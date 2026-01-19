014-2026

2 Thời sự - Thứ Hai 19-1-2026 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG Thời đại đang gọi tên những dân tộc biết tự chuyển mình và khẳng định mình trong một thế giới biến động và chuyển hóa vô cùng phức tạp. Tiếp tục 40 năm đổi mới, kỷ nguyên mới Việt Nam là thách thức mang tầm cách mạng của công cuộc chuyển hóa - hội tụ và phát triển với tốc độ cao. Kỷ nguyên phú cường đòi hỏi một tầm nhìn mới, tâm thế và bản lĩnh đổi mới, trí tuệ hành động ngang tầm đòi hỏi sự phát triển của lịch sử dân tộc một cách tự chủ, tự do và sáng tạo. Tầm nhìn chiến lược Như mọi cuộc cải cách, kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ cải cách tư duy một cách tự do để kiến tạo triết lý và cương lĩnh hành động phát triển quốc gia. Không có Việt Nam phú cường nếu không có một triết lý phát triển Việt Nam bản sắc, phù hợp và thống nhất. Triết lý đó không chỉ là khát vọng mà là tầm nhìn, tư duy và phương pháp hành động, phương lược kiến tạo tương lai và định hình sứ mệnh dân thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - một xã hội dân chủ, văn minh và công bằng và tiến bộ - phát triển một cách bản sắc trong thế giới thống nhất trong đa dạng, với phương thức độc đáo, sáng tạo nhưng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đó là tương lai của Việt Nam. Hoặc là hiện nay hoặc thời cơ đó khó trở lại. Không để tư duy cũ trì kéo Nhưng đi như thế nào? Tư duy cũ là vật cản lớn nhất duy cũ và càng không thể đi tới tương lai bằng những bộ máy nặng nề. Hơn nữa, đổi mới không chỉ là kỹ thuật quản lý mà là cải cách tận gốc tư duy và phương thức chiến lược phát triển quốc gia. Do đó, trong tầm nhìn chiến lược về tương lai, cần một cuộc cách mạng về tư duy tổng thể và tư duy chính trị theo hướng dân chủ, pháp quyền và nhân văn, trước hết tư duy về lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và tư duy quản trị quốc gia của Nhà nước và hệ thống chính trị. Phải chuyển đổi tư duy toàn diện trong Đảng, chính quyền và xã hội, lấy khoa học, kiến tạo làm hạt nhân. Đặc biệt, từ tư duy về cán bộ, về lãnh đạo, về nhân tài đến tư duy về dân tộc, về toàn cầu hóa cần được cải cách toàn vẹn trong chỉnh thể hệ thống và đồng bộ một cách tự do, sáng tạo. Sự bứt phá không đến từ khẩu hiệu mà đến từ đổi mới tư duy mang tầm hệ thống, từ con người, thể chế phù hợp và hành động một cách tự do xuất phát từ yêu cầu của tương lai và từ thực tiễn của đất nước. Việt Nam càng phải xác lập vị trí chủ động trong toàn cầu hóa, không thể mượn cớ “đi sau” để học mãi. Tư duy nhiệm kỳ là kẻ thù của tư duy chiến lược và tầm nhìn chiến lược. Do đó, sự chuyển hóa giữa thời và thế tùy thuộc trước hết vào tư duy hướng tới tương lai, theo đó hoạch định tầm nhìn và xây dựng cương lĩnh hành động chiến lược. Tự do và phát triển, đó là phương châm kiến tạo triết lý xây dựng quốc gia phú cường mang tầm chiến lược, viễn kiến toàn cầu nhưng để hành động toàn cục, thống nhất, cụ thể vì Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn. Thiết lập hệ giá trị cho giai đoạn phát triển mới Lịch sử phát triển từ các quốc gia dân tộc hùng mạnh đã và đang bảo chứng rằng không có bất cứ sự phát triển xã hội nào nếu không có tự do. Đối với Việt Nam, tự do không phải là tự do trừu tượng mà là tự do tư duy, tự do sáng tạo gắn với giải phóng dân tộc và con người khỏi những trói buộc cũ kỹ, phản phát triển. Từ kinh nghiệm lịch sử 4.000 năm, trải qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và tái thiết đất nước, tự do là giá trị căn bản, là nhu cầu phát triển của độc lập quốc gia và năng lực tự quyết dân tộc. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới, kể từ sau năm 1986, triết lý về tự do chuyển dịch từ giải phóng dân tộc sang giải phóng sáng tạo và tự do Đại hội XIV - Tiền đề vững bền Việt Nam thịnh vượng tộc, vị thế quốc gia một cách có tư tưởng trước thời đại. Nói một cách xác đáng, kỷ nguyên mới chính là cơ hội lịch sử để dân tộc kiến tạo tâm thế và sức mạnh quốc gia với tốc độ phát triển vượt bậc mới chứ không đơn thuần chỉ là thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay kỷ nguyên AI, mà là kỷ nguyên làm chủ vận mệnh quốc gia - kỷ nguyên của bản lĩnh trí tuệ và khát vọng Việt Nam hùng cường - kỷ nguyên đặt con người thật sự là trung tâm của phát triển nhanh, mạnh, bền vững và nhân văn - kỷ nguyên Việt Nam nhịp bước cùng thời đại. Năm 2050 là mốc lịch sử không chỉ để Việt Nam giàu mạnh mà còn định vị vững chắc trong thế giới thống nhất, đủ tầm ảnh hưởng nhân loại. Chúng ta định vị chiến lược đất nước trong thế giới bằng sự quy chiếu từ tương lai năm 2050, với tâm thế tự do và chủ động tự vượt lên mình, tạo ra thế và lực tương xứng, quyết không rơi vào bị động, thúc thủ hoặc đuổi theo thế giới. Đó là con đường mới mẻ của lịch sử mà chưa ai đi qua: Một quốc gia phát triển hiện đại, có bản sắc riêng - một hệ của phát triển mới. Tư duy chính trị nếu không thay đổi thì tư duy phát triển và quản trị quốc gia sẽ không thể đổi mới. Tầm nhìn quốc gia phải chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Một cách tất yếu, đổi mới tư duy là bước cách mạng đầu tiên của đổi mới toàn