2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 14-1-2026 Phải kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý, nhất là nhà ở chung cư, phù hợp với điều kiện thu nhập và sự phát triển chung của đất nước, nếu không lại đi vào tích trữ, đầu cơ, lướt sóng, làm ảnh hưởng sự phát triển chung. NHẪN NAM Ngày 13-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp (trực tuyến) lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản (BĐS). Gói tín dụng 145.000 tỉ đồng mới giải ngân được 4% Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công tác xây dựng thể chế chính sách đã làm rất tích cực, phù hợp, hiệu quả, mang tính hành động... Cụ thể, Chính phủ đã trình Quốc hội trong năm nay ban hành hơn 100 luật và nghị quyết. Song song đó, Chính phủ đã ban hành 377 nghị định và nhiều nghị quyết để cụ thể hóa các luật, nghị quyết của Quốc hội; ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến phát triển thị trường BĐS và nhà ở xã hội (NƠXH). Cũng theo Thủ tướng, với sự vào cuộc nghiêm túc khẩn trương của các bộ, ngành và các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt trong ba tháng cuối năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển NƠXH đã được cải thiện rất rõ nét. Đến nay, ít nhất phải được 20%, chính sách mới đi vào thực tế vì việc ban hành chính sách gói tín dụng này hơn hai năm rồi. “Tôi nhắc đi nhắc lại ban hành một chính sách mà không giải ngân được thì phải suy nghĩ ngay… Đưa ra một chính sách nhưng phải thuận lợi, phù hợp thực tế, khả thi, mang lại hiệu quả cho người dân, tránh bệnh hình thức, mục tiêu thì lớn, ý tưởng cao nhưng thực hiện không được thì chúng ta phải rút kinh nghiệm” - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu. Thủ tướng: Kéo giảm giá nhà ở một cách hợp lý riêng NƠXH đã hoàn thành 103% kế hoạch năm 2025. Thị trường BĐS cũng có tín hiệu tốt lên và đang đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, lành mạnh, như trước đại dịch COVID-19 năm 2020. NƠXH đến nay lũy kế đạt 169.143 căn hoàn thành và cơ bản bán hết. Gói tín dụng cho vay ưu đãi 145.000 tỉ đồng, giải ngân đến ngày 30-11-2025 được 6.228 tỉ đồng, trong đó có 5.151 tỉ đồng cho chủ đầu tư và 1.077 tỉ đồng cho người mua nhà. Thủ tướng đánh giá con số giải ngân này còn khiêm tốn, mới giải ngân được hơn 4%, phải nghiên cứu kỹ lại. Thủ tướng cho rằng việc này có chuyển biến nhưng chưa được như mong muốn, Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân Chỉ đạo các công việc trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định chính trị xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Mạnh dạn giao các dự án, chương trình kế hoạch phát triển NƠXH, nhà ở cho Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý, nhất là nhà ở chung cư, phù hợp với điều kiện thu nhập và sự phát triển chung của đất nước. thuê cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện… Theo đó, mục tiêu là đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội, tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân. Thực hiện quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và phù hợp với quy luật thị trường. Cùng với đó là rà soát các thủ tục hành chính, cắt tất cả thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân. Các bộ, ngành và địa phương thực hiện các mục tiêu về NƠXH, phát triển lành mạnh thị trường BĐS tại địa phương. Đồng thời phải kéo giảm giá nhà ở thương mại một cách hợp lý, nhất là nhà ở chung cư, phù hợp với điều kiện thu nhập và sự phát triển chung của đất nước, nếu không lại đi vào tích trữ, đầu cơ, lướt sóng, làm ảnh hưởng sự phát triển chung. Một mục tiêu nữa là phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các động lực tăng trưởng Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Xây dựng chính sách nhà ở cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS vào sáng 13-1 là yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó là tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau để tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Thủ tướng nêu rõ nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động. Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường BĐS đáp ứng nhu cầu của nhân dân phù hợp điều kiện, thu nhập tại các địa phương. Khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn gồm: NƠXH cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; trên cơ sở đó chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững; khẩn trương hoàn thành việc thành lập quỹ nhà ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ngoài ra, rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 ngay trong quý I-2026, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Lập, phê duyệt danh mục các khu đất phát triển NƠXH; bố trí đủ quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tổ chức giao chủ đầu tư theo đúng quy định của Nghị quyết 201/2025/QH15 và nghị quyết của Chính phủ. Bên cạnh đó là kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường BĐS cấp tỉnh; bố trí đủ cán bộ, công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển NƠXH; bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê với giá phù hợp và góp phần phát triển thị trường BĐS lành mạnh, ổn định, bền vững cho đất nước. “Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường BĐS lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước; đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, bằng tâm huyết, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước” - Thủ tướng cho biết. (Theo Chinhphu.vn)

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 14-1-2026 thương mại Giá căn hộ chung cư tăng 20%-30% Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn NƠXH, đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra. Lũy kế đến ngày 31-12-2025, cả nước có 193 dự án NƠXH hoàn thành với quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công với quy mô 134.111 căn… Trong năm 2025, cả nước có khoảng 579.718 giao dịch BĐS thành công, bằng khoảng 107,7% so với năm 2024. Giá căn hộ chung cư tăng 20%-30% so với năm 2024, một số khu vực tăng trên 40%, đặc biệt phân khúc trung và cao cấp. Giá biệt thự và nhà liền kề tăng 10%-20%. Giá đất nền tăng 20%-25%... Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp 3 trường hợp khiếu nại kéo dài tại TP.HCM Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, xem xét giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. của nền kinh tế đất nước, ngân hàng phải có chính sách quản lý rủi ro về tín dụng BĐS, làm cho thị trường lành mạnh… Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan. Trong đó, Bộ Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét thành lập trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1 này. Thủ tướng cũng yêu cầu bộ này tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định 357 về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. “Gọi nôm na là thẻ căn cước cho nhà ở, mỗi căn nhà, mảnh đất đều có định danh về pháp lý, tình trạng thuế… Tinh thần dữ liệu phải đảm bảo đúng đủ, sạch sống, thống nhất dùng chung, kết nối đồng bộ liên thông, khai thác hiệu quả” - Thủ tướng nhấn mạnh. Bộ Tài chính đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các chính sách về NƠXH, nhà ở cho thuê và có hướng dẫn để thực hiện; nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ thổi giá BĐS, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh… Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu có liên quan để phục vụ cho việc xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH, nhất là người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động; chỉ đạo các cơ quan điều tra xử lý kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua NƠXH, thao túng thị trường…• Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1-2026, trực tiếp lắng nghe và xem xét giải quyết ba vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI Tiêu điểm Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cũng gấp rút đề xuất thành lập trung tâm giao dịch BĐS và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; đang hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh BĐS; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển NƠXH. Các bộ, ngành phối hợp với các địa phương rà soát xúc tiến việc thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia; rà soát bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với hoạt động mua bán căn hộ chung cư gây rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, làm rõ nhu cầu về thuê nhà ở, đồng thời đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo giai đoạn 2027-2030; kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường BĐS tại địa phương… PHẠM HẢI - THANH TUYỀN Ngày 13-1, Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1-2026, trực tiếp lắng nghe và xem xét giải quyết ba vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài, chủ yếu liên quan đến bồi thường đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương cũ. Tham dự buổi tiếp công dân có ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ba vụ việc khiếu nại kéo