Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (áo trắng), Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đình Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm trưng bày về công nghệ trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vào giữa tháng 10-2025. Ảnh: BTC Thủ tướng: Không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trang 4 SỐ 007 (7578) - Thứ Bảy 10-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM: Hiệu lực pháp lý các thông báo của Thanh tra Chính phủ Giải mã VN-Index lập đỉnh nhưng nhà đầu tư vẫn lỗ đậm trang 11 trang 6+7 trang 2+3 Kiến nghị nhân văn của VKS để cấp giấy khai sinh cho 3 bé trang 14 QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TP.HCM: Tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trang 8+9 CHÀO MỪNG Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 5 CÁN BỘ KHÔNG THỂ ĐỨNG NGOÀI DÒNG CHẢY AI VÀ DỮ LIỆU

2 Thời sự - Thứ Bảy 10-1-2026 THANH TUYỀN Bối cảnh mới trong tiến trình phát triển của đất nước đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết về công tác cán bộ, buộc phải chuyển đổi tư duy từ cán bộ quản lý sang cán bộ kiến tạo, phục vụ phát triển. Và trong kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam rất cần một chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là chú trọng về tư duy quản trị hiện đại và kỹ năng số. Vấn đề đặt ra hiện nay là cải cách mạnh mẽ tư duy hành pháp, xây dựng đội ngũ công chức có tinh thần phục vụ thực chất và đủ năng lực xử lý tình huống pháp lý đa dạng trong thời đại hội nhập. Đây cũng là những yêu cầu trung tâm được đặt ra trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Trung ương Đảng khóa XIII. Hệ thống pháp luật phải ổn định, thống nhất Theo TS Nguyễn Đình Bình, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là giai đoạn đánh dấu sự bứt phá toàn diện các mặt về kinh tế, chính trị, xã hội. Khác với mô hình Nhà nước quản trị điều hành truyền thống, Nhà nước kiến tạo phát triển đóng vai trò như một trung tâm kết nối, khơi tạo nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Để làm được, Nhà nước phải xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Bộ máy này cần có tính độc lập, đủ năng lực và đủ thẩm quyền, không bị chi phối, thao túng bởi các nhóm lợi ích. TS Bình cho rằng cần một đội ngũ cán bộ ưu tú, có trình độ, liêm chính, có tư duy và tầm nhìn chiến lược để dẫn dắt quốc gia phát triển. Đội ngũ này phải chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời mà không chịu các sức ép chi phối. Để thực hiện, theo TS Bình, cần hướng tới thi tuyển tất cả vị trí công chức gắn với chuyên môn, nghiệp vụ và được thử thách trong môi trường cạnh tranh. Thu nhập cũng phải tương ứng với những cống hiến và năng lực của họ. Theo ông, dù đã có những chính sách khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng do cơ chế chưa chấp nhận thất bại trong một số công việc đòi hỏi sáng tạo đã vô tình ràng buộc công chức theo mô típ cũ mà thiếu sự đổi mới. “Việc tạo ra những áp lực cần phải hoàn thành theo tiêu chuẩn được xác định đã làm suy yếu ý thức dấn thân, khuyến khích sự cẩn trọng, thu mình quá mức dẫn đến không phát huy toàn diện tiềm năng con người” - TS Bình phân tích. Hơn nữa, việc duy trì kiểu quản lý mệnh lệnh hành chính đã vô tình hình thành tư tưởng đặc quyền, ban phát trong đội ngũ cán bộ. “Họ chưa xem đó là công việc phải làm, chưa xác định rõ ai là người trả lương cho mình nên đôi khi tự đặt ra những đặc quyền được yêu cầu phải phục vụ, phải đáp ứng mới cung cấp dịch vụ cho người dân” - TS Bình nêu. Vì vậy, TS Bình cho rằng cần xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích của người dân làm trung tâm. Hệ thống luật phải quy định rõ quyền, nghĩa vụ và tiêu chuẩn, công cụ đo lường chất lượng phục vụ công của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong quá trình điều hành, quản lý nhà nước. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với kiểm soát quyền lực. Quan trọng nhất, cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực dựa trên cơ chế cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, đề bạt cũng như bảo vệ họ. Lấy sự hài lòng làm tiêu chuẩn đánh giá ThS Nguyễn Thị Tân, khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định công tác cán bộ là động lực trực tiếp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và xã hội số. Theo bà Tân, kỷ nguyên số đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải tiên phong làm chủ công nghệ, quản trị dữ liệu và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội. Từ đó, dẫn dắt đất nước đi nhanh, đi đúng trong thời đại mới. Chuyên gia cho rằng một trong những hạn chế lớn hiện nay là công tác quản lý cán bộ còn thủ công, thiếu tính khoa học và minh