SỐ 006 (7577) - Thứ Sáu 9-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 + TS Hồ Ngọc Đăng: Tôi cho rằng kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống hành chính nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đối với Đảng, kỷ luật là sức mạnh, là điều kiện để giữ vững bản chất cách mạng, khoa học và tiên phong. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng sẽ góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong hệ thống hành chính nhà nước, kỷ cương là điều kiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân. Khi kỷ cương được giữ vững, quy trình chuẩn hóa, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh trách Thời sự - Thứ Sáu 9-1-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN thực hiện Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để có được đội ngũ cán bộ ưu tú, tinh anh, tận tâm, tận lực phục vụ sự phát triển của đất nước, Nhân dân thì cần có quy định, cơ chế quản lý rõ ràng, minh bạch, tuân thủ kỷ luật kỷ cương, thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình, ngăn ngừa sự lạm quyền. Xoay quanh vấn đề này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM và TS Hồ Ngọc Đăng, khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ TP.HCM, để có những góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Tránh tùy tiện khi thực thi công vụ . Phóng viên: Thưa ông, vai trò của kỷ luật trong Đảng và kỷ luật hành chính hiện nay đối với việc quản lý đội ngũ cán bộ được thể hiện ra sao? + PGS-TS Cao Vũ Minh: Kỷ luật là tổng thể các quy định nhằm bảo đảm trật tự, nền nếp hoạt động nội bộ của mọi cơ quan, tổ chức cũng như của phải bị xử lý. Tuy nhiên, các quy định về kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính còn có tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Khi bị kỷ luật, cán bộ sẽ nhận thức lại hành vi của mình và lựa chọn cách ứng xử phù hợp hơn trong tương lai. Sự nghiêm minh cũng góp phần răn đe, giúp những cán bộ khác nhìn vào đó mà có thái độ đúng đắn hơn trong hoạt động công. + TS Hồ Ngọc Đăng: Thực tế kỷ luật, kỷ cương không chỉ nhằm xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là ngăn ngừa sai phạm ngay từ gốc. Khi các quy định về quản lý, bổ nhiệm, sử dụng và kiểm soát cán bộ được công khai, minh bạch và thực hiện nghiêm túc, chúng ta sẽ hình thành được cơ chế phòng ngừa hiệu quả, buộc cán bộ “không dám, không thể và không muốn” vi phạm. “Nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” . Để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực thì một yếu tố rất quan trọng là minh bạch hóa quyền lực và tài sản công. Ông đánh giá thế nào về điều này? + PGS-TS Cao Vũ Minh: Do quyền lực có xu hướng bị tha hóa nên dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Quyền lực càng lớn thì khả năng tham nhũng, tiêu cực càng rõ nét. Do đó, mọi vấn đề về quyền lực phải được kiểm soát bằng các quy định của pháp luật để cán bộ không thể vụ lợi. Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc bổ sung yếu tố “kiểm soát” là bước tiến Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 4 Trọng dụng những cán bộ và tài năng xã hội và sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định đó. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức thống nhất giữa ý chí và hành động, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính vì vậy, kỷ luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sống còn. Kỷ luật Đảng là hình thức trách nhiệm chính trị nội bộ được áp dụng đối với các đảng viên trong tổ chức Đảng khi họ có hành vi vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong khi đó, kỷ luật hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy tắc và nghĩa vụ trong hoạt động công vụ. Trong điều kiện chính trị cụ thể của nước ta có duy nhất một chính đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam thì kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính có mối quan hệ biện chứng. Cán bộ đa phần là đảng viên nên khi có hành vi vi phạm thì có thể bị xử lý kỷ luật đồng thời cả về Đảng và hành chính. Các hình thức kỷ luật Đảng không thay thế xử lý kỷ luật hành chính bởi tính chất, ý nghĩa của những loại trách nhiệm này khác nhau. Kỷ luật Đảng là sự cưỡng chế mang tính chính trị, được áp dụng trong khuôn khổ của Đảng. Còn kỷ luật hành chính là dạng trách nhiệm pháp lý, bởi đây là hậu quả bất lợi mà cán bộ phải gánh chịu trước cơ quan, tổ chức khi vi phạm. nhiệm, tùy tiện khi thực thi công vụ. Đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Khi cơ chế khen thưởng, xử lý kỷ luật được kịp thời, nghiêm minh không chỉ có tác dụng răn đe mà còn tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình thành cơ chế “3 không” . Nhiều ý kiến cho rằng kỷ luật không chỉ để xử lý người sai phạm mà còn mang tính giáo dục. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao? + PGS-TS Cao Vũ Minh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đề cao vai trò của kỷ luật. Theo Người, thưởng phạt nghiêm minh là điều cần thiết. Với những người có công thì khen thưởng là cần thiết để khuyến khích, động viên. Còn với những “công bộc” của dân nếu không hoàn thành tốt vai trò, chức trách được giao thì Văn kiện Đại hội XIV phải tạo ra cơ sở chính trị cao nhất, định hướng cho việc chuyển đổi kiểm soát quyền lực từ lý thuyết sang thực thi. Để có đội ngũ cán bộ ưu tú, tận tâm phục vụ đất nước, cần một cơ chế quản lý minh bạch, tuân thủ kỷ luật và thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền. Theo các chuyên gia, khi cơ chế khen thưởng, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh sẽ có tác dụng răn đe mà còn tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: LÊ THOA CHÀO MỪNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Đặt trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế, yêu cầu cấp bách là phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng theo hướng bảo đảm liêm chính và trách nhiệm giải trình. Đây là hai trụ cột không thể thiếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Để làm được điều này thì cần sớm hoàn thiện khung pháp luật, mà trước hết là tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng thiết lập cơ chế kiểm chứng độc lập đối với việc kê khai tài sản, thu nhập. Cơ quan kiểm toán, thanh tra cần có quyền truy cập, xác minh nguồn gốc tài sản. Tuy nhiên, để việc kê khai tài sản, thu nhập thực sự hiệu quả, luật phải quy định rõ cơ quan nào được quyền xác minh, phạm vi được phép tiếp cận dữ liệu như ngân hàng, thuế, đất đai... Thủ tục kiểm tra phải an toàn, minh bạch để tránh lạm dụng. Luật cũng cần bổ sung quy định về thu hồi tài sản bất minh, ngay cả trong trường hợp không chứng minh được yếu tố cấu thành tội phạm tham nhũng. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể hơn về trách nhiệm giải trình. Mỗi quyết định quản lý, mỗi chính sách công đều phải giải trình rõ ràng, có chế tài, xử lý khi giải trình không thỏa đáng. Tôi cho rằng một hướng đi quan trọng trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng là xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, với mục tiêu công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính trên mạng. Việc này giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với công chức, vốn là môi trường dễ nảy sinh nhũng nhiễu. Mặt khác, công khai, minh bạch ngân sách, đấu thầu, mua sắm công trên các cổng thông tin là biện pháp hữu hiệu để xã hội giám sát. Thực tế hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov. vn) đã giúp công khai hàng trăm ngàn gói thầu mỗi năm, góp phần hạn chế tình trạng “chỉ định thầu khép kín” hay “thỏa Tạo “hàng rào kỹ thuật số” ngăn lợi ích nhóm, tham nhũng

3 Đại hội XIV tới đây phải tạo ra cơ sở chính trị cao nhất, định hướng cho việc chuyển đổi kiểm soát quyền lực từ lý thuyết sang thực thi. Minh bạch hóa quyền lực trở thành tiêu chí then chốt, buộc chủ thể mang quyền lực nhà nước phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giải trình - một cơ chế quan trọng nhằm phòng ngừa sự lạm quyền, tùy tiện. Còn minh bạch dữ liệu tài sản công cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực tiễn cho thấy công tác quản lý tài sản công những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 74/2022 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chính phủ triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định 213/2024 của Thủ tướng. Tôi cho rằng tài sản công không thể là một “vùng trũng” để phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm. Công khai, minh bạch dữ liệu tài sản công sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi lớn trong thể chế hóa các cơ chế “kiểm tra và cân bằng”. Dù vậy, việc cụ thể hóa thành nguyên tắc kiểm soát các cơ chế hoạt động còn nhiều khó khăn. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ cùng mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp đối với các cơ quan khác và ngược lại. Do vậy, Văn kiện Thời sự - Thứ Sáu 9-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Loại bỏ người kém đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm Đổi mới quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế hoạt động công khai, minh bạch và sẵn sàng tuyển dụng người giỏi, kể cả người ngoài Đảng, là yêu cầu tất yếu để xây dựng bộ máy vững mạnh. trong sạch Đánh giá cán bộ theo tiêu chí, sản phẩm cụ thể PHẠM CHÁNH TRỰC, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Để xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật Đảng thì cần có giải pháp đồng bộ. Cụ thể, xây dựng môi trường công tác lành mạnh, đấu tranh quyết liệt ngăn chặn tham nhũng, nhóm lợi ích lũng đoạn Nhà nước. Bên cạnh đó, đổi mới công tác quản lý, siết chặt kỷ cương luật pháp, xây dựng cơ chế hoạt động công khai, dân chủ, minh bạch, phục vụ nhân dân. Đặc biệt là đổi mới công tác phân công, bố trí, đề bạt cán bộ, đấu tranh quyết liệt chống chạy chức, chạy quyền. Quản lý lỏng lẻo dễ làm hư cán bộ Đội ngũ cán bộ cần rèn luyện và tự rèn luyện để thật sự là công bộc của dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, mạnh dạn thải hồi những người kém đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm. Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đại biểu và các hoạt động nhà nước. Trong đó, quan trọng là phải làm cho toàn hệ thống tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, bộ máy lãnh đạo của Đảng hiện đại với cơ chế vận động thông suốt, chủ động, chặt chẽ mà linh hoạt và hiệu quả cao. Cần tập trung phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa nhóm lợi ích lũng đoạn Nhà nước, cảnh giác “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Đây là việc tế nhị và rất khó xử lý. Với chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế, nếu cán bộ, đảng viên không thể (hay không muốn) phân biệt khi nào liên hệ với doanh nghiệp tư nhân là lành mạnh và trường hợp nào thì dẫn tới hành vi hối lộ, đút lót hoặc vòi vĩnh thì cán bộ đó chưa được rèn luyện vững vàng. Khi đó, việc cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ xảy ra. Đáng chú ý, tình trạng quản lý đất đai, tài sản của toàn dân, của Nhà nước lãng phí, lỏng lẻo như hiện nay đang tạo cơ hội cho đảng viên sai trái, tư nhân lợi dụng, hại cho dân và làm hư hỏng không ít cán bộ. Việc công khai, minh bạch thu nhập cán bộ, đảng viên là yêu cầu bắt buộc và mỗi người đều phải tự giác kê khai trung thực. Tuyển dụng người giỏi từ bên ngoài Tuy nhiên, dù ở thời kỳ nào thì cần đặc biệt chú trọng tính dân chủ. Dân chủ trong nội bộ Đảng là nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng, là động lực của cán bộ, đảng viên. Bác Hồ từng nói từ mất dân chủ trong nội bộ sẽ dẫn tới mất đoàn kết, thậm chí gây bè phái và đây là điều tối kỵ trong Đảng. Di chúc của Bác Hồ đã căn dặn “Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thực tế mất dân chủ nội bộ đã xảy ra ở nhiều nơi, làm nảy sinh lủng củng trong những đơn vị đó, làm hư hỏng nhiều việc, thậm chí hư hỏng cán bộ, khiến đơn vị lâm vào khủng hoảng. Trù dập cán bộ, khiến cán bộ không dám đấu tranh, cũng như thủ tiêu đấu tranh là làm trái nguyên tắc tập trung dân chủ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyền và trách nhiệm phát biểu ý kiến, đóng góp xây dựng, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, tạo nên môi trường đoàn kết, sáng tạo, giúp tổ chức ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, vai trò của người lãnh đạo trong việc lắng nghe, khích lệ, bảo vệ chính kiến và sáng kiến của cấp dưới là chìa khóa thúc đẩy phát triển năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên. Việc xử lý khuyết điểm hay sai lầm của cán bộ, đảng viên cần được thực hiện dựa trên nguyên tắc nhân văn, hướng tới cảm hóa, giáo dục là chính nhưng cũng đảm bảo tính nghiêm minh trong tổ chức. Sự công khai, minh bạch trong khen thưởng, kỷ luật không chỉ tạo động lực