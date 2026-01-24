019-2026

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

2 Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026 CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG CHÀO MỪNG NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 23-1, Đại hội XIV của Đảng đã bế mạc sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển” và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước. Trình bày diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá Điểm lại các kết quả đáng chú ý, Tổng Bí thư cho hay đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình. “Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đây là các đồng chí hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của và làm hiệu quả. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong bối cảnh mới. Tinh thần “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không Hành động khẩn trương đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống Cũng theo Tổng Bí thư, Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”. “Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống” - Tổng Bí thư nói và yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”. Cùng với đó, đại hội yêu cầu tổ chức Đảng các cấp khẩn trương quán triệt, học tập, thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nội dung văn kiện đại hội; huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. “Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để từng nghị quyết, từng chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo người đứng đầu Đảng, thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm Tổng Bí thư Tô Lâm: Đặt ấm no, của Nhân dân ở vị trí trung tâm dân tộc” - Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp xác đáng của toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân; thể hiện bản chất dân chủ, sự tâm huyết, cầu thị trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Văn kiện đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. “Đổi mới” - yêu cầu mang tính thời đại Tổng Bí thư cho hay tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Đại hội một lần nữa khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan. Đặc biệt, Tổng Bí thư cho biết đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài... Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại; phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể… Tập thể Trung ương khóa XIII đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo Tại phiên bế mạc Đại hội XIV, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Theo báo cáo, tại đại hội đã có 815 lượt ý kiến phát biểu, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Hầu hết ý kiến thống nhất cao và đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và đổi mới. Đại hội cũng thể hiện tinh thần hành động cao: Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm đến cùng; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững, gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân. Về báo cáo chính trị, ông Trần Cẩm Tú cho biết đa số đại biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo chính trị. Đề cập đến báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Trần Cẩm Tú cho hay các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo và cho rằng các nhiệm kỳ đại hội XI, XII, XIII, Trung ương đã nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy định thi hành Điều lệ Đảng. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất đề nghị Đại hội XIV chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Một số ít ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá toàn diện, sâu sắc, cụ thể hơn về kết quả và những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, miễn sinh hoạt Đảng, về tổ chức cơ sở Đảng theo mô hình tổ chức bộ máy mới, về nhiệm kỳ của chi bộ… Đoàn Chủ tịch đề nghị đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu tổng kết thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tại tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu những hạn chế, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay trong năm 2026. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hầu hết ý kiến thống nhất cao và đánh giá báo cáo kiểm điểm đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng; nội dung toàn diện, thể hiện đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đa số ý kiến khẳng định tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, hoạt động đúng nguyên tắc, quy chế, quy định điều lệ Đảng, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn, phức tạp phát sinh chưa có tiền lệ, nhất là thời điểm cuối nhiệm kỳ. Cùng với đó, tập thể Ban Chấp hành Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐẠI HỘI ĐẢNG

