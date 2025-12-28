297-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 30-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Sáng 29-12, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM đã chính thức mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ngay trong những giờ đầu của thứ Hai đầu tuần, nhiều người dân đã đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM để làm thủ tục. Tâm trạng ai cũng phấn khởi khi được giao dịch ở môi trường hành chính khang trang, hiện đại. Có tất cả những gì người dân cần Chị Đào Thị Ngọc Liên (ngụ phường Hòa Hưng) đến quầy giao dịch của Sở VH&TT, gặp chuyên viên Phạm Thị Phương Thảo để hỏi về thủ tục xin giấy phép để in lịch Tết. Tại đây, chị Liên được chị Thảo hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục; trong đó phải xin giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép xuất bản mới thực hiện in lịch. Sợ chị Liên chưa nắm kịp, chị Thảo ân cần: “Em nghe kịp không, có thể lấy giấy ra ghi thêm, chị sẽ hướng dẫn lại”. Sau khi được chị Thảo hướng dẫn, chị Liên đến quầy giao dịch của Sở Tư pháp để được hướng dẫn một thủ tục liên quan đến quản tài viên. “Đến đây, tôi được hướng dẫn ngay từ ngoài cửa, từ việc bốc số thứ tự đến đúng quầy giao dịch và được cán bộ giải thích rất nhiệt tình, dễ chịu và thời gian giải quyết cũng khá nhanh” - chị Liên nói. Chị Liên cho biết từ phường Hòa Hưng đến Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM thuộc phường Thủ Đức cũng này, làm thủ tục kia phải tới sở kia, phải mất thời gian tìm hiểu mình cần đến đâu, địa chỉ nào. Hiện nay, tôi chỉ cần đến một đầu mối duy nhất” - bà Hồng nói. Bà Hồng chia sẻ thêm khi bước vào trung tâm, bà thấy nhân viên tiếp dân rất chu đáo, nhỏ nhẹ, vui vẻ và chỉ tường tận để người dân biết cần đi đến khâu nào, bởi người dân mới lên đây hôm nay là ngày đầu tiên nên còn nhiều bỡ ngỡ. thiết bị phục vụ người dân, cán bộ. Người dân cũng rất đồng tình, phối hợp khi thực hiện theo các quy trình hướng dẫn tại trung tâm. Cho đến nay, số lượng hồ sơ phát sinh ở hầu hết các lĩnh vực của 15 sở, ban ngành. Lãnh đạo Văn phòng UBND TP cùng với lãnh đạo các sở, ban ngành cũng đã đến khảo sát thực tế. Sở, ngành còn bố trí lãnh đạo quản lý trực tiếp ngồi tại quầy để hỗ trợ, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ. “Do đó, mặc dù số lượng hồ sơ tăng cao ở một số lĩnh vực như NN&MT, tư pháp, y tế… nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ. Người dân hài lòng khi được đáp ứng các yêu cầu của mình” - ông Thơm nói. Theo ông Thơm, trong sáng đầu tiên vận hành, trung tâm cũng gặp một số phát sinh nhưng nằm trong dự liệu. Với Trung tâm phục vụ hành chính Dốc sức để người dân hài lòng khá xa nhưng điều thuận lợi là có thể liên hệ thủ tục với tất cả sở, ban ngành mà không cần phải đến từng sở như trước đây. “Đây chính là tiện ích lâu dài mà người dân cần” - chị Liên chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Kim Nhanh (31 tuổi, ngụ phường Long Trường) đến trung tâm để làm thủ tục rút BHXH một lần. “Giờ tôi rất vui vì làm thủ tục thành công một cách nhanh chóng, không phải đợi lâu. Từ lúc bước vào trung tâm, tôi chỉ mất khoảng 30 phút là ra về” - chị Nhanh phấn khởi khoe và chia sẻ đã gặp được cán bộ hướng dẫn tận tình nên thủ tục được thực hiện rất nhanh. Chị Nhanh ấn tượng không gian trung tâm rộng rãi, sạch sẽ, lại có nhiều người hướng dẫn, tạo cho người dân cảm giác tin tưởng, thoải mái. Bà Bùi Vĩnh Hồng (66 tuổi, ngụ phường Tân Định) bày tỏ Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM là mô hình thuận tiện nhất cho người dân bởi nơi này sẽ có tất cả những gì người dân cần. “Nếu như trước đây muốn làm thủ tục này phải tới sở Không để người dân ra về mà không xong hồ sơ Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, cho biết trong ngày đầu vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công, người dân và doanh nghiệp hài lòng với cách thức bố trí, sắp xếp một môi trường làm việc văn minh, đầy đủ trang Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, khẳng định phải để người dân yên tâm ra về, cầm trên tay phiếu hẹn nếu nộp hồ sơ giấy hoặc tin nhắn báo hồ sơ đã thành công nếu nộp hồ sơ trực tuyến. Trong ngày đầu vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, lãnh đạo trung tâm quán triệt tinh thần không để người dân ra về mà không xong hồ sơ. Ông DƯƠNG VĂN