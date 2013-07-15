013-2026

2 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH Sáng 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại miền Trung, vừa hoàn thành sớm hơn hai tuần so với mục tiêu ban đầu đề ra. Hội nghị kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới tám tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Tốc chiến, tốc thắng và chiến thắng giòn giã Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đến hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định “chiến dịch Quang Trung” mặc dù không có tiếng súng nhưng đã “tốc chiến, tốc thắng”, không những “chiến thắng” mà còn “chiến thắng giòn giã”. Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của tám địa phương (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng), cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của “chiến dịch Quang Trung”. Đáng chú ý, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; vừa là “mệnh lệnh hành chính” nhưng cũng là “mệnh lệnh từ trái tim”, lương tri, trách nhiệm với cộng sống động khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình làng nghĩa xóm, nghĩa tình quân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau… Thủ tướng cũng nêu rõ việc tổ chức hội nghị tổng kết không phải để báo cáo thành tích, mà là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá toàn diện những kết quả đã làm được, đặc biệt là đúc rút những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong thời gian tới. Địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân Thủ tướng cho rằng việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ. Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Một là, các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18-1-2026 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Hai là, các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định. Ba là, triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà Khép lại “chiến dịch Quang Trung” một tương lai tươi sáng mở ra lực lượng quân đội, công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ. Tất cả đã coi đây là “việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể” và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của chiến dịch này. Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc đối với những khó khăn chồng chất và những nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được về việc mất người mà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ phải hứng chịu trong thời gian vừa qua. Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên đồng của các cấp lãnh đạo, của đồng bào, đồng chí. Theo người đứng đầu Chính phủ, mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn. Đây cũng là minh chứng Mỗi căn nhà là một mái ấm tình thương, một dấu mốc của sự hồi sinh, không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn. “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ, mang lại cho nhân dân bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư lạc nghiệp. Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Có những việc “không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình” Chia sẻ về quá trình triển khai chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12-1. “Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10-1 nhưng đến mùng 10-1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách”. “Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi cũng còn làm nhiều việc khác. Tất cả lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình”. Bộ trưởng cũng cho biết nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. “Đồng chí Chính ủy Quân khu 5 cũng xây. Trong các hình ảnh này (video clip trình chiếu tại hội nghị) thì có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi đồng chí Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng”. Qua đây, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm cụ thể. “Sau khi làm nhà xong, Thủ tướng có trao đổi với tôi là phải có tivi để cho bà con xem truyền hình thời sự, nhất là theo dõi thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con. Quân đội chúng tôi cũng xây dựng, cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Đây là sự cố gắng nỗ lực của tất cả các cấp, các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, sát và đúng của lãnh đạo các cấp” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Trung tướng ĐẶNG HỒNG ĐỨC, Thứ trưởng Bộ Công an: Không ai từ chối nhiệm vụ, kêu ca vất vả, khó khăn Qua quá trình tổng kết, chúng tôi đã rút ra được một số điều như sau: Thứ nhất, chúng ta khẳng định tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hết lòng phụng sự nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết “chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, ngụ thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) mừng đến rơi nước mắt, cảm ơn bộ đội hỗ trợ xây dựng lại nhà mới. Ảnh: LÊ KIẾN