3 Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026 ĐÃ THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP LÊ THOA - NGUYỄN THẢO Chiều 23-1, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả đại hội. Đại hội XIV thành công rực rỡ, tốt đẹp Mở đầu phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất vui mừng khi được gặp các nhà báo, PV trong nước và quốc tế đã tham gia đưa tin Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, cảm ơn nhà báo, PV đã có mặt tại trung tâm báo chí, giúp cho Nhân dân trong cả nước, đồng bào nước ngoài, bạn bè nước ngoài, kịp thời nắm được diễn biến, tình hình, thành công của đại hội. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV đã thành công rực rỡ, rất tốt đẹp. Đây là dấu mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng. Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện mà cũng còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Đại hội XIV có nhiều điểm mới Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời các PV về những điểm mới của Đại hội XIV của Đảng so với các kỳ đại hội trước đây. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những điểm mới đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ bề dày lịch sử 4.000 năm dựng nước, giữ nước của Việt Nam, quá trình phát triển đất nước gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kiến tạo tầm nhìn trăm năm, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới Tại họp báo quốc tế Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tám công việc lớn cần làm để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. hạnh phúc tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của đại hội, với những quyết sách lớn đã được thông qua, với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.• Tổng Bí thư cũng nêu rõ quan điểm của Đảng đã thống nhất rằng phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới trên cơ sở những thành quả đã đạt được và phải tiếp tục đòi hỏi đổi mới. Điểm mới đầu tiên, theo Tổng Bí thư Tô Lâm rất quan trọng, dễ nhận thấy là đổi mới về tư duy xây dựng văn kiện. Trong đó, báo cáo chính trị được trình bày trước đại hội với thời lượng ngắn, đã được tích hợp gần như tất cả văn kiện. Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV được đặt trong thời điểm lịch sử quan trọng, bối cảnh mới, đòi hỏi tầm nhìn mới. Việt Nam có đủ vị thế để tham gia vào những vấn đề quốc tế Tổng Bí thư cho rằng tầm nhìn mới không phải chỉ trong giai đoạn nhiệm kỳ khóa XIV mà phải vươn đến năm 2030 tổng kết 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 tổng kết 100 năm thành lập nước. Ông nhấn mạnh 100 năm qua, Đảng đã thực hiện theo đúng những mục tiêu được đề ra trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. “Chúng tôi đã đi đúng con đường đó và đạt được rất nhiều thành quả vĩ đại” - ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tự hào về những thành quả đó. Ông cho rằng việc tổng kết những thành quả đạt được không chỉ là nhìn lại lịch sử, quá khứ mà phải xây dựng được tầm nhìn của đất nước 100 năm sau, đến năm 2130. “Đây là nhiệm vụ rất mới, tầm nhìn rất dài mà nhiệm kỳ đại hội này phải có trách nhiệm thực hiện” - Tổng Bí thư khẳng định. Cũng theo Tổng Bí thư, Việt Nam đã nâng cấp vai trò về quan hệ quốc tế, đối ngoại lên một tầm quan trọng mới, ngang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư khẳng định không một quốc gia nào trên thế giới - dù mạnh mẽ, hùng cường cũng có thể tự mình giải quyết được những vấn đề toàn cầu mà phải có sự hợp tác quốc tế, chung tay của quốc tế mới giải quyết được. Đây là quan điểm của chúng tôi” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Theo ông, sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã được nâng lên rất nhiều. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực, thế giới. Hiện Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay, phối hợp cùng các nước, các tổ chức đa phương để giải quyết những vấn đề quốc tế. Không hội nhập thì không thể phát triển Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải mở cửa, hội nhập với quốc tế, hợp tác với các quốc gia khác. Ông nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao. Về an ninh, Việt Nam gắn kết chặt chẽ với an ninh khu vực và thế giới. “Nếu không hội nhập, không phát triển quan hệ quốc tế thì sẽ không thể hội nhập, phát triển. Do đó, Đại hội XIV xác định phải đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng cấp vị thế, vai trò của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên một tầm cao mới, vị thế mới, với tinh thần mới thông qua những quyết sách đại hội” - ông nói. Tổng Bí thư nói để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng mới, xác định hội nhập kinh tế quốc tế là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực để tạo ra thuận lợi cho hội nhập kinh tế. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược để làm đòn bẩy phát triển. “Nếu chúng ta không hội nhập quốc tế thì rất khó khăn để hoàn thành những mục tiêu nêu trên” - Tổng Bí thư nêu.• Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XIII đã có những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo trong phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, phong cách lề lối ngày càng dân chủ, kỷ cương, kỷ luật... NHÓM PHÓNG VIÊN Tổng Bí thư Tô Lâm: Sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được đại hội bầu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm mà đại hội đã dành cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. “Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng và của Nhân dân” - ông nói. Trước toàn thể đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững độc lập, tự chủ; kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. “Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân. Phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Lấy năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, danh dự của từng đồng chí ủy viênTrung ương Đảng khóa XIV”-Tổng Bí thư nói. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. “Các đồng chí đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, vun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng tại buổi họp báo quốc tế. Ảnh: LÊ THOA Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

4 Ninh Bình 1960 TP Cần Thơ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ninh Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 1965 Hưng Yên 1970 Hà Tĩnh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương TP Huế 1961 1961 Hà Tĩnh Đồng chí Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đồng chí Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Năm sinh Quê quán Chức vụ Đồng Tháp 1962 Tuyên Quang 1962 Phú Thọ 1973 1967 Tây Ninh Hà Tĩnh 1971 1971 Nghệ An Cà Mau 1976 1960 TP.HCM 1965 Ninh Bình 1957 Hưng Yên Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương 1965 Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1964 Hưng Yên 1962 Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1966 TP Hải Phòng Thiết kế: KIM ANH - XUÂN PHƯƠNG Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Đồng chí Tổng Bí thư Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026 CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

5 Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026 ĐÃ THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP 3 đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIV: ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIV 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV sẽ được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 25 người. 23 Ủy viên chuyên trách 2 Ủy viên kiêm nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí. TRẦN CẨM TÚ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG TRẦN SỸ THANH Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 14. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 12. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 13. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 8. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 9. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 10. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 11. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 20. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 15. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 16. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 17. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 18. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn IIA, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 19. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 21. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng 22. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 1. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 2. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 3. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 4. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 5. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 6. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII 7. Thiết kế: YẾN NHI ĐỒNG CHÍ ĐỒNG CHÍ Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

