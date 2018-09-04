002-2026

Chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để TP.HCM hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Ảnh: THUẬN VĂN Năm 2026, cơ hội đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trang 10 + 11 SỐ 002 (7573) - Thứ Hai 5-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay 3 điểm sáng đảm bảo an sinh thực tế cho người dân Thủ Thiêm • Người dân Thủ Thiêm từng bước an cư lạc nghiệp trang 4+5 “CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG”: Mầm xanh nảy nở nơi tâm lũ TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI TP.HCM: Đột phá thể chế, đón nhà đầu tư toàn cầu trang 2+3 trang 13 Tăng lương tối thiểu vùng, nhiều khoản tăng theo với người lao động CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TP.HCM: QUYẾT TÂM THÁO GỠ NÚT THẮT, TẠO DIỆN MẠO MỚI NĂM 2026 trang 8+9 Vụ Mỹ tấn công Venezuela nhìn qua lăng kính luật pháp quốc tế U-23 Việt Nam gặp thử thách lớn nhất châu lục trang 14 trang 16 trang 15

2 Thời sự - Thứ Hai 5-1-2026 LÊ THOA - ĐÀ GIANG thực hiện Việc công bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam hôm 21-12-2025 là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự tham gia của Việt Nam vào bản đồ tài chính toàn cầu với tư cách là một mắt xích chiến lược mới. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ảnh), Phó Chủ tịch cơ quan điều hành TTTCQT tại TP.HCM, cho biết quá trình chuẩn bị cho TTTCQT đang được thúc đẩy khẩn trương, từ hoàn thiện thể chế đến xây dựng mô hình tổ chức và hạ tầng phục vụ vận hành. Thuê chuyên gia quốc tế làm CEO . Phóng viên: Thưa ông, Chính phủ đã công bố thành lập TTTCQT tại Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay, khung pháp lý cho TTTCQT TP.HCM đã được hoàn thiện đến mức độ nào? + PGS-TS Nguyễn Hữu Huân: Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025 về TTTCQT tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành tám nghị định hướng dẫn. Đáng chú ý là Nghị định 323/2025 quy định cụ thể mô hình tổ chức với hội đồng điều hành và hai cơ quan điều hành đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng. Đến nay, các cơ quan này đã chính thức được thành lập. Đây là những cơ sở pháp lý nền tảng quan trọng để TTTCQT có thể khởi động trong thời gian tới. Tuy nhiên, để bộ máy thực sự vận hành trơn tru, chúng ta vẫn cần thêm một mảnh ghép trên thế giới để giúp trung tâm thiết lập quy trình vận hành chuẩn mực. Về hạ tầng cứng, TP quy hoạch TTTCQT phát triển trong lõi 9,2 ha tại Thủ Thiêm với chín tòa nhà, điểm nhấn là tòa nhà trung tâm dự kiến 99 tầng - biểu tượng của TTTCQT và Thủ Thiêm trong tương lai. Tổng quy mô phát triển của toàn khu lên đến 898 ha. Một điểm tạo nên sự khác biệt so với các TTTCQT truyền thống là hạ tầng mềm. TP.HCM đã hợp tác với các đối tác hàng đầu như FPT, Viettel, Tether, Binance, Nasdaq... để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tốc độ cao, các data center tích hợp AI và nền tảng blockchain layer 1. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra sự cộng hưởng giữa các định chế tài chính truyền thống (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và mô hình công nghệ mới. Cụ thể, TP đang triển khai hợp tác với Nasdaq, sớm đưa sàn chứng khoán quốc tế vào hoạt động trong năm 2026; phối hợp với Binance xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa; thiết lập các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để tạo hành lang pháp lý cho các công ty startup về fintech hoạt động. Cánh cửa mở ra dòng vốn mới . Vậy giai đoạn đầu, những kiến tạo một sân chơi chung, một dạng phòng thí nghiệm cho các mô hình công nghệ tài chính mới. Điều này giúp TTTCQT TP.HCM mang đậm tính đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội ươm mầm để các startup fintech vươn mình trở thành những “kỳ lân”. Chính vì thế, TP luôn rộng cửa chào đón các công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính cùng tham gia vào hệ sinh thái này. . Cùng với cả nước, TP.HCM cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Vai trò của TTTCQT TP.HCM trong hiện thực hóa mục tiêu này ra sao, thưa ông? + Để duy trì mức tăng trưởng hai con số cho cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng 20 năm tới, chúng ta phải huy động một nguồn vốn khổng lồ từ cả trong nước lẫn quốc tế. Sự ra đời của TTTCQT là nhu cầu cấp thiết, đóng vai trò như cánh cửa mở ra dòng vốn mới, giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng trong kỷ nguyên chúng ta đang rất “khát vốn” để phục vụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu khảo sát thực địa nơi xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI nữa là quy chế hoạt động. Dự thảo quy chế này đang được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ, ban ngành trước khi trình hội đồng điều hành của TTTCQT thông qua. Chỉ khi quy chế này được phê duyệt, hai cơ quan điều hành tại TP.HCM và Đà Nẵng mới có thể đi vào hoạt động thực chất. Trước mắt, TP.HCM sẽ khai thác triệt để dư địa từ tám nghị định hiện có với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trong quá trình vận hành, nếu phát sinh vướng mắc, TP sẽ ghi nhận và kiến nghị lên Trung ương để có những điều chỉnh hoặc đề xuất mới nhằm “cởi trói” cho hoạt động của TTTCQT. Dù vậy, quan điểm xuyên suốt là việc mở rộng cơ chế phải luôn đi đôi với yêu cầu đảm bảo an ninh tiền tệ và quản trị rủi ro chặt chẽ. . Vậy “hình hài” của TTTCQT TP.HCM đến lúc này hiện diện ra sao? + Công tác chuẩn bị vận hành TTTCQT TP.HCM đang được thực hiện rất gấp rút và đã định hình rõ nét. Về trụ sở và quy trình vận hành, TTTCQT TP.HCM đang hoạt động tạm thời tại tầng 6 tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP.HCM (123 Trương Định). Song song đó, TP đang sửa chữa trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, kỳ vọng hoàn thành trước Tết Nguyên đán để cơ quan điều hành chính thức đi vào hoạt động. Sau khi quy chế hoạt động được thông qua, TP sẽ mở cổng đăng ký thành viên “One-stop shop” để chào đón các định chế tài chính trong nước và quốc tế lẫn các startup fintech gia nhập. Về nhân sự, cơ cấu của cơ quan điều hành đã tương đối hoàn thiện khung cơ bản và đang tiếp tục tuyển dụng. Chúng tôi ưu tiên nhân sự nước ngoài và những người dày dạn kinh nghiệm. Đặc biệt, vị trí CEO (giám đốc điều hành) sẽ thuê chuyên gia quốc tế từng có kinh nghiệm điều hành các TTTCQT lớn loại hình định chế tài chính nào sẽ được ưu tiên phát triển tại trung tâm này? + Đây là mô hình mở nên chúng tôi không giới hạn thành phần tham gia, từ các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước đến các công ty fintech, các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ hỗ trợ… Hơn 50 tập đoàn hàng đầu thế giới như Nasdaq, Binance, TikTok... đã bày tỏ quan tâm và sẵn sàng đăng ký tham gia làm thành viên của TTTCQT TP.HCM. Chúng tôi còn chú trọng Trước khi ra mắt chính thức, chúng tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các mô hình TTTCQT trên thế giới, từ những trung tâm truyền thống lâu đời tại Mỹ, Anh cho đến những ngôi sao mới nổi như Dubai hay Kazakhstan. Mỗi trung tâm đều sở hữu những điểm mạnh và lợi thế riêng biệt để định vị bản thân trong bản đồ tài chính toàn cầu. Từ những bài học kinh nghiệm đó, chúng tôi đúc kết và xây dựng mô hình cho TP.HCM với một tư duy chiến lược rõ ràng. Chúng ta sẽ không cạnh tranh trực tiếp, đối đầu với những “gã khổng lồ” trong khu vực như Singapore, Hong Kong, Dubai hay Thượng Hải. Thay vào đó, chúng ta định vị mình là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu tại khu vực. Để làm được điều này, TTTCQT TP.HCM sẽ tập trung khai thác tối đa các lợi thế nội tại. Thứ nhất, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và công nghệ tài chính fintech để thu hút các định chế tài chính lớn. Thứ hai, về thể chế, chúng ta sẵn sàng xây dựng những phòng thí nghiệm ngay trong lòng TTTC, tạo bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp mạnh dạn phát triển. Thứ ba, đặc biệt quan trọng là sự cộng hưởng giữa tài chính và thương mại. TP.HCM cần tận dụng triệt để lợi thế từ cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và khu thương mại tự do (theo tinh thần Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98). Dù mới thành lập nhưng tín hiệu rất khả quan khi TTTCQT TP.HCM đã được xếp hạng 95/119 trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã vượt qua Thái Lan và chỉ đứng sau Singapore, Kuala Lumpur và Jakarta. Với đà này, tôi rất tự tin rằng ngay trong năm sau, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Jakarta và tiếp tục phấn đấu để thu hẹp khoảng cách với các TP còn lại. PGS-TS NGUYỄN HỮU HUÂN, Phó Chủ tịch cơ quan điều hành TTTCQT TP.HCM Tận dụng lợi thế cảng biển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đột phá thể chế, đón nhà đầu tư Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ vừa là nơi thu hút dòng tiền, vừa là phòng thí nghiệm để kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ cùng những hệ thống kinh tế mới.

