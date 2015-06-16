005-2025

Muabán,sápnhậpbấtđộng sản:Dòngvốnngoạivào guồng,thếtrậnđảochiều Truyềnthôngquốctế đánhgiácaochiếnthắng củaU-23ViệtNam Cơquanbáochíchủlực đaphươngtiệncónhiều cơquanbáochítrựcthuộc TP.HCM: Chốt nhiều quyết sách lớn, TẠO XUNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN ĐẠI HỘI XIV VÀ SỨ MỆNH XÂY DỰNG CÁN BỘ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI - BÀI 3 Kỳ vọng lực lượng cán bộ có tinhthầnhànhđộng quyết liệt 1,6 tỉ cành hoa Đà Lạt quyết giữ "ngôi vương" mùa Tết 2026 Cẩn trọng rủi ro đặt phòng xongnhưngkhôngcóchỗở SỐ 005 (7576) - Thứ Năm 8-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo CHÀO MỪNG

2 Thời sự - Thứ Năm 8-1-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN thực hiện Nội dung trọng tâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thảo luận, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, công tác nhân sự được xác định là “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, TS Vũ Trung Kiên (ảnh), Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, khẳng định việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có khả năng hoạch định, thực hiện hiệu quả các quyết sách là vấn đề mang tính quyết định đến sự thành công của Đại hội XIV cũng như sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo chủ chốt các cấp có vị trí, vai trò quyết định . Phóng viên: Thưa ông, kỳ thời điểm nào. Đại hội Đảng XIV tới đây, ngoài vấn đề xây dựng văn kiện về chính trị, tư tưởng, đường lối phát triển kinh tế - xã hộ i, chính sách quốc phòng, an ninh, ngoại giao thì có một vấn đề hết sức quan trọng đó là khâu tổ chức, nhân sự, con người. Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân nhưng người lãnh đạo chủ chốt của các cấp cũng có vị trí, vai trò quyết định đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ. Đội ngũ cán bộ đã dần trưởng thành . Vậy ông đánh giá như thế nào về chất lượng thực thi công vụ và năng lực của đội ngũ qua các kỳ đại hội mà gần nhất là Đại hội XIII? + Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII tới nay, có thể thấy đội ngũ cán bộ đã dần trưởng thành và đảm đương được khối lượng công việc đồ sộ, nhất vị lãnh đạo rất cao của Đảng và Nhà nước. Việc này chính là khẳng định lời hứa của Đảng cầm quyền trước Nhân dân rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Các văn bản của Đảng đã nhiều lần khẳng định kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình rõ được nguồn gốc… Điều này cho thấy sự quyết liệt của Đảng ta trong việc siết kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đề cao việc giữ gìn đạo đức cán bộ… Và kết quả công tác là thước đo đầu tiên và quan trọng nhất để đánh giá năng lực của chính cán bộ. Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ bài bản . Cả nước đã và đang vận hành, hoàn thiện dần việc xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ một cách bài bản? + Điều dễ thấy nhất là sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, công việc của cán bộ cũng nhiều và phức tạp hơn. Việc này đặt ra yêu cầu cấp thiết là cần có những đào tạo để cán bộ thích ứng với bối cảnh mới, với đầy đủ kỹ năng phục vụ cho công việc. Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tình trạng chung của các địa phương là “vừa thừa vừa Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 3 Kỳ vọng lực lượng cán bộ có hành động quyết liệt trải qua nhiều chặng đường phát triển, có thể khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn luôn là nhân tố then chốt của mọi công việc? + TS Vũ Trung Kiên: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Như vậy, có thể thấy cán bộ là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Và trong bối cảnh mới, chúng ta cũng đang rất cần một đội ngũ cán bộ đủ tài đức để xây dựng đất nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng". Công tác cán bộ được xem là “then chốt của then chốt”, bởi xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thích ứng với môi trường quốc tế không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là công việc hệ trọng, lâu dài của Đảng. Đầu tư cho công tác cán bộ đồng nghĩa với đầu tư cho phát triển bền vững. Và điều này luôn đúng dù ở bất là ở thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chất lượng thực thi công vụ dần cải tiến, hướng đến phục vụ người dân với môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Năng lực cán bộ dần được nâng lên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới… Dù vậy, cũng trong nhiệm kỳ này, Đảng đã xử lý kỷ luật rất nhiều cán bộ, trong đó có cả những người