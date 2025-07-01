016-2026

2 công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư lưu ý năm quan điểm chỉ đạo lớn. Trong đó, cần kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Cùng với đó, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông, giải phóng sức sản xuất và mọi nguồn lực. Xác lập mô hình tăng trưởng mới… Tám nội dung quan trọng Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 Thời sự - Thứ Tư 21-1-2026 thoisu@phapluattp.vn CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG NHÓM PHÓNG VIÊN Tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng lược trích báo cáo của Tổng Bí thư. Dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (19302030) và 100 năm thành lập nước (1945-2045). Từ đó đặt ra yêu cầu: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân. Khơi thông, giải phóng sức sản xuất và mọi nguồn lực Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. “Chủ đề Đại hội XIV đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn; đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ không ngừng” - Tổng Bí thư cho rằng Đại hội XIV có trọng trách lịch sử, xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là “đột phá” so với các đại hội trước đây, chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến” để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” của đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Long trọng khai mạc Đại hội XIV của Đảng Ngày 20-1-2026, Đại hội XIV đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đảng viên, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước. Đúng 8 giờ ngày 20-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể. 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội XIV của Đảng đều đủ tư cách đại biểu đại hội. Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đã thông báo với đại hội về kết quả phiên họp trù bị ngày 19-1, danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị. Gồm Tổng Bí thư Tô Lâm làm chủ tịch Đoàn chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Đoàn thư ký có năm người gồm các ông/bà: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV; Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Dự phiên khai mạc trọng thể có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ tiêu biểu. Các vị đại sứ, đại diện các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam đã dự phiên khai mạc đại hội. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Theo phân công của Đoàn chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc đại hội. Đại hội lần này có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo kiểm Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội XIV có xác lập những quyết sách “bệ phóng” Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Đoàn thư ký Đại hội XIV, cho biết tính đến ngày 19-1, Đại hội XIV nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, trong những ngày diễn ra sự kiện chính trị trọng đại này, các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện mừng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Đại hội XIV bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nồng nhiệt đối với sự ủng hộ, tình cảm quý báu mà các đảng, tổ chức, kiều bào và bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam. Cũng tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đại hội bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế dành cho Đảng và Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quý, đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã dự khai mạc Đại hội XIV. Đại hội XIV nhận gần 559 thư, điện mừng từ bạn bè quốc tế

3 Thời sự - Thứ Tư 21-1-2026 thoisu@phapluattp.vn TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Theo Tổng Bí thư, cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới… Thứ năm: Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thứ sáu: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Thứ bảy: Xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển. Tổng Bí thư lưu ý trọng tâm trước hết là củng cố kỷ cương xã hội bằng thượng tôn pháp luật, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ “liêm chính, tận tụy, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm” để “phép nước” đi đôi với “lòng dân”, mọi người đều có trách nhiệm với xã hội… Thứ tám: Đại đoàn kết toàn dân tộc: Nền tảng sức mạnh quốc gia. “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng hội tụ và phát huy cao nhất sức mạnh của Nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường” - Tổng Bí thư cho hay.• Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ bao gồm những nhân sự thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo… NHÓM PHÓNG VIÊN Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới. Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng, nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung, giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm những nhân sự thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới… Các quyết sách đảm bảo lợi ích cao nhất của Nhân dân Tại Đại hội XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo ông Trần Cẩm Tú, ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học, hiệu quả; quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn. Đáng chú ý, đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với đổi mới tư duy, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết hầu hết ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình, phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu, quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc… Đánh giá chung, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết những kết quả đạt được là nhờ sự quyết tâm nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ. Các quyết sách đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và Nhân dân. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm. Một là luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước. Thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức. Hai là bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, quy chế làm việc kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao, nhất là người đứng đầu. Ba là lãnh đạo, chỉ đạo với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao, có hành động quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp. Với vấn đề lớn, mới, phức tạp, chưa có tiền lệ phải thảo luận kỹ lưỡng, tạo đồng thuận cao. Bốn là thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trực tiếp của các cấp ủy với mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, chủ động thích ứng với tình hình mới. Năm là không ngừng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng… Sáu là công tác tuyên truyền phải kịp thời, sắc bén, minh bạch. Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xấu độc gây tác động tiêu cực, cản trở sự phát triển của đất nước.• điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Một nội dung đặc biệt quan trọng khác, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới bằng cách bỏ phiếu kín. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến có 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. NHÓM PHÓNG VIÊN trọng trách lịch sử, đột phá chiến lược. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong tám nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Thứ nhất: Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. Theo Tổng Bí thư, thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá”; phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới... Thứ hai: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. “Phát triển nhanh nhưng phải bền vững” - Tổng Bí thư lưu ý. Thứ ba: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển. Thứ tư: Văn hóa và con người. Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN Ba đột phá chiến lược Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021-2030 nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn. Thứ nhất, đột phá về thể chế và thực thi. Hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo. Thứ hai, đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động… Thứ ba, đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu… “Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra“đà”mới và“thế”mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội”-Tổng Bí thư nói. Tiêu điểm Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Tư 21-1-2026 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG Trong khát vọng vươn tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực dẫn dắt quan trọng của nền kinh tế. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, cho rằng đầu tư công không chỉ là câu chuyện của con số giải ngân mà còn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng vốn và tác động dài hạn đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Kiểm soát kỹ chất lượng dự án, loại bỏ lợi ích nhóm . Phóng viên: Trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông đánh giá như thế nào về vai trò của đầu tư công? + Ông Nguyễn Minh Đức (ảnh): Đầu tư c ô n g giữ vai trò quan t r ọng nhưng cần xác định rõ tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn. Nếu tập trung vào tăng trưởng ngắn hạn thì chỉ cần thúc con số giải ngân. Theo quy tắc số nhân, cứ tăng đầu tư công là có tăng trưởng ngắn hạn, bất kể chất lượng của đầu tư công ra sao. Tuy nhiên, nếu muốn hướng đến tăng trưởng cao, bền vững trong dài hạn thì mấu chốt không nằm ở số tiền giải ngân mà là chất lượng dự án đầu tư. Tức là dự án đó phải mang lại giá trị về lâu dài cho nền kinh tế như giảm chi phí vận tải, nâng cao chất lượng nhân lực hay thúc đẩy sản xuất. Điều này đòi hỏi một cơ chế lập, xây dựng và triển khai dự án, phân bổ nguồn vốn hiệu Thêm một vấn đề nữa là việc loại bỏ các nhóm lợi ích can thiệp vào quyết định đầu tư. Chẳng hạn, chúng ta quyết định đầu tư một con đường nên dựa trên tiềm năng cắt giảm chi phí vận tải cho người dân và nền kinh tế, chứ không phải dựa vào cơ chế “xin - cho”. Gắn lợi ích của người dân với doanh nghiệp . Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là Nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực đầu tư công có thể làm tốt hơn rất nhiều nếu có cơ chế tốt. Chẳng hạn, với các dự án BOT đường bộ, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư luôn hướng đến tối đa hóa lợi nhuận. Trong nhiều trường hợp, hành động đó mang lại lợi ích cho người đi đường, chủ phương tiện nhưng cũng có những trường hợp không hẳn như vậy và gây ra nhiều phản ứng từ chủ phương tiện. quả, tuy nhiên đôi khi làm kỹ những vấn đề đó lại khiến tiến độ giải ngân của dự án bị chậm lại, làm giảm tăng trưởng trong ngắn hạn. Vì thế, tăng trưởng cao dài hạn là một nghệ thuật cân bằng giữa lượng và chất, giữa tốc độ và hiệu quả của dự án. Nhìn vào đồ thị quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng GDP trong 40 năm qua, chúng ta thấy đầu tư công có tác động thúc đẩy tăng trưởng trong 1-2 năm sau đó. Tuy nhiên, khi nhìn về dài hạn, dường như tác động này không rõ ràng. Thậm chí trong giai đoạn 2008-2013, việc nới lỏng quá mức chính sách tài khóa, tiền tệ thông qua đầu tư công đã gây những bất ổn kinh tế vĩ mô và làm chậm tăng trưởng dài hạn. . Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn nhất trong đầu tư công cần tháo gỡ? + Tình trạng chậm giải ngân, đội vốn, dàn trải, manh mún trong đầu tư công là vấn đề tồn tại dai dẳng nhiều năm. Tuy nhiên, nếu chỉ nóng lòng thúc bằng được đầu tư công về con số trong năm thì có thể dẫn đến rủi ro về bất ổn kinh tế vĩ mô, lạm phát. Từ đó, dẫn đến chậm tăng trưởng dài hạn như tôi đã nói ở trên. Theo tôi, bất kỳ một chính sách nào cũng có thể là con dao hai lưỡi. Đầu tư công sẽ mang lại lợi ích nếu các dự án đầu tư công có chất lượng tốt nhưng sẽ là rủi ro nếu chỉ quan tâm đến số tiền giải ngân. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của các dự án đầu tư công. Tức là khâu chuẩn bị và triển khai dự án phải được thực hiện cẩn trọng để bảo đảm rằng khi dự án đưa vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả tối đa. Để tăng chất lượng dự án thì các công đoạn lập kế hoạch, đánh giá hiệu quả cần rất nhiều chất xám và phải được đầu tư nhiều hơn. Trong bối cảnh chuyển đổi số, những điều này có thể được thực hiện dễ dàng hơn nhờ những số liệu thực tế. một động lực quan trọng của nền kinh tế. Vậy theo ông, đầu tư công cần đi cùng, dẫn dắt, hay mở đường cho khu vực tư nhân? + Tôi tin rằng sự phối hợp giữa hai khu vực công và tư sẽ vô cùng hiệu quả để thực hiện các dự án đầu tư công. Sự phối hợp này cần được đặt trong cơ chế win-win, đôi bên cùng có lợi. Thực tế trong một số trường hợp cho thấy sự phối hợp giữa Để đầu tư công thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng dự án. Những bước đi quan trọng LÊ THOA thực hiện Giải pháp trong trường hợp này theo tôi là gắn chặt doanh thu của doanh nghiệp tư nhân với lợi ích của người đi đường. Ví dụ, doanh nghiệp chỉ được thu số tiền phí đường bộ tương ứng với chi phí vận tải tiết kiệm được khi chủ phương tiện đi con đường mới. Nếu có cơ chế này, tôi tin các doanh nghiệp tư nhân sẽ thiết kế dự án sao cho có lợi nhất cho người dân. Một ví dụ khác là xây dựng các dự án giao thông công cộng và thu lợi từ các dự án TOD. Đây là mô hình mà nhiều tỉnh, thành đang hướng đến và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, một số vấn đề về cơ chế thuế và tài Theo tôi, điều kiện tiên quyết để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 là các chính sách mới ban hành phải được cụ thể hóa và triển khai nhanh, rõ ràng đối với doanh nghiệp. Từ ngày 1-7-2025, nhiều chính sách liên quan đến thuế, hải quan, lao động, khoa học công nghệ… đã có thay đổi khá lớn. Về chủ trương, đây là tín hiệu tích cực và tạo động lực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp, việc thay đổi chính sách diễn ra khá nhanh khiến các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong tìm hiểu. Là một kiều bào và cũng là một doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam, tôi và nhiều doanh nhân khác rất mong muốn được đồng hành lâu dài, đầu tư bền vững và đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn thiếu đầu mối rõ ràng nên phần lớn phải tự tìm hiểu, tự thích nghi. Tôi cho rằng Nhà nước cần phân loại doanh nghiệp theo từng lĩnh vực đầu tư, có cơ quan đầu mối hướng dẫn cụ thể, tăng cường đối thoại, lắng nghe và đặc biệt là có lộ trình, thời gian thí điểm phù hợp khi ban hành chính sách mới. Khi đó, doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn khi đầu tư lâu dài. Khi doanh nghiệp hiểu rõ chính sách, có thời gian thích nghi và được đồng hành đúng mức, họ mới dám phát triển mạnh mẽ. Đó chính là nền tảng tạo ra tăng trưởng thực chất và bền vững cho nền kinh tế. BẢO PHƯƠNG ghi TS NGÔ PHẨM TRÂN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan: Doanh nghiệp cần lộ trình thích nghi phù hợp Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, TP.HCM cùng các đại biểu nhấn nút động thổ Khu Liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vào ngày 15-1. Ảnh: THUẬN VĂN Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, nắm tình hình xây dựng Sân bay Long Thành vào ngày 13-11-2025. Ảnh: VŨ HỘI Nếu muốn hướng đến tăng trưởng cao, bền vững trong dài hạn thì mấu chốt không nằm ở số tiền giải ngân mà là chất lượng dự án đầu tư.