3 tăng trưởng. Bởi hiện nay dòng vốn nội địa đang phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng, với tỉ lệ dư nợ trên GDP đã chạm ngưỡng 135%. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng 20%-25% trong những năm tới, con số này sẽ còn leo thang, gây áp lực lớn lên sự ổn định kinh tế vĩ mô. Nhìn sang Trung Quốc, để giữ vững tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài, bên cạnh cải cách thể chế, họ đặc biệt chú trọng việc thu hút nguồn vốn quốc tế thông qua các TTTC. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, vai trò của TTTCQT không chỉ dừng lại ở thu hút vốn. Đây sẽ là một hệ sinh thái hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao toàn cầu; nơi kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ mới không chỉ trong tài chính ngân hàng mà cả ở các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và các nền kinh tế mới. Minh chứng cho tư duy này là TP.HCM đã thành lập Liên minh On-chain Economy. Đây là khái niệm khá mới trên thế giới nhưng nó đại diện cho sự thay đổi lớn về tư duy phát triển kinh tế. Dựa trên nền tảng công nghệ blockchain, nền kinh tế On-chain giúp tăng tính minh bạch, hiện đại và tạo ra sức bật mới. Thông điệp mà TP.HCM muốn gửi gắm là TTTCQT vừa là nơi thu hút dòng tiền, vừa là một phòng thí nghiệm để kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ cùng những hệ thống kinh tế mới cho cả khu vực và thế giới. Xóa bỏ triệt để cơ chế “xin-cho” . Vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ”, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”. TP.HCM sẽ hiện thực hóa tinh thần này như thế nào trong quá trình vận hành TTTCQT? Thời sự - Thứ Hai 5-1-2026 TS VŨ KIM HẠNH DUNG Hành trình hiện thực hóa giấc mơ trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang ghi nhận những bước chuyển động tích cực mang tính nền tảng. Đây là bước đánh dấu thay đổi căn bản từ tư duy chiến lược đến hành động thực tiễn. Bước đệm thể chế Nhìn lại quá trình chuẩn bị cho vận hành TTTCQT có thể thấy quyết tâm chính trị của Trung ương khi xây dựng bước đệm vững chãi từ thể chế. Khung pháp lý cho TTTCQT đã bước đầu được định hình. Nghị quyết 222/2025 xác lập rõ vai trò và vị thế của TP.HCM trong chiến lược phát triển TTTC, tạo nền tảng quan trọng để huy động và phân bổ nguồn lực. Nghị định 323/2025 về thành lập TTTCQT tại Việt Nam đã tiếp tục cụ thể hóa các định hướng lớn, thiết lập khuôn khổ về cơ chế thành lập, tổ chức hoạt động và các chính sách ưu đãi. Bên cạnh đó, việc lập hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam, cơ quan điều hành TTTCQT TP.HCM cho thấy nỗ lực xây dựng một đầu mối điều phối tập trung. Tại các TTTC thành công, đầu mối không chỉ là tổ chức hành chính mà là trung tâm điều phối chính sách và dịch vụ công theo logic thị trường. Đáng chú ý, nhận thức về vai trò của TTTCQT đã rõ hơn. TTTCQT không chỉ là dự án của ngành tài chính mà còn là công cụ để TP.HCM nâng cấp mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng thu hút đầu tư và tăng sức bật của hệ sinh thái dịch vụ. Dù vậy, tôi nhận thấy có một số điểm nghẽn nổi cần được tháo gỡ sớm để đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả. Trong đó, quy trình thủ tục vẫn “mờ” đối với doanh nghiệp (DN). Dù đã có Nghị định 323, nhiều DN phản ánh họ chưa nắm rõ đầu mối tiếp nhận hồ sơ là ai, các bước thực hiện, tiêu chuẩn xét duyệt cũng như thời gian xử lý dự kiến… Nếu TTTCQT có cơ chế riêng thì điều thị trường cần nhất lúc này là một quy trình vận hành cụ thể, công khai… Tôi cũng nhận thấy việc phân bổ nguồn lực tài chính còn nhiều khoảng trống. Nghị định 323 có đề cập ưu đãi thuế nhưng cơ chế quản lý, phân bổ nguồn thu từ TTTCQT vẫn là vấn đề DN và chính quyền địa phương quan tâm. Nguồn thu sẽ được quản lý thế nào, tỉ lệ phân chia giữa Trung ương và TP.HCM ra sao, có cam kết tái đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ công tại chỗ? Minh bạch về cơ chế tài chính sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư, quyết định động lực của địa phương trong ưu tiên nguồn lực và chấp nhận “thử nghiệm” chính sách. Ngoài ra, việc kết nối với cộng đồng DN còn hạn chế. Không ít DN tại TP.HCM cho biết chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ về cơ hội tham gia, điều kiện hưởng lợi, vai trò trong chuỗi giá trị, hay lộ trình triển khai trong TTTCQT… Năm giải pháp “vào việc” Để TTTCQT TP.HCM vận hành thực chất, chính quyền TP.HCM có thể cân nhắc một số nhóm giải pháp theo hướng “đi vào việc”, rõ đầu mối, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Một là thiết kế cơ chế “một cửa” thực chất. Cơ quan điều hành TTTCQT cần được trao đủ thẩm quyền để xử lý thủ tục theo quy trình rút gọn, thống nhất. Quan trọng hơn, quy trình phải được công khai và cam kết thời hạn. Hai là cụ thể hóa chính sách tài chính. Cần sớm có hướng dẫn chi tiết về ưu đãi thuế theo từng nhóm hoạt động; làm rõ cơ chế phân chia nguồn thu giữa Trung ương và TP.HCM. Hay một cam kết tái đầu tư tỉ lệ nhất định từ nguồn thu TTTCQT cho hạ tầng và dịch vụ công như giao thông, tiện ích đô thị… sẽ tạo động lực mạnh cho trung tâm và tăng niềm tin của thị trường. Ba là chủ động xây dựng “cộng đồng TTTCQT”. Cơ quan điều hành TTTCQT có thể phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động như hội nghị giới thiệu TTTCQT cho DN trong và ngoài nước; tọa đàm giải đáp vướng mắc, tiếp nhận