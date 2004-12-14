001-2026

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trong bối cảnh mới với những yêu cầu cấp thiết và giải quyết các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế - xã hội của TP. Có thể nói rằng nghị quyết này mang nhiều ý nghĩa lớn không chỉ cho riêng TP.HCM, mà còn cho sự phát triển chung của đất nước. Nghị quyết 260 tạo khuôn khổ pháp lý đột phá, trao quyền chủ động cho TP.HCM trong lập khu thương mại tự do, thu hút đầu tư, tài chính, quản lý đô thị… để khơi thông nguồn lực giúp TP có đủ cơ sở pháp lý, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường, úng ngập, ùn tắc giao thông; nút thắt về thể chế, đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Đồng thời, giúp TP huy động nguồn lực tối đa từ khu vực tư nhân và mở rộng thêm không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới. Qua đó, phát triển mạnh mẽ hơn, thực sự trở thành đầu tàu kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước và tiến tới cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm năm tới. Điểm cốt lõi của Nghị quyết 260 là đã phân cấp, phân quyền triệt để hơn, trao quyền tự chủ lớn hơn cho TP theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai, ban hành cơ chế đặc thù. Nghị quyết cũng tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế khi quy định những cơ chế giải quyết các vướng mắc pháp lý đã tồn tại lâu nay, đặc biệt trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính công, tạo điều kiện triển khai dự án hiệu quả hơn. Trên cơ sở những chính sách được Quốc hội thông qua, TP có thêm nhiều phương án huy động nguồn lực để tạo ra các động lực tăng trưởng mới bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm phát triển đột phá, sáng tạo, tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm, quy mô lớn. Với hành lang thể chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua, chúng ta kỳ vọng từ năm 2026, TP.HCM sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; thu hút mạnh FDI và ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÂM, THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH: Bệ phóng mới cho TP.HCM CHÂN LUẬN thực hiện Năm 2025, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ… Những nghị quyết đã nhanh chóng được thể chế hóa thành luật, chính sách và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, tạo sự chuyển động đồng bộ từ tư duy đến hành động. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về triển vọng năm 2026, GS-TSKH Võ Đại Lược (ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực”. Những đột phá trong năm 2025 . Phóng viên: Thưa giáo cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn, dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực mà văn kiện các đại hội gần đây đã xác định. Từ thay đổi tư duy đến trọng dụng nhân tài . Theo ông, từ năm 2026 này trở đi, những sự thay đổi cần bắt nguồn từ đâu? + Những nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… là minh chứng cho những thay đổi tư duy từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đất nước trong kỷ nguyên mới cần những nhân vật, những lãnh đạo kiệt xuất coi cải cách thể chế như một động lực phát triển. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế và các thành phần kinh tế cũng phải đổi mới hơn nữa dù chúng ta vẫn duy trì quan điểm “kinh luật của Vương quốc Anh để thực thi. Tư duy nhập khẩu thể chế cũng cần tính toán, cân nhắc để triển khai. Điều này, như tôi nói là cần sự đổi mới trong tư duy của những người đứng đầu đất nước, dựa trên những bằng chứng thực tiễn toàn cầu và những ban tham mưu giỏi, có tư duy chiến lược chứ không phải tư duy chiến thuật. . Vậy theo giáo sư, những gì cần làm nhất trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để đất nước thực sự phát triển bền vững? + Trọng dụng nhân tài phải là quốc sách quan trọng hàng đầu. Dù đến nay Việt Nam đã rất xem trọng giáo dục và đào tạo, quy hoạch cán bộ các cấp, thực hiện rất tích cực công cuộc phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực... nhưng như lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng nhiều lần đề cập thì vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, thách thức cần được nhìn nhận thẳng thắn và giải quyết. Theo tôi, Việt Nam cần có một chính sách trọng dụng nhân tài ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực như Singapore, Trung Quốc. Cơ sở hạ tầng cũng phải được hiện đại hóa trên cơ sở lợi ích quốc gia và thông lệ Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động và chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 13-11-2025. Ảnh: TTXVN sư, theo quan sát của ông, năm 2025 có những đột phá nào đáng chú ý? + GS Võ Đại