giữ các cương Đội ngũ cán bộ đã dần trưởng thành và đảm đương được khối lượng công việc đồ sộ, nhất là ở thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có khả năng hoạch định, triển khai, thực hiện có hiệu quả các quyết sách là vấn đề mang tính quyết định đến sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030. Ảnh: THUẬN VĂN Xuyên suốt quá trình cách mạng, đội ngũ cán bộ có vai trò quyết định thể hiện trên ba phương diện. Trước hết, họ là lực lượng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một chủ trương đúng nếu không có cán bộ giỏi tổ chức thực hiện thì cũng khó đi vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy địa phương nào xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, tâm huyết, sáng tạo thì phát triển kinh tế - xã hội luôn tốt hơn, bền vững hơn, mô hình quản lý công có nhiều đổi mới. Ngược lại, nơi nào cán bộ yếu kém, bảo thủ, trì trệ thì nơi đó khó có bước đột phá. Thứ hai, cán bộ là nhân tố quyết định, tạo nên sự ổn định chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân. Niềm tin được vun đắp qua những hành động gương mẫu và thái độ tận tụy của từng cán bộ đối với công việc, đối với Nhân dân. Một cán bộ cấp cơ sở tận tụy, gần dân cũng có thể làm thay đổi diện mạo một thôn, xã. Thứ ba, cán bộ là nguồn lực quan trọng nhất cho đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, Việt Nam cần có đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn, vừa có kỹ năng làm việc và xử lý các vấn đề quốc tế. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Khát vọng này đòi hỏi một đội ngũ cán bộ ngang tầm, vừa có bản lĩnh chính trị kiên định, vừa có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng làm chủ công nghệ và hội nhập quốc tế. Bối cảnh mới của Việt Nam được đặc trưng bởi ba xu thế nổi bật, đó là tinh gọn bộ máy với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập quốc tế toàn diện. Trước hết, việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Song song với đổi mới tổ chức, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao hơn, bởi thành công của mô hình mới trước hết phụ thuộc vào con người - những người trực tiếp thực thi công vụ. Cán bộ phải thay đổi căn bản về tư duy, phương thức và trách nhiệm, trong đó mỗi người phải có tư duy hệ thống, khả năng bao quát và điều hành đa lĩnh vực. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng phân tích, dự báo, đưa ra quyết sách có tầm nhìn dài hạn, khắc phục lối tư duy nhiệm kỳ, ngắn hạn vốn tồn tại khá phổ biến. Đặc biệt, mô hình này đòi hỏi cán bộ phải đề cao trách nhiệm giải trình, minh bạch trong mọi quyết định. Đây là sự chuyển biến từ tư duy “xin-cho” sang tư duy “phục vụ - giải trình”, đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm của quản trị nhà nước. Năng lực ứng dụng công nghệ số cũng trở thành yêu cầu bắt buộc. Muốn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cán bộ phải thay đổi toàn diện từ tư duy đến hành động, từ Sổ tay 3 đòi hỏi quan trọng với đội ngũ cán bộ các cấp CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG

3 Thời sự - Thứ Năm 8-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Đào tạo nguồn nhân lực - trọng tâm của công tác cán bộ Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cấp chiến lược và người đứng đầu. Đội ngũ này bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, phải phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt. Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế và hệ thống quy định về công tác cán bộ, bao gồm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, cơ chế quản lý và giám sát. Trong đó, xây dựng cơ chế rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết thực hiện kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, đồng bộ về kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và chế tài pháp luật với cán bộ vi phạm, kể cả đã chuyển công tác hay nghỉ hưu. Song song đó là yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích cán bộ cống hiến, đổi mới và sáng tạo, coi trọng bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết chống bè phái, “lợi ích nhóm” và xuyên tạc gây chia rẽ. Với tinh thần nêu trên, Đảng chủ trương xây dựng thế hệ cán bộ có đủ “7 dám”, từ dám nghĩ, dám làm đến dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung. Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII xác định ba đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, gồm hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến đột phá về nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố quyết định mà trọng tâm là công tác cán bộ. TS VŨ TRUNG KIÊN THANH TUYỀN Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, với khối lượng công việc nhiều và quy mô lớn, cán bộ cấp cơ sở ở TP.HCM đã chủ động thay đổi tư duy làm việc. Nhiều địa phương không ngừng sáng tạo, tìm tòi, ứng dụng các mô hình mới để phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, từ đó dần nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Một thao tác, thông tin được nhập liệu đầy đủ Phường Thủ Đức từ ngày 1-7 đã vận hành hai robot hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục không gián đoạn. Việc tự động hóa này giúp giảm 80% thời gian nhập liệu nhờ robot và AI... Ông Nguyễn Vinh Dự, Phó phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Thủ Đức, chia sẻ bình thường người dân đến làm thủ tục ở Trung tâm phục vụ hành chính công phải nhập liệu các trường thông tin bằng tay hoặc thao tác trên máy. Chính vì vậy, cán bộ tại phường đã nghĩ đến việc xây dựng một thiết bị quét thông tin từ CCCD của người dân khi làm thủ tục. Chỉ với một thao tác, toàn bộ dữ liệu cần thiết được tự động nhập lên hệ thống. Việc này cũng được phường tính toán kỹ để vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. Ngoài ra, phường đã chuẩn hóa ứng dụng chatbox giải thích bằng tiếng Anh để giải thích mọi loại thủ tục cho người nước ngoài, đồng thời tích hợp giải quyết các công đoạn trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chính nhờ vậy mà người dân dần nhận thấy sự đổi mới tư duy, tinh thần phục vụ, thái độ trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, tạo nên lực đẩy quan trọng cho chất lượng quản trị địa phương. Chị Trần Thị Minh Trâm (32 tuổi) đến phường Thủ Đức để làm thủ tục đăng ký kết hôn và khá bất ngờ khi chỉ với thao tác quét CCCD, mọi thông tin đã chuyển đến cán bộ phụ trách để hướng dẫn, xử lý. “Tôi nghĩ dù không ghi tay thì cũng phải nhập thông tin trên điện thoại. Nhưng đến Những cán bộ “giữ nhiệt” cho cấp cơ sở Với mô hình quản trị mới, cán bộ cấp cơ sở đảm nhận rất nhiều trọng trách lớn. Do đó, tinh thần phục vụ, trách nhiệm cùng sự chủ động của cán bộ đã giúp người dân thêm hài lòng. tinh thần đây, có robot hướng dẫn, quét CCCD của hai vợ chồng, sau đó chờ thông báo hay gọi tên khi cần kiểm tra lại thông tin. Rất thuận tiện, tôi cảm thấy không còn nặng nề khi đi làm thủ tục như trước đây” - chị Trâm nói. Trợ lý ảo tiếp dân 24/7 Phường Tân Hưng cũng đã đưa vào sử dụng trợ lý ảo chatbox GPT hỏi - đáp, tích hợp ba ngôn ngữ (Việt - Anh - Hàn Quốc) để giúp người dân, doanh nghiệp và cả người nước ngoài có thể tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính. Thông qua trợ lý ảo, khoảng cách giữa chính quyền với cộng đồng người nước ngoài dần được xóa bỏ. Mô hình này giúp chuyển đổi trạng thái phục vụ từ 8 giờ hành chính sang 24/7, giải đáp tức thì, chính xác các thắc mắc của người dân bất kỳ ngày nghỉ hay lễ, Tết. Qua đó, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho cán bộ để đội ngũ tập trung xử lý các hồ sơ chuyên môn phức tạp hơn. Anh Nguyễn Hoàng Vinh (38 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) chia sẻ vợ chồng anh từng có lần cần tìm danh mục thủ tục để đăng ký hộ khẩu cho con. “22 giờ, sau khi xong việc, con ngủ thì vợ chồng tôi dùng trợ lý ảo của phường để tìm kiếm. Bất ngờ là các loại giấy tờ cần thiết và cách thức đăng ký ra sao đều được cung cấp. Từ đó, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng để hôm sau đi đăng ký cho con” - anh Vinh nói và cho rằng việc này giúp anh chủ động hơn khi đi làm thủ tục. Để nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, phường cũng lập tổ công tác hỗ trợ thủ tục đất đai tại khu phố; rà soát thủ tục hành chính, xây dựng tài liệu hướng dẫn cho trên 160 lượt người dân, lập ba điểm hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại chung cư. Lãnh đạo phường Tân Hưng cho biết phường cũng xây dựng cổng thông tin www. phuongtanhung.gov.vn phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tuyến, kết nối giữa phường với người dân. Phường đã số hóa hồ sơ - lưu trữ đồng bộ, tích hợp hệ thống “giao việc - theo dõi tiến độ” theo thời gian thực, bản đồ khu phố, dữ liệu dân cư, kinh tế, xã hội, tiếp nhận - phản hồi phản ánh người dân… Từ đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giám sát chặt chẽ tình trạng “việc giao đi mà không rõ ngày về”, hay sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận đã được khắc phục. Mọi đầu việc đều được định danh người phụ trách và có “deadline” đếm ngược trên hệ thống. Những bước đột phá này thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ của cấp cơ sở. Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, tư duy “cán bộ cơ sở là nơi trực tiếp hiện thực hóa chính sách” đã tạo nên những thay đổi có ý nghĩa, củng cố niềm tin, sự tin tưởng từ người dân. Chính họ là người “giữ nhiệt” cho cấp cơ sở - từ cấp thừa hành sang phục vụ người dân, doanh nghiệp…• Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, tư duy “cán bộ cơ sở là nơi trực tiếp hiện thực hóa chính sách” đã tạo nên những thay đổi ý nghĩa, củng cố niềm tin của người dân. Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công, phường Tăng Nhơn Phú còn thí điểm tám điểm tiếp nhận thủ tục hành chính của người dân ở tám khu phố, ra mắt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch tại khu dân cư. Việc đưa dịch vụ về tận khu dân cư giúp giảm áp lực cho địa bàn có dân số trên 208.000 người, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Anh Huỳnh Công Hùng (38 tuổi) bày tỏ sự hài lòng khi đến điểm tiếp nhận tại khu phố 43 xin trích lục khai sinh cho mẹ. Đến đây, anh khá bất ngờ vì cán bộ trực tiếp hướng dẫn tận tình, lấy thông tin cá nhân và lưu hồ sơ. “Việc đưa điểm tiếp nhận hồ sơ về khu dân cư như vậy rất tiện, không mất nhiều thời gian di chuyển và cũng đỡ thời gian chờ đợi khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công”- anh Hùng nói và mong các mô hình, cách làm có ích này sẽ được duy trì. Giảm áp lực cho địa bàn dân số đông Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức đã tính hợp, nâng cấp nhiều tính năng giúp giảm 80% thời gian nhập liệu hồ sơ của người dân. Ảnh: THANH TUYỀN thiếu”, đặc biệt là thiếu cán bộ có năng lực chuyên sâu. Vì vậy, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ lãnh đạo địa phương các cấp dựa trên tinh thần “vì việc chọn người”, có sự đánh giá, sàng lọc kỹ lưỡng để không chỉ “gọn” mà còn phải “tinh”. Và dựa vào đó để bố trí cán bộ đúng, trúng. Chúng ta cũng cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có khả năng hoạch định, triển khai, thực hiện có hiệu quả các quyết sách. Cấp cơ sở thì phải được nâng tầm lên, chuyển sang tư duy phục vụ với tinh thần, trách nhiệm cao; luôn linh hoạt trong xử lý, giải quyết vấn đề phù hợp với địa phương mình quản lý. Tôi cho rằng điều quan trọng là tạo điều kiện tối đa để đội ngũ có cơ hội học hỏi, mở mang kỹ năng lẫn kiến thức, tiếp cận với công nghệ… Đây là yêu cầu cấp thiết bởi người dân đang chờ một tinh thần hành động quyết liệt, một đội ngũ có năng lực, luôn chủ động, sáng tạo và đủ bản lĩnh. . Xin cảm ơn ông.• phong cách lãnh đạo đến phương pháp quản lý, từ quan liêu sang phục vụ, từ thủ công sang hiện đại. Trong kỷ nguyên 4.0, cán bộ phải có tư duy số; biết phân tích dữ liệu để ra quyết định khoa học, chính xác và kịp thời; biết ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành, góp phần giảm thủ tục rườm rà, nâng cao hiệu quả bộ máy. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cũng đặt ra những yêu cầu toàn diện và khắt khe đối với đội ngũ cán bộ các cấp ở Việt Nam. Cán bộ phải có trình độ chuyên môn, am hiểu luật pháp và thông lệ quốc tế, thành thạo ngoại ngữ và kỹ năng đàm phán. Đội ngũ này phải đủ khả năng tham mưu chính sách và trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, ngoại giao, quốc phòng - an ninh… TS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 8-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Nhân sự mới Ngày 7-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm phó chánh án TAND Tối cao đối với các thẩm phán TAND Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy. Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng hai phó chánh án TAND Tối cao được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định ông Lê Tiến và ông Nguyễn Biên Thùy đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp. • Cùng ngày, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Tuấn Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Bí thư cũng chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. PV Tin vắn • Chứng khoán Việt Nam tiếp tục xô đổ kỷ lục. Ngày 7-1, thị trường chứng khoán Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử mới, khi VN-Index lần đầu tiên bứt phá lên ngưỡng 1.861,58 điểm, tăng 45,31 điểm so với đỉnh vừa xác lập ở phiên liền trước. Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,88 điểm, lên 249,4 điểm, còn UPCoM-Index nhích 0,9 điểm, đạt 121,04 điểm. T.LINH • Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn. Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền xảy ra trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. P.HẢI Ngày 7-1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, TP miền Trung về tình hình triển khai “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão lũ tại khu vực miền Trung. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ… Với mục tiêu tới ngày 15-1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân. Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở tám tỉnh, TP miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, TP còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại tám tỉnh, TP trong “chiến dịch Quang Trung”. (Theo Chinhphu.vn) Sở GD&ĐT TP.HCM vừa trình UBND TP đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT theo định hướng tinh gọn, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Đề án nêu rõ giữ nguyên các trường THPT, THCS, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập hiện có, chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi; giải thể các điểm trường lẻ… Sau sắp xếp theo đề án, TP.HCM còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 15 đơn vị). Cụ thể: 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập; 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 trường trung cấp gồm Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghiệp cao TP.HCM; 11 trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 37 trường trung học nghề; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên gồm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục. NGUYỄN QUYÊN Ngày 7-1, theo đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” sẽ không lên sóng trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán năm nay. Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đang chuẩn bị một chương trình mới trong thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026. Ban Văn hóa - Giải trí đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch nhằm mang đến không khí vui tươi, gần gũi cho người xem. Đại diện Ban Văn hóa - Giải trí cho biết chương trình mới có tên dự kiến là “Quảng trường mùa xuân”. Đây sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân, vừa nhộn nhịp, đông vui, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến. VIẾT THỊNH Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP Hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai Ngành giáo dục TP.HCM sắp xếp còn 236 đơn vị sự nghiệp công lập VTV dừng chương trình “Táo quân” 2026 TP.HCM siết tiến độ thực hiện kết luận thanh tra, bản án, quyết định của tòa Ngày 7-1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 2-12-2025 về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án có liên quan trên địa bàn TP. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan; hạn chế tình trạng tồn đọng, chậm trễ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Thanh tra TP.HCM được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; Sở Tài chính theo dõi việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Cục Thi hành án dân sự TP.HCM theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân công rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, bản án, quyết định của tòa án trên địa bàn TP. Theo ông Bảy, Kế hoạch 158 được ban hành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và thi hành án. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị” - ông Bảy nhấn mạnh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng “quên, sót, lọt” các kết luận, bản án sau sáp nhập. “UBND TP.HCM sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị triển khai chậm, thực hiện không nghiêm túc hoặc không đạt yêu cầu” - ông Bảy nhấn mạnh. PHẠM HẢI Quảng Ngãi thực hiện dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỉ đồng Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi. Quy mô dự án gồm 1.209 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 3.000 người, với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm 2028, toàn bộ dự án sẽ đưa vào khai thác. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, nhất là khu vực gần Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, nơi có hàng chục ngàn công nhân đang làm việc. N.YÊN Chia buồn Chúng tôi vừa nhận được tin bà BÙI THỊ BÔNG (mẹ chồng của chị Tăng Thị Khánh Ly - Biên tập viên Ban Chính trị - Xã hội báo Pháp Luật TP.HCM), sinh năm 1958, đã từ trần lúc 0 giờ 30 ngày 7-1-2026 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 68 tuổi. Linh cữu quàn tại gia: 51A/2 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng (phường 1, quận 8 cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 14 giờ 00 ngày 7-1-2026 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Ất Tỵ). Lễ động quan lúc 7 giờ 00 ngày 9-1-2026 (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ). Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, TP.HCM. Ban Biên tập, cán bộ, PV, nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Tăng Thị Khánh Ly.

