2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 12-1-2026 Muốn cán bộ dám nghĩ, dám làm, chúng ta phải xử lý đúng “điểm nghẽn” tâm lý sợ sai bằng hệ thống chính sách vừa bảo vệ người làm đúng, vừa siết chặt kỷ luật với hành vi lợi dụng, vụ lợi. THANH TUYỀN thực hiện Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 hồi giữa tháng 10-2025, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP không phải là vốn hay cơ sở hạ tầng mà chính là con người TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho rằng đây là quan điểm có ý nghĩa chiến lược về phát triển, đặt con người và chất lượng đội ngũ cán bộ vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách, nhất là với khối lượng công việc khổng lồ mà một đô thị hơn 14 triệu dân đang đảm nhiệm. TP.HCM cần đội ngũ có kỹ năng quản trị hiện đại . Phóng viên: Từ những vấn đề chung của đội ngũ cán bộ hiện nay, theo ông, đòi hỏi với đội ngũ của đô thị 14 triệu dân và đang hướng đến siêu đô thị trong tương lai là gì? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình (ảnh): Đội ngũ cán bộ hiện nay vẫn còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm. Chất lượng nguồn nhân lực cũng chưa đồng đều và thủ tục hành chính còn Nói cách khác, TP.HCM cần những cán bộ không chỉ dám chịu trách nhiệm mà phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn để gánh vác vai trò đầu tàu. Đây cũng là yêu cầu then chốt để TP không chỉ “làm đúng”, mà còn “làm tốt”, “làm nhanh” và “làm hiệu quả”. Đào tạo đội ngũ cán bộ “biết làm” . Vậy theo ông, làm thế nào để TP.HCM xây dựng được đội ngũ cán bộ “biết làm”? + Siêu đô thị TP.HCM đòi hỏi cán bộ có năng lực chuyên môn sâu và tư duy quản trị hiện đại. Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, tính chất liên ngành cao, cán bộ không thể chỉ làm việc theo quy trình sẵn có mà phải thực sự am hiểu lĩnh vực phụ trách, nắm vững pháp luật, có năng lực phân tích chính sách và xử lý linh hoạt các tình huống. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang nâng cao năng lực Đại hội XIV và sứ mệnh xây dựng cán bộ trong kỷ nguyên mới - Bài cuối TP.HCM xây dựng đội ngũ “biết làm” và quản trị hiện cồng kềnh. TP.HCM với quy mô gần 14 triệu dân, mật độ kinh tế lớn, hội nhập sâu và đang được định vị là đô thị trung tâm, hướng tới siêu đô thị trong tương lai. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ của TP phải đủ bản lĩnh, năng lực và tư duy để dẫn dắt phát triển trong điều kiện phức tạp, biến động nhanh, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Tinh thần mà Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nhiều lần nhấn mạnh về xây dựng đội ngũ cán bộ “biết làm” đã phản ánh rất rõ yêu cầu cốt lõi đối với năng lực quản trị của một đô thị đặc biệt. “Biết làm” ở đây không chỉ là tinh thần xông xáo hay ý chí hành động đơn thuần, mà trước hết là năng lực chuyển hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước thành kết quả cụ thể. Đó còn là khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả, biết điều phối và huy động các nguồn lực xã hội, xử lý kịp thời, thấu đáo những vấn đề phát sinh phức tạp. thực thi, lấy thực tiễn làm thước đo. Họ phải được rèn luyện qua việc khó, việc mới. Đây là con đường căn bản để hình thành đội ngũ cán bộ “biết làm”, đủ khả năng biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ “biết làm” phải gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng và sử dụng nhân tài thực chất. TP.HCM cũng đã triển khai nhiều chính sách đãi ngộ đột phá nhưng yếu tố quyết định là kiến tạo môi trường làm việc thực sự khuyến khích cống hiến. Ở đó người tài được giao nhiệm vụ đúng năng lực, được đánh giá bằng kết quả đầu ra, được bảo vệ. Quan trọng hơn, TP.HCM cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo tinh nhuệ, quyết đoán và đủ năng lực dẫn dắt cải cách. Đối với một siêu đô thị, người lãnh đạo là lực lượng nòng cốt tạo động lực phát triển, truyền cảm hứng hành động và chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Khi người đứng đầu thực sự TP.HCM cần một đội ngũ cán bộ không chỉ dám chịu trách nhiệm, mà còn có đủ trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn để gánh vác vai trò đầu tàu của cả nước. dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết bảo vệ cấp dưới làm đúng thì tinh thần hành động, đổi mới sẽ lan tỏa xuyên toàn bộ hệ thống. Ngược lại, nếu lãnh đạo thiếu bản lĩnh, thiếu quyết liệt, né tránh thì bộ máy sẽ trì trệ, làm lãng phí thời cơ phát triển. Do vậy, việc sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo không đáp ứng yêu cầu là tất yếu nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sức chiến đấu của bộ máy. Xây dựng đội ngũ cán bộ “biết làm” phải gắn liền với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đi đôi với trách nhiệm giải