diện. Trong tầm nhìn tương lai, quốc gia không thể phát triển nếu vẫn ngần ngại, do dự, đổi mới nửa vời, thậm chí đây đó sợ hãi đổi mới tư duy. Không thể đi tới kỷ nguyên mới bằng những tư Kỷ nguyên mới đang đặt ra thách thức mang tầm cách mạng: Công cuộc chuyển hóa - hội tụ và phát triển với tốc độ cao. Sự thịnh vượng quốc gia phải được xây dựng trên nền móng của tư duy, bản lĩnh, sáng tạo và tái cấu trúc toàn diện phù hợp với thời đại. Tự do và phát triển là hai trụ cột tư tưởng, là hạt nhân của triết lý phát triển Việt Nam phú cường trong tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng: Một dân tộc tự do (độc lập, tự chủ, có bản lĩnh hội nhập mà không bị hòa tan); một xã hội phát triển (công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ - nơi tự do cá nhân hòa quyện cùng lợi ích cộng đồng); một quốc gia phú cường (sức mạnh được tạo từ tự do sáng tạo của từng công dân và sự phát triển bền vững của toàn thể cộng đồng). Thực tiễn sau 40 năm đổi mới, Đảng lãnh đạo, cầm quyền nhằm pháp quyền hóa một cách dân chủ, đi tiên phong và nêu gương về tự do với phát triển và phát triển với tự do từ mở tầm viễn kiến, đổi mới tư duy, kiến tạo đường lối tới hoạch định cơ chế và gương mẫu hành động dẫn dắt dân tộc đi đến năm 2050 phú cường. Để hiện thực hóa trọng trách ấy, cần bứt phá có chọn lọc dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ lượng tử. Chúng ta cần khuyến khích phát triển môi trường đổi mới sáng tạo, cả sự chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, sai lầm. Tạo không gian tự do, nâng đỡ mọi sáng kiến và trân trọng mọi phản biện thành tâm vì giống nòi hùng mạnh. Đặc biệt, đặt con người làm trung tâm nhằm giải phóng sức sáng tạo, nâng tầm trí tuệ, khai phóng năng lực người Việt Nam như chìa khóa để không ngừng mở đường phát triển và bứt phá đúng hướng. Về lộ trình phát triển, cần tiên lượng sự bất thường phát triển công nghệ - địa kinh tế; chuyển đổi số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo; hoạch định lộ trình đi tắt đón đầu, có chọn lọc. Đồng thời phải phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc quyền đặc lợi, lợi ích nhóm cát cứ... dẫn đến xâm phạm quyền tự do chính trị, kinh tế của công dân, nguy cơ phá vỡ ổn định chính trị và nền tự do của đất nước. Quyền lực không còn là thứ “sở hữu” mà phải là khả năng kết nối và ảnh hưởng thông qua thể chế tự do và sáng tạo trên nền tảng pháp luật một cách dân chủ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm sứ mệnh dẫn dắt dân tộc và phải coi đây là khâu then chốt bảo đảm năng lực lãnh đạo - sức chiến đấu. Trách nhiệm chính trị, xã hội và công dân của chính trị gia, của đảng viên, cán bộ là gốc rễ và động lực của niềm tin. Sáng tạo chỉ có thể nảy nở khi cá nhân và cộng đồng tự do hành động trong khuôn khổ kỷ cương, đạo lý và đầy trách nhiệm trước dân tộc, trước lịch sử. Nâng đỡ sự sáng tạo TS NHỊ LÊ, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội). Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

3 Thời sự - Thứ Hai 19-1-2026 TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG NGUYỄN THẢO - LÊ THOA Sáng nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Chủ đề của đại hội lần này: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đưa khoa học công nghệ vào vị trí trung tâm phát triển Chia sẻ những kỳ vọng trước thềm đại hội, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng khẳng định Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc chính trị mang tầm chiến lược, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Qua dự thảo văn kiện, tư duy phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được xác lập ở vị trí trung tâm. Đây được xác định là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số (từ 10%/ năm) trong giai đoạn 2026-2030. Ông Thắng kỳ vọng tư duy mới này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, thay thế căn bản các mô hình kinh tế thâm dụng lao động và tài nguyên vốn đang dần đến hạn. Từ thực tiễn, có thể khẳng định TP.HCM đang hội tụ nhiều điều kiện để phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khi tập trung đông đảo trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và dòng chảy nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Tuy nhiên, khát vọng của TP.HCM trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng mà phải là làm chủ công nghệ lõi, chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. “Chính vì vậy, tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, thể chế sẽ tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ, kiến tạo dư địa đủ lớn để các địa phương, đặc biệt là TP.HCM, được chủ động thử nghiệm những mô hình mới trên nền tảng sẵn có. Đây sẽ là chìa khóa để cả nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới” - ông Thắng nhìn nhận. Đại hội XIV của Đảng mở ra nhiều kỳ vọng mới 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước tham dự Đại hội XIV với những niềm tin, kỳ vọng, sự tin tưởng vào một giai đoạn phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước. cho một Trong mối liên hệ tự nhiên giữa tự do và đạo đức, tự do không phải là buông thả, mà là tự do trong khuôn khổ giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội. phát triển trong thế giới hiện đại. Những thập niên năm 2000 trở đi, với độc lập - tự do - dân chủ - phát triển, tự do trở thành quyền sáng tạo, quyền tham gia, quyền làm chủ gắn với phát triển xã hội thịnh vượng, nhân văn, dân chủ, hạnh phúc như một phẩm chất và năng lực đồng kiến tạo xã hội. Tự do là thước đo của độc lập và tự nó mở ra chân trời tự do, vươn tới hạnh phúc! Từ năm 2010 đến nay, với xu thế độc lập - tự do - nhân văn - phú cường, tự do trở thành cốt lõi của sự phát triển nhân văn và hiện đại hóa. Tự do không chỉ là quyền chính trị - xã hội mà còn là tự do trí tuệ, tự do tư duy, tự do sáng tạo, coi đó là động lực tự do hành động một cách tất yếu, vươn tới tương lai năm 2045. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tự do tất yếu bằng chủ động hội nhập nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự quyết một cách bản sắc. Tự do gắn với độc lập và chủ quyền, quyền tự quyết dân tộc, nghĩa là không bao giờ có tự do cá nhân thật sự nếu quốc gia lệ thuộc; tự do là trách nhiệm, nghĩa là tự do luôn song hành với kỷ cương, pháp luật, văn hóa và tự do như động lực sáng tạo, nghĩa là con người thoát khỏi ràng buộc cũ kỹ, tự khai mở cho cái mới và sự phát triển tự nhiên, tất yếu vì đất nước. Ba giá trị trụ cột Với tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam cần phát triển dựa trên ba hệ giá trị: Phát triển quốc gia (bao gồm kinh tế số, công nghệ, thể chế...); phát triển giá trị Việt Nam (tập trung vào văn hóa, bản sắc, bản lĩnh hội nhập...); phát triển con người (ưu tiên giáo dục, trí tuệ và sự sáng tạo...). Tự do không thể tách rời mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc của toàn dân tộc. Nó là phẩm giá, là nền móng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới Việt Nam phú cường, bền vững và văn hiến. Không có tự do thì không có sáng tạo và đến lượt nó, không có sáng tạo thì không có phát triển. Nghĩa là tự do để sáng tạo và nhằm phát triển. Yêu cầu đó cấp bách, đòi hỏi xây dựng một mô hình phát triển Việt Nam: Không đơn tuyến, không vay mượn, chuyển dịch nguyên xi mà là mô hình phát triển Việt Nam vừa hiện đại vừa đặc thù. Vừa kiên định vừa sáng tạo: Giữ vững nguyên tắc hệ giá trị XHCN, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới, nâng cao trí tuệ trên hiện thực đất nước và thế giới đương đại. Trong mối liên hệ tự nhiên giữa tự do và đạo đức, tự do không phải là buông thả, mà là tự do trong khuôn khổ giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội. Tự do cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với cộng đồng, dân tộc và quốc gia. Nếu tách rời đạo đức và trách nhiệm, tự do sẽ biến thành ích kỷ hoặc vô chính phủ, nghĩa là phản tự do. Đồng thời, tự do và pháp quyền chính là tự do gắn liền với Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Tự do không chỉ là quyền tự nhiên mà là quyền được bảo đảm bằng luật pháp và hiện thực nó bằng thể chế. Pháp quyền không phải để hạn chế tự do mà là hành lang và động lực làm cho tự do trở thành hiện thực, bình đẳng và bền vững.• Ngày hội của niềm tin TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), cho biết ông và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn quan tâm đến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV. “Tôi được tham gia góp ý trực tiếp vào các dự thảo văn kiện từ mấy tháng trước và đang rất mong chờ ngày diễn ra đại hội - ngày hội lớn của đất nước” - TS Linh nói và cho biết ông gói gọn tâm thế của mình trong sáu chữ “tin tưởng, tự hào và kỳ vọng”. Ông tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng; tự hào về những thành tựu mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua. Và ông kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mang lại luồng sinh khí mới, đặc biệt là những đổi mới trong văn kiện cũng như những nghị quyết sắp tới của đại hội đề ra sẽ được thực hiện trong năm năm tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045. Về công tác nhân sự, chủ tịch VKBIA đánh giá đây là công tác rất quan trọng, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Theo ông, thời gian qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã có những lựa chọn và chuẩn bị chu đáo cho công tác nhân sự. “Tôi tin tưởng những nhân sự được lựa chọn tới đây sẽ là những người đại diện xứng đáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đưa đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng” - TS Linh nhấn mạnh.• Nghị quyết sẽ hòa nhịp và đi ngay vào cuộc sống Theo chương trình dự kiến, trong phiên trù bị, các đại biểu sẽ dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XIII. Điểm nhấn đáng chú ý và cũng là bước cải cách quan trọng, tại đại hội lần này đã tích hợp ba báo cáo, gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ. Đây cũng là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội... Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế về Đại hội XIV hôm 14-1, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đại hội XIV sẽ có những quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh… “Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ mang lại luồng sinh khí mới và Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.” TS Trần Hải Linh Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, tại lễ khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB). Ảnh: MINH HOÀNG

