Luật Thi hành án dân sự 2025 tạo đột phá cho hoạt động thi hành án trang 6+7 trang 2 SỐ 018 (7589) - Thứ Sáu 23-1-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn CHÀO MỪNG Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Đâu là động lực mới cho thị trường bất động sản? U-23 Việt Nam có cửa thắng Hàn Quốc Lưu ý quan trọng khi mua bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: DAIHOIDANGTOANQUOC Hoa Tết cháy hàng, nhà vườn phấn khởi chốt đơn

2 Thời sự - Thứ Sáu 23-1-2026 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHÀO MỪNG Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu đoàn TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và mang niềm tin chung gửi gắm tới Đại hội XIV của Đảng có những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung. Đại biểu NGUYỄN THỊ THANH MAI, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: TP.HCM sẽ bứt phá về khoa học công nghệ Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Đại hội Đảng toàn quốc và thực sự ấn tượng với công tác tổ chức rất chu đáo, khoa học. Trong văn kiện đại hội và các tham luận, đặc biệt là của TP.HCM, yếu tố đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trụ cột trọng tâm để phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Là hệ thống ĐH quy mô lớn nhất nước, ĐH Quốc gia TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để triển khai mạnh mẽ các nội dung này. Về nhân lực, chúng tôi hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung chuyên sâu đào tạo sau ĐH ở các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam cũng như TP đang quan tâm. Từ những thông điệp mạnh mẽ trong văn kiện và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ có những chỉ đạo và hành động quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đại biểu TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM: “Dân là gốc”: Kim chỉ nam để xây dựng TP.HCM đáng sống Tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, chính là quan điểm “dân là gốc”. về quản trị đô thị, an sinh xã hội và giữ gìn sự gắn kết cộng đồng. Trong bối cảnh đó, tư tưởng “dân là gốc” và bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải là kim chỉ nam cho mọi hành động của hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, quyết sách của TP phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Một TP đáng sống không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng mà phải bằng cảm nhận của người dân về sự an toàn, công bằng và hạnh phúc. Với vai trò của MTTQ, chúng tôi xác định trách nhiệm làm cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Đại đoàn kết giờ đây là quá trình đồng hành, chia sẻ để cùng giải quyết những vấn đề thực tiễn của một đô thị đa trung tâm, đa cộng đồng. Đại biểu NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM: Đại hội XIV đột phá mạnh mẽ về thể chế Lần đầu tiên vinh dự được tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng, tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần trách nhiệm và đặc biệt ấn tượng với công Về đổi mới sáng tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM đóng vai trò là hạt nhân, lấy trung tâm đổi mới sáng tạo làm đầu mối liên kết các cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cùng xác định các bài toán lớn từ thực tiễn để các viện, trường cùng tham gia giải quyết. Đồng thời, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm làm chủ công nghệ lõi, mục tiêu là trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ có những sản phẩm nắm giữ công nghệ này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm hàng đầu châu Á vừa được Chính phủ phê duyệt. Tham dự Đại hội XIV, tôi có niềm tin sâu sắc rằng khi quan điểm “dân là gốc” trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; khi mỗi quyết sách đều đạt được “ý Đảng hợp lòng dân”, chúng ta sẽ tạo nên sự đồng thuận xã hội to lớn. Đó là nền tảng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy niềm tin và trách nhiệm để mỗi người dân chung sức hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với TP.HCM, chúng ta đang ở trong giai đoạn phát triển rất đặc biệt. Sau sắp xếp, TP có không gian rộng lớn hơn, tiềm năng lớn hơn nhưng quy mô dân số cũng đông và đa dạng hơn. Điều này đặt ra áp lực lớn Khi quan điểm “dân là gốc” trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; khi mỗi quyết sách đều đạt được “ý Đảng hợp lòng dân”, chúng ta sẽ tạo nên sự đồng thuận xã hội to lớn. Đại hội XIV đặt nền móng cho Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tầm vóc quốc gia phát triển. TP.HCM đồng hành cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045 LÊ THOA - NGUYỄN THẢO tác tổ chức đại hội rất khoa học, chu đáo. Về nội dung, tôi tâm đắc việc đại hội tiếp tục xác định ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nhân lực, hạ tầng, trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến đột phá về thể chế. Điểm mới lần này là Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ thể chế và thực thi. Không chỉ dừng lại ở xây dựng, hoàn thiện mà Đảng đặc biệt coi trọng khâu tổ chức, thực hiện để đưa chính sách đi vào cuộc sống. Báo cáo chính trị và chương trình hành động đã xác định rõ các nhiệm vụ thể chế trên từng lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh... Điều này giúp chủ động hoàn thiện pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.• Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Các đại biểu tham dự đại hội làm việc tại đoàn nghiên cứu, thảo luận báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự. Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đoàn Chủ tịch báo cáo đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban kiểm phiếu; Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử. Đại hội ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Sáng nay, đại biểu đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ nhất; buổi chiều, đại hội họp phiên bế mạc. • Tối nay, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” sẽ chính thức diễn ra. Đây được xem là đại nhạc hội pháo hoa có quy mô đặc biệt lớn tại Việt Nam với gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại, do 80 chuyên gia trong và ngoài nước lắp đặt, vận hành. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026). Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group là đơn vị đồng hành tổ chức và tài trợ. Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-1, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. LÊ THOA - NGUYỄN THẢO Đại hội biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ảnh: TTXVN Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

3 Thời sự - Thứ Sáu 23-1-2026 TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG Kiều bào đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số Tôi kỳ vọng các chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ thể hiện rõ hơn tinh thần ổn định, nhất quán, dài hạn và có tính dự báo cao. Về phía cộng đồng kiều bào, chúng tôi có thể đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua ba hướng chính. Một là kết nối và dẫn dắt dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ nước ngoài vào Việt Nam. Hai là chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại. Ba là làm cầu nối thị trường, đưa sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Nếu có sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp trong nước và cộng đồng kiều bào, tôi tin mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. TS TRẦN HẢI LINH BẢO PHƯƠNG thực hiện Việt Nam đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số (trên 10%) trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để làm được điều này, TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, cho rằng không nên chạy theo “con số” tăng trưởng mà nên thay đổi tư duy, tạo ra nền tảng tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và con người. Không theo đuổi con số mà tạo ra nền tảng . Phóng viên: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định và nội tại nền kinh tế đất nước đang đối mặt không ít khó khăn, ông đánh giá mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam trong thời gian tới có khả thi không? + Ông Trần Hải Linh (ảnh): Tôi cho rằng mục tiêu này không phải là điều bất khả thi nhưng đây là mục tiêu rất thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên chất lượng, năng suất và đổi mới sáng tạo. Bối cảnh thế giới có nhiều bất định còn ở trong nước, nền kinh tế đang đối mặt với những điểm nghẽn về năng suất lao động, thể chế, thị trường vốn, khoa học - công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào các động lực truyền thống như đầu tư công, FDI, khai thác tài nguyên hay bất động sản… thì rất khó đạt tăng trưởng hai con số bền vững. Tuy nhiên, nếu nhìn ở tầm trung và dài hạn, tôi cho rằng Việt Nam vẫn có dư địa và cơ hội thực tế để tiệm cận và từng bước đạt tăng trưởng cao. Điều đó có thể đạt được nếu hội tụ một số điều kiện then chốt. Đó là Việt Nam cần tạo đột phá thực chất về thể chế, vốn được coi là “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”. Tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi năng suất lao động tăng nhanh, mà điều này chỉ đến từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, cần kích hoạt mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và nguồn lực kiều bào. Tăng trưởng hai con số cũng không nên hiểu cứng nhắc là “mọi Thể chế, công nghệ mở lối tăng trưởng hai chữ số Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một khát vọng lớn của đất nước, để làm được cần tạo ra nền tảng tăng trưởng mới, dựa trên thể chế hiện đại, khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và con người. năm đều phải đạt”, mà cần được tiếp cận theo chu kỳ phát triển. Có những giai đoạn Việt Nam hoàn toàn có thể bứt tốc rất cao nếu cải cách đủ mạnh, tạo cú hích lan tỏa sang các giai đoạn tiếp theo. Nhìn chung, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một khát vọng lớn và cần thiết để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Điều quan trọng là chúng ta không theo đuổi con số bằng mọi giá, mà phải tạo ra nền tảng tăng trưởng mới, dựa trên thể chế hiện đại, khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và con người. Trọng tâm phát triển kinh tế tư nhân . Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần ưu tiên điều gì, thưa ông? + Tăng trưởng hai con số không đến từ một giải pháp đơn lẻ, mà từ sự cộng hưởng của cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát huy tối đa nguồn lực con người. Để thực hiện, Việt Nam cần tiếp cận vấn đề có trọng tâm và theo lộ trình. Cụ thể, cần đột phá mạnh mẽ về thể chế và chất lượng điều hành. Tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong đất đai, đầu tư, xây dựng, khoa học - công nghệ để dòng vốn xã hội được lưu thông nhanh và hiệu quả hơn. Phải lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Cần ưu tiên đầu tư cho R&D, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và vùng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ lõi, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới, công nghệ sinh học. Tiếp tục, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Cần có chính sách thực chất để hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và cung ứng khu vực, toàn cầu. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Nâng cao chất lượng thu hút và sử dụng FDI, gắn với doanh nghiệp trong nước. Trọng tâm phải chuyển từ thu hút FDI “bằng mọi giá” sang “lựa chọn có chiến lược”, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Nếu tạo được sự lan tỏa thực chất từ FDI sang khu vực nội địa, tốc độ tăng trưởng sẽ được nhân lên đáng kể. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là điều kiện tiên quyết. Việt Nam cần đầu tư mạnh cho giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, đồng thời có cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực mũi nhọn. Đây là nguồn lực “đi tắt, đón đầu” rất quan trọng. . Ông có nhắc đến việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, những cải cách cần sớm thực hiện để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ? + Muốn khu vực doanh nghiệp thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, cải cách thể chế cần đi vào những “điểm nghẽn then chốt nhất” thay vì dàn trải. Đó là cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư theo hướng đơn giản, minh bạch. Cần rút ngắn thực chất thời gian phê duyệt dự án, đồng bộ hóa các quy trình về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; tránh tình trạng “mỗi khâu một luật, mỗi nơi một cách hiểu”. Tiếp đó, phải tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai và tài sản sản xuất, kinh doanh, tạo sân chơi bình đẳng giữa các khu vực kinh tế. Chính sách ưu đãi cho FDI cần gắn chặt hơn với hiệu quả thực tế và mức độ lan tỏa. Cải cách thủ tục hành chính cũng gắn với chuyển đổi số và trách nhiệm giải trình. Việc số hóa không chỉ để “tiện hơn” mà phải giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế nhũng nhiễu. Đặc biệt, cần hoàn thiện khung pháp lý khuyến khích đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành các chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong các lĩnh vực mới như công nghệ số, tài chính số, năng lượng xanh để doanh nghiệp vừa sáng tạo vừa tuân thủ pháp luật. Chọn đúng mô hình để tạo động lực tăng trưởng . Từ kinh nghiệm làm việc tại các nền kinh tế phát triển, ông thấy có những mô hình, cách làm nào Việt Nam có thể vận dụng? + Qua thực tiễn công tác, tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những động lực tăng trưởng mới nếu biết lựa chọn đúng mô hình và kiên trì triển khai. Một số cách làm hay như mô hình “Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp dẫn dắt - thị trường định hướng”. Tức là Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chiến lược, xây dựng thể chế, đầu tư hạ tầng và dẫn dắt những lĩnh vực có tính nền tảng. Việt Nam cần xác định rõ một số ngành chiến lược như công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, năng lượng xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao… để tập trung nguồn lực, đồng thời để doanh nghiệp tư nhân và FDI giữ vai trò trung tâm trong triển khai. Hay phát triển các “cụm đổi mới sáng tạo” gắn với đại học - doanh nghiệp - địa phương. Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu đều rất thành công với mô hình này. Ngoài ra, có thể thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt là tận dụng nguồn lực kiều bào như một “hệ sinh thái mở rộng”. Cần coi cộng đồng trí thức, doanh nhân ở nước ngoài là một phần của năng lực quốc gia và có cơ chế linh hoạt để kiều bào tham gia theo nhiều hình thức. Tôi cho rằng động lực tăng trưởng mới của Việt Nam không chỉ đến từ mở rộng đầu tư hay tăng vốn mà quan trọng hơn là đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ “tăng trưởng theo chiều rộng” sang “tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và con người”. . Xin cảm ơn ông.• Tăng trưởng hai con số không đến từ một giải pháp đơn lẻ, mà từ sự cộng hưởng của cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát huy tối đa nguồn lực con người. Việc tạo nền tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và con người sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: QUANG HUY