3 thoisu@phapluattp.vn Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên được khởi công xây dựng; đây là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất để Việt Nam hoàn thiện, khép kín quy trình sản xuất chip, tiến tới tự chủ công nghệ lõi. Hôm nay, cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Hàng chục ngàn gia đình đang tận hưởng niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc xen lẫn xúc động và tự hào trong những ngôi nhà mới, vững chãi. Từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên; những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay khi mất nhà mà là giọt nước mắt của niềm vui, tình thương và hạnh phúc và sự chia sẻ. Những cái nắm tay bịn rịn trong giờ phút chia tay nhân dân của những người lính đã khép lại “chiến dịch Quang Trung” thần tốc nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, một tương lai tươi sáng được mở ra. Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên CNXH. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH thần tốc, bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân được Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực. Chính phủ đề nghị Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp tham gia tích cực giám sát việc này. Bốn là, tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm”, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Năm là, từ những kinh nghiệm trong thực hiện “chiến dịch Quang Trung”, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tạo dựng nhiều phong trào thi đua huy động sự vào cuộc, chung tay của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.• THANH THANH Sáng 16-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự sự kiện. Mảnh ghép hoàn thiện quy trình tự chủ công nghệ Theo Viettel, để cho ra đời một con chip hoàn chỉnh cần trải qua sáu công đoạn: Định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia vào 5/6 công đoạn này. Tuy nhiên, công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp, tinh vi và then chốt nhất thì trong nước vẫn chưa thể thực hiện. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam. Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trên diện tích 27 ha, với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế, tự động hóa... Chế tạo chip được đánh giá là một trong những quy trình đòi hỏi kỷ luật và độ chính xác cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic tinh khiết, để thành hình một con chip phải trải qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong suốt ba tháng. Chỉ một sai lệch siêu nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng có thể phá hỏng toàn bộ dây chuyền. Việc làm chủ được quy trình này đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và trình độ công nghệ cực cao. Viettel cho biết đã kiên trì theo đuổi chiến lược công nghệ lõi trong nhiều năm, chủ động đào tạo nhân lực chuyên sâu, hợp tác quốc tế và tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trước đó. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình bài bản, từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận chuyển giao công nghệ đến hoàn thiện quy trình và vận hành. Về dài hạn, nhà máy được quy hoạch để mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn. Việc khởi công nhà máy là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “tự chủ công nghệ, vững bền tương lai”. “Tự chủ công nghệ, vững bền tương lai”. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây không chỉ đơn thuần là một dự án đầu tư mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu và thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Trong bối cảnh ngành bán dẫn thế giới đạt quy mô 2.300 tỉ USD và không chỉ thuần túy là một ngành kinh tế, mà đã trở thành vấn đề địa chính trị, an ninh quốc gia, Thủ tướng khẳng định Việt Nam không lựa chọn đứng ngoài cuộc, mà chọn con đường khó khăn nhưng bền vững là từng bước làm chủ công nghệ lõi với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. “Đảng, Nhà nước luôn xác định công nghiệp bán dẫn là một đột phá quan trọng và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng và chính sách nhất quán, xuyên suốt, có chiều sâu và có lộ trình rõ ràng” - Thủ tướng nhấn mạnh. Để hiện thực hóa các mục tiêu, Thủ tướng đã giao các nhiệm vụ cụ thể và đầy thách thức cho giai đoạn đến năm 2030. Chính phủ đặt mục tiêu hình thành lực lượng doanh nghiệp bán dẫn đủ mạnh với ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo chip và khoảng 10 nhà máy lắp ráp, đóng gói, kiểm thử. Về nhân lực, Việt Nam phấn đấu đào tạo được trên 50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn bao phủ tất cả khâu từ thiết kế đến chế tạo. Về hiệu quả kinh tế, mục tiêu là doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỉ USD/năm với giá trị gia tăng nội địa đạt 10%-15%, đồng thời thúc đẩy doanh thu công nghiệp điện tử vượt mốc 225 tỉ USD/năm. Riêng đối với Tập đoàn Viettel, Thủ tướng yêu cầu đơn vị phải giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong chiến lược này. Viettel không chỉ phải hoàn thành nhà máy đúng tiến độ mà còn phải trở thành trung tâm thực hành, đào tạo nhân lực và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các viện, trường trong việc chế tạo mẫu nhanh, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thiết kế chip của cả nước.