dài Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan đã trực tiếp nghe ý kiến của ba trường hợp công dân có khiếu nại, kiến nghị tồn đọng nhiều năm. Thứ nhất, đại diện gia đình ông Dương Văn Chính khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi hơn 4.600 m² đất để thực hiện dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2). Gia đình đề nghị được áp dụng phương án tổng thể năm 2008 với mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư. Theo hồ sơ, UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đã ban hành quyết định thu hồi đất và lập phương án bồi thường chi tiết theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP với số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Không đồng ý, ông Chính khiếu nại qua nhiều cấp. Thanh tra Chính phủ từng có ý kiến cho rằng trường hợp này đủ điều kiện xem xét theo phương án tổng thể. Tuy nhiên, UBND TP.HCM cho rằng dự án đã chuyển sang giai đoạn thực hiện phương án bồi thường chi tiết theo quy định mới, nên không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục áp dụng phương án cũ. Qua nhiều lần rà soát, các sở, ngành TP.HCM thống nhất giữ nguyên quan điểm giải quyết theo phương án chi tiết; đồng thời UBND TP.HCM đã có văn bản xin ý kiến phúc đáp của Thanh tra Chính phủ làm cơ sở ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Thứ hai, ông Lưu Văn Long, đại diện gia đình, khiếu nại yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 2.822 m² tại phường Thuận Giao, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Vụ việc đã được UBND thị xã Thuận An và UBND tỉnh Bình Dương giải quyết, bác yêu cầu từ các năm 2012 và 2014. Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đều thống nhất kết luận việc giải quyết của địa phương là đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xem xét hỗ trợ đất sản xuất, UBND tỉnh Bình Dương cũ tiếp tục rà soát nhưng xác định không có cơ sở pháp lý và chính sách để giao đất hoặc hỗ trợ thêm do gia đình không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thứ ba, ông Cao Thành Danh khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với gần 15 ha đất tại phường Long Trường, TP.HCM. Khu đất có nguồn gốc do cha mẹ bà Nguyễn Thị Muôn (người liên quan đến vụ việc) khai phá, sử dụng trước khi giao cho Nông trường Dừa Thủ Đức từ năm 1985. Gia đình đã được giải quyết tiền đền bù công khai phá theo chính sách tại thời điểm thu hồi đất nhưng không đồng ý, tiếp tục khiếu nại xin lại đất hoặc bồi thường theo giá hiện hành. Khiếu nại này đã bị bác qua hai cấp giải quyết từ năm 1998. Trên cơ sở rà soát của Thanh tra Chính phủ, xét việc quản lý, sử dụng đất sau thu hồi chưa hiệu quả, các cơ quan trung ương ghi nhận nguyện vọng hỗ trợ của gia đình nhằm chấm dứt khiếu nại kéo dài. Đề nghị giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi của người dân Phát biểu tại buổi tiếp công dân, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết đa số vụ việc đều tồn đọng kéo dài nhiều năm, chưa được giải quyết dứt điểm. Ông Huy đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, xem xét giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Trung ương. Đối với vụ việc của gia đình ông Dương Văn Chính, ông Huy đề nghị lãnh đạo UBND TP.HCM quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, đôn đốc và giải quyết dứt điểm trước ngày 30-4. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM cũng mong người dân chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình giải quyết; chấp hành nghiêm các quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để các cơ quan chức năng có cơ sở xem xét, xử lý đúng quy định, góp phần sớm chấm dứt các vụ việc tồn đọng kéo dài, bảo đảm ổn định an ninh trật tự và quyền lợi chính đáng của các bên.• Dự án nhà ở xã hội MK Riviera tại khu đô thị An Bình Tân (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức lễ khởi công vào ngày 12-1. Ảnh: HH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 14-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thống nhất giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Ngày 13-1, Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại đây, Bí thư Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. THANH TUYỀN Tin vắn • Bắt giam tài xế xe tải trong vụ rượt đuổi xe khách. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Quốc về tội gây rối trật tự công cộng. Quốc là tài xế xe tải trong vụ rượt đuổi, lạng lách trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào tối 7-1. HẢI DƯƠNG • Xe chở công nhân cháy rụi trước cổng trường học. Sáng 13-1, xe khách loại 29 chỗ chở công nhân đậu trên Quốc lộ 14, trước cổng trường học ở phường Bình Phước, Đồng Nai bất ngờ cháy rụi. Lúc xảy ra cháy, trong xe không có người. VŨ HỘI • Lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt tiền tỉ. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quốc (64 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quốc lừa bán phần đất đã bán cho nhiều người, chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng. PN - VT Sáng 13-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng tiến hành sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi sơ duyệt. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện tốt công việc được giao, cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, yêu cầu. Ông yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện nốt các nội dung trên tinh thần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Cụ thể gồm: Trang trí khánh tiết tại hội trường chính, sảnh vào bảo đảm mỹ thuật, trang trọng; thiết bị kỹ thuật kết nối tại trung tâm báo chí; sơ đồ, chỉ dẫn về khu trưng bày ảnh. Ông đề nghị các cơ quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại buổi sơ duyệt, điều chỉnh chi tiết để hệ thống hạ tầng kỹ thuật vận hành thông suốt. Tất cả phần việc còn lại cần hoàn thiện vào cuối ngày 13-1. Trung tâm báo chí phải sẵn sàng trước lễ khai trương và họp báo quốc tế về Đại hội XIV vào chiều 14-1. Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các lực lượng phối hợp chặt chẽ. Mục tiêu là hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV diễn ra vào sáng 14-1, đảm bảo đúng kế hoạch. ĐỨC MINH Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang chủ trì xây dựng ứng dụng của ngành tuyên giáo và dân vận (app TGDV) trên nền tảng điện thoại di động, dự kiến ra mắt vào ngày 15-1. Việc xây dựng app TGDV được triển khai trên cơ sở chủ trương xây dựng hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, đồng thời căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025. App TGDV là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành tuyên giáo và dân vận trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống. Thông qua ứng dụng này, việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được triển khai hiệu quả hơn, tiếp cận rộng rãi hơn tới quần chúng nhân dân. VIẾT THỊNH Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do TTXVN thực hiện. Ảnh: TTXVN Thường trực Ban Bí thư: Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng ứng dụng TGDV Ngày 13-1, Bộ NN&MT có thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về quản lý nhãn hiệu, thương hiệu nông sản. Trong đó, đối với quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/ VIETNAM RICE”, trên cơ sở ý kiến của các bộ Tư pháp, Tài chính, KH&CN…, Thứ trưởng giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị xây dựng và trình ban hành thông tư quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE”. Nghiên cứu phương án giao Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp là đơn vị chủ trì quản lý và tổ chức sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE” theo quy định của pháp luật. “Việc ban hành thông tư là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp, đồng thời làm tiền đề cho việc xây dựng và quản lý các nhãn hiệu nông sản chủ lực khác trong thời gian tới” - theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam. AN HIỀN Sẽ ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam” Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc Sáng 13-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp bà Đoạn Bình, Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc, nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Trung Quốc là nước láng giềng liền kề, bạn bè truyền thống của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở ổn định, lâu dài. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, bà Đoạn Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu công tác chính trị, giao lưu sĩ quan trẻ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát khu vực cửa khẩu, biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, người và phương tiện, qua đó cùng nhau duy trì đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bà Đoạn Bình nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước với đặc điểm núi liền núi, sông liền sông, phong tục tập quán tương đồng. Bà khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, cũng như tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc nói riêng. VIẾT THỊNH TP.HCM: Thu hồi kho bãi bỏ hoang để xây trường mầm non UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị định 277/2025 ngày 20-10-2025 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi trên địa bàn. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% phường, xã, đặc khu của TP.HCM đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho lứa tuổi này. Cụ thể, từ năm 2026 đến 2028, TP.HCM phấn đấu có 70% phường, xã, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi; từ năm 2029 đến hết năm 2030, tỉ lệ này đạt 100%. Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát mạng lưới trường học trên địa bàn 168 xã, phường, đặc khu nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ. Đặc biệt, UBND TP chỉ đạo tăng thêm quỹ đất cho ngành GD&ĐT bằng nhiều biện pháp như thu hồi các kho bãi, khu đất bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, trụ sở dôi dư để ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non. NGUYỄN QUYÊN Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ điều hành đại hội cổ đông Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra ngày 2-2. Trong danh sách nhân sự điều hành đại hội cổ đông có ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. Hồi đầu tháng 12-2025, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty. Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú và nhiều nhân sự khác tại công ty nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Trước đó, từ ngày 18 đến 20-11-2025, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có, gây ngập lụt lịch sử tại vùng hạ du Phú Yên. Đỉnh điểm là lúc 16 giờ ngày 19-11, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 16.100 m3/giây, cao nhất từ vận hành. TIẾN THOẠI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 14-1-2026 Đại hội XIV của Đảng đang đến rất gần với ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tổng kết 40 năm Đổi mới và hoạch định đường lối cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II, khẳng định từng nội dung trong văn kiện đều được xây dựng dựa trên quá trình tổng kết thực tiễn sâu sắc và dự báo chiến lược, thể hiện rõ khát vọng vươn mình của dân tộc chứ không phải là sự lúng túng hay ý chí áp đặt. Mưu đồ xuyên tạc để phá hoại . Phóng viên: Trước mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đảng, các dự thảo văn kiện luôn là một trong những trọng tâm bị các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc. Vì sao, thưa ông? + TS Vũ Trung Kiên (ảnh): Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là Đảng duy nhất cầm quyền. Các chủ trương, đường lối của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội toàn quốc của Đảng không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của Đảng mà còn của đất nước và dân tộc. Những quyết sách được thông qua tại đại hội chính là đường lối phát triển đất nước trong cả một nhiệm kỳ, thậm chí tầm nhìn còn xa hơn thế. Đặc biệt, Đại hội XIV sẽ tổng kết 40 năm Đổi mới đất nước, rút ra những bài học và định hướng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Tất cả quyết sách được thông qua tại Đại hội XIV sẽ đặt nền tảng vững Lật tẩy chiêu trò xuyên tạc Văn kiện Đại hội XIV chắc để Việt Nam hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Mỗi bước tiến, thành tựu của Việt Nam là điều mà các thế lực thù địch không mong muốn. Họ muốn Việt Nam nghèo đói, loạn lạc, yếu hèn để vin vào đó tố cáo, chống phá Đảng và Nhà nước. Thế nhưng thực tiễn đã chứng minh với đường lối đúng đắn, Việt Nam đã ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Có lẽ vì vậy mà các thế lực thù địch luôn nhắm tới và xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc. Mọi luận điệu xuyên tạc đều thiếu căn cứ . Các thế lực thù địch đã đưa ra những luận điểm, luận điệu sai lệch nào để bóp méo dự thảo văn kiện? + Một báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng có rất nhiều nội dung. Thế nhưng nếu đọc trên các trang mạng xã hội có thể nhận thấy các luận điệu xuyên tạc chủ yếu xoay quanh các câu từ quy chụp rất quen thuộc như “không có gì mới”, “không phù hợp với xu thế thời đại”, “thiếu tầm nhìn”… Tuy nhiên, thực tế khi đọc các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chúng ta dễ dàng nhận ra tất cả luận điệu nêu trên là xuyên tạc, hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi chỉ lấy một ví dụ rất nhỏ về đường lối đối ngoại của Đảng qua các kỳ đại hội để thấy rằng các nội dung mới luôn luôn được vạch ra trên cơ sở kế thừa các nhiệm kỳ trước đó. Đại hội