Lược: Tôi cho rằng đó là việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính, bổ nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, trong đó có nhiều vị trí thực sự có tư duy, tư chất và năng lực. Có những vị trí từ khi được bổ nhiệm đã làm cho cơ quan khởi sắc bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, thực hiện những nhiệm vụ mà đất nước đang cần. Các nhiệm vụ khoa học đó chẳng những thiết thực cho đất nước mà còn tạo điều kiện và niềm hứng khởi cho cộng đồng nghiên cứu. Từ sau tháng 8-2024, tôi nhận thấy những công việc đã được thực hiện là những việc có đủ điều kiện cả về thực tiễn lẫn ý chí. Tiếp sau đây sẽ là những việc hệ trọng như trọng dụng nhân tài, cải cách thể chế… Ở một góc độ khác, chúng ta cũng thấy trong năm vừa qua, các chủ trương, quyết sách về xây dựng loại hình khu kinh tế tự do ở Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM đã được thực thi. Điều này cho phép Việt Nam thực hiện mô hình “sanbox” về thể chế theo tiêu chí quốc tế và có thể khắc phục được những trì trệ ở các mô hình khu kinh tế trước đây. Phải nói rằng Việt Nam hiện nay đang đứng trước một tế nhà nước là chủ đạo”. Đặc biệt, kinh nghiệm của những nước bứt phá trở thành nước phát triển là họ tiếp thu, học tập thể chế tiến bộ của các nước phát triển trước đó rất tốt. Họ nhận thấy hệ thống luật pháp nào tốt nhất thì nhập khẩu để áp dụng, thực thi. Trước đây, khi ông Lý Quang Diệu ở Việt Nam một tuần để cố vấn cho Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi từng hỏi các ông làm luật thế nào. Ông chia sẻ rằng Singapore không làm luật mà nhập khẩu hệ thống Chúng ta rất cần sự đổi mới trong tư duy của những người đứng đầu đất nước, dựa trên những bằng chứng thực tiễn toàn cầu và những ban tham mưu giỏi, có tư duy chiến lược. Năm 2026: Việt Nam đứng trước chưa từng có Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn và có đủ điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới triệt để hơn, dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Chúng ta cần lưu ý tận dụng các cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao trên thế giới để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, công nghệ cao, công nghệ lõi đóng vai trò quyết định trong rút ngắn thời gian phát triển, tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu và kiến tạo thịnh vượng cho đất nước. Việc này cũng giúp đất nước không còn phụ thuộc vào bất động sản và các doanh nghiệp đi lên từ khoa học công nghệ cũng phát triển bền vững hơn. GS-TSKH VÕ ĐẠI LƯỢC Họ đã nói

các nguồn lực tài chính từ trung tâm tài chính quốc tế; phát triển các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý đô thị thông minh. Bên cạnh đó là giải quyết đồng bộ, hiệu quả các vấn đề về hạ tầng giao thông, úng ngập, ùn tắc, y tế, giáo dục, môi trường… Điều này góp phần tạo tiền đề vững chắc cho nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP, tạo thêm nhiều việc làm với mức thu nhập cao nhằm thu hút nhân tài, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực trọng điểm, thế mạnh, "thời thượng" trong thời gian tới. Với sự chỉ đạo sát sao của người đứng đầu TP, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân TP, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng rằng TP sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết 260, tạo tiền đề nhân rộng các cơ chế đột phá cho cả nước. Đồng thời, tạo “bệ phóng mới” để vươn lên mạnh mẽ, chuyển từ “thụ hưởng chính sách” sang “đối tác kiến tạo phát triển”, “lợi nhuận hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đáp ứng kỳ vọng trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của đất nước. CHÂN LUẬN ghi Thời sự - Thứ Năm 1-1-2026 thoisu@phapluattp.vn cơ hội bứt phá quốc tế. Việt Nam đã xem việc xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá quan trọng. Từ khi đổi mới đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, những năm qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đó là một trong những điểm tựa quốc tế rất lớn, chưa từng có. Xét tổng thể các điều kiện về địa kinh tế - chính trị, đến tình hình an ninh trật tự, hợp tác quốc tế, có thể thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn. Nếu có chiến lược chính sách đúng thì Việt Nam có cơ hội bứt phá chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta vừa phát huy nội lực, vừa tận dụng các cơ hội do các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại. Vấn đề lớn nhất là sử dụng các lợi thế này như thế nào để đạt các mục tiêu lớn, ví dụ tăng trưởng hai con số. Chắc chắn khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu như vậy thì đã có cơ sở để trù liệu. . Xin cảm ơn ông.