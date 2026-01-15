011-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 15-1-2026 Quy trình nhân sự đảm bảo sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đề cao tiêu chuẩn về năng lực thực tiễn, uy tín và đạo đức, đặc biệt lấy chất lượng sản phẩm công tác làm thước đo đánh giá cán bộ. Ngày 14-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương. Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng. Dự đại hội có 1.586 đại biểu Phát biểu tại buổi họp báo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 25-1. Chủ đề của đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Dự đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về công tác nhân sự, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện một cách khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm. Đặc biệt đề cao tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ. Kiên quyết không bỏ sót những người có đức, có tài, đồng thời không để lọt vào bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn, năng lực và phẩm chất. “Quy trình nhân sự đảm bảo sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đề cao tiêu chuẩn về năng lực thực tiễn, uy tín và đạo đức, đặc biệt lấy chất lượng sản phẩm công tác làm hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị những nhân sự đầu vào có chất lượng cho công tác nhân sự của Đảng. Công tác nhân sự Đại hội XIV được thực hiện khách quan, công tâm thước đo đánh giá cán bộ” - ông Trần Cẩm Tú nói. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin để các nhà báo triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ… Đã thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để trình đại hội Ngay sau lễ cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí, đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo. Tại đây, các PV trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, chuẩn bị cho đại hội; nhân sự Đại hội XIV; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV cũng như những điểm mới về tư duy, tầm nhìn so với các kỳ đại hội trước. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời một số câu hỏi của báo chí về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Ông cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo bài bản, khách quan, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, thống nhất rất cao theo đúng nguyên tắc của Đảng. Theo ông Tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở đó đã chỉ đạo quy Và ngày 14-4-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại các hội nghị Trung ương lần thứ 10, 11, 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và rất thống nhất ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử Trao đổi với báo chí tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu sự phát triển của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi mang tính thời đại, đem lại nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Bên cạnh đó, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu đưa Việt Nam thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV của Đảng và những quyết sách chiến lược để thực hiện hai mục tiêu 100 năm trong thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Trung tâm Báo chí tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật để các nhà báo trong nước và quốc tế tác nghiệp hiệu quả. Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu. Tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết, chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định. Không bỏ sót cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín Về các yêu cầu đối với nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết có một số yêu cầu. Một là, phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; gắn bó mật thiết với nhân dân; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và triển vọng phát triển. Hai là, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những cán bộ tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; Cùng với đó, có phẩm chất, năng lực, uy tín; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân, dám xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. Thứ ba, kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng… Tuy nhiên, cũng không bỏ sót những nhân sự thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân. Đặc biệt, ông Tâm nhấn mạnh không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém; mất đoàn kết; sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ… Thứ tư, phải coi trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đoàn kết nội bộ; đồng thời đề cao tinh thần tự giác, có giải pháp hiệu quả để đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là đối với công tác nhân sự của Đảng.• ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. Ảnh: CTV Tiêu điểm Gần 700 PV tham gia tác nghiệp tại đại hội Theo báo cáo, tính đến nay đã có 597 PV, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và 79 PV, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài đăng ký tham dự đưa tin về đại hội. Con số này tăng đáng kể so với Đại hội XIII. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CTV

3 Thời sự - Thứ Năm 15-1-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Sáng 14-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; Đề án 204 là đề án CĐS trong các cơ quan Đảng và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết 57 đã chạm vào tư duy, ý thức và hành động Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS TP.HCM, đánh giá với ba nội dung quan trọng nêu trên, kết quả tốt nhất đã đạt được là cả đội ngũ đều ý thức rằng phải đi lên bằng KHCN. Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng đây là con đường ngắn nhất để phát triển; muốn công việc nhẹ nhàng hơn thì phải đẩy mạnh CĐS. TP.HCM đã triển khai nhiều việc về CĐS, đi đầu so với một số địa phương khác trong cả nước. Trong đó, TP là một trong số ít địa phương hoàn chỉnh về cơ sở dữ liệu đất đai. Ông cho biết thêm hiện đã giao xây dựng cơ sở dữ liệu nhà đất, tài sản công để xác định rõ nguồn lực đang có. Đây cũng là cơ sở dữ liệu mở để tất cả người dân có thể tham gia, xem thông tin về đất đai thuộc sở hữu của mình hoặc ranh của các khu đất kế bên, hướng đến chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tài sản công. “Đây chính là nguồn lực để TP phát triển” - ông khẳng định và nhấn mạnh yêu cầu không được lãng phí. Về KHCN, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng TP đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái KHCN, bước đầu đã khởi động với nhiều mô hình hay như khu đô thị ĐMST bắc TP.HCM; đã có doanh nghiệp sản xuất UAV… “Nghị quyết 57 đã chạm vào tư duy, ý thức và hành động của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân” - Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ thống trong thời gian qua. Dù vậy, ông cho rằng cần nhìn rõ trong từng nội dung TP đang vướng cái gì. Trong CĐS là vấn đề về trang thiết bị, đào tạo còn chưa đồng bộ, hạ tầng chưa thể đáp ứng nhu cầu trên thực tế. Bên cạnh đó, dữ liệu vẫn còn bị chia cắt, chưa thể khai thác thông tin từ dữ liệu giữa các cơ quan với nhau, chưa thể chia sẻ dữ liệu, chưa có cơ sở dữ liệu… nên chưa đủ để phát huy giá trị của CĐS. Hơn nữa, TP cũng chưa mạnh dạn chấp nhận rủi ro, chưa ứng xử kịp với sự phát triển của KHCN; chưa phát huy lợi thế cơ chế ba nhà cùng hợp tác để mang lại sản phẩm cụ thể… Giải ngân hiệu quả 12.705 tỉ đồng cho KHCN Năm 2026, Bí thư Trần Lưu Quang nói TP phải đi đầu trong lĩnh vực này, bởi tiềm năng, lợi thế và trọng trách mà Trung ương giao, cả sự kỳ vọng của người dân. TP.HCM phải quyết tâm làm sớm để hưởng thành quả sớm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang trao đổi với đại biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Phải nghĩ thật, làm thật và tin vào nhà khởi nghiệp Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh năm 2026 sẽ không là năm chạy thử mà là năm để nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật để có kết quả về khoa học công nghệ. TP.HCM đang vận hành đô thị dựa trên dữ liệu Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết ngày 15-1, TP.HCM sẽ công bố đề án đô thị KHCN phía bắc đặt tại khu vực Bình Dương cũ. Nơi đây sẽ thu hút các nhà khoa học hàng đầu của khu vực và thế giới nhằm tạo một cực mới cho sự phát triển. Giai đoạn tới, TP cần nâng cao năng lực, nhận thức về KHCN để lãnh đạo, chỉ đạo. Theo ông Được, thời gian qua, TP.HCM tiếp tục là địa phương tiên phong với định hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, dữ liệu là nền tảng, chia sẻ hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cho đến nay, TP.HCM cũng vận hành đô thị dựa trên dữ liệu ở nhiều lĩnh vực: Giao thông, y tế, an ninh. TP.HCM hiện có 1.000 camera AI tại 216 nút giao giúp tăng vận tốc lưu thông trung bình 10%-15%; 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; hơn 3,1 triệu hồ sơ sức khỏe tích hợp VNeID; ứng dụng SOS An ninh, Help 114 giúp rút ngắn thời gian xử lý tin báo xuống còn 1-2 phút… Tiêu điểm hoặc thuê thiết bị công nghệ. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng cần mạnh dạn quyết định hơn, dám chấp nhận rủi ro trong đầu tư khoa học. Ông cũng khuyến khích cơ sở mạnh dạn đánh giá cán bộ bằng KPI để tạo sự minh bạch trong đánh giá. “Năm 2026 sẽ không là năm chạy thử mà là năm để nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật và đo đếm thật để có kết quả thật. Để một năm nữa chúng ta có những niềm vui thật, thành quả nhìn thấy được, đo đếm được” - ông nhấn mạnh. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS TP.HCM đã phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TP.• Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng cần mạnh dạn quyết định hơn, dám chấp nhận rủi ro trong đầu tư khoa học; khuyến khích cơ sở mạnh dạn đánh giá cán bộ bằng KPI để tạo sự minh bạch trong đánh giá. Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh mạng Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết năm 2025 TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt trong CĐS quốc gia, đạt được một số kết quả nổi bật. Dữ liệu cơ bản của công dân đã được hình thành, kết nối, làm sạch, sẵn sàng khai thác. Năm 2026 không chỉ là năm tiếp nối giai đoạn 2022-2025 mà là năm tạo đột phá để đưa Đề án 06 và Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, Công an TP.HCM xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Đầu tiên là hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số. Sớm chuẩn hóa, hình thành các bộ dữ liệu có độ chính xác cao, sẵn sàng cung cấp cho sàn dữ liệu TP và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, triển khai đề án bản sao số, bản đồ số gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế số… Công an TP.HCM cũng sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC) để giám sát, phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa về an ninh mạng. Sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo và các xã, phường, đặc khu Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho rằng năm 2026, TP.HCM cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng số, quản trị thông minh, mở rộng độ phủ sóng 5G từ 70% lên 80% dân số. 54 phường, xã của TP.HCM đang thiếu cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Sở KH&CN, Trung tâm CĐS, Hội Tin học TP.HCM, Khu công viên phần mềm Quang Trung đã tổ chức lực lượng hỗ trợ. Về lâu dài, các phường, xã, đặc khu cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, huy động các lực lượng công nghệ số cộng đồng hỗ trợ từng địa phương. “Trong tháng 1, TP.HCM sẽ trang bị trợ lý ảo ChatGPT cho lãnh đạo TP và các xã, phường, đặc khu” - giám đốc Sở KH&CN TP.HCM thông tin. Cũng trong năm 2026, TP.HCM sẽ mở rộng khai thác các hạ tầng số như khu công nghệ cao, công bố thêm ít nhất một khu công nghệ số. Trong quý I, TP.HCM cũng công bố đề án xây dựng đô thị thông minh để thu hút nhà đầu tư, hình thành kiến trúc dữ liệu mới của siêu đô thị… “Nhưng quan trọng là chúng ta phải tin mình hơn, tin nhà khoa học hơn, tin doanh nghiệp hơn và tin những người khởi nghiệp hơn” - ông chia sẻ. Song song đó, ông cho rằng cần cải cách hành chính, ứng dụng CĐS mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu trong từng ngành…; cố gắng từ rời rạc chuyển sang đồng bộ, kết nối dữ liệu được với nhau. Quan trọng nhất, cần có sự đào tạo để người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ trong hệ thống cùng tham gia vào câu chuyện CĐS, ứng dụng KHCN… Xây dựng đầu mối thông tin chung giúp chia sẻ mô hình hay, kết nối thị trường. Ngoài ra, TP cần quyết tâm giải ngân hiệu quả nguồn kinh phí 12.705 tỉ đồng cho hoạt động KHCN; áp dụng cơ chế Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp TP.HCM phát động chiến dịch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Ảnh: THANH TUYỀN

