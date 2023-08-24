012-2026

2 Thời sự - Thứ Sáu 16-1-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phái đoàn Việt Nam tại LHQ gặp gỡ và thông tin tới báo chí quốc tế Ngày 14-1 (giờ địa phương), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) chủ trì buổi gặp gỡ và thông tin cho báo chí quốc tế tại New York, Mỹ về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự sự kiện có Văn phòng phụ trách báo chí và truyền thông (MALU) của Ban thư ký LHQ cùng đại diện của hơn 20 hãng thông tấn quốc tế lớn. Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin khái quát về công tác chuẩn bị cho đại hội, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết 40 năm Đổi mới, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn quốc tế về ưu tiên của Việt Nam tại LHQ trong năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu. (Theo TTXVN) Tin vắn • 2 công nhân tử vong nghi do ngạt khí. Chiều 15-1, cơ quan chức năng TP.HCM đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân hai công nhân tử vong nghi do ngạt khí khi kiểm tra hố ga tại phường Phú Mỹ. TRÙNG KHÁNH • Bắt giữ 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 15-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ toàn bộ bốn bị can bỏ trốn khỏi Trại tạm giam số 2 công an tỉnh cách đây một tuần gồm: Võ Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Luân, Bạch Thanh Lên, La Hoàng Hôn. CHÂU ANH • Kẻ cướp điện thoại của nữ nhân viên ở Nghệ An bị bắt tại TP.HCM. Ngày 151, Công an tỉnh Nghệ An cho biết tổ công tác của đơn vị phối hợp cùng cơ quan chức năng tại TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (17 tuổi) - nghi can cướp điện thoại táo tợn của nữ nhân viên vào đêm 10-1. ĐẮC LAM Sáng 15-1, lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác số của khu vực. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam gắn chặt với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của cộng đồng ASEAN. Chia sẻ về những thách thức đặt ra, Thủ tướng cho rằng cạnh tranh chiến lược về công nghệ, dữ liệu và không gian số ngày càng gay gắt; khoảng cách số giữa các quốc gia và giữa các nhóm dân cư còn lớn; tội phạm mạng ngày càng tinh vi… Trước thực tế đó, Thủ tướng gợi mở ba định hướng lớn gồm tăng cường niềm tin số và xây dựng hệ sinh thái số nhân văn, phát triển hạ tầng số hiện đại gắn với kết nối thông minh, đồng thời bảo đảm an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các nước còn khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách số, cùng hướng tới xây dựng một cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. VIẾT THỊNH Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành chỉ thị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Để xây dựng chính quyền TP.HCM kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ, chỉ thị nhấn mạnh phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, biết làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản trị một đô thị đầu tàu, xứng tầm không gian phát triển mới. Tiếp tục sắp xếp, củng cố bộ máy hành chính, bố trí cán bộ ở đội hình nào thì đội hình đó phải mạnh hơn, xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức chuyên môn tại cấp xã. UBND TP.HCM nhấn mạnh siết chặt kỷ cương công vụ, áp dụng nghiêm công thức “3-3”: Giải quyết sự việc họp không quá ba lần; mỗi lần họp không cách nhau quá ba tuần. Thực hiện nguyên tắc “5 đúng - 3 không - 2 chủ động” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, 5 đúng: Quy trình, hồ sơ, thời hạn, thái độ, trách nhiệm; 3 không: Đùn đẩy, gây sách nhiễu, kéo dài; 2 chủ động: Hướng dẫn, tham mưu giải quyết. LÊ THOA Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN cần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Ảnh: TT Thủ tướng: ASEAN cần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số nhân văn TP.HCM siết chặt kỷ cương công vụ: Thực hiện “5 đúng - 3 không - 2 chủ động” UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) vừa có tờ trình gửi chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo xác minh, từ chiều 11 đến sáng 13-12-2025, hàng trăm người sau khi ăn bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh của cơ sở Hồng Vân ở phường Cẩm Thành và khu vực lân cận đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, đau đầu và phải nhập viện điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thực phẩm liên quan bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Căn cứ hồ sơ vụ việc, UBND phường Cẩm Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng với bảy hành vi vi phạm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm. Đồng thời, đề xuất mức phạt tiền hơn 213 triệu đồng. NGUYỄN YÊN Cơ sở bánh mì Hồng Vân bị đề nghị phạt hơn 200 triệu sau vụ ngộ độc hàng loạt Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày 15-1, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về kết quả triển khai các nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực của hội đồng khẩn trương hoàn thiện báo cáo và chương trình công tác trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên, sớm trình ban hành để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới, phù hợp với tư duy và yêu cầu của kỷ nguyên mới. Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ và cá nhân kinh doanh theo hướng “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và hướng về cơ sở” chú trọng chất lượng, hiệu quả… (Theo TTXVN) Chiều 15-1, giá xăng dầu đồng loạt tăng trở lại Chiều 15-1, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, sau nhiều kỳ giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, xăng E5 không cao hơn 18.376 đồng/lít, tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 là 336 đồng/lít. Xăng A95 không cao hơn 18.712 đồng/lít, tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel không cao hơn 17.287 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazut không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. AN HIỀN Hơn 1.200 hộ dân TP.HCM tháo dỡ “chuồng cọp” Chiều 15-1, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM, cho biết vụ cháy nhà làm chết bốn người tại 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang được điều tra theo quy định pháp luật. Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng bịt kín ban công, lô gia và lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến nhà ở bị biến thành không gian kín. Đến nay, qua rà soát, vận động các hộ dân đã có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng bảng quảng cáo ngoài trời đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. LÊ THOA Cháy 4 tàu cá tại bến neo đậu sông Trà Bồng Khoảng 1 giờ ngày 15-1, UBND xã Bình Sơn nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại bến neo đậu sông Trà Bồng, thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nguyên nhân ban đầu chưa xác định. Ngay sau đó, chủ tịch UBND xã Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng địa phương phối hợp với cảnh sát PCCC, Đồn biên phòng Bình Thạnh cùng người dân triển khai chữa cháy. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để cháy lan trên diện rộng. Vụ cháy làm bốn tàu cá bị thiệt hại nặng. NGUYỄN YÊN

3 Bộ Công an ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy và ứng dụng “Báo cháy 114” Ngày 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, ứng dụng “Báo cháy 114” và triển khai kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC&CNCH. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, công an các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến công an các địa phương trên cả nước. Theo Bộ Công an, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước và quy định của Luật PCCC, bộ đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy. Ngày 14-10-2024, Bộ Công an phê duyệt đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC”, giao Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì triển khai. Đề án nhằm xây dựng hệ thống quản lý tập trung, liên thông, tích hợp dữ liệu, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, giám sát PCCC &CNCH đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh số hóa thông tin quản lý nhà nước về PCCC; rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý tin báo cháy, sự cố. Hệ thống tích hợp tiếp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng “Báo cháy 114”, có xác thực qua VNeID. Việc này giúp hạn chế tin báo nặc danh, nâng cao độ chính xác thông tin trong tình huống khẩn cấp. Ứng dụng “Báo cháy 114” cho phép người dân gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường, góp phần rút ngắn “thời gian vàng” trong xử lý sự cố. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chuyển đổi từ mô hình chỉ huy, chữa cháy truyền thống sang mô hình chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu số và công nghệ theo thời gian thực; thể hiện bước tiến trong hiện đại hóa lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ bị động sang chủ động, nhanh và hiệu quả hơn. Để hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương hoàn thiện kiến trúc tổng thể, bảo đảm an toàn, ổn định, dễ mở rộng, thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Nhân dịp này, Bộ Công an phát động phong trào thi đua 300 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và hệ thống truyền tin báo cháy trên phạm vi toàn quốc. ĐẮC LAM Thời sự - Thứ Sáu 16-1-2026 thoisu@phapluattp.vn Về hạ tầng xã hội, các công trình dân sinh thiết yếu được đầu tư đồng bộ, bao gồm: Trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh, trường tiểu học và THCS, trường mẫu giáo, trạm y tế xã, chợ thôn Vĩnh Trường, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cùng các công trình tín ngưỡng (miếu, đình làng, đền thờ, lăng...). Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự kiện là tiền đề triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thời gian tới. Ông biểu dương sự chủ động của tỉnh Khánh Hòa, các bộ, ngành và sự đồng thuận của người dân vùng dự án. Phó Thủ tướng nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần phát triển nguồn cung năng lượng chiến lược. Trong đó, yêu cầu phát triển điện phải tăng trưởng từ 15% đến 18%, ưu tiên điện xanh, ít phát thải. Để hoàn thành dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tổng công suất 4.000 MW trước năm 2031, Phó Thủ tướng yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác di dân, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa khẩn trương rà soát, thực hiện phương án di dân, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch. Tỉnh cần giải quyết dứt điểm vướng mắc, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, sinh kế bền vững, tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Các bộ, ngành liên quan cần chủ động phối hợp với địa phương để bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn gắn với tiến độ chung của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tặng quà cho 30 hộ dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.• HUỲNH HẢI Ngày 15-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác Trung ương dự lễ khởi động dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tổng vốn cần bố trí cho các dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là khoảng 12.392 tỉ đồng. Đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, được triển khai tại xã Phước Dinh, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ là 5.280 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.152 tỉ đồng cùng các chi phí khác. Dự án có quy mô xây dựng khu dân cư mới với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. Mục tiêu nhằm bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Tổng diện tích dự án khoảng 89 ha gồm: Khu tái định cư 65 ha. Đặc biệt, dự án sẽ xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu cho 150 tàu, cùng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư có chiều dài 900 m. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tặng quà người dân trong vùng dự án. Ảnh: HUỲNH HẢI Khởi động dự án di dân, tái định cư nhà máy điện hạt nhân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn nút khởi động dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC. Ảnh: CA Tiêu điểm Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án đặc biệt quan trọng quốc gia với quy mô công suất dự kiến 4.000-6.400 MW và giai đoạn vận hành 2031-2035 theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để hoàn thành công tác đầu tư xây dựng dự án, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 189/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt để đầ u tư xây dựng dự án điện hạt nhân, trong đó có cơ chế đặc biệt về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở mức cao nhất. Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt 3 cuốn sách ảnh chào mừng Đại hội XIV của Đảng Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) ra mắt bộ ba cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh: Việt Nam hạnh phúc, Việt Nam-40 năm đổi mới (1986-2026) và Việt Nam một dải non sông. Cuốn sách ảnh Việt Nam hạnh phúc là ấn phẩm mang tính nhân văn sâu sắc, cung cấp góc nhìn chân thực, sinh động về một Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay thông qua lăng kính quyền con người. Cuốn sách ảnh Việt Nam - 40 năm đổi mới (19862026) giới thiệu những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua bốn thập niên đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại tạo ra bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh dân tộc, đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua được sự bao vây cấm vận kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước phát triển ổn định như ngày nay. Cuốn sách ảnh Việt Nam một dải non sông là một ấn phẩm nghệ thuật do Vụ Thông tin Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản. Cuốn sách tập hợp những tác phẩm đoạt giải từ hai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” và “Tổ quốc bên bờ sóng” từ năm 2020-2025. T.TRANG Sự kiện là tiền đề triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong thời gian tới.