5 Thời sự - Thứ Tư 21-1-2026 TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Những tiền đề đảm bảo tăng trưởng ổn định Tốc độ tăng quy mô lao động của Việt Nam đang chậm lại khá nhanh. Nếu như giai đoạn những năm 2000, lực lượng lao động của Việt Nam tăng trưởng 2%/năm về số lượng thì hiện nay chỉ còn khoảng 0,7% và dự kiến sẽ về 0% vào khoảng năm 2035 hoặc năm 2038. Quy mô vốn của nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng tốt nhờ đầu tư FDI ở mức 6%-7% GDP trong hai thập niên qua. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dòng vốn FDI có thể suy giảm rất nhanh. Về lâu dài, FDI khó có thể coi là động lực tăng trưởng dài hạn cho kinh tế Việt Nam, nhất là khi chi phí nhân công của chúng ta tăng lên. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao dài hạn thì phải tập trung vào TFP, tức là dựa trên khoa học công nghệ, giáo dục, quản lý và thể chế kinh tế. Cần hết sức chú ý là mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam không phải chỉ cho năm 2026 mà là trong dài hạn. Nếu nhắm đến mục tiêu tăng trưởng dài hạn thì đôi khi cũng phải thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Có như vậy mới giúp tạo môi trường đáng tin cậy cho phát triển. Và thực tế, nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận hy sinh tăng trưởng trong năm nay để bảo đảm nhiều năm sau đó có tăng trưởng tốt. Ông NGUYỄN MINH ĐỨC, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Đột phá tư duy, “cởi trói” để doanh nhân vươn ra biển lớn Kinh tế tư nhân đang dần thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao. manh mún, thiếu tính chính thức. Số doanh nghiệp tư nhân lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế còn ít, khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị lớn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân vẫn chỉ đảm nhiệm khâu gia công, lắp ráp trong chuỗi giá trị. Công nghiệp phụ trợ kém phát triển làm gia tăng sự phụ thuộc vào nguồn linh kiện, thiết bị nhập khẩu. Bên cạnh đó, chỉ khoảng 40% doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động có khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng… Họ cũng chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, tỉ trọng xuất khẩu chiếm chưa đến 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chủ động đặt hàng các doanh nghiệp tư nhân Đáng chú ý, rào cản trong cơ chế, chính sách và thực thi đang là thách thức lớn đối với phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Hệ thống luật pháp, chính sách về kinh tế tư nhân vẫn chưa đồng bộ, nhiều quy định còn chồng chéo, thủ tục hành chính phiền hà gây khó khăn cho nhà đầu tư. Việt Nam cũng đang thiếu vắng những tập đoàn tư nhân đủ tầm vươn ra biển lớn và Nghị quyết 68 đã nhìn nhận ra điều này. Để khắc phục, Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án quan trọng quốc gia. Tôi cho rằng Nhà nước cần chủ động có chính sách đặt hàng, đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu, ưu đãi để khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào các lĩnh vực chiến lược như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công nghiệp mũi nhọn... Đồng thời, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hình thức hợp tác giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân thông qua các hợp tác công tư (PPP), lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư công - quản lý tư… trên cơ sở lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo để lựa chọn. Một thực tế đặt ra, để doanh nhân dám bỏ vốn lớn đầu tư dài hạn, họ rất cần một điểm tựa. Để tạo điểm tựa đó, Nhà nước phải tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột chính để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Cần nghiên cứu tiến tới hiến định hóa vai trò kinh tế tư nhân để làm cơ sở xây dựng Luật Kinh tế tư nhân. Đây sẽ là một đạo luật nền tảng, định vị rõ vai trò, quyền và nghĩa vụ của khu vực này trong tổng thể nền kinh tế. Hơn nữa, cần hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới như công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, tài sản mã hóa... Phát huy hiệu quả “bộ tứ trụ cột” như một khung chỉ đạo thống nhất trong phát triển kinh tế tư nhân.