bạch. Để khắc phục, bà Tân cho rằng cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào toàn bộ quy trình quản lý và phát triển cán bộ. Trước hết là xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý dựa trên dữ liệu sẽ giúp minh bạch hóa thông tin, hạn chế tình trạng nể nang, cảm Kỷ nguyên số đòi hỏi phải chuyển tư duy cán bộ sang kiến tạo, ứng dụng công nghệ và minh bạch trong đánh giá để xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. tính trong đánh giá. Bên cạnh đó, áp dụng các phần mềm quản lý hiệu suất làm việc, trí tuệ nhân tạo sẽ giúp hỗ trợ phân tích năng lực, theo dõi kết quả công việc theo thời gian thực và hoạch định nhu cầu về nhân sự khoa học hơn. “Khi công tác quản lý và phát triển cán bộ dựa trên nền tảng số, tính minh bạch và hiệu quả sẽ được nâng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự ngang tầm. Đồng thời, xây dựng văn hóa công vụ hiện đại, minh bạch, trách nhiệm và thích ứng nhanh với thay đổi” - ThS Tân nói và nhấn mạnh mỗi cán bộ phải có tinh thần phục vụ, coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là tiêu chuẩn đánh giá công việc. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá định kỳ PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách - ĐHQG TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật, cho rằng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của Chính phủ số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đổi mới phương thức làm việc là nhiệm vụ cấp bách, mang tính chiến lược. Các cơ quan hành chính không chỉ tập trung cải cách thủ tục hành chính mà phải đổi mới cách thức vận hành, nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, doanh nghiệp. Theo PGS-TS Đỗ Phú Trần Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (áo trắng), Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đình Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm trưng bày về công nghệ trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vào giữa tháng 10-2025. Ảnh: BTC Cán bộ không thể đứng ngoài AI và dữ liệu Tình, cần rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình cải cách hiện có, xác định những điểm nghẽn trong quy trình vận hành và xây dựng các giải pháp mang tính đột phá nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đồng thời, đặt ra lộ trình rõ ràng, xác định cụ thể các mục tiêu về đẩy mạnh tỉ lệ số hóa hồ sơ, giảm thủ tục trung gian, nâng cao năng lực phục vụ của cán bộ, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Song song đó, tập trung nâng cao năng lực phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua đào tạo về kỹ năng số, giao tiếp, ngoại ngữ cùng khả năng làm việc trong môi trường số hóa và quốc tế. “Nâng cao năng lực số là cơ sở để xây dựng Chính phủ số hoạt động liên thông, minh bạch và có khả năng giám sát tốt hơn” - PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình nhìn nhận. Vị chuyên gia kiến nghị xây dựng và áp dụng một bộ tiêu chuẩn đánh giá định kỳ về năng lực, chất lượng thực thi công vụ và tác phong phục vụ của cán bộ, công chức. Bộ tiêu chuẩn bao gồm các chỉ số về kỹ năng chuyên môn, năng lực số, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ và trách nhiệm giải trình, kết hợp với cơ chế giám sát từ cấp trên, đồng nghiệp và người dân, doanh nghiệp. Việc này giúp tạo động lực để cán bộ nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của xã hội.• Để tạo động lực phát triển, Nhà nước phải xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, có tính độc lập, không bị chi phối, thao túng bởi các nhóm lợi ích. Thế giới đang thay đổi từng ngày và cách quản lý theo cơ chế“xin-cho”không còn phù hợp. Cán bộ phải chuyển sang tư duy “kiến tạo và phục vụ” với bốn bước cụ thể. Trước hết là cần thay đổi tư duy. Cán bộ phải xem người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, chứ không phải đối tượng quản lý. Kế đến là thay đổi phương thức thực hiện công vụ. Không làm thay doanh nghiệp, không can thiệp sâu, mà tạo sân chơi minh bạch, giảm thủ tục, tạo điều kiện để xã hội phát triển. Cán bộ cũng cần nâng cấp kỹ năng mỗi ngày. Họ phải giỏi phân tích chính sách, dự báo xu hướng, xây dựng kịch bản, tổ chức thực thi. Cuối cùng, quan trọng nhất là họ không thể đứng ngoài công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ như AI, dữ liệu lớn… để phục vụ công tác quản lý. Ứng dụng công nghệ sẽ giúp Nhà nước minh bạch hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, giảm sự phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cá nhân. Chỉ khi bộ máy công quyền chuyển mình theo hướng kiến tạo, chúng ta mới đuổi kịp yêu cầu phát triển của đất nước. ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Bốn bước chuyển sang tư duy kiến tạo Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài 5 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG

