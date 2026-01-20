015-2026

Ngoại giao Việt Nam nâng tầm, khởi xướng, dẫn dắt trang 6 trang 2+3 SỐ 015 (7586) - Thứ Ba 20-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đến dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: VGP CHÀO MỪNG HÔM NAY, KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Kỳ vọng mới, khí thế mới, động lực mới cho dân tộc Đột phá thể chế, tạo “luật chơi” cạnh tranh minh bạch DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI 2026: Nêu cao tinh thần đối thoại giữa thế giới biến động Đêm nay, kỳ vọng U-23 Việt Nam vào chung kết trang 15 trang 16 trang 4+5 • Thiết kế “dàn giao hưởng” để thực thi hiệu quả các nghị quyết

2 Thời sự - Thứ Ba 20-1-2026 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG Bên lề phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã có những chia sẻ với báo chí về niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước; được đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân tham dự sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tạo khí thế mới, động lực mới Đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nói Đại hội XIV đã mang theo sự tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ về tương lai phát triển vững mạnh của đất nước. Đại biểu Hương kỳ vọng đại hội lần này sẽ đưa ra các quyết sách, chiến lược để tạo những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ. Đồng thời, tạo môi trường, động lực để thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội cũng đưa ra những vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. “Bằng tất cả niềm tự hào và kỳ vọng, chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng hội XIV của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân hàng ngàn đảng viên trẻ tham dự Đại hội XIV của Đảng. “Đó là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của cá nhân tôi” - đại biểu Giang nói. Anh bày tỏ chủ đề Đại hội nhiều cơ hội hơn cho thanh niên nói riêng, người dân nói chung đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, hướng đến mục tiêu năm 2030 đất nước trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” - đại biểu Giang bày tỏ. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, trong kỷ nguyên về khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, thanh niên sẽ là một lực lượng rất quan trọng, nhận lãnh nhiều trọng trách lớn. Anh nhấn mạnh: Trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam khi đứng trước vận hội như thế này là càng phải thể hiện tính tiên phong, trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc mà mình tham gia. tộc” - chị Hương nói. Đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, cho biết anh rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ, cũng như XIV phù hợp và kịp thời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. “Tôi kỳ vọng và mong muốn đại hội sẽ có những định hướng lớn trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt sẽ có Trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam khi đứng trước vận hội như thế này là càng phải thể hiện tính tiên phong, trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc mà mình tham gia. Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng mang theo niềm vinh dự, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần Sáng 20-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 với phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”. Chủ đề của đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trưởng đoàn đại biểu của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm chủ tịch Đoàn chủ tịch. Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm năm người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 người. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu đại hội. LÊ THOA - NGUYỄN THẢO Kỳ vọng mới, khí thế mới, động lực mới cho dân tộc Từ trái qua: Đại biểu Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; đại biểu Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ; đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: NGUYỄN THẢO LÊ THOA - NGUYỄN THẢO Ấn tượng với việc số hóa Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, chia sẻ bản thân đã nghiên cứu các dự thảo văn kiện của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ. Bà mang tiếng nói của cán bộ, hội viên phụ nữ từ cơ sở đến với đại hội. “Tôi mong rằng tại đại hội có thể trao đổi được nhiều ý kiến từ thực tiễn của cơ sở. Sau đại hội, các nghị quyết của Đại hội Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống” - đại biểu Nhung nói. Đại biểu Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, chia sẻ anh đặc biệt ấn tượng khi tất cả tài liệu, nội dung của kỳ đại hội được số hóa trên máy tính bảng. Việc này giúp các đại biểu thuận tiện truy cập, theo dõi các nội dung sẽ diễn ra trong suốt đại hội. Anh Phú kỳ vọng đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chính sách lớn, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số trên cả nước, để thanh niên nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội”. Ảnh: H.NHUNG

