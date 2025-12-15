021-2026

2 Thời sự - Thứ Ba 27-1-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Chiều 26-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thay mặt Đảng ủy QH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến đã thông báo nhanh kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là đột phá so với các đại hội trước đây, chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến” để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. “Khác với những kỳ đại hội trước, kỳ đại hội này Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện Chỉ thị 45, trước là Chỉ thị 35, tiến hành chuẩn bị văn kiện đại hội, đồng thời chuẩn bị chương trình hành động của Ban Chấp hành để ngay sau khi kết thúc đại hội chúng ta có thể triển khai ngay vào nhiệm vụ. Trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nêu ngay sau đại hội, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng ta có kết quả mới” - Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Tạo đột phá mạnh mẽ ở ba lĩnh vực có tính quyết định Về mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo đã đưa ra năm định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh giai đoạn 20262030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở ba lĩnh vực có tính quyết định. Đó là đột phá về thể chế và thực thi: Hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương lớn đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ số; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số, kỹ năng xanh; trọng dụng nhân tài; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao; xây dựng văn hóa học tập suốt đời. Đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị và đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia. Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ sẽ tạo ra “đà” mới và “thế” mới nhưng nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đổi mới mạnh mẽ về công tác nhân sự Chia sẻ về sửa đổi Điều lệ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực QH cho biết lộ trình là sửa đổi cương lĩnh trước, sau đó mới sửa đổi điều lệ. Dự kiến trình Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng (năm 2030). Điều lệ không nên quy định quá chi tiết những nội dung đã rõ trong quy định thi hành, dành sự chủ động cho điều hành thực tiễn. Đại hội XIV giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV quyền xem xét quyết định một số chủ trương lớn khi điều lệ chưa kịp sửa đổi nhưng thực tiễn yêu cầu để tránh ách tắc. Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quochoi Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành bầu cử đúng quy chế Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại hội XIV đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 200 ủy viên Trung ương (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. nêu là “cốt lõi của cốt lõi”, “then chốt của then chốt”. Cùng với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh. Chia sẻ về điểm mới trong công tác nhân sự tại Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến nêu rõ điểm đổi mới mạnh mẽ nhất trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương được thống nhất cao đó là chúng ta thực hiện vừa đảm bảo dân chủ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc và đảm bảo sự công bằng. Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả: Bộ Chính trị khóa XIV có 19 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 đồng chí lần đầu tham gia. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.• Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Dân là gốc Khái quát về mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trong báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH cho biết mục tiêu tổng quát: Giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Đây là quyết tâm chính trị rất cao và hành động phải quyết liệt. Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt của văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam: Dân là gốc. “Phải khẳng định dân là gốc, chứ không chỉ là lấy dân làm gốc” - Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến nêu rõ. Tiêu điểm Về tổ chức thực hiện, văn kiện đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, thậm chí “nói hay, làm dở”, thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp... Trong đó, phải tập trung cao độ vào năm nhóm việc để chuyển từ quyết tâm sang kết quả. Thứ nhất, cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ, chỉ tiêu đo được, thời hạn cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể; mọi việc phải có người chịu trách nhiệm, không để tình trạng“cha chung không ai khóc”, “chuyền trách nhiệm cho nhau”. Thứ hai, thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất. Thứ ba, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải; không chạy theo phong trào. Thứ tư, thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phụng sự. Thứ năm, làm tốt công tác thông tin, truyền thông và đồng thuận xã hội. Tổ chức thực hiện phải gắn với kỷ luật. Kỷ luật của Đảng phải đi trước. Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý. Và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ. Không để tình trạng “nói hay, làm dở”, “chuyền trách nhiệm cho nhau” Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Ba 27-1-2026 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN Sáng 26-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 và giai đoạn 20212025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó có vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh ba kinh nghiệm quan trọng trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Thứ nhất, các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải nắm chắc tình hình có liên quan để phản ứng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, phù hợp. Thứ hai, hai chính sách rất quan trọng là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, gắn chặt với nhau, chính sách này hỗ trợ, nâng đỡ chính sách kia; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Thứ ba, luôn luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng nhiều giải pháp khác nhau và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu. rủi ro, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc. Thủ tướng lưu ý năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, khó khăn, phức tạp, dự báo chung về kinh tế thế giới nhìn chung rất thận trọng, kể cả về tăng trưởng, lạm phát. Ở trong nước, mục tiêu không thay đổi là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát tốt bội chi ngân sách, nợ công, nợ Chính phủ. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2026-2030. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần “nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè”. Vận hành đồng bộ, phát huy hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế Chỉ rõ chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng nêu Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần “nói đi đôi với làm; làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thành quả thật; tránh hình thức, màu mè”. Thủ tướng lưu ý Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả ba phân khúc: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình; tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý về các đột phá, từ khoa học công nghệ đến thể chế, từ năng lượng đến thực phẩm, đặc biệt là việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị một cách hiệu quả và thực chất. Phát triển thị trường nhà ở phù hợp Thủ tướng lưu ý giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số... Ảnh: VGP Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Tiêu điểm rõ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ sự phát triển, đặc biệt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu trên cơ sở chuyển đổi số, nhất là trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi tập trung cho lĩnh vực an ninh quốc phòng, cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, cũng như chi cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế, trong đó có 148 trường biên giới. Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tài khóa đang có dư địa nên phải hỗ trợ tích cực cho chính sách tiền tệ; phải sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư. Trong đó có phát hành trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Cùng với đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 và 2026. Trong điều hành chính sách tiền tệ, Thủ tướng chỉ đạo sử dụng tối đa các công cụ để kiểm soát lãi suất phù hợp tình hình và đáp ứng nhu cầu phát triển. Ổn định tỉ giá, tăng dự trữ quốc gia. Điều hành tín dụng tăng trưởng ở mức phù hợp và điều chỉnh linh hoạt tùy diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và hạn chế vào các lĩnh vực rủi ro. Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, bất động sản, nhà ở, tài sản mã hóa, thị trường vàng… an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai cổng đầu tư quốc gia một cửa liên thông từ Trung ương tới địa phương.