3 Thời sự - Thứ Bảy 10-1-2026 dòng chảy TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG THANH TUYỀN thực hiện Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về công tác cán bộ, ThS chính sách công Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, nhận định dù nhiều quy định về bảo vệ cán bộ đã được ban hành, mở ra không gian đổi mới, tuy nhiên thực tiễn vẫn còn những rào cản khiến người tài chưa thể bung sức. Ba điểm nghẽn trong đánh giá cán bộ . Phóng viên: Ông có thể phân tích cơ chế đánh giá, bảo vệ và trọng dụng cán bộ, đảng viên hiện nay và vận dụng trong thực tế ra sao. Còn những tồn tại, hạn chế gì cần tháo gỡ? + ThS Nguyễn Tuấn Anh (ảnh): Nhìn lại khoảng 10 năm qua, có thể thấy công tác cán bộ của Đảng đã thay đổi rất mạnh mẽ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế mới để siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhưng đồng thời mở ra không gian cho đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khi đi vào thực tiễn, tôi nhận thấy vẫn tồn tại ba điểm nghẽn lớn khiến cán bộ tâm huyết chưa phát huy được hết năng lực. Đầu tiên là công tác đánh giá. Không ít nơi vẫn dựa vào cảm nhận, hồ sơ, bằng cấp hoặc ý kiến chủ quan của tập thể hơn là dựa trên sản phẩm công việc cụ thể của cán bộ. Điều này đôi khi khiến những người năng động, dám chịu trách nhiệm dễ bị lọt, còn những người thận trọng, ít làm, ngại việc lại không bị phát hiện hạn chế. Cùng với đó là cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm chưa thật sự tạo niềm tin trọn vẹn. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quy định bảo vệ cán bộ nhưng khi triển khai, một số nơi vẫn thiếu sự quyết đoán. Cán bộ “làm đúng, làm thật” nhưng vẫn lo sợ trách nhiệm pháp lý do diễn giải pháp luật chưa thống nhất. Điểm nghẽn tiếp theo là về trọng dụng nhân tài. Việc thực thi chính sách không đồng đều, thiếu cạnh tranh lành mạnh. Văn hóa tổ chức ở một số nơi chưa tạo được môi trường khuyến khích người tài bứt phá. Tóm lại, quy định đã đầy đủ, còn “chìa khóa” nằm ở chất lượng thực thi và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Khi điều này chưa thật sự thông suốt thì nguồn lực con người - vốn là yếu tố quyết định chưa thể phát huy hết. Tạo điều kiện cho cán bộ sáng tạo . Vậy đâu là giải pháp để tháo gỡ những rào cản này. Ông có thể gợi mở thêm về các chính sách khuyến khích tinh thần tiên phong, dám chịu trách nhiệm? + Để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, họ phải cảm thấy an toàn để hành động và hứng khởi để sáng tạo. Theo tôi, cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp quan trọng. Trước hết, sớm hoàn thiện và thực thi nghiêm “vòng tròn bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo”. Sự bảo vệ này phải được cụ thể hóa bằng những quyết định từ phía tổ chức Đảng và phía pháp luật hành chính - hình sự. Kế đến, đổi mới mạnh cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng “định lượng, minh chứng và truy trách nhiệm”. Phải có chỉ số cụ thể như tiến độ dự án, giảm thủ tục, tăng sự hài lòng của người dân, giảm thời gian xử lý hồ sơ, đóng góp cho phát triển doanh nghiệp… Chúng ta không thể đánh giá một phó chủ tịch UBND, một trưởng phòng, hay một giám đốc sở… chỉ bằng những tổng kết chung chung. Tiếp theo, có cơ chế “thưởng - phạt” minh bạch. Cán bộ làm tốt phải được tôn vinh, được giao việc lớn. Cán bộ trì trệ, né tránh phải được nhắc nhở, thậm chí luân chuyển hoặc thay thế. Bộ máy cần vận hành theo cơ chế cạnh tranh tích cực chứ không phải cơ chế “an toàn - đều đều”. Cuối cùng, mở rộng cơ chế thu hút và sử dụng nhân tài, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM - nơi có nhu cầu lớn về cán bộ chất lượng cao. Việc tuyển chọn cần minh bạch, cạnh tranh, lựa chọn qua việc, không nặng hình thức, lý lịch. Nếu làm tốt bốn điều trên, chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ để họ không chỉ phục vụ đúng vai mà còn đổi mới mạnh mẽ hơn. Không để cán bộ đơn độc . Vậy theo ông, trong ngắn hạn, làm sao để loại bỏ căn bệnh né tránh, sợ sai trong đội ngũ cán bộ? + Căn bệnh “sợ sai, sợ trách nhiệm” không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn là vấn đề của môi trường tổ chức. Cán bộ không dám ký, không dám quyết… vì họ không cảm nhận được sự bảo vệ từ hệ thống. Muốn gỡ tận gốc, theo tôi phải làm rõ ba điểm. Thứ nhất, phân định rạch ròi giữa sai phạm vì tư lợi và sai số trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung. Nếu đánh đồng tất cả là rủi ro thì cán bộ sẽ chọn cách “không làm gì để không sai”. Đó là sự lãng phí lớn nhất. Thứ hai, xây dựng văn hóa hành động bắt đầu từ người đứng đầu. Khi lãnh đạo dám làm, dám chịu trách nhiệm, cấp dưới mới mạnh dạn hơn. Thứ ba, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả chung. Lãnh đạo không thể đùn đẩy trách nhiệm mà phải là người cầm trịch, tạo không gian cho đổi mới và đứng ra giải quyết khi có khó khăn cho cấp dưới. Nói cách khác, muốn cán bộ không sợ sai, tổ chức phải không để họ đơn độc khi hành động vì lợi ích chung. . Xin cảm ơn ông.