3 Thời sự - Thứ Ba 20-1-2026 TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông quốc tế. Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của đại hội, đề cập các ưu tiên trong năm năm tới như thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân, chuyển đổi số và công nghệ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 10% mỗi năm. AFP cũng tập trung vào việc tinh giản bộ máy hành chính, cắt giảm các thủ tục rườm rà, dự đoán rằng Đảng sẽ thông qua một nghị quyết nâng đối ngoại lên vị trí “cốt lõi” của quốc gia, ngang hàng với quốc phòng và an ninh nội bộ. Tờ The New York Times (Mỹ) nhấn mạnh việc Đảng đang gấp rút thực hiện các mục tiêu do đại hội trước đề ra: Nâng GDP bình quân đầu người thêm khoảng 70%, lên mức 8.500 USD vào năm 2030 và xây dựng đủ nền tảng công nghiệp để trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tờ China Daily (Trung Quốc) nhận định Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế quan trọng tại Đông Nam Á. China Daily dẫn nhận định của ông Burkhard Schrage, Quyền Trưởng khoa Quản trị tại Trường Kinh doanh của ĐH RMIT Việt Nam, rằng Việt Nam là “điểm sáng trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động”. Trong thời gian đại hội, ông Schrage cho biết ông kỳ vọng sẽ có một sự chuyển hướng dứt khoát sang “mô hình tăng trưởng mới”, ưu tiên chất lượng, tính bền vững và chủ quyền công nghệ thay vì chỉ chạy theo quy mô. Tờ Khaosod (Thái Lan) đưa tin bên cạnh các quyết định về nhân sự, đại hội sẽ hoàn tất một nghị quyết quan trọng, xác định các mục tiêu kinh tế và chiến lược của Việt Nam đến năm 2030. Theo tờ báo, những mục tiêu này cho thấy ý định của Đảng trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời chủ động ứng phó với các thách thức địa chính trị và vấn đề nội tại. Tờ Financial Times (Anh) cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới - đang phải thích ứng với căng thẳng thương mại toàn cầu. Financial Times đánh giá Việt Nam đang đứng trước nhu cầu đưa khu vực tư nhân trở thành “lực lượng quan trọng nhất” của nền kinh tế, với mục tiêu thúc đẩy thị trường trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. THẢO VY THANH TUYỀN Nhiều chuyên gia, nguyên cán bộ đã có những chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM về những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ khóa XIII và các kỳ vọng vào Đại hội XIV. PGS-TS LÊ QUỐC LÝ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Cần vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo Nhiệm kỳ Đại hội XIII được đánh giá là “nhiệm kỳ khó khăn nhất” nhưng cũng ghi dấu những thành tựu đáng nhớ. Từ những kết quả đạt được, Đại hội XIV đặt ra vấn đề đột phá trên tất cả mọi mặt để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh. Đây là giai đoạn cần sự chuyển biến mạnh mẽ để bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng cao, chuyển sang hành động thực chất để tăng trưởng hai con số. Đến lúc cần sự hành động thực chất; vì nhân dân mà hành động, vì sự giàu mạnh của dân tộc để dẫn dắt đất nước. Bên cạnh đó, Đại hội XIV phải tiếp tục thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, bởi đây là nhiệm kỳ bản lề trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Đại hội XIV sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, với cơ cấu dự kiến 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Cán bộ cấp chiến lược phải là những người có đủ “đức - sức - tài”. Người được chọn phải là những người có tầm nhìn dài hạn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đủ sức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo cũng rất quan trọng trong lúc này. Cần sáng suốt, chọn được những tinh hoa có tâm, có tầm và có tài; đặt lợi ích của đất nước và người dân lên trên hết, phải làm việc, cống hiến vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Kết quả đánh giá chính là hiệu quả phục vụ người dân. Nơi nào đời sống người dân không cải thiện, kinh tế không phát triển, xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ, người dân không được sống trong sự an bình thì lãnh đạo nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Ông PHẠM CHÁNH TRỰC, nguyên Phó ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM: Thiết kế “dàn giao hưởng” để thực thi hiệu quả các nghị quyết Mỗi giai đoạn, Đại hội Đảng toàn Thiết kế “dàn giao hưởng” để thực thi hiệu quả các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cần thể hiện tính hành động cao, chọn ra được đội ngũ cán bộ có vai trò truyền cảm hứng, dẫn dắt toàn hệ thống đi lên. quốc đều mang ý nghĩa riêng, tùy điều kiện xã hội và tình hình thế giới để đề ra mục tiêu khác nhau. Đại hội XIV được xem là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới cho Việt Nam sau 40 năm đổi mới. Đại hội XIV cần giải quyết hai nhiệm vụ lớn. Thứ nhất, về chiến lược phát triển, phải thực hiện cho được mục tiêu Đại hội XIII đặt ra: Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000-20.000 USD. Đây là điều kiện để đất nước trở thành quốc gia công nghiệp phát triển, thu nhập cao. Đồng thời, Đại hội XIV phải “phóng” tầm nhìn xa hơn, định hình cho giai đoạn sau năm 2045. Các nghị quyết chiến lược của Trung ương cần được triển khai hài hòa, nhịp nhàng như một “dàn giao hưởng” để thực thi hiệu quả. Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, cần khai thác dư địa phát triển. Trọng tâm là đầu tư sản xuất công nghiệp trong nước, tạo việc làm, tiến tới tự chủ. Nông nghiệp phải thoát khỏi sản xuất manh mún, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, xanh. Nhà nước cần dẫn dắt, tổ chức lại sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao năng suất. Trong khoa học công nghệ, vốn đầu tư phải chảy đúng hướng, hỗ trợ start-up để hình thành doanh nghiệp đầu đàn, tạo hệ sinh thái trong nước. Hạ tầng cần đầu tư đúng trọng điểm, tránh lãng phí, đồng thời chú trọng công bằng xã hội, phúc lợi cho người dân. Nhiệm vụ thứ hai là nhân sự. Đại hội XIV phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định đi lên xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh tập thể với trách nhiệm cá nhân. Kỳ vọng lớn nhất là giữ đoàn kết, tránh bè phái, đưa đất nước vươn tầm sau năm 2045. Chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới tạo hiệu quả kinh tế để người dân thụ hưởng. PGS-TS HÀ MINH HỒNG, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Lịch sử TP.HCM: Dân chủ nhưng phải quyết đoán, hành động cao Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước. Trải qua gần một thế kỷ, đất nước ta có quá trình đi lên và phát triển với nhiều sự đột phá, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói là “chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Trải qua 40 năm đổi mới, đất nước ta đủ khả năng, thời cơ để mở ra kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đại hội XIV là mốc khởi động mới để đất nước bước vào kỷ mới, với hàng loạt mục tiêu quan trọng như tăng trưởng kinh tế hai con số; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045 trở thành một quốc gia hùng cường. Hai năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng ta rất rõ nét, thể hiện sâu sắc thông qua các quyết sách, sự quyết đoán rất tốt. Vì vậy, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đảm bảo sự dân chủ nhưng cũng phải đảm bảo tính quyết đoán, hành động để đưa ra các quyết sách, chủ trương trong tương lai, giải quyết dứt điểm những hạn chế của những năm qua. 95 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Đảng, đất nước đã đi qua nhiều thời điểm khó khăn lớn. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt các mục tiêu như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đề ra. Với hệ thống hành chính ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại; với sự lãnh đạo, quán xuyến của Đảng, sát sao đến từng địa phương thì hệ thống của chúng ta sẽ nề nếp, hoạt động hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cũng cần thực thi công việc vì người dân, dám nghĩ, dám làm, không chờ đợi, trì hoãn công việc.• thứ XIV của Đảng Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của đại hội, chương trình làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Ảnh: TTXVN Còn đại biểu Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, quan tâm đến công tác cán bộ và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ tới. “Tôi mong muốn đất nước sẽ phát triển thành cường quốc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân” - đại biểu Hà chia sẻ.•

4 Thời sự - Thứ Ba 20-1-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt ra khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Quang Đồng (ảnh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS), cho rằng Việt Nam không chỉ cần nguồn lực mà cấp thiết hơn là một “luật chơi” cạnh tranh minh bạch và sự an toàn pháp lý để doanh nghiệp (DN) tư nhân dám dồn lực cất cánh. DN nhà nước dẫn dắt, tư nhân là động lực . Phóng viên: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vai trò của thể chế để mở khóa mục tiêu này cần được xác định như thế nào, thưa ông? + Ông Nguyễn Quang Đồng: Quan điểm cho rằng thể chế là nút thắt chính và cải cách thể chế để thúc đẩy tăng trưởng là quan điểm hoàn toàn đúng đắn. Thực tế, không phải chờ đến Đại hội XIV chúng ta mới bàn đến chuyện thay đổi thể chế mà từ năm 2024, rất nhiều quyết sách chiến lược được Bộ Chính trị ban hành đã hướng đến mục tiêu này, trong đó có “bộ tứ nghị quyết trụ cột”. Để hiểu tại sao tăng trưởng hai con số cần đến thể chế tư để nâng cao năng suất lao động. Trong đó, DN nhà nước đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt hạ tầng lớn của nền kinh tế, còn DN tư nhân là động lực thực sự. Do đó, vai trò của thể chế lúc này là làm sao để khu vực DN tư nhân lớn mạnh, tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây phải là quyết sách cốt lõi. . Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần phát biểu rằng thể chế đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Vậy đâu là rào nhà ở xã hội hay đầu tư hạ tầng… Nếu không có cơ chế ngăn chặn, để nguồn lực đất đai, vốn vay ưu đãi rơi vào tay các DN “thân hữu” thay vì những DN có năng lực thì nguồn lực quốc gia sẽ bị méo mó và lãng phí. Thiết kế cơ chế, quy trình cạnh tranh minh bạch . Tăng trưởng hai con số bắt buộc phải dựa trên các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khung pháp lý cho các mô hình này dường như vẫn đang đi sau thực tiễn? + Chúng ta nói rất nhiều về kinh tế số, làm chip, bán dẫn... Tuy nhiên, hãy nhìn vào thực tế rằng các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA dù khen Việt Nam nhưng họ vẫn chọn Malaysia, Indonesia… để đặt nhà máy trước tiên. Hay Việt Nam muốn làm kinh tế số nhưng các DN công nghệ chưa chọn chúng ta để đặt trung tâm dữ liệu. Theo tôi, lý do là vì chúng ta chưa có các trung tâm dữ liệu lớn, quy định pháp luật về lưu trữ dữ liệu, chuyển dữ liệu xuyên biên giới quá khắt khe, xung đột với lợi ích của họ. Tức chúng ta có chính sách, có ưu tiên nhưng DN không đầu tư vì họ nhìn vào “quyển sách của DN”, họ tính toán bài toán chi phí và rủi ro. Tương tự, câu chuyện startup (khởi nghiệp), dù chúng ta có trung tâm tài chính nhưng trong ngắn hạn, các startup công nghệ vẫn sẽ chọn Singapore để đặt trụ sở pháp lý. Đó là tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”, chủ trương thì rải thảm nhưng quy định cụ thể bên dưới lại đầy rẫy rào cản. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền sản xuất của Tập đoàn THACO tại Quảng Nam. Ảnh: VGP Việt Nam dù đã trải qua những giai đoạn phát triển vượt trội nhưng con số tăng trưởng 10%/năm vẫn là một ngưỡng mục tiêu chưa thể chinh phục. Nhiều chuyên gia nhận định đây thực sự là thách thức lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, việc đặt ra con số này chính là điểm nhấn chiến lược, thể hiện khát vọng sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần phương pháp tiếp cận bài bản, trong đó yếu tố cốt lõi nằm ở khâu phân bổ, sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng đảm bảo ổn định vĩ mô và các cân đối lớn. Việc đưa các DN nhà nước hoạt động theo chuẩn mực quốc tế để phát huy vai trò dẫn dắt sẽ là nhiệm vụ then chốt. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, vấn đề cốt yếu là đầu tư vào nguồn nhân lực kỹ thuật với mục tiêu đưa tốc độ tăng năng suất lao động đạt khoảng 8,5%/năm. Đây được đánh giá là chỉ tiêu đầy tham vọng khi giai đoạn 20202025, con số này chỉ đạt khoảng 5,3%/năm. Dù con số 5,3% được xem là tương đối tốt so với khu vực nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa nếu so sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và vẫn đứng sau Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng tạo cú hích đáng kể cho tốc độ tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, sự tiến bộ này cũng song hành với những rủi ro về thất nghiệp hay bảo vệ tài sản trí tuệ. Song song đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải có những bước phát triển bứt phá. Hàng loạt công trình quy mô lớn như đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng số cần được đầu tư nâng cấp để thay đổi diện mạo và mở ra không gian phát triển mới. Đặc biệt, việc chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhất là xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia và ứng dụng dữ liệu dân cư, thuận lợi, phải nhìn vào mô hình tăng trưởng. Giai đoạn sau đổi mới, Việt Nam mở cửa cho phát triển kinh tế thị trường, tăng trưởng dựa theo chiều rộng, phụ thuộc lớn vào vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tài nguyên và nguồn lực tài chính mà chưa dựa mạnh vào năng suất lao động. Nếu tiếp tục dựa vào mô hình này, chúng ta chỉ đang làm thuê và xuất khẩu hộ, miếng bánh giá trị người Việt được hưởng rất ít. Số liệu năm 2025 cho thấy hơn 70%-80% tỉ trọng xuất khẩu thuộc về DN FDI, trong khi tỉ trọng của DN nội địa lại đi xuống. Điều đấy cho thấy dù có thể tăng trưởng cao nhưng lại phụ thuộc vào FDI rất lớn. Lúc này, tỉ trọng GDP có thể tăng nhưng GNP lại giảm bởi DN FDI có xu thế chuyển lợi nhuận về nước. Do vậy, muốn tăng trưởng hai con số thực chất, chúng ta phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất lao động và hàm lượng chất xám. Muốn tăng trưởng bền vững phải dựa vào DN bởi chỉ có DN mới tạo ra việc làm, là nơi đầu cản thể chế lớn nhất đang kìm