trình. Trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã trao cho TP.HCM, đặc biệt là theo Nghị quyết 260/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023), TP cần chủ động phân cấp, trao quyền thực chất cho sở, ngành cũng như chính quyền cơ sở. Phân cấp không chỉ nhằm giảm tải cho cấp trên, mà còn là phương thức rèn luyện, thử thách và nâng cao năng lực cán bộ thông qua thực tiễn quản lý, điều hành. Khi quyền hạn và trách nhiệm được quy định rõ ràng, cụ thể, cán bộ buộc phải “biết làm” và chịu trách nhiệm đến cùng với các quyết định của mình. Tựu trung lại, xây dựng đội ngũ cán bộ TP.HCM “biết làm” không đơn thuần là bài toán về nhân sự, mà là vấn đề chiến lược, gắn trực tiếp với năng lực quản trị và vai trò đầu tàu của TP trong giai đoạn phát triển mới. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, TP.HCM sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề nội tại của một siêu ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Cán bộ ở TP.HCM phải có tầm nhìn quốc tế TP.HCM là đầu tàu kinh tế, cửa ngõ quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất nước. Với quy mô 14 triệu dân và tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ là rất lớn và khác so với trước đây. Trước hết, cán bộ TP.HCM phải có tầm nhìn quốc tế. Khi một TP cạnh tranh với Singapore, Bangkok hay Seoul về môi trường sống, môi trường kinh doanh thì cán bộ phải hiểu cách mà các đô thị đó vận hành, phải hiểu tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Cán bộ TP.HCM phải là những người biết làm như Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhiều lần nhấn mạnh. “Biết làm” ở đây không chỉ là có kiến thức, mà là có khả năng tổ chức thực thi, xử lý điểm nghẽn, tạo ra kết quả cụ thể. Năng lực thực thi mới là thứ tạo ra giá trị cho người dân và doanh nghiệp. TP.HCM cần cơ chế đủ mạnh để khơi dậy tinh thần đổi mới. Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023) đã mở ra cánh cửa thông thoáng hơn cho TP.HCM. Tuy nhiên, để bước qua cánh cửa ấy, không ai khác ngoài đội ngũ cán bộ TP. Chính họ là những người sẽ biến cơ chế thành hiệu quả thực sự, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ngoài ra, TP.HCM cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trung, năng động, tinh tế, liêm chính xứng đáng với vị thế của một TP luôn tiên phong trong mọi đổi mới của đất nước. TS TRẦN THỊ HÀ VÂN, Học viện Cán bộ TP.HCM: Phường, xã xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ Tôi cho rằng TP.HCM cần tăng cường đào tạo theo hướng thực chất, thiết kế các chương trình bồi dưỡng ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng, theo cách “cầm tay chỉ việc”, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã. Bên cạnh chuyên môn, cần trang bị cho cán bộ cơ sở kỹ năng quản lý cảm xúc để ứng xử phù hợp, giữ cân bằng tâm lý trước áp lực công việc. Mục tiêu cao nhất của chính quyền là phục Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được hỏi thăm cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phú An (Bình Dương cũ). Ảnh: LÊ ÁNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Ý kiến CHÀO MỪNG

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 12-1-2026 cán bộ đại cao hiệu quả hoạt động của bộ tiêu chí đánh giá trên… Bằng cách này, chúng ta sẽ có một bức tranh đầy đủ và công bằng về năng lực, phẩm chất của cán bộ, tránh được tình trạng cán bộ chỉ chạy theo thành tích “ảo” mà bỏ qua các giá trị cốt lõi của người cán bộ phục vụ. Sự hài hòa giữa định lượng và định tính là chìa khóa để xây dựng hệ thống đánh giá chính xác, nhân văn. Dù áp dụng KPIs nhưng cũng cần tránh tình trạng “cán bộ chạy theo KPIs”. Đây là hệ quả tiêu cực của áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cứng nhắc, thiếu linh hoạt và chưa phù hợp vị trí việc làm. Khi các chỉ tiêu chỉ tập trung vào số lượng mà bỏ qua chất lượng, cán bộ sẽ có xu hướng làm việc qua loa, đại khái, miễn sao đạt được con số đề ra, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc. Hơn nữa, việc chỉ tập trung vào KPIs có thể khiến cán bộ ngần ngại thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, không có trong chỉ tiêu nhưng lại rất cần thiết cho sự phát triển của cơ quan. Để tránh tình trạng này, việc xây dựng KPIs phải chú trọng vào chất lượng và tác động của công việc. Cần tạo một cơ chế linh hoạt để điều chỉnh KPIs khi cần thiết, đảm bảo các chỉ tiêu luôn bám sát với thực tiễn và có sự linh hoạt trong đánh giá với các công việc phát sinh. Đánh giá hiệu suất là công cụ để phục vụ cho các công tác khác trong quản lý cán bộ, đặc biệt là đào tạo và đãi ngộ. Việc áp dụng KPIs giúp chúng ta xác định được những điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ, từ đó xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Việc gắn kết KPIs với chính sách đãi ngộ cũng