4 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Thời sự - Thứ Năm 15-1-2026 LÊ THOA thực hiện Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, công tác nhân sự trở thành tâm điểm bị các thế lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc nhằm gieo rắc hoài nghi và làm dao động niềm tin. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lê Văn Cường (ảnh), Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định việc nhận diện rõ âm mưu thâm độc và hiểu đúng về quy trình tuyển chọn cán bộ khắt khe nhưng dân chủ của Đảng chính là “kháng thể” quan trọng nhất để củng cố đoàn kết và giữ vững ổn định chính trị. Nhân sự là vấn đề hệ trọng . Phóng viên: Thưa ông, vì sao công tác nhân sự luôn là vấn đề bị các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, bóp méo, đặc biệt là trước thềm Đại hội XIV của Đảng? + PGS-TS Lê Văn Cường: Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều phải giải quyết hai nhiệm vụ hệ trọng, chiến lược, quyết định đến sự tồn vong của Đảng. Đó là quyết định đường lối phát triển đất nước và công tác nhân sự. Từ Đại hội XIII, Đảng đã nâng tầm công tác cán bộ thành “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt”. Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Muôn việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém”. Thực tiễn đã chứng minh dù đường lối có đúng đắn đến đâu nhưng đội ngũ tổ chức thực hiện yếu kém thì chủ trương ấy cũng không thể đi vào cuộc sống. Chính vì vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ chiến lược trong kỷ nguyên mới, các thế lực thù địch luôn coi đây là “mũi nhọn” để công kích. Chúng hiểu rằng nếu phá hoại được công tác nhân sự, gây mất đoàn kết, Đảng sẽ tự khắc suy yếu. Đặc biệt, lợi dụng sự lan truyền của mạng xã hội, chúng tung tin thất thiệt về tài sản, về quy trình bổ nhiệm... nhằm gây hoang mang dư luận và làm dao động tư tưởng cán bộ, đảng viên. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng bất kỳ quốc gia nào chìm trong xung đột, mâu thuẫn nội tại thì không thể phát triển. Do đó, để hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045, điều tiên quyết là phải giữ vững ổn định chính trị. Chỉ khi đất nước ổn định, chúng ta mới thu hút được các nguồn lực đầu tư từ bên trong và bên ngoài. Nhận diện những kịch bản “nửa hư nửa thực” . Vậy các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự thường tập trung vào những khía cạnh nào? + Qua theo dõi, có thể thấy các thế lực thù địch thường tập trung xuyên tạc vào hai nhóm nội dung chính. Nhóm thứ nhất là tấn công vào nhân thân và lý lịch cán bộ. Các đối tượng tung ra những từ ngữ mang tính chất “giật gân”, “câu view” như “thăng tiến thần tốc”, “bổ nhiệm không đúng quy trình” hay “từng có khuyết điểm nhưng được bao che”. Nguy hiểm hơn, chúng thêu dệt, quy chụp cán bộ mang tư tưởng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm để gây chia rẽ vùng miền. Nhóm còn lại là tung tin đồn đoán nhân sự, dựng chuyện phe cánh, tranh giành quyền lực. Thủ đoạn này đánh trúng vào tâm lý và nhu cầu thông tin của người dân - những người luôn mong mỏi Đảng lựa chọn được người tài - đức để gánh vác trọng trách đất nước. Càng gần đến đại hội, cường độ các thông tin này càng gia tăng. Chúng đưa ra các kịch bản nhân sự theo kiểu “nửa hư nửa thực”, mập mờ đánh lận con đen nhằm gây nhiễu loạn dư luận. Thực tế Điều 9 Chương 2 Điều lệ Đảng đã quy định rõ: Mọi cơ quan lãnh đạo của Đảng đều do bầu cử lập ra. Chúng ta thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ để bầu ra những người thực sự “vừa hồng vừa chuyên”, có tín nhiệm cao, chứ không phải là sự sắp đặt hay tranh giành như các luận điệu xuyên tạc. Minh chứng đanh thép bác bỏ luận điệu sắp đặt . Nhưng có những thông tin xuyên tạc cho rằng công tác nhân sự “đã có sự sắp đặt sẵn”? + Để người dân hiểu đúng về vấn đề này, chúng ta cần phân tích trên hai khía cạnh. Đầu tiên, cần giải thích rõ để mọi người nắm đầy đủ thông tin. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là phải giúp người dân hiểu rõ quy định của Điều lệ Đảng: Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc, giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu cử từ cấp cơ sở đến Trung ương đều được cụ thể hóa bằng các quy chế rất chặt chẽ, minh bạch, hoàn Toàn cảnh ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài 3 Xóa bỏ luận điệu thất thiệt về nhân sự Đại hội XIV Công tác cán bộ được thực hiện theo quy trình bài bản, lớp lang, công khai, minh bạch là minh chứng rõ nhất bác bỏ các luận điệu xuyên tạc cho rằng nhân sự là “sắp đặt” hay “thiếu dân chủ”. toàn không có chuyện quyết định tùy tiện hay áp đặt. Thứ hai, kiên quyết đấu tranh với các thế lực cố tình xuyên tạc. Đối với những luận điệu cố tình bóp méo sự thật để dẫn dắt dư luận thì cần bình tĩnh nhận diện và có những phản bác sắc bén bằng thực tiễn sinh động. Thực tế đã chứng minh tính dân chủ của Đảng rất rõ nét. Ba nhiệm kỳ gần đây, Đảng đều đưa dự thảo văn kiện ra lấy ý kiến toàn dân. Tới đây, sau Đại hội XIV sẽ là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, danh sách ứng viên cũng sẽ được đưa ra để người dân nắm cụ thể. Hay như các phiên chất vấn của Quốc hội đều được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân quan tâm có thể theo dõi, bởi phương châm của Đảng rất rõ ràng là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Dám nhìn thẳng sự thật để Đảng mạnh lên . Từ thực tiễn các nhiệm kỳ gần đây, ông đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được lựa chọn giới thiệu? + Trước hết, phải khẳng định tuyệt đại đa số cán bộ cấp chiến lược đều là những người có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tốt, đã và đang đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Quy trình công tác nhân sự của Đảng nhìn chung được thực hiện bài bản, chặt chẽ và đúng quy định. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận công tác cán bộ cũng có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, hễ vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì đều bị xử lý kỷ luật. Thậm chí, không chỉ kỷ luật nội bộ Đảng mà còn xử lý hành chính, xử lý hình sự. Điều này cho thấy Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật để mạnh dạn sửa chữa khuyết điểm của mình. Thế nhưng các thế lực thù địch lại lợi dụng điều này để chống phá, cho rằng công tác cán bộ của Đảng “không chuẩn”. Tôi cho rằng đây là hai mặt của vấn đề. Có người được bổ nhiệm là nhờ phẩm chất, năng lực tốt nhưng trong quá trình công tác, không tránh khỏi sự cám dỗ, dẫn đến sa ngã. Cán bộ sa ngã, suy thoái thì phải bị xử lý. Điều này phải được Đảng nghiêm khắc, nghiêm túc tự kiểm điểm, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “đau lắm bởi vì ta tự đánh vào ta” nhưng đau cũng vẫn phải làm để cho Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác trọng trách mà Nhân dân giao phó. Khi Đảng chịu đau, mạnh tay loại bỏ những “khối u” thì lại bị thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cho nên chúng ta cần bình tĩnh, không vì những cán bộ bị kỷ luật đó mà cho rằng công tác cán bộ có sai lầm. Tôi tin rằng việc làm trong sạch đội ngũ không làm Đảng yếu đi mà làm cho Đảng mạnh lên. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào Đại hội XIV với một đội ngũ cán bộ bản lĩnh hơn, trong sạch hơn, đủ Tâm - Tầm - Tài gánh vác trọng trách đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. . Xin cảm ơn ông.• Với những luận điệu cố tình bóp méo sự thật về công tác nhân sự của Đảng để dẫn dắt dư luận thì cần bình tĩnh nhận diện và có những phản bác sắc bén bằng thực tiễn sinh động. Quy trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội rất công phu, chặt chẽ, được thể hiện ngay ở sự hoàn thiện về thể chế. Nếu trước đây quy trình giới thiệu nhân sự chủ yếu qua ba bước thì nay Đảng thực hiện quy trình năm bước rất nghiêm ngặt. Để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Đảng đã có sự chuẩn bị từ rất sớm qua công tác quy hoạch và đào tạo. Đây là tiêu chuẩn kép. Những nhân sự được chọn lọc được đào tạo bài bản về lý luận và phải trải qua quá trình “lửa thử vàng” trong thực tế. Họ được luân chuyển, thử thách ở nhiều cương vị để rèn luyện bản lĩnh và thước đo đánh giá chính là những sản phẩm, thành tích cụ thể tại cơ sở nơi họ đã công tác. Bên cạnh khâu chuẩn bị, tính dân chủ còn thể hiện rõ trong quy trình bầu cử từ dưới lên trên, đảm bảo tính đại diện cao nhất. Tôi lấy ví dụ: Từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và cấp tỉnh thì sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Tại Đại hội XIV tới đây, sẽ có 1.588 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 5,5 triệu đảng viên cả nước tham dự. Chính những đại biểu này sẽ trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Quy trình bài bản, lớp lang, thực hiện công khai qua nhiều vòng, nhiều bước là minh chứng rõ nhất bác bỏ các luận điệu xuyên tạc cho rằng nhân sự là “sắp đặt” hay “thiếu dân chủ”. Mọi việc đều được thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng và trên tinh thần công tâm, khách quan nhất. PGS-TS LÊ VĂN CƯỜNG, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nhân sự Đại hội Đảng: Trải qua quá trình “lửa thử vàng”