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 23-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Định vị du lịch Đà Nẵng vượt tầm Jeju, Hải Nam, Hawaii vào năm 2050 Ngày 22-1-2026, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết năm 2025, Đà Nẵng đón 17,8 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có gần 8 triệu lượt khách quốc tế, chiếm hơn 35% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam (cả nước 21,5 triệu). Như vậy, Đà Nẵng đã thật sự trở thành một cực tăng trưởng mới, cửa ngõ quốc tế về du lịch số một quốc gia. Ông Dũng đề xuất tầm nhìn quy hoạch, phát triển về du lịch của Đà Nẵng đến năm 2030 vươn tầm Đông Nam Á; vượt qua Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), là những trung tâm du lịch biển lớn nhất Đông Nam Á. “Năm 2050, du lịch Đà Nẵng sẽ vươn tầm châu Á, vượt qua Jeju (Hàn Quốc), Hải Nam (Trung Quốc), Hawaii (Mỹ)…” - ông nói. TẤN VIỆT Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 01/2026/TTBGDĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Theo đó, giao giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh. Cũng theo thông tư này, hiệu trưởng Trường Dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. NGUYỄN QUYÊN Xử phạt Zalo và TikTok vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan này vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn VNG (Zalo). Tổng số tiền xử phạt là 810 triệu đồng do vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, doanh nghiệp này không thiết lập phương thức để người dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp; không có cơ chế để người dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin nhất định… Ngoài ra, VNG không cung cấp cơ chế cho phép người dùng lựa chọn việc sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác. Tương tự, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TikTok Pte. Ltd với số tiền 880 triệu đồng. Các hành vi vi phạm cụ thể bao gồm việc không có cơ chế để người dùng lựa chọn cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ… TÚ UYÊN Chiều 22-1, tại buổi họp báo đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, ban tổ chức cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đường hoa năm nay mở rộng không gian tổ chức. Lần đầu tiên chương trình được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến thi công từ ngày 28-1 đến 15-2 (tức từ ngày 11 đến 28 tháng Chạp). Thời gian trưng bày kéo dài tám ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 15-2 và kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, trưởng ban tổ chức, cho biết đường hoa là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và kết nối của TP.HCM. Sau 23 năm, lần đầu tiên ban tổ chức mang đến hai phong cách trải nghiệm khác biệt, kết hợp công nghệ Mapping và AR tân tiến. Bên cạnh trưng bày hoa, đường hoa trở thành không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia, quy tụ thiết kế Tết của nhiều cơ quan ngoại giao. THU TRINH - NHƯ NGỌC Điểm nhấn của đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7 m. Ảnh: BTC Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tổ chức tại 3 địa điểm

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 23-1-2026 VIẾT LONG Căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Nội dung sửa đổi gắn với phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước về xây dựng. Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa 30 ngày với cấp tỉnh Theo quyết định này, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tiếp tục được phân định theo cấp công trình. Trong đó, Sở Xây dựng hoặc ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế vẫn đảm nhiệm việc cấp GPXD mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Việc này thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh. Khi được giao nhiệm vụ, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định hoặc không đúng thực tế, cơ quan cấp phép phải thông báo một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện. Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng với cấp tỉnh tối đa là 30 ngày, còn với xã tối đa là 20 ngày. Nếu sau khi bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn năm ngày làm việc, cơ quan cấp phép phải tiếp tục có văn bản hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung vẫn không đạt yêu cầu theo thông báo, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do không cấp GPXD đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp GPXD đối với các công trình này là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xem xét thêm, cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, thời gian kéo dài không quá 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Cấp xã giải quyết hồ sơ trong 20 ngày Bộ Xây dựng cũng cho phép UBND cấp xã trực tiếp cấp GPXD. Theo đó, UBND cấp xã được cấp GPXD mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại GPXD đối với công trình cấp III và cấp IV theo quy định. Với thẩm quyền này, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp GPXD tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ được quy định cụ thể, tương tự như đối với cấp trên nhưng được rút gọn, phù hợp với quy mô công trình. Cụ thể, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD công trình cấp III, cấp IV phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Nếu hồ sơ thiếu, không đúng quy định hoặc không phù hợp thực tế, cơ quan cấp phép phải thông báo một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn không đạt yêu cầu theo thông báo, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ bổ sung, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo rõ lý do không cấp GPXD đối với công trình cấp III, cấp IV. Đối với trường hợp cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, cơ quan cấp phép có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật Xây dựng. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Hết thời hạn này, nếu không có ý kiến phản hồi thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan cấp GPXD căn cứ quy định hiện hành để quyết định việc cấp phép sửa chữa, cải tạo công trình. Theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, cơ quan có thẩm quyền cấp xã phải xem xét và quyết định việc cấp GPXD đối với công trình cấp III, cấp IV. Việc phân cấp mạnh cho cấp xã được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho cấp trên, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục xây dựng tại địa phương. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15-1.• Công trình cấp I, cấp II là các công trình đặc biệt quan trọng có quy mô lớn. Ảnh: V.LONG TP.HCM: Khẩn trương chốt sổ BHXH cho công nhân Công ty Panko Vina bị mất việc Liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina (Khu công nghiệp Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM) ngừng hoạt động khiến hơn 2.700 công nhân mất việc, ngày 22-1, BHXH TP.HCM cho biết đơn vị đã yêu cầu BHXH Cơ sở Bến Cát và các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc, kịp thời xử lý các chế độ, chính sách phát sinh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Theo đó, cơ quan BHXH ưu tiên chốt sổ BHXH, bảo lưu quá trình tham gia cho người lao động. Đồng thời giải quyết nhanh chóng các chế độ thai sản đối với lao động nữ và chế độ tai nạn lao động đối với công nhân đủ điều kiện, theo đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Công ty Panko Vina, sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp liên tục thiếu đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất và tập trung hoạt động tại nhà máy ở TP Đà Nẵng. Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1-2-2026. Việc chấm dứt hoạt động ảnh hưởng đến 2.706 lao động, trong đó có 2.285 lao động nữ. Đáng chú ý, có 43 lao động đang mang thai, 70 người nghỉ hưởng chế độ thai sản và 55 người nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Trước đó, đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết đơn vị đang lập danh sách người lao động tại Công ty Panko Vina để triển khai hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Khoản hỗ trợ dự kiến áp dụng cho toàn bộ công nhân nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM đã kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để hỗ trợ 4.268 người lao động. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều phương án chăm lo cho người lao động, gồm chi 450.000 đồng/đoàn viên dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị quà Tết Nguyên đán trị giá khoảng 400.000 đồng/phần. HẢI NHI Khánh Hòa sẽ thanh tra việc quản lý khai thác khoáng sản tại 19 doanh nghiệp Ngày 22-1, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định về việc thanh tra chuyên đề công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về giấy phép khai thác và đất đai, công tác quản lý khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách. Đồng thời, thanh tra việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và thực hiện đóng cửa mỏ đối với các mỏ đã hết hạn giấy phép trong thời kỳ từ ngày 1-1-2020 đến 30-11-2025, trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung khác có liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ trên. Đối tượng thanh tra là các sở NN&MT, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Thuế và UBND các xã, phường cùng với 19 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do trưởng phòng Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 45 ngày. HUỲNH HẢI Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, cơ quan có thẩm quyền cấp xã phải xem xét và quyết định việc cấp GPXD đối với công trình cấp III, cấp IV. Công nhân của Công ty TNHH Panko Vina. Ảnh: LT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 23-1-2026 cấp xã và các cơ quan chuyên môn. Nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động THADS. Thứ năm, sửa đổi các quy định theo hướng vật chứng tiếp tục được lưu giữ tại kho của công an, quân đội hoặc cơ quan tiến hành tố tụng cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật. Quy định này giúp tránh việc phải di chuyển vật chứng qua các kho khác nhau, vừa tiết kiệm chi phí, nhân lực, vừa bảo đảm an toàn cho vật chứng. Thứ sáu, luật đã kế thừa và phát triển chủ trương xã hội hóa một số hoạt động THA đã được đề ra từ trước. Nghị quyết 49 năm 2005 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 27 năm 2022 đều nhấn mạnh cần có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác THADS. Thứ bảy, bổ sung quy định về “gửi lại yêu cầu THA” trong trường hợp hết thời hạn hai năm kể từ ngày có quyết định về việc chưa có điều kiện THA và đã xác minh theo quy định mà không có thông tin mới về điều kiện THA của người phải THA. Đây