là một động lực mạnh mẽ để khuyến khích sự cống hiến của đội ngũ cán bộ có năng lực thực sự. Kết quả đánh giá bằng KPIs nên là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để xét thưởng, nâng lương trước hạn hay quy hoạch vào các vị trí cao hơn. THANH TUYỀN ghi TS TRẦN HẢI HÀ, Học viện Cán bộ TP.HCM Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng lại bảng lương gắn với vị trí việc làm, việc xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu suất làm việc cho đội ngũ cán bộ là vô cùng cần thiết. Qua đó, các cơ quan, đơn vị có thể nâng cao hiệu quả công việc và kịp thời phát hiện các nhân tố tiềm năng để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển. Việc áp dụng KPIs cũng tạo ra cơ chế trách nhiệm rõ ràng giữa các bên trong thực hiện nhiệm vụ. Khi mỗi cá nhân, đơn vị đều có những chỉ tiêu cụ thể, họ sẽ chủ động, sáng tạo hơn trong công việc. KPIs khuyến khích cán bộ làm việc chăm chỉ, hiệu quả để hướng đến kết quả cuối cùng. Đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ. Mặt khác, phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với cơ chế đánh giá hiệu suất tin cậy. Nếu không có KPIs, chính quyền cấp trên sẽ khó đánh giá đúng năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp dưới, dẫn đến phân bổ nguồn lực không phù hợp thực tế. Ngược lại, khi có dữ liệu cụ thể, các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động điều chỉnh phương pháp làm việc để đạt mục tiêu đề ra. Việc xác định các tiêu chí đánh giá cán bộ cũng cần đảm bảo tính khả thi, phù hợp với từng vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị. Từng vị trí việc làm có những yêu cầu riêng về trình độ chuyên môn, phương pháp làm việc, các công việc có những đặc thù riêng và đôi khi sẽ có khác biệt so với các vị trí khác trong hệ thống chính trị. Đồng thời, cần xác định rõ thời hạn hoàn thành các công việc đối với từng vị trí, công việc cụ thể. Điển hình như các thủ tục hành chính đã có quy định cụ thể các mốc thời gian, KPIs cần xác định cụ thể thời gian hoàn thành các công việc, từ đó góp phần nâng Áp dụng KPIs để tạo cơ chế trách nhiệm rõ ràng cho cán bộ Áp dụng KPIs linh hoạt, chú trọng chất lượng công việc giúp đánh giá đúng năng lực cũng như tăng cường trách nhiệm cán bộ trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả. đô thị đang vận động nhanh và phức tạp. Đồng thời, khẳng định vị thế là trung tâm động lực phát triển, là không gian thử nghiệm và lan tỏa các mô hình quản trị tiến bộ, đóng góp thiết thực cho quá trình đổi mới quản trị quốc gia và phát triển bền vững của cả nước. Hóa giải “điểm nghẽn” sợ sai . Từ thực tiễn hiện nay của TP, để khuyến khích tinh thần tiên phong, dám chịu trách nhiệm và sáng tạo trong bối cảnh mới, ông có đề xuất chính sách cụ thể gì? + Muốn cán bộ dám nghĩ, dám làm, chúng ta phải xử lý đúng “điểm nghẽn” tâm lý sợ sai bằng hệ thống chính sách vụ nhân dân nên đạo đức công vụ phải được đặt lên hàng đầu. Kế đó là chú trọng ngăn ngừa tình trạng quan liêu, cửa quyền, làm khó dân hay làm việc cầm chừng, đồng thời thay thế những cán bộ có hiệu quả làm việc kém và mức độ hài lòng của dân thấp. Cần xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm một cách khoa học cho từng cơ quan, đơn vị sau sáp nhập, trong đó mô tả rõ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu về năng lực, trình độ cho từng vị trí. Việc đánh giá và bố trí cán bộ phải dựa trên năng lực, sở trường và đúng chuyên môn. Các phường, xã cần xây dựng bộ tiêu chí dựa trên sản phẩm công việc và hiệu quả thực tế thay vì chủ yếu dựa vào bằng cấp hay thâm niên. Sau đánh giá, phải mạnh dạn bố trí lại đội ngũ theo năng lực, trong đó tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực đảm nhiệm vị trí phù hợp. Song song đó, tổ chức các khóa tập huấn theo chuyên đề mà đa số cán bộ còn yếu, thiếu, như quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý ngân sách - tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin… THANH TUYỀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG nghĩa đổi mới để bao che vi phạm hoặc trục lợi. Kế đến, thiết lập cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát gắn với quản trị rủi ro, nhất là ở các lĩnh vực, vấn đề mới và tình huống chưa có tiền lệ. Với các sáng kiến rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn, có thể áp dụng mô hình sandbox kèm tiêu chí đánh giá đầu vào, cơ chế giám sát và nguyên tắc miễn, giảm kỷ luật khi thất bại do nguyên nhân khách quan. Song song đó, chuyển sang đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công vụ, mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp thực chất cho phát triển. Những cán bộ tạo ra kết quả rõ ràng cần được khen thưởng kịp thời, đề bạt, thăng ngạch, tăng lương trước hạn. Ngược lại, phải có chế tài với biểu hiện né tránh, đùn