• Có cơ chế “thưởng - phạt” minh bạch. Cán bộ làm tốt phải được tôn vinh, được giao việc lớn. Ảnh: THANH TUYỀN Thực thi nghiêm “vòng tròn bảo vệ cán bộ” Chuyên gia cho rằng để cán bộ thực sự cởi bỏ tâm lý sợ sai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì cần thực thi nghiêm “vòng tròn bảo vệ” cùng tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. AI - chìa khóa xây dựng chính quyền “quy mô nhỏ, hiệu quả cao” Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình. Trong bối cảnh đó, nền hành chính - chính trị cũng chứng kiến xu hướng cải cách sâu rộng theo hướng tinh gọn bộ máy, xây dựng nền hành chính nhỏ hơn nhưng hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này đặt ra thách thức kép cho chính quyền địa phương, đó là vừa phải cắt giảm nhân sự và đầu mối, vừa phải đảm bảo chất lượng dịch vụ công không suy giảm mà còn được cải thiện. Trong tiến trình đó, công nghệ số và AI được xác định là công nghệ chiến lược. Nếu giai đoạn đầu của Chính phủ điện tử chủ yếu tập trung vào số hóa quy trình và dịch vụ thì AI mở ra khả năng tự động hóa tác vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và tăng cường tính minh bạch. Để giải quyết bài toán “quy mô nhỏ - hiệu quả cao”, AI được kỳ vọng là giải pháp đột phá. Song câu hỏi quan trọng đặt ra: Đâu là những ứng dụng AI khả thi nhất đối với cấp địa phương, ai là chủ thể chịu trách nhiệm triển khai? Việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và đặc biệt là AI trở thành hướng đi tiềm năng để tối ưu hóa hoạt động và tự động hóa quy trình. Dù vậy, điều này cũng có những rủi ro về thiên lệch thuật toán, quyền riêng tư, tính minh bạch cùng khung pháp lý. Thay vì một mô hình áp dụng đồng loạt cho mọi cấp, chúng ta cần lộ trình triển khai có chọn lọc và phân tầng cụ thể. Trên cơ sở này, nhóm nghiên cứu đề xuất ba nhóm giải pháp dành cho chính quyền địa phương để ứng dụng AI. Thứ nhất, xây dựng lộ trình triển khai AI vào khu vực công một cách tuần tự và bài bản. Trong ngắn hạn nên ưu tiên những ứng dụng dễ thực hiện, mang lại lợi ích cao và ít thách thức như tự động hóa quy trình và trợ lý ảo… Đây là những giải pháp phù hợp để địa phương chủ động triển khai theo phương thức từ dưới lên. Bước sang trung hạn, các ứng dụng như quản lý tri thức thông minh, trực quan hóa dữ liệu hay khuyến nghị thông minh được áp dụng theo mô hình hỗn hợp: Trung ương hỗ trợ về thể chế, dữ liệu và hạ tầng, còn địa phương vận dụng linh hoạt và sáng tạo theo đặc thù riêng. Về dài hạn, với những ứng dụng phức tạp và nhạy cảm như phân tích danh tính hay cảnh báo an ninh mạng, trung ương phải đóng vai trò chủ trì theo phương thức từ trên xuống. Bởi lĩnh vực này gắn với an ninh quốc gia, đòi hỏi sự thống nhất về khung pháp lý cũng như kiểm soát chặt chẽ các rủi ro về đạo đức và thuật toán. Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý và chuẩn hóa dữ liệu là điều cấp thiết. Dữ liệu là tài sản chiến lược và là đầu vào cốt lõi của AI. Chuẩn hóa, quản lý và phân loại dữ liệu phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Trung ương cần tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý toàn diện, rõ ràng về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu... Cách tiếp cận này giúp ngăn chặn nguy cơ phân mảnh và thiếu liên thông giữa các hệ thống thông tin, tạo điều kiện để dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ. Cuối cùng, yếu tố con người trong ứng dụng AI đóng vai trò then chốt. Chúng ta cần nâng cao năng lực số cho đội ngũ công chức địa phương để họ có thể sử dụng, vận hành và quản trị hiệu quả các ứng dụng công nghệ. Song song đó, phải xây dựng tinh thần đổi mới và sẵn sàng thích ứng. AI chỉ phát huy hiệu quả khi công chức coi đây là công cụ hỗ trợ để tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược thay vì xem đó là mối đe dọa. Các chương trình quản trị thay đổi, môi trường khuyến khích thử nghiệm và học hỏi sẽ giúp khắc phục tâm lý kháng cự, tạo dựng văn hóa tổ chức cởi mở, linh hoạt. TS ĐÀO HƯNG, ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc (trích tham luận tại Hội thảo khoa học “Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp: Thực trạng tại TP.HCM và giải pháp” ngày 5-12-2025) Đánh giá cán bộ phải có chỉ số cụ thể như tiến độ dự án, giảm thủ tục, tăng sự hài lòng của người dân… chứ không phải chỉ bằng những tổng kết chung chung.