• Thứ hai, khẳng định sự chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Thứ ba, thể hiện tính kỷ luật, kỷ cương của lực lượng Công an nhân dân. Sau khi có chỉ đạo, toàn lực lượng tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không ai từ chối nhiệm vụ, kêu ca vất vả, khó khăn. Tất cả đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh. Thứ tư, trong quá trình thực hiện, đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những người có kinh nghiệm, có trình độ về xây dựng để huy động. Bên cạnh đó, lãnh đạo công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con. Người xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trong khi thực hiện chiến dịch, các nhiệm vụ chuyên môn khác vẫn được đảm bảo. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện tốt các công tác hỗ trợ nhân dân. KHA NHIÊN Tiêu điểm Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC 1,5 tháng thần tốc triển khai Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, tại cuộc họp chiều 29-11-2025 sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; Thủ tướng Chính phủ đã phát động “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung. Ngày 30-11-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 234/CĐ- TTg, trong đó giao nhiệm vụ khẩn trương sửa chữa nhà ở cho nhân dân, hoàn thành chậm nhất ngày 31-12-2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31-1-2026 đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026. Tại cuộc họp ngày 30-122025 sơ kết một tháng thực hiện chiến dịch, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo” rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước ngày 151-2026. Đến nay, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường. Toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón xuân năm mới trước thời hạn hai tuần. Một số nhà chưa kịp bàn giao do người dân bỏ thêm kinh phí, nhân lực tiếp tục hoàn thiện để có ngôi nhà khang trang hơn, to đẹp hơn…

4 Thời sự - Thứ Bảy 17-1-2026 thoisu@phapluattp.vn LTS: Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trong bối cảnh thế giới đa cực biến động phức tạp chưa từng có. Không còn dừng lại ở tâm thế “tham gia”, nền ngoại giao nước nhà đang chuyển mình mạnh mẽ sang vai trò kiến tạo và dẫn dắt. Loạt bài “Phát triển ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới” của báo Pháp Luật TP.HCM mang đến bức tranh toàn cảnh về chiến lược đối ngoại tầm nhìn đến năm 2030-2045. Từ việc định vị lại tâm thế đối tác tin cậy, phát huy sức mạnh mềm và sự phối hợp của ba trụ cột đối ngoại (Đảng, Nhà nước, Nhân dân) đến khát vọng tiên phong định hình luật chơi quốc tế trong các lĩnh vực ngách chiến lược. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CHÀO MỪNG triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. ThS Nguyễn Thị Lan Đan, giảng viên tại Học viện Cán bộ TP.HCM, nhận định thách thức lớn nhất hiện nay với Việt Nam vẫn là nguy cơ bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, bị gây sức ép phải “nghiêng” về một bên. Dù thế, bối cảnh hiện nay cũng tạo cho Việt Nam cơ hội để nâng cao vị thế chiến lược và trở thành điểm đến quan trọng trong mạng lưới kinh tế - chính trị khu vực vì các nước lớn cần thêm đối tác, cần các quốc gia tầm trung có vị trí chiến lược như Việt Nam. Bên cạnh vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, ThS Phan Xuân Dũng, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak, Singapore, nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Úc), cho rằng cần lưu ý nhiều thách thức khác với Việt Nam trong bối cảnh mới. Các thách thức này có thể kể đến gồm các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh công nghệ. Bên cạnh đó, cạnh tranh về chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực dự báo và ứng phó. Tuy nhiên, ThS Phan Xuân Dũng lạc quan rằng cục diện đa cực, đa trung tâm hiện nay mang lại cho Việt Nam những cơ hội lớn với tư cách là một quốc gia tầm trung. Khi quyền lực không tập trung vào một hoặc hai trung tâm, các nước THẢO VY - DƯƠNG KHANG Theo dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đối ngoại tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm sau 40 năm đổi mới. Dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ra nhiệm vụ của đối ngoại trong thời gian tới là đẩy mạnh triển khai đồng bộ và sáng tạo hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. Nhận diện thách thức và cơ hội Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhận định cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng, phân mảnh và phân tuyến mạnh. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới. Dự thảo cũng chỉ ra rằng “thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn; đồng thời đây cũng là bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát Các đại biểu tại lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 25-10-2025. Ảnh: VGP/HẢI MINH vừa và nhỏ như Việt Nam có không gian chiến lược rộng để xây dựng quan hệ đối tác đa dạng, tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào một nước lớn hoặc một khối. “Điều này giúp Việt Nam trở thành cầu nối tin cậy giữa các nước và các khối có cạnh tranh chiến lược với nhau, qua đó nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Từ vị thế cầu nối này, Việt Nam có thể tranh thủ tối đa nguồn lực, công nghệ, vốn đầu tư và sự ủng hộ từ nhiều phía để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia” - ThS Phan Xuân Dũng nhận định. Ngoại giao Việt Nam thích ứng tình hình mới Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nêu rõ rằng vai trò của đối ngoại trong thời kỳ mới là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Trước những biến động bên ngoài, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, chính sách đối ngoại linh hoạt, phù hợp: Từ chủ trương “muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn”, “là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế. ThS Phan Xuân Dũng cho rằng việc chuyển đổi từ “muốn Về văn hóa, Việt Nam sở hữu một nền văn hóa lâu đời, đa dạng, thấm đượm tinh thần hòa hiếu; một lịch sử đấu tranh kiên cường nhưng luôn hướng đến hòa giải và hòa bình; một lối sống thân thiện, cởi mở; ẩm thực và du lịch được đánh giá cao toàn cầu; một thế hệ trẻ sáng tạo, linh hoạt. Những phẩm chất như hiền hòa, khoan dung,“dễ gần”cùng tinh thần độc lập và ý chí vượt khó đã tạo nên hình ảnh một dân tộc vừa bản lĩnh vừa nhân văn - một dạng hấp dẫn rất đặc thù trong mắt bạn bè quốc tế. Về hệ giá trị, Việt Nam được biết đến là một quốc gia ổn định, bao trùm, nhân văn và yêu chuộng hòa bình. Giá trị chính trị tạo sức hấp dẫn không phải bằng tuyên bố, mà bằng hành động thực tế. Và thực tiễn của Việt Nam đã nhất quán thể hiện: Ổn định chính trị - xã hội; coi con người là trung tâm của phát triển; phát triển bao trùm, giảm nghèo thành công; đề cao pháp quyền và luật pháp quốc tế; xây dựng một xã hội an toàn, thân thiện. Về chính sách đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập - tự chủ, đa phương hóa - đa dạng hóa, hòa bình - hợp tác - phát triển; tôn trọng luật pháp quốc tế; chủ động đóng góp tại các cơ chế đa phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; kiên trì triết lý “chọn chính nghĩa, không chọn bên”. Trên nền tảng đó, câu chuyện “Việt Nam - đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm và tiếng nói xây dựng vì hòa bình” là một thông điệp phù hợp và có sức lan tỏa. Từ ba cấu phần trên, cách hiệu quả nhất là kể một câu chuyện tích hợp, phản ánh trọn vẹn bản sắc và con đường phát triển của đất nước. Câu chuyện đó có thể là: “Việt Nam - quốc gia kiên cường, thân thiện, vì hòa bình và phát triển”. TS PHẠM THỊ YÊN (giảng viên bộ môn Quan hệ đối ngoại, Trường ĐH Sài Gòn) Khi đất nước phát triển, có nội lực vững chắc, Việt Nam có điều kiện để đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế. Kim chỉ nam cho ngoại giao Việt Nam giữa thế giới biến động Để đối ngoại phát huy tối đa vai trò trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam cần tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tôn trọng pháp luật quốc tế và ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Nhận diện sức mạnh mềm của Việt Nam Phát triển ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trong kỷ nguyên mới - Bài 1: Quang cảnh trước phiên toàn thể lần thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tháng 12-2025. Ảnh: UN Họ đã nói Việt Nam cần xác định rõ lợi ích cụ thể và lĩnh vực ưu tiên hợp tác với từng đối tác, tránh tình trạng quan hệ“rộng nhưng nông”. Cần có cơ chế theo dõi, đánh giá và thúc đẩy thực thi các cam kết trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Cần đầu tư vào kết nối doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai bên, không chỉ dừng lại ở quan hệ cấp Chính phủ. ThS PHAN XUÂN DŨNG, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak, Singapore, nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Úc) là bạn” sang “là đối tác tin cậy” phản ánh bước tiến lớn trong nhận thức và tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Từ “muốn là bạn” thể hiện mong muốn được chấp nhận, thoát khỏi thế cô lập sau chiến tranh và trong bối cảnh cấm vận. Khi chuyển sang “sẵn sàng là bạn”, Việt Nam đã chủ động hơn, thể hiện thiện chí