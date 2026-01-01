009-2026

2 Thời sự - Thứ Ba 13-1-2026 thoisu@phapluattp.vn CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LÊ THOA thực hiện Trong bối cảnh cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không gian mạng tiếp tục trở thành “mặt trận” nóng bỏng, nơi các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Để làm rõ những thủ đoạn chống phá này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ThS - Thượng tá Đỗ Minh Kim (ảnh), Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Cố tình “làm nhiễu” thông tin trước thềm Đại hội Đảng . Phóng viên: Thưa ông, trước thềm Đại hội XIV, đâu là những thủ đoạn và luận điệu chống phá nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang sử dụng? + ThS - Thượng tá Đỗ Minh Kim: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của AI và xu thế toàn cầu hóa thông tin, không gian mạng đã trở thành một môi trường chiến lược. Đây là nơi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng và niềm tin xã hội bằng những phương thức ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Thời gian gần đây, hoạt động phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ có sự chuyển hóa rõ nét về hình thức, quy mô và mức độ tác động, đặt ra thách thức mới trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia trên không nhận thức” đúng nghĩa, nơi các thế lực thù địch tìm cách thao túng, định hướng dư luận thông qua những dạng thức như “tin nửa thật, nửa giả” hay các bình luận xã hội trá hình. Chỉ cần một video hoặc bài viết có tiêu đề giật gân, được thuật toán nền tảng hỗ trợ, thông tin có thể lan truyền tới hàng triệu người trong thời gian rất ngắn, gây méo mó nhận thức và tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực trong cộng đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo càng làm cho việc nhận diện thông tin sai lệch trở nên khó khăn hơn. Thống kê cho thấy tỉ lệ tin giả có yếu tố AI ngày càng gia tăng với mức độ lan tỏa rộng và phổ biến hơn trước. Tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc trên không gian mạng đã trở thành thách thức mang tính toàn cầu, tác động trực tiếp đến kỷ cương xã hội, làm rối loạn môi trường thông tin, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, thậm chí xâm phạm an ninh trật tự. Đáng lo ngại là việc một số đối tượng lợi dụng các tính năng “huấn luyện AI” của ChatGPT để cài cắm nội dung có ý đồ xâm phạm an ninh quốc gia. Thông qua kỹ thuật “prompt engineering” (kỹ thuật gợi ý/nhắc nhở), người sử dụng đưa ra các yêu cầu như “tranh luận”, “đóng giả”, “trả lời tiếp” trong những ngữ Những hoạt động này không chỉ đe dọa an ninh thông tin mà còn tác động trực tiếp đến an ninh tư tưởng, an ninh xã hội và chủ quyền số quốc gia. Nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, hệ lụy sẽ là sự xói mòn niềm tin của nhân dân, gia tăng tâm lý nghi ngờ đối với chính quyền, làm suy yếu nền tảng chính trị, tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ thực tế đó có thể khẳng định công tác phát hiện, điều tra và xử lý các đối tượng tung tin xuyên tạc, chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết cả về chính trị, pháp lý và an ninh xã hội. Chính vì vậy, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cụ thể, về chính trị - tư tưởng, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. gian mạng. Các đối tượng tận dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, Internet, đặc biệt là các ứng dụng như ChatGPT, công nghệ deepfake, video AI để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, nhằm hạ thấp uy