• UNESCO hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam bảo vệ di sản văn hóa sau thiên tai Trước những thiệt hại nặng nề do chuỗi bão lũ cuối năm 2025 gây ra, UNESCO công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp 740.000 USD (khoảng 19,4 tỉ đồng) nhằm bảo vệ di sản văn hóa và duy trì hoạt động giáo dục tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Việt Nam. Theo UNESCO, các cơn bão Wipha, Bualoi và Matmo đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại Việt Nam, khiến rất nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hại và gần 10.000 trường học trên cả nước chịu ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, UNESCO đang phối hợp với các đối tác quốc gia và địa phương nhằm bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời hỗ trợ khôi phục việc học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng bị tác động. Trong lĩnh vực bảo vệ di sản, UNESCO phối hợp với Bộ VH-TT&DL và chính quyền các địa phương, thông qua sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp di sản và Quỹ Di sản thế giới, để tiến hành đánh giá kỹ thuật và triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp tại các di sản thế giới ở Huế và Hội An cùng nhiều địa điểm văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ở lĩnh vực giáo dục, tại các tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, hỗ trợ của UNESCO tập trung vào khôi phục không gian học tập an toàn và tư vấn học đường, thay thế các trang thiết bị thiết yếu của trường học, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tâm lý xã hội của học sinh và giáo viên. VIẾT THỊNH Đoàn công tác UNESCO khảo sát thực địa tại Tháp Nhạn, Tuy Hòa, Đắk Lắk. Ảnh: UNESCO

4 Thời sự - Thứ Ba 27-1-2026 thoisu@phapluattp.vn kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững lâu dài… Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. VIẾT THỊNH Ngày 26-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo đề ra phương hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển. Theo đó, Đà Nẵng định hướng sử dụng đất lấn biển gắn với các trục phát triển ven biển từ Liên Chiểu - Núi Thành. Trên cơ sở rà soát các khu vực có tiềm năng lấn biển hiện hữu, định hướng phát triển được xác định tại các khu vực: Vịnh Đà Nẵng, ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc, Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm, Tam Kỳ - Núi Thành. Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước tính đạt khoảng 1.200-1.500 ha. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho hay theo Luật Quy hoạch 2025, nếu TP không hoàn thành việc phê duyệt dự thảo quy hoạch này trước ngày 28-2-2026 thì phải bắt đầu làm lại từ đầu, tức là mất 2-3 năm nữa. Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu làm đảm bảo chất lượng nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ. UBND TP sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chuyên gia để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP trước khi trình HĐND TP thông qua. T.VIỆT Theo bảng xếp hạng mới công bố của hệ thống đánh giá giáo dục EduOpinions, Việt Nam được xếp vào nhóm 8 “tọa độ du học thế hệ mới” hấp dẫn trên bản đồ giáo dục toàn cầu, cùng với các quốc gia như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania. EduOpinions là nền tảng tham khảo giáo dục quốc tế có gần 1,3 triệu lượt truy cập mỗi năm, trong đó khoảng 45% đến từ thị trường châu Âu. Việt Nam đạt mức điểm hài lòng tổng thể 4,55/5 sao, cao hơn mức đánh giá trung bình tại các cơ sở giáo dục ở Anh là 4,38/5. V.THỊNH Ngày 26-1, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có văn bản phản hồi các cơ quan báo chí liên quan dự án “Nuôi em” trên địa bàn tỉnh. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, trước đây dự án “Nuôi em” được nhóm tình nguyện triển khai trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã cũ tại tỉnh. Qua đó, các địa phương chỉ đạo trường học trực tiếp làm việc với nhóm tình nguyện mà không thông qua sở. Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với nhóm tình nguyện của dự án để cung cấp danh sách học sinh, số lượng suất ăn và kinh phí hỗ trợ. Trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 1.927 học sinh tại 23 trường được dự án “Nuôi em” tài trợ suất ăn. Đến nay dự án đã thanh toán cho các trường hơn 68 triệu đồng, chưa thanh toán (tính đến hết tháng 12-2025) số tiền hơn 1 tỉ đồng. Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk kiến nghị dự án “Nuôi em” chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các cơ sở giáo dục. T.THOẠI Lãnh đạo TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng Ngày 26-1, Đảng ủy phường Hòa Hưng, TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với ông Tô Bửu Giám, đợt 3-2-2026. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Tô Bửu Giám. Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của ông Tô Bửu Giám đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Trần Lưu Quang gửi lời chúc sức khỏe, chúc đảng viên Tô Bửu Giám sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng, đảng viên Tô Bửu Giám tiếp tục là “cây cao bóng cả”, tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo. Ông Tô Bửu Giám (sinh năm 1927) là nguyên trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Cùng ngày, tại phường Thới An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Kiến Văn (sinh năm 1929, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 17). Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1930). Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Chi. Tại phường Nhiêu Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cũng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Trần Ngươn Quân. THANH TUYỀN - PHẠM HẢI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, định hướng lấn biển 1.500 ha Việt Nam vào top 8 “tọa độ du học thế hệ mới” Đắk Lắk: Dự án “Nuôi em” chưa trả 1 tỉ đồng cho các trường Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Báo NHÂN DÂN gày 26-1, Giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 báo Pháp Luật TP.HCM đã ra mắt quý bạn đọc trên mọi miền đất nước. Cầm ấn phẩm trên tay, bạn không chỉ đang sở hữu một tờ báo, mà đang mở khóa cả một bức tranh toàn cảnh rực rỡ về vận hội mới của đất nước, cảm nhận nhịp đập tình hơn cái tình của TP.HCM và hít hà hương vị Tết cổ truyền ngọt ngào. Chìa khóa vàng mở cánh cửa kỷ nguyên mới Ở vị trí trang trọng nhất là những thông điệp đổi mới mạnh mẽ từ Đại hội Đảng khóa XIV - chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa kỷ nguyên vươn mình rực rỡ cho dân tộc. Dịp này, độc giả sẽ cùng lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bàn về những cú hích thể chế đột phá, cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chiêm nghiệm bức tranh kinh tế sáng bừng trong năm bản lề quan trọng. Riêng với TP.HCM thân yêu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được gửi gắm trọn vẹn những kỳ vọng về cơ hội, nội lực và sự tự tin của một đô thị sáng tạo, nơi luôn đi đầu trên đại lộ phát triển. Chiến lược thế “chân vạc” nào sẽ giúp kinh tế TP.HCM cất cánh? Tất cả sẽ được giải mã tường tận trong Giai phẩm Xuân. Đặc sản Pháp lý thời 4.0: Sắc sảo và cuốn hút Là tờ báo uy tín hàng đầu về pháp lý, Giai phẩm Xuân năm nay khắc họa nhịp đập tư pháp thời đại số sống động. Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế được tư duy và bản lĩnh của luật sư? Hãy cùng ghé thăm chốn pháp đình hiện đại với phiên tòa trực tuyến, trải nghiệm trợ lý ảo xịn sò và phác họa chân dung những luật sư thời đại mới - những người vừa giỏi tranh tụng, vừa kiến tạo chính sách tài ba. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ góc nhìn toàn cảnh về Công ước Hà Nội - lá chắn thép phòng, chống tội phạm mạng, hay những góc khuất ly kỳ của tài chính số qua lăng kính “thám tử”. Khí thế Ngựa vàng và những nốt trầm cảm xúc Năm Ngọ đến, hãy kích hoạt ngay nguồn năng lượng dũng mãnh với câu chuyện về đội kỵ binh oai hùng. Bên cạnh đó, điện ảnh, âm nhạc cũng hứa hẹn những câu chuyện hậu trường của một năm cháy hết mình. Gác lại mọi âu lo, khám phá những hành trình độc - lạ: Từ đỉnh thiêng Tà Kóu, dãy Bạch Mã sau cơn mưa kỷ lục đến thám hiểm hang 7 tầng bí ẩn. Thử một lần đến Úc đãi vàng, nghe nàng tiên cá tâm tình hay lạc bước đến thiên đường cuối cùng của Trái đất - Raja Ampat (Indonesia). Tết cũng là khoảng lặng để sống chậm lại, những nốt trầm sâu lắng về tình người trong tâm lũ, nơi xóm rẫy bình yên khiến ta càng trân quý hơn phút giây sum vầy. Và cuối cùng, những chiếc bánh tròn viên mãn, những trạm lưu giữ ký ức sẽ đánh thức ước mong đẹp đẽ nhất đang ngủ yên trong bạn. Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM - đậm đà bản sắc, sắc sảo tư duy - hứa hẹn làm cho ngày Tết của bạn thêm phần thi vị. BÁO PHÁT HÀNH NGÀY 26-1-2026. GIÁ BÁN: 51.500 ĐỒNG/CUỐN GIAI PHẨM XUÂN BÍNH NGỌ 2026 Ngày 26-1, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, với nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng. Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm

5 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước. Thời sự - Thứ Ba 27-1-2026 Ngày 26-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản các luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) được kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XV và Ủy ban Thường vụ QH thông qua. Quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của từng luật Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ họp thứ 10, QH khóa XV đã thông qua 10 luật do Bộ Công an chủ trì hoặc đồng chủ trì soạn thảo. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ QH cũng thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Đây là các văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và nhiều mặt của đời sống xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của từng luật, pháp lệnh. Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 gồm 8 chương, 56 điều, bổ sung quy định về giám sát điện tử đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người quản lý sau cai và người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Luật cũng điều chỉnh thời hạn cai nghiện lên 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu ngày 1-7-2026, xác định Bộ Công an là cơ quan trung ương, chủ trì thực hiện các yêu cầu dẫn độ, chuyển giao theo nguyên tắc có đi có lại. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến ANTT bổ sung đối tượng cảnh vệ; quy định ưu đãi, miễn thị thực có thời hạn nhằm thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư vào Việt Nam. Quy định các trường hợp cung cấp lý lịch tư pháp Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 1-3-2026) bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước. Bộ Công an: Nghiêm cấm sử dụng AI để xâm phạm bí mật Nhà nước và 36 tháng đối với người tái nghiện. Trong khi đó, Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) sửa đổi mô hình tổ chức thi hành án, bỏ cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện; giao công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng. Ngoài ra, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp và trách nhiệm của chính quyền, lực lượng quản lý. Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đều có hiệu lực từ Trong khi đó, Luật An ninh mạng (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) hoàn thiện hệ thống khái niệm, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, quy định phân loại hệ thống thông tin theo năm cấp độ an ninh mạng, làm căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh khẩn trương hoàn thiện, ban hành đúng hạn các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các luật, pháp lệnh; tránh tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định mới, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các luật, pháp lệnh. Các học viện, trường Công an nhân dân được yêu cầu sớm rà soát, cập nhật giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với quy định của pháp luật mới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn pháp lý, kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. thoisu@phapluattp.vn Các luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh trật tự được triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp quy định rõ các trường hợp được yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp; công nhận giá trị pháp lý ngang nhau giữa phiếu điện tử và phiếu giấy. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành hai quỹ độc lập, đồng thời bổ sung cơ chế đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghiệp an ninh. Cuối cùng, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025) giao trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm tại cơ sở.• Công an TP.HCM cảnh báo học sinh về ma túy ngụy trang Ngày 26-1, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy học đường. Tại buổi tuyên truyền, những câu hỏi ngắn, tình huống giả định và lời cảnh báo thẳng thắn của Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm, cán bộ Phòng An ninh nội địa Công an TP.HCM, đã giúp các em hiểu chỉ một hành động thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến hậu quả. Thiếu tá Tâm cho biết ma túy hiện nay không chỉ tồn tại dưới dạng truyền thống mà còn được trà trộn tinh vi vào nhiều sản phẩm quen thuộc với học sinh như bánh kẹo, socola… Với học sinh tiểu học, việc nhận biết là vô cùng khó khăn. “Mấy cái này nhìn bên ngoài rất khó nhận biết. Ngoài hình lá cần sa ra thì màu sắc rất bắt mắt, hình thù rất kỳ quái. Tất cả sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam đều bắt buộc phải có tem phụ tiếng Việt. Những sản phẩm không có tem phụ tuyệt đối không sử dụng. Dù chưa chắc là ma túy thì đó cũng là hàng lậu, hàng giả. Cách an toàn nhất là thấy không có tem phụ thì không đụng tới. Vì thế các em cần lưu ý” - Thiếu tá Tâm bày tỏ. Từ thực tế công tác, Thiếu tá Tâm cho biết sử dụng ma túy đá gây ảo giác rất nặng. Có người tưởng mình đang leo núi, leo cột điện cao thế. Có người ngáo đá đến mức giết cả cha lẫn mẹ. Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Tâm đưa ra tình huống giả định và bốn phương án để học sinh suy ngẫm lựa chọn: “Có một cụ bà đang cầm cái túi rất nặng băng qua đường. Bây giờ tụi con sẽ làm gì?”. Nhiều câu trả lời khác nhau được đưa ra. “Con giúp liền, không cần suy nghĩ, vì mình được dạy là phải giúp người lớn”; “Con dắt bà qua đường thôi, để bà tự cầm túi”; “Con không giúp vì lỡ trong túi đó có ma túy thì sao?”