hợp tác rộng rãi với cộng đồng quốc tế. “Là đối tác tin cậy” thể hiện rằng Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận mà đã trở thành đối tác có giá trị, có đóng góp thiết thực cho hòa bình và phát triển khu vực, quốc tế. “Sự chuyển đổi này phản ánh sự phát triển của thực lực quốc gia - từ kinh tế, chính trị đến uy tín quốc tế của Việt Nam. Khi đất nước phát triển, có nội lực vững chắc, Việt Nam có điều kiện để đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế” - theo ThS Phan Xuân Dũng. Một thay đổi nữa trong tư duy đối ngoại của Việt Nam thời kỳ mới là chuyển từ nhận thức “bạn - thù” trước đây sang “đối tác, đối tượng”. Theo ThS Nguyễn Thị Lan Đan, điều này có ý nghĩa quan trọng hướng tới tư duy mở, hợp tác đa phương, dựa trên lợi ích cốt lõi và khả năng ứng phó linh hoạt trong bối cảnh quốc tế phức tạp.•

5 thoisu@phapluattp.vn Tại hội nghị, Đảng ủy UBND TP.HCM đã khen thưởng cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025; có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2025; có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác văn phòng cấp ủy năm 2025. Đảng bộ báo Pháp Luật TP.HCM được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy. Tiêu điểm Có cơ sở để tăng trưởng 10% Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận kinh tế - xã hội TP năm 2025 đã đạt nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt rất cao. “Nhiệm kỳ tới, chỉ tiêu huy động nguồn vốn xã hội đóng góp trong GRDP là 35% đến 40% là hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta”- ông nói và cho biết hôm 15-1, TP đã khởi công bốn công trình gần 10 tỉ USD. Sau Đại hội XIV, TP cũng khởi công một loạt công trình nữa khác. Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh: Mọi động lực này cho thấy TP đủ cơ sở để tăng trưởng GRDP năm 2026 sẽ trên 10% như nghị quyết đặt ra. Ông Nguyễn Văn Được cũng thông tin một động lực mới cho tăng trưởng sắp tới nữa là sự “cởi trói” về thể chế. TP có một “cú hích” về thể chế rất lớn để phát triển trong thời gian tới là Nghị quyết 260, cùng với Nghị quyết 188, Nghị quyết 98… “Nếu như trước đây chúng ta thu hút dự án đầu tư mất vài năm mới có nhà đầu tư thì với Nghị quyết 260, chỉ cần 1-2 tuần là xong. Đây là động lực mới để chúng ta có niềm tin, khẳng định năm 2026 phải tăng trưởng trên 10%” - ông nhấn mạnh. LÊ THOA Ngày 16-1, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP lần thứ hai (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Hành động cụ thể, giải pháp khả thi, tiến độ rõ ràng Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao và chúc mừng những kết quả từ mồ hôi công sức mà cả hệ thống chính trị đã cống hiến trong thời gian qua. Theo ông, nhiệm vụ năm 2026 hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Kết quả năm 2025 cũng như nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề vững chắc để TP tin tưởng, lạc quan và phấn đấu quyết liệt hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026. Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị khẩn trương cụ thể hóa, triển khai chủ đề năm 2026 của TP: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Trong đó, TP cần khơi thông, tận dụng tối đa thể chế từ các nghị quyết 260, 188, 98 để phát triển. Ông khái quát không chỉ khơi thông lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, hạ tầng mà thủ trưởng của từng ngành, địa phương cần tham mưu đề xuất thêm các lĩnh vực cần khơi thông, giúp TP có thể chế đủ mạnh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm là một siêu đô thị, trung tâm kinh tế lớn, cực tăng trưởng của cả nước. Về kinh tế, ông Được nhấn mạnh TP phải phấn đấu GRDP tăng trên 10%. Để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, TP cần tâm thế quyết tâm, quyết liệt, không đùn đẩy, không né tránh, không sợ sệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước thềm Tết Nguyên đán, TP phải tập trung chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần nghĩa tình của TP, làm sao để gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng những thành quả của sự phát triển. “Chúng ta nói thu ngân sách lớn, tăng trưởng tốt, đầu tư phát triển tốt nhưng nhân dân không thấy được kết quả cụ thể thì không được. Nhân dân phải thừa hưởng được những kết quả cụ thể từ sự phát triển đó thì mới trọn vẹn” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và đề nghị trong từng bước đi, từng bước phát triển, phải làm tốt công tác an sinh xã hội, để mỗi người dân được thừa hưởng thành quả của sự phát triển. Từ đó, người dân mới cộng hưởng, đồng lòng, ủng hộ TP. Đối với các công trình đột phá của TP năm 2026 và nhiệm kỳ, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phải chuẩn bị hồ sơ để triển khai ngay từ đầu năm, chậm nhất trong tháng 1 phải giao ngân sách để khởi công tất cả công trình đã có trong kế hoạch. “Tất cả chúng ta phải bằng hành động cụ thể, giải pháp khả