đẩy, “đứng ngoài cuộc”. Một yếu tố khác là nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và xây dựng văn hóa đổi mới trong khu vực công. Chỉ khi lãnh đạo sẵn sàng chịu trách nhiệm và bảo vệ cấp dưới, tạo môi trường làm việc an toàn, khuyến khích ý tưởng mới, nhìn nhận khách quan thì lúc đó sự đổi mới là yêu cầu thường trực chứ không phải “phong trào”. Cuối cùng, gắn khuyến khích tinh thần tiên phong với bảo đảm nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ. Sáng kiến chỉ có thể đi vào thực chất khi kèm nguồn lực tương xứng, trong đó đào tạo bồi dưỡng về tư duy đổi mới, quản trị rủi ro và kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh bất định phải trở thành trọng tâm. TP.HCM cũng cần tiếp tục có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, kể cả từ khu vực tư, để bổ sung “động lực mới” cho bộ máy, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ vừa dám chịu trách nhiệm, vừa có năng lực “biết làm”. . Xin cảm ơn ông.• vừa bảo vệ người làm đúng, vừa siết chặt kỷ luật với hành vi lợi dụng, vụ lợi. Trên nền tảng chủ trương của Đảng tại Kết luận 14-KL/ TW và khuôn khổ pháp lý của Nghị định 73/2023, cần chuẩn hóa cơ chế bảo vệ và khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo theo hướng “rõ điều kiện, rõ quy trình, rõ trách nhiệm”. Trong đó, lượng hóa cụ thể các tiêu chí về động cơ trong sáng, làm đúng chủ trương, phạm vi thẩm quyền và mức độ rủi ro khách quan để xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm được thực hiện thống nhất, tránh tình trạng nơi làm nghiêm, nơi làm chùng. Đồng thời, thiết lập cơ chế sàng lọc và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng danh Việc áp dụng KPIs sẽ giúp xác định được những điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ, từ đó xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Ảnh: TRẦN LINH Họ đã nói Xây dựng thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm TP.HCM cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự Nhân dân. Tổng Bí thư TÔ LÂM (phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030) Biến thách thức thành động lực Hãy “chủ động nghĩ - chủ động làm - biết làm - dám chịu trách nhiệm” thì TP.HCM mới phát triển. TP đang đứng trước giai đoạn quan trọng với nhiều cơ hội lớn, song cũng đối diện những thách thức chưa từng có. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ là biến thách thức thành động lực, biến tiềm năng thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. UBND TP.HCM cam kết sẽ hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng trách nhiệm, không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Chủ tịch UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC (phát biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 12-2025)

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 12-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phó Thủ tướng thường trực dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore Trong chương trình thăm, làm việc tại Singapore, sáng 11-1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Các nền văn minh châu Á. Bảo tàng Các nền văn minh châu Á nằm bên cạnh sông Singapore, là bảo tàng duy nhất trong khu vực được dành riêng để khám phá di sản nghệ thuật của châu Á; khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng cùng tượng đài của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác. Theo chương trình công tác, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ có các cuộc hội kiến, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Singapore; gặp và làm việc với lãnh đạo cơ quan tiền tệ, các cơ quan chức năng, lãnh đạo một số quỹ đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Singapore… (Theo baochinhphu.vn) Tin vắn • Làm rõ vụ nổ tại khu phế liệu ở Gia Lai. Ngày 11-1, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ nổ tại khu phế liệu ở xã Phù Mỹ Bắc chiều 10-1. Trong lúc hai bên mua bán phế liệu thì xảy ra tiếng nổ lớn khiến hai phụ nữ tử vong. LÊ KIẾN • Bắt kẻ trộm 6 cuộn dây điện cùng máy móc thi công. Ngày 11-1, Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh đang lập hồ sơ xử lý Phạm Đức Lợi (46 tuổi) về hành vi trộm cắp sáu cuộn dây điện, một máy cắt gạch và hai máy khoan tại khu vực thi công. HUỲNH DU • 5 người cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp. Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Võ Văn Thừa (39 tuổi) và bốn người khác về hành vi núp bóng doanh nghiệp cho vay lãi nặng với lãi suất 256%- 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng. THANH NHẬT Sáng 11-1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định năm 2025, toàn Đảng bộ Chính phủ đã “biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực”; huy động sức mạnh của toàn dân để phát triển đất nước; tạo nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Chỉ rõ các nguyên nhân, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện hiệu quả năm chiến lược, cụ thể gồm hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược. (Theo TTXVN) Sáng 11-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm năm lãnh đạo cấp phòng. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Tham mưu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Hà Văn Hải, Trưởng phòng An ninh kinh tế, được điều động giữ chức vụ trưởng Phòng Tổ chức cán bộ. Thượng tá Trần Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức trưởng Phòng Tham mưu; Trung tá Nguyễn Minh Hưng, Phó Trưởng phòng Hậu cần, giữ chức vụ trưởng Phòng Hậu cần. Đồng thời, bổ nhiệm Thiếu tá Tống Đình Xuân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, giữ chức vụ trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, yêu cầu trên cương vị mới, các cán bộ nhanh chóng nắm bắt công việc, bảo đảm hoạt động của các đơn vị diễn ra liên tục, hiệu quả; phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. ĐẶNG TRUNG Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: VGP Thủ tướng: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp phòng Sáng 11-1, trong hành trình từ phao SPM Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cảng PTSC, tàu PTSC 03 do ông Kiều Quang Lục làm thuyền trưởng đã phát hiện một ngư dân trôi dạt trên biển, khu vực trước mũi Vạn Ca, Dung Quất. Người được cứu là ông Nguyễn Văn Vũ (54 tuổi), trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, ông Vũ đang đi thúng chai đánh lưới cá thì gặp sóng to làm chìm thúng khiến ông rơi xuống biển và trôi dạt. Ngay khi phát hiện, tàu PTSC 03 đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu vớt nạn nhân lên tàu an toàn và đưa về cảng PTSC Dung Quất. Sau khi cập cảng, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã tiếp nhận, thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho ông Vũ. Hiện sức khỏe nạn nhân ổn định. Đơn vị chức năng đã liên hệ với gia đình đến đón ông Vũ về nhà. NGUYỄN YÊN Sóng đánh chìm thúng chai, ngư dân trôi dạt trên biển Dung Quất Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại tỉnh An Giang Sáng 11-1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công. Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi vào sổ lưu niệm bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ, người có công; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026, thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trước tình hình mới, An Giang cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng quân đội, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai hiệu quả nội dung “2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 giữ vững” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. (Theo TTXVN) Nhân viên đường sắt cùng hành khách hỗ trợ sản phụ sinh con trên tàu Ngày 11-1-2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sự việc xảy ra trên tàu SE4, hành trình từ Ga Sài Gòn ra Hà Nội. Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 10-1, khi tàu SE4 đi qua khu đoạn Nghệ An - Thanh Hóa, nhân viên trên tàu phát hiện một nữ hành khách có biểu hiện chuyển dạ. Sản phụ là chị Lê Thị Tuyết Ngân, đang đi cùng chồng là anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng, toa 10. Qua trao đổi, anh Hoàng cho biết chị Ngân mang thai được 34 tuần, xuất hiện các dấu hiệu sinh con và đề nghị được xuống ga gần nhất để đưa đến bệnh viện. Trưởng tàu sau đó đã báo cáo điều độ chạy tàu khu vực Hà Nội, đồng thời xin dừng tàu tại Ga Cầu Giát (Nghệ An) để hỗ trợ hành khách. Tuy nhiên, khi tàu chuẩn bị vào Ga Cầu Giát, sản phụ bất ngờ trở dạ. Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu đã nhanh chóng phối hợp với một số hành khách có chuyên môn y tế trên tàu để hỗ trợ đỡ sinh. Sau khoảng thời gian ngắn, sản phụ sinh hạ thành công một bé trai nặng khoảng 2,1 kg. Tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định. VIẾT LONG Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Sầm Sơn Sáng 11-1, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Điều này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Anh Bùi Đức Kỳ, người quay lại hình ảnh đàn cá heo, cho biết đàn cá heo xuất hiện vào khoảng 10 giờ 20 cùng ngày. Khi đi ca nô dạo chơi kết hợp thả lưới đánh cá, anh Kỳ bất ngờ phát hiện đàn cá heo xuất hiện và bơi thành đàn trên mặt nước. Theo đó, đàn cá heo có khoảng 15 con, mỗi con nặng ước tính hơn 1 tạ, trong đó có một cá heo màu trắng khá nổi bật, vị trí đàn cá heo xuất hiện chỉ cách đất liền khoảng 150 m. Một số ngư dân đánh bắt gần bờ chia sẻ cá heo từng xuất hiện ở vùng biển Sầm Sơn vào một số thời điểm trước đây nhưng chủ yếu ở khu vực xa bờ. Việc một đàn cá heo đông đảo bất ngờ bơi sát bờ như lần này là khá hiếm gặp. Đ.TRUNG

