, trong khi tổng biên chế toàn TP vẫn đang vượt định mức. Nếu không làm tốt khâu này, các giải pháp còn lại sẽ khó tạo ra chuyển biến rõ rệt trong hiệu quả vận hành bộ máy. Tuy nhiên, chính nhóm giải pháp “then chốt” này cũng khó triển khai nhất, vì vấp phải rào cản tâm lý địa phương, khoảng cách địa lý, áp lực công việc và sự không tương thích về năng lực thực tế của cán bộ được điều động. Để giải pháp này thực sự hiệu quả, tôi cho rằng TP.HCM cần bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ dựa trên năng lực thực thi và kết quả công việc, thay vì chỉ dựa vào bằng cấp hay lĩnh vực đào tạo. Đồng thời, TP gắn điều động, luân chuyển với đào tạo lại bắt buộc, nhất là đối với các lĩnh vực mới, chuyên sâu như đất đai, tài chính, công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính. Ngoài ra, cần kết hợp chặt chẽ hơn giữa sắp xếp nhân sự và chuyển đổi số. Khi quy trình được số hóa, chuẩn hóa, khối lượng công việc thủ công giảm xuống, sức ép “giữ người” ở các địa phương sẽ giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc điều phối nhân lực trong toàn TP. Ba khâu then chốt . Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ hai, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng việc chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu không phải để “lấy con số báo cáo” mà phải giải quyết đúng năng lực, chuyên môn? + Thông điệp của Bí thư Thành ủy rất rõ ràng, đó là điều chuyển cán bộ không nhằm làm đẹp con số báo cáo mà để giải quyết công việc thực tế. Tình trạng cán bộ “vừa thừa vừa thiếu” chỉ được khắc phục thực chất khi bố trí, sắp xếp dựa trên năng lực, chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng vị trí. Để cụ thể hóa yêu cầu này, tôi cho rằng TP.HCM cần tập trung làm tốt ba khâu then chốt. Thứ nhất, đổi mới căn bản cách đánh giá cán bộ. TP phải trả lời được những câu hỏi rất thực chất: Cán bộ đó đã làm được việc gì, xử lý bao nhiêu hồ sơ, mức độ phức tạp ra sao, khả năng phối hợp liên ngành và thích ứng với nhiệm vụ mới như thế nào?... Chỉ khi đánh giá dựa trên kết quả công việc thực tế mới xác định đúng ai thừa và ai thiếu. Thứ hai, nâng cao chất lượng lựa chọn cán bộ để điều chuyển. Lựa chọn cán bộ cần dựa trên mức độ phù hợp với vị trí việc làm cụ thể chứ không chỉ dựa vào lĩnh vực công tác chung. Điều này đòi hỏi phải đối chiếu trực tiếp giữa yêu cầu công việc của nơi thiếu với năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm của từng cán bộ, thay vì điều chuyển theo nguyên tắc cùng ngành, cùng phòng. Đồng thời, coi trọng yếu tố sẵn sàng học hỏi, khả năng chịu áp lực và tinh thần trách nhiệm, vì đây là những năng lực đặc biệt quan trọng ở cấp xã trong mô hình chính quyền hai cấp. Thứ ba, bố trí cán bộ theo logic công việc, không theo địa giới hay cảm tính. Bố trí cán bộ sau điều chuyển cần được xem là một quá trình quản trị, không phải quyết định hành chính một lần. TP.HCM cần bảo đảm cán bộ được bố trí đúng việc, đúng sở trường, có sự hỗ trợ về chuyên môn cũng như đào tạo bổ sung. Nếu bố trí mà không tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực thì dù đúng người trên giấy tờ, hiệu quả thực tế vẫn không đạt. . Xin cảm ơn bà.