THƠM, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM: Tuyển chọn khắt khe đội ngũ cán bộ, công chức Để tạo sự hài lòng tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tôi cho rằng thái độ và hành vi ứng xử của cán bộ, công chức chính là thước đo trực tiếp quyết định. Ban Giám đốc trung tâm đã quán triệt sâu sắc tới toàn thể nhân sự nguyên tắc phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tuyệt đối không được phép yêu cầu thêm bất kỳ thành phần hồ sơ nào ngoài quy định. Thực tế đội ngũ làm việc tại đây đã trải qua quy trình sàng lọc rất khắt khe.Tiêu chuẩn“cứng”được đặt ra là cán bộ phải có ít nhất ba năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được xem xét điều động, biệt phái về trung tâm. Trong quá trình vận hành, chúng tôi áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ và đa chiều: Vừa kiểm soát nội bộ giữa trung tâm với cán bộ, vừa kiểm soát chéo từ phản hồi của người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu tối thượng là xây dựng một đội ngũ thực sự chuẩn mực và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, chúng tôi cũng rất thấu hiểu và chia sẻ với những áp lực nặng nề mà anh em cán bộ đang gánh vác. Tôi hiểu họ áp lực về thời gian vì phải giải quyết hồ sơ nhanh nhất cho người dân, đôi khi phải gác lại những công việc riêng tư. Bà NGUYỄN THỊ LIỄU, Phó Chánh văn phòng Sở Tư pháp TP.HCM: Mô hình tập trung giúp giải quyết thủ tục hiệu quả Sau khi ngừng tiếp nhận hồ sơ tại sở, sở phân công hai cán bộ, công chức về Trung tâm phục vụ hành chính công TP để tiếp dân. Đây đều là cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong việc phụ trách bộ phận một cửa ở Sở Tư pháp nên có thể tiếp nhận tất cả lĩnh vực thuộc sở. Các thủ tục mà Sở Tư pháp tiếp nhận chủ yếu liên quan đến bổ trợ tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, công chứng… Trước đây bộ phận một cửa nằm rải rác ở các sở, ban ngành, nay đã được chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Mặc dù ban đầu người dân có thể gặp khó khăn do vị trí mới tương đối xa nhưng đây là mô hình tập trung giúp giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả hơn. Sáng 29-12, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM mở cửa, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM trang bị robot AI hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA Cán bộ, công chức làm việc trong ngày đầu vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA LÊ THOA

3 Thời sự - Thứ Ba 30-12-2025 thoisu@phapluattp.vn công TP.HCM: Lãnh đạo TP.HCM đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công Chiều 29-12, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm, khảo sát và động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận nỗ lực của toàn thể nhân viên trong ngày đầu vận hành, khẳng định việc ra mắt trung tâm là minh chứng cho cam kết của lãnh đạo TP trong việc chuyển đổi mạnh mẽ từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Theo ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, thách thức lớn nhất hiện nay là việc tiên lượng số lượng hồ sơ để phân công nhân sự phù hợp cho từng lĩnh vực. “Trước đây, bộ phận một cửa nằm tại các sở, ngành nên việc phối hợp chuyên môn rất thuận lợi. Nay về tập trung, đòi hỏi cán bộ, công chức phải tự lập và nghiên cứu sâu quy trình thủ tục của nhiều lĩnh vực để tiếp nhận chính xác ngay từ đầu, tránh việc người dân phải đi lại nhiều lần”- ông Thơm chia sẻ. Để giải quyết vấn đề này, trung tâm đã tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành bố trí cán bộ quản lý cấp phòng trực trực tiếp tại trung tâm để hỗ trợ kịp thời về chuyên môn. Đồng thời, trung tâm sẽ linh hoạt tăng, giảm nhân sự theo nhu cầu thực tế để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo thống kê sơ bộ, trong ngày đầu tiên trung tâm đã tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ các loại. KĐT mới Thủ Thiêm có tổng diện tích 930 ha, bao gồm diện tích sông, kênh rạch, đường giao thông và khu vực thu hồi đất để bố trí tái định cư (nay thuộc phường An Khánh). Về công tác bồi thường, tổng số hồ sơ bồi thường, hỗ trợ là 14.357 hồ sơ. Đến nay, TP đã thu hồi mặt bằng được 14.286 hồ sơ với diện tích 713,9 ha trên tổng số 930 ha. Hiện tại, tổng số mặt bằng còn lại chưa bàn giao là 68 hồ sơ nhà đất của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2,5856 ha. KĐT mới Thủ Thiêm mang ý nghĩa chiến lược, được quy hoạch là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới của TP.HCM. Với tầm vóc hiện đại, quốc tế, nơi đây sẽ thay thế vị trí trung tâm cũ, kết nối khu Đông và các khu vực lân cận. Dự án kỳ vọng giải quyết bài toán giao thông, tạo không gian xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng tầm vị thế của TP.HCM. khối lượng giao dịch lớn ở các lĩnh vực đa ngành, lãnh đạo trung tâm đã theo dõi sát sao để nhân sự hợp lý, rút ngắn thời gian xử lý và công việc tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ông cũng cho biết ngay từ đầu giờ, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công đã trực tiếp sinh hoạt với các phòng chuyên môn, phân công các phòng cử người để trực tại từng khu vực, theo dõi, giám sát việc chấp hành nội quy công vụ của cán bộ, công chức cũng như các điều kiện khác. Đồng thời, sinh hoạt với công chức tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo tuân thủ đúng giờ làm việc, quy trình vận hành trên hệ thống. “Phương châm mà chúng tôi quán triệt là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo mọi người dân tới đây đều phải được hài lòng khi ra về” - ông Thơm nhấn mạnh và cho biết lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được phân công từng nhiệm Chiều 29-12, UBND TP.HCM tổ chức tiếp đại diện các hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm. Buổi tiếp do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và các phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy. Tại buổi tiếp, đại diện Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM đã thông tin lại các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ cho người dân. Kết luận thanh tra đã lấy ý kiến các bộ, ngành Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan trung ương. Ông cũng cảm ơn bà con đã phát biểu thẳng thắn, góp phần hướng đến sự đồng thuận để phát triển TP.HCM hiện đại, nghĩa tình. Theo ông Nguyễn Văn Được, các ý kiến của người dân đã được giải thích, làm rõ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định các kết luận thanh tra đã lấy ý kiến các bộ, ngành, đúng quy định của pháp luật và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Trong quá trình triển khai KĐT mới Thủ Thiêm, các hạn chế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra đầy đủ, công khai. TP.HCM đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành và tổ chức thực hiện các kết luận này. TP cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót và đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. “Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ khó khăn của các hộ dân có đất bị thu hồi và ghi nhận những đóng góp của bà con vì mục tiêu xây dựng TP đàng hoàng, to đẹp hơn” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói. TP.HCM đã rà soát, ban hành các chính sách bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó có Quyết định 70/2025 về bổ sung một số chính sách có lợi cho người dân. Lãnh đạo TP.HCM tiếp công dân liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm Lãnh đạo TP.HCM mong người dân đồng cảm, chia sẻ việc thu hồi đất thực hiện khu đô thị mới Thủ Thiêm là yêu cầu cấp thiết vì sự phát triển chung của TP. Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM tiếp đại diện các hộ dân có kiến nghị liên quan đến KĐT mới Thủ Thiêm. Ảnh: PHẠM HẢI Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trung tâm. Ảnh: HỮU TÂM vụ, vị trí cụ thể. Đáng chú ý, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM quán triệt tinh thần không để người dân ra về mà không xong hồ sơ. Ông Thơm giải thích đối với tất cả người dân đến làm thủ tục, sau khi bốc số, cán bộ, công chức phải kiểm tra hồ sơ một cách đầy đủ. Hồ sơ nào đạt chuẩn sẽ dán giấy vàng, ghi chú hồ sơ đã kiểm tra. Sau đó, động viên người dân ra bộ phận hỗ trợ dịch vụ công để làm thủ tục trực tuyến. Hoàn thành xong, công chức nhận hồ sơ và cho người dân ra về. “Không có chuyện để đó cháu kiểm tra nữa rồi hôm sau báo không đạt yêu cầu được” - ông Thơm nói và nhấn mạnh bước kiểm tra hồ sơ phải đảm bảo đủ hồ sơ. Ông Thơm nhấn mạnh: Phải để người dân yên tâm ra về, cầm trên tay phiếu hẹn nếu nộp hồ sơ giấy hoặc tin nhắn báo hồ sơ đã thành công nếu nộp hồ sơ trực tuyến.