. Trước những ý kiến này, Thiếu tá Tâm nhận xét: “Câu trả lời rất hay. Những việc người lớn làm không được thì con nít cũng không thể thực hiện. Do đó, nếu họ nhờ tụi con làm việc mà lẽ ra người lớn phải làm, tụi con phải đặt dấu hỏi: Sao kỳ vậy? Có thể đó là cái bẫy. Biết đâu bà sẽ nắm tay các con rồi kéo lên xe chạy mất. Hoặc trường hợp cầm túi, lỡ trong đó có ma túy, bà nhờ đem cho người khác thì tụi con thành vận chuyển ma túy luôn. Vì thế, các con phải cảnh giác với người lạ”. Kết thúc buổi tuyên truyền, Thiếu tá Tâm nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong việc kiểm soát môi trường xung quanh trường học. Bên cạnh đó, những buổi nói chuyện trực tiếp, đối thoại như trên là cách hiệu quả để học sinh nhận diện sớm các nguy cơ và tự bảo vệ bản thân. “Điều con ấn tượng nhất trong buổi sinh hoạt là biết được những loại ma túy ngụy trang, không nên sử dụng những thứ đó. Cách trình bày của chú công an rất rõ ràng, đầy đủ, chi tiết nên tụi con dễ hiểu. Con nhớ nhất câu chú nói game không phải là ma túy nhưng có thể gây nghiện” - em Hùng Hải, học sinh lớp 5, chia sẻ. NGUYỄN QUYÊN ĐẮC LAM Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CA Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm chia sẻ với học sinh về các loại ma túy ngụy trang. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các luật, pháp lệnh

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 27-1-2026 Các bị can Trần Huyền Phú An (cựu giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt), Đỗ Hữu Nghị (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa ThiênHuế) cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định để thực hiện xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại Đắk Lắk, Trịnh Quang Trí đã chỉ đạo cấp dưới trao đổi với Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên) để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư trước và hợp thức hóa thủ tục thanh toán sau. Đinh Lê Lê Na sau đó xin ý kiến của Phan Quốc Việt về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được Việt đồng ý. Trong hai năm 2020-2021, các cá nhân liên quan tại CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ sáu gói thầu vào sáu đợt khác nhau. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu (gói thầu số 1 đến số 4) cho các công ty liên quan với số tiền hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán (gói thầu số 5 và 6). Kit test xét nghiệm COVID-19 trong các gói thầu liên quan vụ án có giá trị từ gần 400.000 đến hơn 500.000 đồng nhưng thực tế chỉ có giá hơn 143.000 đồng/test. Vì vậy, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án này gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng. Làm hàng khống, chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng Đối với nhóm tội tham ô tài sản, cáo trạng xác định trong giai đoạn CDC Đắk Lắk đang mượn hàng của các công ty dược, Trần Thị Nguyên Hằng đã trao đổi với Đinh Lê Lê Na TIẾN THOẠI Ngày 26-1, nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can liên quan sai phạm trong việc đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng Theo đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố bị can Phan Quốc Việt (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á) và bảy bị can khác về tội tham ô tài sản. Bị can Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết (phó khoa xét nghiệm) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt ông Trí ba năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Quang Trí tại phiên tòa năm 2024. Ảnh: TT về việc làm hàng khống để chiếm đoạt tiền. Mỗi khi CDC Đắk Lắk có công văn mượn hàng, Hằng trao đổi với Na để thống nhất số lượng hàng thực giao, hàng khống và cách thức làm hàng khống để chia nhau tiền hàng. Trong các thủ đoạn làm hàng khống, Hằng đã lén lút đưa 54 bộ kit test COVID-19 (mỗi bộ 96 test) từ CDC Đắk Lắk ra cửa hàng Tân Thành. Sau đó, cửa hàng này giao ngược lại cho CDC Đắk Lắk. Phan Quốc Việt đã đồng ý và tạo điều kiện cho Hằng và Na giao hàng khống trong bốn gói thầu nêu trên nên là đồng phạm với Hằng và Na. Tổng giá trị hàng khống trong bốn gói thầu của CDC Đắk Lắk được xác định có giá trị hơn 1,5 tỉ đồng, đây cũng là số tiền gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước. Trong đó, Hằng và Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng. Cáo trạng xác định bị can Trịnh Quang Trí đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của bản thân; buông lỏng quản lý, dẫn đến việc nhân viên cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng câu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt số tiền hơn 825 triệu đồng của CDC Đắk Lắk, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.