• TP.HCM cần xem xét chất lượng đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, gắn với kết quả đầu ra, khối lượng xử lý công việc và mức độ hài lòng của người dân. 1.052 là số công chức TP đang thừa nhưng lại thiếu 935 người tại 27 vị trí việc làm ở cấp xã. Năm nhóm giải pháp UBND TP.HCM đưa ra để sắp xếp, bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức gồm: - Sắp xếp trong nội bộ cấp xã; - Sắp xếp từ xã thừa qua xã thiếu; - Điều động công chức Đảng, đoàn thể làm chuyên môn; - Điều động từ sở, ngành xuống xã; - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiêu điểm thiếu Cán bộ khi được bố trí đúng việc, đúng sở trường, có sự hỗ trợ về chuyên môn… sẽ phát huy tối đa được năng lực, hiệu quả công việc được nâng lên. Ảnh: NGUYỆT NHI và phó phòng… Ngoài ra, địa phương cũng thiếu nhân sự có nghiệp vụ đấu thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình. “Với khối lượng công việc hiện nay, thực sự là rất lớn và rất áp lực đối với đội ngũ cán bộ cấp phường” - ông Tài chia sẻ. Bổ sung biên chế theo định mức và bố trí linh hoạt Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho rằng việc điều động, luân chuyển này chỉ mang tính giải pháp trước mắt, tập trung xử lý những lĩnh vực đang thiếu hụt nhiều nhân sự, trong khi nhu cầu về công chức có chuyên môn sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực nội vụ, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và đào tạo… vẫn còn rất lớn. Ông Dũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung đủ biên chế công chức cho UBND phường theo định mức và lộ trình phù hợp, bảo đảm tương xứng với quy mô dân số, khối lượng công việc và đặc thù đô thị của địa phương. Song song đó, cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt trong bố trí cán bộ, công chức trong nội bộ và giữa các phường, nhất là những vị trí cần có chuyên môn sâu. Đối với những cán bộ không chuyên trách có chuyên môn, năng lực công tác tốt cũng cần được quan tâm để tiếp tục bố trí, sử dụng trong một số lĩnh vực có khối lượng công việc lớn. Đây là phương án khả thi trong thời gian chờ bổ sung đủ biên chế công chức, đồng thời chuẩn bị nhân sự cần tuyển dụng thêm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường sắp tới. Còn ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, kiến nghị Sở Nội vụ điều động theo lộ trình để bộ máy kịp thích nghi và ổn định tâm lý cán bộ sau biến động sáp nhập. Bởi nếu giảm đột ngột một số lượng lớn cán bộ, công chức sẽ ảnh hưởng đến công tác địa phương. Theo ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, nếu thực hiện tinh giản theo định mức biên chế của đề án và chấm dứt hoạt động lực lượng không chuyên trách trong thời gian tới, bộ máy phường sẽ không đủ nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Vì vậy, địa phương mong muốn được xem xét tăng biên chế nhằm bù đắp lực lượng sẽ nghỉ việc. Ngoài nhân sự, ông Thiện cũng kiến nghị khi các sở, ngành phân cấp nhiệm vụ cho cấp xã đồng thời cần phân cấp đầy đủ nguồn lực về tài chính, vật lực và biên chế. “Nếu phân cấp cho phường quản lý lĩnh vực xây dựng, cây xanh, chiếu sáng hay một số nội dung đặc thù của đô thị thì phải tính toán đầy đủ nguồn kinh phí và nhân sự để thực hiện. Nếu chỉ giao việc mà không giao nguồn lực thì rất khó đảm bảo hiệu quả” - ông Thiện nhấn mạnh. Nhiều địa phương khác cũng chia sẻ đang loay hoay vì thiếu nhân sự chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực về tài chính, hạ tầng, đất đai… Việc phân cấp, ủy quyền hiện chưa đi đôi với bố trí, bổ sung nhân sự, kinh phí; cơ cấu vị trí việc làm hiện hành của phường vẫn giữ nguyên, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều và phức tạp. Để giải quyết, các địa phương cho biết đều chủ động “cân bằng” đội ngũ ngay trong nội bộ trước khi có sự sắp xếp, điều động để tạo sự chủ động. Từ thực tiễn này, nhiều phường mong muốn và đề xuất TP giao biên chế tổng cho phường. Trên cơ sở biên chế được giao, phường sẽ chủ động phân bổ biên chế các đơn vị trực thuộc…• Luân chuyển cán bộ: Đừng chỉ “đúng người trên giấy” Theo chuyên gia, để khắc phục tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” cán bộ, TP.HCM cần có những tính toán, cách tiếp cận rõ hơn trong quản trị nguồn nhân lực công.