phản hồi chính sách; diễn đàn kết nối với tổ chức tài chính quốc tế… Mục tiêu là hình thành một hệ sinh thái - nơi DN hiểu rõ họ là một phần của dự án. Bốn là ưu tiên nguồn lực nội tại song hành với thu hút vốn ngoại. Nền móng của TTTCQT phải được tạo bởi các ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, DN công nghệ tài chính, dịch vụ pháp lý - kế toán - kiểm toán… đang hiện diện tại TP.HCM. Chính sách ưu đãi nên được thiết kế để giúp các DN này nâng chuẩn, mở rộng quy mô, tăng khả năng kết nối xuyên biên giới. Đó mới là lực đẩy bền vững. Năm là đặt ra lộ trình rõ và cơ chế đánh giá định kỳ. Giai đoạn 2025-2030, TTTCQT TP.HCM có thể ưu tiên các trụ cột có lợi thế như thị trường vốn, dịch vụ tài chính DN xuyên biên giới, fintech và giải quyết tranh chấp thương mại. Đồng thời, xây dựng bộ chỉ số đánh giá định kỳ về giao dịch, đóng góp ngân sách, mức độ lan tỏa… để theo dõi tiến độ và điều chỉnh chính sách kịp thời. Nghị quyết 222/2025 và Nghị định 323/2025 đã tạo ra khung pháp lý, bộ máy điều hành được thiết lập với vai trò dẫn dắt rõ ràng. Phần việc quan trọng nhất từ nay là đưa trung tâm từ mô hình trên giấy thành cơ chế vận hành thực chất. TP.HCM có lợi thế để phát triển một TTTC nhưng biến lợi thế thành hiện thực đòi hỏi nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và một cơ chế phản hồi được điều chỉnh liên tục dựa trên thực tiễn. Nếu giữ được nhịp triển khai quyết liệt, phối hợp đồng bộ và kiên trì tháo gỡ vướng mắc, TTTCQT sẽ trở thành một đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của TP.HCM và cho vị thế kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.• Việt Nam định vị trung tâm tài chính quốc tế là một mắt xích quan trọng, không thể thiếu trong chuỗi giá trị tài chính toàn cầu tại khu vực. Trung tâm tài chính quốc tế là công cụ để TP.HCM nâng cấp mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng thu hút đầu tư và tăng sức bật của hệ sinh thái dịch vụ. TP.HCM: toàn cầu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ được xây dựng trên khu đất 10ha nằm ngay trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: THUẬN VĂN + Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, TP.HCM đã và đang thiết lập cơ chế “một cửa” toàn diện. Toàn bộ quy trình từ lúc nộp hồ sơ đăng ký thành viên cho đến khi cấp phép hoạt động đều được thực hiện trực tuyến (online) thông qua cổng đăng ký thành viên của TP. Thời gian phê duyệt được rút ngắn tối đa, khoảng 5-7 ngày. Đây là bước đột phá lớn so với quy trình thông thường vốn tiêu tốn khá nhiều thời gian để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư hoặc thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết triệt tiêu hoàn toàn cơ chế “xin-cho”. Các quy định và tiêu chuẩn gia nhập TTTCQT sẽ được công khai rõ ràng, minh bạch. Bất kỳ doanh nghiệp (DN) hay định chế tài chính nào hội đủ điều kiện theo quy định đều sẽ được cấp phép ngay, đảm bảo sự công bằng và thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. . Theo người đứng đầu Chính phủ, TTTCQT sẽ là bệ phóng giúp DN Việt vươn ra khu vực và thế giới. Từ góc độ điều hành và chuyên môn tài chính, ông kỳ vọng TTTCQT TP.HCM sẽ tạo ra những cơ hội cụ thể nào cho DN Việt? + Tôi kỳ vọng TTTCQT sẽ trở thành một phòng thí nghiệm có kiểm soát (sandbox), tạo môi trường cho các mô hình sáng tạo của fintech cả trong nước lẫn quốc tế được thử nghiệm thực tế. Khi các mô hình này thành công, chúng ta có thể nhân rộng ra quy mô toàn quốc và khu vực. Từ đó, hình thành nên những vườn ươm khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hỗ trợ đắc lực cho các DN, đặc biệt là các startup fintech. Cần nhấn mạnh rằng vì đây là TTTCQT, chúng ta sẽ không có sự phân biệt giữa DN trong nước hay nước ngoài. Một mặt, đúng như định hướng, chúng ta biến nơi đây thành cánh cửa mở để DN Việt vươn mình ra biển lớn. Mặt khác, chúng ta cũng rộng cửa chào đón tất cả startup tiềm năng trên thế giới. Họ có thể đến đây làm việc, sinh sống và cùng phát triển với Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vận hội mới của đất nước. . Xin cảm ơn ông. • Cần những cú hích để vận hành thực chất trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM Những bước đệm vững chắc về thể chế thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong xây dựng, đưa vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 5-1-2026 Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm được xác định trong quy hoạch tổng thể của TP.HCM là một khu trung tâm đô thị mới, hiện đại với chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của TP. Trải qua hơn hai thập niên với nhiều trăn trở, đến nay câu chuyện tại Thủ Thiêm đã tìm thấy lời giải. Quyết định 70/2025/QĐ-UBND ngày 23-5-2025 không chỉ mang đến cách tiếp cận mới, linh hoạt hơn mà còn mở ra những cơ chế hỗ trợ thiết thực, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết. Đây là nỗ lực rất lớn của TP.HCM nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển đô thị và mong mỏi an cư của người dân. Đột phá về tư duy chính sách bồi thường, hỗ trợ Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam, đánh giá việc UBND TP.HCM ban hành Quyết định 70 không đơn thuần là một thao tác kỹ thuật nhằm sửa đổi các văn bản cũ như Quyết định 135/2002 hay Quyết định 123/2006. Đây thực sự là một “cuộc cách mạng về tư duy chính sách”, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền TP khi nhìn thẳng vào những tồn tại lịch sử kéo dài tại Thủ Thiêm để đưa ra giải pháp thấu tình, đạt lý nhất. “Để thấy rõ sự ưu việt này, chúng ta cần so sánh với bối cảnh cũ. Trước đây, các quyết định 135 và 123 được xây dựng trên nền tảng pháp luật đất đai thời kỳ đầu (Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003), với nguyên tắc hành chính cứng nhắc sai là phạt, đúng mới bồi thường. Điều này khiến hàng ngàn hộ dân rơi vào thế khó khăn vì vướng mắc pháp lý về nguồn gốc đất (như đất tự chuyển đổi mục đích, giấy tay, xây dựng không phép...). Nhưng tại Quyết định 70, TP đã vận dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân, thậm chí tạo ra những cơ chế hỗ trợ mà luật hiện hành chưa quy định cụ thể hoặc không bắt buộc phải làm” - luật sư Hậu đánh giá. Theo luật sư Hậu, có ba điểm sáng mà TP đã nỗ lực thực hiện vượt trên khuôn khổ thông thường. Thứ nhất, đó là sự “cởi trói” về điều kiện pháp lý để được an cư. Điểm nghẽn lớn nhất trong quá khứ là những hộ dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở hoặc xây dựng sau thời điểm quy hoạch. Theo luật định, đây là hành vi vi phạm và về nguyên tắc không được bồi thường về đất ở. Tuy nhiên, Quyết định 70 đã tiếp cận theo hướng công nhận thực tế đời sống. TP chấp nhận giải quyết quyền lợi cho cả những trường hợp xây dựng nhà với mục đích để ở nhưng không trực tiếp ở (cho thuê, cho ở nhờ) hoặc nhà đã bị sập. Đây là sự nới lỏng điều kiện cực lớn, chuyển từ tư duy quản lý hồ sơ sang tư duy đảm bảo an sinh thực tế, chấp nhận sự phức tạp trong khâu thẩm định để người dân không bị thiệt thòi. Thứ hai, TP đã chấp nhận gánh phần thiệt về ngân sách để hỗ trợ tài chính cho người dân. Đối với những hộ dân không đủ điều kiện tái định cư, TP đã vận dụng cơ chế bán căn hộ theo giá bảo tồn vốn, tức là mức giá chỉ tính chi phí xây dựng, không tính lãi, không tính lợi nhuận thương mại. Chưa dừng lại ở đó, việc cho phép trả góp hoặc thuê mua lên đến 30 năm là một chính sách tài chính vô cùng nhân văn. Trong quan hệ dân sự thông thường, không một tổ chức tín dụng nào chấp nhận cho vay ưu đãi dài hạn như vậy đối với đối tượng không có tài sản thế chấp rõ ràng. Khoản chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý trong 30 năm đó chính là khoản hỗ trợ vô cùng lớn mà TP đã chủ động dùng ngân sách để bù đắp, đảm bảo người dân có chỗ ở ổn định ngay cả khi điều kiện kinh tế khó khăn. Thứ ba, cơ chế hồi tố chưa từng có tiền lệ. Trong hành chính, quyết định đã thực hiện xong (người dân đã nhận tiền bồi thường) thường rất khó thay đổi. Tuy nhiên, nhận thấy giá bất động sản biến động khiến số tiền bồi thường trước đây không còn đủ để người dân tạo lập chỗ ở mới (nếu thực tế họ chưa mua nhà, mua đất ngay sau khi nhận bồi thường), Quyết định 70 đã mở ra một cơ chế đặc biệt: Cho phép người dân đã nhận tiền được nộp lại khoản tiền đó (cộng lãi suất) để được bố trí căn hộ chung cư. Đây là một sự linh hoạt hiếm thấy trong thủ tục hành chính, chấp nhận phá vỡ tính “bất biến” của hồ sơ cũ để mở ra cơ hội định cư mới tốt hơn cho người dân. “Nhìn chung, Quyết định 70 là minh chứng cho thấy TP đã không chọn cách làm dễ cho cơ quan quản lý (là áp đúng luật, từ chối bồi thường các trường hợp pháp luật không quy định), mà chọn cách làm khó về mình (vận dụng linh hoạt, chi hỗ trợ thêm) để giải quyết bài toán an dân. Đây là bước đi phù hợp, nhân văn và cần thiết để khép lại những tồn tại trước đây” - luật sư Hậu nhận định. Nỗ lực chi trả bồi thường sớm nhất cho người dân Về phía chính quyền cơ sở, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết sau khi sắp xếp ổn định cơ bản bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1-7), phường An Khánh xác định nhiệm vụ về phường An Khánh, phối hợp cùng cán bộ địa phương để thực hiện Quyết định 70 với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật nhằm chi trả bồi thường bổ sung cho bà con sớm nhất có thể. Về tiến độ cụ thể, chủ tịch UBND phường An Khánh thông tin: Trong tổng số 2.391 hồ sơ thuộc diện thụ hưởng chính sách bổ sung theo Quyết định 70, tính đến nay địa phương đã hoàn tất thủ tục và thực hiện chi trả cho 2.019 trường hợp, đạt tỉ lệ hơn 84%. Đối với số hồ sơ còn lại, UBND phường và Ban BTGPMT TP Thủ Đức tập trung thực hiện chính sách theo đúng quy định. Lãnh đạo phường An Khánh nhấn mạnh KĐTM Thủ Thiêm mang ý nghĩa chiến lược đối TP.HCM đã rất nỗ lực trong việc vận dụng quy định của pháp luật để ban hành chính sách có lợi nhất cho người dân Thủ Thiêm; địa phương đang đẩy mạnh công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ bà con. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao đổi với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: PHẠM HẢI NGUYÊN VÕ - HOÀNG KIM 3 điểm sáng đảm bảo an sinh thực tế cho người dân Thủ Thiêm trọng tâm là tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm. Theo đó, UBND phường đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) TP Thủ Đức (thuộc Sở NN&MT TP.HCM) để khẩn trương thực hiện Quyết định 70 của UBND TP.HCM về sửa đổi, bổ sung một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư. Theo ông Trung, đây là quyết định mang tính sửa đổi, bổ sung các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi hợp pháp cho người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban BTGPMB TP Thủ Đức đã biệt phái 10 cán bộ chuyên môn “Nhìn chung, Quyết định 70 là minh chứng cho thấy TP đã không chọn cách làm dễ cho cơ quan quản lý, mà chọn cách làm khó về mình để giải quyết bài toán an dân.” Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam Công viên Sáng tạo là địa điểm được giới trẻ lựa chọn để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh: QUỲNH DIỆP