4 Thời sự - Thứ Bảy 10-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là quyết sách chiến lược quốc gia Ngày 9-1, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế (IFC). Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành IFC tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia. Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung của IFC, đảm bảo hai điểm đến hỗ trợ cho nhau. “Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và ích hợp pháp của các nhà đầu tư và cũng rất mong muốn các nhà đầu tư tham gia lâu dài, sâu hơn. Trực tiếp ủng hộ hội đồng điều hành trung ương xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho IFC tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng” - ông Nguyễn Hòa Bình cho hay. TẤN VIỆT • Viettel thu về hơn 220.000 tỉ đồng năm 2025. Ngày 9-1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025. Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt 220,4 ngàn tỉ đồng, tăng trưởng 13,8%. V.THỊNH • Cháy lớn tại sân thượng 1 tòa nhà ở phường Sài Gòn. Ngày 9-1, người dân phát hiện lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen dày đặc tại sân thượng một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM), nơi đang được sử dụng làm spa, nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập tắt đám cháy, kịp thời cứu được hai người bị mắc kẹt, đưa xuống đất an toàn. N.TÂN Ngày 9-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ chúng ta còn khoảng 20 ngày để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 (đến ngày 31-1-2026); đồng thời phải bắt tay ngay vào việc phân bổ, triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026. Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Thủ tướng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến công tác làm việc trực tiếp với các địa phương để kiểm tra thực tế; đôn đốc triển khai các dự án, công trình và giải quyết vướng mắc, kiến nghị cụ thể. Đề cập đến vấn đề di dân, đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án, Thủ tướng lưu ý không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân cả trước, trong và sau khi thực hiện dự án; vì Đảng ta không có mục tiêu nào lớn hơn là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chăm lo cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… (Theo TTXVN) Ngày 9-1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2. Thông tin thêm, ông Lê Minh Hưng cho biết ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân. Bộ Chính trị đồng ý cho ông Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan, được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Đ.MINH - N.THẢO Ngày 9-1, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 4. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp. TP.HCM dự kiến tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-2 tại bốn khu vực với hơn 4.500 cử tri thuộc lực lượng vũ trang và kinh tế biển. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tại phiên họp, dự kiến trong tháng 1-2026, đơn vị sẽ hoàn thiện phương án bầu cử sớm. Đối tượng tham gia là các đơn vị đặc thù gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Hải đoàn 128; Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2 và Tiểu đoàn DK1 - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. Tính đến ngày 8-1, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu ra 38 đại biểu. Đối với HĐND TP, toàn địa bàn được chia thành 42 đơn vị bầu cử. Đến nay, Ủy ban bầu cử đã ghi nhận 4 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, riêng đại biểu HĐND có 6 hồ sơ. PV Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP Bộ Chính trị yêu cầu sớm tham mưu thay thế Quy định 213 về đảng viên nơi cư trú Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thời gian tới. Kết luận nêu rõ tại phiên họp ngày 30-12-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng quý IV-2025. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định quý I-2026 là đợt cao điểm đưa hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng vào nền nếp. Đây là nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm hiệu quả, hoàn thành trước ngày 16-2-2026. Đáng chú ý, cơ quan này được giao tham mưu ban hành quy định mới thay thế Quy định 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp tài liệu, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử… NGUYỆT THẢO Quỹ Vừ A Dính trao hơn 300 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Ngày 9-1, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng năm học 2025-2026 cho 310 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển, đảo có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội biên phòng tại TP.HCM. Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, chia sẻ: “Học bổng của quỹ tuy không lớn về vật chất - 1 triệu đồng/năm đối với học sinh và 1,5 triệu đồng/năm đối với sinh viên nhưng giá trị cốt lõi nằm ở ý nghĩa tinh thần, ở sự sẻ chia, động viên và niềm tin mà các nhà tài trợ gửi gắm nơi các em. Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành để các em có thêm nghị lực, niềm tin và điều kiện học tập tốt hơn, từ đó trưởng thành và cống hiến cho quê hương”. H.NHI Tỉnh đầu tiên dự kiến thi vào lớp 10 bằng bài thi tổ hợp Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vừa có văn bản về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Theo đó, đối với kỳ thi vào lớp 10, ngoài hai môn bắt buộc là toán và văn, bài thi thứ ba sẽ là bài thi tổ hợp. Kiến thức của bài thi tổ hợp thuộc các môn sử, địa, khoa học tự nhiên và tiếng Anh, được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, phương án chọn bài thi tổ hợp có tính ổn định về môn thi, không thay đổi môn thi hằng năm. Sơn La là tỉnh đầu tiên dự kiến thi vào lớp 10 bằng bài thi tổ hợp. N.QUYÊN TP.HCM tận dụng đất trống để làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Qua rà soát, sở đã đề xuất chín khu đất trên địa bàn TP. N.CHÂU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Không được phép quên quyền, lợi ích hợp pháp của người dân Ông Phạm Đại Dương làm bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ TP.HCM sẽ có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 38 đại biểu Tin vắ n

