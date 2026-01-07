020-2026

2 Thời sự - Thứ Hai 26-1-2026 thoisu@phapluattp.vn GIAI PHẨM XUÂN BÍNH NGỌ 2026 gày 26-1, Giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 báo Pháp Luật TP.HCM sẽ ra mắt quý bạn đọc trên mọi miền đất nước. Cầm ấn phẩm trên tay, bạn không chỉ đang sở hữu một tờ báo, mà đang mở khóa cả một bức tranh toàn cảnh rực rỡ về vận hội mới của đất nước, cảm nhận nhịp đập tình hơn cái tình của TP.HCM và hít hà hương vị Tết cổ truyền ngọt ngào. Chìa khóa vàng mở cánh cửa kỷ nguyên mới Ở vị trí trang trọng nhất là những thông điệp đổi mới mạnh mẽ từ Đại hội Đảng khóa XIV - chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa kỷ nguyên vươn mình rực rỡ cho dân tộc. Dịp này, độc giả sẽ cùng lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bàn về những cú hích thể chế đột phá, cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chiêm nghiệm bức tranh kinh tế sáng bừng trong năm bản lề quan trọng. Riêng với TP.HCM thân yêu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được gửi gắm trọn vẹn những kỳ vọng về cơ hội, nội lực và sự tự tin của một đô thị sáng tạo, nơi luôn đi đầu trên đại lộ phát triển. Chiến lược thế “chân vạc” nào sẽ giúp kinh tế TP.HCM cất cánh? Tất cả sẽ được giải mã tường tận trong Giai phẩm Xuân. Đặc sản Pháp lý thời 4.0: Sắc sảo và cuốn hút Là tờ báo uy tín hàng đầu về pháp lý, Giai phẩm Xuân năm nay khắc họa nhịp đập tư pháp thời đại số sống động. Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế được tư duy và bản lĩnh của luật sư? Hãy cùng ghé thăm chốn pháp đình hiện đại với phiên tòa trực tuyến, trải nghiệm trợ lý ảo xịn sò và phác họa chân dung những luật sư thời đại mới - những người vừa giỏi tranh tụng, vừa kiến tạo chính sách tài ba. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ góc nhìn toàn cảnh về Công ước Hà Nội - lá chắn thép phòng, chống tội phạm mạng, hay những góc khuất ly kỳ của tài chính số qua lăng kính “thám tử”. Khí thế Ngựa vàng và những nốt trầm cảm xúc Năm Ngọ đến, hãy kích hoạt ngay nguồn năng lượng dũng mãnh với câu chuyện về đội kỵ binh oai hùng. Bên cạnh đó, điện ảnh, âm nhạc cũng hứa hẹn những câu chuyện hậu trường của một năm cháy hết mình. Gác lại mọi âu lo, khám phá những hành trình độc - lạ: Từ đỉnh thiêng Tà Kóu, dãy Bạch Mã sau cơn mưa kỷ lục đến thám hiểm hang 7 tầng bí ẩn. Thử một lần đến Úc đãi vàng, nghe nàng tiên cá tâm tình hay lạc bước đến thiên đường cuối cùng của Trái đất - Raja Ampat (Indonesia). Tết cũng là khoảng lặng để sống chậm lại, những nốt trầm sâu lắng về tình người trong tâm lũ, nơi xóm rẫy bình yên khiến ta càng trân quý hơn phút giây sum vầy. Và cuối cùng, những chiếc bánh tròn viên mãn, những trạm lưu giữ ký ức sẽ đánh thức ước mong đẹp đẽ nhất đang ngủ yên trong bạn. Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM - đậm đà bản sắc, sắc sảo tư duy - hứa hẹn làm cho ngày Tết của bạn thêm phần thi vị. BÁO PHÁT HÀNH NGÀY 26-1-2026. GIÁ BÁN: 51.500 ĐỒNG/CUỐN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Sửa đổi một số quy định về lập quy hoạch đô thị và nông thôn Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2026/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nghị định sửa đổi theo hướng mở rộng căn cứ pháp lý, nới lỏng một số điều kiện và tăng tính linh hoạt trong lập, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phân quyền, phân cấp. Đáng chú ý, nghị định sửa đổi quy định về các trường hợp lập quy hoạch chung đô thị theo hướng giảm ngưỡng mật độ dân số tối thiểu từ 500 người/km² xuống 300 người/km²; đồng thời bỏ quy định về diện tích tối thiểu đối với đô thị mới, tăng tính linh hoạt trong xác định phạm vi quy hoạch. Phạm vi lập quy hoạch chung được xác định trên cơ sở quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung TP. (Theo TTXVN) TP.HCM công bố kế hoạch chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026 Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TP năm 2026. Hoạt động này nhằm thể hiện sự tôn kính, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đối tượng được chúc thọ là công dân Việt Nam từ 70 tuổi trở lên, gồm các mốc tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Người cao tuổi phải cư trú hợp pháp tại TP.HCM, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ sáu tháng trở lên. Nhóm từ 95 tuổi trở lên được tổ chức chúc thọ, tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán. Trường