• Tại đây, Sở Tư pháp giải quyết thủ tục theo quy trình đã quy định. Bộ phận bưu điện chịu trách nhiệm chuyển hồ sơ ngay về cho các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp để xử lý kịp thời. Bạn PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM: Hỗ trợ người dân nhiều nhất có thể Là đoàn viên đang sinh hoạt tại phường Thủ Đức, em cùng các bạn có nhiệm vụ đứng ở cửa Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM để hỗ trợ người dân lấy số thứ tự. Đồng thời, hướng dẫn người dân đến đúng quầy giao dịch cần thiết, giúp việc làm thủ tục của bà con trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngày đầu tiên trung tâm thực hiện tiếp nhận hồ sơ nên bà con cũng có nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, chúng em cố gắng hỗ trợ cô chú nhiều nhất có thể. Tại khu vực này, em quan sát thấy không khí của trung tâm rất rộn ràng, cán bộ, công chức nhiệt huyết, năng động, còn người dân phấn khởi. Có lẽ khi được làm việc ở một nơi sạch sẽ, tươm tất thì ai cũng thích thú và hài lòng hơn. HOÀNG KIM - PHẠM HẢI Mong bà con thấu hiểu việc thu hồi đất là yêu cầu cấp thiết Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh KĐT mới Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nơi đây được quy hoạch là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp và không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo ra không gian sống tốt hơn và là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong bà con thấu hiểu việc thu hồi đất là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm đối với tương lai phát triển chung. Chính quyền TP.HCM đề nghị các hộ gia đình còn lại cân nhắc vì lợi ích chung, lựa chọn phương án hợp tác, bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh đây không chỉ là sự chấp hành pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực của bà con cho sự phát triển bền vững của TP.•

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 30-12-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chuyển đổi số phải đảm bảo xử lý công việc hiệu quả hơn Ngày 29-12, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, tham dự và chủ trì hội nghị. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong quý I-2026 tập trung các nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trung tâm dữ liệu của Đảng, của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo đủ tài nguyên cho các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, tin cậy, an toàn và sẵn sàng liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan trong hệ thống chính trị. Cùng với đó rà soát sớm trong quý II-2026 để sau đó triển khai tập trung đầu tư thực hiện phương án dùng chung hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Kết quả chuyển đổi số trong Đảng đảm bảo giảm kinh phí, giảm công sức, xử lý công việc hiệu quả hơn, kịp thời hơn, quy trình thực hiện phải hiện đại hơn. NGUYỄ N THẢ O Tin vắ n • Người dân giao nộp 2 con khỉ thuộc nhóm nguy cấp. Ngày 29-12, Công an xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa vận động người dân tự nguyện giao nộp hai con khỉ đang nuôi dưỡng thuộc loài nguy cấp nhóm IIB. ĐẶ NG TRUNG • Nhân viên trộm hơn 600 triệu đồng của chủ. Ngày 29-12, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Bảo (40 tuổi, nhân viên cửa hàng điện máy) là nghi phạm trộm tiền, vàng trị giá hơn 600 triệu đồng của chủ để đánh bạc. HUỲ NH DU • Triệt phá đường dây lừ a đả o, tạm giam 35 người. Chiều 29-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp triệt phá thành công đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hoạt độ ng có tổ chứ c, bắt tạm giam 35 đối tượng. ĐẶ NG TRUNG Chiều 29-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội). Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc và biểu dương kết quả, thành tích mà Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia đã đạt được trong xây dựng và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 thời gian qua. Theo Tổng Bí thư, chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đã đề ra, không còn con đường nào khác là phải tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong phương thức phát triển mới này, dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các định hướng lớn. “Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu, là “bộ não” phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. (Theo TTXVN) Ngày 29-12, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký công văn gửi các đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết 418/NQ-CP ngày (28-12-2025) của Chính phủ và Quyết định 2814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các sở Tài chính, Nội vụ, Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện việc tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 418/NQCP của Chính phủ. Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để tổ chức tặng quà bảo đảm đơn giản, thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; hoàn thành việc tặng quà chậm nhất ngày 31-12-2025. Trường hợp cần thiết, UBND các xã, phường, đặc khu tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hằng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan. PHƯƠNG NAM Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa dữ liệu trở thành 1 nguồn lực chiến lược Lâm Đồng: Tặng quà cho đối tượng chính sách qua VNeID trước ngày 31-12 Ngày 29-12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2025. Trong đó có các sự kiện: Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết 57-NQ/ TW; Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo; Việt Nam tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội; Chính phủ ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa… Kết quả bình chọn được thực hiện bởi gần 50 nhà báo chuyên trách đến từ hơn 40 cơ quan báo chí. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, cho biết năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của ngành ICT. Hàng loạt quyết sách quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ chiến lược được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Theo ông, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số mà còn là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam. VIẾ T THỊNH Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025: Năm bản lề định hình quốc gia số Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt 100 già làng, người uy tín Tây Nguyên Ngày 29-12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dự gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên tổ chức tại Binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ buổi gặp là cơ hội quý báu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương lắng nghe trực tiếp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn. “Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, thể hiện rõ vai trò hạt nhân gắn kết buôn làng, thôn, xóm, giáo họ. Đồng thời, các đại biểu vận động nhân dân, đoàn thể thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn những “thủ lĩnh tinh thần” tiếp tục giữ vững vai trò gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại buôn làng. Các đại biểu cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ tập tục lạc hậu và giữ gìn văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị Quân khu 5, Quân khu 7, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 đã trao tặng quà cho 100 già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu. LÊ KIẾ N Ông Trần Văn Tuấn làm trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trưa 29-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị công bố quyết định cán bộ. Tại đây, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Thời gian giữ chức vụ là năm năm. Ông Trần Văn Tuấn được bổ nhiệm thay cho bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã được điều động, phân công, chỉ định làm bí thư Đảng ủy phường Bến Cát. Ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1975) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho biết bản thân sẽ cùng tập thể Ban Nội chính đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển vững mạnh. THANH TUYỀ N Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk bị phê bình vì chậm trễ báo cáo Ngày 29-12, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình giám đốc Sở Tài chính tỉnh này vì chậm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư trên địa bàn. Theo văn bản, ngày 24-10, UBND tỉnh ban hành công văn, giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp của Công ty CP Sản xuất và thương mại Aloe Vera và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27-10. Tiếp đó, ngày 7-11, văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở C1, C2, C3, C3A, thuộc dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Trong đó , giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10-11… Tuy nhiên, đến ngày 16-12, UBND tỉnh mới nhận được văn bản báo cáo của Sở Tài chính về dự án nà y. Đối với hai dự án khác, sở không báo cáo theo đúng thời gian tỉnh yêu cầu… TIẾ N THOẠ I