5 Ngày 9-1, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức buổi họp mặt chuyên gia pháp lý mừng xuân 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, nhìn nhận trên hành trình phát triển 35 năm qua, với thế mạnh là một tờ báo chính trị - pháp lý - chính sách, báo Pháp Luật TP.HCM đã không ngừng vươn lên và hiện đang trở thành một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng rộng lớn trên phạm vi cả nước. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ đơn thuần đưa tin. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo diễn đàn pháp lý đáng tin cậy của bạn đọc, là nơi phản biện chính sách và xây dựng niềm tin công lý cho xã hội. Suốt hành trình ấy, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt mọi hoạt động của đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM chính là “cảm xúc công lý”” - ông Nguyễn Đức Hiển nói. Để nuôi dưỡng, duy trì ngọn lửa công lý, báo Pháp Luật TP.HCM may mắn có được sự đồng hành của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, các chuyên gia pháp lý hàng đầu... Đây là tài sản lớn nhất của một tờ báo thời sự, chính trị với chuyên ngành pháp luật. Báo Pháp Luật TP.HCM vô cùng trân trọng và tự hào khi nhìn lại những tuyến bài, những sự kiện pháp lý ấn tượng mà báo đã thực hiện với sự tham gia hỗ trợ tích cực của rất nhiều quý chuyên gia. Gần đây, báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài góp ý BLHS sửa đổi về việc bỏ án tử hình với 8 tội danh; loạt bài “Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự” - nhìn từ Nghị quyết 66 và 68. Báo và các vị chuyên gia đã cùng nhau phân tích, góp ý thẳng thắn về sắp xếp hệ thống tòa án, VKS - bỏ tòa án, VKS cấp huyện, thành lập tòa án, VKS khu vực theo địa giới hành chính mới... Đặc biệt là những tuyến bài phân tích pháp lý như vụ ông hiệu trưởng ở Cà Mau, vụ gà lôi trắng ở Nghệ An. “Mục tiêu của báo Pháp Luật TP.HCM là phụng sự phát triển - kết nối niềm tin toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan, ban ngành, của các quý chuyên gia trong thời gian tới, để tờ báo ngày càng xứng đáng hơn với sự tin tưởng và kỳ vọng của quý vị cùng quý bạn đọc” - ông Nguyễn Đức Hiển khẳng định. TS - luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhìn nhận điểm đặc biệt, cũng là thế mạnh nổi bật của báo Pháp Luật TP.HCM là việc tích hợp, kết nối và phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ trí tuệ từ đội ngũ các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Ông gửi lời cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã tin cậy, tạo điều kiện để ông và các chuyên gia được đồng hành, phối hợp, chia sẻ các ý kiến chuyên môn và quan điểm pháp lý dưới góc nhìn của những người trực tiếp hành nghề luật, trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặt ra không ít thách thức mới. Việc chuyển tải những kiến thức pháp lý đó đến bạn đọc là một sứ mệnh rất đáng trân trọng. “Mong rằng báo Pháp Luật TP.HCM luôn giữ được ngọn lửa công lý như mạch đập chính của báo để tiếp tục lan tỏa đến bạn đọc, đặc biệt người dân, mảnh đời yếu thế và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển thể chế tư pháp” - luật sư Phan Trung Hoài chia sẻ. Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội - luật sư, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi là “cộng tác viên lâu năm” và đã có nhiều bài viết đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM. “Trong bối cảnh xã hội đang bước vào quá trình số hóa mạnh mẽ sẽ là thách thức không nhỏ đối với tất cả cơ quan báo chí. Nhìn lại chặng đường phát triển, tôi cho rằng báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang kiên định thực hiện rất tốt ba chức năng quan trọng, gồm thông tin, phổ biến kiến thức và giúp cho người dân tiếp cận công lý” - ông Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận. Ông cho rằng báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp người dân tiếp cận công lý, đây chính là thế mạnh nổi bật của báo suốt 35 năm qua và mong báo sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, là trợ thủ đắc lực, giúp người dân đến gần hơn với công lý. SONG MAI Thời sự - Thứ Bảy 10-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, trao thư cảm ơn tới các chuyên gia. Ảnh: THUẬN VĂN TRẦN MINH Chiều 9-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Tích cực trong công tác tham mưu cho UBND TP.HCM Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết năm 2025, ngành tư pháp TP cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, sáng kiến; triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của TP... Ngành cũng đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và chất lượng trong công tác tham mưu UBND TP.HCM