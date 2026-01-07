004-2026

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Quốc hội cần dũng cảm quyết những vấn đề khó, chưa có tiền lệ

ĐẠI HỘI XIV VÀ SỨ MỆNH XÂY DỰNG CÁN BỘ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI - BÀI 2
5 "điểm cộng" định hình thế hệ lãnh đạo tương lai

Du lịch TP.HCM hợp tác chiến lược với các nền tảng số mạnh

Năm 2026: Tập trung tối đa xóa bỏ các "điểm đen" tai nạn giao thông

Doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Bộ Tài chính đang xây dựng chính sách thuế các giao dịch tài sản mã hóa

CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Năm 2026, thủ tục phải nhanh, dự án phải tăng tốc hơn

2 Thời sự - Thứ Tư 7-1-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA - THANH TUYỀN Chiều 6-1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM. Phấn đấu tăng thu ngân sách 20% Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm TP.HCM đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Dù vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế TP phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là tháo gỡ toàn bộ tồn tại, hạn chế mà Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chỉ ra. Trong năm 2026, thừa hưởng kết quả của nhiệm kỳ trước cũng như năm 2025, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá đây sẽ là năm mà TP.HCM phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2026 phải tạo đà, tăng tốc để tăng trưởng trên 10%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I đặt ra. Để hoàn thành mục tiêu đó, ông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là TP phải tiếp tục tập trung cho ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, tập trung cho ba động lực mới gồm: Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Theo ông Nguyễn Văn Được, vừa qua UBND TP.HCM đã tiếp nhận ba cảng biển ở khu Cái Mép gồm Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ lưu và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây chính là “tâm” của kinh tế biển TP trong thời gian tới. Song song đó sẽ quy hoạch lại TP sau khi sáp nhập ba tỉnh, thành trên định hướng “3 vùng, 1 khu, án trọng tâm, trọng điểm đã đặt ra cần được các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt. Trong đó có Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt nối dài, vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro… “Nếu chúng ta làm tốt các công trình này thì đầu tư công sẽ vượt mức, góp phần cho tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới. Chuyện tăng trưởng 10% như đồng chí Bí thư Thành ủy đã nói sẽ nằm trong tầm tay chúng ta nếu như chúng ta làm tốt các công trình này” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, tinh thần cho các nhà đầu tư để tăng tốc độ đầu tư, tăng vốn đầu tư xã hội trong GRDP (phấn đấu 35%-40%)... “Đã làm là phải ra kết quả thực chất” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh năm 2026, khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất Văn Được, trong năm 2026, TP.HCM cũng sẽ làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Trong đó, hoàn thiện cơ sở trường lớp để phấn đấu đạt 280 phòng học/vạn dân, nhất là các địa phương có gia tăng dân số nhanh, nhiều khu công nghiệp. TP sẽ chọn các trường cấp thiết để đầu tư bằng cơ chế xã hội hóa cùng với đầu tư bằng ngân sách cho kịp năm học mới 2026. Trong chăm lo gia đình chính sách, người nghèo trước thềm Tết Bính Ngọ, Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh không để ai bị bỏ sót lại phía sau. Đồng thời, ngành lực lượng vũ trang cũng tập trung ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, phấn đấu TP không ma túy vào năm 2029.• Chủ tịch UBND TP.HCM: Năm 2026, phải nhanh, dự án phải tăng tốc hơn 3 hành lang và 5 động lực”. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận thu ngân sách năm 2025 của TP khá tốt, tăng 25%. Ông nhìn nhận mục tiêu tăng thu ngân sách 10% trong năm 2026 còn khá khiêm tốn bởi dư địa của TP còn nhiều. Do vậy, ông giao Sở Tài chính tham mưu việc tăng thu ngân sách, cố gắng phấn đấu tăng khoảng 20%. Tập trung 77 công trình, dự án trọng điểm Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo quyết liệt thực hiện, đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên làm trung tâm. Vừa qua, TP đã thống nhất bổ sung một phó chủ tịch UBND TP.HCM để tập trung vào công tác này. “Như Bí thư Thành ủy TP.HCM nói, không có giải phóng mặt bằng thì không có dự án, không có giao thông, công trình, tiện ích khác, tức không có sự phát triển” - ông nói. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP sẽ tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng. Vừa qua, TP đã xử lý khá tốt với kết quả đạt khoảng trên 80%. Ông đề nghị trong quý I-2026 phải xử lý các dự án tồn đọng còn lại. “Đặc biệt, phải xử lý xong các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm để chúng ta phát triển khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm là trung tâm của TP mới” - ông khẳng định. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tập trung triển khai các công trình trọng điểm để thay đổi diện mạo đô thị TP, giải quyết cơ bản các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Người đứng đầu chính quyền TP cho biết 77 công trình, dự cao, thời gian rất gấp. Tuy nhiên, với tinh thần thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Ông nhấn mạnh phải xây dựng văn hóa nói ít, làm nhiều, đã nói là làm, đã làm là phải ra kết quả, kết quả phải thực chất. Đặc biệt, không đùn đẩy, không né tránh, không để công việc chậm vì lý do chủ quan. “Mỗi quyết định ban hành ra phải đi vào cuộc sống, mỗi nhiệm vụ giao xuống phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông bày tỏ TP.HCM sẽ bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2026-2030, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và người dân cả nước. Theo Chủ tịch Nguyễn “Đặc biệt, phải xử lý xong các vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm để chúng ta phát triển khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm là trung tâm của TP mới”. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị tập trung triển khai quyết liệt 77 công trình, dự án trọng điểm, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng 10% trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: LÊ THOA Tiêu điểm Ba kịch bản tăng trưởng năm 2026 Với chủ đề năm 2026 là“Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”, TP.HCM đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế. Theo đó, kịch bản cơ sở là tăng trưởng 8,5%-9%. Kịch bản phấn đấu là tăng 9,5%, GRDP theo giá thực tế khoảng 3.412.000 tỉ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 25,8% GRDP. Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP.HCM xây dựng kịch bản phấn đấu tăng trưởng cao là 10%. Kịch bản này dựa trên điều kiện thuận lợi quốc tế và cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Để đạt được mục tiêu, TP đặt mục tiêu bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. TP.HCM phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỉ đồng. Đồng thời, TP triển khai đề án TOD và kế hoạch khai thác quỹ đất; thu một số loại phí đặc thù theo Nghị quyết 98; phát hành trái phiếu chính quyền đô thị và tập trung phát triển TP thành trung tâm dịch vụ lớn của khu vực. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

3 Thời sự - Thứ Tư 7-1-2026 thoisu@phapluattp.vn AN HIỀN Chiều 6-1, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tăng trưởng toàn ngành cũng như định hướng sản xuất trong thời gian tới. Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 lập kỷ lục Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến cho biết tháng 12-2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt 6,21 tỉ USD, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70,09 tỉ USD, tăng 12% so với năm trước. Trong đó, nông sản đạt 37,25 tỉ USD; thủy sản đạt 11,32 tỉ USD; lâm sản đạt 18,5 tỉ USD; sản phẩm chăn nuôi đạt 627,8 triệu USD. Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 45,2% thị phần, tiếp đến là châu Mỹ 22,8% và châu Âu 13,2%. So với năm trước, ước tính giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam cả năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,8%; châu Mỹ tăng 7,2%; châu Âu tăng 34,2%; châu Phi tăng 68,1% và châu Đại Dương tăng 9%. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nhất là những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Cà phê trở thành điểm sáng nổi bật khi xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, kim ngạch 8,57 tỉ USD, tăng hơn 52% về giá trị; giá xuất khẩu bình quân Đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026 Dự báo năm 2026, các khó khăn, thách thức tiếp tục gia tăng, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và suy thoái đa dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực và sinh kế người dân. Trước yêu cầu đó, Bộ NN&MT đặt mục tiêu phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỉ USD. Để tạo bứt phá về giá trị, tức tăng giá trị gia tăng/đơn vị sản phẩm, không chỉ tăng sản lượng, bộ tập trung nhóm giải pháp theo chuỗi “vùng nguyên liệu - tiêu chuẩn - chế biến - logistics - thị trường”. Trong đó, chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo “đơn hàng thị trường”. Mở rộng mã số vùng trồng/ao nuôi, quản lý chất lượng đầu vào, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn (GAP, hữu cơ, bền vững), giảm rủi ro cảnh báo và trả hàng. Đẩy mạnh chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói; phát triển sản phẩm tinh chế/tiện lợi/ready-to-eat; tận dụng phụ phẩm để tạo chuỗi giá trị mới (thức ăn, vật liệu sinh học, chiết xuất…). Đồng thời, giảm “chi phí logistics” để tăng biên giá trị. Phát triển kho lạnh, chuỗi lạnh, trung tâm logistics vùng; tối ưu vận tải, cửa khẩu/cảng; chuẩn hóa quy trình số để rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ... Bộ NN&MT cho biết nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán 2026 hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. thủ tục Năm 2025, GRDP tăng 8,03% Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 7,53%. Nếu không tính dầu khí, GRDP tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người ước tính cả năm 2025 đạt 8.755 USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng trưởng cao, ước tính đạt hơn 1.945.836 tỉ đồng, tăng 15,5%. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7%; kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 98,2 tỉ USD, tăng 6,7% so với năm 2024. Tổng doanh thu du lịch năm 2025 ước tính đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Doanh thu ngành vận tải ước tính đạt 598.929 tỉ đồng, tăng 14,3%. Lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ước tính đạt 42.139.459 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước tính đạt 353,08 triệu tấn, tăng 5,91%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tính tăng 8,9%, cho thấy sự phục hồi ổn định nhờ đà tăng trưởng của tiêu dùng nội địa. Về đầu tư công, dự kiến đến ngày 31-1, TP.HCM sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt tỉ lệ 74,5% kế hoạch vốn TP. Trong năm 2025, TP.HCM có khoảng 59.750 doanh nghiệp thành lập mới. TP cũng thu hút khoảng 8,166 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 21,1% về vốn so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 800.043 tỉ đồng, đạt 119,1% dự toán Trung ương giao. Đáng chú ý, sau sắp xếp, toàn TP.HCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Đến nay, chính quyền đã tháo gỡ, có kết luận định hướng 712 dự án, đạt tỉ lệ 85%. Tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ là trên 131.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 22.044 ha. Về hạ tầng, TP.HCM đã hoàn tất thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt 26 dự án, hoàn thành, đưa vào sử dụng 30 dự án. Với hệ thống đường sắt đô thị, UBND TP đã trình HĐND TP bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho bảy tuyến theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội và hai tuyến kết nối sang địa phận tỉnh Bình Dương. Điểm nhấn quan trọng trong năm qua là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số đã được nâng cấp. TP rút gọn quy trình thẩm định, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tầng nấc trung gian và triển khai mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối chịu trách nhiệm”. Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% thủ tục sẽ được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Chính quyền TP đã đơn giản hóa 298 thủ tục, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc và rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90,6%. Dù vậy, TP cũng nhìn nhận thách thức hiện nay là quá tải hạ tầng, áp lực dân số, ô nhiễm môi trường, ngập úng và ùn tắc giao thông. Việc thực hiện các đột phá chiến lược còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hạ tầng đi trước một bước. đạt trên 5.630 USD/tấn. Rau quả đạt 8,56 tỉ USD, tăng gần 20%, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 64% tổng giá trị xuất khẩu. Hạt điều đạt 5,19 tỉ USD; hạt tiêu dù giảm nhẹ về khối lượng nhưng kim ngạch đạt 1,64 tỉ USD nhờ giá tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng như gạo, cao su, chè ghi nhận sụt giảm về khối lượng hoặc giá trị do biến động thị trường và giá quốc tế. Xuất khẩu gạo năm 2025 đạt 7,9 triệu tấn, kim ngạch 4,02 tỉ USD, giảm 29,1% về giá trị so với năm trước. Về nhập khẩu, kim ngạch nông lâm thủy sản năm 2025 ước tính đạt 49,36 tỉ USD, tăng 10,1% so với năm trước. Các thị trường cung cấp chính là Trung Quốc, Mỹ và Argentina. Giá heo có tăng nhưng không đáng lo ngại Tại họp báo, thông tin về tình hình nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết tăng trưởng sản lượng sản phẩm vật nuôi tăng cao hơn tổng đàn trong năm nay. Đến thời điểm hiện nay, cả nước đã chuẩn bị khoảng 8,66 triệu tấn thịt các loại; 21,4 tỉ quả trứng gia cầm và 1,3 triệu tấn sữa. “Đến thời điểm này, tổng sản lượng thịt hơi sản xuất được hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ” - ông Đăng nhấn mạnh. Trao đổi thêm, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay vào dịp Tết Nguyên đán, giá thịt heo có thể tăng nhẹ nhưng vẫn trong chu kỳ bình thường, không đáng lo ngại. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, dù chăn nuôi không phải lĩnh vực xuất khẩu chủ lực song năm nay kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam vẫn đạt khoảng 628 triệu USD; cùng với đó, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,5 tỉ USD. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỉ USD, tăng 17,4% so với năm 2024. “Đây là kết quả rất ấn tượng” - ông Tiến đánh giá.• Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay vào dịp Tết Nguyên đán, giá thịt heo có thể tăng nhẹ nhưng vẫn trong chu kỳ bình thường, không đáng lo ngại. Năm 2026, ngành NN&MT đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỉ USD Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi họp báo. Ảnh: AH Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

4 Thời sự - Thứ Tư 7-1-2026 LÊ THOA thực hiện Tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh năm “điểm cộng” then chốt trong lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là những tiêu chuẩn mới phù hợp với giai đoạn cách mạng vươn mình của dân tộc. Năm “điểm cộng” đó là (1) có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ tự chủ của đất nước; (2) có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; (3) có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập; (4) có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; (5) có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia quản lý công ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng năm “điểm cộng” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh phản ánh sự chuyển biến căn bản trong tư duy lựa chọn cán bộ của Đảng, phác họa rõ nét chân dung người lãnh đạo chiến lược trong thời đại mới. Thước đo khắt khe trong bối cảnh mới . Phóng viên: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ông nhìn nhận ý nghĩa của năm “điểm cộng” mà Tổng Bí thư nêu ra đối với công tác cán bộ chiến lược như thế nào? + TS Nguyễn Đình Thái (ảnh): Tôi cho rằng việc xác định năm “điểm cộng” là bước tiến rất quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác cán bộ chiến lược. Đây là thước đo khắt khe, phản ánh yêu cầu cấp thiết của giai đoạn phát triển mới mà đất nước đang bước vào. Hiện nay, Việt Nam đứng trước thời cơ lịch sử cùng thách thức từ biến động địa chính trị phức tạp và bất ổn kinh tế toàn cầu. Mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo có tầm vóc, năng lực tương xứng. Điểm cộng về tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ tự chủ của đất nước đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng. Lãnh đạo cấp chiến lược phải am hiểu sâu sắc tình hình trong nước, nhìn xa trông rộng để nắm bắt xu thế vận động của thế giới. Họ cần có định hướng đúng đắn, giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ, không dao động trước những áp lực từ bên ngoài, đồng thời biết tận dụng thời cơ để phát triển đất nước. Điểm cộng về năng lực lãnh đạo quy mô quốc gia và khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được, thể hiện sự chuyển đổi tư duy chọn cán bộ. Đây là cách chọn những người lý luận gắn liền với thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo thay vì những người lý luận suông. Cán bộ được chọn phải là người biết xây dựng chủ trương, chính sách và đưa chính sách ấy vào thực tế đời sống của nhân dân. Điểm cộng về “uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu phải trong sạch về đạo đức, là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo. Đây chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cuối cùng, điểm cộng về “sức bền tinh thần và thể chất” phản ánh yêu cầu thực tế về cường độ công việc ngày càng cao. Lãnh đạo cấp chiến lược cần sức khỏe và ý chí vững vàng để đảm nhiệm vai trò lâu dài, đảm bảo tính kế thừa và liên tục trong chỉ đạo điều hành. Có thể thấy năm “điểm cộng” này đã vẽ nên một chân dung rõ nét về những con người xuất chúng, có tầm vóc lớn, tư duy đột phá, bản lĩnh vững vàng, năng lực hành động mạnh mẽ, đạo đức trong Năm “điểm cộng” là sự tổng hòa những yếu tố cần thiết của người cán bộ trong giai đoạn mới của đất nước, là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. sáng và sức khỏe dồi dào. Đặc biệt, yêu cầu về “sức bền tinh thần và thể chất” thể hiện tầm nhìn dài hạn, hướng tới cả những nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này cho thấy Đảng đang xây dựng đội ngũ kế cận có thể lãnh đạo liên tục, đảm bảo tính ổn định cho đất nước. Điểm nghẽn thực thi nghị quyết . Vậy đâu là điểm cộng then chốt, phản ánh rõ nhất yêu cầu đổi mới với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược? + Tôi cho rằng điểm cộng thứ tư - khả năng biến nghị quyết thành kết quả đo đếm được đã đột phá vào điểm nghẽn lớn nhất trong công tác lãnh đạo hiện nay, đồng thời là yêu cầu đổi mới mang tính đột phá nhất. Lý do tôi chú trọng điểm này xuất phát từ những quan sát thực tiễn đầy trăn trở. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều chủ trương, chính sách tốt với tầm nhìn đúng đắn và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, khi đi vào thực tiễn, hiệu quả thường chưa tương xứng. Theo tôi, vấn đề nằm ở ba nguyên nhân sâu xa. Thứ nhất là tư duy “làm văn bản” thay vì “làm kết quả”. Nhiều lãnh đạo quen với việc ban hành văn bản chuyển xuống cấp dưới rồi coi như hoàn thành trách nhiệm, thiếu sự theo dõi, đôn đốc và điều chỉnh kịp thời. Nhìn lại quá trình phát triển của công tác cán bộ qua các thời kỳ, tôi cho rằng năm“điểm cộng”này phản ánh tư duy của Đảng đã đạt tới sự trưởng thành mới với năm chuyển biến lớn. Chuyển biến thứ nhất là từ “đủ tiêu chuẩn” sang “xuất sắc vượt trội”. Trước đây, chúng ta tập trung đảm bảo cán bộ đạt mức chuẩn tối thiểu về phẩm chất và năng lực. Giờ đây, với yêu cầu về tầm nhìn chiến lược quốc gia hay uy tín ở mức biểu tượng, Đảng tìm kiếm những cá nhân tốt nhất, có phẩm chất nổi bật hẳn so với mặt bằng chung. Thứ hai, từ“năng lực quản lý”sang“tầm nhìn chiến lược”. Các nhiệm kỳ trước thường coi trọng khả năng điều hành, xử lý sự vụ hằng ngày. Hiện nay, lãnh đạo phải nhìn xa hơn, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn định hướng tương lai, giữ vững tự chủ quốc gia trước biến động thế giới. Đây là sự chuyển đổi từ“người quản lý giỏi”sang“nhà chiến lược tài ba”. Thứ ba, từ“làm việc tốt”sang“làm ra kết quả đo đếm được”. Đây là chuyển biến mang tính cách mạng. Chuyển biến này thay thế văn hóa “làm theo quy trình” bằng văn hóa “tạo ra giá trị thực chất”. Thứ tư, từ“uy tín trong Đảng”sang“uy tín chính trị ở mức biểu tượng”. Tiêu chuẩn mới yêu cầu người lãnh đạo không chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà phải thực sự trong sáng, trở thành tấm gương lan tỏa và giúp niềm tin của nhân dân được củng cố. Chuyển biến cuối cùng là từ tư duy “một nhiệm kỳ” sang tư duy “dài hạn, bền vững”. Yêu cầu về sức bền tinh thần và thể chất để đảm nhiệm trọng trách trong nhiều nhiệm kỳ cho thấy chiến lược quy hoạch dài hơi. Đảng không chỉ tìm người cho hiện tại mà chuẩn bị đội ngũ có khả năng dẫn dắt đất nước suốt hành trình đến năm 2045. TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chính là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. Ảnh: VGP 5 “điểm cộng” định hình thế hệ lãnh Thứ hai là thiếu năng lực tổ chức triển khai. Lãnh đạo chiến lược phải là người biết huy động, điều phối nguồn lực, phân công rõ ràng và xử lý vướng mắc. Thực tế cho thấy không ít cán bộ giỏi lý thuyết nhưng yếu thực tiễn. Thứ ba là thiếu văn hóa đo lường kết quả. Trước đây, việc đánh giá thường dựa trên thái độ hoặc quy trình, dẫn đến tình trạng người làm thực chất chưa được ghi nhận thỏa đáng, trong khi người “làm màu” lại được đánh giá cao. Việc Tổng Bí thư nhấn mạnh khả năng triển khai thành kết quả đo đếm được đòi hỏi một cuộc cách mạng trong tư duy. Cụm từ “có thể đo đếm được” thể hiện tinh thần khoa học, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao. Kết quả phải cụ thể, chẳng hạn như lãnh đạo không thể chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư chung chung, mà phải chứng minh Năm “điểm cộng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra đã khắc họa nên một chân dung rõ nét về những con người xuất chúng, có tầm vóc lớn, tư duy đột phá, bản lĩnh vững vàng, năng lực hành động mạnh… Chuyển từ “đủ tiêu chuẩn” sang “xuất sắc vượt trội” Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 2 CHÀO MỪNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