tín, vị thế của Đại hội XIV cũng như bịa đặt, bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Nguy hiểm nhất là việc chúng lựa chọn đúng các thời điểm chính trị nhạy cảm, gắn với những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự trước đại hội để triển khai các chiến dịch tuyên truyền phá hoại nội bộ, chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng. Các thế lực thù địch còn tập trung xuyên tạc, đồn đoán về các vị trí lãnh đạo chủ chốt sẽ được bầu tại đại hội, cố tình bịa đặt rằng trong nội bộ Đảng, Nhà nước tồn tại “đấu đá, tranh giành quyền lực”, “phe phái”, “củng cố quyền lực cá nhân”. Thủ đoạn thường được sử dụng là lập nhiều website, blog, tài khoản mạng xã hội, mỗi kênh tập trung công kích một hoặc vài lãnh đạo, từ đó hướng lái dư luận theo chiều hướng sai lệch. Các đối tượng còn gia tăng liên kết, phối hợp trong tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch bằng cách đồng loạt đăng tải, chia sẻ, trích dẫn, dẫn nguồn chéo các bài viết, bình luận cùng nội dung, nhằm khuếch đại mức độ lan truyền và tạo cảm giác “thông tin đa chiều”, qua đó gây nhiễu loạn dư luận, đặc biệt đối với công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng trước những thách thức từ AI . Vậy không gian mạng và AI đang bị lợi dụng như thế nào để thao túng dư luận, khiến tin giả, tin xuyên tạc ngày càng khó nhận diện? + Thực tiễn cho thấy không gian mạng đã trở thành một “chiến trường cảnh giả định. Qua đó, dẫn dắt AI tạo ra các câu trả lời sai lệch, đặc biệt nguy hiểm khi liên quan đến lịch sử, lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Đảng ta. Những dữ liệu này có thể được hệ thống lưu trữ và trở thành phương án trả lời cho các truy vấn tương tự về sau. Tình trạng mua bán, sử dụng tài khoản AI không chính chủ cũng tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo, gây khó khăn lớn cho công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Đăng tải thông tin chống phá theo “đơn đặt hàng” . Trước tính chất ngày càng tinh vi, xuyên biên giới của các hoạt động chống phá trên không gian mạng, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai những biện pháp nào để kiểm soát, phản bác thông tin xuyên tạc, chống phá Đại hội XIV của Đảng, thưa ông? + Các hoạt động chống phá trên không gian mạng hiện nay mang tính xuyên biên giới, được tổ chức rất tinh vi. Nhiều nhóm phản động lưu vong ở nước ngoài đã điều hành các mạng lưới truyền thông số, huấn luyện và chi trả thù lao cho cộng tác viên để đăng tải nội dung chống phá theo “đơn đặt hàng”. Sự phát triển mạnh mẽ của AI đã làm cho việc nhận diện thông tin sai lệch trở nên khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội đều phải có trách nhiệm, biết sàng lọc và tiếp nhận các thông tin chính thống. Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài 1 Chặn những làn “sóng nhiễu” trước Đại hội XIV LTS: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Thế nhưng đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch điên cuồng tung ra những “mũi tên độc” thông tin nhằm “rắc cát, phá hoại bộ máy”. Chúng tấn công từ công tác nhân sự, xuyên tạc dự thảo văn kiện đến phủ nhận sạch trơn thành quả 40 năm Đổi mới. Không chỉ dừng lại ở những luận điệu cũ rích, chúng còn lợi dụng AI, deepfake để tạo ra ma trận tin giả tinh vi trên không gian mạng hòng gieo rắc hoài nghi. Tuyến bài “Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng” của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Bằng những lý luận sắc bén Thời gian qua, trước sự gia tăng nhanh của các hoạt động chống phá trên không gian mạng, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật và pháp lý.

