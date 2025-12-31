298-2025

2 Thời sự - Thứ Tư 31-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được quán triệt Nghị quyết 02. Ảnh: THANH THÙY Mộ t TP đá ng số ng phả i là một TP an toàn Xây dựng TP.HCM không ma túy không chỉ là mục tiêu an ninh, mà là sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Đây là nền tảng để gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Một TP đáng sống phải là một TP an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập. Ngay trong tháng 1-2026, TP.HCM sẽ tích hợp nội dung “Xây dựng TP không ma túy” vào các ứng dụng công nghệ (app) hiện có. Điều này giúp lãnh đạo TP có thể theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực (hằng tuần, hằng tháng), đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyết liệt. Bí thư Thành ủy TP.HCM TRẦN LƯU QUANG Tiêu điểm THANH TUYỀ N Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 200 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM. Phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định Nghị quyết 02 không chỉ là một văn bản chỉ đạo, mà còn là một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ, là cam kết danh dự của Đảng bộ TP.HCM trước Đảng, trước nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy. TP.HCM xác định đây là việc quan trọng, cấp bách, phải được xây dựng, triển khai từ cơ cở với phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”. Nêu rõ sá u nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, sớm định danh, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa chất, các chất, tiền chất ma túy để kiểm soát chặt chẽ... Các lực lượng chức năng kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng trái phép chất ma túy”. TP.HCM nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị; tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai nghiện, giảm tái nghiện một cách thực chất. Hình thành mô hình xã hội trật tự kỷ cương, văn minh, an toàn Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh giai đoạn 2010-2025, tội phạm trên toàn quốc giảm xấp xỉ 5% so với giai đoạn trước đó. Riêng năm 2025, tội phạm toàn quốc giảm 24,3%, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm như giết người, cướp tài sản, cướp giật... giảm từ 9,7% đến trên 37%. “Đây là các số liệu đã được các cơ quan chức năng của Bộ Công an kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính trung thực. Những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của TP.HCM” - Thứ trưởng khẳng định. triệu dân. Hiện toàn quốc có hơn 300.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, riêng TP.HCM đã có hơn 30.000 người. Đây là áp lực rất lớn đối với việc xây dựng xã hội lành mạnh. Thứ trưởng đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp tục xác định người dân là trung tâm, chủ thể và là nguồn lực trong công tác phòng, chống tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, chiến lược lâu dài. Quyết liệt đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố Phá t biể u tạ i hộ i nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM và sự phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp của TP đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó khẳng định công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt gắn với nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò chủ công, nòng cốt, lực lượng Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt, sáng tạo, thực hiện hiệu quả năm nhóm biện pháp trọng tâm, giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện của tội phạm đường phố. Lực lượng công an đã đánh đúng, đánh trúng vào các điểm, băng nhóm, đối tượng tiêu thụ tài sản để “cắt cầu, chặn cung”… Với quan điểm chỉ đạo “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, Công an TP.HCM đã tập trung truy xét, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau ít giờ gây án; nhanh chóng thu hồi, trả lại tài sản cho người dân. Qua hơn hai năm tập trung thực hiện, tình hình tội phạm đường phố đã được giải quyết hiệu quả, kéo giảm theo từng năm, hiện không còn phức tạp. để thực hiện hiệu quả công tác này. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan ma túy, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết của tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên trong đơn vị; xem xét xử lý nghiêm nếu để tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy diễn biến phức tạp tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, học viên, sinh viên để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, TP.HCM cũng siết chặt khâu tuyển dụng, quản lý và đánh giá nhân sự, kiên quyết không để ma túy thâm nhập vào cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh phòng ngừa gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. TP.HCM cũng xác định nâng cao hiệu quả đấu tranh, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thứ trưởng ghi nhận Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo hết sức nghiêm túc, quyết liệt, thường xuyên đổi mới phong cách làm việc và có nhiều giải pháp đột phá. Đặc biệt, Đảng bộ TP.HCM đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình công an địa phương hai cấp và kiện toàn các lực lượng hỗ trợ phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở. Theo Thứ trưởng, TP.HCM đang dần hình thành một mô hình xã hội trật tự kỷ cương, văn minh, an toàn. Đây là tấm “huân chương cao quý nhất” mà người dân dành cho lãnh đạo và các lực lượng chức năng của TP. “Trong hơn 10 năm trở lại đây, có thể nói đây là thời điểm TP được ghi nhận là an toàn và bình yên nhất” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý những thách thức lớn khi TP.HCM sau sáp nhập trở thành siêu đô thị với hơn 14 “Trong hơn 10 năm trở lại đây, có thể nói đây là thời điểm TP được ghi nhận là an toàn và bình yên nhất” Thứ trưởng Nguyễn Văn Long TP.HCM đang an toàn, bình yên trong hơn 10 năm qua Các lực lượng chức năng kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng trái phép chất ma túy". Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đây là thời điểm TP.HCM bình yên nhất trong hơn 10 năm qua. Ảnh: HỮU TÂM

3 Thời sự - Thứ Tư 31-12-2025 TP.HCM lập Ban Chỉ đạo 26 do Bí thư Trần Lưu Quang làm trưởng ban Hộ i nghị cũng đã công bố quyế t định củ a Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không có ma túy vào năm 2030 (Ban chỉ đạo 26). Ban chỉ đạo 26 có một trưởng ban, một phó trưởng ban thường trực, bảy phó trưởng ban và 19 ủy viên. Trưởng Ban chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, làm phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo. Bảy phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an; Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Văn Tuấn; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy trong việc thực hiện nghị quyết… thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN Sáng 30-12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cấu trúc, thành phần bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Đặt nền tảng khoa học và thực tiễn làm yêu cầu xuyên suốt Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc giao Ủy ban nghiên cứu, xây dựng và tổ chức đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mới và khó, có ý nghĩa lâu dài đối với việc củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị ở địa phương. Trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ theo lộ trình thận trọng, bài bản, đặt nền tảng khoa học và thực tiễn làm yêu cầu xuyên suốt. Hội thảo tham vấn khoa học lần thứ nhất đã làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng một công cụ đo lường niềm tin xã hội một cách độc lập, khách quan và khoa học; vai trò đặc thù của MTTQ Việt Nam trong tổ chức đánh giá độc lập niềm tin xã hội; những nguyên tắc nền tảng về cách tiếp cận, đối tượng khảo sát, phương pháp thu thập dữ liệu và định hướng sử dụng kết quả bộ chỉ số. Trên cơ sở đó, hội thảo lần này được tổ chức nhằm đi vào nội dung cốt lõi là góp ý, hoàn thiện khung đo lường, cấu trúc và các chỉ số thành phần của bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. “Cấu trúc và các chỉ số thành phần chính là “xương sống” của bộ chỉ số. Nếu khung đo lường chưa hợp lý, cách tiếp cận chưa phù hợp hoặc các chỉ số thành phần chưa rõ nội hàm thì bộ chỉ số sẽ khó phản ánh đúng thực chất niềm tin xã hội, dù phương pháp triển khai có công phu đến đâu” - ông Vũ Văn Tiến nói. Cần có giai đoạn thí điểm tại sáu tỉnh, TP Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng trong các văn kiện của Đảng, gần đây nhất là dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng nhiều lần nhắc tới việc củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Để củng cố niềm tin đó cần có số liệu đo đếm, do vậy, việc MTTQ Việt Nam hoàn thiện bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh là rất cần thiết. Liên quan đến cấu trúc và thành phần của bộ chỉ số, ông Phạm Ngọc Thạch nói nội dung này đã thể hiện khung đo lường, đánh giá bao quát, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống xã hội. Về lộ trình triển khai, ông Thạch đề nghị với nội dung chương trình đánh giá lớn như vậy, cần có giai đoạn thí điểm tại sáu tỉnh, TP trên cả nước để đánh giá về mặt phương pháp luận cũng như hoàn thiện bảng hỏi và cách thức tiến hành. “Việc xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh là một bước đi chiến lược, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại” - ông Phạm Ngọc Thạch nêu ý kiến. TS Bùi Hồng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng cần phân định rõ ràng việc xây dựng niềm tin xã hội ở cấp tỉnh, vừa đảm bảo ngắn gọn, vừa xác định rõ mục tiêu, phạm vi cụ thể. Bộ chỉ số niềm tin xã hội cần hướng đến đối tượng trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với chính quyền. Bộ chỉ số cần gắn với thống kê chuyên sâu, xây dựng thang đo. Đây là điểm khác biệt so với điều tra xã hội học, điều tra dư luận xã hội thông thường. Bên cạnh đó, cách đặt câu hỏi cần được chuẩn hóa, tránh trường hợp người được khảo sát sẽ trả lời theo thói quen. Ông Vũ Văn Tiến cho biết trên cơ sở các ý kiến góp ý khoa học, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan liên quan, Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tham mưu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện cấu trúc, thành phần của bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. “Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tổng hợp, báo cáo và trình Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức triển khai chính thức trong thời gian tới” - ông Tiến nói.• “Việc xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh là một bước đi chiến lược, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại.” Ông Phạm Ngọc Thạch Hội thảo nhận được nhiều ý kiến góp ý chất lượng từ các chuyên gia, các nhà khoa học. Ảnh: QUANG VIN Công an TP.HCM đã chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là năm loại tội phạm nổi cộm, gồm: Tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm đường phố, tội phạm tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài. Trên địa bàn TP.HCM hiện có 39 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trậ t tự được thành lập; phát huy hiệu quả trong việc động viên nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được nhất Chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh được xây dựng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý, hoàn thiện cấu trúc, thành phần bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh phù hợp với xu thế quản trị trong giai đoạn hiện nay. tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm. Nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với giai đoạn liền kề (2016-2020); từng bước củng cố môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật. Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy ghi dấu ấn lịch sử với các chuyên án xuyên quốc gia, khởi tố tới 2.501 bị can trong một đường dây, thu giữ gần 600 kg ma túy và bóc gỡ dòng tiền giao dịch khổng lồ lên đến 29.000 tỉ đồng. Những con số biết nói này không chỉ chứng minh hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ TP, mà còn là nền tảng vững chắc để thực hiện khát vọng xây dựng một “TP không ma túy” vào năm 2030.• Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm trưởng Ban chỉ đạo 26. Ảnh: THUẬN VĂN Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

4 Thời sự - Thứ Tư 31-12-2025 thoisu@phapluattp.vn Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Ngày 30-12, tại TP Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng vũ trang Quân khu 9. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9. Bên cạnh đó, ông trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9… PV Ngày 30-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 bằng hình thức trực tiếp tại trung tâm học viện kết hợp trực tuyến đến điểm cầu tại các học viện trực thuộc. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập Văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực. Tổng Bí thư lưu ý dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, coi đây là nền tảng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; tăng cường liên kết, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với thực tiễn địa phương và yêu cầu quản trị hiện đại… Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Theo TTXVN) Chiều 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ TP.HCM. Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của công tác này. Việc thực hiện các kết luận kiểm tra phải gắn với trách nhiệm khắc phục, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đánh giá cao tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong kiểm tra thời gian qua. Bước sang năm 2026, ông đề nghị ngành kiểm tra tiếp tục đổi mới phương thức, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, cần khắc phục hạn chế về năng lực nghiệp vụ và kiểm soát tài sản, thu nhập. Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để nâng cao hiệu quả tham mưu trong giai đoạn phát triển mới. THANH TUYỀN Ngày 30-12, tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức, tiếp tục diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã công bố các quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ định gồm 59 ủy viên Ban Chấp hành, 19 ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, được chỉ định giữ chức bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Các phó bí thư Thành đoàn gồm: Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, anh Lê Tuấn Anh, anh Nguyễn Đăng Khoa, anh Nguyễn Minh Sơn và chị Trịnh Thị Hiền Trân. H.NHI Các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện dự án ở địa phương Ngày 30-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện cả nước ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153.000 ha đất với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỉ đồng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát dự án tồn đọng sau khi sơ kết, đánh giá, đề xuất giải pháp tháo gỡ, tiếp tục rà soát các dự án theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 để tập trung giải quyết. Về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&MT khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, ban hành quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong tháng 1-2026, trên cơ sở phân cấp, phân quyền tối đa cho các địa phương. Thủ tướng chỉ đạo chương trình thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 phải đảm bảo ưu tiên đầu tư cho khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân bổ vốn theo nguyên tắc Trung ương giao tổng vốn, địa phương quyết định nội dung đầu tư cụ thể. Các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện dự án cụ thể ở địa phương; đảm bảo minh bạch, khách quan dựa trên việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát, đánh giá liên thông; tăng cường giám sát của cộng đồng... TX TP.HCM thu ngân sách năm 2025 đạt 785.000 tỉ đồng, vượt xa dự toán Chiều 30-12, Kho bạc Nhà nước TP.HCM khu vực 2 tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 trên địa bàn TP.HCM. Báo cáo tại hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết lũy kế đến sáng 30-12, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 781.585 tỉ đồng, tương đương 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND TP giao. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn TP ước tính đạt 785.000 tỉ đồng, tương ứng 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND TP giao. Trong đó, thu nội địa ước tính đạt 561.236 tỉ đồng, chiếm 71,5% tổng thu NSNN. Thu từ dầu thô ước tính đạt 45.000 tỉ đồng, bằng 91,8% dự toán. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh công tác thu NSNN trên địa bàn TP năm 2025 đạt kết quả rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chung trên thế giới còn nhiều khó khăn. TP.HCM đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 11, đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách cả nước. “Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng trọng tâm, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển” - ông Được cho biết thêm. T.LINH Thống nhất số cấp phó tại 16 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất khung số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM như sau: Văn phòng UBND TP (số lượng cấp phó là 10), Sở Tài chính, Sở NN&MT, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ (cùng 8), Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra TP (6), Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở KH&CN (5), Sở QH-KT, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo (3), còn Sở An toàn thực phẩm là 2 cấp phó. T.TUYỀN - L.THOA ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Đổi mới công tác đào tạo cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả Ông Lê Quốc Phong: Cần nâng cao nghiệp vụ kiểm soát tài sản, thu nhập Anh Ngô Minh Hải làm bí thư Thành đoàn TP.HCM Tin vắn • Sáp nhập 2 bệnh viện lớn ở TP.HCM. Ngày 3012, tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) diễn ra lễ công bố sáp nhập BV đa khoa Sài Gòn vào BV Nhân dân Gia Định. Việc sáp nhập hai BV là chủ trương mang tầm chiến lược, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tối ưu hóa nguồn lực. T.PHƯƠNG • 1 xã ở Vĩnh Long đề nghị tạm ngừng karaoke. Ngày 30-12, ông Nguyễn Thành Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long, cho biết xã vừa ban hành văn bản về việc tạm ngừng karaoke gia đình và cơ sở hát với nhau. Mục đích nhằm tạo không gian yên tĩnh cho học sinh ôn tập, chuẩn bị kỳ thi học kỳ I. H.DƯƠNG Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

