2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 29-1-2026 Tổng Bí thư yêu cầu Cao Bằng phải tổ chức bộ máy chính quyền sau tinh gọn theo hướng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm và một nền hành chính “kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả”. Sáng 28-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cao Bằng là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Lịch sử đã trao cho Cao Bằng một vị thế rất đặc biệt: Vừa là phên giậu vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là nơi khởi nguồn của tư duy chiến lược và tinh thần tự lực, tự cường làm của các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển trường đổi số, cải thiện môi kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn phát triển mới. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Mục tiêu càng cao, tư duy phát triển càng phải đúng nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ truyền thống và vị thế đó, Cao Bằng hôm nay không chỉ mang niềm tự hào lịch sử mà còn gánh vác trách nhiệm lớn trong việc giữ vững ổn định biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh và tìm ra con đường phát triển phù hợp cho một tỉnh biên giới trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư chỉ rõ Cao Bằng là tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm phát triển thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng còn hạn chế, chi phí kết nối và tổ chức sản xuất cao đã tạo ra những thách thức lớn. Chính vì vậy, Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải, cũng không thể sao chép máy móc mô hình Thước đo của phát triển của một tỉnh đặc thù như Cao Bằng không chỉ nằm ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng mà còn ở việc người dân có cuộc sống tốt hơn, dịch vụ thiết yếu có đến được với vùng sâu, vùng biên, sinh kế có bền vững và “thế trận lòng dân” có được củng cố vững chắc hay không. Xây dựng nền hành chính “kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả” Tổng Bí thư lưu ý mục tiêu càng cao thì tư duy phát triển càng phải đúng, lựa chọn đột phá càng phải trúng và kỷ luật công vụ càng phải nghiêm; phải thấm nhuần yêu cầu của Đại hội XIV về nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật công vụ và trách nhiệm gắn với kết quả. Tỉnh thực hiện tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng “hiệu quả - năng suất - hạnh phúc”, dứt khoát thoát khỏi lối tư duy cũ. Cao Bằng đã xác định đúng một chuyển hướng căn bản: “Chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn và lao động sang mô hình lấy hiệu quả, năng suất, TFP, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo trung tâm của năng lực lãnh đạo và chất lượng phát triển”. Đây là lựa chọn đúng và cần được kiên trì theo đuổi, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý mục tiêu càng cao thì tư duy phát triển càng phải đúng, lựa chọn đột phá càng phải trúng và kỷ luật công vụ càng phải nghiêm. cần thể chế hóa thành hệ thống chỉ tiêu cụ thể, gắn với cơ chế phân công, phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư thống nhất với định hướng của tỉnh, lợi thế cửa khẩu không thể dừng ở khâu thủ tục thông quan mà phải chuyển sang khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại, tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc và số hóa quy trình. Ông đề nghị cần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch phải dựa trên tư duy sản phẩm, tư duy điểm đến và chuỗi dịch vụ, kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương. Tổng Bí thư yêu cầu năm 2026, tỉnh phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Tỉnh phải tổ chức bộ máy chính quyền sau tinh gọn theo hướng hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm và một nền hành chính “kiến tạo - kỷ luật - hiệu quả”, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt. Cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, hỗ trợ tận tình. Mỗi nhiệm vụ phải được giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và chịu trách nhiệm đến cùng; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy; phải rất coi trọng tính hiệu quả, tính kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội.• Tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị 57 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Ban Bí thư nhấn mạnh quan điểm chuyển dịch tư duy chiến lược từ “Phòng thủ bị động” sang “Phòng thủ chủ động”, “Phòng thủ tích cực”, xây dựng “Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”. Những nguy cơ, thách thức về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu phải được nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa, sẵn sàng có các biện pháp phòng vệ tương xứng để răn đe, vô hiệu hóa các nguy cơ, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yếu tố nền tảng, yêu cầu bắt buộc ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin. Hệ thống chưa bảo đảm an toàn, an ninh thì kiên quyết chưa đưa vào sử dụng. Việc thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu số phải được bảo vệ ở mức độ cao nhất; tuyệt đối không để lộ, lọt bí mật Nhà nước, dữ liệu nhạy cảm, kể cả trong quá trình thử nghiệm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ bí mật Nhà nước tại địa phương, đơn vị mình. Kết quả công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm. Ban Bí thư yêu cầu triển khai hệ thống định danh và xác thực không gian mạng quốc gia; thống nhất định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP...). “Kiên quyết xử lý triệt để tình trạng SIM rác, tài khoản ảo, nặc danh; áp dụng biện pháp xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội và cơ chế kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” - Chỉ thị 57 nhấn mạnh. Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về an ninh mạng, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật... NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH ĐỨC MINH Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN Theo Tổng Bí thư, Cao Bằng cần bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ; phải giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, đối ngoại và kinh tế cửa khẩu phải được tổ chức như một không gian phát triển có kiểm soát: Mở cửa để phát triển nhưng không buông lỏng quản lý; thúc đẩy giao thương nhưng đi đôi với nâng cao chuẩn mực an ninh, an toàn và kỷ cương, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường hợp tác nhưng kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư lưu ý phải coi xây dựng Đảng là điều kiện bảo đảm cho mọi đột phá: Giữ vững đoàn kết, thống nhất; nâng chất sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan trọng nhất, ông yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tinh thần này phải được cụ thể hóa bằng cơ chế đánh giá cán bộ theo sản phẩm, theo kết quả, theo mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân; vì niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Tiêu điểm Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng Chiều cùng ngày, tại sân vận động tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Tổng Bí thư mong muốn Trung ương, tỉnh và đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Cao Bằng tiến lên vững chắc. Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung chăm lo sinh kế bền vững, giúp bà con“có việc làm, có thu nhập, có thị trường tiêu thụ”, gắn sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng, với liên kết hợp tác, với kinh tế cửa khẩu, dịch vụ - du lịch phù hợp điều kiện địa phương; để người dân không chỉ thoát nghèo, mà vươn lên khá giả bằng chính sức mình.

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 29-1-2026 “Hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” THANH TUYỀN Sáng 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương về thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì. Phát huy “sức mạnh mềm” tương xứng vị thế chính trị và kinh tế Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai”. Theo ông Nguyễn Minh Vũ, điểm mới về đường lối ngoại giao và hội nhập quốc tế hiện nay là Đảng ta tiếp tục kế thừa những quan điểm, chủ trương từ Đại hội XIII và các kỳ đại hội trước. Đó là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế… Đồng thời, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột, là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong thời gian tới, ngành ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước; đồng thời ban hành nghị quyết và chương trình hành động thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV. Một nhiệm vụ quan trọng khác là cần tạo lập cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước, thông qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, chủ động chiến lược; tranh thủ tối đa, tối ưu cục diện thuận lợi và đà nâng tầm quan hệ; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền và lợi ích chính đáng. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết công tác đối ngoại phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế. Quan trọng nhất là phải Ông Phạm Tất Thắng yêu cầu công tác dân vận phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước. phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước; hướng đến xây dựng nền đối ngoại và ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, đột phá. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chính xác, thống nhất trong tuyên truyền kết quả Đại hội XIV, góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, coi đây là mục tiêu cao nhất. Ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo ông, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi công tác dân vận, công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng chú trọng công tác tuyên truyền sau Đại hội XIV; khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Trong đó, ông lưu ý cần kết hợp tự nghiên cứu với đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai. Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.• Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”. Tiêu điểm Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết thành công của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước đó, tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, đổi mới và mang tính hành động cao, thể hiện tư duy mới và tầm nhìn xa. Đây là lần đầu tiên, văn kiện đại hội được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm. “Văn kiện lần này nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố hành động. Tổng Bí thư Tô Lâm nói rất nhiều về việc làm đến cùng” - bà nói.. Phương châm Đại hội XIV là“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đây là lần đầu tiên yêu cầu “đột phá” được đưa vào phương châm của một kỳ Đại hội Đảng. Với các mục tiêu đề ra đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì phải có bước đi đột phá ngay từ bây giờ. Đây cũng là điều được Tổng Bí thư Tô Lâm phân tích rất nhiều. Từ đó, Đại hội XIV cũng xác định ba đột phá có tính quyết định gồm thể chế và thực thi; nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ; hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng thường trực Trung ương Đảng cũng thông tin về thông tin đại biểu dự đại hội, kết quả bầu cử nhân sự và các điểm nhấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cũng theo bà, công tác nhân sự tại Đại hội XIV được thực hiện qua nhiều vòng, chủ động dân chủ, minh bạch đảm bảo đúng quy trình theo phương châm dân chủ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo tiến hành dân chủ, chặt chẽ, kế thừa phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, vững mạnh của Đảng. Phải có bước đi đột phá ngay từ bây giờ Hội nghị báo cáo viên Trung ương về thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng vào sáng 28-1. Ảnh: THANH THÙY Tại điểm cầu TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì. Ảnh: THANH THÙY TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV:

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 29-1-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của QH thời gian qua. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn mong nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoạt động của QH ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hoạt động của QH khóa XV, đồng thời bày tỏ tin tưởng, phát huy thành quả của 80 năm QH Việt Nam, QH khóa XVI tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. NGUYÊN THẢO Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Bộ Xây dựng có trách nhiệm kịp thời báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Lãnh đạo Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu và các công trình thuộc dự án thành phần 4. Các hạng mục này cần sớm được triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành và khai thác đồng bộ trong tháng 6-2026. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, địa phương kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết. Đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đơn vị này thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thi công các hạng mục, đặc biệt là các gói thầu nhà ga… Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, huy động lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án. Trong quá trình triển khai, các đơn vị quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng về định hướng đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, gắn với hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành “TP sân bay Long Thành”. VIẾT LONG Ngày 28-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, một máy bay Yak130 của Trường Sĩ quan Không quân gặp sự cố kỹ thuật, phi công phải bật dù thoát hiểm an toàn. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 28-1, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, điều khiển máy bay huấn luyện Yak-130 thực hiện bài bay 5+3 theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị. Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút. Trong quá trình bay, đến khoảng 7 giờ 44 phút, máy bay gặp sự cố và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không thành công. Để bảo đảm an toàn, phi công điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, sau đó lựa chọn vị trí phù hợp và bật dù thoát hiểm. Sau khi tiếp đất, phi công được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tình trạng sức khỏe của phi công đã ổn định. Chiếc máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và khu dân cư xung quanh. VIẾT THỊNH Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và tặng quà Tết tại Binh đoàn 19 Ngày 28-1, tại Quảng Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Công ty 35 và Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Binh đoàn 19). Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trực tiếp đến các công trường khai thác, khu sản xuất, chế biến của Công ty 35 và Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc để thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, người lao động. Ông cũng nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Biểu dương thành tích các đơn vị đã đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chú trọng chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị. Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý phải đặc biệt chú ý công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong lao động, sản xuất. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. NGỌC SƠN Chủ tịch Quốc hội thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tăng cường giám sát tiến độ sân bay Long Thành Bộ Quốc phòng thông tin vụ máy bay Yak-130 gặp sự cố Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: QH Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, ngày 28-1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch QH khóa XI, XII, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong ngày, thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch QH luôn dành thời gian quan tâm, gày 26-1, Giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 báo Pháp Luật TP.HCM đã ra mắt quý bạn đọc trên mọi miền đất nước. Cầm ấn phẩm trên tay, bạn không chỉ đang sở hữu một tờ báo, mà đang mở khóa cả một bức tranh toàn cảnh rực rỡ về vận hội mới của đất nước, cảm nhận nhịp đập tình hơn cái tình của TP.HCM và hít hà hương vị Tết cổ truyền ngọt ngào. Chìa khóa vàng mở cánh cửa kỷ nguyên mới Ở vị trí trang trọng nhất là những thông điệp đổi mới mạnh mẽ từ Đại hội Đảng khóa XIV - chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa kỷ nguyên vươn mình rực rỡ cho dân tộc. Dịp này, độc giả sẽ cùng lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bàn về những cú hích thể chế đột phá, cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chiêm nghiệm bức tranh kinh tế sáng bừng trong năm bản lề quan trọng. Riêng với TP.HCM thân yêu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được gửi gắm trọn vẹn những kỳ vọng về cơ hội, nội lực và sự tự tin của một đô thị sáng tạo, nơi luôn đi đầu trên đại lộ phát triển. Chiến lược thế “chân vạc” nào sẽ giúp kinh tế TP.HCM cất cánh? Tất cả sẽ được giải mã tường tận trong Giai phẩm Xuân. Đặc sản Pháp lý thời 4.0: Sắc sảo và cuốn hút Là tờ báo uy tín hàng đầu về pháp lý, Giai phẩm Xuân năm nay khắc họa nhịp đập tư pháp thời đại số sống động. Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế được tư duy và bản lĩnh của luật sư? Hãy cùng ghé thăm chốn pháp đình hiện đại với phiên tòa trực tuyến, trải nghiệm trợ lý ảo xịn sò và phác họa chân dung những luật sư thời đại mới - những người vừa giỏi tranh tụng, vừa kiến tạo chính sách tài ba. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ góc nhìn toàn cảnh về Công ước Hà Nội - lá chắn thép phòng, chống tội phạm mạng, hay những góc khuất ly kỳ của tài chính số qua lăng kính “thám tử”. Khí thế Ngựa vàng và những nốt trầm cảm xúc Năm Ngọ đến, hãy kích hoạt ngay nguồn năng lượng dũng mãnh với câu chuyện về đội kỵ binh oai hùng. Bên cạnh đó, điện ảnh, âm nhạc cũng hứa hẹn những câu chuyện hậu trường của một năm cháy hết mình. Gác lại mọi âu lo, khám phá những hành trình độc - lạ: Từ đỉnh thiêng Tà Kóu, dãy Bạch Mã sau cơn mưa kỷ lục đến thám hiểm hang 7 tầng bí ẩn. Thử một lần đến Úc đãi vàng, nghe nàng tiên cá tâm tình hay lạc bước đến thiên đường cuối cùng của Trái đất - Raja Ampat (Indonesia). Tết cũng là khoảng lặng để sống chậm lại, những nốt trầm sâu lắng về tình người trong tâm lũ, nơi xóm rẫy bình yên khiến ta càng trân quý hơn phút giây sum vầy. Và cuối cùng, những chiếc bánh tròn viên mãn, những trạm lưu giữ ký ức sẽ đánh thức ước mong đẹp đẽ nhất đang ngủ yên trong bạn. Giai phẩm Xuân Pháp Luật TP.HCM - đậm đà bản sắc, sắc sảo tư duy - hứa hẹn làm cho ngày Tết của bạn thêm phần thi vị. BÁO PHÁT HÀNH NGÀY 26-1-2026. GIÁ BÁN: 51.500 ĐỒNG/CUỐN GIAI PHẨM XUÂN BÍNH NGỌ 2026