thi, tiến độ rõ ràng, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm cũng như rõ kết quả. Mỗi đảng viên phải chuẩn bị cho mình một tâm thế mới, khát vọng mới, quyết tâm mới để bước vào chặng đường phát triển nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội phía trước” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Ông khẳng định Đảng bộ UBND TP không chỉ thực hiện nghị quyết mà phải biến nghị quyết thành giá trị thực, thành công trình, dự án, thành quả cụ thể và thành niềm tin, niềm vui của nhân dân và doanh nghiệp. Kiến nghị giao biên chế linh hoạt cho TP.HCM Trước đó, phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được TP triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả rõ nét. Theo bà Hiền, TP đã công bố 2.242 thủ tục hành chính, trong đó 2.066 thủ tục không phụ thuộc địa giới, 1.996 thủ tục cung cấp trực tuyến; cắt giảm thời gian 566 thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ 538 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc vận hành 38 tổ địa bàn, đầu tư 168 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nội vụ, đơn giản hóa 53 thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết. Tỉ lệ thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới được nâng từ 60,1% lên 84,6%, các quy trình nội bộ từng bước được chuẩn hóa trên hệ thống một cửa. Trong khi đó, việc giao biên chế hiện nay chủ yếu theo định mức chung, chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt về quy mô dân số, khối lượng hồ sơ và nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, tạo ra nhiều thách thức, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều UBND phường, xã thiếu nhân sự có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực then chốt như quy hoạch đô thị, môi trường, tư pháp, công nghệ thông tin… Tại các địa bàn mới sáp nhập, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi nhân sự lại mỏng, dẫn đến nguy cơ quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính… Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Sở Nội vụ đề xuất TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế giao biên chế theo hướng linh hoạt, gắn với quy mô dân số, khối lượng hồ sơ và nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng giấy khen cho các cơ sở Đảng. Ảnh: LÊ THOA CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Mỗi người dân phải được thừa hưởng thành quả phát triển Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kết quả năm 2025 cũng như nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề vững chắc để TP tin tưởng, lạc quan và phấn đấu quyết liệt hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026. nhất là tại các phường, xã đông dân cư, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, đề nghị xem xét điều chỉnh cơ chế phân cấp theo hướng trao thẩm quyền trực tiếp cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tạo điều kiện cho giám đốc sở chủ động tổ chức thực hiện và ủy quyền phù hợp. Qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.• “Chúng ta nói thu ngân sách lớn, tăng trưởng tốt, đầu tư phát triển tốt nhưng nhân dân không thấy được kết quả cụ thể thì không được. Nhân dân phải thừa hưởng được những kết quả cụ thể từ sự phát triển đó thì mới trọn vẹn.” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Giới thiệu ông Nguyễn Văn Được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI Ngày 16-1, Văn phòng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Huỳnh Thị Thanh Hiền giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật; giới thiệu lý lịch trích ngang của từng người ứng cử và tiến hành thảo luận đối với từng người được giới thiệu ứng cử. Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền cho biết số lượng cử tri tham dự hội nghị là 96 người, chiếm 85,71% số cử tri triệu tập. Kết quả biểu quyết, 100% cử tri biểu quyết đồng ý giới thiệu bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, 100% cử tri cũng biểu quyết đồng ý giới thiệu các cá nhân ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, các phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, Trần Thị Diệu Thúy và phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được được ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: LÊ THOA Thời sự - Thứ Bảy 17-1-2026