hợp chưa thực hiện trong dịp Tết, việc chúc thọ sẽ diễn ra vào Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (ngày 6-6) hoặc Ngày Quốc tế người cao tuổi (ngày 1-10). Với các mốc tuổi 70, 75, 80, 85 và 90, việc chúc thọ được tổ chức vào ngày 6-6. Những trường hợp còn lại sẽ thực hiện vào ngày 1-10. Một số địa phương có điều kiện kinh phí có thể chủ động chúc thọ các mốc tuổi 70, 75, 80 và 85 ngay trong dịp Tết Nguyên đán. HẢI NHI Làng hoa lớn nhất xứ Thanh chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Những ngày giá rét cuối năm, nông dân làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa đang ngày đêm chăm sóc hàng triệu bông hoa hồng, hoa cúc để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Bà Lê Thị Hiền (55 tuổi) trồng hoa lâu năm cho biết gia đình bà trồng xen nhiều loại hoa như cúc, hồng và ly. Năm nay trời rét đều, hoa phát triển tốt, lại bán được giá nên ai cũng phấn khởi. Với 9 sào hoa, thu nhập vụ Tết năm nay của gia đình có thể đạt khoảng 60 triệu đồng. Theo thống kê, tại đây hiện có gần 100 ha trồng hoa. Bình quân mỗi hecta hoa cho doanh thu 300-400 triệu đồng mỗi năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa và hoa màu. ĐẶNG TRUNG Ngày 25-1, tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã đi thăm, chúc Tết một số gia đình lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ nhân dịp năm mới 2026, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thăm và chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch QH Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của bà đối với Đảng, Nhà nước và QH. Ông đánh giá cao Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có những đóng góp ý kiến tâm huyết, hữu ích đối với Đảng, Nhà nước và QH cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa trên cương vị Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gia đình cố Chủ tịch QH Nguyễn Hữu Thọ, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch QH Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với QH. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và chúc Tết GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch QH, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ. (Theo TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương, tưởng nhớ, tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Quochoi.vn Chủ tịch Quốc hội thăm, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

3 dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức... Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc... Vượt lên thách thức Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công. Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta một trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Trước mắt là rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ta không cho phép bất cứ sự chùn bước hay thất bại nào trên con đường đã chọn. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đề ra không chỉ là khát vọng mà còn là lời hứa danh dự trước Nhân dân. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người “đứng mũi chịu sào”, phải tự nhắc mình phải vươn lên, phải vượt lên chính mình. Chúng ta không được phép trì hoãn đổi mới, không được phép chậm trễ trong hành động, càng không được phép tự thỏa mãn hay ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chưa bao giờ thời cơ và thách thức lại đan xen phức tạp như hiện nay. Vận mệnh đất nước phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời cơ và vượt qua thách thức của chúng ta. Hội nhập quốc tế sâu rộng đồng nghĩa với việc Việt Nam đứng trước nhiều sức ép cạnh tranh, song cũng mở ra cánh cửa tiếp thu tri Ngày 25-1, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “TIẾN LÊN! TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA!”. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu phần lược thuật bài viết của Tổng Bí thư (*). Đột phá từ Đại hội XIV Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Phương châm của đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử, khẳng định niềm tin tất thắng vào con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Với quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học và tiếp thu rộng rãi ý kiến đóng góp trong toàn Đảng, toàn dân, văn kiện Đại hội XIV được thông qua thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao. Nhờ vậy, Nghị quyết Đại hội XIV thực sự trở thành một cẩm nang hành động của Đảng và cả hệ thống chính trị, là “ngọn đuốc soi đường” trên con đường phát triển mới. Từ nghị quyết đến hành động Nghị quyết đã có, chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động. Đại hội yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng khẩn trương quán triệt, học tập, cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị mình, nhanh chóng đưa nghị quyết và chương trình hành động vào cuộc sống. Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới. Khoảng thời gian 5-10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong khoảng thời gian không dài này, chúng ta vừa phải hoàn thành các mục tiêu của chặng đường năm năm 2026-2030, vừa tạo nền tảng vững chắc để vươn tới các mốc phát triển cao hơn vào năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030 là đưa nước ta trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Điều đó đòi hỏi nền kinh tế liên tục trong nhiều năm phải tăng trưởng bình quân 10%/năm hoặc cao hơn - một tốc độ đột phá chưa từng có nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta biết phát huy tối đa các nguồn lực. Đến năm 2045, chúng ta phải thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao, ngang tầm thế giới. Trong năm năm tới, chúng ta phải tăng tốc toàn diện trên tất cả lĩnh vực then chốt: Kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời, các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa cần được quan tâm đầu tư ngang tầm với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững... Nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng là giai đoạn cực kỳ quan trọng để toàn Đảng, toàn dân lập thành tích cao nhất chào mừng 100 năm ngày thành lập Đảng (năm 2030). Từ bây giờ, tư duy“5 năm với tầm nhìn 20 năm”phải được quán triệt trong chỉ đạo điều hành. Nghĩa là thực hiện thắng lợi mục tiêu năm năm trước mắt cũng đồng thời là đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu nhiều năm tiếp theo. Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức của 5-10 năm bản lề này, chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, hiện thực hóa được hoài bão trở thành một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Ngược lại, nếu để lỡ thời cơ hoặc chậm trễ, sai sót trong giai đoạn bản lề, cái giá phải trả sẽ rất đắt - có thể đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng và toàn dân ta càng quyết tâm hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, không để“một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”. Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! Thời sự - Thứ Hai 26-1-2026 thoisu@phapluattp.vn thức, công nghệ tiên tiến và nguồn lực phát triển từ bên ngoài. Toàn cầu hóa kinh tế mang lại thị trường lớn cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao năng lực nội sinh để vươn lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy và tầm nhìn mới: Chúng ta phải chủ động chiến lược, luôn tỉnh táo, nhạy bén trong phân tích tình hình, linh hoạt, sáng tạo trong đối sách, kiên định nguyên tắc nhưng không giáo điều, cứng nhắc. Điều cốt yếu là chúng ta phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến sức mạnh tổng hợp ấy thành động lực phát triển đất nước. Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam vượt qua sóng gió, vững vàng tiến bước trong thời đại đầy biến động. Nhất định thắng lợi Trong thời khắc đặc biệt này, hơn bao giờ hết, lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn vang vọng: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Gần 6 triệu đảng viên cùng trên 100 triệu đồng bào đang mang trong tim mình một ngọn lửa khát vọng Việt Nam hùng cường. Đại hội XIV đã trao cho chúng ta ngọn cờ quyết thắng. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng siết chặt đội ngũ, chung sức đồng lòng, ra sức thi đua lao động, học tập, công tác và chiến đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Giờ là lúc biến tất cả chủ trương, nghị quyết thành hành động, thành kết quả cụ thể. Tương lai, vận mệnh của đất nước thúc giục chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt hơn nữa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hành động với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai” với tri thức mới, với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, dưới ánh sáng soi đường của Đảng; chúng ta hành động với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội như những “chiến sĩ thời bình” thì hiệu quả sẽ gấp mười, gấp trăm lần. Từ niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân, chúng ta cùng đồng thanh: “Dưới cờ Đảng vinh quang, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, tiến lên, nhất định thắng”. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!• (*) Mời bạn đọc quét mã QR dưới đây để xem toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm trên báo điện tử plo.vn KHA NHIÊN (lược thuật) TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TÔ LÂM: Giai đoạn 5-10 năm tới