• Đ.MINH - N.THẢO Ngày 31-12, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Khẩn trương ban hành quy định mới về phụ cấp Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004 về phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp xã. Những nội dung này phải hoàn thành trong tháng 12-2025. Song song đó, sớm hoàn thiện quy định về phân loại và thời hạn giải quyết đối với các thủ tục hành chính có tính chất phức tạp; quy trình chuẩn đối với các thủ tục phải xác minh nhiều bước, liên thông nhiều cơ quan. Quy định rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp của các cơ quan liên quan; điều chỉnh tiêu chí kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tính chất hồ sơ, bảo đảm khách quan, phù hợp thực tiễn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, phạm vi hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cho phù hợp với chủ trương chuyển giao các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy ban MTTQ Việt Nam và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, các bộ, cơ quan ngang bộ cần khẩn trương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, lưu ý những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật và các quy định, hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền. Đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã Kết luận cũng nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách việc triển khai thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền. Việc này phải bảo đảm việc phân cấp, phân quyền phải gắn với các điều kiện khả thi để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, tài chính và chuyển đổi số; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát hiệu quả. “Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Đối với các vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) để lãnh đạo, chỉ đạo” - kết luận nêu rõ. Ban Tổ chức Trung ương được giao khẩn trương tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư khóa IX về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy địa phương khẩn trương kiện toàn đủ số lượng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) cấp xã theo quy định. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương thực hiện việc lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh phó chỉ huy trưởng, trợ lý BCHQS cấp xã tương tự như đối với chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận 164. Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý BCHQS cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Đảng ủy Chính phủ là cơ quan được giao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nội dung này. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia BCHQS cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý I-2026.• Nếu chỉ tính riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua gần 130 luật, nghị quyết, bao gồm cả những nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội nhiệm kỳ này không còn làm việc theo một kế hoạch “cứng nhắc” mà đã thay đổi tư duy, phương thức hoạt động để đáp ứng kịp thời yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội. Đó là chuyển từ làm theo kế hoạch sang làm để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn kinh tế - xã hội với nhiều thay đổi nhanh chóng. Các luật, nghị quyết được thông qua tại Quốc hội nhiệm kỳ này đều thể hiện tinh thần cải cách thể chế mạnh mẽ hướng tới tạo thuận lợi và an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Các quyết sách này chính là nền tảng cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo, theo hướng giảm rủi ro thể chế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng tính chủ động trong điều hành kinh tế. Những quyết sách này được kỳ vọng sẽ có tác động lớn trong những năm tới. Các nhà đầu tư cần nhanh chóng nắm bắt để tận dụng cơ hội, bởi môi trường kinh doanh càng thuận lợi thì cạnh tranh càng lớn. Tôi kỳ vọng các quyết sách lớn năm qua sẽ được thực thi quyết liệt, mạnh mẽ và có tác động tích cực đến sự phát triển trong năm 2026. Tuy nhiên, cải cách thể chế là một việc làm thường xuyên với đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng thể chế và đây cũng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội khóa XVI tới đây. Năm 2026, Việt Nam có cơ hội bước vào giai đoạn phát triển mới, nếu chúng ta tập trung vào những yếu tố cốt lõi, thiết thực, giúp nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn bứt phá bền vững. Việc khơi dậy niềm tin và sự phấn chấn cho người dân, doanh nghiệp là chìa khóa then chốt. Chính phủ cần những quyết sách đơn giản nhưng thiết thực để không chỉ giảm gánh nặng mà còn gửi thông điệp rõ ràng rằng Nhà nước đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Khi niềm tin được khơi dậy, dòng vốn đầu tư nội địa sẽ tăng, tinh thần khởi nghiệp sẽ lan tỏa, góp phần thúc đẩy GDP tăng trưởng bền vững từ năm 2026 trở đi. Ổn định