phấn đấu mà còn giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với tổ chức. Và khi dân chủ nội bộ được đảm bảo, các nguyên tắc tập trung, thống nhất ý chí và hành động sẽ phát huy tối đa hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Đảng phát triển. Song song đó, cần huấn luyện cán bộ, công chức thường xuyên; tiêu chuẩn hóa các chức danh, công vụ một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đề bạt, phân công cán bộ cũng phải công khai, dân chủ. Việc kiểm tra đối với tổ chức Đảng, đảng viên cần được làm bài bản, nền nếp, thường xuyên, không nên để có sai lầm, khuyết điểm rồi mới phát hiện. Cần chuyển tất cả những người không đủ phẩm chất, năng lực ra ngoài bộ máy. Trường hợp cần thiết có thể thay thế bằng cách tuyển dụng người giỏi, người tốt từ ngoài xã hội, kể cả người ngoài Đảng. THANH TUYỀN ghi Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Kỷ luật, kỷ cương và minh bạch hóa quyền lực, tài sản công là hai trụ cột chiến lược, có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau. Kỷ luật là nền tảng để bảo đảm quyền lực được thực thi đúng đắn, còn minh bạch là công cụ để củng cố kỷ luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Và thực tiễn cho thấy ở đâu kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, quyền lực và tài sản công được minh bạch, ở đó niềm tin của Nhân dân sẽ được củng cố. TS HỒ NGỌC ĐĂNG Họ đã nói trục lợi, sử dụng sai mục đích, đồng thời giúp xã hội giám sát tốt hơn quá trình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. + TS Hồ Ngọc Đăng: Tham nhũng, tiêu cực là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do vậy, minh bạch hóa quyền lực là làm rõ phạm vi, quy trình và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi. Khi quyền lực được phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, sẽ hạn chế lạm quyền, lợi dụng để trục lợi cá nhân. Công khai các khâu dễ phát sinh tiêu cực như đấu thầu, đầu tư công, quản lý đất đai, bổ nhiệm cán bộ… cũng là một trong những phương pháp “nhốt quyền lực vào lồng cơ chế”. Cùng với đó, minh bạch hóa tài sản công là yêu cầu tất yếu để bảo vệ nguồn lực quốc gia. Khi mọi thứ rõ ràng, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu sẽ được nâng lên, hạn chế thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. . Xin cảm ơn hai chuyên gia.• thuận ngầm”. Đây là bước tiến quan trọng để ngăn chặn lợi ích nhóm trong phân bổ nguồn lực công. Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) trong quản lý ngân sách và tài sản công có thể giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Chẳng hạn chi tiêu công vượt định mức, tài sản của cán bộ tăng đột biến hoặc hiện tượng “doanh nghiệp thân hữu” trúng thầu liên tục. Nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc đã triển khai hệ thống phân tích dữ liệu lớn để giám sát chi tiêu công và mang lại hiệu quả rõ rệt. Việt Nam cũng đang thử nghiệm các giải pháp tương tự trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và quản lý đất đai. Tựu trung lại, việc kết hợp số hóa quy trình, công khai dữ liệu công và ứng dụng công nghệ thông minh sẽ tạo ra một “hàng rào kỹ thuật số” vững chắc, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng một nền quản trị liêm chính, minh bạch. TS NGUYỄN HUỲNH BẢO KHÁNH, Trường ĐH Luật TP.HCM Theo dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ như đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, miễn nhiệm, từ chức, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể. Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ toàn quốc đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư... Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát chuyển từ“bị động”sang“chủ động”. Đổi mới, nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng; tăng cường tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ ngay từ chi bộ để phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa… Dự thảo chương trình cũng đề cập đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ; thực hiện nghiêm túc các quy trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, công khai kết quả xử lý. Bên cạnh đó là lập các tổ công tác kiểm tra liên ngành tại những lĩnh vực nhạy cảm, ban hành cơ chế lương, thưởng phù hợp để giảm động cơ tham nhũng.