4 NHÓM PHÓNG VIÊN Những ngày này, từ phố phường đến các buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk được tô thắm bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ. Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Ông Y Nguyên Bkrông, Trưởng buôn Cư Mblim, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, đại hội đã lựa chọn được những người con ưu tú, xuất sắc của dân tộc để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Ông Y Nguyên Bkrông tin tưởng những người được lựa chọn sẽ có nhiều quyết sách, để người dân ở các vùng miền có cuộc sống ấm no, giàu đẹp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Bà H’Yam Bkrông, người có uy tín tại buôn Tơng Jú, phường Ea Kao, cho biết bà con trong buôn làng rất phấn khởi, thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện trọng đại này. Bà H’Yam Bkrông mong thời gian tới sẽ có những chính sách mới, nhằm phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống. Ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, cho biết Đại hội XIV của Đảng đã lan tỏa đến từng buôn làng trên địa bàn. Bà con cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết, hưởng ứng đại hội. Ông Duẩn tin tưởng sau đại hội sẽ có những quyết sách đột phá từ hạ tầng, kinh tế - xã hội tổng thể cho đến các chính sách giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, già làng H’Bliắk Niê (buôn Kram) cùng bà con thường xuyên cập nhật thông tin về Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà cho biết nhờ sự quan tâm của Đảng và chính quyền, kinh tế, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khang trang. Trình độ dân trí và kinh tế của bà con ngày càng được nâng cao. Già làng cho rằng tinh thần cốt lõi của đại hội là vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Vì vậy, bà tin tưởng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ. “Tôi tin tưởng tới đây công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm để kinh tế, dân trí của bà con ngày càng phát triển” - già làng H’Bliắk Niê chia sẻ. Ông Chíu Phi Hồng, Trưởng thôn Đồng Tâm (xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đồng bào dân tộc Tày nơi ông sinh sống rất quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Ông Hồng cho rằng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới, rất cần những chính sách phù hợp gắn với chuyển đổi số, đổi mới tư duy và công nghệ. Sự bứt phá từ những quyết sách của Đại hội XIV Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, giới trí thức tại TP Huế bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin sâu sắc vào những quyết sách chiến lược, coi đây là “cú hích” mạnh mẽ để văn hóa, giáo dục và pháp luật tạo nên những bước chuyển mình trong kỷ nguyên mới. TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết ông đặt niềm tin lớn vào kết quả của Đại hội XIV ở một điểm rất căn cốt là tiếp tục củng cố và cụ thể hóa nhận thức về văn hóa. Đó là văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần, vừa là “nguồn lực nội sinh”, đồng thời là động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Theo TS Hải, tinh thần của đại hội tương thích rất rõ với Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7-1-2026, nhấn mạnh yêu cầu tạo “cú hích” chiến lược để văn hóa bứt phá. Thời sự - Thứ Hai 26-1-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cởi mở, linh hoạt, tạo điều kiện để kiều bào tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Tận dụng tốt nguồn lực tri thức toàn cầu của người Việt Từ Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Anh (ảnh), Hiệu trưởng Nhật ngữ GAG Nhật Bản, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, cho rằng Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục dành sự quan tâm sâu Bày tỏ kỳ vọng đối với Đại hội XIV, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng việc huy động trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào tham gia vào các lĩnh vực then chốt của đất nước cần được triển khai bằng những cơ chế cụ thể hơn nữa. Ông nêu rõ mong muốn có những đơn đặt hàng rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, có đầu mối tiếp nhận và có cơ chế đánh giá hiệu quả để kiều bào có thể tham gia và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường quốc tế. Nếu các chính sách trong giai đoạn tới tạo được môi trường minh bạch, chuyên nghiệp hơn và tôn trọng năng lực thực chất, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tốt nguồn lực tri thức toàn cầu của người Việt để tạo ra những bước đột phá mới về kinh tế và khoa học công nghệ. Xóa bỏ những rào cản hành chính đối với kiều bào Từ châu Phi, ông Lê Hồng Quân (ảnh), kiều bào tạiAngola, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: chinhphu.vn sắc và toàn diện hơn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên các phương diện. Cụ thể là chăm lo và bảo vệ quyền lợi, tạo điều kiện phát huy nguồn lực và tăng cường sự gắn kết lâu dài với quê hương. Theo ông Nguyễn Duy Anh, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có cách tiếp cận, nhu cầu và phương thức gắn kết với quê hương rất khác so với thế hệ trước, do đó cần có những chính sách riêng để khơi dậy tinh thần trách nhiệm và mong muốn cống hiến của lực lượng này. một cách thực chất. Từ thực tiễn quốc tế, ông Nguyễn Duy Anh nhận định việc thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng sẽ là những trụ cột quan trọng trong giai đoạn phát triển tới của Việt Nam. Theo ông, điều kiều bào mong muốn là được tham gia trực tiếp vào quá trình này thông qua các chương trình hợp tác cụ thể về nghiên cứu Kiều bào kỳ vọng mở rộng không gian nguồn lực toàn cầu Niềm tin vào những quyết sách đột phá sau Đại hội XIV của Đảng Khắp nơi trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, người dân đều hướng niềm tin về Đại hội XIV. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cởi mở, linh hoạt, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước. Kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của đất nước Ông Nguyễn Đình Oanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh cũ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết ngay từ sáng sớm ngày khai mạc, ông và gia đình đã theo dõi đại hội qua truyền hình. Theo ông, đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Đình Oanh bày tỏ: “Trải qua 13 kỳ đại hội, chúng tôi càng khẳng định niềm tin chính trị, niềm tin vào sự phát triển trong lòng nhân dân vào sự phát triển của đất nước”. Cùng chung niềm tin đó, ông Lê Sơn (tổ dân phố 20, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã dành nhiều thời gian theo dõi các nội dung của Đại hội XIV. Ông bày tỏ niềm tự hào và đặc biệt ấn tượng với những nội dung mang tính chiến lược trong các báo cáo trình đại hội. Theo ông Sơn, với người dân, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đó là những quyết sách đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

5 Ông tin tưởng các quyết sách sau đại hội sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực điều hành thực tế, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế đặt hàng sản phẩm văn hóa. “Vấn đề cốt lõi là cơ chế kéo nguồn lực xã hội và cơ chế giữ lại một phần nguồn thu hợp pháp để tái đầu tư cho văn hóa một cách bền vững” - TS Hải nhấn mạnh. Đối với Huế - một đô thị di sản điển hình, TS Phan Thanh Hải kỳ vọng các quyết sách mới sẽ tạo ra đột phá theo hướng coi di sản là một loại tài sản đặc biệt. Ông mong muốn sớm có các cơ chế cụ thể hóa như cho phép thí điểm tái đầu tư từ nguồn thu du lịch vào bảo tồn theo vòng đời di sản và mở rộng các mô hình hợp tác công - tư với “hàng rào kỹ thuật” chặt chẽ. Động lực mới cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Đánh giá về tầm nhìn của đại hội, TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế), nhận định Đại hội XIV của Đảng là diễn đàn trí tuệ cao nhất, đã hoạch định những giải pháp mang tính chiến lược cho giáo dục. Ông tin tưởng những định hướng được đại hội đề ra không chỉ hoàn thiện thể chế giáo dục, mà còn dẫn dắt quá trình đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các quyết sách này có ý nghĩa then chốt đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. TS Lê Hồ Sơn kỳ vọng các chủ trương lớn của đại hội sẽ sớm đi vào thực tiễn, đặc biệt là cơ chế khuyến khích tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số toàn diện. Từ góc độ pháp lý, PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật (ĐH Huế), bày tỏ niềm tin lớn vào chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Ông đánh giá cao việc văn kiện đại hội tiếp tục khẳng định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo hành lang pháp lý cho tăng trưởng. PGS-TS Đoàn Đức Lương đặc biệt tâm đắc với định hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. “Cần tránh tình trạng đùn đẩy giữa các cấp mà xác định rõ công việc thuộc thẩm quyền địa phương thì địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” - ông Lương nhấn mạnh. Cũng theo PGS-TS Đoàn Đức Lương, với những chủ trương đã được khẳng định trong văn kiện đại hội và các nghị quyết về đột phá giáo dục, Luật Giáo dục ĐH năm 2025, các cơ sở đào tạo luật đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao chất lượng.