trên các lĩnh vực tư pháp, đồng thời tạo được những điểm nhấn ở một số lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc, cần được nhìn nhận nghiêm túc để kịp thời khắc phục. Sở Tư pháp TP.HCM đã đề xuất sáu nhóm giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn mới, theo Nghị quyết 66-NQ/ TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế pháp luật đặc thù cho TP.HCM. Thứ hai, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng thể chế. Thứ ba, đột phá trong thi hành pháp luật. Thứ tư, tập trung xây dựng văn hóa pháp lý và ý thức thượng tôn pháp luật. Thứ năm, tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng AI trong soạn thảo, kiểm tra, thẩm định và giám sát thi hành pháp luật; phát hiện sớm xung đột, chồng chéo và bất cập chính sách. Thứ sáu, xây dựng nguồn nhân lực pháp luật chuyên nghiệp, có năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong kỷ nguyên mới. Thể hiện rõ vai trò “gác cửa pháp lý” Tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tư pháp TP.HCM trong thời gian qua. Theo ông, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy với yêu cầu cao về tiến độ, tính chặt chẽ, dân chủ và minh bạch, ngành tư pháp TP.HCM đã thể hiện rõ vai trò “gác cửa pháp lý” cho chính quyền TP. Sở Tư pháp TP.HCM nêu giải pháp đột phá trong xây dựng, thi hành pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM đề xuất sáu nhóm giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới. Công tác thẩm định, góp ý, phản biện văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện với khối lượng lớn, tiến độ nhanh, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các chính sách. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của TP thời gian qua cơ bản diễn ra ổn định, ít phát sinh khiếu nại, tố cáo, cho thấy sự vào cuộc trách nhiệm, chủ động của ngành tư pháp trong tham mưu, tư vấn pháp lý. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện TP.HCM có quy mô lớn, tính chất phức tạp và yêu cầu quản lý cao. Hướng tới năm 2026, ông Trần Văn Bảy đề nghị ngành tư pháp tiếp tục phát huy vai trò, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt như TP.HCM. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống pháp luật và chính quyền TP.• “Ngành tư pháp TP.HCM đã thể hiện rõ vai trò “gác cửa pháp lý” cho chính quyền TP.” Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức họp mặt chuyên gia pháp lý Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH Chủ động đóng góp ý kiến trong xây dựng pháp luật Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh năm 2025 là một năm hết sức đặc biệt, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn ngành tư pháp trong bối cảnh chuẩn bị bước sang năm 2026 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Ông đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ tư pháp cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tăng cường nguồn lực, đầu tư cho chuyển đổi số, đồng thời phát huy vai trò thực tiễn, chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật. Thứ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp luôn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp quan trọng của ngành tư pháp TP.HCM, đồng thời tin tưởng TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 10-1-2026 phapluat@phapluattp.vn HOÀNG KIM - NGUYỄN DUY - ĐẶNG LÊ Được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, văn hóa chuẩn quốc tế với không gian xanh và phát triển bền vững, khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm mang sứ mệnh thay đổi diện mạo TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình hình thành KĐT này cũng có những điều đáng tiếc, trong đó có tình trạng khiếu nại kéo dài. Trước thực tế đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã vào cuộc và ban hành các thông báo kết quả kiểm tra liên quan đến nội dung khiếu nại như Thông báo 1483/2018, Thông báo 1169/2021, Thông báo 2859/2023... Các thông báo này đã thẳng thắn chỉ rõ những thiếu sót của UBND TP.HCM khi triển khai KĐTM Thủ Thiêm, đồng thời qua đó giải đáp cho một số kiến nghị của người dân. Xác định khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch Thông báo 1483/2018 của TTCP công bố kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại của công dân đã kết luận: Phần diện tích khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ không nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm (phần lõi diện tích 770 ha) được phê duyệt tại Quyết định 367/1996 của Thủ tướng Chính phủ. “UBND TP.HCM căn cứ vào Quyết định 367 và Văn bản 190 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thu hồi 4,3 ha đất thuộc khu phố 1, phường Bình An để thực hiện một số dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là chưa đủ cơ sở pháp lý, dẫn đến thiếu căn cứ thực hiện, không xác định đúng, đủ diện tích đất phục vụ tái định cư theo quy hoạch, cần rà soát và có giải pháp giải quyết phù hợp” - thông báo nêu rõ. Thực hiện thông báo này, chính quyền TP.HCM đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,3 ha này. Tính đến nay đã có hơn 88,8% người dân đồng thuận với chính sách. Năm 2021, TTCP tiếp tục có Thông báo 1169/2021 về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường tại KĐTM Thủ Thiêm. Trước đó, người dân tại năm khu phố thuộc ba phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh, quận 2 cũ cho rằng nhà đất của họ cũng nằm ngoài ranh quy hoạch giống như khu 4,3 ha, dựa trên