6 Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026 thoisu@phapluattp.vn lần thứ XIV diễn ra vào đúng thời điểm mang tính bước ngoặt, khi quá trình tích lũy lượng suốt bốn thập niên qua đã đạt đến điểm “chín muồi” để chuyển hóa về chất. Bốn chữ vàng “Kỷ nguyên vươn mình” được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập, không đơn thuần là một khẩu hiệu chính trị mà chính xác hơn, đó như một tầm nhìn chiến lược trước một ngưỡng lịch sử, nơi mà quy mô và năng lực quốc gia đã lớn mạnh đến mức mô hình tư duy cũ không còn phù hợp. Theo đó, thực tiễn khách quan đòi hỏi Việt Nam về một sự sắp xếp lại căn bản trong trật tự tư duy phát triển. Đây là lúc Việt Nam phải thực hiện bước chuyển dịch từ tâm thế tập trung vào phòng thủ và tích lũy sang tâm thế chủ động kiến tạo. Cơ đồ và tiềm lực: Minh chứng từ những con số biết nói Cơ sở thực tiễn để Đại hội lần thứ XIV tuyên bố về kỷ nguyên mới chính là những kết quả bản lề của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII (20212025) và quá trình Đổi mới. Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta càng thấm thía sâu sắc nhận định của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Về kinh tế, bất chấp suy thoái toàn cầu, theo IMF và World Bank, quy mô kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục nằm trong nhóm các nước tăng trưởng cao trên thế giới. Độ mở nền kinh tế đạt mức ấn tượng với kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng lớn. Qua đó, có thể khẳng định Việt Nam đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong dòng chảy của thương mại toàn cầu. Về đối ngoại, Việt Nam được biết đến là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có thể thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ song phương cao nhất với toàn bộ năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm: Trung Quốc (tháng 5-2008), Nga (tháng 7-2012), Mỹ (tháng 9-2023), Pháp (tháng 10-2024) và Vương quốc Anh (tháng 5-2025). Bản lĩnh “ngoại giao cây tre” trước nhiều thách thức Tuy nhiên, “kỷ nguyên vươn mình” không khởi phát trong một thế giới phẳng lặng. Bối cảnh quốc tế những năm giữa thập niên 20 đang chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương. Các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Trung tuần tháng 1-2026, Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của đời sống chính trị đất nước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra và thành công rực rỡ. Đây không đơn thuần là một sự kiện chuyển giao nhiệm kỳ, mà là cột mốc lịch sử đánh dấu bước chuyển dịch mang tính quy luật của tiến trình phát triển dân tộc. Tại thời khắc này, dân tộc Việt Nam chính thức bước qua giai đoạn tích lũy để tiến vào giai đoạn bứt phá, hiện thực hóa khát vọng về một “kỷ nguyên vươn mình”. Từ tích lũy về lượng đến bước nhảy vọt về chất Lịch sử hiện đại Việt Nam vận động theo những chu kỳ biện chứng, trong đó mỗi giai đoạn lịch sử được giao một trọng trách quan trọng nhằm giải quyết một mâu thuẫn cơ bản của thực tiễn. Nếu “kỷ nguyên độc lập” (1945-1975) nhằm giải quyết về vấn đề thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thì công cuộc Đổi mới (khởi xướng từ năm 1986) đóng vai trò là “đường băng chiến lược” kéo dài 40 năm để tích lũy về lượng. Những thành tựu to lớn về hạ tầng và thể chế trong bốn thập niên qua là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, những cải cách thể chế, cùng với quá trình toàn cầu hóa đã cùng nhau kiến tạo nên một nền tảng cơ bản cho tăng trưởng kinh tế trong gần 40 năm qua. Do đó, Đại hội Hiện thực hóa kỷ nguyên vươn hợp quốc đang chịu sức ép lớn chưa từng có. Thực tế từ bối cảnh địa chính trị cho thấy khi lợi ích vị kỷ lên ngôi, các hành động sử dụng vũ lực nhằm thay đổi nguyên trạng đang gia tăng. Nguy cơ tư duy chính trị cường quyền lấn át và làm xói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang đặt ra những thách thức an ninh mang hiện hữu đối với các quốc gia vừa và nhỏ. Trước bối cảnh đó, đường lối đối ngoại được đặt ra tại kỳ Đại hội lần thứ XIV tiếp tục kiên định trường phái “ngoại giao cây tre” với đặc trưng “gốc vững” là sự kiên định độc lập, tự chủ và thượng tôn pháp luật quốc tế. Việt Nam chọn đứng về phía chính nghĩa, bảo vệ tính toàn vẹn của Hiến chương Liên hợp quốc. Ngoài ra, đặc tính “cành uyển chuyển” cho phép nước này linh hoạt hóa giải áp lực, duy trì thế cân bằng, không chọn phe nhưng luôn rõ ràng trong bảo vệ lợi ích dân tộc. Đại hội XIV thể hiện rõ tư duy “nhìn xa, nghĩ sâu và làm lớn” Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV đánh dấu bước ngoặt lịch sử từ tích lũy sang bứt phá, hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình bằng bản lĩnh Việt Nam. Từ tham gia đến định hình: Những đột phá trong tư duy đối ngoại mới Một điểm nhấn mang tính nền tảng trong văn kiện Đại hội lần thứ XIV chính là sự nâng tầm tư duy đối ngoại để tương thích với yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Đánh giá về những bước phát triển này, trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đưa ra những nhận định mang tính khái quát cao về sự chuyển dịch chiến lược của đất nước. Người đứng đầu ngành ngoại giao nhấn mạnh rằng bên cạnh việc kế thừa đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Đại hội lần thứ XIV xác lập những “nội hàm mới và yêu cầu cao hơn” đối với công tác đối ngoại. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định: “Trong giai đoạn mới, chúng ta xác định hội nhập quốc tế TS NGUYỄN TUẤN KHANH - ĐÀO ĐÌNH ĐỨC (*) Theo PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, đánh giá Đại hội XIV là một cột mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển tiếp từ một nhiệm kỳ có nhiều đột phá sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Sau 40 năm Đổi mới, giai đoạn 1986-2026, Việt Nam đã trải qua một hành trình nhiều thử thách nhưng rất đáng tự hào, từng bước vươn lên từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu để trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực. Tầm vóc chính trị của Đại hội XIV không chỉ thể hiện ở việc xác định mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ năm năm tới mà còn ở việc định hình con đường phát triển của đất nước trong 20 năm tiếp theo. Đây là đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, gắn với đổi mới sáng tạo, tự cường, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Trọng Phúc cho rằng Đại hội XIV thể hiện rõ tư duy nhìn xa, nghĩ sâu và làm lớn, khi các quyết sách được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, hướng tới tạo ra những chuyển biến căn bản trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc cũng nhấn mạnh chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đang từng bước được cải thiện. Nhiều địa phương đã hình thành các cực tăng trưởng mới, trong khi doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chủ động tham gia Với quy mô tăng trưởng cao và độ mở nền kinh tế ấn tượng, Việt Nam đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong dòng chảy thương mại toàn cầu. Ảnh: QUANG HUY Việc lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ sẽ góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự bứt phá của đất nước. Ảnh: THUẬN VĂN

7 thoisu@phapluattp.vn mình bằng bản lĩnh Việt Nam Hội tụ sức mạnh cho kỷ nguyên mới Đại hội lần thứ XIV xác lập định hướng chiến lược phát triển quốc gia trên nền tảng hội tụ của ba trụ cột: Nội lực, thời cơ và ý chí. Nội lực chính là sức mạnh tích lũy từ hơn bốn thập niên đổi mới, bao gồm thành tựu kinh tế, thể chế và nguồn nhân lực. Thời cơ xuất hiện từ việc tận dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mở ra khả năng “đi tắt, đón đầu” trong tiến trình hiện đại hóa. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định lại là ý chí dân tộc, sự thống nhất giữa đường lối của Đảng và khát vọng của nhân dân. Với hành trang là nền tảng phát triển chưa từng có cùng bản lĩnh ngoại giao đã được tôi luyện, toàn Đảng và toàn dân bước vào Đại hội lần thứ XIV với tâm thế tự tin, đĩnh đạc. Đây được xem là thời điểm lịch sử để hiện thực hóa khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của một dân tộc có truyền thống văn hiến, yêu chuộng hòa bình và kiên định theo đuổi phát triển bền vững. Đây là lúc Việt Nam phải thực hiện bước chuyển dịch từ tâm thế tập trung vào phòng thủ và tích lũy sang tâm thế chủ động kiến tạo. phải toàn diện và sâu rộng hơn. Nếu trước đây trọng tâm là hội nhập kinh tế thì nay hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Điểm đột phá là chúng ta không chỉ tham gia các luật chơi sẵn có, mà chuyển mạnh sang chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương. Đặc biệt, ngoại giao thời kỳ này phải thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho sự bứt phá của đất nước, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài cho các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khoa học công nghệ”. Những định hướng này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng gánh vác các trọng trách quốc tế lớn hơn. Thông qua vai trò nòng cốt trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, Việt Nam nỗ lực thúc đẩy một cấu trúc an ninh dựa trên luật lệ. Mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra “lưới an toàn” địa chính trị. Khi lợi ích của Việt Nam đan xen với thế giới, sự ổn định của nước này là một phần của sự ổn định nhân loại.