• để đạt tăng trưởng 2 con số chính chưa thực sự hiệu quả. Điều này có thể là cản trở trong hiện tại và tôi hy vọng sẽ sớm được giải quyết. . Để tạo cú hích cho tăng trưởng hai con số, cả nước đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Theo ông, có cần một cơ chế đặc biệt cho các dự án này để vượt qua các quy trình thông thường, giúp dòng vốn đi thẳng vào công trình nhanh nhất? + Khá nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn hiện nay sẽ mang lại hiệu quả lớn về tổng thể, như cao tốc Bắc - Nam, điện hạt nhân, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc… Dù vậy, chúng ta cần đảm bảo về quy trình dự án, bởi điều này giúp phòng tránh các rủi ro về nguồn vốn, khảo sát thực địa hay bảo đảm năng lực của nhà thầu… khi thực hiện các dự án lớn. Theo tôi, giải pháp tốt nhất để đẩy nhanh các dự án không phải là cắt giảm quy trình mà là phát hiện sớm vướng mắc để tháo gỡ. Điều này đòi hỏi cơ chế phân cấp, phân quyền làm dự án. Cần giao quyền cho cấp dưới quyết định khi gặp vướng mắc, miễn là không tham nhũng, tiêu cực. Đây có thể sẽ là cách giúp các dự án đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn mà vẫn bảo đảm chất lượng. Bệ phóng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia . Nhìn về trung và dài hạn, ông kỳ vọng đầu tư công sẽ tạo ra những thay đổi căn bản nào đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số? + Thực tiễn từ nhiều quốc gia khác cho thấy đầu tư vào hạ tầng là một trong những mũi đột phá giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp các quốc gia đầu tư dự án hạ tầng lớn không đạt hiệu quả, thậm chí rơi vào bẫy nợ hoặc thâm hụt ngân sách, gây bất ổn về dài hạn. Ngay cả các con rồng châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc dù tăng trưởng ngoạn mục cũng để lại bài học đắt giá rằng không thể tăng trưởng bằng mọi giá mà phải gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi nghĩ rằng Việt Nam khó có thể rơi vào các tình huống quá xấu như vậy. Tuy nhiên, để từng đồng vốn đầu tư công phát huy hiệu quả tối đa, chúng ta cần hành động quyết liệt, từ nâng cao chất lượng quy hoạch, chắt lọc dự án có tính lan tỏa cao đến đẩy nhanh giải ngân đi đôi với siết chặt kỷ luật, chống thất thoát, lãng phí. Chỉ khi nào tư duy về đầu tư công chuyển từ vai trò cứu cánh ngắn hạn sang kiến tạo dài hạn, nó mới thực sự trở thành bệ phóng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. . Xin cảm ơn ông.• PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Trong bối cảnh đất nước đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực là hết sức cần thiết. Trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và xác định đây là động lực quan trọng. Điều này giúp thiết lập nền tảng thể chế vững chắc, bảo đảm sự phát triển bình đẳng giữa khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác. Nhiều cơ chế rộng mở Nghị quyết 68 đề ra nhiều chủ trương mang tính đột phá, trước hết là xóa bỏ triệt để tư duy “xin-cho” và quan điểm “không quản được thì cấm”. Người dân và doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự”. Chủ trương này nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh an toàn, giảm rủi ro pháp lý, tránh hình sự hóa các vi phạm không nghiêm trọng. Đây là bước tiến lớn về pháp lý, tạo sự an tâm cho doanh nhân khởi nghiệp và đầu tư. Nghị quyết cũng yêu cầu bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận và sử dụng các nguồn lực như vốn, đất đai, tài nguyên, nhân lực... Lần đầu tiên, khu vực tư nhân được tạo điều kiện tham gia đấu thầu các dự án, dịch vụ công kể cả trong lĩnh vực y tế, giáo dục, kết cấu hạ tầng… Các rào cản thủ tục gia nhập và rút lui thị trường tiếp tục được gỡ bỏ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho mọi quy mô doanh nghiệp. Đây là thay đổi rất đáng chú ý, thể hiện sự cởi mở của Đảng và Nhà nước trong huy động nguồn lực xã hội cho các lĩnh vực quan trọng. Với những đột phá này, tôi tin rằng kinh tế tư nhân sẽ thành động lực quan trọng, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia… Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 51% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động… Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng khu vực này còn nhiều hạn chế. Điều này được thể hiện ở quy mô và chất lượng doanh nghiệp tư nhân còn khiêm tốn. Doanh nghiệp nhỏ chiếm đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh tế hộ cá thể tuy đóng góp lớn nhưng hoạt động Cần nghiên cứu, tiến tới hiến định hóa vai trò kinh tế tư nhân để làm cơ sở xây dựng Luật Kinh tế tư nhân nhằm định vị rõ vai trò, quyền và nghĩa vụ của khu vực này. Thu hút tư nhân đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng chiến lược Đầu tư công gần đây được đẩy mạnh và được coi là “bệ đỡ cho tăng trưởng”. Việc đồng bộ và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng logistics, hạ tầng số và năng lượng sạch… sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, lưu thông và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu vực kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách hạn chế, việc kết nối, dẫn dắt giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân vào hạ tầng chiến lược là cần thiết. Chúng ta cần biến vốn nhà nước thành “vốn mồi” để thu hút khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn thông qua các mô hình hợp tác công - tư đa dạng. Doanh nghiệp TP.HCM tự tin mang thương hiệu đến thị trường quốc tế. Trong ảnh: Lãnh đạo TP.HCM thăm gian hàng sản phẩm nông nghiệp tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2025. Ảnh: QUANG HUY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 21-1-2026 sản phẩm tài chính hiện đại, đòi hỏi đội ngũ thẩm phán xét xử có trình độ chuyên môn cao và tư duy pháp lý quốc tế. Thẩm quyền của TACB được mở rộng sang tranh chấp giữa thành viên IFC với các tổ chức, cá nhân bên ngoài, với điều kiện vụ việc có liên quan đến hoạt động tại IFC. Cách thiết kế này có ý nghĩa thực tiễn, bởi lẽ trong thực tế, hoạt động tài chính hiếm khi chỉ diễn ra trong phạm vi nội bộ IFC. Các giao dịch tài chính thường có chuỗi liên kết rộng, kéo theo sự tham gia của nhiều chủ thể không trực tiếp đăng ký là thành viên IFC. Việc cho phép TACB giải quyết các tranh chấp “liên quan” giúp tránh tình trạng phân mảnh thẩm quyền và bảo đảm tính toàn diện trong giải quyết vụ việc. Ông còn cho rằng luật ghi nhận thẩm quyền của TACB đối với các yêu cầu liên quan đến việc trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các thành viên IFC với nhau hoặc giữa thành viên IFC với tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Mặc dù Điều 13 của luật không liệt kê chi tiết các hoạt động cụ thể như thu thập chứng cứ hay chỉ định, thay thế trọng tài viên như một số dự thảo trước đó