4 Thời sự - Thứ Sáu 9-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Phấn đấu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm lớn nhất Đông Nam Á Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Bộ Chính trị nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng thời là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh. Về mục tiêu cụ thể, Bộ Chính trị nhấn mạnh phấn đấu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nhóm 500 DN lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 DNNN vào nhóm 500 DN lớn nhất thế giới. Phấn đấu đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 DNNN vào nhóm 500 DN lớn nhất Đông Nam Á; 5 DNNN vào nhóm 500 DN lớn nhất thế giới... NGUYỄN THẢO Chiều 8-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH và Ủy ban Thường vụ QH để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu (ĐB) QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Tại hội nghị, các ĐB đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm cả những người được giới thiệu tái cử, ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử ĐBQH chuyên trách khóa XVI ở Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy QH và Ủy ban Thường vụ QH cũng xem xét, bổ nhiệm trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực QH. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác ĐB phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản thông báo đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật; hoàn thiện nghị quyết bổ nhiệm trợ lý phó chủ tịch thường trực QH. Đối với các doanh nghiệp tham gia ứng cử, Chủ tịch QH yêu cầu Ủy ban Công tác ĐB gửi cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định đúng quy định với tinh thần đúng người, đúng việc. (Theo TTXVN) Ngày 8-1, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ông Lê Xuân Kiêu (Giám đốc Trung tâm Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem là biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người. Trong năm Bính Ngọ - năm của hành động và những chuyển động mạnh mẽ, hình tượng con ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc đến nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong năm mới. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ, bền bỉ và vươn xa. VIẾT THỊNH Ngày 8-1, Công an xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa kịp thời tìm kiếm, cứu nạn và đưa hai thiếu niên trôi dạt hơn 40 km trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 về với gia đình an toàn. Rạng sáng cùng ngày, Công an xã Ia Tơi nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thuyền máy trôi nổi ở lòng hồ thủy điện. Ngay sau đó, công an xã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm, tiếp cận hiện trường. Phát hiện trên thuyền có hai thiếu niên trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn do phương tiện hết nhiên liệu, trôi dạt nhiều giờ, lực lượng chức năng đã lai dắt thuyền vào bờ, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các em. Hai thiếu niên là Rơ Châm Tính và Rơ Lan Tại (cùng 12 tuổi, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai). Tối 6-1, hai em dùng thuyền máy đi câu cá trên lòng hồ thủy điện Sê San 4. Do lạc hướng và hết nhiên liệu, thuyền trôi dạt tự do từ Gia Lai sang địa phận Quảng Ngãi. NGUYỄN YÊN TP.HCM phấn đấu giải ngân cao, thúc đẩy tăng trưởng Sáng 8-1, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 20252030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết mới đây, Quốc hội đồng ý bổ sung các cơ chế, chính sách và thống nhất ban hành Nghị quyết 260 (sửa đổi Nghị quyết 98) phù hợp với thực tiễn địa phương ngay sau sáp nhập. Tinh thần của Nghị quyết 260 là bổ sung các nhóm cơ chế về phát triển đô thị theo mô hình TOD. TP.HCM được giữ lại 100% nguồn thu từ đất đối với các dự án TOD để tái đầu tư hạ tầng. Đồng thời, TP.HCM sẽ thực hiện bản quy hoạch tổng thể duy nhất tích hợp giữa quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng. Việc này giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí và tăng tính thống nhất. UBND TP.HCM có thẩm quyền phê duyệt bản quy hoạch tích hợp này… Với cơ chế sẵn có, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết năm 2026 TP.HCM phấn đấu tăng trưởng hai con số ở mức 10%. TP.HCM mục tiêu thu ngân sách vượt 10%-20% so với dự toán giao. Chính quyền TP.HCM cũng quyết tâm giải ngân đạt trên 90% vào cuối tháng Giêng để đưa dòng vốn vào nền kinh tế. TP.HCM đảm bảo giải quyết triệt để vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và xây dựng “TP không ma túy”… THANH TUYỀN Tăng cường kiểm tra, đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết Nguyên đán Sở Công Thương TP.HCM vừa có công văn gửi các thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung. Sở Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối, phân phối chủ động xây dựng phương án tạo nguồn và điều phối hàng hóa. Các đơn vị cần duy trì mức tồn kho hợp lý theo năng lực, nhu cầu thị trường để bảo đảm nguồn cung