4 Thời sự - Thứ Sáu 16-1-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - cột mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động xuyên tạc, bóp méo thông tin, tung tin giả nhằm tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. TS - Thượng tá Nguyễn Quỳnh Anh (ảnh), Trường ĐH An ninh nhân dân, cho biết việc nhận diện đúng những thủ đoạn này là yêu cầu cấp thiết để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự trang bị “vaccine” đề kháng, chủ động sàng lọc thông tin xấu độc, giữ vững niềm tin và sự ổn định, góp phần để đại hội diễn ra thành công. Rắc cát vào cỗ máy . Phóng viên: Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch thường gia tăng tung tin thất thiệt, xuyên tạc. Tại sao lại có việc này, thưa ông? + TS Nguyễn Quỳnh Anh: Tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Do đó, các thế lực thù địch dồn lực tấn công vào “bộ não” chỉ huy, hòng thực hiện được ý đồ thâm độc của mình, phủ định, làm chệch hướng con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Về công tác nhân sự, đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương - đội ngũ tinh hoa, rường cột để lãnh đạo đất nước. Nếu chúng phá hoại được công tác nhân sự, gieo rắc sự nghi ngờ về phẩm chất đạo đức, năng lực của các ứng viên lãnh đạo cấp cao, nghĩa là chúng đã đánh vào “trái tim” của hệ thống chính trị. Về hiệu ứng truyền thông, Đại hội Đảng là sự kiện tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân và dư luận quốc tế. Lợi dụng điều này, các hoạt động chống phá được thế lực thù địch tổ chức thành các chiến dịch bài bản, phối hợp nhiều phương thức truyền thông hiện đại, khuếch tán tin giả, xấu, độc với tốc độ lớn, tạo ra những “cú sốc” tin tức, gây nhiễu loạn chính trị. Nói một cách hình tượng, hành động của các thế lực thù địch chính là nỗ lực “rắc cát vào cỗ máy”. Khi cỗ máy chính trị đang vận hành trơn Tuy nhiên, chính sự chuyển mình mạnh mẽ này lại khiến các thế lực thù địch càng mạnh mẽ chống phá. Chúng triệt để lợi dụng các báo, đài địch, kênh thông tin thiếu thiện cảm với Việt Nam và không gian mạng để xuyên tạc, chống phá. Bên cạnh những thủ đoạn cũ, năm nay nổi lên những hướng tấn công mới, bám sát vào các chủ trương đột phá của Đảng. Chúng tập trung xuyên tạc cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, đặc biệt là việc thí điểm và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng rêu rao rằng giảm cấp trung gian sẽ dẫn đến tình trạng “quan xa dân”, “tập quyền, độc đoán”, làm mất đi quyền làm chủ của nhân dân, quy chụp việc sắp xếp cán bộ thực chất chỉ là cuộc “thanh trừng phe phái”, “vắt chanh bỏ vỏ” chứ không mang tính xây dựng. Từ những luận điệu đó, chúng lái sang công kích hiệu năng của bộ máy, quy kết rằng chính vì loay hoay sắp xếp nhân sự, “tranh ghế đoạt quyền” nên hệ thống chính trị đã bị tê liệt, dẫn đến sự lúng túng, thiếu hiệu quả trong ứng phó, khắc phục hậu quả các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua. Chúng biến thiên tai thành “nhân tai”, đổ lỗi cho thể chế để kích động sự phẫn nộ trong nhân dân. Những thế lực này còn thực hiện thủ đoạn “nội địa hóa” các vấn đề quốc tế, lợi dụng tình hình chính trị phức tạp, các cuộc biểu tình, bạo loạn tại một số quốc gia để cắt ghép, so sánh khiên cưỡng với Việt Nam. Từ đó cổ súy, kích động các mầm mống “cách mạng màu”, kêu gọi tụ tập gây rối an ninh trật tự nhằm gây sức ép lên chính quyền. Không những thế, chúng lợi dụng chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là hoạt động Để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu chung chung mà phải dùng thực tiễn sinh động để khẳng định chân lý. Về lực lượng, chúng ta phải xác định đây là sự nghiệp của toàn dân. Trong thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận tư tưởng đó, chúng ta cần xác định rõ vai trò tiên phong của các lực lượng tinh nhuệ nòng cốt. Đó là đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35 các cấp); là tuyên giáo, dân vận, lực lượng vũ trang và hệ thống báo chí, truyền thông chính thống. Đây là những chiến sĩ trực tiếp trên tuyến đầu, có nhiệm vụ nhận diện sớm âm mưu, định hướng dư luận và cung cấp “vaccine” tri thức để nâng cao sức đề kháng cho nhân dân. Về phương thức đấu tranh, tôi cho rằng phương thức mạnh mẽ nhất là bằng hành động thực tiễn và những “minh chứng sống”. Trong đó, giải pháp nền tảng và quan trọng bậc nhất là phải xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy tối đa sức mạnh mềm của chế độ. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng không có thành trì nào kiên cố bằng lòng dân. Khi nhân dân tin tưởng thì mỗi người dân sẽ tự trở thành một lá chắn mềm kiên cường nhất, tự biết sàng lọc thông tin và đề kháng trước các luồng văn hóa độc hại. Muốn xây dựng được thế trận này, Đảng và Nhà nước phải luôn kiên định phương châm dân là gốc, mọi quyết sách chiến lược đều phải hướng tới mục tiêu tối thượng là phục vụ lợi ích và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Song song đó, cần thực hiện phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin bằng những dòng chủ lưu tích cực. Báo chí và hệ thống truyền thông cần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, những thành tựu của đất nước để đẩy lùi bóng tối của sự xuyên tạc. Đặc biệt, cần phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của