nhưng việc dẫn chiếu đến pháp luật về trọng tài thương mại đã tạo ra một hành lang pháp lý đủ rộng để tòa án thực hiện vai trò hỗ trợ tư pháp cần thiết. Bên cạnh đó, quyền hạn hỗ trợ của tòa án còn được củng cố thông qua Điều 8 và Điều 27, cho phép TACB ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo đảm quá trình giải quyết tranh chấp không bị gián đoạn. Quy định này thể hiện cách tiếp cận hiện đại, coi tòa án và trọng tài không phải là hai cơ chế đối lập, mà là hai trụ cột bổ trợ lẫn nhau trong hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt của các nhà đầu tư Về quyền lựa chọn luật nội dung, luật sư Bùi Trần Nhật Vi, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết TACB không áp dụng BLTTDS 2015 mà vận hành theo bộ quy tắc tố tụng riêng do TAND Tối cao ban hành, theo đó có những điểm mới điển hình như về chi phí hợp lý cho luật sư; về chứng cứ của chuyên gia. Quy định về chọn luật áp dụng trong xét xử của TACB giúp thủ tục tố tụng phù hợp và hiệu quả với tính chất phức tạp của các tranh chấp tài chính quốc tế. Theo luật sư Vi, việc cho phép TACB được áp dụng pháp luật nước ngoài là một quy định cần thiết vì các nhà đầu tư luôn quan tâm đến việc bảo đảm quyền lợi về tài sản cho họ khi đầu tư tại Việt Nam. Các chuẩn mực ứng xử kinh doanh khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế phải được hài hòa và có sự đồng bộ với tiêu chuẩn chung của thế giới. Điển hình như điều khoản “Bồi thường thiệt hại ấn định trước” (Liquidated damages) là thỏa thuận trong hợp đồng, buộc bên vi phạm trả một số tiền nhất định đã dự liệu cho bên bị vi phạm, nhằm xử lý rủi ro và thay thế việc chứng minh thiệt hại thực tế. Chế định này thường phổ biến trong hệ thống thông luật (Common Law) của Luật Anh - Mỹ. Tại Việt Nam, các tòa án căn cứ chấp thuận khoản bồi thường thiệt hại phải là thực tế và bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh được thiệt hại dù cho có thỏa thuận điều khoản “Bồi thường thiệt hại ấn định trước”. Như vậy, nếu áp dụng pháp luật Việt Nam thì không đáp ứng được tiêu chuẩn hình thành trung tâm tài chính quốc tế nếu không có sự lý giải hợp lý với các nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp này. Còn theo thẩm phán Giôn, so với khuôn khổ pháp luật hiện hành, cách tiếp cận mới của TACB thể hiện sự dịch chuyển rõ rệt từ tư duy “ưu tiên pháp luật Việt Nam” sang tư duy tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt của các chủ thể giao dịch quốc tế. Ông Giôn cho rằng đối với nhà đầu tư nước ngoài, đây là một tín hiệu tích cực, bởi họ có thể tiếp tục YẾN CHÂU Luật Tòa án chuyên biệt (TACB) tại Trung tâm tài chính quốc tế 2025 (sau đây gọi là Luật TACB) đã được Quốc hội thông qua ngày 11-12-2025. Khác với tòa án truyền thống, cơ chế chọn luật áp dụng và thẩm quyền của TACB là hai trong những điểm khác biệt nổi bật của mô hình tòa án này. Thẩm quyền mở rộng giải quyết nhiều điểm nghẽn Đánh giá về thẩm quyền của TACB, ông Bùi Ai Giôn, thẩm phán TAND khu vực 13, TP.HCM, cho rằng Luật TACB đã quy định một phạm vi thẩm quyền rộng, linh hoạt, đồng thời trao cho các bên quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng, điều chưa từng có tiền lệ trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Cách tiếp cận này phản ánh rõ tư duy lập pháp mới. Thay vì đặt tòa án vào vị trí “người bảo vệ tuyệt đối” của pháp luật quốc gia, luật đã tái định hình TACB như một diễn đàn tài phán trung lập trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, thân thiện với giao dịch quốc tế, nơi các chuẩn mực pháp lý được lựa chọn và áp dụng trên cơ sở tôn trọng ý chí của các bên và thông lệ thương mại toàn cầu. Theo