4 LÊ THOA thực hiện Hôm nay (19-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Đại hội lần này đề ra nhiều mục tiêu chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, trong đó có sức mạnh tổng hợp quốc gia với hạt nhân là sức mạnh về kinh tế. Bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một “ngôi sao sáng” về phục hồi kinh tế, Việt Nam đang đứng trước khát vọng chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, GS-TS Hoàng Văn Cường (ảnh), Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho rằng đây là thời điểm vàng và cũng là cơ hội then chốt để đất nước bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình trước khi dân số già hóa. Khơi dậy động lực, tạo nền tảng vững chắc . Phóng viên: Nhìn lại biểu đồ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ qua, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực vượt khó của nền kinh tế nước ta trước bối cảnh nhiều biến động? + GS-TS Hoàng Văn Cường: Nhiệm kỳ khóa XIII diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu những tác động rất khó khăn. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và để lại hậu quả nặng nề ngay từ đầu nhiệm kỳ khiến kinh tế toàn cầu có lúc tăng trưởng âm. Kế đến là những mâu thuẫn địa chính trị và các cuộc chiến tranh thương Thời sự - Thứ Hai 19-1-2026 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Thêm vào đó, Việt Nam đang rất chú trọng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Cụ thể là đầu tư cho khoa học công nghệ (KHCN), kinh tế số, chuyển đổi số, phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành mới nổi. Điều này cho thấy chúng ta vừa duy trì, khai thác và phát huy tốt động lực truyền thống, vừa tích cực thúc đẩy những động lực mới. Đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ . Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới được đánh giá là khát vọng lớn. Vậy đâu là cơ sở thực tiễn để chúng ta đặt niềm tin vào khả năng này? + Như tôi đã phân tích ở trên, rõ ràng chúng ta có những cơ sở vững chắc. Chúng ta luôn biết cách tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức để đạt được những kết quả ấn tượng. Thực tế chứng minh nhiều địa phương đã đạt được tốc độ tăng trưởng rất cao, chạm mức hai con số, thậm chí lên tới 15%... Hiện Việt Nam đang có chủ trương đầu tư rất mạnh mẽ vào KHCN, đổi mới sáng tạo. Chúng ta tích cực đưa các công nghệ mới vào sản xuất, phấn đấu làm chủ công nghệ để chuyển dịch lao động từ khu vực giá trị gia tăng thấp sang khu vực có giá trị gia tăng cao, qua đó tăng năng suất lao động xã hội. Một thế mạnh khác là tiềm năng về nguồn nhân lực công năm hoặc 10 năm liên tục, sau đó sẽ duy trì ở mức tăng trưởng đều. Muốn như thế, tôi cho rằng chúng ta phải dựa trên một mô hình tăng trưởng mới. Bởi nếu cứ dựa vào gia công, lắp ráp, các hoạt động sản xuất nằm ở khu vực có giá trị gia tăng thấp dẫn đến năng suất lao động thấp thì mục tiêu này khó thành hiện thực. Vì vậy, chúng ta phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới, thay đổi mô hình tăng trưởng để không chỉ đuổi kịp mà còn ngang hàng với các nước đi trước. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo, sử dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 bứt phá vươn lên. Nếu chúng ta bỏ lỡ thời điểm này để chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên những thành tựu của KHCN sẽ bỏ qua cơ hội phát triển, nhất là thời kỳ dân số vàng. Khi chuyển sang thời kỳ dân số già mà chưa bứt phá được chúng ta sẽ giậm chân tại chỗ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Chú trọng tới các động lực mới . Với mục tiêu tăng trưởng đầy khát vọng nêu trên, hẳn sẽ có không ít khó khăn, thách thức cần nhận diện, thưa ông? + Rõ ràng để năm 2026 đạt ngay mục tiêu tăng trưởng 10% là rất khó. Lý do là nền tảng năm 2025 chúng ta chỉ đạt hơn 8%, trong khi các động lực truyền thống hiện đã được khai thác tối đa, gần chạm ngưỡng. Nói đơn giản, tăng trưởng năm qua chủ yếu nhờ xuất khẩu nhưng hiện không còn nhiều dư địa, đầu tư cũng đã đạt đến giới hạn. Một dư địa nhỏ còn lại trong động lực truyền thống chính là tiêu dùng cũng thông qua việc đẩy mạnh du lịch. Chính vì vậy, năm 2026 muốn vượt qua thách thức phải làm mới động lực tăng trưởng cũ bằng cách khơi thông các nguồn lực, gỡ vướng pháp lý cho các dự án tồn đọng. Đồng thời, phải kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân để huy động nhiều hơn các nguồn lực xã hội. Còn trong tiêu dùng cần phát triển du lịch để vừa khai thác thế mạnh vừa tạo ra thị trường tiêu dùng. Riêng về xuất khẩu, cần tái cấu trúc để tăng giá trị nội địa. Tôi cũng đặc biệt lưu ý phải ưu tiên, chú trọng tới các động lực mới để chuyển đổi sang nền kinh tế mới dựa vào KHCN, làm chủ chuỗi giá trị trong các lĩnh vực mới. . Giữa việc làm mới các động lực truyền thống và kích hoạt các động lực mới, nếu phải xác định thứ tự ưu tiên chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, ông sẽ sắp xếp thế nào? + Chúng ta không thể bỏ qua những động lực tăng trưởng cũ bởi đó là nền tảng đang tạo ra nguồn lực phát triển rất tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực có hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án lớn trên cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP mại làm kinh tế thế giới phục hồi rất chậm. Ở trong nước, chúng ta cũng đối mặt với những khó khăn riêng, nhất là diễn biến thiên tai khắc nghiệt… Tất cả điều này tạo thành rào cản rất lớn cho sự tăng trưởng. Tuy vậy, nhìn vào biểu đồ tăng trưởng, chúng ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là “ngôi sao sáng” trên bầu trời kinh tế thế giới. Điển hình như giai đoạn đại dịch, dù thế giới tăng trưởng âm nhưng Việt Nam vẫn đạt 2,58% (năm 2021). Sau đại dịch, kinh tế thế giới phục hồi rất chậm và lạm phát cao nhưng Việt Nam đã có sự tăng trưởng khá đều. Cụ thể, năm 2022, khi bắt đầu khống chế được dịch, tăng trưởng GDP chúng ta đạt 8,02% so với năm 2021, năm 2023 đạt 5,05%, năm 2024 đạt 7,09% và năm 2025 đạt 8,02%. Điều này cho thấy sau đại dịch, nền kinh tế Việt Nam phục hồi với tốc độ tăng liên tục ở mức cao (5%-8%). Đây là con số hiếm có trên thế giới, chứng tỏ đà phục hồi khá ổn định và có tiềm lực vững chắc để tạo ra tốc độ tăng trưởng. Đó cũng chính là những cơ sở để chúng ta kỳ vọng giai đoạn tới sẽ tiếp tục khơi dậy được các động lực và đạt tốc độ tăng trưởng hai con số như mục tiêu đề ra. Đặc biệt, những động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều được duy trì khá tốt với những giải pháp linh hoạt, góp phần tạo tăng trưởng ổn định trong những năm qua. nghệ số. Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, không chỉ ở thế hệ trẻ mà mọi tầng lớp nhân dân đều thích nghi nhanh chóng, thể hiện rõ nét nhất qua thói quen thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Đặc biệt, với khát vọng vươn lên, Đảng ta rất quyết tâm, kiên định với mục tiêu này thông qua việc hoạch định thể chế, chính sách và đường lối mạnh mẽ. Điều này cho thấy một cuộc cải cách lớn về thể chế và tư duy luật pháp, hứa hẹn mở đường cho giai đoạn đột phá về quản lý kinh tế. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, người dân và doanh nghiệp sẽ đồng lòng, hợp sức cùng tạo ra sự phát triển chung. Thời điểm vàng để bứt phá . Có ý kiến cho rằng giai đoạn tới là cơ hội cuối cùng để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình. Nếu không đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay bây giờ sẽ khó thực hiện được nữa? + Kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước có thu nhập cao, các quốc gia đều phải đạt tăng trưởng hai con số liên tục trong khoảng 5-7 năm. Nếu không có giai đoạn phát triển bứt phá, cứ giữ ở mức 5%-6% thì nền kinh tế sẽ giậm chân tại chỗ. Do vậy, để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bắt buộc phải đạt tăng trưởng hai con số và duy trì trong 5-7 “Năm 2026, muốn vượt qua thách thức, chúng ta cần ưu tiên các động lực mới để chuyển đổi sang nền kinh tế dựa vào khoa học công nghệ, làm chủ chuỗi giá trị.” GS-TS Hoàng Văn Cường “Thời điểm vàng” để kinh bứt phá Để Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bắt buộc phải đạt được tăng trưởng hai con số và duy trì trong 5-7 năm, dựa trên một mô hình tăng trưởng mới. CHÀO MỪNG

5 Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 là một mục tiêu rất tham vọng, song không phải là phi thực tế nếu Việt Nam xác định đúng động lực và con đường phát triển. Nếu Việt Nam tiếp tục dựa chủ yếu vào những động lực cũ, tôi cho rằng mục tiêu này sẽ khó khả thi. Ngược lại, nếu chúng ta chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động thì tăng trưởng cao sẽ bền vững hơn trong trung và dài hạn. Để hiện thực hóa, theo tôi, Việt Nam cần lấy KHCN làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và chuyển đổi số làm kết nối. KHCN phải được xác định là nền tảng lâu dài, tạo ra tri thức, công nghệ lõi và năng lực nội sinh cho nền kinh tế, giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trên nền tảng này, đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy việc đưa các ý tưởng, mô hình và phương thức sản xuất, kinh doanh mới vào thực tiễn. Từ đó, nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng và tính đồng đều của sản phẩm, cải thiện đời sống người dân. Trong khi đó, chuyển đổi số giữ vai trò kết nối, giúp các kết quả nghiên cứu khoa học và sáng kiến đổi mới được lan tỏa nhanh vào đời sống. Khi ba trụ cột này được triển khai đồng bộ, gắn chặt với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của đất nước, chúng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới để Việt Nam bứt phá, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. THÙY LINH - LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG ghi Chúng ta coi khu vực tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng, tất yếu nhưng cần làm rõ năng lực cạnh tranh đã đủ mạnh chưa, thể chế trói buộc với khu vực tư nhân đã được tháo gỡ thế nào? Thực tế khu vực tư nhân Việt Nam đang yếu. “Điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là thể chế và trong ngắn hạn phải tập trung gỡ vướng pháp lý cho khoảng 3.000 dự án đang tồn đọng trị giá ước tính 6-7 triệu tỉ đồng. Việc giải quyết dứt điểm được vấn đề này sẽ khơi thông hàng loạt nguồn lực khác, tránh gây lãng phí. Bên cạnh đó, cần phát huy