• (*) TS Nguyễn Tuấn Khanh - giảng viên cao cấp tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM; Đào Đình Đức - nghiên cứu viên về quan hệ quốc tế thuộc dự án IR Analytica. Từ đột phá thể chế đến kỷ nguyên hành động vì hạnh phúc nhân dân MINH TRÚC Trước những định hướng chiến lược và tinh thần đổi mới quyết liệt được thể hiện trong văn kiện đại hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã chia sẻ những góc nhìn đầy tâm huyết. Đó là kỳ vọng về những đột phá hơn nữa trong cải cách thể chế để đưa đất nước trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Đó là lời hiệu triệu về trách nhiệm và khát vọng, nơi phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ xã hội. Và trên hết, đó là yêu cầu cấp thiết về việc khắc phục “điểm yếu lớn nhất” trong khâu tổ chức thực hiện, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ “nói ít, làm nhiều”, dám chịu trách nhiệm để phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân. TS LÊ DUY BÌNH, Giám đốc Economica Việt Nam: Kỳ vọng nhiều đột phá hơn, đặc biệt về thể chế K ỳ vọng lớn nhất của tôi trước tiên là hy vọng N g h ị q u y ế t Đại hội XIV của Đảng sẽ có nhiều đột phá hơn nữa, đặc biệt là về công tác cải cách thể chế. Tiếp đến là những đổi mới về phương thức điều hành và quản trị công để hỗ trợ cho quá trình đưa nền kinh tế đi vào quỹ đạo tăng trưởng cao, tăng trưởng hai con số. Mục tiêu lâu dài hơn là để thực hiện khát vọng của đất nước trở thành một nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Những tư tưởng rất đổi mới trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như trong các văn kiện của Đại hội Đảng đã thể hiện hết sức rõ nét tinh thần chung là chúng ta sẽ phải có những hành động quyết liệt để chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế dựa nhiều hơn vào tri thức và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với thông điệp mạnh mẽ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: Quá trình phát triển sẽ lấy con người làm trung tâm. Lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy con người là chủ thể cũng như là nguồn lực, là mục đích cho quá trình phát triển; điều đó có nghĩa các hoạt động phát triển đều vì Nhân dân, phục vụ cho Nhân dân và do Nhân dân thực hiện những mục tiêu này. Bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh về việc biến những nghị quyết trở thành những hành động cụ thể trong thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa những tư tưởng đổi mới, những chính sách, quyết sách lớn trong các văn kiện của Đại hội Đảng cũng như trong các nghị quyết của Đảng, thành những hành động cụ thể gắn với thực tiễn. Để hiện thực hóa ước mơ, tham vọng này, tôi mong muốn những hành động cụ thể đó tới đây sẽ được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật, hay trong những văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ hoặc các bộ, ngành ban hành. Từ những văn bản, quy định này sẽ trở thành những hành động cụ thể bởi các chính quyền địa phương. Việc hiện thực hóa tham vọng này sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu được cộng hưởng bởi hành động của chính cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như người dân. Điều đó sẽ tạo nền tảng để chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, bao trùm để phục vụ cho người dân, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ cho phúc lợi xã hội và cho cả nền kinh tế. TS TRẦN HẢI LINH, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA): Lời hiệu triệu về trách nhiệm, khát vọng và hành động Tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ được truyền tải trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thông điệp khiến tôi tâm đắc nhất là việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là một tuyên ngôn về giá trị, cho thấy sự nhất quán giữa lý tưởng của Đảng và mong mỏi của Nhân dân. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ mới, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, khát vọng và hành động, khơi dậy niềm tin vào một chặng đường phát triển mới đầy cơ hội của Việt Nam. TS TRẦN THỊ BÌNH, khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Tốc độ và chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo Tôi rất ấn tượng với nội dung Tổng Bí thư nhấn mạnh là “Dân làm gốc”, Nhân dân là trung tâm, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển. Vậy thì những đường lối, chủ trương Đảng đề ra cũng phải hướng tới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; như chúng ta sắp xếp lại giang sơn, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, hướng sâu về cơ sở để chúng ta gắn bó với người dân, để chúng ta phục vụ Nhân dân mà ở đây, điểm nhấn là lời nói và hành động. Tổng Bí thư cũng nói cần cán bộ nói ít, làm nhiều. Thực tiễn cho thấy không ít trường hợp nghị quyết, chủ trương được ban hành rất khoa học, rất đúng, rất trúng song khi đi vào cuộc sống lại chậm. Những biểu hiện như “nói nhiều, làm ít”, “nói không đi đôi với làm”, hay đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp… không chỉ làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân. Việc nhận diện đúng “điểm yếu lớn