liên tục, không để gián đoạn cục bộ. Sở Công Thương giao Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, trọng điểm là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra giám sát các hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ, tự ý ngừng bán, bán nhỏ giọt. Các hành vi vi phạm về giá, đo lường, chất lượng, hóa đơn chứng từ cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Sở cũng đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cần chủ động nắm tình hình thị trường, tổ chức kiểm tra nhanh khi có dấu hiệu bất thường gây bức xúc dư luận. TÚ UYÊN Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thông tin 130 tấn thịt nhiễm bệnh trong kho Ngày 8-1, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - mã chứng khoán CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty. Công ty khẳng định toàn bộ chín đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty. Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9-2025, Halong Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm. Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ… Trước đó, Công an TP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán thịt heo ôi thiu, heo bệnh để tiêu thụ. Trong đó, phát hiện gần 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. NGỌC SƠN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xem “ngựa về phố” Cứu 2 thiếu niên trên thuyền chết máy trôi dạt trong lòng hồ thủy điện Tin vắn • Công an Đồng Tháp công khai đường dây nóng. Ngày 8-1, Công an tỉnh Đồng Tháp công khai các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng. Trong đó, đường dây nóng và Zalo của giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp là 0907.793.789. HẢI DƯƠNG • Vào chùa phá hệ thống camera, trộm laptop. Ngày 8-1, Công an phường An Đông, TP.HCM khởi tố bị can MNT (20 tuổi, quê Lào Cai) về hành vi đột nhập chùa Vạn Phật, phá hệ thống camera rồi trộm hai chiếc laptop. NGUYỄN TÂN • Gây án vì mâu thuẫn trong lúc nhậu. Ngày 8-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi) để làm rõ hành vi dùng súng sát hại bạn vì mâu thuẫn trong lúc nhậu. H.DƯƠNG Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

5 Khẳng định những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nói vận hội mới đang mở ra nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động. Thời sự - Thứ Sáu 9-1-2026 CHÂN LUẬN Ngày 8-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đổi mới căn bản tư duy phát triển Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030. Đây là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức. Bởi trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống suy giảm, những hạn chế về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh bộc lộ rõ, cách làm cũ không còn đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ quyết liệt. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Tổng Bí thư đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”. Song song đó là quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành tài khóa - tiền tệ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, kỹ trị dựa trên nguyên tắc thị trường, tránh lạm dụng biện pháp hành chính. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; mở rộng phân cấp, phân quyền, rà soát để cắt giảm các thủ tục, tạo không gian quyết định và chịu trách nhiệm lớn hơn cho cán bộ, công chức. Tuyệt đối không được lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; chủ động, đổi thông trục quốc gia, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số, năm 2026 phải tạo chuyển biến rõ rệt về tiến độ. Đồng thời, bảo đảm an ninh năng lượng, tuyệt đối không để thiếu điện; khẩn trương triển khai các dự án năng lượng quan trọng. Tổng Bí thư còn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của bộ máy trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Đặc biệt, cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấm dứt tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm. Tổng Bí thư đề nghị củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận phòng thủ quân khu, Tổng Bí thư Tô Lâm: “Chấm dứt đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm” mới công tác thông tin, tuyên truyền và dân vận, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội... Bên cạnh đó là ổn định và làm lành mạnh các thị trường trọng yếu của nền kinh tế, tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường cạnh tranh, quy luật cung - cầu, quy luật giá cả...; xử lý tận gốc các yếu kém của tổ chức tín dụng, tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm, cho vay quan hệ. Nghiên cứu cơ chế giải thể có kiểm soát đối với ngân hàng yếu kém, cho phép thành lập ngân hàng mới, tổ chức tài chính vi mô, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, an toàn và đa dạng của hệ thống tài chính. Vận hội mới chỉ thành hiện thực khi hành động Tổng Bí thư nhấn mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, mang tính đột phá, đặc biệt là giao khu vực vững chắc; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang. Cùng với đó, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, nhất là Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031… Khẳng định những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nói vận hội mới đang mở ra nhưng thời cơ chỉ trở thành hiện thực bằng nỗ lực và hành động. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tổng Bí thư. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng: Năm 2025 là năm“thử lửa”củaTP.HCM khi vừa hợp nhất vừa thực hiện những nhiệm vụ chiến lược để tăng tốc phát triển. Ông cho biết với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, TP đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. GRDP cả năm tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện, qua đó thành lập mới 60.000 doanh nghiệp, thu hút trên 8,2 tỉ USD FDI, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 802.000 tỉ đồng, tăng trên 20% so với dự toán Trung ương giao. Năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo lực cho cả giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch TP.HCM nói TP xác định khối lượng công việc rất lớn, không được phép chủ quan, chậm trễ. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, TP đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, xác định chủ đề của năm là hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. “Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, TP.HCM cam kết hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước” - ông Được khẳng định. thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thời gian tới tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập thể chế để khơi thông nguồn lực, tạo đà cho đất nước phát triển. thần “đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa”. “Dù khó khăn đến mấy, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ và quyết đoán đúng lúc là những bài học kinh nghiệm rất quan trọng” - Thủ tướng phát biểu. Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân… Nhấn mạnh quan điểm phải ổn định mới phát triển được, Thủ tướng cũng cho rằng sắp tới đây phải tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang phải lớn mạnh hơn, việc hiện đại hóa quốc phòng, an ninh phải tiến nhanh, sớm hơn so với dự kiến của Đại hội XIII, phải dành nguồn lực đầu tư thích đáng hơn và có trọng tâm, trọng điểm, phát triển công nghiệp quốc phòng.• Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: VGP Tiêu điểm Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa với trọng tâm là điện ảnh, du lịch văn hóa và nghệ thuật biểu diễn, coi đây là một mũi nhọn kinh tế mới. Triển khai hiệu quả các giải pháp đột phá về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028; hoàn thành 248 trường liên cấp tại các xã biên giới. TP.HCM cam kết hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 9-1-2026 để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng. Cũng theo đại diện VKS, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo. Sau khi phát hiện, các bị cáo phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Không thể lý giải do sức ép tiến độ hay do hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm, giảm thiệt hại để vẫn tiếp tục sản xuất, đưa ra thị trường. Liên quan tới một số ý kiến của luật sư về cách tính thiệt hại về thuế, đại diện cơ quan giám định thuế khẳng định quy định về quyết toán thuế là theo kỳ, theo năm mà các doanh nghiệp đăng ký, do đó không tính theo tháng, theo quý. Trước đó, khi bào chữa, một số luật sư cho rằng sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả nhưng về bản chất chỉ là sữa có vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm, hoàn toàn không có chất cấm, chất độc hại… Sữa Hiup không có chất cấm Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Thịnh gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm của đơn vị. Bị cáo nói rằng kết luận điều tra và cáo trạng đã xác định không có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm, điều này khiến bị cáo cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tuy nhiên, bị cáo xin lỗi vì chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Đối với các sản phẩm do công ty của bị cáo sản xuất, bản thân bị cáo và gia đình cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, bị cáo không cố ý sản xuất hàng hóa không bảo đảm chất lượng. Với vai trò là người đứng đầu, bị cáo hiểu rõ trách nhiệm của mình, đồng thời mong HĐXX xem xét cho các thành viên của công ty là người làm công ăn lương, đã cống hiến cho doanh nghiệp nhưng nay vướng vào vòng lao lý. Bị cáo Nguyễn Văn Minh (phó tổng giám đốc) nói rằng bản thân khởi nghiệp, kinh doanh với mong muốn làm được điều gì đó để chứng minh giới trẻ Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với người tiêu dùng BÙI TRANG Ngày 8-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sữa giả Hiup đối với các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holdings) cùng 17 bị cáo khác. Các