kinh tế vĩ mô phải được bảo đảm, điều hành tài chính, tài khóa thận trọng, ưu tiên ổn định lạm phát, kiểm soát nợ công ở mức an toàn và đa dạng hóa nguồn thu từ xuất khẩu. Đặc biệt, theo tôi, cần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy công quyền sau khi xác lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng ta cần đạt được cải cách rõ rệt thông qua áp dụng công nghệ số hóa toàn bộ quy trình hành chính, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ từ cấp cơ sở và xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất dựa trên kết quả thực tế. Bởi một bộ máy tinh gọn, minh bạch sẽ không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn các nhà đầu tư. Đại biểu Quốc hội PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Thể chế sẽ tác động tích cực đến năm 2026 GS VŨ MINH KHƯƠNG, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore: Nền tảng từ niềm tin và hiệu quả Kiện toàn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao xây dựng đề án và báo cáo trong quý I-2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

4 Thời sự - Thứ Năm 1-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Nhân dịp năm mới 2026, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với nhân dân Việt Nam vì sự tin tưởng, vì những hy sinh thầm lặng, vì sự nhẫn nại và nghĩa tình mà đồng bào ta đã dành cho nhau và dành cho đất nước trong những năm nhiều biến động. Tôi mong mỗi gia đình đón năm mới bình an; mỗi người bước vào năm mới với một điều giản dị: Làm tốt hơn công việc của mình, đời sống vật chất và tinh thần tốt lên từng ngày. Khi hàng triệu điều“tốt hơn”ấy cộng lại, đất nước sẽ mạnh lên một cách bền vững. Tôi cũng mong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mọi cấp luôn ghi nhớ: Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn; càng có quyền thì càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, liêm chính và sự gương mẫu. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì gây phiền cho dân thì phải hết sức tránh; điều gì sai thì phải sửa, điều gì tốt thì phải bảo vệ. Với bạn bè và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn trân trọng thiện chí, tin cậy và hợp tác… Tổng Bí thư TÔ LÂM “Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, là đại hội nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết.” Tổng Bí thư Tô Lâm Đại hội XIV là dấu mốc vươn mình trong kỷ nguyên mới THEO TTXVN “Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một dấu mốc rất quan trọng nhưng với Đại hội XIV, ý nghĩa càng sâu sắc hơn, bởi chúng ta bước vào đại hội trong một bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo; trong khi đất nước sau nhiều thập niên đổi mới đã có cơ đồ, tiềm lực và vị thế mới, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu phát triển mới, cao hơn, quyết liệt hơn”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ như vậy trong bài phỏng vấn với báo chí trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. Giữ vững nền kinh tế không chao đảo trước sóng gió . Phóng viên: Nhiệm kỳ 20202025, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xin Tổng Bí thư chia sẻ những thành tựu nổi bật trong thời gian qua? + Tổng Bí thư Tô Lâm: Trước hết, cần khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng lòng, quyết tâm, bản lĩnh và nghĩa tình của nhân dân ta. Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là quãng thời gian đặc biệt khó khăn nhưng chúng ta đã vượt qua, về đích. Về kinh tế, chúng ta đã nỗ lực rất lớn để vừa phục hồi sau đại dịch, vừa giữ vững các cân đối lớn, giữ nền kinh tế không chao đảo trước sóng gió bên ngoài. Về xã hội, chúng ta luôn bám sát định hướng phát triển không chỉ là tăng trưởng, mà phải là cuộc sống yên ổn và tốt lên của người dân. Trong gian khó, tinh thần “tương thân tương ái”, sự hy sinh thầm lặng, to lớn của lực lượng đã để lại nhiều bài học sâu sắc về sức mạnh đoàn kết… Về đối ngoại, chúng ta kiên định đường lối độc lập, tự chủ; làm bạn, làm đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta kiên trì những điều rất căn cốt là giữ kỷ cương, kỷ luật, giữ liêm chính, làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin của nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, với tinh thần làm đến nơi đến chốn, không né tránh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nếu nói ngắn gọn về thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ, tôi cho rằng đó là chúng ta đã vượt qua thử thách bằng ý chí, nghị lực và sự đoàn kết; giữ vững ổn định để phát triển; kiên trì chỉnh đốn, hoàn thiện để đi nhanh hơn và đi chắc hơn. Đấu tranh kiên quyết nhưng phải có cơ chế bảo vệ . Xin Tổng Bí thư đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua và định hướng trong nhiệm kỳ tới để xây dựng Đảng vững bước trong kỷ nguyên mới? + Đây là một việc rất hệ trọng, đó là giữ gìn uy tín của Đảng, giữ kỷ cương phép nước và quan trọng hơn cả, giữ niềm tin của nhân dân. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, “mặt trận chống giặc nội xâm” đã có những chuyển biến rõ rệt, đi vào chiều sâu, bản chất, trở thành hành động thường xuyên của cả hệ thống. Chúng ta cũng mở rộng trọng tâm từ chống tham nhũng sang chống cả lãng phí và tiêu cực, bởi hậu quả của nó rất lớn, làm hao mòn nguồn lực quốc gia và làm chậm bước phát triển. Về định hướng trong nhiệm kỳ tới, tôi muốn nhấn mạnh mấy điểm lớn, theo tinh thần vừa kiên quyết vừa bền bỉ, làm đến đâu chắc đến đó. Thứ nhất, phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đấu tranh phải kiên quyết nhưng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, để người làm đúng không bị thiệt, người làm tốt không bị cô đơn. Thứ hai, chuyển mạnh sang phòng ngừa, coi phòng ngừa là gốc. Thứ ba, tập trung hoàn thiện pháp luật, bịt kẽ hở, làm “khung chuẩn” cho sự liêm chính. Thứ tư, coi chống lãng phí là một mặt trận rất quan trọng. Lãng phí không chỉ là tiền bạc, mà còn là thời gian, cơ hội, nguồn lực và cả lòng tin. Vì vậy, phải rà soát, xử lý dứt điểm những dự án chậm tiến độ, kéo dài, kém hiệu quả… để từng đồng tiền, từng tấc đất, từng tài sản công thực sự phục vụ phát triển và phục vụ nhân dân… Và thứ năm là phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và sự giám sát của nhân dân. Bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần một bộ máy trong sạch để dân tin, vững mạnh để làm việc và nhân văn để quy tụ. Làm công tác này phải rất tỉnh táo: Kiên quyết với cái sai nhưng cũng phải tạo môi trường để cái đúng được lan tỏa; xử lý nghiêm để răn đe nhưng đồng thời hoàn thiện cơ chế để người tốt có điều kiện làm việc, để xã hội vận hành minh bạch, trật tự. Đại hội XIV - dấu mốc lịch sử . Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, xin Tổng Bí thư chia sẻ về ý nghĩa của đại hội lần này, những tư tưởng chủ đạo, tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển đất nước? + Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một dấu mốc rất quan trọng nhưng với Đại hội XIV, ý nghĩa càng sâu sắc hơn, bởi chúng ta bước vào đại hội trong một bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, nhiều bất ổn, khó dự báo; trong khi đất nước sau nhiều thập niên đổi mới đã có cơ đồ, tiềm lực và vị thế mới, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu phát triển mới, cao hơn, quyết liệt hơn. Đây là lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tiễn, nhận diện đúng cơ hội và thách thức; tổng kết điều đã làm được, chỉ rõ điều còn vướng và quan trọng nhất là thống nhất ý chí, thống nhất hành động để đi tiếp cho vững vàng. Tôi nghĩ có ba điểm lớn về tư tưởng chủ đạo và tầm nhìn chiến lược mà đại hội lần này cần làm rõ và lan tỏa mạnh mẽ. Thứ nhất là đoàn kết và niềm tin. Đoàn kết phải trở thành cách ứng xử của cả hệ thống và của mỗi người Việt Nam. Tin vào con đường mình đã chọn, tin vào sức mạnh của dân tộc, tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến nếu chúng ta làm việc bền bỉ và vì nước, vì dân. Thứ hai là kỷ cương và đột phá. Phương châm hành động của đại hội được xác định rất rõ: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”. Đột phá ở đây không Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tiễn, nhận diện đúng cơ hội và thách thức, thống nhất ý chí, thống nhất hành động để đi tiếp cho vững vàng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Ảnh: QH chỉ là làm một số “việc mới” mà là đổi mới tư duy để dám “chạm” vào những điểm nghẽn thật sự về thể chế, bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, kỷ luật công vụ… Thứ ba là phát triển vì con người và bằng tri thức. Khát vọng “giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” trước hết phải được đo bằng việc người dân có việc làm tốt hơn không, thu nhập có ổn định hơn không; có chỗ ở “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” không; con cái học hành có thuận lợi hơn không, bệnh tật có được chăm sóc tốt hơn không... Và muốn mọi cái đều “hơn” thì chúng ta phải coi tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt của mô hình tăng trưởng mới; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. Tầm nhìn chiến lược của đại hội cũng gắn với những mốc rất rõ vào năm 2030 và 2045. Đó là những "mốc son" để phấn đấu, để mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ quan và từng người dân đều thấy mình có phần việc cụ thể trong hành trình chung. Đại hội XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25-1 tại Hà Nội là chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, là đại hội nói đúng sự thật, bàn đúng việc cần bàn và quyết đúng điều phải quyết.