5 Thời sự - Thứ Năm 15-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Hà Nội thảo luận quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm Ngày 14-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm là đề xuất xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, trên cơ sở rà soát, tích hợp các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2065. Bên cạnh đó là đề xuất xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; định hướng đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị cũng xem xét chủ trương đầu tư các dự án lớn theo cơ chế đặc thù; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/ TW trong năm 2026; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và phương hướng năm 2026. Việc thảo luận các nội dung trên là bước đi then chốt để báo cáo Trung ương xem xét, nổi bật là “bộ ba trụ cột chiến lược” gồm: Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm; nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 và sửa đổi Luật Thủ đô. TRỌNG PHÚ Ngày 14-1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm đời sống sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội” - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết. Tổng Bí thư yêu cầu ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất trí tuệ của nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển của hậu cần - kỹ thuật quân sự, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Sản phẩm của tổng cục và của ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, lưỡng dụng được nghiên cứu phát triển sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược. VIẾT THỊNH Chiều 14-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X. Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. • Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Theo đó, ông Lê Đồng Khởi, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra Chính phủ để bố trí công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Ông Võ Văn Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Tri, được bổ nhiệm giữ chức vụ chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long. PV - H.DƯƠNG UBND TP.HCM vừa có thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260/2025/QH15. Nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/ QH15 và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ đề xuất, trong đó thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và cam kết của nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM. UBND TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án, góp phần phát triển khu vực Bình Quới - Thanh Đa trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững. NHƯ NGỌC Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế Ngày 14-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao nhiệm kỳ 2021-2025. Trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận. Việt Nam cũng nâng cấp quan hệ với 24 nước. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; kịp thời có báo cáo giải trình với các cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là trong những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực đối ứng sẵn sàng cho việc ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận, nhất là phương án bố trí nguồn lực tài chính và nhân lực, không để lỡ thời cơ hợp tác khi các đối tác quốc tế bày tỏ quan tâm. Lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm” - Thủ tướng chỉ đạo tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. PV Gia Lai xây dựng chiến lược dữ liệu, mô hình điểm toàn quốc Ngày 14-1, UBND tỉnh Gia Lai và Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) đã ký kết chương trình hợp tác về xây dựng, triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 13 nội dung liên quan đến việc xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu tỉnh Gia Lai để trở thành mô hình điểm cho các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết đây là cơ hội tốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tỉnh Gia Lai tiếp cận phương thức quản trị dữ liệu hiện đại, bài bản, từng bước xây dựng và triển khai hệ thống dữ liệu đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mong muốn Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Gia Lai trong quá trình triển khai mô hình; nhất là định hướng xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh, các hệ thống lưu trữ, vận hành và kết nối dữ liệu theo chuẩn quốc gia. L.KIẾN Sắp khởi công cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum Ngày 14-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh đã tiếp nhận văn bản phản hồi của Bộ Xây dựng liên quan đến đề xuất hình thức đầu