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 5-1-2026 HOÀNG KIM - ĐẶNG LÊ Có mặt tại khu tái định cư 1,8 ha ở Thủ Thiêm những ngày đầu năm 2026, trước mắt chúng tôi là hình ảnh phố xá khang trang, sạch đẹp. Những ai trước đây từng đến nơi này giờ chắc sẽ ngỡ ngàng. Sau bao thăng trầm, diện mạo đô thị hiện đại đã thành hình, người dân nơi đây đã dần ổn định cuộc sống. Người dân đồng thuận với chính sách mới Còn nhớ ngày 4-9-2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo 1483 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, TP.HCM. Theo thông báo này, Thanh tra Chính phủ xác định khu đất 4,39 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP.HCM) nằm ngoài ranh quy hoạch theo Quyết định 367/1996 của Thủ tướng. Ngay sau thông báo của Thanh tra Chính phủ, chính quyền TP.HCM đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha này. Theo lãnh đạo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMT) TP Thủ Đức (thuộc Sở NN&MT TP.HCM), qua tiếp xúc, vận động, tỉ lệ đồng thuận của người dân với chính sách khá cao, đạt tỉ lệ hơn 88,8%. Lãnh đạo Ban BTGPMT TP Thủ Đức cho biết Quyết định 1945/2020 của UBND TP.HCM đã quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha. Trong đó, TP sử dụng quỹ nền đất, căn hộ tại các khu tái định cư của KĐTM Thủ Thiêm gồm: Khu 30 ha Nam Rạch Chiếc, khu 50 ha phường Cát Lái, khu 17,3 ha phường An Phú - Bình Khánh (nay là hai phường Bình Trưng và An Khánh), khu 38,4 ha phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh). Đặc biệt, UBND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh quy hoạch ba lô đất tại phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh) với diện tích khoảng 1,8 ha, sử dụng 198 nền đất tại đây để bố trí tái định cư cho người dân. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha theo phương thức giao nhà ở, đất mới. Đến nay, các hộ dân đã đồng thuận nhận nền đất để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống sau di dời. Sức sống mới tại khu tái định cư Chiều 3-1, có mặt tại khu vực 1,8 ha được bố trí tái định cư cho 198/331 hộ dân được xác định ngoài ranh quy hoạch theo Thông báo 1483/2018 của Thanh tra Chính phủ, chúng tôi ghi nhận nhiều nhà phố cao tầng đã được xây dựng khang trang trên các tuyến đường Phạm Văn Ngôn, Bạch Đông Ôn, D5, Đường số 8… Bên cạnh đó, một số nhà cũng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Nhộn nhịp nhất là những căn nhà trên đường Phạm Văn Ngôn, đối diện chợ Bình Khánh, nằm san sát nhau. Khu vực này chủ yếu bà con kinh doanh, buôn bán. Tại đây, chúng tôi gặp bà NTY (64 tuổi), người mới chuyển về khu vực này sinh sống được hơn một năm. Năm 2011, sau khi bàn giao đất cho Nhà nước, bà Y được bố trí tạm cư tại một chung cư gần chợ Bình Khánh. Đến năm 2020, khi thực hiện chính sách bổ sung cho người dân thuộc khu 4,39 ha, bà Y được hoán đổi một nền đất có diện tích khoảng 70 m2. Theo quy hoạch, căn nhà được phép xây dựng với quy mô một trệt, một lửng, ba lầu và sân thượng. Năm 2023, gia đình bà quyết định về đây cất nhà, ổn định cuộc sống. “Lúc nghe được hoán đổi nền đất, tôi mừng và bất ngờ lắm” - bà Y nhớ lại. Bà Y kể khi mới về, khu vực 1,8 ha này còn vắng vẻ, hoang sơ, đa phần là đất trống. Tuy nhiên, sau hơn một năm, nhiều hộ dân đã về đây xây nhà, cùng nhau an cư lạc nghiệp. Theo bà Y, quá trình xây dựng nhà của bà được chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiệt tình, thủ tục cấp phép cũng diễn ra nhanh chóng. “Cán bộ ở phường cũng biết mình khổ cực nhiều năm nên quan tâm, hỗ trợ thủ tục dễ dàng, nhanh chóng lắm. An ninh trật tự ở đây rất đảm bảo, giúp mình an tâm sinh sống” - bà Y chia sẻ. Gần đó, chúng tôi gặp ông PKH (56 tuổi), một trong những người đầu tiên về khu vực này xây nhà sinh sống. Ông H kể: “Sau khi có chính sách bổ sung là tôi nhận đất ngay rồi xây dựng nhà để sớm ổn định cuộc sống. Có thể nói tôi là hộ xây dựng đầu tiên ở đây, sau đó người dân mới bắt đầu xây dựng liên tục”. Ông H cho biết hiện tại cuộc sống đã đi vào nề nếp, không còn cảnh xáo trộn như trước. Là người gắn bó hàng chục năm với mảnh đất Thủ Thiêm, ông H nhớ lại cảnh quan trước đây chủ yếu là nhà cấp 3, cấp 4, nhiều khu vực còn hoang sơ, cây cối um tùm. Tuy nhiên hiện nay, đường sá, nhà cửa đã khang trang, khác một trời một vực so với trước đây. Ông H nói ông tin rằng nếu thực hiện đúng quy hoạch của KĐTM Thủ Thiêm, nơi này sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. “Tôi mong thời gian tới sẽ có nhiều người dân về đây sinh sống, nhất là ở các khu nhà tái định cư. Qua đó, khu vực này sẽ sôi động, nhộn nhịp hơn và mọi người sẽ làm ăn, buôn bán tốt hơn…” - ông H chia sẻ.