5 Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tại khu vực ĐBSCL đã được quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân vùng ĐBSCL và phụ cận. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát về tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ĐBSCL và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, đưa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 30-12-2025 VIẾ T LONG Ngày 29-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định vùng ĐBSCL và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại. Đây là cửa ngõ phía Nam của đất nước, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với vùng ĐBSCL. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã được ban hành, trong đó có Nghị quyết 13/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo người đứng đầu Chính phủ, việc triển khai các chủ trương, chính sách trên địa bàn thời gian qua đạt được những kết quả cơ bản. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. An ninh trật tự cơ bản được giữ vững. Đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng ĐBSCL còn những mặt chưa đạt yêu cầu. Một số chủ trương, chính Bảo đảm an ninh trật tự phụ c vụ phát triển kinh tế - xã hội vù ng ĐBSCL Vùng ĐBSCL có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ phía Nam của đất nước; phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai chưa đồng bộ. Hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở, còn khoảng cách so với yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự có lúc, có việc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để. Cần có giải pháp cụ thể Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu phải có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Mục tiêu là tạo nền tảng vững chắc để phát triển vùng ĐBSCL tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ban ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện, trước hết. Trên tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt”, Thủ tướng yêu cầu làm việc có trọng tâm, trọng điểm, việc nào làm phải dứt việc đó. Phải phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Trong đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc thực hiện phải bắt đầu từ cơ sở, theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng. Thủ tướng khẳng định vùng ĐBSCL và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Ảnh: VGP Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP Thủ tướng yêu cầu chủ động loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Khẩn trương triển khai nhiệm vụ của Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng Ngày 29-12, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ hai của Trung tâm báo chí đại hội. Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra theo kết luận chỉ đạo tại phiên họp lần thứ nhất. Thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng còn rất ngắn, phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ, trên tinh thần “làm ngay, làm khẩn trương”. Ông Lại Xuân Môn yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành kế hoạch thông tin, tuyên truyền những nội dung trọng tâm trên báo chí trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, trong đó sớm dự kiến danh sách các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trưởng các đoàn đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí, trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị… Vụ Báo chí - Xuất bản được giao phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an hoàn thành việc in và cấp phát thẻ cho người, phù hiệu cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan báo chí... Theo báo cáo tại cuộc họp, trước đó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Sau cuộc làm việc đã ban hành Thông báo kết luận của trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, cơ quan báo chí có đông độc giả mở đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV của Đảng. Công tác tuyên truyền phải làm nổi bật kết quả, thành tựu Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ đại hội với nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá; tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội XIV; tầm nhìn của Đảng - thành tựu của đất nước - khát vọng của dân tộc - quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng… (Theo TTXVN) Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Các địa phương phải thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó là bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác phòng ngừa xã hội. Thủ tướng yêu cầu chủ động loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành bảy nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm về chăm lo và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng ĐBSCL. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 30-12-2025 phản ứng theo hướng hoảng loạn hay cực đoan. Theo ThS Hoàng, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc nền tảng thu thập dữ liệu cá nhân (DLCN), bởi đây là xu hướng chung trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là việc người dùng không được trao quyền “đồng ý chi tiết”, mà buộc phải chấp nhận toàn bộ điều khoản nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ. “Khi người dùng không thể lựa chọn từng nhóm dữ liệu như dữ liệu định danh, dữ liệu vị trí, hành vi hay dữ liệu suy luận từ AI… thì quyền kiểm soát thông tin cá nhân đã bị thu hẹp đáng kể” - ThS Hoàng phân tích. Cũng theo ông, dưới góc độ an ninh mạng, việc thu thập dữ liệu một cách tự động, quy mô lớn và có sự liên thông giữa nhiều dịch vụ sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị tấn công. Lịch sử các sự cố an ninh cho thấy không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối, đặc biệt khi dữ liệu người dùng trở thành “nhiên liệu” cho các mô hình AI. Đáng chú ý, điều khoản cho phép tiếp tục sử dụng “dữ liệu đã xử lý trước đó”, ngay cả khi người dùng rút lại sự đồng ý, là nội dung khiến nhiều người băn khoăn. Theo ThS Hoàng, khái niệm này không chỉ bao gồm dữ liệu thô, mà còn có thể bao hàm dữ liệu suy luận (inferred data), hay còn gọi là shadow profile - những hồ sơ hành vi được hình thành từ quá trình phân tích dữ liệu người dùng trong quá khứ. Theo các chuẩn mực quốc tế như GDPR - quy định chung về bảo vệ dữ liệu, là luật bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu nghiêm ngặt nhất thế giới của Liên minh châu Âu (EU), khi người dùng rút lại sự đồng ý, DLCN phải được xóa hoặc ngừng sử dụng đúng với mục đích ban đầu. Việc tiếp tục lưu giữ và khai thác dữ liệu lịch sử mà không cần tái xác nhận sự đồng ý có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh dữ liệu không công bằng, đặc biệt trong các hệ thống quảng cáo và gợi ý dựa trên AI. Trong khi đó, khung pháp lý về vấn đề này tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ở góc độ rộng hơn, chuyên gia cho rằng việc “chấp nhận điều khoản hoặc mất quyền sử dụng dịch vụ” không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Nhiều nền tảng lớn trên thế giới hiện nay cũng áp dụng mô hình tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là phần lớn các nền tảng quốc tế vẫn cho phép người dùng điều chỉnh chi tiết các thiết lập quyền riêng tư sau khi đã đồng ý ban đầu, giúp người dùng có thêm công cụ kiểm soát dữ liệu của mình. “Một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn là người dùng đang “trả phí bằng dữ liệu” cho các dịch vụ miễn phí. Vì vậy, chiến lược khôn ngoan không phải là rời bỏ hoàn toàn các nền tảng số, mà là sử dụng có chọn lọc, giảm phụ thuộc đối với những giao tiếp và dữ liệu quan trọng” - ThS Hoàng nêu quan điểm. Cơ chế “đồng ý toàn bộ” cần được xem xét thận trọng ThS - luật sư Đặng Trần Kha, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho biết theo Nghị định 13/2023 về bảo vệ DLCN, việc xử lý DLCN phải có căn cứ pháp lý hợp lệ, trong đó sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là một căn cứ quan trọng. Sự đồng ý này phải bảo đảm tính tự nguyện, minh bạch và gắn với từng mục đích xử lý cụ thể. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng 2018 cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, quyền DLCN của người sử dụng. Từ các quy định này, có thể thấy việc nền tảng chỉ đưa ra hai lựa chọn đồng ý toàn bộ điều khoản hoặc không tiếp tục sử dụng dịch vụ là vấn đề cần được xem xét thận trọng dưới góc độ pháp lý, nhất là khi điều khoản bao gồm nhiều nội dung khác nhau về thu thập, sử dụng và xử lý DLCN. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ tự nguyện và khả năng kiểm soát dữ liệu của người dùng trên thực tế. Liên quan đến trách nhiệm pháp lý khi xảy ra rủi ro DLCN, ThS Kha cho biết theo Nghị định 13/2023, doanh nghiệp thu thập và xử lý DLCN có trách nhiệm áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, đồng thời kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. TRẦ N MINH Việc Zalo thông báo cập nhật điều khoản sử dụng dịch vụ mới đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Theo đó, nếu không chấp nhận toàn bộ nội dung điều khoản mới, tài khoản Zalo của người dùng sẽ bị tự động xóa sau 45 ngày, khiến không ít người rơi vào thế khó lựa chọn. Đáng chú ý, theo thông báo của Zalo (thuộc VNG Corporation), phạm vi thu thập dữ liệu người dùng được mở rộng đáng kể. Bên cạnh các thông tin cơ bản như số điện thoại, họ tên, giới tính hay mối quan hệ gia đình, điều khoản mới còn đề cập tới việc thu thập nhiều loại dữ liệu như gồm thông tin giấy tờ tùy thân, vị trí địa lý, hành vi sử dụng và nội dung tương tác trên nền tảng. Trước những quy định này, nhiều bạn đọc bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư, khả năng lộ, lọt thông tin cá nhân, nhất là trong bối cảnh Zalo có liên kết với các dịch vụ tài chính, thanh toán như ZaloPay. Lo ngại có cơ sở Trao đổi với PV, ThS Nguyễn Vũ Huy Hoàng, Chủ nhiệm bộ môn Quản trị doanh nghiệp FPT Polytechnic Đồng Nai, cho rằng người dùng có lý do để lo ngại, song không nên ĐIỀU KHOẢN MỚI CỦA ZALO: Khi dịch vụ miễn phí được “trả phí” bằng dữ liệu cá nhân Trường hợp có hành vi vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung) về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng. Nếu hành vi vi phạm gây thiệt hại, trách nhiệm bồi thường sẽ được xác định theo BLDS 2015, trong đó bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Về phía người dùng, pháp luật cho phép khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi DLCN bị xâm phạm. Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng thu thập và xử lý dữ liệu trên quy mô lớn, ThS Kha cho rằng Nhà nước cần tăng cường cơ chế giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các nền tảng có lượng người dùng lớn, nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa phát triển dịch vụ số và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dùng.• Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, người dùng khó có thể đứng ngoài “cuộc chơi dữ liệu”. Tuy nhiên, điều quan trọng là chủ động quản trị rủi ro, thay vì phó mặc hoàn toàn cho nền tảng. Trước hết, người dùng cần phân loại mức độ nhạy cảm của thông tin khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. Những nền tảng đại trà chỉ nên phục vụ cho giao tiếp phổ thông, trao đổi thông tin thông thường; trong khi đó, các nội dung liên quan đến tài chính, công việc nội bộ, DLCN quan trọng cần được cân nhắc sử dụng trên những kênh có mức độ bảo mật cao hơn. Bên cạnh đó, việc kích hoạt các lớp bảo mật bổ sung như xác thực hai yếu tố (2FA) là cần thiết, nhằm hạn chế nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát. Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra các thiết lập quyền riêng tư, rà soát ứng dụng được cấp quyền truy cập, tránh để thông tin cá nhân bị chia sẻ rộng hơn mức cần thiết. Một lưu ý quan trọng khác là không nên sử dụng một tài khoản cho quá nhiều mục đích, từ liên lạc cá nhân, công việc cho đến giao dịch tài chính.Việc“dồn tất cả dữ liệu vào một chỗ”có thể mang lại sự tiện lợi nhưng cũng đồng thời làm gia tăng rủi ro nếu tài khoản gặp sự cố. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, khuyến nghị cần đa nền tảng hóa kênh vận hành, tránh phụ thuộc tuyệt đối vào một hệ sinh thái duy nhất. Điều này không chỉ giúp giảm rủi ro về dữ liệu, mà còn bảo đảm tính liên tục trong hoạt động khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc thay đổi chính sách từ nền tảng. ThS NGUYỄN VŨ HUY HOÀNG, Chủ nhiệm bộ môn Quản trị doanh nghiệp FPT Polytechnic Đồng Nai Người dân cần làm gì để bảo đảm thông tin cá nhân? Việc nền tảng chỉ đưa ra hai lựa chọn đồng ý toàn bộ điều khoản hoặc không sử dụng dịch vụ cần được xem xét thận trọng dưới góc độ pháp lý, nhất là khi điều khoản bao gồm nhiều nội dung về thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân. phapluat@phapluattp.vn Chuyên gia cho rằng việc người dùng lo lắng khi bị thu thập dữ liệu là có cơ sở bởi không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối nhưng cũng không nên phản ứng cực đoan. Người sử dụng nền tảng Zalo lo lắng trước điều khoản “đồng ý toàn bộ” của Zalo. Ảnh: TRẦN MINH Người sử dụng nền tảng Zalo lo lắng trước điều khoản “đồng ý toàn bộ” của Zalo. Ảnh: TRẦN MINH Tiêu điểm Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo Chiều 29-12, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), cho biết ủ y ban vừa có giấy mời gửi Công ty CP Tập đoàn VNG về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo. Dự kiến buổi làm việc sẽ diễn ra vào sáng 31-12 nhằm làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật...