tư, phương án triển khai dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng để phấn đấu khởi công công trình vào dịp 19-5-2026… N.YÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư: Hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới Bà Hà Thị Nga giữ chức phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP.HCM tìm nhà đầu tư cho khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa Tin vắn • Google sẽ sản xuất điện thoại cao cấp tại Việt Nam. Theo Nikkei Asia, Google đang tiến hành chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh cao cấp gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold sang Việt Nam ngay trong năm nay. Động thái này khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. P.MINH • Nữ nhân viên cứu cả đoàn khách khi tài xế đột quỵ. Ngày 14-1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết cùng ngày, xe buýt biển số 50E-208.91 đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa thì tài xế CMT (42 tuổi) bất ngờ bị đột quỵ, mất khả năng điều khiển phương tiện. Nữ nhân viên phục vụ trên xe đã lao đến tắt chìa khóa giúp xe buýt dừng lại, đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe. N.TÂN Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Báo NHÂN DÂN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 15-1-2026 gọi tương tự để kinh doanh, khiến NTD nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm. Trường hợp “Pate Cột Đèn Hải Phòng” là một ví dụ điển hình. Tại Việt Nam, các hộ kinh doanh truyền thống thường chậm trễ trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chủ yếu xuất phát từ tâm lý chủ quan và hạn chế về kiến thức pháp lý. Nhiều cơ sở sản xuất tin rằng chỉ cần sản phẩm có chất lượng tốt thì khách hàng sẽ tự tìm đến, không cần quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Bên cạnh đó, thủ tục và chi phí cũng là rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh ngần ngại tiếp cận các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sự chậm trễ này tạo ra khoảng trống pháp lý, để rồi doanh nghiệp khác nhanh tay đăng ký nhãn hiệu trước, từ đó xác lập quyền sở hữu và đưa sản phẩm ra thị trường. Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành bảo hộ nhãn hiệu gắn với địa danh thông qua chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu. Tuy nhiên, để được công nhận là chỉ dẫn địa lý, sản phẩm phải đáp ứng điều kiện rất khắt khe. Theo Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025, sản phẩm phải “có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng quyết định”. Trong khi đó, đối với nhãn hiệu, pháp luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” (First-to-file). Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 quy định: Khi có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho cùng loại sản phẩm, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày nộp sớm nhất. Chính nguyên tắc này khiến nhiều sản phẩm truyền thống, dù gắn bó lâu đời với địa phương, vẫn có thể bị doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu trước và hợp pháp đưa ra thị trường. Có vi phạm luật cạnh tranh và quảng cáo không? Mặc dù việc đăng ký nhãn hiệu trước không vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ nhưng nếu doanh nghiệp sử dụng tên gọi sản phẩm truyền thống theo cách khiến NTD hiểu nhầm về nguồn gốc thì hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và quảng cáo. Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa nhằm lôi kéo khách hàng bất chính. Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2025 cũng nghiêm cấm quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về xuất xứ hàng hóa. Theo Nghị định 38/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022, hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, chất lượng, giá, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa… có thể bị phạt 60-80 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi. Trong trường hợp NTD có căn cứ chứng minh mình bị lừa dối về nguồn gốc sản phẩm, họ có quyền THẢO HIỀN Vừa qua, Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng đã khẳng định pate tươi truyền thống bày bán tại chợ Cột Đèn (đường Chùa Hàng, phường Lê Chân) hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm mang nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng” do Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sản xuất. Việc người tiêu dùng (NTD) nhầm lẫn là dễ hiểu bởi tên hai sản phẩm này có