ông, một trong những điểm đột phá rõ nét nhất của Luật TACB là việc mở rộng thẩm quyền xét xử theo đối tượng. Thay vì gắn thẩm quyền chủ yếu với địa giới hành chính hoặc quốc tịch của các bên, luật xác định thẩm quyền của TACB dựa trên mối liên hệ thực chất của tranh chấp với hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (IFC). Bên cạnh đó, luật trao cho TACB thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của IFC với nhau. Đây là nhóm tranh chấp cốt lõi, phản ánh đúng chức năng ban đầu của tòa án này như một thiết chế phục vụ nội bộ IFC. Các tranh chấp này thường có giá trị lớn, cấu trúc pháp lý phức tạp và liên quan trực tiếp đến các TP.HCM quy hoạch Trung tâm tài chính quốc tế phát triển trong lõi 9,2 ha tại Thủ Thiêm với chín tòa nhà. Ảnh: THUẬN VĂN áp dụng hệ thống pháp luật quen thuộc, đã được chuẩn hóa và dự báo được rủi ro, thay vì phải thích nghi hoàn toàn với một hệ thống pháp luật mới. Việc cho phép áp dụng tập quán thương mại quốc tế, bao gồm trên phương diện học thuật và thực tiễn xét xử so sánh với các bộ nguyên tắc như UNIDROIT Principles hay các thông lệ trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, cũng giúp TACB tiếp cận linh hoạt hơn với các giao dịch hiện đại, vốn thường phát triển nhanh hơn khả năng cập nhật của pháp luật quốc gia.• Quy định về chọn luật áp dụng trong xét xử của tòa án chuyên biệt giúp thủ tục tố tụng phù hợp và hiệu quả với tính chất phức tạp của các tranh chấp tài chính quốc tế. phapluat@phapluattp.vn Bàn về thẩm quyền và cơ chế chọn luật áp dụng tại tòa án chuyên biệt Khác với tòa án truyền thống, cơ chế chọn luật áp dụng và thẩm quyền của tòa án chuyên biệt là hai trong những điểm khác biệt nổi bật của mô hình tòa án này. Ba lợi ích khi thành lập Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM Theo quy định, TACB sẽ đặt tại TP.HCM, nơi có trung tâm tài chính quốc tế có quy mô và mức độ phát triển. Luật TACB đã lựa chọn phương án một tòa án trung tâm duy nhất, có thẩm quyền giải quyết toàn bộ các tranh chấp phát sinh từ hoạt động của cả hai IFC. Mô hình này mang lại ít nhất ba lợi ích mang tính chiến lược. Thứ nhất, tập trung và tối ưu hóa nguồn lực tư pháp chất lượng cao. Thứ hai, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng pháp luật và hình thành án lệ. Thứ ba, mô hình về thẩm quyền lãnh thổ mở rộng còn thể hiện sự tiệm cận với thông lệ quốc tế, nơi nhiều tòa án thương mại quốc tế không bị ràng buộc chặt chẽ bởi địa giới hành chính mà vận hành dựa trên sự lựa chọn của các bên và tính chất của tranh chấp. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của IFC Việt Nam trong khu vực. Ông BÙI AI GIÔN, thẩm phán TAND khu vực 13, TP.HCM Rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chuyên nghiệp Ông Bùi Ai Giôn cho rằng điểm đáng chú ý là TACB có thẩm quyền tập trung giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, phán quyết của tòa án và trọng tài nước ngoài. Trong nhiều năm qua, đây được xem là “điểm nghẽn” lớn trong hoạt động pháp lý tại Việt Nam. Việc phân tán thẩm quyền cho nhiều tòa án địa phương, cùng với sự thiếu đồng đều về năng lực và kinh nghiệm, đã dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian, thậm chí phát sinh các quyết định thiếu nhất quán. Việc tập trung đầu mối tại TACB mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, bởi lẽ rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện hình thành thực tiễn xét xử thống nhất trong lĩnh vực công nhận và thi hành án quốc tế. Về lâu dài, đây có thể trở thành yếu tố then chốt giúp cải thiện đáng kể các chỉ số bảo vệ nhà đầu tư và khả năng thực thi hợp đồng của Việt Nam. Tiêu điểm