5 TP Huế chỉ đạo các xã giải quyết nhanh gọn thủ tục đất đai, xây dựng; tuyệt đối không để hộ dân nào chậm trễ có nhà an toàn trước Tết. Thời sự - Thứ Tư 31-12-2025 NGUYỄN DO Những ngày cuối tháng 12-2025, không khí tại xã Khe Tre và xã Lộc An (TP Huế) khẩn trương hơn bao giờ hết. Thực hiện “chiến dịch Quang Trung”, lực lượng vũ trang TP Huế đang chạy đua với thời gian để dựng nhà, tái thiết cuộc sống cho người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai vừa qua. Mệnh lệnh từ trái tim người lính Tại xã Khe Tre, là địa danh nằm dưới chân con núi Bạch Mã, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất Việt Nam và thứ hai thế giới, những ngày này con suối vẫn đang ngổn ngang những đoạn đứt gãy do mưa lũ lịch sử gây ra. Trên những ngổn ngang đó, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế) cùng lực lượng công an đang tất bật vận chuyển vật liệu, thi công các hạng mục nhà ở. Ông Trần Văn Viến (xã Khe Tre) là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất khi ngôi nhà cũ bị sập do mưa lũ. Để giúp ông ổn định, chính quyền địa phương đã cấp 200 m2 đất tái định cư, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ kinh phí và ngày công xây dựng nhà mới. Nhìn ngôi nhà dần hình thành, ông Viến xúc động: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có được một ngôi nhà rộng Trung úy Đặng Nhật Minh, chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, cho biết dù thời tiết cuối năm mưa rét, điều kiện thi công khó khăn nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chạy nước rút về đích trước tiến độ Song song với lực lượng Quân đội, Công an TP Huế cũng đang triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân. Ban Thanh niên Công an TP phối hợp với Công an xã Khe Tre khởi công xây dựng hai căn nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Văn Lượng. Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, huy động tối Chạy nước rút dựng nhà đón Tết cho bà con vùng lũ rãi, vị trí an toàn thế này. Bao năm sống thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão, nay được các chú bộ đội, chính quyền quan tâm xây nhà, tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn”. Tương tự, tại xã Lộc An, gia đình bà Võ Thị Trâm cũng vỡ òa niềm vui khi ngôi nhà mới đang được Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 và lực lượng dân quân hoàn thiện vượt tiến độ. “Đây là mái ấm mơ ước để tôi không còn phải lo lắng khi mùa mưa bão đến” - bà Trâm xúc động nói. đa lực lượng để giúp người dân an cư, yên tâm sản xuất, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”. Các lực lượng đang triển khai làm việc không kể ngày nghỉ, tranh thủ từng giờ để “chạy nước rút”, quyết tâm bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15-1-2026. Bà Nguyễn Thị Hiệp (xã Khe Tre) xúc động nói: “Sau mưa lũ, gia đình tôi tưởng chừng không biết bấu víu vào đâu. Nhờ các chú công an giúp dựng lại nhà, đây là ân tình mà gia đình tôi không bao giờ quên”. Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết đợt mưa lũ vừa qua khiến địa bàn có 10 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà ở và gần 100 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện công việc sửa và dựng nhà cho người dân đang gấp rút triển khai. Bàn giao những căn nhà đầu tiên ở Huế Sáng 30-12, UBND TP Huế tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở thuộc “chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An sau 25 ngày phát động. Đến nay, TP đã hoàn thành sửa chữa 40/40 căn nhà và xây mới xong hai căn tại xã Lộc An. Riêng ba căn nhà tại xã Khe Tre hiện đạt trên 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2026. Tại buổi lễ, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, đã chúc mừng các gia đình, đồng thời biểu dương các lực lượng thi công và tri ân nhà hảo tâm đã hỗ trợ nguồn lực. Lãnh đạo TP mong muốn bà con phát huy tinh thần tự lực, sớm ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà mới kiên cố. thoisu@phapluattp.vn Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tại TP Huế đang thực hiện “chiến dịch Quang Trung” với quyết tâm dựng nhà cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết “chiến dịch Quang Trung” đang được triển khai với tinh thần thần tốc, đặt quyền lợi và an toàn của người dân lên trên hết. “Chiến dịch không chỉ giúp người dân sớm an cư mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự đồng hành của chính quyền TP Huế đối với nhân dân” - ông Toàn khẳng định. Lãnh đạo TP Huế cam kết hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ Thủ tướng giao với phương châm “làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó”. TP chỉ đạo các xã giải quyết nhanh gọn thủ tục đất đai, xây dựng; tuyệt đối không để hộ dân nào chậm trễ có nhà an toàn trước Tết.• Đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ “chiến dịch Quang Trung” Sáng 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, TP: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá “chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả và được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai. Hiện nay, mục tiêu giai đoạn 1 của chiến dịch đã hoàn thành. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt, vượt toàn bộ mục tiêu của chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh “chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã. Chỉ sau một tháng phát động, đến nay giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42%; đồng thời cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 25-1-2026. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền tám tỉnh, TP khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để “chiến dịch Quang Trung” đạt mục tiêu ban đầu. Với tinh thần “thừa thắng xông lên”, ông yêu cầu các tỉnh, TP, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ “chiến dịch Quang Trung”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Thủ tướng cũng yêu cầu cùng với thúc đẩy “chiến dịch Quang Trung”, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thủy sản… khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá. Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Thủ tướng yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực. ĐỨC MINH Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP Các chiến sĩ công an khẩn trương xây dựng nhà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN DO Những căn nhà đầu tiên được bàn giao cho người dân ở TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 31-12-2025 phapluat@phapluattp.vn SONG MAI Số trước, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Trớ trêu: Chuyển nhầm 450 triệu đồng, bị cấn trừ vì người nhận nợ tín dụng”. Để rộng đường dư luận, số này, chúng tôi ghi nhận ý kiến của các chuyên gia pháp lý. TS - luật sư NGUYỄN THỊ KIM VINH, nguyên thẩm phán TAND Tối cao: Tòa sơ thẩm xác định ngân hàng là bị đơn là phù hợp Theo khoản 3 Điều 68 BLTTDS, bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện. Khoản 4 Điều 68 BLTTDS quy định: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại khoản 1 Điều 5 BLTTDS cũng quy định đương sự có quyền quyết định việc khởi kiện, yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Tòa án chỉ thụ lý giải quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó. Có thể thấy việc xác định tư cách tham gia tố tụng của bị đơn sẽ được tòa án căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; còn việc xác định tư cách tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ được tòa án căn cứ vào quá trình giải quyết vụ án và tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, tòa sơ thẩm xác định ngân hàng B là bị đơn theo đơn khởi kiện của ông Quỳnh; ông V là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, nội dung bản án phúc thẩm nêu “tòa sơ thẩm xác định ngân hàng là bị đơn, ông V là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chưa chính xác, cần xác định lại tư cách tố tụng của đương sự. Việc xác định lại tư cách tố tụng của đương sự không làm thay đổi bản chất đường lối giải quyết vụ án” là chưa phù hợp. Bởi sau khi ông Quỳnh chuyển tiền nhầm vào tài khoản của ông V, ngân hàng B đã trích thu tự động số tiền 120 triệu đồng, ngân hàng A cũng đã có văn bản gửi đến ngân hàng B hỗ trợ hoàn tiền do chuyển nhầm. Có căn cứ xác định số tiền nêu trên là tài sản của ông Quỳnh. Ông Quỳnh hoàn toàn có quyền xác định ngân hàng B (bên đang chiếm dụng tài sản của ông) là bị đơn và yêu cầu tòa án xác định ông V là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, phù hợp với nguyên tắc tự định đoạt của đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 5 BLTTDS. Trong trường hợp này, ông Quỳnh có thể nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm theo điểm b khoản 1 Điều 326 BLTTDS, khi cho rằng cấp phúc thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. ThS LÊ HOÀI NAM, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Cần hủy án sơ thẩm để giải quyết lại Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều khẳng định việc ông Quỳnh chuyển nhầm 450 triệu đồng sang tài khoản của ông V là có cơ sở và ông Quỳnh có quyền đòi lại số tiền này. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý đang gây tranh cãi đó là tòa án áp dụng luật hình thức (quy định của tố tụng dân sự) để xác định tư cách tham gia tố tụng của ông V và ngân hàng B có sự nhầm lẫn. Rõ ràng việc xác định tư cách đương sự sai này xuất phát từ chính tòa án sơ thẩm, chứ không phải lỗi của phía ông Quỳnh. Và nếu có xác định lại đúng tư cách tố tụng, tức là bị đơn phải là ông V và ngân hàng B là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì cũng không làm thay đổi bản chất đường lối giải quyết của vụ án. Do đó, HĐXX áp dụng Điều 308 và Điều 309 BLTTDS để sửa bản án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Quỳnh là không hợp lý. Bởi lẽ nguyên tắc xét xử ở giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm là không được vượt quá phạm vi yêu cầu ban đầu của đương sự. Ở giai đoạn sơ thẩm, ông Quỳnh khởi kiện yêu cầu ngân hàng trả lại 120 triệu đồng và ông V trả lại 330 triệu đồng. Theo Điều 188 BLTTDS, phạm vi khởi kiện được xác định dựa theo chủ thể tranh chấp và quan hệ tranh chấp. Theo quy định tại Điều 293 BLTTDS, HĐXX phúc thẩm chỉ xem xét lại phần bản án bị kháng cáo hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo. Nếu tại giai đoạn phúc thẩm xác định ngân hàng B không phải là người bị kiện, tức ngân hàng không có nghĩa vụ phải hoàn trả 120 triệu đồng nên cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ngân hàng là hợp lý. Nhưng việc tuyên không chấp nhận yêu cầu buộc ông V trả 330 triệu đồng lại không hợp lý. Như đã phân tích trên, khi ông V thay đổi tư cách từ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sang bị đơn, bản chất nghĩa vụ phải trả 450 triệu đồng với ông Quỳnh là đương nhiên. Theo nhận định của HĐXX và VKS, việc xác định tư cách tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm không đúng. Việc sai thủ tục tố tụng này về nguyên tắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. HĐXX phải hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa sơ thẩm giải quyết lại theo khoản 2 Điều 310 BLTTDS. Theo diễn tiến vụ án, ông Quỳnh đã nộp đơn khởi kiện lại, lúc này ông V là bị đơn, ngân hàng B là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án hai cấp đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do vụ án đã được giải quyết bằng bản án theo điểm c khoản 1 Điều 192 BLTTDS. Việc đình chỉ giải quyết trong trường hợp này không đúng tinh thần về việc khởi kiện lại. Theo Điều 188 BLTTDS, ông Quỳnh đưa ra một yêu cầu khởi kiện mới, cụ thể là kiện ông V (thay vì kiện ngân hàng B); bản chất khác nhau về chủ thể bị kiện nên không được xem là khởi kiện lại cùng đối tượng như quan điểm của tòa án đã ra quyết định đình chỉ.• Tranh luận vụ chuyển nhầm 450 triệu, bị cấn trừ vì người nhận đang nợ tín dụng Các chuyên gia có ý kiến pháp lý khác nhau về phán quyết của tòa trong vụ chuyển nhầm 450 triệu đồng, bị ngân hàng cấn trừ vì người nhận đang nợ tín dụng. ThS Lê Hoài Nam cho rằng HĐXX áp dụng Điều 308 và Điều 309 BLTTDS để sửa bản án theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Quỳnh là không hợp lý. Người nhận tiền chuyển nhầm có nghĩa vụ hoàn trả Theo nguyên tắc của pháp luật dân sự, việc chuyển nhầm không làm phát sinh quyền sở hữu đối với người nhận, bởi quyền sở hữu chỉ được xác lập trên các căn cứ do pháp luật quy định như giao dịch dân sự hợp pháp, lao động tạo ra tài sản, chiếm hữu tài sản vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu... theo Điều 221 BLDS. Về mặt pháp lý, số tiền này vẫn thuộc quyền sở hữu của người chuyển. Người nhận chỉ là người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật và có nghĩa vụ hoàn trả theo Điều 579 BLDS. Ngân hàng B sử dụng số tiền này nhằm cấn trừ nợ tín dụng không làm thay đổi bản chất pháp lý của tài sản. Việc cấn trừ chỉ có thể thực hiện hợp pháp khi tài sản dùng để cấn trừ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người có nghĩa vụ trả nợ. Việc dùng tài sản của người khác để thanh toán nghĩa vụ nợ không chỉ xâm phạm quyền sở hữu của chủ tài sản mà còn có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với người nhận tiền và cả các chủ thể liên quan. Ngân hàng B cho rằng việc cấn trừ nợ là hoạt động tự động, theo hợp đồng đã ký với khách hàng; ngân hàng không thể tự ý can thiệp vào tài khoản nếu không có yêu cầu từ chủ tài khoản... Song cần nhìn nhận ngân hàng không đơn thuần là một chủ thể trung gian thụ động mà là đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, quản lý tài khoản và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định chuyên ngành về an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Khi phát sinh thông tin về việc chuyển nhầm tiền, đặc biệt khi có yêu cầu tra soát từ phía người chuyển, ngân hàng có nghĩa vụ phối hợp xử lý và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để ngăn ngừa hậu quả pháp lý phát sinh. ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU, giảng viên Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM