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 29-1-2026 CHÂU ANH - HẢI DƯƠNG Ngày 28-1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn và động viên các lực lượng thi công dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. 21 dự án phục vụ APEC Theo báo cáo của tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 10 dự án đầu tư công. Đến nay, một dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, chín dự án đã lựa chọn nhà thầu thi công. Thời gian tới, tỉnh An Giang tập trung điều hành, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Tỉnh tổ chức thi công dự án có tỉ trọng vốn ngân sách lớn nhằm tăng tốc khối lượng thực hiện, giải ngân, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027. Nhóm thứ hai gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, toàn bộ 11 dự án đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm Trong các dự án trọng điểm, dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng. Hiện các hạng mục chính được triển Kiểm tra thực tế sân bay Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng theo tinh thần vì dân, bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng kiểm tra loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc Dự khởi công và kiểm tra tiến độ nhiều dự án trọng điểm tại Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công để phục vụ APEC 2027. khai đồng bộ, khối lượng thi công tăng nhanh. Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản; nhà ga VIP đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh có giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỉ đồng. Mốc hoàn thành các hạng mục chính: Đường cất hạ cánh vào ngày 30-6-2026; nhà ga VIP vào ngày 30-9-2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) vào ngày 30-12-2026. Dự án Đại lộ APEC có tổng mức đầu tư khoảng 1.817 tỉ đồng, giải ngân đạt 56,4% kế hoạch năm 2025. Tỉnh đang tập trung hoàn tất bồi thường, chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 2-2026. Dự án trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (gồm kè, san lấp mặt bằng lấn biển 57 ha) và các công trình chức năng đạt khối lượng chung khoảng 33%. Trong đó, đường công vụ đã hoàn thành 100%. Dự án Đường tỉnh ĐT.975 kết nối trục động lực và sân bay đã khởi công. Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 90,3%, phấn đấu đưa vào sử dụng ngày 17-12-2026. Kiểm tra thực tế sân bay Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng theo tinh thần vì dân, bảo đảm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 66.4/2025/ NQ-CP, tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; “vừa chạy vừa xếp hàng”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ, Tết”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay. Tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng cho rằng các công trình trọng điểm vừa phục vụ Hội nghị APEC, nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng quốc gia nên việc được tham gia xây dựng là niềm vinh dự. Trong đó, với dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa thi công vừa khai thác, Thủ Khởi công các dự án đô thị phục vụ APEC Ngày 28-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán. Đây là hai trong số 21 dự án phục vụ APEC 2027. Dự kiến khi hoàn thành, hai dự án bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ. Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô 88,4 ha, vốn đầu tư khoảng 64.000 tỉ đồng. Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có vốn đầu tư khoảng 5.550 tỉ đồng. Thủ tướng nêu rõ việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là vinh dự với Việt Nam và đặc khu Phú Quốc. Một trụ cột góp phần vào tổ chức thành công các hội nghị APEC là hạ tầng chiến lược. Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC sẽ góp phần phát triển đất nước, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước. Thời gian để triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 chỉ còn gần hai năm, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị APEC cả về hạ tầng, nội dung, công tác tổ chức. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc và An Giang phải thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, làm hết trách nhiệm, làm đến cùng, hiệu quả và kêu gọi nhân dân tham gia, ủng hộ. Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân trên công trường. Ảnh: VGP Ngày 28-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 544,6 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 4-2024, trên diện tích hơn 23.000 m2. Công trình lấy ý tưởng từ cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời. Bố cục của công trình gồm khối HĐND ở giữa thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, do dân vì dân; cùng hai “đôi cánh” là Tỉnh ủy và UBND. Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, trục thiết kế của công trình được xác định từ điểm trung tâm khu đất hướng về phía cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa; với ý chí hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện khát khao làm chủ đại dương, làm giàu từ biển, đảo quê hương. Cùng với Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh ở số 1 Trần Phú là hai công trình tại Khánh Hòa được Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuyển chọn “50 công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam - 50 năm đất nước thống nhất”. Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc quy tụ các cơ quan đầu não, gồm Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh về một trụ sở tập trung không chỉ có ý nghĩa về mặt xây dựng cơ bản, mà còn là bước đột phá về hạ tầng để phục vụ công cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của Đảng và nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết trụ sở làm việc mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành một “công sở xanh - cơ quan số”. Ông đề nghị khi chuyển về trụ sở mới, mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi thói quen làm việc cũ, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, từ “tư duy giấy tờ” sang “tư duy dữ liệu”, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cao nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. “Nơi đây không phải là biểu tượng của quyền lực hành chính, mà là không gian phục vụ nhân dân, từ đây doanh nghiệp, người dân, các địa phương cảm thấy được đồng hành và sẻ chia” - ông Thành nói. Người đứng đầu Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành của tỉnh sẽ xây dựng môi trường lý tưởng để thu hút và trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao. “Tỉnh cần có cách tiếp cận đột phá, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ môi trường làm việc đến chính sách đãi ngộ, để các chuyên gia, các trí thức trẻ và những người tâm huyết cống hiến, hội tụ sức mạnh nội sinh nâng tầm phát triển tỉnh nhà” - ông Thành mong muốn. XUÂN HOÁT Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khởi công. Ảnh: VGP Khánh Hòa khánh thành trụ sở trung tâm hành chính hơn 544 tỉ đồng tướng mong đội ngũ cán bộ, công nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, triển khai công việc đúng quy trình, quy định, chủ động, sáng tạo, bám sát đường găng tiến độ để hoàn thành dự án.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 29-1-2026 phủ về việc thành lập TTTT. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động hiệu quả của TTTCQT tại Việt Nam; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị để thúc đẩy hoạt động của TTTT thực sự trở thành thiết chế tài phán chuyên nghiệp, có uy tín và năng lực cạnh tranh quốc tế. Để đảm bảo TTTTQT có thể ra mắt vào ngày 9-2-2026, các trọng tài viên đề xuất ưu tiên việc thành lập TTTT, các quy trình nội bộ khác để đảm bảo cho việc vận hành trung tâm như xây dựng các quy tắc, quy chế nội bộ sẽ được tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bài bản, kỹ lưỡng và hoàn thiện trong thời gian tới. Về sáng lập viên, hiện các trọng tài viên uy tín hàng đầu của Việt Nam đều đang làm trọng tài viên của TTTTQT Việt Nam (VIAC). Trong khi đó, VIAC quy định trọng tài viên không được đồng thời là thành viên của TTTT khác. Do đó, Bộ Tư pháp cần có trao đổi với VIAC để xem xét có cơ chế ngoại lệ đối với trường hợp này. Về phía TTTCQT tại TP.HCM, đại diện cơ quan điều hành thống nhất chủ trương hỗ trợ cho hoạt động của TTTT đã được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 323/2025. Các nội dung hỗ trợ cụ thể sẽ được cơ quan điều hành sẽ tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến của UBND TP.HCM trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan. Cục Bổ trợ tư pháp đề xuất Thứ trưởng cho ý kiến chỉ đạo một số công việc cần tiếp tục triển khai để đảm bảo TTTTQT có thể ra mắt vào ngày 9-2 cùng với sự kiện ra mắt TTTCQT. Mọi hồ sơ, thủ tục phải hoàn thiện trước ngày 5-2 Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh việc triển khai TTTTQT phải được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Quốc hội. Việc thực hiện phải nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ được giao. Hiện nay, Ban Chỉ đạo do Thủ tướng đứng đầu, hội đồng điều hành do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm chủ tịch, thứ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên hội đồng. Như vậy, trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan được xác định rất rõ. Phía tòa án triển khai rất chủ động, phía Bộ Tư pháp cũng phải chủ động tương ứng, không để chậm nhịp. Do đó, Thứ trưởng tán thành danh sách đề xuất nhân sự tám trọng tài viên hiện nay là phù hợp, bảo đảm chất lượng, tạo nền tảng ban đầu cho trung tâm. Về nhiệm vụ trước mắt, Thứ trưởng đề nghị tập trung vào một số việc lớn. Cụ thể, hoàn thiện và ký ngay hai công văn: Một công văn mời gửi riêng từng trọng tài viên; một công văn gửi UBND TP.HCM, đề nghị hỗ trợ tối đa cho TTTT. Trong công văn gửi UBND TP.HCM cần làm rõ ba nhóm nội dung về trụ sở, trang thiết bị, bảo đảm công nghệ thông tin, Internet tốc độ cao, bảo mật, máy tính và các thiết bị cần thiết theo chuẩn thông lệ quốc tế, về hỗ trợ tài chính ban đầu, dự kiến trong năm năm. Đồng thời nêu rõ Bộ Tư pháp đang triển khai đầy đủ thủ tục, trước ngày 9-2 hoàn tất theo yêu cầu nghị định, bảo đảm sẵn sàng cho lễ ra mắt. Đối với công văn gửi các trọng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa chủ trì buổi làm việc về thành lập Trung tâm Trọng tài quốc tế (TTTTQT) thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Xem xét có cơ chế ngoại lệ Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Lê Xuân Hồng cho biết cục đã phối hợp với Cục Pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế (Bộ Tư pháp) tổ chức họp với Cơ quan điều hành TTTCQT và các trọng tài viên có uy tín trong nước. Các bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất phương án cụ thể về các nội dung, yêu cầu bảo đảm cho việc thành lập, cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao, hành chính... và cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hiệu quả hoạt động của TTTTQT. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, các trọng tài viên đều bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương của Đảng và Chính Sắp ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế tài viên, phải nêu rõ chủ trương của Chính phủ, yêu cầu thực hiện theo nghị định, tinh thần phối hợp và làm rõ đây là sự đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Về lãnh đạo trung tâm, đây là nội dung quan trọng, bộ không tự quyết mà sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xin ý kiến chỉ đạo. Hai phương án nhân sự lãnh đạo đều có ưu điểm riêng, cần báo cáo đầy đủ để lãnh đạo cấp trên xem xét. Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng lưu ý mọi hồ sơ, thủ tục thành lập phải hoàn thiện trước ngày 5-2, phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo bộ trưởng, bảo đảm điều lệ phải có ngay khi thành lập TTTT; quy chế, quy tắc điều hành tiếp tục hoàn thiện theo thông lệ quốc tế, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn Việt Nam. “Tinh thần chung là quyết tâm cao, làm việc nhanh, linh hoạt nhưng chắc chắn, bảo đảm cam kết của Nhà nước, để trung tâm vận hành hiệu quả ngay từ đầu” - Thứ trưởng nhấn mạnh.• Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo TTTCQT tại Việt Nam, của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ Tư pháp đã khẩn trương tìm kiếm nhân sự của TTTTQT thuộc TTTCQT; phối hợp với UBND TP.HCM lựa chọn trụ sở, chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt TTTTQT cùng với lễ ra mắt TTTCQT tại TP.HCM - dự kiến vào ngày 9-2. Buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh với các ý kiến chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo, đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương của Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cho việc vận hành TTTCQT, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Sẵn sàng cho việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Về lãnh đạo trung tâm, đây là nội dung quan trọng, bộ không tự quyết mà sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xin ý kiến chỉ đạo. Thi hành án dân sự TP.HCM cưỡng chế kê biên 2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan Ngày 28-1, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Buổi làm việc diễn ra sáng 28-1, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khác. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt tại buổi làm việc. Theo thông báo về việc cưỡng chế THA, THADS TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế THA bằng biện pháp kê biên đối với tài sản là một túi Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; một túi Hermes màu trắng size 30 không đính đá. Ngoài ra còn có các tài sản khác bị cưỡng chế kê biên, gồm: Một đồng hồ, một chiếc khăn vải màu xanh, ba khăn quàng, hai áo sơ mi ngắn tay, hai áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau. Trước đó, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại hai túi Hermes bạch tạng. Bà Trương Mỹ Lan khai quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong đó có hai túi Hermes bạch tạng, một túi bà Lan mua tại Ý và túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng. Theo bà Lan, hai túi có được là nhờ tên tuổi của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ. Giá trị hai túi không đáng bao nhiêu nhưng bà muốn xin lại để cho con cháu làm kỷ niệm. Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định hai túi Hermes màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có nên tiếp tục kê biên, thu giữ. Xét xử phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu được trả lại hai túi hiệu Hermes size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án. Tòa phúc thẩm cho rằng hai túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp. SONG MAI phapluat@phapluattp.vn Bộ Tư pháp đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm sẵn sàng cho lễ ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến vào ngày 9-2-2026. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Tư pháp HUỲNH THƠ Bà Trương Mỹ Lan trong một phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