các lực lượng chuyên trách như tôi nói ở trên trong cuộc đấu tranh trực diện trên không gian mạng. Các lực lượng này cần tăng cường các bài viết chính luận sắc sảo, có hàm lượng khoa học cao để vạch trần bản chất ngụy biện của đối phương, đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, bóc gỡ các thông tin xấu độc, không để khoảng trống cho kẻ xấu lợi dụng. Mặt khác, vũ khí thuyết phục nhất để bảo vệ uy tín của Đảng chính là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hình ảnh những người lãnh đạo xông pha vào sản Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn được các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện, gắn liền với chiến lược “diễn biến hòa bình”. Mục tiêu là làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa chế độ chính trị tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm trước Đại hội Đảng luôn là “mùa cao điểm” của các hoạt động chống phá. Bởi lẽ Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, là sự kiện chính trị mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh đất nước, dân tộc. Về hoạch định đường lối, đại hội là thời điểm Đảng tổng kết sâu sắc thực tiễn thi hành, đánh giá những thành tựu và cả những hạn chế của một nhiệm kỳ, từ đó xác định mục tiêu, tầm nhìn, hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường tiếp theo. Mỗi kỳ đại hội đều mang một sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn, là dấu mốc để tru, mạnh mẽ để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc mới, chúng cố tình ném vào đó những hạt sạn của sự nghi kỵ, chia rẽ hòng làm cho cỗ máy ấy trục trặc, giảm hiệu suất, thậm chí là ngừng hoạt động. Xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn . Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các đối tượng xuyên tạc đã có những thủ đoạn gì mới, thưa ông? + Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt. Năm 2025 là năm của những ngày lễ lớn như 95 năm thành lập Đảng, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những mốc son chói lọi này là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những mốc son chói lọi của đất nước là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình. Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng - Bài cuối: Chiêu trò “rắc cát vào cỗ máy” đất nước vươn mình Dùng thực tiễn sinh động để khẳng định chân lý Trước thềm Đại hội XIV, các thế lực thù địch ráo riết tung ra những “mũi tên độc” với dã tâm “rắc cát vào cỗ máy”. Và vũ khí phản bác mạnh mẽ nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc này chính là niềm tin của nhân dân. Góc nhìn CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

5 Thời sự - Thứ Sáu 16-1-2026 thoisu@phapluattp.vn ThS ĐỖ MINH KIM Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới, các thế lực thù địch sẽ triệt để sử dụng không gian mạng tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nội bộ, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Vì vậy, tôi cho rằng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, coi nhiệm vụ đấu tranh xóa bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đại hội XIV của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trước hết, tập trung nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về hoạt động của các thế lực thù địch, phản động sử dụng Internet tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nội bộ. Các đơn vị cần chủ động thông tin, tăng cường phổ biến kiến thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời coi việc tập huấn, đào tạo kỹ năng, trang bị kiến thức cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên làm công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Mặt khác, công tác tuyên truyền phản bác luận điệu thù địch, định hướng tư tưởng cho quần chúng nhân dân cũng phải nhanh chóng, kịp thời và thiết thực. Các cơ quan cần bám sát vấn đề bị các đối tượng khai thác xuyên tạc, bịa đặt để đấu tranh phản bác. Một nội dung khác, các cấp, các ngành cần tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông, Internet. Hệ thống này phải đủ sức chế tài các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng để phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng phá hoại tư tưởng, xâm phạm an ninh quốc gia. Khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, theo tôi, người dân cần kiểm tra, đánh giá thông tin, xem xét kỹ các tiêu đề bởi những thông tin xấu, độc thường có tiêu đề hấp dẫn, gây sốc. Đồng thời, kiểm chứng cơ sở nguồn tin bằng cách xem mục giới thiệu. Nếu thông tin đến từ một người lạ, không rõ ràng thì người dân cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra cần chú ý kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin. Nguồn phát thông tin xấu độc thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài (.com, .org). Do đó, người dân nên ưu tiên tin tức