Sáng 31-12-2025, Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) TP.HCM chính thức ra mắt sau hai ngày vận hành trước đó. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo sở, ban ngành đi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên để đến Trung tâm PVHCC TP.HCM trong ngày ra mắt trung tâm này. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc thành lập và vận hành Trung tâm PVHCC TP.HCM là minh chứng cho những nỗ lực của TP trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm PVHCC TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TP trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. “Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý và phương thức phục vụ, khẳng định rõ quan điểm nhất quán của TP là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước” - ông nhấn mạnh. Để trung tâm hoạt động thực chất, hiệu quả, bền vững và là nơi hiện thực hóa tinh thần “một điểm đến”, tất cả thủ tục hành chính cấp TP được “quy về một mối, ông đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp với sở, ngành theo dõi sát tình hình hoạt động của trung tâm. Qua đó, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp. Các sở, ban ngành TP chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và cải PVHCC với chiến lược chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của TP, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, Trung tâm PVHCC công nghệ thông tin và dữ liệu số. Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban ngành hằng ngày theo thời gian thực; tổng hợp, phân tích đầy đủ dữ liệu về số lượng hồ sơ tiếp nhận, tỉ lệ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp lãnh đạo TP giám sát, theo dõi và chỉ đạo điều hành trực tuyến, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. “Trung tâm phải trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp và là đầu mối hỗ trợ hiệu quả cho trung tâm PVHCC cấp xã” - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trung tâm PVHCC TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí xã hội, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.• tiến quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh số hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu dùng chung. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phải bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực chất, hiệu quả, từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn TP. Địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giao Sở KH&CN phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Văn phòng UBND TP khẩn trương triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ từ TP đến cấp xã. Gắn hoạt động của Trung tâm TP.HCM phải tham mưu cho lãnh đạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phải bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai thực chất, hiệu quả, từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. RA MẮT TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TP.HCM: Bước chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” Việc thành lập và vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM là minh chứng cho những nỗ lực của TP trong việc chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang phục vụ. Giám đốc Trung tâm PVHCC TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh cho biết sẽ hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM thành kế hoạch, hành động cụ thể của trung tâm. Ông Tuấn Anh bày tỏ sứ mệnh của trung tâm là đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai hành chính không giấy tờ và không khoảng cách, phi địa giới hành chính. Đồng thời là địa chỉ tin cậy, một người đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong mọi vấn đề hành chính. “Kết quả hoạt động của trung tâm sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm đổi mới của TP, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân” - ông nói. Giám đốc Trung tâm PVHCC TP.HCM nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm sẽ luôn không ngừng nâng cao trách nhiệm, nâng tầm nhiệm vụ, bồi dưỡng trình độ, chấn chỉnh thái độ. Đặc biệt, biến dữ liệu thành giá trị, hết lòng hết sức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo và là động lực phấn đấu mỗi ngày. LÊ THOA - NGUYỄN TÂN Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bìa trái)trải nghiệm robot AI. Ảnh: LÊ THOA Lãnh đạo TP.HCM thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN Tương lai hành chính phi địa giới Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thời gian qua, đời sống hành chính của người dân bước sang một giai đoạn mới với hàng loạt cải cách mạnh mẽ: Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP); cắt giảm gần 800 thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị quyết 66.7/2025 của Chính phủ; không còn phải xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… khi làm thủ tục; trợ cấp thất nghiệp thực hiện trực tuyến… Đây được xem là những thay đổi mang tính bước ngoặt, trực tiếp làm "nhẹ gánh" cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công. Điểm thay đổi đầu tiên mà người dân dễ nhận thấy nhất là tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm đáng kể số lần đi lại, chờ đợi, sao y, phôtô… vốn là "đặc sản" của TTHC. Quan trọng hơn, cách tiếp cận của Nhà nước đã thay đổi căn bản. Nếu trước đây người dân phải mang theo đủ loại