nhất” này không mang tính phê phán hình thức, mà thể hiện tư duy đổi mới thực chất, đổi mới không chỉ ở nội dung nghị quyết, mà còn ở cách tổ chức thực hiện nghị quyết. “Nói ít” cũng chính là yêu cầu nâng cao chất lượng tư duy chiến lược, gắn xây dựng chủ trương với điều kiện thực tiễn, với năng lực tổ chức và nguồn lực thực hiện. Đây là bước chuyển từ “tư duy thiên về định hướng” sang “tư duy quản trị”, nơi mỗi mục tiêu đều phải đi kèm lộ trình, cơ chế, công cụ và trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư nhấn mạnh đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, cho thấy trọng tâm của Văn kiện Đại hội XIV là chuyển từ “ban hành” sang “hành động”, từ “chỉ đạo” sang “thực thi”. “Làm nhiều” không phải là làm dàn trải, mà là làm có trọng tâm, trọng điểm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, dám chịu kiểm tra, giám sát. Đây chính là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn và đạo đức công vụ trong sáng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quản trị quốc gia hiện đại. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, với yêu cầu vừa tăng tốc, vừa bền vững, vừa cạnh tranh toàn cầu thì tốc độ và chất lượng thực thi chính là thước đo năng lực lãnh đạo.• Đại hội XIV không chỉ đột phá thể chế mà là lời hiệu triệu chuyển từ “ban hành” sang “hành động”, lấy tốc độ thực thi làm thước đo năng lực lãnh đạo. sâu hơn vào chuỗi giá trị. Theo ông, những kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành kinh tế vĩ mô đã được nâng lên, thể hiện tư duy quản trị phát triển ngày càng hiệu quả. “Người cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ mới buộc phải giỏi về khoa học công nghệ, quản trị hiện đại, đồng thời phải giữ được phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự vì dân và vì sự phát triển chung của đất nước” - PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc mong mỏi. VIẾT THỊNH Thời sự - Thứ Bảy 24-1-2026

8 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 24-1-2026 Đề xuất giao tòa án xác định tập quán để giải quyết vụ việc dân sự HỮU ĐĂNG Ngày 23-1, TAND khu vực 7 - TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc dân sự tại TAND khu vực”. Bàn về ứng dụng AI trong hoạt động xét xử Trong phiên thảo luận, các đại biểu tham dự đều nhìn nhận khi TAND khu vực được thành lập, thẩm quyền giải quyết các vụ án đã được mở rộng hơn rất nhiều so với TAND cấp huyện trước đây. Kéo theo đó, TAND khu vực cũng phải đối diện với rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, việc áp dụng AI trong giải quyết vụ việc dân sự tại TAND khu vực cũng là vấn đề được các chuyên gia quan tâm. PGS-TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, cho biết một trong những nguyên tắc nền tảng của công lý là phải xét xử kịp thời. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp hiện nay còn gặp phải một số bất cập khi áp dụng chung một mô hình tố tụng. Bất kể vụ án đơn giản hay phức tạp, bị cáo nhận tội hay không, tất cả đều phải trải qua một quy trình tố tụng dài dòng, phức tạp và tốn kém. Ông Độ cho rằng điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội mà còn làm chậm trễ quá trình thực thi công lý. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã áp dụng các mô hình tố tụng tinh gọn và hiệu quả. Việc tái cấu trúc hệ thống tòa án không chỉ dừng lại ở mô hình tổ chức mà còn đối mặt với hai thách thức mang tầm vóc lớn hơn. Đó là chủ quyền tư pháp (Việt Nam chưa có thẩm phán quốc tế để giải quyết trong tòa chuyên biệt trong trung tâm tài chính, phải thuê thẩm phán nước ngoài) và cơ chế quản trị. Về vấn đề ứng dụng AI trong hoạt động xét xử, PGS Độ cho rằng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng. Một thẩm phán giỏi phải có nhiều kinh nghiệm tích lũy theo thời gian. Bên cạnh đó, để xây dựng thành công tòa án điện tử, điều kiện tiên quyết là phải số hóa toàn bộ hồ sơ vụ án để hệ thống trí tuệ nhân tạo có dữ liệu để phân tích và hỗ trợ. Nếu không có dữ liệu đầu vào, công nghệ cũng sẽ trở nên vô ích. Áp dụng tập quán và lẽ công bằng Một vấn đề cũng được rất nhiều chuyên gia tại hội thảo quan tâm thảo luận đó là giải quyết khoảng trống của pháp luật khi giải quyết các vụ việc dân sự chưa có điều luật áp dụng. Thẩm phán Đặng Thị Tám, TAND khu vực 7 - TP.HCM, cho biết BLDS đã quy định rất rõ tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Cần quy định rõ về nghĩa vụ thu thập chứng cứ của tòa án Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM nhìn nhận trong tố tụng dân sự, việc thu thập đầy đủ chứng cứ là nền tảng để giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật. Đây chính là khâu khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất, quyết định trực tiếp đến tiến độ của một vụ án. Đối với các vụ án đất đai, việc này càng phức tạp hơn khi phải xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất qua nhiều thời kỳ. Khi tòa án không thể thu thập đầy đủ tài liệu, hồ sơ không thể hoàn thiện và vụ án không thể đưa ra xét xử, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Từ đó, ông Hiếu đề xuất cần quy định rõ hơn về nghĩa vụ thu thập chứng cứ của tòa án để tháo gỡ nút thắt này.