là giải pháp nhằm giảm tình trạng án tồn đọng, xử lý những vụ việc THA kéo dài nhiều năm mà trước đây cơ quan THADS vẫn phải theo dõi, xác minh định kỳ gây lãng phí nguồn lực. Hai mũi nhọn đột phá: Chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục . Trong các nhóm nội dung trên, theo ông, đâu là “chìa khóa” để tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn THA thời gian tới? + Tôi cho rằng hai mũi nhọn đột phá nhất là chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục. Về chuyển đổi số, luật đã thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, công nhận giá trị pháp lý của các văn bản, tài liệu và quy trình thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Việc thông báo, xác minh hay thanh toán tiền THA đều có thể thực hiện qua phương tiện điện tử. Đáng chú ý, một số quy định về chuyển đổi số sẽ có hiệu lực sớm ngay từ ngày 20-1-2026. Song song đó, luật lần này cũng chú trọng cải cách thủ tục THA theo tinh thần Nghị quyết 27 năm 2022 là “đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí”. Để thực hiện được điều này, ban soạn thảo đã rà soát rất kỹ lưỡng. Có thể kể đến quy định về việc bổ sung trường hợp chủ động ra quyết định THA đối với “khoản tiền bồi thường cho tổ chức, cá nhân mà cơ quan THADS đã thu và được tuyên trong bản án, quyết định”; giảm thời hạn xác minh lần đầu… Những thay đổi này sẽ đưa hoạt động THADS cùng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, tạo thuận lợi cho cơ quan THADS, chấp hành viên trong quá trình tổ chức THA. . Như ông nói, đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những điểm nhấn. Vậy cụ thể người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ích thiết thực gì, thưa ông? + Lợi ích mà người dân được thụ hưởng rất cụ thể và rõ ràng. Trước hết, ngay cả thời điểm bây giờ, khi Luật THADS 2025 chưa có hiệu lực thì hệ thống THADS đã chủ động thực hiện triển khai chuyển đổi số và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2025, hệ thống THADS đã kích hoạt, triển khai nền tảng số trong lĩnh vực THADS và sẽ chính thức vận hành đầy đủ các phân hệ phần mềm thống nhất, dùng SONG MAI thực hiện Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Luật Thi hành án dân sự (THADS) 2025 đã được thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Đây là lần sửa đổi, bổ sung lớn đầu tiên sau 17 năm thi hành Luật THADS 2008. Luật mới được đánh giá là đã thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, khắc phục những bất cập phát sinh trong nhiều năm qua, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức THA pháp luật. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp), để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động . Phóng viên: Thưa Cục trưởng, Luật THADS 2025 vừa được Quốc hội thông qua có những điểm mới nào đáng chú ý? + Ông Nguyễn Thắng Lợi (ảnh): Luật THADS 2025 thể hiện nỗ lực tinh gọn bộ máy và cải cách mạnh mẽ trong công tácTHADS. Luật mới gồm 5 chương, 116 điều (giảm 4 chương và 64 điều so với luật năm 2008). Những quy định mới có thể khái quát thành bảy nhóm nội dung chính. Thứ nhất, về mô hình tổ chức, hệ thống THADS được tổ chức thống nhất một cấp từ trung ương đến địa phương, có các phòng THADS khu vực trực thuộc cơ quan THADS cấp tỉnh. Đặc biệt, trưởng phòng THADS khu vực được bổ nhiệm là chấp hành viên trưởng, một chức danh tư pháp mới, giúp chỉ đạo nghiệp vụ và phối hợp hiệu quả với các cơ quan tố tụng trên địa bàn. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Các quy định mới cho phép công nhận giá trị pháp lý của văn bản, tài liệu cũng như trình tự, thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử… Thứ ba, luật mới được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết và tiết kiệm chi phí tổ chức THA nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Thứ tư, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn, nhất là vai trò của UBND Luật Thi hành án dân sự 2025 cho hoạt động thi hành án chung trên toàn quốc ngay sau khi điều khoản luật có hiệu lực từ ngày 20-1-2026. Với quy mô lớn nhất Bộ Tư pháp, nền tảng này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, tại Cục Quản lý THADS, 34 tỉnh, TP và 355 phòng THADS khu vực, với hơn 6.800 người dùng là công chức THADS ở mọi vị trí công tác. Toàn bộ quy trình nghiệp vụ THADS đã được số hóa trên nền tảng này, đồng thời hệ thống cũng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Với những tiện ích nêu trên, cộng với việc triển khai Luật THADS 2025, lợi ích đầu tiên người dân nhận được đó là sự thuận tiện. Người dân và doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ nộp, nhận tiền THA trực tuyến, không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay địa lý, có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc bất cứ nơi nào. Các thủ tục hành chính cũng được cắt giảm, dễ dàng tra cứu hồ sơ, kết quả THA trên môi trường số thông qua ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến. Thứ hai là thời gian xử lý và sự chính xác. Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn và chính xác hơn nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ các khâu nghiệp vụ. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm tải đáng kể công tác báo Những thay đổi tại Luật THADS 2025 sẽ giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, từ đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. phapluat@phapluattp.vn Luật Thi hành án dân sự 2025 với các điểm nhấn tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục sẽ đưa hoạt động thi hành án dân sự cùng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự và Tập đoàn công nghệ FPT nhấn nút kích hoạt khai trương nền tảng số thi hành án dân sự. Ảnh: LIÊN LÊ

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 23-1-2026 tạo đột phá Vừa qua, THADS TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THA hành chính năm 2026. Một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của THADS TP.HCM được xác định là triển khai và thi hành hiệu quả Luật THADS 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại hội nghị, Phó Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Thanh Hà cho biết việc triển khai những quy định mới trong Luật THADS 2025 nhằm giúp chấp hành viên nắm rõ, hiểu đúng và áp dụng thống nhất các quy định mới của pháp luật; nâng cao hiệu quả tổ chức THA, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Ông Hà cũng nêu một trong những nội dung đáng chú ý của Luật THADS 2025 là quy định về việc gửi lại yêu cầu THA. Theo đó, tại khoản 4 Điều 38 đã bổ sung quy định hết thời hạn hai năm kể từ ngày có quyết định về việc chưa có điều kiện THA và đã xác minh định kỳ (xác minh lại) mà không có thông tin mới về điều kiện THA của người phải THA thì cơ quan THADS gửi lại yêu cầu THA. Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan THADS THA trở lại theo quy định tại Điều 34 khi người phải THA có điều kiện thi hành hoặc có quyền yêu cầu văn phòng THADS THA theo quy định tại Điều 31. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã đánh giá cao vai trò chủ động, sáng tạo sâu sát của lãnh đạo THADS TP.HCM trong công tác chỉ đạo, điều hành; đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS trong nhiều lĩnh vực THADS. Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã yêu cầu THADS TP.HCM tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là xử lý án có giá trị lớn, án tham nhũng, kinh tế; án tín dụng ngân hàng, án có điều kiện THA. Thi hành án dân sự TP.HCM: Nhanh chóng đưa luật vào thực tiễn phapluat@phapluattp.vn cáo thống kê, đồng thời nâng cao hiệu quả trong điều hành và ra quyết định. Xã hội hóa hoạt động thi hành án . Một điểm mới thu hút sự quan tâm của dư luận tại Luật THADS 2025 đó là việc đổi tên thừa phát lại thành thừa hành viên. Việc này có ý nghĩa như thế nào và thẩm quyền của họ thay đổi ra sao, thưa ông? + Chủ trương xã hội hóa một số hoạt động THADS được Đảng đề ra từ Nghị quyết 49 năm 2005 và nhấn mạnh tại Nghị quyết 27 năm 2022. Tiếp tục thực hiện định hướng đó, Luật THADS 2025 bổ sung hàng loạt quy định mới về đội ngũ thừa hành viên (tức thừa phát lại trước đây) và văn phòng THADS (tức văn phòng thừa phát lại trước đây). Theo đó, luật đổi tên “thừa phát lại” thành “thừa hành viên” và “văn phòng thừa phát lại” thành “văn phòng THADS” để đảm bảo tính phổ thông, dễ hiểu hơn, phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động của tổ chức THADS ngoài nhà nước. Lưu ý rằng chức năng, hoạt động khác của thừa hành viên và văn phòng THADS vẫn giữ như quy định hiện hành về thừa phát lại. Văn phòng THADS tổ chức THA theo yêu cầu của đương sự, không có thẩm quyền thi hành các vụ việc chủ động (những việc THA chủ động tiếp tục do cơ quan THADS nhà nước đảm nhiệm). Nói cách khác, các văn phòng THADS sẽ không xử lý những vụ việc mà pháp luật yêu cầu cơ quan THA phải chủ động thi hành, những vụ đó vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan THADS nhà nước. So với Nghị định 08/2020, luật đã mở rộng thêm bốn thẩm quyền quan trọng cho thừa hành viên gồm: Được ra quyết định THA; được đề nghị tòa án xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để THA; được yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và được yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp tài sản THA. Những thay đổi trên cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc huy động nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác THA. Việc đổi tên và mở rộng thẩm quyền cho thừa hành viên cũng sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của lực lượng này, đồng thời giảm tải gánh nặng cho hệ thống THA nhà nước. Chuyển giao kho vật chứng về Bộ Công an trước 1-7-2028 . Để Luật THADS 2025 sớm đi vào cuộc sống, trong thời gian tới Cục Quản lý THADS sẽ tập trung triển khai những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông? + Ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, Cục Quản lý THADS đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp phê duyệt. Với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, chúng tôi xác định toàn hệ thống THADS phải nỗ lực, tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đã và đang triển khai như: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mục tiêu là đảm bảo các nội dung mới được phổ biến kịp thời, Số hóa hoạt động thi hành án: Minh bạch - tinh gọn - hiệu quả đầy đủ đến người dân, cơ quan, tổ chức liên quan, tạo sự đồng thuận khi luật có hiệu lực. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ THA theo luật mới. Xây dựng các cẩm nang, bộ tài liệu, bộ câu hỏi - đáp hướng dẫn THADS theo quy định mới. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, cục sẽ chủ trì tham mưu ban hành ba nghị định và tám thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật; làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành để ban hành thêm 10 thông tư khác có liên quan. Đáng chú ý, cục sẽ tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả nền tảng số trong lĩnh vực THADS và cơ sở dữ liệu THADS phục vụ công tác THA. Đây là những nhiệm vụ được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm các quy định về chuyển đổi số của luật mới được thực thi đồng bộ. Về việc chuyển giao kho vật chứng về Bộ Công an, cục sẽ lập kế hoạch và tổ chức chuyển giao, hoàn thành trước ngày 1-7-2028. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị hoàn tất việc chuyển đổi sang tên gọi thừa hành viên và văn phòng THADS theo luật mới, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1-7-2027. Có thể nói, khối lượng công việc triển khai Luật THADS 2025 là rất lớn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức toàn hệ thống THADS, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đưa luật sớm đi vào cuộc sống. Qua đó, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. . Xin cảm ơn ông.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số tại Thi hành án dân sự TP.HCM. Ảnh: SONG MAI Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Ảnh: LIÊN LÊ ThS LÊ HOÀI NAM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Sau 17 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) 2008, Luật THADS 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 với nhiều đổi mới mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác THA. Có thể nói rằng Luật THADS 2025 không chỉ thay đổi vài thủ tục đơn lẻ mà sự thay đổi này nhằm hướng tới mục tiêu rộng hơn là việc tạo lập một hệ thống THA tinh gọn, chuyên nghiệp và thích ứng với chuyển đổi số. Nhìn từ thực tiễn tổ chức hoạt động THA, các yêu cầu từ xã hội và kỳ vọng của người dân vào hiệu quả của công tác tổ chức THA đã tạo ra một áp lực lớn và thách thức về việc cần hoàn thiện quy định. Do đó, việc chú trọng vào các sửa đổi có tính hệ thống, đột phá sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả của hoạt động này trên thực tế. Theo Điều 17 Luật THADS 2025, hệ thống tổ chức của cơ quan THADS cấp địa phương sẽ theo mô hình một cấp, làm cho bộ máy có sự tinh gọn, toàn bộ các công tác quản lý, vận hành, giám sát trao cho một cơ quan duy nhất là cơ quan THADS tỉnh, TP. Tuy nhiên, tính đặc thù trong vận hành và tổ chức hoạt động THA được thể hiện rõ khi bổ sung thêm các cơ quan hỗ trợ tổ chức THA và các chức danh tư pháp mới trong việc quản lý, đó là bổ sung phòng THADS khu vực và chức danh “chấp hành viên trưởng”. Điều này cho thấy một đầu mối quản lý nhưng triển khai thì cần phân tán nguồn lực để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Dẫn chứng cụ thể, riêng theo số liệu báo cáo của THADS TP.HCM, chỉ riêng năm 2025, tổng số vụ việc phải giải quyết là 179.995 việc (chiếm 17% so với toàn quốc), với số tiền phải giải quyết hơn 278.301 tỉ đồng. Nếu thiết kế mô hình do cấp tỉnh tổ chức THA sẽ dẫn đến quá tải, thay vào đó giao cho cấp tỉnh, TP là đầu mối quản lý, sau đó sẽ phân nhiệm cho các phòng THA khu vực tổ chức THA. Luật THADS 2025 cũng đã bổ sung khá nhiều các quy định liên quan về việc ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện mục tiêu minh bạch thông tin, giảm thiểu thời gian đối với thủ tục và giảm chi phí của xã hội. Thực tế vấn đề vận dụng công nghệ thông tin đã được một số địa phương áp dụng mạnh mẽ trong hoạt động THA, có thể kể đến địa phương tiên phong là TP.HCM. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong việc THA vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan THADS chuyển tiền thành công cho hơn 43.000 đương sự chỉ với một lệnh chuyển tiền với tổng số tiền 9.000 tỉ đồng. Song song đó, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS từng bước được hình thành và đưa vào vận hành tại THADS TP.HCM, đóng vai trò là đầu mối tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ. Trong bối cảnh người dân thường phải đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ, nhận thông báo, bổ sung giấy tờ, việc số hóa các khâu nghiệp vụ sẽ tạo ra cải thiện rất rõ. Việc số hóa trong hoạt động THA giúp tăng khả năng giám sát, truy vết quy trình và hạn chế những rủi ro vốn dễ phát sinh từ thủ tục thủ công. Bên cạnh đó, tăng cường dùng nguồn lực xã hội trong hoạt động THA đã được đẩy mạnh bằng việc đổi tên cơ quan “thừa phát lại” thành “văn phòng THADS”, mở rộng nhiệm vụ và quyền hạn đối với thừa hành viên... Việc sửa đổi này cho thấy được tầm nhìn phát triển dài hạn khi bắt kịp xu hướng chung của xã hội khi cần huy động nguồn lực trong hoạt động THA. Những thay đổi của Luật THADS 2025 kỳ vọng sẽ mang đến nhiều chuyển biến mới trong việc triển khai thành công các vụ việc trên thực tế để đảm bảo bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người dân.•