4 Thời sự - Thứ Hai 29-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Ngày 28-12, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025, tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu tiên phong về chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức Đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7, tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho năm cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ba cá nhân thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7... PQ Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo khu vực Cà Mau. Bên cạnh đó, kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án hạ tầng chiến lược, được xây dựng theo lệnh khẩn cấp tại tỉnh Cà Mau. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tái định cư… để người dân đã nhường đất cho các dự án có cuộc sống tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước. Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dự án giao thông, nhất là tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, để khai thác phát triển du lịch, để các công trình này không chỉ là công trình giao thông mà còn là sản phẩm du lịch. “Đây là những công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ các lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án…” - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công đường bộ cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau hoàn thành trước ngày 31-1-2026 để hoàn thành toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tại quần đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu. CHÂU ANH Ngày 28-12, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho ba gia đình tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Các gia đình được bàn giao nhà gồm ông Nguyễn Cả, ông Nguyễn Ngọc Trí và chị Nguyễn Thị Thu Huyền. Đây là những căn nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được bàn giao trong “chiến dịch Quang Trung” mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Tại buổi lễ, Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các chiến sĩ để “thần tốc thi công, thần tốc về đích”. “Mỗi mét tường, mỗi viên gạch của những căn nhà mới đều thấm đẫm mồ hôi, bền chặt tình quân dân. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho người dân an cư, ổn định cuộc sống, vươn mình sau lũ” - Thượng tá Tuyên nói. Thượng tá Tuyên yêu cầu các chiến sĩ sau khi bàn giao nhà phải kiểm tra, hỗ trợ gia đình làm nốt những phần việc còn lại như dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trong nhà… TIẾN THOẠI Chiều 28-12, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận hình ảnh trực thăng đậu tại sân bay đảo Phú Quý chuyển người bệnh vào đất liền cấp cứu mà mạng xã hội đưa lên vào sáng cùng ngày là có thật. Theo ông Lợi, qua nắm tình hình được biết bệnh nhân là một giáo viên dạy tiểu học bị đột quỵ và gia đình đã thuê trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam đưa vào BV 175 (TP.HCM) cấp cứu. Cuối năm 2020, BV Quân y 175 chính thức đưa vào hoạt động sân bay trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình. Đây là BV đầu tiên tại Việt Nam có sân bay trực thăng, giúp cấp cứu bệnh nhân nguy kịch từ biển đảo, vùng sâu, vùng xa nhanh chóng, đặc biệt là các ca chạy đua với “giờ vàng”. PHƯƠNG NAM Thanh Hóa cần coi việc tháo gỡ khó khăn các dự án là nhiệm vụ cấp bách Ngày 28-12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 751, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, các cơ quan chức năng trong tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt cấp bách, quan trọng, qua đó góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực đang ách tắc để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm tới. Thanh Hóa cần phải có sự phối hợp, báo cáo thông tin đầy đủ với các bộ, ngành chức năng đối với từng dự án để có hướng tháo gỡ cụ thể, hiệu quả… PV (Theo Chinhphu.vn) Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 Ngày 28-12, tại cuộc họp về xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm tới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy đầu tư phát triển. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8,8%-9,4%. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc, rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu và giải pháp, xây dựng phương án phân giao chỉ tiêu cho 135 xã, phường và các sở, ngành thực hiện trong năm 2026… LÊ KIẾN Vinh danh 30 nhà hàng, quán ăn trứ danh Hải Phòng Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng và Grab Việt Nam vừa phối hợp tổ chức chương trình vinh danh quán, nhà hàng trứ danh Hải Phòng. Sự kiện nhằm tri ân những nhà hàng, quán ăn tiêu biểu có đóng góp cho việc xây dựng và lan tỏa ẩm thực của TP, thương hiệu Food tour Hải Phòng thời gian qua. Ban tổ chức đã tôn vinh 30 nhà hàng, quán ăn tiêu biểu, góp phần làm nên bản sắc ẩm thực địa phương, như bánh Trung thu Đông Phương, bánh đa cua Bà Cụ, cà phê cốt dừa cô Hạnh, lẩu cua đồng Bống, cá mòi kho Làng Chài, trà cúc An Trà, bánh đậu xanh Như Ý, bánh đậu xanh Hoàng Gia, chả chìa Bác Hoạt, cơ sở bánh gai Nga Tới, bánh Trung thu Đông Phương, bánh cuốn Quyên... N.SƠN Bắt giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm Ngày 28-12, thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung) để điều tra về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm. Vào năm 2020, hai mẹ con đã dựng kịch bản Thu uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Sau đó, bà Thập đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con gái và liên hệ các công ty bảo hiểm để nhận chi trả với số tiền hơn 1,28 tỉ đồng. ĐẶNG TRUNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc một số dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau Đắk Lắk: Bàn giao 3 căn nhà đầu tiên trong “chiến dịch Quang Trung” Thuê trực thăng bay từ đảo Phú Quý vào TP.HCM để cứu giáo viên bị đột quỵ Tin vắn • Hơn 1.000 người tham gia giải chạy tại An Giang. Ngày 28-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức giải marathon “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” với hơn 1.000 vận động viên. Giải chạy nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy, tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy đến năm 2030. C.ANH • Cảnh sát kiểm tra quán bar, bắt giữ nhiều người sử dụng ma túy. Ngày 28-12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân kiểm tra quán bar Maybach và quán bar QLounge 135, thuộc phường Hoa Lư. Lực lượng công an phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy, tạm giữ hình sự 12 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, bắt giữ bốn người có hành vi mua bán trái phép ma túy… Đ.TRUNG Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN

5 Thời sự - Thứ Hai 29-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 28-12, HĐND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn TP. Người được áp dụng là lực lượng công an, quân đội, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bên cạnh đó còn có người của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc TP, người lao động làm việc tại các tổ chức hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao. Các lực lượng này tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ phục vụ tại các sự kiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; lực lượng tình nguyện viên không hưởng lương ngân sách nhà nước được huy động theo quyết định của cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện. Theo đó, mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ phục vụ tại các sự kiện là 100.000 đồng/người/ngày. Đáng chú ý, nghị quyết cho phép huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. TẤN VIỆT LÊ THOA thực hiện Sáng