3 N.THẢO Ngày 12-1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ông nhấn mạnh Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng, đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người Việt Nam ở nước ngoài. Biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đạt được trong năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phương thức, nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo ông Trần Cẩm Tú, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Theo Thường trực Ban Bí thư, Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sâu sát địa bàn cơ sở, dân chủ. “Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”: Gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: Phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: Không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng” - ông Trần Cẩm Tú dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kỳ vọng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc.• Thời sự - Thứ Ba 13-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết các cấp ủy, tổ chức Đảng sẽ triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026. Đồng thời, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bà Hoài khẳng định MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. “Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng sẽ đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới” - bà Hoài nhấn mạnh. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng về cơ sở TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VOV Về pháp lý, đây là cơ sở để khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tính răn đe của pháp luật. Về an ninh - xã hội, việc ngăn chặn sớm, phát hiện từ xa và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Thời gian qua, trước sự gia tăng nhanh của các hoạt động chống phá trên không gian mạng, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật và pháp lý. Trọng tâm là tăng cường nắm tình hình, phân tích dữ liệu, nhận diện sớm đối tượng theo hướng ứng dụng mạnh mẽ AI, học máy và phân tích dữ liệu lớn, kết hợp các hệ thống giám sát có khả năng tự động sàng lọc, phát hiện các từ khóa, hành vi ngôn ngữ mang tính xuyên tạc, kích động, phản động. Các cơ quan chức năng tham mưu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện thủ đoạn lợi dụng ChatGPT, AI video và các công nghệ mới để phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường chế tài đối với các hành vi lợi dụng công nghệ mới vào hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh triển khai hiệu quả Đề án 35, các lực lượng còn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công an, quân đội, thông tin - truyền thông và tuyên giáo trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự đồng thuận xã hội và môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn. . Xin cảm ơn ông.• “Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gợi mở Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động. thềm và minh chứng thực tiễn sinh động, tuyến bài khẳng định: Không có sự lúng túng hay phe cánh, chỉ có một quy trình chặt chẽ, một đường lối đúng đắn và những con số biết nói về sự thịnh vượng của đất nước. Đó chính là “kháng thể” mạnh mẽ nhất để đập tan mọi sự chống phá. Nhận diện ba “mũi tên độc” nhắm vào đại hội Theo TS - Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh, Trường ĐH An ninh nhân dân, có thể nhận diện ba nhóm thủ đoạn chống phá chủ yếu trước mỗi kỳ đại hội. Một là nhóm thủ đoạn “bới lông tìm vết”, quy chụp bản chất và phủ nhận thành tựu. Chúng triệt để lợi dụng một số tồn tại, hạn chế hoặc những vụ việc tiêu cực đơn lẻ để quy kết thành bản chất của chế độ. Từ một vụ án tham nhũng, một dự án thua lỗ, hay bất cập trong chính sách… chúng thổi phồng lên thành sự yếu kém toàn diện của việc lãnh đạo. Nguy hiểm hơn, chúng phủ nhận sạch những thành quả vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được trong tiến trình lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp đổi mới. Các luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, hay kinh tế trì trệ... được tung ra liên tục nhằm gieo rắc tâm lý bi quan, tạo ấn tượng lệch lạc rằng mọi khó khăn của đời sống đều xuất phát từ sự lãnh đạo của Đảng. TS Nguyễn Quỳnh Anh nhìn nhận đây là thủ đoạn “lấy hiện tượng đánh tráo bản chất” nhằm phá hoại niềm tin từ gốc rễ. Hai là nhóm thủ đoạn thông qua công tác nhân sự để bôi đen, hạ bệ uy tín lãnh đạo và kích động chia rẽ nội bộ. Chúng tập trung đồn thổi về các cán bộ cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, theo kiểu loan tin “thâm cung bí sử” hoàn toàn bịa đặt về đời tư, tài sản, quan hệ gia đình của các đồng chí. Chúng dựng lên các kịch bản về sự “đấu đá phe phái”, “tranh giành ghế”, “thanh trừng nội bộ” để làm lung lay, sụp đổ những hình ảnh đẹp của người lãnh đạo và khi đó niềm tin của nhân dân vào “đội tiền phong” cũng sẽ ảnh hưởng. Nhóm thứ ba được TS Nguyễn Quỳnh Anh đề cập đến là nhóm thủ đoạn tấn công Văn kiện Đại hội và nền tảng lý luận của Đảng. Các thế lực tập trung xuyên tạc những nội dung trọng yếu trong dự thảo văn kiện, cho rằng tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng, phương châm đưa ra là sáo rỗng, hình thức, duy ý chí và không có khả năng thực thi. Chúng cũng tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời và việc kiên định con đường đi lên CNXH là sai lầm. Đây thực chất là thủ đoạn nhằm làm dao động tư tưởng, mưu đồ khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân hoài nghi về ngọn đuốc soi đường của Đảng.