5 Thời sự - Thứ Tư 7-1-2026 Ban Tổ chức Trung ương Quan điểm, đường lối của Đảng ta là một dòng chảy liên tục, luôn luôn có sự kế thừa, bổ sung và phát triển. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn chú trọng việc tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu, phát triển lý luận, qua tổng kết thực tiễn đúc kết kinh nghiệm, nâng lên thành lý luận và từ lý luận đó quay lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Biết nhìn xa trông rộng Gần đây, tại Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh năm “điểm cộng” về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược. Đây chính là sự kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “đức và tài, trong đó đức là gốc” nhưng với hình hài mới hơn, sát hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu hiện nay đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Thứ nhất, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia và khả năng giữ vững tự chủ của đất nước. Tầm nhìn chiến lược này đã bao hàm cả đức và tài. Cán bộ cấp cao phải biết nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm việc lớn. Họ không chỉ am hiểu tình hình đất nước mà còn phải tường tận tình hình khu vực và quốc tế, có như vậy mới dự báo đúng tình hình và hoạch định được đường lối đúng đắn, bảo đảm được độc lập, tự chủ của đất nước. Thứ hai, phải có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. Nghĩa là tầm vóc trí tuệ của cán bộ không chỉ bó hẹp ở một địa phương hay một ngành nào đó mà phải có tầm nhìn vĩ mô, phải có khả năng dự báo, tham gia hoạch định đường lối, chính sách toàn diện, tổng thể ở cấp quốc gia để lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đất nước hiệu quả. Thứ ba, cán bộ phải có uy tín chính trị và sự liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người học tập, noi theo. Cán bộ phải thực sự là một tấm gương sáng, bởi chỉ có tấm gương mẫu mực và uy tín chính trị cao mới có sức quy tụ, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và thu phục được nhân tâm. Thứ tư, phải có khả năng triển khai thực hiện nghị quyết thành hành động và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Đây là vấn đề nóng hổi mà thực tiễn đặt ra và cũng là yêu cầu rất mới, bởi chủ trương, nghị quyết đúng là tiền đề quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải đưa chủ trương đó vào thực tiễn cuộc sống và kết quả mang lại phải cụ thể, thiết thực, cân đong đo đếm được. Thứ năm, phải có sức bền cả về tinh thần và vật chất. Nói cách khác là phải có sức khỏe, sức chịu đựng để vượt qua áp lực công việc nặng nề và phải có tính chiến đấu cao để kiên quyết đấu tranh, bảo vệ cái đúng, lẽ phải. Thực tế khối lượng và cường độ công việc của cán bộ lãnh đạo cấp cao là rất lớn, áp lực công việc rất nhiều. Nếu không có sức khỏe, không có sự dẻo dai, không có ý chí, nghị lực và tính chiến đấu kiên cường thì rất khó để đảm đương và hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Được người dân ghi nhận, tin yêu là đáng quý nhất Đặc biệt là năm “điểm cộng” này có mối quan hệ mật thiết, biện chứng, đan xen và cộng hưởng lẫn nhau. Chúng ta tạm tách ra để nhìn nhận và phân tích cho rõ từng điểm nhưng thực chất các điểm này gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau, thậm chí trong một điểm nhưng đã bao hàm, chứa đựng nội dung của các điểm khác. Chẳng hạn, để có “tầm nhìn chiến lược quốc gia” thì người cán bộ đó phải có quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, tầm nhìn, lòng yêu nước và trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nếu không đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì làm sao có tầm nhìn chiến lược quốc gia được? Hay muốn giữ vững “khả năng tự chủ của đất nước” thì phải có tri thức, năng lực dự báo và tầm nhìn xa, trông rộng. Tương tự, để có “uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng” thì bản thân cán bộ phải hội tụ đủ phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, có năng lực quản trị quốc gia, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân và một lòng, một dạ phục vụ nhân dân mới trở thành một tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một điểm quan trọng nhất đối với cán