từ các đuôi tên miền “.vn” chính thống, sử dụng các công cụ tìm kiếm để đối chiếu hoặc xin tham vấn của các chuyên gia. Một vấn đề nữa đó là người dân cần xác định, phân biệt đối tượng, chủ thể phát tán và đánh giá về hình thức, nội dung thông tin. Tin tức xấu, độc hay bị lỗi chính tả hoặc có bố cục lộn xộn, các hình ảnh, video thường bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung, ngày tháng…, thậm chí cố tình đưa ra khỏi bối cảnh gốc gây nhầm lẫn, lầm tưởng cho người xem. Do vậy, cần sử dụng tính năng tìm kiếm ảnh để đối chiếu với nguồn ảnh gốc, xác định thời gian khởi tạo, dung lượng, kích thước ảnh… Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân. Người dân cũng không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin trái quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin đồn, bịa đặt vô căn cứ nhằm “câu view”. Việc tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội cho bản thân chính là cách tốt nhất để người dân tránh bị lợi dụng tham gia vào hoạt động của các tổ chức phản động bên ngoài, hội nhóm chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.• Công tác điều tra, phát hiện và xử lý các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, kịp thời và toàn diện. Trong đó, mỗi vụ việc cần được xử lý theo một quy trình khép kín, từ phát hiện sớm, xác minh nhanh, xử lý nghiêm minh đến truyền thông minh bạch và định hướng dư luận tích cực, qua đó vừa bảo đảm tính răn đe, vừa giữ vững ổn định xã hội. Việc đấu tranh với thông tin xấu độc cần kết hợp hài hòa giữa“công cụ cứng”và“công cụ mềm”. Công cụ cứng bao gồm hệ thống pháp luật, các giải pháp kỹ thuật và chế tài đủ mạnh. Công cụ mềm là giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tự phòng vệ của xã hội. Song song đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức như Interpol, Europol, ASEANPOL và cơ quan an ninh mạng các nước… Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới như Meta, Google, TikTok… nhằm yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ nội dung xấu độc và phối hợp truy tìm các đối tượng vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của “lá chắn xã hội” trong bảo vệ an ninh tư tưởng và chủ quyền số quốc gia. Vận động KOL, quản trị các hội nhóm tham gia lan tỏa thông tin tích cực nhằm góp phần nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước các luận điệu xuyên tạc… ThS ĐỖ MINH KIM, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an Kết hợp hài hòa giữa “công cụ cứng” và “công cụ mềm” không thể cản trở những nơi gian khó nhất, những cán bộ tận tụy, liêm chính sẽ là minh chứng sống động nhất đập tan mọi luận điệu về sự “xa dân” hay “quan liêu”. Sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ chính là lời đáp trả đanh thép nhất trước các thủ đoạn bôi nhọ nhân sự trước thềm đại hội. Cuối cùng nhưng lại là giải pháp quyết định, đó là chứng minh tính đúng đắn của đường lối lãnh đạo bằng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Những con số biết nói về Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN, thứ 32 thế giới với quy mô ước tính đạt 500 tỉ USD vào năm 2025; chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46 và nằm trong nhóm các quốc gia hòa bình, an toàn... là những bằng chứng thép không thể chối cãi. Khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân liên tục được nâng cao, khi vị thế đất nước không ngừng được khẳng định thì mọi luận điệu xuyên tạc sẽ trở nên lạc lõng và vô nghĩa. Bảo vệ Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam yêu nước. Tôi tin rằng chúng ta sẽ gạt bỏ mọi lực cản, giữ cho cỗ máy chính trị vận hành mạnh mẽ, đưa con tàu Việt Nam rẽ sóng ra khơi, tiến thẳng vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng. TS NGUYỄN QUỲNH ANH sửa đổi Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật để đưa ra các yêu sách phi lý, cài cắm các quan điểm đòi “tam quyền phân lập”, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm chệch hướng XHCN trong hệ thống pháp luật nước ta. Nhân các ngày kỷ niệm lớn, chúng đẩy mạnh các luận điệu xét lại lịch sử, bóp méo ý nghĩa của cuộc kháng chiến vệ quốc, nhằm phủ nhận tính chính danh và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cản trở đất nước vươn mình . Đi sâu vào bản chất, sự nguy hiểm cốt lõi của những thủ đoạn này nằm ở đâu? Nếu không nhận diện đúng, nó sẽ gây ra những hệ lụy gì đối với sự tồn vong của chế độ, thưa ông? + Sự nguy hiểm của các thủ đoạn này không nằm ở sự ồn ào bề nổi mà nó thẩm thấu từ từ và để lại những di chứng chính trị vô cùng nghiêm trọng. Bản chất thâm độc của chúng được nhận diện qua sự tấn công trực diện vào “sức mạnh mềm” của quốc gia, chia cắt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Khi người dân hoài nghi về đạo đức của cán bộ, về tính đúng đắn của đường lối, họ sẽ dần chuyển từ tin yêu sang thờ ơ chính trị, nguy