VII (1991) Đảng đề ra đường lối là “muốn là bạn”, Đại hội IX (2001) là “sẵn sàng là bạn”, Đại hội X (2006) “là bạn”, “là đối tác tin cậy” và từ Đại hội XI tới nay bổ sung thêm “là thành viên có trách nhiệm”. Đọc dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cũng thấy rõ ràng có rất nhiều điểm mới bổ sung. Chẳng hạn “lý luận về đường lối đổi mới của Đảng”; đưa “bảo vệ môi trường” vào nội dung “phát triển kinh tế - xã hội”; bổ sung “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế” vào nội dung “tăng cường quốc phòng, an ninh”… Hầu hết các quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết mới gần đây mà Đảng ban hành đều đã được cập nhật vào dự thảo văn kiện. . Một số luận điệu cố tình xuyên tạc rằng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện sự “lúng túng về đường lối”, “thiếu tầm nhìn trước yêu cầu phát triển mới” hoặc “đưa ra những mục tiêu không thể thực hiện được”…? + Là người nghiên cứu, khi đọc các văn kiện của Đảng, nhất là từ văn kiện hội nghị giữ nhiệm kỳ khóa VII (1994) tới nay, chúng tôi thấy rằng các dự báo của Đảng gần như hoàn toàn chính xác. Muốn lãnh đạo tốt, lãnh đạo đúng, mang lại hiệu quả, thành quả, thành tựu thiết thực thì Đảng phải có tầm dự báo chiến lược và đặt ra các mục tiêu khả thi. Nhìn lại những nhiệm kỳ vừa qua, việc dự báo và đặt ra các mục tiêu về cơ bản là phù hợp và khả thi. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm cho rõ rằng xã hội và chính trị biến đổi từng ngày, từng giờ và có những vấn đề, sự việc nằm ngoài tầm dự báo của Đảng, thậm chí hoàn toàn bất ngờ. Vì vậy cũng sẽ có những mục tiêu Đảng đề ra đã chưa thật sự được thực hiện trọn vẹn. Với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, có những mục tiêu là khát vọng, tầm nhìn của dân tộc, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người… chắc chắn đã được cân nhắc kỹ, thấu đáo trên tinh thần hướng tới khát vọng phát triển của đất nước trong tương lai. Mục tiêu, tầm nhìn đều rất rõ nét, có cơ sở chứ không như các luận điệu xuyên tạc cho rằng “thiếu tầm nhìn”. Các mục tiêu cụ thể để xây dựng là từ những nghiên cứu, đúc kết thực tiễn có so sánh, đối chiếu và dự báo cả những khó khăn, tác động chứ không phải nêu ra cho đẹp về chỉ số. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng: Cẩn trọng qua các bước . Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội được tiến hành theo những nguyên tắc, bước đi nào để bảo đảm tính khoa học, dân chủ và chặt chẽ, thưa ông? + Có lẽ ít có dự thảo nào lại có sự chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học như dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV. Văn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII vào tháng 12-2025. Ảnh: VGP kiện trình đại hội lại không cho phép dài dòng mà phải cô đọng, kết tinh những tinh túy, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. Vì vậy các bước, các khâu của công tác dự thảo văn kiện đã được thực hiện khoa học, cẩn trọng, bài bản. Tất cả đánh giá, nhận xét, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà dự thảo văn kiện đề ra đều là sự tổng kết, đúc rút từ thực tiễn thông qua nghiên cứu thực tế, các đề tài khoa học cấp Nhà nước, các hội thảo, tọa đàm, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. . Theo ông, cần làm gì để thông tin chính thống về nội dung dự thảo văn kiện được lan tỏa mạnh mẽ hơn, kịp thời hơn, qua đó chủ động ngăn chặn và vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc? + Năm năm qua, dù thế giới và khu vực có những biến động không lường trước được, tác động, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam. Dù vậy, chúng ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố vững mạnh, đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng, rộng mở, đi vào chiều sâu… Tất cả thành tựu ấy tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và là những minh chứng sống động cho việc đề ra và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, để lan tỏa mạnh mẽ các nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vị thế Việt Nam, về những thành quả đã đạt được, nhất là các nội dung mới, nội dung cập nhật, bổ sung trong dự thảo văn kiện trình đại hội. Cùng với đó là mở các diễn đàn trao đổi, tọa đàm về các nội dung dự thảo văn kiện, kể cả trước khi đại hội diễn ra. Đặc biệt phải tuyên truyền sâu rộng văn kiện đại hội ngay sau khi được thông qua một cách nhanh chóng nhất để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu cơ bản các nội dung của văn kiện. . Xin cảm ơn ông.