cơ chế trao quyền cho các địa phương. Chẳng hạn như TP.HCM, nếu được trao quyền mạnh mẽ thì với cấu trúc kinh tế hiện tại sẽ giúp TP chuyển động mạnh mẽ. Dĩ nhiên trao quyền phải gắn liền với trao trách nhiệm, từ đó giúp các địa phương chủ động nguồn lực, kể cả nguồn lực con người. Sau dịch COVID-19, nước ta tập trung ba trụ cột tăng trưởng truyền thống gồm thị trường nội địa, xuất khẩu, đầu tư công. Việc này để dẫn dắt và đã đạt kết quả khá thành công khi phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Dù kinh tế thế giới khó khăn, tăng trưởng chậm nhưng Việt Nam tăng trưởng khá mạnh với 8% vào năm 2025. Đây là tiền đề hướng đến mục tiêu 10% trong thời gian tới. Vừa qua, chúng ta tăng xuất khẩu khá mạnh, thặng dư cao nhưng tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm xuất khẩu còn quá thấp, thậm chí một số lĩnh vực xuất siêu nhưng hưởng lợi rất ít. Hiện nay động lực xuất khẩu đã gần đến giới hạn, do vậy cần tính toán cho vấn đề này. Về động lực đầu tư, đầu tư công vẫn đang dẫn dắt, kích cầu đầu tư tư nhân. Tháng 12-2025, cả nước đồng loạt khởi công 234 công trình với quy mô vốn hơn 3,4 triệu tỉ đồng, trong đó trên 80% là đầu tư tư nhân. Vì vậy, cần phát huy vai trò đầu tư công trong thúc đẩy đầu tư tư nhân bằng cách ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm. Bên cạnh làm mới các động lực cũ, cần tập trung các động lực mới mà chìa khóa là KHCN, đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kỷ nguyên số; đồng thời kiến tạo thể chế cạnh tranh. Vừa qua, Quốc hội đã sửa nhiều luật, xây dựng thể chế. Nếu những thể chế này phát huy tác dụng thì có thể hướng dến tăng trưởng hai con số. Để tăng trưởng kinh tế, cần áp dụng phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Cái “bất biến” là giữ vững ổn định vĩ mô. Cái “vạn biến” là sự phối hợp linh hoạt giữa chính sách tài khóa và tiền tệ để khơi thông dòng vốn. Phải hướng dòng tín dụng vào “kinh tế thực” như sản xuất, hạ tầng, logistics, công nghệ... để cân bằng với kinh tế tiền tệ. Cơ sở để lạc quan là Việt Nam buộc phải tăng trưởng 9%-10% trong hơn 10 năm tới trước khi kết thúc thời kỳ dân số vàng. Nếu không tận dụng được cơ hội từ kỷ nguyên số và giải quyết tốt bài toán mâu thuẫn này, chúng ta sẽ khó trở thành nước phát triển. Thời sự - Thứ Hai 19-1-2026 TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG tế Việt Nam TS TRẦN DU LỊCH: Cần tăng trưởng 10% trong thời kỳ dân số vàng PGS-TS TRẦN ĐÌNH THIÊN: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực PGS-TS TRẦN LÊ HƯNG, ĐH Gustave Eiffel, Pháp: Động lực tăng trưởng mới là khoa học công nghệ cần xác định nguyên tắc tập trung, lựa chọn khu vực cốt lõi, nền tảng để đầu tư. Minh chứng là giai đoạn vừa qua, đầu tư công từ trên 10.000 dự án đã giảm xuống còn khoảng 4.000 dự án. Song song đó, ưu tiên tập trung cao độ cho thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, đầu tư mạnh vào KHCN, đổi mới sáng tạo và các hoạt động làm chủ lĩnh vực mới. Chẳng hạn, có thể tạo ra nguồn lực đầu tư cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn mạnh hơn để họ đủ sức làm chủ những lĩnh vực đầu tư mới, đi tắt đón đầu dẫn dắt nền kinh tế. Dĩ nhiên, các lĩnh vực hạ tầng xương sống như đường sắt, dịch vụ biển, không gian ngầm… vẫn cần được chú trọng để tạo ra sức mạnh kết nối và mở rộng không gian phát triển cho nền kinh tế. Kiến tạo, đồng hành . Vậy vai trò của các đầu tàu như Hà Nội, TP.HCM được xác định như thế nào trong bài toán tăng trưởng GDP này? + Để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, Việt Nam phải hướng vào hai yếu tố thúc đẩy then chốt. Đối với các ngành và lĩnh vực, cần lựa chọn kỹ xem sản phẩm, ngành hay khâu nào là cốt lõi để đầu tư đích đáng. Những lĩnh vực có thế mạnh phải được ưu tiên đầu tư để tạo ra sự phát triển tiên phong, bứt phá. Về mặt lãnh thổ, chúng ta phải kiến tạo những cực phát triển. Những nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế cần được tập trung nguồn lực cao độ. Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho những địa phương được xem là cực tăng trưởng như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh hay Cần Thơ. Những địa phương này sẽ đóng vai trò dẫn dắt với tốc độ tăng trưởng rất cao, không chỉ dừng ở mức 10% mà phải vượt trên con số đó. Có như vậy mới đủ sức đưa tốc độ tăng trưởng chung của cả nước đi lên, tạo lực kéo lan tỏa giúp các vùng lân cận cùng phát triển. . Năm 2025 đánh dấu sự ra đời của nhiều chính sách chiến lược, bao gồm các nghị Đảm bảo giữ ổn định kinh tế Dù đặt ra mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng Việt Nam luôn kiên định nguyên tắc phải đảm bảo giữ ổn định kinh tế. Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi sự ổn định để lấy tăng trưởng thuần túy. Bởi nếu chỉ chạy theo con số mà để lạm phát cao, nguy cơ khủng hoảng chực chờ thì sự tăng trưởng ấy không mang lại giá trị thực, cuộc sống người dân vẫn khó khăn và doanh nghiệp không thể sản xuất hiệu quả. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng giữ ổn định vĩ mô một cách cứng nhắc. Thay vào đó, phải lấy tăng trưởng để tạo tiềm lực thúc đẩy tăng trưởng tiếp theo và dùng chính tiềm lực đó để ổn định vĩ mô. Khi nền kinh tế vĩ mô ổn định, người dân và doanh nghiệp mới sẵn sàng đầu tư, từ đó tạo ra tăng trưởng và củng cố thêm tiềm lực. Đây là lý do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong nhiều lần chỉ đạo đã nhấn mạnh yêu cầu phải điều hướng dòng tiền vào các khu vực sản xuất thực chất, kiên quyết không để dòng tiền chảy vào các kênh tích trữ tài sản hay đầu cơ, gây ra tăng trưởng nóng và những rủi ro bong bóng trong ngắn hạn. GS-TS HOÀNG VĂN CƯỜNG Những động lực tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0, nhất là thời kỳ “dân số vàng” sẽ giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình. Ảnh: NGUYỆT NHI Ý kiến quyết trụ cột của Bộ Chính trị và sắp tới sẽ còn thêm các nghị quyết mới. Ông kỳ vọng gì vào những quyết sách này trong kỷ nguyên mới? + Các nghị quyết của Đảng được ban hành đã chỉ rõ đường hướng, quan điểm, tư tưởng và lối đi cho sự phát triển đột phá. Trên cơ sở đó, Quốc hội luôn đồng hành để xây dựng các khuôn khổ pháp lý, thể chế hóa thành cơ sở thực tiễn để thực thi hành động. Rõ ràng những nghị quyết và đường lối này không đơn thuần chỉ là kim chỉ nam định hướng mà còn trực tiếp trao cho các địa phương, các ngành và lĩnh vực những công cụ, cơ sở pháp lý cụ thể để hành động. Tôi kỳ vọng rằng chính những định hướng chiến lược đó sẽ tạo bứt phá cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt là tạo đà bứt phá cho các chủ thể quan trọng như khu vực kinh tế tư nhân, giúp hình thành những doanh nghiệp, tập đoàn lớn mạnh đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, đồng thời khơi thông nguồn lực để tạo sức bật cho khu vực kinh tế nhà nước. . Xin cảm ơn ông.•

6 Thời sự - Thứ Hai 19-1-2026 Trước thềm Đại hội XIV của Đảng với rất nhiều kỳ vọng, Đại sứ Phạm Quang Vinh (ảnh), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã có buổi chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về cục diện thế giới hiện tại và những hướng đi cho hoạt động đối ngoại Việt Nam để có thể nâng tầm vị thế quốc gia, đưa đất nước phát triển bền vững. Cơ hội, thách thức trong thế giới đang chuyển dịch rất sâu sắc . Phóng viên: Hiện thế giới đứng trước cục diện “đa cực, đa trung tâm” và sự cạnh tranh gay gắt của các nước lớn. Theo Đại sứ, thách thức lớn nhất và cơ hội rõ nhất cho Việt Nam trong trật tự thế giới này là gì? + Đại sứ Phạm Quang Vinh: Thế giới đang chuyển dịch rất sâu sắc, theo hướng đa cực nhưng đang ở giai đoạn quá độ giữa cũ và mới. Đa cực ngày nay không đơn thuần chỉ là cạnh tranh giữa các nước lớn, mà còn là sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực khác như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Trước tình hình đó, có hai vấn đề mà Việt Nam cũng như các nước đang phát triển cần lưu ý. Thứ nhất, cạnh tranh giữa nước lớn tạo ra những rủi ro và sức ép chọn bên, vì vậy cần phải nhấn mạnh đến độc lập tự chủ và tự chủ chiến lược. Thứ hai, trong bối cảnh thế giới hướng đến đa cực nên ngoài các nước lớn, Việt Nam cũng cần phải hướng đến quan hệ với nhiều nước khác. . Việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với hàng loạt đối tác chiến lược quan trọng vừa qua có ý nghĩa như thế nào? Để các mối quan hệ này thực sự “đi vào chiều sâu”, theo Đại sứ, mấu chốt nằm ở đâu? + Việt Nam hiện đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước và quan hệ kinh tế với hơn 200 nền kinh tế khác nhau. Việt Nam đang có khuôn khổ hợp tác, đang duy trì chính sách đối ngoại, độc lập tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa, định hướng chính sách này vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới đang vừa cạnh tranh, vừa chuyển động theo hướng đa cực hóa. Việt Nam có một mạng lưới quan hệ với các đối tác, trong đó có 34 đối tác toàn diện, chiến lược, chiến lược toàn diện bao gồm những nước lớn, trung tâm kinh tế lớn và những nước có quan hệ đối tác chủ chốt nhất với Việt Nam, đây chính là môi trường rất thuận lợi để Việt Nam nhân lên. Có thể nói Việt Nam có quan hệ chiều rộng với tất cả các nước và tất cả nền kinh tế trên thế giới. Với những nước chủ chốt nhất, Việt Nam có quan hệ đối tác cao hơn, điều này hàm ý rằng sẽ cần phải hợp tác nhiều hơn. Lợi ích quốc gia - dân tộc trong thời kỳ mới . Để tư duy “lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết” thực sự đi vào thực tiễn trong giai đoạn mới, chúng ta cần đổi mới những gì trong nhận thức? + Cần nhìn nhận việc có các quan hệ, khuôn khổ đối tác hợp tác tạo ra được môi trường cả về chính trị, kinh tế và đối ngoại thuận lợi. Câu hỏi là làm thế nào để tranh thủ được cơ hội đó? Để có thể bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong thời kỳ mới, đầu tiên Việt Nam cần nhận diện được tình hình quốc tế hiện nay để thấy được thách thức và rủi ro cũng như cơ hội. Cơ hội lúc này không nằm trong những gói riêng, mà đan xen thách thức và thách thức hiện vẫn nhiều hơn. Muốn tranh thủ được cơ hội, cần phải mạnh trong nước, xây dựng năng lực để chống chịu các “cơn gió ngược” bên ngoài. Thứ hai, Việt Nam cần thúc đẩy quan hệ đối ngoại trên cơ sở đan xen lợi ích, bởi trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia đều đặt ưu tiên vào việc bảo đảm lợi ích của chính mình. Để có thể tranh thủ được những lợi ích từ bên ngoài, Việt Nam phải xác định rõ các điểm tương đồng, điểm song trùng về lợi ích với từng đối tác, qua đó hình thành và mở rộng mạng lưới quan hệ đan xen, gắn bó. Thứ ba, mục tiêu phát triển của Việt Nam hiện nay đã cao hơn rất nhiều so với trước. Việt Nam không chỉ phát triển nhờ thu hút nguồn lực từ bên ngoài, mà đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Do đó, lợi ích quốc gia không dừng lại ở việc tiếp nhận mọi nguồn lực, mà phải tranh thủ được các nguồn lực có chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới. Cuối cùng, trong tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam không còn là nước “đi sau” chỉ tận dụng các cơ hội sẵn có. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải tham gia sâu hơn, chủ động hơn trong hợp tác quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các nước trong bối cảnh luật pháp quốc tế bị xói mòn và chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức. Sức mạnh tổng hợp từ ba trụ cột ngoại giao . Đại sứ đánh giá thế nào về sự phối hợp của ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân hiện nay? + Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề cập sự phối hợp của ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Dự thảo lần này nhấn rất mạnh vào sự nhất quán và đồng thời có thêm điểm mới với đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự nhất quán được khẳng định mạnh mẽ là đối ngoại đi tiên phong, toàn diện và hiện đại. Dự thảo cũng đặt đối ngoại cùng với an ninh quốc phòng là yếu tố trọng yếu thường xuyên. Trong hoạt động cũng như trong chủ trương của đất nước ta, Việt Nam tham gia vào quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao cho đến quốc phòng, an ninh, trong đó nhấn rất mạnh đến kinh tế để làm sao tranh thủ được cao nhất lợi ích cho phát triển. Về chủ thể tham gia, đối ngoại không chỉ là riêng của ngành đối ngoại mà cần đến sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Hợp tác quốc tế hiện nay nhiều chiều và nhiều lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực cần đan xen những lĩnh vực khác, kinh tế bao gồm cả an ninh, môi trường bao hàm cả công nghiệp, nông nghiệp, phát triển đô thị, vì vậy cần phối hợp được lực lượng tổng hợp của các bộ, ngành. Với thể chế chính trị của Việt Nam, để có thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả đất nước, cần phải nhấn mạnh đến ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Mỗi trụ cột đối ngoại đều có những đặc thù, mỗi đối tác đều có đặc thù trong những thời điểm đặc thù khác nhau. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai ba yếu tố này vẫn tiếp tục tồn tại và bổ sung cho nhau. Việt Nam lúc này có quan hệ ngoại giao đầy đủ, hợp tác kinh tế đầy đủ với tất cả các nước trên thế giới cho nên chắc chắn rằng ngoại giao Nhà nước vẫn là trụ cột quan trọng nhất để thúc đẩy hợp tác chính thức cả về mặt chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng hay giao lưu nhân dân, hay hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục, khoa học công nghệ. Khi Việt Nam có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, ngoại giao Nhà nước bắt buộc phải bao quát hết các lĩnh vực và đi đầu trong chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác với các bên. . Xin cảm ơn ông.• Lợi ích quốc gia không dừng lại ở việc tiếp nhận mọi nguồn lực, mà phải tranh thủ được các nguồn lực có chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới. CHÀO MỪNG PHÁT TRIỂN NGÀNH NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN MỚI - BÀI 2 Vì một Việt Nam vững mạnh trên trường quốc tế Nhận diện cơ hội và chiến lược mà Việt Nam phải ưu tiên trong giai đoạn tới để đưa vị thế quốc gia lên tầm cao mới. Họ đã nói Nguyên tắc nhất quán của Việt Nam chính là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia nhưng đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia đó không phải là dân tộc vị kỷ, mà là dựa trên luật pháp quốc tế, dựa trên sự bình đẳng và cùng có lợi. Lợi ích quốc gia trong bối cảnh hiện nay chính là những mục tiêu mà Việt Nam hướng đến để phát triển đất nước trong giai đoạn 2030-2045. Đại sứ PHẠM QUANG VINH NGỌC DIỆP Trong những năm qua, sự phối hợp giữa ba trụ cột ngoại giao đã có những tiến bộ đáng kể, đặc biệt trong các chuyến thăm cấp cao và tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Để nâng cao hiệu quả phối hợp, cần có cơ chế thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp hành động giữa ba trụ cột. Mỗi trụ cột cần có định vị rõ ràng, tránh chồng chéo nhưng vẫn bổ trợ lẫn nhau. Đối ngoại nhân dân, một lĩnh vực có tiềm năng lớn, cần được quan tâm và đầu tư nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh ngoại giao công chúng ngày càng quan trọng. Việc triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, như dự thảo văn kiện nhấn mạnh, cũng là một hướng đi quan trọng để phát huy sức mạnh của đối ngoại nhân dân. ThS PHAN XUÂN DŨNG, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak, Singapore, nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Úc) Cần có cơ chế phối hợp hành động giữa ba trụ cột ngoại giao CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và các đại biểu quốc tế tại lễ mở ký Công ước Hà Nội vào tháng 10-2025. Ảnh VGP