nay (29-12), Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của TP.HCM, hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Ông Dương Văn Thơm (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm, khẳng định với sự đầu tư đồng bộ về công nghệ, quy trình khoa học và đội ngũ nhân sự kinh nghiệm, Trung tâm đã sẵn sàng mang lại trải nghiệm minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Tạo bước đột phá thực chất . Phóng viên: Thưa ông, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức đi vào vận hành từ hôm nay. TP.HCM đã có quá trình chuẩn bị như thế nào cho bước ngoặt này? + Ông Dương Văn Thơm: Việc nghiên cứu thành lập Trung tâm đã được lãnh đạo Thành ủy và UBND TP quan tâm, chỉ đạo từ lâu. Tuy nhiên, do đặc thù TP.HCM có địa bàn rộng, trụ sở các sở, ban ngành lại phân tán, cộng với hệ thống giao thông nội thành còn nhiều trở ngại cho việc đi lại của người dân. Vì vậy, việc xây dựng Trung tâm đòi hỏi phải được nghiên cứu thật sự kỹ lưỡng, đảm bảo khi đi vào hoạt động phải mang lại thuận lợi thực chất cho người dân. Đến nay, khi các điều kiện đã chín muồi, các thủ tục hành chính (TTHC) đã công khai, minh bạch hơn, các quy định về dữ liệu số hóa thay thế hồ sơ giấy đã hoàn thiện, tạo cơ sở để TP.HCM chính thức đưa Trung tâm vào vận hành. . Vậy Trung tâm sẽ kết nối với mạng lưới 168 trung tâm cấp xã và 38 tổ địa bàn như thế nào để tạo thành một hệ thống phục vụ thông suốt? + Có thể khẳng định 168 trung tâm cấp xã/phường/đặc khu và 38 tổ địa bàn là những bộ phận không thể tách rời của Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Tất cả cùng kiến tạo nên một mạng lưới tiếp nhận TTHC rộng khắp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch gần nhất. Trong hệ thống này, Trung tâm đóng vai trò hạt nhân với chức năng tham mưu cho UBND TP về công tác cải cách và kiểm soát TTHC trên phạm vi toàn TP. Đồng thời, Trung tâm còn là đầu mối trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả cho hệ thống các trung tâm cấp xã/phường. Đây cũng là cơ quan thực hiện việc giám sát, kiểm soát toàn bộ số lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ cũng như đo lường mức độ hài lòng của người dân trên toàn địa bàn. Điều động, biệt phái 61 cán bộ . Với quy mô tiếp nhận lớn, phương án bố trí cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức nhân sự tại Trung tâm đến thời điểm này thế nào, thưa ông? + Hiện chúng tôi bố trí 70 quầy giao dịch tại sáu khu vực tiếp nhận và trả kết quả tại tầng trệt và lầu 1. Trung tâm sẽ thực hiện tiếp nhận 15 lĩnh vực tương ứng 15 sở, ban ngành với tổng cộng trên 2.200 TTHC, bao gồm cả các thủ tục phi địa giới hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Về nhân sự, UBND TP giao Trung tâm 340 biên chế, bao gồm nhân sự cho cả chi nhánh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và 38 tổ địa bàn. Riêng tại trụ sở này, hiện có 61 cán bộ, công chức được điều động, biệt phái từ các sở, ban ngành để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. . Vậy so với trước đây, mô hình một cửa tập trung tại Trung tâm có những điểm gì nổi bật? + Trước hết, phải nhìn nhận rằng mô hình một cửa phân tán tại nhiều cơ quan trước đây khiến việc đầu tư ứng Đội ngũ kỹ thuật hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đưa Trung tâm vào vận hành chính thức trong sáng 29-12. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính “quy về một mối” Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM vào vận hành đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực cải cách hành chính của TP, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền. dụng công nghệ thông tin trở nên manh mún, dàn trải, khó đồng bộ và gây lãng phí. Khi chuyển sang mô hình tập trung cho phép đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại nhất để phục vụ người dân. Đội ngũ nhân sự từ các sở, ban ngành khi đưa về đây đều đã trải qua quá trình tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ cũng như thái độ phục vụ. Chúng tôi đã tham mưu UBND TP rà soát, xây dựng các quy trình nội bộ khoa học nhằm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ. Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu số hóa và các cơ sở dữ liệu dùng chung để thay thế dần hồ sơ giấy. Đây là yếu tố then chốt giúp giải quyết TTHC nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, Trung tâm cũng chủ động đánh giá, tiếp thu các sáng kiến, giải pháp hay từ cơ sở (như ki-ốt lấy số tự động, robot AI hỗ trợ...) để nghiên cứu, ứng dụng nhằm cải thiện môi trường phục vụ. Chủ động phương án “giảm tải” . Thưa ông, đối với những thủ tục phức tạp đòi hỏi sự phối hợp của nhiều sở, ngành, Trung tâm đã có tính toán và phương án xử lý như thế nào? + Một số nhóm lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và tính chất phức tạp cao, điển hình như đầu tư, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản. Để chủ động, Trung tâm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Đồng thời, triển khai cho các sở, ban ngành xây dựng các “bộ hồ sơ mẫu”, tích hợp trực tiếp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Chúng tôi cũng tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành tăng cường nhân sự đầu mối sẵn sàng hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời cho cán bộ tại quầy khi gặp các hồ sơ khó. . Việc quy về một đầu mối tập trung chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn về khối lượng hồ sơ cần giải quyết? + Ban giám đốc Trung tâm đã lường trước áp lực hồ sơ dồn về sẽ rất lớn, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp ban đầu. Do đó, bên cạnh đội ngũ được biệt phái, chúng tôi đã tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban ngành bố trí sẵn một nguồn nhân lực dự phòng để kịp thời tăng cường ngay khi xảy ra tình trạng quá tải hoặc lượng hồ sơ tăng đột biến. Đặc biệt, trong tháng hoạt động đầu tiên, lãnh đạo quản lý của các sở, ban ngành phải có mặt tại Trung tâm để theo dõi sát sao hoạt động tiếp nhận hồ sơ, từ đó có biện pháp xử lý “nóng” và kịp thời các tình huống phát sinh. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đây là giải pháp kép, giúp giảm tải áp lực trực tiếp tại Trung tâm và người dân cũng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại. . Xin cảm ơn ông.• Trong tháng hoạt động đầu tiên, lãnh đạo quản lý các sở, ban ngành sẽ có mặt tại Trung tâm để theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, từ đó xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ của Trung tâm tại ba khu vực giao dịch chính là TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương. Tại các điểm này, người dân chỉ cần thao tác vài bước đơn giản cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ là có thể hoàn tất thủ tục. Chúng tôi ước tính ngay cả với những bộ hồ sơ phức tạp, chỉ mất khoảng 5-10 phút từ lúc nộp đủ hồ sơ là người dân đã có thể nhận giấy hẹn. Trung tâm cũng phối hợp với đơn vị Bưu chính công ích cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả tận nhà. Cùng với đó là phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Sở KH&CN để hỗ trợ tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, người dân hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để thực hiện các TTHC mà không tốn thời gian, chi phí di chuyển đến các điểm giao dịch. Ông DƯƠNG VĂN THƠM, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM 5-10 phút để cầm giấy hẹn ra về Đà Nẵng cho phép huy động tiền bồi dưỡng lực lượng an ninh trật tự