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 17-1-2026 phapluat@phapluattp.vn Phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả Theo cáo buộc, Công ty TSL được thành lập năm 2017, có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… đối với các mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm… Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty TSL thực hiện có giá trị xác nhận chất lượng sản phẩm mang tính pháp lý và là điều kiện bắt buộc để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu. Trong thời gian làm việc tại Công ty TSL, bị cáo Phương chỉ đạo các bị cáo đồng phạm là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên đưa thông tin cho khách hàng về chủ trương trên để lôi kéo khách hàng. Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng. Đến tháng 2-2023, bị cáo Phương rút vốn khỏi Công ty TSL và lôi kéo một số nhân viên thành lập Công ty Avatek. Phương tiếp tục thực hiện chủ trương làm phiếu kiểm nghiệm giả. Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỉ đồng. Tổng cộng, Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả. Dùng phiếu kết quả thử nghiệm giả để hoàn thiện công bố sản phẩm Các cá nhân, doanh nghiệp đã dùng những phiếu này để hoàn thiện công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền. Cũng theo cáo trạng, để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan. Do đã có quan hệ thân thiết với các cán bộ tại các bộ, ngành có HỮU ĐĂNG - TRẦN LINH Ngày 16-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm. Trong đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ; chồng của bị cáo Nguyễn Hà Linh) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác. 100 bị cáo hầu tòa liên quan công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup liên quan, vợ chồng Khánh và Linh không đưa hết gần 4 tỉ đồng đã nhận của Phương cho 21 cá nhân đã giải quyết hồ sơ mà chỉ đưa một phần. Số tiền còn lại khoảng 2,4 tỉ đồng bị Khánh chiếm hưởng. Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên. Theo cáo buộc, để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera trên thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt nhờ Nguyễn Phong tiến hành thủ tục công bố sản phẩm. Nguyễn Phong thuê Công ty Cổ phần Dịch vụ Thực phẩm Fosi tư vấn, hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm. Sau đó, chuyển toàn bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trong đó có kết quả thử nghiệm của Công ty Avatek về các chỉ tiêu thông tin dinh dưỡng, hàm lượng “xơ tổng số”; các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của mẫu kẹo Kera sang Công ty Chị Em Rọt... Công ty Avatek cũng là đơn vị đã kiểm nghiệm sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.• Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các cá nhân, doanh nghiệp đã dùng những phiếu này để hoàn thiện công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP… YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù Ngày 16-1, TAND khu vực 7 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội danh nêu trên. Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại tòa, đã có đủ căn cứ xác định trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh (Youtube.com.@laning9888), tự ghi hình sáu video clip và phát tán trên không gian mạng. Các video này có nội dung sai sự thật. Bị cáo đã thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo đã đăng sáu video trên vào nhiều ngày khác nhau, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân... nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần. HĐXX cũng ghi nhận cho bị cáo Đinh Thị Lan một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bị cáo. Trước đó, tại tòa, bị cáo Đinh Thị Lan khai mình có hai tài khoản là Lan Đinh và Lan Đinh 2. Tài khoản Lan Đinh trong kết luận điều tra là một tài khoản khác, không phải của bị cáo. Bị cáo Lan cho rằng các video clip không phải do mình đăng tải. Bị cáo Đinh Thị Lan cho rằng việc quay các video clip dùng để giải tỏa bức xúc nhưng chưa đăng trên YouTube. Sau đó, điện thoại có những video clip này của bị cáo đã bị mất và những video clip này liên tục được đăng tải trên mạng. Trả lời câu hỏi của VKS, bị cáo Lan khai quen biết với ông Huỳnh Uy Dũng vào năm 2008 trong quá trình phối hợp với Công ty CP Đại Nam làm phim trường. Đến năm 2012, ông Dũng giới thiệu bà Nguyễn Phương Hằng cho bị cáo biết. Bị cáo Đinh Thị Lan khai không có mâu thuẫn gì với ông Dũng và bà Hằng. Khi kiểm sát viên hỏi: “Ông Dũng, bà Hằng có cung cấp thông tin cho bà đăng tải không?”. Bị cáo Đinh Thị Lan cho rằng mình chỉ làm video clip để giải tỏa bức xúc chứ không phát sóng nên không cần hỏi ai. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt tại tòa. Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư đại diện cho biết về phần trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần, danh dự… Theo luật sư, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có yêu cầu bà Đinh Thị Lan buông bỏ sân si, chấm dứt mọi hành vi đăng tải video clip về vợ chồng bà và yêu cầu Đinh Thị Lan phải xóa các video clip trên. Về trách nhiệm hình sự, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị tòa xét xử theo quy định của pháp luật. SONG MAI Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) và vợ cùng hầu tòa trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek - đơn vị đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup... Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa. Ảnh: SONG MAI