những yếu tố tương đồng; từ sự hiểu nhầm đã dẫn đến hoạt động kinh doanh của các hộ sản xuất thủ công bị lao đao, sụt giảm doanh thu do thương hiệu “Pate Cột Đèn Hải Phòng” được sản xuất bởi công ty đang vướng vào vụ án “thịt bẩn”. Nguy cơ “mất tên” đặc sản Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trên thực tế, không ít đặc sản truyền thống của các địa phương đã rơi vào tình trạng bị doanh nghiệp khác đăng ký nhãn hiệu trước hoặc sử dụng tên Từ lùm xùm “Pate Cột Đèn Hải Phòng” đến bài toán về sở hữu trí tuệ yêu cầu trả hàng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của NTD. Từ vụ việc “Pate Cột Đèn”, có thể thấy nếu các đặc sản truyền thống không được bảo hộ kịp thời bằng công cụ pháp lý, chúng rất dễ bị “chiếm dụng” về mặt thương mại, dù vẫn tồn tại trong ký ức, văn hóa và lịch sử địa phương. Về lâu dài, việc xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý được xem là giải pháp bền vững, không chỉ bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người sản xuất, mà còn nâng cao uy tín sản phẩm địa phương và bảo vệ quyền lợi chính đáng của NTD.• Nếu doanh nghiệp sử dụng tên gọi sản phẩm truyền thống theo cách khiến NTD hiểu nhầm về nguồn gốc thì hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và quảng cáo. Tự giới thiệu là luật sư giỏi, quen lãnh đạo cấp cao để lừa 13 tỉ đồng Ngày 14-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 16 năm tù, Nguyễn Sỹ Huấn (sống chung như vợ chồng với Vân) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cấp cao, có thể giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài. Tin tưởng vào giới thiệu của bị cáo Vân, các cá nhân và tổ chức đã ký kết các thỏa thuận hoàn thiện giấy chứng nhận với người này. Cụ thể, khoảng tháng 1-2019, Vân biết ông NTS đang rao bán căn nhà tại quận 7 cũ, TP.HCM giá 10 tỉ đồng. Vân đặt vấn đề muốn mua nhà của ông S và cho biết bản thân quen với nhiều lãnh đạo nhà nước cấp cao. Vân còn cho ông S xem ảnh Vân chụp với một số lãnh đạo cấp cao nhưng đây chỉ là ảnh ghép. Vân còn nói việc mua căn nhà cũng liên quan đến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao. Vân cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo này để có đường dây “chạy án”, chuyên gỡ rối những vụ đất đai phức tạp, kéo dài. Tin tưởng, ông S cùng Vân thỏa thuận về việc ông S bán nhà cho Vân với giá 10 tỉ đồng, rồi sử dụng 7,9 tỉ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Do ông S cần tiền mặt nên Vân sẽ hoàn trả cho ông số tiền chênh lệch sau khi góp vốn là 2 tỉ đồng. Do không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng nên Vân đã nhờ Huấn thay Vân thực hiện mua bán nhà với ông S. Bị cáo Huấn đã đem căn nhà trên đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng 6,4 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, Vân chuyển khoản trả cho ông S 2 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Vân sử dụng để chi cho hoạt động của công ty, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cũng bằng thủ đoạn này, Vân làm cho bị hại LTT tin tưởng. Bà T đồng ý góp vốn với Vân để hoàn thiện giấy chứng nhận đối với 30.000 m2 đất tại Đồng Nai và bị Vân chiếm đoạt 5 tỉ đồng. SONG MAI 8 người là giám đốc, kế toán bị khởi tố vì mua bán hóa đơn Ngày 14-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khám phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Qua điều tra, công an xác định tám người là giám đốc và nhân viên kế toán của các công ty có trụ sở tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Tám người gồm: LTT (42 tuổi), NTB (35 tuổi), HTTH (38 tuổi), NVV (56), ĐKL (52 tuổi), NTT (40 tuổi), NTBU (36 tuổi), NTTT (40 tuổi). Làm việc với cơ quan điều tra, những người này đều nhận thức doanh nghiệp mình quản lý hoặc làm việc không phát sinh giao dịch thực tế với các công ty xuất hóa đơn. Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, họ vẫn mua hóa đơn trái phép để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sáng 14-1, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cả tám người liên quan về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. THANH NHẬT phapluat@phapluattp.vn Nhiều đặc sản truyền thống vẫn đứng ngoài hệ thống bảo hộ pháp lý, trong khi Luật Sở hữu trí tuệ lại vận hành theo nguyên tắc “nộp đơn trước”. Sản phẩm “Pate Cột Đèn Hải Phòng” của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: FB Hai bị cáo sau phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