5 Thành ủy TP.HCM vừa có công văn yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 55-CT/TW về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Theo chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ban ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm công tác tổ chức Tết Bính Ngọ. Cụ thể, tập trung, chủ động ngay từ đầu năm, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2026 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân, người lao động; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công. Bên cạnh đó, có đề xuất chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chính quyền TP cũng cần theo dõi sát tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và hệ thống phân phối để chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân TP, tạo không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch, chương trình nghệ thuật phục vụ du khách đến TP trong dịp Tết. Đảm bảo việc cung cấp điện, nước an toàn, liên tục và công tác phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết… Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu TP xem xét việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 (đêm giao thừa) tại các địa điểm phù hợp nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối. THANH TUYỀN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 12-1-2026 TẤN VIỆT Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã chính thức được khai trương, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tài chính lớn. Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng đã ngay lập tức cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính. Trao thư chấp thuận quan tâm cho năm ngân hàng và năm doanh nghiệp, tập đoàn. Thông điệp và niềm tin Tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đánh giá IFC Đà Nẵng là một bước đi có ý nghĩa thể chế quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới và hội nhập sâu của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. IFC Đà Nẵng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn mà đang chủ động xây dựng không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển dài hạn, bền vững. Bà Thảo cho hay sự kiện này được cộng đồng đầu tư quốc tế mong đợi, mở ra thời cơ hội nhập thực chất cho Việt Nam và Đà Nẵng. Đây là nền tảng quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho các mô hình tài chính mới hình thành và phát triển bền vững. Theo bà Thảo, Đà Nẵng là một TP năng động, nhân văn, đổi mới và có chất lượng cuộc sống cao. Đây là không gian phù hợp để thí điểm các mô hình tài chính mới như Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Niềm tin mới cho các nhà đầu tư Việc khai trương Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam với thế giới, đồng thời thắp lên niềm tin cho các nhà đầu tư. tài chính số, tài chính xanh, Fintech, kết nối phát triển kinh tế đổi mới sáng tạo và thu hút nhân lực toàn cầu. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại các IFC lớn trên thế giới, bà Thảo cho rằng yếu tố cốt lõi của một IFC không chỉ nằm ở quy mô vốn mà nằm ở niềm tin. Chủ tịch Tập đoàn Sovico cho biết Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống thủ tục số hóa liên thông, các cơ chế ưu đãi cạnh tranh có nguyên tắc, không gian thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho đổi mới tài chính. Cùng với đó là môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, cơ chế trọng tài đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. “Chúng tôi tin tưởng với thể chế ngày càng hoàn thiện và những không gian phát triển mới như Đà Nẵng, Việt Nam sẽ từng bước trở thành điểm đến tài chính, đầu tư quốc tế uy tín, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới” - bà Thảo khẳng định. Theo ông Đỗ Việt Hùng, thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank, IFC là cách tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế, là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước nâng cao vai trò trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu. IFC Đà Nẵng góp phần xây dựng hạ tầng dịch vụ tài chính đặc biệt trong các lĩnh vực thanh toán, tài chính thương mại, tài chính xanh. Đồng thời là các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối các định chế tài chính trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP và miền Trung, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam. Vận hành IFC Đà Nẵng theo chuẩn mực quốc tế Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, Chủ tịch Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng, cho hay dù mới thành lập trong thời gian ngắn, cơ quan này đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc. IFC Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tuyển