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 13-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hướng về Trường Sa Ngày 12-1, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, hướng về Trường Sa với tình cảm và trách nhiệm chính trị sâu sắc. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, trân trọng cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, đồng thời khẳng định đây là nguồn cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn công tác của TP.HCM đã trao quà cho quân, dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, góp phần chăm lo Tết cho bộ đội và nhân dân trên đảo. Sau đó, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đi thăm một số đơn vị và địa danh trong căn cứ quân sự Cam Ranh, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ... XUÂN HOÁT Tin vắn • Giá vàng trong nước lên đỉnh mới. Ngày 12-1, mở đầu phiên giao dịch, giá vàng trong nước nhanh chóng xác lập mặt bằng kỷ lục mới. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua - bán lên 160 - 162 triệu đồng/lượng, Còn Mi Hồng niêm yết ở mức 160,5 - 162 triệu đồng/lượng. THÙY LINH • VN-Index bứt phá. Chốt phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 12-1, nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép bùng nổ “sắc xanh”, trong đó ngành ngân hàng 100% mã đều tăng. Cuối phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm, đạt 1.877,33 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,78 điểm, lên 251,88 điểm. T.LINH Chiều 12-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành… Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Ban Chỉ đạo họp phiên đầu tiên nhằm thống nhất nhận thức, tầm nhìn, nội dung để tổ chức hành động, phát triển cơ sở dữ liệu Việt Nam đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Thủ tướng cho rằng bên cạnh kết quả tích cực, Việt Nam vẫn đối mặt với “điểm nghẽn” về thể chế và hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu thiếu kết nối, chia sẻ thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương trong khi chất lượng dữ liệu còn thấp và thiếu chuẩn hóa. Nhắc nhở, vẫn còn một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu tiến độ triển khai rất chậm, chưa hoàn thành số hóa, dữ liệu hóa và tập trung dữ liệu về Trung ương, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp mạnh mẽ để chấm dứt việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, “trăm hoa đua nở”, mỗi nơi một công nghệ, một chuẩn khác nhau. (Theo TTXVN) Ngày 12-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, công bố các quyết định cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM, làm bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Văn Nam sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi, có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác trong ngành kiểm sát và ngành kiểm tra. Bà Nguyễn Thanh Xuân, 44 tuổi, quê Củ Chi, TP.HCM. Bà có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính trị học, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân nông nghiệp nông thôn, cao cấp lý luận chính trị. THANH TUYỀN Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP Cần chấm dứt việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo kiểu “mạnh ai nấy làm” TP.HCM: Ông Trần Văn Nam làm bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Ngày 12-1, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, đã ký tờ trình gửi UBND tỉnh về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Công viên Hoa và Ánh sáng nghệ thuật Delight Park Đà Lạt (Công viên Đà Lạt). Theo đó, Sở VH-TT&DL đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Thùy Dương được tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau chương trình biểu diễn “Sử thi Âu Lạc” tại Công viên Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Cụ thể: Một điểm bắn tại Công viên Đà Lạt (80 Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Thời gian thực hiện lúc 21 giờ 30 (thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần) từ ngày 221-2026 đến ngày 22-2-2026. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Lâm Đồng tổ chức bắn pháo hoa hằng tuần từ 22-1 đến 22-2 Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến chào từ biệt Chiều 12-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Marc Knapper góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi. Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 2 triệu USD cho các địa phương của Việt Nam chịu thiệt hại do thiên tai trong năm qua. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong nhiều các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân hai nước. Đại sứ Marc Knapper tin tưởng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đại sứ Marc Knapper khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, ông sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế. (Theo TTXVN) Đồng Nai ra chỉ thị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên Ngày 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ra chỉ thị về về việc tổ chức chúc Tết Bính Ngọ năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, biên giới... bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều vui xuân, đón Tết… Trong chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. VŨ HỘI Tặng bằng khen cho học sinh đoạt huy chương vàng Robotics thế giới Ngày 12-1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao bằng khen cho tập thể Trường THCS Nguyễn Du cùng hai học sinh Nguyễn Minh Nhật (lớp 8A16) và Trần Hoàng Khôi (lớp 7A15). Theo quyết định, Trường THCS Nguyễn Du được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bồi dưỡng học sinh tham gia và đoạt giải cao tại cuộc thi Robotics thế giới - World Robot Contest Final 2025. Hai học sinh Nguyễn Minh Nhật và Trần Hoàng Khôi được tặng bằng khen do thi đấu xuất sắc, đoạt huy chương vàng. Trong cuộc thi diễn ra từ ngày 4 đến 11-1 vừa qua, đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du đã vượt qua hơn 1.000 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để giành ngôi vô địch. P.NAM - V.TÙNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 13-1-2026 UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi sở, ngành, xã, phường, đặc khu về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Văn bản cũng hướng dẫn về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã; số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã. Theo đó, 83 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã đủ điều kiện được tăng thêm một phó chủ tịch UBND. Các điều kiện gồm: Quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, xã từ 30 km2 trở lên và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Như vậy, 83 ĐVHC này sẽ có ba phó chủ tịch UBND. 84 ĐVHC cấp xã còn lại giữ nguyên hai phó chủ tịch theo quy định. Riêng xã Thạnh An, hiện bố trí ba phó chủ tịch do chưa có phòng chuyên môn. Sau khi thành lập phòng chuyên môn và tương đương, UBND xã Thạnh An chịu trách nhiệm sắp xếp để đảm bảo số lượng hai phó chủ tịch. Về quy trình bổ sung nhân sự, UBND 83 xã, phường nêu trên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp để xin chủ trương. Các đơn vị cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ theo thẩm quyền, xác định tiêu chí để lựa chọn nhân sự tại chỗ đủ điều kiện. Trường hợp có nhân sự đủ tiêu chuẩn, UBND xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp và gửi văn bản về UBND TP.HCM (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 31-1. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. LÊ THOA ĐỨC MINH Sáng 12-1, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội. Mất lòng tin vào thị trường Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập việc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường. “Vụ việc này nhức nhối hơn bao giờ hết, thể hiện sự bất chấp, coi thường tính mạng người dân của nhãn hàng rất lớn, rất nổi tiếng. Bản thân gia đình tôi cũng sử dụng đồ hộp rất nhiều như thịt heo đóng hộp, sốt cà chua, thịt bò hầm, pate... Chúng tôi thấy rất lo lắng” - bà Hải nói. Bà Hải cho rằng giá trị thương hiệu của các sản phẩm thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long rất lớn nhưng họ vẫn bất chấp thực hiện hành vi vi phạm. Theo bà Hải, các lực lượng chức năng đang vào cuộc xử lý vụ việc nhưng vẫn còn một số vấn đề người dân quan tâm. Bà nhấn mạnh theo Quy định 4527/2018 của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi, tất cả heo nhiễm bệnh đều phải tiêu hủy. Bà Hải đặt vấn đề: Có hay không hiện tượng che giấu dịch bệnh? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Tiêu hủy xong, chôn lấp phải đảm bảo vệ sinh, môi trường, quá trình vận chuyển phải khử trùng. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ việc thu mua, vận chuyển, chế Cử tri lo lắng về vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm Từ việc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị rà soát các loại đồ hộp khác. biến. “Đây là câu chuyện từ chăn nuôi, thú y, vận chuyển đến thành thực phẩm...” - bà Hải nói thêm. Dù tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã bị bắt, bà Hải vẫn đề nghị làm rõ đầu mối quản lý nhà nước và trách nhiệm liên quan. Bà cho rằng đây là vấn đề cần lưu ý khi sửa Luật An toàn thực phẩm sắp tới. “Đây là hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng sẽ làm mất lòng tin của người dân vào thị trường, trong đó có sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn” - bà Hải nhấn mạnh. Cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm còn nhiều lỗ hổng quản lý, bà Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác này. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát các loại đồ hộp khác và khẩn trương cảnh báo để người dân được biết. Lương chưa đảm bảo cuộc sống Trước đó, báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho hay cử tri, nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển. Cử tri đánh giá cao sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thận trọng trước các vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, theo ông Bình, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống. Nguyên nhân do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ngoài ra, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ. Cử tri cũng lo lắng về giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm. Đặc biệt, giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đến đời sống người dân, gây tâm lý lo lắng, ảnh hưởng thị trường tiền tệ. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, nhất là việc gia tăng số ca mắc ung thư. Bên cạnh đó, tình trạng giá Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề xuất cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ xe sử dụng nhiên liệu xăng sang xe sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp… Đã trả lời 704 kiến nghị của cử tri Về kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết trong tháng 12-2025, Thường trực ủy ban đã nhận được 400 văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tính đến nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 704 kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tỉ lệ giải quyết, trả lời đạt 93%. Hiện còn 53 kiến nghị chưa được trả lời đúng thời hạn (chiếm 7%). Thường trực ủy ban sẽ tiếp tục đôn đốc và cập nhật kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền. TP.HCM hướng dẫn quy trình bổ sung phó chủ tịch cho 83 xã, phường vé xe tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là các đối tượng sinh viên, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu về quê nghỉ Tết; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân… Kiến nghị kiểm tra giá cước vận tải Từ kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán. “Cần tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” - ông Bình nói. Đáng chú ý, ông Bình cho rằng Bộ Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe; xử lý nghiêm các đơn vị vận tải tăng giá trái quy định. Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị rà soát, điều chỉnh chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để họ yên tâm công tác. Đồng thời, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Ông Bình cho hay cử tri và nhân dân lo lắng việc thực hiện chuyển đổi xe cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang xe sử dụng điện. Từ đó, cử tri và nhân dân đề nghị cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận của người dân. Liên quan đến nội dung này, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề xuất cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ xe sử dụng nhiên liệu xăng sang xe sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện…• Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: PHẠM THẮNG

6 Thời sự - Thứ Ba 13-1-2026 sản xuất. Toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó 674 căn nhà bị sập hoàn toàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai “chiến dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch ra quân “thần tốc” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các lực lượng quân đội, công an. Lực lượng quân đội đã huy động trên 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. Lực lượng công an tỉnh đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà. Chính quyền các địa phương huy động tổng lực lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, thanh niên tình nguyện... tham gia hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở theo kế hoạch. Tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tại chỗ; tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời gian, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tập trung cao độ để hoàn thành việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho nhân dân. Đến nay, 100% số nhà ở cần sửa chữa đã được khắc phục xong; toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã khởi công, trong đó trên 96% số nhà đã hoàn thành và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1. “Chiến dịch Quang Trung” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai “chiến dịch Quang Trung”, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với đời sống nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số phần việc chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là đối với các căn nhà xây dựng mới có quy mô lớn. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, tuyệt đối không chủ quan, không được chậm trễ, phải rà soát từng công trình, từng hộ dân, xác định rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành cụ thể, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả thực hiện. Nhấn mạnh yêu cầu “dứt điểm để bà con an cư”, Phó Thủ tướng chỉ đạo toàn bộ số nhà còn lại phải hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm LÊ KIẾN Ngày 12-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và tiến độ triển khai thực hiện “chiến dịch Quang Trung”. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-1 Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về nhà ở, hạ tầng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) đến thăm, tặng quà cho gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa nhận nhà mới trong “chiến dịch Quang Trung” tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: LK người dân được vào ở trong những căn nhà an toàn, kiên cố, không để kéo dài qua sau Tết. Đối với các căn nhà của người có công và các đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm trọn vẹn, chu đáo, bảo đảm chất lượng, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phát động một đợt cao điểm ngắn ngày, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và lực lượng hỗ trợ để hoàn thành ngay các căn nhà còn lại của đối tượng chính sách, báo cáo kết quả cụ thể với Chính phủ. Phó Thủ tướng khẳng định “chiến dịch Quang Trung” là minh chứng rõ nét cho tinh thần thần tốc, quyết thắng, cho thấy khi có quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương thì những nhiệm vụ khó, cấp bách vẫn có thể hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Phó Thủ tướng biểu dương vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong chiến dịch, đồng thời khẳng định phương án “4 tại chỗ” đã phát huy hiệu quả thiết thực, cần tiếp tục được vận dụng linh hoạt trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiệt hại, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp căn cơ về bố trí, ổn định dân cư, gắn khắc phục hậu quả trước mắt với tái thiết và phát triển bền vững, hạn chế tối đa thiệt hại trong các mùa mưa bão tiếp theo.• Phó Thủ tướng chỉ đạo toàn bộ số nhà còn lại phải hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm người dân được vào ở trong những căn nhà an toàn, kiên cố, không để kéo dài qua sau Tết. Quy định mới về tăng phụ cấp chức vụ một số vị trí lãnh đạo phapluat@phapluattp.vn Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2026, các chế độ phụ cấp được áp dụng kể từ ngày 1-1-2026. Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004. Cụ thể, nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cục thuộc bộ. Theo đó, cục thuộc bộ được chia thành hai nhóm là cục loại 1 và cục loại 2. Trong đó, cục loại 2 giữ nguyên hệ số phụ cấp chức vụ theo quy định tại Nghị định 204/2004. Với cục loại 1, hệ số được nâng lên và cao hơn 0,1 so với các chức danh tương đương của cục loại 2. Hệ số phụ cấp mới với cục loại 1 như sau: Cục trưởng 1,10; phó cục trưởng 0,9; trưởng cơ quan khu vực, chi cục trưởng hoặc tương đương tại TP Hà Nội, TP.HCM 0,8; trưởng ban, trưởng phòng, chánh văn phòng, trưởng cơ quan khu vực, chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, TP còn lại 0,7… Đồng thời bổ sung quy định về hệ số phụ cấp đối với UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP. Theo nghị định, chủ tịch UBND cấp xã được hưởng hệ số 0,70 tại Hà Nội và TP.HCM, và 0,60 tại các tỉnh khác; phó chủ tịch là 0,60 và 0,50 tương ứng. Trưởng phòng thuộc UBND xã có hệ số phụ cấp 0,35 ở hai đô thị Hà Nội, TP.HCM và 0,25 ở các địa bàn còn lại. Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã có hệ số 0,2 tại hai đô thị lớn và 0,15 ở các xã, phường, đặc khu còn lại. Nghị định cũng đồng thời sửa đổi quy định với thanh tra thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra thuộc cục thuộc bộ. Theo Chính phủ, việc sửa đổi này nhằm hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhằm điều chỉnh một số chế độ phụ cấp từ ngày 1-1-2026. NGUYỄN THẢO “CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG”: Hoàn thành dứt điểm xây dựng nhà ở cho người dân Gia Lai trước 15-1 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai đã thần tốc thực hiện “chiến dịch Quang Trung”, giúp nhân dân vùng thiên tai có nhà mới trước Tết. Sáng cùng ngày, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công trước anh linh Hoàng đế QuangTrung - Nguyễn Huệ sau khi hoàn thành“chiến dịch Quang Trung”. Sau hơn một tháng triển khai chiến dịch, Sư đoàn 2 đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 92 căn nhà (vượt chỉ tiêu chín căn nhà); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, sửa chữa hơn 27 km kênh mương nội đồng. Sư đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc cũng đã trao tặng 40 tivi, 56 bộ nồi, 4 bếp gas, 50 quạt điện và 39 đồng hồ cho các gia đình nhận nhà mới với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng. Quá trình thực hiện, Sư đoàn 2 đã cơ động 1.155 cán bộ, chiến sĩ triển khai 1 tổ kỹ thuật, 83 đội xây dựng, 38 tổ sửa chữa nhà, 7 tổ nạo vét kênh mương. Sư đoàn 2 báo công “chiến dịch Quang Trung” Sư đoàn 2 tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: LK