• Thực tiễn đã chứng minh với đường lối đúng đắn, Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc, đập tan những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài 2 Văn kiện Đại hội Đảng: Sản phẩm kết tinh trí tuệ, công sức Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 (khóa XIII) ngày 22-12-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết có 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào dự thảo các văn kiện, được tiến hành từ ngày 15-10-2025 đến ngày 15-11-2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng. Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ đại hội trước. Như vậy có thể thấy dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chứ không phải là sản phẩm của ý chí chủ quan hay áp đặt như các luận điệu xuyên tạc đã viết. TS VŨ TRUNG KIÊN Những mục tiêu đặt ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là khát vọng, tầm nhìn của dân tộc, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. LÊ THOA thực hiện

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 14-1-2026 Dấu hiệu này có thể là tên địa danh hoặc dấu hiệu chứa yếu tố địa danh, được thể hiện bằng chữ, hình ảnh hoặc hình thức thể hiện khác, miễn là có khả năng giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có xuất xứ từ một vùng địa lý nhất định. Khi đã được Nhà nước bảo hộ, chỉ dẫn địa lý trở thành tài sản trí tuệ chung, không thuộc riêng một cá nhân hay doanh nghiệp, mà được quản lý và sử dụng theo quy chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Điểm cốt lõi của chỉ dẫn địa lý nằm ở chức năng “chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm”. Khác với nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của các chủ thể kinh doanh khác nhau, chỉ dẫn địa lý nhằm khẳng định nơi sản phẩm được hình thành và gắn bó. Nguồn gốc địa lý ở đây không chỉ là địa điểm sản xuất thuần túy, mà còn là tổng hòa các yếu tố tự nhiên và yếu tố con người của vùng đó, như điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, tập quán sản xuất, kỹ năng và kinh nghiệm truyền thống. Chính những yếu tố này tạo nên danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính riêng biệt của sản phẩm. Có thể kể đến bưởi Đoan Hùng, nước mắm Phú Quốc, chè Shan tuyết Mộc Châu, thanh long Bình Thuận, vải thiều Thanh Hà, cam Vinh, vải thiều Lục Ngạn, xoài cát Hòa Lộc… Theo luật sư Vũ Duy Nam, pháp luật cho phép chỉ dẫn địa lý gắn với khu vực nhỏ như một xã, phường hoặc rộng như một vùng tỉnh, thậm chí một quốc gia, không phải để nới lỏng điều kiện bảo hộ, mà để phù hợp với thực tiễn sản xuất. Tuy nhiên, dù phạm vi rộng hay hẹp, yếu tố bắt buộc vẫn là phải chứng minh được rằng chính vùng địa lý cụ thể đó đã tạo ra những đặc điểm riêng có cho sản phẩm, đồng thời không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thực sự của hàng hóa. Điều 79 Luật SHTT xác định điều kiện để chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực đó quyết định. Như vậy, có thể hiểu một cách giản dị rằng: Chỉ dẫn địa lý không chỉ là “tên gọi cho hay”, mà là tên địa danh được pháp luật ghi nhận, gắn chặt với một vùng địa lý xác định và được dùng để bảo đảm cho người tiêu dùng biết chính xác sản phẩm đó xuất phát từ đâu, có chất lượng đặc thù do điều kiện tự nhiên hoặc yếu tố con người của vùng đó tạo nên. Nút thắt pháp lý từ địa danh hành chính Cũng theo luật sư Nam, để được bảo hộ, pháp luật đòi hỏi phải xác định rõ ràng và hợp pháp vùng địa lý mang chỉ dẫn. Yêu cầu này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 106 Luật SHTT. Theo đó, hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý phải có bản mô tả chỉ dẫn địa lý; bản đồ khu vực địa lý tương ứng; các tài liệu chứng minh mối liên hệ giữa chất lượng, danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý của khu vực mang chỉ dẫn. Chính điểm này là “nút thắt pháp lý” trong vụ việc tôm Bình Thuận. Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý không thể dựa trên cách gọi quen thuộc trong đời sống xã hội, mà phải dựa trên địa danh hành chính được pháp luật công nhận tại thời điểm lập hồ sơ. Khi tên gọi hoặc ranh giới đơn vị hành chính có sự thay đổi, sáp nhập, điều chỉnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc tiếp tục sử dụng tên địa danh cũ để đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ không còn đáp ứng yêu cầu pháp lý về tính xác định của khu vực địa lý. “Nói cách khác, dù tôm Bình Thuận là một sản phẩm có danh tiếng thực tế nhưng khi địa danh Bình Thuận không còn phù hợp về mặt pháp lý để xác định ranh giới địa lý theo yêu cầu của Luật