giấy tờ để chứng minh nhân thân, tình trạng hôn nhân, quan hệ gia đình thì nay với tinh thần của Nghị quyết 66, dữ liệu được đặt vào trung tâm. Thông tin đã có trong hệ thống thì người dân không còn phải “chạy lòng vòng” để xin xác nhận. Dữ liệu chạy thay con người, thủ tục vì thế trở nên gọn gàng, logic và thuận tiện hơn rất nhiều. Một điểm cải cách có ý nghĩa đặc biệt là quy định cấm tuyệt đối việc yêu cầu phiếu LLTP số 2; phiếu LLTP số 1 chỉ được yêu cầu khi luật có quy định. Thực tế trước đây cho thấy không ít nơi lạm dụng việc này. Điều này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn vô hình trung tạo rào cản cho người từng vấp ngã (có án tích) trên con đường tái hòa nhập. Quy định mới vì vậy không chỉ là cải cách thủ tục, mà còn là bước tiến quan trọng trong bảo vệ danh dự, nhân phẩm và cơ hội làm lại cuộc đời của mỗi công dân. Cùng với đó, việc chuẩn hóa thủ tục giúp chấm dứt tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, mỗi cơ quan đòi một loại giấy tờ khác nhau. Khi quy trình được số hóa, minh bạch, các yếu tố tùy tiện, nhũng nhiễu, “xin-cho” từng bước bị loại bỏ. Ở tầm quản trị, những cải cách này đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Người dân không còn là đối tượng bị quản lý, mà trở thành trung tâm của dịch vụ công. Việc phục vụ người dân trở thành nghĩa vụ của bộ máy công quyền, không phải là sự “ban phát”. Sự thuận tiện, hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả của cải cách. THẢO HIỀN - TRẦN MINH Năm 2025, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tác động tích cực đến hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Những quyết sách mang tính đột phá lần lượt được triển khai, nổi bật là quy định cấm tuyệt đối việc yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) số 2 trong các TTHC, cắt giảm gần 800 TTHC theo Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP, cùng hàng loạt tiện ích mới như không còn phải xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, khai tử… Những thay đổi này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn đánh dấu một năm chuyển động mạnh mẽ của bộ máy hành chính, nơi công nghệ đang dần thay thế con dấu, dữ liệu thay thế hồ sơ giấy cồng kềnh. Cấm yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Theo Luật LLTP sửa đổi 2025, từ ngày 1-7-2026, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin LLTP hoặc phiếu LLTP số 2 nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng và phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin LLTP hoặc phiếu LLTP số 1; chỉ được thực hiện trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định cần sử dụng thông tin LLTP. Luật LLTP sửa đổi cũng đã rút ngắn thời hạn cấp phiếu LLTP. Cụ thể, thời hạn cấp phiếu LLTP không quá năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. Cắt giảm, đơn giản hóa 800 thủ tục hành chính Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.7/2025/ NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Nghị quyết đã điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành để thay thế, cắt giảm các thành phần hồ sơ trong gần 800 TTHC đối với nhiều loại giấy tờ được cắt giảm, thay thế bằng khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các TTHC được thực hiện theo mức độ đáp ứng việc khai thác, sử dụng của các cơ sở dữ liệu; không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết TTHC mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố. Không cần xuất trình nhiều giấy tờ khi làm thủ tục hành chính Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 3458/QĐ-BTP về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết TTHC. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-12-2025. Theo quyết định, các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC gồm: Giấy khai sinh/bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh; giấy chứng nhận kết hôn/bản sao trích lục kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; trích lục khai tử/giấy chứng Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 1-1-2026 phapluatcuocsong@phapluattp.vn “Việc khai thác trực tiếp dữ liệu giúp giảm đáng kể số lượng giấy tờ phải xuất trình, hạn chế phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào nền hành chính công theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ”. Người dân, doanh nghiệp hưởng Chuyển đổi số giúp tiến trình cải cách thủ tục hành chính diễn ra thuận lợi, qua đó hàng triệu người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi. Những bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang từng ngày phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh: THẢO HIỀN Sổ tay ThS Liên Đăng Phước Hải, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM. Quy trình được số hóa, minh bạch, nhũng nhiễu, “xin-cho” từng bước bị loại bỏ Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 4166/QĐBTC năm 2025, bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần; đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên; đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế; thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty; hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh); thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội; thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2025. Nhiều thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp được bãi bỏ