hãm động lực này? + Tôi nghĩ kể cả khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thách thức lớn nhất chính là bài toán cạnh tranh công bằng để DN tư nhân phát triển. Đặc thù kinh tế Việt Nam là DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm tỉ trọng rất lớn (trên 97%). Rào cản nằm ở việc làm sao để nhóm này lớn lên được, cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị. Nếu chúng ta phát triển kinh tế tư nhân nhưng chỉ dồn nguồn lực vào DN lớn sẽ khó thành công và nhiều rủi ro. Mặt khác, không được phép để xảy ra tình trạng DN “thân hữu”, “sân sau” lũng đoạn chính sách, tạo ra môi trường kinh doanh bất bình đẳng. Tôi lấy ví dụ về các chính sách lớn như phát triển Muốn tăng trưởng hai con số thực chất, chúng ta phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất lao động và hàm lượng chất xám. Đột phá thể chế, tạo “luật chơi” minh bạch ThS NGUYỄN HOÀNG BẢO KHƯƠNG, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Cần phương pháp bài bản để tiếp cận mục tiêu tăng trưởng Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế hai con số, cải cách thể chế được xác định là khâu đột phá quan trọng nhằm gỡ những “điểm nghẽn” này. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG

5 Thời sự - Thứ Ba 20-1-2026 thoisu@phapluattp.vn QUANG HUY Từ nhu cầu an toàn pháp lý đến khát vọng gỡ bỏ rào cản hành chính, các doanh nhân hiến kế những đột phá thể chế, kỳ vọng Đại hội XIV tạo đà để kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư và vươn tầm. Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vina T&T, kiêm Chủ tịch Hội Nông sản sạch TP.HCM (CAPA): An toàn pháp lý để DN đi đường dài Kinh tế tư nhân phải được nhìn nhận đúng vai và đúng tầm. Sự nhìn nhận này cần được hiện thực hóa bằng những thay đổi cụ thể trong tư duy điều hành và thiết kế thể chế. Theo tôi, đột phá quan trọng nhất trong nhiệm kỳ XIV của Đảng phải đến từ thể chế và khâu thực thi chính sách. Thực tế cho thấy DN Việt không thiếu quyết tâm, không cạn ý tưởng và càng không thiếu tinh thần dấn thân. Điều mà DN kỳ vọng lớn nhất là một môi trường pháp lý đủ thông thoáng và ổn định để doanh nhân yên tâm dồn toàn bộ nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh sự thông thoáng, DN đặc biệt cần tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Hệ thống pháp luật cần rõ ràng, nhất quán, hạn chế tối đa việc thay đổi đột ngột hoặc áp dụng hồi tố gây bất lợi. Khi DN không thể dự đoán được chính sách ngày mai ra sao, họ sẽ mang tâm lý phòng thủ, không dám đầu tư lớn, không dám đi đường dài. Cuối cùng, cần cơ chế để cán bộ thực thi yên tâm làm đúng, làm nhanh và DN yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô. Chỉ khi cả hai phía - nhà quản lý và DN - cùng cảm thấy an tâm thì kinh tế tư nhân mới thực sự phát huy được vai trò động lực trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông VÕ QUANG PHÚC, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Thương mại Mekong Việt Nam: 5 kiến nghị tâm huyết nhằm “cởi trói” Thứ nhất, đột phá về tư duy bình đẳng. DN tư nhân vừa và nhỏ (SMEs) cần được tiếp cận đất đai, vốn và cơ hội ngang bằng với DN nhà nước và FDI. Cần xóa bỏ tâm lý sợ sai, qua đó đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tạo không gian cho tư nhân hoạt động minh bạch song hành cùng kinh tế nhà nước. Thứ hai, gỡ “ma trận” thủ tục. Sự chồng chéo giữa ba luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản đang là rào cản lớn. Cần thực hiện ngay mô hình một cửa liên thông thực chất ở cấp Trung ương cho các dự án lớn. Mục tiêu là rút ngắn thời gian, chống lãng phí và ngăn chặn đà đình trệ sản xuất. Thứ ba, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, trừ các trường hợp đặc biệt. Cần giảm tối đa tần suất thanh tra, kiểm tra chồng chéo gây bất an cho DN. Giảm thiểu thực trạng DN nay tiếp đoàn này, mai tiếp đoàn kia. Thứ tư, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Thay vì tiền kiểm rườm rà, cơ quan quản lý cần phân loại rủi ro để hậu kiểm. Tư duy này giúp giảm thời gian, đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Cuối cùng, khơi thông vốn và cơ chế thử nghiệm. Cần ưu đãi lãi suất cho DN chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đặc biệt, sớm ban hành khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới để DN tự tin sáng tạo mà không sợ vướng rào cản luật cũ. Ông NGUYỄN HỒNG HUỆ, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Khuyến khích DN vươn tầm quốc tế Đột phá lớn nhất mà cộng đồng DN kỳ vọng ở Đại hội XIV chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo, đồng hành và bảo vệ quyền kinh doanh hợp pháp. Điều này đòi hỏi những chính sách khuyến khích DN mở rộng quy mô, vươn ra khu vực và toàn cầu thay vì chỉ luẩn quẩn ở sân nhà. Để làm được điều đó, bên cạnh việc tháo gỡ rào cản thủ tục, Nhà nước cần xây dựng cơ chế đặc thù cho phép DN tư nhân và DN kiều bào tham gia sâu vào các lĩnh vực chiến lược. Những ngành như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, tài chính, logistics hay đổi mới sáng tạo cần được mở cửa với cơ chế tiếp cận nguồn lực minh bạch. Khi DN được trao cơ hội và an tâm về pháp lý, họ sẽ dồn lực đầu tư dài hạn, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Là một người Việt Nam sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài, tôi nhận thấy thế giới đang tìm kiếm những nền kinh tế ổn định, có khát vọng và sở hữu cộng đồng DN mạnh. Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để nắm bắt cơ hội đó nếu chúng ta dám cải cách mạnh mẽ từ bên trong. Luật sư - ThS ĐÀO VĂN HƯNG, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển DN: Gỡ 4 điểm nghẽn để DN nhỏ và vừa bứt phá Chiếm 98% tổng số DN và đóng góp 40% GDP, DN nhỏ và vừa (DNNVV) là động lực của đổi mới sáng tạo. Để giải phóng nguồn lực này, cần tập trung tháo gỡ bốn điểm nghẽn. Thứ nhất, xóa bỏ “rào cản vô hình” trong thủ tục hành chính. Cần ưu tiên số hóa toàn diện để giảm chi phí tuân thủ và bãi bỏ ngay các điều kiện kinh doanh không cần thiết theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ-TW ngày 4-52025 của Bộ Chính trị. Thứ hai, thiết kế lại dòng vốn tín dụng. Cần tham khảo mô hình hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho dự án xanh, ESG của TP.HCM để nhân rộng. Đây là hướng đi vừa giải “cơn khát vốn”, vừa thúc đẩy kinh tế bền vững. Thứ ba, chuyển tư duy thuế sang hỗ trợ tuân thủ. Nghị quyết 198/2025/QH15 về miễn thuế thu nhập ba năm đầu là bước tiến lớn. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực chất, cơ quan thuế cần đẩy mạnh tư vấn, miễn phí công bố đăng ký và ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa kê khai, giúp DN tránh rủi ro pháp lý không đáng có. Thứ tư, nâng chất hỗ trợ pháp lý. Với chỉ 25% DN tiếp cận được hỗ trợ, vai trò của Hiệp hội VINASME cần được nâng cao. Hiệp hội phải là cầu nối thực chất với chính quyền địa phương để gỡ vướng về thuế, hải quan, đặc biệt cho khu vực nông thôn, vùng xa thông qua chuyển đổi số. cạnh tranh sẽ tạo động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Với mục tiêu tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, Việt Nam có nhiều dư địa thu hút đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh phát triển kinh tế số trong nước. Sự thành công của các DN như Momo, Zalo hay bảo hiểm vi mô (Microinsurance) số hóa toàn diện là minh chứng rõ nét cho tiềm năng này. Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những dư địa phát triển rất lớn. Với phương pháp đúng đắn, tầm nhìn rõ ràng cùng sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự đổi mới vượt trội. LÊ THOA ghi . Vậy DN cần gì, thưa ông? + Đối với DN, hai câu hỏi quan trọng nhất luôn là nguồn lực quốc gia chảy vào đâu và môi trường pháp lý kinh doanh như thế nào. Đặc biệt, với các lĩnh vực như hạ tầng, bất động sản, tài nguyên, bài toán quan trọng là làm thế nào thiết kế được cơ chế cạnh tranh để sử dụng nguồn lực của Nhà nước hiệu quả nhất. Khi chúng ta cam kết đổ tiền vào các siêu dự án như điện hạt nhân, các công trình giao thông lớn..., rủi ro lớn nhất là lãng phí. Nếu không tìm được nhà thầu qua một quy trình cạnh tranh minh bạch, chất lượng công trình sẽ không đảm bảo. Lấy ví dụ câu chuyện sân bay Long Thành, Nhà nước có thể xây xong cái vỏ sân bay, làm xong một số tuyến đường kết nối. Tuy nhiên, để sân bay hoạt động hiệu quả, có khách hay không, dịch vụ đi kèm thế nào... lại là câu chuyện của thị trường và DN. Nếu không có cơ chế thu hút DN tham gia một cách đồng bộ và minh bạch thì hiệu quả khai thác kinh tế sẽ rất thấp. Tôi muốn nhấn mạnh một cảnh báo: Nếu không có cạnh tranh, để nguồn lực rơi vào tay các DN “thân hữu”, “sân sau” thì nguồn lực quốc gia sẽ bị lãng phí nghiêm trọng. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể đạt được trong vài năm ngắn hạn nhờ tốc độ giải ngân nhưng về dài hạn nền kinh tế sẽ không phát triển thực chất, thậm chí đất nước sẽ “ngồi trên đống nợ”. Vì vậy, mấu chốt trong giai đoạn tới, khi cụ thể hóa luật, nghị quyết vào cuộc sống, phải thiết lập được “luật chơi” công bằng. Phải đảm bảo cơ chế tiếp cận nguồn lực dựa trên sự cạnh tranh minh bạch. Chỉ có cạnh tranh minh bạch mới triệt tiêu được lợi ích nhóm và mang lại hiệu quả thực sự cho nền kinh tế. . Xin cảm ơn ông.• Ba ưu tiên quan trọng Để tạo đòn bẩy tăng trưởng, tôi cho rằng có ba ưu tiên quan trọng. Thứ nhất, cần thiết chế cạnh tranh trong tiếp cận nguồn lực. Phải đảm bảo đấu thầu minh bạch để chọn người làm tốt nhất. Trong các gói thầu lớn đó cũng cần thiết kế để DN vừa và nhỏ có thể tham gia vào các cấu phần phụ trợ. Thứ hai, cải cách hệ thống tòa án. Tòa án phải là nơi xử lý các tranh chấp kinh tế, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho doanh nhân. Cần gỡ điểm nghẽn lớn hiện nay là xử lý dân sự thay vì hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Sai đến đâu bồi thường đến đó bằng tiền, bằng uy tín, chứ không phải bằng tù tội. Thứ ba, rút ngắn thủ tục hành chính thực chất. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo phải cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Thế nhưng chúng ta cần giám sát, đo đếm kết quả, thậm chí có chế tài, kỷ luật và gắn trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương với các chỉ số này. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông NGUYỄN QUANG ĐỒNG Doanh nghiệp gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội Đảng lần thứ XIV Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những quyết sách chiến lược sẽ tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và bình đẳng. TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

6 Thời sự - Thứ Ba 20-1-2026 giới, Việt Nam có vị thế tự nhiên để dẫn dắt các sáng kiến về lương thực và nông nghiệp bền vững. Chúng ta có thể đề xuất bộ nguyên tắc khu vực về thương mại nông sản bền vững (truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, an toàn thực phẩm); thúc đẩy hợp tác nhóm nhỏ như Việt Nam - Nhật - ASEAN về nông nghiệp công nghệ cao hoặc xây dựng Trung tâm ASEAN về dự báo an ninh lương thực (đặt tại Cần Thơ chẳng hạn). Những sáng kiến này không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn đáp ứng nhu cầu cấp bách của khu vực. Ở lĩnh vực an ninh biển và quản trị đại dương, Việt Nam có thực tiễn phong phú, có tính chính danh mạnh khi kiên định lập trường dựa trên UNCLOS, không đơn phương gây căng thẳng và luôn xử lý tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Từ nền tảng này, Việt Nam có thể đề xuất các mô hình hợp tác tiểu đa phương như nhóm Việt Nam - Indonesia - Philippines về an ninh biển và nghề cá. Đây là cách hiệu quả để “gieo mầm” những tiêu chuẩn mới, bởi nhiều quy tắc quốc tế hiện nay thực chất bắt đầu từ hợp tác nhóm nhỏ trước khi mở rộng thành chuẩn mực khu vực hoặc toàn cầu. Bên cạnh đó, với hình ảnh là quốc gia độc lập, tự chủ, không liên minh quân sự, có quan hệ tốt với hầu hết các nước và từng đảm nhiệm thành công Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hai lần, Việt Nam có khả năng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải quy mô nhỏ. Việt Nam có thể đề xuất “Sáng kiến hòa giải ASEAN”, thúc đẩy đối thoại về Myanmar, hay hỗ trợ thu hẹp bất đồng trong các vụ việc nội khối như căng thẳng Thái Lan - Campuchia hoặc một số vấn đề trên Biển Đông. Quan trọng nhất, Việt Nam phải tham gia từ sớm vào quá trình định hình luật chơi. Khi có mặt từ đầu, chúng ta mới có thể kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm rằng luật chơi phù hợp với lợi ích của Việt Nam và đóng góp thiết thực cho cộng đồng quốc tế. ThS PHAN XUÂN DŨNG, Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), nghiên cứu sinh tại ĐH Quốc gia Úc: Kiên trì mục tiêu “chủ động, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả” Để xây dựng nền ngoại giao “chủ động, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả”, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Một trong số đó là cần tăng cường phối hợp giữa ba trụ cột ngoại giao - Đảng, Nhà nước và Nhân dân - thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ và rõ ràng hơn. Ngoại giao Đảng mở đường cho quan hệ chiến lược, ngoại giao Nhà nước thể chế hóa và triển khai, còn ngoại giao Nhân dân tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực dự báo và nghiên cứu chiến lược thông qua việc xây dựng hệ sinh thái tri thức phục vụ đối ngoại. Các viện nghiên cứu, trường ĐH cần được đầu tư thỏa đáng để có thể sản xuất các phân tích chất lượng cao, kịp thời về diễn biến quốc tế. Ngoài ra, cần đổi mới phương DƯƠNG KHANG - THẢO VY Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia gợi ý các hướng đi để Việt Nam có thể đề xuất và dẫn dắt các sáng kiến, quy tắc, luật chơi ở tầm khu vực và toàn cầu, phù hợp với lợi ích của đất nước, cũng như lợi ích chung của quốc tế. TS PHẠM THỊ YÊN, bộ môn Quan hệ đối ngoại Trường ĐH Sài Gòn: Xác định rõ các “ngách chiến lược” Để “nâng tầm đối ngoại đa phương” và không chỉ dừng lại ở việc tham gia tích cực, Việt Nam cần chuyển từ vai trò tham gia sang khởi xướng và dẫn dắt. Muốn làm được điều đó, trước hết chúng ta phải xác định rõ các “ngách chiến lược” - tức những lĩnh vực mà thế giới đang cần tiếng nói mới, Việt Nam có lợi thế tương đối, có thực tiễn để đóng góp và có độ chính danh cao. Trên cơ sở đó, triển khai ngoại giao chuyên biệt để tạo ra dấu ấn trong từng lĩnh vực. Một số lĩnh vực Việt Nam có khả năng dẫn dắt nổi bật gồm: Chuyển đổi năng lượng - thích ứng biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, quản trị dữ liệu - kinh tế số và an ninh biển dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Ví