bộ cấp chiến lược, cá nhân tôi đánh giá cao nhất tiêu chí thứ ba. Tất nhiên, để có được uy tín chính trị này thì người cán bộ đã phải bao hàm cả đức và tài rồi. Điều đặc biệt ở đây là sự liêm chính phải đạt đến mức biểu tượng. Tức là phải trở thành một tấm gương sáng ngời về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống. Chính điều này mới tạo ra sức hút và thu phục mạnh mẽ nhất. Chúng ta biết rằng sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh của dân tộc, của nhân dân. Một cán bộ cấp chiến lược nếu thực sự liêm chính, thực sự là một tấm gương trong sáng tuyệt vời thì tự khắc sẽ quy tụ được nhân tâm, hiệu triệu được cả 100 triệu đồng bào cùng đi theo, cùng hưởng ứng. Hình mẫu vĩ đại và tiêu biểu nhất cho điều này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thực sự đã “sống mãi trong lòng nhân dân”. Đối với người lãnh đạo, điều quý giá hơn tất cả mọi tấm huân chương chính là được người dân ghi nhận, kính trọng, tin yêu và suy tôn, học tập suốt đời. Đó là điều mà tôi cho là thiêng liêng, cao quý và đáng trân trọng nhất.• Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN TÂN bằng số lượng dự án, tổng vốn, số việc làm tạo ra và đóng góp cụ thể vào GDP. Khi kết quả rõ ràng, trách nhiệm sẽ không thể chối cãi hay đùn đẩy. Thực hiện tốt điểm cộng này sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền tích cực. Nó thay đổi văn hóa làm việc từ “làm cho có” sang “làm ra kết quả”, tạo cơ chế đánh giá công bằng để trọng dụng người tài, đào thải người kém, củng cố niềm tin của nhân dân. Điểm cộng này cũng phản ánh rõ nhất yêu cầu đổi mới, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ cá nhân đến cơ chế, quy trình của cả hệ thống. Lãnh đạo chiến lược cần tư duy đột phá . Bên cạnh năm “điểm cộng” đã nêu, theo ông, Đảng ta cần chú trọng thêm những tiêu chí nào khác để hoàn thiện công tác cán bộ? + Dù năm “điểm cộng” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bao quát những yếu tố cốt lõi nhưng tôi tin rằng trong bối cảnh thế giới đầy biến chuyển, việc bổ sung một số tiêu chí thực tiễn sẽ giúp công tác cán bộ hoàn thiện hơn. Trước hết, khả năng đổi mới sáng tạo và tư duy đột phá cần được đặc biệt nhấn mạnh. Người lãnh đạo chiến lược phải dám nghĩ, dám làm, dám phá bỏ những rào cản lỗi thời để giải phóng nguồn lực phát triển. Trong kỷ nguyên Cán bộ cấp chiến lược phải “liêm chính ở mức biểu tượng” Năm “điểm cộng” về tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược có mối quan hệ mật thiết, biện chứng, đan xen và cộng hưởng lẫn nhau, thậm chí trong một điểm nhưng đã bao hàm, chứa đựng nội dung của các điểm khác. trí tuệ nhân tạo, một tư duy ngại thay đổi sẽ khiến đất nước nhanh chóng tụt hậu. Sự đột phá này phải đi đôi với khả năng kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân quyết liệt. Song hành với đó là năng lực hợp tác quốc tế. Khi Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do, lãnh đạo không chỉ hiểu việc trong nước mà còn phải thấu hiểu luật chơi toàn cầu. Khả năng giao tiếp hiệu quả, thuyết phục đối tác quốc tế và bảo vệ lợi ích dân tộc tại các diễn đàn đa phương là yêu cầu bắt buộc. Đây là vấn đề về kinh tế chính trị và tầm nhìn toàn cầu, giúp đất nước không bị “cận thị” trước các xu hướng vận động của nhân loại. Tiêu chí về khả năng lắng nghe và kết nối với nhân dân cũng cần được coi trọng hơn bao giờ hết. Trong thời đại mạng xã hội, người lãnh đạo phải nhạy bén nắm bắt tâm tư quần chúng, biết lắng nghe cả những ý kiến phản biện trái chiều, không làm chính sách trong “phòng kín”, đưa chính sách sát với thực tế đời sống. Một khía cạnh then chốt khác là năng lực xây dựng và dẫn dắt đội ngũ. Lãnh đạo chiến lược không làm việc đơn độc. Họ cần có độ mở để thu hút nhân tài, độ lượng để bao dung người có cá tính khác biệt nhưng có thực tài và đạo đức. Môi trường làm việc dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo mà không sợ sai lầm khi đổi mới là nền tảng để hình thành nên những thế hệ kế cận xứng đáng. Cuối cùng, khả năng ứng dụng công nghệ và tư duy số là yêu cầu không thể tách rời trong kỷ nguyên dữ liệu. Không nhất thiết phải là chuyên gia kỹ thuật nhưng lãnh đạo phải hiểu về chuyển đổi số, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo để điều hành chính xác hơn. Việc khai thác dữ liệu để ra quyết định nhanh chóng, khoa học sẽ giúp bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, minh bạch. Mỗi cá nhân đều có thế mạnh riêng, điều quan trọng là trong một tập thể lãnh đạo, các phẩm chất này phải bổ trợ cho nhau tạo thành tổng thể hài hòa. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí chính là chìa khóa để xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ sức đưa Việt Nam vươn tới tầm cao mới. . Xin cảm ơn ông.• đạo tương lai NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 7-1-2026 lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Tổng Bí thư đánh giá QH ngày càng thể hiện vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; đẩy mạnh đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho phát triển đất nước. Hoạt động giám sát tối cao của QH và các cơ quan của QH không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, QH đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và lịch sử, với những quyết sách kịp thời, đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước. Hoạt động đối ngoại nghị viện đã được đẩy mạnh toàn diện, chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. “Xuyên suốt chặng đường 80 năm ấy, QH đã gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam” - Tổng Bí thư nói. Cần đi trước một bước về thể chế Theo người đứng đầu Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. “Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta” - ông nhấn mạnh. Để thực hiện khát vọng đó, Tổng Bí thư cho rằng vai trò của QH trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Không có đột phá về thể chế pháp luật, không có một QH bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao thì mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói thêm. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư đề nghị QH cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tổng Bí thư lưu ý QH tiếp tục một số định hướng. Theo đó, việc đầu tiên cần tiếp tục xây dựng QH thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh ĐỨC MINH Sáng 6-1, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (QH) Việt Nam (6-1-1946 – 6-12026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà QH. Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, QH Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm của đời sống chính trị, pháp lý quốc gia; là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trên lĩnh vực lập hiến, lập pháp, QH đã ban hành năm bản Hiến pháp gắn liền với những bước ngoặt đường lối cách mạng Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp đều phản ánh trình độ phát triển của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới không ngừng trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Đặc biệt, việc QH khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Quốc hội cần dũng cảm quyết những vấn đề khó, chưa có tiền lệ mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng thời, đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là căn bản, lâu dài. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật, chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của QH. Thứ tư, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học và minh bạch. Thứ năm, đưa vấn đề đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.• Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, QH đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc. Đặc biệt, kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, QH khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện... Đặc biệt, QH đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ. Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi QH, các cơ quan của QH, các đại biểu QH phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt, theo ông, cần tích cực góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Quốc hội luôn là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc Tổng Bí thư đề nghị QH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới. phapluat@phapluattp.vn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QH Tiêu điểm Đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai QH, từng đại biểu QH là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. “Trước thềm cuộc bầu cử QH khóa XVI, Đảng và nhân dân kỳ vọng các đại biểu QH sẽ tiếp tục là những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống 80 năm vẻ vang của QH Việt Nam” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội cần đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, mở đường cho đổi mới sáng tạo… Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự triển lãm “QH Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”. Ảnh: QH