bị cáo bị xét xử về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền. Các bị cáo buộc phải biết quy định Tranh luận tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng một số luật sư nêu ý kiến cho rằng việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, Nghị định 98/2020 đã cho phép doanh nghiệp có tỉ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động. Hơn nữa, nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty và gửi lời xin lỗi vì đã làm họ mất niềm tin và gây hoang mang trong dư luận. Còn bị cáo La Khắc Minh (phó tổng giám đốc) cho biết trong suốt thời gian bị tạm giam đã nhận thức rõ hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty Z Holding có mặt tại phiên tòa vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến họ. Cả ba bị cáo đều nói không cố tình vi phạm pháp luật và chưa bao giờ đặt việc trục lợi cá nhân lên trên hết và mong HĐXX xem xét cho bản thân và các bị cáo khác là thành viên trong công ty có cơ hội sớm trở về xã hội… HĐXX quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều 14-1.• Trước đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh 25-28 năm tù. Hai bị cáo La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị VKS đề nghị lần lượt 21-24 năm tù và 23-26 năm tù. VKS cũng đề nghị tuyên phạt 15 người khác thấp nhất 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7-8 năm tù. Về dân sự, VKS đề nghị tòa án buộc các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ việc buôn bán 4,5 triệu hộp sữa giả sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất. Theo VKS, sau khi phát hiện, các bị cáo phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh chất lượng, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất… Cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V hầu tòa về tội nhận hối lộ phapluat@phapluattp.vn Ngày 8-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V (trung tâm), TP.HCM. Các bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc trung tâm), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc trung tâm) và 13 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, hai bị cáo Hoàng Tuấn Anh và Đinh Đức Thuần đang bị truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt các quyết định tố tụng hợp lệ. HĐXX quyết định xét xử vắng mặt hai bị cáo này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22-1. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên, ông Phạm Văn Hiền và bà Lê Trương Hà Linh. Tòa án đã triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà. Tuy nhiên, ông Hình và ông Hà đều vắng mặt. Theo cáo trạng, quá trình hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại trung tâm xảy ra tình trạng đăng kiểm viên nhận tiền của chủ xe, người đi đăng kiểm để bỏ qua lỗi. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượt xe kiểm định của Cục Đăng kiểm giao, tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo cục, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ xe, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của xe đến kiểm định... Hằng tuần mỗi chuyền kiểm định phải đưa cho ông Hải 10 triệu đồng để ngoại giao, tiếp khách. Đến tháng 3-2022, ông Nguyễn Xuân Hải biết ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương các trung tâm đăng kiểm khối V hằng tháng phải chung chi cho Hà 8.000-11.000 đồng/lượt xe kiểm định đạt. Ông Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyển tăng tiền đưa hằng tuần lên 13 triệu đồng, số tiền còn lại thì chia đều như cũ. Các xe do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Cụ thể: “D4V” là của Nguyễn Trần Dũng, “N” là của Tạ Công Nghĩa, “SN” là của Nguyễn Ngọc Sơn, “Ch” là của Nguyễn Hữu Chinh... Đăng kiểm viên nhận trực tiếp tiền sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơmoóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/ xe gắn thêm máy phát điện. Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000/xe rơmoóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Số tiền nhận hối lộ sẽ do đăng kiểm viên thực hiện công đoạn đầu tiên trong chuyền lấy nếu tài xế để tiền trên xe, còn lại đăng kiểm vào có thỏa thuận với chủ xe, người đi đăng kiểm hoặc môi giới. Trưởng dây chuyền sẽ nhận tiền từ đăng kiểm viên để cuối ngày tập hợp để chia theo thỏa thuận. Đối với số tiền hằng tuần các chuyền đưa cho ông Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải sử dụng để đưa cho ông Hình và ông Hà tại phòng làm việc của ông Hình và ông Hà khi ông Hải ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi hai ông này vào TP.HCM công tác. Quá trình điều tra xác định hai bị cáo Hải, Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm là 6,3 tỉ đồng. SONG MAI Vụ sữa giả Hiup: Chủ tịch Z Holding xin lỗi người tiêu dùng Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh xin lỗi khách hàng và cho biết bị cáo nhẹ lòng phần nào khi cơ quan tố tụng xác định sữa Hiup không có chất cấm, chất độc hại. Bị cáo Nguyễn Xuân Hải tại phiên tòa. Ảnh: MX