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 29-12-2025 phapluat@phapluattp.vn TRẦN MINH Những ngày qua, người dùng mạng xã hội (MXH) Zalo xôn xao khi ứng dụng này thông báo cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ mới. Cụ thể, nếu không đồng ý với toàn bộ điều khoản mới, ứng dụng này sẽ tự động xóa tài khoản của người dùng sau 45 ngày. Lo lắng bị thu thập dữ liệu Trong các điều khoản sử dụng mới của Zalo, điều nhận được sự quan tâm nhiều nhất liên quan đến việc Zalo sẽ thu thập sử dụng dữ liệu thông tin của khách hàng. Theo Điều 5, khi đăng nhập tài khoản, người dùng được hiểu là đã cho phép đơn vị phát hành ứng dụng - Công ty VNG - áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến tài khoản. Phạm vi dữ liệu được nêu khá rộng, bao gồm số điện thoại, CCCD, họ tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, địa chỉ thư điện tử, hình ảnh cá nhân và một số thông tin khác. Bên cạnh đó, Điều 8 về quyền của chủ thể dữ liệu cũng nhận được nhiều sự chú ý. Điều khoản này nêu rõ người dùng có quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân (DLCN). Tuy nhiên, VNG có quyền không thực hiện yêu cầu nếu người dùng không đáp ứng các điều kiện do doanh nghiệp đưa ra. Đồng thời, việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện trước đó. Ngoài các quy định liên quan đến dữ liệu, Điều 14 về từ chối trách nhiệm đảm bảo cũng được một số người dùng nhắc đến. Theo điều khoản này, dù Zalo khẳng định nỗ lực về khối lượng DLCN được thu thập, trong khi người dùng không được phép chọn lọc từng nội dung để chấp thuận. Dù vậy, nhiều người thừa nhận họ vẫn phải bấm đồng ý để tiếp tục sử dụng Zalo bởi đây là ứng dụng quen thuộc, đang phục vụ cho công việc, cuộc sống khá nhiều. Bấm “đồng ý” không đồng nghĩa được toàn quyền xử lý dữ liệu Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, TS Trần Ngọc Tuấn, giảng viên khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết theo quy định tại theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ DLCN, doanh nghiệp chỉ được phép thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ DLCN khi có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu. DLCN thay đổi sự đồng ý đó hoặc theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, sự im lặng hoặc không phản hồi không được coi là sự đồng ý. “Có thể thấy rằng luật quy định rất rõ rằng sự đồng ý của chủ thể dữ liệu phải mang tính tự nguyện, cụ thể theo từng mục đích xử lý và có thể rút lại. Điều này có nghĩa là người dùng phải có quyền lựa chọn thực chất, chứ không chỉ là lựa chọn hình thức. Trong trường hợp Zalo yêu cầu người dùng chỉ có phương án duy nhất là “đồng ý toàn bộ điều khoản” nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì có thể phát sinh vấn đề về tính tự nguyện của sự đồng ý. Khi người dùng bị đặt vào tình thế “hoặc chấp nhận hoặc không được sử dụng dịch vụ”, đặc biệt với một nền tảng phổ biến và có vai trò lớn trong đời sống xã hội thì sự đồng ý đó khó có thể coi là hoàn toàn tự do và bình đẳng” - ThS Khanh nhận định. Về việc sau khi người dùng đã đồng ý điều khoản, các quy định liên quan đến thu thập và xử lý dữ liệu của Zalo có bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ DLCN 2025 hay không, ThS Khanh cho rằng theo luật này quy định doanh nghiệp không được gộp tất cả mục đích xử lý dữ liệu vào một sự đồng ý chung, mà phải cho phép người dùng được biết, được lựa chọn và được kiểm soát. Vì vậy, yêu cầu “đồng ý toàn bộ” không đương nhiên là phù hợp với quy định của pháp luật, nếu không bảo đảm quyền lựa chọn độc lập của người dùng. Theo Luật Bảo vệ DLCN 2025, việc người dùng đã bấm “đồng ý” điều khoản không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được toàn quyền thu thập và xử lý DLCN. Soi “luật chơi” mới của Zalo tối đa để duy trì sự ổn định của dịch vụ nhưng không cam kết sẽ đáp ứng toàn bộ kỳ vọng của người sử dụng. Anh Trần Văn Thiện (TP.HCM) cho rằng người dùng đang bị đặt vào thế không có lựa chọn thực sự. “Zalo chỉ đưa ra hai phương án: Hoặc đồng ý toàn bộ để tiếp tục sử dụng hoặc không đồng ý thì không thể truy cập. Người dùng