hiểm hơn là đối kháng. Đây chính là thủ đoạn làm xói mòn nền tảng xã hội của Đảng từ bên trong. Sự thâm độc ấy còn thể hiện qua thủ đoạn lấy một nửa sự thật để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng nhặt nhạnh những khó khăn, vướng mắc cục bộ trong quá trình phát triển để thổi phồng thành bản chất của chế độ. Từ sự hoài nghi ban đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, “tự diễn biến” về tư tưởng, phủ nhận quá khứ hào hùng, phủ nhận thành tựu đổi mới. Tạo “đề kháng” trước thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân… TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Khi niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH bị lung lay, “hệ miễn dịch chính trị” của đất nước sẽ bị suy yếu, tạo điều kiện cho các mầm mống phản động sinh sôi. Đáng nguy hơn là âm mưu “rắc cát vào cỗ máy” nhằm gây bất ổn chính trị, cản trở đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Chúng cố tình tạo ra dư luận xấu, gây nhiễu loạn thông tin khiến cỗ máy hành chính bị phân tâm, giảm hiệu suất. Nguy hiểm hơn, mục đích cuối cùng của chúng không chỉ dừng ở việc nói xấu, mà đích đến là kích động. Từ sự bức xúc trên không gian mạng, chúng muốn thổi bùng thành các cuộc tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự như kịch bản bạo loạn ở một số nước mà chúng thường viện dẫn. Chúng muốn biến Việt Nam thành một điểm nóng bất ổn, từ đó kìm hãm sự phát triển của dân tộc ta. . Xin cảm ơn ông.• Những dấu mốc kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm ngày thống nhất đất nước… là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: VŨ QUANG ANH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 16-1-2026 phapluat@phapluattp.vn Quá trình điều tra xác định các bị cáo trên đã đưa tổng cộng 1,5 tỉ đồng cho Nguyễn Hữu Thanh, lúc đó là trưởng Phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk, để nhờ chạy án treo khi xử phúc thẩm. Sau đó, Nguyễn Hữu Thanh chuyển khoản tổng cộng 1,5 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Nga (cựu phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Theo điều tra, bà Nga khai vào tháng 7-2024, đã đến phòng làm việc đưa cho ông Nguyễn Văn Bường 1,2 tỉ đồng nhằm nhờ ông này chỉ đạo, giúp bốn bị cáo nói trên được hưởng án treo. Ngày 23-7-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Bản án hình sự phúc thẩm số 316/2024/HS-PT, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Yến Phi, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Hương và Phan Văn Hồng cùng mức án 3 năm tù cho hưởng án treo. Năm 2025, VKSND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm với bản án, đề nghị hủy phần hình phạt đối với các bị cáo nêu trên. Ở vụ án khác, ngày 24-1-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhã tổng mức án 5 năm tù giam về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thông qua móc nối của nhiều người, Trịnh Ninh Bình (cựu trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nhận lời giúp bị cáo Nhã giảm 2 năm tù giam khi xét xử phúc thẩm với giá 400 triệu đồng. Ngày 6-5-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Bản án hình sự phúc thẩm số 185/2024/HS-PT, tuyên phạt bị cáo Nhã tổng cộng 3 năm tù về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm. Vẫn theo lời khai của ông Trịnh Ninh Bình, vào ngày 7-5-2024, sau khi nhận tiền từ người thân của bị cáo Nhã, ông đã trực tiếp đến phòng làm việc đưa cho ông Nguyễn Văn Bường số tiền 400 triệu đồng. Bị cáo phạm tội giết người được giảm án Theo điều tra, tháng 8-2023, bà Khổng Thị Lan đến gặp bà Nguyễn Thị Minh Phương (lúc đó là trưởng Phòng Hành chính Tư pháp, thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), xin giảm án cho hai con trai là bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Bà Phương nhận lời giúp và yêu cầu bà Lan đưa 300 triệu đồng. Sau đó, bà Phương gặp ông Phạm Việt Cường (lúc đó là phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, người được phân công là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm) nhờ xử giảm án cho hai bị cáo trong vụ án trên thì ông Cường đồng ý. Ngày 24-8-2023, bà Phương nhận đủ 300 triệu đồng từ gia đình bà Lan nên chuyển khoản cho ông Cường 220 triệu đồng. Ngày 25-8-2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Bản án hình sự phúc thẩm số 337/HS-PT, giảm án cho hai bị cáo phạm tội giết người. Trong đó, bị cáo Phạm Thành Chung được giảm từ 12 năm tù xuống 10 năm tù; bị cáo Phạm Thành Dũng được giảm án từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù. TIẾN THOẠI Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bường, cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), để điều tra về tội nhận hối lộ. Cấp dưới khai đưa hơn 1 tỉ đồng cho chánh án Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Bường là diễn biến tiếp theo, liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Trước