“Kèm theo đó là phải có chế tài đủ mạnh để xử lý các cá nhân, cơ quan, tổ chức không hợp tác hoặc cố tình trì hoãn việc cung cấp chứng cứ theo yêu cầu của tòa”- luật sư Hà Hải nói. Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2014 (hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình) quy định HĐND cấp tỉnh là cơ quan ban hành các tập quán về hôn nhân và gia đình để tòa án có cơ sở xét xử, đồng thời sẽ sửa đổi, bổ sung theo thời gian. Tuy nhiên, chưa có tỉnh, thành nào ban hành văn bản quy định vấn đề này. “Quan điểm cá nhân rằng không nên giao cho HĐND ban hành các tập quán về hôn nhân và gia đình. Nếu mỗi tỉnh, thành ban hành một tập quán khác nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột. Khi đó, vấn đề giám đốc thẩm sẽ được giải quyết như thế nào nếu hai tỉnh liền kề có hai tập quán trái ngược nhau” - TS Tiến đặt vấn đề. Từ đó, TS Tiến đề xuất giải pháp hợp lý là nên giao trực tiếp cho tòa án xem xét, xác định tập quán nào là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự, coi đó là nguồn bổ sung của pháp luật theo Điều 45 BLTTDS. Việc này không chỉ giúp tăng cường tính chủ động của tòa án mà còn củng cố niềm tin và quyền hạn của thẩm phán khi áp dụng pháp luật.• TS Nguyễn Văn Tiến đề xuất giao cho tòa án xem xét, xác định tập quán nào là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự... TS Nguyễn Văn Tiến cho rằng không nên giao cho HĐND ban hành các tập quán về hôn nhân và gia đình. Nếu mỗi tỉnh, thành ban hành một tập quán khác nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột. phapluat@phapluattp.vn Tiêu điểm Xuất hiện các bằng chứng do AI tạo ra Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM (ảnh), cho biết sự bùng nổ của công nghệ số đã làm phát sinh một loại chứng cứ ngày càng phổ biến đó là chứng cứ điện tử. Hiện tại, vì hồ sơ vụ án vẫn là hồ sơ giấy, các tòa án đang phải áp dụng quy trình “chuyển hóa” chứng cứ điện tử thành chứng cứ vật chất. Một thách thức mới hơn đang xuất hiện là các bằng chứng do AI tạo ra như video hay clip giả lập. Đối với vấn đề này, tòa án sẽ thực hiện đúng vai trò của mình là trưng cầu giám định từ các cơ quan chuyên môn. Khi đó các cơ quan giám định sẽ đối diện với thách thức trong việc xác định tính xác thực của các chứng cứ này. Quy định mới về số lượng, cơ cấu tỉ lệ các ngạch kiểm sát viên Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM, tại hội thảo. Ảnh: HĐ TS Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HĐ Điều 45 BLTTDS 2015 đã quy định trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thì việc giải quyết vụ việc dân sự dựa trên nguyên tắc: Áp dụng tập quán; áp dụng tương tự pháp luật; áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; áp dụng án lệ; áp dụng lẽ công bằng. TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng khoa Luật dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng quy định về tập quán và lẽ công bằng nên giao cho tòa án quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 118/2026/UBTVQH15 quy định về số lượng, cơ cấu tỉ lệ các ngạch kiểm sát viên của VKSND và VKS quân sự. Theo nghị quyết vừa được ban hành, tổng số kiểm sát viên của VKSND các cấp là 11.285 người, không bao gồm kiểm sát viên VKSND Tối cao. Trong đó, VKSND Tối cao có 622 kiểm sát viên, với tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 39,9%, kiểm sát viên trung cấp không quá 35,8%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp. Đối với VKSND cấp tỉnh, tổng số kiểm sát viên là 3.732 người; tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 9,0%, kiểm sát viên trung cấp không quá 73,9%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp. VKSND khu vực có 6.931 kiểm sát viên, trong đó kiểm sát viên cao cấp không quá 5,6%, kiểm sát viên trung cấp không quá 25,7%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp. Nghị quyết cũng quy định tổng số kiểm sát viên của VKS quân sự các cấp là 448 người. Cụ thể, VKS Quân sự Trung ương có 42 kiểm sát viên, với tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 81,0%, còn lại là kiểm sát viên trung cấp. VKS quân sự quân khu và tương đương có 142 kiểm sát viên, trong đó kiểm sát viên cao cấp không quá 18,3%. VKS quân sự khu vực có 264 kiểm sát viên, với tỉ lệ kiểm sát viên trung cấp không quá 22,7%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp. ĐỨC MINH