không được quyền chọn lọc từng nội dung trong điều khoản, mà buộc phải chấp nhận tất cả. Cách làm này khiến việc chủ động bảo vệ thông tin cá nhân trở nên rất bị động”. Chị Nguyễn Thúy Vy (nhân viên văn phòng, TP.HCM) cho rằng việc thu thập DLCN ở mức độ nhất định là cần thiết để xác minh danh tính, hạn chế tình trạng mạo danh, lừa đảo trên môi trường mạng. Tuy nhiên, chị vẫn bày tỏ lo ngại khi phạm vi thông tin được nêu trong điều khoản khá rộng, bao gồm cả giấy tờ tùy thân và mối quan hệ gia đình. “Người dùng đọc thì thấy lo nhưng vẫn phải đồng ý vì công việc phụ thuộc vào Zalo. Tôi nghĩ nếu người dùng không chia sẻ, không đăng tải quá nhiều thông tin cá nhân lên MXH thì cũng phần nào hạn chế việc bị thu thập” - chị Vy nói. Còn chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ TP.HCM) bày tỏ lo ngại về việc mình đang quá vô tư chia sẻ thông tin cá nhân thông qua các cuộc trò chuyện. Việc chấp thuận cho ứng dụng thu thập dữ liệu có thể sẽ dẫn đến rủi ro là dữ liệu bị lộ, lọt. “Khi DLCN được thu thập với phạm vi rộng như vậy, điều tôi băn khoăn là mức độ an toàn ra sao, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nếu thông tin bị lộ, bị sử dụng sai mục đích?” - chị Hồng đặt vấn đề. Một số ý kiến khác bày tỏ lo ngại Về nguyên tắc, DLCN chỉ được xử lý đúng và trong phạm vi các mục đích đã được đăng ký, công bố hoặc tuyên bố với chủ thể dữ liệu. Mọi hành vi xử lý DLCN vượt quá phạm vi sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, đều được xác định là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ DLCN và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. “Việc người dùng xác nhận đồng ý với điều khoản sử dụng có thể được coi là căn cứ pháp lý hợp lệ cho hoạt động xử lý DLCN. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm đầy đủ các quyền của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật, bao gồm quyền được biết, quyền rút lại sự đồng ý, quyền yêu cầu xóa dữ liệu hoặc hạn chế việc xử lý DLCN” - TS Tuấn cho biết. Còn theo ThS Nguyễn Nhật Khanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), Điều 9 Luật Bảo vệ DLCN 2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 đã quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, luật mới quy định sự đồng ý của chủ thể DLCN chỉ có hiệu lực khi dựa trên sự tự nguyện và biết rõ các thông tin gồm: Loại DLCN được xử lý, mục đích xử lý DLCN; bên kiểm soát DLCN hoặc bên kiểm soát và xử lý DLCN; các quyền, nghĩa vụ của chủ thể DLCN. Điều khoản này cũng quy định rõ sự đồng ý của chủ thể DLCN phải bảo đảm các nguyên tắc: Thể hiện sự đồng ý đối với từng mục đích; không được kèm theo điều kiện bắt buộc phải đồng ý với các mục đích khác với nội dung thỏa thuận; sự đồng ý có hiệu lực cho đến khi chủ thể Ở thời điểm hiện tại, các thông tin mà nền tảng Zalo thu thập vẫn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, người dùng cần cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin cá nhân trên MXH nói chung và Zalo nói riêng, cũng như khi gửi thông tin cho nhau thông qua tính năng nhắn tin của các ứng dụng này. Hiện nay, các hình ảnh và tệp tin gửi trong tin nhắn Zalo đều được lưu trữ trên hệ thống cloud của nền tảng, do đó vấn đề bảo mật phụ thuộc hoàn toàn vào Zalo. Người dùng có thể hạn chế quyền truy cập của ứng dụng Zalo đối với thư viện hình ảnh và tệp tin trong điện thoại, chỉ cấp quyền hạn chế cho từng tệp tin khi gửi. Đối với những thông tin nhạy cảm cần chuyển đi, người dùng có thể mã hóa hoặc sử dụng các nền tảng nhắn tin có mã hóa đầu cuối. Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Các điều khoản sử dụng dịch vụ mới của mạng xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng. Lưu ý khi sử dụng để tự bảo vệ mình Người dùng phản ứng trước những điều khoản mới cập nhật của Zalo. Ảnh: TRẦN MINH Những điều khoản được Zalo đặt ra. Ảnh: TRẦN MINH