các tài liệu mà họ thu thập được. Trước ý kiến này của người dân, TTCP đã kiểm tra, rà soát một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm. Theo ông Võ Viết Thanh, đây là những bản đồ kèm theo văn bản trình để Thủ tướng ban hành Quyết định 367 mà thời kỳ làm phó chủ tịch UBND TP, ông Thanh đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng và còn lưu giữ một bộ. Các bản đồ này được đóng dấu của Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Công ty Dịch vụ phát triển đô thị. Theo TTCP, qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm với hai bản đồ mà các cơ quan của UBND TP cung cấp cho TTCP là trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch. Từ đó, có thể khẳng định việc xác định ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm tại Thông báo 1483/2018 của TTCP, trong đó việc chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch là đúng quy định và thực tế. Ngoài ra, đối chiếu với các quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng, việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm được lập trước ngày 7-8-2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt. “Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ và hai bản đồ do các cơ quan của UBND TP cung cấp cho TTCP là bản đồ xác định về ranh quy hoạch được UBND TP trình Thủ tướng ban hành Quyết định 367” - Thông báo 1169/2021 của TTCP nêu rõ. Về xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân năm khu phố nêu trên, TTCP chỉ rõ ngày 18-3-1997, UBND TP.HCM có Quyết định 1198 về thành lập quận 2. Ranh giới quận 2 và các phường được xác định cụ thể trên bản đồ hành chính và được cắm mốc tại thực địa. Thông báo 1169 của TTCP nhấn mạnh căn cứ vào bản đồ hành chính quận 2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch. Năm 2023, TTCP tiếp tục có Thông báo 2859/2023. Theo đó, TTCP khẳng định việc ban hành hai thông báo trước đó về kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến nội dung khiếu nại trong KĐTM Thủ Thiêm là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung kiểm tra, xác minh của TTCP trước khi ban hành thông báo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, chính xác, đã được các bộ, ngành có liên quan tham gia ý kiến, sự thống nhất của UBND TP.HCM và được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đồng ý thông qua. Do đó, UBND TP có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung thông báo của TTCP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với các thông báo của TTCP. Giá trị pháp lý các thông báo của Thanh tra Chính phủ Liên quan đến các thông báo trên, một vấn đề thường được đặt ra là: Dưới góc độ pháp luật, các kết quả kiểm tra của TTCP trong vụ Thủ Thiêm có giá trị pháp lý như thế nào? Trao đổi với PV, ThS Nguyễn Đức Hiếu, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết các văn bản như Thông báo 1483/TB-TTCP năm 2018, Thông báo 1169/TB-TTCP năm 2021 và Thông báo 2859/ TB-TTCP năm 2023 không phải là quyết định giải quyết khiếu nại theo trình tự của Luật Khiếu nại. Đây là kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh do TTCP thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm làm rõ bản chất pháp lý và thực tiễn của vụ việc. Theo ThS Hiếu, các thông báo trên có giá trị pháp lý bắt buộc trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, là căn cứ để Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM ban hành, điều chỉnh các quyết định hành chính tiếp theo, tổ chức khắc phục sai sót, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân. Đồng thời, các thông báo này cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền và tòa án xem xét khi phát sinh tranh chấp liên quan. Quyết định 2859 năm 2023 của TTCP có nêu: Do người dân chưa nhất trí về kết luận ranh quy hoạch tại Thông báo 1483/TB-TTCP năm 2018 nên khi đó Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, giao TTCP phối hợp với các bộ, ngành liên quan để kiểm tra. Trên cơ sở đó, TTCP đã lập tổ kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, Trong vụ việc Thủ Thiêm, bên cạnh kết luận thanh tra, TTCP đã ban hành các văn bản dưới hình thức “thông báo”. Cần khẳng định rằng hình thức này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hành chính tại Việt Nam đối với các vụ việc quy mô lớn, phức tạp. Đối với các cuộc thanh tra diện rộng hoặc kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, việc ban hành các văn bản thông báo là hình thức văn bản hành chính dùng để truyền đạt nội dung kết luận, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến đối tượng thanh tra và công luận. Giá trị pháp lý của các thông báo này nằm ở chỗ đây là văn bản thể hiện ý chí của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với cơ quan cấp dưới. Các kiến nghị trong thông báo, sau khi được Thủ tướng đồng ý, trở thành mệnh lệnh hành chính mà UBND TP.HCM có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện. Luật sư TRẦN VĂN GIỚI, Đoàn Luật sư TP.HCM Người dân xây dựng nhà tại các nền đất được bố trí tái định cư. Ảnh: THUẬN VĂN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM: Hiệu lực pháp lý các thông báo Qua các thông báo của Thanh tra Chính phủ, bức tranh pháp lý về ranh quy hoạch Thủ Thiêm đã được minh định, làm cơ sở để chính quyền TP.HCM xử lý dứt điểm các tồn đọng. Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Ảnh: THUẬN VĂN UBND TP phải thực hiện các nội dung thông báo của Thanh tra Chính phủ