5 LÊ THOA - THANH TUYỀN Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung trọng tâm gồm: Chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT); điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu Trung tâm chính trị - hành chính TP; điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo đề án xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, xem xét dự thảo báo cáo sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Tất cả nội dung đều được các đại biểu tham dự thống nhất thông qua. Kết nối không gian kinh tế biển Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT). Theo ông Vinh, trong bối cảnh TP.HCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển đặt ra hết sức cấp thiết. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ vòng xa hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ có ý nghĩa chính trị, chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển của TP. “Việc đầu tư xây dựng đường ven biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn đổi mới và hội nhập” - ông Vinh nói. Cũng tại hội nghị, theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trình bày, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được thực hiện ở phường Tân Thuận và phường An Khánh, bắc qua sông Sài Gòn. Hiện nay, kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị phía nam TP còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. “Việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía đông và phía nam TP, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới nam TP theo định hướng quy hoạch chung” - ông Bùi Xuân Cường thông tin. Tập trung phát triển Thủ Thiêm thành cực tăng trưởng mới Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ hiện tại tốc độ tăng trưởng của TP đạt 7,53%, thấp hơn mục tiêu 8,5% đề ra. Tuy nhiên, vào quý IV-2025, TP.HCM đã có những tín hiệu phục hồi tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 9%. Đây là điều kiện quan trọng để TP tin tưởng đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026. Về dự thảo đề án xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết khu vực dịch vụ đóng vai trò then chốt khi chiếm tới 51% tỉ trọng đóng góp ngân sách. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất chủ trương, phê duyệt đề án phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn và giao các ban ngành liên quan hoàn thiện, thực hiện. Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 26 về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy UBND TP cùng các sở, ngành tích cực giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, khắc phục sai sót. TP định hướng phát triển khu vực này thành cực tăng trưởng mới, nơi có trung tâm chính trị, hành chính mới, trung tâm văn hóa lớn, trung tâm tài chính quốc tế và hàng loạt công trình xứng tầm quy mô TP.HCM mới. Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP chỉ đạo xây dựng sơ đồ và kế hoạch chi tiết để tập trung khởi công các công trình lớn trong năm 2026. Các dự án bao gồm: Trung tâm chính trị TP, Trung tâm hội nghị biểu diễn, Trung tâm tài chính quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt triển khai. Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các chủ trương sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.• thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 8-1-2026 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo Sáng 7-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng hai nghị quyết: Về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nội dung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết quan trọng để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định. Về yêu cầu chung, Tổng Bí thư chỉ rõ việc xây dựng hai nghị quyết phải đạt năm yêu cầu: Phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phải có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị bó hẹp bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ; phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài; bảo đảm tính khả thi và tính hành động cao, gắn với lộ trình, bước đi, nguồn lực thực hiện; phải có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo. Về một số định hướng lớn, Tổng Bí thư đề nghị chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ Nhà nước “làm thay” sang “tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo”. Phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia...)… Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cho rằng cần xây dựng nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển; đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với các cơ quan nghiên cứu xây dựng và trình Trung ương trong năm 2026. (Theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THỐNG NHẤT/ TTXVN TP.HCM: Chốt nhiều quyết sách lớn, tạo xung lực mới cho phát triển Tại hội nghị, những nội dung được xem xét có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển của TP để đảm đương các yêu cầu của Trung ương đặt ra, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ Hội nghị cũng thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 02 ngày 16-6-2015 về việc sắp xếp các cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để đảm bảo hoạt động hợp lý, đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 8-1-2026 nước”, đồng thời là “diễn đàn của nhân dân”. Báo chí phải hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trong khuôn khổ pháp luật, phát triển song hành với quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, luật đảm bảo quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trên báo chí của công dân theo Hiến pháp nhưng nghiêm cấm lạm dụng để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quan điểm đổi mới pháp luật hướng tới tính ổn định, đơn giản, linh hoạt, đồng bộ với hệ thống pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam. Mục tiêu lớn là xây dựng nền báo chí “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo định hướng Đại hội XIII của Đảng, tháo gỡ nút thắt từ Luật Báo chí 2016, giúp báo chí Việt Nam với bề dày hơn 100 năm tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Luật này nhấn mạnh báo chí là “báo chí cách mạng” và quy định rõ hơn về quyền yêu cầu cải chính trên báo chí, bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Nguồn thu mới cho báo chí Luật bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí từ bán quyền đọc, nghe, xem và cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; thu từ hoạt động tài chính và phần vốn góp vào doanh nghiệp (nếu có); thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; từ thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hay từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan phát thanh, truyền hình được xuất khẩu nội dung phát thanh, truyền hình và cơ quan báo chí được nhập khẩu báo chí in. Chính phủ được giao quy định điều kiện cấp phép cơ sở kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu, đảm bảo minh bạch, thúc đẩy các cơ quan báo chí, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu. Đồng thời, luật đã bổ sung quy định cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và giao Chính phủ quy định chi tiết. Các phương thức Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và hỗ trợ cước vận chuyển, chi phí đăng tải, truyền dẫn, phát sóng để báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, truyền thông chính sách và các nhiệm vụ trọng yếu khác… luật cũng giao cho Thủ tướng ban hành quyết định để thi hành. Mở rộng không gian hoạt động của báo chí Luật bổ sung các quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. Cơ quan tạp chí khoa học được xuất bản nhiều tạp chí khoa học, góp phần đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Luật mở rộng không gian hoạt động cho cơ quan báo chí, đó là việc xuất bản báo chí trên không gian mạng. Theo đó, quy định kênh CHÂN LUẬN Sáng 7-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, trong đó có Luật Báo chí. Giới thiệu về luật này, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết luật được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10-12-2025 với sự đồng thuận cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Tuy nhiên, một số quy định sẽ áp dụng sớm hơn. Cụ thể, quy định người làm việc tại tạp chí khoa học không thuộc đối tượng xét cấp thẻ nhà báo và thời hạn sử dụng thẻ nhà báo sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Trong khi đó, quy định điều kiện xét cấp thẻ lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Cấm lạm dụng báo chí xâm phạm lợi ích quốc gia Theo Thứ trưởng Thủy, Luật Báo chí 2025 bảo đảm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, là nhấn mạnh báo chí là “phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy giới thiệu Luật Báo chí 2025. Ảnh: HT nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng, nội dung báo chí hoàn chỉnh của nền tảng số báo chí quốc gia là sản phẩm báo chí. Bổ sung quy định Nhà nước đầu tư nền tảng số báo chí quốc gia, hạ tầng dữ liệu báo chí số và phát triển nguồn nhân lực để thúc đẩy chuyển đổi số báo chí. Cơ quan báo chí ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến trên báo chí và giao Chính phủ quy định chi tiết, cũng là nội dung mới của luật. Luật còn có các quy định mới nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Chẳng hạn như bổ sung một hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại, đó là thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, các đối tác. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để quản lý chặt chẽ hoạt động tạp chí thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động.• Trong số 12 luật được công bố, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã thể chế hóa hàng loạt định hướng lớn của Đảng về phát triển giáo dục. Cụ thể, luật xác định giáo dục THCS là giáo dục bắt buộc và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-6 tuổi; quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, trong đó Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về GD&ĐT. Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa; hoàn thiện chính sách học bổng cho người học, trong đó có việc thành lập Quỹ học bổng quốc gia; đổi mới mô hình trường năng khiếu; bổ sung loại hình trường phổ thông nội trú... Luật Giáo dục đại học (ĐH) gồm 9 chương, 46 điều; được xây dựng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển giáo dục ĐH hiện đại; bảo đảm quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục ĐH gắn với trách nhiệm giải trình, tự chủ không phụ thuộc vào mức độ tài chính. Luật tạo nền tảng đổi mới quản trị ĐH, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, thúc đẩy việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là đạo luật quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển giáo dục ĐH trong giai đoạn mới; thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển GD&ĐT, đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Luật mở rộng không gian hoạt động cho cơ quan báo chí, đó là việc xuất bản báo chí trên không gian mạng. phapluat@phapluattp.vn Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều cơ quan báo chí trực thuộc Luật Báo chí 2025 bổ sung các quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính. Tạo chuyển biến mạnh mẽ ngành giáo dục 12 luật được công bố Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục ĐH; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phục hồi, phá sản; Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Bảo hiểm tiền gửi. Tiêu điểm Văn phòng Chủ tịch nước sáng 7-1 đã công bố Luật Báo chí 2025 cùng 11 luật khác. Ảnh: HT