đó, theo kết luận điều tra của VKSND Tối cao về vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (đã xét xử và tuyên án ngày 24-12-2025), nhiều bị can khai nhận đã đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Bường để chạy án. Cụ thể, ngày 29-2-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm vụ án Đào Thị Liên cùng đồng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Yến Phi, Hoàng Thị Hương mỗi bị cáo 3 năm tù; Phan Văn Hồng, Nguyễn Văn Hiếu mỗi bị cáo 3 năm 3 tháng tù, cùng tội đánh bạc. Sau đó, các bị cáo trên kháng cáo. Ông Nguyễn Văn Bường. Ảnh: Báo CÔNG LÝ Ngày 23-12-2023, Nguyễn Thị Minh Phương nhận 300 triệu đồng của bà Khổng Thị Lan để giúp bà này chạy án treo liên quan vụ đánh bạc xảy ra tại tỉnh Gia Lai (cũ). Sau đó, bà Phương đã đưa lại cho ông Phạm Việt Cường 100 triệu đồng để nhờ giúp bà Lan hưởng án treo. Quá trình điều tra, ông Cường khai sau khi nhận 100 triệu đồng, đã đến gặp ông Nguyễn Văn Bường và báo cáo nội dung mình được “nhờ cậy” thì ông Bường đồng ý. Ông Cường khai đã đưa 50 triệu đồng cho ông Bường. Kết quả, Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2024/HS-ST của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Khổng Thị Lan 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Những bị cáo khác liên quan vụ án đã có đơn kháng cáo. Khi xử phúc thẩm, ông Phạm Việt Cường được phân công là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã tuyên y án đối với bị cáo Lan. Tại thời điểm ra bản kết luận điều tra nêu trên, đối với hành vi của ông Nguyễn Văn Bường và những người liên quan khác trong vụ án nói trên, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan để điều tra làm rõ bằng vụ án hình sự khác. Đối với những bản án, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, quyết định giám đốc thẩm liên quan vụ án, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại theo quy định pháp luật.• Ngày 24-12-2025, TAND TP Hà Nội tuyên án 28 bị cáo liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Trong đó, bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 8 năm 6 tháng tù về các tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Về nhóm tội nhận hối lộ, tòa phạt bị cáo Phạm Việt Cường (cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) 7 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Đức (cựu chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng mức án 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù. Về nhóm tội môi giới hối lộ, tòa phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu phó trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Huy Cẩn (cựu phó chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc) cùng lãnh mức án 5 năm tù… Theo điều tra, bà Nga khai vào tháng 7-2024, đã đến phòng làm việc đưa cho ông Nguyễn Văn Bường 1,2 tỉ đồng nhằm nhờ ông này chỉ đạo, giúp bốn bị cáo được hưởng án treo. Sát hại người yêu tại quán karaoke vì ghen tuông Ngày 15-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Minh (44 tuổi) 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, bị cáo Minh và anh LMS có quan hệ tình cảm. Minh thường ghen tuông vô cớ, nghi ngờ anh S có tình cảm với người phụ nữ khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Khoảng 0 giờ 50 ngày 2-10-2024, Minh gọi điện thoại hỏi anh S đang ở đâu. Anh S nói “đang nhậu cùng các bạn, chút xong sẽ về” và gửi định vị cho Minh. Thấy vị trí định vị anh S gửi ở gần một quán karaoke, Minh nghĩ rằng anh S đang ở trong phòng hát cùng phụ nữ khác nên muốn đến kiểm tra. Minh xuống bếp lấy một con dao rồi đến quán karaoke tìm anh S. Đến khoảng 1 giờ 25 cùng ngày, Minh đến quán karaoke và ngồi chờ anh S ở sảnh. Khi anh S vừa ra khỏi thang máy, Minh xông tới giật lấy điện thoại để kiểm tra xem có ai là nữ nhắn tin cho anh S không. Khi được nhân viên quán nhắc nhở, Minh kéo anh S ra ngoài tiếp tục lời qua tiếng lại. Anh S xô một cái trúng ngực Minh. Bị cáo Minh bực tức nên tát anh S một cái, anh S dùng chân đá Minh rồi bỏ chạy. Minh đuổi theo rồi lấy dao tấn công anh S. Lúc này, nhân viên bảo vệ của quán đến can ngăn, Minh cất con dao vào túi rồi lái xe bỏ đi. Anh S được nhân viên quán đưa đi cấp cứu, đến ngày 18-10-2024 thì qua đời. Về trách nhiệm dân sự, Minh đã chủ động hỗ trợ gia đình anh S số tiền 150 triệu đồng chi phí điều trị và 50 triệu đồng tiền chi phí mai táng. Đại diện gia đình anh S không yêu cầu Minh bồi thường thêm. SONG MAI Nhiều người khai đưa tiền cho cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nhiều bị can khai đã đưa tiền cho ông Nguyễn Văn Bường, cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, để chạy án. Hai cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng lãnh án Các bị cáo liên quan vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trong phiên xử hồi tháng 12-2025. Ảnh: HOÀNG HUY