• Nhiều hộ dân xây nhà để an cư. Ảnh: THUẬN VĂN Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Nỗ lực vượt bậc của TP để người dân sớm an cư KĐTM Thủ Thiêm là biểu tượng cho tầm nhìn phát triển dài hạn của TP, góp phần hoàn thiện hệ thống công trình công cộng, kiến tạo không gian đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong quá trình triển khai, thực hiện KĐTM Thủ Thiêm đã có những hạn chế, sai sót nhất định, điều này cũng đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, kết luận đầy đủ, công khai và minh bạch. TP đã và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để khắc phục, hoàn thiện và thực hiện các giải pháp đảm bảo hài hòa giữa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và Nhà nước. Nhằm nhanh chóng hoàn thiện KĐTM Thủ Thiêm và đảm bảo ưu tiên hàng đầu là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, để người dân có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, TP đã tập trung nghiên cứu, vận dụng các chính sách hỗ trợ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, trên cơ sở đánh giá từng hồ sơ thu hồi đất cụ thể, UBND TP Thủ Đức cũ, Sở NN&MT, các sở chuyên ngành (Sở Tài chính, Sở Xây dựng…) đã đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ và trên ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, UBND TP đã ban hành Quyết định 70/2025/QĐ-UBND. Đến nay, UBND phường An Khánh đang triển khai các quyết định bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với các trường hợp thu hồi đất thuộc diện được hỗ trợ bổ sung. Bên cạnh đó, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng trong việc hỗ trợ cho các trường hợp thu hồi đất của gia đình chính sách, có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở…, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 902 để xem xét, vận dụng linh hoạt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng trường hợp cụ thể. Có thể thấy TP đã luôn đồng hành với người dân, đặt lợi ích chung lên trên vì mục tiêu sớm hoàn thành KĐTM Thủ Thiêm, góp phần vào sự phát triển chung của TP. Cử tri TVT: Cần sự đồng hành, sẻ chia, vì sự phát triển của TP.HCM Diện mạo KĐTM Thủ Thiêm hiện nay đã thay đổi, khang trang, hiện đại hơn. Hạ tầng tại khu vực này được mở mang với các công viên hai bên bờ sông, trở thành nơi tổ chức các sự kiện lớn, thu hút đông đảo khách tham quan, đi dạo để thư giãn sau giờ làm. Có sự thay đổi như ngày hôm nay đó là kết quả của việc nhiều hộ dân đã đồng thuận với các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng. Dù có những kết quả bước đầu về sự đồng thuận, vẫn còn một số trường hợp băn khoăn, kiến nghị kéo dài. Suốt nhiều năm qua, chính quyền TP đã nỗ lực để nghiên cứu, xây dựng các chính sách bồi thường, tái định cư phù hợp hơn, đảm bảo lợi ích của người dân. Lãnh đạo TP cũng đã có những cuộc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến về mong muốn của bà con, về những điều còn băn khoăn, lấy đó làm cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách theo hướng sát thực tế, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển và lợi ích hợp pháp của người dân. Điều này cho thấy tinh thần cầu thị của chính quyền, đặt người dân vào trung tâm của sự phát triển, đồng thời đảm bảo chính sách an sinh cho người dân. Tôi nghĩ cần sự thấu hiểu, cùng đồng hành, lắng nghe giữa người dân và chính quyền để đôi bên cùng chung một hướng nhìn, đều vì tương lai phát triển chung của TP.HCM. THANH THÙY ghi với sự phát triển của TP.HCM và diện mạo đô thị phường An Khánh. Việc sớm hoàn thành sẽ tạo ra không gian sống văn minh, hiện đại và tạo động lực kinh tế lớn. Do đó, chính Người dân Thủ Thiêm từng bước an cư lạc nghiệp Sau kết luận về ranh quy hoạch của Thanh tra Chính phủ và chính sách bồi thường bổ sung của TP.HCM, đa số bà con Thủ Thiêm đồng thuận, nhận đất xây nhà, dần ổn định cuộc sống. Ý kiến quyền địa phương mong nhận được sự thấu hiểu, đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ từ phía người dân vì mục tiêu phát triển TP.HCM nói chung và phường An Khánh nói riêng.•

6 Thời sự - Thứ Hai 5-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Lời khai ban đầu của kẻ cướp giật vàng ở chợ Nhân Cơ Sáng 4-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (sinh năm 1993, trú xã Nhân Cơ) là đối tượng thực hiện vụ cướp giật ở một tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Nhân Cơ vào chiều 1-1. Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 40 ngày 1-1, Nhật xông vào một tiệm vàng ở thôn 3, xã Nhân Cơ, cướp giật nhiều vàng với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình xác minh cho thấy đối tượng là người địa phương, thông thạo địa bàn. Trước khi gây án, Nhật đã nhiều lần đi qua các tiệm vàng để thăm dò, lựa chọn mục tiêu; đồng thời chuẩn bị sẵn quần áo để thay đổi nhận dạng, gắn biển số xe giả nhằm che giấu hành tung và phục vụ việc bỏ trốn sau khi gây án. Với thủ đoạn được tính toán từ trước, đối tượng gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình truy xét. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 50 giờ lần theo dấu vết, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nhật khi đang lẩn trốn tại xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan. Làm việc với cơ quan điều tra, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật ở tiệm vàng nói trên. Nhật cũng khai sau khi cướp được vàng có ý định vượt biên qua Lào để trốn tránh pháp luật nên đã di chuyển qua nhiều địa phương. Khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, lực lượng công an đã vây ráp, khống chế, bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Phòng PC02 đã di lý đối tượng về Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG 2 cha con chặn đầu xe khách “đối thủ” để giành lại 2 hành khách Ngày 4-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã triệu tập, làm việc với hai tài xế có hành vi “tạt đầu xe khách” đang lưu thông trên Quốc lộ 14C đoạn qua xã Ia Nan. Hai người có hành vi vi phạm gồm ông PNC (58 tuổi) và con trai là PNT (24 tuổi, ngụ xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hai xe để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ vụ việc tranh giành hai hành khách.Tại cơ quan công an, ông PNC trình bày, khoảng 6 giờ 30 ngày 3-1, ông điều khiển xe khách 81F-001.95 loại 16 chỗ của nhà xe NC lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua thôn Ia Nhú, xã Ia Nan. Lúc này, ông C phát hiện xe khách 81A-491.57 do anh TVN (27 tuổi, ngụ xã Ia Nan) điều khiển theo hướng ngược lại nên đánh lái sang làn ngược chiều, mục đích chặn đầu xe. Nhưng do xe anh TVN đang chạy nhanh, không thể dừng ngay, buộc ông C đánh lái xe trở lại phần đường của mình để tránh va chạm và vòng, chặn từ phía sau. Thời điểm này, anh PNT (con ông PNC) đang điều khiển xe khách loại 16 chỗ 70B-000.69 chạy phía sau thấy vậy liền lái xe chạy ép sang phần đường ngược chiều, chặn trước đầu xe của anh TVN. Khi cả ba xe đã dừng hẳn, hai cha con ông PNC yêu cầu anh TVN để hai người khách trên xe xuống. Ông C cho rằng hai khách này là khách của nhà xe NC đã gọi đặt trước bị anh TVN “hớt tay trên”. Tiếp đó, ông C tự mở cửa xe của anh TVN để hai người khách đi xuống. Trước đó, sáng 3-1, trên Quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan xảy ra vụ việc hai xe khách có hành vi “tạt đầu xe đối thủ” đang chở khách, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hành vi này được xe khách đi hướng ngược lại quay clip đăng lên mạng. LÊ KIẾN NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy buông cả hai tay khi đang lưu thông. Phần lớn các vụ việc được người dân ghi lại hoặc xuất phát từ các clip lan truyền trên mạng xã hội. Bốc đầu, buông hai tay khi lái xe: Tịch thu xe Ngày 19-12-2025, Trạm CSGT Đa Phước lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tạ Hoàng L (19 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Trước đó, camera của người dân ghi lại cảnh L điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về ngã tư Nguyễn Thị Thập. Đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, nam thanh niên bất ngờ buông cả hai tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển. Tại cơ quan công an, L thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 16-12-2025 do ngẫu hứng. Căn cứ Nghị định 168/2024, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với L. Với hành vi này, L bị tịch thu xe và tước giấy phép lái xe (GPLX) 22-24 tháng. Ngày 16-12-2025, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) cũng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi, ngụ phường Dĩ An) về hành vi tương tự. Qua nắm tình hình trên mạng xã hội, công an phát hiện clip ghi cảnh T buông cả hai tay, lạng lách trên đường Nguyễn An Ninh. Tại cơ quan công an, T khai đang là sinh viên năm nhất một trường ĐH tại TP.HCM. T cho biết buông hai tay để tháo mũ áo khoác cho đỡ vướng. Theo quy định, T bị tịch thu xe. Do T chưa có GPLX, chủ xe là người thân bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Ngày 8-12-2025, Đội CSGT An Sương lập hồ sơ xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường Song hành Quốc lộ 22 (Hóc Môn). Tối 7-12-2025, qua rà soát không gian mạng, công an phát hiện clip nam thanh niên bốc đầu xe đầy nguy hiểm. Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 5-12-2025. Cụ thể, NPĐ (14 tuổi) điều khiển xe máy chở theo LTN (14 tuổi). Khi qua giao lộ Bà Triệu, Đ bốc đầu xe để NMQ (19 tuổi) chở theo ĐHP (15 tuổi) dùng điện thoại quay lại cảnh “biểu diễn”. Đội CSGT An Sương đã lập biên bản xử phạt NPĐ về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh và người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô, hình thức tịch thu xe. Riêng NMQ bị xử phạt về hành vi không có GPLX. Tăng cường xử lý vi phạm từ thực tế và không gian mạng Đại diện Phòng PC08 cho biết trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều hành vi vi phạm được lan truyền nhanh chóng. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý. Chỉ tính riêng trong năm 2025, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 239.000 mô tô, tước GPLX trên 58.000 trường hợp, trừ điểm GPLX hơn 87.000 trường hợp. Đặc biệt, công an đã xử lý 35 vụ việc vi phạm được phát hiện từ các clip trên mạng xã hội. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cả ngoài thực tế lẫn trên không gian mạng. Công an khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông để phòng ngừa tai nạn.• Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi, ngụ phường Dĩ An) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy. Ảnh: PHẠM HẢI Công an khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông để phòng ngừa tai nạn. Xử nghiêm các vi phạm giao thông ngoài thực tế lẫn trên không gian mạng Hành vi buông hai tay, bốc đầu xe máy rồi quay clip đăng lên mạng xã hội của nhiều thanh thiếu niên không chỉ bị xử phạt nghiêm mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn giao thông. Hình ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường phố TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip) Phan Bảo Nhật bị bắt khi đang tìm cách lẩn trốn sang Lào. Ảnh: CALĐ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==