• Kit test xét nghiệm COVID-19 trong các gói thầu liên quan vụ án có giá trị từ gần 400.000 đến hơn 500.000 đồng nhưng thực tế chỉ có giá hơn 143.000 đồng/test dẫn đến thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng. Tuyên án 23 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ của ngân hàng phapluat@phapluattp.vn Ngày 26-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 23 bị cáo liên quan vụ gây thiệt hại cho ngân hàng gần 146 tỉ đồng. Theo đó, đối với nhóm 15 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt bị cáo đầu vụ Trịnh Tuấn Kiệt tù chung thân, Chiêm Diệu Đại 20 năm tù, Trần Gia Huy 12 năm tù, các bị cáo còn lại trong nhóm này 7-8 năm tù. Nhóm tám bị cáo phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tòa tuyên phạt bị cáo Thái Quốc Anh 15 năm tù, Võ Minh Hải 14 năm tù, Bùi Công Nhân 13 năm tù; bốn bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù, một bị cáo bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian từ năm 2019 đến 2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại cùng đồng phạm đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân (chủ yếu là người dân tộc Khmer) có nhu cầu vay tiền nhưng không biết các thủ tục vay, không biết chữ hoặc bị nợ xấu. Theo đó, các bị cáo đã đưa ra thông tin cho vay tiền với lãi suất thấp hơn ngân hàng (0,5%-1,5%/tháng), thủ tục đơn giản, chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là vay được tiền, nhằm tạo niềm tin, lôi kéo người dân có sổ đỏ vay tiền của Kiệt và Đại. Người dân tin tưởng đã giao sổ đỏ và các giấy tờ tùy thân cho các bị cáo để làm thủ tục vay tiền. Kiệt, Đại cùng đồng phạm đã lừa các chủ đất ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng, sang tên sổ đỏ do người được Kiệt và Đại thuê. Một số trường hợp các bị cáo giả mạo chữ ký của chủ đất trong hợp đồng chuyển nhượng… Các bị cáo thông qua mối quan hệ quen biết có lợi ích với cán bộ UBND phường, văn phòng công chứng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ để thực hiện việc chứng thực, công chứng, chuyển quyền sử dụng đất của người dân sang tên qua cho Kiệt, Đại hoặc người Kiệt, Đại thuê. Khi có được sổ đỏ được sang tên, các bị cáo lợi dụng mối quan hệ với các bị cáo là nhân viên ngân hàng gồm Bùi Công Nhân, Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải để làm các thủ tục vay vốn dưới hình thức thế chấp các sổ đỏ tại ngân hàng để chiếm đoạt số tiền vay vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến không còn khả năng chi trả. Qua điều tra xác định Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ để ký thế chấp vay tiền cho Kiệt tại Phòng giao dịch Trần Đề, chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng cộng hơn 112,7 tỉ đồng/135 hợp đồng tín dụng. Đại đã thuê 31 người đứng tên trên sổ đỏ để ký thế chấp vay tiền cho Đại tại Phòng giao dịch Trần Đề, chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng cộng hơn 50,8 tỉ đồng/51 hợp đồng tín dụng. Trong vụ án này, Kiệt và Đại là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội. Cáo trạng quy kết Thái Quốc Anh, cựu phó Phòng giao dịch Trần Đề và Bùi Công Nhân, cựu giám đốc ngân hàng Chi nhánh Sóc Trăng, đã vi phạm các quy định của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, vi phạm Thông tư 39/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đối với khách hàng trong việc kiểm soát 151/188 hồ sơ vay. Trong đó, các bị cáo đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cấp tín dụng với hàng chục hồ sơ. Bị cáo Anh gây thiệt hại cho ngân hàng gần 146 tỉ đồng; bị cáo Nhân gây thiệt hại gần 113 tỉ đồng. Cũng theo cáo trạng, tổng thiệt hại của ngân hàng trong vụ án này là gần 146 tỉ đồng/188 hồ sơ tín dụng. NHẪN NAM Tiếp tục truy tố cựu giám đốc CDC Đắk Lắk trong đại án Việt Á Trong giai đoạn 2 của đại án Việt Á, bị can Trịnh Quang Trí, cựu giám đốc CDC Đắk Lắk, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng cũng xác định đối với bốn gói thầu đã quyết toán, Phan Quốc Việt đã quyết định duyệt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng ở từng gói thầu cho các cá nhân liên quan. Trong đó, gói thầu số 1 (trị giá hơn 930 triệu đồng), Công ty An Việt đã chuyển khoản số tiền chiết khấu hơn 176 triệu đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk. Đối với gói thầu số 2 và 3, sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán hơn 3,3 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Dược phẩm Huế, công ty này đã chuyển khoản số tiền chiết khấu gần 1 tỉ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk. Ở gói thầu số 4 (giá trị gần 7 tỉ đồng), Công ty Việt Á đã chuyển số tiền chiết khấu hơn 1,5 tỉ đồng cho Đinh Lê Lê Na để chi cho CDC Đắk Lắk. Tổng số tiền chiết khấu trong bốn gói thầu chuyển vào tài khoản của Đinh Lê Lê Na là hơn 2,6 tỉ đồng. Chi tiền ngoài hợp đồng hơn 2,6 tỉ đồng Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: CTV