dụ, đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, vì giáp Biển Đông và nằm ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Chính “tổn thương hiện hữu” này lại tạo cho chúng ta lợi thế chính danh rất lớn khi tham gia đàm phán hoặc đề xuất các sáng kiến toàn cầu về vấn đề này. Việt Nam có thể dẫn dắt bằng cách đề xuất các khuôn khổ hợp tác về nông nghiệp bền vững, quản trị nước ở tiểu vùng sông Mekong; xây dựng mạng lưới chuyên gia và doanh nghiệp về chuyển đổi năng lượng công bằng hoặc đề xuất đưa ra “Bộ quy tắc ứng phó xâm nhập mặn ASEAN”. Với kinh nghiệm thực tế phong phú của mình, Việt Nam hoàn toàn có khả năng định hình tiêu chuẩn khu vực về thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp - thủy sản. Trong lĩnh vực an ninh lương thực, vì là một trong ba quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất thế PHÁT TRIỂN NGÀNH NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, CHUYÊN NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN MỚI - BÀI 3 Ngoại giao Việt Nam nâng tầm khởi xướng, dẫn dắt pháp ngoại giao phù hợp với thời đại số. Ngoại giao số không chỉ là sử dụng mạng xã hội mà còn là ứng dụng công nghệ vào công tác dự báo, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các rủi ro địa chính trị. Cần phát triển các chuyên ngành ngoại giao mới như ngoại giao công nghệ, ngoại giao năng lượng, phù hợp với các xu hướng toàn cầu hiện nay. Cũng cần bảo đảm nguồn lực tương xứng cho đối ngoại, bao gồm ngân sách, đào tạo cán bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất. Chỉ khi có đầu tư thỏa đáng, nền ngoại giao mới thực sự hiện đại và hiệu quả. Đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao là một nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.• Liên quan vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao, TS Phạm Thị Yên gợi ý bốn nhóm giải pháp. Thứ nhất, cần đổi mới căn bản mô hình đào tạo theo hướng chuyên sâu - chuyên nghiệp - hội nhập. Ngoại giao hiện đại đòi hỏi cán bộ phải am hiểu sâu các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và quản trị AI, biến đổi khí hậu, an ninh mạng… Chương trình đào tạo nên “lai ghép” ngoại giao với khoa học công nghệ để hình thành “cán bộ ngoại giao số”. Mở rộng hợp tác với các trường, viện nghiên cứu chính sách hàng đầu để cán bộ trẻ tiếp cận tư duy chính sách đương đại và phát triển tư duy toàn cầu. Thứ hai, cần cải cách mạnh mẽ cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân sự theo hướng thu hút - giữ chân - khuyến khích sáng tạo. Việt Nam nên tuyển dụng mở, cạnh tranh thực chất, mời chuyên gia giỏi vào các lĩnh vực cần chất lượng cao như kinh tế số, pháp lý quốc tế, năng lượng - khí hậu, truyền thông số và công nghệ; xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp và“vùng thử nghiệm chính sách” cho ngoại giao số, ngoại giao công nghệ và truyền thông quốc tế. Thứ ba, phải nâng cao rõ rệt năng lực nghiên cứu, dự báo và truyền thông chiến lược - những “vũ khí mềm” nhưng là nền tảng của ngoại giao hiện đại. Việt Nam phải củng cố Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc gia, thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu độc lập và tăng sức mạnh phân tích của các viện nghiên cứu trong nước. Truyền thông chiến lược cần hiện đại hóa bằng dữ liệu lớn, hệ thống phản ứng nhanh và các kênh TikTok, Instagram, YouTube để kể câu chuyện Việt Nam hấp dẫn và lan tỏa. Cuối cùng, quan trọng nhất là phải hình thành“tư duy ngoại giao thế hệ mới”. Nhà ngoại giao thời đại số phải có tư duy chiến lược, năng lực số, kỹ năng phân tích dữ liệu, kể chuyện chiến lược, đàm phán đa phương và tác phong chuyên nghiệp - tự tin. Đây chính là bước chuyển từ “đội ngũ thực thi” sang “đội ngũ dẫn dắt”, tạo nên sự khác biệt về chất lượng của nền ngoại giao Việt Nam. Các giải pháp có nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao Một số lĩnh vực Việt Nam có khả năng dẫn dắt nổi bật gồm: Chuyển đổi năng lượng - thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, quản trị dữ liệu - kinh tế số và an ninh biển dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). thoisu@phapluattp.vn Để nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam cần chuyển từ vai trò tham gia sang khởi xướng và dẫn dắt. CHÀO MỪNG Họ đã nói Dự thảo văn kiện lần này nhấn mạnh việc vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới, theo tôi, đó là các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y sinh… Đây là những lĩnh vực quyết định vị thế của quốc gia trong những năm tới, mà nếu không vào “sớm và mạnh”, Việt Nam sẽ bị bỏ lại phía sau. ThS NGUYỄN THỊ LAN ĐAN, giảng viên tại Học viện Cán bộ TP.HCM Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị đặc biệt của bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình hiện tại giữa Campuchia và Thái Lan ngày 22-12-2025. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