SHTT thì cơ quan quản lý buộc Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, dự án đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận đã phải tạm dừng do địa danh “Bình Thuận” không còn phù hợp để xác định vùng địa lý theo quy định hiện hành. Chỉ dẫn địa lý không chỉ là tên gọi quen miệng Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), “chỉ dẫn địa lý” là một đối tượng quyền SHTT được Nhà nước bảo hộ. Cụ thể, khoản 22 Điều 4 Luật SHTT quy định chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Trước hết, việc pháp luật xác định chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu cho thấy đây không đơn thuần là cách gọi quen thuộc trong đời sống, mà là một đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Góc nhìn pháp lý việc dừng bảo hộ, chỉ dẫn địa lý cho tôm Bình Thuận phải dừng hoặc điều chỉnh dự án đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây không phải là sự phủ nhận giá trị hay chất lượng của sản phẩm, mà là hệ quả tất yếu của việc áp dụng nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT một cách chặt chẽ, chính xác và không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, như được quy định tại Điều 80 Luật SHTT” - luật sư Vũ Duy Nam nói.• Ngày 13-1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Thành Công, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm của Bình Thuận là mong muốn của địa phương và các doanh nghiệp để khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là sự thay đổi của Luật SHTT theo hướng siết chặt các quy định về hồ sơ. Tờ khai mới đòi hỏi “bản mô tả tính chất đặc thù” cực kỳ khắt khe. Trong khi đó, ngành tôm tại Bình Thuận cũ hiện đang phát triển rất đa dạng với nhiều sản phẩm chế biến sâu. Nếu cố gắng áp đặt tiêu chí bảo hộ theo quy định mới, phạm vi địa lý và danh mục sản phẩm được bảo hộ sẽ bị thu hẹp đáng kể, gây bất lợi cho doanh nghiệp hơn là các hình thức bảo hộ khác. Một nhận định quan trọng là sự thay đổi địa giới hành chính. Việc tên gọi “Bình Thuận” cũ giờ đây trùng hoặc gây nhầm lẫn với đơn vị hành chính cấp phường sau sáp nhập tạo nên một lỗ hổng về mặt định vị. Chỉ dẫn địa lý yêu cầu bản đồ khu vực địa lý phải chính xác tuyệt đối để xác định vùng hội đủ điều kiện tự nhiên tạo nên danh tiếng sản phẩm. Việc lỗi nhịp giữa tên gọi cũ và đơn vị hành chính mới là cơ sở pháp lý khiến dự án phải tạm dừng để xin ý kiến từ Cục SHTT, nhằm tìm kiếm một phương án khai sinh phù hợp hơn với thực tiễn. Cũng theo Sở KH&CN, nước mắm và thanh long vẫn đang được chỉ dẫn địa lý và bảo hộ bình thường. Như vậy, dừng lại không có nghĩa là khai tử, mà là một bước lùi cần thiết để tìm kiếm một “bộ giáp” pháp lý vừa vặn hơn cho tôm Bình Thuận. Trong cuộc chơi chỉ dẫn địa lý, sự chính xác về địa danh, tính đặc thù của sản phẩm không chỉ là thủ tục, mà là linh hồn quyết định giá trị thương hiệu trên trường quốc tế và thanh long, nước mắm những“di sản” đã được đóng dấu bảo hộ vẫn đang kiêu hãnh dưới cái tên Phan Thiết và Bình Thuận. Giám đốc Sở KH&CN nói gì? Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý không thể dựa trên cách gọi quen thuộc trong đời sống xã hội, mà phải dựa trên địa danh hành chính được pháp luật công nhận tại thời điểm lập hồ sơ. phapluat@phapluattp.vn Chỉ dẫn địa lý “tôm Bình Thuận” phải tạm dừng không phải vì mất giá trị, mà do không còn đủ cơ sở pháp lý để xác định vùng địa lý theo Luật Sở hữu trí tuệ. Con tôm Bình Thuận từ lâu đã nổi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế. Ảnh: PHÚ NHUẬN Tiêu điểm Có thể điều chỉnh phương án đăng ký chỉ dẫn địa lý Chỉ dẫn địa lý là một quyền SHTT đặc biệt, gắn liền với địa danh hợp pháp và ranh giới địa lý cụ thể. Trong trường hợp tôm Bình Thuận, vướng mắc nằm ở địa danh và điều kiện pháp lý để xác định vùng địa lý chứ không xuất phát từ giá trị hay uy tín của sản phẩm. Việc tạm dừng đăng ký bảo hộ vì vậy là một quyết định mang tính kỹ thuật pháp lý, nhằm bảo đảm việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý tuân thủ đúng quy định của Luật SHTT và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Theo Luật SHTT, chỉ dẫn địa lý không bị ràng buộc cứng vào một tên tỉnh cụ thể, mà quan trọng là xác định được vùng địa lý hợp pháp và cụ thể gắn với chất lượng, danh tiếng của sản phẩm. Vì vậy, trong bối cảnh đơn vị hành chính có sự thay đổi, sáp nhập, cơ quan và địa phương hoàn toàn có thể điều chỉnh phương án đăng ký chỉ dẫn địa lý theo các xã, phường mới sau sáp nhập hoặc đăng ký theo tỉnh Lâm Đồng mới. Luật sư VŨ DUY NAM, Đoàn Luật sư TP.HCM HUỲNH THƠ