• Thời sự - Thứ Hai 26-1-2026 thoisu@phapluattp.vn NGUYỆT THẢO Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chỉ thị nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội XIV là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nghị quyết thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết có giá trị định hướng, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Điều này góp phần hiện thực hóa niềm tin, khát vọng dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Để nghị quyết được triển khai ngay, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Việc triển khai phải thực hiện nghiêm túc, bài bản và khoa học. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của nhân dân. “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - chỉ thị nêu rõ. Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết. Các đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong cả nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo và bảo đảm tính khả thi. “Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ”. Chỉ thị yêu cầu hoàn thành chương trình hành động trong quý I-2026. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu việc triển khai nghị quyết phải kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Các cấp ủy cần kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai. Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở trong quý I-2026. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai nghị quyết tại các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương. Theo chỉ thị vừa được ban hành, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bao gồm: Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.• huy động trí thức, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Báo NHÂN DÂN bày tỏ kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phục vụ, qua đó tạo hành lang pháp lý thông thoáng để mọi nguồn lực, kể cả nguồn lực từ bên ngoài, được giải phóng tối đa. Theo ông Lê Hồng Quân, việc xóa bỏ những rào cản hành chính còn tồn tại đối với kiều bào là yêu cầu cấp thiết, đồng thời cần coi công tác bảo hộ và chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Ông cũng mong muốn Nhà nước nghiên cứu xây dựng các “đặc khu khoa học” với cơ chế đặc thù, tạo điều kiện để trí thức kiều bào đưa các công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển về ứng dụng tại Việt Nam mà không gặp trở ngại về thủ tục. Chia sẻ từ thực tiễn địa bàn, ông Lê Hồng Quân cho biết châu Phi là khu vực đặc thù, nơi cộng đồng người Việt tuy không đông nhưng đang từng bước khẳng định vai trò là những sứ giả kinh tế năng động. Kiều bào tại Angola, Mozambique và một số nước trong khu vực kỳ vọng Đảng và Chính phủ sẽ đẩy mạnh triển khai đề án phát triển quan hệ Việt Nam với châu Phi giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi AfCFTA. Ông cũng đề nghị tăng cường sự hiện diện của các cơ quan đại diện ngoại giao tại những khu vực tiềm năng nhưng còn xa xôi để bà con yên tâm làm ăn, gắn bó lâu dài. Tiếp thêm niềm tin cho thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài Ở góc độ trí thức trẻ, PGS-TS Trần Lê Hưng (ảnh), giảng viên ĐH Gustave Eiffel tại Pháp, cho biết dù sinh sống xa Tổ quốc nhưng ông luôn theo dõi sát sao bước phát triển của đất nước và tự hào là một thanh niên Việt Nam trong bối cảnh CHỈ THỊ 01 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống không dừng ở “quán triệt” Bộ Chính trị nhấn mạnh kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là cơ sở quan trọng để đánh giá tập thể, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Nghị quyết Đại hội XIV là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nghị quyết thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. thế giới đang có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Theo ông, những thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và cạnh tranh giữa các quốc gia lớn đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải có tư duy chiến lược sắc bén, khả năng dự báo và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Với tư cách là một trí thức trẻ, PGS-TS Trần Lê Hưng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ vừa có nền tảng lý luận vững chắc, vừa có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu sâu lĩnh vực phụ trách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Ông cho rằng sự phát triển của đất nước không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mà còn là trách nhiệm chung của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. PGS-TS Trần Lê Hưng bày tỏ mong muốn đại hội sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện, qua đó có thể đóng góp một cách thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.• ĐÃ THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 26-1-2026 khu vực công - tư và phòng ngừa xung đột lợi ích được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế - xã hội, yêu cầu về hội nhập quốc tế và phát triển thị trường dịch vụ pháp lý đã có nhiều thay đổi căn bản. Nghị quyết 66-NQ/TW đã thể hiện rõ định hướng đổi mới tư duy trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, trong đó nhấn mạnh việc phát triển đội ngũ LS đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có khả năng đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường hiện đại. Việc mở lại khả năng cho viên chức, nhất là giảng viên luật, được hành nghề LS là phù hợp với tinh thần đó. Về bản chất, không phải mọi viên chức đều gắn với quyền lực công hoặc hoạt động quản lý nhà nước. Một bộ phận lớn viên chức hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ công thuần túy, trong đó giảng viên luật là ví dụ điển hình. Việc cho phép họ hành nghề LS, nếu được thiết kế với các cơ chế kiểm soát phù hợp, không những không làm suy giảm tính liêm chính của hoạt động công vụ mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý và chất lượng đào tạo luật. Nếu cho phép viên chức được hành nghề LS, điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo Luật LS, bao gồm trình độ chuyên môn, đào tạo nghề LS, tập sự, cấp chứng chỉ hành nghề. Việc “mở cửa” không đồng nghĩa với nới lỏng chuẩn mực nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng các quy định chặt chẽ để phòng ngừa và xử lý xung đột lợi ích. Viên chức hành nghề LS phải bị giới hạn rõ ràng về phạm vi vụ việc được tham gia, không được bào chữa, tư vấn hoặc đại diện trong các vụ việc có liên quan trực tiếp đến cơ quan, lĩnh vực mà mình đang công tác hoặc có khả năng tác động đến lợi ích công. Đồng thời, cần có cơ chế minh bạch hóa hoạt động hành nghề, nghĩa vụ báo cáo và giám sát từ cả cơ quan quản lý viên chức và tổ chức LS. Ngoài ra, việc bảo đảm tính độc lập của LS cũng đòi hỏi quy định rõ về thời gian, hình thức hành nghề (ví dụ hành nghề ngoài giờ hành chính), trách nhiệm kỷ luật kép nếu vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề LS… ThS - LS CAO NHẬT ANH, Đoàn LS TP.HCM: Phải kiểm soát xung đột lợi ích Đồng tình với đề xuất cho phép viên chức được hành nghề LS, song tôi cho rằng cần triển khai theo cơ chế có điều kiện và triển khai theo lộ trình phù hợp. Trước tiên, nên áp dụng đối với viên chức tại các cơ sở đào tạo pháp luật, trên cơ sở một số luận điểm chính. Thứ nhất, đề xuất này phù hợp với chủ trương của Đảng (Nghị quyết 66NQ/TW năm 2025), nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống dịch vụ pháp lý, cải cách tư pháp và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Thứ hai, đáp ứng được định hướng sửa đổi pháp luật về Luật LS, hành nghề LS tại Việt Nam trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ LS và chất lượng dịch vụ pháp lý; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh; đồng thời từng bước hình thành chế định LS công tại Việt Nam. Thứ ba, việc cho phép giảng viên luật hành nghề LS sẽ giúp khai thác hiệu quả những điểm mạnh về mặt học thuật - thực tiễn. Ngược lại, quá trình hành nghề giúp đội ngũ này cập nhật thực tiễn sinh động, từ đó cải thiện chất lượng giảng dạy, tăng cường kỹ năng cho sinh viên và bổ sung nguồn LS chất lượng cao cho các lĩnh vực pháp lý chuyên sâu. Thứ tư, rủi ro có thể được kiểm soát nếu khoanh vùng đúng đối tượng và phạm vi. Nhóm giảng viên luật có mức độ xung đột lợi ích thấp hơn so với các viên chức nắm giữ quyền lực công vụ trực tiếp. Nếu được thiết kế quy định phù hợp, đi kèm cơ chế giám sát nghiêm ngặt, nguy cơ xung đột lợi ích có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhận diện và kiểm soát xung đột lợi ích một cách nghiêm ngặt, bởi theo Điều 9 Luật LS và Quy tắc 15 Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS, xung đột lợi ích chính là rủi ro lớn nhất khi một người đồng thời mang hai vai trò viên chức và LS. Mới đây, Bộ Tư pháp đã chủ trì họp Tổ soạn thảo hồ sơ chính sách Luật Luật sư (LS) (sửa đổi). Theo dự thảo tờ trình, Luật LS (sửa đổi) tập trung vào ba nhóm chính sách lớn. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc dự luật sửa đổi sẽ quy định viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành LS khi bảo đảm một số điều kiện nhất định. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực pháp luật về vấn đề này. ThS NGUYỄN NHẬT KHANH, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Nên mở có điều kiện Tôi đồng tình với hướng tiếp cận mới cho phép viên chứcđượchành nghề LS, đặc biệt trong bối cảnh cải cách thể chế và phát triển nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao hiện nay. Trước hết, cần nhìn nhận rằng việc cấm viên chức hành nghề LS được đặt ra trong bối cảnh Luật LS năm 2006, khi yêu cầu tách bạch Chuyên gia đồng tình đề xuất viên chức được hành nghề luật sư nhưng cần theo lộ trình và điều kiện chặt chẽ. Ảnh: HUỲNH THƠ Từ đó, cần đề xuất một số giải pháp có thể được thể chế hóa trong luật, nghị định hoặc quy chế, gồm quy định phạm vi hành nghề có điều kiện. Theo đó, viên chức chỉ được cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, đại diện ngoài tố tụng, tham gia trọng tài, hòa giải hoặc nghiên cứu pháp lý; chưa cho phép tham gia tố tụng tại tòa án. Riêng lĩnh vực tố tụng hình sự, chỉ xem xét cho phép khi đáp ứng tiêu chuẩn tăng cường và có cơ chế phê duyệt riêng, nhằm bảo đảm tính độc lập và năng lực nghề nghiệp. Bên cạnh đó, viên chức hành nghề LS phải kê khai và chịu sự giám sát song song của cơ quan nơi công tác và Đoàn LS chủ quản. Ngoài ra, cần đặt ra nghĩa vụ minh bạch thông tin đối với khách hàng và các tổ chức liên quan, bao gồm việc thông báo rõ công việc viên chức của mình, cam kết không tiếp nhận vụ việc liên quan trực tiếp đến cơ quan chủ quản hoặc có nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích. Mặt khác, cũng cần đề xuất giới hạn thời gian hành nghề, chỉ cho phép hành nghề ngoài giờ làm việc của viên chức và quy định trần số giờ hành nghề theo tháng, quý.• ThS - LS Cao Nhật Anh cho rằng nếu được thiết kế quy định phù hợp, đi kèm cơ chế giám sát nghiêm ngặt, nguy cơ xung đột lợi ích có thể được kiểm soát. phapluat@phapluattp.vn Đề xuất viên chức là giảng viên luật có thể hành nghề luật sư Cần ranh giới rõ ràng để mang lại giá trị cộng hưởng Việc mở rộng sang hành nghề LS, nếu có giới hạn hợp lý sẽ tạo ra sự kết hợp cần thiết giữa lý luận và thực tiễn. Hoạt động hành nghề giúp giảng viên cập nhật các vấn đề pháp lý sống động. Từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn các tình huống pháp lý thực tế, kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức nghề LS. ThS NGUYỄN NHẬT KHANH Tiêu điểm Nhiều chuyên gia đồng tình với đề xuất viên chức trong cơ sở đào tạo luật được trở thành luật sư và góp ý về các điều kiện để được hành nghề. HUỲNH THƠ Tôi đồng tình vì như vậy sẽ tối ưu hóa nguồn lực trí tuệ. Đội ngũ viên chức là giảng viên luật tại các đại học, học viện có trình độ chuyên môn cao, việc cho phép họ hành nghề LS sẽ giúp tận dụng kiến thức chuyên sâu này vào thực tiễn tranh tụng và tư vấn, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết. Điều này cũng phù hợp với xu hướng quốc tế. Tại nhiều quốc gia (như Đức, Pháp, Mỹ), việc giảng viên luật đồng thời là LS rất phổ biến, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa học thuật và thực tiễn pháp lý. Tất nhiên, cơ quan soạn thảo cần đưa ra các điều kiện để bảo đảm chất lượng và tính liêm chính là ngăn ngừa xung đột lợi ích và bảo đảm tính độc lập, cần thiết lập“hàng rào”kỹ thuật pháp lý chặt chẽ. Việc mở cửa cho viên chức hành nghề LS là một bước đi đột phá, phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp. Tuy nhiên, Luật LS (sửa đổi) năm 2026 cần định nghĩa rõ “ranh giới”để sự kết hợp này mang lại giá trị cộng hưởng thay vì tạo ra những kẽ hở cho lợi ích nhóm hoặc suy giảm chất lượng giáo dục. PGS-TS-LS BÙI KIM HIẾU, Trưởng khoa Khoa học xã hội và ngôn ngữ quốc tế, Trường ĐH Gia Định