chọn, thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc tại các IFC trên thế giới hoặc tại các tổ chức tài chính, tập đoàn đa quốc gia có danh tiếng. Bước đầu, một chuyên gia từng là giám đốc điều hành một IFC quốc tế đã được tuyển Lễ khai trương IFC Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quà cho sinh viên dịp Tết 2025. Ảnh: HN Đà Nẵng kiên định mục tiêu vận hành IFC theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống. Sàn giao dịch chuyên biệt cho tài sản số Theo UBND TP Đà Nẵng, Nghị định 323/2025 của Chính phủ định hướng phát triển IFC tại Đà Nẵng theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Qua đó tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt. IFC tại Đà Nẵng thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hổ với thị trường tài chính truyền thống; hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo. Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành IFC tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích hơn 4.000 m². Dự kiến trong quý II-2026, TP sẽ hoàn thành đầu tư tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, giám sát, điều hành thông minh tại Khu công viên phần mềm số 2. TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp không có khả năng trả lương, thưởng Tết Nơi đặt văn phòng của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT dụng và bổ nhiệm làm giám đốc Ban thành viên của Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng. Ông Minh nhấn mạnh Đà Nẵng kiên định mục tiêu vận hành IFC theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống. Đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép. IFC Đà Nẵng lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ. Song song đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa - một đầu mối, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia. Theo ông Minh, việc thành lập và phát triển IFC là vấn đề mới, khó và chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Đây là một quyết sách lớn của quốc gia, phục vụ lợi ích quốc gia và góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới. “Nhận thức được trách nhiệm và ý nghĩa chiến lược, tập thể lãnh đạo cơ quan điều hành cam kết đưa IFC Đà Nẵng vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước khẳng định uy tín trong thời gian tới” - ông Minh khẳng định.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 12-1-2026 Thực hiện chủ trương nhận tiền để đưa lãnh đạo cục Theo đại diện VKSND TP.HCM, hồ sơ thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an TP.HCM phát hiện hai ô tô có dấu hiệu cơi nới so với quy chuẩn nên đã kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo kích thước trong giấy chứng nhận kiểm định nhưng lại sai lệch đối với thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Quá trình điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các TTĐK. Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy tố, xét xử đối với 254 bị cáo về 11 tội danh. Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là người lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Cục Đăng kiểm. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm đã yêu cầu các TTĐK khối V thực hiện chủ trương của ông Đặng Việt Hà là nộp tiền hối lộ hằng tháng với mức cố định 8.000-15.000 đồng/phương tiện trên tổng số phương tiện đến các trung tâm để kiểm định. Thực hiện chủ trương này, lãnh đạo các TTĐK khối V đã chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ phương tiện để bỏ qua lỗi, khiếm khuyết, hư hỏng của phương tiện khi tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện. Số tiền nhận được sẽ được chia cho lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên tại trung tâm; dành một phần làm quỹ để ngoại giao và một phần để chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm. Cựu giám đốc chịu trách nhiệm hơn 6,3 tỉ đồng Theo đại diện VKSND TP.HCM, đối với TTĐK 50-04V, để đảm bảo tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, cựu giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định... Hằng tuần, mỗi chuyền kiểm định phải đưa cho ông Hải 10 triệu đồng để ngoại giao, tiếp khách. Đến tháng 3-2022, khi ông Đặng Việt Hà có chủ trương các TTĐK khối V hằng tháng phải chung chi cho mình 8.000-11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyền đăng kiểm tăng tiền đưa hằng tuần lên 13 triệu đồng. Các phương tiện do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Cụ thể: “D4V” là của Nguyễn Trần Dũng, “N” là của Tạ Công Nghĩa, “SN” là của Nguyễn Ngọc Sơn, “Ch” là của Nguyễn Hữu Chinh... Đăng kiểm viên nhận trực tiếp tiền sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơmoóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000 đồng/xe rơmoóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Dự kiến ngày 13-1, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 50-04V, TP.HCM. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc TTĐK 50-04V), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc TTĐK 50-04V) mức án 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ. 13 bị cáo khác bị đề nghị các mức án 5-8 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đề nghị 8-10 năm tù về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. 48 bị cáo nhóm tội đưa hối lộ bị đề nghị 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Toàn cảnh phiên xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V Số tiền nhận hối lộ sẽ được trưởng dây chuyền nhận từ đăng kiểm viên, tập hợp lại vào cuối ngày và chia theo thỏa thuận. Đối với số tiền hằng tuần các chuyền đưa cho bị cáo Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải sử dụng để đưa cho ông Trần Kỳ Hình và ông Đặng Việt Hà khi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi hai ông này vào TP.HCM công tác. Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, mỗi bị cáo đã hưởng lợi 570 triệu đồng. Đối với nhóm bị cáo là đăng kiểm viên bậc cao - trưởng chuyền tại TTĐK 50-04V, các bị cáo này phải chịu trách nhiệm với tất cả số tiền hối lộ trong chuyền mình quản lý. Đại diện VKSND TP.HCM cũng xem xét các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng...• Trước đó, phần xét hỏi tại phiên tòa ngày 8-1, bị cáo Nguyễn Xuân Hải cho rằng mình không chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Trên thực tế, bị cáo có kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi vi phạm và nghĩ khi làm xong thì các chủ phương tiện cho anh em. Bị cáo Hải khai trung tâm đã chi tiền cho cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình 650 triệu đồng (từ năm 2016 đến 2021), Đặng Việt Hà 390 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Hải còn phải chi tiền cho các chi phí cuối năm, gặp mặt, lễ Tết...; bị cáo Hải đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 570 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 3, 4) thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Dũng khai rằng theo yêu cầu của bị cáo Hải, phải cố gắng xin 2 triệu đồng/ngày để tiếp khách. Nguồn tiền bị cáo Dũng nhận do khách hàng, môi giới đưa. Tổng cộng bị cáo Dũng và các đăng kiểm viên trong chuyền của mình đã nhận hơn 1,8 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Văn Ngon (nhân viên Công ty Tốc Độ) đã có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Tạ Công Nghĩa 29 lần với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng để được đăng kiểm nhanh, bỏ qua lỗi khi kiểm định xe của công ty. Tại phiên tòa, bị cáo Ngon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngon cho rằng trước đó có một số lần xe bị trả về do lỗi đèn xi nhan... nên bị cáo và nhiều bị cáo khác hiểu rằng việc chung chi là “chi phí ngầm”. Việc chung chi là “chi phí ngầm”? Bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, mỗi bị cáo đã hưởng lợi 570 triệu đồng. Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, thay người điều hành Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giải trình và công bố thông tin bất thường. Theo đó, công ty cho biết ngày 10-1, công ty đã nhận được thông báo do Cơ quan CSĐT TP Hải Phòng ban hành về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn, tổng giám đốc công ty. “Ngoài nội dung nêu tại thông báo này, đến thời điểm thực hiện công bố thông tin và gửi văn bản giải trình, công ty không nhận được thêm bất kỳ thông tin hay kết luận chính thức nào khác từ cơ quan có thẩm quyền” - Halong Canfoco cho biết trong công văn. Tuy nhiên, căn cứ thông báo của cơ quan CSĐT và xét thấy việc tổng giám đốc tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy, HĐQT đã xem xét, thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức và quản trị nội bộ cần thiết. Các biện pháp này nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế. Nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của công ty, HĐQT và ban điều hành quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1. Cùng với đó, giao ông Cao Nhật Huy, Phó Giám đốc sản xuất, thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng trong thời gian tổng giám đốc công ty vắng mặt. Trước đó, ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn (57 tuổi, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh). Cùng bị bắt với ông Toàn còn có ba thuộc cấp, để điều tra liên quan đến vụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh, nằm trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. NGỌC SƠN phapluat@phapluattp.vn 64 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, TP.HCM bị xét xử về hành vi đưa và nhận hối lộ... để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm. Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS SONG MAI

